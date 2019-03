Hora 14 Fin de Semana (10/03/2019)

Voz 1827 00:00 las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes lo último no lleva hasta Etiopía acabamos de saber que hay dos españoles entre los ciento cincuenta y siete muertos en un accidente de avión que Sastre llamado a primera hora de la mañana última hora Judith Arroyo

Voz 0159 00:34 el Ministerio de Exteriores ha confirmado que había dos ciudadanos españoles en el vuelo del Boeing siete tres siete accidentado por causas que todavía se desconocen en el que no hay supervivientes exteriores también confirma que la embajada española en Etiopía está haciendo las gestiones necesarias para entrar en contacto con las familias de estas dos personas el equipo de la aerolínea pianure Airlines ha habilitado un centro de información para familiares así como un número de teléfono y han comenzado las labores de búsqueda de rescate de los cuerpos el avión accidentado un buen siempre te Td7 Max despegaba del aeropuerto de la capital etíope Addis Abeba a las seis y treinta y ocho minutos de la mañana hora española con destino a Nairobi se le ha perdido la señal apenas seis minutos después los primeros datos apuntan a una velocidad vertical inestable nada más despegar

Voz 1827 01:20 gracias Judith ampliamos a partir de las dos y media estaremos también en Venezuela que despierta hasta ahora todavía oscuras en pleno apagón eléctrico que dura ya casi tres días así protestaban en las calles esta madrugada ante esta situación que supone problemas evidentes en el día a día de los venezolanos problemas muy graves por ejemplo en los hospitales José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 01:43 buenas tardes más de la mitad de Venezuela lleva ya sesenta horas sin luz porque nunca se ha conseguido restablecer del todo el suministro desde el gran apagón del jueves hay comercios cerrados dificultades de transporte de acceso a la red de telefonía móvil también centros de salud sin electricidad y el régimen de Maduro no encuentra más culpables que la oposición Estados Unidos que dice han utilizado alta tecnología para el sabotaje

Voz 3 02:03 tres son los autores intelectuales y materiales de Attac que han utilizado tecnología de alto nivel que sólo tiene el Gobierno de Estados Unidos en el mundo hice va a saber cómo fue

Voz 1061 02:16 Juan Guaidó el presidente encargado reconocido por más de cincuenta países ha convocado una gran movilización desde todos los estados del país hasta Caracas todavía no hay fecha para esa protesta en la capital en el principal bastión del chavismo

Voz 1827 02:26 todavía sobre la crisis política en Venezuela se ha referido esta tarde el ex presidente Zapatero que actuó recordamos como mediador entre la oposición el régimen

Voz 4 02:34 es creo de la fuerza de es creo de la violencia descreído de la intervención militar para resolver cualquier conflicto

Voz 5 02:40 sólo provoca muerte K

Voz 6 02:43 los destrucción insistir en la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional

Voz 5 02:48 retome el camino de pro

Voz 1 02:51 mover diálogos acuerdos

Voz 1827 02:53 en su y Argelia se prepara hoy para el regreso del presidente Buteflika que lleva un par de semanas ingresado en un hospital de Suiza vuela ya a esta hora hacia su país país que recibe con protestas nunca vistas allí en los últimos años en contra de su intención de repetir por un quinto mandato la semana termina aquí en España con otro crimen machista una mujer ha sido asesinada en Estepona en la provincia de Málaga supuestamente a manos de su pareja que ya está detenido ser Málaga Ignacio San Martín sí

Voz 7 03:27 el suceso se produjo anoche al filo de las doce menos cuarto cuando el hombre en presencia del hijo de la pareja de quince años apuñaló mortalmente a la mujer hasta matarla la víctima de nacionalidad española tenía cincuenta y ocho años su agresor de origen británico cincuenta y cinco no existían denuncias previas de violencia machista tras el asesinato el hombre se autolesionó por lo que fue hospitalizado bajo custodia policial presenta heridas leves es la tercera víctima mortal en Andalucía por violencia machista en lo que llevamos de año la segunda en Málaga el Ayuntamiento de Estepona ha decretado tres días de luto oficial las muestras de consternación y rechazo se han sucedido durante toda la jornada

Voz 1827 04:03 Sí se conocen también nuevos detalles sobre las listas electorales acabamos de saber que Carles Puigdemont será el candidato de Junts per Catalunya las elecciones europeas así que va a competir con Oriol Junqueras que también será el número uno de Esquerra Republicana en estos comicios el sector más próximo al ex president el partidario del bloqueo institucional se impone en la confección de las listas al Congreso sobre aquellos más moderados que están defendiendo el diálogo titulares del Deporte Gonzalo Conejo buenas tardes

al finalizar el partido que abrió la jornada dominical en Primera el Betis ha impuesto por cero uno al Celta en Balaídos en el estreno de Fran Escribá como técnico y en segundo también finalizado hace apenas un minuto el Rayo Majadahonda venció dos cero al Alcorcón e Isco vuelve a quedarse fuera de la lista el Madrid para el partido de esta noche ante el Valladolid y ha sido sancionado por el club por no presentarse en la charla previa al partido contra Alaya para esta tarde partió Girona Valencia Levante Villarreal y Sevilla Real Sociedad

cinco minutos

hora catorce

en Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:21 qué tal muy buenas tardes dos y cinco de la tarde el termómetro supera ya los veinticuatro grados en buena parte de la comunidad ileso un diez de marzo es sin duda esta ahora de lo que se habla aquí en Madrid

Voz 11 05:32 me encanta esta temperatura y estar disfrutando de la terracita en el mes de marzo pudiesen muy gusto aprovechando que ha salido el sol tomando algo en una terraza hemos ido a ver a la carrera

Voz 0825 05:42 los bomberos luego de una terraza

Voz 11 05:45 cuando solicitó la cara hay tomando una cerveza los datos

Voz 12 05:48 están ahí los investigación están ahí otra cosa es que la gente queramos mirar los no no es muy cómodo estar en la terraza de tomar el afecto pero está claro que sea el cambio climático está ahí es un hecho fehaciente

Voz 11 05:59 porque este calor lo único que genera pues son problemas de más alergias y poco a poco

Voz 0825 06:04 o de marzo once semanas por delante para las elecciones municipales y autonómicas del veintiséis de mayo y los principales partidos políticos tienen ya cerrado su cartel electoral el último anoche el Partido Socialista con Pepu Hernández ex seleccionador nacional de baloncesto sesenta y un años como candidato a la alcaldía de Madrid

Voz 6 06:23 yo creo que el juego está en el Partido Socialista y sobre todo en eso en la capacidad que te el Partido Socialista de jugar en equipo de verdad no es una frase es que lo siento así lo percibo así todos los días con cada visita que hecho con los militantes en cada una de las agrupaciones lo he percibido así

Voz 0825 06:38 finalmente conseguí el sesenta y cuatro por ciento de los votos de los militantes llamativo eso sí que apenas votada en estas primarias la mitad de los afiliados con él con Pepu Hernández conversaremos en este Hora catorce pero además hay otras noticias que repasamos en titulares con Paul Asensio Ike comenzamos con ese recuerdo a las víctimas del 11M en Madrid recordará mañana con siete actos al aciertan a veintidós víctimas de los atentados terroristas del once de marzo de dos mil cuatro en el primer acto a las nueve de la mañana en la Real Casa de Correos se colocará una corona de laurel ante la placa que recuerda a las víctimas y a los ciudadanos que las ayudaron nueva agresión machista detenido un hombre en Ciudad Lineal que agredió a su pareja en plena calle La víctima presentaba signos de haber sido golpeada a cara y arrastrada por el suelo los agentes detuvieron ayer a este varón tras la llamada de varios testigos que vieron la agresión a examen mil quinientos futuros celadores madre de diez de dieciocho mil personas han examinado para conseguir una de las mil quinientas trece plaza de celador convocadas dentro de la oferta pública de empleo de la Comunidad de Madrid la pruebas ha celebrado en dieciséis facultades de la Universidad Complutense y mejor prevenir comienza la primera campaña para combatir a la procesionar ya una oruga que afecta a cuarenta mil de las sesenta mil hectáreas de pinares de la Comunidad de Madrid estos insectos pueden afectar a la salud tanto de los animales como de las personas a las que pueden provocar reacciones alérgicas idea el deporte Alberto Conejero buenas tardes hola buenas

Voz 0228 08:01 tardes Isco ha sido expedientado por el Madrid se queda fuera de la lista para el partido contra el Valladolid anoche ganaron tanto el Atlético de Madrid uno cero al Leganés como el Getafe dos uno al Huesca

Voz 0825 08:10 gracias Alberto desde luego nadie puede dudar que están informa imagínense correr diez kilómetros con el traje que utilizan los bomberos para su trabajo incluido eso sí el casco esta mañana en Madrid lo han hecho han celebrado la carrera de los bomberos y Carlos Hernández ha estado con ellos aunque hoy parece que no se ha atrevido a ponerse las zapatillas de deporte

Voz 13 08:37 nuestro trabajo que es nuestra pasión y nuestra vida bombero no es sólo en el trabajo sino también fuera del oficio muy bonito el cual vivimos día a día aunque

Voz 1827 08:44 extremos de guardia pero muy bonita

Voz 13 08:47 también entre compañeros siempre aún más bonitas más

Voz 14 08:49 tres mil personas han tomado esta mañana la salida de la octava carrera bomberos de Madrid una prueba que ha comenzado a eso de las nueve y media de la mañana en la Puerta del Sol para homenajear a todos los bomberos fallecidos en servicio

Voz 13 08:59 bueno siempre todos los años la corro sin autónomo el equipo hoy estaño Mario de mi parque Nos hemos

Voz 15 09:04 animada corre la cuatro una carrera muy emotivo ahí en homenaje a bomberos y compañero de Nájera los compañero y lo hacen acto de servicio para darnos un homenaje a nosotros mismos también

Voz 0228 09:13 una carrera que este año además ha contado con la colaboración de la Asociación egoísmo pues

Voz 16 09:17 es la sensación que ayuda a la gente consiguió ruedas a hacer las carreras con nosotros otros quiero entrado

Voz 1444 09:22 ahí de un niño que no andar y entrar

Voz 4 09:24 eh

Voz 0825 09:29 tanto que tiene que ser no poder llegar al final de esta carrera gracias Carlos veinticuatro de máxima ya se lo decíamos en buena parte la Comunidad dieciocho dieciocho grados es lo que marca el termómetro a esta hora en el centro de la capital

Voz 0825 12:21 Pepu Hernández ex seleccionador nacional de baloncesto sesenta y un años la apuesta personal de Pedro Sánchez será el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid no ha hecho falta segunda vuelta en las primarias porque ha recibido el apoyo del sesenta y cuatro por ciento de los militantes socialistas que ayer con su voto decidieran que fuera él por delante once semanas hasta la cita con las urnas José Vicente Hernández Pepu Hernández buenas tardes

Voz 26 12:45 hola buenas tardes ahora sí candidato de

Voz 0825 12:48 el partido socialista a la Alcaldía de Madrid enhorabuena

Voz 26 12:50 sí muchísima gracias si se acaba una etapa igual con ilusión la siguiente porque no creo que haya objetivos directos en este sentido para mí sino que hay etapa tras etapa una etapa más siguiente

Voz 0825 13:01 once semanas son suficientes para ganar unas elecciones municipales en la capital en Madrid donde su partido lleva treinta años sin gobernar

Voz 26 13:09 bueno son las que son directamente lo que vamos a tratar es eso de tratar de llegar a muchísima más gente de convencer de aportar ideas de forma en el gran equipo que necesita Madrid para que el Partido Socialista sea muchísimo más visible sobre todo que tengamos la confianza de los ciudadanos y ciudadanas pues para que apoyen nuestro proyecto

Voz 0825 13:26 cree que el apoyo del Partido Socialista Manuela Carmena en esta legislatura que está a punto de concluir ha diluido en cierta medida su papel de oposición puede restar apoyos en las urnas el veintiséis de mayo al Partido Socialista

Voz 26 13:39 yo espero que no espero que no porque sinceramente si es una sensación extraña en la que se ha tenido en esta último mandato porque realmente bueno muchas de las propuestas del Partido Socialista ha salido para adelante pero solamente un grupo ha llevado quizá se ha llevado los parabienes no en ese sentido cuando las cosas no han salido bien pues han sido criticados los dos yo creo que ha sido una cierta injusticia a partir de ahí lo único que queremos es demostrar que somos no solamente capaces de detener las mejores propuestas los mejores ideas para lo que necesita Madrid sino que también somos capaces llevarlas a la práctica que yo creo que es algo que se que ha sido un poquito a no viene hecho al menos en esta última etapa no creo que ha habido muchas dificultades para llevar a la práctica para ejecutar determinadas situaciones que podrían ser muy positivas para Madrid esperamos que en la próxima etapa lo podemos hacer nosotros

Voz 0825 14:23 cuál es ese proyecto concreto en que ya tiene pensado ponen en marcha en el caso de que gane las elecciones municipales cuál sería

Voz 26 14:30 bueno ahora mismo estamos en el momento de de formar ese equipo no al equipo del talento el equipo de de las capacidades de liderazgo desde el Partido Socialista Icon eso lógicamente escuchando como hemos hecho también en las agrupaciones como hemos visto todas las agrupaciones sabemos tenemos que tener muy claro cuál es el existe las principales los los principales problemas que hay serán en Madrid por supuesto tratar de pomelo solución crearemos un buen programa de trabajo y directamente pues cuando iremos punto por punto tratando de ver exactamente cuáles son los principales problemas porque creo que también lo son las prioridades van a ser muy importantes

Voz 0825 15:03 pero usted ya es candidato de partido socialista a la Alcaldía de Madrid Si yo le pregunto ahora mismo cuál es ese problema el principal problema que usted entiende tiene Madrid en este momento el que tendría que resolver el primero que tendría en su lista de prioridades cuál sería

Voz 26 15:18 pues el primero obras la desigualdad existe una desigualdad muy grande en Madrid no solamente en zonas diferencias de la ciudad podemos hablar de norte sur podemos hablar de sureste con respecto al noreste pero también en en determinados distritos hay unas bolsas de desigualdad grandes y creo que eso puede ser un gran problema en el corto la lo es pero puede ser mucho más adelante si no actuamos directamente me gustaría haber una ciudad muchísimo más equitativa mucho más potente en ese sentido porque estamos solucionando determinados problemas estamos aumentando el nivel de todo Madrid o tanto convertimos a la ciudad en una ciudad con igualdad de oportunidades para todos muchísimo más competitiva en todos los sentidos cuando estamos hablando de este problema estamos hablando de desigualdades en el acceso a la vivienda estamos hablando de desigualdades igualdad de oportunidades también el acceso al empleo creo que debemos esos problemas porque entonces convertiremos una ciudad muchísimo más potente mucho más próspera

Voz 0825 16:10 en el caso por ejemplo de la vivienda alguna iniciativa alguna idea alguna propuesta concreta que tenga ya en mente

Voz 26 16:16 sí hay cuestiones muy importantes uno sobre la necesidad de crear un parque de vivienda social en alquiler porque realmente tenemos que buscar es tanto mayores como jóvenes en su primera vivienda o jóvenes que quieran tener un proyecto vital familiar no lógicamente no están accediendo es un problema gravísimo y creo que tenemos que solucionarlo tratando de reequilibrar un poquito más los altos precios que están entre están en Madrid ese parque de vivienda social y las oportunidades que nos podemos ofrecer algunas que se han llamado operaciones no yo la llamo oportunidades yo creo que tienen que incidir en ese reequilibrio necesita más

Voz 0825 16:48 usted ha repetido en un estas semanas que lo importante es el equipo lo ha dicho ahora mismo hace unos minutos quién va a formar parte del porque algún nombre tiene que tener también en la cabeza ya me imagino

Voz 26 16:58 bueno la gente que directamente esa presentó para para formar parte de mi candidatura ya por supuesto cuento con ellos pero a partir de ahí lógicamente lo que vamos a tratar es ser lo más amplia más amplio posible no todas las sensibilidades que existen en el partido de todas las posibles porque entiendo que yo en Cabezo pero ojo liderar liderar el talento quiero decir el a las capacidades de liderazgo del partido son muy importantes tiene que haber muchas tiene que haber muchos entonces en ese sentido vamos a tratar de formar el mejor equipo posible eso es eso es lo que vamos a presentar

Voz 0825 17:26 renovación es una palabra que utilizan mucho en política ustedes si yo le pregunto qué renovación va a tener en este caso el actual grupo municipal socialista

Voz 26 17:36 por mi parte no es una palabra que me preocupe excesivamente soy nuevo en el partido por así decirlo encabeza una lista trataremos de hacerlo lo mejor posible pero no es una cuestión que me precisamente en la renovación sino me preocupa mucho más el talento y capacidad no estamos hablando exactamente de nombres en este momento pero estamos hablando distintas capacidades las necesidades conocimientos que semen que se necesita no para para cubrir absolutamente todo lo que necesitamos en el equipo de partido

Voz 0825 18:01 desde recibió el apoyo de Pedro Sánchez en estas primarias qué porcentaje de esa victoria de ese apoyo de los militantes edad Pedro Sánchez

Voz 26 18:09 bueno primero estoy tremendamente agradecido el apoyo de la militancia no que yo creo que libremente y sobre todo democrático transparente pues ha sido o los que llegó ayer votaron no estoy encantado con el apoyo que me han dado eh para mí era muy muy muy importante tratar de movilizar de motivar de ilusionar al al partido y la respuesta ha sido el Nerea en ese sentido tampoco puede hacer mucho más valoraciones porque han votado en cada caso espero sinceramente que haya sido porque si hemos logrado darles una nueva visión una una un nuevo ánimo que creo que lo necesita ellos son los que van a ayudarnos a trasladar a toda la ciudadanía de Madrid la capacidad que que tenemos Si sobre todas las soluciones que podemos aportar

Voz 0825 18:49 por qué cree que sólo ha votado la mitad de los militantes que en principio parece que son los convencidos los que ya se han movilizado los que ya están movilizados porque cree que sólo ha votado la mitad de esa militancia

Voz 26 19:01 bueno de las noticias que tengo el respecto para otras ocasiones creo que ha sido un éxito también de participación en ese sentido y sobre todo con respecto a otros a otros partidos donde creo que se han votado como veinte por ciento una cosa así de los posibles

Voz 0825 19:16 se refiere a Ciudadanos

Voz 26 19:18 sí sí creo que sí es el es la cifra que he leído no lo digo porque participación es muy importante la movilización es muy importante la ilusión es muy importante que al menos sólo se representa para mí yo creo que la jornada de ayer representa un éxito porque hemos conseguido motivar inmovilizar a gente que que han hecho el esfuerzo el voto

Voz 0825 19:36 antes de las municipales hay que pasar no olvidemos por unas elecciones generales cree que ese resultado el que obtenga el partido socialista Pedro Sánchez puede condicionar también el suyo

Voz 26 19:45 bueno yo lo que me siento es muy muy ilusionado también por el momento político actual me gustaría realmente pues eso tratar de de bueno del comunicarte hacer llegar pues las cosas que hemos comentado y sobre todo pues también prestarán apoyo yo he venido aquí a ayudar entonces yo puedo ayudar en todos los sentidos se que me han cometido será Madrid pero por supuesto también me gustaría participar en el momento decisivo importantísimo que creo que se está planteando para y sobre todo para las fuerzas progresistas que tenemos que realmente de alguna manera combatir no algunas ideas que pueden llevarnos también a años pasados que no nos gustan volver a repetir

Voz 0825 20:22 ha hablado con Pedro Sánchez ya pero hablar más allá de un mensaje supongo que tenemos oportunidad ICOM Manuela Carmena un mensaje también y con el resto de los candidatos del resto de los partidos políticos Pepu Hernández gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes

Voz 26 20:44 muchísimas gracias a vosotros un placer

Voz 0825 20:47 bueno el PSOE ya tiene candidato para la alcaldía hizo esta mañana el PP ha presentado a diecinueve candidatos en este caso los municipios de la zona oeste de la Comunidad de Madrid haya estado Isabel Díaz Ayuso dice que ella no suele hablar de los candidatos de otros partidos pero cuando se le ha preguntado por Pepu Hernández

Voz 27 21:04 no era de extrañar que fuera el candidato ganador teniendo en cuenta que era el candidato de Pedro Sánchez ya sabemos la forma que tiene Pedro Sánchez de imponer el poder luego estaba claro que iba a ser su candidato creo que es importante aquí es hablar de qué políticas van a poner en marcha en concreto el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 8 21:20 a ver si Travis pudimos porque son su muleta a seguir siendo dos y veintiún minutos de la tarde

Voz 0825 21:29 les contamos también en este Hora catorce que los comerciantes de Metro de Madrid vuelven a cargar en este caso contra la Comunidad de Madrid aseguran que en tres eh hace caso omiso que no responde a su petición para que se renueve en este caso los alquileres de sus locales lo hacen apenas unos días después de que el Ayuntamiento en este caso el Ayuntamiento de Carmen

Voz 8 21:47 la instara Ángel Garrido ha qué es

Voz 0887 21:50 reúna con los afectados Javier Jiménez Bas la Asociación de Comerciantes de Metro asegura que están en juego más de cincuenta puestos de trabajo tras lograr el apoyo del Ayuntamiento ahora su mirada se dirige hacia la Asamblea Francisco Ferrera es su portavoz

Voz 28 22:03 es una PNL que ha presentado el grupo socialista donde todas nuestras reivindicaciones serán recogía no seis veo que excusa será la la Comunidad de Madrid o el señor aguante para no cumplir el mandato de de la Asamblea de Madrid

Voz 0887 22:16 desde Metro niegan el silencio y aseguran estar cumpliendo escrupulosamente con los contratos Borja Carabante

Voz 29 22:21 tenía unos contratos quieran echaban el treinta y uno de diciembre imposible prorrogar específicamente en esos contratos se recogía la imposibilidad de prorrogar el contrato una vez que se finales sino que tendremos que hacer es licitar en concurso público y que cualquier comerciante pueda acceder a esos locales en igualdad de condiciones de los que están hoy

Voz 0887 22:38 asegura Carabante que no cabe adjudicación directa ya que eso supondría vulnerar la normativa de contratación pública

Voz 0825 22:45 el Ayuntamiento de Móstoles han presentado la campaña pro grifo que es lo que busca bueno pues fomentar el consumo responsable de agua corriente y el objetivo nuestro que reducir el volumen de envases de plástico que se utiliza ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1463 22:59 la campaña fruto de una declaración institucional aprobada en el pleno municipal incluye tres líneas de actuación el reparto ciudadano de botellas reutilizables de de catadores para el uso de agua de grifo en hostelería y unas jornadas de concienciación que se van a llevar a cabo en los centros escolares públicos Miguel Ángel Ortega es el concejal de Medio Ambiente

Voz 30 23:17 es absolutamente saludable sin agua que cumple con todo que está regulada por ley cumple que numerosos controles diarios de calidad IS económica que es sumamente importante porque su precio es hasta mil veces inferior al agua que subimos en embotellada no te digo más y cuando el envase pues se tiene colorines opina alguna forma llamativa multiplican por diez mil veces el precio del agua que está Mocus

Voz 1463 23:43 esta iniciativa se ha desarrollado también en ciudades como Valladolid Gijón Cádiz Córdoba o Zaragoza

Voz 8 23:51 Cuéntame lo que pasó ese es el título de un concurso de relatos convocado en este caso por la Asociación de Vecinos del Pozo del Tío Raimundo

Voz 0825 23:59 qué busca bueno pues algo tan básico como recuperar la memoria de este barrio cargado sin duda de significado en Madrid Miriam Soto

Voz 0418 24:10 en esta ocasión el concurso de relatos tiene un fin algo más que literario Agustín Zamora es miembro de la Asociación de Vecinos del pozo

Voz 31 24:17 eh conservar la memoria porque en Madrid así como en otra se sido AVE emergieron barrio con una historia ricos riquísimos en solidaridad en él Zhou en en voluntad de superación en el no el no asumir que quieran eh era día e iban a ser barrios marginales como por ejemplo en el pozo pues los vecinos recuerden que lo que hay hoy fue producto de un sacrificio importante tremendo y solidario

Voz 0418 24:49 la primera construcción que esa recuerdan el pozo fue la de una bacteria instalada en mitad del campo en mil novecientos veinticinco por un asturiano más tarde llegarían andaluces extremeños manchegos

Voz 1 25:02 pues de todos los que ver

Voz 6 25:04 digamos que católica no tendríamos ningún no teníamos que tiranos en cara nada una de las veces llevamos gana en la camioneta que les lleva un odio paisano de que somos paisanos digo que ninguno de los dos rombos de Madrid

Voz 0825 25:19 así lo contado un vecino en el documental Flores de luna de Juan Vicente Córdoba llegamos a aquí al pozo

Voz 16 25:27 sobre el año cincuenta pero como digo no se llamaba el Pozo del Tío Raimundo se llamaba la finca de Las Cambronero

Voz 25 25:33 los trabajadores del campo cortaron construir un pozo para abreviar

Voz 0418 25:37 animales que les ayudaban en la tarea entre ellos estaba

Voz 32 25:40 Raimundo tío poles tiene ladrillo estaban sucio de perro una habitación vino la hermana de me de recién casados que bien una prima con tres o cuatro niños se vino o aquella carpintero que vino Terroba estábamos como lo cerdo

Voz 0418 26:02 ese vino el resto ahora los que se vienen son de otros países y se siguen viniendo el barrio sigue siendo igual de solidario aunque algo más moderno ya no hay chabolas al menos horizontales la convocatoria sigue abierta hasta el treinta de marzo

Voz 34 26:38 hora catorce

Voz 0825 26:41 el deporte vuelve a este estudio Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 0228 26:44 buenas tardes Isabel sí pues hoy juega el Madrid a las nueve menos cuarto en Zorrilla pero la noticia noticias que Isco vuelve a quedarse fuera de la lista de convocados y que ha sido expedientado por el club por no presentarse en la charla previa al partido contra el Ajax tampoco estarán Vinicius Bale Lucas Marini Mariano por lesión ni Ramos por sanción y ayer jugaron los demás equipos de Madrid el Atlético de Madrid no fallo en el derbi Madrid año ante el Leganés fue un partido pocas ocasiones que acababan llevándose los colchoneros gracias a un gol de Saúl Ñíguez que recogía el rechace de su penalti fallado y marcaba a portería vacía y el Getafe conseguía remontar el tanto inicial del Huesca vencía con un doblete de Jaime Mata Un Jaime Mata que está enrachado para poner tierra de por medio con sus perseguidores y afianzarse en la cuarta plaza que da acceso a la Champions Ligue en Segunda todo osea jugado hoy esta mañana se ha jugado el derbi madrileño el Rayo Majadahonda ha vencido dos cero al Alcorcón gracias a los goles de Benito Ramírez e Ibiza se aleja del descenso a nueve puntos por encima se encuentra ahora mismo y en baloncesto ayer vencía el Madrid setenta y cuatro ochenta y tres al Joventut y hoy juega en Fuenlabrada en casa del Mora Banc Andorra y el Estudiantes que recibe alzarán

Voz 0825 27:49 gracias Gonzalo hijo antes de irnos no sé si es muy buena idea esta ahora una propuesta gastronómica que les puede llevar sin no lo han hecho ya aprobar la comida peruana que es mucho más que el ceviche un problema para encontrar un restaurante peruano aquí en Madrid no van a tener su número sigue creciendo sin parar María Manjavacas

Voz 1444 28:11 la gastronomía peruana ha conquistado Madrid y estos días nos ha visitado uno de sus mejores chefs a Rafael os preguntamos el porqué del éxito de esta cocina son hace entra con mucho

Voz 4 28:23 pues su sabores nuevos constantes luego tiene este esta cosa picando suave de muy buen producto distinto el producto in productos generalmente orgánico porque nosotros somos el único país de Latinoamérica yo no temo Sangenis

Voz 1444 28:37 es saludable pero como al final caemos en los tópicos parece que la cocina peruana ceviche como la española paz

Voz 4 28:43 ella va a seguir es el plato emblemático el PNUD ya son doce los como el cóctel de épico Saura

Voz 1444 28:48 pero quieren que se sepa que hay más y que siempre trabajan con un producto variado porque tienen Costa Sierra y selva siempre de calidad

Voz 4 28:55 el producto es muy bueno de sorprende es la cocina festiva cocina peruana para mí que significa es un ambiente como de relajo de fiesta quizá lejanas siempre con una sonrisa fresca

Voz 1444 29:08 de gira por Madrid este reputado chef uno de los mejores de América Latina agradecía el interés que ha suscitado aquí la cocina de su país

Voz 4 29:15 los restaurantes fueron los en Madrid por la misma demanda creo yo gracias lo unió graciosas

Voz 10 29:22 tú

Voz 0825 29:26 es con ese gracias Madrid llegamos nosotros a las dos y media de la tarde la información continúa como siempre aquí en La Ser en Hora catorce buena tarde de domingo

Voz 35 29:38 sí

Voz 10 29:43 sí

Voz 21 30:02 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes el Ministerio de Exteriores español confirma que hay dos españoles muertos en el accidente de avión registrado esta mañana en Etiopía hay en total ciento cincuenta y siete muertos mientras la compañía continúa investigando las causas de momento sólo se sabe que se perdió la señal del avión apenas seis minutos después de despegar enseguida vamos a ampliarles esta información y nos iremos también en directo hasta Venezuela dónde se repiten las protestas en un país que sigue a oscuras tres días ya de apagón eléctrico mientras Juan Guaidó anuncian nuevas movilizaciones contra el régimen de Nicolás Maduro aquí en España los partidos siguen haciendo sus listas de cara a las próximas citas electorales y la sorpresa hoy está en la de Junts per Cataluña Carles Puigdemont será el candidato de esta formación independentista para las europeas Almudena López sino buenas tardes

Voz 1491 31:15 buenas tardes el sector más próximo al ex president del partidario del bloqueo institucional se impone frente aquellos más partidarios del diálogo en las elecciones generales Sánchez Rull Turull los tres en pleno juicio del proceso irán en las listas para el Congreso

Voz 1827 31:29 domingo diez de marzo ha despertado con un crimen machista

Voz 1491 31:32 en en mala ha ocurrido en Estepona la víctima tenía cincuenta y ocho años y no constaban denuncias previas por malos tratos el presunto asesino ya está detenido el Ayuntamiento de la localidad malagueña ha decretado tres días de luto oficial

Voz 1827 31:42 investigan la muerte de un preso en la cárcel también de mal

Voz 1491 31:45 su cuerpo ha sido encontrado esta mañana por los funcionarios de la cárcel de Alhaurín de la Torre la víctima compartía celda con otro compañero pero éste no se había dado cuenta de lo sucedido las primeras investigaciones apuntan a que el preso ha muerto por causas naturales

Voz 1827 31:57 caen las indemnizaciones que reciben las víctimas de accidentes de tráfico

Voz 1491 32:00 con casi a la mitad después de una reforma del Gobierno de Rajoy Manuel Castellanos preside la Asociación Nacional que defiende a las víctimas

Voz 29 32:07 entre cuarenta Guarente cincuenta por cierto y eso es debido a que hubo en unos cambios legislativos que no favorecieron los acuerdos amistosos que había antes

Voz 1827 32:16 los ataques al corazón se disparan entre los jóvenes

Voz 1491 32:19 el número de ataques cardiacos en menores de cuarenta años ha subido un veinte por ciento en la última década el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares asegura que se debe al mayor consumo de drogas y tabaco

Voz 1827 32:33 en los deportes el Real Madrid ha abierto hoy un expediente a Isco porque Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 0228 32:38 buenas tardes por no presentarse en la charla previa al partido contra el Ajax además ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria para el partido contra el Valladolid y todo apunta que la relación entre el malagueño Solari está completamente derrotados partidos finalizados esta mañana en Primera el Betis se ha impuesto por la mínima al Celta en el estreno de Fran Escribá como técnico vigués con esta victoria los verdiblancos ácidas que ascienden hasta la sexta plaza y en Segunda al Rayo Honda se ha impuesto por dos cero en el derbi madrileño ante el Alcorcón otros tres partidos en Primera esta tarde a las cuatro y cuarto Girona Valencia doble sesión a las seis y media Levante Villarreal y Sevilla Real Sociedad anoche ganaron tanto el Barcelona tres uno al Rayo como el Atlético de Madrid uno cero al Leganés ambos con la mirada ya puesta en la Champions además también venció el Getafe que se afianza en la cuarta plaza y Alavés y Eibar empataron a uno además hoy vuelves las motos en media hora comienza Moto3 a las cuatro y veinte Moto2 desde las seis Moto GP Viñales saldrá desde la pole Márquez tercero

Voz 36 33:29 hola sí me gustaría

Voz 37 33:30 no negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuché así como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero en y que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 22 33:41 y esto es lo que es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que anunciante las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra y ser publicidad punto es ICOM pruebas de tu mismo

Voz 8 34:00 lo hemos

Voz 1827 34:03 sabido poco antes de las dos de la tarde dos españoles iban a bordo del avión que se ha estrellado esta mañana en Etiopía lo ha confirmado también el Ministerio de Exteriores viajaban en total ciento cincuenta y siete personas y la compañía por su parte ha confirmado José Luis García Íñiguez que no hay ningún superviviente la compañía confirmaba que no hay

Voz 1061 34:20 frente y que entre las víctimas hay dos españoles por su parte el ministerio de Exteriores confirma también que en la lista de pasajeros había dos ciudadanos con nacionalidad española ya ha puesto a la embajada española en Adís Abeba a trabajar para contactar y atender a los familiares el Boeing siete tres siete Max de Airlines cubría la línea entre la capital de Kenia Nairobi cuando a las seis y cuarenta y cuatro hora española se le ha perdido el rastro apenas seis minutos después de despegar de momento se siguen investigando las causas del siniestro y el director ejecutivo de la aerolínea sí ha asegurado que no se habían registrado problemas técnicos en el aparato que el piloto tenía un buen historial

Voz 1827 34:53 sí aunque al poco de salir del aeropuerto de Adís Abeba

Voz 1061 34:55 ya había avisado de que tenía dificultades ya había llegado a pedir permiso para volver al mismo aeropuerto viajaban a bordo ciento cuarenta y nueve pasajeros y ocho miembros de la tripulación entre las víctimas hay personas de más de treinta nacionalidades distintas el modelo del avión por cierto el Boeing siete tres siete Max es el mismo que se estrelló en octubre en Indonesia en un vuelo de poner en el que murieron ochenta y nueve personas es el último modelo del siete tres siete el más vendido de las aeronaves modernas de pasaje

Voz 1827 35:20 Nos gracias Íñiguez y al margen de este asunto de última hora Venezuela sigue hoy en el centro de la actualidad informativa El País despierta esta ahora todavía oscuras en pleno apagón eléctrico que dura ya casi tres días allí en Venezuela está Javier Lafuente es periodista de El País qué tal buenas tardes

Voz 38 35:39 hola buenas tardes buenos días desde

Voz 0228 35:42 carracas como despierta Javier Caracas cómo está

Voz 1827 35:44 la el ambiente allí después de de tantísimas horas sin suministro eléctrico

Voz 39 35:49 la situación que estamos viviendo es bastante inaudita es decir llevamos desde el jueves por la tarde a las cinco

Voz 1 35:57 toda de la tarde

Voz 39 35:58 sin luz sin energía en la mayor parte del país en Caracas concretamente donde yo estoy que son ya casi más de sesenta horas sin sin luz salvo un tramo la noche del viernes al sábado en el que parecía que sabe a qué sabía recuperado la la energía pero ayer mismo ayer sábado por la mañana va a eso de las once doce de la mañana volvió a haber un un corte si hasta ahora seguimos sin tener luz en la mayor parte de la ciudad salvo los edificios hoteles y demás que tiene ninguna planta una planta propia

Voz 1 36:36 ahí en donde ya empieza a haber el resto

Voz 39 36:38 elecciones tanto de luz como como de agua eh que dificultan un poco el el Massagué al día a día de las situaciones con compleja e empeora las ya de por sí crítica situación de del país donde los alimentos si ya de porosidad escasean en muchas zonas ahora mismo mucha gente de lo que está haciendo es cocinar esos lo poco que le quedaba para no perderlo eh hay mucha gente que está intentando hacer ya acopio de de alimentos de lo que pueda conseguir en bien previsión de que la situación vaya vaya a empeorar así

Voz 1061 37:20 lo más sorprendente es cuando cae la tarde

Voz 39 37:23 y uno ve toda la ciudad absolutamente eh apagada a oscuras aquí y sin casi un punto de luz la noche del sábado ha sido sin duda la más la más llamativa en este en estas P

Voz 40 37:37 luego los problemas en el día a día de los venezolanos sobrevivir

Voz 1827 37:41 de este unos los contabas pero me imagino que la situación es especialmente complicada especialmente grave por ejemplo en los hospitales

Voz 39 37:48 activamente los hospitales son las zona más más delicadas han reportado aunque con versiones un poco eh cambiantes difíciles de contrastar pero habla ya de unos entre diez y quince muertos en España en hospitales de de la ciudad a menos de Caracas e donde los niños sobre todo en hospitales maternos niños recién nacidos miles que necesitaban algún tipo de da asistencia rápida han han fallecido sobre todo por lo mismo que ocurre que no todos tienen una planta eléctrica y los que tienen quizás no pueden está no puede estar activa durante veinticuatro horas

Voz 1827 38:30 este este asunto agrava todavía más si cabe la la crisis política en la que está inmersa aquel país

Voz 40 38:36 maduro e Higuaín dos están culpando Javier el uno al otro de esta apagón

Voz 39 38:41 las el cruce de acusaciones desde el mismo jueves por la tarde cuando se da el apagón el Gobierno de Nicolás Maduro e insistió desde un primer desde un primer momento de qué se trata un sabotaje ha culpado a la oposición ha culpado al presidente de la Asamblea Nacional presidente encargado Juan Guaidó y a Estados Unidos de de sabotear la la central de de

Voz 0825 39:10 hola

Voz 39 39:11 eh han hablado de un ciberataque pero no no hay ninguna prueba exacta que diga que ha pasado no eh por otra parte eh Guaidó toda la oposición culpa a Maduro de de de ser el culpable responsable de de estos fallos en la medida en que las infraestructuras el sistema eléctrico

Voz 0228 39:37 en el mantenimiento

Voz 39 39:39 está en desuso y eso es lo que ha afectado no sólo a la falla sino que sea muy difícil volver a volver a activar el

Voz 1827 39:48 el sistema gracias desde Caracas Javier Lafuente buenos días

Voz 38 39:53 muchas gracias buenas tardes desde Caracas

Voz 1827 39:55 en todavía fuera de nuestro país en en las próximas horas está previsto que llegue a Argelia el presidente Buteflika después del estallido de protestas protestas inéditas en aquel país en contra de su intención de repetir por un quinto mandato Judith Roig

Voz 0159 40:09 según los medios argelinos está previsto que Buteflika aterriza esta tarde en Argel después de dos semanas ingresado en un hospital de Ginebra con dudas evidentes sobre su estado de salud su avión medicalizado se ha desplazado esta misma mañana hacia la ciudad Sue Suiza mientras espera su regreso en Argelia continúan las protestas en contra de la decisión de Buteflika de aspirar a la reelección en el quinto mandato en las elecciones del próximo dieciocho de abril con la presión en las calles en aumento el equipo de Buteflika se ha comprometido a convocar elecciones anticipadas dentro de un año si resulta reelegido incluso han llamado a la oposición a trabajar juntos para Every para terminar con la crisis política en la que está sumida Argelia

Voz 1827 40:47 aquí en España hoy hemos sabido que Carles Puigdemont será el cabeza de cartel de Junts per Cataluña en las próximas elecciones europeas esta es la sorpresa una de las sorpresas que nos deja el consejo nacional extraordinario que ha convocado hoy el P de Cat para hablar de las listas electorales de esta marca Junts per Cataluña es la marca con la que van a presentarse en todas estas C estas electorales que tenemos por delante esto las europeas pero es que al sector más próximo a Carles Puigdemont que es el partido del bloqueo Institut el partidario del del bloqueo institucional se ha impuesto sobre aquellos más moderados sobre aquellos más partidarios del diálogo Radio Barcelona Gemma Miguel bona tarda

Voz 0563 41:23 bona tarda sí ha impuesto sus candidatos la lista de Barcelona al Congreso la encabezará el ex presidente del ANC Jordi Sanchez seguido de la consellera la

Voz 0825 41:33 Laura Borràs la diputada Miriam Nogueras

Voz 0563 41:35 las listas de Tarragona Lleida las encabezan otros dos políticos presos Josep Rull Jordi Turull respectivamente el ex conseller Luis Puig que está en Bruselas es el candidato al Senado ya en Girona el cabeza de lista es el abogado de Puigdemont Jaume Alonso Cué Vilas ante los micrófonos el PDK dice estar satisfecho

Voz 0273 41:55 sí

Voz 0825 42:01 el presidente David Bombay

Voz 0563 42:03 decía hace unos minutos que estas candidaturas transmiten unidad y transversalidad pero la realidad es que esta decisión llega tras semanas de tensión interna en el partido a la espera de lo que pase el veintiocho de abril Pedro Sánchez ya sabe hoy que lo va a tener más difícil para lograr estabilidad con la antigua Convergència Yes que hoy lo decíamos sean impune esto los que apretaron para tumbar los presupuestos del Estado y que ni siquiera hubiesen apoyado la moción de censura que acabó con Sánchez en La Moncloa ahora lo decíais en portada El cabeza de lista de Cataluña a las europeas será el mismo Carles Puigdemont compitiendo por tanto con Oriol Junqueras que encabeza la lista de Esquerra en cuanto se ha hecho público Puigdemont ha escrito en Twitter que es el momento de dar un paso más para internacionalizar el derecho a la autodeterminación desde el corazón de Europa

Voz 1827 42:52 gracias Emma y todavía sobre listas electorales en el Partido Socialista hoy hemos sabido que Magdalena Valerio que es la ministra de Empleo va a ser la número uno en la lista por Guadalajara para las generales Pepu Hernández por ejemplo será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid un independiente una apuesta personal de Pedro Sánchez que se impuso anoche en las primarias y que tiene por delante el reto de tratar de recuperar el Ayuntamiento de la capital en el que los socialistas no gobiernan desde hace treinta años pues Pepu Hernández acaba de estar en

Voz 0825 43:21 en Radio Madrid Isabel Salvador buenas tardes hola buenas tardes y sabe que tiene once semanas por delante para conseguirlo por eso para él lo importante y así lo repite es el equipo no el liderazgo consciente de que acaba de llegar al que es un nuevo campo de juego el de la política el ex seleccionador nacional de baloncesto sesenta y un años en el apuesta personal como decías de Pedro Sánchez cedido el sesenta y cuatro por ciento de los votos de los militantes en unas primarias en las que sólo votaba eso sí la mitad de los militantes por delante cerrar su equipo del que de momento no ha revelado ningún nombre el programa lo importante en el que sitúa como prioridad trabajar contra la desigualdad para él en este momento el principal problema de Madrid antes eso sí de llegar las elecciones municipales y las generales y ahí

Voz 26 44:04 yo he venido aquí a ayudar entonces yo puede ayudar en todos los sentidos se que me han cometido será Madrid pero por supuesto también me gustaría participar en el momento decisivo importantísimo que creo que se está planteando para y sobre todo para las fuerzas progresistas que tenemos que realmente de alguna manera combatir no algunas ideas que pueden llevarnos también a años pasados que no les gustan volver a repetir

Voz 0825 44:27 con Pedro Sánchez ya ha intercambiado algún mensaje no ha hablado eso sí con Manuela Carmena también

Voz 1827 44:32 los partidos elaboran ellos así con una mano las listas electorales mientras que con la otra empiezan a escribir las primeras líneas de los programas de las propuestas programáticas que defenderán en este ciclo electoral que se viene por delante Javier Carrera buenas tardes buenas tardes hemos escuchado alguna de esas propuestas por ejemplo Pedro Sánchez ha defendido hoy una ley de eutanasia

Voz 0887 44:52 si todo pasa por la mayoría que pide Sánchez para gobernar y con la que de darse ha prometido hoy derogar la reforma laboral y un nuevo Estatuto de los Trabajadores y como decías ese reconocimiento a la muerte digna

Voz 1 45:03 qué va a estar encima de la mesa a partir de la próxima legisla

Voz 41 45:06 Tura y este es un anuncio que quiero hacer aquí en A Coruña reconoceremos el derecho a la eutanasia y el derecho a una muerte digna

Voz 0887 45:12 el PP su líder Pablo Casado también comienza a poner propuestas sobre la mesa pero lo hace acusando a Sánchez de no querer debatir con él

Voz 6 45:19 no acepto cara de qué tiene miedo señor Sánchez a debatir de estas cuestiones

Voz 42 45:23 de la lengua de la educación de la familia

Voz 1827 45:25 impuesto de la sanidad de la política interna

Voz 42 45:28 qué tal de la política territorial de qué tiene miedo

Voz 0887 45:31 un debate cara a cara con el que Casado excluye por ejemplo a Unidos Podemos hoy su portavoz Irene Montero pedía movilización votos para la formación morada no conformarse con lo que hay decía para frenar a la derecha

Voz 0273 45:42 que somos el voto más útil

Voz 43 45:45 para frenar a las derechas porque somos el voto más útil para blindar los derechos sociales y eso lo sabe hasta que nunca jamás nos va a votar

Voz 1827 45:55 con una derecha de la que intentaba desmarcarse hoy Albert Rivera

Voz 0887 45:57 acusando a Casado devolverá el pasado pero enarbolando un discurso en el que esa escuchado y mucho el concepto de unidad de España hiela el que el líder de la formación ha propuesto un gran diálogo para abordar los problemas del país quiero

Voz 44 46:08 que hablen los expertos quiero que hablen las empresas quiero que hablen los trabajador quiero que hablemos de España no de los políticos y los partidos políticos Ése es el gran dialogo nacional membranas

Voz 0887 46:18 al igual que añade Rivera su compromiso para frenar en seco dice a los políticos separatista

Voz 1827 46:23 en los últimos días la oposición ha acusado al presidente Sánchez de utilizar el altavoz del Consejo de Ministros para hacer campaña electoral para promocionar su que desde el Gobierno llaman los viernes sociales medidas de importante calado social a las puertas de una campaña esta próxima semana llega la Mesa de la Diputación Parla en la Diputación permanente que es el órgano parlamentario que funciona cuando se disuelven las Cortes llega a esa mesa el informe de los letrados del Congreso sobre si el Gobierno puede seguir utilizando la vía de los decretos ley una vez terminada la legislatura José María Patiño Mirko el ese disipará uno de las dudas introducidas por la oposición respecto a la convalidación y tramitación de los decretos ley

Voz 1 47:00 aprobados por el Gobierno ese día se reunirá la Mesa

Voz 1827 47:04 la Diputación permanente para estudiar las conclusiones de los letrados del Congreso aunque para el portavoz adjunto socialista Rafael Simancas no se trata de la naturaleza de los propios decretos

Voz 45 47:15 los Reales Decretos Leyes se pueden tramitar como proyectos de ley en la Diputación Permanente ciento cincuenta y uno cinco

Voz 1 47:24 el reglamento del Congreso

Voz 45 47:26 los diputados los tiempos depende de los plazos que establezca la propia Diputación permanente para los plazos de enmiendas para la aprobación de los textos claro que es perfectamente factible