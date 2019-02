Hora 14 Fin de Semana (17/02/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de nata

Voz 1061 00:02 ardes la una en Canarias qué tal buenas tardes segundo día de esta larga precampaña que nos va a llevar hasta las elecciones generales del veintiocho de abril el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza sigue intentando transmitir imagen de unidad hoy ha estado con uno de sus barones con el extremeño Guillermo Fernández Vara en Mérida Sánchez ha vuelto a insistir en la idea del cordón sanitario que la derecha intenta poner en torno a él tantos a la ultraderecha siguiendo ese acto sol Grajera

Voz 4 00:46 imagen de unidad en el primer gran acto de precampaña del PSOE extremeño en Mérida en un clima de entusiasmo en el que los socialistas encabezados por vídeo Fernández Vara han brindado su caluroso apoyo y respaldo a Pedro Sánchez quien ha indicado la agenda social la subida del Salario Mínimo Interprofesional las pensiones el pacto contra la violencia de género lo hecho y lo que queda por hacer la España que nosotros defendemos decía caben todos y todas España que nosotros defendemos los pues que queremos cabe

Voz 5 01:14 todas estas selecciones del veintiocho de abril vamos a hablar mucho de España vamos a hablar mucho de España mira antes Guillermo hablaba de la foto de Colón que ha representado la foto de la plaza de Colombia hace una semana

Voz 6 01:27 involución involución

Voz 5 01:29 es una foto que va contra la historia y España lo que necesita es conquistar su futuro la próxima década no regresar cuarenta años atrás

Voz 4 01:36 ha apelado al voto y a la movilización del electorado de izquierdas frente a la amenaza decía de la derecha extrema derecha en auge no sólo en España ya la abstención que puede devolver al país a cuarenta años atrás

Voz 1061 01:47 mientras tanto PP y Ciudadanos también con actos hoy en los que han vuelto a centrar sus ataques al presidente Sánchez en sus supuestos pactos con los independentistas planteando la precampaña para el veintiocho de abril como un plebiscito sobre Cataluña resumimos con Javier Carrera

Voz 0866 02:00 lo hacía Pablo Casado rodeado de los candidatos de su partido en Madrid a los que animaba a salir a la calle para decir que su partido ha evitado históricamente según él la ruina económica pero también la ruptura

Voz 7 02:11 España si queremos seguir viendo un presidente del Gobierno de España negociando en Pedralbes la destrucción de España para seguir un par de semanas más en el Falcon es su palacio de la Moncloa

Voz 8 02:21 destrozando España esos de lo que tenemos que hablar

Voz 7 02:24 más dijo el líder de Ciudadanos Albert Rivera

Voz 0866 02:26 que desde Barcelona introducía ya otro supuesto él de que Sánchez pueda conceder indultos a los independentistas

Voz 9 02:32 yo pregunto si les acaban condenando el señor Sánchez va a respetar la justicia o va a conceder indultos a los golpistas esa es la pregunta con la que hay que ir a las urnas señor Sánchez tiene que contestar al revés

Voz 0866 02:44 en un acto por cierto en el que Rivera ha aprovechado para anunciar como no podía ser de otra manera que se presenta a las primarias para ser candidato a la Presidencia del Gobierno

Voz 1061 03:00 en Barcelona se lo venimos contando desde primera hora los Mossos siguen investigando la muerte de una mujer que ha sido encontrada en la playa de Somorrostro presentaba marcas en el cuello se mantienen abiertas todas las hipótesis Radio Barcelona pum sí

Voz 0196 03:11 a esta hora todas las hipótesis están abiertas a la espera de conocer los resultados de la autopsia Un testigo ha alertado a una patrulla de los Mossos pasadas las tres de esta madrugada porque había una mujer de entre cincuenta cuenta de cinco años que estaba tumbada en la arena en la playa del Somorrostro desde hacía varias horas la policía comprobado que estaba muerta los servicios de emergencias médicas han apuntado en una primera valoración que podría haber muerto por asfixia tenía marcas en el cuello han activado los agentes del Área de Investigación Criminal de Barcelona ya a esta hora como decíamos están pendientes de la autopsia

Voz 1061 03:41 ya en Cantabria siguen los trabajos para extinguir los veintitrés incendios que a esta hora continúan activos el Gobierno ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias miran Azkue

Voz 10 03:50 la situación es muy complicada así lo reconocen efectivos de Protección Civil y responsables del Gobierno desde el jueves han registrado más de cien incendios y ahora mismo hay treinta y cuatro activos por todo el territorio cántabro exceptuando el sur de la región el Gobierno de Cantabria ha pedido apoyo a la UME a la Unidad Militar de Emergencias ya han llegado los primeros cien militares y esta tarde van a llegar otros cien el viento sur y las altas temperaturas han facilitado la propagación del fuego todos son intencionados y el Seprona ha detenido ya a un hombre de treinta y cinco años al que han sorprendido prendiendo fuego en la parte baja del Monte Saja

Voz 1061 04:23 ibamos con los deportes porque el Real Madrid acaba de perder en casa contra el Girona Uxue Caballero buenas tardes

Voz 1509 04:27 qué tal buenas tardes y sorpresa en el Bernabéu ha perdido ante el Girona por una dos comenzó anotando Casemiro pero Stuani de penalti uno de penalti y Portu dieron la vuelta al marcador Sergio Ramos acabó expulsado por doble amarilla a los blancos alejan un poco más de la Liga ahí esta jornada veinticuatro Nos deja más partidos para hoy a las cuatro y cuarto Valencia Español a las seis y media Villarreal Sevilla ya a las nueve menos cuarto Betis árabes y el Atlético de Madrid femenino está en la final de la Copa de la Reina tras ganar al Barcelona por dos a cero con doblete de luz mina Da Silva

Voz 1061 04:54 pues así llegamos a las dos y cinco la una y cinco en Canarias

Voz 11 05:01 hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:19 qué tal muy buenas tardes café con bollería un euro una pizza y dos tercios de cerveza siete asociaciones vecinales y de prevención de la ludopatía advierten el sector del juego en Madrid busca como bares nuevos clientes tirando los precios María José y Silvia trabajan en la comisión vecinal e intenta frenar esta nueva práctica

Voz 1268 05:37 resulta que ahora te va a salir más barato para un joven pues la tarde tomarte una cerveza calentito Augusto no sé que en ese tipo de de locales que el botellón en la calle esperando que venga la Policía a cambio corres el riesgo de convertir este nudo pata tal no puede ser que a algo

Voz 13 05:53 Ladero ofreciendo un servicio de cafetería como reclamo para una actividad al juego

Voz 0825 06:00 mañana de domingo en la que varios centenares de personas se han vuelto a concentrar en la capital convocados por la Marea Blanca protesta que ha sido la antesala de las que se han convocado para los próximas semanas contra el recorte en el cierre de los centros de salud por la tarde

Voz 14 06:14 teníamos a pedir también especialmente que no se recorten los horarios de atención de los centros de salud yo trabajo por la mañana si sólo llegar a mi casa sobre las siete de la tarde yo habitualmente cuando voy a consultas a las siete ocho de la tarde

Voz 0825 06:28 ella trabaja en turno de mañana son

Voz 1490 06:31 no ir al médico por la tarde y no voy a tener mi médico de familia que me atienden y mi pediatra para niños cada día me va a haber uno cuando lo necesite el parece una privatización a escondidas

Voz 0825 06:42 aquí el Partido Popular ha presentado esta mañana en Torrelaguna a sus cuarenta y dos candidatos a las alcaldías de municipios en la Sierra Norte de Madrid lo ha hecho su presidente Pablo Casado en un acto en el que también ha estado Isabel Díaz Ayuso candidato a la Presidencia regional que se dirigía en estos términos al partido gracias al que

Voz 8 07:00 pierna aquí en la Comunidad a Ciudadanos ya empiezan a diferenciar el Santísimo del socialismo ojo que me decís de aquellos que quieren blanquear no aquellos que van de naranja que son simplemente un pomelo porque son

Voz 15 07:17 hoy tan agita por fuera por dentro Ross

Voz 0825 07:25 en la Guardia Civil trata de esclarecer la muerte de tres hombres vecinos de Colmenarejo por ahí iniciamos el repaso a otras noticias en titulares con Aurora Santos Paul Asensio una

Voz 0159 07:34 hombre de treinta años se ha suicidado al precipitarse desde la azotea de un edificio en la Plaza de Castilla después de matar presuntamente a dos familiares en su vivienda en Colmenarejo la Guardia Civil que se ha hecho cargo de la investigación dice que podrían tratarse de su padre y su tío

Voz 0808 07:48 la delincuencia ha aumentado en la Comunidad de Madrid un dos coma tres por ciento en dos mil dieciocho según datos del Ministerio de Interior los delitos contra la libertad sexual han aumentado un catorce por ciento y el tráfico de drogas un veintiuno coma cinco por el contrario los robos con violencia han disminuido un once por ciento los homicidios han reducido de treinta en Nueva XXXVI

Voz 0159 08:05 cuerda unida rechaza dialogar con somos Alcalá en la ciudad complutense consumando la división de la izquierda de cara a las elecciones municipales somos Alcalá actualmente en el Gobierno ofreció abrir un diálogo e Izquierda Unida que sólo contempla acudir a las elecciones en confluencia con Podemos

Voz 0808 08:19 el Ayuntamiento de Alcorcón ha puesto en marcha una nueva aplicación para convertir cuatro parque del municipio en entorno accesible para personas con discapacidad fundamentalmente visual sin necesidad de hacer obras la aplicación móvil es gratuita ha sido aprobada en el parque de los Castillo del municipio

Voz 0825 08:32 la hija del deporte malas noticias para los seguidores del Real Madrid PSOE Caballero buenas tardes de

Voz 1509 08:38 sí qué tal buenas tardes sorpresa en el Bernabéu porque ha perdido ante el Girona por uno a dos y Sergio Ramos acabó expulsado por doble amarilla el Atlético de Madrid femenino está en la final de la Copa de la Reina tras ganar al Barcelona por dos a cero en baloncesto el Real Madrid jugará esta tarde en la final de la Copa del Rey ante el Barça Lassa a partir de las siete y media

Voz 0825 08:57 y de nuevo un jugador de fútbol en este caso reconoce haber defraudado dinero al fisco gestionando sus derechos de imagen es el portugués Ricardo Cavallo defensa del Real Madrid entre dos mil diez y dos mil doce el Tribunal Supremo ha confirmado para él siete meses de cárcel por defraudar más de medio millón de euros pero ha decidido también subir la multa Alberto Pozas

Voz 0055 09:16 el ex defensa del Real Madrid fue condenado en un primer momento por la Audiencia Provincial a siete meses de cárcel por defraudar más de medio millón de euros gestionando sus derechos de imagen a través de un entramado societario que pasaba por las islas Virgenes Panamá e Irlanda lo hizo entre dos mil once y dos mil doce circunstancias similares por las que han sido condenados Messi o Cristiano Ronaldo por las que va a ser juzgado Savia Alonso la Fiscalía de Madrid se conformó con su condena pero la Abogacía del Estado recurrió y ahora es el Supremo el que confirma la pena de cárcel pero aumenta su multa hasta los trescientos sesenta mil euros además de todo el dinero que ya ha pagado los jueces aumentan la parte económica de su condena porque aseguran hizo circular su dinero por varios paraísos fiscales facilitando su impunidad

Voz 0825 09:55 gracias la Alberto luce el sol temperaturas que llegan hoy a los diecisiete grados de máxima eso hoy domingo porque según la previsión la próxima semana llegaremos a los veinte de momento y a esta hora el termómetro marca trece en el centro de Madrid

Voz 1061 10:10 hora catorce Madrid

Voz 0825 10:12 bueno vamos ya con todo comenzando por la última hora de ese tremendo suceso la Guardia Civil intenta esclarecer las circunstancias de la muerte de tres hombres dos de ellos en Colmenarejo municipio situado a cuarenta kilómetros al norte de la capital y familiares en este caso del tercero un hombre de treinta que presuntamente se ha suicidado después en Plaza de Castilla todo apunta según fuentes de la investigación a que el hombre de treinta años mató a su padre y a su tío se suicidó varias horas después Raquel Fernández

Voz 1315 10:39 del caso se ha hecho cargo el Grupo de Homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil explican fuentes de la investigación que será la autopsia la que aporte más datos de lo que podría haber sucedido es que se trata de la muerte consigna

Voz 1509 10:51 los de violencia de dos hombres de unos sesenta

Voz 1315 10:53 años hermanos y residentes en Colmenarejo y que eran a su vez el padre y el tío del joven de treinta años que se suicidaba en Madrid del que se sospecha que podría estar detrás del fallecimiento de sus familiares detalla la alcaldesa Nieves roses que se tuvo constancia del suceso cuando los agentes

Voz 1509 11:11 no el domicilio a notificar el suicida

Voz 1315 11:13 lo de este chico Award

Voz 17 11:16 el sea en su casa en no André en la puerta y entonces cuando se hay indicios de que algo está pasando ahí ellos entran irse encuentran con dos personas que estaban fallecidas y eso es lo que lo que me relatan a mi isla situación que nosotros nos encontrarnos entonces ellos en un momento determinado pues eran un poco

Voz 18 11:41 cuando entras incidían en a primera

Voz 17 11:44 la persona como las dos muertes encontradas en el piso

Voz 1315 11:48 consternados están en Colmenarejo por este suceso que ha tenido lugar en una urbanización situada a la entrada de la localidad así

Voz 0825 11:56 para la alcaldesa que aunque no eran muy conocidos

Voz 1315 11:58 han sentido mucho lo ocurrido por lo que como señal de duelo las banderas ondean en el Ayuntamiento a medias

Voz 0825 12:05 esta gracia de Raquel y de la mañana unos queda también la protesta de varios centenares de personas en el centro de la capital que se han vuelto a concentrar este mediodía convocados por la Marea Blanca una protesta ante salen en este caso al goteo de otras convocatorias que

Voz 0196 12:19 se van a realizar en las próximas semanas contra él

Voz 0825 12:22 recorten el cierre de los centros de salud durante las tardes Aurora Santos

Voz 0159 12:26 han pedido una vez más una sanidad pública de calidad y el fin de los recortes han denunciado que medidas como el cierre de los centros de salud a las seis y media de la tarde les va a impedir ser atendidos por sus médicos de cabecera con normalidad porque además no es compatible con sus horarios de trabajo

Voz 19 12:41 ante trabaja por las mañanas no pues habrá que ir al médico que te vas a urgencias porque parece ser que urgencias no puedo decir la con la gripe en seis horas de espera ocho horas de espera

Voz 1490 12:51 pierde la continuidad asistencial de todos los usuarios que solemos ir siempre en turno de tarde cuando trabajamos por la mañana me parece una medida hay una por una privatización a escondidas

Voz 7 13:03 la gente que ésa era al médico estáis contando que concilia

Voz 0159 13:08 han vuelto a denunciar que el verdadero objetivo del Gobierno de la Comunidad es acabar con el fin de la atención pública en los hospitales y centros de salud en favor de la privatización algo que hará que sólo puedan disfrutar de este derecho aquellos que se lo puedan pagar

Voz 0825 13:21 dos y trece minutos de la tarde

Voz 0159 13:24 al

Voz 21 13:29 sigue a la Cadena Ser en las redes sociales en Twitter arroba la guion bajo en Facebook

Voz 22 13:41 en creer en un archivo no siempre es sinónimo de nostalgia

Voz 1061 13:45 ni de papeles viejos tampoco significa dentro del espacio oscuro y polvoriento

Voz 24 13:52 entre tiempos a través de la fonética de la SER proponemos un viaje al pasado con un aire fresco música hay para todos los gustos un puñado de buenas canciones para poner ritmo a entre viejos con historia sabemos que unos personajes muy distintos por lo que leemos en los documentos y por supuesto competiciones de los oyentes con su selección con pondremos nuestro Cate

Voz 25 14:14 en la madrugada del domingo al lunes a partir de las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo Cadena SER

Voz 22 14:26 este el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 8 14:28 Arango ustedes lo mismo piel una salida usted quiere que debería dimitir es decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir no lo son

Voz 24 14:37 penden inmediatamente militancia no tiene respuesta eso suministrar una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es seamos claros Cadena SER

Voz 26 14:58 que sí

Voz 27 15:02 las ventanas como los negros se abren oigo tildes los te levantas Si te marchas Benjamín por favor no puede ser has visto la fotografía es necesario pues yo creo que es que no se puede ser Bob Dylan y normal saxo términos

Voz 28 15:16 eh contraproducente Benjamín Prado

Voz 29 15:18 Pérez Carles Francino

Voz 28 15:21 no La Ventana

Voz 30 15:33 café con

Voz 0825 15:34 on bollería un euro un desayuno completo confirmó dos una pizza dos tercios de cerveza siete asociaciones vecinales y de prevención de la ludopatía advierten el sector del juego busca como bares nuevos clientes pero tirando los precios lo hemos comprobado distrito de Vallecas diez y cuarto de la mañana diez y cuarto de la mañana entramos en uno de estos locales de apuestas en Navarra una cafetera hay dos British dos vitrinas una con los pinchos preparados ya para media mañana otra con bollería donuts magdalenas cruasán hola el local está aislado no entra nada de luz ni ruido de la calle la sensación acústica es la de entrar en una sala de cine en la que sólo esos seis escucha el sonido de las máquinas pedimos un café nos sentamos en mesas rectangulares altas con taburetes rodeados de pantallas de televisión con partidos de fútbol y baloncesto máquinas táctiles con todo tipo de apuestas de todo tipo se puede apostar incluso hasta el IBEX35 desde la barra viendo que no apostamos Nos invitan a entrar dentro y allí nos encontramos con dos grandes ruletas muchas tragaperras

Voz 7 16:51 Stoner Villa veinticinco personas cuando en Astana Ferràs vimos a tres en una de las ruletas dos de apenas veinte años uno por cierto comiéndose una napolitana mientras echa monedas

Voz 0825 17:05 preguntamos a la encargada del local nos quiere no quiere que agrava nos dice que la oferta de cafetería sólo les sirve para cubrir las pérdidas que según ella tiene el negocio del juego nos tomamos el café y salimos ya en la calle conversamos con Silvia González de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales y con María José García de la asociación de vecinos de Puente de Vallecas

Voz 1268 17:26 las esa es una modalidad que se está dando en todos los barrios vemos en la puerta de las casas de apuestas eh y que además son bares vemos ofertas de por la mañana desayunos por la tarde de merienda So de o de Copa So de cualquier otra cosa hay un reclamo publicitario para atraer a la gente y la realidad es que el consumo de desayunar o tomar una cerveza es bastante más barato en estos locales que los barrios de alrededor

Voz 13 17:56 además es que hay zonas de los barrios no será que vas insta cruasán gigante en un luminosa a mitad de la calle dices pues es que es la oferta perfecta pero claro lo que supone entraron a casa de apuestas es empezar con una oferta en torno a un desayuno a una merienda completamente inocua como si fueras a cualquier cafetería pero claro dentro es todo un salón de juegos con todo lo que supone no de de riesgo para la ludopatía además

Voz 1268 18:22 no es casualidad que estén proliferando más en los barrios con una determinada sociología claramente barrios deprimidos socialmente económicamente es donde más casas de apuestas hay en los últimos años y donde se están dando esta barbaridad de ofrecer consumiciones a precios por debajo de los bares de alrededor por qué están invitando a todo tipo de público lo ofrecen como una alternativa de ocio no hay otro sitio lo único que tenemos estos barrios pues en bares resulta que ahora te va a salir más barato para el joven por la tarde tomarte una cerveza calentito Augusto no sé que en ese tipo de de locales que el botellón en la calle esperando que venga la Policía entonces se lo están haciendo muy bien qué alternativas de ocio baratas a cambio corres el gran riesgo de convertirse en uno pacta ellos dicen que es un salón de juegos con servicio de cafetería

Voz 13 19:12 pero es que no puede ser caen no puede ser que que eso sea el coladero para una actividad que es muy muy peligrosa no sea que al final estés ofreciendo un servicio de cafetería como reclamo para una actividad de juego porque lo que ponen en grandes figuras son ante una forma de entrar sí claro pilla que estoy pues es algo que no se eh

Voz 0825 19:31 toma café no me tomo el café con el deseo con el desayuno con obras como en Portugal

Voz 1268 19:36 en estos barrios uno de la de las cosas que han conseguido es que los chavales queden en en este tipo de sitios que hablar de de juego jugar se esté bien visto no es como la droga o cómo no no está bien donde vamos pues a a tomar una caña y a jugar un euro que tenemos se han convertido los barrios e vulnerables que en Las Vegas de Madrid en barrios como este donde fracaso escolar es el que es donde la perspectiva de empleo es la que es la de Vivienda es la que es lo fondos buitres comprando viviendas hilos los jóvenes tirados sin sin alternativas Le ofrecen ellos la alternativa no puede ser no no no se puede consentir

Voz 0825 20:24 bueno el ayuntamiento cree que detrás de esta doble actividad están las licencias como Parra degustación que concede la Comunidad de Madrid en donde cabe casi todo y que dice la Comunidad a esta oferta hostelera bueno pues fuentes de la Consejería de Economía asegura que a la SER que no se plantea ninguna limitación más allá de controlar la entrada a los menores de edad Vita Díaz psicóloga de a Pal la Asociación de Prevención y Ayuda al ludópata muy buenas tardes buenas tardes y bollo un euro o dos tercios de cerveza una pizza por siete Ésta es la nueva puerta de entrada al juego

Voz 31 20:56 al menos eso es lo que están intentando nos quedábamos ocupaba el tema de los jóvenes esas ofertas quitar dirigida a ser Totón para otro tipo de público que también es muy vulnerable entre la Asociación en lo que tenemos también son personas mayores que tienen mucho tiempo de ocio que a lo mejor no no tiene un nivel de actividad de cuando estaban trabajando y me da la sensación de que esa oferta el cafecito y el cosa cito a un precio ridículo pues es en lo que va a traer

Voz 0825 21:24 ustedes creen que se está haciendo lo suficiente que la Comunidad de Madrid en la nueva normativa en la que está trabajando está haciendo lo suficiente para evitar el problema

Voz 31 21:32 de evidentemente no de hecho eso de que no pueden hacer nada en ese bastante relativo fue la Comunidad de Madrid la que modificó la normativa que permitió esta está aumentó en los locales de juego igual que legislar On para facilitar en esta situación creo yo que tendrán capacidad suficiente para legislar en ese sentido

Voz 32 21:51 serio porque esto va a ir a más cada vez hay más locales a los bares tradicionales las cafeterías tradicionales no les quedará otra que convertir su local como muchos han hecho en un salón de juego no pueden competir con estos precios un cambio de usos ya está

Voz 31 22:06 nosotros estamos notando de hecho en esta asociación hemos tenido que ampliar horarios hemos tenido que contratar más persona efectivamente estamos teniendo una avalancha de de gente incluso gente que pues llevaba años jugando había jugado en algún momento había dejado de repente pues bueno con todo este aumento de las salas de apuestas vuelven a jugar además cada vez de forma más compulsiva en Madrid tenemos la tormenta perfecta tenemos acceso Lage omnipresencia en las calles y al mismo tiempo un bombardeo de publicidad estamos empezando a ver los efectos de esta tormenta

Voz 0825 22:40 por su experiencia por las personas que pasan por esta asociación cómo ha cambiado su perfil por ejemplo en los últimos cinco años sin ir más lejos

Voz 31 22:50 cada vez vienen más jóvenes y cada vez vienen con un periodo de latencia menor es decir desde que empezaron a jugar hasta que empezó a tener problemas de deudas de robos de ansiedad todo eso ha pasado un tiempo muy pequeño meses e incluso pocos años que dicho bueno pues para diagnosticar ludopatía se considera que tiene que estar un año teniendo problemas pero lo cierto es que estamos encontrando situaciones realmente dramática en un periodo de tiempo casi récord y eso estamos relacionada pues con la omnipresencia de estos locales y además estos locales a diferencia de las máquinas tragaperras que pueda haber en los bares que no digo yo que esté a favor de eso pero es lo que hay digamos que ofrecen otro tipo de máquinas otro tipo de juegos Mónica que también genera muchísima más adicción porque ofrecer premios mayores les invita a jugar mayores cantidades ya hace mucho más hizo facilita la el desarrollo de la adicción

Voz 0825 23:46 llevan años advirtiendo de lo que se nos viene encima somos conscientes del problema que tenemos ya aquí

Voz 31 23:53 que afortunadamente y en contra de lo que están negando las autoridades yo me da la sensación de que la sociedad está empezando a concienciar del problema he dicho que tenemos un periodo de latencia menor pero sí que es cierto que las familias cada vez acuden más a buscar ayuda en fases tempranas

Voz 0825 24:12 de qué les estamos hablando estamos hablando de no

Voz 31 24:15 nueve veinte veintidós veintitrés Nos dicen que empezaron a jugar a los dieciséis diecisiete años la mayoría de los casos que estamos atendiendo empezaran siendo menores de edad es muy extraño que aparezca un chaval de veinte años

Voz 33 24:28 yo empecé juegan los dieciocho Guaita día gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias en muy buenas tardes muchas gracias

Voz 31 24:34 a vosotros

Voz 0825 24:39 les contamos también una interesante iniciativa el Ayuntamiento de Alcorcón han puesto en marcha una nueva aplicación para convertir cuatro parques del municipio de en entornos accesibles para personas con discapacidad sobretodo visual sin necesidad eso sí de hacer obras Belén Campos

Voz 1600 24:53 la aplicación gratuita y accesible para Android ellos utiliza la tecnología de navegación por satélite los smartphones para crear referencias para las personas que lo usan detectando los obstáculos más inmediatos aunque esto no elimine el uso del bastón el perro guía Víctor Alberto Lorenzo es una persona invidente que ha aprobado ya esta herramienta

Voz 8 25:11 una experiencia emocionante no

Voz 34 25:13 no que pueda tener la autonomía de poder desplazarme con un espacio abierto como esto pues una experiencia maravillosa porque nos centros abiertos como este pues no tenemos referencias entonces tenga referencias pues tenemos muchos riesgos entonces no nos permite pues lo en vivir escrutar de parque sigue entornos pues tan maravilloso excepcionales y luego también libertad igualdad de oportunidades

Voz 1600 25:41 esta nueva solución digital aporta la información detallada de los recorridos en los puntos de interés del entorno a través de una aplicación móvil de guiado sensorial la cual ha sido ya aprobada por primera vez en el parque de los Castillos de Alcorcón

Voz 0825 25:53 enseguida vamos con el deporte pero antes los musicales que no se montan en un mes ni en dos tampoco coste se va a estrenar en Madrid en el mes de octubre pero mañana y el martes cierran el casting de este musical para el que se han recibido más de mil currículums Miriam Soto ha estado en una de estas pruebas

Voz 35 26:10 hola te preparas las dos

Voz 0825 26:14 por suerte

Voz 36 26:17 de la buena nueva

Voz 27 26:21 en una semana pasar por escena cuatrocientas personas mil quinientas presentaron sus currículos Daniel Anglès es el director de la UDI

Voz 37 26:30 es horrible aficionada tienes muy poco tiempo para cada persona intuimos que hay una parte nervios que tenemos que quitar la de la ecuación leer a través de

Voz 27 26:38 hoy es el turno de las chicas todas llevan en sus solapas el número que coincide con el orden de llegada según el jurado el nivel es muy alto por eso tienen que fijarse en pequeños

Voz 37 26:49 de pronto hay alguna que suena distinta que hay aquí está pasando algo que no pasaban las anteriores la diferencia después es determinante

Voz 27 26:56 porque no siempre ese do sostenido o ese mire Mall se han colocado en el lugar apropiado peor de lo que espera

Voz 8 27:03 porque me menos da la voz muy cansada he dormido dos horas hoy mirando mi mejor día

Voz 38 27:08 Sanz y los nervios juegan malas pasadas por eso en los minutos previos a la prueba se utilizan para en los últimos ejercicios

Voz 8 27:18 no importa la edad el caso es presentarse faena hola buenos días qué tal para tal vale canta cada año salen tres cuatro tres cuatro Katyn cada seis meses mínimo al año como mínimo tampoco imputan las tablas bueno sí evita que hicimos con dirigida por Gema Espilicueta a Sunset Boulevard Mamina Sonrisas y lágrimas llevo pues como diez años y tampoco importa la gripe

Voz 35 27:44 Pedro soy Doña moco voy

Voz 7 27:51 mucha incertidumbre

Voz 8 27:51 hombre no sabes cómo va a estar más que vienen y si va a tener trabajo ni si no pero bueno bonito también no se lo excitante el lo que también no porque luego llega el momento de esta encima de un escenario merece mucho la pena

Voz 27 28:02 en boca de Julio Awad director musical lo verdaderamente importante es admitir

Voz 39 28:07 eso lo tiene que trajo de casa nosotros no podemos a San Pedro en la afinación si la podemos mejorar

Voz 0825 28:11 estoy hablando

Voz 39 28:14 capaces de de adivinarlo

Voz 40 28:16 en Madrid el próximo octubre

Voz 36 28:26 no

Voz 12 28:28 en Hora catorce y los fervor

Voz 0825 28:32 hoy con malas noticias para los madridistas no suele Caballer hola de nuevo

Voz 1509 28:35 qué tal buenas tardes y porque el Real Madrid ha perdido ante el Girona por una dos comenzó anotando Casemiro pero Stuani de penalti y Portu dieron la vuelta al marcador los blancos se alejan un poco más de la Liga ayer el Atlético de Madrid venció al Rayo Vallecano por cero a un solitario gol de Griezmann dio los tres puntos a los colchoneros tras un igualado encuentro el Leganés por su parte no mostró su mejor versión y perdió tres a cero ante la Real Sociedad en Anoeta y el Atlético de Madrid femenino está en la final de la Copa del Rey de la reina tras ganar al Barcelona por dos a cero con doblete del unirá Da Silva su rival saldrá de la otra semifinal que se jugará a las VII

Voz 0196 29:08 cría entre la Real Sociedad y el Sevilla en Segunda División

Voz 1509 29:11 el Alcorcón perdió uno cero ante el Oviedo en el Carlos Tartiere esta tarde turno del Rayo Majadahonda que juega ante el Málaga a las seis en el Cerro del Espino y en baloncesto el Real Madrid ganó Joventut noventa y tres ochenta y uno y jugará esta tarde la final de la Copa del Rey todo un clásico ante el Barcelona a partir de las siete y media en el Center los blancos buscarán su vigesimoctava Copa ante el vigente campeón de esta competición

Voz 0825 29:35 pues el de cuéntenos llevan las dos y media continúa partir de momento la información Hora catorce como siempre aquí en la Ser Juan Domingo

Voz 2 30:03 son las dos y media la una y media

Voz 1061 30:05 Canarias

Voz 5 30:22 el domingo también suena a precampaña representado la foto de la Plaza de Colón de hace un año

Voz 6 30:26 bueno involución involución

Voz 5 30:30 es una foto que va contra la historia y España lo que necesita es conquistar su futuro la próxima década no regresar cuarenta años atrás

Voz 7 30:37 si queremos seguir viendo a un presidente del Gobierno de España negociando en Pedralbes la destrucción de España para seguir un par de semanas más en el Falcon en su palacio de la Moncloa destrozando España

Voz 9 30:47 no se puede gobernar un país con quién quiere liquidar tu país eso debería tenerlo tatuado cualquier presidente de España

Voz 1061 30:54 el único de los enteras el señor Sánchez con Sánchez casado y Rivera en diferentes actos al presidente de los barones de su partido del PSOE habían pedido que no convocara el super domingo electoral y no lo ha hecho así que ayer Sánchez estuvo con la líder del partido en Andalucía con Susana Díaz y hoy con el barón extremeño con Guillermo Fernández Vara y desde el PP y Ciudadanos insisten en plantear las elecciones del veintiocho de abril bajo la óptica del desafío independentista en Cataluña frente al diálogo del Gobierno de Sánchez la firmeza dicen que representan ellos quedan dos meses suficiente tiempo para que el tablero electoral se mueva pero en apenas cuarenta y ocho horas ya vamos viendo el esbozo de lo que va a ser el camino hacia las urnas en Venezuela al Gobierno de Maduro asegura que ha mantenido al menos dos encuentros con el equipo de Donald Trump las reuniones se han producido después de la crisis política que ha provocado el reconocimiento de Juan Why do como presidente interino del país Almudena López sino buenas tardes

Voz 1153 31:50 buenas tardes los encuentros han sido promovidos por la

Voz 41 31:52 esa blancas según confirma el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela

Voz 42 31:56 Sancio reuniones donde nos hemos escuchado ha habido momentos de tensión hay diferencias profundas pero al mismo tiempo hay preocupaciones compartidas y ojalá podamos nosotros ir construyendo en este diálogo que hemos de decirlo lo propuso el Departamento de Estado

Voz 41 32:12 las reuniones llegan en medio del conflicto diplomático entre ambos países después de que maduró cortarán los lazos con Estados Unidos con la polémica por el envío de ayuda humanitaria a través de Colombia ya a pocas horas de que los ministros de Exteriores de la Unión Europea aborden la estrategia para apoyar la convocatoria de elecciones presidenciales libres en el país

Voz 1061 32:28 Theresa May tiene previsto reunirse con el presidente de la Comisión Europea esta próxima semana para seguir negociando el Brexit

Voz 41 32:33 el encuentro entre EMI Juncker se produce después de que la primera ministra perdiera el viernes la votación en el Parlamento y por tanto no pudiera descartarse una salida sin acuerdo May ha enviado además una carta a los trescientos diecisiete diputados de su formación pidiéndoles que dejen a un lado sus preferencias personales se unan para apoyar un acuerdo sobre el Brexit

Voz 1061 32:50 los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer esta pasada madrugada en una playa de Barcelona

Voz 41 32:54 el cuerpo de la víctima de unos cincuenta años presentaba signos de violencia en el cuello que según las primeras investigaciones apuntan a una posible asfixia

Voz 1061 33:01 hombre mata a dos familiares en Madrid el presunto asesino

Voz 41 33:04 no se ha suicidado tras cometer los crímenes los cuerpos de las víctimas han aparecido en su vivienda con signos de violencia la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

Voz 1061 33:11 dos hombres han sido detenidos en Valencia por traficar con personas y por explotar sexualmente a mujeres

Voz 41 33:15 los arrestados serán además buscados por las autoridades de Francia e Italia

Voz 1061 33:19 evacuadas mil ochocientas personas en el norte de París por una bomba caída en mil novecientos cuarenta

Voz 41 33:23 la evacuación se ha producido cerca de Saint Denis y ha tenido lugar esta madrugada el motivo de programar una gran bomba de cientos de kilos que se encontraba encerrada desde mil novecientos cuarenta y cuatro

Voz 1061 33:32 los británicos Massive Attack actúan esta noche en Madrid después de que miles de personas se quedarán con las ganas de verlos el verano pasado

Voz 23 33:39 sí

Voz 41 33:43 el grupo de Bristol decidió no subirse al escenario del festival Mad Cool porque decían les molestaba el ruido que llegaba del concierto de Fran Ferdinand hoy reúnen a sus seguidores en el Palacio de Vistalegre donde van a celebrar los veinte años de su disco Metz Metzner

Voz 1061 34:01 y música para tranquilizar a los hinchas del Real Madrid que su equipo ha perdido ayer el Bernabéu contra el Girona deporte sus lo de Caballero buenas tardes

Voz 1509 34:07 qué tal buenas tardes sí ha perdido por dos Fall uno a dos ahí Sergio Ramos acabó expulsado por doble amarilla los blancos se quedan terceros en la Liga con cuarenta y cinco puntos y esta jornada veinticuatro Nos dejan más partidos para hoy a las cuatro y cuarto Valencia Español a las seis y media Villarreal Sevilla y a las nueve menos cuarto Betis Alavés la gran cita del día en baloncesto es la final de la Copa del Rey Barcelona y Real Madrid se verán las caras esta tarde a partir de las siete y media a la misma hora España jugará la final del Europeo de fútbol sala femenino ante Portugal

Voz 1061 34:35 en cuanto al tiempo siguen las altas temperaturas en casi toda España aunque las lluvias van a llegar a partir de mañana a Galicia y al resto del norte peninsular en Cantabria continúan los trabajos para extinguir los incendios que afectan a buena parte de la comunidad hay una persona detenida como presunta responsable de los fuegos vamos a Radio Santander miren Azkue

Voz 10 34:51 ahora mismo hay y XXXV incendios activos y las previsiones no son nada buenas el viento sur y las altas temperaturas no ayudan el director general de Medio Natural ha reconocido que la preocupaciones máximas se han doblado los efectivos hay más de setecientas personas trabajando en su extinción y la UME se dirige en principio a la zona de Cabo Ernie Gay dos hidroaviones y tres helicópteros trabajando a contrarreloj Antonio Lucio

Voz 43 35:13 no estaba muy complicada englobados ya de es el jueves más de cien incendios sólo eso el jueves pero a partir de la tarde de ayer incremento de la velocidad del viento y que esta noche la temperatura no ha bajado tanto como buenas noches anteriores han facilitado que los que quiere hacer fuego pues se propaguen con mucha más facilidad

Voz 10 35:33 todavía no han contabilizado las hectáreas que han ardido hasta el momento lo que tienen claro es que todos los incendios son intencionados en un ayuntamientos han recogido más de treinta mecha retardada Si efectivos del Seprona han detenido a un hombre de treinta y cinco años al que han sorprendido prendiendo fuego en la parte baja del Monte Saja

Voz 1061 35:51 domingo diecisiete de diecisiete de febrero le quedan veinticuatro minutos a este Hora catorce

Voz 16 35:56 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 44 35:59 sería como si la primera tarde buena de primavera tu jefe te da la tarde libre y te vas a una terracita ya aparecen todos tus amigos y se quedan llega tu profesor favorito también se queda Hypo abuela trae empanada casera intuye ya sabes no

Voz 29 36:14 Iker lo bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir aún muy comprobarlo tú mismo la SER presenta el encuentro la vida buena en el teatro Gastambiles de Tudela del ocho al diez de marzo con María Barranco Wyoming Maribel Verdú David Trueba Pilar Jericó Santiago Segura y muchos más adquirida Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales de ciento sesenta y tres euros por persona informa te en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar tumulto es patrocinan Bardenas Reales Reserva de la Biosfera Gobierno de Navarra colabora Ayuntamiento de Tudela

Voz 1061 36:54 los varones no querían Súper Domingo y Sánchez lo evitó convocando las elecciones para el veintiocho de abril y con esa paz interna ha arrancado el presidente del Gobierno la precampaña de los socialistas por eso hoy también ha insistido en la unidad del partido se ayer fue con la líder andaluza Susana Díaz hoy con el barón extremeño Guillermo Fernández Vara unidad frente a las derechas dice Sánchez que pretenden establecer un cordón sanitario en torno a él Mérida Grajera

Voz 4 37:15 bado en Mérida por los socialistas extremeños Pedro Sánchez ha reivindicado la derogación de la Lomce el Estado del bienestar la sanidad universal la subida de las pensiones el pacto contra la violencia de género que molesta a la derecha crispada y casposo que frivoliza con ellos ha dicho ha defendido su política de transición energética ante el reto del cambio climático frente a los que ahora quieren volver cuarenta años atrás antes el Partido Popular llegaba tarde pero llegaba al progreso ha dicho ahora con Pablo Casado al frente ni siquiera llegan ha apelado al voto ante la amenaza de la extrema derecha y la abstención

Voz 45 37:45 pero luego también reprochaba vamos al PP no decíamos o llegan tarde pero al menos llegan no llegaron tarde a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo llegaron tarde al reconocimiento del aborto como derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo

Voz 5 38:00 pero bueno llegaban tarde mal y arrastras pero lo estoy llegaban estoy con Casado Jean no quieren ir quieren retroceder cuarenta años atrás mira la clausura de la Conferencia Oeste

Voz 4 38:11 nica del PSOE extremeño primer gran acto preelectoral donde Fernández Vara le ha brindado su apoyo sin fisuras de cara al veintiocho de abril ya que lo que está en juego decía no es ganar sino la vida de la gente

Voz 1061 38:23 acto de los socialistas en Extremadura también actos de PP y Ciudadanos Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 38:27 qué tal buenas tardes si estas primeras horas de precampaña solo

Voz 1061 38:29 indicio de cómo va a ser el camino de Casado y Rivera hacia las elecciones estamos ante más de dos meses en los que van a plantear las elecciones como un plebiscito sobre Cataluña

Voz 0866 38:37 sí es la táctica que ya les funcionó en Andalucía y que se basa en un argumentario repetido por ambos en los últimos meses para desgastar al presidente del Gobierno el mensaje es claro e Sánchez sí asaltado el orden constitucional con esos supuestos pactos y negociaciones con los partidos catalanes a pesar de que tanto el presidente como los independentistas han reconocido que las conversaciones se rompieron precisamente porque el Ejecutivo no quiso hablar del derecho de autodeterminación sin embargo desde el PP casado insiste ellos consiguieron que Sánchez convocará elecciones ya ellos son la garantía de la unidad de España pero ahora con una variable más sólo el PP ha evitado históricamente según él lo que llama ruina económica ya así pedía a los candidatos de su partido en Madrid que lo contarán

Voz 7 39:17 se puede decir por ejemplo que el Gobierno de España el Partido Popular ponga orden en Cataluña o que Torra deshaga el orden constitucional en España se puede decir si queremos el partido que crea ocho mil empleos al día o quién destruye seis mil novecientos trabajos todos los días

Voz 0866 39:34 el relato del supuesto idilio del presidente con el independentismo continúa también ciudadanos con mensajes que hemos escuchado también entre los líderes populares hoy Albert Rivera desde Barcelona llamaba a echar a Sánchez del Gobierno eso sí con votos no insultando les decía pero el líder de la formación naranja aprovecha el juicio para el proceso para introducir otros supuestos pactos de Sánchez

Voz 9 39:55 yo pregunto si les acaban condenando el señor Sánchez va a respetar la justicia o va a conceder indultos a los golpistas esa es la pregunta con la que hay que ir

Voz 1061 40:04 a las urnas señor Sánchez tiene que contestar

Voz 9 40:07 la preguntar

Voz 7 40:08 Rivera que aseguraba que él no pactará con independentistas

Voz 0866 40:10 sí aprobará indultos dice a golpistas y que ha aprovechado por cierto para anunciar que lógicamente se presenta a las primarias para ser candidato a la presidencia

Voz 1153 40:18 el Gobierno ayer les contamos la ruptura interna en Galicia

Voz 1061 40:21 la de En Marea un nuevo problema para las confluencias de Unidos Podemos ya sabemos por ejemplo también que en Valencia Compromís va ir en solitario en las listas para el Congreso sus diputados de hecho ya habían abandonado el grupo de Unidos Podemos en el Congreso para pasar al Grupo Mixto las formaciones de izquierdas en la Comunidad Valenciana trabajan eso sí para intentar ir juntos al Senado nos lo explica desde Valencia Manuel

Voz 46 40:39 en el próximo veintiocho de abril la marca Compromís irá en solitario en las papeletas para el Congreso de los Diputados no se reeditará por tanto la experiencia de a la valenciana de hace dos años cuando la formación acudió junto a Podemos e Izquierda Unida una alianza que ya se rompió cuando los diputados de Compromís acabaron integrándose en el grupo mixto a pesar de eso estos partidos ha mantenido buenas relaciones y aspectos de colaboración especialmente en el ámbito autonómico donde podemos no está en el Gobierno valenciano pero sí que apoyado en Les Corts la acción del Consell Joan Baldoví diputado de Compromís

Voz 27 41:13 después de las elecciones de Andalucía se ha demostrado que a veces dos y dos no hacen cuatro veces uno y uno hacen cuatro

Voz 46 41:23 lo que sigue sin estar cerrado y fructificar a esta vez una alianza para el Senado una Entesa de las formaciones de izquierdas valencianas que posiblemente daría un vuelco al reparto de senadores de la Comunitat el socialista Ximo Puig sigue manteniendo abierta esta puerta que Pedro Sánchez cerró de un portazo hace dos años

Voz 1061 41:42 con el adelanto electoral ya lo saben vamos a tener dos citas en apenas un mes por un lado las generales del veintiocho de abril por otro las autonómicas y municipales y las europeas el veintiséis de mayo es la segunda vez en democracia que las generales y las autonómicas están tan cerca en el tiempo y hay que remontarse hasta mil novecientos setenta y nueve Javier

Voz 0866 41:57 si en aquella ocasión las generales celebraron el uno de marzo unos comicios que ganaría Adolfo Suárez apenas un mes después los españoles volvieron a votar el tres de abril tuvieron lugar las primeras elecciones municipales en democracia eran otros tiempos otras circunstancias así que quizás el referente más cercano es el del año dos mil quince entonces los españoles tuvimos que ver dar en mayo hubo elecciones municipales y autonómicas ir de nuevo en diciembre con aquellas generales que se repitieron en dos mil dieciséis Además aquel dos mil quince andaluces y catalanes fueron a las urnas en marzo y septiembre para elegir de forma anticipada a sus representantes en el Parlamento en todo caso en este dos mil diecinueve el calendario se aprieta mucho más apenas dos semanas después de las generales el diez de mayo comenzará la campaña electoral para las municipales del veintiséis de mayo y en medio de todo eso antes del veintitrés tendrá que haberse constituido ya el Congreso y el Senado flaps

Voz 1061 42:48 Junta Javier es qué efectos puede tener esta proximidad en la movilizar

Voz 0882 42:51 esa es la gran incógnita porque si bien sí

Voz 0866 42:54 se podría pensar que la saturación electoral recordemos que será la tercera vez en cuatro años que elijamos a nuestros representantes en el

Voz 1153 43:00 Parlamento las generales siguen considerándose una selección

Voz 0866 43:02 es de primer orden lo que unido al alto voltaje político generado deliberadamente por algunos partidos de los últimos meses deja un panorama algo incierto lo explica el politólogo y profesor de la Universidad Carlos III Pablo Simón

Voz 18 43:15 sí es cierto cuando en la civilizaciones es tan cercanos que suele ir progresivamente reprimiendo la participación en los comicios posteriores sin embargo también es verdad que estamos en un contexto de mucha volatilidad incertidumbre justamente este parámetro el de la participación es el más complicado de estima

Voz 0866 43:30 la otra clave relacionada con la participación es cómo afectarán a los partidos políticos porque si Sánchez decidió no hacer coincidir todos los comicios en ese súper domingo evitando así desvirtuar las autonómicas y municipales perjudicar a sus barones la estrategia puede resultar bien pero sólo si el resultado es bueno en las generales

Voz 18 43:48 puede haber cierto efecto de arrastre entre las primeras hacia las segundas o dicho de otra manera los resultados que se obtengan en las elecciones generales por cada uno de los partidos puede generar cierto efecto en de el cierto efecto de viento de cola que después pueda propulsar o no a las marcas relativas

Voz 1061 44:05 es decir que si los socialistas son los más votados

Voz 0866 44:07 su marca estaría en una posición de despegue de cara a los comicios de mayo sí que la campaña para las generales e incluso la precampaña ya activada puede ser decisiva para todos los procesos electorales que nos espera

Voz 1061 44:18 contexto político con el juicio del es de fondo terminamos la primera semana y la actividad en el Supremo se va a reanudar el martes estos días hemos escuchado a una mayoría de abogados de los ex miembros del Govern encausados que ha apostado por politizar la vista en detrimento de los argumentos jurídicos para defenderse de los delitos por los que vienen siendo acusados unos argumentos que ha rebatido uno a uno a la Fiscalía Carlos Sevilla

Voz 1153 44:39 con la vista puesta en recurrirá a la justicia europea los abogados de los dirigentes independentistas denuncian que el juicio es político y cuestiona la calidad democrática de España Benet Salellas abogado de Jordi Cuixart Javier Zaragoza fiscal del Supremo

Voz 11 44:50 este proceso penal se opone a la esencia propia del Estado democrático de derecho es una derrota colectiva de la sociedad española los acusados llevan años

Voz 47 45:00 defendiendo este proyecto político independentista se han convocado movilizaciones ciudadanas multitudinarias y que yo sepa o que sepa el ministerio público no se les ha perseguido Michele han causado ni han sido detenidos ya han sido arrestados

Voz 1153 45:15 las defensas dicen que el juicio se debería haber celebrado en Cataluña el Ministerio Público responde que este es un asunto que afecta a todos de ahí la competencia del Tribunal Supremo Jordi Pina abogado de Sánchez y Turull Fidel Cadena fiscal

Voz 48 45:27 ya he obtenido más luz de porque esa oposición frontal por parte el Ministerio Fiscal a que el juicio se celebrara en Cataluña con razón no sin razón pero al menos ahora ya me queda claro

Voz 49 45:40 no pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos desde el punto de vista de la unidad territorial segovianos de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos ni Catalunya sólo de los catalanes separatistas sino de todos

Voz 1153 45:51 en esta primera semana ya hemos visto dos relatos sobre la violencia los abogados la reducen a los altercados en una manifestación los fiscales hablan de un plan al que se incorporaron los Mossos de NN letrado de Yunquera Lumet Fidel Cadena fiscal