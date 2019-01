Hora 14 Fin de Semana (13/01/2019)

Voz 1 00:00 es la una en Canarias

Voz 1827 00:21 qué tal están muy buenas tardes llegamos al final de una semana con la agenda cargada para el PSOE en general y para el presidente del Gobierno en particular una vez presentados los presupuestos generales del Estado ahora toca buscar apoyos parlamentarios en reuniones privadas vender las cuentas en actos públicos ya de paso dos cosas una responsabilizar a la oposición por si acaso los presupuestos no salen adelante dos advertir de que si hay elecciones es posible que el escenario andaluz se traslade al Congreso de los Diputados con mayoría de las derechas Sánchez estuvo ayer en Barcelona ahora mismo está en Burgos Pedro Sedano buenas tardes

Voz 3 00:54 hola buenas tardes que aprovechó para acusar a la derecha todas las derechas las derecho el dicho de gacela argumentos de hecho sin ningún tipo de rubor de ser en parte responsables de que es otra derecha hallazgo lucirlo por falta de equidad es informal adscripción además asegura que el partido supedita a pactar con esos partidos de ultraderecha

Voz 1 01:13 nosotros lo tenemos muy claro nunca actuaremos con la ultraderecha en nuestro país nosotros sí que somos un partido constitucionalista en partido quedé

Voz 3 01:24 también tenemos Sánchez ha insistido en la necesidad de que los presupuestos salgan adelante porque contienen muy importante carga de vestigios para todas las este sentido ha pedido el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos dice que si no votan a favor a menos que se atengan les acusa además

Voz 4 01:39 se que estar luchando

Voz 3 01:42 para los derechos y libertades están apostando por un español blanquinegro y por eso pide a los ciudadanos movilización para oponerse a lo que llama una campaña de las derechas

Voz 1827 01:50 pues en el Partido Popular queda inaugurada la carrera hacia las elecciones las de mayo con todos los candidatos ya proclamados Pablo Casado acaba de presentar a los candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid reivindicando la esencia pata negra del PP de carga también contra Sánchez por no convocar el

Voz 5 02:06 pues claro es muy duro oír a una persona primero reconocer que su mentiroso es decir que lo que dijo antes durante y después de la moción de censura era mentira porque dijo que venía a convocar elecciones supuestamente a dar la voz a la gente es decir Pedro Sánchez en un mitin miente miente impunemente hilera exactamente

Voz 0177 02:40 es un minuto de que no te apetece Passat hubiera gustado pasar otro pero bueno las cosas son como son la vida sigue tengo

Voz 0861 02:46 muchos meses por delante para trabajar como presidente yo para mí ha sido

Voz 0177 02:48 en honor ser presidente y seguir siéndolo hasta el final y nada más no pasa otra que no pasa nada más que estas cosas son así

Voz 1827 02:58 continúa en dependencias policiales el hombre detenido ayer en Málaga por supuestamente asesinar a su ex pareja apuñaladas una mujer de cuarenta y siete años a la que arrebataron la vida delante de su hijo de dieciséis años los vecinos de su localidad en Fuengirola se han manifestado esta tarde Carmen Martín pertenece a la Plataforma Violencia Cero de Málaga

Voz 0414 03:16 me preocupa gravemente la la nueva conformación del Gobierno de la Junta de Andalucía que ya está amenazando con quitarse la Ley de Violencia sobre todo las ayudas que extenderán a la piscina de violencia

Voz 1827 03:31 fuera de nuestro país el Washington Post cuenta hoy que Donald Trump ocultó sus conversaciones con Vladimir Putin a altos cargos de su administración José Luis García Íñiguez

Voz 1061 03:40 o al menos una ocasión le quitó el cuaderno al intérprete y le pidió que no compartiera con ningún alto funcionario nada de lo que se había hablado en su reunión con Putin un comportamiento de Trump que respondía a un patrón según el Washington Post del presidente de Estados Unidos en varias reuniones con su homólogo ruso llegó a ocultar lo que habló con él en cinco reuniones durante los dos últimos años los funcionarios de la Casa Blanca aseguran que no hay registro detallado no ni siquiera entre el material clasificado de lo que se acumuló en esas conversaciones algo inusual en sus predecesores trampa restó importancia a esas reuniones en las que dice que hablaron entre otros temas de Israel y que esos encuentros fueron abiertos

Voz 1827 04:11 en París esta tarde se ha encontrado el cadáver de una cuarta víctima mortal en la explosión ayer de una panadería por una fuga de gas Irene Dorta

Voz 6 04:19 esta cuarta víctima mortal se une a los dos bomberos franceses fallecidos y la mujer española que se encontraba de visita en la capital una treintena de bomberos continúan trabajando en las operaciones de rescate y los perros rastrean la zona en busca de más persona

titulares del deporte Iván Álvarez buenas tardes qué tal Roberto buenas tardes acaba de finalizar el partido en el Metropolitano ha ganado el Atlético de Madrid uno cero al Levante gracias al gol de Griezmann de penalti en Segunda también ha terminado hace unos minutos con empate a uno el Córdoba Rayo Majadahonda desde las siete de la tarde España Islandia en el Mundial de balonmano

Voz 0825 05:11 qué tal muy buenas tardes acabo de terminar en Madrid el acto en el que Pablo Casado ha presentado a sus dos candidatos a la Comunidad el Ayuntamiento de la capital a Isabel Díaz Ayuso hoy a José Luis Martínez Almeida el PP entra ya por lo tanto en precampaña

Voz 0861 05:23 electoral y lo que desde luego ha querido dejar claro

Voz 0825 05:26 desde el primer momento es que los populares se recargan ideológicamente

Voz 11 05:30 Madrid va a ser el muro pondrá el independentismo que a ser el muro contra el populismo diremos no al odio diremos no al sectarismo diremos si a Madrid sí a la libertad

Voz 12 05:44 sí a España madre no volverá a producirse la foto de una alcaldesa con tres golpistas y no permitiremos que a ningún Gobierno vuelva humillar la dignidad de Madrid como capital de España RENFE Belda tres golpistas era el Palacio de Cibeles no lo permitirá

Voz 0825 06:04 uno de decía mientras la fotografía de Manuela Carmena acompañan en este caso por Puigdemont Romeva también el vicepresidente en este caso de la Generalitat Express y ex vicepresidente aplausos en el auditorio para Ángel Garrido sentado en primera fila Pablo Casado ha dicho que cuenta con él el presidente de la Comunidad de Madrid que a su llegada al teatro y a la pregunta de si no cree que no ha sido elegido porque le falta carga ideológica respondía

Voz 0177 06:29 yo soy como soy y tampoco se va a cambiar a nadie a estas alturas a mi me gusta una forma de gestionar que creo que es la que ha tenido siempre moderada tranquila con respeto a los demás no voy a cambiar eso no no voy a estas alturas ya muy tarde

Voz 0808 06:59 el Tribunal Superior de Justicia ha condenado al Servicio Público de Empleo a reconocer otorgar la renta activa de inserción a una víctima de violencia machista la administración insistía en que no había prueba de su condición de víctima aunque su marido había sido condenado en firma por un juez de Collado Villalba

Voz 0159 07:11 libertad con cargos por un presunto delito de usurpación para los seis activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que anoche intentaron entrar en un inmueble vacío propiedad de una entidad financiera en el distrito de Vallecas para alojar a las familias que han perdido su casa

Voz 0825 07:37 luce el sol en cielos despejados temperaturas sin grandes cambios las máximas hoy por encima de los diez grados hubieran algo los primeros días de la próxima semana entorno a los catorce máxima de momento y a esta hora el termómetro marca nueve en el centro de la capital

Voz 9 07:53 hora catorce en Madrid

Voz 0825 07:55 bueno vamos ya con todo el Partido Popular arranca su precampaña electoral en un acto que acaba de terminar hace un par de minutos en el Teatro Goya de Madrid y allí nos vamos Javier Bañuelos muy buenas tardes

Voz 0861 08:06 qué tal buenas tardes bueno en lo que parece claro es

Voz 0825 08:08 en la imagen quieren trasladar y desde el primer momento para que no haya dudas es que los populares giran hacia la derecha un PP con más carga ideológica

Voz 0861 08:17 si el Madrid ese laboratorio de la libertad y el PP será el muro de contención del comunismo aquí en Madrid

Voz 0825 08:22 bueno ser la que tarjeta de presentación de Isabel Díaz Ayuso

Voz 1827 08:36 luso llega con ambición de revalidar el gobierno de la Xunta

Voz 0861 08:38 Madrid S presenta dice dispuesta a combatir el sectarismo de la izquierda hice marca como prioridad luchar contra la amenaza de poder

Voz 0825 08:47 nos pasa como las quieren

Voz 13 08:49 implantar en las instituciones a aquellos que van de nuevo rico que han dejado su barrio han dejado a sus vecinos en Vallecas para instalarse directamente pues en una mansión millonaria desde la que pretenden cercenar nuestros impuestos que pretende gestionar nuestros sentimientos dividirnos entre ricos y pobres ese comunismo rancio que tanto perjudica a Madrid y que no simboliza en Madrid y que vamos a combatirlo porque lo que pretenden precisamente esa adormecer a los jóvenes en la sociedad con paga así con deudas

Voz 0861 09:20 es Ayuso se compromete a combatir el discurso del odio por cierto no ha mencionado en su discurso en ningún momento a Vox tampoco lo ha hecho José Luis Martínez Almeida en actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid aspira a conquistar el Palacio de Cibeles ir ahora dice pidiendo ayuda a otros alcaldes suyos por cierto presente en este acto Álvarez de Manzano en especial también pedirá y buscará consejo de otros grandes de la política como Esperanza Aguirre que también ha estado en este acto a quién le debe todo al mida sólo ha conseguido poner en pie al teatro Goya cuando ha endurecido su duelo contra Manuela Carmena a la que ha acusado de apoyar a los golpistas

Voz 1827 09:53 Oña enseñando una foto de la alcaldesa de la capital

Voz 0861 09:56 tal con karts put Carles Puigdemont

Voz 12 09:59 mi madre no volverá a producirse la foto de una alcaldesa con tres golpistas Madrid es la capital de España y es un privilegio para nosotros serlo y no permitiremos que ningún gobierno vuelva a humillar la dignidad de Madrid como capital de España Belda tres golfistas de la el Palacio de Cibeles no lo permitiremos el micro el grupo

Voz 0861 10:27 los los ha puesto hoy obviamente Pablo Casado defiende su elección como una propuesta de futuro de garantía de ilusión Ayuso y Almeida dice son la pata negra del Partido Popular y es lo que necesita el partido Casado que no marca un giro a la derecha dice hoy hoy el prefería hablar de ocupar espacios en la política

Voz 5 10:44 para aquellos que sigan de strip Pando vísceras de aves para ver si hay que ir a la derecha o la izquierda así yo estoy en un sitio estoy en otros si elijo candidato suele his candidatos Querido Pío de una forma de otra vamos a decir las cosas muy claras nosotros seguimos en el mismo sitio de siempre ocupar el centro no es moverse de sitio ocupar el centros ampliar el espectro tener el tronco firme las raíces bien largas y eso sí una copa amplia que permita servir a la gente fuera

Voz 0861 11:16 lo decíamos lo Casado serán capaces de devolver la ilusión a un país que ya no puede más a la España dice de recuperar la España de los balcones hoy han llegado decían para quedarse

Voz 0825 11:26 bueno y en primera fila Ángel Garrido del que Pablo Casado ha dicho que cuenta con él no ha pasado era evidente un buen rato

Voz 0861 11:34 si es por momentos muy visto ya Ángel Garrido casó obviamente uno de los días más duros para el presidente de algún de Madrid desde que está en política casi rompía a llorar cuando sus compañeros e al completo han puesto en pie tras un larguísimo aplauso de casi cinco minutos ovación cerrada para agradecer Ángel Garrido bueno todo su trabajo y su reconocimiento en estos últimos meses hoy todos la han reconocido el enorme encargo que tomar el timón de la de Madrid en un momento dificilísimo tras la dimisión de Cristina Cifuentes el propio Pablo Casado le ha tendido la mano en público ha dicho cuenta con él cuenta con los mejores y él está próximo

Voz 14 12:08 el líder nacional yo estoy convencido querido Ángel que lo baja seguir haciendo lo vas a seguir haciendo lo vas a seguir haciendo porque así lo quiere tu partido lo vas a seguir haciendo porque no estamos tan sobrados de talento como para no saber que este partido que está llamado a reconstruir España necesita a los mejores y tú eres uno de ellos trajeado

Voz 0861 12:29 bueno lo Casado le ha tendido la mano pero Ángel Garrido al menos hoy no recogió el guante porque decía el presidente de la llegada de este acto del teatro Goya que de momento no tiene claro cuál será su futuro

Voz 1827 12:40 sí avanzaba cuando lo sepa Pablo Casado será el primero en conocerlo

Voz 0177 12:44 no no no no pensará que no lo pensaba yo no eso todavía no pensado estos días tranquilamente lo lo analizará y en todo caso lógicamente con quién primero hablaría si ha con el presidente

Voz 0861 12:54 por cierto Isabel también hemos conocido hemos escuchado momento enigmático del presidente del PP nacional Pablo Casado cuando le ha pedido a uno de los posibles candidatos españoles que figuran en las quinielas para optar a la candidatura de la que une Madrid Antonio González Terol que es el actual alcalde de Boadilla del Monte a quién directamente le ha pedido que se vaya con él a la política nacional desconocemos donde ya que

Voz 0825 13:14 bueno veremos esta es otra respuesta que tendrá que verse en los próximos días posiblemente quizá porque no en lo que va a ser la elección de las listas que será el siguiente capítulo en esta precampaña que el Partido Popular acaba de arrancar hoy en Madrid gracias Javier bueno seguimos en este caso hacia referencia en este caso Pablo Casado como decimos a las críticas de los otros partidos a la hora de elegir a sus candidatos a la forma de elegir a los candidatos el Partido Popular ya saben críticas porque apuntaban precisamente a ese de edad o bien pues tanto Podemos en este caso como Ciudadanos hoy precisamente insistían en esa critican esa fórmula a la hora de elegir a los candidatos del Partido Popular Aurora Santos

Voz 0159 13:59 hola Isabel buenas tardes pues sí desde Ciudadanos tanto Begoña Villacís la portavoz de la formación en el Consistorio como Ignacio Aguado su homólogo en la Asamblea han criticado que estos nombres del Partido Popular no hayan llegado tras unas primarias

Voz 15 14:10 los pedazos de de Casado significa dos cosas en primer lugar que no cree en las primarias que no cree en la democracia interna por desde que ha llegado a la presidencia del PP no ha celebrado a primarias les ha puesto a dedo y en segundo lugar los de brazos menos en la Comunidad de Madrid lo que significa es que el señor casado apuesta por ley el ala más dura el ala más conservadora del Partido Popular

Voz 16 14:29 me siento muy orgullosa estará en un partido que tienen primarias porque partir a unas elecciones con la diferencia de haber sido apuntado a dedo cual sido validado por dos dedos de todos los afiliados de todo Madrid yo creo que te hace sentir distinto

Voz 0159 14:42 por otro lado se han pronunciado también desde Podemos en este caso el candidato a la Comunidad de Madrid Íñigo Errejón ha hablado sobre Díaz Ayuso hoy sobre el conjunto de la formación

Voz 1 14:51 el problema es que es un partido en realidad en descomposición es un partido sin rumbo yo le deseo más suerte caso hubo antecesora sino que no tenga que es salir por la puerta de atrás y con bochorno pero el problema del Partido Popular no es un problema de caras es un problema de regeneración que sólo va a poder emprender cuando pase a la oposición en la Comunidad de Madrid

Voz 0159 15:10 respecto al ayuntamiento se ha mostrado convencido de que Manuela Carmena es la mejor candidata hay de que va a revalidar el cargo

Voz 1315 17:48 los hechos han tenido lugar este fin de semana cuando según fuentes de la investigación al parecer estos tres individuos entre los que hay un menor de edad entraron a la vivienda y amenazaron a los menores con una navaja para obligar a su madre a que sacara dinero de un cajero la Guardia Civil pudo llegar hasta ellos porque entre los objetos que habían robado se encontraba una tablet que tenía activado un sistema de localización por GPS los agentes utilizaron este programa detectaron el punto en el que se encontraba el día positivo por lo tanto los supuestos autores de los hechos que podrían haber cometido un supuesto delito de detención ilegal

Voz 0534 18:23 por otra parte la Guardia Civil mantiene abierta

Voz 1315 18:25 una investigación para esclarecer otros tres robos registrados en Galapagar en los que al parecer los ladrones entraron a las casas mientras los moradores estaban

Voz 0825 18:34 en el interior el Tribunal Superior de Justicia condenado al Servicio Público de Empleo a reconocer otorgar la renta activa de inserción a una víctima de violencia machista la administración insistía en que no había pruebas de su condición de víctima aunque su ex marido había sido condenado en firme por un juez de Collado Villalba Alberto Pozas eh

Voz 0055 18:52 el servicio público de empleo que depende del Ministerio de Presidencia se le reconoció esta ayuda en dos mil dieciséis pero un año después en dos mil diecisiete decidió negarse la para entonces habían pasado tres años desde la condena

Voz 1827 19:02 M por una falta de injurias de su exmarido

Voz 0055 19:05 el organismo público entendido que su condición de víctima de violencia de género ya no estaba acreditada una situación que era corrige el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena al SEPE al conceder el acceso de esta mujer a la renta activa de inserción porque dice da igual que hayan pasado tres años desde la sentencia que acreditó su condición de víctima ser víctima de la violencia de género dicen los magistrados no es una situación sino un Estado que acompaña a la persona que lo sufre cada año el Estado español concede estas ayudas a una media de treinta mil mujeres víctimas de la violencia machista además de acreditar la situación de maltrato también se exige no tener ingresos anuales superiores al setenta y cinco por ciento del salario mínimo interprofesional

Voz 0825 19:40 abogados y jueces llevan años denunciando la falta de cámaras Hessel donde los niños víctimas de violencia abusos encuentren en una situación distinta en un entorno de juego que les permita llegar a poder contar lo que les ha pasado los juzgados de Móstoles van a ser los primeros y fuera de la capital de Madrid capital en contar con una de estas cámaras Hessel ser eh Madrid Oeste Belén Campos

Voz 0534 20:00 está previsto que esta nueva Cámara Hessel se construyen al edificio principal de los juzgados ubicados en la calle Luis Jiménez de Asúa una vez que las obras de acondicionamiento de los nuevos juzgados en las antiguas escuelas de Móstoles terminen dejen espacio para ello la consejera de justicia dice que se trata de una sala amigable donde tomar declaración a los menores sin que tengan contacto con sus agresores Yolanda Ibarrola

Voz 23 20:20 la Cámara Jesé consiste en una en una habitación con una decoración muy relajante no tienes la dureza de un despacho donde al menos suele tomar declaración son inmerso explora qué cuento es lo que ha corrido

Voz 0534 20:35 la consejera también ha señalado la importancia que tiene para los menores facilitarles un entorno como este cuando es necesario que late unos hechos que además queda grabado como prueba pre constitutiva evitando que la víctima tenga que repetirla durante la vista

Voz 0825 20:47 coral y los seis activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca detenidos anoche cuando pretendían acceder a un inmueble vacío propiedad de una entidad financiera para alojar a familias que han perdido su casa han sido puestos esta mañana en libertad con cargos por un delito de usurpación

Voz 24 21:04 a mí ya

Voz 1 21:08 el

Voz 0825 21:10 ocurría anoche en el distrito de Puente de Vallecas un centenar de personas se concentraba a las puertas del inmueble con la intención de entrar para en este caso habilitar una de las viviendas a una de las familias que se han quedado sin casa hasta que el conserje alertó a la policía los detenidos no ofrecieron resistencia y han sido como decíamos puestos esta mañana en libertad con cargos el sector del taxi en Madrid prepara una huelga indefinida a partir del día veintiuno dos días antes del arranque de Fitur mañana se reúnen las distintas asociaciones que pretenden en este caso llevar adelante este paro esta huelga unidad para cerrar el calendario de movilizaciones quieren que la Comunidad de Madrid regule las V TC Paul Asensio

Voz 0808 21:51 las asociaciones del taxi reclaman una regulación específica de la Comunidad al igual que se está haciendo en Cataluña o en Valencia dicen que en Madrid la situación es aún más grave hay más de seis mil trescientas licencia concedidas obedece frente a las mil mil novecientos veintiséis de Barcelona El lunes se reunirán para definir las reivindicaciones que negociar con el Gobierno autonómico Julio Sanz presidente de la Federación del Taxi

Voz 25 22:11 ya no con el manifestaciones ya no par de infracciones por todos los ámbitos tanto el presidente de momento como la consejera han dicho que no ven motivo para regular insisten en algunos momentos más trabajando mientras estos vehículos tiene que tener una pregunta es hacia las paradas así pueden prestar servicio de circulando por la calle lo están haciendo como si esto ahora

Voz 0808 22:37 el próximo martes y miércoles Sezer se celebrará un referéndum para que los taxistas decidan si iban a esa huelga indefinida que está planteaba tan solo dos días antes de la celebración de la feria de turismo Fitur

Voz 0825 24:17 pues vamos con el deporte iban Álvarez buenas tardes

Voz 7 24:19 al Isabel buenas tardes ha ganado el Atlético de Madrid por la mínima uno cero al Levante con gol de Griezmann de penalti en un partido que ha terminado hace unos minutos en el Metropolitano los del Cholo se a dos puntos del Barça aunque eso sí los azulgranas tienen que jugar esta tarde también tiene que comparecer el Madrid que jugará las nueve menos cuarto en su visita al Benito Villamarín contra el Betis muchas bajas en la convocatoria de Solari aunque eso sí está Vinicius recuperado de su proceso gripal Keylor Navas será el portero titular también ha finalizado el partido en Segunda División empate a uno ante el Córdoba y el Rayo Majadahonda y el Madrid ha ganado en baloncesto con una canasta sobre la bocina noventa y ocho noventa y seis contra técnico hasta Zaragoza

Voz 26 24:53 hola sí me gustaría negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 27 25:00 héroes ni que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 28 25:05 si esto es lo que quieres aquí los fieles presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra el ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 0825 25:27 EFE FS sigue siendo acogida ahí sus calles escenario para muchos que buscan una forma de ganarse la vida otros darse a conocer un pequeño paseo como el que se ha dado Daniel So So no sirve para escuchar que en Madrid se habla y canta en muchos acentos

Voz 33 25:41 a mí

Voz 34 25:59 tengo diecisiete años estoy en la calle y que

Voz 1 26:04 un montón de gente se una para escucharte

Voz 34 26:06 que lo que conecto entre la persona tanto ahí el púnicos a la música es eh yo creo que es lo que todo el mundo ella aparte el dinero vaya en enero febrero abrigo terrible voy a fiesta

Voz 1 27:10 yo soy más de Mauricio

Voz 35 27:13 contra Anzo entonces para aclararlo todo lo que llega estabilidad me ha dado vida me ha dado pasión me ha dado fuerzas me ha ayudado cuando estoy triste me ayudaba cuando estoy feliz me

Voz 1 27:25 la música yo estoy musica yo simplemente no soy nada yo soy muertes email musita

Voz 0825 27:33 el recorrido por el escenario de las calles de Madrid y todavía antes de despedirnos una propuesta teatral ni craso fue en el teatro La Abadía escrita en mil novecientos cincuenta y cinco y plantea el debate de la veracidad de la información Ilham manipulación de la opinión pública sin duda algo que suena aceite News Marta García Jean Paul Sartre estrenó en París en mí

Voz 1513 27:54 mil novecientos cincuenta y cinco apenas estuvo dos meses en cartel la obra no funcionó el autor atacaba una burguesía decadente en su propio templo el teatro con un texto en plena Guerra Fría sobre la manipulación de la opinión pública o el uso del miedo para justificar una guerra Saint utilizó en el craso los mecanismos de la farsa para hablar del poder de la desafección política de las FARC News como las llamamos ahora esta comedia la única es Art muy poco representada llega al Teatro de la Abadía dirigida por Dan Yemen con Ernesto Arias dando vida a George de Valera un estafador que se hace pasar por craso un supuesto ministro ruso disidente

Voz 1086 28:32 yo creo que es un superviviente alguien que tiene la idea de que esta sociedad es una selva donde todo el mundo mira por sus intereses y yo creo que la función habla mucho de eso de la manipulación ya no sólo a nivel social a nivel periodístico sino también a nivel humano

Voz 1513 28:47 hay que elegir o eres un engañado o eres un criminal dice negras of cuyas declaraciones y propaganda llegarán a manos de un periodista que

Voz 36 28:55 trabaja en un diario conservador al que era

Voz 1513 28:58 vida José Luis Alcobendas el periodista

Voz 37 29:00 el salga un periódico conservador The desde entonces es un ser atribulado condenado por por su posición el periódico a escribir e contra el régimen comunista lleva muchos años fabricando Fake niños en el fondo no quiera admitirlo pero está sirviendo a la mentira no el que quiere ser un hombre honesto

Voz 0861 29:22 vive la angustia de estar mintiendo siquiera

Voz 37 29:24 ver queriendo serán uno tiempo en esto

Voz 1513 29:27 Sartre escribió esta obra para criticar el miedo de gran parte de la sociedad aquel socialismo llegar al poder algo que según el director de Enhamed conecta con el auge actual de los nuevos populismos en muchos países

Voz 0825 29:40 con a partir del próximo jueves en el teatro de la Abadía así llegamos a las dos y media continúa la información como siempre Hora catorce aquí en la Ser Juan Domingo

Voz 1827 30:02 son las dos y media la una y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes a unas horas de que los Presupuestos Generales del Estado lleguen al Congreso de los Diputados el debate político en España se instala en la posibilidad de que no salgan adelante de que un adelanto electoral dibuje en toda España un mapa similar al de Andalucía con mayoría de las derechas el presidente Pedro Sánchez responsabiliza a PP y a Ciudadanos por la irrupción de la ultraderecha en Andalucía su renuncia

Voz 1 30:43 a luchar y a combatir con argumentos a la ultraderecha y en cambio lo que hacen es abrazar los argumentos de la ultraderecha sin ningún tipo de rubor demuestran que ellos son y nadie más que ellos los responsables del crecimiento de la ultraderecha nuestro país

Voz 1827 30:59 escucharemos también a Pablo Casado reivindicar la esencia pata negra del Partido Popular mientras huye de la etiqueta derecha y reivindica el centro después de pactar con los ultras en andado

Voz 5 31:10 CIA nosotros seguimos en el mismo sitio de siempre ocupar el centro no es moverse de sitio ocupar el centros ampliar el espectro tener el tronco firme las raíces bien largas y eso sí una copa amplia que permita servir a la gente fuera de derechas izquierdas

Voz 1827 31:36 el domingo trece de enero y hoy ha habido una concentración de repulsa en Fuengirola por el asesinato machista de una de sus vecinas Almudena López sino buenas tardes

Voz 0131 31:44 buenas tardes un hombre está detenido después de supuestamente asesinar a puñaladas a su ex pareja en presencia de su hijo de dieciséis años el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial

Voz 1827 31:53 con un portero de discoteca en Barcelona por prohibir la entrada a una mujer transexual

Voz 0131 31:57 pero también en Barcelona se investiga la paliza que cuatro personas propinaron a un chico de momento hay dos detenidos

Voz 1827 32:03 de nuestro país Donald Trump ocultó sus conversaciones con Putin a altos cargos de la admite

Voz 0131 32:06 extracción lo desvela hoy el Washington Post asegura en su información que no hay rastro ni siquiera en material clasificado de al menos cinco encuentros entre Trump Putin durante los dos últimos años primera ministra

Voz 1827 32:17 la británica defiende su acuerdo del Brexit a dos día

Voz 0131 32:19 las de la votación en el Parlamento británico dice Theresa May que rechazar el acuerdo romper a la confianza en la democracia

Voz 1827 32:25 pero también la coalición de Gobierno en Grecia

Voz 0131 32:28 el primer ministro Alexis Tsipras y su socio en el Ejecutivo el líder de los nacionalistas Griegos Independientes han roto la coalición por sus diferencias ante la inminente entrada en el Parlamento del acuerdo con Macedonia para que este país pase a llamarse Macedonia del Norte menciona

Voz 1827 32:40 en Bolivia uno de los terroristas más buscados de Italia

Voz 0131 32:43 Cesare Battisti fue condenado por cuatro asesinatos en los años setenta su arresto ha tenido lugar en Bolivia donde huyó tras abandonar Brasil ya que el Gobierno del recién elegido bolso en Haro tenía intención de extraditarlo

Voz 1827 32:54 eleva a cuatro el número de muertos en la explosión ayer de una panadería

Voz 0131 32:57 hay que recordar que entre los fallecidos hay una mujer de nacionalidad española y que en el suceso también resultaron heridos dos hombres de origen español la deflagración se produjo como consecuencia de una fuga de gas

Voz 1827 33:07 las monedas de la Fontana di Trevi ya no irán a

Voz 0131 33:09 Cáritas desde dos mil uno las miles de monedas que los turistas echan cada día en la fuente más famosa de Roma iban destinadas a esta organización católica a partir de ahora el Ayuntamiento va a destinar el dinero a otros proyectos sociales y a mantener el patrimonio cultural

Voz 1827 33:22 deportes Iván Álvarez buenas tardes hola Roberto buenas

Voz 7 33:24 no es domingo de Carrusel desde las doce hemos contado en la SER la victoria del Atlético de Madrid uno cero contra el Levante con gol de

Voz 0861 33:30 Griezmann de penalti antes el bar ha intervenido

Voz 7 33:33 para anular un tanto a Koke por falta previa del rojiblanco el Athletic se coloca momentáneamente a dos puntos del líder un Barça que esta tarde a las seis y media recibe al Eibar en él

Voz 1827 33:41 Camp Nou antes a las cuatro y cuarto en San Mamés atleta

Voz 7 33:43 el Sevilla y el último del día a las nueve menos cuarto Betis Real Madrid con muchas bajas en la convocatoria blanca Keylor Navas será titular

Voz 0825 33:50 también está inicios entre los veinte elegidos pese a no entrenarse

Voz 7 33:53 se por un proceso gripal fútbol de plata segunda división resultado definitivo Córdoba uno Rayo Majadahonda uno para esta tarde a las cuatro Alcorcón Almería las seis Lugo Extremadura y Zaragoza Málaga ya las ocho Elche Nàstic además cita hoy importante para los hispanos la segunda del Mundial de balonmano Españas enfrenta Islandia a partir de las siete de la tarde en busca de su segunda victoria en baloncesto el Madrid ha ganado de dos a técnico hasta Zaragoza dos partidos en la prórroga del texto GBC Manresa UCAM Murcia Iberostar Tenerife

Voz 1827 35:15 las dos y treinta y cinco la una y treinta y cinco en Canarias una vez aprobados en Consejo de Ministros los presupuestos generales del Estado llegan mañana al Congreso de los diputados y entorno a ellos va a pilotar buena parte de la vida política en los próximos días también hoy de hecho con el presidente Pedro Sánchez vendiendo las bondades de sus cuentas por segundo día consecutivo ayer estuvo en Barcelona hoy ha estado en Burgos en un acto que ha terminado hace apenas unos minutos allí sigue Pedro Sedano hola buenas tardes

Voz 38 35:41 hola buenas tardes el el presidente del Gobierno ha aprovechado la ocasión para pedir a Partido Popular y Ciudadanos en voto no encontró al menos de los presupuestos generales del Estado pide que se abstengan o voten a favor pero que no votan en contra además les acusado las trece hecha según dice de atentar contra los derechos y las libertades y por eso pide precisamente la movilización

Voz 0825 36:02 todos y todas hombres y mujeres

Voz 1061 36:04 todas las generaciones nos tenemos que movilizar decirle a la derecha que nosotros defendemos una España en positivo de derechos de libertades de conquistas sociales

Voz 1 36:13 frente a la España en blanco y negro que ellos

Voz 23 36:15 vamos

Voz 38 36:17 yo es que responsabiliza a PP y Ciudadanos de lo que está ocurriendo con la ultraderecha por emergencia de esta fuerza política dice que abrazan argumentos de la ultraderecha sin ningún tipo de rubor en todo caso ha dicho que el Partido Socialista nunca va a pactar con la ultraderecha en español lo ha dicho en un acto en un mitin abarrotado con las mil personas que habían al completo y con personas todavía centenares de personas esperando en la calle Ikea ha comenzado con cuarenta y cinco minutos de retraso

Voz 1827 36:40 la opción más factible para que esos presupuestos del Gobierno socialista sean aprobados pasa por reeditar la mayoría parlamentaria de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa y con los dos partidos independentistas catalanes dudando ahora mismo en serio Euskadi Jokin Bildarratz que es senador del PNV animado a Esquerra Republicana y Alpe D Cut a votar sí para evitar unas elecciones que puedan trasladar al Congreso de los Diputados el esquema del Parlamento andaluz con una mayoría de PP Ciudadanos y Vox

Voz 39 37:07 por eso digo que si la alternativas que la alternativa a los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez es esa pues a nosotros es evidente que no les gusta con lo cual eh entendemos que es mucho mejor hacer un esfuerzo entre todos los que en su momento apoyamos la moción de censura para consolidar un gobierno estable en torno a la figura de el proceso dijo de Pedro Sánchez

Voz 1827 37:31 en el PP Pablo Casado da por inaugurada la carrera hacia las elecciones de mayo antes de la convención nacional que el partido celebra la semana que viene y que servirá para dotar de un nuevo discurso ideológico al PP uno ese discurso ideológico pretende recuperar lo que Casado ha llamado hoy esencia pata negra del PP frenar así una fuga de votos por su flanco de la extrema derecha lo ha dicho en el acto eso para proclamar a los candidatos de su partido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a Javier Bañuelos qué tal buenas tardes queda comenzó

Voz 0861 37:59 decía hoy el capítulo de piropos posiblemente los ha puesto Pablo Casado defiende su elección de candidatos en Madrid como una propuesta de futuro de garantía ida ilusión candidatos como decías pata negra no para girar a la derecha sino decía por ocupar los espectros políticos que necesitan hoy en día para ganar

Voz 5 38:17 para aquellos que sigan de strip Pando vísceras de aves para ver si hay que ir a la derecha o la izquierda aussie yo estoy en un sitio estoy en otros si elijo candidatos suele his candidatos Querido Pío de una forma de otra vamos a decir las cosas muy claras nosotros seguimos en el mismo sitio de siempre

Voz 0861 38:34 Madrid será el laboratorio de la libertad y el PP será el muro de contención del comunismo en Madrid esa ha sido la tarjeta de presentación de Isabel Díaz Ayuso hoy que marca como prioridad luchar contra la amenaza de Podemos en la comuna

Voz 0825 38:47 pesar comunismo

Voz 13 38:50 tras decir que tanto perjudica a Madrid y que no simboliza en Madrid y que vamos a combatirlo porque lo que pretenden precisamente es adormecer a los jóvenes en la sociedad con paga así con deudas

Voz 0861 39:01 hoy ha sido también el día de la presentación de José Luis Martínez Almeida que aspira a conquistar el Ayuntamiento de la capital hiper intentarlo hoy ha desvelado que su gran referente será José María Álvarez del mando

Voz 1827 39:11 por cierto Bañuelos que hoy hemos escuchado también en ese mismo acto Ángel Garrido el aspiraba a ser el candidato y a revalidar va a intentar revalidar el cargo como presidente de la comunidad pero Casado lo apartó de la carrera una cosa es lo que se dice en privado otra es lo que se dice en público pero Garrido asegura no estar decepcionado

Voz 0861 39:29 sí bueno aunque su crono decía lo mismo pero públicamente Ángel Garrido hoy ha defendido que no está ni decepcionado ni triste es más agradece en público a Pablo Casado que le diese la noticia en persona eso ha dicho le honra Garrido cree que su líder nacional ha acertado con su apuesta de candidatos aquí en pleno acto varios cargos del PP eso sí admiten que esas opciones esas apuestas son demasiado arriesgadas alguno de los grandes incógnitas es saber cuál será el futuro que deparará el actual presidente de la comunidad y de momento Pablo Casado le ha tendido la mano

Voz 14 39:59 lo vas a seguir haciendo porque no estamos tan sobrados de talento como para no saber que este partido que está llamado a reconstruir España necesita a los mejores y tú eres uno de ellos trajeado

Voz 0177 40:10 no pensado pensado en yo no eso todavía no pensado estos días tranquilamente lo lo analizará en todo caso lógicamente con quién primero la avería sí ha con el presidente

Voz 0861 40:19 con esa foto lo abierto desde la dirección del PP nuestras miden que trabajarán en la integración pero hay dirigentes populares que temen que haya una purga en el PP con erupción de lo que etiquetan ya como una nueva generación de Candy

Voz 1827 40:30 Antón gracias Bañuelos y mientras tanto en Andalucía a las puertas de la sesión de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta con los apoyos de ciudadanos y de Vox a las puertas de esa foto de las derechas Susana Díaz empieza ya la batalla política desde la oposición lo hace hoy una carta a los andaluces en la que les pide que se movilicen contra el franquismo político que a su juicio representan estos tres partidos Radio Sevilla Elena Carazo

Voz 0534 40:53 en esta carta firmada como secretaria general del PSOE de Andalucía hay publicada hoy en la web del partido Susana Díaz hace un llamamiento a los andaluces para que se impliquen al máximo en combatir a la derecha que ha blanqueado y dado protagonismo dicen las instituciones al franquismo político advierte Díaz que los que propugnan la política del odio y el enfrentamiento entre andaluces y entre españoles pretenden dinamitar la convivencia democrática con planteamientos retrógrados que niegan la pluralidad de nuestra sociedad a los socialistas nos toca estar en la oposición Don señala pese a ser la lista más votada desde este lugar insiste no va a permitir que se dé ni un paso atrás en las conquistas y libertades logradas en las cuatro décadas de andadura autonómica

Voz 1 41:38 quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó

Voz 20 41:43 un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 40 41:48 al día que crea una empresa Metro en aunque esa que eduque que enseñó unos valores que respete el medio ambiente

Voz 20 41:54 pienso luego actuó ya disponible en la Wedding Lab de Podium podcast ahí bots iTunes Google pocas

Voz 41 42:01 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 42 42:04 el juez ha citado a declarar a partir de mañana

Voz 1827 42:06 una quince imputados en la llamada operación Kitchen la que investiga el supuesto pago al ex comisario Villarejo con fondos reservados para tratar de recuperar los papeles que Bárcenas ha llevado sobre la caja B del PP quince imputados entre ellos el propio Villarejo también Eugenio Pino el comisario que dirigía la Policía Nacional durante el Gobierno de Rajoy y que estaba al frente de eso que ellos llamaban la policía patriótica Miguel Ángel Campos

Voz 1552 42:29 desde mañana hasta el viernes intensa semana de declaraciones de hasta quince imputados en el caso tan Demme que arranca este lunes por la mañana con el principal investigado

Voz 1827 42:37 comisario jubilado José Villarejo en prisión

Voz 1552 42:40 provisional desde noviembre de dos mil diecisiete es la primera toma de contacto con los imputados del nuevo juez de la causa el titular del Juzgado seis de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que coge las riendas del proceso tras la renuncia de su predecesor Diego De Gea después de Villarejo a lo largo de la semana comparecerán entre otros como imputados el ex Dire por Adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino los comisarios García Castaño y Andrés Gómez Gordo así como el ex tesorero del PP Luis Bárcenas su chófer Sergio Rios aunque esta semana con las quince citaciones los investigadores quieren avanzar en distintas piezas del proceso uno de los objetivos más relevantes es profundizar en la operación Kitchen qué pretendía destruir pruebas que perjudicaban al PP en el caso de su caja B mediante el uso de fondos reservados en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior fuentes de la investigación apuntan a su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez quién tenía la llave de la caja de los fondos reservados de las declaraciones de esta semana dependerán dirigencias futuras Martínez hoy diputado está aforado ante el Tribunal Supremo

Voz 0861 43:45 también en la Audiencia Nacional el juez José de la

Voz 1827 43:47 ha abierto esta semana juicio oral por otra de las piezas separadas del caso Gürtel la relativa mayor pelotazo urbanístico cometido por la trama que lideraba Francisco Correa Javier Carrera buenas tardes qué tal buenos tardes lo primero el juez manda al banquillo al cerebro de la trama y otras veinte personas en un auto en el que describe como la Gürtel controlaba las adjudicaciones públicas en un municipio madrileño en el de Arganda del Rey entre los años noventa y ocho y dos mil nueve

Voz 0866 44:11 así es la trama corrupta de predios sobre las arcas públicas de Arganda del Rey durante toda una década gracias a la colaboración de funcionarios concejales un alcalde y un diputado del PP hay varias operaciones inmobiliarias bajo sospecha pero la más relevantes la llamada u eh veinticuatro que involucra al también acusado hoy empresario Fernando Martín de Martinsa que junto a dos socios pagó una comisión de veinticinco millones de euros que beneficiaron al menos a Correa al alcalde Ginés López y al diputado Benjamín Martín Vasco el juez dice al menos porque no se ha podido acreditar la totalidad Roberto de cargos públicos que cobraron la mordida

Voz 1827 44:47 el control de las adjudicaciones públicas se conseguía con sobornos a las personas que mandaban el primero el ex alcalde Ginés López que según dice el juez en un empleado más de la Gürtel

Voz 0866 44:56 el ex regidor del PP en Arganda prácticamente estuvo a sueldo de la organización criminal percibió casi quinientos mil euros en mordidas a cambio de adjudicaciones ilícitas la mayor parte del dinero en negro pero también recibió regalos viajes entre ellos destacan los casi dieciocho mil euros por una estancia en el hotel Senna Tor de Estepona en dos mil quince

Voz 1827 45:16 pero mi segundo el ex diputado Benjamín Martín Vasco que prácticamente dio la vuelta al mundo a cuenta de la trama

Voz 0866 45:21 si Martín Vasco era uno más en la organización mafiosa recibió en dinero y en especie más de trescientos sesenta mil euros el diputado percibió relojes y regalos de alta joyería pero donde destacó fue en los viajes nada menos que cuarenta y un servicios turísticos regalados por la trama con viajes a Nueva York Miami París Marrakech Venecia Moscú Dubrovnik la joya de la corona Correa le pagó parte del banquete de bodas las luces el sonido el minibús para los invitados y casi treinta mil euros en el viaje de novios a Estados Unidos ya Polinesia

Voz 1827 45:52 es gracias Javier buenas tardes buenas tardes y esta semana la Comisión de Justicia del Congreso ha debatido también sobre la reforma de la ley del indulto que es del año mil ochocientos setenta los expertos que han pasado por allí no ven necesario introducir una serie de excepciones como pide el PP entre otros que quiere prohibir los indultos a los condenados por rebelión edición José María Patiño modificarlas ley de indulto para establecer un listado de excepciones no pero sí recuperar la exigencia de motivación para incrementar la transparencia y limitar la arbitrariedad del Gobierno Ésta es la conclusión que han sacado los diputados miembros de la Comisión de Justicia tras la comparecencia de seis expertos entre ellos el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas el abogado del Estado Jesús López Medel durante las dos sesiones sobrevoló el proceso y la posibilidad de que se utilice la medida de gracia si los líderes independentistas catalanes son finalmente condenados hasta que el abogado de Carles Puigdemont Jaume Alonso hebillas en su calidad de catedrático de Derecho Procesal advirtió a los diputados populares sobre su intención de excluir a los condenados por delitos de redes

Voz 1061 46:57 el guión y sedición digo es que incluso me hacen un favor como abogado en ejercicio en este caso concreto porque entonces digo naturalmente no traduce iré de inmediato lo llevaré las instancias internacionales para que vean la falta de neutralidad que hay respecto al asunto notorio que estoy defendiendo

Voz 1827 47:15 Cué villas aclaró que no van a pedir el indulto pero la posibilidad permanece intacta porque la tramitación de la reforma continuará en medio de la pugna que mantienen PP y PSOE y la certeza de que ningún partido quiere prescindir de este instrumento político una vez en el Ejecutivo son las dos y cuarenta y siete la una y cuarenta y siete en Canarias