Hora 14 Fin de Semana (26/01/2019)

Voz 1827 00:22 qué tal buenas tardes en este sábado marcado por la peor noticia posible desde Totalán después de que los equipos de rescate encontraran de madrugada al cuerpo de Julen Rosselló S danos vamos hasta Málaga pero la noticia de las últimas horas pasa por el anuncio sobre Venezuela que ha hecho esta mañana el presidente Pedro Sánchez España reconocerá al líder opositor Juan Why do sin Nicolás Maduro no convoca elecciones de aquí a ocho días

Voz 1722 00:44 acción el Gobierno de España da ocho días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres transparentes y democráticas Si ocurre reitero Si no ocurre esto España reconocerá a ha ido como presidente encargado de Venezuela para convocar

Voz 1827 01:02 dichas Éste es el anuncio del presidente Sánchez en una comparecencia extraordinaria convocada por sorpresa en la Moncloa y al que se han sumado sólo unos minutos después Francia y Alemania a José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 01:13 este es el primero en sumarse de manera casi inmediata ha sido el presidente francés Emmanuel Macron lo ha hecho a través de Twitter y con un mensaje también en castellano sin elecciones anunciadas en ocho días dice Macron podríamos reconocer a Juan Why do como presidente encargado de Venezuela el Gobierno alemán se ha sumado a la postura de Sánchez a través de su viceportavoz en un mensaje muy parecido al de Macron dice que el pueblo venezolano debe poder decidir con libertad y seguridad sobre su futuro

Voz 0702 01:36 a Iker no se anuncian las elecciones en ocho días

Voz 1061 01:38 si no se anuncian las elecciones en ocho días el Ejecutivo de Merkel está dispuesto a reconocer a Juanjo Aído como presidente interino para llevar al país a las urnas ambos mensajes el alemán y el francés terminan con un recordatorio trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos White por cierto ya ha agradecido a Sánchez el apoyo

Voz 1827 01:54 los aliados europeos siguen intentando conseguir una posición común pero la última propuesta acaba de ser rechazadas corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0419 02:03 exactamente sí la claridad con la que se están expresando dos grandes países de la Unión no ha servido para desbloquear la situación a veintiocho y la verdad es que el nuevo texto éste en el que se decía de manera inmediata en los próximos días no ha sido tampoco ha aceptado el primero lo hizo caer España porque no quedaba clara al tono de ultimátum

Voz 2 02:24 cuando parece que lo ha hecho caer Grecia

Voz 0419 02:27 por qué mantiene que es demasiado demasiado directo en la práctica aquí no hay posición común que como hemos escuchado a los grandes países de la Unión tomará en cada uno la decisión anunciada

Voz 1827 02:43 y todo esto como les decíamos en un día marcado por la tragedia en Totalán los vecinos de Málaga han rendido esta mañana homenaje también en Totalán se han decretado tres días de luto oficial el Julen calla veo al pozo hace trece días y chocó contra un tapón de tierras setenta y un metros de profundidad ser Málaga José Luis García a esta hora estamos pendientes de lo que pueda aportar la

Voz 4 03:05 autopsia que es el está practicando al cadáver del niño desde esta mañana hasta este momento lo que sabemos es lo que ha contado el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez de Celis que explicaba que el niño cayó al vacío setenta y un mil a setenta metros de profundidad y quedó encajado entre esos dos tapones de tierra por otro lado en el tanatorio de la barriada malagueña de El Palo La familia Julen sigue recibiendo muestras de apoyo y condolencias de amigos y familiares a las que se suman infinidad de mensajes de toda España como el que ha transmitido a mediodía el presidente del Gobierno

Voz 1827 03:34 Pedro Sánchez y en Madrid sexto día de huelga de los taxistas que anoche rechazaron la propuesta firmada por Comunidad y Ayuntamiento y que pretendía obligar a las sube TC a estar a una distancia mínima de trescientos metros de los clientes que quisieran contratar sus servicios hasta ahora estamos pendientes de una nueva asamblea de los taxistas en Ifema allí está Aurora Santos han decidido algo

Voz 0159 03:57 hola Roberto buenas tardes pues acaba de empezar la asamblea informativa ahí de momento no se ha decidido ni se ha informado nada simplemente han recalcado la labor social que ha realizado el sector del taxi a lo largo de su existencia y han guardado

Voz 1510 04:09 minuto de silencio por el pequeño Julen también

Voz 0159 04:12 he ido un comunicado de apoyo de las marchas de la dignidad de los mineros de Asturias en los que recalcan la lucha de los trabajadores por la dignidad y ahora están empezando a intervenir los principales portavoces y seguimos aquí a la espera de lo que se cuente en esta asamblea

Voz 1827 04:30 titulares del deporte Paco Hernández buenas tardes

Voz 2 04:33 tal buenas tardes en marcha la jornada XXI en primera división acaba de comenzar en el Sánchez Pizjuán la segunda parte entre Sevilla Levante de momento empate a cero las cuatro y cuarto Atlético de Madrid Getafe en el Wanda Metropolitano seis Leganés Éibar nueve menos cuarto Valencia Villarreal armar Haendel fútbol Javier Fernández ha puesto fin a su carrera deportiva en patinaje vistió consiguiendo su séptimo oro europeo de forma consecutiva este título suma entre otros a sus dos oros mundiales y un bronce olímpico

Voz 1827 05:00 catorce y cinco minutos

Voz 1 05:05 hora catorce Madrid Isabel Salvador qué tal muy buenas tardes todo sigue igual aguantaremos yo vivo al día yo estrené tendré que decir al banco que no cobra pero la gente se para porque no puede venir su hijo trabajar o no puede Nagy me dé una solución

Voz 6 05:35 esto no sólo no se va a acabar aquí perdemos dinero lo que pasa es que a veces en la vida no todos el día

Voz 1722 05:40 pero creo que hay valores como

Voz 1509 05:42 con la dignidad que están por encima del dinero sexto día de paro de los taxistas y sin ninguna reunión a la vista para intentar desbloquear el conflicto después de que tanto taxistas como las empresas DV TC rechazaran la propuesta de la Comunidad de Madrid de limitar a trescientos metros la contratación para estos coches con conductor los taxistas piden al ministro de Fomento que se implique en un conflicto que entienden va más allá de Madrid Felipe Rodríguez de la Asociación de taxi de Madrid Miguel Ángel Leal de la Federación Profesional del Taxi

Voz 0318 06:10 ahora ya no se llama Pere contratación se llama contratación espacial no sé si es que vamos a la NASA o no sé pero claro ofrecer trescientos metros trescientos metros todo el recorrerlo un vehículo dos minutos esos inmediatez queden un tiempo para toda España en café para todos estos es un problema nacional muy señor Ábalos para de Marruecos que toma cartas en el asunto por el problema se va conservan Museo va a complicar bastante

Voz 1509 06:33 la negativa a la propuesta de la Comunidad de Madrid parece que no ha sentado nada bien al presidente Ángel Garrido que vía Twitter se muestra tajante asegura que Madrid se caracteriza por la libertad de elección en todos los ámbitos y así va a seguir siendo también en transporte los ciudadanos asegura quieren poder elegir estaremos estaremos muy pendientes del conflicto del taxi pero además hoy las asociaciones que buscan esclarecer la trama de los niños robados y han vuelto a manifestar en Madrid y lo han hecho después de la sentencia que reconoce la responsabilidad si el doctor Vela a pesar de que considera en y caso en este caso que había prescrito es lo que dice la Audiencia de Madrid Fernando es uno de los cientos de padres que siguen buscando a su hija

Voz 7 07:19 tres triples que te quiten lo es para mí no para mi hija tampoco creo que prescriba el no conocer a sus verdaderos padres a sus legítimos padres de sueldo pueda escribe

Voz 1509 07:32 en este Hora catorce les contaremos también que en él el último año seis personas han encontrado a sus madres biológicas a través de la asociación Sos Bebés Robados Madrid y lo han hecho gracias a pruebas de ADN que han cotejado con el de las madres que siguen buscando a sus hijos sábado oeste cargado de sucesos aquí en Madrid un hombre ha muerto y otras tres personas han resultado heridas muy graves en un incendio ocurrido esta mañana en una vivienda situada en la Ronda Sur del Puente de Vallecas entre los heridos un matrimonio de unos sesenta años que vivía con el fallecido otras dieciséis personas vecinos este edificio han tenido que ser atendidas por inhalación de humo y un joven de diecisiete años ha muerto arrollado por un tren de cercanías ha ocurrido en Collado Mediano por ahí iniciamos precisamente el repaso a otras noticias en titulares con Paula sí se ha ocurrido ha ocurrida esta mañana cuando el joven de diecisiete años andaba por la vía del tren a unos doscientos metros de la estación de Cercanías de Collado Mediano el chico estaba con un grupo de amigos en la carpa de la fiesta de Lola cálida separa de ellos para ir hacia las vías la Guardia Civil investiga lo sucedido dieciséis años por violación a una menor la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre que viola a una niña de quince años en un parque del barrio de Aluche hace ya dos años también ha condenado a un amigo del agresor a pagar una multa porque no hizo nada para evitar la agresión a pesar de saber lo que estaba pasando entre fogones ciento veinte jóvenes en riesgo de exclusión social refugiados y menores no acompañados aprenden a ser ayudante de cocina hay camareros en los fogones de la cafetería del Parque Quinta de los Molinos durante cuatro meses los alumnos de entre dieciséis y veintitrés años se formarán en hostelería en este programa del Ayuntamiento que incluye dos meses de prácticas en restaurantes de la capital del deporte Méndez buenas tardes cuéntanos qué tal buenas tardes el Madrid

Voz 2 09:09 año Javier Fernández ha conseguido hace unos minutos su séptimo oro europeo en patinaje artístico lo ha hecho además en el día que pone fin a su carrera profesional además fútbol Primera División a las cuatro y cuarto derbi madrileño el Atlético de Madrid recibe al Getafe en el Wanda Metropolitano a las seis y media Leganés Éibar en Butarque en Segunda División Lugo Rayo Majadahonda a partir de las seis de la tarde

Voz 1509 09:28 llevamos también a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad DGT Daniel Cifuentes buenas tardes

Voz 0866 09:33 buenas tardes pues ahora mismo tenemos dificultades de salida en la A cuatro en Valdemoro también entrada por la A uno en las tablas en la A6 a la altura del Plantío y en la A42 en la zona de Villaverde densidad circulatoria además en la M cuarenta en Val de Marín en la M cincuenta sentido A seis por lo demás tranquilidad en las carreteras de la comida

Voz 1509 09:52 gracias DGT tengan en cuenta que además del sector del taxi los maquinistas de metro mantienen también el paro convocado esta tarde que afecta a la línea ocho con estación en Ifema pero también a otras cinco La dos cuatro seis diez a la línea doce el paro está convocado como decimos por el sindicato de maquinistas de cuatro a cinco del esta tarde protestan por la falta de trenes y de maquinistas y por la mala gestión en el caso del amianto entre otros motivos la Comunidad de Madrid ha establecido ya unos servicios mínimos en torno al sesenta por ciento de los trenes aquí en Madrid hoy luce el sol cielo prácticamente despejado las máximas rondan los catorce grados a esta hora el termómetro marca diez en el centro de la capilla

Voz 1 13:08 buenas tardes Isabel los taxistas han convocado a esta hora una asamblea con algún resultado ya ha empezado

Voz 0159 13:15 pues hasta ahora ha empezado esta asamblea a uno minutos en unos veinte minutos más o menos ha empezado con un poquito de retraso por el momento lo único que han dicho es que esto no ha hecho más que empezar esta protesta no ha hecho más que empezar ya han animado a sus compañeros a resistir y a ser fuertes contra las autoridades que dicen les quieren vender han dicho que no están en contra de las V trece sino de las aplicaciones que utilizan para hacer de taxi siguen aquí un día más como dices porque el principio de acuerdo que les presentó ayer la Comunidad no es suficiente José Miguel Fúnez miembro de la junta directiva de la Federación Provincial del Taxi de Madrid explica que es lo que piden

Voz 17 13:53 lo que nosotros solicitamos que estos vehículos que tienen que se tienen que llevar un contrato previo y que tienen una hoja de ruta que tengan una contratación como dice la normativa pero que una contratación como ha sido siempre no es algo que nosotros porque no lo metemos sino que ya existe si ahora con estas aplicaciones lo que hacen es un servicio de inmediatez bueno que vamos a marcar un tiempo de contratación para que estos vehículos no puedan estar deambulando en la calle como dice el reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres

Voz 0159 14:25 para ayudarles a conseguir esto que que piden hoy se han unido también a ellos ya compañeros de otras comunidades que han ido llegando a lo largo de la mañana Isabel

Voz 1509 14:34 lo cierto es que los seis días de huelga ya empieza a hacer mella en muchos de los taxistas que siguen allí no sólo por el cansancio sino también por las pérdidas económicas un día que el taxi permanece parado día que no hacen caja esto como decimos tú habrás comprobado ya empieza a pesar

Voz 0159 14:50 pues sí empezando a hacer mella pero han dicho que no van a parar porque dicen pierden más en el día a día sin una regulación adecuada que que

Voz 1509 15:00 tanto para los unos unos días Portland

Voz 0159 15:02 el aún así son muchos ya los que piden perdón a la ciudadanía por por esta situación

Voz 18 15:09 a los ciudadanos de Madrid no poder estar ser prestando un servicio pedir disculpas a todos los visitantes de Madrid que siempre han sentido orgulloso y feliz demostrar a Madrid al mundo en lo que han convertido el Fitur ya el único responsable es el señor Garrido que debe de presentar su dimisión ya

Voz 0159 15:31 han pedido la dimisión del presidente de la comunidad Ángel Garrido por no ser capaz de de poder poner sobre la mesa una solución aceptable a esta situación

Voz 1509 15:39 gracias Aurora volveremos hasta allí hasta Ifema de alguna novedad en esa asamblea que se está produciendo a esta hora de la tarde peticiones de dimisión como escuchábamos para el presidente de la comunidad para Ángel Garrido que ha sido tajante con los taxistas después de conocer que esto rechazaran su propuesta de limitación espacial y lo ha hecho bien twitter Ángel Garrido ha dicho que Madrid se caracteriza por la libertad de elección en todos los ámbitos y que así va a seguir siendo también en transporte los ciudadanos dice el presidente de la comunidad tienen que poder elegir asegura Garrido que pretenden acabar bajo presión y coacción a la ciudadanía con el sector de los vehículos de transporte con conductor que dice en este caso qué es lo que plantea el el el el otro sector en conflicto el el sector de las WC de momento guardan silencio aunque plantean alguna posibilidad de acercar posturas Paul Asensio pone el borrador de la propuesta conjunta ayer de la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento contenían nuevo concepto al que ha dicho de la contratación espacial proponía que lo vehículo de alquiler con conductor tuvieran que echar una distancia mínima de entre trescientos y quinientos metros del cliente que contrata sus servicios algo que no ha contentado ni al sector del taxi pero tampoco al de la Juve TC David Fernández es portavoz de la asociación de conductores desde Madrid

Voz 19 16:54 pues es una medida negativa porque a nosotros nos afecta para lo que es el tema de de poder seguir trabajando es algo negativo para nosotros el tiempo de contratación se hace desde el momento en que alguien solicita con la aplicación un viaje bien sea por reserva o bien sean en momentos de también hay un tiempo de espera en el que el coche va hacia hacia los pasajeros por lo tanto el cientos de preguntas acción que existe siempre

Voz 1509 17:17 dicen además que no se sienten llamados a la negociación

Voz 19 17:20 no a nosotros somos los que verdaderamente hacemos que la plataforma funcione llena nos está llamando para ninguna reunión no está diciendo os parece bien os parece más somos los principales damnificados

Voz 1509 17:35 y consideran que el conflicto se está alargando por la inacción del Gobierno central

Voz 19 17:39 bueno esa larga por el tema político señor ministro a los que ha provocado todo esto está no hay nada que regular no hay nada que cambiar tenemos convenios hace muchísimos años se va a alargar por culpa de que se ha lavado las manos ya pasado unas competencias que no tiene porque trasferir creando una problemática bastante grande los conductores de

Voz 1509 18:02 sé que está muy pendiente del conflicto siguen a la espera de posible nuevas reuniones los obedece que piden al Gobierno el ministro de Fomento que medie una mediación que también buscan los taxistas Miguel Ángel Leal de la Federación Profesional del Taxi

Voz 0318 18:13 para nosotros incluso la propuesta catalana se queda corta no aquí somos aquí no somos no somos también lo que te desde aquí somos casi siete mil dieciséis mil licencias de taxis pero no no aquí están cerrados en banda con la cuestión temporal y bueno esto es un problema nacional esta están entenderán movilizando en todo el país para venir aquí aquí señor Ábalos que vuelva de Marruecos y que tome cartas en el asunto por problemas de se va a complicar bastante

Voz 1509 18:38 los taxistas que siguen sin circular por las calles de Madrid ausencia que desde luego sigue notándose es evidente sobre todo en el centro de la capital pero no sólo aquí en la concentración que los taxistas mantienen a las puertas de Ifema Enrique García ha hablado con cuatro taxistas cuatro mujeres que trabajan en una emisora local que cubre el norte de la Comunidad de Madrid en su caso prestan servicio en Alcobendas in San Sebastián de los Reyes

Voz 1907 19:02 bueno tenemos el mismo problema que aquí estamos invadidos por la súbete CES porque como no están reguladas están cargando en la calle está encargando en todos los sitios dentro del servicio de emisores tienes que salir corriendo porque lo tienes en la puerta de los hoteles en la puerta de las empresas que como te descuide vamos no recoges ya está extendido a toda la Comunidad de Madrid al igual que sea pueblo que sea Madrid

Voz 20 19:25 pero están por todos los lados si no hay control sí y además estamos viendo imágenes que ahora mismo como nosotros no estamos en Madrid pues ya incluso está amparando descaradamente nuestras paradas de taxis haciendo todo el trabajo que nosotros hacemos cuando a la gente hay que hacerle entender que es una obedecer que la AVT nunca puede hacer el servicio que aceptase

Voz 21 19:49 una cosa es que quede bien claro que nosotros no queremos que se vaya

Voz 22 19:53 la competencia es buena la competencia es necesaria pero siempre y cuando sea una competencia en las mismas condiciones que se nosotros daremos una serie de requisitos que cumplir que ellos también una serie de revisiones en las auguro Se son muchas cosas que el Tasi está muy regulado y que ellos no son servicio público porque a fin y al cabo son empresas privadas y evidentemente en precio pues no se les puede tocar pero en otras cosas pues sí para por lo menos trabajar en las mismas condiciones no

Voz 1907 20:18 la gente dice que le gusta la sube entonces porque saben que los precios

Voz 23 20:23 ante mano nosotros eso no lo podemos hacer porque estamos regulados por el Ayuntamiento pero el a los clientes tienen que saber que tenemos una aplicación ahora mismo que se llama Te X mal Ia ahí pueden ver más o menos cuánto les saldría la carrera desde el punto de partida que ellos elijan que yo creo que eso también hay que concienciar a la gente de que nosotros sí que tenemos también aplicaciones para él

Voz 22 20:43 doce si esa aplicación además es del Ayuntamiento sin contar las distintas emisoras las las distintas aplicaciones que tienen cada uno para que el cliente se confío un poquito más regula el Ayuntamiento

Voz 1907 20:54 los políticos nos han metido en este problema

Voz 1827 20:56 dicen los políticos han hecho la ley y las políticas han hecho que la ley no se cumpla

Voz 1509 21:03 bueno esto es lo que está pasando a las puertas de Ifema pero dentro esta Fitur en este fin de semana abierto al público de la Feria Internacional de Turismo y allí precisamente Nos vamos acercar para ver cómo se está desarrollando esta fe Día Internacional que ha puesto el foco no solamente por lo que se está vendiendo dentro sino por lo que hay fuera Carlos Hernández

Voz 24 21:24 ardes hola muy buenas tardes Isabel pues si en el interior de este recinto de Ifema se continúa celebrando esta cuarta jornada de la Feria Internacional de Turismo una jornada marcada por un ambiente festivo en el cual destacan actuaciones musicales actividades divulgativas y degustaciones gastronómicas como la que a esta hora está teniendo lugar en el están de Alcalá de Henares desde donde esta mañana se ha emitido el programa A Vivir Madrid profesionales amantes de los viajes también muchos estudiantes de carreras relacionadas con el turismo entre los visitantes que abarrotan desde primera hora de la mañana los diferentes pabellones de Ifema que componen la feria escuchamos a Eli una de esas estudiantes

Voz 16 21:57 nacional acerca este fin de semana porque queríamos conocer cómo es la Feria Internacional de Turismo eh debido a que estamos estudiando un doble grado de Turisme de empresa pues informarnos sobre cómo venden el producto y hacia aprender pues funciones del marketing au como pueden ver nosotras influir en el turismo

Voz 25 22:14 también pues no es más sobre el turismo que representan superior en un espacio tan reducido ese revés sendas muy bien el a lo que quieren transmitir de la comunidad o del país Toulouse

Voz 16 22:25 República Dominicana también nos han dicho que es una zona que tiene están preciosos y Andalucía también tienen uno hoy por llamativamente estamos vendiendo también el turismo nacional además de conocer el internacional

Voz 24 22:36 hasta las ocho de la tarde permanecerá abierta hoy sábado esta feria de Fitur que por el momento se desarrolla con total normalidad

Voz 1 22:42 gracias Carlos II y veintitrés minutos Hora catorce Madrid

Voz 1509 22:47 en fin de semana como decíamos cargado de sucesos en Madrid la Policía investiga el origen del fuego que ha costado la vida a un hombre y heridas muy graves a otros tres en el número ciento uno de la Ronda del Sur en el Puente de Vallecas Tatiana Castro es la portavoz del Samur

Voz 19 23:01 Samur Protección Civil ha confirmado el fallecimiento de un varón que vivía en la vivienda donde se ha afectado donde se ha iniciado el fuego además ha atendido y estabilizado e intubado a tres heridos muy graves grandes quemados que han sido trasladados a la Unidad de Quemados de los hospitales de La Paz ir en Getafe

Voz 1509 23:22 la policía está investigando el origen del fuego que como decimos ha costado la vida a esta persona y heridas muy graves también a un matrimonio de unos sesenta años que vivía en la misma vivienda que el fallecido y la Guardia Civil también investiga en este caso las causas de la muerte de un joven de diecisiete años que ha sido arrollado por un tren de cercanías en Collado Mediano el joven se encontraba con un grupo de amigos y familiares Raquel Fernández buenas tardes

Voz 1315 23:45 buenas tardes en torno a las seis de la mañana se producía el atropello a unos doscientos metros de la estación de tren del municipio por el momento se desconocen las causas concretas del siniestro aunque todo apunta según la Guardia Civil ha que se pudo producir por causas accidentales al parecer según Emergencias uno uno dos el chico había acudido a las fiestas de San Ildefonso con amigos y familiares hice dividieron fueron a caminar por las vías David García portavoz de Emergencias uno uno dos

Voz 1827 24:12 se encontraba caminando por las vías

Voz 26 24:15 por causas que investiga la Guardia Civil cuando ha sido arrollado por el tren de cercanías el equipo médico

Voz 1827 24:20 suma sólo ha podido confirmar su fallecimiento

Voz 1315 24:23 el Ayuntamiento de Collado Mediano ha celebrado este mediodía un minuto de silencio en señal de duelo por la muerte de este joven de la investigación se ha hecho cargo el Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Collado Villalba en cuanto al servicio de trenes de Cercanías ya ha quedado restablecido en la zona

Voz 1509 24:40 en el último año seis personas han encontrado a sus madres gracias al banco de ADN puesto en marcha por la asociación Bebés robados de Madrid esta mañana aquí en Madrid han vuelto a ser eh ha vuelto a ser el escenario de una manifestación estatal de víctimas por el robo de bebés que ha transcurrido desde la catedral de la Almudena hasta el Supremo la primera sentencia después en este caso la primera manifestación después de la sentencia que reconoce si la responsabilidad el doctor Vela en uno de los casos a pesar de que sin embargo cree que el caso ha prescrito esta semana hemos estado con tres madres y un padre que a pesar de todo siguen buscando

Voz 27 25:15 este año han aparecido seis hemos juntado seis ellos dos han buscado las madres por eso las manifestaciones porque hay muchos que lo ve aunque estén muy bien sean hijos biológicos llaman a la asociación oye mira yo que tengo la corazonada Oye pues mira te haces el ADN a través de eso nosotros sí podemos encontrar a las madres si no es muy difícil que nosotros encontremos todo esto que hacéis la prensa hallo lo buen el corazón pero nosotros lo tenemos muy difícil porque porque los ponen como biológicos a otros padres que por ejemplo a mí me han puesto que estaba muerto entonces yo está muerto legalmente está muerto yo voy y me doy contra el muro sin embargo si mi hijo estuviera buscando me ponen encontraría nosotros lo único que queremos es que sepan que nunca les hemos abandonado

Voz 7 26:04 la justicia os ha dado la razón pero al mismo tiempo ha quitado esperar

Voz 27 26:09 Bush más bueno pero mucho eh por lo menos la gente sabe que este señor es un roba niño ya se puede decir porque lo han dicho las magistradas lo primordial

Voz 7 26:20 mi es que busquen a mi hija y a los hijos de los demás tu casa Fernando cuántos años tendría hoy subir cuarenta y siete noción setenta y uno

Voz 1907 26:33 sabes qué pasa aquí son hombres y mujeres que tendrán sus vidas tendrán sus padres que habrán sido buenísimo seguramente no lo ponemos en duda pero nosotros tenemos derecho a saber la verdad el Estado tiene que poner al alcance de todos nosotros todos los medios que necesitemos la eso no llega y no mira mi caso llegó hasta el Constitucional no me lo han cerrado me han dicho que es queda abierto a posibles pruebas si las pruebas las tienen ellos tienen que poner al servicio de las madres que nos han robado a nuestros hijos un juzgado donde se investigue cómo se investiga la violencia de género o cualquier otro tipo no hay ningún juez ni ningún fiscal que se Arman que diga a ver qué es lo que pasa aquí vamos a ver para nosotros no hay plazos hijo nació el día veinticuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve en la clínica de O'Donnell a las cinco y media de la tarde para mí eso no prescribe porque a mí me lo quitaron porque yo era pobre porque vivía en una chabola no tenía recursos y alguien decidió que mi hijo pesaba cuatro kilos que era muy hermoso título tenía que

Voz 1539 27:38 ah sí dársela otra persona mira a mi yo no vivía en una chabola bien una cosa normal también no lo quitaron

Voz 27 27:45 a mí me lo quitaran por joven por tener veintiuno años y un niño de un año ya está por no lo quita

Voz 1539 27:50 no ser primeriza con mi marido son un matrimonio joven y nada más encontrarme en la habitación en ese momento con una tía mía que era mayor estábamos las dos solas e ir debió de venir algún pedido

Voz 7 28:03 urgente y me tocó la china yo lo que sí lanzó una pregunta al aire es que te quiten una hija prescribe eh sólo tiene que ver los políticos los jueces los fiscales restringe que te quiten una hija para Mingo mi hija tampoco creo que prescriba el no conocer a sus verdaderos padres a sus legítimos padres suelos puede escrito eh

Voz 2 28:34 Paco Hernández buenas tardes qué tal buenas tardes el patinador madrileño Javier Fernández ha puesto fin a su carrera profesional hace apenas una hora y lo ha hecho consiguiendo su séptimo oro europeo de forma consecutiva en patinaje artístico Javier Fernández se retira con otras cuatro medallas en Campeonatos del Mundo dos de ellas de oro y otras dos de bronce siete títulos europeos de este dos mil trece ya está este año y un bronce olímpico en dos mil dieciocho además fútbol Primera División a las cuatro y cuarto derbi madrileño Atlético de Madrid Getafe en el Wanda Metropolitano el conjunto de Simeone con seis bajas a las seis y media Leganés Éibar en Butarque mañana turno para el Real Madrid que visita al Espanyol habla el entrenador Solari sobre la situación de Bale

Voz 1827 29:11 el el fútbol es siempre el siguiente partido

Voz 28 29:13 veremos mañana quiénes juegan después veremos quiénes juega la semana siguiente pero no quiero ni siquiera adelantarme porque el partido importante para no

Voz 1827 29:19 nosotros es el de mañana y los jugadores están recuperado

Voz 28 29:22 no pues están recuperando incluso queremos al cien Poole

Voz 16 29:24 esta tarde en Segunda División a partir de las seis Lugo Carvalho Majaravique importantísimo con su su falta

Voz 5 29:36 joe

Voz 1509 29:36 Score el deporte llegamos a las dos y media de la tarde recuerden que las máximas Jordan los catorce grados de momento a esta hora diez en el centro de la capital el cielo prácticamente despejado en toda la Comunidad continúa la información Hora catorce buenas tardes

Voz 1 30:02 son las dos y media de la uno y medio en Canarias

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes el líder opositor de Venezuela Juan Why do acaba de agradecer al presidente Pedro Sánchez el anuncio que ha hecho esta mañana España lo reconocerá como presidente legítimo de Venezuela si el régimen de Nicolás Maduro no convoca elecciones libres de aquí a ocho días

Voz 1722 30:35 declaración el Gobierno de España da ocho días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres transparentes y democráticas sino ocurre reitero Si no ocurre esto España reconocerá ha ido como presidente encargado de Venezuela para convocar

Voz 1 30:54 a España se ha sumado después Francia

Voz 1827 30:56 ahí Alemania mientras la Unión Europea trata de llegar a una postura común de todos los Estados miembros de momento no lo han conseguido esto en un sábado que ha empezado de la peor forma posible los equipos de rescate han encontrado esta madrugada el cuerpo sin vida de Julen Rosselló el niño que cayó hace trece días a setenta y un metros de un pozo de Totalán en las próximas horas está previsto que se conozcan los detalles de la autopsia Almudena López sino buenas tardes buenas tardes a la una y veinticinco de la madrugada

Voz 1510 31:25 trato el cuerpo del pequeño Julen el delegado del Gobierno en Andalucía ha explicado cómo se produjo la caída a Gómez de Celis

Voz 29 31:31 la posición del cuerpo determina que la caída libre llegó hasta unos setenta y un metros la propia caída pues fuera albergando eh

Voz 16 31:44 arena puso tierra encima el ministro del Interior ha agradecido las

Voz 1510 31:48 aborde de los equipos de rescate y de todos los profesionales que han participado en el operativo Grande Marlaska no ha ofrecido detalles de la investigación ni tampoco de la autopsia

Voz 30 31:56 no tengo ningún dato relativo al informe preliminar de la autopsia el informe preliminar de la autopsia será remitido directamente ya es una diligencia judicial a la titular del Juzgado de Instrucción número nueve

Voz 1510 32:08 durante la mañana se han producido actos de homenaje a Julen en diferentes puntos de Málaga

Voz 1827 32:12 político el sábado nos deja también la puesta de largo de la querida nacional

Voz 1510 32:16 es la plataforma con la que Puigdemont pretende aglutinar a todas las fuerzas independentistas aunque Esquerra Republicana descarta integrarse en ella está por definir todavía el encaje del PDK en esta plataforma que pretende presentarse a las elecciones la I Reunión

Voz 1827 32:28 del nuevo Gobierno en Andalucía entre otras medidas ya

Voz 1510 32:30 probado una auditoría integral en la administración autónoma

Voz 1827 32:33 las taxistas de Madrid afrontan su sexto día de bueno

Voz 1510 32:36 anoche decidieron continuar con los paros porque consideran insuficiente la respuesta de la comunidad el presidente madrileño

Voz 1827 32:42 acusa de tratar de acabar con la sube TC Waka

Voz 1510 32:44 sonando a los ciudadanos multitudinaria manifestación

Voz 1827 32:47 en Valladolid a favor de la sanidad pública

Voz 16 32:49 los que nos quiten la sanidad porque estamos ya abandonado

Voz 7 32:52 no se puede está así médico

Voz 16 32:54 la gente mayor yo y les contaremos también que sí

Voz 1510 32:57 ha disparado la contratación de pólizas de salud privadas en dos mil dieciocho este sector de los seguros facturó más de ocho mil quinientos millones de euros crece el doble de los seguros de coche y se sitúa en su mayor repunte desde el inicio de la crisis los expertos en economía de la salud lo achacan al auge de las listas de espera en la sanidad pública a Juan del Llano es experto en economía de la salud y director de la Fundación Gaspar Casal

Voz 31 33:17 el desafecto creciente de la clase media hacia el Sistema Nacional de Salud ha sufrido una merma en la calidad de la asistencia Si esto no se remedia propiciaría en el futuro una mayor fuga de a personas que contraten una segunda póliza

Voz 1827 33:33 el Fondo de Becas Soledad Cazorla que ayuda a los huérfanos de la violencia machista denuncia la desprotección que sufren estos menores cuando sus padres asesinos salen de la cárcel

Voz 1510 33:41 es una de las décadas es la hija del hombre que asesinó a su abogada y actual pareja la semana pasada en Zaragoza él había matado en dos mil tres a la madre de ésta huérfana llevaba dos años en libertad condicional pese a los informes desfavorables y además habían caducado las órdenes de alejamiento sobre sus tres hijos huérfanos Joaquín Tabares pero promotor de las becas Soledad Cazorla

Voz 32 34:00 pero el caso de Zaragoza fue especialmente eso nosotros buscamos a uno de los hijos bueno pues mientras no se supo lo que había pasado con él la familia estaba realmente preocupada por lo que podía pasar y lo acabamos

Voz 1827 34:12 Nos de conocerse han encontrado tres nuevas manos grabadas en la cueva de Altamira los miembros del equipo de investigación de la cueva creen que tienen casi veinte mil años

Voz 2 34:25 deportes Paco Hernández buenas tardes qué tal buenas tardes en marcha la jornada veintiuno en primera división ahora mismo en el Sánchez Pizjuán minuto setenta y seis Sevilla tres Levante cero a las cuatro y cuarto el Atlético de Madrid recibe al Getafe en el Wanda Metropolitano desde el estadio rojiblanco la última hora Pedro Fullana qué tal buenas tardes buenas

Voz 33 34:41 tardes a la espera de la llegada de Morata vuelve el fútbol al metropolitano el Atlético de Madrid recibe al Getafe otro partido cargado de bajas con cinco por lesión Correa tampoco estará por sanción Nelson Martin ya camino de Mónaco por tanto sólo trece jugadores de la primera plantilla disponibles para el equipo de Simeone frente a un Getafe que en caso de que se metería en puesto de Champions el partido comienza a las cuatro y cuarto lo contamos en Carrusel Deportivo

Voz 2 35:05 gracias Pedro a las seis y media al Leganés y varía las nueve menos cuarto Valencia Villarreal al margen del fútbol patinaje artístico Javier Fernández ha puesto fin a su carrera deportiva lo ha hecho consiguiendo su séptimo oro de forma consecutiva en los Europeos el madrileño Se retira además con dos títulos mundiales y un bronce olímpico en balonmano la selección española busca esta tarde a partir de las cinco y media ante Egipto el séptimo puesto del mundial en juego una plaza para el preolímpico y en baloncesto cuatro partidos Liga Endesa ACB Guipúzcoa técnico hasta Zaragoza Valencia San Pablo Burgos Breogán Manresa UCAM Murcia Mora Banc Andorra

Voz 0866 37:08 se trata Roberto de la postura expresada ayer por el ministro de Exteriores pero si Josep Urra era hablaba ayer de un plazo temporal así en genérico hoy el presidente Sánchez ha querido poner fecha a ese plazo ocho días tiene maduro para llamar a las urnas

Voz 1722 37:21 quiero manifestar con absoluta claridad y rotundidad que si en el plazo de ocho días sin el plazo de ocho días no hay una convocatoria de elecciones justas libres y transparentes en Venezuela España reconocerá a Juan Guarido como presidente de Venezuela Fuente

Voz 0866 37:39 desde el Ejecutivo explica en la SER que ocho días es el plazo que se ha negociado con otros países confían desde Moncloa en que próximamente habrá una declaración conjunta de los Veintiocho que si bien quizás no será tan rotunda sí hablará también de emplazó a Maduro aunque el Gobierno español ha querido ir más allá subrayan estas fuentes que creen que el reconocimiento será mayoritario de momento esta mañana Sánchez insistía en su labor para alcanzar un acuerdo en la Unión

Voz 1722 38:00 a lo largo de estos dos días y medio tres días he trabajado activamente en la Unión Europea para alcanzar una posición común en busca del reconocimiento de Juanlu ha ido

Voz 0866 38:09 como presidente de Venezuela tren desde el Gobierno Roberto que el que esta solución que plantean es buena porque la convocatoria saldrá del propio pueblo venezolano y que es una forma también de proteger a la oposición a la fábrica la figura de edad madura esa opción dicen sino se reconocerá al líder pues

Voz 1827 38:25 una vez escuchadas estas palabras del presidente de España Francia y Alemania se han sumado a ese ultimátum ocho días y es precisamente esto el ultimátum o la falta de ultimátum para ser exactos lo que llevó a España a bloquear ayer la resolución que estaba tratando de firmar junta toda la Unión Europea y mientras tanto los Estados miembro siguen en ello siguen intentando alcanzar esa propuesta común de momento corresponsal comunitaria Griselda Pastor sin éxito

Voz 0738 38:51 exactamente no de momento no hay consenso porque el último intento para aprobar un texto el segundo ha quedado frenado poco antes de las dos el documento exigía elecciones inmediatas fórmula con la que España podía convivir tras rechazar la que decía lo antes posible pero el tono de ultimátum no gusta a algunos países mediterráneos de momento el textos entra bloqueado desconocemos además el alta representante está dispuesta a seguirlo intentando o visto lo visto ya en las primeras grandes capitales decide dejarlo como está aunque por el momento no se han pronunciado desde sus servicios muy parcos en palabras desde ayer por la tarde ayer en la reunión los gobiernos estaban de acuerdo en que ocho diez tías es decir no semanas era lo imprescindible pero esperaba no preferían que no hubiera referencias tan literales dentro del documento son ya innecesarias oido lo huido tras la rueda de prensa

Voz 1827 39:45 el presidente Sánchez a la espera de versión

Voz 0738 39:47 a nivel europeo consiguen realizar algún tipo de texto que permita mantener posición común o al final con Venezuela volver a quedar claro que a nivel europeo es muy difícil tener una política exterior colectiva

Voz 1827 40:00 gracias a la tenemos ya la primera reacción del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela de Juan guardó José Luis García Íñiguez

Voz 1061 40:06 o Aido ha escrito en Twitter que se sigue avanzando en la Unión Europea para el reconocimiento y apoyo pleno de su lucha legítima y constitucional el autoproclamado presidente de Venezuela agradece las palabras y el compromiso del presidente Sánchez ayer mismo why do ya había anticipado más contundencia desde Europa

Voz 35 40:22 yo agradezco profundamente la posición de la Unión Europea y que se que va a ser mucho más contundente el próximo día desconocen a Maduro reconocen el Parlamento nacional si exigen por el cese de este conflicto a través de la última etapa nuestra pasa que es una elección libre

Voz 1061 40:36 con una contundencia que hoy se ha concretado en esos ocho días de ultimátum maduro para convocar elecciones aunque ya nos contaba Griselda Pastor que no es una postura común de los Veintiocho Why do por cierto también ha agradecido a Macron su compromiso y además nuestros compañeros en Cataluña acaban de hablar con el cónsul de Venezuela en Barcelona Ricardo Capella reprocha a Pedro Sánchez que se meta en asuntos internos de su país

Voz 1827 40:54 a vosotros ático venezolano

Voz 36 40:57 no no no nos metemos en la política interior esté de de los otros países nosotros no estamos aquí para decidir si en España tiene que haber elecciones o no tiene que haber elecciones por lo tanto nosotros exigimos como diplomacia si seguimos reciprocidad si nosotros no me temo pues no se metan en la política interna nuestra

Voz 1827 41:20 esto Íñiguez a sólo unos minutos de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocada precisamente para hablar de la crisis política e institucional de Venezuela

Voz 1061 41:30 la reunión está convocada para las tres hora española a petición de Estados Unidos que pretende sacar una resolución en favor de ido pero que con toda probabilidad no va a salir adelante por el veto de Rusia y China al Consejo de Seguridad de la ONU a acudir el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo junto al nuevo delegado de la Casa Blanca para todo lo relacionado con Venezuela Se trata del ex diplomático conservador Elliot Abrams que esta madrugada ya ha comparecido como Pompeo Di ha dicho que la crisis de Venezuela es profunda difícil

Voz 1827 42:01 vigorosa aquí en España Partido Popular y Ciudadanos critican al presidente del Gobierno español dice el PP que Pedro Sánchez está dando aire a Nicolás Maduro Pedro Sánchez pero de Angela Merkel lo de Emmanuel Macron que opinan lo mismo que él no dice ni una sola palabra

Voz 37 42:14 Pedro Sánchez el Partido Socialista ha hecho lo que lleva haciendo durante catorce años que es darle oxígeno a la tiranía venezolana de Chávez hizo hoy

Voz 2 42:22 Maduro

Voz 40 43:18 les silencio roto por los aplausos que estamos escuchando para rendir homenaje a Julen Rosselló después de trece días de trabajo sin descanso los equipos de rescate encontraron el cadáver del niño del

Voz 1827 43:29 punto exacto del pozo en el que creían que estaba hoy se le va a realizar la autopsia y a lo largo de este sábado está previsto que se conozca algún detalle mientras un juzgado de Málaga investiga qué pasó aquel día ser morada José Luis García buenas tardes buenas tardes el delegado del Gobierno en Andalucía ha comparecido a primera hora de esta mañana para tratar de explicar algunos detalles el niño cayó a lo largo del todo el túnel hasta toparse con un montón de tierra a los setenta y un metros

Voz 9 43:55 a esta hora toda la atención se centra en dos puntos el tanatorio de la barriada de El Palo donde está de de esta mañana la familia de Julen Ibai está recibiendo el apoyo de amigos y personas que le trasladan las condolencias y el Instituto de Medicina Legal de Málaga donde desde las ocho y media están practicando la autopsia al cuerpo del niño cadáver lo localizaron a la una y veinticinco minutos de la madrugada dos mineros y un guardia civil que los acompañaba en la última fase de excavación estaba a setenta metros de profundidad sobre el cuerpo del niño se formó un tapón de tierra que ha impedido en estos doce días llegar hasta él desde la superficie la hipótesis que tiene más fuerza para los investigadores es que se formara con los residuos que el cuerpo fue arrastrando en su caída Alfonso Rodríguez Gómez de Celis es el delegado del Gobierno en Andalucía

Voz 29 44:41 buenas comenta es la más probable efectivamente que la propia en la propia caída pues fuera albergando eh arena osea tierra encima porque como bien han visto ustedes las imágenes que se han suministrado a Paredes pueden muy

Voz 1827 44:59 perfecta no muy ahora

Voz 9 45:01 cosas de de esta mañana se están sucediendo las muestras de condolencia a la familia ha habido dos concentraciones a las once de la mañana delante del Ayuntamiento de Málaga y a la una de la tarde en el barrio donde vivía Julen en el palo donde los vecinos han guardado dos minutos de silencio

Voz 1827 45:17 Miguel Ángel escaño alcalde de Totalán hola buenas tardes

Voz 0473 45:20 hola buenas tardes ha podido hablar con la

Voz 1827 45:23 Familia de Julen

Voz 0473 45:24 pues el día de hoy no pero esto días atrás pues evidentemente hemos estado pendiente de ellos que era el objetivo municipal entre otras cosas de que los padres tuviesen en todo momento dentro en la medida de lo mejor de mí de confort dentro de sufrimiento que tenían pues la situación podemos hacernos una idea pero

Voz 1827 45:44 se ha trasladado a alguien como están

Voz 0473 45:47 pues bueno pues francamente está mal hecho y con el apoyo de la familia con todo momento amigo y el apoyo psicológico que no dejan

Voz 19 45:55 de

Voz 0473 45:56 de estar pendiente de ello y no tendrán hasta que hasta que se resuelva hasta que se resuelva esta situación Laura yo no equipación compleja compleja por episodios que han tenido en su vida el segundo episodio que tienen en esta situación y entonces el problema de intentar tener mucho apoyo y resolverlo para que no se quite y bueno pues cada uno de ello lleva la situación de una forma y cada persona de una forma muy bueno yo creo que el equipo bastante bueno ayudándole que cuentan ellos saben que cuentan en todo momento con todas la medicación para para ayudar pero la palabra es guste que que no sirven me consuelo no solamente puedo ayudar un poquillo no

Voz 1827 46:39 después de trece días dejándose la piel para tratar de rescatar al niño es como si fuera nuestro hijo dijo muy gráficamente el portavoz de del operativo verdad cuál es hoy el estado de ánimo de lo de los vecinos en general y en concreto de esas casi cuatrocientas personas que han estado allí trabajando prácticamente sin descanso