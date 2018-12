Hora 14 Fin de Semana (23/12/2018)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:24 qué tal están muy buenas tardes la tragedia golpea Indonesia otra vez a las puertas de las navidades un tsunami de Hamás de doscientos muertos y ochocientos heridos no se habían activado las alarmas es el momento en el que las olas pillan por sorpresa a los asistentes a un concierto los equipos de rescate tratan todavía de acercarse a las zonas más afectadas Javier Carrera buenas tardes buenas tardes y la cifra de víctimas

Voz 0866 00:51 podría seguir aumentando a medida que se acceda a esos lugares de momento doscientas veintidós personas han perdido la vida y otras veintiocho permanecen desaparecidas la erupción del volcán Caracas habría provocado un corrimiento de tierras submarino que desencadenó el tsunami entre las islas de cava y Sumatra con olas que ese atento

Voz 0055 01:09 oro hasta casi veinte metros de la costa

Voz 0866 01:11 cuando imágenes de localidades totalmente arrasadas una catástrofe que según el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres

Voz 3 01:19 tampoco una milla de la Xunta

Voz 0866 01:22 podría volver a repetirse debido a la creciente actividad del volcán precisamente la Agencia Meteorológica del país señala a la erupción y a la ausencia de terremoto como las razones por las que no sonaron las sirenas que debían ofertar a la población de la llegada del tsunami desde el Gobierno

Voz 1827 01:37 español el presidente Pedro Sánchez acaba de mostrar hace apenas unos minutos su solidaridad con las víctimas en una entrevista en La Vanguardia defiende Sánchez la necesidad de crear espacios de confianza y lealtad para solucionar dice la crisis política en Cataluña entiende el presidente del Gobierno que actualmente no se da el escenario para aplicar el ciento cincuenta años

Voz 1722 01:55 quién aplicó el artículo ciento cincuenta y cinco fueron aquellos que violentar on el Estatuto de autonomía y la Constitución española es decir fue el independentismo y ahora mismo la independentismo no está en esa situación por lo tanto creo que eh entre el ciento cincuenta y cinco perpetuo que algunos quieren también eh la unilateralidad que en el otro lado algunos proclaman creo que hay un espacio donde se encuentra la mayoría social de la de Catalunya del conjunto del país desde el Gobierno Qatar

Voz 1827 02:23 plan su portavoz en el Sartori dice esta mañana en otra entrevista en el Nacional que ellos apuestan por el diálogo pero que Sánchez tiene que apostar también por el decidir asegura Arcadi si manda él O'Shea es un títere la lista de espera para una operación no urgente es de media en España de noventa y tres días son datos del Ministerio de Sanidad que reflejan también las diferencias las importantes diferencias que hay entre

Voz 4 02:49 unas CCAA y otras Julio garras de diferencias de tres meses y medio entre algunas CCAA desde los ciento cuarenta y siete días que esperan en Canarias unos cinco meses al mes y medio que tienen que esperar en Madrid La Rioja o de Euskadi para una intervención quirúrgica no urgente desde CCOO el secretario general de Sanidad Antonio Cabrera pide que se garanticen unos mínimos para todas las autonomías

Voz 1827 03:10 no

Voz 5 03:13 no lo puede el algún de lo tiene claro

Voz 6 03:18 sólo el derecho es un derecho constitucional reconocido no puede ser las comunidades el porcentaje no sea tal yendo casi casi el doble no pasó exquisitas

Voz 4 03:31 al problema de la lista de espera para operarse hay que sumar de las demoras para conseguir una consulta con un especialista de media los españoles esperan cincuenta y siete días para que les den cita

Voz 1827 03:39 esta mañana ha habido varias marchas en distintas provincias de España para rendir homenaje a Laura Elmo la chica de veintiséis años asesinada en Huelva cuando salió a correr una de ellas la más simbólica quizás ha tenido lugar precisamente allí en el pueblo el que había ido a vivir Radio Huelva Santiago González

Voz 7 03:56 han sido varios miles los participantes que han llegado andando justos a la zona donde se encontró el cadáver de Baura lo Elmo en el Campillo han salido desde enerva a las diez de la mañana pero el camino se han ido incorporando otros grupos en Riotinto y Zalamea la Real todos somos Laura injusticia para Laura han sido alguno de los cánticos que se han coreado todos portaban un dorsal con el número cero lema camina por Laura ni una más ni una en toda la comarca está muy afectada y no entiende cómo nadie sabía de la presencia del ex convicto por un asesinato anterior sin vigilancia en esa localidad el Campillo

Voz 1827 04:29 fuera de nuestro país han quedado en libertad sin cargos las dos personas detenidas ayer en Londres por su relación con el caos en el aeropuerto de Gatwick en Italia el Senado ha aprobado esta madrugada los presupuestos del Gobierno que finalmente sí cuentan con el visto bueno de la Comisión Europea vamos ya con los titulares del deporte Laura Díaz buenas tardes

Voz 0268 04:46 buenas tardes terminaron los partidos de las doce en primera división al Valencia en el último minuto al Huesca con gol de ni en Segunda ganó Osasuna el Reus por cero goles a uno en directo Liga Endesa en el último cuarto estaban ante Estudiantes Valencia Basket Joventut Ibero en Liga Iberdrola acaba de empezar la segunda parte del derbi sevillano de momento ganan los locales Sevilla uno Betis cero esta tarde más partidos de Liga Santander a las cuatro y cuarto Leganés Sevilla a las seis y media

Voz 1827 05:08 en Hora catorce cinco minutos

Voz 0825 05:14 hora catorce Madrid Isabel Salvador qué tal muy buenas tardes Domingo de lamentos para unos solos ata probando suerte con sí

Voz 10 05:36 es el veintiun mil dieciocho lleven

Voz 11 05:39 en mil quince

Voz 0825 05:41 el segundo premio los rozaba móvil nosotros búsqueda de pedrea es para otros no lo he visto por lo tanto sé si tengo suerte o no

Voz 4 05:51 pero tampoco era hora aquí tengo

Voz 0825 05:53 para ello y eso a ver si algo toca pero creo que no por lo que hemos visto en la televisión que apunté no que lo vamos a hacer que tengamos salud este año y no pido más todavía destaca de la lotería Domingo también de preparativos y últimas compras compra un langostino para hacer una mejillón y pues un pavo y unas perdices

Voz 12 06:16 Nos langostinos unas almejas hay de momento luego ya tengo cuatro kilos de mejillones encargado para hacerlos pues pavo de traición en casa es tomarme subo y luego

Voz 0825 06:29 es solamente de espíritu festivo y navideño que contrasta con la realidad lo que muestran las estadísticas Madrid es después de Barcelona la segunda ciudad de España con el mayor número de delitos de odio racismo discapacidad ideología orientación sexual y apuro fobias son los ámbitos en los que se produce el mayor número de estos incidentes según los últimos datos del Ministerio del Interior

Voz 13 06:51 cuando discuto marroquí la gente deja de este no la diferencia es una persona que ha nacido aquí yo voy nacido en Marruecos culpa pues yo yo también me he hecho a mi familia yo echo de menos a mis amigos mi barrio mi país en esta zona de catorce nos acercaremos

Voz 0825 07:09 el trabajo que realiza la Unidad de Gestión de la diversidad de la Policía Municipal de Madrid trabajan a pie de calle para evitar delitos de odio hay otras noticias que repasamos en titulares con Aurora Santos y Paul ascensión

Voz 0268 07:24 la Audiencia Provincial ha confirmado nueve meses de cárcel para un hombre que amenaza su exmujer durante semanas por mensajes más de doscientos en los que también amenazaba con asesinar a la hija que tienen

Voz 14 07:35 montón detenidas cinco personas de una banda criminal que ha robado en diez Casa de Toledo y Madrid también participaron en julio en un asalto en una joyería de Barcelona en la que sustrajeron joyas por valor de noventa y dos mil euros el juez ha decretado prisión provisional para tres de ellos

Voz 0268 07:48 la Plataforma en Defensa del casco antiguo de Hortaleza se ha concentrado esta mañana en la plaza de la Iglesia contra la costa

Voz 4 07:53 acción de un gimnasio en esta misma zona dicen que no

Voz 0268 07:56 sólo afectará a la estética de la zona de la vida del barrio sino que se destruirán eh

Voz 14 07:59 dice os centenarios más de mil personas en riesgo de exclusión social echan invitaba a esta noche a una cena solidaria en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid cuarenta chefs de reconocido prestigio entre ellos Juan Pozuelo o Rebeca Fernández prepararán esta cena para celebrar la Navidad del deporte

Voz 0825 08:13 la hora Díaz cuéntanos buenas tardes buenas Dallas mucho de

Voz 0268 08:16 tenemos hoy en Madrid en primera división a las cuatro y cuarto León el Sevilla ya a las seis y media Rayo levanten segunda Albacete Majadahonda a las cuatro y Alcorcón Numancia las seis en directa está ganando ahora mismo estudiantes a Valencia Basket y a las cinco juega el Real Madrid contra el UCAM Murcia

Voz 0825 08:28 bueno volveremos después con el deporte no hay dinero para subirles el sueldo ni actualizar el convenio pero sí para comprar cestas de Navidad es la denuncia de los policías municipales de Galapagar que llevan meses reivindicando un nuevo convenio y que ahora como respuesta reciben una cesta de Navidad tal cual los trabajadores ven detrás de todo que el nuevo año traerá también elecciones Raquel Fernández buenas tardes

Voz 1915 08:52 hola buenas tardes al menos treinta y cinco cestas de Navidad entregarán los policías locales de Galapagar esta tarde a la Red Solidaria del municipio

Voz 0825 08:59 veo pretenden además de ayudar a las personas que lo necio

Voz 1915 09:02 citan reivindicar al Gobierno local la negociación del convenio que reclaman desde hace más de un año en unos cincuenta euros explican que están valorados estos lotes que indican no reciben desde hace diez años por lo que achacan el regalo a la cercanía de las

Voz 0825 09:17 Elecciones José Cordero es portavoz Cindy

Voz 4 09:20 tal lo que necesita la policía

Voz 0742 09:22 estas sino lo un acuerdo convenio creo que llevamos pidiendo desde hace ya más de un año parece que el alcalde ahí compaña no están por la labor quizá algunos trabajadores con una cesta les saca una sonrisa pero nosotros usamos otras cosas

Voz 1915 09:36 entre los productos que incluyen las cestas se encuentran vino lomo de Orza ya

Voz 0825 09:40 tú le ha costado al sol esta mañana hacerse hueco entre la niebla pero por fin lo ha conseguido el domingo nos deja una subida ligera de momento de las temperaturas que va a ir a más eso sí hasta el próximo miércoles de momento hoy máximas que oscilan entre los diez trece grados a esta hora el termómetro marca nueve en el centro de la capital

Voz 15 10:01 sí

Voz 9 10:07 sigue la cadena giros sociales y en Facebook es el momento de ponerlas

Voz 16 10:21 está sobre la mesa de decir lo que pensamos

Voz 0825 10:23 si ustedes creen que el debe dimitir y que no lo son

Voz 9 10:26 penden inmediatamente militancia guardar nos tiene respuesta para suministrar una pregunta Lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido seamos claros Cadena SER

Voz 0825 10:44 Manu Carreño presentando el larguero a las dos de la tarde Ángels Barceló lanzando sus preguntas de cabecera en Hora Veinticinco a las cuatro de la madrugada tú puedes conseguirlo sólo necesitas nuestra

Voz 9 10:57 cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 17 11:03 muy oyente no

Voz 18 11:05 mira a los ojos cerrados visualiza una emisora de radio maravillosa ya la solicitado piensan ahora en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores guiadas estoy imaginando Cadena SER la emisora que aparecen tus sueños no

Voz 0825 11:26 lo mismo me apareció la así como que no como más listo que imagine una emisora de radio maravillosa de quebró

Voz 0055 11:40 apareció el susto de verdad

Voz 0825 11:43 es oyente

Voz 19 11:45 su Cadena SER la emisora que

Voz 18 11:49 ciento sueños

Voz 20 11:56 bueno vale vale ya está ya

Voz 19 12:00 ya

Voz 0825 12:02 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 15 12:11 hora catorce Madrid

Voz 0825 12:13 el Ministerio del Interior sitúa a Madrid como la segunda ciudad de España con mayor número de delitos de odio detrás de Barcelona racismo discapacidad ideología orientación sexual ya puedo fobia son los ámbitos en los que se produce el mayor número de estos incidentes son datos los que corresponden al año dos mil dieciséis el último del que hay cifras oficiales en ese año aquí en Madrid se produjeron un total de ciento setenta y un casos relacionados con delitos de odio en porcentaje la mayoría por racismo entorno sesenta y ocho por ciento un cuarenta y tres por orientación sexual el veintiséis por ciento por ideología o un veintitrés por ciento por discapacidad datos como decimos insistimos los últimos oficiales del Ministerio del Interior el viernes estuvimos en un polideportivo del barrio del Lucero en el distrito de Latina allí la unidad de gestión de la diversidad de la Policía Municipal organizaba una liguilla de fútbol contando con organizaciones que trabajan con colectivos en exclusión en el banquillo entre partido y partido conocimos a ACPV a veintiún años llegó desde Marruecos con dieciséis en los bajos de un camión

Voz 13 13:15 no puedes juzgar a una persona de nacimiento usados donde viene tienes que juzgar a una persona cuando le conoces cuando escuchan ya el marroquí la gente deja de te no pero la gente no entender la actitud de estas personas nosotros también somos humanos y necesitamos Rivero igual que los dimos la diferencia es una persona que ha nacido aquí yo he nacido en Marruecos que culpa tiene pues yo tienes que empatizar empatizar porque la persona viene aquí cuando una persona que ha subido uno no lo ha hecho con gusto yo también me echo de menos a mi familia yo echo de menos a mis amigos mi barrio somos viniendo porque ahí tenemos algo nos vinimos aquí

Voz 21 14:08 Máis ganando si la verdad hemos ganado

Voz 0825 14:11 en el mismo torneo conocimos también a Daniela le gusta igual jugar al fútbol después de tocar fondo hasta el punto de perderlo todo verse viviendo en la calle y ahora nos decía si algo tiene claro es que sólo puede salir de ese bucle otra

Voz 9 14:30 yo no pensaba que estando en la calle porque tengo un problema que no suele referir soy analfabeta lo puedo tocar puerto para pedir un trabajo y estoy a campaña de frío ahí Madrid bueno Fahey lo que veo gente realmente muy triste muy apagada estamos en el balcón yo también estuve ahí también hay apunto de ya de también estará ahí cuando iba a Rato y bueno ya con ninguna decisión para dejar de fumar me está apoyando mucha gente y gracias a ello ya intento de salir de nuestro intento quiero saber nunca no pensaba que realmente este fondo están vacíos viernes sin sin nada siendo además mujeres más complicado porque no es nada fácil porque que es peligrosa pero bueno algo que animarme mucho ser fuerte todos los días debido

Voz 22 15:35 yo voy a tome esta decisión de hacerlo pero tengo casé ella

Voz 0825 15:40 la Galatea el deporte en este caso una liguilla de fútbol organizada como decimos por con unidad de gestión de la diversidad de la Policía Municipal de Madrid que ha recibido el Premio Derechos Humanos del Consejo de la Abogacía pues el trabajo que hacen contra los delitos de odio un objetivo que también buscan entre carreras goles esas de su trabajo hablamos con Francisco de Andrés jefe adjunto de la Unidad Arantxa Miranda una de las policías que trabaja en este equipo

Voz 11 16:09 no es tanto el odio como sentimiento sino una agresión a ciertos colectivos de los que históricamente han han resultado vulnerables tercamente a plano

Voz 21 16:21 de qué delitos hablamos de delitos hablamos de

Voz 11 16:26 dato ante amenazas lesiones y luego los digamos que el agrava Si se dirige a uno de esta colección lo así

Voz 22 16:34 dentro de odio y lo los pequeños delitos de pues de amenazas o que no te dejaban por la vecina que te insulta por por se llama maricón no te dejan pasar una discoteca conocer negro Poor pertenecer a una etnia gitana la realidad es que son las las pin los pequeños incidentes de convivencia

Voz 11 16:57 y luego además tenemos que tener en cuenta que existe lo que llamamos letra denuncia muchas veces esto colectivos tienen normalizado ese ataque lo ven como normal una agresión nunca en normal en ningún caso uno de sus grupos tampoco son normales entonces nuestra labor es un poco llegar a estos colectivos el bueno Unijet intentar evitar esta infraestructura es decir que no se denuncian hechos porque consideran que son normales que ocurren la esto pasa mucho con el colectivo de exclusión social colectivo de Acción Social que viven en la calle pues consideran como normal que durante la noche pues llega un grupo de jóvenes que vienen de juerga y les ataquen les agredan yo no denunciar no denuncian porque lo ve normal o porque muchas veces esta gente también hay que reconocer que está en una situación vamos a llamar administrativa o es que tampoco quiere mucho contacto con la policía por miedo por miedo a que pueda salir fuera alguno de ellos puede tener alguna si son extranjeros pueden tener algún tema de extranjería algún tema administrativo Extrangería pueden tener un alguna buscar captura que muchos casos son auténticas tontería porque él ha sido intentado notificar una sentencia Hay no le localizan porque viene a la calle

Voz 22 18:07 cuántas veces ha dicho cómo es posible que esto Estepa

Voz 23 18:09 estamos aquí en Madrid

Voz 22 18:11 Nos hemos encontrado varios casos de gente que va en el metro de de repente les empiezan a insultar simplemente por el hecho de ser diferentes gente que no te conoce qué nota visto en tu vida y sin embargo por tener una orientación diferente no podía ser de otro color que no es el el de esa persona pues que les insultan están vulnerando son tus derechos fundamentales y tu dignidad

Voz 11 18:37 pero luego también hay otros ámbitos por ejemplo el ámbito laboral una persona negra que constantemente en su trabajo está recibiendo insultos burlas chistes por el color de su piel no este hombre pues durante cuatro años y medio está denunciando estos hechos al jefe a los jefes diciendo que esto que no podamos tal hasta que llega un momento ya que explota aclaró que nos damos cuenta de que efectivamente durante cuatro años y medio en el trabajo está sufriendo un acoso una un chiste es una de mal gusto debido a su color Familia con dos hijas esta persona pues llegando no lo ignoro denuncia que nosotros pues abrimos esta investigación hilo lo llevamos a los a los ámbitos procedentes

Voz 22 19:20 que dejen de aceptar que esos normal el que no te dejen entrar por ejemplo en una discoteca como hoy por la mañana me han mandado un mensaje diciéndome oye seguido a entrar a una discoteca y me han dicho que no podía entrar porque era porque era ahí

Voz 23 19:35 pero eso sigue pasando es decir aquí en Madrid en diciembre de dos mil dieciocho hay gente a la que no dejan entrar a una discoteca porque

Voz 21 19:43 esto aquí nos están pasando también con casos

Voz 22 19:47 de parejas de chicas lesbianas chicos eh gays que quieren irá alquilaron una vivienda Illes dicen que no se la alquilan porque prefieran a una a una familia entonces yo no soy mujer lesbiana y tengo gélido y tres hijos una familia también no sea que no no sea que se refieren cuando sólo quieran una familia al final todos tenemos derecho a estar al ser Ia ya vivir como queramos es vivir nuestra vida IRS totalmente respetable se nos olvida muchas veces que la dignidad es muy importante parece increíble que todavía haya gente que que se plantee que puede insultar o menospreciar a gente por Service

Voz 9 20:32 no

Voz 21 20:33 el resultado del partido de hoy es lo de menos

Voz 22 20:35 el resultado lo de menos porque nos hemos mezclado todos para no que no haya somos unos equipos diversos totalmente

Voz 21 20:42 gracias y enhorabuena por el trabajo y el premio gracias muchísimo

Voz 0825 20:46 bueno pues hablando de amenazas la Audiencia Provincial confirmado nueve meses de cárcel para un hombre que durante semanas amenazó a su ex mujer con más de doscientos mensajes Alberto Pozas

Voz 0055 20:55 los mensajes y las llamadas amenazantes llegaron durante el proceso de divorcio mensajes amenazantes hacia ella como prefiero que estés bajo tierra verte con otro Boya joderte la vida hasta que acabe contigo o no vales nada no sirves para nada mejor bajo tierra y mensajes amenazantes también a la hija que ambos tenían en común va a visitar a tu hija en el cementerio las amenazas se prolongaron durante semanas y ella se decidió a ir a comisaría cuando recibió una llamada y escucho como decía cuando me toque la niña en la voy a matar y luego me mato yo Luis Alberto Aldecoa es el abogado de la víctima

Voz 24 21:26 como acción que te Bieber y cuando termine este juicio cuando se termine de la orden a las también tengo que va a pasar les van a dejar ver a su hija en una de esas visitas

Voz 0055 21:35 unos mensajes y unas llamadas que ahora se traducen en una condena de nueve meses y un día de cárcel según la Audiencia Provincial por un delito continuado de amenazas leves una sentencia que no puede ser recurrida y que también le impone una orden de alejamiento de medio kilómetro de su ex de su hija Él se defendió asegurando que todo era un complot para incriminar le los jueces contestan esa teoría no se sustenta en ninguna evidencia digna de ser tenida en cuenta

Voz 0825 22:01 Hamás ya con otras cosas en este domingo de compras y preparativos

Voz 12 22:05 pues pavo de traición en casa es tomar besugo y luego solamente llevó para consomé de cerdo ibérico que es muy

Voz 0825 22:13 imagínense decía ABC resulta complicado la organización decenas familiares difícil nos imaginamos calcular las cantidades para mil personas y ese es el número de comensales que ese espera esta noche en el Palacio Municipal de Congresos donde empieza ya a contra reloj allí Nos acercamos también Carlos Fernández buenas tardes

Voz 25 22:29 muy buenas tardes Isabel mañana de preparativos en el Palacio de Congresos de Madrid hasta quinientos voluntarios trabajan desde primera hora de la mañana con el objetivo de que todo este listo para recibir a los comensales a eso de las siete y media de la tarde la imagen hasta ahora es la de decenas de mesas cubiertas con manteles negros que con

Voz 4 22:45 están con el mármol del suelo del Palacio

Voz 25 22:48 de las que se han empezado ya a colocar la cubertería es la decoración que completará la imagen del salón esta noche desde las cocinas Nos llegan los olores entremezclados de los manjares que compondrán el menú de esta noche y por encima de todos ellos el intenso olor a tomate que en el propio salón pelan y parte de los voluntarios que servirán para elaborar uno de los platos estrella de la noche la ensalada ese todo en marcha para disfrutar esta noche de uno de los eventos más especiales del año para las más de mil personas que separan O'Leary

Voz 0825 23:13 gracias Carlos ese olor a cocina que llega casi casi a este estudio te invito a cenar es esa cena solidaria organizada por la compañía de obras y el Ayuntamiento de Madrid y que desde luego no se improvisan y se prepara en unas cuantas horas lo ha comprobado Irene Dorta

Voz 0530 23:29 a las siete de la tarde comienza en Madrid un evento esperado por muchos cada Navidad más de mil personas cenarán gratis en el Palacio de Congresos aunque no se trata de unos comensales

Voz 0106 23:39 al que familia inmigrante que tener necesidades básicas jóvenes en riesgo exclusión son de sin techo a enfermos terminales

Voz 0825 23:46 Pablo Llanos es miembro de una de las ocho ONG que participan en esta cita

Voz 0106 23:51 imagínate un comedor para mil personas contó puesto tal todos los comercios uniformados cuidamos el que seamos a la altura de estás en la solidaria financia por mucho que los dan un patrocinio en metálico

Voz 1827 24:04 Mercamadrid no duda gran parte del producto eh

Voz 0106 24:06 la clave son los voluntarios que con más de quinientos voluntarios pero todos los voluntarios pagamos nuestros veinte euros para invitar realmente también

Voz 0825 24:14 es uno de ellos estaba con otro diez Soto quien se metió y lo han doblado me di cuenta que cada uno de los voluntarios tenía una función que importan la noche se inicia con un cóctel donde treinta cocineros como Chema de Citroën preparan unas trescientas tapas Down maravilloso porque las familias allí comparten hablen con lo hablan con los cocinero porque no todos los ponemos una estación cada uno para que sepan cada uno lo que hemos hecho allí no cocina cualquiera Sánchez a la altura yo por ejemplo Aurelio de cebo que te una estrella Michelin gente bollo que sea pues súper conocida de la televisión como Sergio Fernández que este año han preparado un sabroso me extrañó tocáis salada que aprecia luego de segundo hacemos una carrera estofado hiló de postre vamos a hacer un Brown

Voz 0530 24:52 además se reparten regalos para los más pequeños hay conciertos magos diferentes atracciones pero todos coinciden

Voz 0106 24:59 el objetivo como digo es compartir el este momento para ellos el que no sólo les ofrecemos la cena sino que queramos pasar tiempo con ellos pero donde siempre que nos volvemos a verla

Voz 26 25:10 las caras de economía después de ver cómo ha ido la gente lo repetiría hemos en pleno Ico en la edición de esta noche repitiendo lo llevan ya seis

Voz 9 25:31 hora catorce

Voz 0825 25:34 la información deportiva que vuelve este estudio Laura Díaz buenas tardes

Voz 0268 25:37 tardes Madrid tiene una tarde llena de deporte en la capital recibe esta tarde dos duelos de primera división a las cuatro y cuarto Leganés Sevilla ya las seis y media en rayos se mide al Levante en Segunda en Santo Domingo a las seis Alcorcón Numancia antes a las cuatro el Rayo Majadahonda se mida en Albacete en el Carlos Belmonte en baloncesto al Estudiantes acaba de perder ante Valencia Basket y a las cinco de la tarde el drama y recibe al UCAM Murcia en el Center de Madrid

Voz 0825 26:01 gracias Laura y antes de irnos les vamos a hacer una propuesta un tanto especial un ejercicio de memoria para unos de Historia en este caso también para los más jóvenes esta semana hemos conocido que la Universidad Complutense va a rehabilitar un edificio va a recuperar como colegio mayor centro cultural el mítico Johnny el San Juan Evangelista el edificio estaba en situación de abandono desde julio del año dos mil catorce cuando la antigua concesionaria dejó la gestión de este inmueble un nombre el Johnny Un colegio mayor que forma parte ya de la historia de Madrid que recordamos con la ayuda de Sonia Ballesteros

Voz 27 26:37 cómo hay que empezar por algún sitio vamos a hacerlo con una canción de John Lennon que aparición el otoño de mil novecientos sesenta y seis cuando abría sus puertas el San Juan Evangelista donde ahora se encuentra

Voz 21 26:47 dos mil

Voz 1388 26:52 Juan Lema Angelista yo empecé a escribir allí me preparé para ingresar en la escuela de cine allí empecé a ser quién soy desde luego para mí es que soy yo mismo

Voz 28 27:04 Gutiérrez Aragón director de cine guionista y escritor vivió sus años universitarios en el Johnny como enseguida empezó a ser con

Voz 0825 27:10 sido este colegio Mayor fue al final del

Voz 0055 27:13 sesenta y allí se empezó a publicar

Voz 1388 27:15 la democracia aparte que tocaba los alumnos de santo para la memoria histórica de la democracia como para la música el jazz y tantas otras cosas

Voz 28 27:25 Johnny ganó fama de rojo llegaron los setenta

Voz 29 27:28 son Players las manos y las carreras delante de los grises

Voz 0825 27:34 el San Juan Evangelista ganó prestigio por sus actividades culturales a los estreno uno de las películas divididas por el franquismo

Voz 30 27:40 creer pero la primera vez que la vi me dije Ibrahima Viridiana terminará por jugaran

Voz 0825 27:46 te come

Voz 31 27:49 ese tic tac

Voz 0825 27:51 por el Corral de Comedias de Johnny pasaron grupos de teatro independiente costaban y La Cuadra de Sevilla I'll Take Diane allí sonó la canción protesta

Voz 21 28:09 el quejío

Voz 0825 28:09 de Enrique Morente

Voz 21 28:12 sí

Voz 32 28:16 han podido hacer bien pronto el son cubano de verlo Valdés

Voz 0825 28:21 hasta una placa de metal recuerda Johnny el último concierto de Camarón

Voz 33 28:31 en nuevas vea tanto Puente

Voz 0825 28:55 un colegio mayor que forman parte como decíamos de la historia de Madrid y que ahora a intentar recuperar va a recuperar de hecho la Universidad Complutense de Madrid así llegamos a las dos y media de la tarde la información continúa como siempre en la sintonía en la SER con nueve grados a esta hora en el centro de Madrid las máximas hoy en torno a los trece grados subirán algo de aquí al miércoles así arrancamos esta semana tan especial Juan Domingo

Voz 1 30:03 son las dos y media la una inmediata en Canarias

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes más de doscientas personas han muerto y ochocientas han resultado heridas en un tsunami esta madrugada en Indonesia este testigo cuenta cómo pudo huir con su y con su hijo de una primera ola pero que después llegó una segunda mucho mayor que sea dentro hasta veinte metros en la costa los equipos de rescate todavía tratan de acceder a algunas zonas arrasadas enseguida les contamos la última hora en Indonesia en un día marcado aquí en España por la palabra diálogo

Voz 1722 30:49 hay que pasar de la voluntad del dialogo a la al diálogo real eso significa que el Gobierno de España está dispuesto a dialogar con las instituciones catalanas

Voz 1827 30:55 el responden al presidente de Sánchez desde las instituciones catalanas la portavoz del Gobierno el Sartori

Voz 0825 31:01 de momento al ALCA

Voz 34 31:03 Nos alta Sans Fall afecta calzó esa excavadora Fini

Voz 1827 31:05 cree que Pedro Sánchez y el PSOE deben definirse y que es el Gobierno central quien debe apostar por el diálogo es domingo veintitrés de diciembre y recuerden esto sólo queda una semana para pedir la ayuda para pagar la calefacción Almudena López sino hola buenas tardes

Voz 0825 31:20 hola buenas tardes el día XXXI termina el plazo

Voz 4 31:22 aquí los consumidores con derecho al llamado bono social puedan acogerse a él son los primeros que ya reciben la ayuda para pagar la factura de la luz pero tienen que reclamar

Voz 1827 31:30 esto de cara a un dos mil diecinueve que viene con novedades también para

Voz 4 31:33 a los trabajadores autónomos la base mínima de cotización sube hasta los sesenta y cuatro euros el Gobierno tiene previsto aprobar a cambio mejorar las ayudas por cese de actividad para que sea similar al paro y una cobertura en caso de accidente o enfermedad labora

Voz 1827 31:46 la construcción necesita profesionales cualificados

Voz 4 31:49 el sector se ha vuelto poco atractivo para las nuevas generaciones desde UGT cree creen que la clave pasa por mejorar los salarios Santiago Ramírez es su coordinador estatal

Voz 35 31:59 la solucionarlo yo creo que la primera lo lo primero que tenemos que hacer es es es pagar bueno salario

Voz 1827 32:05 varias marchas en distintas provincias de España para rendir homenaje a Laura la chica de veintiséis años asesinada en Huelva cuando salió a correr

Voz 4 32:12 en la de Huelva

Voz 9 32:15 cientos de personas han recordado a la joven profesora

Voz 4 32:18 han recorrido los kilómetros que separan el Instituto de enerva donde trabajaba del Campillo localidad en la que residía en la que fue asesinada por uno de sus vidas

Voz 1827 32:26 condenado a nueve meses de cárcel un hombre quemando más de doscientos mensajes amenazantes a su ex mujer inmensa

Voz 4 32:31 GS en los que por ejemplo aseguraba que iba a asesinar

Voz 1827 32:33 la hija que tenían en común evacuado a Italia uno de los inmigrantes rescatados por el barco de Open Arms y es un menor con una infección

Voz 4 32:40 en la piel Italia se ha negado dar puerto seguro el resto de los migrantes

Voz 1827 32:43 así que el barco viaja ya rumbo detenido en Francia uno de los jihadistas más buscados en todo el mundo

Voz 4 32:48 se sospecha que fue uno de los autores intelectuales del atentado contra la revista Charlie Hebdo en dos mil quince llevaba huido en de Francia desde dos mil

Voz 1827 32:55 una luz verde y algo parecido a una explosión se vio anoche en distintos puntos del norte de

Voz 4 33:00 caña desde el Planetario de Pamplona investigan si fue un meteorito que entró en la atmósfera terrestre en la SER hemos hablado con Javier Armentia es director del Planetario de Pamplona

Voz 35 33:09 posiblemente era bonito es decir un objeto que están entrando a gran velocidad en la atmósfera por lo que se vio en servido fragmentar en algún momento provocando posiblemente esa explosión pues desde las diez y doce coma si por Asturias recorriendo con Asturias Cantabria

Voz 36 33:26 pero también por la forma en Zaragoza

Voz 1827 33:33 bueno tampoco es que sea allí

Voz 4 33:35 Road pero bueno eso tiene su mérito esto porque lo que estamos escuchando está tocando una mano robótica lo han conseguido científicos de la Universidad de Cambridge introduciendo además materiales suaves y rígidos que replican los huesos y ligamentos del cuerpo humano esto puede traer en el futuro beneficios importantes para la gente que ha nacido sin manos o que las ha perdido en un accidente

Voz 1827 33:55 Dolores de deporte Laura Díaz buenas tardes

Voz 0268 33:57 es un repaso a lo ocurrido esta mañana en fútbol Primera División ganó al Valencia por dos a uno al Huesca en Segunda la victoria se la llevó el Osasuna ante el Reus por cero uno y en baloncesto Valencia Basket ganó Estudiantes Joventut lo hizo ante el Iberostar en directo Liga Iberdrola el Betis la dado la vuelta al tanto del Sevilla ya gana por uno tres en el minuto setenta y cuatro de partido esta tarde en primera división a las cuatro y cuarto Leganés Sevilla y a las seis y media Rayo Levante en segunda las cuatro Albacete Rayo Majadahonda ya las seis Alcorcón

Voz 0825 34:23 pues yo encuentra mucho más espantosos pasaje la vida como yo en un colegio de niñas impertinentes que se meten con nuestra familia para ver

Voz 1 34:30 arruinar mi único sueño para están había es conseguir una caja de buenos lápices

Voz 38 34:36 ha interpretado hay que es la hermana pequeña de las cuatro hermanas eh y que tiene un carácter para mí muy divertido porque tiene un punto común foco Capriles

Voz 39 34:45 no soy vanidoso pero pero a la vez es una chica muy interesante con un talento inmenso para la pintura y que va a sufrir un un cambio en una evolución muy muy interesantes a la mujer durante la obra ver

Voz 26 35:01 el veinticinco de diciembre las doce del mediodía mujer la ficción sonora de la Cadena SER para estas Navidades

Voz 9 35:09 feliz la vida a mis Mujercitas

Voz 0825 35:13 con un mensaje en colaboración con El Corte Inglés

Voz 8 35:16 en Cadena SER Hora catorce

Voz 1827 35:23 las olas sorprendía esta madrugada los asistentes a un concierto en el estrecho de sonda que está entre las islas indonesias de Java Sumatra al menos doscientos personas han muerto ochocientas han resultado heridas en un tsunami se produjo sin que saltaran las alertas Javier Carrera buenas tardes al buenas tardes esta cifra de muertos va subir previsiblemente en las últimas horas aunque todo parece indicar que la magnitud de esta tragedia sobre tragedia Obviamente es la muerte de doscientas personas de lo que estamos hablando pero no tendrá nada que ver con la del tsunami que arrasó esta misma zona en dos mil cuatro que dejó más de doscientos mil muertos Javier

Voz 0866 35:55 sí un enorme tsunami del que en apenas tres días se cumplen catorce años y que afectó a catorce países provocando como dices cientos de miles de muertos en aquella ocasión además el maremoto lo causó un potente seísmo de más de nueve grados el de hoy se debe a un corrimiento de tierra provocado por la erupción de un volcán el número de víctimas es considerablemente menor de momento doscientos veintidós muertos veintiocho desaparecidos además de como explica esta voluntaria de Cruz Roja

Voz 36 36:20 ya

Voz 40 36:23 moros los edificios derrumbados

Voz 0866 36:25 los árboles arrastrados ya en general imágenes de localidades arrasadas en todo caso se prevé que el número de víctimas aumente explica el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres

Voz 3 36:35 tan una

Voz 0866 36:39 en alerta también de la posibilidad de un segundo tsunami debido a la actividad del volcán mientras sigue en marcha la evacuación de las víctimas los equipos buscan supervivientes entre los escombros tratan de llegar a otras zonas afecta

Voz 1827 36:50 no han saltado las alarmas Javier y hay alguna explicación para esto

Voz 0866 36:53 la única que de momento ofrecen las las autoridades tiene que ver con precisamente con el origen del tsunami según la Agencia Meteorológica del país la ausencia de un terremoto que sí que habría activado el sistema de

Voz 0055 37:03 jo silenciadas las sirenas de momento las autoridades

Voz 0866 37:06 están recomendando a la población local evitar acercarse a las costas del país que este año han visto ya cómo dos tsunamis provocaban la muerte de otras

Voz 1827 37:14 mil quinientas personas de España el presidente del Gobierno ha mostrado hace unos minutos su solidaridad con las víctimas hoy leemos en La Vanguardia precisamente una entrevista con él con Pedro Sánchez centradas sobre todo en la crisis política de Cataluña dice entre otras cosas que actualmente no se dan las circunstancias para aplicar en ciento cincuenta y cinco en aquella comunidad y que lo importante es el diálogo pero sólo con diálogo porque sólo con diálogo se podrá construir dice un espacio de confianza y lealtad a la

Voz 1722 37:39 la mitad de Cataluña a pasar de la voluntad el diálogo al dialogar real hay que pasar de la voluntad del diálogo al la al dialogo real eso qué significa eso significa que el Gobierno de España está dispuesto a dialogar con las instituciones catalanas pero es cierto también que se necesita una mayoría social amplia que ahora mismo no existe en Cataluña presidente Sanz

Voz 1827 37:59 desanima al Gobierno catalán a pasar al diálogo real desde el Gobierno catalán su portavoz del sarta di dice que ellos están allí instalados

Voz 34 38:06 yo creo que estaba acabada Fini parta nada si sexo

Voz 0825 38:09 no puede ser

Voz 1827 38:12 allí le pide a Sánchez en una entrevista en el no en el que decida si manda él o si es un títere títere precisamente esa es la misma palabra que utilizaba hace apenas unos minutos Pablo Casado Sánchez es un títere del independentismo

Voz 1660 38:24 estamos viendo que que la kale borroka que se sufrió aquí la empezamos a ver en Catalunya en Cataluña volvemos a ver eso que decía Arzallus no de que para que caigan las nueces alguien tiene que sacudir el árbol por eso Torra dice que aprieten por eso Torra dice que los CDR

Voz 1827 38:44 y sobre la fuerza pacífica en la calle desde la Asamblea Nacional Catalana

Voz 0825 38:48 si no cumple al final única altar

Voz 1 38:51 Frattini basará la seva substituir

Voz 1827 38:54 idéntica amenazando con retirar al Gobierno de Quim Torra el apoyo que esta organización le ha dado hasta ahora sin u cumple decía la única alternativa

Voz 4 39:01 pero su sustitución

Voz 0825 39:03 te has preguntado de qué habla los niños con sus juguetes

Voz 1280 39:05 bueno hablan de reciclar de compartir los mayores pues hablan de que hasta el veinticuatro de diciembre los juguetes del catálogo de Hipercor y El Corte Inglés que traen un veinte por ciento de regalo para utilizar en todas

Voz 0825 39:17 nuevas compras de juguetes moda lencería

Voz 1280 39:19 la zapatería accesorios de moda hay deportes nos gusta la Navidad consulta condiciones entienda

Voz 1827 39:30 quizá tiene cincuenta y seis años espera ser operada de la columna en Canarias pero no le dan cita con el especialista hasta dentro de cinco meses

Voz 41 39:38 pues ya hace como tres meses pero yo fui al médico entonces en Sven los picos de logros la columna que hay cooperar pero me mandan primero neurocirujano que de la alta como que se va a operar luego que él dijera fecha cooperar o sea que entre una y otra pueden haber fácil

Voz 1827 39:57 es la desesperación de quién necesita operarse no de forma urgente pero operarse al fin y al cabo ese encuentro con una lista de espera interminable en la sanidad pública noventa y tres días de media es lo que se tarda en tener una cita Julio Guerra buenas tardes

Voz 4 40:09 el robo buenas tardes hay muchísimas diferencias entre unas como

Voz 1827 40:12 unidades autónomas y otras sí desde los cinco meses

Voz 0055 40:14 lo cuarenta y siete días concretamente de espera media en Canarias al mes y medio de espera en Madrid La Rioja Euskadi en el caso de Canarias además según un informe de Comisiones Obreras más de la mitad de los trabajadores son temporales o interinos escuchábamos a Elisa que espera una cita con el especialista después entrará en otra lista de espera para operarse en ese punto se encuentra ahora el marido de Rosa está en el Hospital Clínico de Zaragoza esperando para una operación de rodilla una operación que no es urgente pero se van sumando los días y no puedo hacer vida normal

Voz 35 40:44 desde que lo empezaron a mandar al traumatólogo hasta que paso todo el proceso de ella decidís que lo operaban pues ya pasó más de un año después de eso ya dijeron que lo iban a operar en lista de espera en definitiva llevamos pues más de año y medio entre unas cosas y otras en medio

Voz 0055 41:05 el marido de Rosa sigue esperando sin una fecha señalada y así podrá seguir mucho tiempo en España el doce por ciento de las personas que van a ser operadas llegan a esperar más de seis meses Robert el cómo se explica esto cubrió los sindicatos lo tienen claro falta personal y por tanto más inversión en sanidad Antonio Cabrera ex Secretario General de Sanidad de CCOO

Voz 6 41:23 el problema de la financiación los paseados en siete coma dos por ciento de algún seco no no autor son alarmantes estamos muy por debajo de la media europea

Voz 0055 41:33 la especialidad que más pacientes tienen esperas Traumatología con más de ciento cincuenta mil pacientes al problema de la falta de personal Cabrera añade otro el de la falta de quirófanos

Voz 6 41:43 como a todos los iban a lo mejor no hace falta tanto de facultativos porque no se te servirá que que se situaría como disponer de más quirófano lo que no puede ocupar el ochenta por ciento de los quirófanos Traumatología porque entonces dejamos de otra quiénes si Hermosilla es que faltan quirófano o no se aunque Lisandro de forma adecuada

Voz 0055 42:05 los sindicatos creen que la financiación sanitaria no puede depender al cien por cien de cada comunidad autónoma y que hay unos mínimos que tienen que estar garantizados en todo el país

Voz 1827 42:13 en gracias Julio hasta luego adiós hemos preguntado también qué tiene que decir el Ministerio de Sanidad Laura Marcos Sanz

Voz 1279 42:18 considera que el antídoto para las largas y desiguales listas de espera son más médicos por eso esta misma semana Luisa Carcedo anunciaba en el Senado que el veintitrés de enero van a convocar a la Comisión de Recursos Humanos para cuantificar cuántos profesionales se van a jubilar en la próxima década Se calcula que serán unos setenta mil e intentar acompasar el número de plazas mira esas vacantes y recordaba la ministra que el problema está sobretodo en la distribución

Voz 0825 42:43 tanto el problema de número total

Voz 42 42:45 Especialistas au de médicos sino de su distribución en el territorio y las carencias están produciendo efectivamente zonas rurales o en zonas de hospitales comarcales no en el número total de profesionales

Voz 1279 42:57 sin embargo el Interterritorial específico que las comunidades habían pedido al Ministerio para hablar de estas carencias sigue sin fecha de momento y los médicos alegan que estas listas de espera nos hacen retroceder Serafín Romero de la Organización Médica Colegial

Voz 43 43:10 actualmente la misma foto que teníamos hace catorce años y que además a no ver hecho nada desde lo estructural solamente reducir recortar pues lógicamente ahora nos encontramos con los mismos problema

Voz 0825 43:21 para dos mil veinte el Gobierno quiere aumentar la oferta

Voz 1279 43:24 ir por encima de las siete mil plazas nunca ha habido tantas sobretodo en las especialidades con más carencias como son pediatría de Medicina de Familia

Voz 1827 43:32 en España hay tres millones doscientos mil autónomos son el diecisiete por ciento del total de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social aquí en España este dos mil diecinueve que estamos a punto de empezar traen novedades para ellos Daniel Lara

Voz 0055 43:45 los cambios presentados el pasado miércoles formarán parte de la transición hacia el nuevo sistema de cotizaciones para autónomos que se aprobará a lo largo de dos mil diecinueve hasta la llegada de este nuevo plan se han acordado medidas temporales que comprenden el aumento de la base mínima de cotización en sesenta y cuatro euros al año lo que supone un incremento de cinco euros más al mes a cambio el Ejecutivo prometido un paquete de mejoras destinadas a la protección laboral de estos autónomos el acuerdo que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes incluirá entre otras cosas una mejora a la ayuda por cese de la ciudad para que sea similar al paro una cubertería en caso de accidente o enfermedad laboral y una cobertura del cien por cien de la cuota social a partir del segundo mes que es este de baja por una contingencia común

Voz 1827 44:20 ya antes de dos mil diecinueve cuál es la posición de los sindicatos pues hemos hablado con Eduardo Bazo el ser

Voz 0055 44:25 dietario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos que ve estos cambios como un gran paso en la mejora de los derechos de los autónomos

Voz 35 44:32 este es hacer que el nivel de protección social vi un trabajador autónomo sea muy similar al nivel de protección social de un trabajo pero contasen

Voz 0055 44:42 este acuerdo que aumentará un uno coma veinticinco por ciento la cotización de los autónomos había sido hasta ahora criticado por los sindicatos por ser una subida inferior a la que sufrirán los cotizaciones mínimas de los asalariados esta diferencia podría suponer que muchos trabajadores pasen de tener un contrato formal a ser falsos autónomos aunque la ministra de Trabajo ya anunciado que tomarán medidas para evitarlo

Voz 44 44:59 tirado se van a adoptar medidas para que haya un especial control por si acaso puede haber tentaciones de ahorrarse cotizaciones

Voz 0055 45:11 los cambios que entrarán en vigor el próximo año son la antesala de la gran reforma que unirá las cotizaciones de los autónomos a los ingresos que reciban poniendo fin a la posibilidad de acogerse a la mínima que hasta ahora usaban tres de cada cuatro autónomos estas reformas introducirá a lo largo de dos mil diecinueve y los primeros datos llegarán en un borrador del Ministerio a finales de enero

Voz 1827 45:27 el estallido de la burbuja inmobiliaria destruyó un millón y medio de empleos en la construcción diez años después del inicio de la crisis en el sector de la construcción se ha recuperado lo seguirá haciendo dos mil diecinueve lo que ahora necesita son trabajadores cualificados Miguel Crespo

Voz 0055 45:42 la inversión española en construcción crecerá un cuatro coma dos por ciento en dos mil diecinueve por encima de la media europea según el Instituto de Estudios Económicos buenas perspectivas para un sector el de la construcción que está creciendo a buen ritmo pero para el que no hay suficiente personal cualificado en las obras en esto coinciden agentes sociales y patronales hablamos de especialistas en en de encofrado eres y expertos en maquinaria pesada y esto se debe a que tras la crisis cuando se perdieron más de un millón y medio de empleos el sector se ha vuelto poco atractivo para las nuevas generaciones escuchamos a Vicente Sánchez secretario general de Comisiones Obreras construcción

Voz 45 46:14 los jóvenes que el sector de la construcción no lo atractivo en primer lugar porque es un trabajo duro lo segundo es un trabajo que efectivamente por desgracia sigue acumulando una queja de altas es todo pues limita en alguna manera que la gente que entra en un sector donde pues por desgracia podría perder incluso la vida

Voz 0055 46:34 para UGT Finca la clave para conseguir que se incorporen nuevos trabajadores al sector pasa por mejorar los salarios Santiago Ramírez es su coordinador estatal

Voz 46 46:42 el ejemplo el de del año dos mil cuatro ocho y cortaron sea nosotros pudimos traer a gente joven al sector de la construcción porque los salarios serán atractivos no cabe duda para solucionarlo yo creo que la primera lo lo primero que tenemos que hacer es pagar bueno salarios

Voz 0055 46:59 uno de los problemas en los que coinciden ambas organizaciones sindicales y la patronal del sector es la falta de certificados de cualificación profesional esto provoca que muchas empresas paguen por debajo de lo que corresponde a los trabajadores que realizan esas tareas Enrique Corral ex presidente de la Fundación Laboral de la Construcción

Voz 47 47:14 a falta muchas veces ese reconocimiento de la competencia es de la capacidad del trabajador entonces pues muchas veces el el trabajador no obtiene la retribución a la que puede aspirar legítimamente no porque porque el mercado tiene ese funcionamiento extraños

Voz 0055 47:32 aquí apuestan porque las CCAA permitan la certificación en base a la experiencia laboral también en mejorar la FP dual para que los jóvenes que pretenden incorporarse al mercado laboral dentro del sector lo hagan con

Voz 0825 47:43 título que les permita recibir el sueldo que corres

Voz 0055 47:46 donde a su función y otro sector que necesita

Voz 1827 47:48 trabajadores cualificados y no cualificados es el del metal una industria a creciente que por ejemplo en Portugal ya representa el dieciocho por ciento de su economía en Galicia calculan que necesitan unos tres mil operarios el presidente de la FIA duración luso galaica de industriales metalurgia se llama Justo Sierra tenemos que acometer

Voz 48 48:06 los los pedidos que tener la carga de pedidos que tenemos ahora mismo con con una escasez de de de personas formado tenemos que trabajar también en proyectos conjuntos de de Innovació

Voz 1827 48:16 pues paradójicamente los trabajadores de Alcoa en las plantas de Coruña hay Avilés están a las puertas de unas navidades que pueden ser muy amargas porque en los próximos días el jueves termina el plazo para echar el cierre que dio la propietaria una empresa estadounidense Juan Carlos Corbacho es el presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña hola qué tal está muy buenas tardes

Voz 36 48:37 hola mundial

Voz 1827 48:38 serán una solución en los próximos días hablamos casi de un milagro