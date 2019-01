Hora 14 Fin de Semana (19/01/2019)

Voz 1 00:00 con las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 qué tal buenas tardes las primeras nieves del invierno llegan hoy al norte de España mientras que en el resto va a llover en las próximas horas el agua que ha caído también en la provincia de Málaga no ha frenado los trabajos para tratar de llegar la Julen el niño atrapado en un pozo desde el domingo pasado a esta misma hora está previsto que empiece la perforación de un nuevo túnel paralelo al que se cayó el pequeño en Totalán está una compañera de ser Málaga Nieves Egea adelantó

Voz 0825 00:47 eh

Voz 2 00:47 buenas tardes a partir de ahora serán quince horas de trabajo para excavar ese túnel paralelo al pozo en el que cayó Julen porel descenderán los dos mineros del operativo de rescate de Asturias para realizar la otra galería

Voz 1315 00:57 la horizontal con la que llegar hasta el pequeño algo que no

Voz 2 01:00 mira antes de la madrugada del domingo al lunes el operativo de rescate dice que no le pesan las horas y que no pararán hasta llegar al niño eso sí tras la amenaza de lluvia el tiempo acompaña porque ha salido el sol

Voz 1827 01:09 la segunda conexión esta tarde está en Barcelona la Gran Vía en pleno centro de la ciudad está cortada por los taxistas que empezaron ayer una huelga indefinida anoche siete taxistas fueron detenidos por atacar coches de caddie Fay y un periodista acaba de ser agredido en la concentración situación a esta hora alma Miguel bona tarda

Voz 0563 01:26 buenas tardes la Gran Vía sigue cortada y llena de taxis y así seguirá por lo menos hasta esta tarde a las seis hay convocada una reunión de acabar con los taxistas cuando termine estos decidirán en asamblea como sigue la protesta durante la asamblea de esta mañana un periodista de El País ha recibido un cabezazo de un individuo cuando los periodistas pedían más espacio para escuchar lo que decidía la Asamblea los taxistas que lo han visto han dicho que el agresor no era taxis no

Voz 1827 01:51 qué otra protesta esta tarde en Bilbao la de los pensionistas cuando se cumple justo un año de las primeras movilizaciones de este colectivo en aquella ciudad que se extendieron después con fuerza al resto de España a partir de las dos y media vamos a escuchar el balance que hacen de este año de lucha la agenda política pasa por la convención nacional que el PP celebra en Madrid y que ha tenido hoy como estrella invitada a José María Aznar que renunció en dos mil dieciséis a la presidencia de honor de el partido que dirigió y que no ha coincidido con Mariano Rajoy que estuvo ayer Aznar entre otras cosas ha ensalzado a Pablo Casado ha advertido de que el PP ya no está solo como en Andalucía para iniciar el cambio ya pedido también abrir las puertas del partido para todos aquellos que quieren defender

Voz 0861 02:38 de España María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1461 02:41 buenas tardes el discurso de Aznar ha sido muy diferente al que entonaba cuando se refería Rajoy para él todo darán críticas para Casado han sido elogios a de ha encumbrado

Voz 3 02:51 tenemos un gran líder yo líder como matice ha dicho con acierto ese otro tiempo sin tutelas ni tu tía un líder

Voz 1461 03:06 aunque eso sí el presidente de FAES que ha llegado ya esta convención

Voz 2 03:09 triunfal no ha podido evitar como ha hecho siempre pone

Voz 1461 03:12 verle deberes al nuevo líder del PP ha dicho que lo que debe hacer para enfrentarse a Vox ciudadanos dejando eso sí claro por una vez tras muchos años el partido al que apoya esto se ha convertido en noticia los

Voz 0660 03:25 que España necesita para responder con éxito este desafío contra nuestra continuidad histórica y contra nuestro futuro son los votos

Voz 4 03:38 que deben de ir al Partido Popular y que desde ahora pido para el Partido Popular

Voz 1461 03:47 además Aznar ha cargado contra el Gobierno ha comentado que se desarticular ya el golpe de Estado que se ha dado en Cataluña dice que Sánchez no está dialogando sino que se ha rendido a los independentistas para en lo que está haciendo el presidente del Gobierno es un insulto a los españoles ya la democracia

Voz 1827 04:01 el Podemos ha reunido hoy en Madrid a todos sus dirigentes autonómicos y a los cabezas de cartel en las elecciones de mayo no ha ido Íñigo Errejón protagonista esta semana de una nueva crisis interna en este partido al anunciar que se presentará a las autonómicas en Madrid bajo las siglas de más Madrid la marca de Manuela Carmena Hinault bajo las siglas de Podemos Pablo Echenique decía la entrada de esta reunión que no cierra la puerta a hablar con la plataforma de Carmena

Voz 1662 04:22 a día de hoy no hay ninguna negociación abierta con con el partido de de Manuela Carmena de Íñigo Errejón la organización madrileña ahora mismo está en son creo que lo primero esa elegir un candidato o candidata de Unidos Podemos y a partir de ahí pues si hay que dialogar con otras fuerzas políticas con los compañeros de Madrid los que tengan que decir

Voz 1827 04:42 el titulares de deporte Uxue Caballero buenas tardes

Voz 0441 04:45 tal buenas tardes hoy se juegan tres partidos más en Primera División a las cuatro y cuarto Real Madrid Sevilla en el conjunto blanco Solari recupera a Benzema y Courtois y el Sevilla llega con su once de gala disponible a las seis y media será el Huesca Atlético de Madrid y a las nueve menos cuarto se jugará el Celta Valencia

Voz 1827 04:58 hora catorce y cinco minutos

Voz 5 05:03 hora catorce Madrid Isabel Salvador qué tal muy buenas tardes

Voz 0825 05:20 del Díaz Ayuso candidata del Partido Popular en la comunidad de Madrid creo que muchos votantes del partido

Voz 8 05:25 colar están pensando irse a Vox esos votantes no he considerado que fueran sectarios porque sino sería decir que el PP lo ha sido cuando no es así

Voz 0825 05:35 no es nada habitual escuchar a un dirigente del Partido Popular expresar en voz alta el temor que sin duda está marcando la dirección de su partido la fuga de su electorado de sus votantes hacia la extrema derecha y con ese posible horizonte los populares celebran en este fin de semana su convención en la capital el Partido Popular de convención podemos de comité electoral con una ausencia que sin duda ha sido la protagonista del día de Íñigo Errejón

Voz 1662 05:59 yo mismo le invité antes de conocer que iba a ser el candidato de otra fuerza política siendo candidato de otra fuerza política pues no tiene sentido que voy a una reunión de Podemos Pablo Echenique en secreto

Voz 0825 06:11 Pedro animación que vuelve a situar a Errejón fuera de Podemos pide a los suyos pasar página tras la crisis abierta según dice por su ambición personal y una voz más la del secretario general de Podemos aquí en la Comunidad de Madrid Ramón Espinar que no aclara si estaría dispuesto a liderar una candidatura de Unidos Podemos que compita con la de Errejón

Voz 1787 06:32 el liderazgo es un ejercicio de responsabilidad no un capricho por tanto yo hoy no voy a poner encima de la mesa ningún capricho lo que voy a poner encima de la mesa es mi responsabilidad como secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid

Voz 0825 06:46 la política Centre sin duda la información de Madrid en este fin de semana a cuatro meses de las elecciones pero hay otras noticias que repasamos en titulares con la ayuda de Aurora Santos y Paul Asensio

Voz 0089 06:56 condenado a veinte años de prisión un pederasta por violar a un niño y abusar de otro además de acosar por internet a otros menores el joven que apenas tiene veinte años elegía a sus víctimas entre los hermanos pequeños de sus amigos y vecinos de una urbanización de Collado Villalba la sentencia le prohibe trabajar con menores durante cincuenta

Voz 0808 07:12 el Ayuntamiento de Getafe ha homenajeado esta mañana a la joven Sandra Palo vecina del municipio que fue violada y asesinada en dos mil tres por cuatro jóvenes menores de edad el Consistorio ha inaugurado una placa en su recuerdo en el parque de Castilla La Mancha junto al barrio en el que residía sangre

Voz 0089 07:25 los maquinistas de Metro han vuelto a parar esta mañana siguiendo la convocatoria del sindicato que los agrupa los paros han afectado a seis líneas desde el sindicato dicen que estos paros continúan porque desde la con

Voz 0441 07:35 unidad no se toman medidas para corregir la pérdida

Voz 0089 07:38 de calidad del servicio y la Federación de Asociaciones de Padres

Voz 0808 07:40 Alumnos Giner de los Ríos ha presentado esta mañana el libro no fallarán que repasa los momentos más duros de la organización en los que se manifestaron en contra de las políticas educativas del PP que dicen privatizar aunque degradar a la educación pública en la Comunidad de Madrid

Voz 0825 07:52 del deporte Uxue Caballero buenas tardes

Voz 0441 07:55 buenas tardes a las cuatro y cuarto comienza el partido en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y Sevilla a las seis y media el Atlético de Madrid visita al Huesca mañana turno para el Leganés y Rayo mientras que anoche el Getafe goleó cuatro cero al Alavés en baloncesto el Real Madrid cayó en Montenegro setenta y tres S

Voz 0825 08:10 la y nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras de la Comunidad Jorge López buenas tardes

Voz 1520 08:17 buenas tardes a esta hora el primero hablamos de un accidente la M quinientos tres a la altura de Majadahonda en dirección entrada a la capital que con gestiona el tráfico también complicaciones de entrada a la capital por la A uno hasta nudo Manoteras por la A dos en Canillejas y por la A seis en El Plantío y también en Majadahonda a la M40 está densa en Villaverde hacia la A4 y atención también porque hay nivel rojo en el puerto de Navacerrada es obligatorio el uso de cadenas y está prohibido el paso a camiones y autobuses por la nieve

Voz 0825 08:45 gracias Jorge gracias DGT ella en lo escuchaban la nieve ha hecho acto de presencia el cielo está cubiertos esperan lluvias generales dadas por la tarde en toda la Comunidad han bajado las temperaturas seguro que lo han notado las máximas rondan de media las los nueve grados a esta hora apenas tres en el centro de la capital en las cierra se mantiene por lo tanto la alerta amarilla por nieve durante todo el fin de semana Alfonso Ojea buenas tardes hola buenas tardes Isabel

Voz 0089 09:11 la nieve ha llegado por fin al Sistema Central tras más de cinco semanas sin caer ni un copo con una inversión térmica de tal magnitud que en la capital la gente se lava hasta hace cinco días dos mil trescientos metros más arriba se registraban dos feo trece grados positivos una situación meteorológica que ha destrozado la temporada de la nieve en la región madrileña las instalaciones sin ver les no han logrado operar no han logrado abrir ni una jornada toda esta situación en medio de la Navidad el momento de mayor facturación del sector facturación que definitivamente se ha perdido desde este sábado la previsiones de nieve no mucha desde luego durante este fin de semana pero necesaria para ser la base de lo que está por llegar se esperan más precipitaciones sólidas y con mayor intensidad durante la próxima semana

Voz 9 09:54 hay por supuesto se espera frío

Voz 0089 09:56 no en altitudes superiores a los mil quinientos metros en esta jornada de sábado se van a registrar once grados negativos en las cumbres más altas del Parque Nacional de Guadarrama mucho frío que puede ser nieve y que debe devolver el dinamismo a un sector parado ya demasiado tiempo

Voz 0825 10:13 gracias Alfonso la lluvia y la nieve que ya escuchábamos está cayendo con fuerza a esta hora en la sierra de Madrid que sin duda son bienvenidas para dispersar la contaminación el Ayuntamiento de Madrid ha desactivado hoy todas las restricciones al tráfico han bajado los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno en la previsión para las próximas horas para los próximos días ayuda porque va a mejorar la ventilación atmosférica esta semana en los días que ha estado activado ese protocolo ha bajado el tráfico dentro de la almendra central algo más de un nueve por ciento bueno vamos ya con todas las dos Si quince minutos de la tarde con la política que ha vuelto a centrar la información de este fin de semana aquí en Madrid con dos citas protagonistas por un lado la convención nacional del Partido Popular por otro el comité electoral de Podemos marcando en este caso enmarcado por una ausencia la de Íñigo Errejón Nos vamos a acercar en primer lugar hasta Ifema donde los populares celebran su cónclave Javier Bañuelos muy buenas tardes

Voz 0861 11:15 qué tal buenas tardes bueno del mensaje contra el

Voz 0825 11:17 sectarismo de Rajoy hace apenas unas horas al de la candidata de Casado a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso quién no ve sectarismo en la extrema derecha al tiempo que reconoce abiertamente que eso sí les está quitando a sus votantes

Voz 0861 11:31 si en esta convención los matices son importantes aquí nada se deja en manos de la interpretación algún húngaro muy importante dentro del PP Nos ironizaba esta mañana con esa ansiada refundación del Partido Popular el rearme ideológico que se está cuajando en este pabellón del Ifema algunos dirigentes asumen que desde este fin de semana regresa el pasado más duro del PP con el que por cierto no todos se sienten tan cómodos andar de momento hoy no mencionó directamente a Vox ayer Rajoy tampoco pero hoy como decía así lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP a la Comunidad de Madrid reconoce abiertamente que dan por hecho la fuga de militantes del PP al partido del ultraderechista Santiago Abascal aunque eso sí lucharán decía por recuperarlos

Voz 0825 12:14 creo que muchos votantes del Partido Popular

Voz 8 12:16 están pensando irse a Vox esos votantes no he considerado que fueran sectarios porque sino sería decir que el PP lo ha sido cuando no es así hay postulados de Vox que no comparto como tampoco los comparto de Ciudadanos y creo que el Partido Popular va a recuperar a todo su electorado íbamos además a ganar el voto joven y por eso no va a hacer falta ni es protagonista hablar de otros partir

Voz 0861 12:41 el Ayuso no creen el sectarismo de Vox a diferencia del presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido marcaba distancias hasta mañana con el partido de Vox

Voz 5 12:51 pues no lo sé yo creo que en todo caso nosotros

Voz 0177 12:54 compartimos eh apenas nada la con con Vox me parece que es un partido que claramente lanza más soflamas que propuestas y nosotros nunca es somos en nuestros un un partido de centro derecha que lo que pretende es gobernar para todos sin lanzar propuestas sensatas y razonables no yo creo que otro no estarán eso importante pues si ya lo he dicho yo que Órbigo mi posición es conocida

Voz 0861 13:12 hay mono en el equipo de Ayuso entienden las diferencias de discurso con Garrido y con la propia diez Ayuso principalmente porque será ella quien tenga en un futuro que acabar entendiéndose con Vox

Voz 0825 13:23 bueno una convención en la que también se ha estrenado el candidato popular a la Alcaldía de la capital del nos están quitando votantes que escuchamos a Díaz Ayuso a nosotros no miramos los naranjas ni a los verdes

Voz 10 13:37 Seremos el gobierno de la sensatez y del sentido común el Gobierno no de la gente el gobierno de las personas el gobierno de los impuestos bajos nosotros seremos y garantizaremos un Madrid en libertad y cómo lo vamos a hacer sin mirar a derecha y a izquierda sin mirar a verdes naranjas

Voz 0825 13:58 bueno uno se estrenan es el caso de Almeida quién escuchábamos y han coincidido en este caso con las la vieja guardia del Partido Popular madrileño Javier

Voz 0861 14:07 sí por ejemplo Esperanza Aguirre hoy con pocas ganas por cierto de hablar con la prensa o el flamante jefe de gabinete de Casado que antaño fue el consejero de Sanidad de Ignacio González hablamos de Javier Fernández Lasquetty la estrella de la mañana caso ha sido José María Aznar que ha puesto esta mañana empieza a todo el plenario entre ellas a su mujer Ana Botella hoy también muy presente en esta convención nacional del PP Botella que recordemos está condenada por el Tribunal de Cuentas por malvender los pisos públicos del Ayuntamiento a un fondo buitre aún así para los nuevos candidatos como José Luis Martínez Almeida Botella decía hace unos días es uno de sus grandes referentes políticos en los que inspirará su propia campaña

Voz 0825 14:45 gracias Javier esto en el Partido Popular en Podemos reunión del Comité Electoral en el que una ausencia la de Íñigo Errejón sea llevado desde luego todo el protagonismo Mariela Rubio

Voz 0861 14:55 el secretario de Organización de Podemos justificaba así la

Voz 0825 14:58 ciencia de Íñigo Errejón yo mismo hago invita

Voz 1662 15:01 antes de conocer el que iba a ser el candidato de otra fuerza política siendo en candidato de otra fuerza política pues no tiene sentido que venga a una reunión de Podemos

Voz 0861 15:10 tras unos días muy tristes decía Echenique el partido debe ahora pasar página los compañeros de Madrid deben nombrar un candidato y sólo entonces se podrán iniciar conversaciones con otros grupos políticos

Voz 1662 15:22 a día de hoy no hay ninguna negociación abierta con con el partido de de Manuela Carmena ida Íñigo Errejón la organización madrileña ahora mismo está en son creo que lo primero es a elegir un candidato o candidata de Unidos Podemos y a partir de ahí pues si hay que dialogar con otras fuerzas políticas hagan los compañeros de Madrid los que tengan que decir

Voz 0861 15:42 el número dos del partido morado se ha pronunciado también por lo dicho por Izquierda Unida Madrid ayer que no quiere dos candidaturas distintas a la comunidad y apuesta por una lista unitaria

Voz 1662 15:51 esa propuesta fue inmediatamente desmentida por la dirección federal de Izquierda Unida yo creo que queda a que tampoco conocía los planes de Manuela Carmena y de ida Íñigo Errejón también está teniendo su debate como

Voz 0861 16:04 aunque Echenique ha dejado claro que los planes pasan por nombrar un candidato de Unidos Podemos a la Comunidad de Madrid como hiciera ayer ha vuelto a dejar la puerta abierta a que finalmente ese concurra con una lista unitaria

Voz 0825 16:14 una voz más todavía en esa herida abierta en la Secretaria General de la Comunidad de Madrid Ramón Espinar que no ha aclarado si estaría dispuesto a liderar una candidatura de Unidos Podemos que compita con la de Errejón

Voz 1787 16:26 creo que hace cinco años este proyecto lo levantaron miles de hombres y mujeres con ilusión dándose la mano arrimando el hombro dando lo mejor de sí mismos y de sí mismas poniendo toda su ilusión toda su esperanza en cambiar nuestro país eso merece por parte de los líderes una respuesta que entienda que el liderazgo es un ejercicio de responsabilidad en un capricho

Voz 7 16:50 dos y diecisiete minutos del ataque

Voz 0825 19:06 vamos ya con otras cosas la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la denuncia contra el presidente de la comunidad contra Ángel Garrido la consejera de políticas sociales y el consejero de Educación por un presunto delito de prevaricación denuncia presentada por una plataforma de padres y madres el Instituto San Fernando tras el traslado de un grupo de menores extranjeros no acompañados a los que se les conoce como amenas desde el centro de primera acogida de Hortaleza a un edificio que está en este instituto Aurora Santos

Voz 0159 19:34 los padres denuncian que se enteraron porque el AMPA organizó una reunión para contarles que habían oído que la Comunidad iba a pasar de educación a políticas sociales la adscripción de la residencia en la que desde diciembre se encuentran estos Mena Laura Porras miembro de la Plataforma para la Defensa de la educación pública de San Fernando asegura que desde el Instituto pidieron personarse en el proceso pero que no recibieron respuesta

Voz 16 19:56 el espía al principio de todo información de todo tipo de que iban a hacer como iba a hacer no contestaron a nadie ni al Consejo Escolar a la dirección del colegio mía la AMPA no contestaron a nada entonces ante este ocultismo secretismo pues es que no nos quedaba otra opción que la vía judicial

Voz 1315 20:14 presentaron así la denuncia por prevaricación

Voz 0159 20:16 por qué dice Porras sabían que estaban actuando mal y aun así decidieron seguir adelante desde la Comunidad se ha pronunciado esta mañana el presidente Ángel Garrido que ha restado importancia a este proceso

Voz 0177 20:26 no hay nada que tenga que ver ni con Fiscalía ni con prevaricación sino una petición del Tribunal de lo Contencioso en relación a a esta a esta petición de medidas cautelares que insisto estoy convencido que no se iban a otorgar

Voz 0159 20:38 mientras tanto los padres piden a la Comunidad que recapacite porque además las condiciones en las que se encuentran los Mena no son las adecuadas porque al pertenecer Instituto residencia distintas adscripciones no pueden salir del recinto menos durante el horario lectivo

Voz 0825 20:51 y ahora la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite esta denuncia de los padres todavía enclave tribunales un pederasta de Collado Villalba ha sido condenado a veinte años de cárcel por violar a un niño abusar de otro y acosar por internet a otros menores el condenado elegía a sus víctimas entre los hermanos pequeños de sus amigos y vecinos de una urbanización la sentencia le prohíbe trabajar con menores durante cincuenta años información de Alberto Pozas

Voz 1827 21:18 para cuando el acusado fue detenido en febrero de dos mil

Voz 0055 21:20 diecisiete llevaba varios años haciendo lo mismo aprovechaba la confianza que inspira entre los hermanos pequeños de sus vecinos de la urbanización contactaba con ellos pues whatsapp o Instagram en Collado Villalba primero les pedía fotos de carácter sexual irse accedían mantenía encuentros sexuales con ellos lo hizo según la justicia sabiendo en todo momento que ninguno llegaba a los dieciséis años de edad según la oriental Provincial de Madrid llegó a abusar de uno de ellos también violó en un coche a otro menor al que había conocido a través de Internet en total una condena de veinte años nueve meses y siete días de cárcel por un delito de agresión sexual otro de abusos

Voz 1827 21:52 nueve contra la libertad sexual otro contra la entidad

Voz 0055 21:55 ya y un último delito de pornografía infantil cuando la Guardia Civil examinó su ordenador además encontró más de mil fotos de menores de edad descubriendo también que utilizaba imágenes íntimas de una amiga suya como moneda de cambio con sus víctimas era acusado de lleva dos años de prisión ya recurrido su condena ante el Tribunal Superior de Justicia

Voz 0825 22:11 y en Las Rozas la mujer de ochenta y cinco años enferma Alzheimer que ayer desaparecía de la Residencia Monte Salud en la que vivía ha aparecido muerta esta mañana la policía ha encontrado su cadáver a tres kilómetros de este centro se apunta a que haya podido morir por el frío de la noche Raquel Fernández

Voz 1315 22:27 hola buenas tardes a unos tres kilómetros de la residencia ha sido encontrado el cuerpo de la mujer que al parecer sufría alzhéimer de la que nada se sabía desde la tarde de ayer cuando desapareció fuentes de la investigación explican que el cadáver ha aparecido sin signos de violencia por lo que otras fuentes cercanas al caso indican que entre las hipótesis que se barajan como posible causa del fallecimiento podría estar una supuesta hipotermia y es que en la zona cercana a la carretera de El Escorial esta madrugada se habrían alcanzado casi tres grados bajo cero en el dispositivo de búsqueda de esta señora han participado unidades caninas de Protección Civil voluntarios de este servicio de emergencia la Guardia Civil Policía Local David Santos ex concejal de Seguridad de Las Rozas

Voz 17 23:12 inmediatamente se puso un dispositivo de búsqueda formado por más de sesenta personas y treinta vehículos entre voluntarios de Protección Civil Policía Local Guardia Civil en la mañana de hoy sobre las nueve y media de la mañana por desgracia una pareja de la Policía Local encuentra el cuerpo sin vida a unos tres kilómetros de los residencia en un espacio natural de complicado acceso

Voz 1315 23:32 la Cadena SER se ha puesto en contacto con la residencia en la que al parecer vivía esta mujer y hasta el momento declinan hacer declaraciones

Voz 0825 23:39 enseguida vamos con el deporte pero antes les proponemos conocer algo más el trabajo de José Manuel Broto es Premio Nacional de Arte Gráfico hace dos años con el color como centro de su obra es un recorrido que nos acerca a Raquel García

Voz 18 23:54 el color domina la obra gráfica de las más de medio centenar de obras expuestas de José Manuel Broto desde los años ochenta y hasta las más recientes las que sobre todo utiliza el ordenador como cuenta el propio artista quería alejarse del dramatismo del blanco y negro fue un camino de búsqueda un intento de alcanzar la armonía el paso que le llevó de la penumbra la luz

Voz 19 24:12 clavado históricamente que así ha sido siempre como en blanco y negro en cambio necesité color y bueno y lo y lo introduje pero cuando el color no como un efecto así más decorativo más eh no tan importante sino que para mí colores ese estoy es estructural tanto en pintura como es algo que que conforma la

Voz 18 24:31 abrumado por la cercanía de Goya en la sala de exposiciones de la Real Academia de San Fernando cuenta Broto que la exposición incluye su personal homenaje a los estampado eres más que colaboradores son coautores os explica son ellos quiénes mejoran la obra tus ideas son ellos quiénes las materias

Voz 0441 25:11 qué tal buenas tardes a las cuatro y cuarto arranca el partido en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Sevilla Solari sigue teniendo las bajas de hombres importantes como Gareth Bale y Tony Cross pero recupera a Courtois ya Benzema de la lesión del delantero habló el técnico en la previa

Voz 21 25:24 Lin tiene una lesión en un dedo en el dedo meñique no es un problema para que el desarrollo de su su carrera de futbolista niega este fin de semana ni el miércoles ni el que viene y él lo vi muy bien dice lo veo muy bien entrenando y yo lo vemos contento creo que lo pisaron no pero está bien lo vivían de buen humor así que estamos contentos de que de que esté con nosotros otra vez

Voz 0441 25:43 el Atlético de Madrid visita al Huesca las seis y media con la enfermería llena Saúl Vitolo Diego Costa Savic Call Martin su Filipe Luis así que Simeone solo dispone de doce jugadores de la primera plantilla mañana turno para el Leganés y Rayo mientras que anoche el Getafe goleó cuatro cero al Alavés con dobletes de Jaime Mata y Jorge Molina que dejan al equipo de Bordalás sexto con treinta y un puntos en segunda división el Rayo Majadahonda recibe al Zaragoza a las seis de la tarde y en la Euroliga de baloncesto el Real Madrid en Montenegro setenta y tres a sesenta

Voz 0825 26:12 después el deporte

Voz 22 26:15 los que

Voz 5 26:17 en pie

Voz 22 26:21 sobre

Voz 0825 26:22 escuchamos a Silvia Pérez Cruz con sus tres locuras canción con la que se cierra la noche de los doce años nominada a los Goya Se acerca la gala del cine español y para los que todavía no han tenido oportunidad de ver todas las películas que optan a llevarse alguno de los cabezones lo pueden hacer en la sala Berlanga a tres euros no hay excusas por lo tanto para este fin de semana de cine

Voz 7 26:44 con programa triple Miriam Soto esta tarde

Voz 5 26:47 cinco y media en la controvertida Carmen y Lola de Arantxa Echevarría desde luego ayer hija inclusiva la cinta que opta a la ocho galardones cuenta la relación entre dos mujeres gitanas más eh ya las ocho viaje al cuarto de una madre de Cécilia rico que está seleccionada para el premio Goya a la mejor dirección novel que volviera estudiar la digas tonterías sabes que siempre tenemos cosas estudia Pola Sara más le llama Ana de día de Andrea Jaurrieta también finalistas al Goya por su primer largometraje Malena se repite en horario a las cinco y media entre dos aguas

Voz 23 27:31 el goteo de vergüenza de talla de de darme dinero a mí que no hay ninguna sesgada de Isaki Lacuesta que intentará obtener el Goya

Voz 5 27:40 al mejor documental de apática a las ocho tirándolo todo lo demás lo veo normal la comedia de los últimos meses parece un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España súper Lope de Javier Ruiz Caldera que compiten por tres premios Goya ya las diez de la noche de doce años de Álvaro este tipo no pueden hablar con nadie

Voz 24 28:01 nadie puede hablar con ellos la película que cuenta el cautiverio del político

Voz 5 28:06 Uruguay Pepe Mujica está seleccionada para tres Goya las entradas para todas estas películas en entradas punto com

Voz 0825 28:17 el cine también mucho cine en Carabanchel dentro de la agenda de fin de semana de Enrique García

Voz 25 28:22 hace cuarenta años un grupo de vecinos de Carabanchel propuso Tierno Galván hacer un festival de cine lejos del epicentro de la ciudad hoy esa propuesta se ha consolidado como la antesala de los Goya y la Semana del cine español de Carabanchel es también otra forma de entender los festivales pases gratuitos en los centros culturales del barrio una alfombra roja donde caben todos Esther Gómez concejala del distrito para ver una vez

Voz 26 28:49 a condenados accedido Goya como Reino con Caminero la conoce pero también pendiente no tenemos por ejemplo las distancias urbana de día oí y luego también pues otro otro tipo de de cine también de humor pero no la de crímenes son gente por supuesto también no se olvida cada proyección de cine infantil también para nuestros pequeños en estas pequeñas ya ha llegado al Teatro Real

son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 5 30:04 eh

Voz 1827 30:20 hola de nuevo muy buenas tardes el equipo de rescate no llegará hasta el punto en el que se cree que está Julen al menos hasta la noche del domingo lo acaban de anunciar hace sólo unos minutos tenían previsto hacerlo a lo largo de este sábado pero los trabajos se han retrasado en las últimas horas el último es que ya está lista la perforadora con la que tratarán de construir un segundo túnel con túnel paralelo al pozo en el que cayó el pequeño hace ya seis días hasta allí se ha trasladado el nuevo presidente de Andalucía que no está hoy por tanto en la convención nacional que su partido celebró en Madrid el discurso más destacado allí ha sido hoy el de José María Aznar el hombre que renunció a la presidencia de honor del PP en tiempos de Mariano Rajoy ha querido ensalzar esta mañana la figura de Pablo Casado

Voz 3 31:04 tenemos un gran líder líder como matice ha dicho con acierto israelíes otro tiempo sin tutelas ni tu tía un líder común Castillo acaba de referirse el presi

Voz 1827 31:19 entre Sánchez ahora mismo a la hoja de ruta del PP el PP quiere volver a su peor pasado dice

Voz 1722 31:24 ahora no sabemos si este fin de semana se reúnen no sabemos si para fundarse para refundar se por lo pronto lo que hacen es fundirse con la ultraderecha que es quién les marca el paso y Laos

Voz 1827 31:33 muta y además Íñigo Errejón no ha ido esta mañana la reunión de Podemos con todos los cabezas de cartel para las elecciones de mayo Almudena López sino buenas tardes

Voz 0441 31:41 buenas tardes y después de que Errejón anunciase

Voz 9 31:43 me presentaría estos comicios bajo la marca electoral de la alcaldesa Manuela Carmena desde la formación insisten en que deben superar la crisis lo antes posible Ramón Espinar es el líder de Podemos en Madrid

Voz 5 31:53 con lo que tiene relevancia no es que opinaba

Voz 1787 31:55 hemos cada uno de lo que ha hecho el otro lo que es importante ahora es que seamos capaces de levantarnos de este golpe Iker seamos capaces de entender una cosa que entiende absolutamente todo el mundo

Voz 5 32:08 y es que lo que nos pide la gente es un ejercicio de responsabilidad y no dar ninguna espectáculo

Voz 1827 32:14 los taxistas de Barcelona mantienen bloqueada la Gran Vía

Voz 9 32:17 están en huelga indefinida las protestas de anoche terminaron con siete taxistas detenidos por atacar a coches de Cádiz

Voz 1827 32:23 los pensionistas vuelven a las calles de Bilbao

Voz 9 32:26 se cumple un año de las movilizaciones que se trasladaron después al resto de España asciende a unos veinticinco Bale

Voz 27 32:32 huy muy buenas que llevaba bien movilizando con sistema

Voz 5 32:36 público de pensiones

Voz 0089 32:39 pensiones dignas hablaremos de pensiones hablaremos también

Voz 1827 32:41 en el colapso judicial que sufre en buena parte de los juzgados español

Voz 9 32:44 a las puertas de que las asociaciones de jueces y fiscales decidan si vuelven a la huelga reclaman más recursos Ignacio González Jueces para la Democracia

Voz 29 32:53 sí es bueno reducción de efectivos de crítica hacia bien te interceptar el personal

Voz 1827 33:01 queda en Euskadi la madre de la niña encontrada muerta en su casa esta semana

Voz 9 33:04 en la mujer fue hallada herida grave junto a su hija de nueve años está a la espera de prestar declaración

Voz 1827 33:10 Donald Trump anunciará hoy novedades sobre la construcción del muro en México

Voz 9 33:13 aquí también sobre el cierre de la Administración el más largo de la historia de Estados Unidos el anuncio de Trump coincide en el tiempo

Voz 0825 33:19 con las marchas de mujeres convocadas por todo el país

Voz 9 33:21 el segundo aniversario de la llegada del magnate a la Casa Blanca menos

Voz 30 33:24 el sesenta y seis personas han muerto en México al explotar una toma ilegal de combustible en el momento de la explosión había hasta a doscientas personas muchas de ellas mujeres y niños que se habían

Voz 9 33:35 saltado el cordón de seguridad Iker intentaban robar

Voz 1827 33:38 el combustible con vida una aquí esta noche se entregan en Bilbao los Premios Feroz de cine con el Reino con diez nominaciones como una de las favoritas en Madrid la banda de David Bowie le rinde homenaje cuando se cumplen tres años de su muerte algunos de los músicos que lo acompañaron durante toda su carrera actúan esta noche en el Circo Price deportes su Sue Caballero buenas tardes qué tal buenas

Voz 2 35:56 hola buenas tardes este túnel que empezará a excavar se tendrá sesenta metros de profundidad se ejecutará mediante una perforadora después de un desmonte del Cerro de veintitrés metros toda una odisea para los técnicos por las dificultades que han encontrado al toparse con un macizo rocoso de pizarra de gran dureza que ha ralentizado los trabajos por este túnel descenderán en una especie de la metálica de un metro veinte de diámetro los dos mineros del operativo de rescate de Asturias para acabar manualmente la otra galería esta horizontal con la que llegar a donde se encuentra el pequeño bajó un tapón de tierra a setenta y un metros de profundidad pero para eso habrá que esperar veinte horas más por lo que en el escenario más favorable se llegaría este niño como pronto en la madrugada del domingo al lunes a pesar de los contratiempos las ingentes tareas de rescate que no han parado día y noche una obra de ingeniería civil humanitaria al ha llegado a llamar el portavoz del operativo el ánimo de las personas que trabajan en el rescate no decae y aseguran que no les pesan las horas Ángel García Vidal

Voz 1461 36:51 portavoces operativo delegado del Colegio dijera

Voz 2 36:53 pero este caminos tema nada

Voz 33 36:55 todos los compañeros que trabajan allí que estamos trabajando nuestro único objetivo es llegar a Julen cuanto antes y por tanto es una es una motivación tremenda no pesan las hora no pese al cansancio no piensa no dormir luego ya veremos pasará factura tarde pero nosotros esperamos de que tenemos la esperanza de poder llegar cuanto antes si llevárselo a su padre

Voz 2 37:24 a esta hora el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno visita el operativo de rescate en Totalán y a los padres de Julen también pendientes del tiempo y aunque sigue habiendo nubes no llueve algo importante para el normal desarrollo de los trabajos aunque eso sí arrecian

Voz 9 37:38 el frío gracias Nieves y noticia que acabamos

Voz 1827 37:40 hay que conocer ahora mismo también en la en Andalucía un niño de cuatro años ha muerto de un disparo durante una cacería en la provincia de Sevilla que más sabemos ahora

Voz 1694 37:48 me estoy el suceso ha registrado a las once y media de la mañana cuando desde la propia finca donde se celebraba la cacerías ha dado aviso al Servicio de Emergencias uno uno dos cuando los efectivos médicos han llegado el niño de cuatro años aún se encontraba con vida y ha sido trasladado al centro de salud más cercano en la misma localidad sevillana de Burguillos en estas instalaciones los sanitarios han intentado reanimarle durante dos horas pero ha sido imposible finalmente ha fallecido

Voz 1827 38:12 y la tercera conexión de esta tarde no lleva hasta Barcelona allí los taxistas mantienen cortada a esta hora la Gran Vía por segundo día consecutivo están en huelga indefinida en contra de la decisión del Gobierno en catalán de permitir contratar un coche con conductor sea un Uber nunca vi Fay con sólo quince minutos de antelación Hinault con veinticuatro horas que era lo que exigía el sector del taxi cómo está la situación a esta hora en el centro de la ciudad Miguel

Voz 0563 38:36 la gran vía sigue cortada llena de taxis y así seguirá por lo menos hasta esta tarde a las seis hay convocada una nueva reunión con los taxistas cuando termine esto se reunirán de nuevo en asamblea en la de esta mañana el portavoz del sindicato mayoritario Élite Taxi Alberto Álvarez ya ha avanzado que si no les gusta lo que les proponga hoy al Govern no se moverá

Voz 34 38:54 esperamos que este conflicto se termine dejen de hacer lo que tenían que hacer una mesa de negociación junto a habilitar de crisis urgente yo empecé este problema que si no lo haremos aquí el tiempo que haga falta no nos vamos a rendir

Voz 0563 39:16 nos vamos al partido de momento en la Asamblea de la mañana lo único que sea acordado es que harán carreras gratis para quienes tengan que ir o venir del hospital también para personas con movilidad reducida que necesiten desplazarse el resto de ciudadanos y turistas que necesiten un taxi tendrán que buscar un medio de transporte

Voz 1827 39:33 la noche terminó ayer con siete taxistas detenidos por provocar destrozos en coches de Gabi Fay ya esta tarde durante la concentración de los taxistas lo escuchábamos a las dos han agredido a un periodista Emma

Voz 0563 39:44 si ayer los taxistas además de concentrarse y cortar la Gran Vía hicieron una manifestación por el centro de Barcelona durante el recorrido agredieron a algunos conductores de Fay destrozaron también

Voz 1827 39:55 sus vehículos unos actos que terminaron

Voz 0563 39:57 como decías con siete detenidos y que hoy el portavoz de los taxistas ha condenado rotundamente

Voz 34 40:04 la violencia no no nos ayuda en nuestra lucha condenarla

Voz 35 40:15 no se les el logre al final

Voz 0563 40:17 el de la Asamblea justo después de escuchar a Alberto Álvarez hacer esta condena de los actos violentos un periodista de El País que estaba cubriendo precisamente esta asamblea de taxistas y que estaba en el corrillo con el resto de cámaras y redactores ha recibido un cabezazo en la cara de un individuo que también estaba en la Asamblea pero que los taxistas que lo han visto Nos han asegurado que no era taxista parece ser que todo ha empezado cuando este periodista de El País ha defendido aún cámara que estaba siendo increpado por un grupo de taxistas cuando grababa una discusión que estaba teniendo lugar en esta asamblea

Voz 1827 40:49 ni la agenda política del día pasa hoy por la convención que el Partido Popular celebra este fin de semana en Madrid en la que pretenden dotarse de un nuevo armazón ideológico para este tiempo político fuera del poder y con dos competidores en el espectro de la derecha casado no ha conseguido en esta Convención la foto de unidad de pasado y presente del PP porque Rajoy que estuvo ayer ha vuelto a su vida como registrador de la propiedad evitando así coincidir José María Aznar que ha sido el plato fuerte de esta mañana María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 9 41:18 buenas tardes los ex presidentes con dos estilos

Voz 1827 41:21 la gente distintos como una relación personal también muy complicada Aznar ha tenido de hecho hoy palabras de elogio para el nuevo líder del PP algo que no era nada habitual escuchar en él en en tiempos de Rajoy de hecho hasta sea aplaudido acaloradamente que Aznar pidiera el voto para el PP

Voz 1461 41:38 se hoy hemos visto un andar muy diferente de la época de Rajoy como dices a l criticaba ir bueno para Casado han sido todo piropos el presidente de FAES ha comentado que su discípulo no dará un paso atrás la ha encumbrado al proclamar que es un líder como un castillo es que se siente identificado les recuerda en su trayectoria aunque ha casado leve aún más preparado el joven de Pablo Casado

Voz 0660 42:01 es mucho más listo y sabe mucho más de política mucho más listo que sabe mucho de que Pablo ninguno de tus antecesores ninguno de tus antecesores lo tuvimos

Voz 1461 42:17 además Aznar ha dicho que el PP tiene la responsabilidad de liderar y convocar el cambio político ni Vox ni Ciudadanos por primera vez después de muchísimos años ha pedido el apoyo para su partido esto ha sido toda una noticia los BOP

Voz 0660 42:31 que España necesita para responder con éxito este desafío contra nuestra continuidad histórica contra nuestro futuro son los votos

Voz 4 42:44 que deben de ir al Partido Popular Iker es de ahora pido para el Partido Popular

Voz 1461 42:53 el ex presidente del Gobierno quien con sus mensajes siempre ha contribuido a la división del PP hace ahora un llamamiento a la unidad ha explicado que nada se puede construir con derrotado sino con amigos y aliados emplazando a los suyos a sumar e integrarse porque nada se consigue restando

Voz 1827 43:07 además de esto sobre el panorama político actual Aznar ha reconocido que el PP ya no es el único partido como ha pasado en Andalucía no es el único partido que puede impulsar el cambio ha dicho ya ha pedido también abrir las puertas del PP a todos aquellos que defienden la unidad de España

Voz 1461 43:21 Justo les presidente quiere que el PP sea la casa común sin referirse a Vox ha señalado que su formación está lejos de la moda de políticas estridentes también lejos de la arrogancia de los simplistas y alborotadores alborotadores además han ha hecho autocrítica ha reconocido que su partido ha cometido errores pero explicando que eso es gobernar

Voz 15 43:40 levanta la mano para cuando son los suyos pero no deja pasar ninguna a los de ahora al Gobierno de

Voz 1461 43:44 la que a su juicio se está equivocando con Cataluña andar ha sido muy crítico con la estrategia de Pedro Sánchez

Voz 36 43:50 eso no es dialogar

Voz 3 43:53 eso se llama rendirse eso Rengel la democracia el traicionar el compromiso más elemental un gobernante

Voz 36 44:04 no no es negociar eso

Voz 0660 44:08 un insulto a los españoles de la democracia

Voz 1461 44:12 el presidente de FAES ha denunciado de nuevo el golpe de Estado que han dado los independentistas y ha dicho que no se puede tolerar que el destino de España lo marquen quiénes quieren romper con la Constitución

Voz 1827 44:22 desde primera hora en esa convención nacional del PP han resonado los ecos de lo que dijo ayer Rajoy hoy criticando Adrián Prado el sectarismo ya los doctrinarios

Voz 0019 44:31 sí eso es el PP de Casado no se da por aludido con el mensaje que ayer lanzó Rajoy y la dirección actual cree que no se puede confundir la vehemencia con la que defiende sus ideas con la excentricidad o las propuestas maximalistas de otros así que el sectarismo no está en el PP Javier Maroto

Voz 37 44:46 pero creo que el sectarismo y el adoctrinamiento está fuera del Partido Popular en creo que ese mensaje es un mensaje que debemos compartir todos de cara a los a las situaciones que se viven en la política

Voz 0019 44:58 situaciones como el pacto en Andalucía donde dos formaciones en referencia Ciudadanos y Vox no fueron capaces de sentarse hablar decía Maroto quiénes formarán parte del equipo de Rajoy lo ven de otra manera está muy bien tener las ideas claras pero de nada sirve sino calan en los ciudadanos el mensaje tiene que llegar el portavoz adjunto en el Congreso Fernando Martínez Maíllo lo expresaba así

Voz 0407 45:16 pero la realidad es muy importante porque puedes tener muchos principios muchos valores pero luego no todos los compra nadie tenemos una oportunidad magnífica hoy en constituir unos de verdad como una alternativa de verdad seria creíble y de gobierno al Gobierno

Voz 38 45:33 Pedro Sánchez perdóneme la expresión lo tenemos a huevo

Voz 0019 45:37 a medio camino entre unos y otros la visión del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo que desvía el dardo hacia los populismos y el independentismo el

Voz 39 45:44 esta misma política española empezó con el Pacto del Tinell y a partir de ahí pues mira una deriva de sectarismo nosotros no podemos caer en el sectarismo del independentismo ni en el sectarismo

Voz 1827 45:56 del populismo ni en el sectarismo del actual

Voz 39 45:59 Dios onces

Voz 0019 46:00 por si había alguna duda Roberto el secretario general de los populares Teodoro García Egea ha recalcado su llegada esta mañana que el PP no es un partido radical de brocha gorda

Voz 1827 46:08 las gracias Adrian gracias Güemes y con el principal partido de la derecha discutiendo sobre sus ideas la discusión en la Izquierda en Podemos es sobre el liderazgo Podemos ha celebrado mañana una primera reunión de lo que llaman el comité de campaña en la que han coincidido los líderes autonómicos de este partido y los cabezas de cartel en las elecciones de mayo no estado Íñigo Errejón después de que anunciara que se presentará a la Comunidad de Madrid con la marca más Madrid la de Manuela Carmena Hinault con la de Podemos en esta reunión el secretario de Organización del partido Pablo Echenique ha dicho que intentarán pasar página en esta crisis interna que no descartan iniciar conversaciones con Madrid Mariela Rubio buenas tardes