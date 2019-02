Hora 14 Fin de Semana (16/02/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde es la una en Canarias

Voz 2 00:04 no

Voz 1061 00:23 qué tal buenas tardes juntos y unidos así intentan los socialistas lanzarse a la carrera hacia las elecciones generales del veintiocho de abril después de su anuncio de adelanto electoral el presidente Sánchez está hoy en Sevilla con la que fue su rival dentro del partido con la presidenta andaluza Susana Díaz ambos se han cruzado mensajes en esa dirección la unidad Radio Sevilla Ana Fernández

Voz 0134 00:42 sigue unidad para conseguir el veintiocho de abril movilizar a su electorado y evitar un gobierno de la derecha con la extrema derecha como ha ocurrido en la Junta de Andalucía Pedro Sánchez ha reivindicado su gestión porque en ocho meses hemos hecho más ha dicho por la justicia social que el Partido Popular en siete años los pero el presidente del Gobierno ha defendido que durante estos días tienen que defender no sólo lo conseguido sino lo que se ha quedado sin hacer All culpa de la obstrucción de la derecha

Voz 1623 01:08 ya ha impedido amigos y amigas reformar el sistema de protección al desempleo sobretodo de los parados de larga duración se ha impedido el autoconsumo que es fundamental

Voz 3 01:18 al para democratizar un bien esencial como es la energía en nuestro país

Voz 1623 01:22 se ha impedido todo eso porque la derecha no quiere mira si su problema no es cómo gobierna la izquierda

Voz 3 01:29 lo que no quieres que gobierne la izquierda

Voz 0134 01:30 Sánchez que reclama para el PSOE la moderación y el sentido común ha prometido que antes de las elecciones su Gobierno aprobará el subsidio para los parados mayores de cincuenta y dos años y la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social para las cuidadoras de la dependencia ha sido durante un acto que acaba de finalizar hace tan sólo unos minutos en Sevilla en la ciudad más importante que gobierna el PSOE

Voz 1061 01:52 acto a esta hora del partido popular Pablo Casado ha reivindicado los anteriores gobiernos del PP se ha vuelto a presentar como dique ante los independentistas ya ha vuelto a apelar a la España que madrugada que levanta la persiana cada mañana ha dicho hoy siendo ese acto en Zaragoza David Marqueta adelante

Voz 0866 02:05 buenas tardes el presidente popular Pablo Casado está cerrando esta jornada dedicada a la economía y al empleo por eso las referencias han sido continuadas a los emprendedores capital fundamental para Casado para ayudar al que he pretendido por el partido al cambio económico que pretende este partido si gobierna también sustentado en el cambio tecnológico y en otro tipo de empleo como el que puede existir o al que se le debe ayudar y que existen la España va ya escuchamos a Pablo Casado

Voz 4 02:31 que el entorno burocrático fiscal industrial energético y educativo esté al servicio de quien ya ha de emprender ya sabe trabajar ya sabe crear empleo ya sabe incluso pagar impuestos para ocuparse de aquellos que no pueden hacerlo y necesita una ayuda

Voz 0866 02:51 continúa Pablo Casado que también ha hecho referencia ha lanzado mensajes tranquilizadores a la parte más social de su programa ha garantizado la continuidad del mantenimiento del sistema de pensiones en nuestro país y la ayuda a las personas dependientes

Voz 1061 03:04 a la derecha de Sánchez casado hoy en Zaragoza ya la izquierda Unidos Podemos intenta configurarse de cara al veintiocho de abril ya sabemos que en Valencia Compromís no va ir en coalición mientras que en Galicia las disputas internas han certificado que se rompen las confluencias y habrá dos listas y en Madrid enclave en este caso de las municipales y autonómicas Manuela Carmena e Íñigo Errejón han celebrado el primer acto conjunto demás Madrid Radio Madrid Sonia Palomino

Voz 1915 03:24 la presentación por todo lo alto ante más de un millar de personas Carmena Errejón Se han presentado por primera vez juntos en público en un acto en el sur de Madrid en el que ambos han abierto un diálogo con los asistentes y han reivindicado una educación y un transporte público su Madrid de todos frente han dicho el enfrentamiento y la división Manuela Carmena ha criticado la falta de colaboración del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid en asuntos como el de la lucha contra la contaminación espera que un gobierno demás Madrid en comunidad

Voz 0825 03:51 el viento permitan un trabajo conjunto de las dos

Voz 1915 03:54 distracciones

Voz 1061 04:00 ruidos lo va a ampliar Mariola ha ido a partir de y media la Iglesia española todavía no ha respondido a la ministra de Justicia que hace más de una semana le pidió información sobre los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes a pesar de que Dolores Delgado les recordaba a la Conferencia Episcopal que los delitos no pueden ser ocultados eso en nuestro país en el Vaticano a escasos días de una cumbre para combatir la pederastia en la Iglesia ha sido expulsado del sacerdocio el ex cardenal Macquarie por abusos llegó a ser la máxima autoridad de la Iglesia en Estados Unidos Javier

Voz 0866 04:25 era carrito ochenta y ocho años estaba acusado de abusos sexuales a menores y seminaristas y había sido ya recluido y apartado por el propio Papa Francisco ahora en la Congregación para la Doctrina de la Fe le declara culpable devuelva al Estado laico por lo que no podrá administrar sacramentos hice le retira cualquier tipo de sueldo una decisión que según el comunicado el Vaticano es definitiva y no está sujeta a Apelación deportes usual Caballero buenas

Voz 1509 04:48 les siete al buenas tardes ha arrancado la segunda parte en Balaídos Celta cero Levante dos marcaron Morales ICO que hay más fútbol para hoy a las cuatro y cuarto Rayo Atlético a las seis y media Real Sociedad Leganés y a las nueve menos cuarto Barcelona Real vallado son las dos y cinco es la una y cinco en Canarias

Voz 6 05:06 hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 1704 05:32 qué tal muy buenas tardes poner en valor la política la política útil para los ciudadanos es el compromiso con el que Manuela Carmena Íñigo Errejón han cerrado hace unos minutos el acto de presentación de la plataforma más Madrid con el que la primera aspira a conseguir gobernar seguir gobernando Madrid el segundo hacerlo en la Comunidad frente a los reaccionarios decía Íñigo Errejón a Madrid eso

Voz 1915 05:54 otra cosa ahora que en España los reaccionarios nos quieren hacer retroceder cincuenta años Madrid es otra cosa y como decía una pancarta en la Plaza Mayor Madrid es otra cosa Madrid vamos a demostrar que sigue siendo una ciudad y una región abierta solidaria combativa por las libertades por los derechos y por la justicia social Madrid es otra cosa vamos a cuidarnos vamos a mantener el cambio en el Ayuntamiento de Madrid vamos a gobernar la Comunidad de Madrid para el pueblo de Madrid muchas gracias

Voz 0825 06:22 tiene vivienda han centrado buena parte de este acto en el que han sido continuos los momentos de complicidad entre los dos

Voz 1410 06:28 como veis esta unión que hemos hecho de las dos plataformas integrando nos en esta gran plataforma con Íñigo ha sido un acierto que este chico sabe de política

Voz 6 06:39 qué bien habla Blair a la de más de andar por casa no

Voz 0825 06:51 pues imagínense que su casa está a escasos metros de una autovía de ocho carriles por los que a diario pasan miles de coches y así llevan décadas en el paseo de Extremadura los vecinos han empapelado este mediodía la zona con carteles en los que se ve el límite de velocidad a cincuenta kilómetros por hora piden al Ayuntamiento que agilice los trámites para convertir la entrada a Madrid por esta cinco en una vía urbana

Voz 0277 07:15 el problema es que después de cincuenta años estamos inquietos estamos inquietos porque claro nos enteramos que no hay presupuesto que no el proyecto definitivo lo tienen que hacer porque es que es es que este ley nos gustaría que hubiera sido el primer año que hubiera sido más ambiciosos más atrevidos indebido la ambición para no y además por qué esto no sé si lo debo decir que les voy a decir en mucho más vendible la Gran Vía

Voz 0825 07:40 en este Hora catorce saludaremos al delegado de Urbanismo y Desarrollo sostenible a José Manuel Calvo hay otras noticias que repasamos en titulares con Aurora Santos hizo aulas en sí

Voz 0159 07:55 tres personas han fallecido al colisionar frontalmente dos vehículos en Pozuelo del Rey El accidente se ha producido poco antes de la medianoche las víctimas son dos hombres de treinta y cuatro y cuarenta y cuatro años y una mujer de treinta y un años la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

Voz 1509 08:08 detenidos e integrantes de un grupo dedicado a la estafa en la compraventa de vehículos de segunda mano ofertaban a los propietarios ser los intermediario de la venta a la Guardia Civil ha encontrado al menos a veinte víctimas que aseguran que sólo cobrarán un quince por ciento del valor estipulado

Voz 0159 08:20 nuevos paros parciales en el Metro serán esta tarde entre las cuatro y las cinco bolas en las líneas pares del suburbano según el sindicato de maquinistas de metro los tiempos de espera oscilarán entre los siete y los quince minutos desde este sindicato quieren denunciar la saturación de los

Voz 1509 08:34 con trabajadores de Vodafone se han manifestado en las calles de la capital para protestar por el despido de mil doscientos trabajadores un cuarto de su plantilla en España la empresa justifica la medida por razones económicas y los sindicatos rechazan el ERE

Voz 0825 08:46 vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad Dirección General de Tráfico Jorge López buenas tardes

Voz 7 08:51 buenas tardes a esta hora tenemos dos accidentes de tráfico en las carreteras madrileñas uno en la M cuarenta en la zona de Val de Marín en dirección hacia las seis con kilómetros de tráfico lento y el segundo

Voz 0825 09:02 el juez de entrada gratuita

Voz 7 09:05 con dos kilómetros de retención más dio entrada a la capital también está gestionada la A6 a la altura del Plantío y la M cuarenta en Villaverde en dirección hacia el A4 también informamos que el puerto de Navacerrada legal el acceso está congestionado por la M seiscientos uno y para aquellos que vayan a la sierra ya tarde informamos que los párking de Navacerrada Rascafría están completos y el de Valdesquí en la M seiscientos cuatro en

Voz 0825 09:28 al ochenta por ciento gracias en DGT una cosa más todavía en la portada de este informativo la japan huy que en Madrid que arrastra a muchos aficionados a los personajes manga y los videojuegos o la música del país del este asiático están de enhorabuena Ifema está centrando en este caso

Voz 6 09:45 la llegada

Voz 0825 09:47 a todavía a esta hora innumerables aficionados a todas estas en todos los momentos para poder pasar su tiempo de ocio allí nos vamos Carlos Hernández buenas tardes

Voz 8 09:58 hola muy buenas tardes Isabel pues exitazo de público en esta octava edición de la Japan Week Madrid hasta veinte mil personas se han acercado a los pabellones dos cuatro y seis de Ifema para conocer más de cerca la cultura nipona hay disfrutar de la visita con motivo de este evento de algunos de los artistas de referencia de la cultura pop japonesa hasta ahora a los asistentes ese arremolinan torno algunos de los puestos de comida al final que se han instalado en la parte exterior del recinto recuperando fuerzas para una tarde que viene cargada de actividades entre ellas algunas de las que ya hemos podido ver esta mañana como actuaciones musicales talleres de ilustración manga concursos de Cos Play y sobre todo en espacios de reunión donde durante toda la mañana los asistentes han estado compartiendo impresiones y conociéndose mejor en un evento que según me contaban tiene como

Voz 0825 10:39 uno de los principales finalidades la de estrechar lazos entre

Voz 8 10:42 aficionados a esta cultura que encuentra en este momento la oportunidad de encontrarse una vez al año así nos lo contaban algunas de las asistentes

Voz 9 10:47 pues sí esto es mi tercera venir aquí iba unido porque siempre con los que me gustan y me gusta disfrutar ni pasármelo bien curso de Coldplay es buenísimo siempre una pasarela ya había muchísima gente con unos disfraces increíbles hechos por ellos mismos

Voz 0825 11:00 lo dicho que están disfrutando de lo lindo gracias Carlos día soleado que invita también a disfrutarlo luce el sol las máximas rondan hoy los diecisiete grados dos y once minutos de la pero vamos ya con todo Íñigo Errejón y Manuela Carmena han elegido Villaverde Bajo el sur de Madrid para celebrar el primer acto público de más Madrid con el que se presentan a las elecciones autonómicas y municipales en la nave el espacio elegido que se ha quedado pequeño continúa Sonia Palomino Sonia muy buenas ves o hola Isabel buenas tardes bueno educación y vivienda han sido desde luego los temas centrales de los que además han debatido con los asistentes a los que han querido trasladar la idea varias pero entre ellas una la idea el compromiso del trabajo por Madrid por la Comunidad en la política dicen menos cigarras y más hormigas sí

Voz 1915 11:51 vivienda educación y transporte público si una ciudad y una comunidad que mire más por todos ante cientos miles de personas de simpatizantes Errejón y Carmena han llamado a hacer una política respetable y útil para todos escuchamos

Voz 10 12:04 Diego Rejón

Voz 0825 12:10 parece que tenemos parece que tenemos algún problema con ese sonido Íñigo Errejón continuamos Sonia bueno Errejón

Voz 1915 12:16 pone efectivamente que reclamaban una política respetable y útil para todos y ha reivindicado también que Madrid sea otra cosa una ciudad abierta en la que trabajar juntos una colaboración que ha pedido también Carmena que ha reclamado una política valiente que se enfrente a las críticas refiriéndose por ejemplo a Madrid central ha reprochado a la Comunidad de Madrid la falta de colaboración durante esta legislatura

Voz 1410 12:38 porque la esencia de la ciudad es la solidaridad por eso no puede ser que alguien esté dispuesto por contaminar el aire alguien no puede decir a mi me importa un pito yo contar no porque contaminamos a todo se contamina el el Ayuntamiento de Madrid tiene muchas competencias como a mí me gusta decir muchas incumbencia pero necesitamos a la comunidad vais a ver cómo es necesario el que haya esa esa unión no

Voz 1915 13:04 extender las escuelas infantiles públicas a toda la región o asumir competencias del metro en la capital han sido también algunas de las propuestas en medio de una gran afluencia de público como tú decías Isabel de todas las edades que ha ovacionado en varias ocasiones a los dos líderes y en el que se ha hablado mucho de educación

Voz 0825 13:20 nací vamos a poder recuperar ese corte de Íñigo

Voz 1915 13:23 mejor porque antes de contarnos fe la biología o o que vamos a cero como nos vamos a organizar empezamos por hablar de educación pública de escuelas infantiles de colegios públicos hoy ciertos públicos porque es una declaración de intenciones esto es lo que queremos ser

Voz 0825 13:41 el acto lo cierto es que sea convocado como un desayuno de hecho sea repartido chocolate magdalenas caseras pero ha llegado casi casi a la hora de comer lo decíamos al principio es una elección no casual la nave de Villaverde desde luego muy pensada Sonia

Voz 1915 13:56 no no no es casual uno de los eslóganes de este acto es el de poner el sur en el centro este Espasa hay que decir que es arquitectónicamente muy impactantes una nave enorme contentos altos y muchísimas salas un espacio municipal enfocado a las empresas y traer este acto aquí es una forma de trasladar un mensaje dicen desde Madrid para extender las actividades y la política también claro más allá del centro de la ciudad en concreto a este distrito que Bono ha ido acumulando años de de mucha desigualdad de falta de inversiones si al inicio del acto se ha repartido un pequeño desayuno unos batidos de chocolate y unas magdalenas al final ha bromeado Carmena decía vamos a convertir Madrid en más magdalenas

Voz 0825 14:37 gracias Sonia prácticamente a la misma hora que Íñigo Errejón y Manuela Carmena presentaban su candidatura José Luis Martínez Almeida convocaba otro acto también de precampaña con el que parecía contra por lo menos querer contraprogramar Aurora Santos

Voz 0159 14:52 si el candidato del PP a la Alcaldía de la capital José Luis Martínez Almeida ha dejado claro que ésa no era la intención del acto y además ha aprovechado para criticar que Manuela Carmena haya utilizado esa nave de Villaverde cuando a ellos según ha dicho se la negó hace un par de meses también ha criticado la gestión de Ahora Madrid al frente del gobierno municipal se ha referido a la gestión de las dimisiones de miembros de la cúpula del Gobierno de bomberos municipal que tiene tenían lugar esta semana

Voz 1623 15:16 volveremos a poner en valor el trabajo del cuerpo de Bomberos del extraordinario Cuerpo de Bomberos este equipo de gobierno lo digo se está poniendo en peligro la seguridad de los madrileños en estos momentos está poniendo en peligro la seguridad de los madrileños no está garantizando la capacidad operativa de los parques de bomberos es sólo el bomberos los propios bomberos los que han dicho que ha habido una purga estalinista

Voz 0159 15:39 ha garantizado que todo esto acabará cuando llegue el al Gobierno y ha dejado claro que aunque las encuestas no lo digan así van a recuperar la Alcaldía de la capital

Voz 0825 15:48 la crítica política de candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid dos mil dieciséis

Voz 0277 16:01 sigue a la Cadena Ser Heidi sociales en Twitter arroba las seis cadenas

Voz 1084 16:12 es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 0055 16:15 no es lo mismo piel una salida hay que ver qué debería dimitir es decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir que no lo sé

Voz 6 16:24 en fin no tiene respuesta a una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es seamos claros Cadena cadenaser Raúl tiene seis años ya escrito y publicado

Voz 13 16:53 de matar ya está con los dragones viven en manada de de viento

Voz 14 17:01 otro Oscar tire doce años y ha creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante

Voz 15 17:08 cuando por ejemplo en esté en condiciones de conducir por cualquier motivo pronunciándose nuestra aplicación para buscar un conductor cercano y así cree condujo su coche al estudio que haya marca la obligación

Voz 14 17:18 la Ventana ese espacio donde no ponemos límites de edad a los creadores con Carles Francino Cadena SER

Voz 0825 17:34 no

Voz 17 17:36 no quiero escuchar a la calle para eh

Voz 18 17:50 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me

Voz 1915 17:56 barrunta yo mi millones de descargas

Voz 0825 18:07 los vecinos del Paseo Estremoduro han realizado hoy una pegada de carteles pegada protesta con la imagen de la limitación de velocidad a cincuenta kilómetros por hora el radar de tramo a setenta entraba ayer en funcionamiento pero creen que eso no es suficiente y piden al Ayuntamiento que acelere el proyecto de convertir esta autovía de ocho carriles la cinco de entrada a Madrid en una vía urbana como se ha comprometido ayer estuvimos allí en Batán a pie de autovía con Juan de Ecologistas en Acción Antonio de la plataforma campamento si con Mercedes de la asociación de vecinos

Voz 0277 18:41 primero se construyeron las casas era un bulevar tenía árboles tenía jardines era pues un pequeño paraíso al lado de la Casa de Campo pero en los años sesenta cuando empezó ya a la especulación se empezaron a construir casas en Alcorcón en Móstoles en todos estos pueblos y claro la gente venía en coche porque no había un servicio público apropiado

Voz 0509 19:06 los últimos aforamientos que están dentro de lo que es el proyecto de el Ayuntamiento de Madrid de transformación en vía urbana habrá de ciento veinte mil vehículos de los cuales un veinte por ciento corresponden al mismo distrito de Latina y el resto viene de de las ciudades dormitorios de Alcorcón Móstoles

Voz 0277 19:25 el coche por aquí Iber ver que efectivamente pasan muchos coches y otra cosa es estar aquí donde estamos nosotros y ver cómo es constante constante con John el tengo que decir que hay estudios que tenemos en la Asociación de Vecinos de personas que sufren estrés depresión a causa de este llamas tenemos informes médicos

Voz 19 19:47 es insoportable principio cuando uno a vivir aquí se encuentra con este tráfico como corrió en mi caso el año ochenta y uno frente al insoportable no te has habituado y creo que cero buenos habitual a todo pero claro a base de un déficit en tu estado de salud estado de nervios tensión la limitación de la velocidad es el primer paso efectivamente suena bellas queremos que se refuerce a simultáneamente el transporte público se hagan carriles de alta ocupación osea carriles autobuses de alta ocupación que sala alternativa Iker puso autobuses de personas con un automóvil los dos automóviles donde solamente una persona pedido que son realmente son cosas que tienen que ir políticamente pero lógicamente hay que adaptarlas ya

Voz 0277 20:26 nosotros queremos que estos pidas la zona viví bleu que podamos ir al médico sin pasar por esos túneles que podamos ir con nuestros hijos al colegio tenemos censados son unos tres mil que escolares todos tienen que pasaba indefectiblemente por estos terrarios esto es una verdadera vergüenza

Voz 0509 20:44 lo divide el distrito en dos hay barrios realmente que están aislados como este de Bagdad lo que vemos es que cualquier tipo de transformación aunque siga siendo una calle con mucho tráfico porque siempre va a ser un acceso a la ciudad de Madrid vemos que aquí hay muchas posibilidades de que ésta sea o no avenida que sea o el eje comercial y de ocio del del distrito Latina o corán mimo el único negocio que florece es la gasolineras así

Voz 0825 21:09 hablando de proyectos continúa íbamos esta conversación con los vecinos a pie nunca mejor dicho a pie de autovía José Manuel Calvo horas más la de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid muy buenas tardes muy buenas tardes la Gran Via luce más que la avenida de Extremadura

Voz 20 21:25 para nosotros no la Gran Vía estar importante cómodo como el paseo de Extremadura y como en este caso es la transformación de la A5 en vía urbana son proyectos igual de importantes y que lo que se enmarcan en el un nuevo modelo decididas que apuesta por un nuevo modelo de movilidad una movilidad más sostenible basado en el transporte público y que reduzca tráfico y contaminación

Voz 0825 21:46 pero ya escuchando a los vecinos se quejan de que no han tenido tanta prisa

Voz 20 21:50 pero son proyectos muy diferentes la Gran Vía era un proyecto ya ensanchar aceras de la calle la de las arterias principales de la ciudad de Madrid la transformación de la de urbana es un proyecto que requiere distintas etapas una primera etapa en primer lugar de consultas creo recordar que esto es una carretera donde tienen que informar el Ministerio de Fomento informar también la Comunidad de Madrid por tanto el Ayuntamiento de Madrid no actuaba solo hay que planificar un proyecto como digo aseado proyectos que nosotros dijimos que íbamos a hacer en dos etapas una primera etapa antes de las elecciones así se creció y así se ha hecho completándose que pasaba por la adecuación de los accesos que pasaba por la implantación de ser radar de tramo que ya está funcionando por la incorporación de un carril bus en sentido entrada que se va a ejecutar a lo largo de este mes y por lo tanto esa primera fase ya está digamos prácticamente completada y operativa antes de las elecciones luego lo que dijimos es la remodelación integral de la A5 en vía urbana es un proyecto que por su complejidad requiere ser abordado en los primeros años de una de una legislatura ahí un mandato de ahí que decidiera hemos plantearlo para la siguiente legislatura pero el proyecto está en marcha hombre lo que diría es bueno es cierto que los vecinos tienen prisa es cierto que los vecinos tienen la urgencia de que esto se solucione pero hay que recordar que lleva cincuenta años y que la primera persona que abordar este proyecto gratísima persona que ha abordado el problema así lo precisan

Voz 0825 23:16 la alcaldesa Manuela Carmena bueno ellos valoran esto valoran también el compromiso del Ayuntamiento pero la plataforma busca más compromisos presupuesto porque sino nos decían es como papel mojado ya hemos visto estos días lo importante que es tener un presupuesto

Voz 20 23:29 el Isabel española está presupuestado lógicamente porque es una obra que se ha ejecutado quiere decir dos cosas presupuestado de orquesta presupuestada ejecutada lógicamente habrá que pagarla con ese presupuesto que se consignó el año lo que sucede es que nosotros estamos en la redacción del proyecto del proyecto de ejecución de la A5 en vía urbana la relación de ese proyecto no requiere presupuesto porque lo hemos convenido precisamente con las empresas de autobuses de alta capacidad que operan en esta carretera se han comprometido a financiar la redacción de ese proyecto por lo tanto el Ayuntamiento de Madrid qué ocurre que una vez que el proyecto esté redactado después tenemos que ejecutarlo pero antes de ejecutar no hay que felicitarlo de licitación de estas características el Ayuntamiento de Madrid entre seis y ocho meses por tanto tenemos el proyecto de ejecución redactado antes de las elecciones como nos comprometimos y como así va ser aunque quisiéramos notar algo de obra antes de que termine este año no es posible porque licitar la licitación se ejecutarán a lo largo de este año y las obras empezarán en el dos mil veinte que es tal y como se les explicó a los vecinos

Voz 0825 24:33 una última cuestión porque el sonido desde luego no es el mejor posible hoy han empapelado la zona con señales de prohibido circular a más de cincuenta kilómetros por hora o el radar que decía usted de tramo delimita setenta ya está activo por qué no se ha reducido a cincuenta la velocidad

Voz 20 24:48 porque no es posible una vez se cierre moverle la cinco se transforme en vía urbana se incorporen los pasos de peatones que permita conectar los dos lados se dos semáforos en ese momento es posible rebajar la velocidad cincuenta kilómetros por hora ahora no es posible y además tendría poco sentido hacerlo

Voz 0825 25:05 pero explíquenos por qué no es posible

Voz 20 25:07 porque no tiene ningún sentido había que no va a operar como vía urbana hasta que no se remodela de parte integral entonces lo único que plantea qué ocurriría si participa la velocidad sin plantear alternativas de Bus VAO como sea como han dicho los vecinos sin plantear alternativas de mejora del transporte público único de la velocidad es claro generar una

Voz 21 25:30 un mayor tráfico la reducción de la velocidad

Voz 20 25:32 en sentido cuando la calle se transforma en una vía urbana cuánto se puede cruzar entre los dos lados a nivel sobre todo cuando se reduce la capacidad de tráfico cuando se plantear las alternativas correspondientes que son esos gurús vamos y que refuercen el transporte público

Voz 0825 25:46 bueno tenemos que dejar aquí José Manuel Calvo responsable de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes

Voz 20 25:56 muchas gracias a vosotros buenas tardes

Voz 0825 26:00 pues de coches seguimos hablando un choque frontal de dos coches ha costado la vida a esta noche a tres personas ha ocurrido en el término municipal de Pozuelo del Rey al este de la comunidad de los tres fallecidos son una mujer de treinta y un años que conducía uno de los coches su acompañante un hombre de XXXIV el conductor del otro coche un hombre de cuarenta y cuatro años los les han muerto en el acto en un impacto que según los servicios de emergencia ha sido brutal en una recta en una recta con visibilidad en este caso precisamente al de coches hacemos referencia también a una operación de la Guardia Civil una operación que ha intervenido con detenidos también una operación que tiene que ver con la compra venta de coches usados hay seis detenidos la historia se ha repetido porque no es la primera vez que la Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a este tipo de estafas en esta ocasión ocurrido en Rivas como decimos hay seis detenidos que utilizaban los anuncios que había en prensa y en Internet para ponerse en contacto comprar supuestamente los coches venderlos pero en realidad no cambiaban los trámites a los nuevos dueños

Voz 2 27:02 hora catorce los fervor

Voz 1509 27:05 Uxue Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes hoy se disputan las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto que se están celebrando en Madrid a las siete Barça Iberostar Tenerife y a las nueve y media Joventut Real Madrid en fútbol a las cuatro y cuarto derbi en Vallecas entre el Rayo y el Atlético de Madrid mañana a las doce será el turno del Real Madrid esta mañana ha hablado Solaris sobre Vinicius

Voz 22 27:23 es un chico que ya lo hemos comentado no es jovencísimo y ha tenido una una proyección en estos meses realmente impresionante estamos todos muy contentos porel y con él por supuesto que tiene mucho

Voz 1509 27:35 el Leganés jugará en Anoeta ante la Real Sociedad a las seis y media allí en Segunda División el Alcorcón se enfrenta al Oviedo desde las ocho en el Carlos

Voz 0825 27:42 tiene gracia su Sue y para terminar una propuesta para este fin de semana propuesta teatral en que nos lleva al teatro de la Comedia Entre bobos anda el juego Marta García

Voz 1513 27:55 representada por primera vez en mil seiscientos cuarenta y cinco en las fiestas de Carnaval y con el Rey Felipe IV como espectador Entre bobos anda el juego de Francisco de Rojas Zorrilla es lo que se conoce como una comedia de figurón con un protagonista lleno de faltas y defectos al que el autor caricaturiza hasta llegar a la burla Final Entre bobos anda el juego es una comedia de enredos que se acerca la farsa con una mujer joven obligada por su padre a casarse con un tipo despreciable acosada por un segundo hombre enamorada de un tercero blandito pusilánime dirige Eduardo Vasco con versión de Yolanda Pallín que retrata el figurón Don Lucas cigarral como el rey de los cuñados

Voz 23 28:36 es un típico cuñado que todo lo sabe un experto en todo logia un nuevo rico que ha ascendido de manera vertiginosa hay conocemos señores así señores que se in visten de

Voz 24 28:49 hace una superioridad de una dignidad de la que carecen

Voz 23 28:54 qué hacen gala además de su falta de tacto de es un falta de educación de su falta de cultura de inteligencia porque tienen mucho dinero

Voz 1513 29:05 dice Pallín que la risa no salva de nuestro propio ridículo porque aunque nadie querría ser cómodo Lucas nadie cree serlo el que más listo se creía dijo aquello de Entre bobos anda el juego

Voz 0825 29:34 en el teatro de la Comedia hasta el tres de marzo Entre bobos anda el jo así vamos a llegar a las dos y media la información continúa como siempre aquí en la SER diecisiete grados de máxima hoy en Madrid Hora catorce un sábado

Voz 1 30:03 son

Voz 1061 30:03 las dos y media es la una y media en Canarias quedan más de dos meses pero ya empieza a aparecer a una precampaña qué tal buenas tardes el día después de la convocatoria de elecciones generales adelantadas para el veintiocho de abril el presidente del Gobierno ha estado con Susana Díaz en Sevilla una imagen la de Sánchez y Díaz que busca enviar un mensaje de unidad socialista después de que la relación entre ambos haya vivido altibajos el último apenas en diciembre después de la derrota electoral de la ex presidenta de Andalucía unidad frente a las derechas es el mensaje mientras Sánchez avisa también de que el Gobierno va a seguir con sus medidas hasta agotar la legislatura

Voz 6 30:50 que hay que ir con fortaleza con Toni y con mucha unidad

Voz 3 30:56 tomemos nota también de Gràcia Susana por tu compromiso con Andalucía por tu compromiso con el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía quiero que sepa todo el mundo que estamos juntos y estamos unidos Susana

Voz 1061 31:07 en este Hora catorce además de lo político con las elecciones en el horizonte les vamos a contar también que la Iglesia sigue sin responder a la información que la ministra de Justicia le pidió sobre los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia el mismo día en el que el Vaticano ha expulsado el sacerdocio precisamente por abusos al ex cardenal macarra que llegó a ser la máxima autoridad de la Iglesia en Estados Unidos Estados Unidos despierta hoy en emergencia nacional la declaró ayer Donald Trump para intentar conseguir los fondos de la construcción del muro fronterizo con México los demócratas amenazan con una batalla legal Almudena López sino buenas tardes

Voz 1509 31:44 buenas tardes Trump se ha ido este fin de semana a Florida después de declarar la emergencia nacional el lunes va dar

Voz 0825 31:49 un discurso allí sobre Venezuela hoy su vicepresidente

Voz 1509 31:52 de Mike Pence ha pedido la Unión Europea que reconozca a Juan guardó como único presidente legítimo del país caribeño

Voz 1061 31:58 misionero español ha muerto asesinado en un atentado yihadista en Burkina Faso

Voz 1509 32:01 el cordobés Antonio César Fernández de setenta y dos años ha muerto este viernes al verse atrapado en el fuego cruzado durante un atentado yihadista a cuarenta kilómetros de la frontera sur del país llevaba cincuenta y cinco años como salesiano que trabajaba en África desde mil novecientos ochenta y dos mil Geria

Voz 1061 32:16 a sus elecciones horas antes de ir a las urnas el país

Voz 1509 32:18 más poblado de África hay primera potencia petrolera del continente tenía previsto celebrar los comicios mañana pero tras una revisión del Plan Logístico la Comisión Electoral ha llegado a la conclusión de que hay que aplazarla para garantizar que sean unas elecciones libres y creíbles los

Voz 1061 32:31 Óscar que se iban a dar en pausa publicitaria sea nadar

Voz 1509 32:33 en abierto el corto madre del español Rodrigo Soro hoy en compite en Mejor cortometraje de ficción una de las categorías que se iban a entregar durante las pausas publicitarias junto a fotografía edición maquillaje y peluquería muere el actor que interpretó a Hitler en el hundimiento el suizo Bruno Ganz considerado uno de los actores contemplar contemporáneos de habla alemana más importantes ha participado en películas como el amigo americano Cielo sobre Berlín o UDEF o de trafican interpretando al psicoanalista Sigmund Freud pero sin duda su papel más conocido internacionalmente

Voz 6 33:09 sí

Voz 1509 33:12 ha sido como dices el de Adolf Hitler en la película El hundimiento titulares del deporte Uxua Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes en juego la segunda mitad en Balaídos Celta cero Levante tres dos goles de Morales y otro Deco que dan la victoria momentánea al conjunto levantinista a las cuatro y cuarto derbi madrileño entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid a las seis y media Real Sociedad Leganés y a las nueve menos cuarto Fútbol Club Barcelona Real Valladolid en baloncesto la gran cita del fin de semana es la Copa del Rey hoy se disputan las semifinales a las siete Barça Iberostar Tenerife y a las nueve y media Joventut Real Madrid

Voz 1061 33:41 fin de semana de mucho sol y temperaturas elevadas en casi todo el país a partir de mañana se anuncian cambios con un frente que va a traer lluvias especialmente al norte precisamente en Cantabria se ha activado el nivel dos contra incendios porque en estos momentos hay diez focos activos en toda la Comunidad todo apunta a que son intencionados Radio Santander miran Azkue

Voz 1593 33:58 una especie de neblina que no es natural sino resultado de los incendios cubre prácticamente toda Cantabria una humareda que hace incluso difícil divisar a esta hora la bahía de Santander actualmente hay diez incendios activos en zonas medias y altas de la comunidad la mayoría en zonas de matorral pero también de eucalipto robledal desde ayer por la tarde se han registrado veintidós incendios más de ochenta desde el pasado jueves todos ellos provocados por ello desde la Dirección General de Medio Natural Se pide la colaboración ciudadana

Voz 1061 34:26 sábado dieciséis de febrero son las tres menos veinticinco las dos menos veinticinco en Canarias

Voz 1 34:30 en la Cadena Ser

Voz 25 34:35 por qué no una hipoteca sin comisiones hipoteca variable Openbank desde Euribor más cero ochenta y nueve Tina anual sólo con tu nómina no busques más condiciones en Open Bank punto es hipoteca tipo variable el Banco de futuros hoy tipo fijo primer año uno noventa y nueve Tae variable uno cero seis

Voz 26 34:55 hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuchaste así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 0825 35:02 primero llama Gil rápido

Voz 1061 35:04 yo tengo que hacer lo mejor posible

Voz 27 35:07 esto es lo que es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas les diga sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entre ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 0825 35:28 Pedro Sánchez en Sevilla Pedro Sánchez con sus

Voz 1061 35:30 a Díaz en el día después de que anunciara el adelanto electoral un acto para intentar escenificar la unidad el partido y un acto también para insistir en que el Gobierno va a tratar de seguir adelante con sus medidas de aquí a la cita electoral acto pues con tono de precampaña que ha estado siguiendo Ana Fernández buenas tardes

Voz 0134 35:44 qué tal buenas tardes en su primer acto de precampaña Sánchez ha reivindicado al PSOE como el partido de la moderación y el sentido común frente a una derecha radicalizada tras pactar contra la con la ultraderecha al presidente del Gobierno ha lamentado que hayan tumbado los presupuestos sociales que necesitaba el país y que lo hayan hecho no porque cuestionen cómo gobierna la izquierda sino porque no quieren que gobierne la izquierda a la que ahora le quieren poner un cordón sanitario

Voz 1623 36:07 da igual que nos tengan un cordón sanitario que digan que no quieren hacer nada mi miedo

Voz 3 36:13 entenderse con el Partido Socialista porque el cordón sanitario que lo va a quitar con su voto son los españoles y españolas el próximo veintiocho de abril dándolos una mayoría

Voz 1623 36:31 ah y la primera medida que tomará el nuevo Gobierno socialista será aprobar unos presupuestos sociales para cerrar la brecha de desigualdad de precariedad falso

Voz 0134 36:45 especialmente duro ha estado Sánchez con el Partido Popular que con Rajoy llegaba tarde y mal ahora dicho no quiere llegar y sólo quiere involución han tomado sus presupuestos el presidente ha prometido que antes de las elecciones su Gobierno aprobará el subsidio a los parados mayores de cincuenta y dos años ir recuperará las cotizaciones a la Seguridad Social para las trabajadoras de la dependencia

Voz 1061 37:06 mitin de Sánchez y Díaz acto después de más de dos meses después de la derrota en las elecciones andaluzas de la presidenta de la Junta Ana ávido saludo entre ambos en el escenario y venían dicen en el PSOE que venían de tomar un café juntos

Voz 0134 37:16 sí Díaz y Sánchez se han esforzado hoy más que nunca en aparentar esa unidad han llegado a este salón donde todavía nos encontramos juntos después de tomar un café en una de las salas de este hotel no comparecían juntos desde las elecciones andaluzas hace dos meses último acto conjunto el segundo de toda la campaña andaluza

Voz 0825 37:34 fue en Marbella y hoy sí que se han querido

Voz 0134 37:37 yo mostrar cercanos se han besado en el escenario se han dirigido palabras en sus discursos aunque finalmente han abandonado este hotel sevillano por separado

Voz 1061 37:45 gracias Ana Susana Díaz comprobó fue la primera rival en hacerlo la capacidad de resistencia de Sánchez en aquella pugna por el liderazgo del partido una relación de idas y venidas que volvió a enfriarse después de que Díaz perdiera la presidencia de la Junta de Andalucía luego Ferraz ha intentado reconducir esa situación hasta llegar a una tregua Inma Carretero

Voz 0806 38:00 la primera reacción de la dirección federal después de las elecciones del dos de diciembre fue intentar moverle la silla Susana Díaz justo al día siguiente de los comicios hablaron de la necesidad de regenerar el partido en Andalucía ya al poco Pedro Sánchez incluso certificó que se había producido un fin de ciclo en esa comunidad y esas fueron sus palabras mientras Susana Díaz se despedía de los suyos en San Telmo confiando en que pronto volverían a sus despachos porque su intención es quedarse en la oposición hasta el final Isère la candidata en las próximas autonómicas en Ferraz admiten que se pasaron de frenada con su primera reacción tras el batacazo andaluz de hecho hubo mucha preocupación entre los cuadros del PSOE porque ese desencadenarse una la guerra interna antes de las municipales así que Seve cree la tregua a pesar de la distancia absoluta entre Sánchez y Díaz por ahora a lo que se está dedicando a la dirección federal esa ganar espacio en esa Federación confiando dicen en que la dirigente andaluza pierda apoyos una vez apeada de la Junta del resultado del veintiocho de abril y de Sánchez puede o no volver a la Moncloa va a depender su capacidad de controlar el partido en anda

Voz 1061 39:07 Lucía por cierto el PSOE ha empezado la carrera hacia el veintiocho de abril con dos maneras por un lado la unidad y por el otro las derechas a las que los socialistas intentan diluir en una misma amalgama el otro día aquí en la SER la ministra de Justicia habló de la derecha triplica hoy el líder del PSC Miquel Iceta ha tirado de otra imagen

Voz 0866 39:22 el calambre tras implantar ya sabes que la derecha se haya inventado un pretendido gobierno Frankenstein pero lo que quieres es ocultar su determinación de construir un gobierno Francos que es lo que realmente

Voz 6 39:34 demostró con su puesto precio

Voz 1061 39:37 en el PP hoy Pablo Casado ha vuelto a presumir de que gracias a su partido sea detenido la venta de España a los independentistas dice Casado insiste en esa tesis en que gracias a la manifestación del domingo a las cuarenta y cinco mil personas que fueron a Colom convocadas por PP Ciudadanos y Vox gracias a ellos se ha terminado la legislatura de Sánchez a pesar de que para cuando se celebró esa manifestación el Gobierno ya había dado por suspendidas las negociaciones con los independentistas por su inmovilismo con el derecho de autodeterminación

Voz 4 40:02 que gracias al Partido Popular el Gobierno ha tirado la toalla gracias al Partido Popular a lo que hemos venido denunciando les hemos encontrado negociando con los separatistas gracias al Partido Popular hemos visto que esta legislatura por fin pone un punto

Voz 24 40:20 dado

Voz 1061 40:21 unidad es uno de los mantras del PSOE ya su Izquierda hoy se ha certificado en Galicia la fractura interna de En Marea Se rompe la confluencia ya habrá dos listas Radio Galicia Ainhoa Apestegui

Voz 0028 40:29 este sábado se ha consumado esa ruptura que estaba cantada en la llamada Unidad Popular que en las generales de hace tres años consiguió cinco diputados pero no permitió En Marea mantener un grupo propio dentro del espacio de Unidos Podemos la izquierda rupturista gallega concurrirá por separado al veintiocho a por un lado En Marea el proyecto que lidera Luis Villares y por otro la coalición que formarán Podemos Galicia Esquerda Unida ya Nova partido de corte nacionalista el apoyo de cuatro de los cinco diputados a los presupuestos de Pedro Sánchez y el voto en contra de Alexandra Fernández certificó la fractura a la que hoy han puesto voz Villares por un lado y Antón Gómez Reino pelota

Voz 0825 41:06 iremos comprenderlo dos nuevos errores

Voz 28 41:08 que fue un error presentarse por una fórmula jurídica Zenón permitiese tener grupo parlamentario propio

Voz 0825 41:13 yo creo que no vamos a perder

Voz 20 41:16 algo que para no se pasado

Voz 0028 41:18 la ruptura podría tener consecuencias graves y se traslada al grupo parlamentario que es el principal de la oposición al PP en la Cámara gallega

Voz 1061 41:25 es una de las imágenes de este sábado que les hemos contado ese ese reencuentro de Sánchez y Díaz una vez convocadas las elecciones generales pero hay un tándem que por primera vez ha celebrado un acto junto es en este caso con la vista puesta en la otra cita electoral en las autonómicas y municipales del veintiséis de mayo Manuela Carmena alcaldesa de Madrid e Íñigo Errejón aspirante a presidir la Comunidad por más Madrid juntos en dos sillones han charlado ante sus simpatizantes esta mañana y Sonia Palomino buena pues buenas tardes

Voz 1915 41:49 Carmen hay Errejón ha marcado lo que serán los ejes de su programa unos ejes que pasan por una defensa de los servicios públicos en su oprimen el acto juntos desde que anunciaron su tándem en esta plataforma más Madrid para las elecciones municipales y autonómicas y que cuenta ya con diez mil nuevos inscritos durante hora y media ambos han dialogado con los asistentes ya han propuesto dejar de lado el enfrentamiento político España está últimamente llena de cigarra que hace mucho ruido pero que trabaja menos que las hormigas que hace mucho ruido pero que no construyen que nos ayudan que no ayudan a la gente que más lo necesita nosotros queremos gobiernos en la ciudad en todos los municipios de Madrid de la Comunidad de Madrid de hormigas Manuela Carmena criticado por su parte la falta de colaboración del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid en asuntos como el de la lucha contra la contaminación y esperó un gobierno de más Madrid Comunidad Ayuntamiento permita un trabajo conjunto de las dos administraciones

Voz 1410 42:43 gobernar significa conocer bien la situación después tomar las medidas que hay que tomarlas tomarla sin miedo tomarlas con prudencia tomarlas con valentía fijaros que digo las dos cosas la prudencia porque cuando uno hay que rectificar se rectifica la valentía porque cuando hay que resolver un problema se resuelve no se miran los votos no sentirán lo que diga la oposición le pongáis Gauda

Voz 1915 43:09 todo en un emplazamiento que no es casual una nave de Villaverde Bajo una de las zonas con la renta más baja de la capital con la idea de trasladar los proyectos las inversiones y también la política todas las zonas de la región

Voz 1061 43:19 Moncloa el Congreso y el Tribunal Supremo son los tres ejes sobre los que ha girado la semana que estamos terminando en el alto Tribunal ya sabes juzga a los líderes independentistas por el referéndum ilegal del uno de octubre allí hemos escuchado las acusaciones a las defensas a Junkera Safor pero también al juez Marchena que ha dejado algunos momentos que merece la pena subrayar Nos ayuda Alberto Pozas

Voz 0055 43:37 Manuel Marchena ha necesitado tres días para marcar el paso a todas las partes del proceso mensaje claros sobre todo para la acusación popular que ejerce Vox nada de debate sobre la ideología de nadie que sólo va a poder centrarse en los aspectos fácticos y nada de usar las cuestiones previas para criticar que los encarcelados lleven lazos amarillos la sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico el presidente del tribunal también ha tenido tiempo para parar los pies a la Abogacía del Estado cuando interrogando a Joaquim Forn preguntaba una y otra vez lo mismo según el juez para obtener la respuesta que quería

Voz 1623 44:09 yo he podido hacer este trabajo de esta manera sin ningún tipo de problema yo tendría problemas en el juego de acuerdo pausa a formular preguntas

Voz 0055 44:18 asimismo mensaje para la Fiscalía piense dice vamos a intentar al señor fiscal vamos a intentar formular preguntas y por último advertencia para las defensas no intenten dilatar el juicio porque eso sólo perjudica a los acusados un minuto para es mire cuáles son los vamos a ver señor letrado señor letrado mire lo que no podemos hacer como ya hizo durante el juicio por la consulta soberanista del nueve de noviembre de dos mil catorce de Manuel Marchena intenta que el juicio del proceso no deja de ser un juicio y no se convierta en una espectáculo

Voz 1 44:50 sería como si la primera tarde buena de primavera

Voz 29 44:53 a tu jefe te dar la tarde libre y te vas a una terracita ya aparecen todos tus amigos y se quedan llega tu profesor favorito y también se queda Hypo abuela trae empanada casera tú ya sabes no

Voz 30 45:06 Carlos bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir aún muy comprobarlo turismo La Ser presenta el encuentro la vida buena en el teatro Gastambiles de Tudela del ocho al diez de marzo con María Barranco Wyoming Maribel Verdú David Trueba Pilar Jericó Santiago Segura y muchos más adquirida Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales desde ciento sesenta y tres euros por persona informa te en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar edito es patrocinan Bardenas Reales Reserva de la Biosfera Gobierno de Navarra colabora Ayuntamiento de Tudela

Voz 1 45:43 por qué no un hipotecas

Voz 25 45:45 comisiones hipoteca variable Openbank desde Euribor más cero ochenta y nueve Tina anual sólo con tu nómina no busques más condiciones en Open punto es hipoteca tipo variable el Banco de futuro hoy tipo fijo primer año uno noventa y nueve Tae variable uno cero seis

Voz 1061 46:05 la semana que viene en el Vaticano empieza una cumbre convocada por el Papa Francisco para combatir la pederastia en la Iglesia allí iban a estar representantes de la Conferencia Episcopal Española que sin embargo sigue sin dar todos los avances necesarios aquí en España en la lucha contra los abusos hoy en la SER les contamos que la Conferencia Episcopal todavía no ha contestado la ministra de Justicia que le pidió información sobre las investigaciones de los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes Mariola al herido

Voz 0259 46:29 hace más de una semana que la ministra ha llegado envió una carta al presidente de la Conferencia Episcopal para reclamar la información sobre la pederastia en la Iglesia

Voz 31 46:37 que se nos informe sobre los casos las investigaciones los supuestos en los que hay esta implicación porque porque creo que la verdad es muy importante para prevenirla por las víctimas