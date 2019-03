Hora 14 Fin de Semana (03/03/2019)

Voz 1 00:00 las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 qué tal buenas tardes primer domingo de marzo a las puertas de un nuevo ocho OM con las mujeres movilizadas también los hombres para reclamar igualdad real y efectiva entorno a esta cita gira La vida de los políticos este fin de semana

Voz 4 00:35 es tiempo de mujeres frente a quienes niegan las necesidades de políticas activas para este Gobierno de la igualdad es el eje transversal de todos nuestros en educación la igualdad real en cualquier sociedad

Voz 1827 00:45 mensajes de todos los miembros del Gobierno y con un acto organizado por ciudadanos para reclamar lo que ellos llaman el feminismo liberal allí Inés Arrimadas ha defendido que la gestación subrogada o que la regulación de la prostitución son una forma más libertad para la mujer Javier Carrera

Voz 0866 01:01 es uno de los puntos del nuevo decálogo de ciudadanos sobre feminismo nunca habrá igualdad sin libertad remarcaba Arrimadas mientras defendía esas medidas asegurando que nadie que se basa en prohibir puede dar lecciones de feminismo

Voz 0419 01:12 en el tema de la gestación subrogada por ejemplo en el tema de la regulación de la prostitución allí donde las mujeres podemos elegir más allí hay más feminismo no menos y allí donde hay más prohibiciones ahí hay menos libertad y por tanto menos feminismo y eso lo vamos a seguir defendiendo

Voz 0866 01:29 acto de la formación naranja en Madrid que ha cerrado Albert Rivera asegurando que si gobierna ejecutará el pacto de Estado contra la violencia de género en todas las comunidades auto

Voz 1827 01:37 en seguida le preguntaremos sobre esto Marisa Solé Talk es presidenta de la Fundación Mujeres fuera de nuestro país empieza la cuenta atrás en Argelia porque hoy termina el plazo para que el presidente Buteflika anuncie si opta o no a un quinto mandato hoy mismo se han repetido las protestas contra él que lleva ya veinte años en el poder José Luis García Íñiguez

Voz 1061 01:57 de de ochenta y dos años a esta hora sigue en el hospital de Ginebra en el que permanece ingresado con fuertes medidas de seguridad y con absoluto silencio sobre su estado de salud tampoco se sabe si finalmente va a presentar su candidatura a la reelección para un quinto mandato consecutivo o si finalmente va a dimitir tal y como le exigen en las protestas en su contra que se celebran en el país desde hace diez días hoy a las once de la noche termina el plazo para inscribir la candidatura en las últimas horas Buteflika ha presentado su declaración de bienes requisito imprescindible mientras tanto en el país hoy han vuelto a salir a la calle a los estudiantes en la capital Argel y otras de las principales ciudades entre importantes cordones de seguridad

Voz 1827 02:30 en Venezuela la crisis institucional de aquel país puede escribir en los próximos días un nuevo capítulo Juan Why do sigue de gira por Latinoamérica ya ha repetido que a lo largo de esta semana que empieza mañana tiene previsto volver a Venezuela cruzó la frontera ya saben aunque el régimen de Nicolás Maduro sólo había prohibido expresamente

Voz 0978 02:47 anuncio del regreso a casa de de Ecuador Venezuela el lunes y martes de que también encarnó al en Venezuela hoy tenemos poco que celebrar y mucho que ser que convocaremos protestas esos días en Venezuela siempre en el marco nuestra Constitución

Voz 1827 03:13 o eso así termina esta semana con mal tiempo porque es malo que estemos en mangas de camisa en pleno invierno la peor parte está en Asturias desde donde nos están llegando imágenes que son más propias del verano veinte incendios forestales siguen activos a esta hora Radio Asturias última hora Silvia Roa

Voz 1904 03:28 pues en Asturias hemos amanecido con veintitrés incendios forestales activos en trece concejos el plan anti fuegos está en fase de emergencia en situación cero desde el Servicio de Emergencias de Asturias Se recuerda a la población que el riesgo es muy alto o extremo por lo que están prohibidas las quemas se pide también su colaboración para evitar actividades que degeneren en fuegos forestales y es que están previstas para esta tarde rachas de viento de entre noventa y cien kilómetros por hora que pueden dificultar las tareas de extinción

Voz 1827 03:57 en otro fuego este en un bloque de viviendas de Barcelona no deja dos personas muertas Radio Barcelona Aitor Álvarez bona tarda hola bona tarda el

Voz 5 04:04 luego se ha originado en un piso de la cuarta planta de un edificio de once a las siete y media de la mañana tal y como explica el jefe de bomberos de Barcelona Antonio Cabeza en la cuarta Laporta asegura cabeza que los bomberos han accedido al piso forzando la puerta y que allí se han encontrado a las víctimas junto a su perro que también ha fallecido una de ellas explica estaba aún viva pero momentos después acabado murió

Voz 1827 04:27 y acabamos de saber otro suceso la Ertzaintza investiga la muerte de un bebé cuyo cadáver han encontrado en una calle de Arrasate Guipúzcoa titulares del deporte Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes

Voz 1643 04:39 esta mañana Ana Peleteiro ha llevado el oro en triple salto con una marca de catorce setenta y tres récord de España de la modalidad

Voz 1490 04:44 dos mil hombres por el Ingesa ahí iré hecho y sí que soy muy feliz

Voz 1827 04:49 muy feliz Ana como también lo están los culés con su victoria de anoche

Voz 1643 04:52 Bernabéu por cero goles a uno dejan sin opciones a los blancos en la Liga además ya finalizado partió en primera Éibar uno Celta cero mientras que en segunda empate a uno entre Mallorca Hora catorce

Voz 1827 05:01 cinco minutos

Voz 0861 05:07 hora catorce Madrid

Voz 7 05:08 sí

Voz 0825 05:16 qué tal buenas tardes reciban un saludo de Ángel Cabrera y Carlos Higueras en el control técnico y de quien les habla Virginia Sarmiento la carrera política las elecciones municipales y autonómicas continúa el Partido Popular ha presentado esta mañana sus candidatos en los municipios del este de la región en Alcalá de Henares y al acto ha asistido el líder nacional Pablo Casado que reivindicaba la labor de Ángel Garrido como presidente de la comunidad

Voz 0825 05:49 el Isabel Díaz Ayuso elogiada casi al puro estilo de José Luis Moreno que por cierto se ha despachado a gusto contra todos sus contrincantes y lo ha hecho con curiosos apelativos

Voz 9 05:59 y como no tenemos a Gabilondo ya el Partido Socialista Gabilondo el hermano vidas y sus recetas mágicas para Madrid de Pedro el guapo sólo conocemos un colchón que son los independentistas los herederos de ETA y la extrema izquierda

Voz 1315 06:14 Gabilondo el hermano Errejón el tres comidas Pedro el guapo siguiendo su discurso ha estado Paul Asensio buenas tardes buenas por Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra varios grupos de la oposición empezando por ciudadanos dice que tratan de dividir a su partido ha querido lanzarles una pregunta

Voz 9 06:29 y también los que no quieren dividir por un lado que también era el lado liberal nuestro el de toda la vida esos se ponen las gafas socialistas para sentirse mejor personas y hablamos en este caso de Ciudadanos un partido que dice que no va a pactar con el PSOE pero es que ya son el PSOE Weiss sonó a pactar con el socialismo en Madrid sí o no

Voz 1315 06:49 es una pregunta que ya tiene respuesta Ignacio Aguado el candidato de Ciudadanos ya ha dicho que hablaría con todos incluyendo al Partido Socialista Díaz Ayuso también ha criticado a Íñigo Errejón dice que sus recetas mágicas para Madrid así las ha llamado sólo han servido para expulsar a la clase media de la ciudad la candidata a la presidencia de Madrid también ha querido referirse a la huelga feminista del ocho y dice que se trata de un discurso este

Voz 9 07:09 sí evidentemente hay muchas mujeres que han luchado mucho por la igualdad real yo las apoyo y les animo pero también va a ser una semana de un debate estéril porque todo lo que hemos conquistado las mujeres a lo largo de la vida tiene que ser con nuestros compañeros porque hombres y mujeres somos iguales ante la ley y hemos caminado juntos toda la vida

Voz 0419 07:26 para este

Voz 0825 07:28 sí podemos abierto ya su proceso de primarias ya está abierto el plazo de inscripción de candidaturas de concesión de avales el próximo sábado semana

Voz 1827 07:36 publicar ya las candidaturas provisionales el nombre

Voz 0825 07:39 que suena ahora con más fuerza es el de Isabel Serra Javier Bañuelos

Voz 0861 07:42 si la diputada Isabel Serra sólo daría el paso de ser la candidata primero en función de quiénes sean sus compañeros de viaje y segundo si la dirección de la gestora le da plena autonomía para poder diseñar su equipo su campaña y su estrategia de momento ninguna de esas condiciones serán a nadie se le escapa que Podemos tiene que negociar muy bien con Isabel Serra básicamente porque en el caso de que diese el paso renunciaría nada

Voz 0825 08:08 los que ocupar el puesto número cinco en la lista de

Voz 8 09:05 venga hombre agredía con su bastón

Voz 0825 09:12 este Tuta y la reacción fue inmediata por parte de los que pasaban por allí que no tardaron en encararse con él proteger a la mujer y llamar a la policía lo presenció todo nuestra compañera Irene Dorta

Voz 1315 09:22 ocurría pasadas las ocho de este sábado en la calle de la Montera la prostituta se encontraba sentado en una banqueta cuando un anciano comenzó a increparle ya pegarle con un bastón

Voz 0825 09:32 era una mujer luego varios grupos de personas

Voz 1315 09:34 se acercaron a defenderla cuando la gente comenzaba golpearse llegó la policía y entonces es la mujer algo alterada explicaba lo sucedido

Voz 8 09:59 Carrasco tan Vega Caballero por favor

Voz 1315 10:04 el señor acabó marchándose y la prostituta decidió no denunciar

Voz 0825 10:11 este domingo tres de marzo hay otras noticias que repasamos en titulares con Pablo Asensio y Aurora Santos un hombre de treinta y ocho años ha muerto esta mañana al salirse de la M quinientos doce a la altura de Brunete cuando conducía su moto además otro joven de veintiséis años fue trasladada anoche al hospital de La Paz con pronóstico muy grave después de sufrir un accidente de moto en la zona de Miraflores

Voz 0159 10:29 la Guardia Civil ha desarticulado una red de comercio ilegal de animales disecados en Madrid de otras comunidades como Navarra o Cataluña la investigación incluye a una persona en la capital que actuaba como intermediario y realizaba donaciones de especie

Voz 0825 10:41 la cinta de grafiteros en los trenes de Metro y Cercanías Madrid generaron durante dos mil dieciocho un gasto de más de cuatro millones de euros según Renfe hecho actos vandálicos se han producido dos veces al día de media son más violentos que en años anteriores

Voz 0159 10:53 en dos mil diecinueve cierra sus puertas hoy en Ifema la obra más buscada por el público ha sido el Nino de Felipe VI creado por Santiago Serra y Eugenio Merino

Voz 0825 11:01 que por contrato deberá quemarse una vez pagados

Voz 0159 11:03 doscientos mil euros que cuesta en deportes Gonzalo Conejo buenas

Voz 1827 11:07 gracias buenas tardes Virginia segundo clásico en unas

Voz 1643 11:09 semana que sello al Barça en el Bernabéu cero uno anotó Ivan Rakitic y los de Valverde dejan sin opciones de ligar los blancos le sacan doce puntos y obligan a ganar al Atleti que juega esta tarde a las seis y media en Anoeta ante la Real socio

Voz 0825 11:21 a ti más deporte con Causa a primera hora de esta mañana ha tenido lugar la primera carrera feminista correr sin miedo y no por miedo convocada por la Comisión ocho en Madrid

Voz 10 11:33 no

Voz 8 11:35 apoyar la cabeza es una causa especial y buenísima que deberíamos implicarnos mucho más

Voz 10 11:42 hoy con mucho que

Voz 11 11:45 somos deportistas así que nos apetecía apoyar la causa ahí estará aquí con muchas mujeres

Voz 0419 11:50 pasarnos lo ven

Voz 8 12:08 es verdad que cuando yo empecé a correr hace veinte años gente me conocía porque era extraño ver a una chica sólo es si quería adelgazar que corría quién come tenía que haberse empezaban feminista pero mira yo tengo sesenta y dos yo tengo mi hija pero no importa todas nosotras

Voz 12 12:36 una carrera que ha transcurrido con buen tiempo casi primaveral una primavera anticipada que no va a durar toda la semana vamos con la previsión Jordi Carbó

Voz 0825 12:43 las tardes buenas tardes hoy podemos hablar de

Voz 0978 12:46 pronósticos de buen tiempo en el sentido más amplio de esta expresión que un domingo se presente soleado y con buenas temperaturas siempre es de agradecer esta tarde vamos a superar los veinte grados en toda la Comunidad pero lo que hace falta es que el aire Seventing le viento las temperaturas bajen es mejor que haga frío cuando toca y sobre todo que llueva pues eso también lo tenemos para esta semana por eso decíamos lo de buen tiempo en toda expresión en todo el sentido de la expresión es que a partir del martes y hasta el jueves la lluvia en forma de hecho hace mucha falta que llueva no sólo para limpiar el aire chubascos incluso alguna tormenta afectará a toda la comunidad no también porque hace más de un mes que no llueve además las temperaturas irán bajando un descenso que será más acusado a mediados de semana dos de la tarde trece minutos seguimos

Voz 17 15:07 Robert o no

Voz 18 15:12 lo quiere escuchar a la calle para eh

Voz 0978 15:26 está plomo lo va a apretar entre los miles gancho esto que acabamos de grabar me me pregunto yo mil millones de descargas

Voz 19 15:41 los partidos político

Voz 0825 15:42 pues trabajan con intensidad en la elaboración de candidaturas estos días y más Madrid hacían públicas las listas este viernes nos escucha ya la número dos de Íñigo Errejón candidato a la presidencia de la Comunidad Clara Serra buenas tardes

Voz 20 15:55 hola buenas tardes bueno usted arrastrada

Voz 0825 15:57 varios diputados de Podemos a más Madrid pero va a seguir como portavoz de la formación morada en la Asamblea hasta acabar la ley

Voz 1275 16:03 que es la Tura

Voz 0825 16:04 cómo se hace compatible estar entre las dos formaciones

Voz 20 16:08 bueno pues efectivamente estamos en un momento anómalo pero como hemos dicho de estos días además el grupo parlamentario que es que nos hemos juntado a hablar de esto pues nuestra con suavidad con encima de con sus concluir esta legislatura en la que hemos trabajado mucho yo creo con mucha responsabilidad yo estoy muy orgullosa del trabajo que ha hecho el conjunto del grupo parlamentario además un grupo parlamentario que siempre ha sido plural yo creo que esto ha sido unan sus fortalezas y todos y cada uno de nosotros vamos a llevar a término las iniciativas que tenemos para los tres plenos que nos faltan yo representa haré al conjunto el grupo parlamentario hasta hasta el final de la Asamblea de Madrid como portavoz del grupo parlamentario ya digo debiendo a esa responsabilidad la responsabilidad que todos y todas las diputadas no hemos de concluir un trabajo básicamente porque nuestro compromiso fundamentales con la ciudadanía madrileña

Voz 0825 17:04 háblenos de de las personas que componen la lista porque al margen de de los diputados de Podemos pues Se para algunos no son caras conocidas sí

Voz 20 17:12 pues creo que que es una lista a la que se incorpora gente nueva que aportan conocimientos de sus respectivos ámbitos no pues para huir de la profesionalización de la política no que les estamos un tiempo en las instituciones ya hacemos un servicio público pues tengamos profesiones digamos trayectorias y sobre todo aparte de saber de política pues opacos de cosas no aporte hemos nuestro saber profesional en estas experiencias como activistas llevemos a las instituciones la lista pues en personas que vienen de la medicina del ecologismo del sindicalismo que creo que enriquecen mucho a la lista

Voz 0825 17:43 a quién si conocemos esa Luis Alegre fundador de Podemos que es quien cierra la lista de Rejón podemos interpretar con este gesto que más Madrid podría ser una refundación de Podemos

Voz 20 17:55 bueno creo que más Madrid es sobre todo un proyecto centrado en en Madrid en una cuestión que tiene que ver con acompañar a Manuela Carmena y al Ayuntamiento de Manuela intentar por todos los medios remediar un problema para los madrileños y madrileñas que ha sido en la batalla entre dos instituciones y el tapón que ha significado la Comunidad de Madrid al cambio creo que más Madrid significa eso en un momento además clave donde está en juego que se pueda reeditar un pacto de la vergüenza de la Comunidad de Madrid y que haya un gobierno de las derechas con Vox si ese es nuestro objetivo fundamental nuestra responsabilidad

Voz 0825 18:31 tengo que preguntarle también por su hermana Isabel Serra también diputada en la Asamblea su nombre es ahora el que más suena para liderar la candidatura de Podemos tras la marcha de Rejón una situación que no sé si es incómoda entre ustedes cómo se lleva esto en casa

Voz 20 18:45 bueno no a Mi hermano es una persona imprescindible yo creo para el espacio del cambio madrileño hay y además también que ha demostrado un excelente trabajo como diputada estos estos años es la candidata de Podemos pues yo creo que Podemos tiene mucha suerte no sé si acabaremos convirtiendo ya digo en una única candidatura o iremos a dos candidaturas sí sí no nos entendemos antes de las elecciones pues tendremos que entrenarnos después pero desde luego estos días yo creo que se ha vendido mucha telenovela Yo sé que se vende más la telenovela y el drama pero mi hermana y yo siempre hemos tenido diferencias políticas en realidad siempre nos hemos admirado apoyado respetado con esas diferencias siempre hemos sido capaces de construir cosas colectivas porque además creo que las nos entendemos que cualquier espacio político que tenga futuro tiene que integrar en su interior diferencias no entonces pues tanto a nivel personal como político me alegra mucho alegraría mucho que mi hermana liderará Podemos en Madrid y creo que vamos a hacer que prime el acuerdo y el entendimiento que por cierto son cosas que muy a menudo faltan en política

Voz 0825 19:51 pues Clara Serra portavoz de Podemos en la Asamblea en número dos de la lista de más Madrid a la comunidad gracias por atender nuestra llamada buenas tardes tenemos al teléfono también a la número dos en las listas al Ayuntamiento hasta ahora teniente de alcalde y delegada de equidad derechos sociales y empleo Marta Higueras buenas tardes

Voz 22 20:08 hola buenas tardes la lista para el Ayuntamiento

Voz 0825 20:11 Eva al frente tres mujeres Manuela Carmena usted misma irrita Maestre después también hay hombres Pablo Soto José Manuel Calvo pero no ha habido lista cremallera alternando mujeres y hombres tiene una intención de dejar ver la puesta feminista del equipo de gobierno

Voz 22 20:24 bueno yo creo que está clara no está puesta esa apuesta feminista realmente respetamos lo que dice la ley ya sabes la ley dicen que cada grupo cinco se tiene que respetar un porcentaje de sesenta cuarenta y eso es lo que respetamos pero también respetamos nuestro reglamento interno que apunta a algo más que es que en cada no puede haber más de tres hombres seguidos entonces bueno como sabemos esa hacemos esa lista no es cremallera exactamente pero sí respeta absolutamente lo dice lo que dice la ley y esa apuesta feminista que queremos que queremos dar

Voz 0825 20:56 entre los hombres de la lista decíamos está Soto esta Calvo también en Nacho Murgui Jorge García Castaño caras conocidas para todos también está Javier Barbero pero en este caso en puestos bajos esta decisión tiene que ver con la reciente reprobación del concejal por parte del Pleno y su polémica con los bomberos

Voz 22 21:14 pues no que la verdad es que no tiene que ver con eso no sé si un puesto bajo no sé exactamente qué número va pero desde luego está desde el diez no seguro yo creo que son los de un puesto ningún puesto bajo lo que pasa es que hacer una lista ahí en una lista bueno pues piensa colocar nombres alguien tiene que que ir el uno y alguien tiene que ir el diez que alguien tiene tienes

Voz 1643 21:35 y en caso de llegar a alcanzar el Gobierno de nuevo confía en repetir área del área de que si ganan las elecciones

Voz 1 21:41 bueno yo creo que confío es que en caso de

Voz 22 21:43 si gana el Gobierno estar donde donde la alcaldesa creía que yo voy a ser más útil a mí realmente me gustaría el área de de equidad pero bueno no está decidido y realmente creo que que en ese momento de conformar gobiernos eran bueno pues cuando hay que ponerse a pensar estas estas cosas de las áreas de responsabilidades primero hay que ganar las elecciones y a lo mejor tenemos que sumar candidaturas entonces ese gobierno es distinto a uno que se pueda conformar sino hay que sumar candidaturas

Voz 0825 22:10 y en caso de una baja o de que la alcaldesa no acabase el mandato por la razón que fuera lo en el papel de alcaldesa bueno

Voz 22 22:17 es una grandísima responsabilidad pero realmente espero que la alcaldesa en ella bueno se ha comprometido alcaldesa si ganamos las elecciones esté estos cuatro años al frente

Voz 1643 22:27 y en caso de que fuese imprescindible

Voz 1 22:31 te vea usted insiste en el papel

Voz 22 22:34 hombre en caso de que pues imprescindible está claro el número dos y por lo tanto en caso de que pues siempre le está claro que bueno pues que que yo quería ser Topeka alcaldesa pero yo repito creo que es la mejor alcaldesa que podemos tener y por lo tanto espero que estés los próximos cuatro años

Voz 0825 22:48 son varias encuestas las que dan por ganadora Begoña Villacís como valoran este estos sondeos desde ahora a Madrid

Voz 22 22:55 yo la verdad espero que no que no ganen Begoña Villacís creo que es realmente lo digo lo digo como lo siento creo que no sería una buena alguien que no tiene criterio criterio concreto sobre nada y que depende cómoda el aire pues mira a otro ya todo el mundo que dice que que va a ser lo que bueno pues lo que están pidiendo no importa sea una cosa su contraria yo realmente no espero que no mantuvieran Begoña Villacís

Voz 1643 23:20 pues Marta Higueras número dos ya en la campaña de más Madrid

Voz 0825 23:24 a sus primarias gracias por atender la llamada de la Ser buenas tardes

Voz 22 23:29 nada bueno se disculpara estaba usted tengo

Voz 0825 23:31 Javier Barbero por cierto ocupa concretamente el número trece de la lista de Manuela Carmena lo aclaramos Illa número seis Inés Sabanés inauguraba esta mañana en Malasaña una de las más de doscientas ochenta y cuatro fuentes de agua potable que el gobierno municipal está instalando en la ciudad en la plaza Santa Ana se refería a su situación

Voz 0795 23:48 es una ciudad abierta una ciudad solidaria una ciudad sostenible pues mantener ese proyecto es muy importante yo en este sentido claro que estoy contenta pero la principal satisfacciones que se mantenga el proyecto que lo encabece Manuela Carmena

Voz 24 24:08 vuelven las rutas culturales de la Comunidad de Madrid en vez de Pável Bram este año con ochenta y tres rutas nacionales e internacionales nuevos destinos como Canadá o mala si la mejor financiación busca tu plaza el viaje al extranjero desde seiscientos cincuenta euros somos tu agencia oficial acreditada reserva en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid punto com

Voz 0825 24:33 el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid propone que los profesores madrileños sean sometidos a una evaluación continua y que reciban incentivos a lo largo de su carrera profesional son algunas de las propuestas que ha recogido un informe al que ha tenido acceso la SER elaborado por encargo directo del consejero de Educación Laura Gutiérrez

Voz 1275 24:50 buenas tardes la idea no es nueva el Consejo Escolar ya lo propuso entre el centenar de recomendaciones que hizo a principios de la legislatura cuando se buscaba un acuerdo educativo y ahora profundizan lo mismo van quien pidió a este órgano consultivo un informe sobre la profesión docente y la idea ha vuelto a salir a la palestra el consejo quiere promover la evaluación continua del profesorado una valoración sistematizada y objetiva en la que podrían participar el equipo directivo del centro o la Inspección Educativa recomiendan además que se fijen incentivos en el desarrollo de la carrera docente pero éstas sólo una de las catorce propuestas que ya han puesto sobre la mesa además el Consejo Escolar lanza la idea de elaborar un código deontológico del profesorado para fortalecer su figura la creación de un Instituto para la formación de los docentes en el que participen las universidades ir revisar los procesos de oposiciones propone aquí la actualización de los temarios de las pruebas y aumentar la valoración de la experiencia profesional en el caso del cuerpo de profesores de FP la idea no es nueva como decimos y los profesor

Voz 0825 25:47 les con los que hablado La Ser así lo perciben creen que no puede caer sobre ellos todo el peso de la evaluación los recortes la masificación de las aulas y la falta de recursos aseguran les ponen contra las cuerdas día a día en las clases

Voz 1275 26:01 si los profesores ya se sienten evaluados constantemente y recelan de que su trabajo se ponga en manos de los equipos director

Voz 25 26:06 los sabemos no es nuevo que existen equipos directivos asignados a dedo o mediante un proceso de selección de dirección hijas la administración quién tiene el mayor número de porcentaje de votos para elegir el proyecto de dirección

Voz 21 26:20 qué hacemos es obedecer sin rechistar las consignas de la dirección en definitiva a hacer la pelota a ver gente motivada puede haberla en todas partes semana camuflar ante una evaluación si la hace el equipo directivo no lo dudes sobre todo cuando ya se da tanto poder a los equipos ahora mismo un equipo directivo puede hacer a la organización del profesorado prácticamente lo que les de la gana

Voz 1275 26:43 Ana lleva casi treinta años dando clase en un colegio de la capital y cree que hay muchas más carencias que no se reflejan en las propuestas del Consejo Escolar unos

Voz 21 26:51 evalúa el descenso de inversión educativa eso no se hace todos sabemos que han bajado el número de profesores tampoco intervienen y se evalúan los recortes en atención a la diversidad o en los desdobles al personal que faltan y que no es sustituido ni

Voz 25 27:08 la plaza sale desde luego desde las aulas seguiremos este proceso que quieren llevar a cabo puesto que de él va a depender nuestra evaluación que nadie nos ha explicado estaremos atentos a todo lo que pueda surgir al respecto el sindicato

Voz 1275 27:22 CCOO mayoritario entre los docentes de la región ha anunciado que presentará un voto particular el texto definitivo Se va a cerrar esta próxima semana

Voz 0825 27:30 desde CCOO también critican que la Comunidad no haya contado con los agentes sociales y recuerdan que está pendiente el desarrollo de la carrera docente y mañana sabremos si la manada de Villalba ingresa en prisión los tres jóvenes fueron condenados por la Audiencia Provincial a quince y catorce años de prisión por una violación múltiple todos habían recurrido la sentencia Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 27:49 hola buenas tardes este lunes los magistrados de la Sección veintinueve de la Audiencia Provincial han convocado la vista de prisión para analizar decidir en su caso si los tres condenados por agresión sexual continuada los integrantes de la conocida como manada de Villalba ingresan en la cárcel a pesar de que sus condenas han sido recurridas sin embargo la Fiscalía de Madrid citados su ingreso en Centro Penitenciario ya que a juicio del Ministerio Público las fuertes penas impuestas pueden favorecer que escapen para impedir así la acción de la Justicia a dos de los integrantes han recibido quince años de prisión y el tercero catorce años Se trata en todo caso como decimos de un delito continuado de agresión sexual contra una chica de dieciocho años a la que se encerró en una habitación de un domicilio de Collado Villalba con la intención de violarla en grupo violación que se consumó hasta sus últimos extremos

Voz 26 28:43 hora catorce Los

Voz 0825 28:46 segunda derrota del Real Madrid en un clásico esta semana Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 1643 28:51 buenas tardes Virginia tras el cero tres en Copa noche segundo clásico consecutivo que gana al Barça en el Bernabéu el Madrid necesitaba ganar para no perder las pocas opciones que le quedaban de pelear por la Liga pero vencieron los culés cero a uno así los de Valverde se colocan aún más líderes sacando doce puntos a los blancos diez al Atlético que juega esta tarde a las seis y media en Anoeta ante la Real Sociedad esto decía Simeone ayer del clásico todo pues

Voz 0978 29:11 bueno esto puede ser malo de lo importante que ganemos nosotros

Voz 27 29:13 no está claro de que el Atlético de Madrid y tiene ganas su equipo el pueblo de manos Lucas en las otro problema de nosotros

Voz 1643 29:22 el otro equipo madrileño que juego es el Getafe a las cuatro y cuarto visita al Villamarín para enfrentarse a un rival directo en la lucha por Europa los de Bordalás son quintos con XXXIX dos Si gana superaría la árabes y dormirá en puestos Champions el Leganés recibe el lunes al Levante ambos con treinta puntos a siete del descenso in segunda hoy juega el Rayo Majadahonda a las seis recibe al Granada y mañana el Alcorcón visita al Depor y en baloncesto han acabado ya dos partidos el Real Madrid ha vencido a Andorra sesenta y seis ochenta y siete y estudiantes ha perdido por diez ante el Manresa

Voz 0825 29:49 la recuerden esta tarde a partir de las cuatro Carrusel Madrid en más Madrid ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres de la efemérides

Voz 2 30:04 son las dos y media

Voz 1827 30:05 la uno y medio en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes con las mujeres de toda España preparadas para otro ocho m reivindicativo los políticos dedican a ellas la mayor parte de sus mensajes de este fin de semana hoy

Voz 4 30:33 más que nunca es tiempo de mujeres es tiempo de mujeres frente a quienes niegan las necesidades de políticas activas para su seguridad frente a quienes pretenden retrotraernos a otros tiempos frente a los que sienten esa nostalgia en blanco y negro hicieron ha relatado

Voz 1827 30:48 tener bien claro en Ciudadanos han organizado un acto para reivindicar como una forma de libertad de las mujeres dicen la gestación subrogada o la prostitución regulada

Voz 0419 30:59 por ejemplo el tema de la gestación subrogada por ejemplo el tema de la regulación de la prostitución allí donde las mujeres podemos elegir más allí hay más feminismo no menos

Voz 1827 31:19 al margen de este asunto la ultraderecha amenaza también a Estonia donde puede convertirse hoy en tercera fuerza política en este Hora catorce vamos a hablarles de un movimiento radicalmente contrario de los ecologistas Los Verdes que empieza a asomar la cabeza en toda Europa también aunque tímidamente aquí en España

Voz 28 31:34 pues en Barcelona e comenzó a raíz de la marcha por el clima que tuvo lugar el diez de noviembre

Voz 29 31:41 sí formó parte de este movimiento porque realmente pienso que somos los jóvenes los que tenemos que luchar por nuestro futuro

Voz 30 31:47 en dos mil cincuenta no es un dato en Un informe sino una edad de nuestra vida que vamos a vivir y que no para que no queda tanto

Voz 1827 31:54 hasta hace unos acaba no hay otra opción

Voz 31 31:56 os que revertir los efectos que son

Voz 1827 31:59 hicimos pregrabado vendidas para luchar contra el cambio climático después les vamos a contar cómo afecta la subida de las temperaturas a importes sectores económicos como el de la pesca que si tiene algo que ver con lo mal que lo están pasando estos días las personas con alergia además Juan Why do pretende regresar en los próximos días a Venezuela

Voz 0978 32:24 anuncio regresó a casa

Voz 1827 32:29 lo ha vuelto a decir esta madrugada y anuncia movilizaciones contra Nicolás Maduro a partir de mañana Almudena Lupe Sino nueva jornada de protestas en Argelia

Voz 1275 32:41 hoy termina el plazo para que el presidente Buteflika anuncie si se presenta o no a una quinta reelección este es precisamente el motivo de las manifestaciones de la última semana

Voz 1827 32:49 veinticuatro millones de personas necesitan ayuda urgente en Yemen

Voz 1275 32:52 en la SER hemos hablado esta mañana con el jefe de la misión en ese país de Médicos Sin Fronteras

Voz 4 32:56 pese a los ataques a

Voz 0757 32:59 a construir contra la población es necesario que la población pueda acceder también agua agua potable insuficiente comía recordemos que este año dos mil dieciocho hemos pasado una de las mayores epidemias de cólera mil tenemos unos índices Gemma nutrición enorme

Voz 1275 33:15 Japón prohíbe los castigos físicos a menores después de la muerte en los últimos meses de dos niñas maltratadas por sus padres Naciones Unidas había alertado del alto nivel de violencia explotación que sufren los niños en aquel país

Voz 0978 33:26 en Portugal el Tribunal de Cuentas reconoce que ha perdido cuatro

Voz 1827 33:28 millones de euros pagando las pensiones de gente que llevaba varios años muerta corresponsal en Lisboa Aitor Hernández

Voz 33 33:34 los agentes del Tribunal de Cuentas han concluido que el error se ha debido a la mala gestión del sistema de protección social algo que han reconocido los administradores de la entidad estatal si bien achacan los fallos a los recortes sistemáticos que han reducido su personal a la mitad de los que tenían en dos mil diez imposibilitando el control efectivo de las cuentas que maneja

Voz 1827 33:55 en los deportes hoy tenemos el oro de Ana Peleteiro en los Europeos de Atletismo

Voz 1643 33:59 sólo Conejo buenas tardes buenas tardes último día de estos europeos y tenemos como dices muy buenas noticias Ana Peleteiro ha colgado el oro en triple salto con una marca de catorce setenta y tres récords de España en esta modalidad así de contenta hablaba en el carrusel Madrid

Voz 1490 34:11 hemos competiciones dan rapidez hay que aprovechar muy bien los altos porque estoy sofocadas llegué no tenía ni saliva intervino perdido el origen sabor hay idea hecho voy pero sí que soy muy feliz

Voz 1643 34:23 así de feliz estaba Ana como también lo está el Barcelona tras su victoria por cero a uno ante el Madrid ya que les deja sin opciones en Liga ahora su único rival es el Atlético de Madrid que juega a las seis y mediana noventa además ya finalizado Un partido en primera ley Barça impuesto por la mínima al Celta mientras que en segunda Mallorca uno Elche uno otros dos partidos para hoy a las cuatro y cuarto Betis Getafe a las nueve menos cuarto Valencia Athletic y en baloncesto ya finalizado dos partidos de la Liga Endesa el Madrid se ha impuesto en Andorra por sesenta y seis ochenta y siete y el Estudiantes ha perdido diez ante el Manresa

Voz 6 35:49 la cara ese tipo de mujeres frente a quienes

Voz 4 35:54 niegan las necesidades de políticas activas para este Gobierno de la igualdad es el eje transversal de todas nuestras

Voz 28 36:00 acción la igualdad real en cualquier sociedad democrática debe comenzar

Voz 1827 36:04 son los mensajes difundidos por todos los miembros del Gobierno a las puertas de una nueva movilización que se espera masiva de mujeres también de hombres para exigir igualdad real y efectiva un ocho m que sirve para reivindicar el camino andado por las mujeres hasta hoy para recordar que todavía queda mucho por recorrer esta cita se instala un año más en nuestra vida pública también en la política Javier Carrera buenas tardes qué tal buenas tardes instala aunque no desde una óptica estrictamente feminista en todos los partidos hoy por ejemplo Ciudadanos ha convocado un acto para reivindicar eso que ellos llaman feminismo liberal y que entre otras cosas define a la prostitución legal lo a los vientres de alquiler como una forma de libertad para las mujeres es un

Voz 0866 36:44 decálogo de diez puntos que ha presentado quién será número dos del partido por Madrid en las Arrimadas y en el que Ciudadanos trata de crear su propia vía para acercarse al feminismo pero lo hace primero tratando de desvincular el movimiento de otras formaciones asegurando que el feminismo es una causa de todos y abogando por lo que denominan libertad de la mujer en esas cuestiones que el partido defiende

Voz 34 37:05 por ejemplo en el tema de la gestación subrogada por ejemplo el tema de la regulación de la prostitución allí donde las mujeres podemos elegir más allí hay más feminismo no menos

Voz 0866 37:16 el feminismo liberal no excluye al hombre es decía Arrimadas y las mujeres tendrán que aceptar que si no son competentes lo podamos decir sin que sea machista aseguraba la dirigente en un acto que cerraba el presidente del partido Albert Rivera

Voz 1827 37:28 no hay nada que te involucre más

Voz 0978 37:30 lucha por el feminismo con una conversación contó remarcar

Voz 0866 37:33 lo además lo que anunciaba unos minutos antes la propia Arrimadas que si gobiernan ejecutarán el pacto de Estado contra la violencia de género también en Andalucía a pesar de que recordamos allí gobierna junto al PP gracias al apoyo de los ultraderechista

Voz 1827 37:45 estas de Vox gracias Javier así que ella escuchan la prostitución regulada o la gestación subrogada como una forma de libertad para las mujeres según Inés Arrimadas bueno pues hemos preguntado qué opina sobre esto Marisa Leto que es la directora de la Fundación Mujeres

Voz 22 37:58 yo diría que no confundir la libertad de la mujer con poner a disposición la capacidad de las mujeres y los derechos productivos de las mujeres a disposición de terceros bajo la regulación del mercado porque de eso estamos hablando cuando hablamos de prostitución Mi idea de gestación subrogada pues desde luego tiene bastante pinta de ser liberal pero pero bastante menos feministas de lo que nos ha querido contar la señora Arrimadas esta mañana

Voz 1827 38:25 mientras tanto en el Partido Popular hoy han querido coger la bandera de uno de los asuntos que ha puesto Vox ha sobre la agenda que es la defensa de las corridas de toros de la caza dice esto Pablo Casado después de haberse acercado a una manifestación que ha habido hoy en Madrid en defensa en estas prácticas gel

Voz 35 38:39 es lo que quiere es que cada uno haga lo que considere oportunas en el marco legal y además dentro de esta libertad lo que no admitimos es que un Gobierno por puro sectarismo ideológico diga que como una ministra no les gusta la caza no les gustan los toros va prohibirlos nosotros defenderemos siempre que los españoles hagan lo que consideren oportuno y eso es lo que hoy también queremos reivindicar

Voz 1827 38:57 bueno Pablo Casado dice esto pero sólo inventa porque el Gobierno no ha planteado ninguna medida sobre este asunto de hecho el ministro de Cultura dijo que no iba a hacerlo el PSOE también votó en el Senado una moción que había presentado el Partido Popular y que pedía respeto para la tauromaquia para la caza en fin sobre la distancia entre los despachos de los políticos y la vida de la gente Juan Marín el vicepresidente de Andalucía el líder de Ciudadanos en aquella comunidad se quejan una entrevista en El Mundo de que los altos cargos de la Junta y los consejeros cobran poco él en concreto cuenta que cobra tres mil setecientos euros al mes y que recibe una ayuda de mil cien para pagar su alquiler pero que a pesar de todo vivir en Sevilla le va a suponer pagar dinero de su bolsillo

Voz 6 39:41 y a partir de mañana la atención volver a situarse

Voz 1827 39:43 Tribunal Supremo porque después de haber escuchado los cargos políticos se escuchará en el juicio del pluses a los policías y guardias civiles entre otros que coordinaron el dispositivo de seguridad del uno de octubre es por tanto Alberto Pozas una semana clave para determinar si hubo no desobediencia rebelión

Voz 0055 39:59 clave para la rebelión porque después de las evasivas del ex ministro del Interior llega el turno de los altos mandos que supuestamente si controlaban el detalle del dispositivo de seguridad desplegado en Cataluña el uno de Arthur

Voz 1827 40:09 abre el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto

Voz 0055 40:12 el delegado del Gobierno Enric Millo el coordinador el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos que piensa esto de la actuación de los Mossos d'Esquadra ese día

Voz 1827 40:20 el dispositivo de Mossos d'Esquadra estaba mal

Voz 36 40:22 dígame encaminado a facilitar el desarrollo del referéndum ilegal que a impedirlo

Voz 1827 40:29 ante el juez Llarena llegó a definir como una estafa

Voz 0055 40:32 es positivo de la policía autonómica catalana también declaran altos mandos de los Mossos d'Esquadra que ante el juez han defendido que nadie les dé órdenes de permitir el referéndum que cumplieron escrupulosamente con las órdenes judiciales pero revelan el mensaje que les lanzó Carles Puigdemont tres días antes del uno de octubre

Voz 22 40:46 porque esos todos por parte de los políticos

Voz 36 40:49 es que había un buen mandato del pueblo que vivía una

Voz 0055 40:53 es una semana también clave para la desobediencia para karma porque declaran el letrado y el secretario general del Parlament de Cataluña a los que advirtieron expresamente de que tramitar leyes de desconexión como la ley del referéndum iba en contra de las órdenes del constitucional

Voz 37 41:12 sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escucharemos así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 1827 41:18 pero he aquí que se llama Gil rápido yo tengo que hacerlo menos posible

Voz 0825 42:08 el presidente argelino Abdelaziz Buteflika tiene

Voz 39 42:10 las once de la noche de este domingo para presentar su candidatura a la reelección para un quinto mandato sigue ingresado en un hospital en Ginebra pero su presencia física no es obligatoria para formalizar la convocatoria y todo indica que siga adelante porque según lo estipulado por la ley Buteflika hizo su declaración de bienes materiales este sábado dos de marzo antes de presentar su candidatura tras las reuniones de la oposición en Argel un segundo partido ha retirado a su candidato a las presidenciales para sumarse a las protestas los estudiantes argelinos no han querido esperar la decisión del presidente desde primera hora del domingo se concentran en la Facultad de Derecho de la Universidad de Argel en los alrededores del Consejo Constitucional para protestar un día más contra la posibilidad de que el mandatario se presente a las elecciones presidenciales con ochenta y dos años gravemente enfermo la capital está controlada

Voz 21 42:56 por un fuerte dispositivo de seguridad con policías y vehículos antidisturbios en las calles

Voz 1827 43:01 la crisis institucional en Venezuela escribirán los próximos días un nuevo capítulo cuando Juan Why do trate de volver a su país cruzó la frontera la semana pasada durante la operación frustrada para repartir ayuda humanitaria aunque el régimen venezolano se lo había prohibido sí que a la espera de algún movimiento por parte de Nicolás Maduro José Luis García Íñiguez qué tal buenas tardes buenas tardes Aído ha anunciado que tiene previsto volver a lo largo de esta próxima semana Ike convocarán manifestaciones en las calles

Voz 1061 43:26 lo había ido a lo largo de la semana avisando de que volvería como muy tarde el lunes y en esa idea sigue aunque no da detalles concretos de cuándo ni cómo va a regresar si anuncia que el lunes o martes va a estar en Venezuela cuando van habrá nuevas protestas y veremos qué hace el régimen de Maduro que le había prohibido salir del país desde que se autoproclamó presidente encargado el pasado veintitrés de enero pero ha ido dejó Venezuela el pasado viernes veintidós de febrero y desde entonces ha estado de gira por Latinoamérica la última parada anoche en Ecuador donde anunció las nuevas movilizaciones

Voz 0978 43:54 anuncio del regreso a casa en Venezuela el lunes y martes Sara que también encarnó al en Venezuela hoy tenemos poco que celebrar y mucho que hacer que convocaremos protestas esos días en Venezuela siempre en el marco nuestra Constitución

Voz 1061 44:12 sobre su posible detención al regreso al país en las últimas horas la Unión Europea ha avisado de que cualquier acción que pueda poner en peligro la libertad seguridad integridad de Aído incrementaría la tensión y merecería ser condena

Voz 1827 44:24 da toda Europa mira con preocupación a Estonia donde hoy se celebran elecciones legislativas la mayor parte de los sondeos apuntan a que la ultraderecha Europa le cree puede convertirse en tercera fuerza política del país Carlos Sevilla

Voz 0866 44:36 el partido es el que más ha subido en los últimos meses en las encuestas que le conceden entre el diecisiete y el veintiuno por ciento de los votos por detrás de los conservadores y del centro izquierda del primer ministro la formación que lideran el historiador y ex diplomático Marcel M y su hijo Martín rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo y el reparto de refugiados por cuotas dentro de la Unión Europea además apuesta por programas de rehabilitación forzados para las personas con problemas de alcohol o drogas es partidario de la salida de Estonia de la UE fundada en dos mil doce el partido ultraderechista obtuvo el siete por ciento de los votos en las elecciones de dos mil quince ya conseguido canalizar el descontento del electorado con los dos grandes partidos del país aún así todo apunta que seguirá en la oposición ya que la mayoría de las formaciones tradicionales han descartado pactar con secret después de los comicios frente al auge del eh

Voz 1827 45:18 extremismo ultra en buena parte de Europa hay un movimiento contrario que empieza a coger impulso los ecologistas Los Verdes por ejemplo han obtenido cerca del veinte por ciento de los votos en las elecciones regionales de dos estados federados de Alemania en Baviera hay en Hesse y las últimas encuestas le dan un resultado similar en torno a ese veinte por ciento en todo el país

Voz 33 45:37 el cambio hasta que escucho la libertad mover una activista sueca que con sólo dieciséis años lidera un movimiento estudiantil

Voz 1827 45:50 protesta cada semana contra los gobiernos de todo el mundo para exigir medidas concretas contra el cambio climático jóvenes concienciados también ya aquí en España porque son ellos quienes sufrirán el mundo que nos están dejando Irene Dorta

Voz 40 46:01 es mi

Voz 0978 46:17 el movimiento Fray veis por fichen que está movilizando a miles de jóvenes en cientos de ciudades cada viernes acaba de aterrizar en nuestro país

Voz 29 46:25 mi nombre es Lucas Barrero tengo veintidós años y estudio Biología Ciencias Ambientales en la Universidad de Girona nosotros comenzamos hacer siete semanas justamente en la que tres amigos decidimos ponernos al día siguiente en la sede de la Generalitat al igual que estaban haciendo muchos jóvenes en el resto de

Voz 31 46:39 bueno es Juan Antonio verdura tengo veintidós años y estudio de que me cogía en la única de Valencia con el movimiento de las redes y decidí unirme

Voz 28 46:48 Genma Barry cartel tengo veinticuatro años y estudió Arquitectura en la Universidad Politécnica después en Barcelona comenzó a raíz de la marcha

Voz 1315 46:58 los jóvenes coinciden en la importancia de liderar este movimiento

Voz 0978 47:02 en formó parte de este movimiento porque realmente

Voz 29 47:04 pienso que somos los jóvenes lo que tenemos que luchar por nuestro futuro