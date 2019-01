Hora 14 Fin de Semana (12/01/2019)

Voz 1827 00:00 las dos es la una en Canarias qué tal están muy buenas tardes el segundo fin de semana del año empezado con frío mucho frío en prácticamente toda España aunque los hombres y mujeres del tiempo los dicen que las temperaturas no van a ser tan bajas la próxima madrugada los termómetros han llegado a primera hora de la mañana en Ávila por ejemplo a los diez grados bajo cero Irene Dorta buenas tardes

Voz 2 00:40 hola Roberto buenas tardes jornada de mucho frío si la de este sábado hemos iniciado el día con cielos nubosos lluvias en el Golfo de Vizcaya y en el norte de Navarra lluvia Zerain que se irán extendiendo hacia el Cantábrico el norte de Aragón y los Pirineos en el resto de España cielos despejados y las temperaturas asciendan ligeramente alcanzando

Voz 0270 00:58 máximas de doce y quince grados la cota

Voz 2 01:00 la nieve se quedara por encima de los mil metros y el viento vuelve a soplar fuerte en los Pirineos Ampurdán en Baleares de hecho está activado el aviso amarillo en la isla de Menorca por fuerte oleaje esta noche volveremos a tener heladas aunque no serán tan fuertes como las de la pasada

Voz 1827 01:13 en Francia el sábado ha despertado con una explosión registrada a primera hora de la mañana en una panadería de París por una fuga de gas al menos dos personas han muerto varias han resultado heridas una de ellas una de las heridas es una mujer de nacionalidad española Javier Carrera lo ha confirmado

Voz 0866 01:28 en unos minutos el Ministerio de Asuntos Exteriores español la mujer se encuentra herida de gravedad los fallecidos son dos bomberos según informa la Policía francesa y habría además otras doce personas en situación crítica hay treinta y siete heridos de carácter leve la explosión ocurrió poco antes de las nueve de la mañana en un comercio situado en el distrito nueve en el centro de la capital los primeros indicios según señala el fiscal de la República apuntan origen accidental de la detonación generada por un escape de gas que ha provocado además grandes daños materiales ya ha obligado al desalojo por motivos de seguridad de los edificios colindantes

Voz 1827 02:08 un día después de la aprobación en Consejo de Ministros de los presupuestos generales del Estado el presidente Pedro Sánchez ha ido hasta Barcelona para vender allí las cuentas que incluyen un aumento de las inversiones en Cataluña Cataluña acorde a lo que marca el Estatut catalán que hasta ahora no se cumplía siguiendo ese acto está Albert Prat

Voz 3 02:27 la cúpula socialista ha desembarcado en Barcelona para buscar el apoyo de los partidos independentistas a unas cuentas que según el presidente Sánchez llevan los valores y el sentido común en el ADN

Voz 4 02:37 estos presupuestos son el que supuestos cargados de valores sociales ir enorme sentido común y por eso pido a todas las fuerzas parlamentarias que apoyen unos presupuestos que van a permitir que Cataluña y España avancen

Voz 5 02:49 avancen en su modernización económica avancen en la creación de empleo digno y avancen en la reconstrucción del estado de bienestar

Voz 3 02:57 Sánchez también ha lanzado un mensaje a Torra y le ha recordado que no tiene mayoría para seguir adelante con el Cruise es además de los presupuestos el pacto en Andalucía ha centrado los discursos un pacto que el primer secretario del PSC Miquel Iceta ha rebautizado como el trío Chita

Voz 1827 03:12 gracias Alberta a las dos y media volvemos a Cataluña para medir el estado de ánimo de los partidos independentistas ante estos presupuestos escucharemos también la valoración del secretario de Organización de Podemos dice Pablo Echenique que para garantizarse el apoyo de Podemos las cuentas deben incluir todas las medidas del acuerdo que firmó con el PP

Voz 1662 03:29 no faltó vamos a trabajar a brazo partido en estas semanas en estos meses que tenemos por delante para que esos acuerdos que firmó el presidente del Gobierno se cumplan podamos votar a favor de de los presupuestos pero la verdad es que a día de hoy hay un montón de elementos que no están puestos en pie

Voz 1827 03:48 el Partido Popular de Madrid dice hoy en un comunicado que apoya la decisión de Pablo Casado de designar como candidatos a las elecciones de mayo a Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad y a José Luis Martínez Almeida para el Ayuntamiento desconocidos sin experiencia en la gestión pública pero el malestar en el PP madrileño es evidente por haber apartado al presidente Ángel Garrido fuera de nuestro país Donald Trump se enfrenta al cierre del Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos las negociaciones entre republicanos y demócratas siguen atascadas José Luis García

Voz 1061 04:17 Peña veintidós días de cierre parcial de la Administración que afecta a ochocientos mil funcionarios algunos de ellos por ejemplo en los aeropuertos ya se están empezando a negar a trabajar aunque de momento sin que afecte especialmente a los pasajeros mientras tanto Trump sigue amenazando con decretar la emergencia nacional para liberar los fondos de la construcción del muro con México pero ahora rebaja el tono dice que sería la salida fácil pero que prefieren no aplicarla tan rápido porque desembocaría en una batalla judicial con los demócratas así que la construcción de un muro fronterizo sigue bloqueando el acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas además hoy mismo Trump se vea afectado por una investigación que publica The New York Times según la que el FBI investigó si el presidente de Estados Unidos trabajaba en secreto para Rusia después de que decidiera al director de la Agencia Federal James con

Voz 1827 04:56 titulares del deporte Uxue Caballero buenas tardes

Voz 0270 04:58 buenas tardes está en juego el partido de Primera División que habría esta jornada en el minuto cuarenta y nueve Leganés cero Huesca cero y el Sevilla ya ha hecho oficial el fichaje de Munir ha afirmado por esta y las próximas cuatro temporadas

Voz 1827 05:08 hora catorce y cinco minutos

Voz 0175 06:42 bueno nosotros respetamos las decisiones de otros partidos y desde luego los procedimientos que tienen para arbitrar cuáles han de ser sus candidatos nosotros tenemos otros procedimientos

Voz 10 06:53 nosotros no hablamos de los pedazos de Pablo Casado allí donde los hace nosotros tenemos un proceso de primarias estoy convencida de que Ciudadanos va a gobernar Madrid

Voz 0825 07:00 o el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique que apuntaban la Púnica en tiempos de Esperanza Aguirre

Voz 1662 07:06 la Unidad Central Operativa de ya de la Guardia Civil ha identificado a la candidata cada designado Pablo Casado haga señora Isabel Díaz Ayuso como el canal de comunicación Dante de la Púnica

Voz 1827 07:19 voy a Esperanza Aguirre con

Voz 1662 07:22 porque con una imagen muy amigable cuyo asunto era favorito pidió a la Púnica una campaña para mejorar la imagen de Esperanza Aguirre

Voz 0825 07:31 con un perfil ideológico más conservador los candidatos por los que ha apostado Casado han mostrado un perfil claramente conservador con el que el PP espera frenar el empuje de la extrema derecha lejos del centro moderado que representa hasta ahora representaba Ángel Garrido del que ha hecho gala desde su llegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes el tablero electoral Se va colocando a la espera de poner el nombre en este caso al candidato candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid con primarias eso sí de por medio enseguida vamos ya con toda la actualidad en la mañana aquí en Madrid con el foco puesto en la información política pero hay otras noticias que repasamos en titulares con Paul Asensio a Santos

Voz 0808 08:12 la policía municipal desalojó anoche un bar de Copa en Chamberí en el que había medio centenar de menores consumiendo alcohol al parecer se les había alquilado el local para una fiesta los agentes que echaban de patrullaje preventivo levantaron acta de denuncia por infracciones muy graves

Voz 0159 08:24 el atropello de un lobo hace unos días en la carretera que va de San Lorenzo del Escorial Guadarrama alarmado a las asociaciones conservacionistas que piden la mejora de las carreteras para evitar atropellos de fauna según la asociación Cincinnati en los últimos tres años se han atropellado a diecinueve lobos la secretaria de Igualdad

Voz 0808 08:40 de UGT ha puesto en marcha la campaña por una extracción digna para recoger compresas tampones y toallitas donarlos a las mujeres que no pueden permitirse comprar estos productos de higiene íntima la recogida será la sede de UGT Madrid en Avenida de América

Voz 0159 08:52 Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ya tiene preparadas las primeras cincuenta tarjetas con el nombre sentido de pacientes transexuales el Servicio Madrileño de Salud ha pedido a los centros sanitarios que garanticen que el paciente se le llamará por este nombre mientras se atendía

Voz 0825 09:05 y del deporte Uxue Caballero cuéntanos buenas tardes

Voz 0270 09:08 tal buenas tardes en juego el partido en Butarque entre Leganés y Huesca de momento empate a cero en el marcador y anoche el Rayo Vallecano ganó al Celta de Vigo por cuatro goles a dos con un hat trick de Raúl de Tomás y hoy a las nueve menos cuarto el Getafe visita al Villarreal en el estadio de la cerámica

Voz 0825 09:21 vamos a conocer también cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad Dirección General de Tráfico Daniel Cifuentes buenas tardes

Voz 11 09:27 buenas tardes pues hasta ahora pendientes de cuatro accidentes en Madrid el primero de ellos en la A6 dificulta la circulación de entrada a la capital entre Las Rozas y el Plantío se ha procedido en este último punto al corte del carril derecho además a la M40 en Mercamadrid un accidente sentido A tres genera dificultades y también en el mismo punto sentido a4 también el A42 un accidente en Parla que genera retenciones de entrada a la capital tengan cuidado las carreteras porque aunque suben las temperaturas podrían encontrarse placas de hielo en el pavimento mucha precaución siempre ya saben al volante

Voz 0825 10:02 gracias Daniel gracias DGT muy complicada a esta hora la circulación en las carreteras de la Comunidad aquí en Madrid se rinde homenaje a Luis Montes en el distrito de Moncloa Aravaca donde se ha inaugurado una glorieta con su nombre el médico anestesista que luchó por el derecho a morir dignamente

Voz 12 10:17 amigo lleve una excelente persona de profesional

Voz 13 10:21 todo lo que se pueda decir de él

Voz 14 10:23 bueno como una persona que que tuvo coherencia consigo ideología con su fue

Voz 3 10:28 la de pensar

Voz 14 10:30 que siempre esa iba a favor de los más desfavorecidos sienta tan especial no

Voz 12 10:34 tal luchador y tan injustamente destruidos

Voz 0270 10:37 de alguna manera rodaje coger muchos Sonia Lus

Voz 15 10:40 e hicimos guardias juntos durante muchos años Si bueno pues lo recuerdo como una persona entrañable y que que dedicó muchos años de su vida a luchar por los derechos de los enfermos de la sanidad pública

Voz 0825 10:54 y últimamente por la Gürtel fue absuelto en dos mil cinco otras dos denuncias que acusaban de sedaciones terminales irregulares Montes murió en abril del pasado año luce el sol suben ligeramente las temperaturas aunque durante toda la madrugada los termómetros se han mantenido bajo cero buena parte de la comunidad las máximas rondarán hoy los doce grados de momento y a esta hora el termómetro marca ocho sin nubes a la vista Se mantiene así el anticiclón al menos en los próximos días

Voz 6 11:21 Pablo

Voz 0825 14:11 ha tomado su tiempo pero al final Pablo Casado despejaba sus dos últimas en común estás dentro de la ecuación electoral el PP ya tiene a sus candidatos para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida han sido finalmente los elegidos para intentar mantener en su caso la comunidad en otro volver a ganar el Ayuntamiento de la capital para las siglas del PP Isabel Díaz Ayuso cuarenta años periodista vicesecretaria de Comunicación del PP madrileño quién en las últimas semanas mientras especulaba con quiénes serían los candidatos iba ganando presencia mediática en clave nacional en asuntos como la irrupción de la extrema derecha

Voz 1480 14:45 para mí Ciudadanos es el centro izquierda moderado el Partido Popular es el centro derecha boxes derecha pero una derecha desde luego no como la intentan pintar constantemente tiene postulados que yo no comparto que ya no se diferenciará a lo largo de los meses

Voz 0825 15:00 o en el último debate abierto en torno al feminismo precisamente por la extrema derecha Ayuso hace apenas unos días en laSexta Sexta según ella el discurso femenino lo politizar todo

Voz 1315 15:10 yo creo que nosotras muchas veces nos vemos inmersas en ese discurso feminista que politico a todo y que lo hace todo irrespirable que modifica hay dos terraza en lenguaje portavoces no portavoces con los miembros y las miembras que al final en los juzgados crea muchas veces indefensión para los hombres a mi juicio de una manera de bueno que clama no todos tenemos hermanos tenemos primos tenemos se familia que también son hombres y creo que muchas veces hacia ellos hay una sensación de indefensión

Voz 0825 15:36 Díaz Ayuso a la comunidad Isabel Díaz Ayuso la Comunidad candidata del PP José Luis Martínez Almeida en este caso al Ayuntamiento de la capital Almeida cuarenta y tres años abogado del Estado portavoz del ayuntamiento al que llegó de la mano de Esperanza Aguirre donde ahora es portavoz de su grupo haciendo oposición subido si hace falta su Motta

Voz 27 15:56 llegamos a la Gran Vía estará orgullo

Voz 7 15:58 el hotel medias

Voz 27 16:00 pudo ampliar unas aceras

Voz 0825 16:02 está mal la música de Super Mario Bros de fondo formaba parte del vídeo que difundía con su recorrido en moto por Madrid los dos Díaz Ayuso y Almeida con un perfil ideológico más conservador con el que el Partido Popular espera frenar el empuje ante la extrema derecha

Voz 28 16:18 deben ahora estos de de voz

Voz 9 16:21 lo que tenemos que estar preocupados por que tienen que estar preocupadas Vox con nosotros

Voz 29 16:27 quienes llevamos ganando aquí las elecciones treinta años somos nosotros quienes hemos mejorado la vida de los madrileños somos nosotros quienes hemos vivido un año en los candidatos

Voz 0825 16:35 el Partido Popular en las autonómicas y municipales de mayo esta mañana se han sucedido ya las reacciones Ángel Gabilondo candidato del PSOE no habla de nombres habla de propuestas

Voz 0175 16:45 nosotros más bien estamos centrados en que nuestra propuesta hace una propuesta constructiva de transformadora para Madrid no estamos muy seguros de que los propuestas que se hacen desde el Partido Popular sean exactamente aquellas que vayan en la dirección de cambiar esta situación en la que en Madrid se encuentra

Voz 0825 17:05 el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique que ponía también el acento en este caso en la corrupción endémica decía de los populares

Voz 1662 17:12 la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha identificado a la candidata cada designado Pablo Casado haga señora Isabel Díaz Ayuso como el canal de comunicación te da púnica

Voz 1827 17:25 a de Esperanza Aguirre

Voz 1662 17:28 ese que con un email muy amigable cuyo asunto era favorito en la actual candidata a la Comunidad de Madrid pidió bueno pues a púnica una campaña para mejorar la imagen de de Esperanza Aguirre

Voz 0825 17:42 desde Ciudadanos será Inés Arrimadas la encargada hoy de valorar la elección de los populares para Madrid

Voz 10 17:47 nosotros no hablamos de los dedazo de Pablo Casado allí donde los hace nosotros tenemos un proceso de primarias estoy convencida de que Ciudadanos va a gobernar Madrid porque vamos a salir a ganar como hicimos en Cataluña y estoy convencida de que las candidaturas que salgan de nuestras primarias van a ser las ganadoras íbamos a poder tener un proyecto por fin reformista liderado desde el centro y desde luego que dé una nueva oportunidad los ciudadanos tanto de la Comunidad de Madrid como la ciudad de Madrid

Voz 0825 18:12 desde el Ayuntamiento como valoran los grupos políticos los nombres a los que tendrán que enfrentarse también en las municipales del mes de mayor hora Santos

Voz 0159 18:19 pues desde ahora Madrid la portavoz del Gobierno Rita Maestre en declaraciones a la Ser se ha mostrado convencida de que esta elección favorecen las opciones de la izquierda

Voz 30 18:27 a mí lo que demuestra es que el Partido Popular Rangún final sólo a gobernar la ciudad de Madrid sino también a lo que derecha hoy en Madrid creo que es la consecuencia directa de Europa según el cual el efecto Carmena como algunos lo llaman pues va a seguir gobernando en la ciudad de Madrid y eso es lo que explica la elección de un perfil de la persona que ha hecho trabajo Madrid en estos últimos dos años pero que evidentemente pues tiene un perfil en no muy alto con la política nacional

Voz 0159 18:59 por otro lado la portavoz socialista Purificación Causapié en declaraciones también a la Cadena SER ha centrado su valoración en la marcha cada vez más a la derecha del Partido Popular

Voz 30 19:08 sin entrar a valorar a las personas que creo que no bueno que no me corresponde sí que creo que o como la de la Comunidad de Madrid es una decisión que tiene que ver con la derechización cada vez mayor del Partido Popular y la confirmación de que Esperanza Aguirre está ahí el ritmo sigue mandando en Madrid

Voz 0159 19:29 por su parte el grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento ha preferido no valorar en el día de hoy la candidatura de José Luis Martínez Almeida por el Partido Popular

Voz 0825 19:36 no como en cualquier elección los descartes los que se quedan fuera en el caso de Ángel Garrido al menos en lo que trasciende de su equipo más cercano no ha sentado nada bien malestar evidente que la dirección del PP intenta ahora reconducir Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 19:51 qué tal buenas tardes son conscientes de que en la Puerta del Sol la situación no es nada fácil entienden el malestar que ha generado la puesta de Pablo Casado por Isabel Díaz Ayuso pero están seguros de que ese enfado se acabará calmando en Génova no cree Nos dicen que la sangre llega al río es más dan por hecho que de cara a las listas electorales de las próximas autonómicas habrá hueco Nos dicen para todos aquellos que se han partido la cara sobre todo por sacar adelante un gobierno regional en una situación tan complicada tras la dimisión de Cristina Cifuentes en el PP de Madrid apelan a la unidad hoy mismo en público en un comunicado han hecho un llamamiento a la cohesión para apoyar a los nuevos candidatos en este comunicado por cierto el PP de Madrid sólo le dedica una escueta mención al actual presidente madrileño Ángel Garrido para reconocerle agradecerle por cierto en pasado que ha ejercido con solvencia la presidencia de la Comunidad de Madrid

Voz 0825 20:50 gracias Javier mañana presentación oficial acto público con Pablo Casado y los candidatos del Partido Popular en Madrid con papel protagonista sin duda para las dos últimas incorporaciones vamos ya con el análisis con las claves de esta elección Javier Casal director de contenidos de Radio Madrid muy buenas tardes

Voz 0867 21:05 Isabel buenas tardes dos candidatos con un perfil

Voz 0825 21:07 claramente conservador sin experiencia de gestión pero muy próximos al que en definitiva iba a tomar la decisión Pablo Casado

Voz 0867 21:14 candidatos de su círculo más próximo sin experiencia en la gestión de una gran administración sin el carisma que tenía a Aguirre que tenía Gallardón Cifuentes pero lógicamente en un escenario electoral muy distinto a aquél de antaño cuando el Partido Popular arrasaba en Madrid con sus mayorías absolutas y es que ese es precisamente el factor que ha condicionado la designación Djalminha de Ayuso el PP maneja datos sabe que los augurios electorales no son buenos pero que aún perdiendo diputados o concejales puede

Voz 1827 21:40 raros recuperar el poder en el caso de la capital sumando

Voz 0867 21:42 sus fuerzas a todo el bloque de derecha ya la derecha extrema es decir casado oposición al partido ideológicamente en el ala más conservadora y fulmina cualquier resquicio del centrismo del equipo de Cifuentes y de su campaña de dos mil quince por tanto prepara al PP con candidatos que pueden ser sacrificados en caso de necesidad es decir no es lo mismo decirle a Suárez Illana o a Maroto que no van a ser alcaldes porque tienen que cederle el puesto a ciudadanos que alguien que básicamente sólo puede estar agradecido por haber sido

Voz 1461 22:09 elegido por el líder no en resumen las tienen

Voz 0867 22:11 las equivocaron son candidatos de derechas candidatos conservadores convencidos conocedores en ambos casos de que la política madrileña es importante y además la han vivido desde dentro Ike no tendrán complicado hacerse populares en la calle porque los dos maneja bien la escena política hay uno

Voz 0825 22:25 importante malestar en cualquier caso en el Gobierno de Ángel Garrido como nos contaba antes Javier Bañuelos porque consideran que por su gestión él debía ser el elegido habrá que ver cómo se compaginan esos cuatro meses por delante quedan todavía cómo será a partir de ahora ese es hago ese gobierno de Madrid

Voz 0867 22:40 desde luego fácil no va a ser no lo fue para Cristina Cifuentes en dos mil quince cuando la designaron candidata mientras Ignacio González agonizaba al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid y no lo va a ser ahora las relaciones van a ser complicadas primero porque en efecto hay un sentimiento de dolor tremendo en la Puerta del Sol donde se sienten lo comentaba Javier ninguneados donde se quejan de las formas ir el trato recibido pero claro es que aunque la legislatura entra en su recta final ahora hay que compatibilizar la promoción de la candidata Ayuso como el ejercicio del poder y el lucimiento de de la cosecha de estos últimos cuatro años habrá tensión seguro de hecho ya la hay y las cosas sólo pueden ir a peor durante las próximas semanas porque Isabel queda pendiente la elaboración de las listas que es la siguiente gran batalla no veremos a muchos Kristin insistas reconvertirse en cuestión de horas en Aaiún exista sin sin demasiados complejos

Voz 0825 23:29 y muchos tratan de hacerse un hueco en esa isla

Voz 0867 23:31 estas los ayuntamientos y a la Comunidad de Madrid en un escenario electoral en el que es clave salir de esa carrera en un puesto alto sabido es Isabel que que las relaciones entre el Ejecutivo regional con la dirección interina del Partido Popular en Madrid tampoco son buenas es decir el núcleo duro de del Gobierno de Garrido ya no estaba presente en esa dirección así que parece bastante claro que la convivencia no va a ser

Voz 0825 23:51 bueno quedan o con estos dos candidatos mejor dicho queda prácticamente dibujado ya el tablero electoral para las elecciones de mayo ya están casi todas las fichas sobre la mesa casi todas porque falta el PSOE el cabeza de cartel socialista para la capital que debe salir de un proceso de primarias que se inicia en pocos días y que debería ya queda resuelto en el mes de febrero eso el papel que pueda jugar la extrema de

Voz 0867 24:12 en sin duda eh que el Partido Popular haya optado por candidatos de perfil bajo eh le da cierto margen a la dirección del PSOE y a Pedro Sánchez para no sacrificar un ministro y echar mano de un candidato digamos más vinculado a la política madrileña de momento sobre el tapete hay un precandidato Manuel de la Rocha un clásico del partido a la espera de que se sume alguna otra candidatura a estas primarias del PSOE que como digo arrancan en días en cualquier caso el problema del PSOE en la capital es encontrar ahora un perfil que sume a Manuela Carmena es decir que no reste votos a la izquierda un candidato que despierte las suficientes simpatía como para que sus votantes no se queden en casa cada voto suma y en esta guerra de de bloques las cuentas de la izquierda van realmente justas la aparición de la extrema derecha evidentemente es un factor nuevo difícil de medir todavía en Madrid que puede tener un papel definitivo a la hora de lograr Alcaldías con la presidencia de la Comunidad de Madrid y es que en estas elecciones Isabel lo importante no es ganar ahora mismo y ahora más que nunca es tener capacidad y los votos suficientes para

Voz 0825 25:09 claro bueno veremos el tiempo dará y quitará razones gracias Javier Mena hasta luego

Voz 16 25:16 colas sí me gustaría

Voz 0825 25:49 vamos ya con otras cosas de los últimos minutos de este informativo como les hemos contado el proyecto de ley de presupuestos para este año aprobaba ayer en el Consejo de Ministros incluye una rebaja del IVA de los productos de higiene íntima femenina una compresas y tampones que pasarán del diez por ciento actual al cuatro bueno pues coincidiendo con esta rebaja que depende en cualquier caso de que los presupuestos hagan finalmente adelante en Madrid la secretaria de Igualdad de UGT ha puesto en marcha una campaña de recogida de estos productos porque asegura son muchas las mujeres que no pueden comprarlos Paul Asensio

Voz 0808 26:18 miles de mujeres viven en una situación de pobreza menstrual es decir no tienen las condiciones higiénicas ni el dinero necesarios para comprar productos de higiene íntima cada mes por ello UGT Madrid ha puesto en marcha la campaña por una menstruación digna para recoger y entregar a estas mujeres productos como compresas tampones toallitas Ana Sánchez de la Cova responsable de la Secretaría de Igualdad de UGT Madrid ha pasado esta mañana a vivir

Voz 31 26:39 hay centenares miles de mujeres para las cuales el hecho de comprar en una tienda cercana unas compresas es un lujo no se lo pueden permitir que hay chavalas que no van al instituto porque durante los días demostración no tienen la posibilidad de tener empresas para cambiar esto no solamente es un problema de salud pública sino que además dificulta en gran manera lo que es la vida ordinaria la vida normalizada para estas mujeres durante X días al mes

Voz 0808 27:10 dicen que a pesar de la rebaja del IVA de artículo del diez al cuatro por ciento que prevén los Presupuestos de dos mil diecinueve para muchas mujeres seguirán siendo un lujo los productos para la campaña se recogerán en la sede de UGT en Avenida de América y lo muerde un lobo

Voz 0825 27:22 atropellado hace unos días en la carretera que une San Lorenzo de El Escorial con Guadarrama apenas cincuenta kilómetros de Madrid ha llevado a las asociaciones ecologistas alertar de una situación cada vez más frecuente Raquel Fernández

Voz 1915 27:33 piden las asociaciones conservacionistas la mejora y adecuación de las carreteras para evitar atropellos de fauna incidiendo lo que también suponen estos accidentes para los humanos según la asociación Cincinnati en un informe elaborado junto a Ecologistas en Acción Se recoge el atropello de diecinueve lobos en los últimos tres años en puntos como la A uno la nacional ciento diez o la M seiscientos ocho Raúl hablan que es presidente de Cincinnati

Voz 1827 27:59 ahí ya no sólo de y luego hay atropellos

Voz 32 28:01 hay otro tipo de fauna silvestre y también de ganado doméstico en la uno hay permanentemente problemas

Voz 1915 28:09 desde el contagiado para el censo nacional del lobo ibérico subdirector Ángel Sánchez explica que debido a las características de la región con hábitats muy fragmentados por las carreteras los animales bajan a lugares donde encuentran más oportunidad para alimentarse en cualquier caso detalla que la presencia del lobo en la Comunidad de Madrid es testimonial con poco más de una docena de ejemplares

Voz 33 28:30 realmente son muy pocos en Madrid por ejemplo los los daños a la ganadería son la mayoría en el ocasionados por los perros abandonados asilvestrados o descuidados que son muchísimo más que los lobos

Voz 1915 28:42 desde la Consejería de Medio Ambiente afirman que no tienen un número contabilizado de lobos en la región ni un plan para su conservación no obstante detallan que están

Voz 1461 28:50 trabajando en un estudio sobre esta especie

Voz 1915 28:53 la comunidad

Voz 0825 28:57 Nos queda el deporte Uxue Caballero que vuelve al estudio buenas tardes otra vez

Voz 0270 29:01 qué tal buenas tardes está en juego el partido en Butarque entre Leganés y Huesca en el minuto setenta y cuatro Leganés cero Huesca cero victoria importantísima la del Rayo Vallecano anoche ante el Celta por cuatro goles a dos con un hat trick de Raúl de Tomás igual de BB a las nueve menos cuarto juega el Getafe ante el Villarreal el conjunto azulón está a tan sólo un punto de Europa el Real Madrid se ha entrenado esta mañana sin Vinicius que es duda para el partido ante el Betis si se confirma su ausencia serían

Voz 0825 29:25 seis bajas las de Courtois Llorente Crosas

Voz 0270 29:27 en su Bale Vinicius y hoy ha hablado el técnico Santiago Solari

Voz 34 29:31 veinticuatro jugadores a mí me me me encantaría que un que todos jueguen que todo jueguen más

Voz 9 29:35 trabajo con menos grato probablemente

Voz 34 29:38 el de hacer la alineación y que siguen de jugadores fuera

Voz 0270 29:40 actualizamos el marcador acaba de meter el Leganés uno a cero al Huesca y el Atlético de Madrid Lucas Hernández ha recibido el alta médica podría reaparecer mañana en el partido ante el Levante

Voz 0825 29:50 así llegamos a las dos y media continúan información Hora catorce buenas tardes

Voz 29 30:01 no son las dos y media la uno y medio en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes

Voz 1827 30:22 este sábado ha empezado la carrera política hacia las elecciones de mayo Pedro Sánchez lo ha hecho en Barcelona pidiendo al resto de partidos apoyo para aprobar sus presupuestos

Voz 4 30:30 estos presupuestos son los presupuestos cargados de valores sociales ir enorme sentido común y por eso pido a todas las fuerzas parlamentarias que apoyen unos presupuestos que van a permitir que Cataluña y España avancen

Voz 5 30:42 avancen en su modernización económica avancen en la creación de empleo digno y avancen en la reconstrucción del estado del bienestar

Voz 1827 30:49 Pablo Casado lo ha hecho en Valencia una vez designadas allí las candidatas al Ayuntamiento y a la comunidad enseguida lo escuchamos les contamos también cómo afrontará el PP este ciclo político a las puertas de la convención nacional en la que este partido pretende rearmarse ideológicamente y así recuperar el poder territorial perdido pero antes nos vamos hasta París porque acabamos de conocer que ha muerto la mujer española herida esta mañana al explotar una panadería en París Almudena López sino buenas tardes

Voz 35 31:15 sí buenas tardes a primera hora de la mañana se ha producido la deflagración en este establecimiento del centro de la ciudad hay doce heridos graves cinco están en estado crítico El Ministerio de Exteriores español como decías ha confirmado la muerte de esta mujer española y además ha confirmado que hay otro hombre de nacionalidad española herido leve la investigación apunta a que se trata de una fuga de gas el sábado

Voz 1827 31:35 Nos deja también una nueva protesta de los trabajadores de Alcoa

Voz 35 31:37 contra el ERE que dejará en la calle a seiscientos trabajadores de sus plantas en Coruña y Avilés la ministra de Industria espera que se llegue a un acuerdo escuchamos a Reyes Maroto declaraciones hoy en Valladolid

Voz 36 31:47 me depende no de que las partes tanto comité de empresa como la propia empresa a la que yo le inste a que se sentara a negociar el lunes porque estaba bloqueando la negociación hoy estamos todos sentados y esperemos que en los próximos días esa línea de trabajo se sustanció en buenos resultados

Voz 1827 32:04 la Xunta de Galicia niega que hubiera negligencia en la muerte de dos pacientes en los pasillos de Urgencias de un hospital en Santiago

Voz 35 32:10 el conselleiro de salud y el propio presidente Feijóo rechazan las acusaciones de caos las asociaciones en defensa de la sanidad pública siguen ligando los recortes a los problemas en la sanidad gallega

Voz 1827 32:20 vas a disposición judicial el hombre acusado de maltratar a su bebé de sólo dos meses el pequeñas se encuentra en la

Voz 35 32:25 Lucy del hospital Vall d'Hebron de Barcelona desde hace una semana con un golpe en la cabeza un brazo fracturado y cinco costillas rotas el padre confesó haber maltratado al bebé después de ser interrogado varias veces

Voz 1827 32:35 liberada en Ávila una mujer con discapacidad intelectual a la que obligaban a prostituirse

Voz 35 32:38 la Guardia Civil ha detenido a siete personas en Andalucía que formaban parte de una red que concertada parejas de hecho de conveniencia están acusados de falsedad documental

Voz 1827 32:46 Estados Unidos sufre ya el cierre de gobierno más largo de su historia

Voz 35 32:49 las negociaciones entre republicanos y demócratas siguen en punto muerto con el presidente Trump amenazando una vez más con declarar la emergencia nacional para poder construir su muro en

Voz 0270 32:59 jefe investigó si trampa había trabajado para secreto lo cuenta el New York Times la agencia de inteligencia estudios y la decisión de despedir al anterior director directora James comí fue premeditada con el fin de favorecer los intereses de Moscú ya está refugiado en Canadá la joven saudí que huyó de su familia el Gobierno de este país le ha concedido el asilo tras apostatar del Isla murió de su familia como dices después de acordar un matrimonio concertado aquí esta noche se entregan en Zaragoza los premios

Voz 1827 33:23 por qué define son los primeros que conceden los pero

Voz 0270 33:26 doctores para trabajar estrés con personas con discapacidad de intelecto

Voz 29 33:29 qué coño se es normal bueno el Gica una pareja tengo novia es buen día lo tiene campeones y el Reino liderar

Voz 0270 33:35 las candidatura así terminamos con los deportes su cabal

Voz 1827 33:38 pero qué tal buenas tardes está en juego el partido de primer

Voz 0270 33:40 la división que habría esta jornada en el minuto setenta y ocho Leganés uno Huesca cero más fútbol a las cuatro y cuarto Valencia Valladolid los tres puntos por encima de la zona de peligro y los pucelanos tan sólo a dos a las seis y media Girona Alavés los vitorianos son cuartos en zona Champions mientras que los catalanes están a cuatro puntos por encima del descenso y a las nueve menos cuarto se juega el Villarreal Getafe el submarino es penúltimo a dos de la permanencia el conjunto azulón está tan sólo un punto de Europa

Voz 1827 34:54 dos y treinta y cinco uno hay treinta y cinco en Canarias lo hemos contado ya en la portada lo último es la muerte de una mujer española en la explosión que se ha registrado esta mañana en una panadería de París Almudena Javier Carrera perdón buenas tardes

Voz 0866 35:09 qué tal buenas tardes sí lamentablemente la mujer española herida ha fallecido confirmaba de esta forma hace unos minutos el Ministerio de Asuntos Exteriores el cónsul adjunto en París se encuentra con el marido de la víctima en estos momentos hay además otro español herido según confirma también Exteriores aunque su estado no reviste gravedad los otros fallecidos son dos de los bomberos que acudieron a la zona de la explosión según la policía francesa Lapan aéreas encontraban en el distrito nueve en pleno centro de la ciudad y la explosión tuvo lugar a primera hora de la mañana los primeros indicios según el fiscal la República en París

Voz 29 35:43 a punta

Voz 0866 35:44 origen accidental de la detonación primero hubo una fuga

Voz 29 35:47 Vega sí llegaron los bomberos para atender ha explicado

Voz 0866 35:49 el Remigio Gates después se produjo la explosión que provocó el incendio consiguiente remarcaba al fiscal una explosión que según los testigos ha provocado escenas dramáticas con cristales rotos techos derrumbados y coches volcados en una zona Roberto cercana a puntos turísticos como el museo

Voz 1827 36:06 cero gracias Javier un día después de la aprobación en Consejo de Ministros de los presupuestos generales del Estado el presidente Pedro Sánchez se ha ido hasta Barcelona para tratar de seducir vamos a decirlo así a los partidos independentistas a los que necesita para que las cuentas salgan adelante Albert Pla

Voz 3 36:21 hola bona tarda qué tal bona tarda a la cúpula socialista ha desembarcado hoy en Barcelona para atraer para convencer a Esquerra y el PDK para que permitan la tramitación de los presupuestos de Pedro Sánchez según el mismo president estas cuentas llevan en el sentido común y los valores sociales en el ADN

Voz 4 36:39 estos presupuestos son unos presupuestos cargados de valores sociales de enorme sentido común y por eso pido a todas las fuerzas parlamentarias que apoyen unos presupuestos que van a permitir que Cataluña y España avancen

Voz 5 36:51 avancen en su modernización económica avancen en la creación de empleo digno y avancen en la reconstrucción del estado de bienestar

Voz 3 36:59 el primer secretario del PSC Miquel Iceta también ha sido muy claro a la hora de pedir el sí a los partidos independentistas la resaca del anuncio de los presupuestos Sacyr ha sido el gran tema de este mitin junto con el pacto de Andalucía la ministra de Política Territorial Meritxell Batet ha advertido que el acuerdo con la ultraderecha rompe los valores democráticos que Europa defiende

Voz 0612 37:19 PP y Ciudadanos en ves Begar carta de naturaleza a esta voluntad de romper con los valores que tanto Nosa con costado construir en España y en toda Europa lo que han hecho ha sido pactada con ellos rompiendo precisamente lo que Europa está pidiendo

Voz 3 37:44 un acto aquí en el Fòrum de Barcelona con más de dos mil personas que ha servido para presentar oficialmente quién será el cabeza de lista de Barcelona en las municipales Jaume Collboni de hecho con este acto los socialistas han querido dar hoy el pistoletazo de salida a la precampaña para las elecciones de mayo

Voz 1827 38:00 estos son los mensajes del Gobierno a las puertas de que los Presupuestos Generales del Estado lleguen al Congreso de los Diputados sin los votos asegurados para que sean aprobados y de hecho ni siquiera para que empiecen a tramitarse salvo que PP y Ciudadanos protagonicen un ejercicio de patriotismo que nos espera al Gobierno sólo le queda a explorar la vía de los partidos independentistas de momento estos no tienen claro qué hacer mientras en los últimos días se han tensado las relaciones entre ellos Radio Barcelona Adriano de la

Voz 38 38:27 Prieta principal Se abierto básicamente en el P de Cat el partido se divide también entre los partidarios de facilitar la tramitación e incluso la aprobación de las cuentas más identificados con la antigua Convergència y los que se niegan a dar su voto al Gobierno de Pedro Sánchez aún así las idas y venidas han sido constantes estas últimas semanas y el último capítulo lo protagonizaban ayer mismo el president Torra que habla claramente de no apoyar los Presupuestos sino hay gestos sobre presos sobre un posible referéndum y a su lado el propio Puigdemont que le desautorizó en público dejando claro que la decisión no le corresponde al Gubern sino a los partidos y que dice el partido pues hoy mismo el diputado Ferran Bel insistía en reclamar más gestos a Sánchez dice que hasta ahora solo esa

Voz 0270 39:06 limitado a cumplir la ley y reclama unidad

Voz 38 39:08 ción tanto con el Gubern como con Esquerra apunta

Voz 39 39:11 día razonable que los partidos independentistas que compartimos gobierno proyectado en Cataluña no actúa hacemos de forma coordinada lo hemos hecho y seguro que también lo haremos

Voz 38 39:23 la petición no es casual después de que por ejemplo Gabriel Rufián en Cataluña subrayar hace unos días que por el grupo de Esquerra en Madrid habla sólo el grupo de Esquerra en Madrid los republicanos parecen algo más abiertos a negociar con el Ejecutivo socialista eso sí dejan claro que no se pronunciarán hasta conocer la letra pequeña de las partidas destinadas directamente a Cataluña algo que en principio ocurrirá este lunes el mismo día que sus socios de gobierno volverán a Waterloo para consensuar una posición común o al menos

Voz 0867 39:49 intentarlo el Gobierno entiende que

Voz 1827 39:51 los presupuestos presentados ayer cumplen con el acuerdo político que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pero en Podemos lamentan que las cuentas no incluyen todas las medidas pactadas como las destinadas por ejemplo a controlar el precio de la luz acaba de hablar hace sólo unos minutos de este asunto Pablo Echenique

Voz 1662 40:06 nosotros vamos a trabajar a brazo partido en estas semanas en estos meses que tenemos por delante para que esos acuerdos que firmó el presidente del Gobierno se cumplan podamos votar a favor de de los presupuestos pero la verdad es que a día de hoy hay un montón de elementos que no están puestos en pie

Voz 1827 40:25 y mientras tanto el Partido Popular completa su quién es quién particular de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo en Valencia está hoy Pablo Casado presentando en público a las candidatas del PP en el Ayuntamiento y en la Comunidad Valenciana uno de los feudos históricos que este partido perdió las elecciones de dos mil quince y que tratará de recuperar en un escenario muy distinto al de aquellos años cuando gobernaba instalado cómodamente en sus mayorías absolutas Radio Valencia Nacho Monreal banda

Voz 40 40:50 buenas tardes pues si Pablo Casado ha venido hoy aquí a Valencia presentaría arropar a los candidatos del Partido Popular para las primas próximas elecciones municipales y autonómicas en clave nacional Casado ha explicado que el Partido Popular es el único capaz de pactar con la izquierda con la derecha como ya ha hecho en Andalucía

Voz 9 41:06 el Partido Popular a pesar de tener habrá que compartir un espacio electoral hemos demostrado que somos la fuerza tranquila la fuerza

Voz 0684 41:14 moderada el centro derecha liberal conservador que puede además pactar con su derecha impactar con su izquierda liberal pero arbitrar solicitar pero garantizar lo hemos visto en Andalucía

Voz 40 41:28 respecto a los presupuestos que presentó ayer Pedro Sánchez dice que son la factura heredada de la moción de censura que son ciencia ficción en ingresos y ocultan el despilfarro además se pregunta porque Sánchez quiere seis mil millones de euros más para gasto social porque recuerda que su partido ya contempló por ejemplo en la subida del sueldo a los funcionarios os subió las pensiones dice Casado que este gasto es para contentar a sus jefes los batasunas los independentistas y los populistas

Voz 1827 41:51 casado que confirmó anoche también que sus candidatos en Madrid serán Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad José Luis Martínez Almeida para el Ayuntamiento los políticos prácticamente desconocidos y sin experiencia de gestión en ninguna administración pública el PP madrileño apoya en un comunicado esta decisión adoptada por el propio Pablo Casado pero el malestar en el entorno del presidente Ángel Garrido es más que evidente a Radio Madrid Javier Casal qué tal buenas tardes

Voz 0867 42:17 así que buenas tardes Roberto serán meses de convivencia complicada entre el Gobierno de Ángel Garrido y la candidata a la Comunidad de Madrid pero aunque habrá choques Garrido va a anteponer siempre los intereses del partido a todo lo demás claves de esta elección primero la ideológica el PP fulmina el centrismo de Cristina Cifuentes instalen la derecha en la derecha derecha los dos candidatos son de la máxima confianza de Casado y los dos se mueven bien no los platós y en el caso de Almeida de más éxito o Nico ocurrente provocador ir rápido segundo elemento el escenario electoral como dices son dos candidatos practicamente desconocidos pero sacrificales el PP contempla unos malos resultados en mayo pero confía en sumar con el resto de la derecha y la derecha extrema ir cualquiera de estos dos candidatos elegidos puede ceder una alcaldía una presidencia otra formación en caso de necesidad así que Roberto sólo queda una incógnita por despejar ahora mismo no es menor quién va a ser el candidato del PSOE a la capital las primarias se inician esta próxima semana y los socialistas con este tablero deben decantarse por un perfil que arañan los votos que se deja Carmen en el camino que evite que el votante socialista de siempre se quede ese día en casa

Voz 1827 43:23 bueno con Madrid con Valencia el PP tiene ya a todos sus candidatos designados antes de la convención nacional que celebra el fin de semana que viene y en la que pretenden dotar al partido de un nuevo armazón ideológico después de los años de desgaste de Rajoy en la Moncloa María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1461 43:38 qué tal buenas tardes con caras nuevas el PP quieren

Voz 1827 43:40 dejar atrás el pasado y recuperar ese poder territorial perdido

Voz 1461 43:44 casado finaliza la gira ya ha designado a todos sus candidatos y ahora sólo tiene un objetivamente quiere teñir de nuevo el mapa de azul echará a la izquierda de todos los gobiernos posibles ayer anunció así que comenzaba la gran batalla de conquista

Voz 9 43:58 yo popular empezarán

Voz 41 43:59 el revés empezaremos por Andalucía y acabaremos en Asturias recuperando el gobierno del Partido Popular para el principio

Voz 1915 44:06 de este modo hoy y mañana se celebran actos de

Voz 1461 44:08 aclamación en Valencia en Madrid en su día los grandes feudos del PP donde los nombres de Camps y Aguirre lo fueron todo donde estallaron los mayores casos de corrupción por eso ahora casado apuesta por un nuevo equipo por la regeneración por dejar atrás el pasado por gente joven que defienda un discurso liberal conservador sin complejos lo que precisamente saldrá de la convención ideológica del próximo fin de semana en ella Brown rearme cansados de juega su liderazgo aunque siempre puede exportar el modelo andaluz al resto de España

Voz 1827 44:37 gracias Güemes el modelo andaluz la triple alianza de las derechas conciudadanos a un lado y con Vox a otro brechas por mucho que Casado diga que ellos pactan con la izquierda con la derecha sobre este modelo andaluz la Asociación de Mujeres Juristas de España alerta a PP y Ciudadanos y a Vox de que cualquier retroceso en las leyes que protegen a las mujeres de la violencia machista puede suponer una condena la reprobación internacional para nuestro país recuerdan por ejemplo que Naciones Unidas ya condenó a España en dos mil catorce en el caso de Ángela González Carreño por no proteger a esta madre y a su hija que fue asesinada por el maltratador Mariola lúcido

Voz 0259 45:12 las magistradas afirman que los tratados internacionales como el convenio de Estambul obligan a nuestro país a garantizar la igualdad y la protección de las mujeres incluso con un trato diferenciado para hombres y mujeres con la discriminación positiva la asimetría penal que establece la Ley contra la Violencia de Género que la extrema derecha de Vox pretende eliminar Gloria Poyatos es la presidenta de la asociación

Voz 1915 45:33 tales acuerdos exigen una actitud activa no pasiva en la lucha contra todas las discriminaciones de género que existen contra las mujeres las violencias de género por supuesto en sobretodo el cumplimiento de lo que se denomina a la debida diligencia