Hora 14 Fin de Semana (06/01/2019)

Voz 1827 01:01 bueno lo tendré en cuenta cuando me lo dejes la ilusión de los niños y no tan niños abriendo los regalos se ha juntado hoy como cada día de reyes con otro sonido que empieza con ilusión y en el mejor de los casos terminan fiesta

Voz 5 01:14 entre el siete y el uno e4 El dos del veinte mil ciento cuarenta y dos cajas humilla

Voz 1827 01:24 el sorteo del Niño treinta y siete mil ciento cuarenta y dos premiado con dos millones de euros doscientos mil por cada X Oz donde ha caído Pedro Blanco

Voz 1715 01:33 este año la suerte ha terminado en dos no ha sido precisamente muy repartida el primer premio del sorteo del Niño del dos mil diecinueve ha recaído en el treinta y siete mil ciento cuarenta y dos doscientos mil euros por cada décimo que ha sido vendido integramente en Barcelona hoy la suerte se cantaba en catalán porque el tercer premio el veinte mil ciento cuarenta y ocho también se ha consignado íntegramente en una administración de Sabadell en ese caso el portador de ese número gana veinticinco mil euros al décimo el segundo premio el que permite ganar setenta

Voz 1061 02:07 con mil euros por décimo ha recaído en el sesenta

Voz 1715 02:09 también un mil setecientos setenta y seis que ha sido este sí un número muy repartido en todo

Voz 1827 02:15 en España este año en la lotería del Niño

Voz 1715 02:17 se han vendido décimos por valor de setecientos treinta millones de euros lo que supone un aumento en las ventas de algo más del seis Ignacio García

a partir de las dos y media nos vamos hasta Barcelona para ver cómo está el ambiente por ahí en este Hora catorce vamos a hablar también con Pedro Campos vicepresidente de la Confederación Española del Comercio para medir la temperatura del sector que termina la campaña de Navidades pero empieza la de rebajas adelantadas desde hace varios días en algunas grandes superficies escucharemos también al Rey Felipe VI en su mensaje durante la celebración de la Pascua Militar una bandera

Voz 1827 03:16 fuera de nuestro país Macron pide diálogo a los chalecos amarillos un día después de una nueva protesta lejos del músculo de las protestas de noviembre pero más que las de la última semana de esta protesta decíamos que ayer terminó con enfrentamientos muy graves en París Julio Verne

Voz 1153 03:29 es que el portavoz del Gobierno francés Benjamin grabó tuvo que ser evacuado del Ministerio en el que se encuentra su despacho cuando un grupo de chalecos amarillos atacaron el edificio una quincena de manifestantes que forzaron la puerta del Ministerio con un vehículo de construcción cincuenta mil personas salieron ayer a las calles en Francia una cifra mucho menor a los casi trescientos mil casos pero a mediados del mes de noviembre el presidente de la República francesa Emmanuel Macron ha rechazado la extrema violencia de las movilizaciones de este sábado advirtiendo de que la justicia actuara con los responsables pide Macron a los manifestantes que se unan para generar debate

Voz 1628 04:12 la primera ministra británica ha defendido que el acuerdo que hay sobre la mesa con Europa

Voz 6 04:17 Bush ateo poco en Japón pues hay que tío eso

Voz 7 04:21 buen acuerdo May ha explicado en una entrevista en la visita que el Parlamento rechaza los términos de la retirada Reino Unido entrará en territorio desconocido mientras una nueva encuesta realizada más de veinticinco mil británicos sugiere que los votantes laboristas castigarán al partido si termina respaldando el acuerdo

Voz 1827 04:36 titulares del deporte Uxue Caballero buenas tardes qué tal

Voz 0441 04:39 buenas tardes finalizado ya el partido que abría esta jornada dieciocho en primera división Éibar cero Villarreal cero hay más partidos hoy a las cuatro y cuarto Sevilla Atlético de Madrid a las seis y media Real Madrid Real Sociedad y a las nueve menos cuarto el Getafe Barcelona

hora catorce y cinco minutos

sí

Voz 0277 05:07 buenas tardes qué tal buenas tardes llegaron los Reyes

Voz 8 05:12 no

Voz 0277 05:21 estoy muy contenta porque me han traído muchas cosas una muñeca una mochila una una pistola láser que dispara aún bicho luego mandarlas

Voz 1510 05:37 si algo niños ha levantado esta mañana y no ha encontrado sus regalos atentos a este mensaje de la alcaldesa Manuela Carmena

Voz 9 05:44 Vigo a todos estáis escuchando allí él y su caso fue llamar al Ayuntamiento al cero diez

Voz 1510 05:57 los Reyes recibieron las cartas de los niños y cumplieron sus deseos pero ayer en su discurso tras la cabalgata Melchor también les pidió algo a ellos

Voz 10 06:04 hemos pedido Thais Siles para expresar Boerse Natividad queréis tiempo haciendo las cosas

Voz 1510 06:19 esta que van a escuchar ese Elena Romero auxiliar de enfermería de la residencia de mayores de Alcorcón centro que depende de la Comunidad de Madrid llevan dos años denunciando la falta de personal que les impide tratar con dignidad a los residentes

Voz 11 06:31 hemos inscrito de esto a los Reyes Magos porque estamos viendo que o ellos no hacen caso ya que van a ser futuro residentes también o no sabemos muy bien a quién acudir para que de verdad los políticos responsables de estas situaciones que pueden cambiar hacer que esto cambie nos hagan caso

Voz 1510 06:52 la semana que viene arranca en la Asamblea el debate de la Ley de residencias que ha impulsado pueden terminan las vacaciones de Navidad en las instituciones retoman su actividad empieza el año electoral aún a la espera de que PP y PSOE designen sus candidatos ICO la inquietud de las filas de izquierda de que la cita en Madrid coincida con las elecciones generales seis de enero el sorteo del Niño también ha dejado algo Madrid titular

Voz 3 07:15 el segundo premio del sorteo de El Niño dotado con setecientos cincuenta mil euros por serie ha recaído en el número sesenta y un mil setecientos setenta y seis vendido en varios puntos de España entre ellos la localidad madrileña te Rivas Vaciamadrid El Escorial y Ajalvir atacado

Voz 1510 07:28 los rottweiler permanece en estado muy grave al Hospital de La Paz

Voz 3 07:30 el hombre de ochenta años que fue atacado por tres perros ayer en Vallecas los animales iban sueltos por una calle por la que paseaba al anciano

Voz 1510 07:37 ningún incidente grave la noche de Reyes el uno uno dos

Voz 3 07:40 ha recibido menos llamadas aunque han aumentado las agresiones un cuarenta por ciento se han registrado setenta los incendios un doscientos por cien aunque tan sólo ha habido veintiuno las infracciones de tráfico un cincuenta y siete por ciento con once

Voz 1510 07:51 nuevo sistema de seguridad de la Rey Juan Carlos para evitar otro caso

Voz 3 07:54 la universidad ha implantado un nuevo sistema para ponen la nota Pep parecido al que utiliza la Agencia Tributaria que exige una firma electrónica y que guarda todos los cambios que se analizan en la nube

Voz 1510 08:03 si el titular del deporte Uxue Caballero qué tal buenas tardes qué tal Sara

Voz 0441 08:06 buenas tardes a las cuatro y cuarto juega el Atlético de Madrid ante el Sevilla a las seis y media será el turno del Real Madrid ante la Real Sociedad y a las nueve menos cuarto el Getafe se enfrenta al Barcelona también hay baloncesto a las siete y media derbi madrileño entre Movistar Estudiantes y Real Madrid

Sol y frío en Madrid mínimas de hasta menos cuatro grados y máximas que rondan los catorce a esta hora tenemos diez grados en el centro después de seis días el Ayuntamiento de Madrid ha desactivado para mañana el escenario uno del protocolo anticontaminación hoy continúa la prohibición de circular a setenta kilómetros por hora en la M treinta y por los accesos a la capital desde la M40

Voz 12 08:45 hora catorce Madrid

Voz 1510 08:48 mañana se acaban las vacaciones de Navidad y en las filas del PP y en las del PSOE aún están a la espera de saber cuáles serán los candidatos en las próximas elecciones en las formaciones políticas de izquierda inquieta que la cita electoral pueda coincidir con los comicios generales lo que se ha dado en llamar súper Domingo es una idea que no gusta porque creen que la coincidencia sería negativa para sus resultados electorales Javier Casal director de contenidos de la Cadena Ser en Madrid buenas tardes

Voz 0867 09:13 buenas tardes hará ni Podemos ni la plataforma de Manuela Carmena ni tampoco el PSOE de Madrid desean un super domingo para el próximo veintiséis de mayo con un tablero político alterado desde las andaluzas por la irrupción de la ultraderecha el Bloque de Izquierdas entiende que unas generales en coincidencia con municipales autonómicas condicionaría en los debates locales distorsión harían la campaña electoral en la dirección del PSOE de Madrid y en Podemos entienden que las generales situarían esa pelota en tejados que no corresponden en cuestiones territoriales la crisis posee es la exhumación atascada de Franco o por ejemplo la gestión del Gobierno central y en este nuevo escenario político todo eso facilitaría la suma del espectro de centro derecha derecha derecha extrema es necesario creen las formaciones de izquierda bajar el debate a las grandes cuestiones de la calle las más próximas la movilidad la sanidad la educación la pobreza pero unas generales en mayo lo eclipsa harían todo en la dirección del PSOE de Madrid donde el proceso de primarias para la capital se abren tan sólo diez días admiten que Pedro Sánchez es un impulso para la marca pero creen al igual que ocurre con otros barones regionales que el super domingo traerían más consecuencias negativas que positivas para los candidatos socialistas es un riesgo demasiado elevado en estos momentos con el segundo intento de Gabilondo y sin un candidato claro para el Ayuntamiento de la capital un puesto para el que no está siendo fácil encontrar un cartel de tirón después de varios intentos fallidos

Voz 1510 10:28 bueno pues a escasos días de que se despejen esas incógnitas esta semana arranca de nuevo la vida parlamentaria en la Asamblea sobre la mesa hay varias normas que están todavía pendientes de aprobación la nueva ley de

Voz 1 10:39 farmacia la ley del suelo o la de residencias de mal

Voz 1510 10:41 llores precisamente con las trabajadoras de la residencia pública Alcorcón hemos hablado esta semana porque llevan dos años pidiendo más personal para poder tratar con dignidad a los abuelos que viven allí hay momentos sobre todo en los turnos de noche Nos dicen en los que cinco auxiliares encargan de atender a más de doscientos cincuenta residentes la mayoría grandes dependientes Teresa

Voz 1827 11:00 rubia en abril de dos mil diecisiete en esta residencia pare

Voz 1933 11:02 a un anciano muerto en el jardín se habían olvidado del pasó toda la noche al raso pese a que las trabajadoras habían avisado reiteradas ocasiones de que no daban abasto y que necesitaba más personal fueron cuatro de ellas las que acabaron sentadas en el banquillo aunque afortunadamente las han absuelto un año después todo seguía igual entonces decidieron denunciar en los juzgados la escasez de la plantilla para que en el caso de que ocurriera otra desgracia existiera constancia pública de la falta de personal pues bien a día de hoy no es dicen todo sigue igual Elena Romero representante del Mats en la residencia de alcohol

Voz 11 11:33 con sensación de impotencia que tenemos ya que después de doce años reivindicando más personal porque no damos abasto

Voz 13 11:41 somos para una planta de cuarenta

Voz 11 11:44 presidentes grandes dependientes entre tres y cuatro auxiliares tenemos que realizar los aseos Garland la medicación hacer las camas darles de comer vigilar que no se escapen sentimos una impotencia muy grande porque no podemos tratarles como entendemos que yo exe merecen

Voz 1933 12:01 también nos dicen son necesarios muchos cambios en la infraestructura de las residencia

Voz 11 12:05 puertas de las habitaciones que no se pueden Cassini abrir cuando vas a bañar a un abuelo de repente coges la ducha el agua te salir viendo is de repente que sale helada

Voz 1933 12:16 Osetia el agua un dato que deja clara la escasez de personal es que a las auxiliares de uno de los turnos de noche se les deben doscientos días libres y casi ciento cincuenta las de la mañana desde la Consejería sin embargo aseguran que esta residencia supera ampliamente las ratios establecidas por la normativa estatal Ike un esfuerzo por conseguir mejorar la atención en dos mil dieciocho La plantilla se aumentó en diecisiete plazas

Voz 1510 12:39 Justo esta semana a la Asamblea de Madrid da un paso más para sacar adelante la ley que presentó Podemos para las residencias empieza la tramitación entre en fase de ponencia así que vamos a saludar a Raúl Camargo que es el portavoz de Políticas Sociales de Podemos en la Asamblea de Madrid qué tal buenas tardes hola buenas tardes bueno no hay mucho tiempo por delante para sacarla adelante no tenías que tenerla lista antes del último pleno que que es en marzo

Voz 3 13:00 cuáles son los plazos que efectivamente hemos

Voz 14 13:03 el previsto cuatro sesiones de la ponencia de la ley para este mes de enero y tenemos que intentar que la que ir deprisa para que la ley pueda entrar en comisión en la sesión de la Comisión de Políticas Sociales del día dieciocho de febrero de forma que pueda llegar a uno de los plenos de marzo que es cuando termina la legislatura

Voz 1510 13:21 cuáles son los puntos principales los ejes básicos de la norma

Voz 14 13:24 pues el principales y aumente las ratios de personal es decir que haya más personal de atención directa a las personas ancianas que están en las residencias porque el modelo actual que tenemos ya no es el que había hace veinticinco treinta años que es cuando se redactar los decretos sobre ratios de personal que están actualmente en vigor ahora mismo el personal personal altamente dependiente que requiere atención prácticamente las veinticuatro horas y horas del día tanto por la mañana la tarde como la noche aquí en los ratios de personal que hay previsto son muy bajos y esto provoca que el personal que hay vaya a absolutamente estresado y agobiado para poder prestar los servicios que no haya una atención personalizada y una atención digna también hay algunos puntos muy importantes como por ejemplo que los familiares puedan participar en el Consejo de Residentes algo que consideramos también que sería de mucho de ahí que beneficiaría a la calidad democrática ya la gestión participativa de los propios centros residenciales

Voz 1510 14:20 dicho esto normal habéis diseñado a través de un proceso participativo no con familiares trabajadores en qué aspectos pensáis que os lo pueden poner más complicado los grupos políticos

Voz 14 14:29 bueno el que más tememos es el asunto de los ratios no que es la clave de la ley y bueno ahí estamos abiertos a negociar y a llegar a una solución de consenso y aceptable para todos y todas pero en el caso concreto del Partido Popular ya presentó una enmienda a la totalidad que lo quería era digamos de cargarse la Ley hacer una ley que era totalmente distinta una ley de residencia no quieren hacer una ley sobre otro tema y que no tenía nada que ver lo que ha hecho en la fase de presentar esa enmienda a la totalidad pero para parcela en enmiendas no hacer esa misma enmienda a la haciendo una enmiendas una a una en cada uno de los artículos apartados y por tanto entendemos que ya se rechazó la enmienda a la actualidad que presentó el PP y que sus enmiendas parciales que van ese mismo sentido va a ser muy difícil aceptarlas no pero bueno esperamos que tanto con el partido socialista con el que hay un acuerdo bastante firme como conciudadanos pues haya la suficiente voluntad por parte de las partes para llegar a un acuerdo en lo fundamental de esta ley que es que haya un unos ratios de personal regulados por ley que sean dignos para que la atención a nuestras personas mayores también lo sea no es algo que se viene denunciando desde distintos colectivos familiares trabajadoras trabajadores desde que empezó la legislatura ya antes entendemos que la ley tiene que servir para mejorar eso y que tiene que ser un servicio y que tiene que ser bueno finalmente la culminación de un proceso en el que ha participado mucha gente ideal que también saldría beneficiada mucha gente tanto personas mayores como trabajadores y trabajadoras de la residencia

Voz 1510 16:00 sí con esos cambios que planteáis se pueden evitar situaciones como las que contaba Teresa de la residencia de Alcorcón

Voz 14 16:05 nosotros esperamos que si no obviamente siempre luego puede haber algún problema no que no sea directamente achacable a personal no es obvio que que puede ocurrir pero en todo caso creemos que la mayoría de los problemas que acontecen en las residencias en estos momentos si hubiera más personal hiciese estuviera con una situación de estrés estuvieran en condiciones mejores porque hay más porque se pueden tornar porque pueden coger sus permisos y porque no tienen que estar y digamos es de tener que atender a practicamente un paciente cada cinco minutos pues creemos que que la cosa mejoraría mucho no sea que aquí hace falta voluntad política ya hemos visto cuál es la situación de las residencias está analizado y creo que hay un consenso incluso entre los propios grupos parlamentarios de que la situación es mala o muy mala

Voz 1827 16:52 y por tanto para solucionarla pues tenemos que poner

Voz 14 16:55 todo de nuestra parte nosotros hemos presentado esta proposición de ley estamos abiertos a que hay incorporación de buena parte de las enmiendas que han presentado los grupos esperemos que antes de que terminó en la legislatura que es el objetivo fundamental que tenemos en la Comunidad de Madrid haya una ley de residencias que por cierto además sería la primera ley en concreto sobre residencias que que existiría en toda España

Voz 1510 17:13 bueno pues Raúl Camargo diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid muchas gracias por atendernos

Voz 14 17:18 gracias a vosotros

Voz 20 19:32 vi luego aquí tengo también un acta del trabajo de fin de máster un acta que está firmada por las tres miembros de el tribunal calificador con la fecha de la evaluación que fue el dos de julio de dos mil doce aquí la calificación del trabajo que por cierto hasta que un notable

Voz 1510 19:53 para evitar otro caso Máster como el de Cifuentes para evitar esos cambios irregulares en las calificaciones hola falsificación de actas la Universidad Rey Juan Carlos ha puesto en marcha un sistema de máxima seguridad a la hora de poner las notas un sistema parecido al que utilizan en la Agencia Tributaria que exige una firma electrónica que guarda todos los cambios que se realizan en la nube Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:15 las primeras pruebas están haciendo ahora en los exámenes de diciembre enero en dos grados pero la idea es que en el curso dos mil diecinueve dos mil veinte se utilicen toda la universidad en el piloto están participando veintiséis profesores que han recibido formación para poner las notas de más de trescientos alumnos el mecanismo que se está probando es muy parecido al que utiliza la Agencia Tributaria se va a ser un sistema de firma electrónica con un doble proceso para identificar a quién pone la nota ahora cada vez que un docente mete una nota ahora modifica entre en el sistema con su contraseña is usuario de la universidad pero con el nuevo sistema va a necesitar también una firma electrónica habrán Duarte

Voz 1628 20:51 el vicerrector de digitalización los

Voz 1275 20:53 contado los pasos que tienen que secuestros recibe un correo electrónico

Voz 14 20:56 y en ese momento lo que tiene que hacer es pinchar en enlaces que aparecen en el correo electrónico lo que dice es que si quieren firmar con un certificado digital el acta que acaba de Serra dice que sí pues se ha país donde aparece segundo factor de de auténtica acción que puede ser lo que el profesor configure un pin una contraseña o un SMS a su teléfono móvil una vez que utilizase segundo factor de de autenticación el acta queda queda completamente cerrado queda firmado digitalmente almacena en el sistema de la de la Universidad para que no se pueda modificar jamás

Voz 1915 21:27 cada paso quedará registrado en una nube eso

Voz 1275 21:29 es pionero y cada movimiento en las actas también en caso de error el sistema guardará tanto la nota original su autor y la fecha como la modificada también con la autoría y el momento del cambio

Voz 1510 21:40 dos y veintiuno sigue en estado muy grave el hombre de ochenta y un años atacado por tres perros de la raza rottweiler que iban sueltos por la calle lo ingresaron ayer en el Hospital de La Paz tiene los brazos destrozados y desgarros en las dos piernas Pablo Asensio

Voz 3 21:52 el varón de ochenta y un años estaba paseando por la calle a la altura del kilómetro cinco de la carretera de Villaverde a Vallecas cuando tres perro de la raza rottweiler considerada una raza potencialmente peligrosa le atacaron provocándole graves heridas en brazo y pierna los tres perros estaba suelto portavoz del uno uno dos

Voz 21 22:07 en los dos brazos los tiene en estado catastrófico y también presenta desgarros en ambas piernas

Voz 1827 22:12 el equipo médico del Summa lo estabilizado

Voz 21 22:15 lo ha trasladado en estado muy grave al Hospital de La Paz

Voz 3 22:18 la Policía Municipal ha asumido la investigación del caso el último ataque grave de perros de la Comunidad de Madrid ocurrió a finales de noviembre en Colmenar de la oreja cuando una madre y una hija murieron por la mordedura provocada por sus perros

Voz 1510 22:32 un año en empiezan las rebajas aunque la liberación de los horarios ha permitido que muchos comercios sobre todo las grandes cadenas adelante en este periodo eso hace que se alarguen los contratos de diciembre para la campaña de Navidad pero los sindicatos advierten la precariedad y la temporalidad marcan estos nuevos contratos Sonia Palomino las

Voz 1915 22:49 previsiones hablan de entre dieciséis mil veinte mil nuevos contratos en la Comunidad de Madrid entre comercio transporte logística eso es un siete coma seis por ciento más de lo que se registró en las rebajas de dos mil dieciocho lo que sitúa a Madrid como la segunda región que más empleo genera sólo por detrás de Cataluña sin embargo la mayoría de los contratos son temporales

Voz 0738 23:07 se va Pérez Comisiones Obreras lo estamos

Voz 22 23:10 adelante el sector más del veintiséis por ciento si hablamos de las trabajadoras de las mujeres tienen jornadas a tiempo parcial que muchas veces son reorganizado color por el empresario para atender estos momentos de producción en vez de recurrir a una mayor creación de empleo

Voz 1915 23:28 las cifras del negocio del comercio arrojan resultados que dicen desde Comisiones no se trasladan después a las condiciones laborales

Voz 22 23:35 fondo modelo de negocio de gran superficie se destruye el comercio tradicional se han cerrado en muchos establecimientos se ha destruido empleo autónomo prácticamente al mismo ritmo al que crece el empleo asalariado

Voz 1915 23:53 la liberación de horarios no significa más empleo dicen desde Comisiones porque los empresarios no pueden ampliar plantillas el sindicato reclama una regulación que garantice un empleo de calidad

Voz 1510 24:03 bueno pues vamos con algunos consejos para evitar engaños en las rebajas le hemos pedido a Jesús Soria el director de Ser Consumidor que no es de las claves para saber aprovechar

Voz 0927 24:11 las a rebajar ya no son lo que eran en cuanto a las fechas para Gara en cualquier época del año podemos encontrar rebajas pero es verdad que el pistoletazo de salida importante es ahora cosas a tener en cuenta importantes para comprar en rebajas lo primero las grandes ofertas algunas veces engañosas porque detrás está la palabra hasta al cincuenta por ciento el sesenta al setenta por ciento pero hasta quiere decir que sólo algunos productos tienen ese importante descuento devoluciones los establecimientos no tienen obligación de admitir devoluciones salvo que sea su política comercial au salvo que lo que hemos compra todo sea defectuoso también es importante exigir siempre el tique de compra exigir que los productos que estamos comprando tengan el porcentaje de descuento o el precio antiguo y el precio rebajado la calidad es la misma de siempre si compramos por Internet las devoluciones sin dar ningún tipo de explicación catorce días tenemos catorce días para unas devoluciones por supuesto importante que compremos lo que de verdad necesitamos sino estaremos haciendo un mal negocio

Voz 1510 25:16 y como cada año el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha la campaña de recogida de árboles de Navidad a partir de mañana pueden llevar sus abetos a distintos puntos repartidos por la capital para darles una segunda oportunidad Paula

Voz 3 25:27 recogerán todos los abetos que estén vivos Concepción cohesionado y húmedo también aquellos que hayan perdido algo de hoja permanecen completamente seco los hábitos que tengan ramas cortaba gusten sin raíces no se podrán recoger los expertos recomiendan que antes de entregarlos a los ciudadanos cumplan alguna norma Javier Páez del vivero

Voz 23 25:43 está claro que tienen que mantener lejos de puntos de calor deben regularse adecuadamente durante esos días para que no sufran excesivas se ir también deben destacarse a a la terraza de la casa lo antes posible después de las fiestas

Voz 3 26:01 el Ayuntamiento recogerá los hábito en dos puntos el vivero chufa del Retiro frente a la Cuesta del Moyano en la calle Alfonso XII el vivero de la Casa de Campo la campaña de recogida comienza mañana siete de enero y finaliza el XXXI

Voz 1510 26:11 hasta doce obras del Museo del Prado contienen el tema de la Adoración de los Magos Joy que es el día de Reyes Enrique García ha estado visitando una de las más importantes la de Rubens lo ha hecho de la mano de Fernando Pérez jefe de contenidos didácticos del museo

Voz 0335 26:24 cuando hablamos de de la duración de los Reyes Magos tenemos que hacernos dos preguntas cuántos serán cuando sucede la Adoración de los Magos la única referencia que tenemos en en la Biblia es la que nos da el Evangelio de San Mateo que simplemente dice que vienen unos vagos de Oriente ofrecen al niño oro incienso y mirra ya a partir de este dato de esos tres presentes se fija el número de los Reyes en tres

Voz 4 26:49 siempre es una de las grandes joyas

Voz 24 26:53 eso el Prado es una obra extraordinaria Rubens lo pinta en mil seiscientos nueve para el Ayuntamiento de de Amberes el Ayuntamiento tiempo después lo regala un embajador español en mil seiscientos veintiocho cuando Rubens bien España por segunda vez ve este cuadro en el Alcázar Real pide permiso al Rey para ampliar la obra y modificarla a la izquierda a la Virgen y otras San José como la Virgen sostiene el niño y el niño vemos que tiene un gran lo que desprende una gran luz como meten la mano en el cofre que le que le ofrece uno de los Reyes aquí es curioso porque no es el el Rey más anciano el que le hace el regalo sino el digamos el segundo sería en este caso sería Gaspar que le hace la la ofrenda Melchor vestido de rojo calvo y con una gran barba blanca aparece ligeramente ligeramente retrasado iba a su lado un el Rey negro Baltasar

Voz 1709 27:44 claramente no está muy diferenciado Baltasar más allá de su color de piel por lo exótico no ultraje claro

Voz 24 27:50 tentación además antiguas los reyes llevan coronas a medida que vamos avanzando desde mediado el siglo XV incluyendo además de añadir dinero se ganen caracter exótico no en en diversidad

Voz 4 28:10 y a ver qué más cosas podemos decir que los animales vez a ellos

Voz 0441 28:37 uso de Caballero qué tal buenas tardes qué tal Sarah buenas tardes a las cuatro y cuarto juega el Atlético de Madrid ante el Sevilla en en los colchoneros Lucas Filipe Costa hiel son son baja escuchamos a Simeone en la previa del encuentro

Voz 25 28:49 ya saben lo que pienso club saben lo que pienso lo que creo que tanto el Atlético de Madrid están buscando las mejores formas que mejores posibilidades para cada uno para que sea liviano de la tropa

Voz 0441 29:02 también a las seis y media será el turno del Real Madrid ante la Real Sociedad en un partidazo con la principal ausencia de Gareth Bale en los blancos y ayer también

Voz 3 29:10 en habló el técnico Solari sobre el tropiezo en Villar

Voz 0441 29:12 tal King ningún equipo te nada

Voz 26 29:15 en todos tienen talento individual y colectivo para hacerle daño cualquiera que tampoco hay que subestimar los empates evidentemente que queremos ganar queremos ganar todos los partidos pero la competición está abierta a los resultados

Voz 0441 29:28 también a las nueve menos cuarto otro gran partido el Getafe se enfrenta al Barcelona en el Coliseum Alfonso Pérez también hay baloncesto a las siete y media derbi madrileño entre Movistar Estudiantes y Real Madrid

Voz 1510 29:39 Nos vamos con doce grados hasta ahora en el centro de la capital sigue Hora catorce con Roberto Torija que pasen buena tarde adiós

son las dos y media la uno y media en Canarias

Voz 1827 30:20 hola de nuevo muy buenas tardes a más de uno no le ha costado esta mañana nada de nada a salir corriendo

Voz 0277 30:27 no regala un juego que se llama el juego de casa fantasmas para hacer pulseras ir un libro para diseñar una bolita crea vi que sin

Voz 4 30:45 Tura está Rayo Mc Queen

Voz 1827 31:00 como es tiene todo el sentido del mundo diques si son sin ninguna duda los protagonistas de este seis de enero los niños que han abierto sus juguetes con el sonido de fondo de otros niños que cantaban esto

Voz 5 31:11 él el siete eh el uno e4 del dos sesenta y siete mil ciento cuarenta y dos mi arriba

Voz 1827 31:22 primer premio del sorteo del Niño treinta y siete mil ciento cuarenta y dos que ha caído íntegramente en Barcelona Aitor Álvarez

Voz 1673 31:29 los que tengan en su mano un décimo ganador el treinta y un mil ciento cuarenta y dos recibirán en su cuenta corriente ciento sesenta y cuatro mil euros después de que les quiten los impuestos la administración doscientos setenta y uno de Barcelona ha sido la gran triunfadora está situada en el número doscientos cuarenta y cuatro de la Travessera de Gràcia muy cerca de la plaza de la Vila de este barrio barcelonés y el tercer premio el veinte mil ciento cuarenta y ocho ha sido vendido íntegramente en Sabadell da veinticinco mil euros por décimo lo ha vendido la administración número uno de la ciudad del Vallès situada en la Plaza Mayor de este municipio el segundo premio el sesenta y un mil setecientos setenta y seis ha quedado muy repartido por toda España bien ha salpicado a Cataluña sea vendido al menos en Barcelona Girona al Prat Mataró las Franqueses del Vallès la Esplugas de Llobregat al Bandrés Adrià nos da setenta y cinco mil euros por décimo se calcula que si en toda España cada persona se ha gastado una media de un poco más de dieciocho euros comprando décimos en Cataluña la cifra es inferior por debajo de los tres

Voz 1827 32:29 gracias Aitor pues seguimos en Cataluña porque esta mañana la caravana de la subasta solidaria de Cataluña ha llevado los regalos a los niños más desfavorecidos esta edición terminó anoche con récord de recaudación Radio Barcelona Crisol Tuá

Voz 27 32:47 los tres Reyes Magos han repartido los juguetes desde primera hora de la mañana lo han hecho viajando en un descapotable de color azul y acompañados de música del Rey Baltasar habla de

Voz 1709 32:56 ilusión pasamos toda la noche trabajando y está mañana pues a la alegría a los niños muy contentos de verdad

Voz 27 33:05 los Reyes Magos han pasado por entidades sociales como el Centro de Acogida San Josep de la montaña hay también por hospitales como san John adeu el momento de más emoción es cuando los Reyes llaman a la puerta

Voz 28 33:17 han se abren los regalos que abre que además de la visita de los Reyes también viene la tuna

Voz 1709 33:31 la campaña a cuarenta entidades sociales

Voz 29 33:41 me

Voz 1827 33:46 termina la primera semana del año ya hay más noticias el Rey reivindica la bandera de España como símbolo de la unidad nacional

Voz 0623 33:57 bandera que simboliza al conjunto de nuestra nación una bandera de todos cuyo escudo es reflejo de nuestra historia diversidad

Voz 1827 34:08 Theresa May desmiente que pretende retrasar la votación de su acuerdo sobre el Brexit José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 34:13 tal Roberto buenas tardes la primera ministra británica ha dicho en la BBC en contra de lo que publicaban otros medios que tiene intención de mantener esa votación en el Parlamento para la semana del catorce de enero esta misma próxima semana Se va a retomar el debate en Francia Macron

Voz 1827 34:25 pide diálogo a los chalecos amarillos el presidente francés

Voz 1061 34:28 les ha pedido que vuelvan en silla abandonen la violencia después de que ayer por octavo sábado consecutivo las protestas terminaran con altercados las manifestaciones eso sí contaron con mucha menos participación que cuando empezaron en noviembre trampa mantiene su intención de construir su muro en Méjico y se aleja todavía más de los demócratas les van a continuar los contactos entre la Casa Blanca hay representantes demócratas del Congreso pero ayer terminaron sin avances para terminar con el cierre parcial de la Administración trampa ha insistido en Twitter con una imagen que recuerda a Juego de tronos y la frase bien el muro de vuelta a España han encontrado muerto Jaén al chico de dieciocho años desapareció

Voz 1827 34:59 todo desde finales de noviembre en los cazadores han visto

Voz 1061 35:01 Pepo el joven en una zona frondosa y de difícil acceso o iban a realizarle la autopsia para determinar las causas de la muerte detenido en Canarias uno de los capos

Voz 1827 35:09 de la Camorra italiana trabajaba en un establecimiento comer

Voz 1061 35:12 tal del sur de Gran Canaria Italia lo reclamaba por delitos contra las personas contra el orden público y contra la seguridad del Estado

Voz 1827 35:18 dos años y medio de cárcel para un hombre que robó a dos agentes de

Voz 1061 35:21 la policía atracó a los agentes dos días distintos se llevó sus carteras el teléfono móvil y las placas de policía

Voz 1827 35:26 tú lares del deporte con Uxue Caballero tal buenas tardes

Voz 0441 35:29 es finalizado ya el partido que abría esta jornada dieciocho en Primera División empate a cero entre Eibar Villarreal y más partidos hoy a las cuatro y cuarto Sevilla Atlético de Madrid a las seis y media Real Madrid Real Sociedad con la principal ausencia de Gareth Bale en los blancos ya a las nueve menos cuarto el Getafe Barcelona el reciente fichaje Jason Murillo debuta en una lista con el Barça hay vuelven Sergi Roberto Malcolm también hay baloncesto se está jugando toda la jornada quince los partidos más destacados son el Barça las a San Pablo Burgos a las ocho a las seis a las siete y media el derbi madrileño entre estudiantes irreal mal

Voz 1915 37:27 ha ido por ahí el mensaje no ha querido el Rey como tú decías entrar en el desafío soberanista con alusiones explícitas pero sí ha querido recalcar el valor de la bandera la puesto en contexto ha contado su historia que data de mil setecientos ochenta y cinco y ha derivado en el momento actual y para que no lo sepa ha explicado que está regulada en la Constitución como un signo de unidad e integridad

Voz 0623 37:47 una bandera de todos cuyo escudo es reflejo de nuestra historia diversidad que representa también nuestra confianza en el futuro nuestro deseo de seguir construyendo una sociedad libre democrática de acuerdo con los principios recogidos en nuestra Constitución aprobada por todos los españoles

Voz 1915 38:10 en mil novecientos setenta este Roberto al otro gran mensaje que ha lanzado el Rey la Constitución cuarenta años de democracia serían incomprensibles ha dicho si la plena identificación de las Fuerzas Armadas con el espíritu de la Carta Magna y ha destacado su papel indispensable para conseguir y mantener la estabilidad y la seguridad de España

Voz 1827 38:27 ha sido la quinta Pascua Militar de Felipe VI desde que llegó a la jefatura del Estado la primera de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y de Margarita Robles como ministra de Defensa precisamente Robles ha pedido María dejar la política de defensa fuera de la lucha partidista

Voz 1915 38:41 si la ministra recordaba que la política de defensa es una

Voz 1827 38:43 crítica de Estado como tal decía tiene que estar

Voz 1915 38:47 al margen de las decisiones partidistas mantienen

Voz 33 38:49 estas armadas y Guardia Civil alejadas de decisiones partidistas o coyunturales para posibilitar así la máxima estabilidad en el desarrollo y aplicación de una política cuyo primer objetivo es proteger a nuestros ciudadanos preservando su bienestar y el libre ejercicio de sus derechos y libertades

Voz 1915 39:07 en el tema de las inversiones que ahora están en el centro del debate ha dicho que son necesarias no sólo para la defensa de España sino como parte de una responsabilidad colectiva Hidum con cierto internacional con nuestros socios y aliados pero además lo ha subrayado porque contribuyen a generar bienestar empleo tanto la ministra como el Rey han destacado el hito que supuso la incorporación de la mujer que acaba de celebrar su XXX aniversario avanzando en igualdad y los treinta años de la participación de España en las misiones internacionales de paz

Voz 1827 39:34 gracias María buenas tardes buenas tardes todavía en clave política de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado hoy un periódico italiano La Stampa publica otra entrevista desde la cárcel con Oriol Junqueras el presidente de Esquerra Republicana dice que su partido no va a apoyar las cuentas del Gobierno socialista en el Congreso a no ser que el presidente Pedro Sánchez haga alguna propuesta sin llegar a decir a qué se refiere con alguna propuesta muestra también en Yunquera su espanto dice ante el ascenso de la extrema derecha en general en Europa de Vox en particular en el caso español sobre Vox sobre las negociaciones para formar gobierno en Andalucía hablaba esta mañana Juan Marín el líder de Ciudadanos en aquella comunidad

Voz 34 40:11 el acuerdo de gobierno que estamos negociando el Partido Popular y Ciudadanos está cerca las negociaciones que está llevando a cabo avanzan a un buen ritmo aunque todavía quedan algunos flecos importantes que salvar esperamos poderlo hacer

Voz 1827 40:31 el PP andaluz cree que posiblemente el acuerdo definitivo conciudadanos quede sellado a lo largo de la semana que viene en un comunicado se muestran convencidos de la altura de miras de todos los actores del cambio dicen para no defraudar la oportunidad histórica en Andalucía pues bien uno de esos actores del cambio es vox hoy en la Razón subsecretario general amenaza de nuevo con una repetición electoral sino no se negocian sus pretensiones fuera de nuestro país el presidente de Francia reaccionó anoche a última hora a los incidentes producidos por grupos violentos dentro de la protesta de los chalecos amarillos este primer sábado de protestas del año era importante después de la pérdida de músculo de las últimas semanas unas cincuenta mil personas según el Ministerio del Interior francés volvieron a echarse a las calles muchas más que la semana pasada aunque bastantes menos que en la primera protesta convocada en noviembre en contra del aumento de los impuestos a los carburantes Julio Guerra buenas tardes

Voz 1153 41:22 tal Roberto buenas tardes y es que en esas primeras manifestaciones a mediados del mes de noviembre casi trescientas mil personas salieron a las calles de las principales ciudades de Francia para protestar contra las políticas de Macron los cincuenta mil manifestantes de este sábado según Christophe Castañer el ministro del Interior del país son una cifra que a pesar de incrementarse sigue siendo baja explica Castañer que cincuenta mil personas es poco más de un manifestante por cada localidad en Francia

Voz 1827 41:46 casi lleno hasta Nel que aseguraba este sábado

Voz 1153 41:50 lo que la determinación del Gobierno franceses total frente a quienes atacan o intimidan es que ayer el portavoz del Gobierno francés Benjamin grabó tuvo que ser evacuado del Ministerio en el que se encuentra su despacho cuando un grupo de chalecos amarillos atacaron el edificio una quincena de manifestantes que forzaron la puerta del Ministerio con un vehículo de construcción el presidente de la República francesa Emmanuel Macron ha rechazado la violencia que ha enmarcado las movilizaciones de este sábado advirtiendo de que la justicia actuará contra los responsables de los actos vandálicos pide Macron a los manifestantes unidad para generar debate

Voz 1827 42:21 diálogo esto en Francia en Reino Unido Theresa May ha desayuno ha desayunado esta mañana con las encuestas que constatan el escaso apoyo político que tiene entre los británicos su plan para el Brexit la primera ministra ha rechazado hoy la convocatoria de un segundo referéndum sobre la salida de la Unión Europea y advierte también de que el país entrará en un terreno cierto sí se rechaza su acuerdo gire Dorta

Voz 1628 42:42 Theresa May asegura que no volverá aplazar la votación del acuerdo prevista para la semana del catorce de enero según Mail años la Unión Europea ha sido claro

Voz 6 42:50 sí porque si son de tipo

Voz 1628 42:54 este es el acuerdo que hay sobre la mesa un acuerdo que ha defendido a capa y espada

Voz 6 42:58 el show luz ellas yo ya sé

Voz 1628 43:05 ya que según ha dicho protege las fronteras las empresas la seguridad a los ciudadanos de Reino Unido la primera ministra ha repetido hoy en esta entrevista para la bici que es que un segundo

Voz 6 43:16 no es no tuvo hay fuga se desconoce

Voz 1628 43:20 no sería una solución sin embargo una nueva encuesta revela que el setenta y cinco por ciento de los votantes laboristas está a favor de la repetición de la votación no perdonarían que el líder del Partido Jeremy Corbijn apoyara el acuerdo Reino Unido tendrá que abandonar la Unión Europea este veintinueve de marzo tanto se existe pacto como sino

Voz 1827 43:37 en Estados Unidos hoy está previsto que demócratas y republicanos retomen las negociaciones para tratar de desbloquear el cierre del Gobierno la de ayer terminó sin muchos avances según ha dicho esta madrugada en Twitter Donald Trump que haciendo una especie de broma con la serie Juego de Tronos ha escrito que De Gaulle disco min muro está viniendo Daniel

Voz 35 43:54 ahora la frontera con México protagoniza de nuevo las negociaciones para poner fin al cierre parcial del Gobierno americano The Wall es coming escribió en su cuenta de Twitter la última reunión para acabar con el SAT down tenía lugar este sábado entre el vicepresidente Mike Spence y los líderes demócratas un encuentro con escasos avances como describía el propio presidente también por Twitter Donald Trump aprovechó ayer para arremeter contra la inmigración citando un artículo que situaba la llegada de indocumentados como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos republicanos y demócratas volverán a reunirse durante el día de hoy para retomar las negociaciones

Voz 1827 44:23 sobre inmigración ha hablado hoy el Papa ha pedido a los líderes europeos que ayuden a los cincuenta inmigrantes rescatados por dos ONGs alemanas y que llevan más de dos semanas en el Mediterráneo sin que nadie les de puerto seguro en Italia la política migratoria la durísima política migratoria encabezada por el fascistas Albini ha tensado las relaciones entre los dos socios de gobierno la ultraderechista Liga Norte el populista Movimiento cinco Estrellas corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 44:46 buenas tardes el enfrentamiento del Gobierno italiano por los últimos inmigrantes rescatados es rocambolesco que se avergüenza muchos italianos alcaldes de grandes ciudades entre ellas Nápoles Palermo han anunciado que sus puertos están abiertos a los inmigrado

Voz 1827 45:00 entonces yo el vicepresidente y ministro del Interior salvo

Voz 0946 45:03 n de la Liga ha reiterado que están cerrados les ha advertido que serán procesados sí desobedece en sus órdenes por su parte el otro vicepresidente de mayo de los cinco estrellas se ha manifestado dispuesto a recibir a sólo mujeres y niños una opción inaceptable porque divide las familias rescatadas algunas de las cuales llevan dos semanas en alta mar ante la indiferencia de Europa en pleno invierno incluso Francisco esta mañana a la hora del Ángelus ha dicho con tono enérgico

Voz 1061 45:31 Jordi hace muchos recursos

Voz 0946 45:33 dado cuarenta y nueve personas salvadas en el Mediterráneo se enamora donde dos naves de organizaciones no gubernamentales a la búsqueda de un puerto seguro para de esa

Voz 36 45:43 yo no vivo algo una corbata pel

Voz 1827 45:46 hay un líder Europe dijo

Voz 0946 45:48 según riguroso llamamiento a los líderes europeos ha añadido el Papa para que demuestren una solidaridad concreta hacia estas personas Jiri cueste personas

Voz 2 45:59 y la multitud congregada en la plaza de San Pedro de Roma aplausos

Voz 0946 46:02 digo que sea un Pontífice que públicamente a los líderes europeos es una vergüenza para muchos italianos también para al menos cincuenta parlamentarios de los cinco estrellas que han amenazado con bloquear los trabajos de la Cámara y el Senado la semana próxima si el Ejecutivo no resuelve de inmediato esta situación

Voz 1827 46:20 gracias Yoani en apenas veinte segundos vamos a medir la temperatura del sector del comercio al cierre de la campaña de Navidades y a las puertas de las rebajas de enero

Voz 1827 46:48 Pedro Campo vicepresidente de la Confederación Española de Comercio qué tal buenas tardes tienen datos ya de cómo ha ido la campaña estas navidades

Voz 1193 46:57 pues bueno todas las vías es pronto si poder plasmar tanto de que pues ha sido una campaña bastante plana sentido de que no ha cubierto las expectativas que que pendía mossos que veíamos Yasir al final un reflejo de lo que ha sido el año un año muy irregular bajó Si al final para comercios minoristas de posibilidad pues podemos decir que aún a falta de relatos reales au definitivos estimamos que va a ser un año o pues muy parecido o un poco por por debajo de lo que fue el dos mil diecisiete

Voz 1827 47:27 de qué números hablamos

Voz 1193 47:29 estaríamos hablando de un descenso de entre un uno y medio por ciento

Voz 1827 47:32 ya que achacan ese descenso

Voz 1193 47:35 hombre el el consumo ha pinchado en este año dos mil siete destacaron primero segundo y hay un desbarajuste hasta el momento con el tema de las rebajas y descuentos que yo nosotros el dos mil catorce cuando el Gobierno al Partido Popular lo he visto yo ya lo adelantamos quién lo iba a pasar efectivamente es lo que está sucediendo hay un demos se ha confundido el consumidor no sabemos cuándo coplas que a precios muy nos hemos cargado las campañas porque aportaba José de rebajas que para nosotros es la fundamentales no los hemos cargado la que pasado la la campaña de rebajas del mes de enero pues negativa por primera vez en la historia se hay tantos años que roban ya con esta nomenclatura por eso nosotros venimos demandando que que el antiguo tenemos esperanza en que la administrado y es barato así nos lo ha confirmado que vas para poner el tema encima de la mesa para convocar la Mesa del Comercio en próximas semanas para analizar