Hora 14 Fin de Semana (24/02/2019)

Voz 1827 00:22 buenas tardes lo último es un atentado suicida en Mali contra El destacamento militar español allí desplegado no hay víctimas españolas quema sabemos Mariela Rubio hola buenas tardes

Voz 1450 00:32 buenas tardes y no hay soldados españoles heridos aunque sido soldados malienses según han confirmado fuentes del Ministerio de Defensa en la Cadena Ser el ataque se producía esta madrugada con dos vehículos suicidas que intentaban entrar en el campamento de Kubrick oro según las primeras investigaciones uno de estos coches bomba llegó a hacer explosión a las puertas del acuartelamiento en esta base está el grueso del contingente español unos doscientos veinte soldados los terroristas según han informado a la SER fuentes de Defensa fueron finalmente neutralizados por militares españoles y malienses después de cerca de una hora de intercambio de disparos el ataque pues ha dejado esos dos heridos malienses y daños materiales de diversa consideración cuyo alcance está según fuentes militares pendiente de valoración

Voz 1827 01:11 gracias Mariela a partir de las dos y media ampliamos y buscaremos también las primeras reacciones de las víctimas de la pederastia en la Iglesia después de escuchar las palabras del Papa Francisco anuncia que la iglesia llevará ante la justicia los casos de abusos de los que tengan constancia corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 01:26 buenas tardes Francisco ha concluido la cumbre vaticana con un llamamiento a la lucha a todo campo contra los abusos sexual desde aparte por parte de todas las autoridades de cada persona ha afirmado eh porque son crímenes abominables que deben cancelarse de la faz de la tierra añadido eso es lo que piden tantas víctimas escondidas en las familias en diversos ámbitos de nuestras

Voz 0246 01:52 ciudad individual sean Vicky helenos Chile

Voz 1827 01:56 el otro punto de atención este domingo sigue en Venezuela después de que el Ejército fiel a Nicolás Maduro bloqueara anoche a la fuerza la entrada de la ayuda humanitaria Cualladó habla de crímenes de lesa humanidad y la comunidad internacional los últimos hace unos minutos la Unión Europea condenan el uso de la violencia José Luis García

Voz 1061 02:12 en un comunicado la jefa de la diplomacia de la Unión Europea Federica Mogherini condena la intimidación contra quienes se han movilizado para permitir la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela ya ha pedido a los organismos de seguridad que permitan su distribución es la última reacción después de que el intento de reparto de la ayuda desde Colombia haya dejado al menos doscientos ochenta y cinco heridos por la intervención de las fuerzas de Maduro el presidente interino Juan guay do asegura que todas las opciones están sobre la mesa

Voz 3 02:35 me responsabilidad como presidente encargado es seguir buscando es ayuda exigir que entra Venezuela es buscar los caminos para abrir la democracia en nuestro país para que cesen los pasión

Voz 1061 02:45 no ha ido por cierto va a participar mañana en Bogotá en la reunión del Grupo de Lima la que va a acudir el vicepresidente de EEUU Maika

Voz 1827 02:51 en la agenda de España más escenografías que hechos el presidente Pedro Sánchez está en Francia visitando la tumba de Machado en el exilio Por su parte Inés Arrimadas ha ido hasta Waterloo para concentrarse con una pancarta frente a la casa de Carles Puigdemont

Voz 1490 03:07 que deje de abrir chiringuitos como este por todo el mundo y abra el Parlament de Cataluña que cierre chiringuitos como este y que abra el Parlament de Catalunya con normalidad

Voz 1827 03:25 además fuera de nuestro país tres mil ochocientos civiles murieron en la guerra de Afganistán a lo largo del dos mil dieciocho Esta es la cifra de víctimas más altas más alta en los últimos diez años en judo Arroyo

Voz 0159 03:38 tras diecisiete años de conflicto con los talibanes en Afganistán las las víctimas mortales entre la población civil marcan cifras récord desde que se tienen registros el año pasado murieron en este país tres mil ochocientos cuatro civiles según la ONU la documentación aportada por las Naciones Unidas Up apunta que las causas del aumento de las muertes son el repunte de los bombardeos aéreos de los ataques suicidas de los insurgentes los talibanes a los que se atribuyen más de cuatro mil víctimas entre muertos y heridos rechazan este informe internacional la mayoría de las víctimas más del sesenta por ciento Se atribuyen a los insurgentes

a partir de las dos y media nos vamos a ir hasta Cataluña para conocer las últimas novedades tecnológicas que nos traerá el Congreso Mundial del Móvil que sí augura esta noche hay que empieza oficialmente maña hay también vamos a hablar de cine porque esta noche se entregan en Los Ángeles los Oscar además titulares del deporte Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 1621 04:34 buenas tardes pues el Leganés ha empezado a uno

Voz 1827 04:36 empatado a uno en casa con el Valencia es adelantaban los ches

Voz 1621 04:39 primera mitad con gol de fondo vía pero empató in extremis los de Pellegrino por medio de Bright Witt en el noventa y también esta mañana en partido en Segunda el Rayo Majadahonda ha vencido a domicilio al Sporting dos a tres para esta tarde otros tres partidos a las cuatro y cuarto el Atlético de Madrid recibe al Villarreal y a las nueve menos cuarto el Real Madrid visita el Ciutat de Valencia también a las seis y media

Voz 1827 04:57 Valladolid Betis Hora catorce y cinco minutos

Voz 5 05:04 el recato

Voz 0159 05:04 el Madrid Isabel Salvador

Voz 1915 05:22 qué tal muy buenas tardes los sindicatos Comisiones Obreras IMAX denuncian que la falta de personal de enfermería en las plantillas de los hospitales madrileños se hacen más que evidente cuando los pacientes están en aislamiento en hospitales como el de Getafe Majadahonda o Móstoles denuncian que en ocasiones una sola enfermera o enfermero tiene que atender hasta seis de estos pacientes Carmen y José son enfermeros trabajan en los hospitales de Móstoles Doce de Octubre rango

Voz 1897 05:50 yo fácilmente veinte treinta cuarenta minutos una hora incluso más porque tiene que pasar aún vos aislado ese pacientes eleva valora ahí en mitad de un pasillo incluso ser médico les pide pruebas diagnósticas que tiene que realizar enfermería como una analítica Almería si un aislamiento de contactos que tiene que vestir ahí en el pasillo con guantes ni bata y realizar la técnica ahí

Voz 7 06:15 dos pacientes en dos habitaciones aislados y ambos estaban muy malito claro al final tuvieron que venir compañeras de otro control dejando a sus enfermos al cuidado de auxiliar a echarme una mano porque yo no podía estar en dos habitaciones aisladas a la vez

Voz 1915 06:32 la Consejería de Sanidad asegura que se están realizando continuos refuerzos del personal en todas las áreas de hospitalización en página política el modelo del Partido Popular está agotado en niño han coincidido hoy los candidatos del Partido Socialista iré más Madrid a la comunidad Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón en un encuentro organizado por el diario El País a tres meses de las elecciones encuentro en el que dialogan sobre un posible acuerdo para desplazar al Partido Popular una parte

Voz 0246 07:02 de de las derechas tienen como único proyecto electoral enfrentar dividir porque sólo en un clima de de angustia de división

Voz 0799 07:12 también tú permanente puede colar una propuesta que básicamente dice que no todo el mundo tiene derecho a lo que más oportunidad

Voz 0175 07:17 pero la aniquilación del adversario la supresión de que no piensa igual la eliminación también de aquellos que no tienen las mismas ideas que yo esto tiene nombres y luego ese nombre no es democracia

Voz 1915 07:30 un posible acuerdo para desplazar al Partido Popular posible acuerdo de las izquierdas que la candidata del PP en este caso Isabel Díaz Ayuso no sé

Voz 8 07:38 de nada porque no van a gobernar pero lo que demuestran su programa y sus intenciones es todo el rato eh bueno intentar cambiar la marcha que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid

Voz 1915 07:48 hay otras noticias que repasamos en titulares con la ayuda de Paul Asensio y Aurora Santos

Voz 1315 07:58 detenida en Madrid por difundir pornografía en internet la tenía sus dispositivos y entre sus víctimas encontraba su pareja hay otro detenido en Barcelona a la Policía Nacional advierte de que pueda haber cientos de víctimas que desconocen que son imágenes están colgadas en la red

Voz 1315 08:22 Arroyo Molinos se ha alzado con el contenedor de oro en el mes de enero la localidad ha pasado de reciclar diez mil novecientos diez kilos de vidrio en enero de dos mil dieciocho a veintidós mil ochocientos veinte en el certamen han participado dieciséis ciudadanos

Voz 0159 08:33 son de Ardoz acogerá desde el próximo curso el primer conservatorio de danza del Corredor del Henares serán estudios oficiales también de música con posibilidad de homologación internacional los estudios sin partirán en un colegio concertado que cuenta ya con le

Voz 1915 08:45 la estructura de su Centro de Artes Escénicas del deporte Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 1621 08:49 buenas tardes Isabel tres equipos madrileños en puestos de Champions Liga además de los habituales el Real Madrid y al Atlético el Getafe alcanza la cuarta plaza tras su victoria de ayer ante el Rayo además acaba de finalizar el Leganés Valencia con empate a uno

Voz 1915 09:02 gracias Gonzalo y Losail que esta mañana se han puesto las zapatillas para salir a correr con un porque Madrid corre por Siria una carrera solidaria que se ha celebrado lamentablemente por cuarto año consecutivo hicimos lamentablemente porque eso evidencia el sufrimiento que siguen padeciendo los refugiados a los que hoy han querido ayudar

Voz 9 09:21 en esto momento donde hay tanto odio y donde hay tanto rechazo a inmigrantes refugiados queremos demostrarle a España y al mundo entero de que esto también a España la España solidaria España deportista aquí estamos

Voz 1315 09:34 en las noticias Kayes escucha menos porque yo creo que es a la comunidad internacional pero este problema sigue estando ahí ya lleva muchos años Il tendríamos que se solidarizan los todos un poco más con el pueblo sirio con un poquito lejos de aquí desde España

Voz 1915 09:48 el último domingo de febrero con temperaturas que alcancen de nuevo los veinte grados en buena parte de la comunidad el cielo prácticamente despejado y así va a seguir la previsión al menos es lo que nos dice

Voz 10 09:59 si hasta el jueves a esta hora dieciocho grados es lo que marca el termómetro en el centro de la capital

ven creer en un archivo no siempre

Voz 0159 13:24 esta falta de personal lleva que se den situaciones como la que denuncia Carmen enfermera del hospital de mosto

Voz 7 13:29 que no hace mucho me me pasó una noche trabajando que tenía dos pacientes en dos habitaciones aislados y ambos estaban muy malito claro al final tuvieron que venir compañeras de otro control dejando a sus enfermos al cuidado de auxiliar a echarme una mano porque yo no podía estar en dos habitaciones aisladas

Voz 1827 13:51 a la vez lo que con

Voz 0159 13:53 estaba Carmen ocurría hace unos días si perjudica también a la hora de atender a pacientes que no se encuentran aislados porque ralentiza el trabajo de los enfermeros eso como decíamos ocurría hace unos días Si esta misma noche y en ese mismo hospital les faltaba personal en el servicio de Urgencias algo que parece ser no es algo nuevo Rafa Rubio del sindicato más

Voz 21 14:12 Nos comunican trabajadores de servicio de quirófano que no es la primera vez que ocurre que el servicio de Urgencias queda por debajo de los mínimos faltando personal no cubriéndose como pasó ayer noche que falta una decae de los equipo de urgencia

Voz 0159 14:28 pero la precariedad no se limita sólo a la falta de personal también faltan salas y eso lleva a que en algunos hospitales del ser más los pacientes aislados se queden en el pasillo esperando a ser examinados simplemente tapados con un biombo en el que un cartel anuncia su situación su situación de aislamiento ha ocurrido entre otros en el Puerta de Hierro en el Gregorio Marañón

Voz 0825 14:48 esto es lo que dicen los sindicatos en esto coinciden tanto el sindicato Comisiones Obreras como Match pero que dice en la Comunidad de Madrid que dice en la Consejería de Sanidad

Voz 0159 14:56 pues la Comunidad de Madrid dice que a lo largo de estas últimas semanas en hospitales como el de Móstoles en concreto se han realizado refuerzos en el personal de enfermería alguien los auxiliares en todas las áreas que eran necesarios ésto de refuerzo no les parece suficiente a los propios trabajadores como José Gracia miembro de la plataforma de urgencia del Doce de Octubre que dicen que debería ser algo permanente algo puntual

Voz 1897 15:22 no es algo permanente nosotros pedimos que es algo permanente porque estos durante todo el año no es una cosa de invierno porque me eh trabajamos en las mismas condiciones porque se cierran camas Camas desolación y aquí siempre estamos rapado

Voz 0159 15:40 denuncian además estos pacientes que no se están cubriendo bajas o reducciones de jornada de otros trabajadores

Voz 0825 15:47 dos Si dieciséis minutos delatar en la Consejería de Sanidad asegura en este caso que se están cubriendo y que se están reforzando de forma puntual según hace falta esa carencia que denuncian como decíamos los sindicatos Comisiones

Voz 1827 15:59 horas Mats en torno a eh

Voz 0825 16:01 necesidad de cubrir más personal para estos pacientes que se encuentran en situación de aislamiento Montse Holguín enfermera del hospital de Móstoles y secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en este centro hospitalario buenas tardes

Voz 22 16:14 buenas tardes el problema según denuncia

Voz 0825 16:17 no no es que atiendan a seis pacientes sino que son seis pacientes que están aislados lo que hace todavía más lenta es atención

Voz 22 16:24 efectivamente porque el paciente aislado entre requiere una serie de cuidados que no precisa al paciente que no lo queman necesita algún tipo de aislamiento cuando tienes que entrar a una habitación de un paciente aislado necesitas proteger Tate protegerse paciente para evitar el el contagio a otros pacientes que no tienen

Voz 0246 16:43 ningún riesgo para que nos hagamos una idea

Voz 0825 16:45 de lo que está pasando como es esa atención

Voz 22 16:48 cuando esto ocurre durante los turnos de mañana de tarde aunque la plantilla a veces es insuficiente siempre hay otro compañero enfermero otro compañero que eh puede atenderá a los pacientes que no están helados y otros encargada de los aislados pero cuando llega el turno de la noche como solamente hay una enfermería un auxiliar si se entre a la habitación de un paciente aislado a la vi en la habitación de al lado ocurre algún percance con un paciente e de otras características pues eh eh con ponerse y quitarse la indumentaria para protegerse para proteger al paciente no lleva un segundo hay que quitárselo con precaución para evitar el contagio entonces se puede estar dando una parada tú no puedes estar atendiendo a los pacientes Alavés entonces pone en riesgo a los pacientes necesitaríamos más dotación de plantilla

Voz 0825 17:33 eso es lo que está pasando ahora mismo por ejemplo en el hospital en el que usted trabaja en el hospital de Móstoles pero no solamente en este hospital

Voz 22 17:40 no pasarán muchos hospitales en inglés en principio en el hospital de Móstoles pasan de unidades donde solamente queda una enfermera y una auxiliar de enfermería en el turno de la noche y la mayoría de las plantas porque no hay más de un un efectivo de enfermería un efectivo era auxiliar en en planta donde hay una media de dieciséis pacientes que la sola ya está y hay pacientes aislados en todas las comunidades especialmente en las Uziz es verdad que la dice refuerza lo que pasa que aunque se refuerce muchas veces la la dotación no los profesionales que vienen lo están suficientemente adiestrados para atender ese tipo de pacientes porque a lo mejor no tiene suficiente experiencia y es verdad que se produzcan situaciones caóticas pues que si el personal no tiene suficiente adiestramiento pues a lo mejor se pueden dar varias situaciones de paradas guardia situaciones de eh incidencias graves en este tipo de pacientes Si a lo mejor pues genera muchísimos tres la gente responde porque al final respondes lo que sabes y con otros compañeros que se controla la situación pero la situación de estrés que se vive pues a veces deja a los profesionales muy tocados

Voz 0825 18:51 pacientes aislados repunte en este caso por ejemplo que se da con la gripe

Voz 22 18:56 efectivamente esto ocurre en la en la época de de gripes que la Consejería durante la época de la gripe sí que dota a los hospitales de más camas y de profesionales para abordarlas pero no es suficiente no es suficiente él asumirá de en general se siguen quedando prácticamente igual que el resto del año la gente está saturada muy estresada fundamental

Voz 23 19:18 ante cuál creen que sería la respuesta adecuada

Voz 22 19:21 todos una dotación Honorato suficiente ratio suficientes de plantillas de de profesionales tanto de enfermería como cómoda auxiliares así como de celadores porque a veces ocurre que nos olvidamos de otras categorías que también son fundamentales para abordar esta situación es estos celadores también se tienen que cambiar cuando tienen que entrarán habitación de un paciente aislado y ese es el es muy importante para hacer también las labores en las unidades quiere decir que no solamente hay que reforzar las plantillas de enfermería sino del resto de los profesionales

Voz 0825 19:51 Montse Urbina gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes gracias

Voz 0825 20:02 lecciones los candidatos del Partido Socialista Ángel Gabilondo y el de más Madrid Íñigo Errejón dialogan hoy en el diario El País sobre las posibilidades la posibilidad de que la izquierda alcance un acuerdo para desplazar al Partido Popular del poder defienden que el modelo del PP está ya agotado y coinciden en que sin renunciar a las ideas hay que sumar desde la comunidad autónoma con un pensamiento dicen transformador con la idea de que en Madrid y en España caben todos

Voz 0246 20:28 va a ver quién intenten darnos en el conflicto permanente soy yo tengo la convicción es una convicción esta así triste de que en esta deriva reaccionario extremista una parte de las derechas tienen como único proyecto electoral enfrentar y dividir porque sólo en un clima de de angustia

Voz 0799 20:48 de división y de enfrentamiento permanente puede colar una propuesta que básicamente dice que no todo el mundo tiene derecho a los más oportunidades eso sólo cuelan en un clima digamos de de de agitar de convulsión permanente Si la convulsión no existe pues me lo invento

Voz 0201 21:03 confronta con un pensamiento conservador la idea de que nosotros queremos transformarla cómo estoy seguro que vosotros también transformarla reformarla para que efectivamente en esa diversidad podamos trabajar juntos

Voz 0175 21:16 pero la aniquilación del adversario la supresión de que no piensa igual la eliminación también de aquellos que no tienen las mismas ideas que yo esto tiene nombres ideólogo ese nombre no es democracia

Voz 0825 21:29 Errejón defiende que hay que salir de la izquierda melancólica Gabilondo advierte que hay quienes quieren enfrentar bloques para crear esa polarización caldeando y Errejón hoy en el país y la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso se mostraba también esta mañana convencida de que la suma esa suma de las izquierdas no va a ser suficiente para que el PP pierda la Comunidad de Madrid

Voz 8 21:49 el Partido Popular con Pablo Casado va a liderar el centro derecha en las próximas elecciones somos el partido preferido por los españoles en Madrid y en España y el Partido Popular además ahora durante su campaña va a demostrar que es el partido que cuando gobierna consigue las mayores cuotas de libertad y que en comunidades como Madrid que sin hacer regionalismo sin haber utilizado la autonomía más que para el beneficio todos los españoles en Madrid se puede conseguir las mejores cuotas en educación en sanidad en servicios públicos la

Voz 0825 22:18 data del PP esta mañana ha estado en un instituto en el Juan de la Cierva donde se ha producido un simulacro electoral organizado por plena inclusión Madrid con un objetivo que las personas con discapacidad intelectual puedan conocer de manera practica como ejercer su derecho al voto después del cambio de la ley electoral y es que este cambio ha supuesto que las personas con esa discapacidad intelectual o del desarrollo pueden recuperar así su derecho al voto después de años sin ejercerlo son doce mil nuevos electores con alguno de ellos ha estado Paul Asensio

Voz 1315 22:46 el Instituto Juan de la Cierva ha sido elegido para este simulacro de elecciones que han que han estado cuidado al más mínimo detalle dos agentes de Policía Nacional a la puerta tres mesas electorales con tres urnas en más de setecientas cincuenta papeletas un acto y un día histórico para los casi trescientos votantes que se han acercado a este centro representan a los casi doce mil madrileños que estaban vetados al voto en la Comunidad escuchamos a Pablo Nerea Juan Manuel

Voz 24 23:08 que que Fenoll eh

Voz 11 23:11 no

Voz 25 23:22 bien es una experiencia muy muy bonita para mí es la primera vez que hacer este tipo de de actos para mí es importante

Voz 1315 23:32 los votantes no sólo han acudido para aprender también para reivindicar han pedido a los actores político que se han acercado entre ellos al presidente de la comunidad Ángel Garrido que seleccionan cuenta en sus programas electorales

Voz 0825 23:42 vamos ya con otros asuntos y con otro recorrido un tanto especial a las dos y veinticuatro minutos en la tarde obreras sin fábricas en nombre de una iniciativa de las nietas de las primeras ocupantes de Ciudad Pegaso un proyecto franquista que cree una pequeña ciudad cerrada con trabajadores de la propia fábrica Pegaso que está a pocos kilómetros una colonia del barrio de rejas del barrio de San Blas dejas que se construyó en medio de la nada se inauguró en el año mil novecientos cincuenta y siete lejos de lo que entonces era Madrid prácticamente incomunicada pues ahora Ana de Miguel Claudia García iba a Duran se proponen rescatar la memoria de sus abuelas devolverlas una dignidad que se quedaban entre esas cuatro paredes con ellas en A Vivir han recorrido lo que queda de aquella Ciudad Pegaso han hecho con Javier Pérez Andújar Lourdes Lancho Javier del Pino

Voz 26 24:31 un un

Voz 8 24:37 el crimen

Voz 27 24:40 es un

Voz 28 24:44 queríamos visibilizar un poco más a las señoras porque si es cierto que los vamos por esa más ligados a la fábrica pues sí que han tenido un poco más de visibilizar en general no porque esa noche algunas cosas pero las señoras aquí del barrio luego nadie les ha dedicado nunca un poco de tiempo para ver cómo vivían cómo eran sus vidas

Voz 1189 25:02 en el entonces nosotros lo que hacíamos a las seis de la mañana a ellos si las seis y media nosotros nos levantamos cuidarnos a los niños les preparamos subíamos al colegio volvíamos de llevarles del colegio entrábamos la cocina pintamos la escalera debíamos hacíamos de todo cuidábamos hijos o parias o estabas embarazada lo llevaba un niño en brazos de otro la tripa costos así que tuvieran la comida preparada

Voz 11 25:34 Fábrica Nacional de auto uniones de Aragón recibe al jefe del Estado que contempla la última novedad de Pegaso presentada en la última exposición de París Carmen llegada era una hoja para con

Voz 28 25:48 estamos todos los trabajadores y alrededor no hay absolutamente nada clara la idea era cubrir todas las necesidades de los hombres sobre todo porque las mujeres en el fondo se tenían que seguir yendo andando hasta Canillejas pues para con cartera su para comprar pero si la idea era que todos los ámbitos de la vida de los trabajadores aquí estuvieran cubiertos

Voz 1189 26:12 sólo vivían los los estos chales eran de los ingenieros de Family las tiendas que había las pocas tiendas que había primero era la gente de los despachaban a la gente rica

Voz 17 26:25 lo darnos otra marca en su interior se aprecian detalles de buen gusto y confort

Voz 1915 26:31 caben de porque sabían que les llevará a algunas casas que para la época estaban en muy buenas condiciones no porque tenían agua hay tenía luz tenían un baño propio estaba en unas condiciones muy buenas la gente se se casaba para venir

Voz 29 26:44 aquí

Voz 1189 26:50 con este proyecto de las las enmiendas a chicas reivindica las me parece una cosa maravillosa que están haciendo porque hemos sido unas generaciones que no teníamos ni voz ni voto no te si vamos al banco el marido tenía que ir tenías que ir al banco traerle el papel que firmara para volver al banco pues de la firma no valía para nada

Voz 1621 27:35 hola buenas tardes de nuevo Isabel pues ya finalizado el partido que abría esta jornada dominical el Leganés ha empatado a uno en casa con el Valencia el tanto Che fue de la primera mitad el del empate llegó en el noventa por medio de Bride White con este resultado los de Pellegrini se sitúan siete puntos por encima del descenso también esta mañana un partido Juan II Rayo Majadahonda ha ha vencido a domicilio al Sporting por dos tres se aleja de los puestos de la quema para esta tarde más partidos en Primera a las cuatro y cuarto el Atlético de Madrid recibe al Villarreal en el Metropolitano con la única baja de Lucas que aún sigue lesionado el Real Madrid visita al Levante a las nueve menos cuarto se han quedado fuera de la convocatoria Odriozola e Isco por decisión técnica Ramos por sanción Llorente por lesión los dos están obligados a ganar para no perder la estela el líder el Barça que venció dos cuatro ayer al Sevilla con actuación estelar de Leo Messi que dio tres goles y una asistencia bueno

Voz 0825 28:27 gracias Gonzalo después del deporte una propuesta pensando ya en la próxima semana la Fundación Santander expone a partir de mañana lunes en el entorno de ARCO la colección Texeira de Freitas Raquel García

Voz 8 28:40 trescientos cincuenta obras de casi doscientos artistas sobre todo de América Latina Europa y Oriente Medio una apuesta por el talento emergente que va desde la arquitectura hasta el dibujo pasando por la fotografía la literatura o la videoinstalación cuenta Teixeira de Freitas que fue hace veinte años cuando comenzó su colección con la idea de aprender de arte y que le sirvió para salvarle de la vida aburrida que tenía de abogado ahora gran parte de sus obras exponen bajo el título no habrá nunca una puerta estás Adentro inspirado en el primer verso de Laberinto de Jorge Luis Borges

Voz 1084 29:10 la colisión es dedicadas principalmente a los artistas la exposiciones dedicada a los artistas los artistas son importantes no soy el coleccionista el importante el coleccionista es secundario en esto o es nada no es no es de esos artistas que son los más importantes

Voz 8 29:27 la muestra incluye materia en reposo de Damián Ortega que Teixeira de Freitas ha donado al Museo Reina Sofía

Voz 1915 29:37 gracias de Raquel pues con esta propuesta vamos a llegaron las dos y media continúa la información Hora catorce como siempre aquí en La Ser en buena tarde de domingo

Voz 1827 30:20 hola de nuevo muy buenas tardes último fin de semana de febrero con Venezuela y el Vaticano como principales escenarios sólo casos de abuso

Voz 0246 30:28 qué representa ya disperse una mostró sita de casos será afronta con la máxima seriedad

Voz 1827 30:36 el Papa Francisco ha clausurado la cumbre convocada para hablar de la pederastia en la Iglesia se compromete a llevar ante la justicia todos los casos que conozcan pero las víctimas lamentan que se haya referido a los abusos sexuales a menores como un problema de la sociedad en su conjunto no como un problema muy concreto de la iglesia enseguida hablamos con ellas segundo escenario Venezuela

Voz 3 30:54 me responsabilidad como presidente encargado es seguir buscando es ayuda a exigir que entre Venezuela es buscar los caminos para abrir la democracia en nuestro país para que cesen los espacios

Voz 1827 31:05 es Juan Guardo asegura que todas las opciones están sobre la mesa después de que el Ejército fiel a Nicolás Maduro bloqueara anoche con violencia la entrada de la ayuda humanitaria al país la agenda política del domingo aquí en España se mueve hoy más lo simbólico que en otros sitios Almudena López sino buenas tardes buenas tardes el presidente Sánchez ha visitado en París las tumbas de Azaña hay Machado muertos en el exilio a esta hora está en un antiguo campo de concentración en el que estuvieron cien mil refugiados españoles Inés Arrimadas de ciudadanos que sean de Waterloo para protestar frente a la casa de Carles Puigdemont

Voz 1490 31:43 que deje de abrir chiringuitos como este por todo el mundo y abra el Parlament de Catalunya que cierre chiringuitos como este que abra el Parlament de Cataluña con normalidad

Voz 1827 31:53 en Mali no hay víctimas españolas en el atentado suicida contra el destacamento militar que nuestro país tiene allí desplegado un ataque que no ha causado heridos según el Ministerio de Defensa el contingente militar español destacado en el país africano ha sido objeto esta madrugada de dos ataques consecutivos uno con coche bomba y otro con armas de asalto los cubanos votan hoy la reforma de su constitución en un referéndum entendido casi casi como un plebiscito al régimen la reforma mantiene intacto el sistema político y el partido único en la isla pero abre también la puerta a la propiedad privada y a la inversión extranjera dos mil dieciocho terminó con récord de civiles muertos en la guerra de Afganistán más de tres mil ochocientas personas murieron en el último año Naciones Unidas Se muestra alarmada porque casi mil eran niños la cifra de víctimas más alta en la última década rankings los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo anoche en Sabadell la víctima está ingresada en estado crítico hay una persona detenida y acabamos de conocer que una avioneta Sastre ya en la provincia de Segovia hay dos personas muertas última hora Manuel Rodríguez la Guardia Civil

Voz 1402 32:46 a las causas de este accidente en el que dos personas han fallecido en el acto después de caer de una avioneta en la que viajaban que se estrelló en la localidad segoviana de Corral de Ayllón los servicios médicos que se trasladaron hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de los dos ocupantes de esta avioneta el Centro de Emergencias de Castilla y León el uno uno dos recibió una llamada a las once de la mañana que avisaba de este accidente en el aeródromo de La Nava el alertante declaró que había visto caer una avioneta pequeña una vez allí se acercó confirmó que viajaban dos personas que estaban inconscientes llamó a la ambulancia pero al llegar nada pudieron hacer por salvar la vida de los dos ocupantes

Voz 1827 33:29 la alfombra roja ya está desplegada en Hollywood porque esta próxima madrugada se entregan los Oscar Roma del mexicano Alfonso Cuarón puede ser la primera película en español que se hace con el premio a mejor película puede hacerle sombra Dream Book una historia sobre racismo bueno no pasan por ir al cine sólo pero para los que prefieren ir acompañados apunten este plan es en Madrid en el cien Center más de mil personas van a intentar batir el récord del mundo de citas rápidas tendrán el tiempo justo para intentar conocer a su pareja ideal cinco minutos el anterior récord del mundo se estableció en Canadá en dos mil catorce con seiscientos cincuenta y un participante en los deportes ya en marcha la jornada de liga de este domingo Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes

Voz 1621 34:09 esto pues si ella eh esta mañana ha finalizado un partido el Leganés ha empatado a uno en casa con el Valencia se adelantaban los chiíes en la primera mitad con gol de dos vía pero en el noventa empataban los de Pellegrino por medio de también esta mañana un partido en Segunda el Rayo Majadahonda a venció a domicilio al Sporting dos tres pero para esta tarde a las cuatro y cuarto el Atlético de Madrid recibe al Villarreal en el Metropolitano con la única baja la de Lucas el Real Madrid visita al Levante a las nueve menos cuarto se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria Isco los dos obligados a ganar para no perder la estela del líder el Barça que venció ayer dos cuatro al Sevilla con actuación estelar de Messi además ayer del Barcelona otros tres partido ganaron el Getafe dos uno al Rayo y el Athletic uno cero al Eibar y Alavés Celta empataron a cero con esta victoria los de Bordalás se meten en puestos de Liga de Campeones y para esta tarde a destacar en Segunda el Málaga de por tercer y cuarto a pelear por el ascenso directo

Voz 1709 35:02 sería como si la primera tarde buena de primavera tu jefe te da la tarde libre y te vas a una terracita ya aparecen todos tus amigos y se quedan llega tu profesor favorito y también se queda Hypo abuela trae empanada casera tú ya sabes no

Voz 12 35:17 Iker lo bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir aún muy comprobarlo tu mismo la Ser presenta el encuentro la vida buena en el teatro Gastambiles de Tudela del ocho al diez de marzo con Pilar Jericó Carlos Boyero Blanca Romero Francisco Mora Teruel Swan le dan Santiago Segura muchos más adquirida Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales de ciento sesenta y tres euros por persona informa te en Cadena Ser punto com y del bienestar Purito es patrocinan Bardenas Reales Reserva de la Biosfera Gobierno de Navarra colabora Ayuntamiento de Tudela

Voz 0246 35:58 un instrumento desatan Nerea Busi no hay de la mano del mal un instrumento

Voz 1827 36:06 la con estas palabras el Papa Francisco ha definido a los curas que durante décadas han abusado sexualmente de miles de niños en todo el mundo así ha terminado la cumbre convocada en el Vaticano para hablar de la pederastia en el seno de la Iglesia cuando empezó el jueves prometió medidas concretas y eficaces pero finalmente no ha habido anuncios de calado más allá de comprometerse a llevar ante la justicia todos los casos de abusos que conozcan corresponsal en Roma Joan Solés hola buenas tardes

Voz 0946 36:33 buenas tardes San Francisco denunciado en la clausura de la cumbre que los abusos sexuales a menores es un fenómeno histórico que sólo ahora sea afronta

Voz 0246 36:42 el campamento de la visita de opiniones públicas

Voz 0946 36:46 gracias a un cambio de sensibilidad de la opinión pública

Voz 1827 36:49 pues qué harán

Voz 0946 36:52 quiero reiterar aquí de forma clara al vértigo el Papa que si en la iglesia

Voz 0246 36:56 hay un solo caso de abusos sexuales

Voz 0946 36:59 que ya de por sí representa una monstruosidad será tratado con la máxima seriedad tanto ha llegado la hora de colaborar juntos ha añadido para erradicar esta brutalidad el cuerpo de la humanidad adoptando todas las medidas disponibles a nivel internacional eclesiástico y afirmado que la Iglesia será impecable la Iglesia no nada que sea necesario para entregar a la justicia sea quién sea que haya cometido semejantes delitos y la Iglesia no minimizada Mi escondiera ningún caso y a continuación ha precisado

Voz 1189 37:35 L

Voz 11 37:37 no vote el delito no goza del derecho Ana

Voz 0946 37:42 libertad hago un llamamiento ha concluido a todo campo en la lucha contra los abusos sexuales por parte de todas las autoridades y por parte de cada persona que se trata crimen porque se trata de crímenes abominables que hay que cancelar de la faz de la tierra añadido Francisco esto es lo que piden tantas víctimas escondidas en la familia

Voz 0246 38:05 en diversos ámbitos de nuestra sociedad Guibert sean Vicky helenos

Voz 1827 38:10 con este discurso del Papa el Vaticano ha puesto fin punto final a esta cumbre sobre la pederastia que se anunció su día como histórica histórica ha sido porque es verdad que es la primera vez que hablaban en profundidad de los abusos sexuales a menores pero en la práctica Joan tampoco son muchas las medidas concretas que se han adoptado después de estos cuatro días de discusiones

Voz 0946 38:28 la cumbre como sabéis se ha celebrado a puerta cerrada en el Vaticano y salvo los encuentros del comité organizador con la prensa los ciento noventa responsables de la Iglesia católica en el mundo los obispos cardenales patriarcas no han hablado con absoluta libertad con los medios de comunicación internacional Por otro lado ni las discusiones de la cumbre ni las palabras del Papa esta mañana revelan qué medidas concretas adoptará el Vaticano contra los abusadores violadores y encubridores Francisco apelado a las autoridades civiles de cada país por lo demás el papado es una monarquía absoluta toda decisión queda en manos del poder supremo

Voz 0246 39:04 del Pontífice gracias Joan buenas tardes

Voz 1827 39:07 Miguel Hurtado buenas tardes

Voz 30 39:09 buenas tardes está allí en el Vaticano

Voz 1827 39:12 Miguel Hurtado fue víctima de abusos por parte de monje en la abadía de Montserrat es también portavoz de la Asociación Infancia robada una vez escuchado al Papa que le parecen sus palabras

Voz 22 39:22 un discurso muy decepcionante prepara la mitad del discurso hablando de la pederastia fuera de la Iglesia no den pero bueno pues hasta aquí hemos venido a Roma y a personas abusado de la iglesia de todo el mundo nosotros a usados por sacerdotes católicos por obispos católicos por religiosos católicos por Maestros católicos entonces y nos hubiera gustado que el discurso hubiera centrados sobre nuestras vidas nuestras en España

Voz 1827 39:50 sobre las medidas concretas echan algo en falta

Voz 22 39:54 en dos mil catorce Naciones Unidas hizo un informe muy completo con medidas concretas yo específicas para solucionar el problema de la pederastia en la Iglesia el Papa Francisco no ha aceptado ese discurso algunas de las medidas eran entregar los archivos internos a las autoridades civiles en vez de destruirlos como han reconocido que han hecho pero ante la policía o estar obispos encubridores este tipo de medidas las que protegería no nuestros Mulhouse este tipo de medidas no están incluidas en el discurso desfalco

Voz 1827 40:27 Miguel Hurtado portavoz de la Asociación Infancia robada gracias por estar en la Cadena Ser buenas tardes

Voz 22 40:33 gracias a vosotros

Voz 1827 40:40 es el sonido que no llegaba anoche desde la frontera entre Venezuela y Colombia donde el ejército fiel a Nicolás Maduro consiguió bloquear a la fuerza la entrada en el país de la ayuda humanitaria recogida por varios países José Luis García Íñiguez qué tal buenas tardes buenas tardes además de atender la urgencia de los venezolanos la llegada de estas seiscientas toneladas de medicinas hay alimentos eran también un importante gesto político Paraguay do una vez frustrado al menos de momento ahora buscan señalará a Maduro como una especie de perdedor moral

Voz 1061 41:09 sí de hecho la ayuda humanitaria ya ha vuelto al centro de acopio de toda vez que el régimen de Maduro logró frustrar la entrada en Venezuela el primer intento de repartir los medicamentos y los víveres ha dejado según los últimos datos al menos doscientos ochenta y cinco heridos en los pasos fronterizos por la intervención de las fuerzas venezolanas pero para el presidente interino Juan Garrido esto no ha acabado

Voz 3 41:26 que quemaron comida necesaria por Dios para nuestra gente y me responsabilidad como presidente encargado es seguir buscando esa ayuda exigir que entra Venezuela es buscar los caminos para abrir la democracia en nuestro país para que cesen usurpación para quitarle la careta como se vio hoy en todo el planeta tierra

Voz 1061 41:45 dura o Aido ha apelado a la comunidad internacional ya asegura que su obligación mantener todas las opciones abiertas para garantizar la libertad de Venezuela por cierto la Unión Europea ha condenado la intimidación a todos los que se movilizaron para la entrada de la ayuda humanitaria vienen

Voz 1827 41:58 el tablero diplomático también Why do que siguen colombiano o reunirse allí mañana con

Voz 1061 42:02 el vicepresidente de Estados Unidos digo hay dos irá en Colombia pese a que tenía prohibido abandonar Venezuela pero continúa allí desde que el viernes apareciera por sorpresa en el concierto internacional que se celebró en Cúcuta Why do va a seguir mañana en su país vecino se queda para participar en Bogotá en la cumbre del Grupo de Lima donde también va a estar el vicepresidente Mike

Voz 0825 42:18 no

Voz 3 42:18 mucho que el día lunes participará en esa cumbre en ese grupo esa reunión del grupo de Lima para reunirnos con todos cancilleres de la región también con el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence para discutir posibles acciones diplomáticas imposible acciones para cooperar con el Gobierno colombiano

Voz 1061 42:37 Duque ha cerrado durante dos días los pasos fronterizos con Venezuela para evaluar los daños ocasionados durante la jornada de ayer un gobierno con el que Maduro da por rotas las relaciones

Voz 1827 42:46 en el otro lado en el otro lado brasileño de la frontera el domingo despierta hoy algo más tranquilo sin los dos camiones cargados con ayuda humanitaria los han alejado hacia el interior del país para evitar que se repitan disturbios como los de anoche ya en la campaña electoral sonoro prometió mano dura contra el régimen de Maduro y su llegada al poder ha complicado de manera más que evidente la relación entre Venezuela y Brasil este el diplomático es sólo uno de los muchos cambios cambios sociales que ha sufrido este país desde que tiene a un ultraderechista al frente la peor parte será están llevando las minorías denuncian distintas organizaciones de derechos humanos Victoria García

Voz 1621 43:20 desde la llegada al poder de sonaron las denuncias sobre violaciones de derechos humanos de las minorías siempre se ha multiplicado por veinte el euro diputado de la formación Podemos Miguel Urban ha visitado Brasil ya ha recogido alguna de estas denuncias son

Voz 32 43:34 diputado electo que Yates que se ha tenido

Voz 33 43:36 qué exiliada de Brasil porque

Voz 32 43:40 ha sufrido intentos de atentados y ha sido señalado directamente a estas milicias

Voz 1621 43:44 las asociaciones de los sin tierra en Brasil las que agrupan a gays y lesbianas los sindicatos minoritarios las asociaciones en pro de los derechos de las mujeres y varios colectivos más denuncian un deterioro importante en el respeto a los derechos humanos y las libertades esenciales de esas minorías en Brasil desde que ya Airbus sonaron ha llegado al poder

Voz 32 44:03 lo único positivo con la ley antiterrorista señalando a los momentos Socials política anti feminista o o anti mujeres con la prohibición total de cualquier excepción sobre la privatización de el mercado o apertura del mercado de las pensiones

Voz 1621 44:20 una situación que se completa con la impunidad a las multinacionales por parte del sector corporativo

Voz 1827 44:55 los en este avance de Hora catorce esta madrugada ha habido un atentado suicida en mí Ali y contra el destacamento militar español allí desplegado no hay víctimas españolas Mariela Rubio buenas tardes

Voz 1450 45:04 buenas tardes no hay soldados españoles heridos aunque sido soldados malienses según han confirmado a la SER fuentes del Ministerio de Defensa el ataque terrorista se producía esta madrugada cuando dos vehículos suicidas intentaban entrar en el campamento de oro según las primeras investigaciones uno de estos coches bomba llegó a hacer explosión a las puertas del acuartelamiento los terroristas según fuentes del Ministerio de Defensa fueron finalmente neutralizados por militares españoles malienses después eso sí de cerca de una hora de intercambio de disparos el ataque dejado pues esos dos soldados malienses heridos y daños materiales de diversa consideración cuyo alcance está pendiente de valoración en esta base Si hay al grueso del contingente español en Mali unos doscientos veinte soldados

Voz 0825 45:46 que adiestra al ejército maliense en la misión

Voz 1450 45:49 el entrenamiento de la Unión Europea eu TM Mali una misión que España mandó hasta el pasado mes de noviembre fue precisamente este destacamento el elegido por Pedro Sánchez para la que fue su primera visita a las tropas desplegadas en el exterior desde que llegó al Palacio de la Moncloa Un viaje que el presidente realizaba el paso

Voz 10 46:06 dado veintiocho de diciembre

Voz 0246 46:10 Inés Arrimadas ha elegido Waterloo

Voz 1827 46:12 esta de largo en la política nacional sólo un día después de anunciar que deja al Parlamento catalán para intentar dar el sí

Voz 1621 46:17 el Congreso de los Diputados su primera acción

Voz 1827 46:20 política vamos a llamarla así política ha sido ir a concentrarse frente a la casa de Carles Puigdemont en Bruselas corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0825 46:29 buenas tardes y lo hasta allí mil trescientos quilombo

Voz 1827 46:31 otros pero ha rechazado la invitación de Puigdemont para hablar desde la discrepancia política

Voz 1450 46:36 dado fuera así siempre de espaldas a la casa de Puigdemont ignorando la puerta que ha abierto mientras ella dirige a su discurso a las cámaras y sin ni darse cuenta que Puigdemont no podía leer la gran pancarta porque también la han desplegado sólo para las teles un acto corto de apenas diez minutos quizás porque a los

Voz 0246 46:55 es chinos han protestado por el

Voz 1450 46:57 huido de su megafonía este señor

Voz 1490 47:00 yo tuviera una mínima un mínimo un ápice de dignidad estaría hoy dando la cara en España ante los tribunales por todas las fechorías que ha hecho por todo el las los saltos a la ley que ha hecho y sobre todo por romper la convivencia en Cataluña

Voz 1450 47:14 Arrimadas que ha contestado a algunas preguntas de la prensa aunque ha rechazado que nadie la valla substituir en Qatar

Voz 1490 47:21 yo sigo siendo el líder de la oposición en Cataluña y lo seguiré siendo a mi me parece que hay que que hay que saber distinguir en en querer ir al Gobierno de España para solucionar el problema de Cataluña o salir de Cataluña cuando un partido separatista se presenta a las elecciones generales nadie dice que abandonan Cataluña

Voz 1450 47:38 dicen en ciudadanos que aunque asuma el escaño en el Congreso seguirá siendo la jefa catalana de ciudadanía

Voz 1827 47:44 pues así ciudadanos basa su discurso en oponerse al independentismo catalán ante un box que con el mismo discurso sube en todas las encuestas de cara a las elecciones generales la relación de los de Albert Rivera con la ultraderecha ha cambiado en las últimas semanas del ese partido del que usted me habla a aceptar sus votos para poder gobernar en Andalucía sin descartar hacerlo si pueden en el Gobierno de España Óscar García

Voz 1645 48:05 cuando el siete de octubre del año pasado Vox llenó el Palacio Vistalegre de Madrid al día siguiente Albert Rivera prefirió mirar hacia otro lado siento defraudar les provea dedicar a hablar de la educación ciudadanos fijo entonces la estrategia ignorara Bob

Voz 3 48:17 el partido que se reza

Voz 1645 48:20 no en el seno de Ciudadanos se debatía qué definición dar al partido de Abascal

Voz 8 48:24 el TC el arco ideológico de la extrema izquierda a la extrema derecha donde colocar Vox sin nombrarlo

Voz 1645 48:29 la candidatura extraparlamentaria de la que yo no me yo usted hablan de eso yo no hablo de llegaron las elecciones andaluzas divo siete Vox doce la suma de las derechas cinco Elboj se convertiría en el socio necesario indirecto para que ciudadanos pudiera gobernar aunque Rivera en la mesa negociaciones ciudad Martín y nadie más en esa mesa en la hora de sequía poniendo un cordón sanitario al partido de Abascal partido populista claro el punto de inflexión llegó a principios de este mes

Voz 1189 48:55 bueno digamos que ha pasado

Voz 1827 48:58 por el lado de Rivera en la concentración de Colón

Voz 1645 49:01 la foto de Rivera con Casado y Abascal

Voz 1915 49:03 eso es una anécdota de políticos y de periodista

Voz 1645 49:06 desde Ciudadanos le restó importancia pero su partido la interpreta como el momento en que se empieza a asumir Boc

Voz 3 49:12 yo no le pongo cordones sanitarios salvo aquellos que que en nuestro país

Voz 1645 49:15 hasta el punto de que a poco más de dos meses para las elecciones ciudadanos ya se plantea negociar directamente con la ultraderecha

Voz 3 49:22 si al final eh estar ahí al final que debe ser Papa decisión pues ellos tendrán que decidir si unos resultados dirán