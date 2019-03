Hora 14 Fin de Semana (16/03/2019)

Voz 1403 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes los partidos políticos tratan de ofrecer una foto de unidad ante la tensión inevitable que genera la confección de las listas electorales el PP por ejemplo acaba de presentar a todos sus cabezas de cartel para las generales Pablo Casado ha asegurado que nadie queda descolgado aunque con un ochenta por ciento de caras nuevas no queda prácticamente rastro de la era de Mariano Rajoy Adrián Prado buenas tardes queda Roberto buenas tardes y Elena BP asegura que hoy aquí están todos los que son pero no son todos los que están trata así de calmar los ánimos ante el malestar interno que se ha generado en algunos sectores del partido por la ausencia en las listas de nombres por ejemplo el seísmo como Fernández Fernando Martínez Maíllo asegura que todavía quedan por configurar las listas al Senado a las europeas y habla como decías de una renovación tranquila

Voz 3 01:04 lo que intenta más allá de cualquier análisis e interpretación que se puede hacer a la opinión pública lo que se presenta es un equipo orgulloso de su pasado con una renovación tranquila que llega al ochenta por ciento de los cabezas de lista

Voz 1827 01:23 casado ha apelado a la unidad del partido ante un momento transcendental y ha acusado a la oposición de hacer una política mediocre y falsa Mariano lo había queda una semana para completar las listas de orales y hoy hemos conocido el nombre que va a acompañar a Albert Rivera en la lista de Madrid se llama Marcos de Quintos da el salto a la política después de treinta y seis años al frente de Coca Cola

Voz 0107 01:41 dar el paso es complicado porque significa un sacrificio en los ingresos también significa una gran exposición significa acabar siendo diana de mucha gente y algunos de ellos no demasiada buena gente

Voz 1827 01:53 más de quinientos agentes de la Policía Nacional van a vigilar esta tarde la manifestación convocada en Madrid por distintos grupos independentistas catalanes Sara selva

Voz 1510 02:01 sí más de trescientos agentes de los antidisturbios miembros de unidades de intervención policial y de Unidades de Prevención y Reacción un dispositivo habitual y proporcional dicen desde la policía en manifestaciones de este tipo las organizaciones convocantes prevén que vayan unas cincuenta mil personas la marcha empieza a las seis en Atocha

Voz 1628 02:16 el recorrerá el Paseo del Prado hasta Cibeles con el lema

Voz 1510 02:19 la autodeterminación no es delito a partir de los dos

Voz 1827 02:21 ya buscaremos también las primeras reacciones a la decisión del Tribunal Supremo sobre la política de trasvases anulado parte del Plan Hidrológico del Tajo porque no establecía un caudal mínimo a partir del cual no se pudiera sacar agua de este río ser Toledo Cristina López Huerta

Voz 0127 02:58 hora para garantizar de manera prioritaria las

Voz 0441 03:01 necesidades de esta cuenca si tienen previsto acercarse

Voz 1827 03:03 al centro de Madrid sepan que desde hoy empezará a multar se con hasta noventa euros a todos aquellos que entren en esta área restringida que se llama Madrid Central sin autorización supuesto autor del atentado ayer contra una mezquita en Nueva Zelanda ya está en la cárcel el juez lo ha enviado a prisión esta madrugada después de tomar declaración a Brenton Tárraga un supremacía hasta blanco que incluso ha sonreído a la prensa que lo esperaba a la puerta del tribunal José Luis García

Voz 1061 03:34 eh anuncia cambios por ejemplo la prohibición de la venta de armas semiautomáticas como la utilizada ayer por el atentado en el que mató a cuarenta y nueve personas la primera ministra y dice que el país se pregunta cómo puede haber circulando armas modificadas como las empleadas por este supremacía blanco australiano que ha sido enviado a orden anuncia más cambios en un país con una legislación laxa en cuanto al control de armas pero con una tasa de homicidios

Voz 1827 03:58 Caja atentos hoy a Nicaragua la oposición mantiene allí la protesta contra el régimen de Daniel Ortega aunque está prohibida por la policía Irene Dorta

Voz 1628 04:05 protesta convocada para pedir la excarcelación de más de sesenta seiscientas personas al régimen Daniel Ortega mantiene preso si la diversión no se produce la oposición amenaza con abandonar el diálogo para resolver la crisis que vive el país cincuenta personas fueron puestas en libertad este viernes

Voz 4 04:21 Aguirre seguirá en la calle entre gritos de Viva Nicaragua libre

Voz 1827 04:27 los titulares del deporte Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 1621 04:31 ahora Roberto tenemos fútbol en Primera en directo Huesca Alavés desvelar coraje y Fernández ha comenzado la segunda mitad

Voz 1264 04:38 tardes ha comenzado hace un minuto y medio en la segunda parte del partido que está empatado a uno entre el Huesca y el Deportivo Alavés han pasado muchas cosas en la primera parte gol de Jonathan Calleri de penalti en el minuto once penalti el que ha intervenido el bar ya empatado tres minutos después el chivo y Ávila con otro penalti a partir de ahí nadie domina claramente nadie tiene ocasiones muy claras el personal muy molesto buenas actuaciones arbitrales dos de la segunda parte el Alcoraz Huesca uno Deportivo Alavés uno

Voz 1621 05:03 gracias que y para esta tarde tres partidos a las cuatro y cuarto reestreno decía en el banquillo blanco el Real Madrid en el Bernabéu al Celta a las seis y media un clásico del fútbol español Athletic Atlético de Madrid y a las nueve menos cuarto Leganés Girona hoy

Voz 4 05:37 qué tal muy buenas tardes al español para que el entre la cabeza tiene que pagar por ello vía sanción

Voz 1827 05:43 me parece muy caro la verdad es que te multen siempre parece

Voz 0825 05:46 más

Voz 6 05:47 esto es lo único que que

Voz 1264 05:50 los ciudadanos por desgracia nos nos damos eso pero es hacer reflexionar

Voz 0825 05:53 cuando nos tocan el bolsillo del bolsillo se lo tocarán con noventa euros y atraviesa Madrid Central sin poder hacerlo después de casi cuatro meses en pruebas a partir de hoy las multas serán efectivas parece que ya se empieza a notar en las calles del centro serán menos coches sobre todo por Gran Vía M

Voz 1907 06:10 aludida sí sí se nota mucho eh eh yo vengo aquí como una vez

Voz 7 06:16 al mes dos veces al mes desde que pusiera central sigues a Marta mejor y luego su madre su madre era Latina aquellos donde sí que pasa a veces también se nota eh hay menos coches parados hay menos ruidos que yo creo que se nota

Voz 0825 06:33 en este Hora catorce recordaremos las claves de la medida para los más despistados que todavía son muchos

Voz 0900 06:39 yo es en algún pueblo de alrededores pues creo que iban a

Voz 1907 06:42 todo más o menos era en mayo Martos mayo más que en mayo

Voz 0825 06:49 en este Hora catorce recordaremos las principales claves como decimos en para que la multa no llega a su buzón una medida impopular apenas dos meses para las elecciones autonómicas y municipales según ha reconocido Paz Valiente la coordinadora de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid que esta mañana pasaba por A vivir por el programa A Vivir Madrid pero a pesar de todo cree se sabrá valorar

Voz 0818 07:11 yo creo que que todos aquellos que hemos apoyado el que si adopte medidas el que se hable de la contaminación el que se conozca que es un problema pues muchísima gente estamos agradecidos aquí haya habido

Voz 0825 07:21 gobierno valiente que haya adoptado medidas que en principio

Voz 0818 07:24 yo pues no son populares para el cien por cien de la población yo creo que eso la gente también lo reconoce pues valentía que congruencia

Voz 4 07:31 entre lo que predican y lo que hace no

Voz 1510 08:30 dos personas han muerto esta noche en dos accidentes mortales en el primero un motorista de cuarenta años ha fallecido al caer la moto en la M cincuenta a la altura de Boadilla del Monte pasadas las dos y media de la madrugada apenas una hora después lados a la altura de Alcalá de Henares otro hombre de unos cincuenta años han muerto al volcar su coche en una colisión por alcance en el que se han visto implicados tres vehículos

Voz 0825 08:49 menos agua para trasvasar el tribunal

Voz 1510 08:51 premio anulado varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo porque no fija caudales ecológicos en Aranjuez en Toledo en Talavera de la Reina el recurso ante el Supremo fue interpuesto en dos mil dieciséis por la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche

Voz 0825 09:04 nuevos paros parciales en el Metro de Madrid

Voz 1510 09:06 el sindicato de maquinistas de metro con ha convocado nuevos paros desde las dieciséis hasta las diecisiete de esta tarde en las líneas pares los servicios mínimos serán del sesenta y tres por ciento y denuncian falta de maquinistas aglomeraciones falta de seguridad mala gestión en el caso del amianto y ocultación de información

Voz 0825 09:22 del deporte Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 1621 09:24 tardes hoy tenemos el debut de Zidane en el banquillo blanco desde las cuatro y cuarto en el Bernabéu Real Madrid Celta de Vigo también juegan Atlético de Madrid que visita al Athletic a las seis y media y el Leganés que recibe al Girona a las nueve menos cuarto

Voz 0825 09:35 gracias Gonzalo y todavía en portada una propuesta para este fin de semana porque Madrid celebra mañana domingo la Media Maratón Universitaria por los quince mil menores que necesitan una familia de acogida todavía están a tiempo de participar

Voz 4 09:48 Sonia Ballesteros es una realidad desconocida por casi todos quince mil niños en este país viven en instituciones la sociedad no sabe que esto esto son consideramos que son niños invisibles una vez que and son tutelados paso las residencias y ahí se quedan

Voz 1913 10:03 para visibilizar a esos menores en Madrid se corre la carrera para todos la Media Maratón Universitaria que este año saca esos niños a la calle en cada uno de los dorsales figurará el nombre la edad y el tiempo que ese niño lleva en una institución hay además un dorsal cero que sepuede descargar por tres euros en Si tú no sacas punto es algunos ya lo han hecho

Voz 8 10:23 yo lo que es correr correr no podré porque tengo una horquilla

Voz 1827 10:26 ante fastidiada pero mi dorsal

Voz 8 10:28 ya lo descarga soy Martín Fiz

Voz 4 10:31 donde el mundo de maratón ya sabía que el futuro son nuestros ríos hay más de quince mil niños en residencias

Voz 1913 10:38 la idea es que esos dorsales cero sin priman para ponerlos en lugares visibles una carpeta la mesa del despacho una camiseta de deporte irse visibilizar esos niños el dinero recaudado se destina a campañas para que la sociedad conozca esta realidad aparezcan nuevas familias de acogida

Voz 0825 10:54 gracias Sonia hay todavía están a tiempo de participar vamos a conocer también a esta hora las dos y once minutos de la tarde cómo se circula por las carreteras de la Comunidad Dirección General de Tráfico Nerea Fernández buenas tardes

Voz 0311 11:05 buenas tardes a esta hora complicaciones de salida de Madrid por la A tres en Rivas leves retenciones también de entrada podrá uno en Alcobendas por la A5 en Campamento hoy por la A6 en Majadahonda y El Plantío además dificultades en la incorporación a la A6 desde la M cincuenta

Voz 0825 11:21 gracias DGT luce el sol suben las temperaturas y de qué manera aseguró que ya lo habrán notado hoy la previsión nos dice que las máximas van a alcanzar e incluso superar los veinticinco grados en buena parte de la Comunidad de Madrid a esta hora de momento en el centro el termómetro marca veintidós grados

Voz 0825 13:50 se acabó el tiempo de prueba Madrid Central se pone en marcha a pleno rendimiento y lo decimos así porque desde hoy y si entra dentro del perímetro que lo delimita sin poder hacerlo cuente con que la multa le llegará en apenas cuatro semanas noventa euros por lo que durante toda la mañana ha podido comprobar nuestro compañero Enrique García parece que se nota vamos a buscar a esta hora ya esa fotografía la encontramos en Alberto Aguilera un lugar que delimita en este caso por el norte Madrid Central y lo vemos Enrique Conesa doble línea discontinua de color rojo en Enrique García buenas tardes

Voz 0900 14:25 buenas tardes Isabel si esa sucesión de líneas junto a las cámaras y las señales delimitan informan del acceso a Madrid Central el recorrido durante la mañana algunos de los accesos y es cierto que todos los vehículos privados que entraban en este área tenían bien

Voz 1827 14:38 visible algunas de las etiquetas medios han medioambiental

Voz 0900 14:40 es en sus vehículos no he visto agentes de Movilidad controlando las entradas sin muchas cámaras hay un total de ciento quince captando las matrículas decía que estoy en la calle Alberto Aguilera y quizás la imagen hasta ahora aquí resume lo que es ya la foto de las calles fronterizas con Madrid centrales que bueno basta echar un vistazo para comprobar el contraste entre Alberto Aguilera con una presencia anormal cotidiana de vehículos un sábado por la tarde frente a bueno la tranquilidad de las calles adyacentes ya dentro de Madrid Central por ejemplo a unos metros de donde estoy puedo ver la calle del Conde Duque con una presencia muy Info

Voz 1621 15:12 prior de vehículos con algún espacio incluso libre

Voz 0900 15:14 estacionar y apenas ruido de coches el sonido es muy diferente es el de las terrazas y los grupos de personas en este caso en la puerta de los bares tomando un vermú

Voz 0127 15:25 gracias Enrique bueno ahora sí que sí vamos ya por lo tanto con toda la información práctica Virginia Sarmiento muy buenas tardes qué tal buenas tardes lo primero cuál es el área de restricción que calles la delimitan Madrid Central son cuatrocientas setenta y dos hectáreas que incluyen las cuatro áreas de prioridad residencial que ya existían en el barrio de Las Letras cortes embajadores y opera sumando otras dos zonas los barrios de Justicia verdad la delimitación del área son las rondas y bulevares Alberto Aguilera Glorieta de Bilbao Alonso Martínez Colón Recoletos Paseo del Prado Ronda de Atocha Ronda de Toledo Ronda de Segovia calle Bailén plaza de España hay princesa pero tranquilos hay señales ya hay hasta una línea roja que cubre todo el perímetro y quiénes pueden acceder de qué manera pueden hacerlo desde luego los residentes las personas con movilidad reducida y los servicios de seguridad y emergencias pero la clave general estén las etiquetas medioambientales que todavía pueden adquirirse por cinco euros en las oficinas de Correos podrán circular y estacionar sin restricciones en la zona ser los vehículos con etiqueta cero emisiones los seco podrán entrar y estacionar en horario regulado un máximo de dos horas los de etiqueta CEI ve sólo pueden estacionar en párkings de uso público garaje privado o la plaza reservada de un hotel en el caso de las motos también es necesaria la etiqueta las TVE podrán acceder de siete de la mañana a diez de la noche a no ser que estación o en un parque sin etiqueta no podrá acceder ningún vehículo tanto si no la tiene por ser demasiado antiguo o por no haber adquirido

Voz 0825 16:48 pero hay excepciones a todas estas reglas cuáles

Voz 0127 16:50 on podrán acceder en horario restringido los alumnos de los centros escolares trabajadores nocturnos vehículos industriales de suministro repartidores camiones de mudanza o coches fúnebres por ejemplo también tienen permiso especial los vehículos de limpieza taxis WC coches motos de alquiler autobuses públicos vehículos con matrícula extranjera o diplomática

Voz 0825 17:10 dentro de esas excepciones Virginia están también las invitaciones como funcionen en este caso

Voz 0127 17:15 los residentes tienen que darse de alta en la base de datos de Madrid Central para tramitar las van a tener hasta veinte invitaciones al mes para familiares amigos independientemente de la etiqueta incluso si no la tienen aunque en este caso sólo hasta final de año son accesos válidos para

Voz 0825 17:28 desde que se anunció Madrid Central hemos escuchado críticas quejas de comerciantes y negocios del centro al final como lo pueden hacer ellos

Voz 0127 17:37 pues van a poder acceder también siempre con etiqueta si aparcar en un parking o en una plaza privada de garaje también cuentan con veinte invitaciones al mes para clientes o proveedores

Voz 0825 17:47 bueno algo a tener en cuenta eso sí si queremos cruzar Madrid Central sin aparcar

Voz 0127 17:52 mejor no hacerlo Isabel la multa de noventa euros reducida a cuarenta y cinco por pronto pago el Ayuntamiento además ha instalado ciento quince cámaras en el

Voz 1621 17:59 perímetro para controlar entradas y salidas cotejando

Voz 0127 18:02 matrículas se instalarán también pantallas para saber si hay plazas disponibles en los párkings públicos pero a partir de mayo mientras se pueden reservar ya en las aplicaciones para móvil gracias Virginia adiós

Voz 0825 18:12 Paz Valiente coordinadora de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha pasado hoy por el programa A Vivir Madrid tiene este caso insiste el objetivo de Madrid Central no es otro que reducir el tráfico de paso menos emisiones menos contaminación

Voz 0818 18:27 lo que Madrid Central corta el tráfico de paso fundamentalmente es decir Madrid Central no va contra los viajes que tienen origen y destino Madrid Central no me lo que impide es que si atraviese en Madrid Central y eso es lo que quita muchísimo tráfico y además el concepto de zonas de bajas emisiones añade que los viajes que sí que tienen origen y destino en el centro se hagan con vehículos fundamentalmente vehículos con clasificación ambiental eso no quiere decir que de momento tengan que exhibir etiqueta en el parabrisas y lo que en la clasificación ambiental de su vehículo es decir lo que su vehículo contamina

Voz 1827 18:58 sea de las dos tipos de C eco o cero

Voz 0825 19:02 no cree que la medida pase factura electoral porque asegura los votantes también saben valorar la valentía ya en la toma de decisiones y que en política también se haga lo que se dice que se va a hacer la plataforma AVE todos por Madrid Central pone en marcha en la campaña Haz latir el corazón de Madrid para frenar dicen la fuga de clientes una fuga que de momento no se ha notado no se ha dejado notar en los hoteles del interior de Madrid Central en los que hemos estado hemos recorrido alguno de ellos algunos ejemplos por ejemplo muy cerca de Gran Vía

Voz 17 19:31 si tienes sí que nos pregunta que les informamos bien se puede acceder con el coche en el centro si necesitan una autorización del hotel como a adquieren ellos su propia tarjeta ambiental de hecho hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe esa posibilidad Ellos vienen directamente preguntando que si les podemos autorizar para entrar con su coche aquí en el centro higos todos los decíais que no que no tenemos ninguna autorización disponía este caso

Voz 18 19:57 tarjeta medioambiental y depende de la tarjeta de la pegatina que les den pueden o no pueden les informamos sin más les remitimos a la página de la Dirección General de Tráfico que elimine toda la información el Madrid Central no les está afectando para tener menos reservas simplemente tenemos que ponernos al día con esa información para dársela a los huéspedes pero nada más como todo el mundo vienen poquito de fuera nos llaman somos el primer contacto con Madrid pues les informamos y ya está

Voz 1907 20:22 no ha habido gente que ha anulado el venir a centro no

Voz 18 20:25 no no no de hecho hay gente que ha venido con coches que no pueden entrar en el centro la han dejado en la zona donde sí pueden ya han entrado en transporte público o en taxi una vida a nadie que haya deja de venir la bestia

Voz 17 20:38 la mayoría de las veces ellos piensan que el hotel da una autorización o que tienen que ver con la reserva para que les dejen entrar pero no les lleva a preguntarse había barreras en la calle para acceder como lo controlan con barreras como barreras

Voz 0825 20:53 los y las que tendrán que pasar horas que pasan en este caso si quieren acceder a uno de los garajes públicos del centro que están dentro de esa almendra dentro de ese Madrid Central y aquí la falta de datos que no facilitan se quedan dicen más bien en sensaciones muy mal

Voz 19 21:09 vacío humano hablamos comparado con otros días y no sé si a partir del martes yo qué sé la gente tiene un poco de miedo si Boys boys y me han multas y no me multan paso por donde pasos pero vamos sí que se nota pedir información sí que piden pero estamos que menos gente pero

Voz 1907 21:24 por cifras por datos no sé ahora mismo este partido cuántas plazas y cuarenta y cuatro

Voz 20 21:31 el rotación que puede vivir en van y vienen

Voz 19 21:35 somos rotación pero vamos que es que se notan más tristeza no sé por qué

Voz 1907 21:39 bebé lleno de ahora mismo lo estoy viendo ya no

Voz 19 21:42 sí no si se nota más tristeza no sé por qué estamos acostumbrados a que además movimientos por las calles no que se más tristeza no sabe si te vais bien si te va mal no lo sabes

Voz 1827 21:56 el madrileño del español pero madrileño

Voz 21 21:59 en concreto lo de intentar aparcada en la puerta de dónde va Le gusta aunque sea prácticamente imposible pero le gusta por lo menos intentarlo

Voz 17 22:07 es entonces la mentalidad sí creo que sí

Voz 21 22:11 lo aparcó en ocu a las afueras vengo en coche y ahora cojo mi en bicicleta que a mí no me importa me encantaría que todo mundo moviera él en bicicleta pero todo tiene que tener un sentido

Voz 0825 22:57 dos y veintitrés minutos de la tarde más allá de Madrid Central en fin de semana cargado de actos políticos Carolina Gómez muy buenas tardes y buenas tardes vamos por partes empezando por el que acaba de finalizar en el Teatro Goya a Pedro Sánchez arropando a sus dos candidatos a Ángel Gabilondo a la Comunidad de Madrid ya a Pepu Hernández a la capital

Voz 0818 23:15 sí mitin del presidente del Gobierno en Madrid junto con su etiqueta independientes Ángel Gabilondo y Pepu Hernández que va a competir contra Carmena por la alcaldía

Voz 22 23:21 de la ciudad yo no quiero hacer más Madrid yo lo que quiero es hacer un mejor Madrid Madrid es más no porque lo digan algunos en nombre de su formación política Madrid es más no porque quede bien como eslogan de campaña Madrid es más simplemente porque la gente de esta ciudad lleva años estando muy por encima de los gobiernos que le han tocado soporta era el primer muy ponen de el ex

Voz 0818 23:42 Acciona dos de baloncesto tras su confirmación como candidato la semana pasada en las primarias le daba la bienvenida Ángel Gabilondo el candidato del PSOE a la Comunidad que defendía una manera distinta de hacer política

Voz 23 23:51 no esperen de mí Niza vascas niña lo cierto no los hacen la mejor manera de cambiar la forma de gobernar de Madrid es cambiar el Gobierno de Madrid

Voz 0818 24:02 es evidente del Gobierno Pedro Sánchez ha dicho que otro Madrid es posible igual que otra España es posible y ha prometido que si siguen

Voz 0825 24:08 en en Moncloa pondrán en marcha un plan de Cercanías para la Comunidad no han sido el único acto electoral porque Manuela Carmena Íñigo Errejón han presentado también a los que formarán parte de la candidatura de Madrid de las candidaturas de Madrid cargada según decían de independientes Carolina

Voz 0818 24:23 primer acto electoral con los candidatos de Más Madrid antes de las elecciones en las que Carmena aspira a revalidar y Errejón a conquistar la presidencia de la Comunidad de Madrid tras el divorcio con Podemos la alcaldesa ha defendido la apuesta por los candidatos independientes al margen de los partidos políticos

Voz 24 24:38 queremos de verdad llenar el Ayuntamiento de Madrid de la vida civil de la vida cotidiana de la vida de todos los días no porque sabemos que es lo que necesita al Ayuntamiento porque el Ayuntamiento fundamentalmente servicio es estar al servicio de todos los madrileños eso necesitamos esos perfiles no

Voz 0818 24:58 Errejón también ha defendido esa candidatura de independientes dice que se muestra muy orgulloso de la lista que ha presentado las primarias con los mejores asegura que son gente con trayectoria conocimiento y talento por encima de las siglas ha hecho además un llamamiento a la movilización para combatir el discurso de la derecha esa gente tiene

Voz 25 25:15 que acudir a las urnas hay que movilizarse en nuestros barrios hay que movilizarse nuestros pueblos hay que movilizarse en el sur de Madrid porque queremos que Manuela siga al frente del Ayuntamiento de Madrid y porque queremos una Comunidad de Madrid que lugar de al servicio de los ladrones y de los privilegiados esté al servicio de los madrileños

Voz 0818 25:31 Errejón Carmena confirman ese salto adelante a pesar de que la falta de acuerdo con Podemos e Izquierda Unida puede diezmar las opciones de la izquierda en las

Voz 0825 25:37 son unas gracias Carolina además como les contábamos al inicio de este informativo las listas electorales que nos dejan hoy otros dos nombres propios el de David Pérez número dos del PP a la Comunidad de Madrid que hoy se ha confirmado no va a optar a la reelección como alcalde de Alcorcón en su lugar el que ha sido su mano derecha en esta legislatura teniente de alcalde Ana Gómez y en Ciudadanos el ex vicepresidente global de Coca Cola Marcos de Quinto que ha sido presentado también esta mañana por ciudadanos como número dos por Madrid para las elecciones generales del veintiocho de abril enseguida vamos con el deporte pero antes les contamos también noticia que hemos conocido hoy el Tribunal Supremo ha decidido anular el Plan Hidrológico del Tajo porque dice no fija caudales ecológicos a su paso por Aranjuez en Toledo tampoco en Talavera de la Reina ser Toledo Cristina López Huerta

Voz 0441 26:28 el alto tribunal considera que el plan incumple lo establecido por la propia Confederación que fijó en su día caudales ecológicos de diez con ocho metros cúbicos por segundo en Aranjuez catorce con diez en Toledo quince con nueve en Talavera sólo fija el mínimo legal seis metros cúbicos por segundo a su paso por la Comunidad de Madrid algo que si incumple de forma reiterada lo que repercute en la degradación ambiental del río su cauce y su Rivera como defendían las entidades demandantes Miguel Ángel Sánchez portavoz de la Plataforma en Defensa del Tajo

Voz 27 26:55 el Tribunal Supremo dice que el Gobierno de España ha incumplido la ley al no fijar caudales ecológicos en Toledo Talavera de la Reina y Aranjuez es una sentencia histórica porque viene a cambiar radicalmente la gestión de del Tajo y obliga a una gestión completamente diferente

Voz 0441 27:11 la sentencia también tendrá repercusión directa en los trasvases cuyo volumen habrá que adaptar ya que las necesidades de la cuenca del Tajo se anteponen las derivaciones al Levante así que habrá que aumentar el umbral mínimo no trasvasable actualmente en los cuatrocientos hectómetros cúbicos

Voz 1621 28:15 hola de nuevo Isabel pues mira los tres partidos de esta tarde habrá equipos madrileños tendremos el debut de Zidane en el banquillo blanco y lo hará en casa desde las cuatro y cuarto el Real Madrid Celta de Vigo muy necesitado también tendremos un clásico del fútbol español el Atlético de Madrid visita San Mamés a las seis y media para medirse al Athletic Club y el Leganés recibe al Girona a las nueve es cuarto el Getafe visitará mañana al Valencia en un duelo vital en la lucha por Europa además un apunte de la Liga Iberdrola mañana a la una del mediodía se jugará el mejor partido que se puede ver el fútbol femenino español Atlético de Madrid Barcelona primera primeras contra segunda que se jugara en un Wanda Metropolitano que ha colgado el cartel de no hay billetes este encuentro podría batir el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino tenemos baloncesto el Fuenlabrada recibe a las ocho y media a uno de los mejores equipos de la Liga Endesa al Valencia Basket dos madrileños necesitan ganar para alejarse de los puestos de descenso también para ver al Madrid habrá que esperar hasta mañana que recibe a las doce y media al Manresa y un apunte de voleibol en la Superliga femenina tendremos derbi madrileño el Club Voleibol Madrid recibe al Alcobendas en el Estadio Vallehermoso

Voz 0825 29:17 gracias Gonzalo nos vamos a pesar

Voz 1907 29:20 lo que pasa

Voz 0825 29:25 ya hacemos con colectivo Panamera que actúan esta noche en la sala Joy así con ellos llegamos a las dos y media de la tarde continúa la información Hora catorce como siempre aquí en la Ser o el sábado

Voz 29 29:35 a olvidar de que entre tanta pues son mías el sol Porto que era lo único cuál

Voz 1 30:02 son las dos y media la una y media

Voz 1827 30:04 Canarias hola de nuevo muy buenas tardes los partidos tratan de coser las costuras que suelen romperse al confeccionar las listas electorales lo ha hecho por ejemplo esta tarde Pablo Casado después de renovar a casi todos los cabezas de cartel en el PP sin dejar rastro del marianismo

Voz 3 30:35 lo que hoy se presenta es un equipo orgulloso de su pasado con una renovación tranquila que llega al ochenta por ciento de los cabezas de lista

Voz 1827 30:43 enseguida les contamos también cómo quedan las listas en Ciudadanos será mañana cuando el Comité Federal del PSOE ratifique los nombres elegidos por Sánchez que mientras tanto centra su campaña en llamar a la participación recordando la manifestación de PP Ciudadanos y Vox en en Colón

Voz 23 30:57 me lo que tenemos que hablar es de la España que queremos y la España que queremos es una España que tiene muchas plazas no solamente en la plaza de Colón

Voz 1827 31:07 pues a Madrid vienen hoy a manifestarse miles de independentistas catalanes Almudena López sino buenas tardes buenas tardes manifestación convocada por organizaciones independentistas a favor de la autodeterminación más de quinientos policías están desplegados para garantizar la seguridad de la protesta amenazada por grupos ultras y acabamos de conocer hace sólo unos minutos la detención en Madrid de un miembro de la Asamblea Nacional Catalana había uno de judicial contra él por no haberse presentado la semana pasada ante un juzgado de Girona donde estaba citado como investigado por unas acciones de los llamados ceder fuera de nuestro país continúa en Nueva Zelanda la investigación del ataque de un supremacía hasta ayer contra dos mezquitas esta madrugada lo han enviado a prisión provisional acusado del asesinato de cuarenta y nueve personas

Voz 30 31:55 a su juicio en Nueva Zelanda se pregunta cómo alguien puede tener armas de este tipo uno de los puntos que abordamos es que las armas utilizadas estaban aparentemente modificadas ese es uno de los desafíos a los que se ha enfrentado a la policía y ese es un desafío que afrontaremos para cambiar nuestra si tu

Voz 1827 32:15 el agua retoma las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y la movilización social se extiende también a Venezuela partidarios de Nicolás Maduro de Juan Guaidó vuelven a medir sus fuerzas esta tarde en las calles del país sábado dieciséis de marzo con temperaturas muy altas aquí en España hasta diez grados por encima de lo normal para estas fechas hasta hoy no llegan también los ecos de la movilización de jóvenes de todo el mundo para reclamar a sus gobiernos medidas contra el cambio climático

Voz 6 32:38 mira yo me voy a hacer mayor yo quiero tener hijos y quiero que mis hijos vivan y a este paso no voy a poder hacerme mayor

Voz 31 32:43 pues la primera generación que está bien de verdad

Voz 7 32:46 climático hicimos algo que sí que es verdad que nosotros no

Voz 1827 32:49 bajas tienes de Hora catorce vamos a repasar qué medidas para combatir la emisión de gases contaminantes se han puesto en marcha en distintos puntos de España por ejemplo en Madrid desde hoy los conductores que circulen sin autorización por el centro serán multados con hasta noventa euros de multa y sobre otro de los motivos de disputa política la falta de agua el Tribunal Supremo ha anulado parte del Plan Hidrológico del Tajo porque no establece un caudal mínimo a partir del cual no se pueda sacar ángulos muertos por enfermedad renal crónica en España han crecido un treinta por ciento en los últimos diez año en parte porque uno de cada cuatro enfermos entera de que su riñón ya no funciona cuando prácticamente ya no funcionan Lourdes Martínez es experta en urología de la sociedad de Atención Primaria

Voz 32 33:28 y ahí es donde atención primaria sí que tiene una responsabilidad porque nuestros pacientes antes o después vienen por la consulta no van a venir porque tienen enfermedad renal crónica vienen por otras causas ya lo hemos en esos momentos tenemos que aprovechar para sí tienen riesgo solicitarles una analítica a hacer algo esto es muy difícil para nosotros por la escasez de tiempo en las consultas

Voz 1827 33:54 y en los deportes esta tarde estaremos pendientes del estreno del reestreno mejor dicho de Zidane en el banquillo del Madrid a Gonzalo con un hasta

Voz 1621 34:00 buenas tardes Roberto y lo hará en casa en el Bernabéu desde las cuatro y cuarto el Real Madrid reciben Celta Vigo muy necesitado veremos el primer once de Zidane a ver con quién empieza contando el francés además tenemos fútbol en directo Huesca ya Alavés emiten ahora mismo en el Alcoraz minuto setenta y seis de juego empate a uno u también tenemos un clásico del fútbol español desde San Mamés Athletic Atlético de Madrid el Cholo llega muy cuestionado tras esa eliminación europea ante la Juventus hiel entiende que se le cuestione

Voz 33 34:27 eh cuestionamiento como entrenador está puesto diariamente no soy de la persona que piensa eh no tengo nada que demostrar porque ya demuestre

Voz 1621 34:36 el último partido del día el Leganés recibe al Girona en Butarque a las nueve menos cuarto además Nadal jugará esta noche las semis de Indian Wells ante Federer lo contaremos todo en Carrusel deportivo es de las tres en todas las emisoras FM aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo

Voz 3 36:30 lo que uso intenta más allá de cualquier análisis interpretación que se puede hacer en la opinión pública lo que hoy se presenta es un equipo orgulloso de su pasado

Voz 34 36:42 con una renovación tranquila

Voz 3 36:45 que llega al ochenta por ciento de los cabezas de lista

Voz 1827 36:48 habrá que esperar por tanto a las listas del Senado y también a las listas europeas el líder del PP ha vuelto a insistir en que estamos en un momento trascendental en el que está en juego la continuidad de nuestra etapa democrática tal y como la conocemos en el que el resto de partidos están jugando sucio

Voz 3 37:02 en la era de la transparencia política de la regeneración que tantos pregonaba que vemos que acaban en pucherazos hay que acaba en apelaciones al transfuguismo eso es lo que se nos recomienda decir exactamente la política a la que yo he venido a combatir y la que yo soy presidente el Partido Popular

Voz 35 37:18 para erradicar esa política mediocre falsario inútil para la

Voz 1827 37:24 críticas también al gobierno Roberto al que acusa de fomentar las Flick News contra el Partido Popular y de seguir estando rendido a los independentistas el mejor ejemplo ha dicho la manifestación de esta tarde en Madrid a favor de la autodeterminación ah gracias Adrian esto en el PP en el PSOE el cierre de filas llegará mañana cuando el partido celebra un Comité federal para ratificar a todos los nombres elegidos por Pedro Sánchez nombres que no coinciden con los que quería por ejemplo en Andalucía Susana Díaz la secretaria general del PSOE andaluz acaba de referirse ahora mismo este asunto

Voz 36 37:51 el lógico también que el secretario general quiera contar con personas de de su equipo de su trabajo y todo eso al final tendrá un buen resultado para lo que a mi me importa de mí me importa que que el lunes vaya los compañero compañera que vayan en la lista yo me voy al pellejo volvió a deja la piel y me vio batir el cobre para que lo que pasa en Andalucía que según tendrá derecho a la extrema derecha desalojando el PSOE cuando ganó las elecciones no se repitan España

Voz 1827 38:14 en Ciudadanos van completando por su parte la foto de familia con la que pretenden concurrir a las elecciones generales hoy hemos conocido el nombre que va a acompañar Albert Rivera como número dos por Madrid se llama Marcos de Quinto da el salto a la política después de treinta y seis años en la empresa privada en Coca Cola Óscar García qué tal buenas hola Roberto qué tal buenas tardes y Rivera elige a un hombre como número dos en su lista de Madrid un fichaje de la sociedad civil del mundo empresarial Marcos de Quinto empezó de cero en Coca Cola y llegó a ser tras cuatro décadas su número dos mundial dice que el salto a la política es muy complicado pero que lo da por arrimar el hombro recomienda hacerlo a otros profesionales

Voz 0107 38:50 yo he dado el paso yo animo a muchos profesionales en este país que lo den que entren en la política sea el partido que sea pero que entren porque va a ser bueno para el país

Voz 1827 39:01 el presidente de Ciudadanos dice que cuenta con él como un posible ministro de Industria y Empresa Alves Ribó era ha vuelto a arremeter duramente contra Pedro Sánchez

Voz 37 39:09 el gran logro de Sánchez de la gran obsesión de Sánchez de estos nueve meses ha sido por un lado el Falcon otro los huesos de Franco son los dos éxitos los dos hits del Gobierno de Sánchez

Voz 1827 39:21 y sobre la manifestación independentista de esta tarde Rivera ha querido rendir homenaje a guardias civiles policías fiscales jueces a los que dice esta tarde les van a manchar su imagen España es lo que es hoy gracias a ellos por defender la Constitución ha dicho el presidente de Ciudadanos C's que trata de cerrar la crisis política abierta por el supuesto fraude en las primarias de Castilla y León el secretario de Organización de este partido José Manuel Villegas salió el otro día defender la transparencia de un sistema de votación que en realidad no sabemos muy bien cómo funciona Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 39:51 qué tal buenas tardes el partido no ha ofrecido información detallada y precisa sobre el sistema de votación la SER ha intentado recabar la opinión de su responsable pero de momento ha declinado su intervención sí confirman fuentes del partido que en dos mil dieciocho cesaron su actividad con la empresa que lo gestionaba desde entonces aseguran es el propio partido el que se encarga un sistema que sí dispone del sellado de tiempo un servicio que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ofrece a cualquier empresa para marcar con fecha y hora sus transacciones en este caso

Voz 1827 40:20 en votos el organismo sin embargo confirma

Voz 0866 40:23 la Cadena SER que no se encarga de validar esos votos de certificar el recuento ni del control del censo de hecho remarcan ni siquiera disponen de un sistema de votación electrónica como tal

Voz 1827 40:33 entonces qué ha podido pasar Javier qué explicación dan a que fallara este sistema

Voz 0866 40:37 es difícil saberlo sin conocer el mecanismo así pero según explica Pedro Chacón responsable de sistemas expertos en votaciones electrónicas el hecho de que el proceso sea gestionado desde dentro de la formación no ayuda a la transparencia

Voz 38 40:49 tienes conocimiento mediante algún algún profesional informático pues puede hacer perfectamente a esa frase datos manitas

Voz 39 40:58 hablar las manejarlas un desarrollo

Voz 0866 41:00 el propio según el experto en ciberseguridad ni puede tener vulnerabilidades

Voz 39 41:05 suplantando la identidad otro afiliado juicio está en otra

Voz 40 41:07 acción o afinando varios votos a un afiliado

Voz 0866 41:10 dos posibilidades que expliquen las irregularidades

Voz 40 41:13 no ya tratado de una una habría que alguien haya descubierto y pueda aprovechar la otra opción evidentemente es que alguien con acceso a ese sistema de las tablas en la base auto pudiese manipularla intencionadamente

Voz 0866 41:22 no hay ninguna ley que impida a los partidos gestionar sus propias votaciones pero sí Se recomienda que cumpla los mismos criterios que las presenciales garantizando la autenticación de la persona la imposibilidad de trazabilidad es decir que no se pueda saber quién ha votado que además que la urna electrónica no pueda ser adulterada

Voz 38 41:37 en esta eléctrica claramente no no no han debido ser así lógicamente ahí es que se han introducido o bien de personas que no estaban censadas o personas que estaban pensadas han votado varias veces

Voz 0866 41:48 en todo caso los expertos insisten en que sin conocer el sistema es complicado hacer un análisis certero y reiteran que para garantizar su integridad debería estar controlado por empresas ajenas al partido

Voz 1827 43:20 la sorpresa de este sábado está en el Tribunal Supremo que ha resuelto una de esas cuestiones medioambientales que enfrenta tradicionalmente a distintas comunidades autónomas la política de trasvases el alto tribunal ha anulado parte del Plan Hidrológico del Tajo porque no fija un caudal mínimo a partir del cual no se pueda sacar agua de este río para mandarlo a otro ser Toledo Cristina López Huerta

Voz 0441 43:42 la sentencia tiene repercusión no sólo en la cuenca del Tajo sino en la del Segura y es que el Alto Tribunal establece que los pantanos de cabecera deberán garantizar de manera prioritaria las demandas de esta cuenca así como sus caudales ecológicos esto supondrá modificar el volumen de agua que se deriva en los trasvases y aumentar también el umbral por debajo del cual no se puede derivar agua el alto Tribunal da la razón a las plataformas que denunciaron que si incumplía lo establecido por la propia Confederación

Voz 0127 44:08 el gráfica en materia de caudales ecológicos

Voz 0441 44:11 a su paso por Aranjuez Toledo y Talavera Miguel Ángel Sánchez de la Plataforma en Defensa del Tajo

Voz 27 44:16 el Tribunal Supremo desde que el Gobierno de España ha incumplido la ley al no fijar caudales ecológicos en Toledo Talavera de la Reina y Aranjuez es una sentencia histórica porque viene a cambiar radicalmente la gestión de del Tajo y obliga a una gestión completamente diferente

Voz 0441 44:31 contra esta sentencia no cabe recurso ordinario

Voz 1827 44:34 dice la otra parte afectada que dicen desde los puntos a los que llega esta agua Radio Murcia Ruth García

Voz 0127 44:38 la noticia ha caído como un nuevo jarro de agua fría el presidente del Sindicato Central de Regantes del acueducto Tajo Segura cree que esta sentencia no va a traer nada bueno para el trasvase viene a confirmar el temor del que vienen advirtiendo desde hace tiempo en referencia al aumento de los umbrales de agua a trasvasar Lucas Jiménez cree que hay que calcular bien eso los caudales ecológicos que relaciona con una buena política de depuración de las aguas

Voz 39 45:01 yo creo que que calcular los caudales que no hay que hacer ninguna exageración toda esta noticia no van a traer nada bueno para los propósitos José Segura una calidad de las masas de agua no sólo se mejoran soltando agua Cynthia Nixon sino también haciendo los deberes lo puramente

Voz 0127 45:16 desde el Gobierno regional se posicionan al lado de los regantes y agricultores el presidente de la comunidad se pregunta cuál es el problema habiendo agua en España y con infraestructuras útiles como es el trasvase Tajo Segura Fernando López Miras confirma que seguirá luchando por el agua

Voz 1827 45:30 atención los conductores que tengan pensado coger el coche para acercarse al centro de Madrid desde hoy pueden ser multados con hasta noventa euros si circulan sin autorización por Madrid Central esa zona de acceso restringido a ciertos vehículos que diseñó el Ayuntamiento hace seis meses para tratar de reducir los niveles de contaminación Enrique García está dentro de esta zona de esta área restringida donde exactamente Enrique hola buenas tardes

Voz 0900 45:54 buenas tardes Roberto en la calle Alberto Aguilera que es uno de los espacios que ejercen de frontera con Madrid Central y que es también uno de los puntos de acceso el conductor debe estar atento porque en esta calle como en el resto de bulevar eso avenidas que bordean las cuatrocientas setenta y dos hectáreas de Madrid Central hay algunas

Voz 0825 46:09 señales que recuerdan que el acceso está limitado

Voz 0900 46:12 hay cámaras ciento quince repartidas por todo el perímetro que controla las matrículas de los coches también es señales que informan que no se pueda acceder sino eres residente o no tienes algunos de los permisos contemplados en la medida y lo más llamativo una doble sucesión de líneas rojas discontinuas pintadas en la calzada que función

Voz 1827 46:28 una de barrera visual para delimitar el perímetro el recuérdanos Enrique quién puede entrar y quién no

Voz 0900 46:34 sí bueno la mediana cede una voluntad de reducir las emisiones contaminantes en la zona disminuyendo