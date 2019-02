Hora 14 Fin de Semana (10/02/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 una en Canarias

Voz 2 00:02 eh

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes por la unidad de España elecciones ya bajo ese lema miles de personas han acudido hoy a la concentración convocada en Madrid por PP y Ciudadanos contra el Gobierno de Pedro Sanz

Voz 4 00:31 eh bueno por la unidad de España en general no venimos en representación de ningún partido sino el hecho de España como territorio

Voz 5 00:39 únicamente si opinamos que todas las comunidades deberían

Voz 6 00:44 están unidas porque España es un país

Voz 1827 00:46 con mil asistentes según la Delegación del Gobierno en Madrid dos cientos mil según los organizadores una cifra más baja que las proclamadas por el propio PP en otras manifestaciones que organizaron ellos mismos miles de personas en cualquier caso en las calles exigiendo al Gobierno elecciones Óscar García buenas tardes buenas tardes no ha hecho falta agitar demasiado los mástiles de las miles de banderas de España y de Europa que había hoy aquí en la plaza de Colón ya que el fuerte viento se ha encargado de ello una mañana fría y nublada que sin embargo no ha impedido que aunque en menos numerosa la protesta se haya sido multitudinaria discursos manifiesto un baile al ritmo del Que viva España y ahora

Voz 7 01:21 no nos vamos de cañas a celebrar el domingo

Voz 1827 01:25 la foto del día ha sido la conjunta entre casado Abascal y Rivera a pesar de la incomodidad el líder de Ciudadanos quién no ha saludado al líder de Vox aquí sólo queda ya prácticamente miembros de la organización retirando el montaje el tráfico vuelve a la normalidad a esta hora las negociaciones para ultimar los detalles de esta concentración terminaron anoche se decidió que fueran tres periodistas tres tertulianos vinculados a la derecha los que leyeran el manifiesto pactado por los convocantes la unidad nacional no se negocia se ha podido escuchar sobre el escenario de Colón mientras se ha acusado al presidente Sánchez de traicionar ideó humillar al Estado con sus cesiones al independentismo José María Patiño

Voz 1108 01:59 acción y chantaje a Roberto han sido dos de las palabras más utilizadas en el manifiesto pactado entre los organizadores pese a la ruptura escenificada el viernes por el Gobierno la acusación de que Pedro Sánchez ha cedido a las presiones de los independentistas catalanes a las puertas del juicio del proceso ha sido una de las ideas fuerza

Voz 0277 02:16 y a pocas horas de que el Tribunal Supremo comience a juzgar a los responsables de la ruptura del orden constitucional que se produjo en octubre de dos mil diecisiete El Gobierno de Pedro Sánchez decidió dar una puñalada por la espalda a la ley ya Lajusticia

Voz 1108 02:34 el apoyo a los jueces del Tribunal Supremo frente a las presiones de los últimos meses ha sido una las demandas más aplaudidas por el público junto con la convocatoria inmediata de elecciones porque el pueblo y sólo el pueblo han dicho tiene en su mano la decisión sobre el futuro de nuestra no

Voz 1315 02:47 elecciones el veintiséis de mayo eso es lo que pedí

Voz 1827 02:50 ya también el presidente del Partido Popular elecciones que sirvan dice Pablo Casado como una especie de moción de censura contra Sánchez tenemos dentro de cien días tres elecciones de ámbito nacional autonómicas municipales y europeas en las que lo que podemos hacer es pasar de estas plazas a las urnas esa España de los balcones que hoy ha bajado a las plazas a las calles tiene que ir dentro de cien días a las urnas para hace una moción de censura a esa concentración dice Rivera es un antes y un después en la legislatura que según él no va a ninguna parte anuncia también nuevas movilizaciones en las calles y Sánchez no convoca ya esos comicios

Voz 8 03:24 miles civiles españoles les dicen no a Sánchez si a España le dicen no a los indultos a los privilegios y les dicen sí a la justicia y sí a la Constitución y sobre todo el clamor hoy es que queremos votar queremos ir a las urnas Sánchez nos engañó montó una moción de censura dijo que convocaría elecciones no lo ha hecho el líder

Voz 1827 03:42 de Vox Santiago Abascal reclamaba entre otras cosas suspender la autonomía de Cataluña

Voz 9 03:45 que deben ser desarticuladas las bandas mafiosas y violentas que impunemente en Cataluña ejerce en la amenaza y la violencia contra los disidentes del golpe de Estado en estos momentos está

Voz 1827 03:56 la concentración ha pillado al presidente del Gobierno en un acto del Partido Socialista en Cantabria haya dicho que respeta a todos los ciudadanos que han ido hasta Colón pero ha criticado a los convocantes porque él ha dicho él siempre estuvo al lado del Gobierno cuando el PP estaba en La Moncloa

Voz 1722 04:09 yo respeto la concentración que se está celebrando hoy en la plaza de Colón pero también digo que cuando fue líder de la oposición y hubo dos referendums ilegales en Cataluña una declaración unilateral de independencia hay un artículo ciento cincuenta y cinco que se tuvo que aplicar permanecían siempre como líder de la oposición al lado del Gobierno del Partido Popular

Voz 1827 04:34 es domingo diez de febrero hay más noticias Almudena Lupe Sino

Voz 1860 04:37 manifestaciones en Galicia y Aragón en Defensa de la Sanidad Pública miles de personas han recorrido las calles de Santiago y Teruel para protestar contra la privatización y exigir una sanidad de calidad además un operario muerto en Sant Just Desvern Barcelona al caerse una grúa y otra persona herida grave el accidente se ha producido mientras la desmontaban

Voz 1827 04:55 hora catorce y cinco minutos

Voz 10 05:02 ahora

Voz 11 05:02 cruce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:21 muy buenas tardes la policía municipal acaba de abrir al tráfico en la plaza de Colón y sus inmediaciones donde convocados por el Partido Popular Ciudadanos y Vox se han concentrado para pedir la convocatoria de elecciones cuarenta y cinco mil personas según la policía la Policía Nacional doscientas mil según los organizadores cuarenta y cinco mil personas hoy en Colón es la cifra quedaba la Policía Nacional setecientas mil contabilizaron en la última fiesta del Orgullo ciento setenta mil en la manifestación del pasado ocho de marzo

Voz 11 05:50 sí

Voz 0825 05:54 domingo que nos deja una llamada de atención de la Fundación ANAR el porcentaje de niñas menores de apenas doce trece años que se ponen en contacto con ellos para denunciar casos de violencia de género va en aumento es Rafael Benjumea

Voz 13 06:07 el setenta por ciento de los casos de las niñas que hablan con nosotros con violencia de género sus primeras relaciones y que es un porcentaje muy alto identifica que el problema es otro no es consciente de que es violencia de género y han crecido dentro de un entorno machista en el que ese tipo de comportamientos sí admiten se normalizan

Voz 0825 06:25 hoy domingo además se ha celebrado en la segunda carrera solidaria Corre por los huérfanos y huérfanas de la violencia

Voz 1827 06:30 pero convocada por el Fondo de Becas soledad

Voz 0825 06:32 hacerla una carrera en la que ha participado también la fiscal delegada de Violencia contra la Mujer Pilar Martín Nájera confía en que después de dos años de tramitación parlamentaria se pueda ahora así aprobar definitivamente la iniciativa que aumenta la pensión para los hijos de mujeres asesinadas a seiscientos euros

Voz 7 06:50 es una gran generosidad les atienden pero educar a un niño cuesta dinero y no siempre tiene el apoyo ni la base económica suficiente por eso la iniciativa de incrementar la pensión de los niños huérfanos de violencia de género que ha sido aprobada en el Senado es una idea magnífica una noticia magnífica que espero que al final ya se convierta en ley

Voz 0825 07:11 hay otras noticias que repasamos en titulares con Paul Asensio Aurora Santos

Voz 14 07:18 una niña de diez años ha muerto y cuatro miembros de su familia dos hermanos y sus padres han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido esta madrugada a la altura del kilómetro veinte de la A cuatro en Pinto

Voz 0159 07:27 un hombre ha resultado herido grave por quemaduras de segundo grado intoxicación al incendiarse su vivienda ha ocurrido en torno a las siete de la mañana en la segunda planta de una Corrala de Lavapiés el hombre de unos cuarenta años ha sido trasladado al hospital de La

Voz 14 07:40 Esperanza Aguirre Ignacio González declararán mañana como testigos en la Audiencia Provincial en el caso espías la trama que presuntamente gastó dinero público para seguir al adversario de la entonces presidenta Aguirre

Voz 0159 07:49 el concejal socialista hay precandidato a la alcaldía de la capital Chema Dávila ha presentado su candidatura en un acto en Madrid ha destacado que en los últimos días se han ido sumando apoyos que tiene posibilidades de ganar el proceso y que no se siente menos candidato por no haber asistido Pedro Sanz

Voz 0825 08:04 de Ci del deporte Uxue Caballero buenas tardes

Voz 1509 08:06 qué tal buenas tardes en Leganés ha ganado al Betis por tres a cero con hat trick de N Siri ayer victoria del Real Madrid por uno tres en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid también victoria del Getafe tres a uno frente al Celta y el Rayo cayó en el último minuto en el campo del Espanyol por dos a uno en baloncesto derrota de Montakit Fuenlabrada ante Barça Lassa en juegos tan Movistar Estudiantes Mora Banc Andorra

Voz 0825 08:26 gracias a su en cielo parcialmente cubierto mañana a un tanto desapacible en Madrid las máximas rondan los trece grados

Voz 1827 08:32 momento y a esta hora el termómetro marca nueve

Voz 0825 08:34 B en el centro de la capital temperatura con la que Usera han celebrado la llegada del nuevo año chino

Voz 0277 08:41 sí

Voz 1860 08:45 y lo ha hecho con un colorido sonoro como podrán comprobar

Voz 0825 08:49 dar multitudinario pasacalles allí nos vamos Carlos Hernández buenas tardes

Voz 6 08:54 hola muy buenas tardes Isabel pues si hace apenas veinte minutos que finalizado este pasacalles conmemorativo del Año Nuevo chino el año del cerdo que supone el plato fuerte del programa de actividades de esta celebración que arrancó el pasado martes en Madrid hasta quince mil personas han abarrotado las calles Marcelo Usera Rafaela Ybarra muchas de ellas luciendo una de las miles de caretas de cerdo que han entregado a los existentes en una comitiva compuesta por entorno a mil participantes entre los cuales se encontraban bailarines expertos en artes marciales músicos también diversas asociaciones que reivindicaban la importancia de estrechar los lazos culturales entre ambos países una de esas asociaciones ha sido el Colegio Chino de Madrid cuya directora Ana nos hablaba del éxito el pasacalles y la importancia de poner en valor este tipo de intercambios culturales

Voz 0277 09:38 este año gente más grupos participantes casi más de ciento diez alumnos ahí que se ya nos plática el sobrero Tula Sina el póquer titula China el año nuevo comienza la primavera veremos pena Pablo chinos

Voz 15 10:00 es como todo nuevo Keko

Voz 0277 10:02 cosas en Piazza depende pero por eso muy importante para nosotros

Voz 6 10:06 la imagen hasta ahora la de la actuación del grupo animador que está poniendo el fin de fiesta en el parque Olof Palme

Voz 0825 10:11 gracias Carlos Hora catorce Madrid fin de semana

Voz 16 10:16 hola sí me gustaría anunciar mi negoció la Raniero y claro me gustaría que lo escuché así como millones de personas pero sin que me cueste Muñoz

Voz 17 10:23 en y que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 18 10:28 esto es lo que quiere es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas así que sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es comprueba que tú misma

Voz 10 10:47 hora catorce Madrid

Voz 0825 10:50 dos Sí once minutos de nadar llevamos en primer lugar a la plaza de Colón donde más de una hora después de dar por concluida la concentración muchos siguen todavía enarbolando van de de España mientras poco a poco si se va desalojando toda la zona de hecho la Policía Municipal acaba de abrir al tráfico tanto la misma plaza de Colón como las inmediaciones una concentración a la que según datos de la Policía Nacional han asistido unas cuarenta y cinco mil personas doscientas mil según los organizadores Javier Carrera buen

Voz 1827 11:19 las tardes qué tal buenas tardes llevaban quedan

Voz 0866 11:21 todo muchos menos en apenas unas decenas de personas que se arremolinan entorno a los Sete de televisión ya nos escucha ni siquiera la música del dj que está dotada la concentración ha sido como decías mucha gente en la que se ha acercado hasta aquí aguantando el frío y la amenaza de lluvia familias gente mayor pero también grupos de jóvenes y personas de mediana edad la mayoría nos decían no pertenecemos a ningún partido venían a título personal porque quieren nos contaban que Sánchez convoque elecciones

Voz 11 11:47 creó caso conveniente porque creemos que necesitamos un cambio veremos que Pedro Sánchez necesita no necesita obviamente estamos nosotros creemos que debe

Voz 15 11:59 convocar elecciones porque

Voz 0268 12:01 yo creo que es una una una ocasión única para demostrar que no estamos de acuerdo con todo el tema catalán yo hacía mil años que nadie iba a una manifestación de nada desde el 11M

Voz 0866 12:13 van abandonando ya los últimos asistentes esta plaza de Colón la mayoría jóvenes envueltos todavía en esas banderas de España hoy comienzan los trabajos de desmonte de desmantelamiento del escenario los compañeros de los medios abandonan también el lugar y vuelve la normalidad hasta Plaza de Colón Gracias Javier como decimos sea antes

Voz 0825 12:32 tomado en este caso la circulación el tráfico tanto en Colón como en los aledaños según acaba de informar la Policía Municipal esta esta manifestación esta concentración a la que han asistido cuarenta y cinco mil personas en Colón datos de la Policía Nacional setecientos mil contabilizaron en la última fiesta del Orgullo también aquí en Madrid ciento setenta mil en la manifestación del ocho de marzo mañana de domingo elegida también por Chema Dávila concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid para presentar su candidatura a las primarias y conseguir ser el cabeza de cartel de su partido a la Alcaldía de la capital Aurora Santos

Voz 0159 13:08 el acto ha tenido lugar en la sede de los socialistas madrileños del centro Chema Dávila ha valorado que en las últimas semanas están sumando apoyos y ha destacado que no se sienten menos candidato que Pepu Hernández por no estar hoy presente el presidente del Gobierno ha destacado además la importancia de la experiencia que le da para el cargo será ahora concejal en el Ayuntamiento

Voz 1827 13:27 monta todos los vecinos con las vecinas con los colectivos de trabajo diario nosotros estamos ante seamos ir después en ese sentido yo creo que es muy importante dar continuidad al proyecto socialista yo estoy seguro cuando vio a los y las propuestas el proyecto que tenemos para Ciudad de Madrid para volcar su apoyo nuestra candidatura

Voz 0159 13:42 al acto ha acudido el candidato de los socialistas a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo en quién Chema Dávila ha expresado su más absoluta confianza entre las grandes ausencias la del secretario general de los socialistas madrileños José Manuel Franco a pesar de que según nos ha declarado el precandidato le había invitado

Voz 1315 13:58 eh

Voz 0825 13:59 José Manuel Franco que sí estuvo hace unos días con Pepu Hernández con Pedro Sánchez en la presentación del primero como candidato a las primarias de Madrid no ha ido a pesar de que según el propio Dávila ya invitado que Franco decía hace unos días aquí en la SER

Voz 1315 14:15 quiero dejar claro que yo estaré en cualquier caso ante cualquier candidato o precandidato que me lo pida eh

Voz 0825 14:22 de cara a mañana lunes Esperanza Aguirre Ignacio González declararán como testigos en la Audiencia Provincial lo hacen en el caso espías la trama que presuntamente gastó dinero público para seguir a los adversarios de la entonces presidenta Aguirre los dos no se ven desde que González fue detenido en K de lado por la trama de corrupción Lezo todas las miradas se dirigen al ex presidente autonómico madrileño al que señala como responsable de ordenar los seguimientos Alfonso Ojea

Voz 0089 14:47 se esperan pocas novedades en el ámbito judicial pero hay un morbo muy extendido por comprobar qué gesto se van a ver en los pasillos de la Audiencia Provincial madrileña cuando Aguirre y González se crucen va para cuatro años que no se han vuelto a ver las caras el que fuera mano derecha de la presidenta pasó de hecho muchos meses en prisión por su implicación en la red Lezo llega incluso ha reconocido que el arresto de González les supuso un mazazo este lunes los dos van a ser interrogados en calidad de testigos tienen obligación de decir verdad sobre su relación con la dirección

Voz 1827 15:18 en general de seguridad Aguirre no va a poder decir que

Voz 0089 15:20 no conocía a nadie ya que el policía hay director Sergio Gamón llegó a ese puesto por el dedo de la ex presidenta González deberá matizar en qué grado conoce a ese agente y a otros de los que se sientan en el banquillo de cualquier modo el tercero en discordia Francisco Granados enemigo acérrimo de González ya exponía qué ha sentido al declarar

Voz 1827 15:42 perdón un interrogatorio e línea

Voz 19 15:44 lo que hay que es absolutamente nada muchas gracias que con eh

Voz 1827 15:48 yo creo que está grabado

Voz 19 15:50 no pueden preguntar nada pues porque no hay nada entonces decir alguna

Voz 0089 15:53 una pena tener que estar ahí promete poco recorrido le queda por tanto a este asunto tras los interrogatorios de Aguirre y González

Voz 0825 15:59 los seis acusados entre ellos el ex director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón se enfrentan a peticiones de la acusación ejercida por el Partido Socialista de entre dos y cuatro años de prisión

Voz 10 16:11 hora catorce Madrid

Voz 20 16:15 sí

Voz 8 16:24 en

Voz 7 16:28 aún bajo seis

Voz 8 16:30 cadenas

Voz 21 16:34 en creer en un archivo no siempre

Voz 1827 16:36 el último de nostalgia ni papeles viejos

Voz 22 16:38 tampoco significa adentrarse en el espacio oscuro y polvoriento

Voz 7 16:44 entre tiempos a través de la Filmoteca de la Ser proponemos un viaje al pasado con un aire fresco una línea pasará algo vosotros música tía hay para todos los gustos un puñado de buenas canciones para poner ritmo a entre viejos con historia sabemos que unos reglajes muy distintos por lo que leemos en los documentos y por supuesto competiciones de los oyentes con su selección con pondremos nuestro Cate

Voz 22 17:06 en la madrugada del domingo al lunes a partir de las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 7 17:13 no baje hasta aquí en la Cadena Ser

Voz 23 17:17 que es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 6 17:21 Miren ustedes lo mismo piel una salida requiere que debería dimitir es decir lo que pensamos y ustedes creen que el David dimitir

Voz 23 17:29 pero línea de teniente militancia de no jugar darnos ya tiene respuesta a eso ministra una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es seamos claros Cadena SER

Voz 24 17:50 qué tal

Voz 1860 17:54 las ventanas como los libros se abre hoy voz diga es lo te levantas siete Barthes Benjamín por favor no pues has visto la fotografía es necesario pero yo creo que es que no se puede ser Bob Dylan y normal terminó

Voz 11 18:08 los contraproducente Benjamín Carles Francino La Ventana

Voz 10 18:25 hora catorce y Madrid

Voz 0825 18:28 esta mañana cientos de personas han participado en la carrera solidaria Corre por los huérfanos y huérfanas de la violencia de género convocada por el Fondo de Becas Soledad Cazorla unas becas con las que se sufraga la educación de los que se convirtieron también en víctimas cuando mataron a sus madres carrera en la que ha participado que ha corrido Pilar Martín Nájera ex fiscal delegada de Violencia contra la Mujer que confía en que después de dos años de tramitación por fin se haga efectiva la proposición de ley aprobada para que la pensión de estas víctimas de estos menores llegue al menos a los seiscientos euros

Voz 7 18:59 en general la situación económica es muy complicada familias con una gran generosidad les atienden pero educar a un niño cuesta dinero y no siempre tienen el apoyo ni la base económica suficiente por eso la iniciativa de incrementar la pensión de los niños huérfanos de violencia de género que ha sido aprobada en el Senado es una idea magníficas una noticia magnífica que espero que al final ya se conviertan ley cuando vuelo al Congreso

Voz 0825 19:24 Pilar Martín Nájera fiscal delegada de Violencia contra la Mujer con quién ha hablado ya en la meta en nuestra compañera Mariola dolorido ponía en valor la importancia de estas becas Soledad Cazorla porque recordando a quien fuera primera fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer la educación es la medicina más eficaz para combatir el dolor de los huérfanos uno de los becados es el hijo de Eduardo su madre murió asesinada por su pareja él se prepara para llegar a la universidad

Voz 25 19:48 Higuero aquí ha sido como ser una bendición para a él que ahora va la Academia estudia las matemáticas ahora las entiende pero en Álava entendiendo cada vez que vamos a una mujer mujeres de salir de ahí sale con fuerza con ganas con vida

Voz 0825 20:06 pues escuchen la llamada de atención que hacen la Fundación ANAR que trabaja también con menores cada vez son más pequeñas las niñas que denuncian sufrir violencia machista en la sede de esta fundación a lado de la sala en la que psicólogo responden al novecientos veinte veinte diez hablamos con su vicepresidente el también psicólogo Rafael Benjumea hijo la directora de este teléfono Diana Díaz

Voz 13 20:34 llama inicialmente y te cuenta el problema en una amiga e o te cuenta que lo que le ocurre es otra cosa diferente lo que estás probando al otro lado como ser responden y algo muy importante Le vamos a asegurar que la estamos creyendo porque es muy importante para las víctimas sentirse creí idas por nosotros

Voz 6 20:53 pero algo tienen que estar fallando para que esa niña llame a un teléfono para hablar con un desconocido no lo fue

Voz 3 20:59 en el entorno

Voz 6 21:02 mía que estamos

Voz 0268 21:04 ya hay una parte que entendemos que se toleran grandes dosis de violencia en la en la sociedad no sólo violencia de género sino todos los tipos de violencia se acaban normalizando los adolescentes todavía tienen esa ese contacto diario con muchas formas de violencia a través de las distintas pantallas Il luego hay que tener en consideración lo que se vive dentro de las casas que muchas veces no es lo que vemos desde fuera sino la violencia qué ocurre dentro de las casas que muchas veces está muy presente está muy normalizada hay patrones que se siguen produciendo dominio sumisión

Voz 13 21:42 todo además de violencia de género en edades muy tempranas a veces es que los padres están ajenos a que tienen una relación ya estamos las agresiones sexuales y sus padres no tienen ni idea de que tienen pues ya con doce con trece años en sus primeras relaciones sentimentales casos de violencia ajena

Voz 11 22:00 los muy graves

Voz 6 22:04 qué le dice a esa niña que está confundiendo un problema sentimental con un caso de violencia machista

Voz 0268 22:10 trabajo fundamental es la toma de conciencia les hacemos pensar que esto no tiene que ver con una relación de pareja sana hasta que va tomando conciencia de que la situación en la que se encuentra no es una situación habitual ni deseable

Voz 15 22:23 te vamos a decir a quién pedir ayuda a hay que pedir ayuda

Voz 0268 22:27 denunciar incluso la situación porque a veces nos hablan de de violencia física con con mucho riesgo para para la vida incluso

Voz 13 22:34 el setenta por ciento de los casos de las niñas que hablan con nosotros con violencia de género en sus primeras relaciones y que es un porcentaje muy alto e el problema es otro no es consciente de que es violencia género por qué porque muchas veces lo viven dentro de su propio entorno familiar y han crecido dentro de un entorno machista en el que este tipo de comportamientos sí admiten y se normalizan por eso algo esencial de verdad es la prevención en edades muy tempranas si educamos cuando los niños tienen cinco seis años en identificar de forma propia lo que es machismo

Voz 1827 23:06 lo que sí igualdad cuando eso ocurre

Voz 26 23:09 eh rápidamente no lo vamos a tolerar

Voz 6 23:12 niñas de trece años niñas de doce y trece años

Voz 0268 23:14 si año tras año se repite este patrón a partir de doce trece años empezamos a tener ya casos de de violencia de género su primera relación sentimental donde la menor de edad todavía es bastante inmadura enfrenta a situaciones muy graves de control entre los propios menores o incluso a veces se identifica que el agresor es mayor

Voz 13 23:37 en el caso concreto de la violencia de género la tasa de crecimiento de que sean

Voz 1827 23:42 multiplicado por ocho los casos que no

Voz 13 23:44 nosotros hemos atendido muy importante es el tema de la tecnología en muchas ocasiones la violencia de género tiene que ver con el control que se ejerce a través de nuestra nocivas dónde estás en una foto Mandame tu ubicación cómo estás vestida con quién estás

Voz 0825 24:04 dos y veinticuatro minutos en la tarde de domingo reivindicativo también para los padres y madres del colegio público Dulce Chacón en Rivas piden a la Consejería de Educación que no amplíe el número de aulas las líneas con las que cuenta el centro y lo han hecho grabando esta misma mañana un videoclip

Voz 27 24:21 abre tu mirar hacia arriba las queremos abrir más limpia

Voz 0825 24:30 tienen que no hay espacio suficiente y que lo único que van a conseguir es que es a Ture su colegio Paul Asensio

Voz 14 24:36 la familia de los alumnos del centro Dulce Chacón han grabado esta mañana en el colegio este videoclip con la canción a la que han llamado no más línea para denunciar el impacto que tendría la apertura de una nueva en el centro actualmente

Voz 1315 24:46 el colegio es de línea dos es decir que por cada curso

Voz 14 24:49 no hay dos clases a IB un aumento de líneas supondría tener una tercera clase en primero de Infantil un curso C a los cuatrocientos cincuenta y cinco alumnos tendrían que sumarles unos veinticinco más algo que temen que puedan saturar los recursos del centro escuchamos a Iván Pérez de la AMPA del centro

Voz 28 25:03 este aumento de línea también influiría en el equipo de apoyo que atiende a los alumnos del centro ya que tras los sucesivos recortes que llevamos sufriendo varios años pues tampoco vendría dotado este esta nueva línea de los recursos necesarios para atender alma ya una mayor cantidad de alumnado que eso supondría la sólo yo no es que se sigan abriendo líneas allí donde donde malamente vayan cayendo los niños sino que se construya en nueve centros nuevos que es lo que queremos también

Voz 14 25:29 la dirección del colegio ha pedido una reunión a la Consejería de Educación para hablar de este tema pero no han recibido respuesta por lo que la familia han decidido mandar un escrito a la Dirección Territorial expresando su preocupación

Voz 0825 25:38 en Las Rozas son los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza los que están recogiendo firmas piden al Ayuntamiento que contrate al menos a parte de los profesores como personal laboral con tiempo indefinido y es que no quieren estar sometidos a los vaivenes del personal Raquel Fernández

Voz 1315 25:53 más de dos mil cien estudiantes tiene la Escuela Municipal de Música y Danza de Las Rozas su plantilla está formada por catorce empleados públicos mientras que otros treinta y dos trabajadores dependen de una empresa externa la última contratar realizada por el Ayuntamiento renunció al contrato Illes desde octubre cuando el Ayuntamiento se está encargando de pagar las nóminas algo que según plantean los alumnos en las firmas que están recogiendo no ocurre con los seguros sociales temen que tanta incertidumbre desemboque en que el profesorado opte por buscar otros empleos con mayor estabilidad por lo tanto perder el centro a profesionales

Voz 0825 26:28 de gran calidad piden al Consistorio que les contra

Voz 1315 26:31 late en lugar de adjudicar de nuevo el servicio a otra empresa Eduardo sale te es el promotor de la campaña

Voz 29 26:37 lo mejor que podemos hacer en Las Rozas sentirnos orgullosos de nuestro profesorado luego si además

Voz 1827 26:42 tenemos unos ladrillos estupendos que los cubren es la gran

Voz 29 26:44 la escuela mejor y si tenemos los mejores instrumentos estupendo no pero pero yo creo que no que lo que el corazón que el profesorado

Voz 1315 26:51 en el Ayuntamiento fuentes municipales indican que la situación de la Escuela de Música se debatió en el pleno que se acordó estudiar las mejoras posibles

Voz 16 27:05 me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 17 27:11 héroes ni que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 18 27:16 esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas así sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra el ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 11 27:35 hora catorce los temor Uxue Caballero la de nuevo

Voz 1509 27:41 en el izado ya el partido del Leganés ante el Betis ha ganado tres a cero al Betis con hat trick de Nesirky victoria del Real Madrid por uno tres en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid el conjunto blanco se coloca segundo a cinco puntos del líder y más allá del derbi victoria del Getafe tres a uno frente al Celta el rayo cayó en el último minuto en el campo del Espanyol dos a uno en la Liga Endesa de baloncesto derrota de Montakit Fuenlabrada en el Palau a punto de terminar el Movistar Estudiantes Mora Banc Andorra esta tarde a las siete y media todo un partidazo de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Baskonia y todo

Voz 0825 28:12 no en Carrusel gracias al PSOE antes de irnos nuestra propuesta como cada domingo esta nos lleva hasta la Fundación Mapfre con las vanguardias rusas de la mano de Raquel García

Voz 0259 28:24 Ellos querían escapar de los movimientos de finales del siglo XIX encarnan el deseo de libertad de ruptura desde los inicios del cubismo el fauvismo y el futurismo hasta la abstracción más pura desde el colorido de Chagall hasta la fuerza de Malevich nadie rollos la responsable del paro

Voz 1315 28:39 drama de exposiciones de la Fundación Mapfre solo

Voz 26 28:42 dos grandes pintores que nunca abandonan la pintura dos polos extremos en esta innovación de los lenguajes en uno más poético y narrativo como Sagan uno más radical como Malevich no y entre ellos veinticinco artistas todos protagonistas y capitales

Voz 0259 29:02 el recorrido de la exposición incluye obra de una generación de mujeres que trabajaron como explican los organizadores en una atmósfera de colaboración y de fervor creativo que no tenía precedentes

Voz 26 29:12 están trabajando totalmente en igualdad de condiciones de presencia e importancia que sus compañeros en la exposición las tenemos puede decir prácticamente a todas hay obra de Sarov a Popov a unas esto va de Stepanov a un drama

Voz 0259 29:30 lo que no sólo acompañó la revolución del diecisiete y lo que supuso como cambio de paradigma fueron obras que lograron trascender

Voz 0825 29:36 la época algunos más llegamos a las dos y media de la tarde continúa la información con diez grados en el centro de Madrid Hora catorce en domingo

Voz 30 29:46 todo yo no sé

Voz 1 30:03 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes las derechas dan por inaugurada la campaña electoral esa España de los balcones que hoy ha bajado a las plazas a las calles tiene que ir dentro de cien días a las urnas para hacer una moción de censura el clamor

Voz 8 30:33 hoy es que queremos votar queremos ir a las urnas Sánchez nos engañó montó una moción de censura dijo que convocaría elecciones y no lo ha hecho

Voz 1827 30:40 que los españoles debemos ser llamados a las urnas inmediatamente el Gobierno queriendo dar una salida política a quienes han perpetrado un golpe de Estado ha puesto sobre la mesa de negociación la soberanía de España por la unidad de España elecciones ya ese era el en de la concentración convocada hoy en Madrid por PP y Ciudadanos y hará que se ha sumado también Vox miles de personas se han acercado hasta la plaza de Colón y entre gritos de Viva España han escuchado el manifiesto leído por la tertuliana María Claver en el que acusa al presidente Sánchez de llevar una deriva suicida de traicionar y humillar al Estado

Voz 0277 31:13 el Gobierno ha cedido al chantaje de aquellos que quieren destruir la convivencia ciudadana nuestro país ya ha renunciado a defender la dignidad de los españoles con el único objetivo de mantenerse en el poder

Voz 1827 31:29 el presidente del Gobierno respondía poco después

Voz 1722 31:31 yo respeto la concentración que se está celebrando hoy en la plaza de Colón pero también digo que cuando fue líder de la oposición y hubo dos referendums ilegales en Catalunya una declaración unilateral de independencia y un artículo ciento cincuenta y cinco que se tuvo que aplicar permanecí siempre como líder de la oposición al lado del gobierno del Partido Popular

Voz 1827 32:01 es domingo diez de febrero hay más noticias Almudena López y no buenas tardes

Voz 1860 32:04 tardes miles de personas por ejemplo salen en defensa

Voz 1827 32:07 de la sanidad pública en Aragón y en Galicia

Voz 15 32:09 yo soy médico la Seguridad Social hay que defender un sistema público de de las víctimas

Voz 1860 32:16 varias manifestaciones y han celebrado hoy en Santiago de Compostela y en Teruel contra la privatización y contra los recortes en el sistema público y también contra la falta de médicos de Atención Primaria

Voz 1827 32:25 la noche en la cárcel para el hombre acusado de matar y descuartizar a su pareja

Voz 1860 32:29 la jueza lo envió anoche a prisión provisional sin fianza la policía encontró en un congelador el cuerpo de la víctima desaparecida desde hace más de un año

Voz 1827 32:36 sí hemos escuchado en A Vivir a la periodista Emma Daly contaba una experiencia de abusos sexuales que sufrió por parte del ex presidente de Costa Rica Óscar Arias

Voz 0277 32:45 antes de responderle poner su mano en el pecho mío Jartum P2 entre los frenos y me dice usted no lleva y me quedé helada y él siguió féminas

Voz 1860 33:02 el testimonio de una mujer ha desatado una ola de denuncias de abusos sexuales como esta contraria

Voz 1827 33:07 eran recurre el racismo para insultar a una rival demócrata

Voz 1860 33:10 esta madrugada ha presumido de llamar Pocahontas a Elizabeth Warren que tiene orígenes indios la senadora ha entrado oficialmente en la carrera para ser la candidata de los demócratas a la Casa Blanca

Voz 1827 33:20 Venezuela el gobierno de Maduro pide que le ingresen el dinero del petróleo en una cuenta

Voz 1860 33:24 la petrolera estatal ha comunicado a sus clientes que ingresen los pagos de las ventas de crudo en una cuenta bancaria rusa mientras tanto los voluntarios empiezan a organizarse para el intento de reparto de la ayuda humanitaria de esta próxima semana

Voz 1827 33:35 esta es ya la década con más calor de la historia lo de

Voz 1860 33:37 dice un informe de la Oficina Meteorológica del Reino Unido los diez años que van del dos mil catorce el dos mil veintitrés serán los más cálidos desde que existen registros hace más de diez de ciento cincuenta años la ex Secretaria de Cambio Climático de Naciones Unidas cristiana Figueres explica que aumentará el número de refugiados climáticos

Voz 31 33:54 perfectamente llegaran se seiscientos millones si no le hacemos frente al cambio climático porque estaríamos pensando que en las islas del Pacífico se sabe

Voz 6 34:05 parece las Ariel baja al tribunal

Voz 31 34:07 pues bien vía

Voz 6 34:09 si desaparecen y todo de pueblo se tienen que migrar simplemente tienen que mira yo esta madrugada se entregan los graves

Voz 32 34:17 son los

Voz 1860 34:19 los Grandes Premios de la Música en Estados Unidos este año hay más nominaciones a mujeres después de las críticas de la última edición con escasa presencia femenina el rapero Kendrick Lamar parte como favorito

Voz 32 34:37 desde

Voz 1509 34:45 Dolores de Purple Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes finalizado ya el partido que abría esta jornada de domingo en primera división en Leganés ha ganado tres a cero al Betis con hat trick de Nesirky más fútbol a las cuatro y cuarto se juega el Valencia Real Sociedad a las seis y media Sevilla Eibar y a las nueve menos cuarto el partidazo de la jornada en San Mamés entre el Athletic Club y el Fútbol Club Barcelona

Voz 33 35:03 vuelvo ayer a casa mi mujer que ha puesto un huerto ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer ha conseguido que la casa huela igual que la del campo es que te transporta menuda maravilla

Voz 34 35:13 cuando sales de los encuentros de la SER dedicados al bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el encuentro el bienestar y una vida sostenible en el teatro Alcázar de Plasencia del quince al diecisiete de febrero con José Miguel Mulet Cristina Monge Loles León Antonio Resines Agatha Ruiz de la Prada David Trueba hay muchos más adquiere ya Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y visita guiada por la zona monumental de Plasencia desde ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com y encuentros del bienestar punto es patrocinan Junta de Extremadura Diputación Provincial de Cáceres Ayuntamiento de Plasencia

Voz 20 35:53 Iberdrola

Voz 6 35:57 por España siempre viva España hay todo juntos todos

Voz 35 36:03 estamos aquí porque estamos cansados de que Sánchez sólo mide por su interés de mantenerse en La Moncloa a cambio de cualquier precio eso España sólo puede permitir en nosotros como españoles

Voz 7 36:13 poco que yo tengo la cabeza como Pedro Sánchez cuando presentó la moción de censura dijo que quería convocar elecciones inmediatas miles de personas como éstas

Voz 1827 36:22 han acudido hoy a la concentración convocada en Madrid por el Partido Popular y por ciudadanos contra el Gobierno socialista para exigir elecciones generales concentración apoyada por sus socios de gobierno en Andalucía por Bosch ya que se han terminado por sumar también distintas organizaciones situadas en la extrema derecha allí en la plaza de Colón sigue Javier Carrera hola buenas tardes qué tal buenas tardes una delegación del Gobierno Madrid cuarenta y cinco mil personas han ido hasta allí doscientas mil según los organizadores y bueno más allá de de las habituales guerras de cifras en concentraciones de este tipo la cifra si es más baja que las proclamadas por el propio PP en otras manifestaciones que organizaron otros años ellos o de otras movilizaciones sociales como la del ocho OM del año pasado por ejemplo en cualquier caso Javier como decimos miles de personas convocadas bajo el lema Por la unidad de España elección ella

Voz 0866 37:09 si eran además grupos de todas las edades mayores jóvenes parejas de mediana edad con sus hijos con acentos de todo el país porque hemos encontrado gente que venía incluso desde las Islas Canarias casi todos con la bandera de España o de Europa ondeando la o recordándoselo con ella del intenso frío algún aprovechaba por cierto para venderlas y hacer el agosto a un euro cada una en general muchos gritos de unidad algunos bailes al ritmo del Que viva España que pinchaba continuamente el DJ proclamas políticas contra Sánchez aunque buena parte de ellos nos decían no pertenecemos a ningún partido venimos a título personal

Voz 11 37:42 de hecho estudié Ciencias Políticas y no me gustó está dando simplemente creo que necesitamos un cambio oí por eso te entonces cuando llevó hoy que mi mujer iba a decir no puedo fallar más a mí mismo tengo que ir

Voz 0268 37:55 bueno que tenemos no está pensando los españoles está pensando en estar ondea máxima Moncloa por eso he venido

Voz 0825 38:00 desde nace de Adan es simpatizante de nada ya

Voz 0268 38:02 sí veo una bandera que no es la que tiene que estar lo español no me gusta nada

Voz 0866 38:07 por aquí Roberto ya sólo quedan algunos manifestantes rezagados los medios de comunicación y los operarios que comienzan a desmontar el escenario sea reabierto el tráfico vuelve la normalidad a esta plaza de

Voz 1827 38:17 con finalmente en esa plaza de Colón psíquica ha sido una foto de familia esa foto con Vox que tanto incomodaba Albert Rivera incomodado de manera evidente de hecho Rivera no ha saludado por ejemplo al lider de Vox Santiago Abascal tanto es así tanta incomodidad había que las negociaciones entre PP y Ciudadanos terminaron con la elección de tres periodistas para que fueran ellos sino los partidos convocantes los que leyeran sobre el escenario el manifiesto final José María Patiño lo de nuevo

Voz 1108 38:43 hola qué tal Roberto la unidad nacional no se negocia

Voz 1827 38:46 a esa es la conclusión de ese manifiesto crítico muy crítico con Pedro Sánchez y con su Gobierno

Voz 1108 38:50 el manifiesto ha empezado en tono mitinero Roberto con su lectura por parte del periodista de OK diario Carlos Cuesta en el que vas

Voz 1827 38:56 lamenta agradeció a los partidos convocantes una concentrar

Voz 1108 38:58 on que tenía como objetivo denunciar la aceptación por parte de Sánchez de los veintiuna exigencias del secesionismo de poner en riesgo así la unidad nacional por puntos Inter por puros intereses personales como ha leído la periodista María Claver

Voz 0277 39:12 el Gobierno ha cedido al chantaje de aquellos que quieren destruir la convivencia ciudadana nuestro país ya ha renunciado a defender la dignidad de los españoles con el único objetivo de mantenerse en el poder

Voz 1108 39:28 esa ambición personal se traduce a juicio de los convocantes en una tradición no sólo a la Cataluña no independentista sino a la propia justicia en el inicio del juicio del proceso

Voz 0277 39:38 el Gobierno ha cedido al chantaje de aquellos que quieren destruir la convivencia ciudadana nuestro país ya ha renunciado a defender la dignidad de los españoles con el único objetivo de mantenerse en el poder

Voz 1108 39:54 los aplausos de los asistentes se han hecho oír a petición de apoyo a los jueces del Supremo pero sobre todo a la existencia de elecciones generales ya por todo ello

Voz 11 40:05 exigimos al precio

Voz 15 40:07 dentro del Gobierno la convocatoria inmediata de elecciones generales para que todos los

Voz 11 40:14 español despedida futuro era la voz de Alberto

Voz 1108 40:20 Castillón la lectura el comunicado ha concluido con vivas a España y a la Constitución cuyo marco de referencia Roberto han insistido en reseñar

Voz 1827 40:27 los convocantes gracias Patiño este es el contenido de ese manifiesto que han leído tres tertulianos pero que estaba pactado por los convocantes ellos los convocantes no han hablado sobre el escenario sí que lo han hecho abajo cuando llegaban por separado a la concentración y casado Rivera ya Abascal coinciden en que el presidente del Gobierno debe convocar ya Adrián Prado elecciones anticipadas sí así es los tres han repetido la misma frase se ha acabado el tiempo de Pedro Sánchez y los españoles tienen que ir a las urnas ya el líder de Vox K ha acusado al Gobierno ilegítimo inventados y mentiroso ha llegado a pedir la suspensión del Estado de Autonomía en Cataluña

Voz 9 41:00 que deben ser desarticuladas las bandas mafiosas y violentas que impunemente en Cataluña ejerce en la amenaza y la violencia contra los disidentes del golpe de Estado en estos momentos

Voz 1827 41:13 Ribera cree que lo que hoy ha pasado en Colón es una ola de dignidad de la que debe tomar buena nota el Gobierno a Sánchez se le acaba la escapada ha dicho el rumbo lo de marcar los ciudadanos

Voz 8 41:22 miles Chile tres españoles le dice no a Sánchez si a España le dice no a los indultos a los privilegios y les dice sí a la justicia y sí a la Constitución es sobre todo el clamor hoy es que queremos votar queremos ir a las urnas Sánchez nos engañó montó una moción de censura dijo que convocaría elecciones hecho

Voz 1827 41:41 Casado por su parte no se cree el cambio de mensaje del Gobierno en su opinión sólo demuestra que Sánchez estaba negociando con los separatistas para perpetuarse en el poder ya no cabe la rendición socialista ahora hay que pensar en el futuro hoy empieza esa reconquista del corazón de los españoles que han dicho basta sencillamente serenamente basta a cualquier tipo de fractura es sobre todo hoy empieza lo que tiene que ser la esperanza de recuperar la concordia la libertad y la legalidad en nuestro país en el aplauso metros Roberto el líder del PP ha sido el más vitoreado él ha aprovechado para darse un auténtico baño de multitudes esto es lo que decían los convocantes al llegar a la concentro y una vez terminada Óscar García o la buenas tardes hola qué tal Roberto ganar Nationale pues tantos P como ciudadanos no han tardado en hacer sus análisis las direcciones de los dos partidos aseguran a la SER que estos se pueden resumir en una palabra éxito ha sido espectacular España ha hablado Nos aseguran en el PP en Ciudadanos no lo tiene muy claro dicen que no creen que sirva para algo Ignacio Aguado portavoz en la Comunidad de Madrid

Voz 36 42:43 no lleva demasiados meses atrincherado en la Moncloa demasiados meses obsesionados solamente con el con él el él le da igual España le igual incluso su propio partido lo quiere seguir quince minutos más en La Moncloa

Voz 1827 42:54 la foto del día la de las derechas con Abascal casado y Rivera ha sido lo normal lo esperado

Voz 6 43:00 el PP Andrea Levy en declaraciones a la Cadena Ser bueno yo creo que hoy teníamos que estar unidos porque así nos lo pedían pues también los ciudadanos que se manifestaban aquí las diferentes opciones política con todos los matices con todas las discrepancias las diferencias que tenemos unos u otros

Voz 1827 43:16 sin embargo en Ciudadanos ha causado más que incomodidad esta instantánea según fuentes del partido Rivera puso como condición que a ella se sumarán también todos los cargos posibles de PP y de Ciudadanos como así ha ocurrido estoicamente aguantado eso sí sin saludar a Abascal mientras se leía ese manifiesto tan crítico con su Gobierno Pedro Sánchez estaba a punto de empezar un acto del Partido Socialista en Cantabria desde allí ha dicho que respeta a todos los ciudadanos que han ido hasta Colón pero ha criticado a los convocantes ya ha querido recordar que él siempre estuvo al lado del Gobierno cuando el PP estaba en La Moncloa por ejemplo se acordó la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Catalunya Radio Santander Conchi Castañeda Pérez

Voz 0159 43:54 Sánchez ha afirmado que trabajar por la unidad de España significa unir a los españoles sino enfrentar los como están haciendo las derechas hoy en Madrid el presidente del Gobierno ha expresado su respeto a la concentración de Colón pero ha recordado que cuando era el líder de la oposición y hubo dos referendums ilegales en Cataluña se puso de lado del Gobierno

Voz 1722 44:11 pero la concentración que se está celebrando hoy en la plaza de Colón pero también digo que están haciendo una concentración en contra de una persona de mi persona que cuando fue líder de la oposición y hubo dos referéndum los ilegales en Cataluña una declaración unilateral de independencia y un artículo ciento cincuenta y cinco que se tuvo que aplicar en consecuencia como para defender la unidad de España y sobretodo para restablecer la Constitución en Cataluña permanecí siempre como líder de la oposición al lado del Gobierno

Voz 0159 44:43 la democracia ha señalado Pedro Sánchez no es un cara o cruz hay muchas alternativas y en el caso de Catalunya el PSOE dice apuesta por la convivencia siempre en el marco del diálogo en la Constitución

Voz 1722 44:53 la gran lección que tenemos que sacar del Brexit es amigos y amigas que la democracia no es un cara o cruz afortunadamente en la democracia hay muchas más alternativas a nuestra no es cara o cruz la nuestra es convivencia convivencia para Cataluña hay convivencia

Voz 0159 45:10 para el entre el viaje a ninguna parte del independentismo y la vuelta al pasado de las derechas asegura Sánchez hay una amplia mayoría de ciudadanos con sentido común que apuestan por el progreso en una España de las autonomías por cierto el presidente no ha hecho ninguna referencia a la posibilidad de convocar elecciones anticipadas

Voz 1827 45:27 esta es la reacción del presidente del Gobierno en público y que dicen en el Partido Socialista Inma Carretero

Voz 0806 45:33 sí buenas tardes en Ferraz hablan de pinchazo y de fracaso de una convocatoria que demuestra según fuentes socialistas que las ideas unen la crispación no para hacer calar este mensaje están moviendo desde el PSOE una comparativa con otras manifestaciones dicen que frente a los cuarenta y cinco mil que han participado hoy en Colón en dos mil cinco hubo ciento sesenta y seis mil personas contra el matrimonio gay se congregaron ciento ochenta a mil personas en dos mil siete contra las sesiones saetas y más recientemente el año pasado en el ocho EM salieron a la calle ciento setenta mil en la marcha feminista que son como decimos datos del PSOE entre los mensajes más duros el del portavoz del Senado Ander Gil que habla en Twitter de pinchazo del globo que inflaron casado Rivera con mentiras que tienen las patas muy cortas pero la lengua muy largas según el portavoz del PSOE del PSOE en el Senado Blas Piñar tenía mayor poder de convocatoria

Voz 1827 46:23 gracias Inma hay también reacciones a esta concentración en Catalunya Ràdio Barcelona Sergi López bona tarda Bono tras

Voz 1895 46:28 por una parte del president de la Generalitat ha dicho en su cuenta de Twitter que el fracaso estrepitoso de la manifestación de hoy en Madrid según su criterio tendría que hacer recapacitar al PSOE dice Quim Torra que espera a los socialistas en la mesa del diálogo a la que los secesionistas irán a hablar del derecho de autodeterminación de Cataluña y en el ámbito municipal en el Ayuntamiento de Barcelona se ha celebrado una reunión esta mañana con cuatrocientos alcaldes catalanes para pedir un juicio justo han dicho para los presos independentistas la alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha aprovechado para pedir al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que no abandone el diálogo y que no haga caso a la manifestación de hoy en Madrid

Voz 37 47:06 el ente el diálogo entre que piensa diferente es siempre el camino aquellos que llaman a manifestarse contra el diálogo aquellos que hoy se manifiestan contra el diálogo

Voz 1895 47:18 marcan justo el camino contrario la alcaldesa de Barcelona también ha reivindicado que los presos puedan preparar el juicio fuera de las cárceles

Voz 1827 47:26 el Gobierno socialista cierra con esta concentración una semana