Hora 14 Fin de Semana (27/01/2019)

Voz 1827 00:00 con las dos es la una en Canarias qué tal buenas tardes estábamos preparados este domingo para morder Nos las uñas de los nervios con la final del Open de Australia entre Djokovic y Nadal pero casi desde el primer minuto ha sido un auténtico baño del serbio que ha terminado por arrasara Nadal en Melbourne esta Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 2 00:39 con la bueno pues si no ha podido ser en ninguna de las maneras e Nadal no ha jugado bien también es cierto que Djokovic no ha hecho más que aceptablemente con calidad superior a la que hoy yo podía obedecer Nadal que no está todavía listo para estos acontecimientos después de tantos días sin jugar desde mes de septiembre ya pardillos seis tres seis dos seis tres ha luchado

Voz 1827 01:06 pero ya digo que no ha habido ninguna posibilidad

Voz 2 01:08 por lo tanto Djokovic campeón Nos hemos quedado con las ganas habrá que esperar que vaya cogiendo tono Rafa para que las cosas marchen mucho mejor pero empieza el año con una final de Grand Slam que no es poco gracias Duri este domingo Gonzalo Conejo tiene también otras citas del deporte

Voz 1827 01:25 Valladolid Celta los pucelanos han remontado el tanto inicial vigués y han venció dos a uno las cuatro y cuarto Girona Barça con el regreso de Messi a las seis y media doble cita

Voz 0011 01:32 Athletic Betis y Real Sociedad Huesca y las nueve menos

Voz 1827 01:35 esto Espanyol Real Madrid vuelve a la convocatoria Álvaro Morata está horas de pasar el reconocimiento digo en el Atlético de Madrid además en baloncesto en directo el Real Madrid venza al Fuenlabrada en último cuarto pues pendientes del deporte este ultimo domingo de enero también de la crisis política e institucional de Venezuela a una semana del plazo para convocar el ex las selecciones que le dio a Maduro el Gobierno de España Pedro Sánchez acaba de cargar contra la postura de la oposición en nuestro país

Voz 3 01:58 mis tenemos una oposición sin escrúpulos que utiliza el dolor del pueblo venezolano para atacar a un Gobierno que junto con el resto de Europa lo que está pidiendo son elecciones democráticas libres

Voz 1827 02:11 en Venezuela aquí en Venezuela Nicolás Maduro Se niega al menos de momento a convocar esas elecciones José Luis García Peña

Voz 1061 02:17 Maduro acaba de decir en una entrevista en la CNN turca que los insolente es países europeos deberían retirar su ultimátum de convocatoria de elecciones el líder chavista horas antes había comparecido en un acto con jóvenes donde ha atacado directamente a Pedro Sánchez

Voz 4 02:30 falta suman doce poniéndose a la cola en el trasero de Donald Trump está Pedro Sánchez en la cola

Voz 1061 02:39 el que un presidente no electo mientras hoy continúa el trabajo de la oposición encabezada por Juan why do hoy tienen previsto entregar a militares y policías el texto de la ley de amnistía que aprobó el Parlamento para animar a los funcionarios a dar la espalda Maduro

Voz 1827 02:51 da la impresión de que Maduro pretende transmitir cierta imagen de normalidad una normalidad que no existe así de contento agradecía a algunas personas que se concentraran ayer en Zaragoza a favor del régimen y que hicieron frente según sus cálculos meteorológicos a temperaturas de diez grados bajo cero así de contento estaba hoy

Voz 4 03:10 hay y ha con lo que dice la canción

Voz 5 03:16 España la la la la la la

Voz 4 03:18 la España es la para querida España gramo

Voz 1827 03:34 pues en España en Madrid los taxistas acaban de decidir que continuarán con la huelga atención porque ya no están en el recinto de Ifema que está a las afueras de la ciudad ahora mismo e intentan mantener colapsado el pleno centro allí está Aurora Santos buenas tardes

Voz 6 03:49 buenas tardes Roberto la imagen a esta hora se ha trasladado a Génova donde los cientos de taxistas que se concentrarán en Colón han dejado sus coches y han subido a pie hasta casi la puerta de la sede del Partido Popular vigilados por la Policía Nacional han venido a trasladar un mensaje al presidente de la Comunidad de Madrid gritan que están luchando por el futuro de sus hijos y también tienen un mensaje para el presidente del Partido Popular para Pablo Casado Casado el taxi está cansado al terminar esta concentración volverán a Colón donde llevan desde anoche

Voz 1827 04:29 la familia de Julen enterrado hoy al niño cuyo cadáver encontraron la madrugada del sábado al setenta y un metros del pozo al que cayó hace dos semanas los mineros de Asturias que realizaron la última parte de los trabajos de rescate han querido agradecer hoy la solidaridad que han vivido durante

Voz 7 04:44 estos días ese salir del anonimato más allá y fuera de la cuenca pues también nos acompañaba Nos desbordó un poco ahora básicamente dos somos ahora bueno pues intentando recuperar lo más pronto posible lo que lo que era nuestro hábito

Voz 1827 05:00 es debida más más discreto Hora catorce y cinco minutos

hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:24 qué tal muy buenas tardes del conflicto del taxi sigue encallado los taxistas acampan en plena Castellana y la solución de momento no se ve

Voz 10 05:38 bien

Voz 0825 05:39 en dos de taxistas ocupan con sus coches cuatro carriles tenerles de la Castellana entre Colón y Nuevos Ministerios y allí dicen van a seguir con la mirada atenta de la Policía Nacional que se ha desplazado en varios furgones cumpliendo en este caso su séptimo día de paro sabemos que esto hace

Voz 11 05:55 los hay que ir además perdidos instando muertos que aquí lo único que pretendemos que la lista que tienes trabajo como lo que son heces no son taxis no estamos en contra de los trabajadores no se van a quedar sin trabajo les invitamos a que te vengan al sector del TAS seis saques la cartilla que aquí tienen trabajo con nosotros lo que no puede ser que esté creando un trabajo precario para ellos también que lo deberían defender con nosotros aquí deberían de está teniendo también su puesto de trabajo

Voz 0825 06:19 en este a catorce saludaremos al director general de Transportes de la Comunidad de Madrid ha Pablo Rodríguez Sardinero en página política Íñigo Errejón en el país vuelve a tender la mano a Podemos en busca del acuerdo hay que entenderse

Voz 0799 06:32 si antes o después prefiero antes insinúa ahora que entenderse después yo prefiero antes yo quiero que vayamos todos juntos en una plataforma amplia porque eso es la invitación que lanzamos Manuela Carmena ello que reúna todas la fuerzas progresistas ya toda la ciudadanía que hoy no está encuadrada en partidos políticos

Voz 1827 06:49 hay otras noticias que repasamos en titulares con las

Voz 0825 06:52 duda de Paul Asensio buscan un trabajo cerca de trece mil

Voz 1315 07:00 aspirantes examinan hoy en ocho facultades de la Universidad Complutense para cubrir las ochocientos treinta hay una plaza convocadas en el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias los funcionarios que realiza la vigilancia anterior en el primero de los ejercicio de esta posición más de la mitad de los aspirantes son mujeres a juicio el actual alcalde de Aldea del Fresno y el anterior se sientan mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por un delito de prevaricación urbanística supuestamente permitieron la construcción en zona protegida de varios inmuebles y una piscina para hacer un camping

Voz 0825 07:28 limitar las apuestas el grupo municipal social

Voz 1315 07:30 dicha en el Ayuntamiento de Madrid quiere frenar el crecimiento de los locales de apuestas en la capital su regulación es competencia de la comunidad pero pedirán al equipo de Manuela Carmena en el pleno que se celebrará la próxima semana que intensifique las inspecciones de locales

Voz 0825 07:42 sin malos humos el Ayuntamiento de Móstoles

Voz 0825 07:56 del deporte Toni López cuéntanos buenas tardes

Voz 12 07:59 Isabel muy buenas aún no es oficial su fichaje pero Álvaro Morata ha pasado ya el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid el conjunto rojiblanco ganó ayer al Getafe Leganés empató el Madrid visita guiada española a las nueve menos cuarto hoy el Rayo Vallecano juega mañana

Voz 0825 08:10 luce el sol Domingo de cielo despejado han bajado algo las temperaturas las máximas de media rondan los once grados que es justo la temperatura que marca a esta hora el termómetro en el centro de Madrid

Voz 1 08:23 hora catorce Madrid vamos ya con todo

Voz 0825 08:26 y pendientes en este caso de lo que está pasando a esta hora en el centro de la capital el paro de los taxistas sigue centrando la atención informativa aquí en Madrid al grito de Garrido dimisión se dirigen desde Colón a la calle Génova

Voz 14 08:49 les obsequia con ETA no Bolden

Voz 15 08:52 hasta aquí así supongo que nos viene bien para la pena vale venga detrás de mí

Voz 6 09:34 pues sí aquí estamos en la calle Génova a pocos metros de la puerta de la sede del Partido Popular que está blindada por la Policía Nacional los taxistas han dejado sus coches en el Paseo de la Castellana donde se encontraban desde anoche se han trasladado a pie hasta Génova donde hasta ahora como decimos vigilados por la policía gritan la dimisión de Ángel Garrido del presidente de la comunidad también expresan coreando protestas que sólo quieren que se cumpla la ley y garantizar el futuro de sus hijos la protesta se está desarrollando de manera tranquila sin altercados Isabel

Voz 0825 10:08 con el conflicto desde luego se enquista lejos de una solución más o menos rápida que muchos de ellos esperaban pasan los días de momento no se ve una salida ellos tampoco la ven

Voz 6 10:18 así es de momento no se ve una salida no

Voz 16 10:21 no tienen no tienen convocada ninguna reunión por el mover

Voz 6 10:24 con la Comunidad de Madrid y de hecho los taxistas dicen que el paro indefinido y que como el propio nombre de la palabra dice indefinido vanas van a seguir hasta donde sea iban a llegar hasta donde haga falta esto no es decir uno de los taxistas

Voz 10 10:38 difícil entender que queremos regulación por más que con la misma es decir no podemos estar un sector súper regulado y que haya otros porque no está para nada regulado ningún sentido entonces eso eso es es incomprensible el señores es gratuito no lo entiende señor Garrido simplemente que se regule que haya una la acción que vaya acorde con la regulación que nosotros tenemos ni más ni menos sólo pedimos eso

Voz 6 11:04 protestan porque son ignorados por la comunidad recuerdan que las autoridades están favoreciendo a todos aquellos que no tributan impuestos frente a ellos que sí que están dando sus impuestos Isabel

Voz 17 11:16 gracias Aurora la protesta como escuchábamos sea trasladado ya hasta la puerta de la

Voz 0825 11:21 sede del Partido Popular a la calle Génova aunque mantienen hice en van a seguir acampados en el centro de Madrid ocupando esos esas cuatro vías vías centrales de la Castellana Pablo Rodríguez Sardinero director general de Transportes de la Comunidad de Madrid muy buenas tardes

Voz 18 11:36 hola muy buenas tardes ya escuchaba

Voz 0825 11:39 existan miren a la Comunidad de Madrid por donde pasa por donde cree que pasa la solución de este conflicto

Voz 18 11:45 vamos a ver yo creo que es la Comunidad de Madrid en todo momento y a partir del lunes que tuvimos una reunión con el presidente Garrido y con los sectores tanto del taxi

Voz 0825 11:56 piel martes

Voz 18 11:58 por el consenso y sobre todo pasa por llegar a lo que dicta el Real Decreto Ley de Ábalos que es lograr un tratamiento armónico de las dos modalidades de transporte del Ejército desglose lo lo dice el propio Real Decreto Ley sin lugar a dudas la propuesta que que puso encima de la mesa el presidente barrido el lunes al sector del taxi

Voz 19 12:18 pues fue eh

Voz 18 12:21 al tratar de Marcelo la modificación de la Ley de manera exprés en donde se presentaría a cargo de un grupo político el Partido Popular lo que es la modificación es la mese para su se resolviera por lectura única esa modificación lógicamente de de lo que es la ley de transportes terrestres donde estamos hablando del año noventa y ocho que no existía la vuelta en concepto actual en cuál es se está desarrollando regularidad lo que es la figura de la captación definiría la contratación regularía hemos la lo lo que es la definición de de arrendamiento con conductor ridículo de plazas

Voz 0825 13:00 pero esa oferta esa oferta discúlpeme esa oferta esos mínimos trescientos metros para poder reservar una WC ya han dicho ellos que no en este caso setos de taxi no le gusta la Comunidad baraja la Comunidad baraja ampliar ese espacio o entra en la limitación de tiempo que es lo que proponen están dispuestos a dar un paso más

Voz 18 13:19 yo quiero dejar encima de la mesa que el sector del taxi está pretendiendo regular a otro sector que es el de yo creo que esto no es un problema entre la Administración y un sector sino es que hay dos sectores por lo tanto hay que escuchar a los dos sectores

Voz 0825 13:34 ah sí

Voz 18 13:35 que debe haber una convergencia insisto el Real Decreto ley habla de llegar a un tratamiento armónico entre ambos sectores y así lo manifiesta el propio Real Decreto ley no podemos regular a expensas de quién tiene que cumplir la ley que en este caso son absolutas es una imposición única es decir de los cinco propuestas que pusieron encima de la mesa el sector del taxi el lunes a las seis de la tarde la Comunidad de Madrid cuatro es decir en todas negociación creo que se debe de entender lo que formando para llegar al consenso en definitiva sobre todo porque estamos hablando de muchísimos puestos de trabajo en un lado y en otro y al final lo que se pretende es la conversión lo que es la la convergencia de ambos sectores que puedan trabajar en igualdad de condiciones en libertad para poder trabajar

Voz 0825 14:23 pero insisto en la pregunta porque quizá es la fórmula no sabemos de de deshacer ese nudo en el que se ha creado en este conflicto esos trescientos metros ahora mismo una vez que sea rechazado esa primera propuesta hasta dónde está dispuesta a llegar a la Comunidad de Madrid

Voz 18 14:39 ah sí ha rechazado todas las demás quiere decir que no es que haya afectado al resto de el del texto y podríamos hablar solamente esta situación porque después de Le del del esfuerzo del trabajo que hemos hecho junto con el Ayuntamiento de Madrid para intentar trabajar ni un texto en el cual les den amparo jurídico ir e ir regulatorio al Aaiún

Voz 0825 15:00 tanto si su ordenado

Voz 18 15:02 pues lógicamente de poco entendibles un rechazo total algún documento donde se ha trabajado de forma conjunta que es lo que pedía el sector del taxi

Voz 0825 15:11 la postura

Voz 1827 15:12 entonces una Mobile la postura en este momento en la comunidad

Voz 18 15:15 no porque ella hemos llenado porque seguiremos trabajando entonces que tampoco la vuelta fe tampoco le ha gustado probablemente el texto aquellas cosas que hemos cogido del taxi lo hemos incluido a ellos tampoco les ha gustado en en total textos lo que sí es cierto es que han han tenido en consideración que de la Comunidad de Madrid en este caso sea la única administración en estos momentos que que intenta colaborar para poder llegar a una solución después de que el veintinueve de octubre se despachar a el ministro por cierto ese marco a la semana que viene Marruecos dejando el problema al resto de las comunidades autónomas y en este caso la Comunidad Madrid y al Ayuntamiento de Madrid a los taxistas ya lo pretende

Voz 0825 15:52 a Humphrey mal problemas en marcha

Voz 18 15:55 sin ninguna duda todavía no ha resuelto ese problema pero para que veáis lo que decíamos en aquel aquí el ministro donde se va a producir diecisiete legislaciones distintas es que en Cataluña independientemente del resultado tampoco está contento en el sector de los desde el sector del taxi hemos visto que tuvieron que llegar una votación muy ajustada tampoco había un consenso especialmente quiere decir al final el problema que ha pretendido evitar el ministro lo va a dirigir a todas las Funes autor

Voz 1269 16:25 autónomas con una solución complicada sí señor dinero pero pero nunca pero no me pero no pudiendo yo le pregunto a usted en este caso por la Comunidad de Madrid

Voz 18 16:34 hemos dispuestos a seguir trabajando para llegar a un consenso quiere decir me estoy hablando los seiscientos metros pues tendremos que darle una vuelta a esa petición y trabajar pero también que es una vuelta todo el concreto insisto porque no es que no lo haya gustado eso es que no ha gustado nada independiente lo que ya hemos recogido sus pretensiones dentro de ese texto y la ya hemos incluido en el papel que principalmente era que la ordenanza municipal de futuro que se tratara tuviera capacidad jurídica ir legal para poder realizar

Voz 19 17:04 esa ese ese ejercicio de

Voz 18 17:07 desde la actividad lo que te centro de Madrid porque es un transporte urbano no

Voz 0825 17:11 se plantean en este caso la limitación de tiempo también incluirá la limitación de tiempo esa posibilidad

Voz 18 17:17 insistimos esa línea roja ya lo dijo el presidente Garrido en su primera reunión lo ha dicho la consejera en las continuas reuniones con el sector del taxi donde nosotros no tenemos ningún problema que así lo hemos hecho definir lo que es la contratación pero esa presunta relación la tendrá que regular los ayuntamientos de la Comunidad quiere decir que el tiempo en conforma el texto que hemos planteado encima de la mesa el primero ya en sí daba la posibilidad de que los ayuntamientos regulen sobre ese tiempo que es al final y al cabo quién tiene que resolverlo por tratarse de un transporte como se definen el Real Decreto Ley urbano las competencias en transporte urbano la tienen los ayuntamientos no la Comunidad sobre todo lo más

Voz 0825 17:58 uno tiene una una última cuestión hay alguna reunión sobre la mesa en agenda porque de momento parece que está bloqueado no hay encuentros al menos públicos en agenda tienen algún encuentro con los sectores afectados

Voz 18 18:09 nosotros seguiremos trabajando a partir de mañana con el Ayuntamiento sobre el texto vamos a ver qué donde podemos darle esa vuelta en función de las conversaciones que el propio Soto del taxi ha tenido con el Ayuntamiento no sabemos que sepa nosotros no ha tenido ninguna reunión con el sector de la arquitectura que son los que les vamos a regula dar legisla pero independientemente de eso nosotros nos ponemos de nuevo mañana que no hemos parado incluso durante quince semanas apela en trabajar sobre una posible modificación del texto para dar cobertura insisto a bordo sectores conforme a lo que dice el Real Decreto Ley de Ábalos

Voz 1269 18:47 tras una convergencia tenemos que dejarlo aquí Pablo

Voz 0825 18:50 sigues harinera director general de Transportes de la Comunidad de Madrid gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes

Voz 18 18:56 gracias

Voz 0825 18:57 las dos y veinte minutos enseguida vamos con otras cuestiones de la actualidad

Voz 20 19:05 no

Voz 1675 19:20 entrar en un archivo no siempre es sinónimo de nostalgia ni de papeles bien

Voz 0825 21:15 sobre la crisis abierta en Podemos tras la salida de Íñigo Errejón y la de su secretario general de Madrid Ramón Espinar mientras Pablo Iglesias guarda silencio Íñigo Errejón en el país hoy sigue apostando por una candidatura conjunta que permita trasladar lo que ha sido el gobierno del Ayuntamiento de Madrid esta legislatura a la comunidad

Voz 0799 21:34 yo quiero que llegue a un entendimiento pero creo que la dirección de Podemos tiene que una decisión que si lo quiere o no yo creo que no hay una sola razón política que no recomiende que no aconseje que vayamos todos juntos y que la fórmula que hemos hizo ganar la capital nos permita ganar la Comunidad de Madrid lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid eh lo que estamos arrancando intentando arrancar el Partido Socialista en los presupuestos qué puede consolidar como política social política económica al servicio de la gente en la Comunidad de Madrid en la ciudad

Voz 0825 22:04 una candidatura en la que Ramón Espinar con quien ha hablado ya le ha dicho que no se sumará sin darle tiempo reconoce a que es el ofreciera su decisión de presentarse con más madrid a la Comunidad la plataforma impulsada por Manuela Carmena ha abierto la mayor crisis de Podemos desde desde que se formó hace cinco años sin embargo defiende tarde o temprano llegará el acuerdo

Voz 0799 22:24 hay que entenderse Cio si antes o después prefiero antes sino ahora que entenderse después yo prefiero antes yo quiero que vayamos todos juntos en una plataforma amplia porque eso es la invitación que lanzamos Manuela Carmena ello que reúna todas las fuerzas progresistas ya toda la ciudadanía que hoy no está encuadrada en partidos políticos

Voz 0825 22:43 sí por eso cree que ahora tiene que haber comunicación con Iglesias porque lo que está pasando no es algo personal por cierto Juan Carlos Monedero en Sexta apunta que detrás de la marcha de Ramón Espinar de Podemos está el dicho de que no tenía la garantía devolverá al Senado después de las elecciones que es dice lo que realmente quería

Voz 27 22:59 me gusta que el Senado del que ya en el sedado no se va porque quiere estar al otro lado el quería estar en el edad

Voz 0825 23:07 y en la actual alcalde de Aldea del Fresno y en la anterior que se sientan mañana en el banquillo en los acusados en la Audiencia Provincial por un delito de prevaricación urbanística en una zona protegida no urbanizable supuestamente permitieron la construcción de inmuebles y una piscina para un camping del municipio Alfonso Ojea

Voz 0089 23:23 buenas tardes se sientan juntos como acusados aunque el actual alcalde Juan Celeiro pertenece al PP y el anterior José Luis Tello se presentó por una lista independiente sin embargo los dos junto a otros concejales y el arquitecto municipal deben hacer frente a una petición de pena de nueve años de prisión la investigación judicial deja confirmado que permitieron la edificación de inmuebles piscinas e incluso un parking dentro del camping que existe en la localidad el problema es que ese establecimiento se alza dentro del Espacio Natural Protegido encinares del río Alberche del río Coccio según la Fiscalía los dos alcaldes procesados nunca realizaron ninguna actuación que impidiera esas construcciones hasta treinta y cuatro expedientes urbanísticos relacionados con ese camping fueron tramitados de forma ilegal

Voz 0825 24:10 gracias Alfonso y el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid quiere frenar el crecimiento de los locales de apuestas aquí en la capital conscientes de que las competencias en materia de juego son de la comunidad van a pedir al equipo de Manuela Carmena en el pleno que se va a acelerar la próxima semana que intensifiquen las inspecciones a la selva

Voz 1510 24:27 quieren que el Ayuntamiento controles si se cumplen los aforos y sobre todo si se está permitiendo la entrada de menores en los locales les instan también a que hagan un estudio sobre la situación en la ciudad Iber por ejemplo cuántos de estos establecimientos están cerca de centros educativos irregular la distancia en la que se encuentran para prevenir adicciones proponen también medidas de sensibilización Mercedes González concejal socialista

Voz 28 24:47 hacer una campaña de publicidad institucional que combata la ludopatía hay que conciencie sobre ella y que el área de Salud también a través de los centros municipales de salud sobre todo en los distritos más afectados por esta lacra realice campañas en institutos de concienciación con respecto a esta situación

Voz 1510 25:04 también quieren que el Consistorio limiten la publicidad

Voz 28 25:07 a través de la Ordenanza de Publicidad del Ayuntamiento de Madrid que en estos momentos está modificando pedimos al Área de Desarrollo Urbano Sostenible que limite la publicidad de este tipo de locales que están proliferando en la ciudad de Madrid

Voz 1510 25:21 los últimos cinco años el número de locales ha crecido un setenta por ciento en Puente de Vallecas en Usera y en Villaverde un sesenta por ciento en Carabanchel Moratalaz Latina y más de un cincuenta por ciento en San Blas Canillas

Voz 0825 25:32 así en Móstoles el Ayuntamiento ha elaborado un protocolo de actuación ante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno lo que convierte al municipio en el primero de la Comunidad después de la capital en contar con un protocolo de este tipo un protocolo que incluir también posible restricciones de tráfico Belén Campos

Voz 1600 25:48 desde el gobierno municipal de Móstoles han decidido elaborar su propio protocolo de actuación ante episodios de alta contaminación atmosférica en el que se describen los distintos escenarios que pueden darse las medidas a adoptar los organismos encargados de las mismas dependiendo del escenario las medidas van desde la recomendación del uso del transporte público hasta las restricciones de tráfico Miguel Ángel Ortega es el concejal de Medio Ambiente

Voz 29 26:11 el dióxido de nitrógeno NO2 es un gas que se emite fundamentalmente los procesos de combustión de los motores de los vehículos muy especialmente los motores Diesel es un contaminante que tiene efectos muy adverso sobre David muy de diversa naturaleza sobre la salud humana is sobre los ecosistemas con respecto a la salud humana pues probó

Voz 1827 26:35 qué inflamación de las vías aéreas afecciones Diego

Voz 29 26:37 no es como el hígado el bazo o de sistemas como el circulatorio o el inmunitario

Voz 1600 26:42 pese a que en Móstoles el umbral de alerta para el dióxido de nitrógeno no sea superado desde que se realizan las tareas de control y vigilancia de la contaminación atmosférica el protocolo busca prevenir las situaciones que conlleven riesgo para la salud de los vecinos de la ciudad

Voz 1 26:58 Jan

Voz 0825 26:59 en el deporte una propuesta para terminar y en esta ocasión propuesta literaria que podría suceder aquí en Madrid Cela liado la última novela la cuarta de Iván réplica Kheyl Relato de un nombre que abraza el feminismo toma conciencia de sus contradicciones una historia que en pie

Voz 17 27:13 ya ya cargada de humor y acaba bueno el final dejamos que lo descubran Marta García Joost

Voz 30 27:20 hoy el hombre más feminista del mundo sin embargo tengo mis contradicciones

Voz 1513 27:27 así comienza el aliado de Iván la la historia de un tipo que empieza a interesarse por el feminismo como su mundo hace crack y se convierte en un lugar incómodo lleno de preguntas y de contradicciones su protagonista empieza leyenda que mil metros reventando comidas familiares abandonando grupos de Whatsapp o entendiendo que a su madre la estafaron con el sueño de la buena madre y la buena esposa recopila comienza la Historia con mucho humor pero llega el momento en que se acaba la fiesta

Voz 0089 27:54 cuando ya estás muy metido con las manos en el Barça

Voz 31 27:56 el todo efectivamente la realidad no tiene ni puta gracia ya no ya no se permiten los chistes sin

Voz 1513 28:01 la crítica la apropiación de Adese aliado feminista que acaba diciéndole a las mujeres lo que tienen que hacer para ganar la revolución el autor se cuestiona además si los cambios lentos y estructurales son el único camino para transformar las cosas

Voz 31 28:14 me pregunto si la violencia puede ser un camino poner barricadas huelgas generales para intentar destruir este sistema de mierda podría ser un camino cómodo tengo la respuesta escribí el libro lo plantea como pregunta

Voz 1513 28:25 la que escribió esta novela antes del mito y de las huelgas y manifestaciones del pasado ocho de marzo cree que es fácil ser feminista de lunes a viernes e invita a sus iguales a la autocrítica y Compromís

Voz 31 28:36 eso veo muchos hombres que empiezan a tomar conciencia de quiénes son de lo que han hecho cuáles son las cosas tienen que cambiar veo muchos hombres perezosos veo muchos hombres desinteresados a hombres asustados

Voz 10 28:47 no veo a mi me da rabia gustaría haber hombres asustados

Voz 32 28:56 el aliado la última novela de

Voz 0825 28:58 Iván el abono así vamos a llegar a las dos y media pero antes todavía nos queda al deporte Toni López buenas

Voz 12 29:03 puedes que atraviesa del muy buenas acerca del anuncio oficial del fichaje de Álvaro Morata por el Atlético de Madrid llega cedido por temporada y media y esta mañana ha pasado ya el reconocimiento médico con el club rojiblanco si es oficial la cesión la salida de Yell son Martins destino al Mónaco Atlético que hagan ayer al Getafe sigue la estela de líder está a dos puntos del Barça que juega esta tarde en Madrid también lo hace las nueve menos cuarto contra el Espanyol en Cornellá El Prat ahora mismo los blancos están a diez del Barça y a ocho del Atlético en la zona baja ayer al Leganés empató dos con el Eibar tres por encima del Rayo que marca el descenso visita mañana a la vez even resultado esta mañana en baloncesto Liga Endesa acaba de determinar el Real Madrid ochenta y nueve Montakit Fuenlabrada setenta y nueve

Voz 1860 29:40 pues así llegamos a las dos y media con once grados en el centro de Madrid o en domingo

Voz 1827 30:02 son las doce y media en la una y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes a esta hora teníamos previsto estar celebrando la victoria de Rafa Nadal en el Open de Australia pero no ha podido ser el propio Nadal reconocía hace un rato que Djokovic ha sido mucho mejor

Voz 1774 30:32 ya para ser crítico con conmigo mismo credo no vengo a situaciones difíciles pasando momentos complicados situaciones que no han sido fáciles para mí aceptar y hay una realidad que hoy juega casi sido mejor que yo y que estaba mejor preparado que yo para rendir a un nivel de máxima exigencia eso

Voz 1827 30:50 sí verdad Miguel Ángel Zubiarrain Djokovic ha sido infinitamente mejor

Voz 2 30:54 sí ha sido superior no hay nada que objetar a Rafa Nadal sabe que no había jugado desde septiembre que está por lo menos un punto por debajo del nivel de Djokovic que poner algo es número uno del mundo y que ha jugado un buen partido sin tener que dar tampoco toda la talla que hubiera sido necesaria porque no ha estado al nivel que todos deseábamos así que mala suerte pero al menos bueno podemos decir que primer torneo del año Grand Slam llega a la final que se han dicho hace quince días probablemente no nos lo hubiéramos creído

Voz 1827 31:35 al margen del tenis la noticia vuelve a estar hoy en Venezuela cuando falta justo una semana para que termine el plazo que España Francia Alemania y Reino Unido entre otros países europeos para que termine el plazo dado a Nicolás Maduro para convocar elecciones puede pasar cualquier cosa en este tiempo pero madura de Maduro de primeras

Voz 4 31:51 se niega una posición nefasta suman doce poniéndose a la cola en el trasero de Donald Trump está Pedro Sánchez en la cola

Voz 1061 32:02 el que un presidente no electo Sánchez vuelve

Voz 1827 32:05 por su parte a marcar distancias con el régimen de Maduro

Voz 3 32:07 la Izquierda nada tiene que ver con Maduro la Izquierda es todo lo opuesto a Maduro en Venezuela

Voz 1860 32:16 además este último domingo de enero centenares

Voz 1827 32:18 de personas han despedido a Julen en Málaga Almudena López sino buenas tardes buenas tardes el pequeño así

Voz 1860 32:23 enterrado en la barriada malagueña de El Palo donde residía con su familia la autopsia ha revelado que murió el mismo día en el que cayó al pozo los mineros que han participado en el rescate de su cuerpo han asegurado que están desbordados por el cariño recibido y creen que este terrible suceso ha servido para dar a conocer su trabajo

Voz 7 32:38 la timidez como alguna vez se dijo no tiene que estar reñida con nuestro no obstante facción de que se haya puesto una imagen y un foco sobre la brigada después de ciento siete años tardamos mucho pero al final yo creo que por fin

Voz 1827 32:53 se nos conoce los taxistas de Madrid tratan de colapsar el centro de la ciudad

Voz 1860 32:56 han trasladado la protesta al Paseo de la Castellana en el centro de Madrid el colectivo rechazó el viernes la propuesta de Comunidad y Ayuntamiento sobre la regulación de los súbete EC que obligaba a estos vehículos a estar una distancia mínima de trescientos metros de los Clio

Voz 1827 33:09 el futuro del Brexit inquieta a la universidad española

Voz 1860 33:12 proyectores e investigadores admiten que no saben qué pasará por ejemplo con los erasmus si se produce un Brexit sin acuerdo José María Garrel vocal en la conferencia de recortes asegura que ellos tienen poco margen de maniobra

Voz 1315 33:22 pero a nivel de universidades López Podemos

Voz 33 33:25 ante sí tortugas pregunta si lo que podemos esto en Bogotá a incidir en nuestros gobiernos a que intenten de modo que llenara

Voz 1860 33:36 Juan adiós a los Bin Laden desde hoy los bancos centrales de Europa no emitirán más billetes de quinientos euros aunque los que están en circulación seguirán siendo válidos

Voz 1827 33:46 crisis del impuesto Hipotecario llega al Tribunal Constitucional

Voz 1860 33:48 Podemos recurre la decisión del Supremo de no investigar por prevaricación al juez que elevó a Pleno el debate sobre este impuesto del Gobierno después cambió la ley pero el pleno decidió que eran los clientes sino los bancos quiénes debían pagar este impuesto en esto

Voz 1827 34:00 interesa también si necesitan una silla de ruedas una fe

Voz 1860 34:03 Perulu o un andador a partir de julio las CCAA van a financiar prácticamente todo su coste el usuario sólo tendrá que pagar como mucho treinta y seis horas

Voz 1827 34:10 en Brasil continúa la búsqueda de las doscientos cincuenta personas que siguen desaparecidas tras romperse una presa en una explotación minera hay treinta y siete muertos

Voz 34 34:18 sabíamos que a su sitio sobre las autoridades brasileñas tienen pocas esperanzas de encontrarlo

Voz 1827 34:25 ser viviente en Indonesia sesenta y ocho personas han More

Voz 1860 34:28 en las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de los últimos días en Filipinas dos explosiones en una catedral han dejado esta madrugada diecinueve muertos la basura electrón

Voz 1827 34:36 en se triplicará de aquí a treinta años cada año

Voz 1860 34:39 tiran a la basura cincuenta millones de toneladas de equipos electrónicos viejos para que se hagan una idea lo que pasa lo que pesan todos los aviones fabricados hasta hoy contienen materiales tóxicos pero sólo se recicla un veinte por ciento Joseba González es experto en basura electrónica del Gobierno vasco aparte de la

Voz 35 34:54 corta vida útil de los a determinados aparatos eléctricos y electrónicos las tenemos los consumidores que queremos estar a la última

Voz 1827 35:00 ah

Voz 35 35:01 es somos esclavos de de lo que se habla del progreso sobre todo

Voz 1709 35:04 tecnológico y además del tenis otras noticias del deporte Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes Roberto esta mañana Valencia dos Celta uno Se adelantaba a los vigueses con la en la primera parte pero conseguían remontar los pucelanos con dos tantos en la segunda en menos de dos horas a las cuatro y cuarto Girona Barça con el regreso de Messi a las seis y media cita doble Athletic Betis y Real Sociedad Huesca a las nueve menos cuatro cuarto Espanyol Real Madrid vuelve Bale en el Atlético de Madrid Álvaro Morata a horas de pasar el reconocimiento médico y él son Martin que se marcha al Mónaco además en baloncesto el Real Madrid venció al Fuenlabrada ochenta y nueve setenta y nueve por la tarde tendremos otros cuatro partidos más en las veinticuatro Horas de Daytona Alonso está primero y ahora mismo no se puede correr por la lluvia el crono no para así que si no deja de llover el asturiano será campeón

Voz 36 35:46 este domingo corren adornen Russell deportivos desde el estrés o una hora menos en Canarias una y media de la madrugada

Voz 37 35:57 el ciclo de Bilbao Real Sociedad Huesca y Español Real Madrid muy atentos al carrusel confines el Years donde Ana y Pablo

Voz 1827 36:19 son las dos y treinta y seis la una y treinta y seis en Canarias en uno de los momentos más críticos desde que asumió hace más de cinco años el poder en Venezuela Nicolás Maduro trata de vender imagen de alegría hay normalidad como si no pasara nada a una semana de que termine el plazo que España y otros países europeos le han dado para convocar elecciones Maduro se despertaba hoy con mucho ritmo tocando él mismo los bongos y hasta algo Katharine

Voz 2 36:47 no va

Voz 4 36:51 a lo que dice la canción en España la la la la la la es para la me

Voz 1827 37:05 la gran España dice Nicolás Maduro mientras carga contra el presidente del Gobierno español que fue precisamente quien encabezó ayer la exigencia europea de convocar elecciones en Venezuela de aquí al domingo José Luis García Íñiguez buenas tardes buenas tardes al menos de momento Maduro descarta esa

Voz 1061 37:20 ayer por la tarde lo descartó el ministro de Exteriores chavista Jorge Arreaza en la sede de la ONU y hoy mismo el propio Maduro ha vuelto a descartar a descartar la convocatoria de elecciones de los que dice insolente es países europeos le exigen lo ha dicho en la CNN turca después de que esta madrugada participaran un encuentro con jóvenes allí ha acusado a Pedro Sánchez de hacer seguidismo de Donald Trump

Voz 4 37:38 una posición nefasta suman doce poniéndose a la cola en el trasero de Donald Trump está Pedro Sánchez en la cola

Voz 1061 37:48 él que es un presidente no electo Maduro por cierto ha acusado a Why do de violar la Constitución y sobre una reunión con trampa ha dicho que es improbable pero no imposible oído mientras tanto ha reconocido que tuvo contactos con dirigentes chavistas para intentar convencerles de la necesidad de convocar elecciones lo ha hecho después de que se difundiera un vídeo de una supuesta reunión previa aseguró auto proclamación con el hombre fuerte del régimen con Diosdado Cabello

Voz 1827 38:11 pues el presidente del Gobierno español acaba de referirse a la crisis política e institucional que sufre Venezuela muestra su distancia su distancia evidente con el régimen de Maduro pero critica también a la oposición española que tiene según dice Sánchez mucha testosterona

Voz 3 38:24 tenemos una oposición sin escrúpulos que utiliza el dolor del pueblo venezolano para atacar a un Gobierno que junto con el resto de Europa lo que está pidiendo son elecciones democráticas a esa otra izquierda Le digo una cosa bien clara la Izquierda nada tiene que ver con Maduro la izquierda es todo lo opuesto a Maduro en Venezuela

Voz 1827 38:44 mientras tanto un día después de que Francia Alemania Reino Unido anda hoy Portugal se sumarán han ultimátum de SAP de España Un día después de que toda la Unión Europea pactara que reconocerán Away do como presidente de Venezuela Nicolás Maduro no convoca elecciones un día después de todo esto el Partido Popular Andrea Levy en concreto vuelve a criticar a Sánchez por no liderar la postura de Europa sobre Venezuela

Voz 39 39:06 por eso España debería liderar la respuesta de la Unión Europea desde luego

Voz 11 39:12 pedirle a Maduro que se vaya

Voz 39 39:15 ya que eso es lo que le han dicho los venezolanos lo que le están diciendo de todas las partes del mundo que se vaya ya maduro

Voz 1827 39:21 el portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó se ha puesto en contacto con los servicios jurídicos de la Cámara Alta después de que el presidente Pedro Sánchez no acudiera a esta semanal pleno el PP había pedido su comparecencia pero Sánchez no fue porque desde hace meses tenía prevista en la agenda su asistencia al Foro Internacional de Davos la oposición acusó al Partido Popular de utilizar el Senado para sus intereses particulares y esto a las puertas mañana de una nueva reunión de la Diputación Permanente del Congreso en la que el PP volverá a pedir José María Patiño la comparecencia de Sánchez hizo otros muchos miembros del Gobierno

Voz 1108 39:53 el Partido Popular vuelve a la carga con la entrevista entre Pedro Sánchez y Quim Torra después del fiasco del pleno extraordinario del Senado por la A5

Voz 1827 40:00 para el presidente del Gobierno lleva la entre

Voz 1108 40:02 Vista de Barcelona con el presidente de la Generalitat al Congreso de la Diputación permanente de lunes pedirán que lo explique en un pleno y además solicitarán las comparecencias de la práctica totalidad de los ministros para abordar las numerosas controversias surgidas desde la Navidad desde el bloqueo del barco Open Arms a las prácticas no pagadas de los estudiantes universitarios pasando por los viajes del presidente el Brexit y por supuesto el conflicto del taxi irá súbete fe el PP de hecho amenaza con la reprobó

Voz 1827 40:32 acción por lo que considera ausencia de José Luis

Voz 1108 40:35 palos en los asuntos de su competencia Guillermo Mariscal es diputado

Voz 40 40:39 dado del PP nos parece que el abandono hacía esta dificultad que está ocurriendo entre el conflicto que hay con el taxi fundamentalmente en la ciudad de Madrid Barcelona merece que venga aspiradora explicaciones si esas explicaciones no no nos parecen satisfactorias vamos a solicitar la reprobación del ministro Ábalos en el Congreso de los Diputados no

Voz 1108 41:00 Cataluña también es objeto de petición de comparecencia de los ministros de Interior y Defensa por la autorización a la compra de ochocientas armas a la Generalitat además de una general dirigida a Meritxell Batet sobre garantizar la presencia del Estado en todo el territorio nacional

Voz 1827 41:15 así podemos en una de sus mayores crisis internas desde su nacimiento ha convocado para él este miércoles a su Consejo Ciudadano que es su máximo órgano de dirección entre asambleas la cita estaba convocada en un primer momento para el próximo fin de semana pero fuentes de Podemos le dicen a la Cadena Ser que se adelanta porque la dirección del partido quiere reunirse cuanto antes a esta cita en principio acudirá Íñigo Errejón lo confirma hoy en una entrevista en el diario El País en la que cuenta también que no ha hablado con Pablo Iglesias desde que por teléfono le comunicó hace ya una semana que iba a sumarse a la plataforma de Manuela Carmena para mayo

Voz 0799 41:47 creo que lleguemos a un entendimiento pero creo que la dirección de Podemos tiene que con una decisión que si lo quiere o no yo creo que no hay una sola razón política que no recomiende que no aconseje que vayamos todos juntos y que la fórmula que hemos hizo ganar la capital nos permita ganar la Comunidad de Madrid

Voz 1827 42:05 enseguida les contamos la última hora del conflicto del taxi en Madrid

Voz 34 42:08 ahora en Carrefour en Carrefour con la al setenta por ciento de descuento en los críticos seis euros con setenta y cinco Carrefour todos parecemos mejor

Voz 1827 42:19 y la última hora pasa por el Paseo de la Castellana una de las principales arterias de la ciudad en la que los taxistas pretenden acampar allí sigue Aurora Santos hola de nuevo

Voz 41 42:29 hola Roberto buenas tardes pues ya terminado la concentración en Génova y los taxistas han vuelto a Colón como dices el ambiente a esta hora es tranquilo nos confirman que tienen idea de acampar aquí a esta hora están los taxis bloqueando los cuatro principales carriles de la Castellana y los taxistas se mantienen fuera de sus coches uno del los muros del campamento el que tengo yo justo delante es una pancarta en la que exigen que se cumpla la ley denuncian que las autoridades protegen a aquellos que no pagan los impuestos frente a ellos que sí que los pagan dicen que la Comunidad de Madrid les ningunea por eso han pedido gritando la dimisión del presidente de la comunidad Ángel Garrido en su visita a Génova reivindican que lo único que quieren es garantizar el futuro de sus hijos y aseguran que están fuertes que no van a ceder y que la protesta no ha hecho más que empezar

Voz 1827 43:19 y en el Palo la barriada malagueña en la que vivía Julen con sus padres ya han enterrado al pequeño cuyo cadáver encontraron en la madrugada del sábado el equipo de mineros que realizó la última parte del operativo de rescate ya ha vuelto a su casa ha vuelto a Asturias iré desde allí hoy han querido agradecer el apoyo que han recibido en estos días Radio Asturias Silvia Arruga

Voz 1904 43:38 los ocho miembros de la brigada de salvamento que participaron en el rescate de Julen en Totalán están desbordados por el seguimiento mediático aunque agradecidos por el calor de la gente se han centrado durante su comparecencia en los labores técnicas desarrolladas defendiendo el trabajo hecho lo más rápido posible dadas las dificultades sobre el terreno de todos los participantes en el rescate Sergio Tuñón jefe de la Brigada ha reconocido que al tratarse de un niño además la presión era mayor

Voz 7 44:03 distinta muy distinto y mucho más teniendo en cuenta la la tratarse de de un niño todos los otros eso sí que bueno pues

Voz 30 44:15 los hilos añadió la caja que todo el duro somos somos padres han querido además de nuevo darle el pésame a la familia por la pérdida

Voz 1 44:27 ayer hablando de hacer deporte recorte una frase

Voz 42 44:29 este me quedó de pequeña quién mueve las piernas mueve

Voz 1 44:32 corazón

Voz 1827 45:12 en apenas cuarenta y ocho horas Theresa May se enfrenta a un nuevo examen parlamentario sin tenerlas todas consigo el martes el Parlamento británico vota el plan B de la primera ministra para el Brexit después de que éste tumbara el acuerdo que había alcanzado con la Unión Europea y antes de que se tome forma una salida sin acuerdo Reino Unido ya sufre las consecuencias económicas de esta decisión que tomaron sus ciudadanos hace dos años y medio diecisiete mil millones de libras algo más de diecinueve mil millones de euros es lo que les ha costado esta decisión y otra de las consecuencias del Brexit es la fuga de cerebros investiga no es que ya no se formaran allí y que después no van a desarrollar sus trabajos en Reino Unido la incertidumbre se extiende también a las universidades españolas rectores e investigadores reconocen que no saben qué pasará por ejemplo con los erasmus si finalmente no se llega a un acuerdo para el Brexit Adela Molina

Voz 0011 45:59 las universidades y los científicos reconocen que están a verlas venir a poco más de dos meses en la fecha fijada para la salida del Reino Unido de Europa no saben qué puede ocurrir si no hay acuerdo con programas como el Erasmus o el horizonte veinte veinte de proyectos de investigación aseguran que su margen de maniobra es limitado y no quieren ni pensar en un duro Josep Maria Garrel ex rector de la Universidad Ramón Llull vocal en la Conferencia de Rectores españoles a nivel

Voz 44 46:22 las ciudades no que podemos anticipar dudas pregunta si lo que podemos es de Bogotá a incidir en nuestros gobiernos a que intenten de un modo u otro llegar a acuerdos

Voz 0825 46:36 pero este es otro nivel político

Voz 0011 46:38 en Reino Unido las matriculaciones de alumnos europeos han caído este curso por primera vez desde dos mil trece un tres por ciento de media y un nueve por ciento en el caso de los investigadores de posgrado la situación preocupa a los británicos pero también a los científicos españoles que trabajan allí como Jesús Escudero profesor en la Universidad de Edimburgo presidente de la Sociedad de científicos españoles en el Reino Unido

Voz 18 46:57 pero a nosotros lo que nos interesa

Voz 1202 47:00 más cómodo como los investigados en particulares trabajar con con los mejores y Reino Unido como está pasando deja ese atractivo para la Ciencia entonces nos va a ser más difícil atrae a ese talento

Voz 0011 47:13 en cualquier caso a la comunidad científica y académica admite que si no hay acuerdo el de la Universidad será el menor de los problemas para británicos y europeos el treinta de marzo confían en un pacto aunque sea in extremis que permita mantener la colaboración entre país