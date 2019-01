Hora 14 Fin de Semana (20/01/2019)

Voz 1 00:00 pues es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 qué tal buenas tardes cuando se cumplen seis meses de la llegada de Pablo Casado a la presidencia del Partido Popular esta misma tarde ha clausurado la Convención Nacional que anunció que el día y que en la práctica ha servido para reivindicarlo como nuevo líder entre otras cosas Casado ha pedido unidad a los votantes de derechas porque no hacer lo ha dicho es votar a la política pequeña a María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1461 00:43 bueno hola buenas tardes eso es en una hora de discurso Casado ha proclamado que su partido ha vuelto fuerte y unido dice que ellos tienen principios pero no son radicales respondiendo así a Rajoy que le pidió alejarse de sectarismos el líder popular ha arengado a los suyos ha pedido a sus votantes que vuelvan que no se baila Ciudadanos y Vox y este ha sido su alegato final

Voz 2 01:02 no hay más PP que esté el nuestro muchos quiere limitarnos pero no les sale recuperemos nuestro orgullo y mostré mostremos como somos digamos de una

Voz 3 01:11 ves que quien quiera que gobierne el PP CIE

Voz 0660 01:14 cree que votar al PP no quiere un pequeño no quiero que sea uno más que era un PP ambicioso que convenza aquí ilusione quiero que salgamos a ganar no a empatar ibamos a ganar para recuperar el futuro dura España libertad

Voz 1461 01:32 además el presidente del PP como siempre ha cargado contra Pedro Sánchez diciendo que ha vendido a España por un plato de lentejas en La Moncloa también ha hablado de Cataluña señalando que cuando él llegue a poderse echará a los independentistas a quién está definido como radicales racistas racistas

Voz 1827 01:47 desde su discurso hemos escuchado a un enérgico Juan Manuel Moreno Bonilla primer acto de partido del nuevo presidente de la Junta de Andalucía

Voz 0660 01:53 vamos a ganar las próximas elecciones municipales y ido vamos a hacer con fortaleza dedicación ilusión e todo preparado y capacitado Idi puesto hoja lo mejor de mí

Voz 1827 02:04 hay ciudadanos mientras tanto empuja al PP hacia la extrema derecha acaba de decirlo ahora mismo Albert Rivera

Voz 4 02:09 que ves a Sánchez y cada vez se quiere parecer más a Podemos besa casado y está todo el día mirando a Vox oiga y todos los españoles que no queremos mirar a los extremos que queremos mirar hacia adelante adónde vamos a parar

Voz 1827 02:29 esto a esta hora hace unas semanas Julen cayó al pozo de Totalán al que los equipos de rescate tratan todavía de acceder un calculan lo conseguirán esta noche apenas faltan veinte metros para llegar al punto en el que se cree que está el pequeño allí está un compañero de SER Málaga José Luis García buenas tardes

Voz 5 02:46 buenas tardes pues si ya se ha superado la cota de los cuarenta metros de profundidad en el pozo que se está excavando para rescatar a Julen si no se producen nuevos contratiempos de responsables del dispositivo esperan llegar a los sesenta metros necesarios durante la próxima madrugada a partir de ese momento se iniciará la última fase de la excavación con la conexión de ambos pozos para ello se acaba de hacer la prueba de carga de la fiesta que se ha construido para bajar al fondo del pozo a los mineros asturianos que construirán el último tunel también está en la zona por si fuera necesaria su intervención un grupo de especialistas en micro de explosivos de la Guardia Civil

Voz 1827 03:21 tercer día de huelga del taxi en Barcelona a las puertas de otra huelga mañana en Madrid con la amenaza dicen de paralizar la ciudad como hicieron el verano pasado los taxistas pretenden que quién quiera contratar un coche con conductor tenga que reservarlo con varias horas de antelación Jesús Fernández de la Federación Profesional del Taxi

Voz 5 03:36 los servicios de de juguete se deben ser seis Express contratados previos un segundo uno milisegundo quince quince minutos doce horas eso es lo que deben determinar los político lo único que buscan con estas acá

Voz 1827 03:49 dar con el sector de el V TC según Eduardo Martín el presidente de un auto que es la mayor organización de este sector en España

Voz 5 03:55 comprometería muy seriamente el funcionamiento de aplicaciones idea inspector general de la que SES y a los ciudadanos que se quedan tirados en las carreteras

Voz 1827 04:04 Tir de las dos y media escucharemos el testimonio de Miguel Hurtado denuncia que la Abadía del monasterio de Montserrat la actual y la anterior no hizo nada aunque sabía que uno de sus monjes había abusado sexualmente de él cuando era un menor

Voz 1461 04:16 el abad Soler llamó a mi madre

Voz 6 04:19 le persuadió de que por el bien de todos lo mejor era no presentar denuncia porque de esta manera el caso podría gestionar internamente y les felicitó por no denunciar porque había hecho lo correcto

Voz 1827 04:38 titulares del deporte iban Álvarez buenas tardes qué tal

Voz 1038 04:40 Roberto buenas tardes acaba de terminar el partido en Primera División el Betis ha ganado tres dos al Girona con gol de Sergio Canales de penalti en el noventa y cuatro también ha concluido un partido en segundo Osasuna dos Mallorca cero buenas noticias para los españoles en el Open de Australia de tenis Nadal y Bautista ya están en cuartos Federer ha caído eliminado ante el Griego Stefano

Voz 1827 04:56 sí sí pas Hora catorce y cinco minutos

Voz 8 05:02 catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:21 muy buenas tardes metro mantiene esta ahora cortada la línea seis entre las estaciones de Avenida de América y Sainz de Baranda en los dos sentidos por un desprendimiento leve en la bóveda de la estación de Manuel Becerra ha ocurrido sobre las siete de la mañana la caída de algo de material sobre la vía el andén ha llevado a activar el protocolo del Plan de de esa miento con controles de la calidad del aire que mantendrán hasta mañana interrumpido el servicio entre estas estaciones esperamos saluda en unos minutos al consejero delegado de Metro Borja Carabante

Voz 7 05:58 no es taxista siguen adelante con el paro convocado a partir de mañana lunes San quitando trabajo

Voz 10 06:04 tras la entrega a cuchillo

Voz 11 06:07 han cogido una rendija sea ellos siempre ha habido veces de lujo que usted ha pagado ochentero que Porto sólo ha podido permitir los ha y nunca he dicho nada lo que no puede hacer nuestro trabajo cobra tres cincuenta y cuatro setenta ese nuestro trabajo del taxi de Madrid

Voz 12 06:22 claro es como si yo ahora mismo me compro un autobús privado iba por el por el carril bus taxi hacer de autobús porque yo soy muy moderno y la economía colaborativa claro

Voz 0825 06:34 pero entonces la mete mañana se reúnen con el presidente de la Comunidad de Madrid con Ángel Garrido quién les ofrecerá una reforma exprés de la que sigue sin dar detalle alguno para solucionar intentar solucionar el conflicto abierto con los WC Garrido que esta mañana ha asistido a la clausura de la convención nacional del Partido Popular celebrada como saben en Ifema allí de los mensajes de rearme y fortaleza de un nuevo PP a la continuidad más allá del marketing que ha defendido el presidente del PP madrileño Pío García Escudero

Voz 2 07:05 nosotros no tenemos ni que RIM sentarnos adaptarnos a las modas porque nosotros somos no somos un producto de marketing político nosotros sí tenemos una personalidad propia y un espacio político propio

Voz 0825 07:18 el espacio del centroderecha hay otras noticias que repasamos en titulares lo hacemos con la ayuda de Aurora Santos y Paul Asensio herida muy grave un hombre de cincuenta

Voz 0159 07:26 seis años al ser apuñalado por su mujer en su domicilio en Carabanchel los hechos sucedieron anoche tras una discusión de la pareja el hombre ha sido ingresado en el Doce de Octubre y la mujer ha sido detenida además esta madrugada un joven ha tenido que ser atendido de urgencia tras ser agredido en Aluche también ha sido trasladado al doce al doce de Octubre y la Policía Nacional investigan

Voz 13 07:45 es casi la marea blanca ha vuelto a la calle esta vez contra la decisión de la Consejería de Sanidad impulsar el proyecto piloto de cierre de los centros de salud a las seis y media esta primera fase va a afectar a catorce a catorce centros denuncian que este recorte la atención contribuirá a mayor colapso en las urgencias

Voz 0159 07:59 es detenidos en la Comunidad de Madrid en una operación que ha desarticulado una red que cobraba mil quinientos euros por ejercer la prostitución en Ibiza una un joven una joven nigeriana víctima de trata ha sido liberada en total han sido cinco detenidos de los cuales dos se encuentran en prisión provisional sin fianza

Voz 13 08:14 el aeropuerto de Barajas sólo se han registrado cuatro incidentes con drones en los últimos dos años y medio la multa por incumplir la normativa de uso oscila entre los sesenta ido a ciento veinticinco mil euros para aficionados y los cuatro mil quinientos y cuatro coma cinco millones de euros para los profesionales

Voz 1827 08:28 y del deporte Gonzalo Conejo buenas tardes cuéntanos buenas tardes Isabel en juego la jornada veinte de Primera División ayer el Real Madrid venció cero al Sevilla y el Atlético de Madrid sin imponía cero tres al Huesca hoy juega el Rayo Vallecano en casa ante la Real Sociedad el Leganés visita al Barcelona además en Segunda el Alcorcón jugará en Gijón ante el Sporting en baloncesto dos partidos en juego estudiantes Guipúzcoa e Iberostar Fuenlabrada

Voz 0825 08:49 gracias Gonzalo el deporte volverá a lo largo de este informativo de este Hora catorce luce el sol después de unas horas de lluvia y nieve también en la sierra madrileña lo cierto es que las temperaturas han recuperado algo las máximas entonan los trece grados de media a esta hora nueve en el centro de la capital bueno vamos ya con todo dos Si nueve minutos de la tarde saludamos ya a esta hora al consejero delegado de Metro de Madrid Borja Carabante muy buenas res hola buenas tardes queremos conocer cuál es la última hora de ese desprendimiento porque según informaban esta mañana era pequeño sí pero se va a mantener suspendida la línea hasta que se reanude el servicio mañana por la mañana

Voz 1711 09:30 bueno que había un pequeñísimo desprendimientos de la una parte de la de la ópera en concreto tiene un tamaño de veinticinco treinta centímetros y por tanto yo creo que la idea de la de la pequeña proporción del del desprendimiento lo que pasa es que el protocolo que tenemos establecido ya desde hace más de un año es cuando existe estos desprendimientos con independencia del tamaño el mismo pues para tener plena garantía se tome mediciones ambientales para descartar que existen fibras en suspensión y eso es lo que estamos haciendo ahora una vez que ya está retirado esa pequeñísima desprendimiento hemos tomado decisiones para descartar cualquier situación

Voz 0825 10:01 mediciones que se prolongan durante estas veinticuatro horas que va a perder el servicio cortado

Voz 1711 10:06 esperemos que no se le no es que durante hay que tener durante al menos dos tres horas tomando tomando muestras y luego o llevar a cabo el análisis pero he tardado tres horas en en tomarlo y por lo tanto esperemos poder abrir lo antes de que finalice el día pero en todo caso mañana a la apertura de servicio con total garantía estaba abierto

Voz 0825 10:25 a esta hora se mantiene por lo tanto según informa Metro de Madrid ha cortado el la circulación en los dos sentidos en esta línea seis entre Avenida de América Saiz de Baranda

Voz 1711 10:35 así es afortunadamente ese mismo tramo se pueden lo pueden hacer de manera alternativa en la línea nueve y por tanto yo creo que el prejuicio que siempre se produce cuando se produce una situación de este tipo pues en este caso existe una alternativa al menos en en la línea nueve para que ese mismo trayecto

Voz 0825 10:48 bueno pendientes de lo que ocurre y como vaya evolucionando si finalmente se consigue abrir esta circulación o a la circulación de los trenes durante el día sin tener que esperar a mañana aprovechamos ya que hablamos con usted el sindicato de maquinistas continúa con sus paros intermitentes por el incumplimiento del convenio y la falta de personal y también de trenes creen que ahora un acuerdo cercano ven posible el acuerdo

Voz 1711 11:12 bueno es que que debo decir es que el convenio con colectivos ha cumplido en su totalidad de hecho la comisión de seguimiento así lo no acredita en la que forman parte los en los sindicatos el sindicato de conductores que no está en esa comisión porque no quiso firmar el convenio colectivo y por tanto es el primero que no estaba de acuerdo en que se produjera inspectoras sus demandas que se merecían pues ya hemos tomado las medidas oportunas hemos iniciado un proceso para contratar cien conductores más estamos ya preparando los pliegos para poder unificar la compra sesenta nuevos por tanto yo creo que hemos llevado a cabo lo que es nuestra responsabilidad nuestra obligación que es poder garantizar en el corto y medio plazo un servicio de calidad en el metro

Voz 0825 11:53 no entiende las protestas en este caso de los usuarios que cada vez con más insistencia hablan de aglomeración en el Metro de Madrid

Voz 1711 12:01 bueno es verdad que la la demanda se ha incrementado de manera notable es decir nosotros desde el inicio de este cuatrienio de la legislatura hay trescientas mil personas más quedarían en el metro pero yo creo que la tablet es la oferta que que se producen en el metro especialmente en hora punta está dando satisfacción a las necesidades de demanda de los marineros muy especialmente aquellos que utilizan que utilizan el metro efectivamente en algunos momentos puntuales pues puede haber un poco pueden notarse ese incremento de demanda en algunos de los de los trenes pero yo creo que con las frecuencias que tenemos a disposición os estamos han insisto respuesta a necesidades

Voz 0825 12:35 no cree que habría que aumentarlas

Voz 1711 12:38 estamos en hora punta estamos e incrementando respecto a las tablas de los años anteriores de una manera muy importante insisto que además ese incremento de la demanda que se ha producido ya es innegable yo creo que además que estar muy satisfechos porque esos que la gente en Madrid donde tiene una alternativa para moverse cómodamente lo que decides utilizar el metro que recordar que mientras en estos últimos meses la EMT ha bajado diez millones de viajeros de Metro de Madrid ha subido veinte y por tanto yo creo que eso también es una algo para sentirnos satisfechos de lo que sí digo es que ese incremento notable demandas está produciendo no especialmente los fines de semana de los viernes por la tarde que es cuando estamos reforzando sí que estamos te poniendo a disposición de esos madrileños un mayor número

Voz 0825 13:17 pero bueno una última cuestión porque mañana precisamente se anunciaba un paro del sector del taxi convocado en principio de manera indefinida en una semana en la que se espera la llegada de miles de personas a Fitur hay previsto algún refuerzo en el servicio de metro estos días en previsión de esta huelga

Voz 1711 13:32 sí por supuesto no sólo en previsión de esta huelga sino una celebración de Fitur que ya en sí mismos siempre conllevan un refuerzo importante trenes que vamos a incrementar consecuencia de esa huelga el número de trenes pero no sólo es que van a circular pero sobre todo muy especialmente el personal que va a estar en esa instalación de Feria de Madrid para que esas entradas que van a ser de seguramente algo más importantes consecuencias se puedan gestionar de una manera adecuado y la gente pueda ir a Fitur eh al menos cien metros de una manera cómoda

Voz 0825 14:02 Borja Carabante consejero delegado de Metro gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes

Voz 1461 14:07 buenas tardes muchas veces vosotros bueno enseguida

Voz 0825 14:10 tenemos que hacer una pausa y enseguida dejamos en este caso el metro nos ocupamos del taxi

Voz 20 17:01 hay muchos que aparcan también aquí en el parking se esperan pero normalmente ayer por la noche hay más coches negros que estás

Voz 10 17:08 es

Voz 7 17:09 de qué manera se ha notado en este caso la bajada

Voz 20 17:11 por tanto yo lo estoy hablando ahora con mi mujer y montón de hacerlo todo seguido en diez horas a hacerlo en doce

Voz 1827 17:19 tampoco hacerlo tampoco

Voz 20 17:22 en Hora del reloj para hacer la hoja niveles a los niños de la mujer

Voz 21 17:27 no sabe si venderla no sabe si

Voz 20 17:30 estás en un punto que no somos capaces yo tuve que querría hipotecar mi casa ahí claro

Voz 7 17:36 sólo por la competencia de los súbete C o es por la crisis también

Voz 20 17:40 no tiene no es verdad que la economía está un poco bajo pero yo no he quitado mucho terreno

Voz 22 17:46 están comiendo en ese terreno estamos defendiendo lo nuestro no nos hacen caso todos donde nosotros yo me dice compañero un taxi valen dinero con una preparación los exámenes para entrar aquí antecedentes penales conocimiento de Madrid de exámenes y todo eso esta gente no tiene nada de eso funciona igual que nuestro mejor estaba yo empecé XXI voy a hacer ahora sesenta y cinco años fíjese usted si da vueltas y vueltas sí sabe lo que nunca se está viendo ahora lo Éste es uno de ellos mire ahora mismo acaban de aparcar lo que usted el otro aquí esperando una hora media hora a la falta como uno hasta alguno pero usted sabe que ya en son trabajar varios esto son conductores que les España novecientos mil euros estamos hablando empresas conductores conductor más estamos hablando a las empresas que son las que perjudicarles de no de estos conductores un puesto trabajo tiene además yo no lo hago yo cuando toda esta gente no les digo nada que les voy a decir si nos hacen caso para nada pero los regulen condiciones que hagan lo que nosotros nos ha tocado hacer

Voz 0825 19:04 bueno ellos siguen esperando y en ese momento llegaba la pasajera

Voz 7 19:07 al que estaban como decimos esperando toca dejar la conversación pero aprovechamos para preguntarle usted va a coger un taxi no coge un nuevo día reservado si lo tenía reservado ya bereber de por qué porque bueno viajó con la empresa además habitualmente no los utiliza sí sigo utilizado en su salud y que prefiere pues cuando es algo persona Ali viaje corto precio entonces los algo más barato es algo más barato

Voz 0825 19:39 bueno sin comenta Arenas decía este taxista con un gesto que sin

Voz 7 19:43 ergo lo decía todo nuestra intención en principio era poder haber hablado a la vez con

Voz 0825 19:48 en ellos taxistas y conductores de WC que seguían llegando a dejar pasajeros a esta estación a la de Atocha pero ni uno ni otro estaban al menos esa noche por la labor Manuel trabaja como conductor de uno de estos coches negros y con pegatina con el escudo de la Comunidad de Madrid del cristal trasero en la luna trasera que es la que les identifica como V Cesc

Voz 10 20:09 pues yo llevo como nueve años el otro cualquiera pero cuenta que casi también tienen que callar más que hablar porque porque había muchas cosas que cuando ahí a la ley no se ha hecho templado que podían vender no se podían alquilar y eso ha sido y eso lo han dejado Profés ahora salido competencia pues se pueden tener razón no lo lo lo podrán tener pero lo que no pueden hacer es a la gente que esté trabajando pues si nuestro sería una selva marginales estarán siga hacemos lo mismo lo Stasi con los coches qué pasa entonces aquí en Madrid esto puede ser un caos

Voz 7 20:50 Ellos lo que plantean es una regulación del sector que usted está haciendo el trabajo que les corresponde a ellos sólo va a regular toda la vida

Voz 10 20:57 que hay que hacer lo mejor pues si no te digo que no como los daremos un poquito de acuerdo nosotros aquí lo que puede pasar cualquier cosa mientras que no pase nada malo claro porque al fin a cabo estamos todos trabajando para ganarlo los cuatro duros que tenemos que llevar a casa hay muchas cosas que que son malas días iba a ser me mala y lo seguirán siendo porque es que yo trabajaba de taxista lo estaba ocho e hice lo que hay dentro de la gente que conductor de taxis que tiene tienen conductores que es propietaria tiene conductor o dos depende también no se podría tener nada más que yo conozco gente que tiene quince veinte y mucho más si es que son muchas cosas y eso se decide desde arriba no ha cortado ahora ya muy complicado son muchos años atrás y que gracias nada no de qué

Voz 0825 21:45 modo al conflicto sigue abierto y la solución no parece desde luego fácil el presidente de la comunidad Ángel Garrido volvía a hacer un llamamiento a los taxistas para que desconvoquen este paro pensando en el perjuicio que puede suponer con Fitur a las puertas pero poco en este caso de aumento poco dice o nada detalla de esa reforma exprés que dice les va a presentar mañana

Voz 0177 22:05 voy ofrecer lo que ya he dicho una una regulación por parte de la autonomía en la parte que creo que nos compete a nosotros Si bueno escuchar también lo que tiene que decir y por supuesto también escucharé a la súbete CSD diálogo nos para cargarse un sector sino para dar los derechos que merecen uno Si la tarde inmunizar del es la convivencia de todos

Voz 0825 22:23 escuchábamos Ángel Garrido que hacía estas declaraciones esta misma mañana poco antes de la clausura de la convención nacional del Partido Popular y allí nos vamos a Ifema Javier Bañuelos muy buenas tardes

Voz 0866 22:33 qué tal buenas tardes porque ese cierra una convención

Voz 0825 22:36 que los candidatos del PP a la comunidad al Ayuntamiento han insistido un hoy otra vez deja un PP más fue fuerte pero que sin embargo más allá del tono de voz de mitin casi en muchos casos no ha dejado Javier cambios de mayor calado

Voz 0861 22:49 si aquí nadie destaca algún ejemplo concreto de esa renovación ideológica del PP porque sobre el papel no se han abordado grandes temas más allá de encumbrar a Pablo Casado como su gran líder de hecho para la candidata a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ese ha sido el gran logro de esta convención nace un nuevo liderazgo

Voz 23 23:07 yo pienso que el Partido Popular de esta convención sale con más fuerza que nunca se pasa una página se empieza una página desde limpia nueva en blanco somos un partido de centro y centro derecha que queremos aglutinar eh las mayor sensibilidades y a todos los ciudadanos nosotros estamos en eso y por tanto hemos dado un paso al frente también una nueva generación para emprender nuevos debates para hablar para los ciudadanos para buscar soluciones

Voz 0861 23:37 esa nueva generación de candidatos mira al futuro pero también el pasado José Luis Martínez Almeida pone en valor el trabajo de Alberto Ruiz-Gallardón imputado en el caso Linaza Gallardón que ha sido por cierto uno de los grandes ausentes en esta convención

Voz 24 23:51 yo insisto que desconozco las razones por las que no estaba aquí Alberto Ruiz-Gallardón y por tanto no me voy a pronunciar pero sí digo y vuelvo a repetir que a mí desde luego me envió un mensaje muy afectuoso muy cariñoso que yo le devolvía el el cual me prestaba toda su ayuda hay por tanto Alberto Ruiz Gallardón es un gran alcalde Madrid no como Manuela Carmena que dentro de ciento

Voz 25 24:09 veintiséis días dejará de ser alcaldesa Esperanza Aguirre acaban de abandonar por cierto esté plenario la expresidenta madrileña definido el día

Voz 0861 24:16 discurso de Casado como el mejor que ha escuchado en mucho tiempo para defender las ideas liberales por las que apuesta su partido un discurso ha dicho fundamental para evitar la fuga de votos a Vox gracias Javier buenas tardes buenas tardes de la crisis

Voz 0825 24:30 de Podemos hoy domingo silencio de los dos grandes protagonistas de este pulso Pablo Iglesias e Íñigo Errejón este último anoche en La Sexta

Voz 7 24:37 confío en que la dirección de Podemos recapacite confío en que cambie de opinión pero pero si no cambia de opinión tendrán que ser los madrileños los que decidan

Voz 0825 24:47 acuerdo que buscan y piden también desde los diputados autonómicos próximos al propio Errejón es el caso hoy de Hugo Martínez Abarca

Voz 26 24:54 la propuesta que hacen Íñigo Errejón y Manuela Carmena es lo que había que hacer que frente al politiqueo está la política Ike quién en vez de pensar en la lógica de un aparato partidista preocupado sólo por el poder interno piensen cómo evitar entregar Madrid al tripartito de la corrupción al tripartito del odio del saqueo tiene razones sobradas para sentarse a sumar dejar de fabricar artificialmente un incendio otro más que ya llevamos demasiados

Voz 7 25:21 hora catorce

Voz 0825 25:21 Madrid y este mediodía en la plaza de Callao nueva concentración convocada por la marea blanca de la sanidad pública cientos de personas que han pedido a la Consejería de Sanidad que paralice el Programa piloto con el que ha recortado recuerden el horario de consulta en los centros de Atención Primaria consultas que cierran a las seis y media de la tarde Aurora Santos

Voz 0159 25:39 aseguran que en este periodo que quieren recortar eran muchos los usuarios que acudían Marciano Sánchez es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad

Voz 27 25:47 en el año dos mil diecisiete en ese tramo horario en el que se van a cerrar los centros de salud pues se dieron seis millones de citas es decir hay seis millones de cita que ya no se va a atender

Voz 0159 25:57 algo que denuncian va a llevar a que se colapse más los hospitales los asistentes han pedido la paralización de este proyecto que aseguran no va a ninguna parte por el que se han mostrado indignados su

Voz 28 26:07 la calaña hoy sólo se puede hacer a estas altura fatal fatal porque hay gente que sale de trabajar a las tantas tienen que los médicos por la tarde cuando humana ahí al servicio de urgencia pues no me parece bien

Voz 29 26:21 yo trabajo en la sanidad de a mí me parece buen sabor que precisamente en lo que se necesita precisamente más sanidad más sanidad es que la necesitamos todo eso es también han incidido

Voz 0159 26:34 en la pérdida de trabajos que se va que se va a producir en la inmigración de pacientes que va a haber de la pública a la privada el objetivo que según dicen parece que tiene la Comunidad

Voz 0825 26:43 gracias Aurora y atención a las conclusiones que apuntan el estudio de la Universidad Rey Juan Carlos las condiciones climáticas adversas la contaminación atmosférica son un factor asociado e importante de cara a contabilizar las fracturas de cadera por osteoporosis Selmayr hizo este Belén Campos

Voz 1463 27:00 el primero de los estudios describe por primera vez la asociación en el corto plazo entre niveles elevados de determinados contaminantes en la incidencia de fractura de cadera de forma que aquellos días con mayor contaminación existe una mayor incidencia de fractura de cadera según ha explicado el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos Angel Gil de Miguel

Voz 30 27:20 nosotros lo que hemos hecho ha sido revisado una seria amplia de pacientes cuando estaba ya en qué época del año en que días del año era más elocuente las facturas de cadera justo nos encontramos que aquellos dieras donde los niveles de dióxido de nitrógeno azufre partículas en suspensión etcétera etcétera que esos días pues también se asocian con un mayor número de ingresos pues actúa de de cadera

Voz 1463 27:45 la segunda investigación sugiere que de forma parecida a lo que ocurre en los países nórdicos existe un patrón de estacionalidad de la fractura de cadera caracterizado por un aumento de la fractura de cadera en otoño y en menor medida de invierno

Voz 9 27:58 hora catorce

Voz 1038 28:02 ambas con el deporte con Gonzalo Conejo que ha vueltas

Voz 0825 28:04 hola de nuevo buenas tardes Isabel este fin de semana

Voz 1038 28:07 daba comienzo la segunda vuelta en el fútbol español en primera ayer vencía tanto el Real Madrid dos cero con goles de Casemiro Modric ante el Sevilla como el Atlético cero tres a domicilio al Huesca notaron Lucas áreas ICO que que cumplía cuatrocientos partidos como rojiblanco para hoy otros dos partidos un rayo enrachado lleva tres victorias seguidas se medirá a las seis y media a la Real Sociedad en casa y a las nueve menos cuarto el Leganés visita al Barcelona en busca dar la sorpresa la Liga Un dos tres el Rayo Majadahonda empataba a dos ante el Zaragoza hoy a las cuatro Sporting de Gijón Alcorcón en baloncesto dos partidos en juego Estudiantes y Fuenlabrada se juegan una plaza en la Copa del Rey el último cuarto Estudiantes vence de trece al Guipúzcoa y el Fuenlabrada pierde diecisiete contra el Iberostar Tenerife si todo acaba así los colegiales serán equipo de Copa del Rey esta tarde a las cinco jugó al Madrid en casa del Manresa

Voz 1461 28:53 gracias Gonzalo y como no todo va a ser fútbol

Voz 7 29:07 va

Voz 32 29:11 a examinar pues nos vamos y lo hacemos con música con un recuerdo para David Bowie aquí parte de la que fue su banda original regresa a los escenarios en una gira internacional que llega hoy esta tarde al Teatro Circo Price dentro de la programación de Im ver Fes así con su música queremos llegar con su recuerdo a las dos y media de la tarde recuerden que Metro de Madrid mantiene cortada la línea seis entre las estaciones de Avenida de América

Voz 7 29:37 la Isaiah Ana por un desprendimiento en Manuel Becerra dos y media hora catorce Juan Domingo

Voz 1 30:03 son las

Voz 1827 30:03 dos y media la una y media en Canarias hola de nuevo buenas tardes Pablo Casado cumple medio año al frente del PP reivindicando su partido como única alternativa sólida en la derecha y con un giro evidente hacia las posturas más conservadoras como muro de contención de Vox

Voz 2 30:34 lo hay más PP que este el nuestro muchos quieren invitarnos pero no les sale recuperemos nuestro orgullo y mostré abonados como somos ni digamos

Voz 3 30:43 cree que quien quiera que gobierne el PP

Voz 0660 30:46 que votar al PP no quiere un PP pequeño no quiero un PP que sea uno más quiero un PP ambicioso que convenga aquí que ilusione quiero que salgamos a ganar no empatar íbamos ganando a recuperar el futuro dura España libertad este acto de Casado ha empezado con el

Voz 1827 31:05 deseo de encontrar con vida a Julen el niño de dos años que lleva una semana ya en un pozo de Totalán la perforación del segundo túnel del túnel paralelo a ese pozo va al ritmo previsto y los equipos de rescate esperan llegar al punto en el que creen que está al pequeño esta próxima noche Almudena López sino buenas tardes buenas tardes hoy han llegado

Voz 13 31:22 expertos en explosivos de la Guardia Civil para unirse al operativo los técnicos han excavado ya más de la mitad de la galería que conducirá hasta el punto en el que se encuentra Julen si todo va como esperan en unas diez horas podrán llegar hasta ese lugar

Voz 1827 31:34 los taxistas de Barcelona ven insuficiente la oferta del Gobierno catalán y mantienen su huelga indefinida

Voz 13 31:39 tras rechazar anoche la oferta realizada por la Generalitat sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor mientras los WC que también permanecían concentrados en el centro de la ciudad condal han abandonado la protesta después de que el Govern haya aceptado reunirse con ellos este lunes escuchamos a Jesús Fernández de la Federación Profesional del Taxi a Eduardo Martín presidente de un de de Unauto la mayor organización v trece de España

Voz 5 32:02 los servicios de de juguete se deben ser servicios exprés contratados previos un segundo un milisegundo quince quince minutos doce horas eso es lo que deben determinar los políticos comprometería muy seriamente el funcionamiento de aplicaciones en sectores general de la CES y a los ciudadanos que se quedan tirados en las carreteras por ejemplo

Voz 13 32:22 los taxistas de Madrid ese unen a los de Barcelona ya han convocado a partir de mañana una huelga indefinida

Voz 1827 32:36 hoy vamos a escuchar a Miguel Hurtado denunció que un monje del monasterio de Montserrat abusó sexualmente de él cuando era menor que la Abadía la actual Abadía lo sabía pero no hizo nada Soler llamó a mi madre

Voz 6 32:49 le persuadió de que por el bien de todos lo mejor era no presentar denuncia porque de esta manera el caso se podría gestionar internamente Il les felicitó por no denunciar porque había hecho lo correcto

Voz 13 33:02 hora de nuestro país Theresa May convoca hoy a su Gobierno un día antes de que la primera ministra presente en el Parlamento británico un nuevo plan sobre el Brexit

Voz 1827 33:10 los demócratas le dicen no a Donald Trump no

Voz 13 33:12 las concesiones que propuso anoche en materia de inmigración a cambio de que los demócratas acepten la construcción del muro en México

Voz 1827 33:18 canciones del móvil pueden escuchar conversaciones privadas

Voz 13 33:21 muchas veces somos nosotros los que le damos el consentimiento al descargar las sin leer la letra pequeña de los términos de uso Neus Soler es profesora de Economía de la Universidad Oberta de Catalunya

Voz 33 33:31 problema estoy aquí que los usuarios no somos conscientes de que sólo por el hecho de utilizar esa aplicación estamos

Voz 5 33:36 en una serie de premisas yo autorización

Voz 13 33:39 la próxima madrugada hay un eclipse total de Luna tendremos que trasnochar o madrugar un poquito para disfrutarlo porque la fase de totalidad empezará a las seis menos cuarto de la mañana no son necesarias gafas ni filtros especiales para disfrutar del tono rojizo o anaranjado que suele adquirir la luna durante estos fenómenos

Voz 1827 33:55 hoy hemos leído la historia de exceden de Magic

Voz 13 33:58 son dos pingüinos macho que mantienen una relación sexual y afectiva y que han apoyado con éxito un huevo abandonado la cría ha salido adelante y ahora cuenta el país lo están enseñando a nadar

Voz 1827 34:08 los mira tú qué cosas titulares del deporte iban Álvarez

Voz 1038 34:10 más tarde hola Roberto buenas tardes es domingo de Carrusel desde las doce hemos contado en la SER el Betis tres Girona dos canales ha marcado de penalti el gol de la victoria en el minuto noventa y cuatro Esta tarde se disputan cuatro partidos más en Primera División a las cuatro y cuarto Villarreal Athletic dos encuentros a las seis y media Levante Valladolid Rayo Vallecano Real Sociedad y a las nueve menos cuarto el líder el Barça recibe al Leganés en el mercado de fichajes Takashi Inui va a jugar cedido hasta final de temporada en el Alavés todavía no es oficial Nos cuenta Kevin Fernández desde Vitoria que la operación ya está cerrada fútbol de plata segunda división resultado definitivo Osasuna dos Mallorca cero más partidos para hoy Sporting Alcorcón Deportivo Albacete Tenerife Nàstic Extremadura Oviedo noticias positiva para los españoles en el Open de Australia de tenis Rafa Nadal y Roberto Bautista se han clasificado para los cuartos de final Nadal se enfrentará al norteamericano français tú a fue Bautista jugará contra el griego Tsipras que ha dado la sorpresa al eliminar a Roger Federer y además jornada importante en la Liga Endesa de baloncesto es la definitiva para conocer los ocho equipos que jugarán la Copa del Rey tres partidos en directo Herbalife Gran Canaria gana B9 UCAM Murcia Estudiantes diecisiete arriba al te del texto GBC Iberostar Tenerife manda XXVI

Voz 13 35:15 ante Montakit Fuenlabrada todos los bordillos Roberto están

Voz 1038 35:18 en el último cuarto ahora en la que

Voz 2 35:20 Dina ser también está en tu altavoz inteligente si tienes un dispositivo con Alix a Daily Alex configura Cadena SER accediera está todo el contenido de tu radio favorito si quieres escuchar en directo esto lo tienes que pedir al ex puedes escuchar tu programa favorito

Voz 7 35:37 Alexa pídele academia que ponga

Voz 2 35:39 así de fácil active ya la Skil de la Cadena SER para extraer quise Calais todo el partido a tu radio favorita

Voz 1827 35:49 son las dos y treinta y cinco la una y treinta y cinco en Canarias una vez bendecido por José María Aznar Pablo Casado ha cerrado hoy la la Convención Nacional del PP aquella que prometió hace justo seis meses cuando llegó a la presidencia del partido para en principio renovarlo ideológicamente adaptarlo al nuevo tiempo político y para reconectar con todos aquellos votantes que se fueron del PP a otros partidos de la derecha María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1461 36:13 hola buenas tardes Casado ha reivindicado al paro

Voz 1827 36:15 lo popular a su partido popular como mejor freno ha dicho del independentismo y de los radicales con mensaje muy claro a los votantes de Ciudadanos y de Vox esto es votar política pequeña

Voz 1461 36:26 sí Casado ha proclamado que su partido ha vuelto fuerte y unido cree que ya toca mirar al futuro está convencido de que va a ganar gobernar tras las próximas elecciones y hoy ha querido salir de esta convención presentando su proyecto para nuestro país con una ideario que se aproxima mucho al de su mentor Aznar quien por cierto le enviaba arrebatados de la primera fila así el líder del PP ha arengado a los suyos en respuesta a Rajoy quien le pidió alejarse de sectarismos ha comentado que su equipo tiene principios y que eso no significa que sean

Voz 0861 36:54 unos radicales tenemos que ser un partido

Voz 2 36:56 con raíz pero también partió ancho abierto que muestra la fuerza de sus razones sino Esquivel contacto que convenza porque se note que dice la verdad de lo que piensa un partido auténtico un proyecto auténtico un compromiso auténtico con los españoles

Voz 1461 37:12 además Casado ha hecho un llamamiento al voto de la derecha advierte sobre la fragmentación a él le preocupa mucho que sus votantes de vayan a Ciudadanos y Vox por eso insiste en mantener las esencias de su formación no se pueden perder más apoyos

Voz 2 37:23 terminamos nuestro perfil el votante carece de razones para quedarse con nosotros Se marcha y nadie tiene tantos motivos de orgullo como nosotros para seguir mereciendo su confianza

Voz 1461 37:35 nada a partir de ahora los populares van a lanzar a la calle a criticar sobre todo a Pedro Sánchez por vender España por un plato de lentejas en La Moncloa eso es lo que ha comentado casado quién también ha cargado contra los independentistas a los que ha llamado racistas supremacía fiestas

Voz 1827 37:49 días Güemes y escuchada esa ahora hay diez minutos más o menos que ha durado el discurso Se confirma que el PP apuesta por un giro a la derecha para contener a Vox esto es lo que opina el líder del PP sobre la izquierda y la prisión permanente revisable

Voz 2 38:02 el PSOE y sus aliados quieren que los condenados por asesinatos monstruoso salgan a la calle pero nosotros defendemos la prisión permanente revisable y queremos

Voz 0660 38:12 liarla a supuestos como los que hemos tenido que vi hace muy pocas semanas y los asesinos violadores pederastas donde tienen que estar es en la cárcel no impidiendo la calle con el síndrome de Estocolmo en la progresía española

Voz 1827 38:26 luego ante en esta intervención de Casado los asistentes a la Convención Nacional han escuchado aún enérgico también Juan Manuel Moreno Bonilla en su puesta de largo en un acto de partido como nuevo presidente andaluz

Voz 0660 38:36 vamos a ganar las próximas elecciones municipales y lo vamos a hacer con fortaleza dedicación ilusión todo preparado y capacitado Idi puestos a dar lo mejor de mí vamos a por ello por todos los otro color

Voz 1827 38:51 esta convención estaba convocada para refundar ideológicamente el partido pero habla para hablar de ideas pero Javier Carrera da la impresión de que ha sido más un ejercicio de reivindicación del nuevo líder que otra cosa

Voz 0866 39:04 sí del optimismo con Casado al menos ante los medios era palpable entre todos los dirigentes que iban abandonando hace unos minutos a este pabellón uno de Ifema halagos superlativos a las palabras de su presidente el mejor discurso que escuchado repetía en la mayoría lo hacía entre ellos la diputada Dolors Montserrat una de las mejores disgusto además tenemos partido tenemos presidente tenemos el proyecto político para España hay proyecto hay candidato tratan de remarcar los populares que a pesar de la ausencia de Rajoy de Rajoy hoy aquí insisten en que no hay desunión en sus filas lo explicaba la vicesecretaria de Estudios y Programas Andrea Levy

Voz 34 39:40 el sale unido el partido sale emocionado de tener este gran presidente

Voz 1827 39:46 este gran equipo hasta los más cercanos

Voz 0866 39:48 a Rajoy Roberto como Fernando Martínez Maíllo aseguraba que Casado ha salido reforzado este fin de semana y por supuesto los mayores piropos los de la madrina política del nuevo presidente Esperanza Aguirre que remarcaba la vuelta al ideario porque decía no sólo hay que ser gestores que hace bastante tiempo

Voz 34 40:05 que no se le daba importancia a la ideología a los principios

Voz 0866 40:10 los recados para la anterior dirección pero sobre todo la idea como decíamos de que cansado será capaz de llevar de nuevo a los populares hasta La Moncloa han vuelto

Voz 1827 40:19 puestos a renovar el PP ha renovado hasta su

Voz 0866 40:22 sí

Voz 1827 40:29 los pasillos de esta convención estaba también el autor de esta música que se llama Manuel Pacho

Voz 35 40:36 he querido buscar la idea de la claridad que quiere impartir de nuevo el nuevo equipo de del PP la épica da claridad le da emoción y de la fuerza

Voz 36 40:47 papá papá para para para para papá papá

Voz 7 40:52 estás es hijo

Voz 35 40:54 eh natural del anterior hay música desde mi punto de vista de izquierdas y música liberal

Voz 1827 41:01 la batalla por dirigir la orquesta de esta música liberal está también C's Albert Rivera trataba hoy de empujar ideológicamente al PP hacia la extrema derecha

Voz 4 41:10 es que ves a Sánchez y cada vez se quiere parecer más a Podemos besa casado y está todo el día mirando a Vox oiga todos los españoles que no queremos mirar a los extremos que queremos mirar hacia adelante

Voz 1827 41:21 a dónde vamos a parar el todavía sobre la política sobre la aprobación de los presupuestos generales del Estado el P de Cat se ha reunido hoy en Bruselas para diseñar su hoja de ruta de cara a los próximos meses con el juicio a los líderes independentistas a la vuelta de la esquina corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 41:36 buenas tardes respecto a los presupuestos la oposición no ha variado y desde aquí reiteran una vez más que están a la espera de lo que diga el presidente Sánchez para ver si puede resolverse políticamente insisten el problema de Cataluña

Voz 1461 41:47 la pregunta que los suegros volvemos hacer reformamos es al señor Pedro Sánchez que está dispuesto a hacer el diálogo con Cataluña en la solución política al conflicto de Cataluña en unas próximas semanas de en los próximos meses

Voz 0738 42:02 declaraciones de Edward Puyol para quién mantiene no hay diferencias entre socialistas y populares como ejemplo ha citado el Open Arms mientras acusaba al ex presidente Aznar de ser citamos textualmente el primo de Zumosol de la ultraderecha

Voz 1827 42:20 apenas faltan veinte metros para que los equipos de rescate lleguen al punto en el que creen que está Julen el niño que cayó hace justo una semana a un pozo de Totalán cuando se consiga llegar hasta allí entramos en otra fase todavía más delicada con los mineros que llegaron a Málaga desde Asturias y que tendrán que exige excavar a mano para acceder al a él sin riesgos en qué plazos nos estamos moviendo José Luis García buenas tardes

Voz 37 42:43 hola buenas tardes pues si no hay nuevos contratiempos los equipos de rescate esperan que

Voz 1711 42:50 el pozo vertical alcance los seis

Voz 37 42:52 sesenta metros de profundidad necesarios la próxima madrugada ya como decías han superado esos cuarenta metros pese a la dureza del terreno que está haciendo que lo ha decisiones iniciales estén fallando a partir de la excavación de ese pozo comenzará la última fase del rescate que consiste en la conexión de los dos túneles mediante una galería que a excavar mineros asturianos que bajaran en una sexta construida expresamente para ello y que se ha probado con éxito hace unos minutos el dispositivo que trabaja en la zona se afán a esta hora en llegar al fondo del pozo lo antes posible Juan Arrabal es uno de los voluntarios que están participando en los trabajos

Voz 38 43:31 hay mucho equipo porque se ha montado un dispositivo bastante grande por distintas empresas malagueñas

Voz 10 43:38 que han aportado todo todo decía

Voz 38 43:41 ha dejado su obra parada para poder venía a realizar este este gran trabajo darle mucha fuerza a todos los que están ahí arriba trabajando que que se lo están currando bastante bien y hay un gran equipo técnico

Voz 39 43:55 arriba que está velando por todo

Voz 2 43:57 su interés

Voz 37 43:59 los padres de Julen Jose victoria que sigue la evolución del rescate de una vivienda en Totalán han subido hace menos de una hora al cerro de la Corona para que les expliquen sobre el terreno la situación en la que se encuentran estos trabajos

Voz 1827 44:12 pues así encaramos la semana pendientes de Totalán y con las imágenes en el recuerdo de la huelga de taxistas del verano pasado Sando las calles principales de muchas ciudades en España agrediendo también a conductores con licencia Sub CTC creo son los dos conductores de Uber o de Cádiz Fay encaramos la semana si en Barcelona Miguel hola buenas tardes bona tarda buenas tardes en Madrid Isabel Salvador hola buenas tardes siete buenas tardes en Barcelona llevan tres días de huelga con la gran vía cortada hoy es domingo es día de mucho menos movimiento en coche pero mañana ya día laboral hay alguna solución en el horizonte inmediato o nada Emma pues hoy no hay prevista ninguna reunión de algún dar con el sector del taxi ni tampoco asambleas por ahora hoy Llueve en Barcelona y los taxistas eh refugiado toda la mañana en sus vehículos y en los bares que hay en el entorno de Gran Vía la decisión de anoche fue clara no acepta la nueva oferta del Govern para ampliar la antelación con la que se deben reservar los vehículos de plataformas como Uber y cabizbajo y mucho menos la condición que se les puso de levantar la huelga ayer mismo de momento hay siguen el Govern pues ya está trabajando para reforzar mañana el transporte público en toda la ciudad mantiene también la reunión que hay prevista para el martes con los representantes del taxi reunión a la que el sindicato Élite Taxi también tiene previsto asistir a los que se han levantado en las últimas horas la protesta son los conductores de Uber y Gabi Fay que ayer por la tarde ocuparon la avenida Diagonal esta madrugada el Govern les ha dicho que acepta reunirse con ellos mañana mismo en cuanto lo han sabido Henriette

Voz 0825 45:44 dado sus coches en Madrid Isabel la huelga

Voz 1827 45:47 dice este lunes a partir de las seis de la mañana con la amenaza de parar la ciudad en pleno Fitur no en plena Feria Internacional del Turismo

Voz 0825 45:54 si el sector del taxi además no es ajeno al escaparate que supondrá a Ifema en este caso esta Feria Internacional de Turismo Fitur para sus intereses el paro comienza como decías a las seis de la mañana apenas tres horas antes de la reunión que mantendrán con el presidente de la Comunidad de Madrid con Ángel Garrido que estos días ha repetido ofrecerá una reforma exprés para la defensa de los intereses del taxi pero de la que de momento sigue sin dar detalle alguno mientras tanto taxistas y conductores en TV TC defienden lo suyo la estación de Atocha por la noche nos encontramos con Antonio cuarenta y tres años como taxista y con Manuel nueve años como conductor de BTT antes también fue taxista el primero a la espera de cargar el segundo acaba de dejar un pasajero

Voz 22 46:33 está en camino en ese terreno estamos defendiendo nos hacen caso todos bastante nosotros un taxi valen dinero con una preparación los exámenes para entrar aquí antecedentes penales un conocimiento de Madrid exámenes y todo eso esta gente no tiene nada de eso funciona igual que nuestro mejor está

Voz 10 46:54 el cualquiera pero cuenta que casi también tiene la que es propietaria tiene un conductor o dos depende también no se podría tener nada más que yo conozco gente que tiene quince veinte

Voz 1827 47:07 yo mucho de momento y en eso coinciden los dos

Voz 0825 47:10 nos esperan que la tensión no llega más Miguel