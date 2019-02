Hora 14 Fin de Semana (23/02/2019)

Voz 1 00:00 los dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 qué tal buenas tardes llegó el día marcado en Venezuela propongo ido para empezar el reparto de la ayuda humanitaria seiscientas toneladas de alimentos y medicinas que se amontonan en la frontera con Colombia y que centenares de voluntarios pretenden meter en el país si es que el Ejército se lo permite porque el régimen de Nicolás Maduro ha cerrado los puentes fronterizos entre Colombia Venezuela buscamos la última hora enviado especial de Prisa Radio a Cúcuta César Moreno adelante buenas tardes

Voz 3 00:46 esto es para ustedes allí en España estamos aquí en este momento en el centro acopio de puente de Etienne Dita donde ya la prensa internacional se está adecuando esperando de la presidente Iván Duque y al chileno Sebastián Piñera junto al de Paraguay Mario Abdo hoy también el secretario general de la OEA el señor Luis Almagro estamos viendo de eso aumentó dispuestos unos nueve camiones que están allí al frente de la bodega que es por donde supuestamente ganas de herir al tener que salir después de cargar todas esas seiscientas de Toni

Voz 4 01:11 las llevará dirigir entonces a los puentes a los puntos donde la oposición había dicho que iba a empezar a distribuir la ayuda humanitaria para hacerla pasar allí al territorio venezolano nos llega información de que al otro lado de quien invitas que es el principal puente donde van a estar precisamente todos estos mandatarios incluyendo al presidente interino de Venecia hola Juan why do ya en la Guardia Nacional está reprimiendo a los manifestantes que se quieren acercar luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro haya ordenado cerrar la frontera desde el día de ayer

Voz 1827 01:40 gracias César así está la situación en la frontera hasta ahora sólo unas horas después de que Juan why do cruzar hacia suelo colombiano saltándose la orden el régimen de Maduro que lo había prohibido salir de su país o Naidoo participó anoche en el concierto multitudinario organizado para impulsar el reparto de esta ayuda humanitaria contó que llegó allí con ayuda del Ejército venezolano

Voz 5 01:59 y la pregunta es cómo llegamos aquí hoy a Colombia cuando prohibieron el espacio aéreo cuando prohibieron todo tipo marítimo obstaculizado las vías dispararon a diputados que venia en caravana a la frontera estamos aquí precisamente porque la dar más también participaron en este proceso es la verdad

Voz 1827 02:20 sábado de tiempo casi primaveral lo primaveral del todo aquí en España con Inés Arrimadas como protagonista política del día la número dos de Ciudadanos abandona la política catalana dará el salto al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales ha anunciado que se va a presentar a las primarias para ser la cabeza de cartel de su partido por la provincia de Barcelona Óscar García bueno esta vez Roberto en un mitin junto a Rivera en la Plaza de la Villa de Madrid en pleno centro de la capital Arrimadas ha dicho que ha llegado la hora y que se va a dejar la piel por echar a Sánchez de La Moncloa

Voz 6 02:48 yo voy a seguir defendiendo insisto al constitucionalismo allí donde es más difícil defenderlo pero os anuncio que voy a presentar mi candidatura para las primarias

Voz 7 02:58 la danos al número uno por Barcelona a las próximas elecciones generales

Voz 1827 03:05 Rivera la ha definido como la mujer más preparada y más valiente de la política española el anuncio de Arrimadas abre la puerta a su sucesión en Cataluña la actual senadora de ciudadanos Lorena Roldán se perfila ya para el puesto Arrimadas que tiene previsto mañana viajará hasta Waterloo para manifestarse frente a la casa de Carles Puigdemont el ex presidente reiteraba esta mañana que quiere invitarla a debatir sobre política

Voz 1935 03:25 tendría muchas ganas de ser un presente a la sin Arrimadas regalarle del libro pueda leerlo para que podamos discutirlo a partir de de intercambio de ideas no la puede obligar lógicamente lo que me parece un poco raro es que después de recorrer más de trescientos kilómetros que no o que no cubre los últimos metros

Voz 1827 03:44 el PP también critica este viaje de Arrimadas a Waterloo aunque insisten en que su intención es reeditar la fórmula andaluza de las tres derecha sumando votos sobre esta coalición acaba de hablar el presidente Sánchez en un acto en Madrid que ha dicho Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 03:57 buenas tardes ha dicho que estas formaciones están vacías de contenido sí llenas de oportunismo y que las próximas elecciones no son entre siglas su partido sino ante una España que avance o una que retroceda un Sánchez rodeado de los dirigentes socialistas europeos que ha mandado además este recado a las derechas por el cordón sanitario promovido por ciudadanos

Voz 1722 04:14 dejemos de llamar liberal a quién no es liberal los liberales en Europa hacen gala de no pactar con la ultraderecha y aquí en España los supuestos liberales lo que hacen es mercadear con las libertades de las mujeres para intentar llegar al poder

Voz 0866 04:28 que su Gobierno seguirá trabajando hasta el último día de la legislatura haya anunciado un nuevo paquete de medidas para la igualdad entre hombres y mujeres

Voz 1827 04:35 Insulares de Deporte Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 0457 04:37 en juego las buenas tardes se dejó la segunda mitad del derbi madrileño el Getafe gana por uno cero al Rayo Vallecano y se sitúa provisionalmente cuarto en Liga quien hasta ahora ocupaba esa plaza el Sevilla que recibe en el Sánchez Pizjuán a la escuadra y cuarto al líder el Barcelona con las bajas de Bogatell Arthur y Vermaelen buscarán no perder la ventaja que tiene con su perseguidor el Atlético y el Real Madrid

Voz 1827 04:55 además hoy también a vez Delta las seis y media idea

Voz 0457 04:58 desde las nueve menos cuarto Athletic Club Éibar

Voz 1827 05:00 hora catorce y cinco minutos

Voz 9 05:06 catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 10 05:24 qué tal muy buenas tardes ya hemos salido de hecho dan un paseo precisamente para aprovechar un poco el sol y el tiempo

Voz 11 05:29 pues fantástico que tenía unas ganas de ideas en la primavera que llegue el verano ya

Voz 1827 05:33 maravillas nos vamos ahora una terracita ya está todo

Voz 11 05:35 ya fuera de casa así llevar a casa

Voz 1509 05:43 lo más grueso que ahora más ligera y no es para menos porque llegaremos a los veintidós grados de máxima en algunos puntos de la Comunidad en Aranjuez por ejemplo o en Alcalá de Henares aunque en él esto no vamos a bajar eso sí de los veinte en cuanto se va el sol el termómetro nos recuerda que todavía estamos en febrero pero sí las máximas llegan hoy a los veintidós grados también es bueno recordar que son veintidós los días que llevamos sin que caiga una sola gota de lluvia en Madrid suben las temperaturas desaniman las terrazas del Ayuntamiento de Madrid se pone manos a la obra para frenar la proliferación de bares que incumplen horarios y que además en muchos casos no tienen ni siquiera licencia de bar hiló hace este mismo fin de semana con una campaña intensiva de inspecciones en el centro de la capital en el mismo barrio de Malasaña apenas unos días después de que Manuela Carmena nombrara mar Barberán como comisionada para este barrio para mal lasaña por allí hemos recorrido algunas de las calles con ella y con los vecinos

Voz 13 06:54 aliaron emoción más cultura al más respetuoso malagueñas en Magaluf de Madrid o sabes bien lote para que te mato yo lo que veo que su tu trial que externa lista es teatral dista gastos ti te parece normal que haya cuatro vídeos y los tengan que cambiar dos veces al día y haya que soportada por un polígono industrial mostré

Voz 1509 07:23 a esta hora en la nave en Villaverde durante todo el día se celebra el evento feminista así lo han llamado la Comisión ocho m un encuentro en el que intervienen también numerosos colectivos sociales conciertos en directo que tendrán lugar en esa nave Cher en Villaverde durante todo el día y con el objetivo de llamar a la movilización de el próximo ocho de marzo pero hay otras noticias que repasamos ya en titulares lo hacemos con la ayuda de Paul Asensio contra la explotación sexual la Audiencia Nacional ha condenado a entre diecinueve y dos años de cárcel a cinco integrantes de una red que explotaba sexualmente a mujeres que captaban en Nigeria allá Europa en patera por cuarenta mil euros alguna de sus víctimas fueron llevadas a un piso en la localidad madrileña de Humanes agresión carcelaria condenada a un año y medio de cárcel un preso Navalcarnero para arrancar la oreja de un mordisco a otro interno durante una pelea en el patio de la cárcel Lajusticia ha criticado que el centro penitenciario ha tardado casi un mes en comunicar los hechos a un juez se va antes de las elecciones dimite Manuel Ortiz el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda también ha renunciado a su acta dice que por motivos personales hace un par de semanas el nombró para trabajar en el comité electoral del PP en Madrid tendrán que tener más paciencia la línea hace cuatro de Renfe Cercanías sufrirá este fin de semana algunos cortes y cambios horarios a causa de las obras de mejora en la infraestructura que se van a realizar entre las estaciones de Alcobendas y canto Blanco ID del deporte lanzado Conejo buenas tardes buenas tardes pues tenemos en

Voz 0457 09:00 directo un derbi madrileño en la segunda mitad del Getafe se impone por uno cero al Rayo y se sitúa provisionalmente en puestos Champions

Voz 1509 09:07 nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer también cómo se circula a esta ahora por las carreteras de la Comunidad Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 14 09:15 muy buenas tardes pues a esta hora pendientes de dos accidentes que dificultan la salida de la capital el primero en la carretera de Toledo la A42 en la zona de Villaverde que complicaron el arco de tres kilómetros la carretera en sentido Toledo otro la A6 en la zona de Las Rozas genera dos kilómetros de retención en sentido A Coruña también encontrarán intensa la salida por la A tres en Rivas complicaba la M cincuenta Las Rozas en la incorporación a la autovía de La Coruña la A6 en el resto de carreteras se normaliza el tráfico

Voz 1509 09:45 pues hablando de tráfico gracias DGT Alcalá de Henares se plantea cerrar al tráfico sí definitivamente el acceso a su plaza principal las peticiones de asociaciones y vecinos a título particular están haciendo que se lo piense el Ayuntamiento que tiene ya proyectado reabrir al tráfico la calle Libreros cuando terminen las obras pero de momento ya han encargado un estudio para conocer el impacto que tendría ese cierre definitivo al tráfico en el centro de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad Henares Javier Galicia

Voz 15 10:15 es el mayor cambio en décadas del Casco Histórico de Alcalá de Henares el proyecto ya analizó la mitad de la Plaza de Cervantes sin embargo para el lado opuesto así como en la principal calle de acceso la calle Libreros Se contempla la reapertura al tráfico cuando terminen las obras en este tiempo entre las obras que han terminado y las que no la calle Libreros lleva casi dos meses terminada con tratamientos semi peatonal pero cerrada al tráfico algo que disfrutan cada día a los peatones después de que varias entidades hayan reclamado públicamente que se deje como está y que sin vida a los coches que vuelvan a circular por allí el alcalde Javier Rodríguez Palacios ha reconocido públicamente que valora atender esa demanda

Voz 16 10:58 sí

Voz 15 11:09 a cerrar al tráfico totalmente la calle Libreros y la plaza de Cervantes siempre ha sido una idea polémica en Alcalá

Voz 1509 11:16 no pero ahora tras las palabras del alcalde y la sitúa

Voz 15 11:19 el generada tiene más visos que nunca de convertirse en realidad

Voz 17 11:23 hora catorce Madrid bueno dos sí once minutos en de la

Voz 18 11:37 lo más terrible que nos maten que prevenirlo desde abajo y es augura que no quieren echar paso atrás de de la ultraderecha la ultraderecha quiere quitar derecho que Mou no consta de tres siglos conseguirlo y ahora vienen haciendo caza de brujas

Voz 1509 12:04 de veinte colectivos asociaciones feministas las que Ellis madres contra la droga en el denominado ventaja de cara a la movilización del ocho de marzo y allí nos vamos a Villaverde Aurora Santos buenas tardes

Voz 10 12:15 buenas tardes Isabel mucho ambiente hasta ahora en esta nave que está teñida de morado y es que son muchas las mujeres que han querido sumarse ya a las actividades del ocho m dejan claro eso sí que esta es una lucha diaria y en este evento lanzó la música está acompañando a la información que se ha dividido en cuatro ejes que forman parte del día vía de las mujeres violencia fronteras cuerpo y economía en cada bloque hay discursos en los que se están desgranando los más de mil motivos para demostrar que sin las mujeres El Mundo separa esta han decidido alzar una vez más la voz este ocho de marzo por todas aquellas que no van a poder hacerlo tanto por haber sido asesinadas como por tener una irregularidad laboral que no les permita parar he podido hablar con varias de las asistentes que se han mostrado esperanzada por los avances que se están desarrollando en esta lucha no sólo desde la dictadura hasta ahora sino también desde el año pasado que para muchas marco todo un precedente están esperanzados como digo pero también tienen miedo a las nuevas políticas que puedan ir Room Mir en el panorama actual a nivel local de aquí de Madrid me decían por esta nave las asistentes que podría haber retroceso si se irrumpieran en el en el Parlamento la extrema derecha pero también puede haberlo con la llegada de la llegada del número dos del número dos de la candidatura de Díaz Ayuso saques de Díaz Ayuso que es el actual alcalde de Alcorcón un nombramiento que conocíamos ayer y que dicen podría suponer un retroceso también hasta los sana

Voz 20 13:58 siempre me pareció muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio en un feminismo radical totalitario eh vigente incluso influyendo en las legislaciones ir marcando muchas ocasiones la agenda política a veces son mujeres frustradas mujeres amargada mujeres Raúl

Voz 1509 14:19 ese será el número dos del Partido Popular en la lista a la Asamblea de que en las próximas elecciones autonómicas reprobado por la oposición en cuatro ocasiones una de ellas por homófobo ha estado en el centro de la polémica en más de una ocasión por sus declaraciones pues bien el alcalde de Alcorcón que recupera el protagonismo y el peso que le dio Esperanza Aguirre dentro de los del Partido Popular en protagonismo que le quitó en este caso Cristina Cifuentes quién eligió Ángel Garrido como su número dos hoy presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido que además esta mañana ha preferido no entrar en ese debate

Voz 0177 14:51 yo creo que los número dos siempre son personas las que el número uno tiene que tener confianza hay sintonía yo fue el número dos en su día de Cristina ahí hoy eh Damir fiambre su número dos de Isabel porque tiene sintonía confianza creo que siempre eso es lo lógico y normal que el número uno designado creaba acompañarlo lo cifró

Voz 1509 15:06 Garrido que hoy ha participado por cierto en el homenaje que Las Rozas ha querido rendir a Ignacio Echevarría el joven que fue asesinado en el atentado terrorista de Londres cuando intentaba ayudar a una mujer el Ayuntamiento ha construido una pista de skate su deporte favorito Raquel Fernández buenas tardes

Voz 1315 15:20 hola buenas tardes emotivo homenaje a Ignacio Echeverría el héroe del monopatín en cuya memoria ha construido el Ayuntamiento de las Rozas unas pistas de skate están en un parque situado muy cerca de la vivienda familiar allí se han creado una gran Bowl zonas de elementos de Street como barandillas Event todo ello ha quedado inaugurado con una de las cosas que a él más le gustaban que eran las competiciones de skate han acudido el presidente de la comunidad Ángel Garrido el alcalde de Las Rozas José de la Ud además de amigos y familiares del joven Joaquín Etxeberria es su padre

Voz 21 15:54 Ignacio lo hubiera encantado tener este parque cuando vivía supongo que a los chicos que practican monopatín o no tan chicos también les gustará mucho

Voz 1315 16:03 las pistas de skate han contado con un presupuesto de doscientos sesenta y siete mil

Voz 1509 16:07 euros sábado también de homenaje y recuerdo en el barrio de Chueca en este caso para los transexuales víctimas de violencia Paul Asensio

Voz 0808 16:15 el barrio de Chueca amanecido hoy con una nueva plaza con un nuevo nombre La Paz fue la plazuela de la memoria tras decenas de representantes del colectivo LGTB vecinos hay personas trans se han acercado a Thatcher rincón de la ciudad para inaugurar la nueva placa entre ellos Teresa Daniel que han acudido para visibilizar su lucha

Voz 22 16:31 esa muy importante yo creo que deberían ser como más continuos para que seamos como mucho más mejores en la sociedad que la gente nos vea que somos bastante y que también tenemos muchos derechos a estar igualitaria mente como todas

Voz 10 16:43 las personas no salgo sólo Trejo cuatro sino que somos muchas personas las que estamos luchando día a día y que tenemos que estar siempre dando explicaciones por todo de que ya estamos cansados de gente ha llegado suicidarse porque es que aquí importante implicarse vamos

Voz 0808 16:57 Carmen García la presidenta del colectivo LGTB y COGAM ha lanzado un mensaje claro a los jóvenes trans

Voz 10 17:02 sea valiente las cosas han cambiado a pesar de los

Voz 23 17:04 pesares lo mal hecho Manuel a lo que hay que hacer es que no vuelvan otra vez para atrás entonces que sean valientes sin tienen p'alante que sean ellos y ellas Sitges

Voz 1509 17:13 valentía para defender la diversidad algo que también ha

Voz 0808 17:15 mencionado la alcaldesa Manuela Carmena en esta inauguración diversidad la importancia de la lucha por un futuro más igualitario irrespetuoso

Voz 25 17:28 sigue a las cadenas en las redes sociales en Twitter arroba la bajo en Facebook

Voz 1935 19:08 sí está muy bien

Voz 26 19:18 lo va a apretar entre los que gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta yo mi millones de descargas

Voz 1509 19:32 dos y veinte minutos de la tarde el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha este mismo fin de semana un plan de choque con una campaña de inspecciones en locales del barrio de Malasaña mar Barberán nombrada hace unos días por Manuela Carmena comisionada para el barrio de Malasaña parece que ha querido ponerse manos a la obra y cuanto antes el objetivo de este plan de inspecciones frenar la proliferación de locales que sin tener licencia funcionan como bares valiéndose de la denominación de barras degustación o de los lateros también o tiendas que venden alcohol a menores con ella con

Voz 1827 20:04 Jordi Sara Antonia tres vecinos el

Voz 1509 20:07 lectivo Sos malasaña es tuvimos ayer paseando por este mismo barrio

Voz 20 20:13 eso que hay un problema enorme qué es la guinda de todos los problemas que es el botellón en Malasaña hay una confluencia de factores que llega un momento en que parece que están haciendo la vida imposible a sus habitantes un poco ellos es que están a las tres de la mañana con un ruido infernal que tiene que ver con bares que están abiertos a horas que no debían estar que tienen una licencia que no les corresponde y entonces no están en sonoro izados mucha gente fluyendo por la calle bebiendo por la calle ensuciando la calle haciendo pis en las esquinas

Voz 1509 20:44 citó Juan en masa están identificados porque no se aguanta

Voz 20 20:47 quizás eh porque esto ha llevado a que un a lo largo de la historia de Malasaña ha habido seguramente picos pero estamos en un pico que van creciendo y entonces eso es lo que tenemos que evitar pero bueno llegado a este punto vamos a hacer todo lo posible inducir la situación intensificar las sanciones desde Medio Ambiente y desde limpiezas sancionar todos estos bares intensifica la presencia policial e con policías uniformados y policías de paisano con lo cual ya

Voz 12 21:18 era el el estar en la CAI

Voz 20 21:21 empezar a emitir sanciones a a levantar actas y demás yo espero que eso sirva para que ya la gente un poco sobre vaya tomando nota de las sitúa

Voz 12 21:30 es que tengo que decirte que por ejemplo en la calle Corredera donde estamos ahora ahora mismo ya hay el Ayuntamiento yo intervenido sobre unos cuantos locales que veníamos denunciando que serán barras de los bares ilegales hay orden de cese y algunos ya han cesado su actividad si tuviéramos

Voz 1509 21:44 carne de pistas en este caso a la Policía Municipal saga por donde tendrían que buscar en esa en esa actividad inspectores

Voz 30 21:51 Irene semana una amplia abanico de posibilidades de no se van a no se aburrido la calle Palma Velarde el dos de mayo por supuesto que todo empieza a San Vicente Ferrer puedes encontrar lateros por ejemplo cualquier rincón a la salida del metro ya tienes un delantero que tienen de una lata de cerveza por un euro

Voz 12 22:16 y a continuación van a dónde vives Sara que tiene enfrente una no que conseguimos que se cerrara Iker que que ese vuelta abrir

Voz 30 22:27 pueden estar toda la noche hasta el día siguiente en la calle pasándose lo eso puede ser

Voz 20 22:33 pues no debería realmente ellos están dando testimonio de que es así pero no debería porque incluso los actores están prohibidos que pasa que cuando se hacen inspecciones tú vas a un local de esto sí tienen la licencia de bar pero claro no pueden tener la música no pueden estar eh pues funcionando como una discoteca

Voz 30 22:51 yo personalmente me estoy haciendo muy parisina yo ya me estoy volviendo muy borde eso de que los madrileños eran muy simpáticos y tal no ya estaba acabando ya los pisos turísticos está siendo ya una debacle

Voz 31 23:07 de cambiar de método de cambiar el carácter el humor todo

Voz 13 23:11 es muy duro e íntima muchísimo de Ibi

Voz 12 23:15 en la categoría de calle reciclado miren al centro es más costoso que esto genera una actividad económica enorme pero el retorno que tiene el parda el mobiliario urbano para el pavimento para cómo se cuida el barrio pues no

Voz 20 23:30 desde limpiezas a mí lo que me comunican es que en esta zona tiene unos servicios de limpieza ya intensivos de por si hay puntos de Malasaña por donde se limpia hasta siete veces al día y baldeo continuo entonces realmente casi es como revivir eh Tir esa situación de cambiar el tipo de ocio porque yo creo que más no podemos casi incrementar podemos revisar los horarios podemos concienciar a los comercios de que no saquen la cantidad basura que saquen a Siria tapamos como decíamos antes el botellón pues vamos a quitar muchas latas que están por la calle pero el servicio de limpieza es intensísimo intensivo no lo siguiente

Voz 13 24:10 sí pero a la mañana siguiente

Voz 31 24:13 T o al cabo de unas horas ya vuelve a estar otra vez igual

Voz 12 24:16 devolver habidos tiene que ver con el modelo es que tiene que ver con ese modelo de parque temático de ocio de bebida ir de desmadre

Voz 13 24:25 aliaron emoción más cultura al más respetuoso malasaña es el Magaluf de Madrid Giotto y otra calificó al barrio no lo creo que os habéis está bien lote para que yo lo veo es su poli trial una lista gastos esta cuestión a ti te parece normal que haya cuatro vídeos y los tengan que cambiar dos veces al día y haya que soportar Adeva bueno cierran los bares pub un polígono industrial

Voz 1509 25:00 a diferencia de que esté industria

Voz 13 25:02 los costes los sufrimos todo y otras Industria no pueden hacerlo yo tengo frío e imputar a nadie y aquí estoy Industria le imputa a la puta porque para cuatro como los que vivimos en el barrio Nos posibles costean recogida de basuras pieza un polígono industrial mostré

Voz 17 25:32 hora catorce Madrid

Voz 1509 25:35 inglés de tribunales la Audiencia Nacional ha condenado entre diecinueve dos años de cárcel a cinco integrantes de una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual que captaba a compatriotas en Nigeria las traía a Europa en patera por cuarenta mil euros que tendrían que pagar con su trabajo disco haciendo eso sí que fueran a prostituirse algunas de las víctimas fueron llevadas a un piso de la localidad de Humanes una ante las condenadas admitió que se encargaba de las chicas que iban a dormir a un piso en esta localidad madrileña también de recaudar el dinero que ganaban con la prostitución para dárselo después a otra acusada que ha sido condenada finalmente a diecinueve años de cárcel atemorizada en este caso a las mujeres esta red con el ritual del vudú y la Audiencia Provincial ha impuesto un año y medio de cárcel a un preso en la cárcel de Navalcarnero por arrancar la oreja de un mordisco a otro interno durante una pelea en el mismo patio de la prisión Alberto Pozas

Voz 0055 26:26 la pelea empezó en el patio de la cárcel poco antes de las cinco de la tarde los dos internos discutían por las mesas del comedor en las que se iban a asentar el forcejeo se trasladó hasta los Baños del módulo siete y allí fue donde uno arrancó al otro casi toda la oreja izquierda de un mordisco una agresión que era la Audiencia Provincial traducen una condena de un año y medio de cárcel por un delito de lesiones hay pruebas suficientes para condenarle dice la sentencia entre el testimonio de la víctima y el de un funcionario de prisiones también tendrá que indemnizar al agredido con más de once mil euros los jueces también aprovechan para criticar con dureza a la cárcel de Navalcarnero por tardar casi un mes en poner los hechos en conocimiento de un juzgado para que la agresión pudiese ser investigada

Voz 1509 27:06 con Gonzalo Conejo que ha vuelto a este estudio buenas tardes de nuevo

Voz 0457 27:08 muy buenas tardes pues continúa en directo el derbi madrileño minuto ahora mismo setenta y el Getafe vence dos uno el Rayo Vallecano con goles de Mata Jorge Molina por parte de los franjirrojo Raúl de Tomás y lo azulones consiguen ganarse colocarían cuartos clasificados a expensas de lo que haga el Sevilla las cuatro y cuarto ante el Barcelona también esta mañana han hablado los técnicos del Athletic lo de Madrid del Real Madrid respectivamente en la rueda de prensa previa a sus encuentros de mañana los colchoneros reciben al Villarreal mientras que los blancos se miden al Levante el otro equipo madrileño en Primera el Leganés se recibe al Valencia en el partido de la jornada el domingo en Segunda hoy el Alcorcón se enfrenta a Las Palmas a las ocho en el estadio de Santo Domingo mañana el Rayo viaja hasta Gijón para medirse al Sporting y en fútbol femenino el líder el Atlético de Madrid ha impuesto por un contundente seis a uno al Fundación Albacete

Voz 1509 27:53 gracias Gonzalo y como no todo ya saben es deporte una cita les dejamos de cara a este fin de semana en el Museo Lázaro Galdiano se exponen los dibujos del artista francés Guillen fue conocido como el dibujante extremo Raquel García

Voz 32 28:09 una mirada del siglo XXI a las pinturas y objetos de la colección Lázaro Galdiano es la personal interpretación que hace el artista francés Guillaume proveer

Voz 1509 28:17 que recorrió las plantas del museo con su carrito

Voz 32 28:20 no de papeles lápices y de acuarelas y que en apenas cinco días hizo cincuenta

Voz 30 28:24 en el puesto que ha tenido la oportunidad de uno un ofrecimiento tan generoso como el de enlazaron al día no le han permitido a pasearse con toda libertad por las salas

Voz 1827 28:40 la elección

Voz 30 28:41 pues conocimientos sino a la vista de lo que iba a encontrar concilios

Voz 33 28:47 a él

Voz 30 28:50 como si las obras viviese en fuesen las propias obras las que les llamaba

Voz 32 28:53 Museo expone treinta y cinco de esas obras las que inspira sobre todo en Goya en el Greco y El Bosco le llaman el artista extremo no sólo por la rapidez de su trazo también porque apenas tiene contacto visual con el papel es como cuenta el artista la idea de que tu mano refleja lo que tus ojos captan de la obra de

Voz 13 29:10 el arte

Voz 2 29:14 es

Voz 1509 29:15 Museo Lázaro Galdiano nos vamos

Voz 34 29:32 yo

Voz 0159 29:35 si no hacemos con la voz y la música de Frida y su revolución que actúan hoy en el evento feminista asilo llamados a comisión ocho EM en la nave voy Picture de Villaverde llegamos con ellos a las dos y media hora catorce continúa la Ser buenas tardes

Voz 35 29:54 sí

Voz 1 30:02 son las dos y media

Voz 1827 30:03 la uno y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes el ejército de Venezuela ha lanzado gases lacrimógenos contra la población concentrada en la frontera del país con Colombia donde los próximos minutos está previsto que empiece a entrar la ayuda humanitaria procedente de distintos países enseguida vamos hasta allí hasta la frontera entre Colombia y Venezuela hay nueve camiones con seiscientas toneladas de alimentos y de medicinas preparados para entrar ya se anuncian las primeras deserciones en el Ejército de Nicolás Maduro aquí en España Inés Arrimadas confirma que deja al Parlament de Cataluña para ser diputada en el Congreso de los Diputados anuncia

Voz 7 31:03 qué voy a presentar mi candidatura para las primarias de Ciudadanos al número uno por Barcelona

Voz 1827 31:09 Arrimadas estrenará en la política nacional con una concentración mañana frente a la casa de Carles Puigdemont en Bélgica el expresident reitera su invitación a aprovechar el viaje para hablar de política

Voz 1935 31:19 sí me parece un poco raro que después de recorrer más de mil trescientos kilómetros que no o que no cubran los últimos metros

Voz 1827 31:25 en este ambiente preelectoral que impregna absolutamente todo escucharemos al Partido Popular defender la suma de PP Ciudadanos y Vox a estos últimos decir que ellos no son la muleta de nadie y al presidente del Gobierno pidiendo la movilización para evitar que las derechas lleguen a la Moncloa fuera de nuestro país Almudena López sino buenas tardes a de continúa en el Vaticano la cumbre para hablar de la pederastia los abusos sexuales en el seno de

Voz 1275 31:50 la Iglesia con las palabras que anoche pronunció el Papa Francisco criticando el feminismo todavía Presen

Voz 36 31:55 de es para invitar a hablar a una mujer no entrar en la modalidad feminismo eclesiástico no es entrar a hablar de un feminismo a la fine feminismo porque a fin de cuentas cada feminismo termina por ser machismo

Voz 1275 32:13 como hubo un machismo con más de un centenar de personas activistas víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos se han manifestado hoy en el centro de Roma para pedir justicia hoy hay elecciones en Nigeria a pesar de su riqueza energética y mineral es el país con más gente viviendo por debajo del umbral de la pobreza extrema naciones

Voz 1827 32:29 unidas alerta del hambre en Sudán del Sur casi siete mil

Voz 1275 32:32 tienes de personas sufren escasez de alimentos en este país casi un millón de niños están desnutridos cifra que puede aumentar en los próximos años la ONU pide reforzar la ayuda humanitaria y un mejor acceso para realizar el trabajo de campo

Voz 1827 32:47 en este Hora catorce vamos a hablar sobre la situación de la ciencia en España con Pablo Hortal un físico que acaba de recibir el Premio Nacional de Investigación les contaremos también la iniciativa de un instituto de Barcelona que va a formar a sus alumnos para que controlen la inteligencia artificial

Voz 1275 33:01 serán los primeros en España que lo hagan para que los alumnos estén preparados de cara el futuro mercado laboral porque la inteligencia artificial está presente en todo lo que hacemos Marco liberase es el director del Instituto horizon de Barcelona

Voz 37 33:12 hace hacemos fotos todos no ninguna sale borrosa ninguna sale bueno Os

Voz 38 33:17 y y rojos

Voz 37 33:20 salen perfectas bueno esos fruto de unos algoritmos que se han ido creando no en las cámaras fotográficas y que

Voz 38 33:27 emiten esto no está

Voz 37 33:30 está en todos lados la gestión de datos es encuentra en todos lados

Voz 1275 33:34 sí sobre redes sociales el Wall Street Journal cuenta que Facebook tiene acceso a datos personales que facilitamos a otras aplicaciones desde nuestro peso hasta las

Voz 1827 33:42 de Deportes Gonzalo Conejo buenas tardes buenas

Voz 1827 35:31 son las dos y treinta y cinco la una hay XXXV en Canarias las ocho y treinta y cinco en Cúcuta y este es el sonido que no llega desde allí desde el puente de Etienne dietas que es uno de los principales puntos de conexión entre Colombia y Venezuela allí se espera la llegada de las seiscientas toneladas de ayuda humanitaria procedente de distintos países hay centenares de personas conocen tras el ejército ha cargado no contra ellos sino contra otros ciudadanos venezolanos que pretendían también cruzar la frontera la tensión en cualquier caso es más que evidente ahí está una de las enviadas especiales de Prisa Radio manda Sánchez adelante

Voz 30 36:08 sí ya han transcurrido aproximadamente tres

Voz 41 36:11 horas desde que se género oeste escenario de represión de parte de los militares de Nicolás Maduro en contra de los ciudadanos que querían cruzar desde Venezuela hacia Colombia

Voz 1509 36:20 la realizar su actividad es cómo lo hace

Voz 41 36:22 y sobre todo trabajar ellos nos pertenece Insein al grupo de voluntarios que está trabajando para la entrada de la ayuda humanitaria sino que son ciudadanos locales como acusador incluso algunos de los testimonios

Voz 13 36:34 Nos vamos a volver hay un bombas lacrimógenas e volver a todo la comunidad eso que le parecen sacarse queda uno que no Raonic que piensas

Voz 41 36:47 a esta hora los militares siguen lanzando bombas lacrimógenas también han utilizado perdigones e incluso muy mover aún herido como esto perdigones en el ojo por lo pronto no se tiene información sobre cómo será la logística para la entrada de ayuda humanitaria al país como lo esperan los dirigentes de la oposición venezolana pero también ha habido información de deserciones de militares venezolanos que han pedido apoyo a los funcionarios de migración en Colombia

Voz 1827 37:10 gracias a manda que pasa al otro lado de la frontera en el lado colombiano César Moreno la de nuevo

Voz 20 37:14 seguimos de Capi ambientes entonces en el puente de tiento

Voz 4 37:17 estas en la frontera entre Colombia y de Venezuela donde estamos esperando saber cuál va a ser la metodología para hacer pasar estos camiones ya cargados con ayuda humanitaria porque allí en el puente están ubicadas dos con tal energía un carro tan que fueron ya son dados a la estructura metálica y también en en el piso por parte de la Guardia Nacional Bolivariana para que no se puedan mover no los puedan quitar estamos entonces acá muy pendientes de cómo va a ser entonces la oposición y los voluntarios que se encuentran en este punto para hacer llegar entonces la ayuda para poder pasar

Voz 42 37:50 son bultos son bultos de unos veinticinco kilos

Voz 4 37:52 a cada uno donde hay equipos de aseo donde hay comida enlatada donde hay granos según en la unidad de gestión de riesgos de Colombia encargará de impactar con voluntarios de toda esa ayuda está les puedo aguantar para una familia de cinco personas durante siete días son seiscientas toneladas de ayuda las que llegado de distintos países principalmente de Estados Unidos y también desde Puerto Rico vamos a seguir aquí entonces en el puente de quien dietas es alguien llamado el puente la unidad esperando entonces el paso ya de la ayuda a las nueve de la mañana hora local tres de la tarde hora de España

Voz 1827 38:31 pues así despierta este sábado en Venezuela con los ecos del concierto que anoche la noche concluyó así con el Imagine de John Lennon de fondo y entre gritos de libertad concierto multitudinario celebrado en el lado colombiano de la frontera y al que asistió Se llegó de hecho a subir al escenario con Goiri desafió evidente al régimen de Nicolás Maduro volvemos allí César Moreno

Voz 1913 39:11 por qué le habían prohibido salir del país

Voz 1827 39:13 de autoproclamarse precisó presidente sugirió además que cruzó la frontera con apoyo del Ejército

Voz 4 39:19 tras veinte por tierra agua y aire el presidente interino Juan Why doce desplazó desde Caracas hasta al estado Táchira pasando allí entre caseríos entre municipios cruzando en canoa por un río luego llegó a territorio colombiano donde el Gobierno deia Iván Duque de prestó toda la ayuda logística a través de carros y un helicóptero para que por fin llegara

Voz 20 39:42 ayer al concierto al Venezuela

Voz 4 39:45 dicen en Puente de Etienne dichas pero la noticia la dio luego en rueda de prensa cuando el mismo partido reconoció que las Fuerzas Armadas de Venezuela que son supuestamente leales al presidente Nicolás Maduro le ayudaron a pasar

Voz 43 39:59 aquí la pregunta es cómo llegamos aquí hoy a Colombia cuando prohibieron el espacio aéreo cuando prohibieron todo tipo besar P marítimo obstaculizar las vías ni para arma diputado que venían en caravana a la frontera Benzo y qué momento producto es y estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso después de la rueda

Voz 4 40:24 densa al presidente interino jugando dos reunió ya bilateralmente con el presidente Iván Duque con el presidente de Chile Sebastián Piñera Joy el mismo está encabezando estos actos este paso de la ayuda humanitaria por lo cual los cuatro puentes va a estar aquí entendidas el señor yo si la pregunta es después cómo va a pasar de territorio colombiano a territorio venezolano sí tenía prohibida la salida del país gracias

Voz 1827 40:52 César desde Estados Unidos la Casa Blanca insiste en que todas las vías están abiertas esto incluye también la militar todas las vías están abiertas inmaduro impide el reparto de la ayuda humanitaria de hecho ya han mandado la frontera como forma de presión algunos funcionarios del Departamento de Estado corresponsal en Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 41:09 buenas tardes si la Administración trampa aumenta la tensión contra Nicolás Maduro mandando a la frontera de Venezuela y Colombia su enviado especial para esta crisis a Elliot Abrams y a otros funcionarios del Departamento de Estado para acompañar la ayuda humanitaria estadounidenses Doug el secretario de Estado Mike Pompeo se ha limitado a decir en una entrevista en NBC y que espera que las doscientas toneladas de medicinas y comida que Estados Unidos ha mandado ya con los fondos de los contribuyentes pueda cruzar la frontera y ayudar a los venezolanos que llevan años sufriendo la escasez provocada ha dicho por la tiranía de Maduro la Casa Blanca no informados sobre qué va a hacerse el ejército venezolano impide el paso de la ayuda los portavoces remiten a las palabras que trampa ha dicho en multitud de ocasiones para Estados Unidos todas las opciones están sobre la mesa incluso la vía militar

Voz 1827 41:55 pues a lo largo de la tarde les iremos contando todo lo que pase en la frontera entre Colombia y Venezuela con el reparto de esta ayuda humanitaria en un fin de semana que tiene en el Vaticano otra de sus citas más importantes si allí la cumbre convocada por el Papa Francisco para hablar de la pederastia hay de los abusos sexuales en la Iglesia cumbre centrada hoy la necesidad de ser transparentes después de haber ocultado miles de casos durante décadas corresponsal en Italia Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 42:19 buenas tardes las palabras sobre feminismo y el papel de la mujer en la Iglesia las pronunció el Papa Francisco ante los ciento noventa responsables del mundo católico obispos cardenales patriarcas tras la intervención de una mujer Linda Yi Sony subsecretaria del Vaticano en la cumbre sobre abusos sexuales del clero al final afirmó Francisco todo feminismo termina por ser un machismo

Voz 36 42:43 da un feminismo ser machismo como el otro momento el Pontífice añadió

Voz 0946 42:50 que no se trata de dar mayores funciones a la mujer en la Iglesia

Voz 36 42:54 no se trata de su función

Voz 0946 42:59 si bien precisó después que yo estaría bien pero no resolvería el problema que suponen los curas pederastas y violadores a pocas horas del final de esta cumbre vaticana el mayor progreso es un cambio de mentalidad en la jerarquía eclesiástica según el moderador Federico Lombardi exportavoz del Papa

Voz 1802 43:15 todos los Time Warner fino sólo en dos días ha destacado Lombardi es como la actitud y la sensibilidad están cambiando da cambiando sin

Voz 0946 43:25 da un aspecto positivo que va acompañado de un jarro de agua fría

Voz 1802 43:30 el sitio de un cierto se cierra una fase ha reconocido al moderador pero profundizar estudiar valorar todas las riquezas de la cumbre requerirá todavía tiene siquiera incorporar dicha model

Voz 0946 43:44 es decir medidas urgentes para atajar los aberrantes abusos sexuales de religiosos no serán de inmediato un código de disciplina en la iglesia de obligado cumplimiento

Voz 1827 43:55 sobre el papel de la Iglesia en la exhumación de Franco del Valle de los Caídos ayer escuchamos aquí en la SER Fraile de la congregación benedictina del Valle decir que desenterrar al dictador era una aberración ideológica hoy Silvia Navarro que es la presidenta de la asociación de familiares para la exhumación de los republicanos califica estas palabras como vergonzosas y le pide que no se atreva a hablar en nombre de las víctimas

Voz 44 44:15 lo que pensamos es que esta persona se esconde tras el Evangelio se apodera del IVA USA para sus propios fines aberrantes e son sus palabra que muestran un desprecio total visceral hacia las víctimas tienen mucho aunque yo nunca han querido recibirnos nunca han querido reconocer nuestros derechos sí reconocen dos de la familia Franco

Voz 42 44:40 por qué no una hipoteca sin comisiones hipoteca varía

Voz 1827 45:54 Arrimadas lo ha confirmado esta mañana pretende dar el alto del Parlament de Cataluña al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones después del huracán interno que provocaron en su partido las primeras informaciones que apuntaban en esa dirección hoy Albert Rivera la acompañado en un acto en Madrid y allí han anunciado que Arrimadas va a presentarse a las primarias para ser la cabeza de cartel de Ciudadanos por la provincia de Barcelona Óscar García buenas tardes tal Roberto buenas tardes con su decisión Arrimadas ha confirmado que deja el Parlament para dar el salto al Congreso de los Diputados la líder de la oposición en Cataluña lo hará es su intención por la provincia de Barcelona aunque para llegar hasta ahí tiene que pasar primero por las primarias que marcan los estatutos de su partido Arrimadas dice que ha llegado la hora de echar a Sánchez de La Moncloa y a Torre del Gobierno

Voz 30 46:36 no

Voz 6 46:37 cómo estamos ante un reto histórico como estoy convencida de que para la libertad y la democracia en Cataluña Ciudadanos casita gobernar en toda España voy a dejarme la piel para que Albert Rivera sea el próximo presidente del Gobierno de España

Voz 1827 46:52 ha sido la primera en intervenir en este acto aquí en Madrid luego lo hecho el presidente de Ciudadanos Albert Rivera de ella ha dicho que es la mujer más preparada y más valiente de la política española

Voz 46 47:01 eso quiere decir que vamos a por todas que queremos gobernar España quiere decir que queremos ganar a Sánchez enviarle a la oposición quiere decir que ahora o nunca

Voz 1827 47:12 Arrimadas por tanto despeja la incógnita que ha sacudido al partido en los últimos días queda otra incógnita con Arrimadas fuera del Parlament quién se postula para ese cargo Oscar si puestos las miradas están puestas en la senadora de ciudadanos Lorena Roldán aunque esto es un proceso que no será inmediato y es que el anuncio de hoy no significa que Arrimadas tenga que dejar ya el Parlament es obvio que su escaño lo tendrá que abandonar en las próximas semanas paralelamente Se abre otro proceso de liderazgo del partido en Cataluña donde como decimos la también diputada en el Parlament Lorena Roldán gana muchos enteros la batalla entre las derechas la evidenciaba hoy la portavoz parlamentaria del PP

Voz 26 47:46 ah da muestra no es un voto útil sino que hoy es un voto inútil

Voz 1827 47:50 sin segundo los Ramón Serrat que recuerda Arrimadas fue la candidata más votada en las últimas elecciones catalanas pero no dio un paso al frente para tratar de ser investida presidenta en cualquier caso el PP Teodoro García Egea para ser exactos vuelve reivindicar la fórmula andaluza PP Ciudadanos Vox

Voz 47 48:05 hemos contar con todos aquellos que crean que Pedro Sánchez es un peligro para el futuro de España y que por tanto lo que hemos hecho en Andalucía consiguiendo que el Partido Popular lidere ya esté en el centro de las negociaciones lo vamos a hacer también a nivel nacional

Voz 1827 48:17 pivots que sostiene el Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía dice que ellos Adrián Prado no quieren ser el bastón de nadie en ningún sitio

Voz 0019 48:24 los de Abascal han dado el visto bueno a las cuentas del partido y al código ético con más del noventa y siete por ciento de los votos un código ético que recoge entre otros puntos que el amor

Voz 1275 48:32 dañe su defensa hasta las últimas consecuencias debe ser

Voz 0019 48:35 la principal y primera razón de cualquier cargo del partido con el noventa y tres por ciento Se ha aprobado la reforma de los estatutos en los que se habla por ejemplo de la defensa de la propiedad privada el derecho a la vida y la familia o de garantizar el derecho de usar y conocer el Espanyol en todo el territorio nacional vox se pone así ya manos a la obra de cara al veintiocho A y lo hace con esta advertencia que lanza Santiago Abascal

Voz 1663 48:55 una fuerza extraordinaria para enfrentar unidos ese gran desafío de las elecciones generales del veintiocho de abril a las que no salimos para hacer el bastón de nadie a las que no salimos para ser una muleta inútil o despreciada ni la llave de nadie unas elecciones a las que salimos haga

Voz 0019 49:13 Ana Abascal ha acusado al PP Ciudadanos de tener miedo al cambio no se atreven dice a cambiar las cosas tal y como están demostrando en Andalucía

Voz 1827 49:20 sobre esta suma de las tres derecha derechas ha referido hoy el presidente Sánchez lo ha hecho en un acto en Madrid Javier Carrera buenas tardes qué tal buenas tardes el ocho de marzo