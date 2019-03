Hora 14 Fin de Semana (09/03/2019)

Voz 1827 00:00 son las dos es la una en Canarias qué tal buenas tardes un pacto de gobierno entre Partido Socialista Partido Popular Ciudadanos para no depender de la ultraderecha ni de los independentistas Ésta es la última idea instalada en la vida política española y que ha plasmado en una carta al candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona carta que el ex primer ministro francés Manuel Valls ha enviado ya a los líderes de los tres partidos que de momento no tiene respuesta de respuesta por parte de ninguno de ellos Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 00:47 buenas tardes una idea que Valls ya había apuntado en otras ocasiones pero que ahora traslada directamente a Sánchez casado y Rivera a los que apela como hombres de Estado dice para garantizar un gobierno sin condicionamientos de formaciones políticas ajenas al orden constitucional dejando fuera Vox pero también a Unidos Podemos un texto en el que el ex primer ministro francés asegura que España corre el riesgo de sufrir una crisis constitucional que sería un terreno abonado dice para los desencantados con el sistema democrático en ese sentido Valls critica el acuerdo que hizo posible el Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía con el apoyo de Vox asegurando que supuso una cesión significativa a la derecha radical pero acusando también al PSOE

Voz 1827 01:25 de falta de responsabilidad así que esto pide Valls para

Voz 0866 01:27 no trasladar a La Moncloa el modelo del Gobierno en Andalucía

Voz 1827 01:30 allí por cierto el Partido Socialista ha votado hoy sus listas para las elecciones generales finalmente si los ministros de Sánchez Irán como él quería como cabeza de cartel en cuatro provincias pero no hay acuerdo sobre el resto de nombres de cara a las autonómicas de mayo ya tenemos el resultado de las primaria desde Ciudadanos en Castilla y León acabamos de conocer los ahora mismo eran las únicas primarias en las que había en realidad batalla política entre Silvia Clemente que es la candidata de la cúpula del partido y Francisco Igea Óscar García cómo se ha resuelto pues Roberto buenas tardes ha ganado

Voz 1645 02:00 Silvia Clemente Lars del PP el fichaje personal del número dos del partido José Manuel Villegas se ha impuesto con el cincuenta y cinco por ciento de los votos a Francisco Igea el candidato rebelde la paz

Voz 0825 02:10 disipación según esos datos que acabamos de conocer

Voz 1645 02:13 ha sido del setenta por ciento Clemente ha ganado a Igea por tan sólo treinta y cinco votos en el resto de comunidades sólo una sorpresa en Baleares donde ha perdido Xavier Pericay que es uno de los fundadores de C's el candidato a la presidencia será Marc Pérez Rivas Arrimadas también ha sido confirmada como cabeza de lista al Congreso por Barcelona gracias Oscar

Voz 1827 02:32 después de la movilización masiva del ocho OM ya está aquí el nueve M con las mismas exigencias de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres Sánchez y Rivera se han referido hoy a las movilizaciones que recorrieron anoche toda España

Voz 1623 02:44 las imágenes que vimos ayer son las imágenes de la España de hoy de la España del mañana la imagen de los tres en la plaza de Colón es la imagen del pasado de la ayer al que no queremos regresar

Voz 0040 02:57 Ciudadanos está en la plaza de Colón en la plaza Sant Jauma o donde haga falta para defender la unidad y la igualdad entre españoles y ciudadanos esta estaba ayer el como el año pasado por cierto defendiendo la igualdad y la libertad

Voz 1827 03:18 la atención de este sábado vuelve a situarse en Venezuela donde en apenas una hora hay convocada una nueva manifestación contra el régimen de Nicolás Maduro Juan Guaidó trata de exhibir así su músculo en la calle mientras la luz vuelve poco a poco al país después de un apagón que ha durado más de veinticuatro horas José Luis García Íñiguez la luz

Voz 1061 03:36 vuelve a algunos puntos de Caracas mientras el régimen de Maduro y Estados Unidos acusan acusaciones sobre quién está detrás de este fallo generalizado la falta de luz ha llegado a afectar a los hospitales donde los servicios de emergencias han estado restringidos en un apagón sin precedentes en un país acostumbrado a los cortes intermitentes en el suministro eléctrico y como decías dentro de una hora la oposición liderada por el presidente encargado Juan Guaidó va a volver a salir a la calle

Voz 1 03:57 la solución de todo esto eh que se usurpación sino mañana en toda Venezuela en la calle para seguir exigiendo nuestro derecho más que nunca a exigirse pueda uno se

Voz 1061 04:07 por cierto el principal apoyo de Guaidó fuera del país Colombia va a ampliar durante dos años la vigencia de los pasaportes de los venezolanos que hayan caducado o estén próximos a hacerlo

Voz 1827 04:15 después del fracaso de la cumbre entre Donald Trump Viking John un esta mañana se ha detectado en Corea del Norte nueva actividad en una de sus instalaciones de misiles Judith Arroyo

Voz 0159 04:24 en las fotografías de satélites han podido observar grúas levantadas y vehículos frente a la llamada planta de Samsung don una instalación de misiles en Pyongyang los expertos dudan sobre si esta actividad se corresponde con un próximo lanzamiento espacial o con una prueba de lanzamiento de misiles porque ambas operaciones utilizan tecnología muy similar y además también se ha detectado actividad en la base de lanzamiento espacial deshoja eh históricamente la ONU ha considerado estos casos como una prueba encubierta de misiles y los ha castigado con sanciones a esto se añade que la fallida cumbre de hace unas semanas se discutía precisamente el desmanteló m la miento del programa nuclear norcoreano

Voz 1827 05:01 hora catorce y cinco minutos

Voz 2 05:06 hora Kato

Voz 3 05:07 doce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:24 qué tal muy buenas tardes el Partido Socialista los militantes socialistas deciden hoy en primarias quién será su candidato a la alcaldía de la capital en las próximas elecciones municipales y que buscan en ese candidato

Voz 3 05:36 lo importante es que tengan que produzca ilusión

Voz 5 05:41 habilidad para poder recuperar Madrid para la izquierda quedar claro

Voz 6 05:45 hay que seguir continuando trabajando y a partir de ahí la Breno su futuro diferente al que hemos tenido en esta ciudad lo que inmoviliza son los militantes de toda la vida los antiguos que tienen una experiencia yo aquí llevo el último alcalde que tuvimos en Madrid al último alcalde socialista que en Madrid

Voz 0825 06:02 decía mientras nos enseñaba en la solapa de su chaqueta ETA un pin con la imagen de Juan Barranco hoy deciden entre tres candidatos Pepu Hernández semana Ávila y Manuel de la Rocha uno de los tres será la foto de cartel electoral aunque sin ninguno de ellos alcanza el cincuenta por ciento de los apoyos hoy puede que no tengamos o tengamos que obtengan quiere en este caso a una segunda vuelta de la vivienda del acceso a la vivienda seguro que se hablará y mucho en las próximas campañas electorales en todas pues bien aquí en Madrid atención al dato que les contamos hoy los cambios de uso de locales a viviendas comerciales se disparan especialmente en los distritos de Centro Carabanchel Ciudad Lineal y Arganzuela en dos mil diecisiete el último año del que el Ayuntamiento tiene datos completos se dio el visto bueno para convertir un total de quinientos quince locales comerciales en viviendas sólo en la capital un ciento setenta y ocho

Voz 1827 07:02 por ciento más que en los dos años anteriores

Voz 0825 07:04 no se ha comprado un local de setenta metros cuadrados por cien mil euros

Voz 3 07:08 pero la oficina de de transporte

Voz 6 07:12 uso más asequible de esta forma que un piso los pisos ya están porque te da más más más más imposible no pasa que te juegas es un bajo tiraba una ventaja inconvenientes por supuesto tiene buena luz sólo puede dotar de climatización perfectamente podemos encajar una cocina un salón dos dormitorios y dos baños

Voz 7 07:35 otras noticias que resumimos en titulares con Paul Asensio y que iniciamos ya con la investigación del asesinato de la mujer ayer en Ciudad Lineal

Voz 0808 07:42 la Policía Nacional mantiene en este momento como principal hipótesis que se trata de violencia machista su marido un hombre de ochenta y un años la mató ayer hizo suicido después de confirmarse sería la segunda víctima mortal de la violencia de género en lo que va de año en la Comunidad de Madrid

Voz 0825 07:56 dos detenidos en una reyerta en Alcorcón dos

Voz 0808 07:58 bueno de dieciocho y veinte años han sido detenidos como presuntos autores de la agresión que ocurrió anoche en Alcorcón en la que apuñalaron a un joven de veintidós años que se encuentran en estado grave a los agresores que se dieron a la fuga tras el ataque se les imputa un delito de tentativa de homicidio

Voz 0808 08:26 acoge la exposición soledades Instagram una muestra que refleja la solidaridad entre mujeres en un contexto de discriminación sexual en la red social como un álbum fotográfico colectivo la exposición podrá visitarse hasta el próximo diecisiete de marzo y del deporte

Voz 0825 08:40 Deus Sue Caballero a buenas tardes Isabel buenas

Voz 1509 08:43 a las cuatro y cuarto se juega el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Leganés en el Wanda Metropolitano a las seis y media el Rayo Vallecano juega ante el Barcelona en el Camp Nou y el Getafe recibe al Huesca en el Coliseum a partir de las nueve menos cuarto en baloncesto el Real Madrid juega a las seis y media la jornada metidos de la Liga Endesa ante Juventus

Voz 0825 09:00 gracias a esta hora la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras de la Comunidad Nerea Fernández

Voz 0159 09:06 es buenas tardes a esta hora complicaciones de entrada a Madrid por la A tres en Santa Eugenia por un accidente por la A5 en Campamento hoy por las seis embajada Honda El Plantío dificultades también en la A tres en Rivas en ambos sentidos en la M cuarenta en Villaverde dirección a cuatro además advertirles de que el párking de la M seiscientos cuatro en Valdesquí a esta hora está completo gracias en DGT

Voz 0825 09:28 es una pregunta cuándo fue la última vez que utilizó una cabina

Voz 8 09:35 por lo menos diez años mínimo

Voz 9 09:37 cabina HB bueno pues podría

Voz 6 09:41 el jurado de cabina por lo menos diez años mínimos

Voz 0825 09:45 bueno el Ayuntamiento de Madrid se comprometió en un pleno hace ahora ocho meses a instalar una cabina en homenaje a Antonio Mercero recuerdan

Voz 10 09:53 ha quedado pues Saleh esos será abre empuje fuerte tal grupo que todos tiramos que ayude alude yo también regalos dos a la vez ayudo dos arrima si así no es hombre puerta esto lo sabe gusta David líneas

Voz 0825 10:19 es fue el impulsor de esta propuesta la de instalar esta cabina que contó con miles de firmas de apoyo pero que de momento sigue a la espera hoy pasaba por el programa A Vivir Madrid todavía confiado en que se mueva algo pero que se mueva decía antes de las elecciones

Voz 11 10:34 como esta causa es la nuestra la mía un poco la obligación de hacer una especie de llamada amistosa antes de que se produzcan posibles cambios pueda seleccionen escucha que seguimos aquí queremos la cabina no sabía a nosotros que no se olvida a vosotros tampoco

Voz 0825 10:51 han subido las temperaturas y se nota esta hora superamos los veinte grados en buena parte de la comunidad mañana domingo llegaremos a los veintitrés temperaturas por encima de los veinte hasta el miércoles cuando volverán a bajar hasta los catorce

Voz 7 11:03 C de media según la previsión si se cumple de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 12 11:14 vuelven las rutas culturales de la Comunidad de Madrid en vez de este año con ochenta y tres rutas nacionales e internacionales nuevos destinos como si la mejor giro desde seiscientos cincuenta euros más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid

Voz 2 11:37 hora catorce y Madrid

Voz 0825 11:41 dos Si doce minutos de la tarde el PSOE busca candidato para la alcaldía en la capital en la que desde hace tres décadas no gobierna Carolina Gómez buenas tardes buenas tardes hoy celebran en este caso primarias llegan estas primarias con tres nombres Chema Dávila Manuel de la Rocha hay Pepu Hernández este último respaldado directamente por el propio Pedro Sánchez aunque el voto es secreto ir bien sabe el Secretario General que en unas primarias socialistas todo puede pasar Pepu Hernández

Voz 0821 12:08 es en principio el favorito el que tiene el apoyo de la dirección federal y regional el hombre que escogió Pedro Sánchez para tratar de levantar al PSOE en Madrid ciudad a un partido socialista al que algunas encuestas sitúan en quinta posición incluso por detrás de Vox el ex seleccionador de baloncesto es el que más avales ha recogido durante la campaña pero eso tampoco es determinante porque el voto es secreto así que el resultado es incierto esta mañana ha acudido a la agrupación de Fuencarral El Pardo aunque no a votar porque no es militante sino agradecer el trabajo de sus compañeros dice que tiene buena sensación

Voz 7 12:37 las animado sobre

Voz 13 12:39 todo por eso porque a mí lo que me motiva y me utiliza también es eh eso no lo duda militancia que veo que está muy activa que hemos intentado en todo momento ilusionar y la verdad es que está respondiendo muy bien

Voz 0821 12:50 frente al Independiente Pepu Hernández un histórico socialista Manuel de la Rocha que fue alcalde de Fuenlabrada en los ochenta el consejero de Educación con Joaquín Leguina antes incluso de que Sánchez escogiera a Pepu Hernández ya había manifestado su intención de presentarse como candidato a la alcaldía esta mañana ha votado en su agrupación la de Chamartín

Voz 6 13:05 estoy muy tranquilo

Voz 1061 13:07 he tenido un campaña yendo todos los grupos

Voz 6 13:12 el debate

Voz 1061 13:13 esto confiado espero ganar

Voz 0821 13:16 el tercer candidato Chema Dávila el joven de los tres que ha sido concejal del PSOE esta legislatura hay que ha colaborado en la puesta en marcha de Madrid Central vive en Lavapiés ya ha votado en la agrupación de centro

Voz 14 13:26 no gracias animando a votar una mayor participación favorece con el sentido polvo insistir la frecuencia será siempre que venga a votar a la persona consigue mayor participación mayor democracia

Voz 0821 13:37 la votación termina a las ocho de la tarde y los resultados se conocerán a partir de las nueve de la noche

Voz 0825 13:42 para primarias con tres candidatos y no hay que descartar que se tenga que ir a una segunda vuelta uno para que no haya segunda vuelta Sánchez

Voz 0821 13:47 es que algunos de los candidatos sume más del cincuenta por ciento de los votos y esto no es sencillo porque el voto está fragmentado son tres candidatos los que compiten ni siquiera el equipo de Pepu Hernández que cuenta con el apoyo de todo el aparato del partido y la mayoría de secretarios generales en Madrid tiene todas consigo sin ninguno suma más de la mitad de los votos los dos que más votos hayan conseguido nuestra primera ronda se enfrentarán a una segunda vuelta el próximo dieciséis de más

Voz 0825 14:11 gracias Carolina hoy primarias en el PSOE pero la actividad entre el resto de partidos políticos e intensifica los fines de semana y seguro que irá a más a medida que se acerquen las citas electorales hoy por ejemplo el PP y su candidata recorre algunos los del sureste de la comunidad como Estremera o Chinchón podemos celebra en Alcorcón en encuentro para ir ajustando el programa electoral de cara a las autonómicas y los candidatos de Más Madrid el día D después de que Madrid haya vuelto a ser imagen de la fuerza de feminismo aquí en nuestro país han optado por acercarse a la exposición de mujeres creadoras que hay en Matadero Paula

Voz 0808 14:45 Clara Serra la número dos de la lista de Madrid a la Comunidad ha dicho que el ocho M ha sido todo un éxito y que ahora le toca los partidos tomar nota dice que la Dirección General del Ayuntamiento para tratar la violencia machista ha sido todo un acierto ya ha propuesto crear una similar en la Comunidad

Voz 15 15:00 el haciendo los deberes infieles una dirección general suelo para abordar la cuestión de las violencias machistas que ha hecho mucho trabajo queremos esa Dirección General también en la Comunidad de Madrid con una administración en guerra pues los ayuntamientos como ha sido la Comunidad de Madrid es que ha habido una coordinación institucional que afectan a las mujeres casi te esa Consejería decisión también el lugar donde se coordinan todas las políticas de género todas las políticas socialistas del conjunto de de la región

Voz 0808 15:24 Serra dice que el feminismo ha demostrado que no ha llegado sólo para luchar por los derechos de la mitad de la población que también defiende causas como la calidad de los servicios públicos y ha criticado al Partido Popular por utilizar excusas para no acudir un año más a las movilizaciones del día de la mujer

Voz 16 15:37 en dos minutos eh hablamos en este caso de vivienda

Voz 0825 15:41 escasez de vivienda aquí en Madrid

Voz 16 15:44 sí

Voz 3 15:53 cadena

Voz 1620 16:01 es este el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 7 16:04 harán ustedes lo mismo vea una salida requiere que debería dimitir es decir lo que pensamos y ustedes creen que ella

Voz 7 17:39 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta yo mil millones de descargas Madrid se lo contábamos en la portada de este informativo los cambios de uso

Voz 0825 17:59 de locales a viviendas comerciales se disparan en la capital especialmente en los distritos de Centro Carabanchel Ciudad Lineal y Arganzuela en dos mil diecisiete el último año del que el Ayuntamiento de Madrid tiene datos completos se dio el visto bueno para convertir un total de quinientos quince locales comerciales en vivienda un sesenta y dos por ciento más que el año anterior pero un ciento setenta y ocho por ciento más que en los dos años anteriores especialmente llamativo es el caso de Distrito Centro donde se autorizó el cambio de setenta y dos locales de viviendas o Carabanchel donde el año pasado por ejemplo aquí Tozzi hay dato cerrado de dos mil dieciocho fueron no veinte y cuatro nos hemos ido muy cerca de la Plaza Elíptica allí José ha comprado un local comercial de unos setenta metros cuadrados será la oficina de una empresa de transportes que cerró por la crisis y que ahora será su casa Borja Collado le ha gestionado ese cambio de uso es arquitecto y ha puesto en marcha una empresa licencia de actividades que se dedica precisamente a eso a gestionar esos cambios de uso él Nuria Peña directora técnica le están haciendo lo que ellos llaman un traje a medida

Voz 3 19:06 eh pero la oficina de de transporte cuántos metros pues unos setenta metros setenta metros para

Voz 6 19:21 no me gusta al que pueda acceder e tiene la independencia que lo tiene que pasar por el patio de vecinos mucho más asequible de esta forma que que en un piso los pisos ya están poniendo ya más más más más imposible no aquí esto más más asequible en proporción de precio la localidad si eso por qué

Voz 23 19:42 torno a cien mil

Voz 6 19:44 en la reforma entiendo aparte tal pasa que te la juegas un bajo tira una ventaja y algún inconveniente por supuesto miembro del de la seguridad no te da estas aquí está como más vendido entre comillas no luego influye por la forma de según el barrio como sea Hay esas cosas

Voz 7 20:03 este local tiene luz tiene ventanas está entrando al solo

Voz 6 20:07 tiene buena luz sólo puede dotar de climatización ventilación reglamentaria sea yo creo que tiene muchas posibilidades de perfectamente podemos encajar una cocina un salón dos dormitorios y dos baños a parejas jóvenes yo en en nuestra experiencia también hay gente que lo que quiere es otro concepto de espacio Un tipo Olof que muchas veces en edificio es difícil conseguirlo

Voz 0825 20:29 esto cada vez se hace más en Madrid

Voz 9 20:31 son en auge sostuvo date cuenta que locales comerciales que estén en segunda a la tercera línea que a nivel comercial no son interesantes esta opción era es muy interesante la venta de de viviendas está altísima toda la almendra central es que no se puede directamente con lo cual él le dan la forma de como inversión

Voz 1645 20:55 de comprar locales como este local que lleva

Voz 9 20:58 dos años te lo compras lo reformas que la y lo pones como como vivienda gana enteros a este espacio

Voz 6 21:04 es tan fácil convertir un local como este es una vivienda hay locales tienen poca complicación a nivel técnico tiene una altura suficiente tienen ventilación tienen las los requisitos digamos mínimos sin embargo hay otros locales que nos encontramos antiguos garajes au temas de otro tipo que ahí es donde realmente se les han llegado a pedir convertido en una vivienda

Voz 9 21:27 pues de todo lo de ahora saque la garajes que no son viables por ejemplo ardillas que no dan alturas locales que están a lo mejor en un semisótano tampoco puede

Voz 6 21:37 antiguas señeras de edificios son el barrio de Salamanca bueno cosa cómo se puede intentar convertir una leña era un garaje en una vivienda el metro cuadrado está carísimo queda una leyera de el año cincuenta o el año cuarenta y qué hacemos con estos metros vamos a convertirla en una vivienda también hice pudo no no no en este caso no no fue viable

Voz 9 21:59 la gente tiene que vivieron en en algún punto de la la dentro de de Madrid es que se pone totalmente inalcanzable de estábamos llegando a unas cuotas que el que es que no se puede ir precia los precios de los locales están más estables porque la han tienen poca salida Barroso la blanca para una una vivienda que estamos hablando de mínimo seis mil euros el metro en en un local comercial nada mejor estás hablando de tres mil tres mil quinientos en zona Centro al pues estar en vivienda pues en unos cinco mil seis mil el local comercial si es una zona que está en segunda tercera línea de Bajamar

Voz 0825 22:42 Javier Gil portavoz del sindicato de inquilinas e inquilinos muy buenas tardes

Voz 11 22:47 hola buenas tardes cada vez son más los que Banon en esto

Voz 0825 22:49 opción convertir un local en una vivienda

Voz 11 22:52 sí bueno eso es uno de los efectos de la burbuja inmobiliaria cada vez es más difícil encontrar piso porque los precios cada vez son más elevados cabe es el alquiler con una parte mayor sueldo por lo tanto la gente intentaba buscar nuevos espacios en los que vivir que sean más baratos más asequibles pero también vemos que para los propietarios de vivienda para los especuladores surge una nueva oportunidad de negocio

Voz 1620 23:15 como muy bien escuchábamos en esta conversación transporte

Voz 11 23:18 más antiguos locales cuyos precios no han subido tanto porque tienen menos salidas en el mercado pero en el momento en el que transformará el uso de ese espacio IVAs es habitable de repente se dispara el precio suelo no es todo forma parte de está lo que son las brujas inmobiliarias que es una revalorización del suelo lo que hace es que empieza a empujar a otros usos que no son el inmobiliario explícitamente no el de la vivienda entonces eso es lo que estamos viendo ahora mismo

Voz 0825 23:44 hemos llegado a un punto en el que cualquier cosa se intenta convertir en una vivienda escuchábamos por ejemplo el intentar convertir una linier en un piso en una vivienda

Voz 11 23:53 eso es estamos viendo que en este contexto lo que se intenta es que cualquier espacio sea convertible en una vivienda porque cualquier espacio es alquilaban en este contexto de burbuja y siempre vas a conseguir alguien que lo alquile porque los precios de los alquileres pues hay personas que son ir a vivir a espacios que incluso no cumplen las condiciones de habitabilidad necesaria pero si de repente es espacios un veinte por ciento más barato que el precio de una vivienda en el mercado pues a lo mejor le merece la pena que sucede que si ese espacio no se no se convierte en una vivienda o nos hace habitable el precio de ese espacio sería mucho menor

Voz 0825 24:26 estamos hablando de cambios de uso aprobados por el Ayuntamiento que tiene la licencia correspondiente la habitabilidad correspondiente otra cosa son los locales que se alquilan como viviendas de forma ilegal no es este el caso

Voz 11 24:39 claro Si las cifras que manejamos sobre la esas transformaciones de usos que son legales ya son muy elevadas sino sólo que San elevadas sino que vemos cómo han crecido los en los últimos años probablemente el mercado ilegal de alguna manera donde ese esa transformación de los usos no esté registrando cambiando Jun jurídicamente el uso del espacio probablemente es mucho mayor pero vamos es que hará lo vemos en los antes a los portales inmobiliarios todo tipo de espacios que se intentan alquilar y queremos una cama encima de una lavadora con un altillo que ha hecho etcétera en espacios de veinte metros cuadrados de quince etc

Voz 0825 25:14 resulta especialmente llamativo el incremento en el centro por ejemplo y en Carabanchel a ella asociaciones de vecinos que denuncian se están convirtiendo estos locales en vivienda pero que realmente se están convirtiendo en pisos turísticos

Voz 11 25:29 claro porque la nueva normativa de del Ayuntamiento respecto a los pisos turísticos es que necesitan un acceso independiente a la calle entonces eso va a significar que están sancionando iban a cerrar un montón de pisos turísticos que muchos de ellos la gran mayoría son Nine ilegales por lo tanto se hace mucho más rentable transformar esos antiguos locales ya no sólo en mí viviendas sino en viviendas nuevas utilizar para alquilar en plataformas como Airbnb

Voz 0825 25:51 Javier Gil portavoz del sindicato de inquilinas e inquilinos gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes

Voz 11 25:58 muchas gracias buenas tardes

Voz 0825 27:59 seis gracias a su oyentes determinar es posible que estos días han escuchado en más de una ocasión la palabra sonoridad y es posible también que todavía no tengan claro qué significa bueno que sonoridad ese ese término con el que se definen la solidaridad entre mujeres en este contexto de discriminación sexual pues bien Irene Dorta nos lleva a la Sala de Arte Joven de Madrid para recorrer con ustedes la exposición sonoridades Instagram ver una muestra que parte del fenómeno de Instagram como álbum fotográfico colectivo

Voz 0530 28:27 Instagram no es sólo una red social donde compartir lo que comemos y dónde estamos se ha convertido también en una herramienta reivindicativa y un escaparate para artistas y esto el arte y el feminismo es lo que intenta unificar la exposición son realidades insta Kramer

Voz 28 28:43 empezamos a plantear el lugar de las redes sociales también el todo esto no Carmen Oviedo es una de las comisarias de la muestra que hay unos códigos con

Voz 0821 28:52 cree que están empezando a desarrollarse también desde

Voz 28 28:55 esos lugares no siete artistas han sí duele

Voz 0530 28:57 todas para exponer sus obras en las paredes de la sala de arte joven de Madrid

Voz 29 29:01 el ella damos una serie de collages en los que aparecen representa

Voz 6 29:05 tras diferentes tipos

Voz 29 29:07 sobre todo arquetipos no de esquí

Voz 7 29:10 ilustran historias de mujeres como las de Icíar Vegas un chico es un proyecto que nace

Voz 6 29:15 eh tiene un encanto dar

Voz 7 29:17 por parte de desconocidos pues bueno fue que entré en un barrio nombre me confundido con un chico

Voz 30 29:23 para terminar el recorrido una carpa rosa donde descalzarse invita a los asistentes a reflexionar sobre los pactos y alianzas con los que salir de la exposición la muestra puede visitarse hasta el próximo diecisiete de marzo

Voz 7 29:39 pues así con esta propuesta llegamos a las dos y media de la tarde la información continúa como siempre aquí en la SER el sábado

Voz 1827 30:01 son las dos y media la una y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes antes de este ciclo electoral larguísimo que estrenamos en sólo unas semanas los partidos se enfrentan a la tensión del diseño de las listas electorales la cúpula de Ciudadanos ha ganado el pulso en las primarias de Castilla y León y consigue colocar para las autonómicas como candidata del partido a Silvia Clemente que abandonó recientemente el PP después de para distintos cargos durante veinte años su Ribó el Francisco Igea acaba de reconocer ahora mismo la derrota

Voz 31 30:46 hoy nos toca felicitar a la candidata elegida que ya no será nunca la candidata de la dirección de la ejecutiva es ya la candidata del partido

Voz 7 30:57 nosotros y atención a las relaciones entre el PSOE de Pedro Sanz

Voz 1827 31:00 decía el de Susana Díaz la dirección federal del Partido Socialista tendrá la última palabra sobre las listas del PSOE en las cuatro provincias de Andalucía en las que no ha habido acuerdo sí que ha conseguido Sánchez colocar a cuatro de sus ministros como cabezas de cartel para las generales en Sevilla Cádiz Almería y Córdoba ya veremos en el recorrido que tiene la propuesta que Manuel Valls ha enviado hoy por carta a los líderes de PSOE PP y Ciudadanos El candidato de este último partido de ciudadanos a la alcaldía de Barcelona les pide un acuerdo de gobierno para huir de la política de bloques para no depender dice The Vox y de los independentistas sábado nueve de marzo y en Venezuela hoy se han convocado nuevas movilizaciones contra el régimen de Nicolás Maduro Almudena López y no buenas tardes

Voz 0808 31:52 buenas tardes el gobierno de Maduro va a denunciar ante la comunidad internacional el apagón eléctrico en buena parte del país acusan a Estados Unidos de haber orquestado junto a la oposición venezolana lo que han calificado de un ataque mientras este sábado el presidente encargado Juan Guaidó ha convocado nuevas pruebas

Voz 1827 32:07 detectan actividad en un almacén de proyectiles en Corea del Norte

Voz 0808 32:10 imágenes tomadas por satélite que han sido analizadas por expertos estadounidenses muestran actividad en una instalación de proyectiles unas fotos que apuntan a que Corea del Norte puede estar preparando un nuevo lanzamiento aunque no está claro las imágenes fueron tomadas días antes de la fracasada

Voz 1827 32:24 hombre de Vietnam entre el líder norcoreano y el presidente de Estados Unidos estaremos también en la isla de Lesbos cuatro años después de la crisis de los refugiados más de cinco mil personas viven hacinadas en el campo de refugiados de Moria la doctora Carola Buscemi ha explicado en la SER la realidad de este lugar

Voz 7 32:40 María va a terrible terrorífica ante una jungla como decía un campo de concentración a todos los defectos la gente especialmente en los padres encuentro falta de este Francia por el futuro y por sus niños

Voz 1827 32:57 más de seis mil personas están desaparecidas aquí en España sin causa aparente

Voz 32 33:03 empezamos les años y dos años y los años sin cada vez tienen menos esperanza de encontrar con vida porque si hay algo que tengo claro es que mi hermano en sus cabales habría vuelto si estuviese viva

Voz 0808 33:17 Ana María es la hermana de Juana desapareció sin dejar rastro en el año dos mil tres tras una pelea con su pareja está convencida de que Juana no se fue voluntariamente familiares de de esa

Voz 1827 33:26 parecido sin causa aparente reclaman más recurso

Voz 0808 33:28 los humanos y materiales para que continúen buscando les

Voz 3 33:38 Barbie cumple hoy sesenta años

Voz 0808 33:40 año se venden cincuenta y ocho millones la compañía Mattel tiene como reto que sus muñecas se parezcan al mundo que los niños y niñas ven en su día a día y al mundo al que pueden aspirar desde la Barbie astronauta cuatro años antes de que Armstrong pisara la Luna a Barbie consejera delegada de los años ochenta

Voz 1827 34:04 bueno por si todavía hay alguien que no ha escuchado nunca esta canción les recordamos que es la de Juego de Tronos uno de sus protagonistas protagonistas el malísimo Rey Geoffrey está hoy en Málaga en porque allí

Voz 0808 34:16 se celebra la freak con un festival al que asistirán veintiocho mil personas para hablar de series videojuegos

Voz 33 35:04 hola sí me gustaría negoció en la radio y claro me gustaría que lo es muchísimo así como mía

Voz 1620 35:09 en este personas pero sin que me cueste mucho dinero

Voz 34 35:11 ni que sea fácil rápido que yo estoy aquí hacer lo menos posible

Voz 35 35:16 esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que anuncia ante las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es

Voz 6 35:31 porque puede tú mismo

Voz 2 35:34 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 1827 35:37 son las dos y treinta y cinco la una y treinta y cinco en Canarias la actualidad de este sábado tiene forma de carta a la que ha enviado a los líderes de PSOE PP y Ciudadanos el candidato de este último partido de ciudadanos a la alcaldía de Barcelona el ex primer ministro el francés Manuel Valls les pide un acuerdo de gobierno en La Moncloa una especie de dique de contención para no depender de todos aquellos a los que sitúa Valls fuera de la Constitución que son sin citarlos los independentistas y Vox Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 36:03 qué tal buenas tardes no los cita pero Varas trufas a carta de referencias a lo que denomina formaciones políticas ajenas al orden constitucional el candidato a la alcaldía de la capital catalana pide responsabilidad a Sánchez casado y Rivera a los que define como hombres de Estado para garantizar un gobierno dice sin condicionamientos una idea la del pacto entre constitucionalistas que ya había deslizado base en otras ocasiones pero que ahora materializa reiterando que si estas fuerzas políticas anteponen lo mucho que les une explica el país en su conjunto dará un gran paso porque el ex primer ministro francés considera que España corre el riesgo de sufrir una crisis constitucional que sería un terreno abonado dice para los desencantados con el sistema democrático y pone como ejemplo Andalucía criticando abiertamente el acuerdo que hizo posible el Gobierno de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox asegurando que supuso una cesión significativa a la derecha radical pero acusando también al PSOE de falta

Voz 1827 36:57 es responsabilidad gracias Javier pues esta idea la de un pacto de fuerzas constitucionalistas se instala en la vida política española a mes y medio de las elecciones generales mientras los partidos empiezan a confeccionar sus listas electorales en Andalucía Pedro Sánchez consigue colocar a los cuatro ministros que él quería como cabezas de cartel en Sevilla en Cádiz en Almería y en Córdoba pero no hay acuerdo sobre el resto de nombres así que la dirección nacional del partido Ferraz puede terminar corrigiendo la decisión del PSOE andaluz ser Málaga Ignacio San Martín

Voz 1645 37:24 si finalmente los cuatro ministros elegidos por Sánchez para encabezar listas en provincias andaluzas van a ser los números uno de las candidaturas según ha aprobado esta mañana las respectivas ejecutivas provinciales en Sevilla como número uno de la lista al Congreso la ministra de Hacienda María Jesús Montero de cuatro irá el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis la Dirección Provincial del PSOE sevillano considera que esta lista intenta compatibilizar la voz de la militancia unas directrices marcadas por la dirección federal Verónica Pérez ex secretaria general del PSOE de Sevilla

Voz 6 37:55 Irene el PSOE

Voz 36 37:58 hemos ser el muro de contención ese muro de contención a ese retroceso que supone esa derecha retrógrada que hoy estamos padeciendo en nuestro país y que son los verdaderos heredero del franquismo

Voz 1645 38:12 en Cádiz el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska encabezará la lista al Congreso en Almería será el ministro de Cultura y Deporte José Guirao en Córdoba el cabeza de lista Luis Planas ministro de Agricultura Pesca y Alimentación en Málaga el número uno al Congreso será para Ignacio López valedor de Sánchez en esta provincia todo pendiente a estas horas de la decisión de los comités provinciales de

Voz 0825 38:33 vuelva a Granada en todo caso unas vistas

Voz 1645 38:35 que deberán ser ratificadas y que pueden ser modificadas la próxima semana por la dirección federal del PSOE

Voz 1827 38:41 Abellán ciudadanos hoy terminaba el proceso de primarias para elegir a sus candidatos en algunas provincias y en CCAA las primarias en las que de verdad había batalla política entre las dos almas del partido eran en Castilla y León allí se disputaban ser candidatos Francisco Igea Silvia Clemente apoyada a esta última por la cúpula de Ciudadanos después de haber abandonado el PP en el que encadenó cargos durante veinte años y como les decíamos a las dos Oscar García gana la batalla a la dirección del partido y Clemente será su candidata sí eso es sólo XXXV votos han separado a Silvia

Voz 1645 39:13 demente de su contrincante Francisco Igea

Voz 1827 39:15 ex del PP apuesta personal del número dos del partido

Voz 1645 39:18 José Manuel Villegas ha ganado con el cincuenta y cinco por ciento de los

Voz 1827 39:21 apoyos en unas elecciones donde ha habido un setenta por ciento de participación Clemente de momento no

Voz 1645 39:27 ha valorado los resultados sí lo ha hecho Francisco Igea

Voz 31 39:30 pero nosotros hoy no nos sentimos derrotados hemos levantado la bandera de la libertad nunca la bajaremos

Voz 1645 39:37 gana por tanto la dirección la cúpula del partido en unas primarias que insólitamente habían llegado a dividir a la ejecutiva entre partidarios de Igea de Clemente de muchos siguen viendo en ella muchas dudas por sus asuntos judiciales pendientes precisamente antes de conocerse este resultado el presidente de Ciudadanos Albert Rivera desde Valencia hablaba de la honradez de los candidatos

Voz 0040 39:57 él se siento orgulloso porque este es un país con talento con descontento talento el Gobierno tiene que tener talento sea así de sencillo ser un país hay gente válida competente honrada en sus gobiernos tiene que haber gente válida competente honradas tenemos que conseguir que este país tenga gobiernos que se parezcan más a España en esto

Voz 1645 40:16 primarias la única sorpresa ha sido en Baleares donde el inicial favorito uno de los fundadores de Ciudadanos Xavier Pericay ha perdido además los militantes han confirmado a Inés Arrimadas como cabeza de lista al Congreso por Barcelona a Villegas por Almería ya Girauta por Toledo

Voz 1827 40:30 todo esto con los ecos del clamor que anoche se escuchó en toda España el clamor de miles de mujeres también de hombres reclamando igualdad real y efectiva el movimiento feminista demuestra que su lucha no está asociada sólo un día que después de ocho OM llega al nueve EM y que esta lucha sigue instalada hoy en la agenda de los políticos

Voz 1623 40:48 las imágenes que vimos ayer son las imágenes de la España de hoy de la España del mañana la imagen de los tres en la plaza de Colón es la imagen del pasado del ayer al que no queremos regresar

Voz 27 41:03 muy bien ya tiene las casas y las mentes nombre decimos

Voz 0040 41:10 Ciudadanos está en la plaza de Colón en la plaza Sant Jauma o donde haga falta para defender la unidad la igualdad entre españoles ciudadanos está estaba ayer el ocho m como el año pasado por cierto defendiendo la igualdad y la libertad

Voz 0277 41:22 que han peleado nuestras madres nuestras abuelas muchas veces con sus vidas es hacer apología de la muerte cuando hacer apología de la muerte es precisamente lo que hace ella cuestionando un derecho implica que muchas mujeres puedan estar seguras de que pueden decidir sobre sus cuerpos

Voz 1827 41:38 por cierto el Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado al autobús de la organización Hazte Oír que negaba la existencia de la violencia machista las multas llegan hasta los sesenta mil euros Radio Barcelona Emma Miguel

Voz 0821 41:49 la multa se la imponen por infringir de forma muy grave

Voz 0563 41:52 ordenanza de Paisaje Urbano y la regulación de publicidad dinámica podrían ponerle otra sanción de unos mil euros más por vulnerar la ordenanza de Convivencia además el Gobierno de Ada Colau quiere impedir que el vehículo pueda volver a circular por la ciudad como explica el teniente de Alcaldía Jaume Assens

Voz 1827 42:09 J inmovilizar Au B Mossos d'Esquadra paro Bordas

Voz 0563 42:13 más se asegura que la Guardia Urbana tiene órdenes de bloquear el autobús Si vuelve a entrar a la capital catalana algo que no ocurrió el pasado lunes cuando el vehículo círculo entre protestas e incluso escoltado por vehículos de los Mossos después de que un juez impidiera su inmovilización

Voz 0530 42:32 en silencio fueron muchas mujeres que han hecho historia purismo esta colección es tan necesaria

Voz 1827 42:55 fuera de nuestro país en apenas unos minutos está previsto que empiecen Venezuela una nueva manifestación contra el régimen de Nicolás Maduro después del fracaso una operación de reparto de ayuda humanitaria Juan Guaidó trata así de exhibir su fuerza en la calle José Luis García Íñiguez buenas tardes buenas tardes nueva

Voz 1061 43:11 la protesta en el país todavía sin haberse recuperado totalmente del apagón de hecho la luz sólo ha vuelto a algunas zonas de Caracas el prolongado corte del suministro durante más de un día ha afectado incluso a los hospitales ya servicios como el de la telefonía desde el régimen de Maduro culpan a EEUU Jorge Rodríguez es suministro de comunicación

Voz 9 43:27 en pocos días se va a presentar una delegación se va a presentar a Venezuela una delegación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet a ellos les vamos a llevar las pruebas las confesiones de estos criminales a ellos como yo la denuncia para que el mundo de bien que lame por respeto a los derechos humanos en Venezuela

Voz 1061 43:52 desde Washington acusan al chavismo de haber saqueado el país hasta llegar a provocar este problema en la infraestructura Elliot Abrams es el enviado especial de EEUU para Venezuela

Voz 23 44:00 de tú

Voz 1827 44:04 el apagón nacional en Venezuela es

Voz 7 44:05 es un recordatorio de que la infraestructura que era sofisticada en El País ha sido saqueada deteriorado bajo la mala administración de Maduro

Voz 1061 44:15 cierto es que Venezuela es un país acostumbrado a los cortes intermitentes de luz pero ninguno tan prolongado como este en unos minutos a las tres hora española la oposición vuelve a salir a la calle convocada una vez más por el presidente encargado Juan Guaidó

Voz 1827 44:26 ya atención a Corea del Norte donde sea detectado movimiento en una de sus instalaciones de proyectiles

Voz 1620 44:33 movimiento que conocemos apenas una semana de

Voz 1827 44:35 puede el fracaso de la reunión entre Quindio nun Donald Trump en Judith Arroyo

Voz 0159 44:38 sí en las fotografías tomadas por el satélite se observan grúas levantadas si vehículos frente a la llamada planta de Samsung don una instalación de misiles en Pyongyang los expertos creen que a estas operaciones son un intento del régimen de Quiñón Un

Voz 0563 44:51 de presionar a Estados Unidos unas semanales

Voz 0159 44:54 pues del fracaso de la Cumbre de Hanoi en esta cumbre se discutía el desmantelamiento del programa nuclear norcoreano a cambio de reducir las sanciones internacionales el lanzamiento de cohetes espaciales

Voz 1509 45:04 Siles utiliza tecnología similar

Voz 0159 45:07 la reciente actividad en la base de lanzamiento especie espacial de soja eh hace dudará los expertos sobre si se trata de un próximo lanzamiento espacial o de una prueba encubierta de misiles consideración que históricamente ha hecho la ONU ha acarreado sanciones internacional

Voz 1827 45:21 pues España y Mauritania han renovado la firma de un acuerdo que trata de contener los flujos migratorios la Guardia Civil valora positivamente ese pacto que según defienden ha reducido la inmigración irregular que salía de allí a cifras prácticamente testimoniales enviada especial a Mauritania Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 45:38 buenas tardes Mauritania es ahora mismo un país de tránsito para muchos subsaharianos que quieren llegar a Europa pero nadie intenta salir desde aquí desde sus costas y en esto algo tienen que ver el destacamento de veinticinco guardias civiles que cooperan con las autoridades de este país para controlar la inmigración irregular están aquí desde el año dos mil seis cuando tuvo lugar lo que se conoce como la crisis de los cayucos treinta y dos mil inmigrantes entraron por las costas canarias después de que Marruecos incrementase el control de sus fronteras el jefe del destacamento de la Guardia Civil que está aquí nadie vivo es el capitán Raúl Ruiz Castella

Voz 39 46:11 Mauritania ha pasado de ser un país fuente de la inmigración a ser un país de tránsito es decir la salida de cayucos se ha reducido a nivel

Voz 0125 46:22 los testimonios en las últimas horas España y Mauritania han renovado la firma de un Memorando de Cooperación que prologa el acuerdo seis meses más lo ha hecho el director general de la Guardia Civil Félix Azón que ha aprovechado para visitar al destacamento colaboramos con dos barcos patrulleros de treinta metros de eslora que pertenecen al Servicio Marítimo y que sirven para realizar patrullaje mixtos además el servicio de ambos países cuenta con un buque de navegación oceánica y un helicóptero que vigila desde el aire

Voz 1827 46:49 ya hace sólo cuatro años la atención de todo el mundo estuvo puesta en la isla griega de Lesbos allí en apenas año y medio llegaron setecientas mil personas huyendo el hambre y del horror principalmente de Siria hoy cinco mil doscientas personas viven olvidadas y hacinadas en el único campo de refugiados que hay en Europa en memoria es en principio Un centro de tránsito para todos los que vienen a Europa por mar pidiendo protección pero tienen que esperar de media hasta quince meses antes de que alguien les dé una respuesta allí en la isla de Lesbos está Nicolás Castellano

Voz 1620 47:20 pocos como él pueden definir mejor lo que soy Moria

Voz 3 47:25 más

Voz 1620 47:27 es una pura mierda nos cuenta Ahmed somalí lleva aquí casi un año y medio colas de horas para las comida pelea trámites interminables todo es una mierda reitera C30 señero desesperado como lo está también chocó Menni al campo unas quemo como que recuerda su compañero camerunés muerto aquí en Navidad en estas laderas por el frío chocó Many llegó hace diez meses con su mujer embarazada su hija nacida en la isla sólo conocido una tienda de plástico de campaña en este polémico campo de refugiados como su único hogar a dar mucho

Voz 40 47:55 pescado de salud mental de problema trastornos mentales en los niños pequeños también en desde el verano pasado han subido muchos de los casos

Voz 6 48:06 desde que desde el pánico

Voz 40 48:10 paneles de ataque de pánico pero hasta e intentó suicidar el intento de suicidio

Voz 1620 48:16 Carola Buscemi la clínica de Médicos Sin Fronteras denuncia el aumento de casos de intento de suicidio incluso entre niños de muy corta edad una desesperación que contrasta con la frialdad el director del centro

Voz 31 48:27 de ahí From here for el senador

Voz 1620 48:31 el Papa aquel guión Aisa el director de este campo asegura que las ONG y los medios exageran y que no se enteran de la realidad y que en definitiva asegura tantas quejas Moria no es un hotel diferente a la flotación de Moria Mohamed con una historia muy dura