Hora 14 Fin de Semana (02/03/2019)

hola muy buenas tardes el fútbol se llevará esta noche prácticamente toda la atención de este sábado segundo clásico de la semana que puede marcar el devenir de la Liga Uxue Caballero buenas tardes

Voz 1509 00:33 qué tal buenas tardes Real Madrid y Barcelona se vuelven a ver las caras esta noche a las nueve menos cuarto en el Santiago Bernabeu tres días después de la semifinal de Copa la derrota de los de Solari sería un golpe de moral muy duro en vísperas de la vuelta de Champions una victoria del conjunto cule supondría dejar atrás en la carrera por el título a uno de sus rivales en el Barcelona habrá alguna modificación en el once de Valverde podría entrar en el eje de la defensa Umtiti y los blancos ya están concentrados en Valdebebas mirando de reojo a este partido está el Atlético de Madrid que jugará mañana ante la Real Sociedad le han preguntado al Cholo que resultado prefiere para el clásico y esto es lo que ha contestado

Voz 4 01:06 todo pues pues hermano lo importante que ganemos nosotros sino

Voz 5 01:10 está claro de que en realidad no creo que el aficionado ya te digo Mary suponga pensar por qué no dicen Atlético de Madrid y que su equipo

Voz 4 01:20 el pueblo de Lucas en nosotros problema nosotros

en juego está el Espanyol Valladolid a punto de comenzar la segunda mitad español uno Valladolid uno

Voz 1827 01:33 el primer fin de semana de marzo con el Gobierno defendiendo la aprobación de medidas de calado social en el tiempo de descuento de la legislatura asegura el ministro Ábalos que también Rajoy utilizó la fórmula de los decretos antes de las elecciones del dos mil diez

Voz 7 01:49 aprobó cuatrocientas doce medidas una media de cincuenta y tantos acuerdos por Consejo de Ministros pero claro como todo ellos pueden nosotros no estamos ocupando esto no iban gobernar

Voz 1827 02:03 yo no hacían electoralismo y este sábado ha despertado con los ecos de la fiesta que Vox consiguió llenar anoche en una discoteca de Madrid en la que sólo se permitía la entrada a menores de treinta años con una escenografía muy cuidada sin banderas preconstitucionales pero abucheado al colectivo feminista y al LGTB setecientos jóvenes participaron en este acto que empezó cantando todos juntos el himno de la Legión Irene Dorta

Voz 1933 02:27 reggaetón un remix del himno de España la canción de la Legión al unísono y gritos de presidente al líder nevó Abascal centró su discurso en la valentía y el orgullo por la patria han trescientos Se jóvenes en su gran mayoría hombres

Voz 0926 03:05 a vosotros ha vencido los que a pesar de que llamase

Voz 8 03:08 porque a pesar de todo el que llevar la bandera de España en la muñeca era una cosa antigua esposa los hechos de manera sistemática por eso

Voz 1933 03:18 el líder de Vox habló de la importancia de formar familias en una fiesta gratuita que se prolongó más de dos horas y que colgó el cartel de completo

Voz 1827 03:25 hace guiños al electorado más joven ciudadano se los hace a los descontentos con Partido Popular y Partido Socialista Albert Rivera reprocha a estas dos formaciones que traten de diferenciarse entre ellas hablando de cuestiones como el aborto o Franco

Voz 9 03:39 no me veréis hablando de Franco ni de aborto eso lo dejo para Casado Sánchez yo quiero hablar de España

Voz 1827 03:46 pues sobre Franco la Cadena SER les cuenta desde primera hora de la mañana que el Gobierno intentó llegar a un acuerdo de última hora con la familia sobre la exhumación del dictador Almudena López

Voz 0131 03:57 la reunión se desarrolló en un ambiente cordial según fuentes conocedoras del encuentro una persona de la máxima confianza del presidente Sánchez ofreció llegará a un acuerdo un representante de la familia para evitar un conflicto judicial que pudiera prolongarse durante años tras el acuerdo ambas partes quedaron en darse unos días para que los nietos comunicaran su decisión final el jueves los francos dijeron a Moncloa que no aceptaban el pacto y que su intención es agotar las vías judiciales para impedir la exhumación

Voz 1827 04:22 fuera de nuestro país hoy hemos conocido la muerte anoche de una persona en Argelia durante las manifestaciones multitudinarias que recorrieron ayer este país contra el presidente Buteflika corresponsal Sonia Moreno

Voz 10 04:31 se trata del hijo debe Can Barra del segundo presidente del Gobierno provisional de la República durante la guerra de Argelia hasta la independencia del país en mil novecientos sesenta y dos su propio hermano lo ha confirmado esta mañana y lo considera ya un mártir de la revuelta de la libertad y la dignidad Hassan vejez da falleció en el centro de Argel en la avalancha que se formó la manifestación del uno de marzo durante la intervención de los Antón disturbios con gases lacrimógenos cerca del Palacio de Gobierno ocurrió después de la oración del viernes la víctimas había unido a las protestas de los jóvenes con otros miembros de la familia el hermano recibió la noticia a las siete y media de la tarde por teléfono desde el hospital de Argel informaron de que el cuerpo estaba en la morgue para practicarle la autopsia será enterrado esta tarde en el cementerio de los mártires junto a su difunto padre considerado uno de los artesanos de la lucha heroica del pueblo argelino

qué tal buenas tardes y un saludo de Ángel Cabrera y Carlos Higueras en la técnica de quien les habla Virginia Sarmiento a falta de seis días para las movilizaciones del ocho de marzo tras un año crucial por la lucha de la igualdad de la mujer en la SER hemos hablado esta mañana con varias mujeres feministas para conocer sus impresiones en cuanto a cuestiones como los nuevos o más bien viejos discursos políticos que resurgen estos días en la campaña electoral la periodista Rosa María Calaf Se refería entre otras cuestiones al autobús de Hazte Oír que hemos podido ver circular por la capital con mensajes contra el feminismo como

Voz 1842 06:01 no se puede permitir que en nuestras calles a nuestras niñas a nuestros adolescentes se les está enviando este mensaje tan injusto sea que va directamente ya digo a cercenar los derechos más básicos del ser humano no que es una vida digna en libertad

Voz 1462 06:19 la Comisión ocho m prepara ya la huelga de veinticuatro horas laboral y de cuidados convocada para el viernes Isabel Cadenas portavoz de la Comisión hablaba de los logros alcanzados en el último año

Voz 1322 06:29 es que hay cosas que ya no se aceptan en la sociedad creo que lo que el feminismo hemos tratado de hacer durante años que es hacer que los problemas de las mujeres no sean vistos como problemas individuales sino que vemos que son colectivo sí que son parte de un sistema que se sostiene sobre la opresión de las mujeres estén en el centro del debate social que hemos hablado entre nosotras que nos hemos dado cuenta de que no me pasará a mí por ser Isabel me pasaba a mí por ser mujer entre otras cosas

Voz 1462 06:53 enseguida hablamos en Hora catorce con la consejera de políticas sociales y Familia Lola Moreno uno de los mil motivos que reivindica esta comisión feminista con el apoyo de los sindicatos es la lucha contra la violencia machista que este año se ha cobrado ya una víctima mortal una mujer asesinada por su pareja les adelantamos un dato las denuncias no han variado de dos

Voz 6 07:10 el diecisiete a dos mil dieciocho siguen rondando las veinte mil en el primer trimestre del año este sábado de nuevo clásico esta vez liguero en el Bernabéu Real Madrid Barcelona con la esperanza al menor de resarcirse por la derrota hace cuatro días en la Copa del Rey

Voz 14 07:26 en el Madrid tiene que ganar hoy hoy es día de Méjico para haberlo magnate yo creo que va a llamar ahorita va a quedar dos uno en el Madrid y el Real Madrid va a ganar los tres dos goles de Benzema y Ramos inicios yo creo que hoy empata yo creo que al Real Madrid compromete con tiempo

Voz 5 07:47 va va a poner los goles porque

Voz 15 07:50 eh

Voz 1509 07:51 el exterior cantando la estrategia bueno es que está

Voz 1462 07:53 ambiente en la calle cómo está el asunto en lo deportivo Uxue

Voz 1509 07:56 Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes si tenemos clásico de nuevo Real Madrid Barcelona a partir de las nueve menos cuarto en el Santiago Bernabéu tan sólo tres días después de esa final de Copa el Real Madrid ya está concentrado en Valdebebas también anoche el Rayo Vallecano cayó ante el Girona por cero a dos y en la Euroliga de baloncesto otro clásico Red el Real Madrid perdió de nuevo ante el Barça por setenta y siete a setenta

Voz 1462 08:15 en cuanto a la seguridad de ese clásico del que hablábamos despliegue policial para el dispositivo que rodeará el partido esta tarde con más de mil seiscientos efectivos movilizados Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 08:25 hola buenas tardes en torno a mil seiscientos efectivos integran este dispositivo de seguridad muy similar sino idéntico desde luego al del pasado miércoles por la Copa del Rey desde hace varias horas la operación ya está activada desde la sala de control de la Delegación del Gobierno en Madrid aunque el despliegue total Se está produciendo en estos mismos momentos El área de Chamartín sin con Concha Espina es la zona en la que semana establecer los habituales anillos de seguridad que deberán ser superados por los aficionados espera un lleno total en el Santiago Bernabéu por lo que la plantilla también de la seguridad privada del club blanco ha crecido para esta cita hasta mil doscientos efectivos la Delegación del Gobierno en Madrid lo decíamos solicita a los aficionados que acudan con suficiente antelación porque entorno a las ocho y media de la tarde los asistentes al encuentro deberían ya ocupar todas sus localidades

Voz 1462 09:16 ya saben que pueden seguir el partido en La Ser en Carrusel deportivo y también en ser más en el ciento cuatro punto tres de la FM apuntamos ahora otras noticias del día en titulares con Aurora Santos y Paul Asensio

Voz 0159 09:27 la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena dice que quiere un equipo coherente y grandes quiebras sostiene que le parece bien que quienes no repiten en su candidatura busquen otras alternativas esta tarde anticapitalistas y bancadas participan en un acto junto a Izquierda Unida para definir su proceso de confluencia Ignacio Aguado ya es candidato de Ciudadanos a la comunidad

Voz 1315 09:43 de Madrid ha sido elegido por un setenta y nueve por ciento de los votos en unas primarias que han tenido una participación del XXXIII el actual portavoz de la formación en la Asamblea ha asegurado que se va a dejar la piel para ser el nuevo presidente regional

Voz 0159 09:54 nuevos paros esta tarde en el metro de Madrid serán en las líneas pares del suburbano entre las cuatro y las cinco de la tarde la protesta forma parte de las movilizaciones por la falta de personal y la gestión del amianto se han fijado unos servicios mínimos del sesenta y tres por ciento

Voz 1315 10:07 el consejo de administración de Adif ha autorizado la adjudicación por ciento siete millones de euros del contrato de remodelación de la estación de Chamartín en él se incluye la remodelación de viaje andenes la reforma del vestíbulo del Cercanías y la conexión con el Metro

Voz 1462 10:20 pues vamos ahora a ver cómo se circula por las carreteras de la Comunidad Nerea Fernández buenas tardes

Voz 16 10:25 Arnés a esta hora estamos pendientes de un accidente que congestión a las VI sentido La Coruña a la altura de Las Matas más retenciones de salida por la A tres en Rivas además dificultades dentro de la capital por la A cuatro hasta el nudo con la M30 por a cinco en Campamento seis mil Las Rozas Majadahonda y El Plantío

Voz 1462 10:43 y en cuanto al tiempo continúan las temperaturas cálidas hoy vamos a llegar a los veintiún grados en muchos puntos de la Comunidad con cielos despejados para todo el fin de semana a esta hora tenemos dieciocho grados en el centro de Madrid una temperatura idónea para disfrutar del carnaval ayer tenía lugar el pregón a cargo de Aviador Dro en el Parque Berlín de prosperidad y desde allí mismo salía esta mañana el tradicional desfile de disfraces haya estado Paul Asensio cuéntanos cómo ha ido

Voz 1315 11:07 la música del desfile es escuchar alrededor de todo el Parque de Berlín a la cabeza un grupo disfrazado de cartas y otro de bolivariano con cascabeles en la bota que bailaban su danza típica los capitales una carroza en forma de cañón piratas acróbatas mucho color lo disfrace de lo centenares de madrileños que se han acercado esta fiesta

Voz 6 11:25 Harry Potter de gripe indoor obvió claro César totalmente hippy

Voz 0277 11:30 me apetecía de Superman y luego le ha apetecido más de Batman entonces es un mix miras Biedermann llevábamos de pirata yo voy de sirena pues como eh marioneta

Voz 1315 11:39 la algunos muy originales como el de esta chica que ha atraído las miradas de todo el parque

Voz 0277 11:43 Eva Karra complete plástica que le pegaron macarrones con cartulina interna paso dura y encima he puesto una cartulina amarilla con forma de te macarra

Voz 1315 11:56 el desfile ha inaugurado hecha jornada que continúan el parque a las cinco y media con un baile a al nueve con un concierto de la Orquesta Mondragón con el tradicional baile de disfraces y máscaras a las once en el Círculo de Bellas Artes

pues con la música del Carnaval llegamos a las dos de la tarde y doce minutos seguimos

Voz 11 14:07 para escuchar a la calle

Voz 6 14:13 a apretar el gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta millón

Voz 1462 14:28 se lo decíamos en portada falsa falta menos de una semana para las movilizaciones del ocho de marzo en favor de la igualdad de la mujer Air para esa huelga feminista de veinticuatro horas laboral y de cuidados convocada por la Comisión ocho m apoyada en esta ocasión también por los sindicatos mayoritarios mil motivos para parar va a ser el lema con esta cita en el horizonte cercano queríamos hoy hablar con la consejera de políticas sociales y Familia Lola Moreno buenas

Voz 20 14:51 hola buenas tardes a todos el genio la administración pública también está llamada a la huelga la van a secundar en la Consejería

Voz 21 14:57 bueno es particularmente siempre

Voz 22 15:00 esto absoluto a todas las personas que quiera

Voz 21 15:02 a hacer huelga el día ocho de marzo entiendo que desde mi posición como consejera de políticas sociales y familia sirvo mejor a los derechos de la mujer ese día desde mi puesto de trabajo no obstante en cualquier caso lo que sí quisiera dejar claro y poner de manifiesto es que el compromiso del Gobierno regional en el alcanzar esa igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en erradicar la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones es absoluta

Voz 1462 15:33 precisamente una de las grandes banderas de estas movilizaciones del ocho es el rechazo a la violencia machista cuáles son los datos que manejan ahora mismo en la Comunidad no sólo en cuanto a mujeres asesinadas también a denuncias

Voz 21 15:44 bueno pues son las estadísticas oficiales y decir sólo es que facilita la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género en el caso de la Comunidad de Madrid pues en este año dos mil diecinueve tenemos que lamentar una mujer que ha sido asesinada a causa de esta violencia machista en lo que respecta me preguntaba también relaciona denuncias pues en este caso los datos que tenemos en los que facilita el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial los últimos datos que tenemos son de del tercer trimestre del año pasado aún no tenemos los datos totales del año dos mil dieciocho pero fueron más de veinte ni las denuncias que se presentaron en la Comunidad de Madrid

Voz 20 16:23 son más o menos que en el ejercicio anterior aproximadamente las mismas

Voz 1462 16:28 y que se hace desde la Consejería para cambiar esos datos para atender convenientemente a las víctimas también a los menores

Voz 21 16:34 tengan en cuenta que por ejemplo la primera estrategia que aprobó el Gobierno regional a finales de dos mil quince fue la estrategia madrileña contra la violencia de género estamos incrementando el número de recursos residenciales hemos incrementado acercado los puntos de atención para mujeres y menores a los homicidios de las víctimas tal marca la ley vamos a duplicar las ayudas económicas a las mujeres víctimas de violencia de género vamos también a crear una línea específica de ayuda a los huérfanos de la violencia de género en nuestra región vamos a poner en marcha también una ayuda al transporte para que aquellas mujeres que son atendidas en los diferentes puntos que hay en la Comunidad de Madrid puedan venir a los recursos más especializados que tenemos centralizados en el municipio de Madrid tomando como referencia esta estrategia madrileña contra la violencia de género que fue la primera que aprobó el Gobierno regional

Voz 1462 17:28 ya hay suficiente dinero suficiente presupuesto para llevar a cabo todas estas líneas que nos comentaba porque desde la oposición desde que se aprobaron los presupuestos se criticada pues que hace una década que han descendido

Voz 21 17:39 mire en esta legislatura el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género se ha incrementado un treinta por ciento pero no se lo hechos ha incrementado un treinta por ciento el programa que va específicamente destinado a la Dirección General de la Mujer

Voz 1462 17:53 esta semana también hemos sabido que la reforma de la ley de violencia de género en la Comunidad no va a salir adelante en principio tras un año de trabajo en la Asamblea en diferentes ponencias la propuesta de reforma se aprobó en pleno por unanimidad hace un año con objeto de reformar el artículo dos para reformular lo que se considera violencia machista entre otras cosas se hablaba de los menores reconocidos también como víctimas porque se oponen PP Ciudadanos a esta reforma

Voz 21 18:16 hay dos cuestiones que aclarar en en este tema el primer lugar es la modificación de la ley madrileña contra la violencia de género la que salió adelante fue iniciativa del Gobierno regional ahora a raíz de una proposición de ley que presentó el grupo parlamentario Podemos Se trataba de modificar el artículo dos

Voz 1827 18:36 no a las diferentes

Voz 21 18:39 pero decía sobre la mujer que ya la ley madrileña contra la violencia de género que es del año dos mil cinco ya contempla casi todas las formas de violencia sobre la mujer previstas en el convenio Estambul saltaría únicamente incorporar el acoso por razón de sexo el Gobierno regional cuenta a día de hoy con recursos específicos para todas estas formas de violencia

Voz 1462 19:00 pues por terminar participará usted en la manifestación del ocho en eh

Voz 21 19:04 pues todavía no lo sé y es lo que es una cuestión que todavía no tengo decidida por porque estará sobre todo en función de las responsabilidades que tenga en ese día en cualquier caso pueda o no pueda asistir a esa manifestación Mi compromiso y el de todo el Gobierno regional es seguir trabajando hasta alcanzar la igualdad plena realice activa entre mujeres y hombres Ipar la erradicación de la violencia sobre la mujer

Voz 1462 19:30 Lola Moreno consejera de políticas sociales y Familia gracias por atender la llamada de la Ser buenas tardes

Voz 21 19:35 muchísimas gracias a todos buena tarde gracias

Voz 1462 19:38 en A Vivir Madrid hemos hablado esta mañana de feminismo en un programa especial con Puri Beltrán y todo su equipo entre las invitadas la periodista Rosa María Calaf Isabel cadenas de la Comisión ocho m varias mujeres convencidas de que la lucha por la igualdad debe continuar Elena Gimeno

Voz 0152 19:52 buenas tardes buenas tardes Éste es el feminismo para torpes que en forma de monólogo y libro explica la periodista Nerea

Voz 1933 19:57 Pérez ni un paso atrás nos dicen es que hay que correr hacia adelante como si fuéramos una manada de News en estampida y pasarles por encima

Voz 0152 20:04 y es que el feminismo se va aprendiendo otra periodista Rosa María Calaf recuerda como sus compañeros se dieron cuenta de aquellos comentarios machistas de los setenta

Voz 1842 20:12 pues sí era hacia un programa por la tarde la valoración era vi tu pieza de ayer ya estás guapísima hoy blusa azul te quedaba genial bonos resolvió muy rápido porque yo empecé a hacer lo mismo empecé a valorar sus piezas diciéndoles y me encantó la corbata que lleva a las ayer yo entonces claro cuando le das la vuelta se dan cuenta de lo ridículo no

Voz 0152 20:30 sí así hemos llegado hasta hoy donde contrastan aquellos que les dicen a las mujeres lo que llevan dentro hablaba Calaf en referencia a Pablo Casado y alguien

Voz 1842 20:38 sabe lo que tiene dentro es claramente una mujer posiblemente el que no lo sabe es quién ha dicho precisamente eso no

Voz 0152 20:45 con los que organizan para hacer puntos de cuidados en Madrid el día de la huelga Isabel cadenas de la Comisión ocho M

Voz 1322 20:51 pueden asumir tareas de cuidados una cosa importante en Madrid creo que hay como veinticinco puntos de cuidados organizados por hombres que han organizado desde

Voz 6 20:58 para las administraciones también hay tareas Valle Garrido

Voz 0152 21:01 la presidenta de Mujeres Rurales recuerda que sigue sin existir un registro para la titularidad compartida

Voz 1842 21:07 eso las priva de poder cotizar a la Seguridad Social detener la jubilación de estar cubiertas en caso de incapacidad

Voz 0152 21:14 ahí Concha Monje científica señala las dificultades de las mujeres es

Voz 0144 21:18 su sector tenemos una conciencia sobre nosotras mismas de que somos inferiores no que sigue existiendo por otro lado también se asocia un nivel de inteligencia quizá superior a esta carreras que tienen más que ver con las Stemm no con la ciencia la tecnología

Voz 0152 21:30 día de hecho el centro de robótica de la Universidad Carlos III son tres las mujeres de un equipo de quince

Voz 1842 21:36 yo soy soy todas

Voz 1933 21:38 que soy porque tú eres todo lo que quiero hoy

Voz 0152 21:41 hoy para señalar el machismo en la canción Alejandra Martínez de Miguel lo ha hecho a base de rimas un poquito a poquito porque yo estoy loco

Voz 23 21:49 K por un beso tuyo loca por una mirada

así llegamos a las dos de la tarde veintidós minutos

hora catorce Madrid

Voz 1462 22:26 se lo contábamos ayer Cristina Cifuentes deja temporalmente el Partido Popular lo anunciaba en su cuenta de Instagram días después de conocer que la Fiscalía pide para ella tres años de cárcel por el caso máster el próximo miércoles está citada en la Asamblea en la comisión de universidades para que aclare lo ocurrido con la supuesta falsificación de actas en su título hoy la consejera de Transportes la popular Rosalía Gonzalo se ha referido a este asunto decía que confía en su inocencia y en la justicia y añadía

Voz 1842 22:52 esto va a tener la posibilidad de que

Voz 1410 22:54 cuando esto se resuelva pues pueda volver a incorporar a la militancia en el Partido Popular y lo más importante para que ella bueno pues pueda hacer

Voz 24 23:03 SER eh estar en unas

Voz 1410 23:05 acción de libertad e con respecto a la organización política que tantos años ha estado militando activamente

Voz 1462 23:12 también Clara Serra portavoz de Podemos en la Asamblea grupo que exigió la comparecencia de Cifuentes de Casado en esta comisión de investigación ha valorado el anuncio de Cristina Cifuentes de dejar la militancia

Voz 25 23:22 la señora Cifuentes creemos que tiene que responder por su responsabilidad en el caso Máster ella no dimitió exactamente por esa cuestión dimitió uno por Hacienda

Voz 26 23:32 hirió de las creemos que que salió y que seguro

Voz 25 23:35 gente vino de las filas del Partido Popular la señora Cifuentes muy aplaudida y respaldada por toda su bancada muy especialmente por quienes hoy presidente de la Comunidad de Madrid Garrido sostuvo en sus mentiras y aplaudió sus mentiras durante muchos plenos no

Voz 1462 23:49 y continúa la carrera hacia las elecciones municipales y autonómicas esta mañana Ignacio Aguado ha sido elegido oficialmente como candidato de Ciudadanos a la Comunidad con un treinta y tres por ciento de participación en las primarias del partido y el setenta y nueve por ciento de los apoyos

Voz 27 24:04 satisfecho la Garrafe quiero dar la gracias a todos y cada uno dos afiliados que han decidido prestar su confianza para seguir liderando el proyecto en Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y desde luego puedo garantizar tanto a los afiliados de Ciudadanos como al resto de los madrileños que me voy a dejar la piel para que el próximo mayo vean Gobierno granja en la Comunidad de Madrid

Voz 1462 24:24 y Manuela Carmena también ha hablado esta mañana sobre las listas de más Madrid para el Ayuntamiento que se hacían públicas en la tarde de ayer lo hacía en una visita para ver la remodelación de un centro deportivo municipal en Vallecas vías insistía en que confía en el núcleo en el núcleo duro de su Gobierno por lo que son muchas las caras conocidas en esa lista pero se refería también a su decisión de prescindir de los críticos

Voz 1410 24:45 entre veinte vuestros lo sabéis el equipo durante un determinado momento tuvo tensiones internas creo que hemos dado una muestra de saber conciliar de saber buscar alternativas a veces hasta el desacuerdo no yo diría que hasta pactar los desacuerdos no pero no es lo mejor porque eso resta energías para el trabajo de gestión política que hay que hacer en Ayuntamiento y ahora hemos buscado eh un equipo que sea en sí mismo más coherente no que que no tenga grandes quiebras así que tenga

Voz 1933 25:14 como objetivo muy claro en el

Voz 1410 25:17 mejorar la gestión

Voz 1462 25:22 en dos mil catorce saltó el escándalo doscientos cincuenta cadáveres donados a la ciencia y hacinados sin control en la Universidad Complutense El Mundo publicó las fotografías de los cuerpos ya usados para el estudio y que llevaban siete años acumulándose sin que nadie los incineraran porque el funcionario encargado de hacerlo se había jubilado el asunto está todavía judicializado el rector de entonces será José Carrillo el actual Carlos Andradas ha asegurado esta semana en la inauguración del nuevo centro de donación de cuerpos a la ciencia que esto no volverá a ocurrir jamás

Voz 28 25:50 para nosotros es todo un símbolo tiene una carga simbólica de cómo el esfuerzo que estamos haciendo en la Universidad Complutense de transformar algo que tuvo un impacto terrible para la imagen de la Universidad precisamente en algo que esperamos que tengan un impacto maravilloso también en la imagen de la universidad

Voz 1462 26:11 el centro ha costado un millón de euros si tiene una capacidad para más de quinientos cadáveres aunque actualmente hay apenas ciento veinte Nos dicen necesitan más lo que quiere la Complutense es que la donación de cuerpos a la ciencia acabe siendo tan cotidiana como la donación de órganos porque son fundamentales para el aprendizaje la investigación ser donantes muy fácil basta con reinaron formulario la fotocopia del DNI y dos testigos que den fe de que estás en posesión de sus facultades mentales Teresa Rubio ha visitado este nuevo centro que es puntero en Europa

Voz 1933 26:38 bloque cinco de la Facultad de Medicina de la Complutense Teresa Vázquez es la directora de zona

Voz 4 26:43 te bajan por aquí

Voz 29 26:47 bueno los operarios de la funeraria traen hasta aquí el cuerpo lo depositan encima de la mesa de preparación y en esta sala el cuerpo sedes provee de todas las identificaciones y seis ceniza ese prepara para el proceso de conservación ya sea congelación como embalsamiento

Voz 1933 27:04 si se trata de la congelación se puede hacer de forma inmediata aunque se dejan habitualmente veinticuatro horas para cumplir las cuarenta y ocho que marca la ley desde el momento de la muerte hiciese embalsamiento hace deja recados

Voz 29 27:15 otras cuarenta y ocho horas encima de la mesa esperando que libere todos los líquido sobrante

Voz 1933 27:20 pues envuelven en bolsas de PVC y se guardan en las cámaras de refrigeración y congelación a la espera de que el stock

Voz 29 27:26 se sacan Chepe pagan hay que volver a lavarnos hice preparan aquí en estas mesas que tiene unas rejillas todos los sistemas de desagüe tiene

Voz 1842 27:35 el sistema de separación de líquidos biológicos ilíquidos e inorgánico llegamos al aula una

Voz 1933 27:40 presidente trabaja con una cabeza

Voz 30 27:43 dice que han de de cuello y también de cara sobre todo porque en otorrino pues es muy importante conocer la anatomía en este caso pues justo ya hemos levantado me

Voz 6 27:54 mandíbula y estamos confiesa te digo maxilar viendo todas las estructuras que pasa que pasan por ahí

Voz 1933 27:59 no llegan a centro de donación de cuerpos unos ochenta cadáveres pero necesitaría muchos creo que es la expresión máxima de generosidad

Voz 29 28:06 precisamente por lo que te comentaba antes porque es la única decisión probablemente que tomemos en la vida que en la que no pensamos en nuestros hijos y nuestros padres unos exparejas pensamos únicamente en nosotros como indica

Voz 1933 28:18 basta con rellenar un formulario la fotocopia del DNI y dos testigos que den fe de que estas en posesión de tus facultades

Voz 29 28:24 Tales cuando llegue el momento únicamente llamar nosotros nos hacemos cargo de avisar a la Empresa Funeraria en la prensa funeraria recoge el cuerpo lo estoy aquí ya está el proceso ha terminado

Voz 1462 28:38 jornada hoy de clásico el segundo de esta semana en Liga en el Bernabéu sueca

Voz 1509 28:43 pero buenas tardes qué tal buenas tardes Real Madrid y Barcelona se vuelven a ver las caras esta noche a las nueve menos cuarto tres días después de esa semifinal de Copa la derrota de los de Solari sería un golpe de moral muy duro en vísperas de la vuelta de Champions y mirando de reojo este partido está el Atlético de Madrid que jugará mañana ante la Real Sociedad le han preguntado al Cholo que resultado prefieren el clásico y ha contestado

Voz 4 29:01 todo pues esto puede ser malo lo importante que ganemos nosotros sino

Voz 5 29:05 está claro de que en realidad no creo que el aficionado ya te digo se suponga pensar por qué no dicen Atlético de Madrid y que gane su equipo el pueblo de en nosotros problema nosotros

Voz 1509 29:18 anoche malas noticias para el Rayo Vallecano perdió ante el Girona por cero dos Si se queda décimo noveno con veintitrés puntos a dos de la salvación gracias caminemos

Moncho actúa esta noche en la Sala Sol a partir de las nueve y media un concierto especial porque va a grabar su próximo DVD allí todas las entradas están agotadas Alpi llegamos a las dos y media continúa Hora catorce horas

Voz 1827 30:03 a uno y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes el Gobierno defiende el uso de los decretos para aprobar con las elecciones generales a la vuelta de la esquina medidas de importante calado social Nobel ministro Ábalos como dice la oposición electoralismo irresponsabilidad

Voz 7 30:32 sería la nuestra ciudad dejáramos que el tiempo transcurriera sabiendo que hay tantas cosas que arreglar tantas cosas que hacer frente mientras tanto al ver

Voz 1827 30:43 libera trata de situarse a estas alturas en el centro político para recoger el voto de los descontentos con PP y PSOE enseguida vamos a escucharlo escucharemos también cómo fue la fiesta que organizó anoche Vox en una discoteca de Madrid y a la que sólo podían acudir menores de treinta años el Foro completo en esta fiesta setecientas personas jóvenes que cantaron el Himno de La Legión y que abuchearon las banderas del colectivo feminista del colectivo LGTB y en este Hora catorce les contaremos la situación que atraviesan los treinta y un mil profesores asociados que trabajan sin plaza fijan las universidades españolas y también que en nuestro país ha subido un cuarenta y seis por ciento las matriculaciones de vehículos eléctricos híbridos gas

Voz 0131 31:40 es en español Almudena López sino buenas tardes buenas tardes esto en febrero en dos mil dieciocho se vendieron menos de seis mil coches eléctricos frente a los cuarenta y seis mil por ejemplo de Noruega Jorge Morales de la Fundación Renovables explica los motivos

Voz 22 31:52 el subvenciones por la compra de coches eléctricos no como aquí que estén cuando se abre un periodo subvenciones agotan cuarenta y ocho horas que es que se abre allí por ejemplo noruega que es el país líder los de una reducción directa

Voz 19 32:02 la además de luego que los impuesto de circulación equivalentes no fuera de nuestro país

Voz 11 32:09 llegan los ecos de la manifestación anoche en Argelia contra

Voz 0131 32:12 el presidente Buteflika mañana tiene que anunciar si opta a la reelección después de veinte años en el poder Elmer

Voz 1827 32:17 suelas ha cumplido una semana del cierre de fronteras

Voz 0131 32:20 creado por Maduro para impedir la entrada de ayuda humanitaria y una semana y un día lleva fuera de Venezuela el presidente interino Juan Why do que tenía prohibido abandonar el país insiste en que va a regresar como muy tarde el lunes hoy Why do sigue con su gira latinoamericana va a asistir al presidente ecuatoriano Lenin Moreno recubre

Voz 1827 32:35 en tres años del asesinato en Honduras de la activista Berta Cáceres

Voz 0131 32:37 era una líder indígena defensora del medio ambiente siete personas fueron

Voz 6 32:41 son condenadas por su implicación en el crimen pero van

Voz 0131 32:43 las organizaciones reclaman que se identifique a los autores intelectuales

Voz 1827 32:47 despega la primera cápsula de Tesla que llevar

Voz 0131 32:50 o eso pretende turistas al espacio ha despegado desde Cabo Cañaveral rumbo a la Estación Espacial Internacional en esta ocasión no hay tripulantes pero la intención de la NASA es que el próximo verano puedan viajar dos astronautas hasta ahí

Voz 1827 33:01 en los deportes esta noche tenemos el segundo clásico de la semana Uxue Caballero buenas tardes

Voz 1509 33:05 qué tal buenas tardes Real Madrid y Barcelona se vuelven a ver las caras esta noche las nueve menos cuarto en el Santiago Bernabeu tres días después de esa semifinal de Copa el Barcelona habrá alguna modificación en el once de Valverde y los blancos ya están concentrados en Valdebebas también tenemos fútbol en directo en el minuto setenta y tres Espanyol tres Real Valladolid uno a las cuatro y cuarto se juega el Villarreal Alavés y a las seis y media Huesca si DJ también esta tarde son las semifinales de la Copa de España de fútbol sala a las cinco Movistar Inter El Pozo Murcia después será el Osasuna Magna Barça Lassa

Voz 1827 34:35 son las dos y treinta y cinco la una y treinta y cinco en Canarias el Boletín Oficial del Estado publica hoy la ley que sube de ciento cuarenta a seiscientos euros al mes la pensión que reciben los huérfanos de la violencia machista chicas chicos de hasta veintiuno años XXV Si están estudiando cuyas madres fueron asesinadas el bueno recoge todavía ninguno de los decretos aprobados por el Consejo de Ministros de ayer y que incluyen una medida una batería de medidas de marcado carácter social a las puertas de que se disuelvan este martes las Cortes antes de las generales del veintiocho de abril hoy mismo el Gobierno ha defendido esta estrategia niega como dice la oposición que esté haciendo campaña electoral desde las instituciones Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 35:12 tal buenas tardes lo ha negado el ministro de Fomento José Luis Ábalos reiterando además lo que ha venido diciendo el presidente Sánchez que gobernarán hasta el último día un Ábalos que se refería a los recursos que pretende plantear el PP recordando que Rajoy hizo lo mismo antes de las elecciones de dos mil quince Para el secretario de Organización del PSOE aprobar estos decretos forma parte de la responsabilidad de su Gobierno

Voz 1645 35:33 qué irresponsabilidad serio a la nuestra

Voz 7 35:36 sí ahora dejáramos que el tiempo transcurriera sabiendo que hay tantas cosas que arreglar tantas cosas que hacer frente al Partido Popular Le le preocupa esto preocupa desde el primer día desde el primer día le molesta pues que gobernemos no que lo hagamos ahora

Voz 0866 35:53 palabras de Abbas en Barcelona desde donde ha cargado también contra la estrategia de Ciudadanos van a los mercados de ocasión atraer viejos políticos decía asegurando que son unos inútiles políticamente críticas especialmente hacia Manuel Valls del del que asegura que se ha traicionado por acudir a la foto de Colón Ábalos en todo caso insistía en que ellos serán seguirán gobernando dentro del respeto a la ley y mientras Pablo Casado hoy Roberto aseguraba en un acto en Ferrol que se que si llegan a La Moncloa se comprometen a dejar de gobernar a base de década

Voz 1827 36:23 bueno pues la pregunta que nos hacemos esta tarde José Luis García Íñiguez hola qué tal hola buenas tardes utilizo si el Gobierno anterior el de Mariano Rajoy del Partido Popular este procedimiento también en en esa época preelectoral

Voz 1061 36:34 oye utilizó el decreto ley en dos ocasiones uno para regular las comisiones por la retirada de efectivo de cajeros automáticos y otra para hacer frente a daños por temporales el veinte de noviembre ya con las Cortes disueltas pero al repasar las referencias de los consejos de ministros en el periodo preelectoral encontramos otra figura de decreto el decreto legislativo que Rajoy utilizó en al menos cinco ocasiones las dos primeras el veintitrés de octubre es decir con el Consejo de Ministros que como el de este viernes era previo a la disolución de las Cortes y consolidó la reforma laboral de dos mil doce con la refundición de dos leyes ley del estatuto de los trabajadores y la Ley de Empleo Desarrollo la Ley del Mercado de Valores el siguiente viernes aprobó otros tres decretos legislativos que a diferencia del decreto ley Rey quiere la autorización previa del Parlamento pero la legislatura que acabó en dos mil quince el PP tenía mayoría absoluta el Gobierno de Rajoy utilizó el decreto a secas hasta en ciento veintiuno ocasiones en uno de ellos aprobó el nuevo sistema de financiación del cine también adoptó cuatrocientas dieciocho medidas por más de tres mil cuatrocientos millones de euros el mismo dieciocho de diciembre en el consejo previo a la cita electoral anunció un paquete de ochocientos millones en inversiones en proyectos de investigación

Voz 1827 37:38 esto Rajoy es qué pasa con Zapatero con Aznar

Voz 1061 37:41 Felipe González fue quién acudió más veces a los decretos ley en mil novecientos ochenta y dos con validaron en la Diputación Permanente nueve decretos ley ocho en mil novecientos noventa y tres siete en mil novecientos noventa y seis en la mayoría de los casos fueron para conceder créditos extraordinarios o atender situaciones producidas por sequías roturas de presas o por daños de temporales Aznar sólo echó mano del decreto ley en una ocasión en dos mil para subsanar un error de un decreto anterior relacionado con la protección familiar de la Seguridad Social Zapatero en cinco ocasiones la más significativa en dos mil once cuando elevó el Fondo de Garantía de Depósitos

Voz 1827 38:14 anoche Box hizo bueno su plataforma juvenil que se llama Cañas por España consiguió llenar una discoteca de Madrid la antigua Pachá en la que organizó un acto mitin para setecientos menores de treinta años esto es los que entraron pero muchos se quedaron fuera

Voz 11 38:38 el acto que así cantando el Himno de La Legión

Voz 1827 38:43 para escuchar después sin transición entre una y otra La chica de ayer de Nacha Pop de esta forma Bosch ha tratado en estos primeros compases de la precampaña ha tratado a hacer de acercarse a los más jóvenes Irene Dorta buenas tardes Salazar que estuviste allí qué perfil compartían los asistentes quiénes fueron a esta fiesta

Voz 1933 39:01 pues Cañas para España era el nombre de la fiesta que este viernes colgaba el cartel de completo en teatro Barceló la antigua sala Pachá de Madrid para acceder después una cola que daba varias vueltas a la calle avión requisito imprescindible ser mayor de dieciocho años y menor de treinta pulseras y camisetas con la bandera de España se vendían en la entrada una bandera también presente en el interior donde por cierto no había símbolos preconstitucionales jóvenes que eran principalmente hombres apenas un grupo de chicas olas o algunas acompañando sus parejas jóvenes como José Manuel que micro mano decía esto

Voz 34 39:32 unos jóvenes que no tenía esperanza que no te habían prendido la sequía el aunque la densidad había levantado

Voz 1933 39:59 entre el reggaeton y los himnos los asistentes esperaban la llegada del líder de Vox al que recibieron así

Voz 14 40:08 que recibieron con uno

Voz 1827 40:10 acción entre gritos de presidente a Santiago Abascal el tomó la palabra para apelar al orgullo de la patria les pidió también ser valientes Irene para sumarse a este partido ultra

Voz 1933 40:20 valentía y orgullo si fueron los ejes sobre los que pivota el discurso de Santiago Abascal

Voz 35 40:25 esto es los políticos o algunos medios de comunicación quiera tener dos los penados avergonzados pueblos con sentimientos o sentiros orgullosos de nuestro país de Paco con sentiros orgullosos de la extradición de nuestros mayores por sentirse legítimamente orgulloso de él ya hemos recibido de las personas en los palcos

Voz 1933 40:50 el líder ultraderechista instó a los jóvenes a olvidar el miedo convencer a sus familias recordando cuando él iba a la universidad armado con escoltas por estar amenazado Abascal habló también de la familia

Voz 35 41:01 que es comprometerse socialmente con Associació per o multas y de desarrollo de la sociedad por nuestros menos Cudillero haciendo el servicio militar hace un servicio social ese doble es importante comprometerse con la patrias en los bosques nuestros pero pueden trabajar esforzados para tener un empleo con más familias sé que es difícil de decir esto pero triste colmado

Voz 1933 41:30 ante una ronda de preguntas en la discoteca dijo que si llegaba a la presidencia lo primero que haría sería frenar el golpe de Estado a lo que los asistentes Contés contestaron con gritos de Puck temor a prisión finalmente el líder ultraderechista se subió al escenario para ser de DJ

Voz 11 42:03 así que al jurada una fiesta que se vació casi por completo cuando Abascal términos

Voz 1827 42:08 gracias Irene buenas tardes Bosch hace guiños a los más jóvenes mientras que ciudadanos completa el mapa de sus candidaturas para las elecciones de mayo las autonómicas y municipales hoy hemos conocido los primeros nombres confirmados una vez celebradas las primarias en este partido primarias a las que salvo en Castilla y León que que se celebran el sábado que viene estaban más o menos cantadas Óscar García buenas tardes qué tal Roberto

Voz 1645 42:29 buenas tardes de momento están saliendo bien los planes de Rivera para imponer a sus propios candidatos a las elecciones autonómicas a pesar del malestar de algunos cuadros regionales en este primer bloque de primarias celebradas entre ayer y hoy en seis comunidades los afiliados con derecho a voto han elegido a esos candidatos que abiertamente ha apoyado la dirección desde el principio por ejemplo a los todavía diputados Toni Cantó o Félix Álvarez Félix UCO para ser candidatos en Valencia o en Cantabria respectivamente destaca eso sí la baja participación que no superan cuarenta por ciento excepto en Cantabria donde ha sido setenta y ocho en Valencia la participación ha sido sólo del veinticuatro el próximo fin de semana será el segundo bloque de primarias para ciudadanos con la elección clave la de Castilla y León donde el diputado Francisco Igea echa un pulso a la dirección que apoya al fichaje exprés la Excel PP Silvia Clemente el mientras saludo river

Voz 1827 43:19 critica a PP y al PSOE porque según dice para diferenciarse el uno del otro recurren a temas superados como el aborto o la exhumación de Franco

Voz 9 43:26 no me veréis hablando de Franco ni del aborto eso lo dejo para Casado Sánchez yo quiero hablar de España

Voz 1827 43:33 sobre la exhumación de Franco desde primera hora de este sábado láser les cuento que el Gobierno intentó un acuerdo de última hora con la familia del dictador que no se consiguió una persona de confianza de Pedro Sánchez se reunió la semana pasada con un representante de la familia para ofrecerle llegar a un pacto que evitara el conflicto judicial en el que estamos ya los nietos lo rechazaron ya han advertido de que irán hasta el final para impedir que Franco salga del Valle de los Caídos Almudena López sino

Voz 36 43:57 la reunión duró dos horas y se desarrolló en un ambiente cordial según fuentes conocedoras del encuentro una persona de la máxima confianza del presidente Pedro Sánchez ofreció llegará a un acuerdo un representante de la familia sobre la exhumación del dictador ha sido la primera y única vez que el Gobierno ha mantenido una negociación directa con los nietos desde que Sánchez anunció su intención de exhumar a Fran co hace casi nueve meses se ha producido además cuando el procedimiento administrativo ya estaba resuelto el acuerdo de exhumación aprobado por el Consejo de Ministros la oferta evidencia un intento casi desesperado del Gobierno por evitar un conflicto jurídico con los Franco de resolución incierta para el Ejecutivo y que además puede prolongarse durante años tras el encuentro las dos partes quedaron en darse unos días para que los nietos comunicaran su decisión finalmente el jueves los Blanco comunicaron a la Moncloa que no había ninguna posibilidad de pacto y que la intención de la familia es agotar todas las vías judiciales a su alcance para impedir la exhumación

Voz 1827 45:21 tres menos cuarto dos menos cuarto en Canarias y les hablamos ahora de uno de los desafíos a los que se enfrenta en los próximos

Voz 1645 45:27 en la universidad española la jubilación de diez

Voz 1827 45:29 seis mil doscientos profesores que no tienen recambio los llamados profesores asociados que son los que no tienen una plaza fija denuncian que todavía hoy penas tienen oportunidad de acceder Javier Carrera a una de estas carteras

Voz 0866 45:42 son hasta treinta y un mil según sindicatos como CSIF el veinte por ciento de los docentes de nuestras universidades profesionales como Pau treinta y ocho años maestro licenciado en Psicopedagogía estudiando un doctorado lleva ocho años como profesor asociado en la Universidad de Valencia

Voz 25 45:57 no estoy cuatro horas de clase cuatro de tutoría y al cambio más o menos pues ya puedo decir que son unos trescientos y pico euros cobrar

Voz 1842 46:04 al mes llenar ser pues más o menos

Voz 25 46:06 cinco euros la hora se encuentra entre

Voz 0866 46:09 los privilegiados digamos porque lo compagina con su trabajo en una escuela infantil precisamente la figura del profesor asociado surgió los ochenta para contratar a especialistas de reconocida competencia decía la norma y que transmitieran a los alumnos conocimientos prácticos en la practica la figura se ha ido permitiendo hasta convertirse en una suerte de profesionales que han servido para tapar los huecos que generaron los recortes Carlos Andradas es el presidente de Asuntos Académicos de la CRUE y rector de la Complutense de Madrid

Voz 38 46:35 se ha terminado utilizando la figura de asociado para resolver problemas urgentes vendría una sustitución una maternidad

Voz 0866 46:49 los recortes especialmente en la tasa de reposición que en dos mil doce el Gobierno del PP dejó en apenas un diez por ciento derivó en ese uso inadecuado

Voz 1827 46:57 detuvo un modelo que ha dejado en el limbo a miles de personas situación de precariedad Javier que se ceba especialmente también aquí con los más jóvenes

Voz 0866 47:05 o son estudiantes explican desde la Federación de Jóvenes Investigadores precarios que han terminado su tesis doctoral y que no quieren irse fuera de España Violeta Duran es la vicepresidenta de esta asociación

Voz 1480 47:16 esto les permite seguir en contacto con la universidad seguir en contacto con un departamento interesa y además conseguir una serie de horas docentes que le permitan en un futuro acreditarse para poder optar a una plaza pues se Joan te doctor

Voz 0866 47:28 investigadores convertidos en autónomos cobrando unos quinientos euros todo justo cuando se plantea como decía Roberto el futuro de la universidad con la jubilación de miles de catedráticos de momento los rectores plantean unos mecanismos que permitan estabilizar ya la situación

Voz 38 47:43 otras figuras de profesorado a tiempo completo que permitan cubrir las necesidades docentes y que ver a las que eventualmente también puedan acceder a algunos de estos profesores asociados