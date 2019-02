Hora 14 Fin de Semana (03/02/2019)

Voz 1 00:00 las dos es la una en Canarias

qué tal están muy buenas tardes el tiempo se agota para Nicolás Maduro y nada hace presagiar que en las próximas horas vaya a convocar elecciones presidenciales como le reclaman España y otros países antes de proclamar a Hong oído como presidente legítimo del país José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 00:37 qué tal buenas tardes hoy termina el plazo si el Gobierno español ya anunció que si no hay convocatoria de elecciones presidenciales va a reconocer mañana o ha ido lo mismo acaba de recordar el Gobierno francés a través de uno de sus ministros y de momento a menos de doce horas de que termine el plazo la única oferta de Maduro sigue siendo como reiteró ayer el adelanto de las elecciones legislativas elecciones al Parlamento que justo está controlado por la oposición una oposición que ayer sumó a sus filas a un general del Ejército hoy a una embajador el de Irak Jonathan Velasco reconoce a why do como presidente ya hace un llamamiento al pueblo

Voz 2 01:05 que hagamos una reflexión a todos aquellos ciudadanos que en exiguo ejerce funciones de Estado y de Gobierno que en defensa

Voz 1722 01:10 dice la Constitución y de pueblo de Un paso adelante

Voz 2 01:13 con la intención de estar al lado de la Constitución

Voz 1061 01:16 la historia fue el principal anuncio de Why do ayer fue la llegada de ayuda humanitaria desde tres puntos Cucuta en Colombia Brasil y el Caribe y Estados Unidos acusa a Maduro de comprar protección de Cuba a cambio de mandarle ayuda humanitaria mientras desatiende a su propio pueblo

Voz 1827 01:30 a las dos y media hablaremos con un profesor de Derecho Internacional Público es venezolano para saber qué puede pasar en aquel país sin Nicolás Maduro no convoca elecciones para saber también qué repercusión real tiene que países como España reconozcan Aguado como presidente si Maduro mantiene el control del poder vamos a escuchar también el testimonio que ha agravado la enviada especial de la SER a Caracas Ana Terradillos el de oro su hijo fue asesinado en las protestas del veintitrés de enero

Voz 3 01:55 empezaron a disparar Lee Ali somos soy que se agachó a recoger y le dispararon muy ahí quedó en el sitio chance de más nada un solo tiro le quitó la vida así como que si él fuese no sé cómo que si ellos estaban lanzando tiros blanco

Voz 4 02:40 digo yo cuál es el mejor proyecto para mí

Voz 1722 02:49 el alcalde de Madrid

Voz 5 02:58 el aval el abad de Montserrat pide perdón a las víctimas que han denunciado abusos sexuales de uno de sus monjes pide perdón después de haberlos encubiertos según las víctimas durante dos décadas daban de que ante estos hechos mis hermanos de comunidad dio mismo pedimos humildemente perdón a las víctimas no solidez tramos con su dolor les ofrecemos el apoyo de la comunidad supo abordó el comunista

Voz 1827 03:21 las víctimas de la pederastia en la Iglesia empiezan a movilizarse hoy se han concentrado precisamente allí frente al monasterio de Montserrat para exigir transparencia en Euskadi la Congregación Salesiana pide también perdón a los antiguos alumnos ocho en total de un colegio de Deusto que han denunciado abusos sexuales cometidos en los setenta por parte de uno de sus religiosos Fernán es una de las víctimas

Voz 6 03:40 con nueve años me sobraba las espaldas por debajo de la camiseta hay me daba la oreja ahí me metía en la lengua y la oreja mientras se masturbaba detrás de mí en el el jinete sintió durante pues de pueblo consideró que fue algo leve pero estos días hablando con compañeros incluso yo tuve mis dudas sobre si yo debía o no debía denunciar aquello porque lo consideraba mucho

Voz 1827 03:58 tras historias

Voz 1827 04:03 posición judicial el hombre detenido ayer por agredir a su mujer en Torrevieja Radio Alicante Daniel Rodríguez medio centenar de personas se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Torrevieja para condenar este nuevo caso de violencia machista que ha conmocionado a la localidad la mujer de setenta y ocho años evoluciona favorablemente dentro de la gravedad el alcalde José Manuel Dolón asegura que se trata de un claro caso de violencia de género vista la brutalidad de la agresión Nos avergüenza lo que ha pasado pero a la vez esto tiene que servir para movilizarse y evitar que ocurran hechos similares declara

Voz 0825 04:32 esto me da vergüenza pero también los tiene que anima

está previsto que este lunes el agresor pase a disposición judicial titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 8 04:45 qué tal Roberto muy buenas recién terminado los dos partidos de fútbol de esta mañana el de Liga Santander Villarreal dos Español dos y en segunda al Mallorca ha ganado dos cero al Alcorcón esta tarde en Primera al segundo y el tercero buscan acercarse al líder es decir Atlético de Madrid pretenden recortar puntos con el Barça que ayer empató con el Valencia al Atlético a seis visita a las cuatro y cuarto al Betis en Madrid a once recibe al menos cuarto al Alavés también se juega la seis y media el Eibar Girona

Voz 1722 05:38 yo que tenía ganas tenía unas ganas esta semana de presentar este acto iré presentaros a PP y que le conociera es que de verdad estoy muy emocionado y muy agradecido de que hayáis decidido compartir con nosotros este momento tan tan importante

Voz 0825 05:53 para el Partido Socialista madre guías y presentaba el presidente del Gobierno al que fuera seleccionador nacional de baloncesto del que ha dicho es el mejor alcalde para Madrid defiende su derecho a decidir a decir también quién es su candidato aunque

Voz 1827 06:06 John seguido asegura que se respetará

Voz 0825 06:08 proceso de primarias como no podía ser de otra manera el protagonista el que ha sido en la que ha sido su presentación ante la militancia

Voz 1722 06:16 con valentía con ilusión compasión para reunir que esto es muy importante las razones y emociones que nos permitan construir sentirnos orgullosos de el gran equipo de Madrid que nos convierta en imbatibles muchas gracias

Voz 0825 06:36 además dos semanas de un conflicto y la salida no se ve cercana porque las posturas al menos en este momento parecen inamovibles los taxistas en están ya acusando el cansancio y la preocupación es visible pero a pesar de todo hoy han vuelto a salir a la calle muy nervioso

Voz 11 06:53 ya San frío pero

Voz 12 06:55 aquí besando a la gente anima

Voz 13 06:59 ese es el tema político problema causado por los políticos por la lucha política y esperamos que los políticos donde solución estaba un poco porque se iba a hablar

Voz 14 07:10 yo no quieren hablar entonces

Voz 15 07:14 el sector cada día está más enfocada únicos están equipados

Voz 14 07:16 no preguntaron

Voz 0825 07:18 bueno el caso es que el problema no se soluciona la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo esta misma mañana en declaraciones a la Cadena Ser se mostraba inflexible no hay cambio alguno en su planteamiento

Voz 1946 07:28 el propio presidente ya lo dijo y lo dijo de forma rotunda que nosotros no vamos a legislar en la línea en la que un sector tiene que desaparecer para que otro permanezca por tanto ese planteamiento no ha habido modificación ninguna Illa respuesta yo creo que ya la de Dios

Voz 1827 07:44 Tapia presidente la semana pasada fue otras noticias

Voz 0825 07:47 repasamos en titulares con Paul Asensio

Voz 0808 07:50 en caso espías mañana comienza el juicio del caso espía que juzga el seguimiento algunos cargos del PP en la Comunidad de Madrid fueron sometidos por parte de funcionarios y personal de la Consejería de Justicia han interior once años después se determinará quién dio las órdenes para que hará político como Alfredo Prada o Manuel Cobo

Voz 0825 08:07 no irán a prisión la agencia policial hacia

Voz 0808 08:10 al condenados a tres años de cárcel por dar una paliza a detener de forma ilegal a un joven en un parking de la calle del barco no entrarán finalmente en prisión el Tribunal Supremo ha dejado sus condenas en multas de mil trescientos euros coches robados desarticulada una organización especializada en el robo y falsificación de vehículos en Madrid y Guadalajara una vez modificados los coches enviaban a Polonia para su venta

Voz 0825 08:29 esta cocina así es inclusiva madeja

Voz 0808 08:32 bueno hay en riesgo de exclusión social refugiados y menores no acompañados aprenden a ser ayudantes de cocina camareros en los fogones de la cafetería del Parque Quinta de los Molinos cuatro meses de formación a los que se suman dos meses de prácticas en restaurantes de la capital del Depor

Voz 0825 08:45 te Toni López buenas tardes cuéntanos qué ahora es muy buenas

Voz 8 08:47 el Atlético de Madrid Real Madrid juegan esta tarde con la intención de acercarse al líder al Barça al Atlético a seis puntos visita al Betis y en Madrid once recibe al Alavés de Segunda el Alcorcón acaba de perder dos cero Mallorca por ahora sigue en puestos de play off sigue sexto

Voz 0825 08:59 dos y nueve minutos luce el sol pero no se dejen engañar sigue haciendo frío han bajado las temperaturas las máximas no superarán hoy los diez grados los llegados de media claro está el termómetro marca esta ahora seis en el centro de la capital

Voz 0825 12:30 casi doce minutos de la tarde su candidatura a las primarias socialistas para la alcaldía de Madrid fue toda una sorpresa a Pepu Hernández se ha presentado hoy ante los militantes que tendrán la última palabra porque serán los que decidan finalmente el cabeza de cartel de los socialistas para el Ayuntamiento de Madrid Saras el buenas tardes

Voz 1510 12:46 qué tal buenas tardes bueno de entrada eso sí cuenta con él

Voz 0825 12:49 incondicional eso ha quedado claro de Pedro Sánchez y así lo ha dejado manifiesto en el acto de presentación que se ha celebrado este mediodía en un en un teatro en el teatro La Latina

Voz 1510 12:58 si el presidente ha dejado claro desde el primer momento que Pepu Hernández era su candidato

Voz 1722 13:02 un proceso donde evidentemente cada cual va a poder respetar su derecho su derecho a ser votado su derecho a votar pero también hay un derecho compañeros y compañeras el derecho de todos y cada uno de los militantes también el mío también el mío como militante a poder posicionarse ya poder decir cuál creo que es el mejor proyecto y la mejor candidatura para la Alcaldía de Madrid

Voz 1510 13:24 decía Sánchez que era evidente que si PP estaba hoy era porque él se lo había pedido en cualquier caso Sánchez ha dicho también que respetará como no podía ser de otra manera la decisión de los militantes también el secretario general en Madrid José Manuel Franco ha hecho hincapié en su durante su discurso

Voz 1722 13:37 porque no sé si sabéis que la ejecutiva federal la Ejecutiva regional tendría potestad para suprimir las primarias pero cómo vamos a hacerlo si crees presidente del Gobierno

Voz 26 13:49 salió elegido en primarias en unas primarias modélicas con vamos a impedirlo

Voz 1510 13:53 el presidente ha defendido la independencia del precandidato dice que la política no es sólo para políticos sino para todos

Voz 1722 13:59 que hay proyectos políticos que es en sí misma aunque sencillo

Voz 27 14:02 Herrán sobre sí mismos pero que el Partido Socialista Obrero

Voz 1722 14:04 español se abre de puerta en puerta a la aportación de todo el conjunto de la sociedad

Voz 1510 14:09 Sánchez también ha hecho referencia a la polémica cabido estos días por lo que contó el confidencial la sociedad que montó PP dice Sánchez que es fruto del miedo que tiene la derecha a que ganen en Madrid

Voz 0825 14:18 bueno con unas primarias por delante y eso es mucho decir en el Partido Socialista el que fuera seleccionador nacional de baloncesto asegura que pase lo que pase se compromete con el Partido Socialista toda la legislatura

Voz 1510 14:29 sí dice que ayudará en toda la legislatura pero sabe que ahora el primero reto es someterse a las primas

Voz 1722 14:34 así se les decisión es vuestra no lo olvido asimismo como una de mis primeras misiones la capacidad de motivar a los militantes de Madrid para que nos ayuden a llegar al resto de los ciudadanos el camino es hablar escuchar razonar para convencer para merecer la confianza de todas y todos los que diariamente construyen Madrid

Voz 1510 14:54 Pepu Hernández también ha resaltado su independencia ya lo dijo en la carta que le envió a Franco independencia no es indiferencia repetido se dirige al candidato también independiente de la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo que estaba hoy en el teatro La Latina

Voz 1722 15:08 tenemos por delante un gran reto como lo abordaremos la única forma de hacerlo posible sólo se es trabajando en equipo Ángel sería un honor jugar este partido contiguo al lado la metafísica y el deporte al servicio de un proyecto compartido

Voz 1510 15:24 allí estaba Gabilondo también otros diputados como Daniel Biondi estaban también apoyando al precandidato la ministra Reyes Maroto Adriana Lastra y el Ayuntamiento de Madrid además de los que ya se han unido al equipo de Pepu ha ido también Purificación Causapié el aún portavoz socialista en el Ayuntamiento bueno pues uno de los cuatro precandidatos a las primarias para la alcaldía hoy hemos sabido que son cuatro a Chema Dávila y Manuel de la Rocha se suma ahora Marlins González una militante del distrito de Chamartín que anunciará su precandidatura en un acto el siete EFE

Voz 0825 15:49 bregar gracias Sara por lo demás pocas novedades en otro asunto también pendiente pocas novedades por no decir ningún en el conflicto del taxi posturas más que enfrentadas como hemos podido comprobar en este eso esta misma mañana cuando se cumplen dos semanas con los taxistas en paro con el paro de los coches esta misma mañana en declaraciones a la SER la consejera de Transporte Rosalía Gonzalo asegura que por su parte no hay cambios mantiene la misma postura

Voz 1946 16:18 yo creo que vamos a tener que esperar esta semana cómo se desarrolle eh con lo que ellos quieran optar cuáles va a ser su planteamiento se iban a continuar la huelga pero yo creo que como administración lo que nosotros debemos hacer es ser una administración siempre colaboradora pero

Voz 0825 16:35 firme y en esta ocasión me temo que

Voz 1946 16:37 no no no está adoptando se por las opciones de la convivencia entre ambos sectores y en consecuencia nosotros no vamos a rectificar lo que ha sido siempre nuestra máxima que es la convivencia

Voz 0825 16:48 la postura de la Comunidad de Madrid no ha variado por lo tanto ni lo va a hacer ya en la pregunta por parte de nuestro compañero Carlos Hernández de por dónde cree que puede llegar el final del conflicto

Voz 1946 16:58 no depende de mí depende de las propias organizaciones de como quieran ellos dirigí es según sus propias reivindicaciones como quieren plantear sus opciones creo que no es el momento de que yo haga una valoración de algo que no me corresponde a mí sino al propio sector del taxi

Voz 0825 17:12 pues el sector sigue movilizado esta mañana de nuevo con manifestación en el centro de Madrid menos numerosa eso sí que en otras ocasiones porque el desgaste y el cansancio después de dos semanas de paro empieza ya a pasar factura Aurora Santos buenas tardes buenas tardes Isabel Bonig parece que las declaraciones de esta mañana la Cadena Ser de la consejera no han sentado muy bien en el colectivo

Voz 30 17:34 efectivamente destacan la voluntad que tienen ellos los taxistas de negociar y critican la inacción por parte de las administraciones hacia el sector Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid

Voz 31 17:46 es triste y penoso que tengamos que salir a la calle en esta condiciones para reivindica los puestos de trabajo cuando ya eh la vía de las negociaciones amistosa por así decirlo día notar comunicado propuestas escritos reuniones pues no ha servido qué nos queda pues hasta las últimas consecuencias permanecer en la calle

Voz 30 18:09 y eso es lo que van a hacer seguir en la calle así lo han transmitido en la marcha que acaba de terminar en la que acompañados por familiares y amigos centenares de taxistas han recorrido el centro de la capital han reiterado que a pesar del cansancio físico y en algunos casos económico están más fuertes que nunca tras catorce días de paro indefinido nueve los compañeros que están en huelga de hambre durante la marcha han vuelto a pedir la dimisión del presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido ya han dejado clara su voluntad de acercar posturas lo antes posible porque es lo que lo que sí que tienen claro es que no van a abandonar la lucha sin haber logrado nada

Voz 28 18:46 gracias Aurora habrá que ver si finalmente se

Voz 0825 18:48 se reúnen mañana porque según la Consejería no se ha producido una convocatoria formal cuando

Voz 0125 18:53 sí se entraría ya en la tercera se

Voz 0825 18:56 Ana de conflicto estos días el paro de los taxistas en Madrid ha vuelto a plantear el debate sobre cómo algunos sectores han sabido no adaptarse a la nueva realidad marcada por por las posibilidades que abría la tecnología y en muchos casos un ejemplo recurrente que según han escuchado el de la prensa digital Un cambio que afecta también directamente a los kioscos de prensa aquí en Madrid sólo en Madrid capital en este momento hay cuatrocientos kioscos de prensa hace cinco años eran seiscientos según la Asociación de Vendedores Profesionales de prensa de Madrid en la calle Alcalá hemos encontrado el primer kiosko de prensa de Madrid que ha incorporado la venta de periódicos y revistas al formato digital dos British dos vitrinas con agua refrescos chocolatinas debajo periódicos en papel y a los lados dos pantallas de televisión con todos los periódicos y revistas que puedan comprar en formato digital bebido d'Amics Nos cuenta cómo funciona este nuevo proyecto piloto

Voz 15 19:53 somos los primeros que tenemos prensado digital aparte que vendemos físico even de obviamente en físico y digital

Voz 0825 20:02 en las pantallas de televisión las dos pantallas de televisión que tenía a los lados del quiosco están todos los periódicos revistas todo lo casara vendíais en papel

Voz 15 20:12 a lo que la ofrecemos tanto en papel pero obviamente para que se sepa cuál ofertas de lo digital eh clientes queremos una revista de que marca o un periódico de marca soltó sobre los estimamos nuestra aplicación hizo lo enviamos el móvil actualmente simplemente pagan en efectivo y nosotros estábamos todo al le llega directamente a su móvil correo te llevan PDF cuál es el perfil menores de treinta años un señor que es cincuenta sesenta setenta años a verle pasar mi madre por ejemplo mi madre con el teléfono para poner Internet no no está pues porque no nos una generación que que estaba consumado nosotros de treinta para los que nacimos con teléfonos móviles que con las computadoras con las consolas obviamente es no hace mucho más fácil todo lo que es digital entonces obviamente ya hay un futuro estos a los clientes ir más a lo digital

Voz 0825 21:11 un proyecto en este caso que se pone en marcha aquí en Madrid para intentar salvar la caída en este caso de venta en papel y adaptarse dicen a la nueva tecnología y a los nuevos clientes

Voz 0825 21:25 en clave de tribunales once años después de este escándalo que desató una guerra abierta entre Esperanza Aguirre y el equipo de Alberto Ruiz Gallardón se juzga en este caso el caso espías un escándalo que va a dejar iba Pacer va a hacer pasar por la Audiencia Provincial como testigos a Ignacio González imputado en la operación Lezo o Francisco Granados en el caso de la Púnica Alfonso Ojea

Voz 1827 21:47 a los seis acusados se les imputa un delito de

Voz 0089 21:49 Versión de fondos públicos pero la propia fiscalía solicita su libre absolución por falta de pruebas no parece por tanto que esta causa vaya lograr condenas pero la vista oral si va a tener la virtualidad de comprobar las guerras internas que entonces liberaba el entorno de Aguirre contra el equipo de Gallardón o incluso contra consejeros como Alfredo Prada que se embarcaron en ese proyecto megalómano del Campus de la Justicia hoy bajo investigación de la Audiencia Nacional los seis acusados eran todos trabajadores de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid paradójico que una comunidad autónoma que no tiene competencias en Seguridad tuviera es en ese momento un policía de la máxima confianza de Aguirre al frente de esa dirección Madrid no tenía ni tiene policía pero esa estructura parapolicial se utilizó presuntamente para espiar a compañeros del PP todo con dinero público incluyendo vehículos oficiales y el pago de dietas Esperanza Aguirre que declara como testigo va a comprobar cómo aquellos que le salieron rana lo dijo ella misma sobre González y Granados ya saltaban en una charca llena de inmundicias de violaciones de la vida privada de los espiados información confidencial con la que presionar después

Voz 0825 22:58 gracias Alfonso a partir de mañana en la Audiencia Provincial de Madrid cambiamos de asunto personas en riesgo de exclusión social refugiados que han llegado aquí en Madrid huyendo de la guerra y la pobreza son menores son migrantes también en muchos casos migrantes no acompañados el caso es que todos son alumnos de un nuevo proyecto del Ayuntamiento de Madrid y todos todos buscan lo mismo una salida mirando al futuro esta vez a viendo un oficio en la quinta el la cocina un reportaje en el SAE Irene Dorta

Voz 28 23:29 menuda la quinta Cocina Madrid lo preparan cada semana jóvenes como vía

Voz 23 23:32 he tomado mucho más el amor por la cocina desde que

Voz 32 23:35 pese a este corto porque realmente del curso es una oportunidad demasiado grande encima para personas que estamos en una situación tres con más complicada que la norma jóvenes

Voz 28 23:44 en riesgo de exclusión social migrantes o los llamados minas menores extranjeros no acompañados forman parte de esta peculiar escuela de éste

Voz 33 23:52 eso es un proyecto en el que el Ayuntamiento de Madrid ha apostado de forma innovadora como nueva directora de Familia e Infancia gestó que chicos y chicas en situación de vulnerabilidad puedan encontrar una formación muy adaptada

Voz 12 24:06 a sus necesidades en dos ámbitos como es ayudante de cocina ayudante durante cuatro meses los alumnos aprenden técnicas de cocina

Voz 34 24:13 en breve máster en el que el avanzan a pasos agigantados Alonso les enseñamos un poco de los productos básicos que se van a encontrar en cualquier lado las principales Denominaciones de Origen de los vinos españoles cafés que sepan un poco el origen del café de que esos de gastronomía española

Voz 28 24:31 terminado el periodo formativo los jóvenes realizan dos meses de prácticas en restaurantes madrileños de la talla de Jackie toro la berenjena o Niña de papá

Voz 35 24:39 Vimos unos partidos cree SIT que el como son cuarenta Chico aproximadamente tenemos tenemos que gestionar una

Voz 12 24:45 cafetería de Zico tiene futuro difería

Voz 0825 24:47 el terroristas exdirector estrellitas queremos ser

Voz 36 24:50 punto de inflexión en la vía este chico donde el chico puede decir que el atractivo de la droga que el atractivo de la violencia el atractivo de la pandilla es menos que el atractivo

Voz 28 25:00 de trabas ahora más distritos estudian seguir extendiendo esta pionera iniciativa el deporte volver a este estudio Toni López a nadie

Voz 0825 25:11 nuevo aunque tales haber muy buena ordenó a doble partido de madrileño

Voz 8 25:14 eso esta tarde en Liga Santander con la intención de acercarse al líder al Barça a las cuatro y cuarto abre la tarde del Betis Atlético de Madrid los rojiblancos a seis puntos del Barça a las nueve menos cuarto cierra el domingo el Real Madrid graves los blancos a once puntos del líder recordemos que el Getafe empató ayer en casa del Levante y que mañana lunes hay derbi madrileño Rayo Leganés se enfrentan en Vallecas buscando huir del descenso en Segunda la derrota del Alcorcón por dos cero en Mallorca ahora mismo sexto en playoffs un punto por encima del propio equipo balear recordamos la victoria ayer del Rayo Majadahonda uno cero ante el Nàstic primera victoria en el Cerro del Espino que le aleja de los puestos del censo en baloncesto ayer victoria del Montakit Fuenlabrada ante el Movistar Estudiantes en el derbi esta tarde el Real Madrid juega en Málaga entre Unicaja a partir de las siete y media de fútbol sala esta tarde empieza al desafío España Brasil dos partidos entre las dos mejores selecciones del mundo hoy en Cáceres el martes en Whiting Center de Madrid hoy homenaje al el portero Paco Sedano el mostoleño tendrá sus últimos minutos en la selección española

Voz 0825 26:09 gracias Doni para terminar les proponemos un viaje en metro pero un recorrido muy especial hoy centenares de personas se han puesto las zapatillas de deporte y han salido esta mañana a correr lo han hecho en la carrera con la que se ha querido conmemorar que la primera la uno del metro entre Cuatro Caminos y Sol cumple cien años cumpleaños los al que nos sumamos con este recorrido sonoro de Enrique García

Voz 12 26:34 no vivimos en un espacio neutro

Voz 23 26:37 Blanco hay regiones de paso las calles los trenes el metro esos espacios diferentes del spa

Voz 37 26:44 Dios donde vivimos Michel Foucault apologías conferencia radiofónica de mí

Voz 0808 26:49 novecientos sesenta

Voz 37 26:51 lleva un buen rato mirándome yo podría enamorarme

Voz 23 26:54 mitad para dos desconocidos enamoran en un andén del Metro Goya al mejor cortometraje en el noventa y tres El columpio es la historia del encuentro entre dos cuerpos en el urbano territorio de aves pero el flechazo o la amabilidad de los desconocidos son tan antiguos o más que el suburbano

Voz 12 27:16 mil novecientos diecinueve la sombra

Voz 38 27:19 es el metro sólo por ver nos había mucha empleadas jovencita el me contaba yo viajaban Pava por capricho y por promover la curiosidad piropear no las chiquitas porque había mucha gente joven niega mierda dame Ángeles fue una de las primeras está aquí

Voz 12 27:35 LLeras ingresé en la compañía

Voz 38 27:37 entré como taquillero en la estación de Puerta de Sol con un sueldo de ciento veinticinco pesetas mensuales

Voz 23 27:42 setenta y cinco céntimos hoy el billete de metro es una tarjeta los hombres no piropear al menos no tanto porque ha habido un ocho de marzo y ellas en el metro hablan de mails Breitling el suburbanos el pulso de una ciudad a la que como dijo aquel ya no la conoce ni la madre que la parte del velcro metro musculatura de Madrid año dos mil Francisco Umbral inaugura una estación mil novecientos no

Voz 0825 28:07 y nueve un tren circula sin conductor

Voz 23 28:09 un tren que se dirigía en sentido contrario frenó a nuestra altura porque al ver al no ver al piloto en la cabina y cuando abre la puerta a la sorpresa fue que preguntó que dónde estaba el conductor de ese tren Cien años de sus dos de huelgas dos mil diez

Voz 12 28:24 eso sí

Voz 26 28:25 sindicatos que no hacen nada contra Zapatero el real decreto ley eh

Voz 23 28:30 venga va de músicos improvisados nacimientos nuevos pasajeros medidas protesta

Voz 24 28:37 llegamos en enseñanza incorporando

Voz 23 28:41 indicaciones comparadas con intervalos que llevan en este caso alguna indicación extra que reproducimos textualmente mendigos músicos pedigüeños vendedores irá convocado

Voz 39 28:51 a determinado nuevas acciones para el próximo lunes para oficialmente

Voz 23 28:54 pedirle disculpas proyectarnos consolidar

Voz 39 28:57 oye

Voz 23 28:58 porque el metro en cien años ha visto cosas que vosotros no creería

Voz 11 29:03 ahí que las mismas han convocado muy pillara

Voz 37 29:19 gracias a que con este recorrido

Voz 0825 29:22 este repaso a lo que ha sido la historia sonora de la línea uno de Madrid vamos a llegar a las dos y media de la tarde seis grados marcando otro en el centro de Madrid las máximas hoy no van a superar de media en la Comunidad los diez buen domingo continúa la información Hora catorce aquí en la Ser buenas tardes

Voz 1827 30:02 dos y media en la una y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes hoy termina el ultimátum que España y otros países de la Unión Europea dieron a Nicolás Maduro para convocar elecciones presidenciales el ofrece como mucho elecciones para renovar el Parlamento y esto responde cuando en La Sexta le preguntan por el estallido de una posible guerra civil

Voz 29 30:36 nadie pudiera hoy es decir con certeza una respuesta a esa pregunta todo depende nivel de locura ir agresividad de el imperio del norte el pueblo se está armando ya

Voz 1827 30:50 mientras la ayuda humanitaria empieza a movilizarse en las fronteras del país el presidente de Colombia explicaba esta mañana cuáles son las urgencias inmediatas

Voz 40 30:57 víveres en seres medicinas que todo lo que se requiera tendremos en Colombia uno de los tres centros de acopio de ayuda humanitaria que recoja el apoyo de la comunidad internacional

Voz 1827 31:09 allí con la ayuda humanitaria llegará también el siguiente desafío político para el régimen de Maduro porque en principio según dice la oposición serán los soldados no los altos cargos militares desde desde su despacho sino los soldados los que decidan si permiten la entrada al país de estos productos de primera necesidad domingo tres de febrero aquí en España a las víctimas de los curas pederastas empiezan a movilizarse Almudena López sino buenas tardes

Voz 41 31:39 las tardes esta mañana han protestado frente al monasterio de Montserrat donde diez personas dicen que uno de sus monjes abusó de ellos el abad que ocultó las agresiones ha pedido perdón a las víctimas escuchamos a

Voz 12 31:50 María Soler

Voz 5 31:52 ante estos hechos mis hermanos de comunidad dio mismo pedimos humildemente perdón a las víctimas no solo con su dolor les ofrecemos el apoyo de la comunidad de la Comunitat permanecen Pardo le pedimos perdón por las cosas que en el pasado en Montserrat no se hayan podido hacer suficientemente bien o hayan facilitado comportamientos indie

Voz 1827 32:11 los en indigna en Euskadi también pide perdón la Congregación Salesiana ayer conocimos ocho denuncias por abusos sexuales de uno de sus religiosos en un colegio de Deusto Ferran es una de las víctimas

Voz 6 32:21 con nueve años me sobraba la labor debajo de la camiseta hay me modificaba la oreja ahí me metí en la lengua y la oreja mientras se masturbaba detrás de mí en el el jinete sintió durante este pueblo consideró que fue algo leve pero estos días hablando con compañeros incluso yo tuve mis dudas les sobre si yo debía o no debía denunciar aquello porque lo consideraba mucho más leve que que las historias que hayan contado algunos de los compañeros

Voz 1827 32:43 menuda ingresada en estado grave la mujer agredida ayer supuestamente por su marido el hombre está detenido y en las próximas horas va a pasar exposición judicial y en Lleida los Mossos d'Esquadra

Voz 41 32:52 buscan a una mujer desaparecida desde la madrugada del sábado su rastro se perdió cuando volvía a casa después de haber pasado la noche con sus amigas

Voz 1827 32:58 el Supremo anula la condena de tres años de cárcel a dos policías nacionales acusados de detención ilegal

Voz 41 33:03 los agentes pegaron una paliza a un chico que según creían les había grabado con el teléfono el alto Tribunal deja la condena en una multa de mil trescientos euros Carlos vasco es abogado de la víctima

Voz 28 33:12 sí

Voz 16 33:15 pues se gran malestar porque los lesión

Voz 28 33:17 existir se dispara el número de coches que utilizan

Voz 41 33:20 L P gas licuado de petróleo conocido como Auto Gas en los últimos cinco años las matriculaciones de este tipo de vehículos han aumentado un trescientos cincuenta y ocho por ciento Raúl Morales es portavoz de la patronal de concesionarios Faconauto

Voz 1827 35:28 áreas no hay ni una sola señal que haga presagiar que Nicolás Maduro tenga intención de convocar las elecciones presidenciales que les reclaman España y otros países de la Unión Europea hoy mismo termina el plazo que anunció el presidente español el fin de semana pasado

Voz 44 35:43 lo que en todos los los donde lección del cual aumentar juez

Voz 1827 35:50 desde el minuto decía anoche Nicolás Maduro elecciones parlamentarias para renovar la Asamblea Nacional donde precisamente Maduro no tiene el control lo que pide la oposición lo que pide también la mayor parte de la comunidad internacional son elecciones presidenciales en este escenario José Luis García Íñiguez buenas tardes buenas tardes Gobierno español se prepara ya para reconocer a Juanjo ha ido como presidente legítimo de Pérez

Voz 1061 36:11 Sí Se prepara España hay se preparan otros países europeos como Francia o Alemania que se unieron al ultimátum del Gobierno de Sánchez el plazo termina esta medianoche lo recordaba el viernes el ministro de Exteriores Josep Borrell

Voz 12 36:21 los ocho días el presidente lo dijo claramente

Voz 1984 36:24 cuando se cumpla el plazo dado por el presidente del Gobierno pues naturalmente Eli todos los demás países que lo han hecho lo van a hacer hasta que se sigue trabajando para construir un consenso mayor

Voz 1061 36:37 España dará un reconocimiento explícito a why do y lo hará a través de Presidencia del Gobierno de Exteriores pero todavía se desconocen algunos detalles concretos de cómo se va a producir y lo que va a suponer es el reconocimiento por ejemplo qué va a pasar con la embajada venezolana en España si habrá cambios como sí ha sucedido en otros países que ya reconocen agua ido exteriores también permanece atento al futuro ya está

Voz 0622 36:55 calidad de las decenas de miles de españoles que viven todavía en Venezuela Jesús Eduardo tocones buenas tardes buenas tardes

Voz 1827 37:04 Jesús Eduardo tocones es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid en qué escenario entra Venezuela Nicolás Maduro se niega como como hasta ahora ha hecho si se niega a convocar elecciones

Voz 45 37:18 bueno realmente al maduró sin duda alguna ha perdido toda la legitimidad es más yo creo que en Venezuela hablar sobre los dispositivo o la normativa constitucional es un tanto ocioso y superfluo porque nosotros no tenemos un Estado de derecho de manera que claramente duro eso por y en aplicación sin embargo de la norma constitucional asume que Juan la presidencia de manera interina en virtud del artículo dos siguen Tozo XXXIII mi desarrolla su acción en virtud del artículo trescientos XXXIII que intenta proteger la Constitución poner a buen resguardo el imperio de de de de su normas de manera que no hay duda el luto a veinte ninguna duda de que Maduro ha usurpado el poder sistemáticamente ha vulnerado como nunca en otra ocasión

Voz 0622 38:32 Maduro me dice usted no tiene legitimidad pero mantiene el poder mantiene los resortes del poder los controla él

Voz 45 38:39 ah pero desde luego Seeger un gobierno de facto de hecho que hay que intentar a deponer a lo fines de que sea sustituido por un gobernante que sea esto en elecciones limpias y transparentes libérrima Ike gamba nítida la voluntad general que por cierto en esto comentó parece Juan guays no con un noventa por ciento de reconocimiento a las encuestas pero como es que es que la realización de elecciones que es inevitable porque es la fuente de legitimidad a una concepción occidental entonces no podemos evitar de ninguna manera que se realicen

Voz 46 39:33 eso es

Voz 45 39:36 una vez cumplido un brevísimo da eso no recomendable y proceso o periodo de transición

Voz 1827 39:46 por eso le preguntaba qué es lo que pasa si Maduro que sigue controlando el poder no convoca elecciones escenario no vemos

Voz 45 39:54 Buero ratifica su calidad de usurpador y no tiene no te no ostente el poder pero de todas maneras no en este caso el efecto au va más contundente es el hecho de que duró no está siendo todo reconocido sí no o de de de muy pocos Estados desde luego o no tienen su favor el reconocimiento de la el reconocimiento mundial de más de sesenta países de las organizaciones internacionales que son los entes eh eh esenciales con los Estados de la comunidad internacional

Voz 1827 40:35 de hecho mañana está previsto que España que otros países europeos también reconozcan Aguado como presidente legítimo que consecuencia práctica tiene este movimiento diplomático

Voz 45 40:44 la diplomacia tiene su espacio y su tiempo el el el que que que que reconozca no significa que rompe sus relaciones con con con Venezuela ya el embajador de Venezuela aquí nada tiene que hacer sino arreglar su maleta ir fe prepara

Voz 46 41:07 haré a entregar

Voz 45 41:10 el sustituto pero lo que más grave todavía es que eso tiene consecuencias económicas gravísima yo les recomendaría a países y que tienen intereses evidentes y en Venezuela como China y como Rusia que reconozca a a al presidente no porque arriesgan mucho todas las inversiones que han realizado ya quedan fuera de lo que se podría decir de la continuidad del Gobierno y no tendrían otra salida para reclama ahora para hacer sus reclamaciones que dirigirse al nuevo presidente de la República que es Wang

Voz 1827 41:54 Jesús Eduardo tocones profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid gracias muy buenas tardes

Voz 45 42:02 muchísima gracia Roberto a la orden a la orden Nora

Voz 1827 42:05 muchas gracias y ante esta incertidumbre política Nicolás Maduro no descarta una guerra civil en el país lo dice en una entrevista que ha grabado con La Sexta

Voz 29 42:13 nadie pudiera oír decir con certeza que una respuesta a esa pregunta todo depende nivel de locura de agresividad de el imperio del norte el pueblo se está armando ya

Voz 1827 42:27 esta gravísima crisis política empezó el veintitrés de enero fue ese día cuando Juan Guarido se proclamó presidente legítimo de Venezuela durante una manifestación masiva en contra del régimen

Voz 28 42:37 enviado especial de la SER a Caracas Ana Terradillos buenas tardes qué tal buenas tardes Roberto cómo estás tienes

Voz 1827 42:42 la manifestación reprimida por la policía murieron según Naciones Unidas unas cuarenta personas tú has hablado gana con la madre de una de las víctimas

Voz 0125 42:50 si sí nivel otro loro es una víctima es latía madre de Alison Mali son murió el veintitrés de enero en las protestas que se organizaron ella le cuido desde los tres meses ella le identificó en el hospital dice que tenía los pies llenos de moratones porque le habían arrastrado por el suelo para subirle en una moto le metieron

Voz 0825 43:08 el tórax llegó al hospital muerto

Voz 3 43:10 empezaron a disparar ni somos hoy que se agachó a recoger y le dispararon muy ahí quedó en el sitio no chance de más nada un solo tiro les quitó la vida así como que si él fuese no sé cómo que si yo estaban lanzando tiros blanco

Voz 0125 43:30 ha montado un altar en su casa le reza todos los días pero ni siquiera tiene dinero para las velas es algo que le preocupa ni para velas ni para fotos lo que tiene de Alison es una foto de papel le hemos preguntado si alguien ha dado una explicación si alguien le ha dicho quién fue el cuerpo policial que le mató pero dice que a día de hoy no ha tenido por parte del Gobierno ninguna explicación

Voz 3 43:49 hasta ahora nadie me ha dado ningún tipo de explicación que fue lo que pasó simplemente lo que sé es que él estaba protestando por lo que todo yo envía protestamos porque no tiene es como vivir trabaja para no tener ni siquiera qué comer ni siquiera que se te da dañar zapato pues tendrá que andar con el zapato roto porque no tienen para nada

Voz 0125 44:12 la pide justicia para saber cómo murió su hijo sobrino y pido un cambio dice porque la situación es insostenible su padre llegó de Portugal a Venecia

Voz 1457 44:20 hola hace veinte años ya le dijo hace veinte

Voz 0125 44:23 años que Chávez les iba a arruinar ahora ella quiere volver a

Voz 28 44:27 gracias Ana un abrazo hasta luego Roberto buen día

Voz 26 44:34 quién responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia nuestros socialistas suspira

Voz 12 44:43 España que dar ningún consejo

Voz 37 44:52 de una manera cálida según del ultimátum que le dieran

Voz 12 45:01 lo que ocurre en Venezuela te lo contamos

Voz 1827 45:17 falta poco más de un mes para que los militantes del Partido Socialista en Madrid elijan a su candidato para el ayuntamiento de la ciudad en las elecciones de mayo hizo hoy Pedro Sánchez apostado abiertamente por uno de ellos por Pepu Hernández al que ha presentado hoy en un acto público

Voz 28 45:31 dice Sánchez de Radio Madrid Sara selva

Voz 1827 45:34 que está en su derecho de hacerlo porque claro El secretario general del partido Él también es

Voz 0825 45:39 entonces se dice que la última decisión la tendrá como no

Voz 1510 45:41 puede ser de otra manera los militantes pero que la dirección no tiene por qué permanecer callada o no posicionarse así que ha dejado claro que Pepu es su candidato

Voz 1722 45:49 ha preocupado y mucho de que pudiéramos presentará a la Alcaldía de Madrid una candidatura potente competitiva que pudiera ganar las elecciones en Madrid os puedo garantizar que en Madrid hay mucha gente personalidades que serían extraordinarios alcaldes y alcaldesas pero sabéis cuál es el problema que hay mucha gente capaz pero poca gente dispuesta a dar el paso ímpetu es gente capaz

Voz 4 46:09 intente dispuestas

Voz 1510 46:10 el cónsul Sánchez ha defendido la independencia de Pepu también el precandidato dice que la independencia no es indiferencia compromete asegura ayudará al PSOE en toda la legislatura pero primero las primo

Voz 1722 46:21 ya sé que la decisión es vuestra no lo olvido como como una de mis primeras misiones la capacidad de motivar a los militantes de Madrid para que nos ayuden a llegar al resto de los ciudadanos

Voz 1510 46:32 al acto han acudido Adriana Lastra o la ministra Reyes Maroto también miembros del PSOE en Madrid pero en el partido no gusta a todos que Sánchez haya ido hoy un sector dentro del PSOE dice que esto constata su falta de imparcialidad que se decante de forma abierta desequilibra las primarias aunque también varios dirigentes creen que el poder de decisión

Voz 28 46:49 la militancia es total y que su capacidad de plan

Voz 1510 46:51 de cara al dedazo del aparato está intacta

Voz 1827 46:54 el desencuentro entre el Gobierno y Unidos Podemos llevó al presidente Sánchez hace poco más de una semana sufrir una importante derrota parlamentaria el Congreso tumbó el decreto ley sobre el alquiler de la vivienda que no incluía como quería Unidos Podemos ninguna medida para tratar de frenar los precios mientras tanto continúan las negociaciones para adaptar la regulación a la realidad actual con las propuesta de PP y Unidos Podemos a Javier Carrera buenas tardes qué tal buenas tardes Podemos mantiene que hay que controlar los precios

Voz 0866 47:20 sí ésa sigue siendo la principal reclamación de la formación morada que insta al Gobierno a cumplir el acuerdo firmado en otoño por el propio Sánchez y por Iglesias en el que se comprometían a tomar medidas para poner techo dice el texto a las subidas abusivas fuentes de Unidos Podemos explican que esas medidas pasarían por establecer un marco que permitiría a los ayuntamientos que lo requieran controlar esos incrementos sobre un posible choque legal Estas fuentes consideran que no está en cuestión su constitucionalidad pero si creen que hay que dar seguridad jurídica a partir de ahí y con ese marco regulatorio básico serían los consistorios los que establecería en los índices y excepciones para acotar los precios también pretenden pretender los de Pablo Iglesias recuperar lo que ya proponía el decreto es decir la prórroga la de los contratos de tres a cinco años o que no se pueda exigir más de dos meses de fianza pero quieren in quieren ir más allá aprobando medidas que el Gobierno dejó fuera por ejemplo controlar la subida interanual del precio en los contratos para evitar que se incremente de forma abusiva a partir del tercer año algo que aseguran ya se detectó durante las apenas cuatro semanas que estuvo en vigor el decreto

Voz 1827 48:20 estoy dice podemos sobreviviendo al PP ha presentado ya una iniciativa en el Congreso sobre las ocupaciones ilegales y que pretende entre otras cosas permitir a la policía el desalojo de una vivienda en un plazo de doce veinticuatro horas sin tener que esperar meses José María Patiño

Voz 1108 48:34 esta ley anti okupa modifica varias leyes como el propio Código Penal para introducir la pena de prisión para el delito de usurpación y establece según sus promotores una definición clara de lo que es una ocupación ilegal la tenencia o disfrute de inmueble ajenos sin pago de renta ni razón de derecho que no se encuentra amparada en la mera liberalizado tolerancia del propietario

Voz 1827 48:55 pues yo creo real además el inmueble ocupado

Voz 1108 48:57 no podrá tener la consideración de domicilio morada para que no sea equiparado a una vivienda comprada o alquilada la normativa también otorga poderes a las comunidades de vecinos para adoptar medidas como tapiar puertas y ventanas que eviten la ocupación de viviendas vacías en el inmueble el PP justifica esta iniciativa por lo que entiende como un problema creciente que está siendo utilizado por las mafias como fuente de ingresos y puede provocar tragedias como la acontecida recientemente en Badalona donde murieron tres personas como consecuencia del incendio provocado

Voz 16 49:28 por una comisión ilegal a la red

Voz 1108 49:31 K en un piso ocupado

Voz 1827 49:34 y esto en un escenario económico de incertidumbre agravado por la caída esta semana de Italia en recesión Luis Garicano que es el gurú económico de Ciudadanos posiblemente su candidato también a las elecciones europeas vaticina una nueva crisis económica en nuestro país Óscar García