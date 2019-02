Hora 14 Fin de Semana (02/02/2019)

Voz 1 00:00 a una en Canarias

qué tal buenas tardes en este sábado con media España en alerta por un temporal de viento nieve lluvia en Euskadi Madrid en Asturias han registrado por ejemplo rachas de viento muy fuertes de hasta ciento veinte kilómetros por hora Además hay muchas carreteras secundarias cortadas o con problemas portantes así que lo primero es irnos hasta la Dirección General de Tráfico DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 2 00:42 las tardes a esta hora bajas ciento setenta y ocho las carreteras con complicaciones por la nieve trece son de la red principal y ciento sesenta y cinco de la secundaria de la red principal sigue cerrada la A tres tres nueve cinco en Monachil en Granada entre los kilómetros treinta y dos treinta y nueve en la AP sesenta y seis en Lena y en Valverde de la Virgen en Asturias está prohibido el paso de camiones además en la XXI en Zaragoza en la A67 en Value le a Cantabria en la A uno en El Molar en Madrid y en la BU treinta en Burgos se puede circular eso sí con mucha precaución de la red secundaria veintinueve carreteras están cerradas y en ochenta es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno las provincias más afectadas son Asturias Cantabria Burgos León Palencia y Navarra

Voz 1827 01:28 el lado más dramático de este temporal está hoy en Valencia donde ha muerto una persona al volcar por el viento el camión en el que viajaba Radio Valencia Nacho Monreal

Voz 3 01:36 en la Comunitat Valenciana estamos muy pendientes del viento pero también del frío de la nieve que ya ha caído en el interior norte de Castellón en cotas superiores a los novecientos metros y el viento puede soplar con rachas de hasta ciento treinta kilómetros por hora en la provincia de Castellón donde está declarada la alerta naranja ir hasta noventa kilómetros por hora en las provincias de Valencia y de Alicante donde se ha declarado la alerta amarilla de hecho el viento ha obligado a cerrar todos los parques y jardines de la ciudad de Valencia ya ha provocado el aparatoso vuelco de dos camiones en la carretera A XXXIII a la altura del municipio de La Font de la Figuera que ha dejado una víctima mortal y un herido

Voz 1827 02:15 además Venezuela se prepara para una manifestación convocada esta misma tarde por la oposición contra el régimen de Nicolás Maduro una exhibición de fuerza de Juan Why do esos al menos lo que él pretende a menos de veinticuatro horas de que termine el plazo que España y otros países europeos le dieron a maduró para convocar elecciones presidenciales José Luis García Reyes

Voz 1061 02:33 segunda protesta de la semana en favor de guay Dodge estas espera con una mayor movilización que la del miércoles está prevista para entre las tres y las cuatro de la tarde hora española y los chavistas van a salir también a la calle en defensa de madura de Maduro uno y otro Why do inmaduro en su pugna por el poder buscan mostrar en las calles el respaldo popular con el que cuentan a menos de veinticuatro horas de que como decías termina el plazo que varios países europeos liderados por España le han dado a Maduro para la convocatoria de elecciones las protestas contra el chavismo se van a celebrar en otras ciudades del mundo entre ellas Madrid o Barcelona donde la manifestación ha tenido hoy lugar ya esta mañana Joy justo se cumplen veinte años de la llegada al poder de Hugo Chávez

Voz 1827 03:07 a las dos y medianos vamos en directo hasta Caracas con la enviada especial de la SER con Ana Terradillos escucharemos también el testimonio de Virginia Briceño con apenas diecisiete años fue secuestrada y torturada por el régimen de Maduro

Voz 4 03:17 una serie en Super Heavy contusiones y Mi cuerpo morados por todos lados tres costillas fisuras perdí osea en las orejas yo no me puedo poner nada metálico porque simplemente una dolor de cabeza no hay alguna razón lógica explicable

Voz 1827 03:41 aquí en España esta tarde se celebran los exámenes del MIR más de treinta y cinco mil candidatos para hacerse con una de las ocho mil cuatrocientas plazas de formación sanitaria especializada en la verdad que tengo un top tres que son cardiología

Voz 6 03:53 sí aparato digestivo de anestesia no quieras coger una especialidad que al final olvidando el ochenta por ciento de otras especialidades porque creo que esa es la magia un poco de de la medicina aparato digestivo y anestesia

Voz 7 04:06 eh me gusta Traumatología me gusta cirugía vascular te gusta neurocirugía me gusta

Voz 1827 04:15 el de un chico de diecinueve años por su supuesta relación con el asesinato de un conocido activista LGT BI en Valencia las denuncias presentadas en Euskadi contra un religioso por presuntos abusos sexuales a ocho menores en los años setenta y también la última hora del fraude de una funeraria en Valladolid pero ahora los titulares del deporte Uxue Caballero buenas tardes

Voz 1509 04:36 qué tal buenas tardes en juego el partido en el Ciudad de Valencia ante el Levante y Getafe en el minuto cuarenta y ocho cero cero cero y recordamos que antes del encuentro la Policía Nacional ha detenido a once aficionados del Getafe y un policía local ha resultado herido tras una trifulca allí tres partidos más esta tarde a las cuatro y cuarto el derbi vasco en Anoeta entre la Real Sociedad y el Athletic Club a las seis y media otro partidazo el Barcelona Valencia ya a las nueve menos cuarto se jugará el Celta

qué tal muy buenas tardes taxistas y pensionistas suman sus protestas hoy en Madrid con una multitudinaria manifestación que a esta hora concluyen la Puerta del Sol de los primeros los taxistas la única novedad la llamada que han recibido el director general de Transportes de la Comunidad de Madrid para verse el lunes por la mañana sólo eso Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi

Voz 11 05:44 trece días en huelga desde luego no son positivos para el colectivo tampoco los nueve días en huelga de hambre que llevan los siete compañeros pero con mucha fuerza mucha determinación la moral muy alta es una decisión muy clara no vamos a volver al trabajo hasta nuevo sacar una resolución favorable no

Voz 0159 06:05 pero no parece fácil porque el Gobierno regional se mantiene firme después de trece días de paro que empiecen ya a pasar factura

Voz 12 06:11 esperemos que no tiene alguna solución porque hay gente que tiene situaciones muy complicada familia hijos Si no estamos llevando dinero a casa

Voz 0159 06:21 situaciones complicadas también las que hemos escuchado por parte de los pensionistas a cuya manifestación se sumaban hoy los taxistas bueno cuaje quieres que te diga la pensión jodida mente puede trabajar echar una esclava así que tengo un hijo sin trabajar y una nieta también que no trabaja con mi pensión y la de mi marido que me quita un dinero encima pago Hacienda por tener dos pensiones mierda cuatrocientos cincuenta de cada una así que fíjate lo que

Voz 13 06:47 straw cobre de vivienda entregue cobro quinientos euros y el problema es que yo puedo trabajar pero por la edad no me quieren para trabajar con quinientos euros y ya

Voz 0159 07:00 dos veinticinco preguntas cinco horas de examen y años de estudio en muchos casos a las cuatro de la tarde comienzan en la Universidad Complutense de los exámenes del MIR en el caso de los médicos pero también para enfermeros farmacéuticos entre otros

Voz 14 07:14 a finales un poco triste después de seis años de cara

Voz 15 07:17 ver a un año preparación y cuatro o cinco de residencia luego no tengan un

Voz 1827 07:21 es tan asegurado como te puede aparece

Voz 15 07:24 era antes de plantearte la carrera o encontrarte con contratos de tres meses contratos sólo para hacer guardias teniendo en cuenta el hecho de que cada vez somos más estudiantes de Medicina que somos más opositores somos más mires

Voz 16 07:35 si la sanidad hizo es la misma ahorros

Voz 0159 07:37 el plazas hay otras noticias que repasamos en titulares con la ayuda de Paul Asensio siete años de cárcel viola una compañera de trabajo mientras dormía la víctima tardó casi un año en denunciar por miedo a que todo esto afecta a su trabajo el hombre tiene una condena anterior por hacerle lo mismo a una amiga vuelven los paros al metro esta tarde habrá paros parciales de nuevo la líneas de metro dos cuatro seis ocho diez doce entre las cuatro las cinco de la tarde según el sindicato de maquinistas lo hacen en protesta por la gestión del suburbano del amianto por la escasez de plantilla en la plantilla más protección Ecologistas en Acción advierte de que la conservación en la gestión de los humedales madrileños no es la mejor y acusa a los madrileños de preocupación e indiferencia además la asociación ha pedido que se de cataloga humedales que están fuera de la lista da acumulada cobra laguna de Eneko Madrid abre las puertas al diseño la capital acoge la segunda edición de Madrid Design Festival un certamen con el objetivo de convertirse en cita de referencia para diseñadores marca hay público proyectar además el diseño local nacional a nivel internacional y del deporte Uxue Caballero buenas tardes cuéntanos qué

Voz 1509 08:39 tal buenas tardes el Getafe está jugando ante el Levante en el Ciudad de Valencia en el minuto cincuenta y dos Levante cero Getafe cero ya antes de este encuentro la Policía Nacional ha detenido a once aficionados del Getafe por una trifulca mañana será el turno del Atlético de Madrid ante el Betis a las cuatro y cuarto y el Real Madrid Alavés a las nueve menos cuarto

Voz 0159 08:55 bueno vamos a conocer también cómo se circulan por las carreteras de la Comunidad a esta hora de la tarde Nerea Fernández Dirección General de Tráfico muy buenas tardes

Voz 2 09:02 buenas tardes a esta ahora encontramos complicaciones de entrada a la ciudad por la A1 en las Tablas y por la A6 en El Plantío y de salida porla al tres en Rivas dificultades también en la M cuarenta en Villaverde en ambos sentidos en el resto de la comunidad normalidad eso sí desde la Dirección General de Tráfico les pedimos precaución si transitan por la A uno a la altura de El Molar la circulación en esa carretera podría dificultar se por la nieve

Voz 12 09:43 en lugar de soltar vaquillas de verdad las madres de los mozos visten con mantones y adornado con flores pañuelos y accesorios unos armazón es de madera que hacen las veces de reses después los taquilleros las guían hasta la plaza donde simbolizan las embestidas con Un baile trading cuando Jesús Aragón es un Bakiyev lo de toda la vida de Colmenar Viejo

Voz 18 10:06 hoy se ha tradición que hace dado de tu padre tu sabor dos que sentimiento que has dentro y que en definitiva es un fiel reflejo de una tradición ganadera que ha expedido tras Román que ha de pasar la bravas de una finca a otra

Voz 12 10:26 el broche final a esta tradición centenaria la muerte simbólica del animal con tres disparos al aire al terminar Se reparten rosquillas y ilumina las

Voz 0159 10:38 aquellas que empezarán a salir a las cuatro de esta tarde y estarán

Voz 1827 10:41 prácticamente durante toda la tarde recorren las calles de

Voz 0159 10:43 Colmenar luce el sol ha nevado en la sierra donde la estación de esquí del puerto de Navacerrada y la del Puerto de Cotos Valdesquí han cerrado sus instalaciones por las fuertes rachas de viento y nieve que hay ahora mismo en la zona viento que en la capital estuvo también detrás de unas sesenta intervenciones de los bomberos ayer el retiro se reabre a esta hora está previsto que sea así

Voz 0825 11:04 después de permanecer veinticuatro horas cerrado

Voz 0159 11:09 las fuertes rachas de viento las máximas hoy no superan los diez grados de media en la Comunidad a esta hora miramos el termómetro y marca seis en el centro de la capital

Voz 0825 13:30 dos Sí trece minutos de la tarde en los taxistas cumplen hoy trece días de paro en un conflicto enquistado y que el propio colectivo no imaginaba que iba a durar tanto mantienen el pulso con la comunidad de Madrid que tampoco da su brazo a torcer el lunes por la mañana habrá un nuevo encuentro para desesperación del colectivo con todo un fin de semana por delante ya a la espera como les venimos contando se han mostrado dispuestos a rebajar alguna de sus pretensiones pero Gobierno regional sigue firme Ángel Garrido parece que tampoco le vale lo que inicialmente propuso que la preparación de los WC de los coches con conductor la regule sin condiciones el Ayuntamiento

Voz 12 14:05 estamos igual que el primer día cuando propone unas cosas cuando hace el taxi a su proposiciones luego no le interesa habrá que preguntar porqué esperemos que no tienen alguna solución porque ahí gente que tiene situaciones muy complicada familia hijos que no estamos llevando dinero a casa y los gastos siguen llegando nosotros seguimos pagando los autónomos seguimos pagando los préstamos seguimos pagando todos los gastos que que tenemos

Voz 27 14:33 no quiere ceder no que ceder pero tiene que ceder una situación bastante complicada ya pidiendo dinero pidiendo préstamos ayudándonos entre nosotros ellos no es entre el pueblo que al final es lo que vale no

Voz 0825 14:45 taxistas desde acusan ya el desgaste de las semanas de paro de las dos semanas de paro en la Puerta del Sol un hace unos minutos ha concluido la manifestación está Aurora Santos muy buenas tardes

Voz 19 14:56 es buenas tardes a los taxistas que han vuelto a la calle donde en realidad no han salido los últimos trece días y en esta ocasión se ha sumado a la protesta de los pensionistas para pedir también el presidente regional Ángel Garrido una salida que se siente con ellos

Voz 28 15:12 a ver si si ven una salida a su situación pero dejan claro que no van a retirarse ahora que ya llevan trece días de paro y nueve días los compañeros que se pusieron en huelga de hambre dicen que a pesar de todo los ánimos están fuertes como decías Isabel está previsto que se reúnan con la Comunidad el lunes por la mañana algo que reiteran tendría que haber sucedido jazz Julio Sánchez presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid paro

Voz 11 15:39 cuanto menos una falta de respeto que habiendo entregado la propuesta el jueves por la noche hayan dejado pasar todo de

Voz 14 15:47 semana

Voz 11 15:48 para luego convocar Nos como dice el lunes por la mañana

Voz 28 15:53 critican la actitud del presidente Ángel Garrido pero dicen que la situación lejos de rendirle les está dando más fuerza más ánimo tu sabes

Voz 0825 16:01 los taxistas que han compartido protagonismo con los pensionistas que no olvidamos han sido los que inicialmente convocaron la manifestación a la que se han sumado también varios colectivos Aurora

Voz 28 16:13 pues sí eran los pensionistas los convocantes como dice sí a la marcha han acudido además miles de personas que han ayudado a los pensionistas a pedir dignidad después de toda una vida trabajando se han unido como decimos representantes de la plataforma antidesahucios además de los taxistas del sindicato de un timo han destacado la necesidad de unirse a esta lucha

Voz 1 16:35 es fundamental unir la lucha similares

Voz 29 16:37 a los pensionistas de la juventud venir la lucha de los taxistas tienen la misma lucha muchas luces

Voz 30 16:44 tenemos que apoyarlo todos a los pensionistas que lucharon también el momento no por conseguir unas pensiones dignas y tenemos que volver a salir a la calle para defender todos los derechos estamos perdiendo con esto gobiernos

Voz 28 16:54 han dejado tras esa marcha un mensaje claro que hay que salir a las calles hasta que la situación se solucione porque si no se hace nunca cambiarán las cosas y esta vez

Voz 0825 17:04 gracias ahorrarán bueno entre los testimonios que hemos escuchado que ha escuchado nuestra compañera en esa manifestación que les ha llevado desde Atocha hasta la Puerta del Sol la de los pensionistas pensionistas como esas tres mujeres Pilar Julia Elena

Voz 31 17:19 soy pensionista pero

Voz 13 17:22 que las no contributivas no llega a cuatrocientos euros mensuales tengo que ir a pedir a Cáritas Nuño como unidad de vecino la comida sí bueno pues vale me la dan en Cáritas hay que decirlo esto no hay derecho porque yo llevo trabajando desde los trece años mi hermano con sesenta años que quería otro trabajo ya no ya por la edad a los sesenta años ya no te dan trabajo en ningún lado con lo cual a ver qué hacemos concede vida entonces cobro quinientos euros y el problema es que yo puedo trabajar pero por la edad no me quieren para trabajar con quinientos euros dime ya en doce salidas no tiene fondos mulá porque yo quiero trabajar pero no me dan trabajo entonces tendrá que luchar porque me suba la tensión

Voz 0159 18:16 bueno pues que quieres que te diga la pensión jodida mente puede trabajar echar una esclava así que tengo un hijo sin trabajar y una nieta también que no trabaja y tampoco encuentra trabajo así que qué quieres que te diga con mi pensión y la de mi marido que me quita un dinero y encima pago Hacienda por tener dos pensiones mierda cuatrocientos cincuenta de cada una así que fíjate lo que es

Voz 0825 18:40 testimonios que hemos escuchado esta mañana en esa manifestación que se ha celebrado multitudinaria manifestación en el centro de Madrid de la Puerta del Sol nos vamos a la Complutense donde en menos de dos horas empieza un examen del que depende en buena medida el futuro de médicos que se enfrentarán en este caso o de enfermeros también la prueba se llama e ir enfermeros internos residentes o también farmacéuticos todos ellos entre un colectivo más amplio que como decimos en apenas dos horas empiezan a jugarse su futuro Paul Asensio

Voz 0808 19:11 esta tarde a las cuatros examinan miles de jóvenes se enfrentan a las pruebas selectivas para obtener una plaza de interno residente en Medicina Farmacia Biología Enfermería Psicología Química también Radio física en la Comunidad de Madrid su oferta un total de mil quinientas siete plaza por la que competirán un total de siete mil novecientos ochenta y cuatro aspirantes Medicina y Enfermería sola qué más exámenes pondrán encima de la mesa más de cuatro mil cien médicos dos mil cuatrocientos enfermero madrileños lucharán por una de las plazas ofertadas el número de preguntas del examen para todas las titulaciones es de doscientas veinticinco a la que hay que sumarles diez de reserva y la duración de las pruebas de cinco horas la convocatoria de este año en Madrid se celebran un total de ciento dieciséis mesas repartidas en varias facultades de la Universitat de

Voz 0825 19:52 Aloha difícil controlar los nervios nos imaginamos cuando faltan menos de dos horas para que empiece un examen al que médicos enfermeros farmacéuticos psicólogos sociólogos entre otros han dedicado mucho tiempo de preparación años de estudio del que depende además elegir en el caso de los médicos una especialidad es el caso de Pedro Carlos Raquel Santiago

Voz 14 20:13 es que si te juegas tu futuro y por lo menos y bueno lo complicado es que es un examen Alain entonces de este examen depende que haga sonó la especialidad porque no hay otra manera de hacerlo más que de aprobando el examen dos en la carrera de Medicina ya es suficientemente larga como para estar perdiendo un año si hubiera que volverá a repetir el examen e intentar volverlos ser

Voz 0159 20:40 en el caso de no conseguir la plaza

Voz 14 20:42 esto que queréis para la especialidad con la que es posible

Voz 12 20:45 ante diseñado desde qué pensasteis en hacer medicina

Voz 0268 20:49 yo creo que lo repetiría yo creo que hay gente que si no tienes muy clara una especialidad pues igual que sea los bonos tener muchas alternativas y no puedes hacer la primera pues que usted contento con la segunda también pero yo creo que sí tengo claro lo que quiero hacerlo repetiría

Voz 15 21:04 hace Vega y luego veo que a lo largo de los primeros años no es lo que piensa pues empezar ya estoy otra vez a mí me cuando durante la residencia y así bueno pues no no estaría perdiendo tiempo porque yo estaría trabajando

Voz 14 21:19 lo eh yo voy por mi especialidad y si no nada al presentar se que yo para quedar en cirugía general tengo que aquí en Madrid que es donde me gustaría mito que estar abajo el número dos mil quinientos quejas muchas muchas veces lo que lo que nuestro lesionan son los nervios y la presión del examen tenemos que responder doscientos treinta y cinco preguntas en cinco horas aquí decir que tenemos más o menos un poquito más de un minuto por preguntar entonces hay que tener un poco de velocidad y al les tenían poca velocidad hay que intentar mantener la precisión porque una o dos netas de diferencia puede significar cien doscientos puestos si te tocara la la parte de la campana que más gente ahí no entonces sí una pregunta puede cambiar entre poder entrar unas PSOE olvidado pronto en una especialidad cinco o diez minutos de concentración pueden significar a esta pregunta algo tan importante como es el mismo

Voz 15 22:23 realmente es un poco triste después de seis años de carrera a un año de preparación y cuatro o cinco de residencia luego no tengan un futuro laboral tan asegurado como te puede aparecer antes de plantearte la carrera o encontrarte con contratos de tres meses contratos sólo para hacer guardias teniendo en cuenta el hecho de que cada vez somos más estudiantes de Medicina que somos más opositores somos más mires

Voz 16 22:43 hay la sanidad hizo es la misma obra

Voz 15 22:46 quince plazas entonces es algo a tener en cuenta Singul porque vamos los que estamos aquí creo que hemos elegido esta carrera porque nos gusta porque realmente es una profesión que no gusta si vemos que los los residentes lo los que están frescos Losada que acaban de salir de de estudiar ya supone que tiene que tener energía con mucho

Voz 14 23:07 son muy quemados me en primer año a lo mejor ya se dice en qué me he metido en esto esto es un invierno esa pregunta o ese tema que te gustaría que te saliera trimestral un apéndice una vesícula soy feliz

Voz 0825 23:24 Juanfran ya veremos si les sale o no esa preguntas y les leonesa preguntan este examen al que está a punto de enfrentarse unos contando las horas otros organizándose a meses vista porque la Comunidad de Madrid convocará tres mil quinientas plazas de maestro para los colegios públicos madrileños este mismo año la mayor oferta de plazas convocadas en la Comunidad para docentes de todas las especialidades Virginia Sarmiento

Voz 0125 23:46 los docentes de Primaria que superen las oposición

Voz 1509 23:48 Inés se incorporarán en los centros públicos de la región el próximo mes de septiembre con el inicio del nuevo curso escolar el objetivo es mejorar las plantillas de los centros públicos Rafael Van Ken consejero de Educación

Voz 32 24:00 queremos ver si podemos llegar hasta las tres mil quinientos con esa Nos hemos comprometido con con las organizaciones sindicales y alcanzar esa cifra de tres mil quinientas plazas que significaría estabilización en una gran parte de interinos de la Comunidad de Madrid pues será una cifra

Voz 1509 24:19 de no histórica el Ejecutivo regional va a convocar además de Primaria quinientas plazas de catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas que no se convocaban desde el año dos mil uno y otras cuarenta y nueve plazas de cátedras de música y artes escénicas

Voz 1 24:32 hora catorce Madrid

Voz 0825 24:34 en Cleba de tribunales el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de siete años de cárcel para un hombre por violar a una compañera de trabajo en Madrid mientras dormía es el caso que les reveló hace un año la Cadena SER ante una mujer que tardó casi un año también en denunciar por miedo a que todo esto afectase a su trabajo Alberto Pozas

Voz 0055 24:52 el ofreció su casa para dormir después de tomar unas copas ella accedió para no tener que coger el coche y abusó sexualmente de ella cuando estaba dormida ella tardó casi un año en denunciar porque su abusador era compañero de trabajo y eso le podía perjudicar casi un año compartiendo oficina con él sólo contaba la Cadena SER como no se sintió arropada por sus superiores en el trabajo para nada

Voz 33 25:12 para uno producción todo lo contrario de cuestionarse si bueno hacerme ver que esto haya pasado ahora porque ya había sido ingenua así

Voz 0055 25:24 ahora ha sido el Tribunal Supremo que ha declarado firme la condena de su abusador siete años de cárcel su segunda condena por un caso similar ya pasó por los tribunales en el pasado por hacerle lo mismo a una amiga mientras dormía

Voz 0825 25:34 gracias Alberto enseguida vamos con el deporte pero antes recordamos que hoy sábado se celebra el Día Mundial de los Humedales la fecha conmemora la firma del primer convenio internacional para la protección de la naturaleza una celebración que sin embargo lleva Ecologistas en Acción a lamentar que no vaya a ser un día precisamente celebración aquí en la Comunidad de Madrid la ONG denuncia la frágil situación por la que pasan los humedales madrileños SER Henares Jorge Pardo

Voz 1061 25:59 entre esos humedales encuentran varios del Corredor del Henares como las lagunas de Velilla y Mejorada en el Parque del Sureste o la laguna de Meco los ecologistas reclaman una actualización del catálogo de humedales de la Comunidad cuya última revisión data de dos mil cuatro no incluye por ejemplo el de Meco este humedal se creó artificialmente en dos mil ocho y con el tiempo se ha convertido en la laguna de mayor diversidad de la región con ciento sesenta especies algunas de las cuales se encuentran en peligro de extinción Raúl Urkiaga es portavoz de drama y Jarama Vivo

Voz 34 26:27 cada una de Meco desde el punto de vista ornitológico puede estar entre las tres zonas húmedas más importantes que tengamos la región no tiene ningún sentido que por parte de la Administración regional no se incluya dentro del catálogo y por tanto no goce de ninguna garantía de protección y de conservación

Voz 1061 26:46 las asociaciones hacen hincapié en que estar dentro del catálogo tampoco garantiza

Voz 1827 26:50 protección piden que exista un perímetro de

Voz 1061 26:52 cincuenta metros en torno a los humedales para que no se desarrollen actividades que los de graven como la agricultura la ganadería o la caza

Voz 1827 27:00 afecta bueno ya Toni Garrido

Voz 1509 27:42 Uxue Caballero hola de nuevo qué tal buenas tardes el Getafe está jugando ante el Levante en el Ciudad de Valencia en el minuto setenta Levante cero Getafe cero y antes del encuentro la Policía Nacional ha detenido a once aficionados del Getafe por bajarse de una furgoneta en un bar donde se encontraban seguidores del Levante y repartir golpes contra ellos durante la trifulca un policía local ha resultado herido y mañana se jugará el Betis Atlético de Madrid a las cuatro y cuarto también juega el Real Madrid lo hará ante el Alavés en el Bernabéu a las nueve menos cuarto ya hablado el técnico sobre Benzema en la que no

Voz 36 28:10 además siempre ha brillado los jugadores que hacen mejores a sus compañeros tienen un brillo muy especial Benzema hace brillar a sus a sus compañeros nos hace mejores ha brillado siempre que está en un gran momento

Voz 1509 28:23 en baloncesto a las ocho y media de la tarde hay un derbi entre Montakit Fuenlabrada in Movistar estudian

Voz 0825 28:28 desgracias Josué antes de irnos una propuesta para este fin de semana que nos deja Raquel García hoy cargada de diseño

Voz 0125 28:36 interiorismo artesanal

Voz 1491 28:37 día packaging tres conceptos del diseño en el Madrid Design Festival que repite con el Fernán Gómez como sede expositiva este año bajo el lema rediseñar el mundo una reivindicación de su capacidad transformadora hablamos con Ana García mula es la coordinadora de las exposiciones

Voz 37 28:51 el hilo conductor es el diseño pero en este contexto tan amplio en el que tienen cabida pues estas tipo de Justicia y que tiene una personalidad propia iconos hablan pues de un diseño que va pasa por los funcional de ético lo ético no transformadores

Voz 1491 29:08 como ocurre con el diseño de envases es una mirada histórica un trabajo que ha revolucionado nuestra forma de consumo

Voz 37 29:12 ahí estamos la adecuada la cola pero también están las bolsitas de té que es un invento revolucionario por ejemplo en su época la nata este Colacao que también usando un poco del reciclaje y la reutilización de un objeto que ya hace así hace mucho tiempo

Voz 1491 29:27 completan las exposiciones un centenar de piezas icónicas de Darro la firma española que revolucionó los años sesenta el diseño doméstico y la reflexión sobre el uso de técnicas y de materiales que el festival propone con su homenaje a los artesanos española

Voz 0159 29:40 es con esta propuesta de diseño que nos ha dejado Raquel García llegamos a las dos y media continúa la información Hora catorce como siempre aquí en la Ser en sábado

Voz 38 29:51 no

Voz 1 30:02 son las dos y media aún

Voz 1827 30:03 a y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes enseguida nos vamos en directo hasta Venezuela cuando falta apenas hora y media para una manifestación convocada por el entorno de pongo bailó y que puede servirnos como una especie de brújula que nos dirá hacia dónde avanzará la crisis institucional en aquel país quién este futuro es clave el papel del Ejército hasta ahora al menos en público del lado de Maduro pero hace apenas unos minutos un general de Aviación acaba de apoyar a Juan Why do como presidente legítimo

Voz 39 30:45 soy hizo Francisco Esteban ya Rodríguez director de planificación estratégica de la tomando de la aviación militar sea me dijo ante ustedes para informarle que desconozco la autoridad irrita editorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela

Voz 1827 31:08 pues así está Venezuela veinticuatro horas de que termine el plazo que España y otros países de la Unión Europea dieron a Maduro para convocar elecciones presidenciales el presidente español Pedro Sánchez acaba de pedir a la oposición oposición española lealtad ante una cuestión de Estado

Voz 14 31:22 la política exterior la política respecto a Venezuela es una cuestión de Estado por eso yo a la oposición no les pido que apoyan al Gobierno yo ya sé que eso es imposible hablando de Casado de Rivera pero les exijo que sean leales con el Estado

Voz 1827 31:36 todo esto en el sábado con media España en alerta por un temporal de viento lluvia y nieve que deja un muerto en Valencia Almudena López sino buenas tardes

Voz 1491 31:43 buenas tardes dos camiones han volcado por culpa del viento en el municipio valenciano de la Font de la Figuera en el accidente han muerto una persona como dices toda la Comunidad Valenciana tiene activos los avisos por rachas de viento que pueden llegar hasta los ciento veinte kilómetros hora las alertas por viento y nieve se extienden a buena parte de la Península hay trece carreteras cortadas de la red principal en el norte peninsular mil seiscientos kilómetros de la red secundaria afectados por la borrasca Elena vamos a ver cómo salir

Voz 1827 32:07 el hasta ahora por las carreteras Dirección General de Tráfico Nerea Fernández buenas tardes

Voz 2 32:10 buenas tardes afortunadamente el número de carreteras afectadas por nieve baja a ciento setenta y

Voz 0159 32:16 once son de la red principal y ciento cincuenta

Voz 2 32:18 seis de la secundaria que es donde ahora mismo se registran las mayores complicaciones de la red principal sigue cerrada la A trescientos noventa y cinco en el entorno de Sierra Nevada en Granada entre los kilómetros treinta y dos sin XXXIX en la AP sesenta y seis el Lane ahí en Valverde de la Virgen en Asturias continúa prohibido el tránsito de camiones además en la ABI diurno en Zaragoza en la A67 en Cantabria en la A uno en El Molar en Madrid en la BU treinta en Burgos en puede circular eso sí con mucha precaución de la red secundaria veintisiete carreteras están cerradas y en setenta y siete es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno las provincias más afectadas son Asturias Cantabria Burgos León Palencia y Navarra mucha precaución en esas provincias por fuertes rachas de viento

Voz 1827 33:12 el sábado dos de febrero y treinta y cinco mil titulados se enfrentan esta tarde al examen para tratar de conseguir alguna de las ocho mil cuatrocientas plazas de formación sanitaria

Voz 1491 33:20 hace una década había más vacantes para menos aspirantes Ara Figueroa es la vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de Medicina

Voz 40 33:27 que faltan plazas MIR para todos los egresados que hay cada año y además esta falta de plazas MIR es aún más acuciante en Atención Primaria ahora mismo es tan difícil acceder al sistema MIR que una persona que consiguen una plaza sean el sitio que sea prácticamente podemos asegurar que no va a rechazar esa plaza

Voz 1827 33:44 el sonido de hace sólo unos minutos en Madrid

Voz 1 33:55 Doña han coincidido

Voz 1491 33:56 los pensionistas con los taxistas que suman ya tres

Voz 1 33:59 días de Huelva acabamos de conocer la de

Voz 1827 34:01 atención de una mujer acusada de hacerse pasar por médico para robar un bebé en el Hospital de Guadalajara que más sabemos Daniel Rodríguez uno

Voz 0464 34:09 la mujer de treinta y cinco años ha sido detenida tras hacerse pasar por pediatra y secuestrar a un bebé que había nacido el pasado miércoles treinta de enero en el Hospital de Guadalajara lo mejor de todo es que el pequeño está sano y salvo la falsa pediatra entre en la habitación con la excusa de preguntar Silvia bien hecho ya la prueba del talón ante la contestación negativa dijo que se encargaba de llevarle y sacó al pequeño las cámaras de seguridad del hospital la agravaron han sido fuentes cercanas a la familia las que se han puesto en contacto con esta redacción para denunciar lo sucedido según ha podido conocer láser esta mujer ha sido detenida esta mañana en el también guadalajareño municipio de Cabanillas del Campo

Voz 1827 34:46 ocho antiguos alumnos del colegio salesiano de Deusto en Bilbao han denunciado abusos sexuales cometidos en los años setenta por uno de los religiosos del centro

Voz 1491 34:53 la noticia la adelanta el diario El País y ha sido confirmada por la Ertzaintza nuestros compañeros en Euskadi las denuncias se han producido este mes las víctimas tenían entre ocho y diez años cuando se produjeron los presuntos abusos detenido

Voz 1827 35:03 un chico de diecinueve años por el asesinato en Valencia de un conocido activista de la lucha LGTB

Voz 1491 35:07 Fernando Lumbreras fue asesinado en diciembre del año pasado en su domicilio en enero la policía detuvo a otro hombre por la muerte de la activista se encuentra en prisión provisional

Voz 1827 35:15 a disposición judicial los detenidos en la estafa de los ataúdes

Voz 1491 35:18 o sea producido durante dos décadas en una funeraria de Valladolid los acusados cambiaban el féretro de una persona que fuera a ser incinerada la introducían en otro

Voz 15 35:25 más barato

Voz 1827 35:28 esta esta noche se entregan en Sevilla los Goya

Voz 10 35:34 la Pascal desgravaciones con quién

Voz 1491 35:37 con la ley no la película sobre la corrupción en España de Sorolla en parte como la favorita con trece nominaciones su gran rival excampeón es la comedia de David

Voz 0159 35:44 Fesser sobre personas con discapacidad

Voz 1491 35:47 John televisiva de patrias se queda sin director Pablo Trapero ha sido despedido los guiones de la adaptación de la novela de Fernando Aramburu ya estaban escritos aprobados por la cadena HBO pero el cineasta argentino decidió reescribir los e incluso despedir a parte del reparto la productora ha rescindido su contrato

Voz 1827 36:02 deporte sube Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 1509 36:05 en juego el partido en el Ciudad de Valencia ante el Levante y Getafe en el minuto setenta y nueve cero a cero tres partidos más esta tarde a las cuatro y cuarto el derbi vasco en Anoeta entre la Real Sociedad y el Athletic Club a las seis y media otro partidazo el Barcelona Valencia y a las nueve menos cuarto se jugará el Celta Sevilla si los vigueses no ganan su entrenador Miguel Cardoso podría ser despedido también tenemos baloncesto jornada de Liga Endesa con el técnico hasta Zaragoza Breogán Iberostar Tenerife Barça a las a las seis de la tarde y Montakit Fuenlabrada Movistar Estudiantes y Mora Banc Andorra divina seguros Joventut a las ocho y media

Voz 1827 37:34 era un dos de febrero pero de mil novecientos noventa y nueve

Voz 42 37:38 muro delante de Dios uno delante de la patria juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución

Voz 1827 37:48 Hugo Chávez juraba tal día como hoy su cargo como nuevo presidente de Venezuela después de veinte años de chavismo ahora como su heredero político Nicolás Maduro este país está hundido en una profunda crisis económica social e institucional y esta tarde coincidiendo con esta fecha tan simbólica Juan gay Cualladó ha convocado una más gestación en las calles de la capital que pretende ser una exhibición de músculo de la oposición al régimen querido

Voz 43 38:14 tengo un mensaje para él pese al camino para libertad dejar el miedo estoy ya lo dejaron entrar

Voz 1827 38:20 ya que en las últimas horas han llamado a acudir distintas personalidades de la cultura de todo el mundo como Alejandro Sanz Miguel Bosé Juanes en Caracas sigue la enviada especial de la SER Ana Terradillos buenas tardes buenos días aquí en Venezuela

Voz 19 38:32 cómo estás Roberto qué tal buenas tardes a vosotros

Voz 1827 38:35 hay preparado un gran dispositivo policial controlado por el régimen claro porque esta manifestación es clave de cara al futuro inmediato del país

Voz 0125 38:44 claro va a servir para tomar la temperatura de este país porque Maduro ha convocado también una manifestación en el centro este de Caracas con autobuses fletados desde diferentes puntos del país para llenar estas calles es una contra manifestación vamos a ver si represión policial por parte de las fuerzas especiales de la policía bolivariana en la manifestación que ha convocado Waldo porque nos va a dar una idea también de cuánto le importa Maduro que el mundo ahora mismo este pendiente de aquí de Venezuela se prevé que sea una manifestación multitudinaria Roberto yo acabo de llegar ahora mismo de la Plaza de Altamira está muy cerquita del hotel es uno de los puntos marcados y te puedo contar que hay gente desde las seis de la mañana

Voz 1827 39:22 desde primera hora de la mañana también hemos escuchado el testimonio de Virginia Briceño con la que has hablado tú ahí que demuestra la realidad social en aquel país con apenas diecisiete años fue secuestrada y torturada por haber participado en eso que llaman campamentos de la resistencia

Voz 0125 39:38 sí a pesar de todo eso a pesar de tres días de tortura sigue saliendo a la calle para cambiar este país dice es parte de su terapia nos lo ha contado cámara hay muchos testimonios de estos pero lo que no es fácil aquí es que te lo cuenten a cámara

Voz 4 39:52 una serie Super Heavy contusión en Mi cuerpo morados por todos lados tres costillas fisuras perdí en las orejas yo no me por poner nada metálico porque simplemente una dolor de cabeza no hay alguna razón lógica explicable

Voz 5 40:07 según parece según han dicho

Voz 4 40:10 a ellos cuando hacen ese tipo de torturas les meten corriente a la gente por los túneles por los bolsillos

Voz 0125 40:17 Virginia cree que la estrategia de la oposición puede funcionar por lo que dice que mucha gente comienza a darse cuenta de la necesidad de cambio que hay en este país

Voz 4 40:26 yo creo que se inició una ruta bastante interesante porque por primar a yo estoy viendo que la gente realmente está como más animada yo nunca había llegado a Plaza Altamira a las seis de la mañana instó a gente a las seis de la mañana hallar concentrándose eso es muy raro de ver pero sí me parece que esto es el principio de algo no sabemos si quieres si al principio el fin pero el principio de algo

Voz 1827 40:51 al fin

Voz 0125 40:54 no sabemos es el principio del fin pero sí el principio de algo

Voz 1827 40:57 pues a lo largo de la tarde volvemos a Venezuela para contar cómo se desarrollan la manifestación la contramanifestación hasta luego Ana muchas gracias

Voz 0825 41:05 un abrazo

Voz 1827 41:50 y todavía sobre Venezuela hasta tres millones de personas han abandonado el país en los últimos años principalmente a América Latina el drama personal que supone abandonar tu casa porque no puedes construir un proyecto de vida allí se suma el problema estructural que deja para el futuro de cualquier país porque además José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 42:06 buenas tardes además la mayor parte de los que se han ido son

Voz 1827 42:09 licenciados universitarios formados allí pero que se han marchado para tratar de ganarse la vida

Voz 1061 42:13 eso dicen los datos y que la mayoría de los que salen y siguen saliendo tienen estudios universitarios de los tres millones de emigrantes unos doscientos cincuenta mil viven en España hemos buscado testimonios de aquellos que se licenciara durante el chavismo y luego se buscaron la vida en nuestro país algunos en los primeros años del régimen fueron sólo por razones profesionales pero en este tiempo han visto al país empeorar Jesús es uno de ellos se marchó hace doce años ya seguido yendo cada mes de diciembre a ver a la familia dice que ha visto a Venezuela degradarse

Voz 45 42:39 eh pero lo desea que tenía que tenía que tenía unos pocos de liderar salta lo que tú vas en todo el mundo Delgado

Voz 14 42:51 en una cosa física visual

Voz 45 42:54 Baltar Delgado tú pregunta qué pasó qué tal literal no es la dieta duro

Voz 1061 43:01 Alejandra veinticinco años se licenció en Comunicación social ya hace dos años se vino a España con una beca dice que su familia tiene problemas para acceder por ejemplo a comprar carne ella les ayuda desde España

Voz 0125 43:11 Il que ahora

Voz 46 43:13 noventa por esperamos son por presumía mima está ganando al mes y ex gerente de marca El món dels que aquí puede está ganando unos treinta mil dólares menos de diez dólares al mes yo les da enero llegaron de cien dólares al mes bueno no tiene salir

Voz 1061 43:33 a unos la necesidad profesional les expulsó del país ya otros la inseguridad es el caso de Oscar treinta y dos años Se marchó hace once años después de sufrir un intento de secuestro se mantiene atento a Away doy como siempre va a participar en la protesta de Madrid contra Maduro pero ve complicado volver a Venezuela más allá de un viaje de vacaciones

Voz 43 43:49 es ya uno tiene vida fuera ya comienza a trabajar comienza a crear de tus nexos en el otro país comienza a sentir que soy el otro país y un sentido de pertenencia aquí por mucho que yo quiera mi país es complicado por lo que volvería espero volver pero espero volver para visitar los tres son no me veo viviendo en Venezuela los tres son

Voz 1061 44:16 la optimistas con guay doy reconocen que incluso aunque salga maduro del poder van a hacer falta varios años hasta que Venezuela pueda recuperar la normalidad

Voz 1827 44:23 el presidente español Pedro Sánchez ha puesto en valor el acuerdo ese plazo de ocho días que acordaron nuestro país Francia y Alemania entre otros ya aprovechado ese pacto entre dirigentes de distintos países con ideologías distintas para criticar a PP y Ciudadanos que según Sánchez no están siendo leales ante una cuestión de Estado

Voz 14 44:38 resulta que Macron Merkel yo pertenecemos a tres familias políticas europeas distinta

Voz 0825 44:44 los tres nos hemos puesto de acuerdo en una posición

Voz 14 44:46 on sobre Venezuela porque lo que es posible en Europa no es posible en España a la oposición no les pido que apoyen al Gobierno yo ya sé que eso es imposible hablando de casarse de Rivera pero les exijo que sean leales con el Estado

Voz 1827 44:59 mientras tanto Europa se prepara para reconocer a Juan Why do como presidente legítimo de Venezuela el PSOE por cierto ha registrado en el Congreso una iniciativa para impulsar la defensa de los valores de la Unión como espacio de derechos y libertades de cara a las elecciones

Voz 1108 45:13 de mayor José María Patiño la coincidencia con las elecciones autonómicas y municipales pueden hacer inaudibles las europeas el próximo veintiséis de mayo para evitar los grupos socialista ha presentado una proposición no de ley para que de manera institucional el Congreso y el Senado reseña en la trascendencia de estos comicios defienda los valores fundacionales que representa a la Unión Europea en un momento de ascenso de la ultraderecha el diputado Antonio Gutiérrez Limones es una

Voz 0159 45:38 promotor dentro de estas elecciones europeas

Voz 47 45:40 vientos antieuropeos e populismo eh nacionalismos excluyentes que van a intentar todo media pues eh rompe esos pilares de la Unión Europea

Voz 1108 45:50 la iniciativa pretende ser la punta de lanza de otras similares en los parlamentos de los Estados miembros y hacer un llamamiento a los jóvenes para defender un marco de convivencia que ha costado

Voz 1827 46:00 generaciones construidas sobre las elecciones de mayo europeas autonómicas y municipales la estrategia de Ciudadanos pasa por convertirlas en un plebiscito sobre

Voz 48 46:09 por tanto las siguientes elecciones de mayo europeas también van a ser un plebiscito al comportamiento de Sánchez usted sigue con Podemos y con los separatistas o va a romper los puentes con aquellos que quieren liquidar España

Voz 1827 46:22 Cataluña ya terminado la ocupación ilegal de la sede de la Comisión Europea en Barcelona organizada por la Asamblea Nacional Catalana a las puertas del inicio del juicio contra los líderes del pluses la presidenta de esta organización ha advertido de que a partir de ahora molesta harán todo lo que puedan a la Unión Europea

Voz 1827 47:27 más de treinta y cinco mil estudiantes de Medicina Enfermería Farmacia entre otras se enfrentan esta tarde al examen para hacerse con alguna de las ocho mil cuatrocientas plazas de formación sanitaria especializada son las pruebas del conocido como MIR que este año cuenta con un cinco por ciento más de plazas para intentar pan