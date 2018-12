Hora 14 Fin de Semana (29/12/2018)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

qué tal estaban muy buenas tardes el último fin de semana del año llega con sol con temperaturas algo más altas para las próximas horas en una mañana muy complicada en las carreteras mucho movimiento con miles de españoles en el coche para pasar fuera o con la familia la Nochevieja así que volvemos a esta hora la Dirección General de Tráfico DGT Rocío Cano buenas tardes

Voz 2 00:42 buenas tardes pues hasta ahora lo peor lo encontramos en Madrid un accidente que se ha producido en la A uno en San Agustín de Guadalix está provocando en este momento tres kilómetros de retenciones en sentido Burgos también hay tráfico lento con paradas intermitentes en la salida especialmente la autovía de Valencia en Rivas atrae más circulan en Cataluña porque en Barcelona seguimos pendientes de un accidente que a esta hora provoca retenciones en la C32 en San Pedro de Rivas hacia Tarragona hay precisar en Tarragona también hay tráfico intenso en la AP siete en Cambrils debido a una alcance entre dos vehículos en sentido Amposta John la niebla es la gran protagonista de la jornada mucha precaución en Lugo el A8 entre Mondoñedo Ia Abadía recuerdan además que seguimos en la fase especial por el vuelta por navidad así que mucha precaución y eviten cualquier tipo de distracción alboroto

Voz 1827 01:30 gracias Rocío y esto el fin de semana en el que el Partido Popular y Ciudadanos han empezado a mantener ciertos contactos sobre la formación del Gobierno en Andalucía una vez sellado el primer acuerdo sobre la composición de la Mesa del Parlamento Ciudadanos propone diez consejerías que la de Hacienda no esté en manos del Partido Popular que será quien presida la Junta desde el PP andaluz responde en declaraciones a Radio Sevilla su secretaria general

Voz 3 01:53 no es que hablemos pues ya veremos cómo cómo se configura ese nuevo Gobierno pero creo que el que la misma lealtad dan más prudencia serenidad que hemos tenido a lo largo de la negociación en lo que es el programa que ha sido la constitución de la mesa hay que mantenerla para la constitución de la conformación del nuevo Gobierno PSOE considera

Voz 1827 02:16 sí hubo que Ciudadanos trate de esconder la foto de este partido con Vox hoy mismo Albert Rivera marca distancias con la formación ultraderechista en una entrevista en la Agencia Efe dice Rivera que su es formar gobierno con partidos constitucionalistas excluye de esa ecuación a Vox responde Santiago Abascal que la suya es liderar gobiernos patrióticos desde Cataluña la mañana nos deja también el anuncio del vicepresidente

Voz 4 02:38 Aragonés y eso significa cala en dos mil diez Las en ante Cataluña abandonará va a Saviano recibirá en dos mil diecinueve dinero

Voz 1827 02:48 del FLA del Fondo de Liquidez Autonómica los créditos baratos que el Estado concedía a las CCAA con más problemas esto quiere decir que el Ministerio de Hacienda no supervisará mes a mes las cuentas de la Generalitat aunque ésta seguirá recibiendo a través de otro sistema dinero del Gobierno central fuera de España a las fuerzas de seguridad de Egipto han matado esta mañana a cuarenta supuestos terroristas Un día después del atentado contra un autobús

Voz 1258 03:18 turístico en el que murieron cuatro personas Irene Dorta

Voz 0530 03:21 los terroristas están planificando ataques contra instituciones y otros lugares turísticos según ha informado el Ministerio de Interior del país la policía ha batido esta mañana a cuarenta militantes requisado gran cantidad de artefactos explosivos armas de fuego y munición para fabricar las bombas a estas operaciones se han producido horas después de la explosión contra un autobús en el que han muerto cuatro personas tres turistas vietnamitas y un guía egipcio y otras diez han resultado heridas la Embajada española de Egipto ha confirmado que no hay españoles entre las víctimas

Voz 1258 03:50 en unidos se prepara para todos los escenarios también el de un Brexit sin acuerdo el Gobierno británico ha confirmado esta mañana que ya adoptado algunas medidas ante el posible colapso en los puertos Carlos Sevilla si el Ejecutivo de Theresa May va a invertir ciento veinte millones de euros adicionales en contratos con tres compañías de ferrys para aumentar las conexiones con la Europa continental ante la posibilidad de que se produzca una salida no negociar de la Unión Europea el próximo veintinueve de marzo la medida pretende aliviar la presión que podría sufrir el puerto inglés de Dover donde estas compañías ofrecerán un diez por ciento más de trágico el Gobierno británico toma esta decisión para compensar las posibles retenciones de bienes y productos críticos que causarían los controles fronterizos entre un Brexit sin acuerdo dice cree que la contratación se ha hecho sin concurso público porque se trata de una situación de extrema urgencia el Ejecutivo de May tiene previsto someter a votación parlamentaria en la tercera semana de enero el pacto que alcanzó con Bruselas el mes pasado titulares del deporte sueca Valle

Voz 1827 04:41 buenas tardes qué tal buenas tardes acaba de hablar el máximo

Voz 1509 04:43 tenista del Reus Joan Oliver y ha dicho que la situación sigue igual no puede asegurar el pago a los trabajadores y jugadores del Reus Ike al club leve un futuro negro y sin fútbol en España en la Serie A se está jugando el Juventus Sampdoria gana la Juve dos a uno con dos goles de Cristiano Ronaldo en la Premier destaca el Liverpool Arsenal que se juega a las seis y media

hora catorce y cinco minutos

hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:17 qué tal muy buenas tardes eran viviendas públicas miles de viviendas públicas que se vendieron a fondos buitre lo hicieron el Ayuntamiento de Ana Botella y la comunidad de Ignacio González pero ahora la Comunidad de Madrid quiere marcar distancias y lo quiere hacer después de la condena millonaria veinticinco millones de euros que el Tribunal de Cuentas e impuesto como les venimos contando a Ana Botella siete exaltos cargos de su equipo en el Ayuntamiento por mal vender malvender vivienda social hoy la consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid Rosalía Gonzalo dice que no es comparable pero además defiende la gestión de los que son sus compañeros de partido siete

Voz 7 05:52 tengo que decir que son compañeros míos del partido que forma parte del Gobierno regional y que estoy convencida que el recurso será en positivo porque lo cierto es que

Voz 0825 06:03 son personas que por su trayectoria profesional

Voz 7 06:05 su trayectoria personal estoy convencida que se decidido cómo se tenía que decidir convoy en los términos jurídicos y administrativos en los que se tenía que deciden

Voz 0825 06:13 compañeros de partido como el viceconsejero de Justicia Enrique Núñez o el director general de Medio Ambiente Diego San Juan Benito mientras tanto desde la Plataforma contra los fondos buitre su portavoz

Voz 8 06:24 Mercedes Revuelta cree que después de la sentencia hay que dar un paso más revertir todo el proceso pedimos que la venta de viviendas públicas que nunca se tuvo que realizar se revierta estas viviendas públicas y sociales vuelvan a las arcas vuelvan al dominio de los madrileños y madrileñas que son la Empresa Municipal de la Vivienda de donde nunca tuvieron que salir

Voz 0825 06:49 en este Hora catorce Fin de semana hablaremos también de la situación del mercado laboral y especialmente entre los más jóvenes

Voz 9 06:56 sobre todo que las horas que trabajéis que te las paguen actualmente estoy trabajando en una empresa que me pagan trescientos veintidós euros Si en contrato tengo nueve horas semanales que está muy bien pero

Voz 10 07:10 reales trabajo

Voz 11 07:13 es que no es de habría ni decirte muchas más sea el triple

Voz 9 07:16 no se puede llevar a final de mes eso pues eso es lo que explotó

Voz 0825 07:22 saludaremos al secretario general del sindicato UGT Madrid a Luis Miguel López Rey yo pero además hay otras noticias que repasamos en titulares con la ayuda de Aurora Santos

Voz 0159 07:34 policías condenados dos agentes de Policía Nacional de Madrid han sido condenados a más de once años de cárcel por un montaje policial acusaron en falso a una mujer de tratar con drogas por encargo del ex novio de la víctima que pasó cuarenta días en prisión conducción

Voz 0825 07:48 temeraria la Guardia Civil ha detenido a un hombre de tren

Voz 0159 07:50 hay tres años en la dos a la altura de Rivas por conducción temeraria hay posesión de estupefacientes conducía de un lado a otro de la autovía hay arrojó una bolsa con diez kilos de marihuana cuando se percató de la presencia de la patria

Voz 0825 08:01 ya sin restricción en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0159 08:03 levantado las restricciones al tráfico de los últimos cuatro días siguiendo el protocolo anticontaminación aun así desde el Consistorio se recomienda la utilización del tras

Voz 0825 08:11 porte público minas pirata

Voz 0159 08:13 listas en Acción denuncia la existencia de minas piratas y abandonadas en la Comunidad de Madrid sin tapar y con escaso control algunas convertidas en vertederos ilegales por lo que pide que se haga público un inventario de antiguas explotaciones y que se vayan en estas zonas veinte años

Voz 0825 08:27 no es nada Lori Meyers celebra sus dos

Voz 0159 08:30 dadas en la música esta noche con un concierto en el with encender la banda granadina cierra así una larga gira de dos años antes de dejar los escenarios por un tiempo para trabajar en su próximo disco It

Voz 0825 08:39 del deporte Uxue Caballero cuéntanos qué tal

Voz 1509 08:42 el buenas tardes el consejero delegado del Atlético de Madrid Miguel Ángel Gil Marín ha hablado en una entrevista para el club y ha mandado un mensaje a los que no quieren continuar en el club rojiblanco ha dicho que todos los jugadores son importantes pero ninguno imprescindible y en la Euroliga de baloncesto derrota del Real Madrid sesenta y cinco sesenta y tres en Estambul frente al

Voz 0825 08:59 este fin de semana de muchos desplazamientos Nos acercamos de nuevo a la Dirección General de Tráfico para conocer en detalle cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad de Madrid DGT Rocío Cano buenas tardes

Voz 2 09:11 buenas tardes pues hasta ahora lo peor lo encontramos en la autovía de Burgos en la uno San Agustín de Guadalix porque un accidente que está producido hace unos minutos está provocando tres kilómetros de retenciones en sentido norte así que se iban a circular por esta vía extremen la precaución y tengan paciencia también van a encontrar dificultades en las salidas en la autovía de Valencia en Rivas y también en la M50 en la incorporación a las seis en Las Rozas se tiene pensado pasar el día en las sierra sepa que en este momento el parking de cotos se encuentra allí ocupado al cien por cien de su capaces

Voz 0825 09:41 gracias en DGT son de color verde tienen dibujado un corazón de color blanco están repartidos por doscientos cinco estaciones la red de Metro Illes puede salvar la vida por eso no esta además que no se tengamos al menos un minuto para conocer cómo funcionamos

Voz 12 09:57 es un poquito verbal circunscribir más fuerte

Voz 13 10:00 bueno pues ahora Sito primo bien brecha se sacan

Voz 0159 10:03 la caja se colocan los parches sobre la persona afectada selección así se trata de un niño de un adulto y una vez hecho eso comienzan las maniobras de reanimación con un desfibrilador que interactúa con la persona encargada de ayudar

Voz 12 10:15 Nos estáis que tocábamos la calle Loi pondríamos con los brazos se es completamente bloqueados Ismael la de la chapa del chip que tiene caso aparcar el grito

Voz 0159 10:27 a pesar de no ser imprescindible es aconsejable tener conocimientos previos de reanimación aunque por si acaso el desfibrilador

Voz 12 10:33 Hereu automático que hace faltaría dar al botón aval de sé quién quién decide votos escapa descargas les voy a decir no toca centrarse en tres segundos aconseja cargar tres dos uno a nosotros nos acostamos

Voz 0159 10:49 y además de ser automático la máquina está conectada con el uno uno dos que asesorará a través de una llamada cómo utilizarlos y no existen esos conocimientos previos y que permitirá a los viajeros poder salvar vida

Voz 0825 11:00 Nos pueden y tanto nos pueden salvar la vida hay cada vez adelantan más las uvas las pre uvas de la Puerta del Sol se están convirtiendo ya para muchos en toda una tradición pero los hay que se adelantan todavía más en Móstoles han decidido adelantarse ser los primeros celebrar las pruebas hoy ser Móstoles Belén Campos

Voz 1478 11:18 en esta nueva edición que comenzará a partir de las seis y media de la tarde actuará un humorista además habrá cuenta cuentos música y baile para disfrutar de un villancico a cargo de la Asociación aeróbica deportiva de Móstoles que este año no hará bailar una coreografía que se puede ver ya en Youtube este año el Ayuntamiento ofrecerá las uvas en papel reciclable ecológico con una felicitación especial para todos los vecinos Arturo Sánchez ex subdirector de Festejos del Ayuntamiento de Móstoles

Voz 0463 11:43 las uvas se introducidas en una bolsita de papel se podrá recoger todo más sencillo intentaremos minimizar los residuos que generamos bueno pues de esa manera sucia lo menos posible

Voz 1478 11:56 en la Federación de Peñas está colaborando y ayudando en este evento que cada año congrega a más

gracias Belén la fiesta empieza antes pero las uvas las primeras esos islas comerán a las ocho de la tarde en la plaza de España luce el sol se cumple parece una vez más eso de mañana de niebla tarde paseo las máximas suben hasta los catorce grados en el sur de la Comunidad de momento y a esta hora marca once en el centro dos doce minutos

Voz 14 12:21 Arribas

cadena SER las redes sociales en Twitter roza la guión bajo en Facebook cadenas

Voz 16 12:42 este domingo en Ser Consumidor programa especial fin de año repasaremos por ejemplo las cosas que han pasado en dos mil dieciocho como la polémica de los gastos hipotecarios el Supremo es una de las mayores humillaciones imaginables a nuestra democracia o la Guerra de la homeopatía

Voz 17 12:57 que rezarán Blas es mucho más barato que la homeopatía defectuosos

Voz 0825 13:01 sí lo que piden nuestras estrellas al dos mil

Voz 16 13:04 mil diecinueve is sus preparativos de la Nochevieja

Voz 17 13:07 mira yo ya tengo vestido de lentejuelas porque tengo que cambiar de portero China puedo esos

Voz 16 13:12 sobre todo mucha música y mucho humor los españoles preocupados por el comercial de Jazztel hace días que no llama

Voz 1 13:20 el consumidor los domingos a las seis de la mañana hora menos en Canarias con Jesús Soria síguenos también en SER Consumidor punto es descarga de nuestro podcast cuando quieras

Voz 4 13:33 estamos con Genaro porque conduce a una persona

Voz 15 13:35 la ha con el tiempo a mano Gabriel hola hola Gabriel

Voz 1827 13:39 los mejor el tiempo con mi hermano Genaro y vosotros

Voz 4 13:42 Davis estaba allí como es dos mil diecinueve

Voz 18 13:44 sí bueno una mierda de año ya no parece que ella esperanza pero vamos por ello a dejar dos mil dieciocho llorando como un niño nada de eso él especial Nochevieja de la Cadena SER presentado magistralmente por Louis treinta y uno de diciembre en directo desde desde la noche no comeremos las uvas contigo

Voz 19 14:14 esta es la vida de escucharla se visionó quiero hombre sino quiere no claro que sí hombre decir que K lo que voy a escuchado hombre Cadena Ser feliz

Voz 0825 14:35 Madrid fue el ayuntamiento y también la Comunidad de Madrid el primero por la Empresa Municipal de la Vivienda y el suelo el segundo por el Ivima vivienda pública que las dos administraciones las dos dirigidas por el Partido Popular vendieron a fondos buitre las consecuencias fueron las mismas familias a las que a pesar de lo que les prometieron si les subieron el alquiler de sus casas y en muchos casos no pudieron pagar fueron desahuciadas las sentencia del Tribunal de Cuentas aunque cabe recurso condenando a Ana Botella siete de sus altos cargos marca un antes y un después la Comunidad de Madrid presidida en este caso por Ángel Garrido quiere también marcar distancia hoy la encargada de hacerlo ha sido la propia consejera de la vivienda Rosalía Gonzalo defiende a sus compañeros de partido y arremete en este caso contra la alcaldesa en funciones contra Marta Higueras hora Santos

Voz 0159 15:24 la consejera de Vivienda ha insistido en que aún cabe recurso contra la condena haya ha criticado la rápida reacción por parte del Ayuntamiento en su opinión

Voz 7 15:32 no ha no ha esperado los plazos que cualquier político cualquier persona que tenemos responsabilidades políticas debemos debemos actuar así que respetar como no se puede hacer de otra manera a lo que dictan los jueces pero cuando ya hay sentencias firmes

Voz 0159 15:47 algo que ha dicho no le va a ocurrir a ella porque va a esperar a pronunciarse a que la sentencia sea firme Rosalía Gonzalo ha querido también diferenciar el proceso por el que ha sido condenado el Gobierno de Ana Botella de las ventas de viviendas a fondos buitre que se produjeron en tiempos de Ignacio González por parte de la comunidad a pesar de que en ambos casos se trataba de viviendas de titularidad pública que fueron vendidas a un fondo privado

Voz 7 16:07 por tanto yo creo que la venta de viviendas que ayer salió saltó la noticia que afectaba a la Empresa Municipal de la Vivienda no tiene relación con la con la situación de la venta de viviendas en su momento en anteriores legislaturas eh con fondos de inversión de de lo que es la Comunidad de Madrid

Voz 0159 16:23 además ha expresado que confía en que será favorable el recurso de sus compañeros de partido y del Gobierno condenado sí que actuaron en su momento dice cómo tenían que hacer

Voz 0825 16:32 verlo en el caso de la Comunidad de Madrid fue el Ivima quién vendió en el año dos mil trece cerca de tres mil viviendas sociales más de mil ochocientos traseros y cuarenta y cinco locales públicos a un fondo de inversión vinculado en este caso a Goldman Sachs pagaron por todo doscientos diez millones de euros una venta que anuló hace siete meses juzgado de Madrid una decisión que ha recurrido el Gobierno que preside ahora Ángel Garrido la Plataforma contra los fondos buitre pone el acento en que esa venta la venta de viviendas sobre las que se ha pronunciado en este caso el Tribunal de Cuentas esto tan solo un ejemplo es tan sólo la punta del iceberg Mercedes Revuelta es una de sus portavoces

Voz 20 17:07 la sentencia sólo habla del el último paquete que que el Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella a la cabeza trataba de vender fue el último paquete que es el que está denunciado y la sentencia por tanto sólo habla de estas mil ochocientas sesenta viviendas Reilly pico trasteros y unas cuantas plazas de garaje pero en estos momentos el actual Ayuntamiento de Madrid tiene contabilizadas vendidas de la EMV desde dos mil cinco a dos mil quince veintidós mil viviendas en paquetes de ochocientos cincuenta de ochenta viviendas de XXXV etc

Voz 0825 17:42 por eso cree que ahora hay que dar un paso más y revertir todo el proceso el Tribunal de Cuentas calculan esos veinticinco millones de euros el dinero que el Ayuntamiento dejó de ingresar porque las viviendas en mal vendieron pero la causa penal contra el entonces director de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo la que podría resarcir a las familias sigue todavía su curso en los tribunales todavía en clave de Trias cuáles aunque por motivos bien distintos les contamos que dos agentes de la Comisaría de Policía Nacional en este caso en Moratalaz han sido condenados a más de once años de cárcel por un montaje policial acusaron en falso a una mujer de traficar con drogas ella llegó a pasar cuarenta días encerrada en la prisión de Alcalá Meco los policías actuaron por encargo del ex novio de la víctima que quería vengarse de ella Alberto Pozas

Voz 0055 18:27 los dos agentes trabajaban en la comisaría de Moratalaz y aceptaron hacer el montaje a cambio de dinero el dinero de un hombre que quería vengarse de su ex novia detuvieron a la mujer una noche a la salida de un bar de copas de la calle Camino de los lateros y escribieron en el atestado que ella les había apuntado con una pistola que llevaba droga en el bolso la mujer pasó cuarenta días en prisión preventiva en él sólo de mujeres de la cárcel de Alcalá todo era mentira ellos colocaron la droga y la pistola nunca apareció y la justicia ha terminado con dejándoles a ellos a los dos agentes de Policía Nacional a once años y tres meses de cárcel por un delito de cohecho y otro de detención ilegal el intermediario ha sido condenado a cinco años de presidio el ex novio de la mujer está en paradero desconocido y en busca y captura internacional la sentencia de la Audiencia de Madrid que ha sido recurrida y los agentes esperan en libertad resolución firme del Tribunal Supremo tendrán que indemnizar a la víctima con sesenta mil euros y aquí los jueces condenan a la Dirección General de la Policía y al Ministerio del Interior hacerse cargo de este dinero como responso

Voz 4 19:22 a recibir subsidiario

Voz 0825 19:25 dos Sí diecinueve minutos de la tarde a punto de cerrar el año el número de parados aquí en Madrid roza los trescientas las trescientas cuarenta y seis mil personas según los últimos datos del Ministerio de Trabajo el presidente de la comunidad Ángel Garrido presentan la creación de empleo yo como uno de los logros de su gestión este año que está a punto de terminar aquí en Madrid asegura Garrido se han creado trescientos treinta y un puestos de trabajo al día aunque eso sí no ha profundizado más en la calidad de ese empleo Javier Bañuelos

Voz 0861 19:54 Madrid sigue siendo el motor de España y lo es grafías a la creación de empleo Ése es el análisis que manejan en la Puerta del Sol en la Comunidad creen que pueden cerrar esta legislatura con un dato impensable nada menos que la creación de medio millón de puestos de trabajo Ángel Garrido

Voz 0177 20:09 trescientos treinta y un puestos de trabajo hasta sumar ciento veinte mil en el año dos mil dieciocho cuatrocientos mil en el entorno de cuatrocientos mil Si consideramos todas legislatura que creo que es un dato verdaderamente importante

Voz 0861 20:22 dato esconde otro en lo que va de año el ochenta y dos por ciento de los puestos de trabajo que se han creado son temporales o dicho de otra forma sólo dos de cada diez nuevos contratos son indefinidos la Comunidad aún así defiende que la tasa de estabilidad de empleo es de las más altas de toda España porque a día de hoy el ochenta y un por ciento de las personas que trabajan tienen un contrato fijo

Voz 0825 20:44 Luis Miguel López Rey Secretario General de UGT en Madrid muy buenas tardes

Voz 0055 20:48 hola buenas tardes trescientos treinta y un puesto

Voz 0825 20:51 trabajo diario Ésta es la cifra que presentaba el presidente de la Comunidad de Madrid la pregunta que le hacemos es qué tipo de trabajo se ha creado en esta comunidad

Voz 21 20:59 sí es cierto que se crea ese ese trabaja bueno claro un tercio de esos trescientos treinta duran menos de una semana prácticamente solo el diez por ciento diez doce por ciento son trabajos indefinidos el resto contrato a tiempo parcial que yo creo que es el drama de los trabajadores ahora mismo en Madrid o en España

Voz 0825 21:15 pero sin embargo el Gobierno regional cree que la creación de esos ciento veinte mil puestos de trabajo este año avalan la política de empleo está realizando

Voz 21 21:23 eh mira es decir que en Madrid se hacen al año dos millones y medio de contrato estamos hablando de más de setecientos mil contratos de menos de una semana de otros quinientos seiscientos mil que dura en menos de un mes entonces que esas políticas Laboral dejan esa práctica de contratación creo yo que no es lo que mejor podremos hacer en Madrid unos estamos completando en esa estos servicios como siempre no nos vamos al sector industrial por ejemplo

Voz 0825 21:47 qué le pide su sindicato al Gobierno regional

Voz 21 21:50 nosotros siempre dependemos un cambio de modelo productivo que no pasemos más en la industria unos en I más D más así que queremos empleo de más calidad ya sabemos que Madrid que es muy importante en el sector turismo bien es un doce por ciento del PIB vienen casi doce millones de turistas pero creemos que no sólo nos tenemos que basar en eso además en esos estaría mucha precariedad era donde más precariedad ahí bueno ese trabajo es de cuatro horas aunque luego trabajen ocho horas hay muchas horas extra sin pagar más de un millón de horas extras que se podrían crear más de diez mil empleos nosotros lo que decimos siempre que se han hecho cosas concretas a una estrategia Madrid por el empleo es un plan ambicioso de cambio de modelo productivo y que los jóvenes no tengan que emigrar de Madrid para irse a otros sitios de Europa para encontrar trabajo

Voz 0825 22:29 bueno Le pido que escuchemos porque usted hablaba de jóvenes y alaba también en este caso de horas que se trabajan pero no se pagan Le pido que escuchemos una pequeña conversación que hemos mantenido con chicos y chicas que llevan apenas dos años en el mercado laboral para que comprobaremos cuáles son las expectativas que tienen para su trabajo

Voz 4 22:46 que el por ejemplo

Voz 9 22:48 el trabajo con el sueldo sea acorde sobre todo que las horas que trabajéis que te las paguen pero a pesar de todo tenemos porque no hay otra no porque sobreviví quieras o no claro claro hay que dejarse engañar que si las horas que trabajan acorde a lo que vas a hacer pues eso sería lo más favorable actualmente estoy trabajando en una empresa que me pagan trescientos veintidós euros Si trabajó en encontrado tengo nueve horas semanales que está muy bien pero

Voz 10 23:21 reales trabajo

Voz 11 23:24 es que no se ni decirte muchas más al triple

Voz 9 23:28 lo trabajo el triple de horas no hemos hablado de dinero volar a vosotros que sería un sueldo decente pues a lo mejor unos seiscientos setecientos al mes es el suelo yo mire yo creo que con mi justito en mil quinientos a ver me Baby vi vino tampoco es vivir da otra eso es lo que me refiero sabe preocupaciones de no sé si a final de mes sus lo que pensamos lo que más propio

Voz 0825 24:04 la precariedad es algo ya asumido por los más jóvenes

Voz 21 24:07 pues a mí me gustaría que no fuera así pero desgraciadamente oyendo estos chavales jóvenes en que también de cómo están trabajando los sueldos la verdad es que pero es que yo creo que aquí lo que subyace es la gran explotación laboral sea además tras simplemente con lo que ha hecho la ministra Valerio ha enviado ochenta mil cartas a diferentes empresas y cincuenta mil han hecho indefinidos atemporales en Madrid de ese han hecho treinta y cinco mil especímenes han enviado mejor dicho a empresas y once mil

Voz 22 24:33 han tenido que convertirá a trabajadores temporales

Voz 21 24:36 indefinido y esto sólo porque simplemente avisos cartas sin haber más inspectores de trabajo que no que pedimos también pero sí a mí me lamento que los jóvenes tomen la precariedad como algo normal y eso lo tiene que ser así no ser tan explotado como son

Voz 0825 24:50 es una cuestión de inspección de Trabajo que cálculos hacen ustedes aquí en la Comunidad de Madrid en cuanto al empleo que se podría en este caso aflorar

Voz 21 24:58 pues viendo que que estoy de treinta y cinco mil sean afloraron Cemil pues aquí los cálculos que debamos aproxima sabemos que podrían acumularse más de cien mil pero claro es digo tiene que haber una especie de trabajo a más inspectores no llegan a todas partes pues muchas empresas lo que están haciendo es incumplir incumplir la normativa laboral o comprimen en lo que pueden Juanma laboral que les aguarda en muchos casos las plantas formalización de chavales que es lo que más severa de Clot deliberó aunque evidentemente tejen les obligan a reconocerlo no trabajadores por cuenta ajena pero siguen insistiendo llega personal de limpieza llega personal de seguridad llega call center saca estamos llevando un trabajo que lo que hacen es destruir en negociación colectiva y que trabajador se ocupe de todos sus gastos y así no gana la Seguridad Social

Voz 4 25:42 Luis Miguel López secretario general del sindicato UGT Madrid gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias en muy buenas tardes

Voz 21 25:49 gracias a vosotros buenas tardes

Voz 0825 25:53 cuatro minutos para llegar a las dos y media de la tarde y antes del deporte una propuesta navideña propuesta que seguramente les gustará a los mayores y cómo no a los más pequeños los títeres que siguen siendo protagonistas estas navidades aquí en Madrid en el teatro Fernán Gómez marionetas Paul Asensio el escenario del Teatro Fernán Gómez

Voz 24 26:18 Mina Pablo juegan su habitación con la consola e ignora al resto de juguetes que acaban por rebelarse es el protagonista de la obra mi juguete favorito y tiene una peculiaridad es de fieltro así el festival madrileño netas llega al teatro madrileño con una producción para toda la familia que hace un repaso por el teatro de títeres en España y su magia Nacho Marín el director del Fernán Gómez

Voz 25 26:37 es que el el teatro de interés tiene mucho de magia no tener mucho de descubrimiento como un objeto inanimado de repente ante nuestros ojos se transforma en algo vivo que no está contando una historia

Voz 24 26:50 y para contar la historia vencedor español también han preparado una exposición interactiva en la que el visitante verán a los títeres cobrar vida porque eso es el teatro de marionetas movimiento vida lo sabe bien Juan Muñoz comisario de la muestra y que además será uno de los que subieran al escenario para manipular a uno de los muñecos protagonistas el ciclo

Voz 14 27:07 no puede ser un muñeco sino se mueve si no consigues que hagan lo que tú quieres que salte o que mide otras yo creo que que si no hay magia yo creo que es que es mágico luego ya se encima y con la luz lo vuelves tú sabías perfectamente que estamos Don manipuladores ahí expertos hay un momento que están mirando solamente el muñeco eso que es pues es magia porque porque no ves a Midas a mí hombre a ver cómo no Midas al muñeco

Voz 24 27:34 en el festival hay un total de catorce obras diseñada por doce compañías distintas en su mayoría destinadas al público infantil pero también adulto y en ambos casos la esencia del títeres se mantiene

Voz 14 27:43 cualquier espectáculo de los que hay aquí ir la exposición el que venga que me lo diga luego a la salida a ver si no ha disfrutado que tiene vida eso por lo menos en lo que quiero conseguir es la exposición que tenga vida que no sea cosas expuestas así al azar es verdad que éxito de repente hay cosas que te las dan de una forma especial te digo que la gente va a alucinar y va a disfrutar como un enano

Voz 24 28:07 el festival de títeres marionetas acompañará a los madrileños en el Fernán Gómez hasta el día seis de enero

Voz 26 28:14 eh

Voz 0825 28:24 con Caballero que ha regresado a este estudio la de nuevo oso

Voz 1509 28:27 qué tal Isabel buenas tardes el consejero delegado del Atlético de Madrid Miguel Ángel Gil Marín ha hablado en una entrevista para el club ha mandado un mensaje a los que no quieren continuar en el Atlético de Madrid ha dicho que todos los jugadores son importantes pero ninguno imprescindible los únicos imprescindibles son el grupo y el club y que por ello es necesario comprender que cuando un jugador no se siente capaz de dar lo máximo o no quiero hacerlo por el motivo que sea lo mejor es alcanzar un acuerdo que consiga un equilibrio entre los intereses económicos y deportivos del club con los del jugador en la Euroliga de baloncesto derrotar del Real Madrid sesenta y cinco sesenta y tres en Estambul frente al Fenerbahce que es líder de la competición los de Laso tuvieron el partido en su mano en un encuentro en el que Llull fue expulsado en el tercer cuarto los blancos desperdiciaron una renta de seis puntos a falta de dos minutos se quedaron sin liderato y hoy arranca una nueva jornada de Liga Endesa a las ocho y media de la tarde juega al Movistar Estudiantes en la cancha de Mora Banc Andorra

Voz 0825 29:18 gracias buenos vamos

Voz 27 29:21 que no me tomé algo que que por Internet

Voz 0825 29:27 lo hacemos con Lori Meyers que celebra sus dos décadas en la música esta noche con un concierto en el Bicing Center la banda granadina cierra así una larga gira de dos años antes de dejar los escenarios por un tiempo para trabajar en su próximo disco con ellos y con doce grados en el centro de Madrid les dejamos la información continúa Hora catorce como siempre aquí en la SER

Voz 9 29:51 sábado limitando

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes ya lo escuchábamos en el avance de este Hora catorce de cara a estos días de fiesta hay problemas importantes en las carreteras especialmente en las salidas de Madrid así que volvemos a la Dirección General de Tráfico DGT Rocío Cano buenas tardes

Voz 2 30:35 muy buenas tardes pues hasta ahora lo peor lo encontramos en Madrid un accidente que se ha producido en la uno está provocando retenciones San Agustín de Guadalix en sentido Burgos también van a encontrar tráfico lento en la autovía de Valencia en Rivas atención también en Murcia porque acaba de producirse un accidente en Espinar dado que está complicando la circulación en dos carreteras Cela treinta de Cartagena y siete hacia Almería y en Barcelona seguimos pendientes hasta ahora esa gente que se producía en la C32 en San pera de Rivas y que está provocando retenciones hacia Tarragona hay mucha precaución además el Lugo en la ocho entre Mondoñedo y a Vadim porque hoy la niebla especialmente densa en este mundo

Voz 1827 31:11 ah gracias Rocío la agenda política en esta recta final del año viene marcada por los primeros contactos entre Partido Popular y Ciudadanos ya este mismo fin de semana para tratar de formar gobierno en Andalucía ciudad Nos pide una reducción de consejerías un total de diez y quedarse con la de Hacienda e insiste este partido en alejarse de Vox a quién necesitan para que sus acuerdos con el PP vayan alguno parte Miguel Gutiérrez y su portavoz ahora mismo

Voz 4 31:34 es un pacto en Andalucía con el Partido Popular creo que ha habido algo histórico que es por primera vez eh ciudadanos va a presidir un parlamento el Parlamento andaluz creo que esto es algo histórico una presidencia desde un centro político cosa que no había sucedido en cuarenta años en España

Voz 1827 31:49 la dicen en la Agencia EFE que de cara a las próximas citas electorales la prioridad de su partido es formar gobiernos con los partidos constitucionalistas un término que para él no incluye a la ultraderecha aunque en Andalucía el centro como hemos escuchado ahora mismo decir a Miguel Gutiérrez el centro vaya a presidir el Parlamento andaluz gracias a los votos de la extrema derecha este sábado veintinueve de diciembre llega también el anuncio del Gobierno catalán el Ministerio de Hacienda ya no supervisará mes a mes las cuentas de la Generalitat José Luis García Íñiguez buenas tardes buenas

Voz 1258 32:25 tardes el ejecutivo catalán ha anunciado que va a abandonar en dos mil diecinueve el Fondo de Liquidez Autonómica el FLA aunque seguirá recibiendo dinero del Gobierno central a través de otro mecanismo de financiación el Pla es una línea de crédito que el Gobierno puso en marcha en dos mil doce para las comunidades que no pudieran financiarse en los mercados

Voz 1827 32:40 fondos de inversión en España sufren en dos mil dieciocho las

Voz 1258 32:43 llores pérdidas de la última década lo leemos hoy en cinco días caen un cuatro con sesenta y ocho por ciento en el conjunto del ejercicio es el peor dato desde la crisis de Lehman Brothers en dos mil ocho

Voz 1827 32:52 Argentina cierra el año con una crisis de Gobierno el

Voz 1258 32:54 Nuestro de energía ha dimitido después de anunciar una subida del cincuenta y cinco por ciento en la factura de la luz y un XXXV la del gas el le en Egipto el ejército así

Voz 1827 33:02 de haber matado a cuarenta supuestos terroristas como respeto

Voz 1258 33:04 el atentado de ayer en la zona de las pirámides de Giza contra un autobús de turistas en el que murieron cuatro personas y otras diez resultaron heridas

Voz 1827 33:10 el Reino Unido interviene en la crisis de migrantes que intentan cruzar desde Francia

Voz 1258 33:14 ha tomado las riendas el ministro del Interior británico que pide una conversación urgente con su homólogo francés desde el Parlamento británico ya se pide la intervención de la Marina doscientos veinte migrantes han intentado alcanzar suelo inglés desde noviembre en lanchas a través del Canal de la Mancha

Voz 1827 33:27 la palabra del año es micro plástico los micro plástico

Voz 9 33:31 eh

Voz 28 33:31 como las perritas pequeñas de los juguetes así que son muy pequeñas

Voz 1827 33:35 plástico un castigo pequeño supongo no

Voz 28 33:38 eh

Voz 9 33:39 eh deshecho

Voz 14 33:41 esto me lo la alimentarlo suele tener acude

Voz 1258 33:46 Medio justo estos son los pequeños fragmentos de plástico que se han convertido en una de las principales amenazas para el medio ambiente y la salud de los seres humanos la Fundéu ha elegido este término micro plástico como palabra del año porque pone el acento en uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad

Voz 1827 34:00 Lori Meyers celebra hoy sus veinte años sobre los escenarios

Voz 9 34:22 no ha llovido desde que los Lori Meyers era sólo unos chavales y el padre de uno de ellos no

Voz 1827 36:21 la última hora nos lleva hasta Egipto las fuerzas de seguridad han respondido al atentado contra un autobús turístico que ayer sacudió a que el país desde primera hora de la mañana se han producido varias redadas y según el Ministerio del Interior egipcio han matado a más de cuarenta supuestos terroristas listos dicen para atacar de nuevo Irene Dorta buenas tardes

Voz 30 36:40 buenas tardes Roberto la respuesta de las autoridades egipcias al atentado de este viernes ha sido inmediata el Ministerio de Interior ha comunicado que han abatido a treinta militantes en un tiroteo al oeste de El Cairo y otros diez en la capital del norte de Sinaí según las autoridad las autoridades los terroristas estaban planificando más ataques contra instituciones y lugares turísticos por lo que han requisado gran cantidad de artefactos explosivos armas de fuego y munición para fabricar bombas estas operaciones se producen tras el atentado contra un autobús turístico que se dirigía al espectáculo de luz y sonido que se celebra cerca de las pirámides de Guiza la explosión ha matado a cuatro personas y Arida otras diez entre las víctimas no se encontraba ningún español

Voz 1827 37:18 todavía fuera de nuestro país dos años después del desmantelamiento del campo de Decca lee en la en el que vivían hacinadas en centenares de personas que desde Francia trataban de llegar a suelo británico por el Canal de la Mancha dos años después de aquello el Gobierno británico ha calificado como incidente grave lo que ha pasado en las últimas semanas la llegada allí de unas doscientas personas de hecho estudia incluso el despliegue de la Armada Londres Daniel Postigo

Voz 1591 37:41 el ministro de Interior británicos han ha tomado las riendas de la crisis de los inmigrantes que intentan cruzar el Canal de la Mancha desde Francia ayer fueron interceptados doce inmigrantes ya son doscientos veinte los que han tratado alcanzar suelo inglés en pequeños botes hinchables desde principios de noviembre el ministro ha calificado la situación como un incidente grave y en un comunicado explica que ha solicitado una conversación telefónica urgente con su homólogo en CES para que Reino Unido y Francia trabajen conjuntamente para atajar el problema la preocupación es tal que el presidente de la Comisión de Interior del Parlamento ha pedido la intervención de la marina británica para evitar una tragedia se esta valorando incrementar el número de barcas de rescate en la zona ya que actualmente sólo hay una duda si esta decisión podría envalentonada más gente aventurarse a cruzar el canal por asociarse rescatados con estar salvados esta crisis se produce dos años después de la desmantelar del campo de inmigrantes de Calais conocido como la jungla

Voz 1827 38:29 y aquí el barco de Open Arms envuelve al mar Mediterráneo ayer mismo desembarcaron en el puerto de Algeciras las trescientas personas rescatadas por este barco la ONG proactiva entre ellas hay ciento treinta y siete menores que han quedado bajo tutela de la Junta de Andalucía todo esto en un día marcado en la agenda política por el inicio de los contactos entre Partido Popular y Ciudadanos para tratar de formar gobierno allí en Andalucía es el siguiente paso después del acuerdo sobre la composición de la Mesa alcanzado esta semana Ciudadanos quiere un gobierno con diez consejerías tres menos que las de esta legislatura que la de Hacienda no esté en manos del P P que será quien se quede con la presidencia de la Junta bueno esta es la carta a los Reyes Magos de ciudadanos pero que dicen en el Partido Popular Radio Sevilla Mari Cruz

Voz 4 39:10 por eso aunque ciudadanos y se ha apresurado a hacer públicas sus preferencias sobre el organigrama de Gobierno el Partido Popular prefiere esperar a que madure las conversaciones la secretaria general del PP andaluz Loles López ha pedido en la SER lealtad prudencia y serenidad

Voz 3 39:26 ni una vez que hablemos pues ya veremos cómo pues como se configura ese nuevo Gobierno pero creo que el que la misma lealtad la misma prudencia y serenidad que hemos tenido a lo largo de la negociación en lo que es el programa que ha sido la constitución de la mesa hay que mantenerla para la constitución de la conformación del nuevo Gobierno Ciudadanos quiere tener

Voz 4 39:50 definida la estructura del Gobierno entre el ocho y el doce de enero

Voz 1827 39:53 ah gracias Mari Cruz y mientras Ciudadanos trata de marcar distancias con la ultraderecha cuyo apoyo necesitan si quieren sacar adelante es cualquier acuerdo con el Partido Popular en una entrada

Voz 4 40:01 esta en la Agencia EFE Albert Rivera dice que su prioridad

Voz 1827 40:04 de cara a las próximas citas electorales es la de a gobiernos con los partidos que él considera constitucionalistas un término del que Rivera excluye tanto a Vox como a Podemos respondía el líder de Vox en Twitter que él aspira a liderar gobiernos patrióticos que defiendan la unidad de España y la libertad de los españoles sobre prioridades a la hora de elegir compañeros de gobierno esto decía el secretario general del PP esta mañana en la Cope

Voz 31 40:26 nosotros lo hemos venido para liberar el centro derecha en España obtenido para liderar a toda esa España de los balcones a España que pone la bandera orgullosa Straw motivación del Partido Popular del Nuevo Partido Popular para las próximas elecciones y para para los próximos retos que tenemos por delante y por tanto ese liderazgo que vamos a ese usted pues también incluye a todo aquel que se siente identificado con estos principios no esto

Voz 1827 40:52 el catalán ha anunciado esta mañana que aquella comunidad abandonará en dos mil diecinueve el Fondo de Liquidez Autonómica el sistema de préstamos a bajo interés que el Estado concede a las comunidades con más problemas económicos desde el año dos mil doce esto implica que el Ministerio de Hacienda ya no va a supervisar mes a mes las cuentas catalanas pero no quiere decir que Cataluña vaya a dejar de recibir dinero por qué se va a acoger a otro mecanismo de liquidez a Radio Barcelona Pau rumbo

Voz 0047 41:15 la principal diferencia es que desaparece el informe mensual porqué este segundo fondo llamado de facilidad financiera es para las autonomías que sí que cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública aunque les pueda seguir interesando como es el caso pedir financiación al Estado antes que lanzarse a la selva del mercado libre de deuda este gesto pactado con el Estado significa el fin del control mensual Illes sirve al Visa presiden Pere Aragonés en declaraciones a la Agencia Catalana de noticias para afirmar que así empiezan a escapar de la voluntad re centralizadora del Estado

Voz 1827 41:50 tener viabilidad financiera estamos avanzando hacia la

Voz 0047 41:52 sostenibilidad financiera como paso previo a financiarlos en los mercados esto nos da más libertad frente a un Estado que siempre ha usado esta cuestión para centralizar políticamente dice Pere Aragonés Cataluña por cierto es la comunidad que más ha cobrado del FLA sesenta y tres mil millones por los que ha pagado unos dos mil en intereses al esta

Voz 1827 42:11 hoy todavía sobre dinero del Estado que llega a las comunidades autónomas el Gobierno central acusa al de Canarias de generar un clima de crispación niega que le deba las islas cuatrocientos ochenta millones de euros el Ejecutivo canario cargó la semana pasada contra las inversiones del Estado en Catalunya Radio Club Tenerife Héctor palmero

Voz 0760 42:27 en la confrontación creciente entre el Gobierno canario y el central ha vuelto a vivir un capítulo más el Ejecutivo regional insiste en que Madrid pese a la reciente firma millonaria del nuevo convenio de carreteras le debe a las islas cuatrocientos ochenta millones de euros por convenios y transferencias una cantidad no real a la que sólo se alude para crear un clima de crispación tal mente injustificado es lo que aseguran desde la Delegación del Gobierno en las Islas cantidad inflada afirman porque la mayoría de esos fondos están transferidos o pendientes de transferir pero siempre garantizados una precisión que han querido remarcar y mientras el presidente canario ha puesto hoy rumbo a Madrid para tratar de desbloquear esos cuatrocientos ochenta millones Fernando Clavijo asiste sin una cita concreta pero con la intención de que alguien del Gobierno central los reciba antes de tener que recurrir a la vía judicial

Voz 1827 43:17 los dos millones y medio de españoles que cobran el salario mínimo interprofesional a van a anotar en la nómina del mes de enero un incremento significativo novecientos euros un veintidós por ciento más que los setecientos treinta y seis que venían cobrando hasta ahora Se trata de una subida sin precedentes que nace envuelta del catastrofismo de algunos sectores econó Nikos por ejemplo el gobernador del Banco de España advertía así del impacto que tendrá esta medida en el empleo

Voz 32 43:43 en general tiende a identificarse con el aumento del salario mínimo tiene un efecto negativo aunque limitado sobre el empleo ha agregado en la economía sobre la base de que habitualmente el salario mínimo suele afectar a un número o porcentaje relativamente reducido de trabajadores

Voz 1827 43:58 ciento cincuenta mil empleos según los cálculos del Banco de España Javier Carrera buenas tardes tal buenas tardes qué nos dice la experiencia en otros países como ido por allí la subida del salario mínimo interprofesional

Voz 0866 44:08 hay multitud de casos similares al de España Roberto uno de los más significativos el de Alemania que en dos mil catorce implantó una paga de al menos ocho coma cinco euros la hora en medio de críticas también por ejemplo del presidente del Banco Central pero los malos augurios no parecen coincidir con la realidad tras revisar los resultados de veintiocho estudios sobre la subida del salario mínimo en distintos países José Moisés Martín de economistas en acción señala que ninguno de ellos se han dado esos efectos previsto

Voz 33 44:36 en el Reino Unido ni en Australia se han encontrado impactos ni en el resto de estudios que hemos estado evaluando en Estados Unidos han encontrado impactos de hecho en el propio casó Alemania se pensó que la incorporación al Salario Mínimo Interprofesional iba a ser eh digamos una medida que va a destruir muchísimo empleo y en realidad el impacto estuvo por debajo del cero coma cinco por ciento del empleo total no

Voz 1827 44:57 sólo en un caso concreto Roberto en una ciudad en siete

Voz 0866 44:59 las encontró un pequeño impacto en la reducción de horas trabajadas por tanto explica Martín en dos mil diecinueve no sólo no se va a destruir empleo sino que seguirá generando se sí es cierto señala el economista que aquellas personas con baja cualificación pueden tener menos oportuno

Voz 1827 45:14 más allá de la macroeconomía Javier esta subida va a tener un impacto directo en el bolsillo de dos millones y medio de personas si especial

Voz 0866 45:21 entre los sectores de Comercio administración y Estel

Voz 1827 45:24 María mejora las condiciones sobre todo de las mujeres que supone

Voz 0866 45:27 en el cincuenta y seis por ciento de las personas

Voz 1827 45:30 con ese salario mínimo un mujeres como Carmen cincuenta y ocho años divorciada y con un hijo viviendo en casa trabaja en una lavandería industrial

Voz 34 45:37 lo tener que decir a mi padre es al final de mes pues me tenéis que dejar porque no no me llega al suelo yo creo que la dignidad de las personas pasan por no no vamos a tirar el dinero pero por lo menos padres bueno me he actuado alguna vez que menos una trabajadora que estoy trabajando de lunes a domingo no puede

Voz 1827 45:57 es cuestión de dignidad dice Carmen