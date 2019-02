Hora 14 Fin de Semana (09/02/2019)

Voz 1275 00:00 dos es la una en Canarias

Voz 1 00:02 ya

Voz 1827 00:22 qué tal buenas tardes este sábado hemos escuchado al presidente Pedro Sánchez por primera vez desde que ayer su Gobierno diera por rotas las negociaciones con el independentismo catalán insiste Sánchez en que España nunca aceptará el derecho a la autodeterminación que reclaman y carga también contra PP y contra Ciudadanos por la manifestación que han convocado han convocado mañana contra él en Madrid

Voz 1722 00:41 dentro de la Constitución todo fuera de la Constitución nada dentro de la Constitución diálogo fuera de la Constitución no hay diálogo posible porque solamente son monólogos la autodeterminación como os decía no solamente no es constitucional es que además de manera reiterada la sociedad catalana ha dicho que no quiere independizarse de España siempre hemos estado el único sitio e Bay diálogo respeto a la Constitución y diálogo dentro de la Constitución y la derecha también ha estado en el mismo sitio Alfredo cuando está en el Gobierno exige lealtad y cuando está en la oposición es la mayor desleal no con el Gobierno y con el Estado español

Voz 1827 01:16 el president Quim Torra por su parte reclama Pedro Sánchez valentía acaba de decirlo después de visitar en Madrid a los independentistas encarcelados que esperan en prisión provisional al inicio del juicio el Marne

Voz 2 01:26 no entendemos que ha pasado estas últimas horas y por lo tanto nosotros le pedimos al al al Gobierno Le pedimos al al presidente del Gobierno ha coraje valentía para seguir adelante con este diálogo y con

Voz 1827 01:42 y con y con esa determinación de resolver el conflicto político en Cataluña a tres meses de las elecciones de mayo Ada Colau asume como propio este discurso del independentismo ellos quieren llevar el conflicto político entre Cataluña el resto de España las instituciones europeas y eso es exactamente lo que ha hecho la alcaldesa de Barcelona al enviar una carta a los presidentes de la Comisión del Consejo y del Europarlamento en ella dice entre otras cosas que está preocupada por el inicio del juicio del pluses a Radio Barcelona Sergi López

Voz 1895 02:10 a Colau anuncia a los presidentes de las instituciones europeas que ha invitado a un grupo de parlamentarios europeos el veinte de febrero para hacer un seguimiento del juicio porque según la alcaldesa no estamos ante una cuestión interna española sino que afecta a la estabilidad política de toda Europa Colau considera una situación anómala la celebración del juicio por la consideración de los encausados porque cree que los delitos que se les imputan son absolutamente desproporcionados colaba asegura que no es independentista y que no comparte muchas de las decisiones el anterior Gobierno catalán pero opina que la celebración del juicio es el fracaso de la política

Voz 1827 02:55 la policía científica y Renfe estudian ya las cajas negras de los dos trenes que chocaron ayer en la provincia de Barcelona cuando circulaban por la misma vía hay una persona muerta es la Maquinista de uno de esos trenes y más de cien personas resultaron heridas el ministro de Fomento que es el responsable del sistema ferroviario en España ha estado allí en Cataluña ya ha dicho hace apenas unos minutos que es posible que haya habido errores suma

Voz 4 03:15 Nos una cosa no tiene que ver con la otra piedra cuestiones dejar bien claro que faltan inversiones que falta también automatización y renovación de seguridad no sólo en Cataluña en el conjunto de España y otra cosa es la causa de este accidente que no tiene que ver con las inversiones en principio porque no despertamos una concatenación de fallos humanos o me parece precipitado

Voz 1827 03:39 fuera de nuestro país la ayuda humanitaria continúa bloqueada en la frontera de Venezuela Wang Why do el presidente al que reconoce la mayor parte de la comunidad internacional ha abierto hoy la puerta a permitir sin aclarar exactamente como una intervención militar extranjera para permitir el reparto de comida y medicinas José Luis García

Voz 1061 03:56 se espera que el primer intento de repartir la ayuda humanitaria en territorio venezolano sea la semana que viene aunque la intención del Gobierno de Maduro es sin pedirlo en France-Presse le han preguntado ha ido expresamente por la posibilidad de autorizar una intervención militar estadounidense para facilitar el reparto

Voz 5 04:09 nosotros lo hemos hecho todo lo posible esto Un tema obviamente muy muy polémico pero haciendo uso de nuestra soberanía el ejercicio de esa competencia es haremos lo necesario hoy en Venezuela se celebran

Voz 1061 04:21 asambleas ciudadanas para organizar a los voluntarios que van a intentar empezar con el reparto de la ayuda a la frontera con Colombia en el puente de dietas sigue bloqueada

Voz 1827 04:28 a las dos y media nos iremos en directo hasta Roma allí están las alcaldesas de Madrid y Barcelona que Sandro unido con otros alcaldes de España también de Thalia para hablar de la crisis migratoria que afecta a la Unión Europea y entre otras cosas han respaldado en un en un comunicado a las ONGs que salvan la vida de miles de personas dicen en el Mediterráneo escucharemos también a Médicos Sin Fronteras sobre la situación que se vive en la franja de Gaza ayer mismo dos palestinos uno de ellos de apenas catorce años murieron en una protesta disparados por el Ejército israelí eh titulares del deporte Uxue Caballero buenas tardes qué tal

Voz 0270 05:07 buenas tardes está a punto de comenzar la segunda mitad en el partido que abría esta jornada de sábado de momento Getafe uno Celta uno Joy se juega el derbi madrileño a las cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Real Madrid y más primera división a las seis y media Espanyol Rayo y a las nueve menos cuarto se jugará el Girona Huesca

Voz 1827 05:22 hora catorce y cinco minutos

Voz 1 05:29 ahora acató

Voz 7 05:29 once Madrid Isabel Salvador

Voz 9 05:47 qué tal muy buenas tardes le exija de mi corazón el Atleti somos lo mejor que hay en el mundo aun perdiendo somos buenos y que hayan resultado pero mira el dos uno yo prefiero

Voz 10 06:02 que ganaran

Voz 9 06:04 no me atrevo tanto pero bueno dos uno no está mal

Voz 11 06:07 eh espero que gane el Real Madrid goles de Benzema y de Lucas Vázquez en el Madrid Benzema y Vinicius Atlético

Voz 0270 06:13 de Madrid dos Real Madrid ahora

Voz 0825 06:15 a esta hora se habla y mucho de fútbol aquí en Madrid apenas dos horas del derbi madrileño en el Wanda Metropolitano algo más de mil cien efectivos van a velar por la seguridad en este encuentro considerado de alto riesgo para el que se espera además lleno absoluto con sesenta y siete mil aficionados se lo vamos a contar cómo no aquí en la Ser en Carrusel el sábado en el que además los maquinistas de Metro han vuelto a secundar un paro de una hora y lo han hecho apenas veinticuatro horas después de que la comisión de investigación de la Asamblea sobre la presencia de miento haya concluido que la dirección de Metro conocía esta situación desde hace más de dos décadas ocultando el riesgo que suponía para los trabajadores pero a la gestión del amianto suman también en su denuncia la falta de maquinistas que hace que cada vez la frecuencia entre tren tren sea mayor

Voz 12 07:05 ocho minutos nueve minutos

Voz 5 07:07 es horrible

Voz 10 07:09 a vueltas horrible pues todo depende todo el rato a veces un poco agobiante si está siempre hasta Arribas constan día cuesta arriba cinco con quitar Gran Vía ha sido el problema es que funciona fatal si hubiera más metro más trenes vaya habría menos gente habría menos atascos habría bueno estamos esperando uno porque hemos dejó el anterior porque iba tan lleno hemos dicho vamos a sentarnos y esperamos a sí

Voz 13 07:31 siente

Voz 0825 07:34 hay otras noticias que repasamos en titulares con Aurora Santos y Paul Asensio y que iniciamos con una noticia que acabamos de conocer

Voz 0159 07:41 SER han hallado en Carabanchel el cadáver de un bebé dentro de un contenedor el cuerpo del menor ha sido localizado sobre las doce de la mañana a la altura del número ochenta y nueve de la calle Laguna pone

Voz 10 07:51 un indigente que estaba rebuscando en la basura

Voz 0159 07:54 la policía científica y el Grupo de Homicidios de Policía Nacional han han asumido la investigación del K

Voz 0808 07:59 está previsto que hoy se realice la autopsia de la mujer que fue hallada descuartizada en la vivienda de su pareja en Alcalá de Henares el hombre que aún no ha pasado a disposición judicial está detenido por la presunta comisión de un delito de homicidio

Voz 0159 08:09 la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena ve difícil un pacto poselectoral con el PSOE o Ciudadanos en declaraciones a Efe la alcaldesa ha dicho que la formación de Albert Rivera se ha insertado en una derecha muy conservadora y cada vez más

Voz 0808 08:21 extrema la ONG Olvidados organiza hoy una gran recogida de alimentos ropa y utensilios médicos destinatario será más de diez mil refugiados en su mayoría mujeres niños ancianos heridos de guerra que están en los campos de desplazados del norte de Siria

Voz 0159 08:34 la estación de Valdesquí que cuenta ya con un total de veintiún kilómetros esquiables abierto hoy veintiséis nuevas pistas en el que es su primer fin de semana operativo del año Valdesquí se suma así a las estaciones de puerto de Navacerrada Illa

Voz 0825 08:46 ni del deporte de PSOE Caballero bueno ya lo hemos dicho al principio tarde de derbi tarea de mucho fútbol buenas tardes

Voz 0270 08:52 sí qué tal Isabel hoy se juega ese esperado derbi madrileño a las cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid además el Getafe está jugando ante el Celta en el Coliseum de momento empate a uno anotó Mata de penalti el gol de los azulones también jugar esta tarde el Rayo Vallecano las seis y media ante el Espanyol en Cornellà

Voz 0825 09:10 en Usera este fin de semana será la bienvenida

Voz 14 09:13 a a un nuevo año

Voz 15 09:17 que no

Voz 14 09:24 muchas

Voz 0270 09:24 Lancia

Voz 1 09:27 la primavera

Voz 0825 09:31 eso se están felicitando a esta hora el año nuevo el distrito de Usera que recibe con más de un centenar de actividades durante este fin de semana Carlos Hernández donde estará buenas tardes

Voz 1511 09:42 hola muy buenas tardes Isabel me encuentro hasta ahora en la plaza de la Junta de Distrito Usera el lugar que alberga el epicentro de las más de cien actividades previstas para la celebración de este nuevo año chino

Voz 16 09:51 desde primera hora de la mañana se han estado celebrando actividades como clases de taichi exhibiciones de pimpón y talleres como el que ha invitado a los asistentes a escribir sus deseos para este nuevo año chino en un gigantesco mural diseñado por la artista cuán

Voz 1511 10:05 para esta tarde están previstas mesas redondas con influencias de descendencia china rutas gastronómicas por el barrio los era la culminación de la jornada con la tradicional suelta de farolillos en el parque de Prado Longo la llamada ceremonia de la luz el plato fuerte de la programación será el pasacalles que se celebra mañana domingo a partir de las once de la mañana

Voz 0825 10:22 gracias Carlos dejamos las celebraciones de este nuevo año y nos acercamos ya a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora a las dos y diez minutos de la tarde por las carreteras de la Comunidad Daniel Cifuentes buenas tardes

Voz 17 10:36 buenas tardes pues tranquilidad de Madrid a esta hora eso sí hay densidad circulatoria de entrada por las seis entre las Rozas y el Plantío y también en la A tres en Rivas tenemos que habéis alertó además de que aquellos que vayan a pasar el día de la sierra tengan precaución en Cercedilla porque hay párking ubicado en el kilómetro veinte ahora mismo está ocupado al cien por cien por lo demás como decimos tranquilo

Voz 0825 10:57 gracias Dirección General de Tráfico y el Gobierno ha iniciado ya del rescate de la AP cuarenta y uno que une Madrid y Toledo lo aprobó el Consejo de Ministros es la última autopista que queda por rescatar de las nueve que quedaron ya durante la crisis cuando Fomento empieza en la gestión de esta nueva vía se va a aplicar el peaje la rebaja del treinta por ciento que entró en vigor el pasado quince de enero también la gratuidad entre las doce de la noche y las seis de la madrugada por cierto que el con

Voz 1275 11:23 Murcia Móstoles Sur integrado por el Ayuntamiento y la Comunidad

Voz 0825 11:25 Madrid ha aprobado también el pliego de condiciones para poder contratar la redacción definitiva del proyecto para conectar en este caso Móstoles Sur con la radial cinco ser Móstoles Belén Campos

Voz 18 11:36 el pliego aprobado es un importante paso hacia el desarrollo final de este proyecto de trazado de la conexión viaria Móstoles Sur Radial cinco Fase I que arrancó su trámite en dos mil catorce dando un plazo de tres meses para que se redacte el proyecto definitivo se completa así la documentación técnica requerida por el Ministerio de Fomento para poder aprobar el enlace que además era necesario actualizar por el paso de los años para corregir algunos aspectos técnicos del proyecto que quedaron pendientes tras la quiebra de la firma de ingeniería que lo estaba redactando Se trata aseguran de Un paso adelante hacia la conclusión de una vieja aspiración del municipio que arrastra años de retraso a consecuencia de los errores con los que fue planteada

Voz 0825 12:15 nubes y claros temperaturas sin cambios las máximas rondan hoy los catorce grados de momento y a esta hora el termómetro marca nueve en el centro de la capital

Voz 19 12:31 la Cadena SER y las redes sociales en Twitter arroba la guía en Facebook

Voz 20 12:41 es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 1513 12:44 no pero ustedes lo mismo piel una salida te quiere que debería dimitir de decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir que no lo son

Voz 21 12:53 pero inmediatamente militancia guardar nos no tiene respuesta ex ministra una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Seamus claros Cadena SER

Voz 7 13:14 Raúl tiene seis años ya escrito y publicado cuento

Voz 22 13:19 el ingeniero por qué qué puedes matar mías los dragones viven en manada de que de momento todo sí

Voz 7 13:31 Oscar tiene doce años y ha creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante

Voz 23 13:37 presidente de una esté en condiciones de conducir por cualquier motivo pronunciándose aplicación para buscar un conductor cercano y así que le condujo su coche al chino que haya marca la abogacía

Voz 0825 13:47 la Ventana ese espacio donde no ponen

Voz 7 13:50 los límites de edad a los creadores con Carles Francino Cadena SER

Voz 3 13:59 no a la calle para eh

Voz 24 14:19 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de graben me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 25 14:35 sí me gustaría no pierde negocio claro me gustaría que lo escuché así como millones de personas

Voz 26 14:41 pero sin que me cueste mucho dinero en y que sean fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 27 14:46 si esto es lo que quiere es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que enfrente labios más escuchadas siga sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entre ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 10 15:08 el problema es que funciona fatal si hubiera más metro más trenes vaya habría menos gente habría menos atascos habría bueno de hecho Nos gastamos esperando uno porque hemos deja la anterior porque iba tan lleno hemos dicho vamos a sentarnos y esperamos

Voz 13 15:20 siente por las mañanas complicado parece como sardinas en lata

Voz 28 15:23 ocho minutos nueve minutos

Voz 0825 15:26 desde los tenistas de Metro han secundado no paro de una hora convocado en este caso por el sindicato que representa al sector paro de una hora como cada sábado y con el que anterior recordaron la compañía sus reivindicaciones que pasan por la incorporación de más maquinistas por la realización de mediciones sobre la presencia de amianto pero en las condiciones en las mismas condiciones con las que ellos realizan su trabajo sino se preguntan para qué sirven esta es la pregunta a la que han respondido con los que hemos conversado Juan Antonio Ortiz Ángel López hijos Luis Cejudo son maquinistas del sindicato de maquinistas de Metro de Madrid

Voz 12 16:07 a mismo falta muchísimo maquinistas estará estamos por debajo de los mil setecientos maquinistas porque ha habido promociones internas que los maquinistas han ido a otras secciones ha habido jubilaciones pero ahora mismo tenemos unos tiempos de espera de ocho minutos en hora punta y eso es inviable porque la gente se acumula más de los andenes final con esa acumulación el tren va va más despacio porque la gente entra mucha más gente entrevistarle pues todo se va de excelente fijando para quien que se para lo que estamos hablando en la línea

Voz 10 16:39 a uno antes de la crisis polen a la frecuencia de trenes

Voz 12 16:41 cuál es ahora parece precio apunta en los momentos buenos de metro se sacaban XXXVI trenes eso es una un promedio de de de un minuto minuto y medio de paso de frecuencia de paso ahora no se llegan a sacar ni treinta trenes que en la línea uno estamos llegando a los cuatro minutos casi cinco minutos de espera en horas

Voz 1 17:01 en el metro

Voz 12 17:03 ahí los minutos los trenes de siete a siete minutos la falta de maquinistas no es algo que te puede pillar de sorpresa son datos que son datos que se tienen que prever no de un año para otro signo de dos o tres años yo tengo que saber cuando mi plantilla ese júbilo cuando de eventos ver no nos podemos encontrar en la situación que nos estamos encontrando ahora con menos de mil setecientos maquinistas no ha estado Metro en los cien años de historia mal como está actualmente cuando el detrás no

Voz 10 17:33 sois este planteamiento a la dirección de Metro que os dicen

Voz 12 17:37 bueno lo que escuchamos todos que son retrasos puntuales y aglomeraciones puntuales que con los maquinistas que van a contratar está todo solucionado que sólo pero ya no sólo eso sino el que se nos reconozca también que hemos estado expuestos al amianto que según ellos no hemos estado en ningún momento puestos al amianto y esa reivindicación junto con el estudio que queremos realizarle más desfavorable que es como entendemos que se deben de hacer unos estudios de prevención de riesgos laborales que es con las ventanillas bajadas nos mete en una cierra las ventanas y quiere que se realice un estudio de Particulas también tiene de todo con ellas cerrada

Voz 10 18:13 pero cómo se puede hacer entonces un estudio así es decir si ellos aíslan en una casa muy salen los aspiro metros con las máquinas

Voz 12 18:22 está la empresa obliga al maquinista a ir con las ventanillas subidas nosotros decimos que hay muchos maquinistas que bajan la ventanilla porque no les gusta llevar el aire acondicionado llevar la calefacción porque hay muchas veces que funciona fatal entonces hay muchos maquinistas yo por ejemplo que baja la ventanilla siempre la de la derecha la empresa obliga a hacer esa mediciones

Voz 30 18:43 el amianto y de partículas en suspensión con eso

Voz 12 18:46 vidas y a nuestro haciendo es por su cuenta y ahí no tuvo ninguna pega con las ventanillas subidas bajadas de todos los colores y ahora que viene la mediación oficial que es la que va a salir verdad que debería salir publicada qué tal resulta que se niega en rotundo a una ventanilla bajada de que es su vida entonces eso es lo que nos da nos da que pensar cómo cómo poco no es eterna sea no se destruye no es dura toda la vida es eterna entonces claro si no salido nunca el túnel ya que ha vivido obras han portado pues a taladros conoce fibrocemento saben instalado era rígida que se ha cortado pues parte el abovedado para para instalar ahí y entonces todo eso que ha caído no ha limpiado nunca siete no estamos buscando otro objetivo sino saber qué es lo que estamos

Voz 1591 19:30 respira

Voz 1 19:30 no

Voz 0825 19:36 la orden hay dejamos la conversación Ike dice Metro de todo esto pues que la compañía dice que las mediciones ambientales se hacen con las ventanillas subidas porque dicen que las condiciones de trabajo son las habituales de los maquinistas e insisten en que el plan para quitar el amianto en el que están los sindicatos menos comiso unas horas precisamente este el de maquinistas va según lo establecido de la falta de maquinistas que en junio se incorporarán cien una cifra que como han escuchado la conversación previa

Voz 31 20:06 para los máquina para los maquinistas para el sindicato de maquinistas no va a resolver ni de lejos el problema

Voz 25 20:16 con esta sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuché así como millones de personas

Voz 26 20:23 los sin que me cueste mucho dinero en y que sean fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 27 20:29 si esto es lo que quiere es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que la rabiosos más escuchadas es diga sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra inserta publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 6 20:47 hora catorce Madrid

Voz 1827 20:49 estamos ya con otras cosas la alcaldesa de Madrid Manuela

Voz 0825 20:51 la novena ve muy difícil un pacto postelectoral con el Partido Socialista y Ciudadanos y los partidos de izquierda no suman suficientes ediles porque en la formación de Albert Rivera dice sea insertado en una derecha muy conservadora que cada vez se hacen más extrema en declaraciones a la agencia Efe reconoce que inicialmente pensó va que Ciudadanos tenía una postura más independiente pero sea vinculado de una manera enormemente extraña a los bloques de derechas declaraciones que parece no haber sentado muy bien a la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento ayudó a Begoña Villacís

Voz 32 21:22 de ser de izquierda ser de derechas son etiquetas que son bastante antiguas a la señora Manuela Carmena no se va a juzgar por lo que diga de sí misma sino por lo que haya hecho lo que ha hecho es prácticamente nada

Voz 0825 21:34 Villacís que han defendido a la convocatoria de su partido Ciudadanos con el Partido Popular y Vox mañana en Colón para pedir también la convocatoria de elecciones Carmena mientras tanto en Roma con la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y con el fundador de la ONG Open Arms anoche mantenía un encuentro con el Papa Francisco quién les ha animado a humanizar la política promover la acogida de inmigrantes la alcaldesa Manuela Carmena que estarán mañana a partir de las ocho y media con Pepa Bueno aquí en La Ser en Hoy por hoy Jaume en tanta bien la segregación escolar en Madrid por motivos sociales económicos según Save the Children la separación de alumnos en distintas escuelas en función de los recursos de sus familias ha crecido y mucho entorno a un treinta y seis por ciento los más desfavorecidos se concentran en uno centros los que vienen de familias de clase media alta en otros las políticas educativas de la Comunidad están incrementando según denuncia esta ONG esta discriminación hacia quién pues hacia los más pobres Laura Gutiérrez

Voz 1827 22:33 otro informe más que constata que la

Voz 1275 22:35 educación en Madrid está creando escuelas gueto con

Voz 33 22:37 unidad de Madrid ha pasado de la de la mitad baja de la tabla a en la parte alta de la tabla es Álvaro Ferrer

Voz 1275 22:45 de Save the Children que alerta de las consecuencias de esa segregación un niño pobre en Madrid tiene ocho veces más probabilidades de repetir que un niño rico tiene más posibilidades

Voz 33 22:54 de abandonan los estudios la Comunidad de Madrid ha Si bien a reducir el abandono escolar en el en el quién Till I El el veinte por ciento más pobre de los estudiantes de dos mil nueve dos mil quince subió el abandono escolar

Voz 1275 23:05 esta ONG pide al Gobierno regional que cambie su política educativa que dé más recursos a los centros que más necesidades tienen que permita el reconocimiento legal de los alumnos desfavorecidos igual que se hace con los que tienen necesidades educativas especiales también es importante dicen vigilar la Concert

Voz 33 23:20 para por supuesto perseguir el cobro de el cobro de cuotas déficit todos los centros no son accesibles a todo el mundo porque en unos hay que pagar lleno trono pues obviamente es una barrera que condiciona la la elección y que puede conducir a genera segregación mal

Voz 1275 23:33 sí según Save the Children es ahora mismo la segunda región de Europa con más segregación después de Hungría

Voz 0825 23:38 gracias Laura en la Asociación de Madres y Padres del instituto José García Nieto de Las Rozas denuncia que los alumnos del centro que llevan seis años en obras no pueden utilizar el polideportivo cuyas obras terminaron en el mes de diciembre porque aún no se han hecho entrega de estas obras el caso es que los padres dicen que mientras tanto los estudiantes tienen que hacer Educación Física donde pues a la intemperie Raquel Fernández

Voz 0270 24:01 denuncian desde la AMPA del instituto José García Nieto la tardanza en la entrega del polideportivo del que dicen

Voz 0825 24:07 los trabajos terminaron en diciembre mientras tan

Voz 0270 24:09 esto critican que sus hijos tengan que continuar con las clases de educación física en la calle a la intemperie han pedido explicaciones pues señalan que son casi mil alumnos en un centro que lleva ya seis años en obras del que todavía queda pendiente una parte del patio la pista deportiva zonas de equipamiento Marta Ferrero es la presidenta de la Ampa

Voz 34 24:30 por parte de la Comunidad de Madrid a pesar de que nosotros ya hemos pedido explicaciones desde una a las unas placas otros no les queda más remedio pesar dada la casualidad de que hay unas elecciones municipales y de la Comunidad de Madrid y de otro de algo más de tres meses que quiere sacar rédito político

Voz 0270 24:48 en la Consejería de Educación señalan al respecto que es cuestión de días que se certifique la obra por parte del personal de la Comunidad de Madrid porque la intención indican es que se pueda utilizar el polideportivo lo antes posible

Voz 0825 25:05 enseguida vamos con la última hora del derbi ya ha vuelto al estudio sobre Caballero pero antes baloncesto por qué los aficionados del Estu celebran hoy con la afición no haber conseguido precisamente un título sino de momento remontar remontar y mucho la mala racha al haberse colado en la final de la Copa del Rey Paul Asensio

Voz 35 25:30 ha estado hoy con jugadores y aficionados fin

Voz 0808 25:33 cerrados que hoy han hecho un homenaje al trabajo de Pancho Jasen

Voz 35 25:36 en el capitán del equipo

Voz 0453 25:38 orgulloso de poder disfrutar de de un momento así mi casa en España donde pasé los mejores años deportivamente Dios once años de muchas sensaciones de recuerdos y emociones de amigos a Leonores y muchas cosas que me han ayudado a crecer

Voz 0825 25:55 muchos se han acercado para conocerle alguno con un

Voz 0808 25:58 con historia que contar cuando nos estábamos jugando les

Voz 13 26:00 el hace ya unos pocos años en cogió el balón en la línea de fondo hizo un reverso y metió una canasta complicada para ponernos uno por encima y entonces yo recuerdo que chilla de la madre que te parió si tengo un hijo lo voy a llamar como tú cuando tuve un hijo lo ya lo tenemos en un en un en la nevera pegado en un imán y espero que algún día se entrenador del club pues está conocerle que me firme la camiseta Ésta

Voz 36 26:23 sí una flotilla vamos a sobre todo para mí estén no somos los jugadores no me parece también que ha sido muy buena persona

Voz 0808 26:31 cómo no el equipo de voluntario de lecho uno veinte jóvenes que además de ser fans ayudan a que el equipo de baloncesto brille en la cancha

Voz 36 26:36 somos los encargados sobre todos de la animación de salir con los equipos de la cantera pista a los concursos y ayudar en todo lo que pueda

Voz 12 26:44 a través de los partidos e al final somos los que estamos siempre los partidos algunos ya te conocen de vista

Voz 0808 26:51 Pancho Jasen el entrenador del equipo Carner Medley uno de los últimos fichajes han estado en el barrio de Las Letras para encontrarse con aficionados que esperan con ganas el partido de Copa contra el Baskonia el viernes quince de febrero ahora así

Voz 0825 27:02 vamos ya con el resto del deporte con él

Voz 0270 27:05 fútbol y como no hoy aquí en Madrid con el derbi

Voz 0825 27:07 Uxue hola de nuevo hola qué tal si se juega

Voz 0270 27:10 mi madrileño a las cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Real Madrid última hora de los colchoneros los locales Pedro Fullana buenas tardes

Voz 37 27:18 buenas tardes el Atlético de Madrid apunto salir del hotel de concentración hacia el Wanda Metropolitano para este nuevo derbi con dos grandes novedades Godín Saúl que han llegado a tiempo para el partido en cambio no están Koke y Diego Costa el Atlético sólo ha perdido uno de los últimos once derbis ahora mismo ya Reunidas las directivas de ambos equipos en el tradicional almuerzo previo al partido y ambiente de gala desde primera hora en las inmediaciones del Wanda Metropolità

Voz 0270 27:43 gracias Fullana conocemos también la última hora de los hombres de Solari el Real Madrid Javier Herráez buenas tardes

Voz 0520 27:49 hola qué tal muy buenas tardes a punto de abrirse las puertas de este estadio el Madrid va a llegar en quince minutos aquí a jugar el partido frente al Atlético de Madrid en principio no se espera ningún tipo de novedad jugará Courtois en la portería también veremos a renglón en vez de Marcelo como lateral zurdo en principio Courtois Carvajal Varane Ramos reggae Lon Casemiro Kroos Modric y arriba Lucas Vázquez Benzema Vinicius la verdad es que Gareth Bale quiere jugar pero no está en condiciones todavía de jugar noventa minutos aquí ante el Atlético de Madrid

Voz 0270 28:18 gracias Herráez del Getafe está jugando ante el Celta en el Coliseum de momento dos a uno ganan los azulones anotó anotó Mata de penalti

Voz 1513 28:27 Jorge Molina en el sesenta y dos de momento

Voz 0270 28:30 buenas noticias para el conjunto de José Bordalás también jugará el Rayo Vallecano a las seis y media ante el Espanyol en Cornellà los de Michel que quieren volver a recuperar las sensaciones las buenas sensaciones que comenzaron esta segunda vuelta perdieron en el anterior partido aunque tiene una buena baza en Cornellà para que vuelvan a ganar los hombres de Míchel y en baloncesto en la jornada veinte

Voz 24 28:51 dos de la Euroliga el Real Madrid derrotó a

Voz 0270 28:54 a domicilio cayó derrotado a domicilio ante el CSKA de Moscú ochenta y dos a setenta y ocho en la cancha de los rusos con polémica arbitral final al final del encuentro los madrileños que pierden la plaza en la segunda plaza quedaron terceros el líder líderes el Fenerbahce

Voz 0825 29:11 gracias a su he tarde intensa tarde de fútbol como no aquí en que Rosell no queremos hacer con fuerza y con ritmo que es lo que va a pedir sin duda esta tarde de fútbol con la guitarra de Wilco Johnson que actúa esta noche en el Teatro Barceló así vamos a llegar hasta las dos y media de la tarde la información continúa como no Hora catorce en La Ser Juan sábado

Voz 3 29:37 eh

Voz 1 30:02 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes el presidente del Gobierno termina la semana entre la espada entre la espada del independentismo catalán y la pared de las derechas a estas últimas Pedro Sánchez advierte

Voz 1722 30:31 la derecha va a radicalizar al Partido Popular y a ciudadanos y mañana vamos a tener una buena prueba de ello

Voz 0825 30:36 sí al independentismo catalán insiste en no habrá independencia en Cataluña terminación

Voz 1722 30:42 no solamente no es constitucional y por tanto no la vamos a aceptar nunca dentro de la Constitución todo fuera de la Constitución nada dentro de la Constitución diálogo fuera de la Constitución no hay diálogo posible porque solamente son monólogos

Voz 1827 30:53 pedir pero quinto rápida Sánchez valentía para hablar de autodeterminación coraje valentía para

Voz 2 30:59 a seguir adelante con este diálogo y con

Voz 1827 31:02 Icon y con esa determinación de resolver el conflicto político en Cataluña el sábado nueve de febrero y la policía investiga el accidente ferroviario que tuvo lugar ayer en la provincia de Barcelona la maquinista de un tren murió al chocar contra otro que circulaba por la misma vía Almudena López sino buenas tardes buenas tardes el ministro de fuma

Voz 1275 31:20 ha asegurado que no se descarta que el accidente haya sido fruto de una serie de errores humanos Ábalos ha afirmado que no hay que relacionar la falta de inversión en el sistema ferroviario español con las causas de este accidente son declaraciones que ha hecho tras visitar a la familia de la fallecida

Voz 4 31:34 es una cosa no tiene que ver con la otra entidad cuestiones

Voz 1827 31:37 o bien claro

Voz 4 31:40 qué falta también automatización y renovación de seguridad no sólo en Catalunya en el conjunto de España y otra cosa es la causa de este accidente hay que no tiene que ver con las inversiones en principio porque no descartamos una concatenación de fallos humanos o tantos me parece precipitado

Voz 1275 31:57 doce de los heridos permanecen ingresados en el hospital tres encuentran en esta

Voz 1827 32:01 lo grave Juan Why dos abre la puerta a una intervención militar extranjera en Venezuela y esto es lo que respondía hoy cuando le preguntaban expresamente por eso en una entrevista

Voz 5 32:08 prueba vemos de nuevo todo lo posible esto Un tema obviamente muy muy polémico pero haciendo uso de nuestra soberanía el ejercicio de esa competencia haremos lo necesario no explica cómo pero

Voz 1275 32:20 lo asegura que la semana que viene está previsto que empiece el primer intento para repartir la ayuda humanitaria en el país

Voz 1827 32:25 fecha para la segunda reunión entre Donald Trump Viking

Voz 1275 32:28 el veintisiete y veintiocho de febrero en Hanoi la capital de Vietnam allí volverán a tratar la desnuclearización de Corea del Norte tema principal del encuentro que mantuvieron en junio del año pasado y que está encantado por la falta de una hoja de ruta aquí las hipotecas

Voz 1827 32:41 cedidas a jóvenes caen de forma estrepitosa en la

Voz 1275 32:44 de década del millón que se concedió en dos mil siete a la a las trescientas mil firmadas diez años después sin un contrato indefinido o un trabajo que les dé estabilidad nadie se atreve a comprar una casa

Voz 1827 32:54 por ejemplo a Sandra que lleva años de contrato temporal

Voz 1275 32:57 contrato temporal contratos temporales a entre no sé

Voz 5 32:59 hay ocho meses nueve meses como como máximo es lo que creo que no hay ningún trabajo en definidas a que todo es temporal y a corto plazo Villaquilambre en la provincia

Voz 1827 33:09 aún es el único municipio de más de quince mil habitantes de España que no tiene instó

Voz 1275 33:13 la Plataforma en Defensa del centro educativo denuncia que el Partido Popular no quiere construir el Instituto porque se produciría dicen una fuga de alumnos de las dos escuelas concertadas que hay en el pueblo Sanz

Voz 1827 33:23 los tres guardias civiles por poner el Cara al sol en los altavoces del cuarto

Voz 1275 33:27 esto fue en Mallorca mientras preparaban los actos de la Fiesta del Pilar el Tribunal militar que los ha sancionado considera que cometieron una falta grave

Voz 1827 33:33 esta noche el humorista Dani Mateo actuará en Valencia hace apenas tres meses de canceló su espectáculo en aquella ciudad por las amenazas de distintos grupos de ultraderecha que amenazaban con boicotear lo por aquel gag en el que hacía que sonaba la nariz con la bandera de España

Voz 39 33:45 yo estoy muy contento de que creo que al final se ha impuesto la la sensatez no sería un un poco un contrasentido que por un es que se comedia la gente no pudiera disfrutar de un espectáculo de comedia en su ciudad

Voz 1275 33:58 de Kuwait nos llega hoy el Matrix

Voz 1827 34:00 junio más corto de la historia sólo tres minutos

Voz 1275 34:03 después de darse el sí quiero la mujer tropezó cayó al suelo su recién estrenado marido la dejó en ridículo ya pidió el divorcio allí mismo

Voz 1827 34:15 vaya semana en el fútbol el otro día el clásico ya esta tarde toca el derbi madrileño Uxue Caballero buenas tardes

Voz 0270 34:21 qué tal buenas tardes y se juega ese derbi madrileño las cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Real Madrid será el primer derbi con su nueva camiseta para Álvaro Morata en el Atlético de Madrid para Thibaut Courtois en el Real Madrid el que pierda Se puede quedar de ese enganchado definitivamente de la lucha por la Liga ninguno de los equipos quiere alejarse del Barça el Atlético está a seis puntos del Real Madrid A8 y está en juego el partido entre el Getafe y el Celta de momento en el minuto setenta y tres Jetafe dos Celta uno más primera división a las seis y media se juega al Espanyol Rayo ya a las nueve menos cuarto se jugará el Girona Huesca

Voz 21 34:55 vuelvo a casa mi mujer que ha puesto

Voz 20 34:57 muerte ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer ha conseguido que la casa huela igual que la del campo es que te transporta menuda María

Voz 1 35:04 ya cuando son de los encuentros de la SER dedicados al bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el encuentro el bienestar y una vida sostenible en el teatro Alcázar de Plasencia del quince al diecisiete de febrero con José Miguel Mulet Cristina Monge Loles León Antonio Resines Agatha Ruiz de la Prada David Trueba hay muchos más adquiere ya Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y visita guiada por la zona monumental de Plasencia desde ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar punto es patrocinan Junta de Extremadura Diputación Provincial de Cáceres Ayuntamiento de Plasencia en Iberdrola

Voz 40 35:46 en la Cadena Ser

Voz 1827 35:49 Eto'o dos y XXXV un hay treinta y cinco en Canarias y hoy hemos escuchado al presidente Pedro Sánchez a hablar por primera vez después de que su Gobierno anunciara ayer que da por rotas las negociaciones con el independentismo catalán lo dijo la vicepresidenta Carmen Calvo tras la reunión del Consejo de Ministros lo ha repetido esta tarde también Pedro Sánchez España no aceptará nunca el derecho a la autodeterminación Javier Carrera buenas tardes qué tal buenas tardes la respuesta de Sánchez después de una semana muy complicada políticamente para el Gobierno después de aceptar la figura de ese relator que ellos no llamaban relator y tal no tendrá nada que relatar a las puertas también de unos días igual de complicados Javier

Voz 0866 36:25 y hoy hemos visto Sánchez especialmente empeñado en marcar distancias por igual tanto con independentistas como con las derechas con los primeros como decías apostando aún levemente el diálogo pero remarcando que no van a aceptar nunca la autodeterminación

Voz 1722 36:38 debate no es independencia sí o independencia no el debate es convivencia así O'Shea y eso solamente se logra respetando la ley

Voz 0866 36:48 y comentando el diálogo lúdico los segundos con PP Ciudadanos acusándoles de dibujar con esa manifestación de mañana una España en blanco y negro

Voz 1722 36:55 hay una España en positivo y mañana se va a haber una España en blanco y negro una España en blanco y negro que lo que propone simplemente dar marcha atrás

Voz 0866 37:05 un Sánchez que tiene que jugaron equilibro casi imposible de cara al miércoles día en que se votan las enmiendas a la totalidad con el voto en contra seguro de Ciudadanos y PP pero con las esperanzas puestas aún en que los partidos independentistas retiren esas enmiendas salgan adelante los presupuestos de lo contrario advertía hoy Sánchez en ese mitin espera que los españoles tomen nota y es que las elecciones como apuntaba ayer Calvo estarían más cerca de lo previsto una presión que el presidente del Gobierno ha anotado esta semana también en sus propias filas con las críticas de algunos barones o de antiguos dirigentes como Alfonso perra al que hoy la vicesecretaria general Adriana Lastra desde Cádiz reclamaba algo más de comprensión Andres Cayo de no pocos

Voz 41 37:42 que una situación tan compleja como la actual lo que sea

Voz 1513 37:45 así Tasca ayudar un poquito reproches Robben

Voz 0866 37:48 lo que parece que se han ido rebajando hoy desde ese mitin en Barakaldo Sánchez escuchaba como Idoia Mendía le transmitía el apoyo de todo el socialismo vasco en sus intentos de diálogo ahora encallados con Qatar

Voz 1827 37:59 muchas gracias Javier esto es por tanto lo que decía Sánchez desde Euskadi con el president in Torre Madrid visitando a los independentistas que esperan en prisión provisional el inicio el martes del juicio del pluses Torras reclama al presidente del gobierno valentía

Voz 2 38:11 no entendemos que ha pasado estos últimas horas y por tanto nosotros le pedimos al al al Gobierno le pedimos al al presidente del Gobierno y el coraje valentía para seguir adelante con este diálogo y con Icon

Voz 1827 38:29 inacción de resolver el conflicto político

Voz 2 38:32 en Cataluña y esto a tres días de que

Voz 1827 38:34 dicen en el Tribunal Supremo como decíamos el juicio por la organización convocatoria del referéndum ilegal del uno de octubre en este escenario Ada Colau asume como propia la estrategia independentista la de tratar de poner en cuestión la democracia española y las garantías del sistema judicial asume como propia esa estrategia ha enviado una carta a los presidentes de la Comisión Europea del Europarlamento y del Consejo en la que muestra su preocupación porque según dice este juicio representa el fracaso de la política Radio Barcelona Sergi López bona tarda

Voz 1895 39:03 bueno tarda Colau dice que si hay sentencias condenatorias difícilmente servirán para reconducir el encaje de Cataluña en España además según decía hoy la alcaldesa Se trata de un juicio sin medidas garantistas para los encausados

Voz 10 39:16 estamos que denunciamos

Voz 1895 39:18 este juicio no se produce de manera justa ni con medidas garantistas dice Colau y además nos aleja de la solución Europa de ser consciente de que este procedimiento judicial bloquea la situación nos aleja del diálogo la negociación que es la única solución para un conflicto político

Voz 10 39:34 pues sí un conflicto político en la carta

Voz 1895 39:37 los dirigentes de las instituciones europeas la alcaldesa les anuncia que ha invitado a un grupo de miembros del Parlamento Europeo el día veinte de febrero para hacer un seguimiento del juicio porque entiende que no se trata sólo de un asunto interno español sino que sus consecuencias afectan a la estabilidad política europea Colau añade que ella no es independentista y que no comparte muchas de las decisiones que tomó el anterior Gobierno catalán pero opina que la celebración del juicio representa el fracaso de la Polly

Voz 1827 40:04 incluso también Miquel Iceta el primer secretario del PSC hablaba hoy del fracaso de la política

Voz 1591 40:08 ahora tenemos frente a nosotros un juicio que empezará dentro de pocos días entre otras cosas pone en evidencia el fracaso de la política decía espero que ahora el hecho de que se celebre un juicio nos impide hacer política porque entonces estaríamos en un círculo vicioso por lo tanto yo estoy convencido de que la solución sólo puede venir a través del diálogo para que haya diálogo a de haber voluntad

Voz 5 40:34 ya

Voz 1827 40:35 y mientras tanto PP y Ciudadanos continúan negociando los detalles de la concentración que han convocado mañana contra el Gobierno de Sánchez concentración apoyada por los socios en Andalucía por Vox y a la que se han sumado también colectivos situados en la extrema derecha como la Falange España dos mil uno Hogar Social guste más o me gusten menos a Ciudadanos Ésta será la fotografía de mañana en Madrid yo no me sentiría cómodo con esa foto según dice hoy en El País Luis Garicano que será el candidato de C's a las elecciones europeas de mayo Garicano impuso ayer en las primarias a las que se presentaron más de doscientos candidatos por eso el partido de Rivera estudia implantar la recogida de avales para todos aquellos que quieran concurrir de cara al futuro a un proceso como éste Oscar García duda danos quiere de poner filtro a las primarias para elegir candidatos en el núcleo de colaboradores más cercanos Rivera reconocen que el hecho de que se presenten doscientos treinta y seis aspirantes para ser el candidato a las europeas es una locura ha quedado que todo se presentan en condiciones de igualdad todos también podrían solicitar los mismos medios por ejemplo la sala de prensa de la sede para ofrecer comparecencias así que la dirección naranja lo tiene claro un alto dirigente reconoce que hay que cambiar el sistema actualmente los avales las firmas de militantes apoyando a un candidato se usan en primarias de partidos como el PP o el PSOE en ciudadano se contempla como requisito excepcional pero nunca se ha usado la idea es implantarlo obligatoriamente aunque inicialmente con un listón bajo la dirección maneja el criterio de exigir sólo el uno por ciento de los treinta y tres mil militantes con que cuenta ciudadanos sea como sea Se implantará ya en futuros ciclos electorales a poco más de tres meses de las elecciones de mayo por este carril de la crisis catalana circula la vida política Olavide de los partidos políticos mejor dicho en nuestro país y mientras tanto los jóvenes españoles siguen a la espera de una respuesta a los problemas que les impiden construir su propio futuro el sesenta y cinco por ciento de los menores de veinticinco años sigue viviendo en casa de sus padres según los datos de la última Encuesta de Población Activa sin un trabajo estable con independencia de que tengan estudios sonó sin un trabajo estable intentar alquiler ya no les digo comprar es Almudena López y no imposibles

Voz 1275 42:36 sí según datos del INE en dos mil dieciocho fueron casi veintinueve mil el número de hipotecas firmadas una cifra muy baja si la comparamos con la de hace una década Eulalia alemanes directora técnica del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud

Voz 39 42:47 uno de Desarrollo Económicos de un territorio concreto la calidad de las políticas públicas de vivienda hace que no puedan acceder igual que en otras ocasiones a ese esa vivienda no ya les ACN pues bueno ser una generación era el mismo que tiene bastante dice

Voz 1275 43:06 sin un contrato indefinido un trabajo que les dé estabilidad nadie se atreve a comprar una casa Alejandro Gallego tiene veintiocho años y actualmente vive en Madrid comparte piso porque está en paro cree que está preparado para el actual mercado laboral es licenciado en Comunicación Audiovisual tiene un grado en Periodismo afirma que falta formación para saber cómo destacar

Voz 1827 43:23 pero para enfrentarte realmente el mercado

Voz 42 43:26 saber lo que cómo tienes que moverte como tiene que hacer un currículum como tienes que afrontar las entrevistas como tienes que hacer realmente conseguir ser ese uno entre trescientos que están buscando las empresas a eso no te enseñen a nadie

Voz 1275 43:39 algo parecido piensa a Sandra publicista veinticuatro años está independiza pero también compartiendo piso tiene trabajo pero se queja de la cantidad de requisitos que piden las empresas a la hora de contratar experiencia idiomas formación su problema es la temporalidad

Voz 5 43:53 contratos temporales está dentro no seis ocho meses nueve meses como como máximo

Voz 0101 43:58 eso es lo que creo que no hay ningún trabajo indefinido

Voz 5 44:00 o sea que todo es temporal que a corto plazo

Voz 1827 44:03 hablamos Almudena de chicos y de chicas como estos que cobran menos que un pensionista

Voz 1275 44:07 así hace diez años una persona de veinticinco años cobraba según el INE algo más de mil ciento treinta euros de media una década después apenas supera los mil euros a esto se le une la falta de contratos indefinidos Moisés Martín de Economistas frente a la crisis

Voz 1827 44:19 hoy en día los salarios de los de la gente que entran al trapo

Voz 43 44:21 ojo con menos de veintiséis años se ha reducido en entran con más temporalidad esto debido fundamentalmente a que el proceso de devaluación salarial que hemos vivido durante estos años se ha concentrado particularmente en el sector poblacional que tiene más difícil acceso a los trabajos a a indefinidos no como es el caso de los jóvenes y también el caso de las mujeres

Voz 1275 44:42 esta situación puede alargarse en el tiempo por las nuevas normas laborales marcadas por la reforma de dos mil doce es decir con independencia del crecimiento de empleo si no se toman medidas la precariedad laboral puede continuar los próximos años

Voz 1827 44:53 los vecinos de la localidad de Villaquilambre León piden que les construyan un instituto público teniendo en cuenta que los casi cuatro mil menores de edad que viven allí se han convertido en la primera localidad de España con más de quince mil habitantes instituto público propio la Junta de Castilla y León cree que no hay suficientes niños pero la plataforma defensa de este centro educativo asegura que en realidad lo que está haciendo el Gobierno del PP es defender a los centros concertados que ya hay en aquella zona para que no pierdan matriculaciones Radio León Julio García Villaquilambre es uno de los pocos municipios de la provincia de León en los que a día de hoy continúa creciendo la población tienen tres colegios públicos uno de ellos por ciertos está ampliando por tercera vez porque los niños tienen que dar clase en barracones pero una vez comienza la Educación Secundaria todos tienen que venir a los institutos de Leo teniendo en cuenta las distancias y que hay una circunvalación que rodea la ciudad ir andando no es una opción así que los ciudadanos han movilizado y el asunto llegó a finales de año a las Cortes autonómicas

Voz 0825 45:49 votos emitidos ochenta y cuatro a favor cuarenta y dos

Voz 44 45:51 encontró cuarenta y dos queda rechazaba ayer el PP que

Voz 1827 45:54 cuenta con exactamente la mitad de los procuradores paralizó el proyecto el Ejecutivo autonómico mantiene que la población de la localidad diecinueve mil habitantes no es suficiente aunque precisamente esta semana han puesto la primera piedra de un instituto en un municipio cercano a Valladolid la única diferencia con Villaquilambre es que allí son diez mil habitantes menos así que desde la Plataforma en Defensa del instituto Miguel Fernández sólo encuentra una explicación

Voz 39 46:18 eso no lo lógico porque aquí

Voz 45 46:20 lo que se trata de proteger a los colegios concertados

Voz 1275 46:24 cerca de un motivo ideológico aseguran que convierta Villa