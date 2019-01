Hora 14 Fin de Semana (05/01/2019)

Voz 1827 00:00 dos Es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 qué tal están muy buenas tardes las cabalgatas de Reyes van a recorrer en las próximas horas las ciudades de toda España con sol y sin lluvia aunque se espera una noche muy fría cuidado si tienen que coger el coche porque puede haber lleno en las carreteras este primer fin de semana del año ha despertado con un incendio en un bloque de viviendas en Badalona hay al menos tres personas muertas y una quincena de heridos allí está Aitor Alvarez hola Aitor con a Tardá bona tarda desde Badalona pues sí

los tres fallecidos además han muerto quemados recordemos que hay un bebé en estado crítico en el Hospital de la Vall d y hay dos heridos graves más que se han tirado por la ventana al ver las llamas el jefe de emergencias de los bomberos nos decía que aún no se sabe la causa del incendio sea investigado incendio que además se ha originado en la primera planta y que ha ido subiendo por todos los pisos los bomberos han recibido el aviso a las nueve nueve y los primeros cuatro efectivos han llegado hay dieciocho nueve minutos después dicen que al llegar ya se han encontrado todo el edificio en llamas

Voz 1827 01:18 gracias Aitor al también de las últimas horas Un juez de Alicante ha enviado a prisión provisional a cuatro jóvenes detenidos esta Nochevieja por supuestamente haber agredido sexualmente en grupo a una chica de diecinueve años que además estaba borracha y drogada Radio Alicante Daniel

Voz 0744 01:32 sigue la Guardia Civil detuvo a cuatro jóvenes durante la mañana del día uno de enero tras recibir un aviso de que habían agredido sexualmente a una chica de diecinueve años en un local de una vivienda en Callosa d'En Sarrià la persona que alertó a la Guardia Civil encontró uno de los detenidos encima de la chica semidesnuda ya otro de ellos subiéndose los pantalones la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas

Voz 1827 01:53 además los agentes han intervenido un Biden

Voz 0744 01:55 el que los arrestados grabaron la violación los jóvenes encuentran en prisión provisional sin fianza la investigación sigue abierta ya que la Guardia Civil sospecha que los detenidos podrían haber protagonizado otras dos situaciones idénticas con otras dos mujeres y todavía sobre las

Voz 1827 02:09 es distintas formas de violencia contra las mujeres el juez ha enviado a prisión provisional a los dos hombres detenidos en Castellón por violar supuestamente también en una fiesta de Nochevieja a una chica de diecisiete años en Zaragoza tres hombres han sido detenidos en las últimas horas por amenazar o agredir a mujeres el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls propone hoy en el diario país un pacto a tres entre PP PSOE y Ciudadanos para mantener a Vox aislado un partido que teme Valls puede erosionar los derechos civiles y de la mujer cuya dignidad dice es sometida a ataques de momento la dirección de Ciudadanos rechaza una fotografía conjunta con la ultraderecha y se niega a sentarse a negociar nada con ellos lo decía esta mañana Carlos Carrizo y fuera de nuestro país

Voz 3 02:57 seis Weekend con la Inés Detroit

Voz 1827 03:02 Donald Trump no descartaba anoche declarar el estado de emergencia para tener vía libre para construir su muro en México aunque distintos juristas dudan de que pueda hacerlo al menos con la ley en la mano hoy está previsto que demócratas y republicanos retomen aquí los contactos para desbloquear el cierre de la administración y precisamente en Estados Unidos ha despertado esta mañana con un nuevo tiroteo mortal Irene Dorta

Voz 0605 03:22 al menos tres muertos y cuatro personas heridas según ha confirmado la CNN en torno a la medianoche hora local la policía acudía una bolera avisados de un tiroteo y pedían a los ciudadanos a través de su cuenta de Twitter que evitaran la zona el local está ubicado en una localidad californiana de Torrens a unos veinte kilómetros de Los Angeles varios testigos aseguran que los disparos se han producido durante una discusión pero la investigación continúa abierta a la espera de identificar a los culpables

Voz 4 03:49 en Polonia cinco adolescentes han muerto en un incendio

Voz 1827 03:51 en una skate uno de esos juegos muy populares últimamente que consiste en resolver distintos enigmas para poder salir de un recinto cerrado Daniel Landa

Voz 5 03:59 los hechos ocurrieron en la localidad de costal y en el norte del país según ha declarado el capitán de los bomberos de la localidad aún se desconocen las causas del incendio las llamas se cobraron la vida de cinco adolescentes de entorno a quince años y provocaron la hospitalización de un hombre de veinticinco que sufrió quemaduras todo ello ocurrió en el interior de unos que produce una actividad que tiene como objetivo salir de una sala mediante la resolución de acertijos el ministro de interior polaco ya ha anunciado que este mismo sábado comenzarán a revisar las medidas de seguridad de todos los juegos de escape del país

Voz 1827 04:30 titulares de deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 4 04:32 muy buenas comienza a esta hora la segunda parte del Valladolid cero Rayo Vallecano uno es el primer choque de la jornada de sábado en primera división que tiene como definitivos el Espanyol uno Leganés cero Levante dos Girona dos que se jugaron ayer respetando las cabalgatas de este día la tarde tiene una Valencia a las cuatro y cuarto y después un Huesca Betis a partir de las nueve menos cuarto en Segunda de ayer Granada uno Alba uno y Tenerife dos Elche uno ideó y dos choques a las cuatro son el Sporting Zaragoza y el Extremadura Alcorcón hora

Voz 1827 04:58 cinco minutos

Voz 7 05:15 qué tal buenas tardes

Voz 8 05:17 ya que era Reyes Magos Melchor muy bien ir con mi hermana estar con mi familia y amigos

Voz 1510 05:35 están aquí los Reyes Magos son preparándose para la gran Cabalgata de esta tarde empieza a las seis y media en la plaza de San Juan de la Cruz y termina a las nueve en Cibeles un poco antes la alcaldesa Manuela Carmena les dará la bienvenida enseguida nos vamos a Nuevos Ministerios para ver cómo están preparando todo para esta tarde y daremos también un paseo un recorrido por las cabalgatas más importantes de la comunidad cinco de enero también para los políticos

Voz 9 05:58 Vimos tres deseos a los Reyes Magos para el año dos mil diecinueve El primero tiene que ver con nuestra prioridad que es la lucha contra el paro y la creación de empleo

Voz 0175 06:06 te diría que ese lograra efectivamente que la educación como tal derecho alcance a todas las personas de la comunidad inclusiva

Voz 10 06:13 que los madrileños dejemos de ver a nuestros gobernantes envueltos en casos de corrupción currículos falsos y que podamos estar orgullosos y orgullosa ser los las instituciones

Voz 0771 06:23 pedir a los Reyes Magos que no haya ni una sola mujer más asesinada a manos de sus parejas o ex parejas

Voz 1510 06:30 estos son los portavoces de la comunidad a lo largo de este Hora catorce también escucharemos los deseos de los grupos en el Ayuntamiento de Madrid y la policía ha intervenido ciento setenta mil juguetes en Madrid titulares

Voz 1509 06:45 la Policía Nacional ha detenido a tres personas en una operación en la que se ha incautado de ciento setenta y dos mil juguete falsos peligroso para la seguridad de los niños iban a ser distribuidos de forma inminente hubieran generado una ganancia de más de un millón de euros hace

Voz 1510 06:58 falta sangre sobre todo de los grupo cero negativo

Voz 1509 07:01 lo negativo el Centro de Transfusión recuerda que una donación puede salvar hasta tres vidas en la Comunidad de Madrid Se necesitan cada día novecientas donaciones de sangre para cubrir las necesidades de los pacientes el hospital es mantener la reserva

Voz 1510 07:12 la plaza de Oriente Se va a vestir de verde todo el año

Voz 1509 07:15 parterres de la plaza de Oriente frente al Teatro Real lucen por primera vez artificial para mostrarse verdes durante todo el invierno se trata de una alternativa a la florece temporada instaladas otros otoños que se estropearon fácilmente por la falta de la zona

Voz 1510 07:27 treinta años del roscón de reyes de Aldeas Infantiles un año

Voz 1509 07:30 más esta organización ha repartido hasta diez mil raciones de este dulce gigante de mil quinientos kilos acompañado de chocolate caliente la idea recordar a la sociedad que en España hay más de cuarenta mil menores que forman parte de Sistema de Protección Institucional

Voz 1510 07:42 el titular del deporte José Antonio Duro qué tal buenas tardes

Voz 4 07:45 bueno está ganando el Rayo Vallecano cero a uno en Valladolid el choque comienza a esta hora su segundo tiempo está en el minuto cinco lo estamos contando en Carrusel ha marcado nada más comenzar Álvaro me darán tras una gran triangulación del conjunto de Michel el fútbol en Madrid tiene un resulta un resulta definitivo de ayer en Primera

Voz 0744 08:01 en la derrota del Leganés en Barcelona uno

Voz 4 08:03 pero ante el Espanyol y otro partido para el día de hoy pero en Segunda es el el Alcorcón que visita desde las cuatro Extremadura

Voz 1510 08:09 mucho frío en Madrid hoy temperaturas mínimas de hasta menos cinco grados en algunas zonas de la región y máximas que rondan los trece a esta hora tenemos once en el centro de la capital sigue sin llover en Madrid para hoy y los próximos días Se espera sol mala noticia para la boina de contaminación que sigue instalada en Madrid hoy y mañana sigue activado el escenario uno del protocolo anticontaminación recordemos que está prohibido circular a más de setenta kilómetros hora en la M treinta y en los accesos a la capital desde la M40 vamos a las carreteras situación en las salidas y entradas en la región Dirección General de Tráfico Jorge López qué tal buenas tardes

Voz 12 08:39 buenas tardes a esta hora tan sólo tenemos una incidencia está en las seis hay retenciones en la zona del Plantío de entrada a la capital por un accidente ya resuelto también les informamos que la carretera M doscientos nueve está cortada desde primera hora de la mañana por la caída de la carga de un camión a la altura de Campo Real por lo demás mucha precaución sobre todo con las la darte esta noche de LAB que viene también porque las carreteras pueden sufrir con placas de hielo así que mucha precaución en carretera

Voz 1510 09:06 hoy tenemos que lamentar un nuevo accidente mortal en Madrid un hombre de sesenta años han muerto al salirse de la carretera volcar su vehículo escuchamos al portavoz del uno uno dos

Voz 13 09:14 avisaban de la salida de vía de un vehículo cuando han llegado hasta el lugar han comprobado que dentro del vehículo estaba el conductor un varón de sesenta años que se encontraba atrapado Ike ya estaba fallecido lamentablemente no ha habido posibilidad de realizarle ninguna maniobra de reanimación los bomberos de la Comunidad han rescatado el cuerpo y la han dejado en manos de Guardia Civil que es que en se están encargando de las investigaciones

Voz 1510 09:37 este Hora catorce se hace con Carlos Higueras y David Nieto en la realización y con la producción de Teresa Rubio son las dos y nueve minutos

Voz 7 09:44 hora

Voz 1510 09:47 vamos lo primero al epicentro de los preparativos de esa cabalgata de Reyes empieza a las seis y media de la tarde pero desde las nueve de la mañana los ayudantes de los Reyes los pajes están en Nuevos Ministerios preparando todo allí lleva toda la mañana nuestro compañero Carlos Hernández Carlos qué tal buenas

Voz 1509 10:01 pues muy buenas tardes hará algo menos de cuatro horas para que salga de este punto de Nuevos Ministerios la comitiva con las once carrozas y más de dos mil personas que acompañarán a Sus Majestades en esta cabalgata de Reyes dos mil dieciocho la imagen hasta ahora es la del colorido de los trajes de centenares de pajes reales que desde primera hora de la mañana han ido pasando por las salas habilitadas como vestuarios llenando este espacio donde también un muñeco autómata de siete metros de altura y las tres carrozas reales aguarda la llegada de Melchor Gaspar y Baltasar prevista para eso de las tres y media de la tarde nervios prisas y sobre todo muchísima ilusión aquí en honor ministerios a la espera de que lleguen por fin las seis y media de la tarde y la magia de Sus Majestades

Voz 1827 10:39 de Oriente vuelve a llenar un año más las calle

Voz 1509 10:42 de la capital este año la cabalgata Lance

Voz 1510 10:44 centrado en las artes en el poder transformador de las artes en la sociedad además dicen que es la más accesible de la historia Teresa Rubio buenas tardes

Voz 1933 10:51 qué tal Sara así por primera vez Babel audio descripción en directo con subtítulos pues escribiendo todos los detalles va a también equipos para personas con discapacidad sensorial cien mochilas libertarias para sentir la música a través del tacto y como siempre plazas reservadas para personas con movilidad reducida este año además la participación ha sido fundamental Nacho Santos director artístico de la cabalga

Voz 14 11:13 este año los reyes magos nos han pedido que todos los niños y niñas y sus familias colabore en la construcción de las de las casas reales para ello les hemos pedido que escriban sus cartas según papel mágico que es mirar en la cama guapo

Voz 1933 11:26 dado más de treinta mil niños con sus deseos a lo largo del recorrido habrá además marionetas gigantes comparsas bandas de música participan en total más de dos mil personas

Voz 1510 11:36 bueno hace un rato en A Vivir Madrid Puri Beltrán ha hablado con la figurinista esta cabalgata con Almudena Rodríguez que ha sido la encargada de diseñar el vestuario de casi todos los participantes han utilizado telas orientales trajes de películas series como Juego de Tronos

Voz 7 11:50 te hemos utilizado muchas prendas pero todo muchos tejidos antiguos de de antiguos Aris

Voz 15 11:56 hay que tener mucho cuidadito y ponerlo en bueno en sitios muy determinados tenemos votan a duras también antiguas como de finales del XIX tenemos pasamanería Se que están bordadas en hilo metálico y una cabalgata llena llena de color de alegría de optimismo como como tiene que ser la cultura y las artes entonces vamos a inundar la castellana de de sobre todo de color color muchísima magia muchísima alegría

Voz 1510 12:24 la cabalgata como decíamos empieza a las seis y media de la tarde pero los cortes de tráfico se notan ya desde esta mañana Teresa

Voz 1933 12:30 sí ahora mismo ya hay cortes en todo el recorrido en los carriles del Paseo de la Castellana desde la plaza de San Juan de la Cruz que es donde empieza la cabalgata hasta Cibeles dentro de un par de horas a las cuatro Se cierra definitivamente todo el recorrido y otras zonas Alfonso XII el Paseo del Prado la plaza del Emperador Carlos Quinto Antonio Maura la calle Montalbán va a haber cambios también en veintisiete líneas de la EMT y varias estaciones de bicicletas no van a funcionar el Ayuntamiento de Madrid ha desplegado un operativo especial para hoy con XXXVI agentes de movilidad en distintos turnos más de trescientos efectivos del Samur Protección Civil

Voz 1510 13:03 la de Madrid es la cabalgata que acaparan más atención pero hay muchas más en toda la región los Reyes han paseado por algunos distritos y en otras localidades lo hacen esta tarde vamos a darnos un paseo con las emisoras de la SER en Madrid por algunas de las cabalgatas más

Voz 14 13:17 no se en Torrejón de Ardoz un año más aseguran que su

Voz 0743 13:19 valga tan solo compite por espectacularidad con la de Madrid con un presupuesto de más de trescientos mil euros contará con treinta carrozas completamente iluminadas treinta Pasacalles ya está espectáculos aéreos como explica el alcalde Ignacio Vázquez

Voz 0771 13:31 creemos que junto con la de Madrid es la mejor de toda la comunidad serán treinta carrozas todas ellas iluminadas junto con ellas también habrá treinta pasacalle es las mejores compañías de toda España como puede ser Carros de Foc y también habrá algunos espectáculos aéreos para finalizar

Voz 14 13:49 podremos disfrutar de un nuevo Villamarta

Voz 0771 13:52 en qué se acompañará junto con fuegos artificiales ocho

Voz 0743 13:55 toneladas de caramelos para que no falten en todo el recorrido que en una ciudad con menos de ciento treinta mil habitantes convocó el año pasado a doscientas mil personas

Voz 1231 14:03 en Leganés y Getafe los Reyes Magos aparecerán como es tradición en helicóptero en el primer caso en la plaza del Milenio en el segundo en el estadio del Getafe el Coliseum Alfonso Pérez donde se montarán luego en camello para realizar el desfile también original es la forma que han elegido para el barrio leganense de La Fortuna hasta dónde llegarán en coche descapotable de época destacables son además las cabalgatas de Fuenlabrada de las más participativas de la región con más de sesenta carrozas o la de Valdemoro donde Sus Majestades van a contar con la ayuda de los bomberos o del Ejército de Salvación representarán el Auto de los Reyes Magos un anónimo del siglo XII adaptado con fragmentos del siglo XV de Gómez Manrique

Voz 1510 14:40 las calles de los municipios del suroeste madrileño ya están

Voz 1693 14:43 paradas para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente tanto en Móstoles como en Alcorcón se han habilitado varias zonas para que las personas con movilidad reducida y sus familiares puedan disfrutar de esta mágica caravanas sin problemas kilos de caramelos se repartirán en todos los municipios la mayoría sin gluten eso sí en Sevilla la Nueva los ayudantes de los Reyes Magos repartirán algo mucho más saludable más de una tonelada de frutas concretamente de naranjas y clementinas cortesía de un empresario de la localidad la ilusión y mucho frío serán los compañeros de este día tan especial

Voz 1315 15:12 en Boadilla los Reyes llegarán al municipio en Metro ligero se bajaran en la estación Puerta de Boadilla en torno a las seis y en su trayecto irán acompañados por burrito seis camellos un rebaño de ocas y la escuadra de Caballería de la Guardia Civil entre otros grupos el recorrido finalizará en el Palacio del Infante Don Luis donde recibirán uno por uno a cada yo para entregarles un libro como regalo también tendrán su correspondiente detalle todos los pequeños que acudan a la cabalgata de Guadarrama pero en este caso será sorpresa personalizado a la edad que tengan donde habrá kilos y kilos de caramelos será en Las Rozas allí se repartirán cinco toneladas sin gluten en las dieciséis carrozas donde habrá subidos cuatrocientos niños en Collado Mediano además de la gran Cabalgata el Ayuntamiento enviará a los Reyes Magos al domicilio de las familias

Voz 0480 16:03 que lo hayan solicitado en Alcobendas ultiman los preparativos de una comitiva que partirá a las seis de la tarde del bulevar Salvador Allende y que traerá algunas novedades entre carroza y carroza habrá hadas y otros personajes fantasma

Voz 1827 16:15 y como colofón espectáculo de luz y sonido

Voz 0480 16:18 en la fachada del Ayuntamiento en Science está también todo listo para recibir a Sus Majestades en este caso semanal lanzar hasta tres mil quinientos kilos de caramelos en un desfile que se prevé largo en Tres Cantos hasta cuatrocientas niñas y niños repartidos en veintidós carrozas participan en la cabalgata donde además de Melchor Gaspar y Baltasar estará también la Dama de las Nieves

Voz 1 16:41 son las dos y dieciséis minutos seguimos Hora catorce Madrid

Voz 16 16:52 sigue la cadenas de las redes sociales en Julie rozan la región va en Facebook

Voz 1510 18:59 cinco de enero también para los políticos así que les hemos pedido que nos cuenten qué piden para este dos mil diecinueve vamos primero con los portavoces en la Asamblea de Madrid vamos a escuchar a Enrique Ossorio del PP Ángel Gabilondo del PSOE aclara Serra de Podemos Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 1827 19:13 en el Grupo Popular pedimos tres D

Voz 9 19:16 a los a los Reyes Magos para el año dos mil diecinueve El primero tiene que ver con nuestra prioridad que es la lucha contra el paro y la creación de empleo porque la lucha contra el paro es la mejor manera de elevar el bienestar de los madrileños y su nivel de vida de siguiente deseo es que logremos finalizar en dos mil diecinueve todos nuestros proyectos de legislatura finalmente el tercer deseo es que Madrid siga siendo durante mucho más tiempo el pueblo de riqueza y generación de empleo prestación de buenos servicios públicos inversiones que es desde mil novecientos noventa y cinco y para eso es necesario que los madrileños vuelvan a confiar en el Partido Popular en las elecciones del próximo mes de mayo

Voz 1827 19:54 oro mi primer deseo afrontar

Voz 0175 19:56 una necesidad que de empleo digno que verdaderamente se paguen la Soros ese trabajo incienso te diría que se lograra efectivamente que la educación como tal derecho Alcázar a todas las personas de la comunidad y que sea inclusiva el deseo mirra

Voz 0295 20:11 tiene que ver con la viviendo iba gente joven

Voz 0175 20:14 sobre todo tenga ocasión de acceder a pisos que les permitan organizar su vida con autonomía y con un proyecto de vida también sería importante que de vivienda pública a precios asequibles que no es especular con ello

Voz 10 20:27 este año Le pido a los Reyes Magos que se genere más y mejor empleo que bajemos el paro pero también que se genere empleo de calidad para que los madrileños y madrileñas tengan más calidad de vida y más tiempo para vivir que los madrileños dejemos de ver a nuestros gobernantes envueltos en casos de corrupción currículos falsos y que podamos estar orgullosos y orgullosas de los las instituciones y por último les pido que dos mil nueve sea un año en el que sigamos avanzando en las leyes los recursos para combatir la violencia machista para que estemos más cerca de lo

Voz 7 20:57 Jerónimo de que ninguna madrileña combinado bueno para este año me gustaría

Voz 0771 21:02 a pedir a los Reyes Magos en primer lugar que no haya ni una sola mujer más asesinada a manos de sus parejas o exparejas me gustaría pedirle también a los Reyes Magos que los madrileños nos den su confianza el próximo mes de mayo para gobernar la Comunidad de Madrid durante los próximos cuatro años y demostrar qué podemos gobernar mejor que el actual Gobierno regional y en tercer lugar permitidme que pida que gana el Atlético de Madrid la Champions porque qué mejor momento que este año donde esta final se celebran el Wanda en nuestro estadio y sería un un escenario maravilloso

Voz 22 21:37 sí y una fantástica noticia para miles

Voz 0771 21:39 ticos que estamos deseando que una vez por todas tiene esa primera Champions a las vitrinas

Voz 1510 21:43 en el Ayuntamiento de Madrid los deseos de los políticos van sobre todo dirigidos a conseguir una mejor calidad del aire en la ciudad escuchamos ahora a Rita Maestre la portavoz municipal a José Luis Martínez Almeida portavoz del Partido Popular a Purificación Causapié del PSOE ya Begoña Villacís de ciudadano

Voz 23 21:59 al dos mil diecinueve para Madrid Le pido tres cosas la primera un aire limpio para todos los madrileños la segunda que Madrid siga haciendo una ciudad amable divertido y acogedora para todos los que vivimos en ella y también para los que pasan a visitarnos por último oí ya que nos ponemos y es época de deseos pues la única cosa que le falta a Madrid una buena playa esto

Voz 24 22:23 es deseos para Madrid y para el Ayuntamiento por el año que viene es en primer lugar que los madrileños tengamos salud trabajo creo que es la prioridad para todos nosotros y ojalá se pueda dar en segundo lugar en relación con la ciudad que todos nos sintamos orgullosos de ser madrileños de tratar de construir esta ciudad todos los días cada uno de nosotros y en tercer lugar ya que es año electoral el tercer deseo es que el veintiséis de mayo haya un cambio de gobierno liderado por el Partido Popular

Voz 25 22:51 en el dos mil diez y nueve quiere un Madrid respirable respirable para las mujeres ni una más víctima de violencia de género respirable para los jóvenes y las jóvenes que tienen derecho a tener una vivienda ya tener un empleo en Madrid respirable para los madrileños y las madrileñas que tenemos derecho a respirar un aire limpio no queremos ninguna muerte más ni una enfermedad más como consecuencia de la contaminación

Voz 0275 23:17 buenos deseos para Madrid creo que es importante que se mejoren la vida en los barrios se nos damos cuenta de que la mayor parte de la vida de la ellos no discurre por la Plaza Mayor Puerta del sólo por la Gran Vía sino que discurre por sus barrios en segundo lugar la la salud le pediría mejor calidad ambiental al año que viene y que esta calidad ambiental no dependa de si llueve o no llueve sino que dependa de cosas tan sencillas entre comillas como aparcamientos disuasorios o ponérselo fácil a los madrileños para que elijan una forma de transporte y mucho más sostenible en este caso al transporte público y el tercero un cambio que realmente tenga ese cambio consiste en una sociedad en un Gobierno que realmente crea más se en la sociedad civil y potenciar mucho más la sociedad civil que por fin se hable mucho más de la ciudad al menos del Ayuntamiento esos Grammys tres deseos

Voz 7 24:05 como cada año Aldeas Infantiles organiza hoy

Voz 1510 24:08 un roscón con enorme de mil quinientos kilos en la Puerta del Sol este año es además el aniversario cumplen treinta años han repartido diez mil raciones y los donativos que recauden son para apoyar a esta ONG que trabaja en Latinoamérica y África haya estado hoy Pablo

Voz 1509 24:22 la degustación ha comenzado al son del rock del grupo topos teclas el protagonista el roscón llegó a la Puerta del Sol a las ocho de la mañana de cincuenta metros y mil quinientos kilos de peso ha dado para diez mil raciones esta tradición que cumple hoy treinta años la han hecho posible cada cinco de enero los panaderos de Orio Carlos Osorio es el actual gerente

Voz 27 24:43 hace treinta años eh tuvo además infantiles esta genial idea es puso en contacto con nosotros y desde entonces somos una pareja inseparable de llevamos muchísimos años en el sector muy bueno pues sí la verdad que es un día hoy para nosotros especial pero Aldeas Infantiles también lo es hacernos un hueco para todos sin duda es nuestro nuestro los con estrella en de Aldeas Infantiles para los niños

Voz 1509 25:05 muchos han hecho cola desde bien temprano como Marcos

Voz 28 25:08 el primero de la cola así desde las diez y cuarto esperando ya con muchas ganas de entrar probar un poquito el roscón chocolate caliente y echar la mañana aquí en Madrid el probarlo tuvo claro que la espera mereció la pena un trocito que no pillado nata pero bueno está muy rico chocolate también encantado apartado merece la pena ahora que sí merece la pena con esto ambientazo que hay

Voz 1509 25:29 tenían y aunque no es el primer trozo de roscón del año para muchos

Voz 29 25:33 yo podría allí paz casa no sólo Rubén y yo yo también yo yo he comido ya ayer pero

Voz 30 25:45 eso pero bueno

Voz 31 25:47 hola

Voz 30 25:47 hay que ayudarlo humor explota lo que sea más a las niñas

Voz 1509 25:50 la ilusión de comerlo para recordar la importancia de proteger los derechos de la infancia sí ha sido única

Voz 1510 25:55 la Policía Nacional ha intervenido en Madrid más de ciento setenta mil juguetes falsos y peligrosos para los niños los agentes han desmantelado un comercio y una nave ya han detenido a tres personas julio Guerra

Voz 1667 26:06 los han detenido acusados de un delito contra la propiedad industrial tenían dos establecimientos en Fuenlabrada y Pinto uno abierto al público donde los vendían y una nave donde los almacenaban y terminaban de montar los los agentes calculan que en total esos más de ciento setenta mil juguetes intervenidos tenían un valor de un millón de euros eran imitación de juguetes de marcas conocidas según la policía construidos en fábricas clandestinas con materiales y pinturas peligrosas para la salud los juguetes no estaban sometidos a las normas de calidad salubridad e higiene y por eso dice a los agentes suponían un evidente riesgo para la salud y la seguridad de los niños la investigación empezó en diciembre cuando recibieron la denuncia de dos marcas que hablaban de la venta de juguetes falsificados en un polígono de Fuenlabrada

Voz 1510 26:48 así terminamos con la historia de Christian Adriano un niño de doce años que le encanta tocar el piano pero no tiene dónde hacerlo así que desde julio ensaya en la planta de música de El Corte Inglés de Callao en la tienda en la que trabaja de dependiente Juan Antonio Santos la historia la contó hace unos días el país y hoy los dos protagonistas han estado en A Vivir Madrid

Voz 32 27:07 hola piratería cuando COI con quienes tienen

Voz 33 27:11 el niño que que aparece en el mes de julio en en el corteinglés en mi trabajo directamente

Voz 32 27:17 nada muy interesante por por por tocar el piano si no hacía falta porque no tenía la frontera aparecía cualquier hora por la mañana por la tarde daba igual el caso era tocar sí yo tampoco no sabía que esa Juande cinco quiere ilusionante que toca mi vida incluso cosas que que yo me enteraba poquito a poquito dos días venía oí que había desarrollado incluso de la Rambla más para turca de demostrar la música es como un relajamiento a mí yo cuando volvía de todos

Voz 1510 27:58 Nos quedan los deportes José Antonio Duro qué tal buenas tardes

Voz 4 28:00 hola qué tal muy buenas tenemos en juego el partido el Rayo Vallecano que está en el minuto setenta y uno en Valladolid el segundo acto en juego medirán adelantó a los de

Voz 1827 28:08 Michel que están ganando cero a uno y de momento

Voz 4 28:10 cuánta el Rayo en la que sería su cuarta victoria de esta temporada en Primera en Leganés perdió ayer en Barcelona contra el Espanyol uno a cero y mañana será el turno del Atlético a las cuatro y cuarto en Sevilla del Real Madrid a las seis y media en el Bernabéu reciben los de Solari a la Real Sociedad esta mañana han hablado los entrenadores por ejemplo Diego Pablo Simeone sobre el futuro de Godín

Voz 34 28:29 ya saben lo que pienso club saben lo que pienso lo que creo que tanto el Atlético de Madrid están buscando las mejores formas sean mejores posibilidades para cada uno para que sea de la topar

Voz 4 28:42 además en Segunda tenemos hoy en el Francisco de la Hera de Almendralejo el Extremadura Alcorcón se juega a partir de las cuatro de la tarde para mañana los partidos son el Sevilla Atlético de Madrid a partir de las cuatro y cuarto a partir de las seis y media al Real Madrid Real Sociedad y a partir de las nueve menos cuarto en el Coliseum Alfonso Pérez el Getafe que líder

Voz 1827 29:00 que recibe al líder al Fútbol Club Barcelona a partir de las nueve menos cuarto para cerrar la jornada

Voz 35 29:13 a ellas una mujer que no conoce el mar

Voz 1510 29:20 vamos con la música de Marwan que el uno de febrero toca en el festival imperfecto en el Circo Price ya saben que a las seis y media empieza la cabalgata de Reyes en Madrid en la plaza San Juan de la Cruz

Voz 35 29:31 la falta de mí

Voz 7 29:35 hora catorce con Roberto Torija que Huesca que

Voz 1510 29:38 pasen buena de Reyes adiós

Voz 7 29:40 tras

Voz 35 29:42 la siguiente jornada del manto ni Delclaux del plato después ellas frenética está

Voz 14 29:53 corriendo siempre puedes

Voz 1 30:01 son las dos la una y media en Canarias hola muy buenas tardes tres personas

Voz 1827 30:23 han muerto en un incendio en un bloque de viviendas en Badal hay además una veintena de heridos entre ellos un bebé que está ingresado en el hospital en estado crítico enseguida vamos en directo hasta allí en un día marcado por varias noticias que ponen negro sobre blanco estancia de las políticas para proteger a las mujeres primera Un juez de Alicante ha enviado a prisión provisional a cuatro jóvenes detenidos en Nochevieja por supuestamente haber agredido sexualmente en grupo a una chica de diecinueve años que estaba drogada y borracha segunda los dos detenidos esta semana por violar a una menor de diecisiete años han pasado su primera noche en la cárcel tercera tres hombres han sido detenidos en las últimas horas en Zaragoza por amenazar o por agredir a mujeres y mientras tanto el Partido Popular antepone a todo la salida del PSOE del Gobierno en Andalucía José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 4 31:16 buenas tardes el secretario general del PP pide a hablar a todos los que no quieren que Susana Díaz siga al frente de la Junta justifica así la reunión que va a mantener el martes con representantes

Voz 1827 31:25 y a la que no asistirá Ciudadanos lo confirmaba esta tarde su portavoz Carlos Carrizo Vox no modificará dice Carrizo a una coma del acuerdo

Voz 37 31:33 eso que hemos firmado es lo que por parte de Ciudadanos constituye el programa de gobierno que aplicaremos si al final investidura como esperamos sale además

Voz 4 31:43 y hoy Manuel Valls el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona dice en El País que con el nacional populismo no se puede pactar

Voz 1827 31:50 fuera de España republicanos y demócratas retoman este sábado las negociaciones para tratar de desbloquear el cierre de gobierno en Estados Unidos

Voz 4 31:56 el presidente trampa amenaza con prolongar esta situación el cierre de la Administración durante meses si no se construye el muro en México

Voz 3 32:02 el Quicken como la Inés en Moncloa

Voz 4 32:06 juristas dudan de su legalidad Trump no descarta incluso declarar el estado de emergencia para poder aprobar así la construcción

Voz 1827 32:13 mientras el sábado nos deja un nuevo tiroteo mortal en California

Voz 4 32:15 hay tres muertos y cuatro heridos por los disparos después de una discusión en el interior de una bolera al sur de Los Ángeles

Voz 1827 32:21 las chicas han muerto en Polonia en el incendio de una skate Room

Voz 4 32:23 cinco adolescentes que se vieron atrapadas por las llamas todavía se está investigando las causas

Voz 1827 32:35 el sábado cinco de enero la noche de Reyes va a ser fría con temperaturas bajo cero en buena parte el país pero podremos disfrutar por la tarde las cabalgatas libres de lluvia y con mucho sol hoy vamos a contarles también que el sector del juguete espera un crecimiento en las ventas del dos por ciento

Voz 4 32:50 cuatro de cada diez juguetes utiliza algún tipo de tecnología la psicóloga infantil Silvia Álava advierte de las consecuencias de que los niños pasen el setenta y cinco por ciento de su tiempo de ocio metidos en casa

Voz 0419 33:01 sí es importante el que los niños recuperen por asistieron jugar al aire libre sobre todo los jugar con otros niños pues me aprendizaje fundamental luego para la vida para que vive habilidades sociales

Voz 1827 33:13 escuchen ahora la historia de Sally se enteró de que habían robado todos los juguetes de una parroquia de Cuenca ya ya que se ha ido con todos los regalos que había recaudado en los últimos días para repartirlos Cristina López Huerta

Voz 1473 33:23 una Instagram ha recogido más de cinco mil euros en juguetes para sustituir los que ayer robaron de una parroquia de Cuenca salió Hamilton iba a llevar los que había estado recogiendo a una iglesia madrileña que ya tenía suficientes sus seguidores de Instagram y alertaron de lo ocurrido en Cuenca y puso en marcha un llamamiento a través de Stories para recaudar más juguetes que esta misma mañana han llegado a la Iglesia conquense del Cristo del Amparo en una furgoneta puesta a disposición gratuitamente por una clienta de su floristería

Voz 0419 33:52 y cuando ya cuento la historia de Cuenca desde cuatro autopcia fue la has de dos eventos sea yo calculo quería ver por mí mismo unos cinco mil euros a jueces y entonces yo lo que me ofrecí porque la gente no llegaba a digo bueno pues tú me faltase el dinero yo voy a comprarlos tuve que ir tres veces

Voz 1473 34:09 hasta las dos de la tarde han seguido recibiendo donaciones económicas en su tienda online un dinero que va a transferir a Cáritas para el servicio de desayunos infantiles que tiene en la capital conquense

Voz 1827 34:19 portes José Antonio Duro buenas tardes gran muy buenas

Voz 4 34:21 está jugando el Valladolid cero Rayo Vallecano uno que está en el minuto setenta

Voz 1827 34:25 cinco del segundo acto buscando ya la recta final eso

Voz 4 34:28 el primer partido del día ideas de las tres vamos a contar a seguir contando en Carrusel el Deportivo Alavés Valencia a las cuatro y cuarto después la cabalgata de Reyes después el Huesca Betis las nueve menos cuarto de cara a mañana tenemos cinco partidos en Primera ha dejado Solari el técnico del Real Madrid la siguiente reflexión en la previa de la visita de la Real Sociedad mañana al Bernabéu

Voz 0609 34:44 aquí no hay ningún equipo te regala nada todos tienen talento individual y colectivo para hacerle daño cualquiera que tampoco hay que subestimar los empates evidentemente que queremos ganar queremos ganar todos los partidos pero la competición está abierta a los resultados

Voz 4 35:00 la atar de mañana tienen partidos como el Sevilla Atlético este Real Madrid Real Sociedad o el choque de líder el Getafe Barça con el futuro de Valverde en palabras esta mañana el propio entrenador

Voz 7 35:09 Nos emplazamos para más adelante para en función de cómo va la temporada pues valorarlo hoy estamos a mí todavía no estamos en el ecuador de la la temporada casi pero poco siempre ha habido buena sintonía entre entre nosotros y con

Voz 4 35:23 y con esa idea además de la jornada en Segunda Nos deja para la tarde de hoy el Sporting Zaragoza también el Extremadura Alcorcón ambos son a las cuatro de la tarde

Voz 2 36:54 sí que se ha incendiado esta ahora mismo todo manchado de negro y los bomberos siguen trabajando en él aunque ya no hay llamas Llamas que se han originado a primera hora de la mañana y que una vecina describía así a la SER

Voz 39 37:06 eh aludió el primero ir el primero aplazado coja arriba ir atrás y a dos personas por la ventana había otro muerto y un niño de dos meses

Voz 2 37:18 también está en estado grave en el hospital han muerto tres personas quemadas hay un recién nacido en estado crítico en el Hospital de la Vall d'Hebron dos heridos graves que tienen lesiones importantes a raíz de haberse tirado por la ventana en ver las llamas lo que sabemos es que el fuego se ha originado en la primera planta de un edificio de diez y que se ha ido extendiendo por todos los pisos ha afectado además a las dos fachadas que tiene el responsable de emergencias de los bomberos de la Generalitat a Eduard Martínez dice que ahora habrá que investigar lo que ha ocurrido el edificio

Voz 1827 37:49 esta desalojado Aitor donde están los vecinos

Voz 2 37:52 bomberos están ahora revisando la estructura que en principio no estaría afectada ya están evaluando si los vecinos podrán volver pronto a casa

Voz 1827 37:59 es Aitor y esta mañana hemos conocido también una supuesta agresión múltiple a una chica de diecinueve años durante una fiesta de Nochevieja en Alicante hay cuatro detenidos cuatro jóvenes de entre diecinueve y veinticuatro años alguno de ellos por cierto conocía a la víctima y el juez los ha enviado esta mañana la cárcel Radio Alicante Daniel Rodríguez los hechos

Voz 0744 38:17 murieron durante la madrugada del día uno de enero en la celebración de la Nochevieja dos de los arrestados que conocían a la víctima le proponen continuar la fiesta en la casa de un conocido de la madre de ella en Benidorm algo a lo que accede tras acabar la fiesta en esa vivienda los detenidos llevaron a la chica a un piso de Callosa d'En Sarrià donde la agredieron sexualmente ella no

Voz 1827 38:35 te podía ni mantener en pie al estar bajo los efecto

Voz 0744 38:37 los del alcohol y las drogas David Hermoso es portavoz de la Guardia Civil en Alicante

Voz 40 38:42 una de las personas que residía allí a lo escucha ruidos baja al al local esta vivienda se encuentra pues a a uno de ellos encima de de la chica ya otro pues subiéndose los pantalones

Voz 0744 38:56 la Guardia Civil ha intervenido también un vídeo en el que los detenidos grabaron la agresión sexual a la joven tras pasar a disposición judicial el juez ha decretado para los cuatro prisión provisional sin fianza la investigación continúa abierta ya que los agentes sospechan que los detenidos podrían haber protagonizado dos situaciones idénticas más con otras dos mujeres

Voz 1827 39:14 en también en la Comunidad Valenciana han pasado su primera noche en la cárcel los dos detenidos esta semana por una supuesta violación a otra chica de diecisiete años en Burriana en la provincia de Castellón Nacho Monreal la Fiscalía ya ha anunciado que va a pedir cambios de T

Voz 41 39:27 y se les imputen delitos por detención ilegal que tiene una pena máxima de seis años y agresión sexual a menores cuya pena ascienda hasta los diez la consellera de Justicia del Gobierno valenciano Gabriela Bravo ha manifestado que el Consell va a poner todos sus recursos a la atención de la menor que tiene diecisiete años víctima de la agresión sexual al parecer todo ocurrió cuando la joven fue asaltada de vuelta a su casa sobre las cinco de la madrugada del uno de enero tras asistir a una fiesta de Nochevieja en una carpa ubicada en la Plaza Mayor del municipio castellonense

Voz 1827 39:54 es con este telón de fondo la vicepresidenta del Gobierno acaba de decidir ahora mismo en una entrevista en la Agencia Efe que las palabras de ayer de Casado hablando de violencia doméstica en lugar de violencia machista aire denuncias falsas que esas palabras del líder del PP son un paso atrás el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls propone hoy en el diario el país un pacto a tres entre PP PSOE y Ciudadanos para intentar mantener a Vox al margen un partido Vox que teme Manuel Valls puede erosionar los derechos civiles la mujer cuya dignidad es sometida ataque según dice en esta entrevista en este artículo de momento la dirección de Ciudadanos rechaza una fotografía conjunta con la ultraderecha se niega a sentarse a negociar nada con ellos no decía esta mañana Carlos Carrizo osa

Voz 0295 40:37 en que para el Ram

Voz 37 40:56 sí tuya el programa de gobierno que aplicaremos si al final investidura como esperamos sale adelante

Voz 1827 41:01 Ciudadanos no se reunirá dice Carrizo a con Vox sí que lo hará el martes el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea que esta mañana en la Cope decía que lo importante es evitar que el PSOE siga gobernando en Andalucía

Voz 33 41:12 creo que hay que hablar para para evitar que Susana Díaz el Partido Socialista también podemos siga mandando en la Junta de Andalucía y creo que esa repetición de elecciones con la que ha amagado el partido Vox es un regalo de Reyes que no merece mi Susana Díaz y el Partido Socialista y Podemos

Voz 1827 41:30 el Partido Popular ha pedido esta tarde perdón por la difusión de un vídeo que pretendía ser gracioso en el que un padre de la carta a los Reyes escrita por su hijo

Voz 14 41:39 Queridos Reyes Magos

Voz 31 41:41 mi cantante preferida era Amy Winehouse las baste mi actor favorito era Robin Williams bien que lo llevas morisca favoritos era Chiquito de la Calzada también te lo llevas tú solo te escribo esta carta para decirte que mi presidente favorito es

Voz 1827 42:00 Pedro Sánchez PSOE Addison Twitter que los partidos políticos están para algo más que para desear la muerte del presidente del Gobierno el PP ha reconocido que se trata de un error ha pedido perdón Nos desea

Voz 0771 42:14 los felices Reyes Magos estas

Voz 1827 42:16 emana todavía en la agenda política a punto de terminar esta semana ha tensado las costuras del traje presupuestario entre PSOE y Podemos los de Pablo Iglesias creen que las medidas aprobadas por el Gobierno para controlar la burbuja del alquiler se quedan cortas y que es necesario atreverse regular directamente el precio de los alquileres en las grandes ciudades ver carrera buenas tardes

Voz 0744 42:35 qué tal buenas tardes los detalles están aún por concretar pero el control de los precios podría pasar por una serie de índices controles que establecerían máximos y mínimos por metro cuadrado

Voz 1827 42:45 Iker como explica Josep Maria Raya Real

Voz 0744 42:47 Tecno Campus de la Universitat Pompeu Fabra ya se crearon otras capitales europeas

Voz 0267 42:52 límites en función normalmente de un pasar un diez por ciento de crecimiento algún caso de Berlín y del precio de la zona no queda el crecimiento de la zona no pasar más del veinte por ciento en el caso de París

Voz 0744 43:04 dices que contaban con salvedades en Francia en función por ejemplo de las condiciones del piso y que sólo afectaban en el caso alemana contratos nuevos en viviendas no reformadas colectivos como el sindicato de inquilinas inquilinos de Madrid apoyan la medida pero van incluso más allá José Luis Rodríguez es su portavoz

Voz 33 43:20 habría que volver a vinculadas de algún modo los precios son las centros de menos inquilinos

Voz 0744 43:25 estaría por ver Roberto si los topes establecen de forma general os sólo en aquellas zonas donde los alquileres se han disparado en los últimos años y como funcionado esta hecho

Voz 1827 43:33 dirigencia en otros países que no han puesto en marcha la verdad

Voz 0744 43:36 lo que no fue tan positiva como se esperaba en Berlín según los estudios consultados por raya si se han dado efectos en la reducción de precios aunque más bien menores por contra se notaron en todos los casos efectos negativos

Voz 0267 43:48 los hermanos propietarios que tengan incentivos a esconder las viviendas en alquiler Presen mercados negros aparecen acuerdos entre propietarios e inquilinos porque como habitualmente es el inquilino el que tiene que denunciar propietario de que el precio es abusivo pero si el inquilino quiere vivir de alquiler y no veo otra posibilidad pues aceptará un precio superior

Voz 1827 44:04 los propietarios hallaron la forma de burlar la ley

Voz 0744 44:07 inflación y como consecuencia según explica el profesor de la Pompeu Fabra hasta el setenta por ciento de la oferta la capital alemana está por encima del precio máximo mientras que en París donde se acabó derogado la ley un quince por ciento de las viviendas ya no se encuentra la el bacalao

Voz 1827 44:21 entonces Javier qué opción queda que alternativa

Voz 0744 44:23 pues la solución podría estar y en eso coinciden tanto expertos como a asociaciones de afectados en una reforma que impulse el alquiler público porque España cuenta con apenas un uno coma cinco por ciento de vivienda en alquiler social frente al treinta por ciento de Holanda

Voz 1827 44:37 el dieciséis por ciento de Francia cambios piden

Voz 0744 44:40 los inquilinos que permitan por ejemplo ofertar los tres millones y medio de viviendas desocupadas en nuestro país

Voz 33 44:46 había que acompañar a revolucionó precios con medidas para movilizado toda la vivienda vacía buena parte de la cual está en manos de fondos de inversión que vienen aquí adquieren paquetes enormes de vivienda

Voz 0744 44:56 obligar a destinar un tanto por ciento de vivienda de nueva construcción a al alquiler social o nuevos incentivos a los propietarios son otras medidas que proponen expertos como Ryan definitiva un nuevo paradigma que acercaría a España al llamado modelo de Viena donde el mercado del alquiler se reparte en tres partes casi proporcionales una pública otra privada y otra mixta que en la práctica

Voz 1827 45:17 Puerto evita burbujas inmobiliarias como las

Voz 0744 45:19 que se vive actualmente en nuestro país

Voz 1827 45:24 fuera de nuestro país en Polonia cinco adolescentes han muerto en un incendio en una skate Bruno en esos juegos muy populares últimamente y que consiste en tratar de resolver enigmas para poder salir de un recinto cerrado Julio Verne

Voz 1667 45:38 los hechos ocurrieron en la localidad de Costa a en el norte del país y según ha declarado

Voz 4 45:42 el capitán de los bomberos de la localidad a ustedes