Hora 14 Fin de Semana (17/03/2019)

Voz 1 00:00 cosa es la una en Canarias

Voz 2 00:05 sí

Voz 1827 00:22 qué tal buenas tardes la confección de las listas electorales del PSOE reaviva los episodios de tensión entre Pedro Sánchez y Susana Díaz el secretario general de los socialistas ha impuesto su criterio en aquellos territorios en los que no había acuerdo Pinault incorpora a ninguno de los nombres que proponía la dirección del partido en Andalucía el comité federal del PSOE ha ratificado esta tarde estas listas lo ha hecho por unanimidad pero sin la participación de la Federación Andaluza Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 00:48 sí buenas tardes ni Susana Díaz ni los secretarios provinciales andaluces han levantado la mano para participar en la votación de hecho la dirección regional ha expresado en un voto particular que se han modificado sustancialmente las listas sobre lo decidido por los militantes en Sevilla Cádiz Almería y Córdoba y que en muchos casos han salido nombres que ni siquiera fueron propuestos por la militancia Susana Díaz acata el resultado aunque ha dicho que toma nota le ha replicado tras la reunión del Comité Federal José Luis Ábalos no

Voz 3 01:14 entró en Andalucía hemos tenido la mano tendida en todo el proceso para hacer compatible las peticiones del federal con la decisión soberana de los militantes eso no ha sido posible tomo nota

Voz 4 01:26 tomamos nota de hecho obviamente Comité federal también ha tomado nota y lo ha tomado en moto muy positivo con una unanimidad hay heridas seis un comité federal es el órgano soberano que toma la decisión

Voz 0806 01:38 Ferraz también ha cambiado las candidaturas de Javier Lambán ha sido muy breve está Reunión del Comité Federal que ha aprobado además las listas de las europeas se queda fuera el ex ministro José Blanco y Pedro Sánchez recupera al ex secretario de Organización César Luena

Voz 1827 01:50 sí frente al mensaje de Pedro Sánchez al independentismo catalán que hoy ha recordado que fuera de la Constitución no hay nada en Le Pablo Casado contra Sánchez

Voz 5 01:57 muy sencillo no querían referéndum referéndum el veintiocho de abril elecciones generales

Voz 1119 02:02 os Sánchez con Torra pus de Batasuna podemos o el Partido Popular rescatando a Spa

Voz 6 02:08 caña de la independencia de la ruina económica y la indignidad de estar a los pies de los que quieren romper España

Voz 1827 02:15 en Ciudadanos Albert Rivera ha anunciado hoy la incorporación de mundo oval fue abogado del Estado durante dieciséis años Sánchez lo apartó de la causa del proceso por pérdida de confianza es domingo diecisiete de marzo y terminamos el último fin de semana del invierno pendientes del Reino Unido porque está en el aire otra votación el miércoles del acuerdo sobre el Brexit que Theresa May alcanzó con la Unión Europea la primera ministra británica pide hoy a los diputados de su país pragmatismo porque la alternativa a su planes retrasar la ruptura mucho más de lo esperado José Luis García

Voz 1061 02:52 en el Gobierno de May amenaza con largos meses de prórroga para el Brexit si el Parlamento no aprueba el acuerdo con Bruselas en su tercer intento previsto para esta próxima semana lo ha hecho por ejemplo el ministro de Finanzas o también el de comercio internacional

Voz 7 03:03 creo que una estructura pagar yo New

Voz 1061 03:07 Sean Fox avisa de que no se llegará a votar el acuerdo sino no hay opciones de sacarlo adelante el Parlamento británico tiene que dar su visto bueno como muy tarde el miércoles sobre lo contrario May va a tener que pedir una prórroga de más de tres meses la primera ministra mientras pide hoy en la prensa pragmatismo a los diputados británicos

Voz 1827 03:22 Tir de las dos y media detallamos el impacto del Brexit en la economía española de la economía de andar por casa el setenta y cinco por ciento de los hogares españoles tiene problemas para llegar a fin de mes según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios uno de cada diez dice también este estudio vive en situación de pobreza Enrique García su portavoz familia que que tienen

Voz 8 03:44 ese perfil más claro de de pobreza pues son las que viven solas y trabajan con niños menores a cargo también las parejas sin hijos donde sólo trabaja uno de los cónyuges o la Familia e con tres coma miembro donde sólo trabaja uno de ellos

Voz 1827 04:01 en Nueva Zelanda hoy está previsto que los familiares de las cincuenta víctimas del atentado del viernes empiecen a recibir sus cuerpos esta madrugada hemos conocido nuevos detalles de la investigación y la primera ministra del país ha puesto en K contactó con Facebook que no evitó que no pudo hacerlo que la masacre SER retransmitieron se retransmitieron directo Sara selva así la primera ministra haya Hacienda Arden

Voz 9 04:21 sí hay Hong ex

Voz 1694 04:26 fueron al sitio se dice que se ha puesto en contacto con la jefa de operaciones de Facebook aunque no ha hablado directamente con ella asegura que la red social tiene conocimiento de lo que ha pasado y que tratará discutirlo directamente con ellos arden también ha desvelado que ya fue una de las treinta personas que recibieron el manifiesto que Brenton tonta Ram envió antes de matar a esas cincuenta personas dice que no incluía ninguna dirección ni detalles especifica

Voz 1965 04:48 el ex del deporte Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes comenzamos con la Liga Iberdrola porque se va a batir el récord de asistencia a un partido fútbol femenino en España el mejor partido de la Liga primeras contra segundas Atlético de Madrid Barcelona se juegan el Metropolitano acaba arranca la segunda mitad continúa el cero cero han acaba también los dos partidos de la matinal en Primera y en Segunda el Valladolid ha a los minutos finales al Eibar con goles de Verdi Guardiola el descuento y el Oviedo ganado dos cero al Nástic cuatro partidos para esta tarde en Primera el líder el Barça visita al Benito Villamarín a las nueve menos cuarto también Espanyol Sevilla en dos horas y doble sesión a las seis y media Valencia Getafe y Villarreal Rayo hora Catón

Voz 1827 05:19 cinco minutos

Voz 0159 05:24 hora catorce Madrid Isabel Salvador qué tal muy buenas tardes hora del Wanda Metropolitano porque a esta hora la noticia en Madrid donde la está dando el deporte el deporte femenino se juega el mejor partido que nos dicen se puede ver en este mes viento en el fútbol femenino en España el Atlético de Madrid y el Barça se juega la Liga en los aficionados y esto es lo verdaderamente importante han llenado el Wanda Metropolitano el lleno de un estudio de un estadio en este caso para disfrutar de un partido femenino es noticia de portada enseguida nos acercamos al Wanda para contarles cómo está siendo el partido pero hoy domingo a asociaciones vecinales se han manifestado en plena Puerta del Sol para pedir la Comunidad de Madrid que prohiba que Valdemingómez puedan recoger la basura de los municipios del Henares denuncian que no se han hecho los deberes a tiempo para planificar una solución en este momento en Hora catorce hablaremos con el consejero de Medio Ambiente hay otras noticias que repasamos en titulares con Paul Asensio comentando por una cita política

Voz 0808 06:59 a esta hora Izquierda Unida ya anticapitalista celebran una asamblea abierta para constituir la confluencia para las elecciones de mayo el encuentro ha organizado apenas dos días antes de que la base de Izquierda Unida en Madrid decidan en referéndum si continúan con el preacuerdo con anticapitalistas o confluyen con Podemos

Voz 0159 07:13 desarticulada detenidas cuatro personas en las

Voz 0808 07:15 la articulación de una banda cuyo miembros simulaban ser guardia civil es para atracar a narcotráfico y narcotraficantes empresarios y que intentó robar cuatrocientos ochenta mil euros a una persona en Talamanca del Jarama los detenidos están en prisión preventiva

Voz 0159 07:28 en todas las farmacias a partir de mañana lo mal

Voz 0808 07:30 Leño podrán retirar sus fármacos en otras comunidades lo podrán hacer con la tarjeta sanitaria sin receta y sin acudir previamente

Voz 1827 07:36 a su centro de salud por nuestros derechos

Voz 0808 07:39 decenas de mujeres se han concentrado frente al edificio Materno Infantil del Hospital de La Paz para pedir que mientras dan el pecho a sus hijos no se ponga en su puesto de trabajo a sustancia peligrosa el hospital asegura que la ley lo contempla lo primero no

Voz 0159 07:51 en ese sí del deporte además de ese partido del Metropolitano de Wanda Metropolitano Gonzalo Conejo cuéntanos buenas tardes

Voz 1965 07:57 es pues en primera venció ayer el Real Madrid en el regreso decidan perdieron dos cero al Atlético de Madrid en San Mamés el Leganés cero dos ante el Girona los que juegan los que juegan hoy el Getafe en Mestalla y el Rayo en esta vez el estadio de La Cerámica ambos a las seis

Voz 0159 08:10 venga gracias Alberto y esta mañana segundo edición de libros a la carrera organizada por la Consejería de Cultura y Turismo más de tres mil participantes que han comprado un libro o han en este caso comprador sal para destinar lo recaudado a la compra de libros en librerías de la comunidad que se donarán a distintas ONGs los participantes empezando por el ganador

Voz 12 08:33 ya estuvimos el año pasado en la primera edición y bueno son carrera Age son bonitas que corremos por el centro de Madrid es bueno son gusto a estas horas también corre por Madrid le pasa de tercero este año ya

Voz 1965 08:44 ha hecho mucho pero es la principal

Voz 13 08:47 lectora entonces no sabemos nada más que nada por ella porque le encanta leer ahí japonesa

Voz 0159 08:52 yo no leo Salvador y en japonés Ocean doce

Voz 12 08:57 a correr no y al final siempre divertido compartir experiencia con tanta gente todo lo que sea juntar un poco el estar en casa leyendo hoy el deporte a la vez siempre está bien

Voz 0159 09:06 Luc Mélenchon las máximas hoy algo más bajas que ayer aún así llegaremos a los veintiún grados de media en la Comunidad temperaturas que ya les adelantamos para que mañana no se sorprendan bajarán a los catorce de máxima de momento y a esta hora el termómetro marca dieciocho en el centro

Voz 14 09:27 bueno ahora las chicas claro por supuesto la primera vez pero venir más veces

Voz 1509 09:30 me parece súper importante porque hay que fomentar el deporte femenino y sobretodo el fútbol femenino que está muy por debajo del fútbol masculino y creo que es superior

Voz 14 09:38 por tanto venir a verla a ella que llevan más tiempo no es justo que gane más dinero que nosotros jugamos la Liga también jugamos contra chicos de la cantera portera central defensa

Voz 0159 09:49 sonidos testimonios ambiente quiere recogido Carlos Hernández y que nos dice que allí se vive una fiesta Marta Casas buenas tardes Isabel buenas tardes qué me imagino que tiene que ser impresionante ver el Wanda Metropolitano a esta hora lleno lleno para presenciar un partido de fútbol femenino en sí

Voz 1509 10:07 la verdad es que es un día histórico tanto para el fútbol femenino como para el deporte femenino nuestro país más de sesenta mil personas han venido hoy para ver este Atlético de Madrid Barcelona de la Liga Iberdrola en el que además se puede decidir el título de Liga un récord absoluto el año pasado ya tuvimos un partido aquí en el Metropolitano lo vieron veintidós mil personas el récord en un partido en España está en cuarenta y ocho mil ciento veintiuno números todos ellos que sí han superado hoy más de sesenta mil personas estamos a la espera de la cifra oficial todavía pero un partido sin duda este Atlético de Madrid Barcelona el Wanda Metropolitano que ya Isabel es historia bueno más allá

Voz 0159 10:39 en la fiesta del deporte que se vive a esta hora en Madrid en lo deportivo el marcador cómo va el partido Marta V

Voz 1509 10:44 partido muy igualado de momento con los dos equipos intentándolo pero sin encontrar la manera de crear ocasiones de juego estamos ya en la segunda parte han jugado siete minutos de los segundos cuarenta y cinco de momento sin goles en el partido Atlético de Madrid cero Barcelona cero las rojiblancas son líderes en la clasificación tienen seis puntos de ventaja por lo que si hoy ganan prácticamente podríamos decir que está dando el golpe definitivo en la lucha

Voz 0159 11:06 el titular bueno vamos a ver gracias Marta

Voz 1509 11:08 la luego un beso Dani Garrido director de Carrusel

Voz 0159 11:11 porque hubo muy buenas Isabel buenas tardes bueno partidos como éste sí que son un auténtico revulsivo para el deporte femenino

Voz 1061 11:17 sin duda en lo social del avance exponencial los grandes estadios abren ya con naturalidad para los grandes partidos femeninos y la gente ya no acude Isabel sólo por el efecto llamada las entradas baratas y demás va al estadio por el interés deportivo que despierta en si el el choque porque lo doy como decía Marta es por el título de Liga la afición responde con creces la primera fila aunque lo hizo por cierto fue la bilbaína con el Athletic Club que ya a comienzos de este siglo llenó San Mamés y que tenía el récord establecido en cuarenta y ocho mil ciento veintiuno personas pero las primeras en estar a la altura estos muy importantes son las deportistas el trabajo en categorías pero este país es muy bueno somos campeones del mundo sub diecisiete de Europa sub diecinueve también su diecisiete y somos subcampeones del mundo sub veinte son dominadora en categoría absoluta este mes también de junio afrontaremos nuestro segundo mundial en Francia y aunque no somos favoritas ya somos capaces de competir con las mejores recientemente con Estados Unidos lo hicimos también con Holanda por ejemplo una de las mejores defensoras de plantas Irene Paredes guipuzcoana el París Saint Germain este país ha demostrado que también somos capaces de exportar jugadores de buen nivel sí es cierto que tenemos que poner el foco en vez de comunicación en el día a día en ese sábado este domingo que el partido unas en el Wanda no es en San Mamés no es en Mestalla IS en la Ciudad Deportiva iba mucha menos gente allí es donde los mes de comunicación tenemos que contar también cómo van esos parte

Voz 0159 12:22 pero en las pequeñas que están empezando a jugar pero más allá de lo deportivo falta ahora ese empujón definitivo de los que tienen la última palabra o al menos el poder de decisión de hacer algo

Voz 1061 12:32 desafortunadamente el futuro no lo deciden sólo ellas con su calidad y el trabajo y si es necesario un avance que no se da que está encallado que no termina de aclararse se lleva demasiado tiempo Isabel negociando un convenio colectivo para Alfredo femeninos sin éxito va camino de convertirse desafortunadamente era una batalla intestinal por el control de este deporte entre la Liga y también la la Federación la propia convocatoria de elecciones anticipadas perjudicó a la nueva Ley del Deporte que protegía los derechos también de deportes veneno ya que al final se trata de que las socialistas tengan un salario mínimo se habla de veinte mil euros que tengan buenas buenos tratamientos de recuperación condiciones básicas para para los viajes y que puedan dedicarse al fútbol como profesionales no por amor al arte por cierto el futuro de ellas lo deciden ellos hombres así que eso también evidentemente hay que cambiarlo

Voz 0159 13:13 bueno hoy de momento el Wanda ha colgado el cartel de no hay entradas Dani te escuchamos en Carrusel a partir de las tres un abrazo gracias gracias

Voz 15 13:22 este domingo toca Tequila pasarán por el gallinero de Carrusel

Voz 16 13:29 por nada con el español será en Valencia Getafe Villareal el Rayo Vallecano

Voz 17 13:35 Barcelona por porque

Voz 1623 13:41 con Antoni Daimiel y esas preguntas que todo el saber y con toda la emoción del mejor deporte aquí en Carrusel Deportivo

Voz 18 13:52 en la Cadena Ser

Voz 10 13:58 hora catorce Madrid

Voz 20 14:11 cadena SER giros sociales en Twitter rusa guión bajo en Facebook Cadena

Voz 21 14:22 el creer en un archivo no siempre es sinónimo de nostalgia ni te papeles bien

Voz 22 14:26 tampoco significa adentrarse en el espacio oscuro y polvoriento

Voz 0136 14:33 entre tiempos a través de la fonética de la SER proponemos un viaje al pasado con un aire fresco música hay para todos los gustos un puñado de buenas canciones para poner ritmo a entre tiempos con historia sabemos que unos personajes muy distintos por lo que leemos en los documentos y por supuesto competiciones de los oyentes con su selección con pondremos nuestro Cate

Voz 23 14:54 en la madrugada del domingo al lunes a partir de las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo Cadena SER

Voz 24 15:05 el compromiso bueno tirar bueno pluralidad bueno

Voz 1827 15:14 Eva La Ser avanza hasta ahora novedades sobre la ópera

Voz 7 15:17 el descubre lo bueno de despertar informarnos cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com y nuestra

Voz 25 15:32 lo quiere escuchar a la carta para escuchar

Voz 1119 15:47 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de nada ven me me pregunto yo mil millones de descargas

Voz 26 15:58 ah

Voz 1827 16:01 cuenta con la SER

Voz 26 16:03 sí lo que pasó

Voz 0159 16:13 dos y dieciséis minutos de la tarde a asociaciones vecinales se han manifestado en plena Puerta del Sol para pedir a la Comunidad de Madrid que prohiba que Valdemingómez pueda acoger la basura de los municipios del Henares denuncian que no se han hecho los deberes a tiempo para planificar bien una solución a tiempo por eso vamos en este caso a conocer primero denuncia hay enseguida saludamos al consejero de Medio Ambiente una protesta en la que ha estado Paul Asensio el vestido compone

Voz 0808 16:45 esas de basura decenas de vecinos de Vallecas han hecho una cacerolada en la Puerta del Sol porque no quieren que los residuos de los municipios del Henares vayan a la planta de Valdemingómez actualmente el vertedero de Alcalá de Henares recibe doscientas mil toneladas anuales de basura no es una cuestión solo Dolores o quema Serota sólo son

Voz 28 17:01 ah eres pero eso a primer contacto porque bueno pues problemas respiratorios tenemos más muchas alergias Speer aquí

Voz 29 17:11 estudio que la gente que ahora mismo puede tener cáncer pero que por suerte porque hoy en día tener cáncer no es sinónimo de te sino que no ha fallecido esos datos la Comunidad de Madrid no los ha facilitado lo que sí ha confirmado en estudio es que en el Ensanche de Vallecas triplicar la cantidad de dioxinas y curarnos en lo que puede ser una calle del barrio Salamanca que es lo con la que nos han comparado

Voz 0159 17:30 la Comunidad de Madrid ha anunciado esta semana que el vertedero

Voz 0808 17:33 Alcalá de Henares seguirá funcionando al menos hasta siete

Voz 0159 17:35 hombre una medida que los vecinos de Vallecas consideran meramente electoralista bueno es que el lema estoy en este caso lo que denunciaron está ahí no se ha solucionado no es el único problema en el este de la comunidad saben que el vertedero de Alcalá llegan a su fin el de Loeches no está terminado y a partir de septiembre no sabrán dónde echar la basura que generen que generan de hecho más de medio millón de habitantes Javier Galicia buenas tardes

Voz 0858 17:59 buenas tardes Isabel los municipios del Henares quieren utilizar Valdemingómez porque inevitablemente van a tener que utilizar algún vertedero fuera de la comarca durante varios meses Valdemingómez es el más cercano el actual vertedero al aire libre de Alcalá de Henares está a punto de llegar a su cota máxima Hinault tiene más capacidad la propuesta de la Mancomunidad del Este fue llevará a Madrid los residuos hasta que esté operativa la nueva planta de tratamiento que ya se está construyendo el Loeches pero que no estará lista hasta mediados de dos mil veinte cuando abra la propuesta es que Madrid pueda devolverá Loeches un volumen equivalente de residuos una propuesta que ha sido rechazada tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por la Mancomunidad del Sur cuyo vertederos encuentra en Pinto

Voz 0159 18:39 basuras de ida y vuelta hay detrás de todo un problema parece claro a estas alturas de planificación pero también de competencias por eso ahí dicen hay que mirar a la Comunidad de Madrid

Voz 0858 18:48 pues miren al Gobierno de la Comunidad de Madrid porque por un lado entienden que la estrategia de residuos a nivel regional es lo que ha fallado en la última década porque al necesitar una solución fuera de su propia comarca aunque la Consejería dice que los municipios son los competentes para resolver el problema no pueden decidir sobre instalaciones que están en otros territorios en el Corredor del Henares hasta que abra la planta de Loeches no hay ninguna instalación disponible la Mancomunidad del advirtió de que el vertedero de Alcalá no admitiría más basuras a partir de mayo la Consejería de Medio Ambiente ha corregido esa previsión interpretando que en esa cota no cuenta el sellado del vaso una lectura que permite evitar el conflicto en plena vorágine electoral pero que simplemente aplaza el problema al otoño dejando el problema ya para los siguientes Gobiernos que surjan de las urnas

Voz 0159 19:32 gracias Javier Carlos Izquierdo Consejero de Medio Ambiente y ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid

Voz 30 19:36 muy buenas tardes hola muy buenas tardes se trata de eso de aplazar el problema

Voz 31 19:41 no no para nada lo único que nos pidieron desde la Mancomunidad del Este es que revisamos cómo estaba la situación del vertedero nosotros hemos mandado pues inspectores y técnicos muy cualificados y hemos visto ese estaban incumpliendo algunos parámetros de la Autorización Ambiental Integrada lo hemos puesto sobre la mesa la Mancomunidad celeste ha reconocido pues algunos errores la interpretación todavía no tenemos cuantificado y la fecha exacta en la que el vertedero matado pero estamos en la común Mancomunidad del este buscando cosas alternativas para el futuro que van a ser unos poquitos meses

Voz 0159 20:17 la Comunidad de Madrid no tiene competencias sobre los cuatro grandes vertederos Valdemingómez Alcalá pintó o Colmenar Viejo

Voz 30 20:23 pero la estrategia de gestión de los residuos sí corresponde a la Comunidad de Madrid y en esa dicen esa planificación no se ha hecho bien bueno tenemos unos

Voz 31 20:32 la gestión sostenible de los residuos aprobada conforme a los de esta fijando no solamente el Ministerio Transición Ecológica sino la Unión Europea muy ambiciosa la más ambiciosa para España es verdad que es aprobado pues hace relativamente poco tiempo pero marca perfectamente la hoja de ruta de lo que tienen que ser los residuos el futuro nuestro objetivo es generar menos residuos transformar los residuos en recursos hacer grandes complejos medioambientales que no son vertederos sino donde se tratara basura los vertidos para convertirlos en una materia prima que podrá ser utilizada en los procesos ni conseguirá el vertido cero yo lo que quiero decir es que en estos momentos estamos marcando como nadie como ninguna administración hacia dónde debemos ir lo estamos diciendo a los ayuntamientos que lo hagan especialmente al Ayuntamiento de Madrid que está muy paralizado que no ha hecho los deberes en este tiempo inmerso estamos trabajando

Voz 0159 21:25 pero la sensación que queda al ciudadano es que se ha dejado pasar el tiempo que no se han hecho los deberes a tiempo y que mientras tanto el problema sigue creciendo tanto como las montañas de basura

Voz 31 21:36 bueno yo lo que tengo es que es Si hace cuatro años hubiéramos iniciado el complejo de Loeches insisto es competencia municipal de la Mancomunidad del Este pues hoy no estaríamos hablando de este problema

Voz 0159 21:48 pero ustedes si tienen que marcar el paso si tienen que marcar la planificación la ordenación sí es su responsabilidad

Voz 31 21:54 sí sí ya en la propia estrategia y tienen todo el mundo de cumplirla como muchos ayuntamientos no tiene la suficiente capacidad económica lo que hemos hecho es asumir el gasto en un cincuenta por ciento cuestión de la que no son los competentes pero que hemos querido dar ese paso hemos visto que los ayuntamientos por sí misma o no son capaces de afrontar este problema y que la Mancomunidad se tiene que meter para ordenar todavía más perspectivas

Voz 0159 22:20 Carlos Izquierdo Consejero de Medio Ambiente Ordenación del Territorio en la Comunidad de Madrid gracias y muy buenas tardes

Voz 31 22:26 muy buenas tardes

Voz 0159 22:27 esta semana hemos visto como los más jóvenes han cogido el relevo en la defensa del medioambiente se empieza a limitar la utilización también de los plásticos se pone en marcha iniciativas para reducir su uso esta semana sin ir más lejos una cadena Supermercados anunciaba que facilita a sus clientes que lleven su propio recipiente para evitar utilizar más bandejas de Polly spam más plásticos para determinados alimentos es que cualquier supermercado es un auténtico escaparate de alimentos plastificado lo hemos comprobado acompañando dentro de uno de ellos a lo día Pérez es responsable de Recursos Naturales y residuos de Amigos de la Tierra con ella con clientes que en este momento y en ese momento estaban buscando que llevar a la cesta

Voz 32 23:11 me conviene es más práctico para mí a otro a lo mejor no sanción de vender medios agrarios productos envasados en otra cosa que no sea reutilizable no tú si lo cual envuelto en un tape efectivamente exactamente como se hacía antiguamente que compraban productos enlatados que era mucha cantidad latas enormes yo me acuerdo así de con un cacharrito que llevaban las abuelas López esto hice lo llevaban puesto nombre el plástico llegar nuestras vidas en la última década pero hace quince años se compraba todo a granel es necesario recuperar esta compra a granel y quitar el plástico de habitual

Voz 33 23:59 con una bolsa en lo posible trató de usar menos el plástico porque las con las consecuencias de lo que es el tiempo de que se tarda en degradar y todo eso no asiste pues no tengo o no tengo mochila nada adicciones

Voz 32 24:12 que llevo la bolsa estamos enfrente de instaladas en principio comida saludable comida que no recomiendan comer a diario y sin embargo no vemos ni un sólo producto que no esté rodeado de plástico no sorprende porque estamos ahora con la mente pensando en plástico pero esto lo llevamos viendo muchos años ya sea incorporar nuestras vidas por esas ensaladas zanahorias remolacha absolutamente todo en plástico todo

Voz 1827 24:38 vuelto en plástico

Voz 32 24:40 los consumidores tenemos también poder de decisión por eso sí que a pesar de que reciclar es importante lo primero reducir a la hora de ir a hacer la compra intentará acordarnos de esta imagen del océano lleno de plástico in esperamos que al final veamos productos naturales sin ningún tipo de plástico

Voz 0159 25:00 vamos ya con otras cosas a las dos y veinticinco y con algunas propuestas en Madrid en el museo de la Fundación ICO una amplia visión de uno de los arquitectos esenciales también extraordinario del panorama de la segunda parte del siglo pasado Fernando Higueras una exposición que ha visto Raquel García

Voz 34 25:17 conocido por su famosa corona de espinas el centro de restauraciones artísticas en la ciudad complutense declarado Bien de Interés Cultural Fernando Higueras antes que arquitecto fue pintor músico y fotógrafo cuenta la comisaria de la muestra la fotógrafa Lola Botía que esa faceta artística marcó toda su trayectoria proyectó vivienda social de lujo como las que hizo a sus amigos Nuria Espert o César Manrique colegios como el estudio

Voz 1694 25:40 yo o la polémica Santa María de Caná en Pozuel

Voz 34 25:42 lo un proyecto muy cuestionado por parte de la profesión

Voz 35 25:45 él hacia una arquitectura de exhibición por más plástica que nos parezca su arquitectura que lo ves porque está muy influenciado por su formación artística finalmente él sino no

Voz 32 25:56 día hacer mejor el espacio para disfrute del del usuario pues no era una buena

Voz 34 26:04 qué te tu apasionado incomprendido influenciado por la obra de Gaudí de Félix Candela nervios siempre hizo por contagiar de su entusiasmo a quienes lo acompañaban dicen quienes le conocieron como el arquitecto José María de hechos dicha haga que la grandeza de su obra no es que se razona sino que se disfruta

Voz 26 26:24 y todo

Voz 0159 26:27 tenía un par de propuestas más para esta tarde de domingo en Caixa Forum a las seis y media de la tarde

Voz 1913 26:33 grupo de reclusas del centro penitenciario Madrid uno mujeres con actores profesionales de la compañía Teatro ISS interpretan la obra tareas de una vuelta de tuerca quieren fomentar la concienciación sobre la violencia de género Sonia Ballesteros Paloma Yoda son dos internas de Alcalá Meco que esta tarde subirán al escenario para representar tareas para una vuelta de tuerca una pieza escrita dirigida por Elena Cánovas que pone el foco en la mujer maltrato

Voz 36 26:57 nada estamos en una terapia en una terapia de grupo con mujeres maltratadas de una manera psicológica física además tal luego le metemos un poquito pues que quitar hierro al asunto no y más en la época en la que estamos salimos pasa bailando un paso

Voz 28 27:11 no tareas de los que la obra bueno es que tenéis que venir a ver la verdad

Voz 0159 27:16 sí acerca que el delincuente

Voz 37 27:18 comprendo que es calor desde luego el teatro una cara

Voz 1913 27:22 viéseis nació en la cárcel de yeserías hace treinta y tres años más de mil mujeres han pasado por la compañía dicen los educadores que las que forman parte del grupo Serra insertan más mejoran en el trabajo y aumenta su autoestima Paloma lo confirma

Voz 0159 27:36 ese ese es el calor del público

Voz 36 27:38 es críticas son buena la gente te reconoce cuando vamos fuera aquí bien lo ha hecho y eso a nivel personal para estar aquí donde estamos es lo más grande que te puede pasar

Voz 1913 27:47 desde el uno de marzo yes es está de gira por la Comunidad de Madrid ya han pasado por Griñón Cenicienta Aranjuez en el escenario también está Rocío que nos habla del esfuerzo

Voz 38 27:56 la responsabilidad de tomar los textos como tal de entrar a tiempo de memorizar es es una disciplina muy dura pero que yo la necesitaba pero aún hay más debo confesar que el entrar en teatro ha sido para mí tener una nueva oportunidad de vida más de un año sin poder beber al espejo

Voz 39 28:16 por qué no podía perdonar mi pensión Deco

Voz 0159 28:26 concentración y estar en todo lo que está pasando excepto a las seis y media en Caixa Nos vamos

Voz 41 28:41 estoy seguro de que lo hace

Voz 0159 28:50 pues con canción protesta son territorio doméstico una asociación de empleadas de hogar que reivindican sus derechos laborales un trabajo digno han sacado un disco Un disco reivindicativo como habrán podido comprobar por la letra lo presentan hoy con entrada libre en la nave de tener de ternera en el matadero lo hacen hasta las cuatro de la tarde así con este me duele Eto'o llegamos a las dos y media de la tarde

Voz 42 29:18 no

Voz 0159 29:26 dieciocho grados en el centro de Madrid las máximas andarán los veintidós grados mañana ya saben que van a bajar hasta los catorce de máximo buena tarde de domingo

Voz 41 29:36 queremos Amparo poder contar a civiles

Voz 1 30:03 los vivían a una inminente

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes el comité federal del PSOE ha reactivado la tensión entre Pedro Sánchez y Susana Díaz el secretario general del partido ha conseguido imponer su criterio en la confección de las listas en aquellos sitios en los que no había acuerdo han sido aprobadas por unanimidad

Voz 1789 30:35 pero sin la participación de la federación

Voz 1827 30:37 andaluza Susana Díaz acata este resultado pero

Voz 3 30:40 en Andalucía hemos tenido la mano tendida en todo el proceso para hacer compatible las peticiones del federal con la decisión soberana de los militantes eso no ha sido posible bueno

Voz 1827 30:55 respondía poco después el secretario de organización del PSOE José Luis

Voz 4 30:58 pues todos tomamos nota de esto obviamente Comité federal también ha tomado nota lo ha tomado muy positivo poder una unanimidad no hay heridas es un comité federal que es el órgano soberano de tomar la decisión

Voz 1827 31:17 sobre la vida cotidiana al margen de los partidos tres de cada cuatro hogares españoles tienen lemas para llegar a fin de mes Almudena López sino buenas tardes buenas tardes lo dice un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios al treinta por ciento la resulta muy difícil pagar el dentista o una entrada de cine casi la mitad no puede irse de vacaciones Enrique García es el portavoz de la OCU aquellos que tienen

Voz 8 31:38 muy difícil o imposible a Font afrontar la factura de gas luz y agua ir fuese en este caso la cifra es algo más elevada que en estudios anteriores un diecisiete por ciento de la familia se encuentra eh respecto estos problema de pobreza

Voz 1827 31:56 en menos de dos semanas para un Brexit sin acuerdo el Gobierno de Theresa May trata de presionar a los diputados británicos para que este miércoles voten su acuerdo con la unión entre ellos el sexto el ministro de Comercio Internacional Liam Fox ha dicho que no se votará el acuerdo con Bruselas y no hay garantías de que salga adelante España puede ser el sexto país más afectado por un Brexit sin acuerdo con el sector del automóvil y el de la agricultura especialmente expuestos Ignacio López de la Asociación de Agricultores Asaja

Voz 43 32:23 es decir que somos netamente exportadores hacia hacia en Reino Unido es un destino muy importante para España y es un destino quedado lógicamente como como consecuencia del Brexit pues puede ser fuertemente

Voz 1827 32:36 tocado Filipinas abandona la Corte Penal Internacional este tribunal investigaba al Gobierno de Dutt tenerte por los siete mil muertos que dejó su polémica guerra contra la droga aquí en Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la represión del régimen de Daniel Ortega contra los manifestantes que anoche volvieron a salir a la calle contra él ya son cincuenta los muertos en el atentado contra dos mezquitas en Nueva Zelanda la primera ministra de aquel país anunciado que está ya en contacto con Facebook después de que el terrorista retransmitieron la matanza en directo a través de esta red social

Voz 9 33:05 no hay a conceder he tenido contacto con Sheryl Sandberg la jefa de operaciones de Facebook hubiera hablado directamente con ella pero ha habido un contacto tiene conocimiento de lo que ha pasado aquí en Nueva Zelanda es un tema que tratar de discutir directamente con las buenas noticias como casi siempre

Voz 1827 33:24 de la mano de la ciencia un nuevo medicamento que reduce el colesterol malo científicos de Reino Unido y Estados Unidos ya lo han probado con éxito en humanos en cualquier caso todavía está en fase de investigación bueno falta todavía mucho para el siete de julio pero hoy en Pamplona han vivido una especie de ensayo general de los San Fermines un encierro con sus toros con sus chinos porque todo era parte del rodaje de una película Radio Pamplona Ramón

Voz 1789 33:59 quién iba a decir a los puristas del encierro pamplonés que esta carrera iba a ser parte de la película china de acción Line Walker dos que se está rodando en la capital navarra además de toros y corredores están siendo protagonistas persecuciones de coches y otras escenas de acción la producción desplaza a Pamplona unas cuatrocientas personas entre equipo técnico y artístico se han contratado a unas novecientas personas locales entre corredores pastores del encierro especialistas figurantes auxiliares de producción de localizaciones o refuerzos de distintos departamentos como Vestuario Maquillaje vigilancia para este rodaje seis talado el vallado propio de los encierros Sanfermines y los tramos que quedan acotados para la filmación son los que van desde la cuesta de Santo Domingo hasta la famosa calle Estafeta hasta las ocho de la tarde estará afectado el tránsito en esa zona

Voz 1827 34:46 hora catorce y en los deportes todo un récord

Voz 1965 34:51 nace en el Wanda Metropolitano para presenciar

Voz 1827 34:54 un partido de fútbol femenino Gonzalo Conejo que

Voz 1965 34:57 el buenas tardes buenas tardes Roberto y es que es el mejor partido de la Liga Iberdrola primeras contra segundas Atlético de Madrid Barcelona Se juegan en el Wanda Metropolitano ya batió el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino en España con sesenta mil setecientos treinta y nueve asistente en estos momentos vence el Barça uno cero minuto setenta y seis ya han acabado dos partidos de la matinal en primera y segunda el Valladolid ha remontado a los minutos finales al Eibar con goles de Verdi Guardiola en el descuento el Oviedo ha ganado dos cero al Nástic otros cuadro partió para esta tarde en Primera el líder el Barça visita el Benito Villamarín a las nueve menos cuarto con la posibilidad de sentenciar aún más la Liga tras la derrota de ayer del Atlético también tenemos el Espanyol Sevilla en menos de dos horas doble sesión a las seis y media Valencia Getafe y Villarreal Rayo hoy en la Liga Endesa dos partidos esta mañana ambos victoria local bastante holgadas Real Madrid ha ganado noventa y uno cincuenta y siete al Manresa

Voz 1827 35:44 el UCAM Murcia ciento dieciséis noventa y cuatro

Voz 1965 35:46 en contra Zaragoza

Voz 15 35:49 Bingo tocar Tequila pasarán por el gallinero de Carrusel para

Voz 16 35:55 rezamos por nada con el español será en Valencia Getafe Villarreal Rayo Vallecano

Voz 17 36:01 Paul cruzar celos frente porque

Voz 1623 36:07 con Antoni Daimiel y esas preguntas que todo el saber responde con toda la emoción del mejor deporte aquí en Carrusel Deportivo

Voz 18 36:19 la Cadena SER

Voz 1 36:24 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 1827 36:26 dos y treinta y seis uno hay treinta y seis en Canarias quizás sirve como foto de familia pero desde luego no es el prototipo de familia feliz que buscaba Pedro Sánchez a la salida del Comité Federal del PSOE las listas de este partido para las próximas citas electorales han quedado hoy ratificadas por unanimidad sin ningún voto en contra pero sin la participación de la Federación Andaluza Inma Carretero qué tal buenas tardes

Voz 44 36:48 qué tal buenas tardes entonces esto es lo que decía ayer

Voz 1827 36:51 el mismo Susana Díaz sobre la confección de las listas electorales

Voz 3 36:54 el lógico también que el secretario general quiera contar con personas de su equipo de su trabajo y todo eso al final tendrá un buen resultado para lo que a mi me importa de mí me importa que que el lunes vaya los compañeros y compañeras que vayan en la lista yo me deja el pellejo volvió a dejar la piel

Voz 1827 37:08 no hagan ha impuesto su criterio en todos aquellos territorios en los que no había acuerdo frente al malestar por ejemplo hoy del PSOE andaluz Inma

Voz 0806 37:17 sí al hasta el final Ferraz ha tenido en vilo a los candidatos y en realidad la unanimidad de hoy esconde un profundo descontento de Andalucía ni Susana Díaz ni los secretarios provinciales han levantado la mano en la votación de hecho la dirección regional ha expresado en un voto particular que se han modificado sustancialmente las listas sobre lo que decidieron los militantes con nombres que ni siquiera han sido propuestos por las asambleas Sánchez sea garantizada así un grupo parlamentario de afines además de las cuatro listas andaluzas cambias las de Javier Lambán en Zaragoza y Teruel también las de Palencia ya jugada además a conquistar espacio orgánico por ejemplo incorporando a perfiles de los aparatos provinciales que no estaban totalmente alineados con la dirección como es el caso de Córdoba de todos los nombres propuestos por Andalucía sólo ha salvado a una diputada de Almería la ex presidenta de la Junta andaluza ha dicho que toma nota irá respondido el secretario de Organización José Luis Ábalos

Voz 3 38:11 nosotros en Andalucía hemos tenido la mano tendida en todo el proceso para hacer compatible las peticiones del federal con la decisión soberana de los militantes y eso no ha sido posible tomo nota

Voz 4 38:23 pues tomamos nota de hechos obviamente Comité Federal también ha tomado nota y lo ha tomado muy positivo con una unanimidad mayoría en el comité federal que es el órgano soberano que toma la decisión

Voz 0806 38:35 han salido también adelante Roberto las listas de las europeas de las que queda Expo fuera el ministro el ex ministro José Blanco se daba ya por hecho también que no estaría Elena Valenciano y en cambio Pedro Sánchez incorpora a César Luena que fue su secretario de Organización y que rompió con él en las primarias

Voz 1827 38:51 si esto Inma en un comité federal que ha servido también como entrenamiento digamos de la campaña electoral comenta

Voz 0159 38:57 es de Sánchez a los independentistas catalanes

Voz 1827 38:59 sí a todos aquellos que creen que como presidente de Gobierno se ha rendido ante ellos

Voz 0806 39:03 sea en realidad ha hecho un discurso de reivindicación de la gestión del Gobierno hecho un recorrido por los principales hitos tras la moción de censura se ha esforzado sobretodo en presentará al PSOE como una opción moderada de centro en estas elecciones ha dicho que España no es extremista y que sus problemas no se van a resolver desde posiciones Oltra y ahí es donde ha sacado a relucir la foto de Colón que le ha servido para defender su política en Cataluña

Voz 1722 39:28 la derecha ha sido desleal al mentir sobre unos supuestos pactos con el independentismo catalán que se han demostrado que eran mentira el agravio territorial como instrumento de oposición un instrumento peligroso porque divide el país sobre todo y ante todo debilita al Estado en su respuesta al independentismo catalán por un Gobierno del Partido Socialista no se va a producir la independencia de Cataluña conveniencia siempre independencia

Voz 0806 39:49 los nunca se va a producir la independencia con un gobierno socialista eso ha subrayado Pedro Sánchez en este comité federal en el que ha vuelto a hacer un llamamiento a la movilización porque se necesita ha dicho una mayoría sólida

Voz 1827 40:02 ah gracias Inma buenas tardes hasta luego frente al mensaje de Sánchez el independentismo catalán el PP Pablo Casado insiste en vincular al PSOE con los que según él quieren acabar con España

Voz 5 40:11 lo que es muy sencillo no querían referéndum referéndum el veintiocho de abril lecciones que no

Voz 1119 40:15 Tales au Sánchez con Torra pus de Mon Batasuna podemos o el Partido Popular rescatando a Spa

Voz 6 40:22 caña de la independencia de la ruina económica de la indignidad de estar a los pies de los que quieren romper España

Voz 1827 40:30 en Ciudadanos esta mañana Albert Rivera había anunciado uno de los días más felices para él en su vida política por la incorporación

Voz 0159 40:38 purga del señor Sánchez es echar

Voz 45 40:40 a gente como el mundo oval hiló pacta con Torra el señor Sánchez tiene de aliado a Torra yo tengo mi equipo al mundo valiente esa es la diferencia

Voz 1827 40:50 la incorporación que anunciaba poco después la de El Mundo Val fue abogado del Estado durante dieciséis años y cuando Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno lo apartó de la causa del pluses por pérdida de confianza ciudadanos que hoy cumple una semana muy complicada políticamente después de que estallara el mayor escándalo interno que vive este partido desde su creación en el dos mil cinco el supuesto fraude en las primarias de Castilla y León que además de avivar la tensión ha provocado toda una oleada de dimisiones la dirección del partido con Albert Rivera la cabeza trata ahora de contener la hemorragia tanto de puertas para dentro como de puertas para fuera pero no parece Óscar García que vaya a conseguirlo en el corto plazo siete días después de saltar el escándalo la dirección de ciudad

Voz 1645 41:30 menos todavía no ha desvelado cómo llegaron y de dónde provenían los ochenta y dos sufragios falsos que dieron el vuelco en Castilla y León mientras los equipos técnicos tratan de averiguarlo la dirección intenta frenar la enorme crisis que se les ha venido encima sólo el caso de Castilla y León acumula ya tres dimisiones en estos días la del responsable de Comunicación Pablo Yáñez la día te iba a ser la candidata en Valladolid Pilar Vicente y la de la coordinadora local en esa ciudad Raquel Alonso pero es que además la imposición de candidatos en los territorios también ha provocado renuncias en bloque la última la del coordinador provincial y la ejecutiva en Zamora que rechazan al candidato colocado para ir al Congreso la misma razón argumentan cinco de los nueve miembros de la ejecutiva del partido en Talavera de la Reina Toledo que también han salido de la organización Rivera trata ahora de contener esta hemorragia haciendo llamamientos a la unidad que unidos somos imparables ir repitiendo los

Voz 1 42:22 os propongo que nos dimos la mano hasta ahora que juntos le digamos a los españoles que este es un proyecto que une no lo había hecho nunca vamos a llevar este proyecto de unión

Voz 1645 42:31 Fuentes de Ciudadanos aseguran que el nerviosismo y la incertidumbre se han apoderado de buena parte de los miembros de la cúpula Iker Rivera ha dado órdenes directas a su núcleo más cercano para que traten de calmar las voces críticas

Voz 1827 42:44 y la última hora no lleva hasta Valencia porque el juez acaba de decretar ahora mismo prisión provisional para la mujer detenida por el supuesto asesinato de sus dos hijos en Godella Radio Valencia Manuel Gil

Voz 46 42:56 el titular del Juzgado de Primera Instancia Instrucción número cuatro de Paterna en funciones de guardia ha decretado este domingo el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de la madre de los dos menores de edad cuyos cadáveres fueron localizados el pasado jueves en la localidad de Godella el magistrado ha desplazado a un hospital en Lliria para tomar declaración a la detenida ya dictado después el auto de prisión la detenida esta investigada por dos delitos de asesinato la causa sigue bajo secreto de sumario el juez acordó ayer tarde esa misma medida prisión provisional comunicada y sin fianza por los mismos delitos respecto al padre de los niños

Voz 0159 43:30 sí

Voz 47 43:33 hola qué tal estás muy preocupada está siendo como esperaba Aíto como vas

Voz 48 43:39 pues yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 23 43:42 toda la ciudad me conoce estos son no parar

Voz 48 43:46 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 7 43:52 sin ser publicidad punto es y ayude a tu negocio a despegar

Voz 49 43:56 también no ser publicidad punto es es como estar ahí en la azotea de tu casa y que un paracaidista aterrice a tu lado Celia tu amor de siempre te dice que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos esos

Voz 50 44:09 ya explicarlo bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo Tunis por La Ser presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino a Ana García Siñeriz Daniel Gascón Yolanda Domínguez Juan Cruz muchos más disfruto de nuestro paquete especial de habitación doble que incluye paseos Salinero con después que degustación de productos de las marismas gaditanos por sólo ciento noventa euros por persona informa ten Cadena Ser punto com congresos del bienestar punto Es colabora

Voz 49 44:46 el Ayuntamiento de Cádiz y Unicaja Banco

Voz 1827 44:52 en Cisjordania un israelí ha muerto y dos han resultado heridos en un ataque cerca de un asentamiento judío el agresor permanece a esta hora huido mientras busca el ejército israelí es cierto que la justicia de aquel país ha ordenado hoy el cierre de un edificio junto a la Explanada de las Mezquitas que los musulmanes utilizaban para rezar así que temen que esto pueda provocar nuevos enfrentamientos en la zona corresponsal en Jerusalén Beatriz de cumbre

Voz 51 45:16 el ataque se ha producido a las afueras de la colonia israelí de Ariel en Cisjordania según el Ejército un palestino habría apuñalado a un soldado robado su arma disparó contra varias personas y vehículos que pasaban por el lugar robó un coche huyó hasta otro cruce donde volvió a disparar contra varios civiles oficialmente hay un israelí muerto y varios heridos dos de ellos muy graves el Ejército peina la zona para encontrar al agresor el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que está en campaña para las elecciones del nueve de abril ha pedido mano dura y que se encuentre rápido al autor del ataque Paralelamente la justicia israelí ha ordenado esta mañana el cierre de un edificio situado a las puertas de la Explanada de las Mezquitas un edificio que era usado por fieles musulmanes lo cual podría generar enfrentamientos en este lugar santo en los próximos días tensiones entre musulmanes y el ejército israelí intensión de fondo entre Israel y Jordania que es quién custodia la explanada

Voz 1827 46:12 la política británica europea arrastrada por ella viven de sobresalto en sobresalto lo últimos esta misma mañana el Parlamento del país no votará de nuevo el acuerdo sobre el Brexit qué made alcanzó con la Unión a no ser que tengan garantizado que vaya a salir adelante es quizás una forma de presión del Gobierno británico a los diputados a los que May pide hoy pragmatismo de cara a esa votación José Luis García Íñiguez buenas tardes buenas tardes fiesta votación prevista para el miércoles no saldrá de no sale adelante o no se celebra el Gobierno británico tendrá que pedir más tiempo para salir de la Unión europea el Gobierno debe y amenaza con que la voz

Voz 1061 46:46 quién no se llega a producir antes de la fecha límite del veinte de marzo

Voz 1827 46:49 euritos para New

Voz 1061 46:52 el ministro de Comercio Internacional Liam Fox ha dicho en Sky News que no se votará el acuerdo con Bruselas y no hay garantías de que salga adelante de ser así made tendrá que pedir una prórroga mayor a Bruselas superior a los tres meses que había aprobado en su moción el Parlamento británico así afronta May este tercer intento de aprobar el acuerdo mientras pide pragmatismo a los diputados para evitar que pasen muchos meses sin que se produzca el Brexit ha acordado el Gobierno británico y sigue amenazando con la incertidumbre de la prolongada salida de la Unión Europea desde la oposición footing

Voz 1827 47:21 el líder laborista ayer

Voz 1061 47:22 Corbijn avisa de que no apoyan en absoluto el acuerdo de May que conduciría dice aún Brexit ciego Corbyn le pide a la primera ministra que busque otra solución concursal

Voz 1827 47:30 así a medida que pasan las hojas del calendario la incertidumbre se convierte en preocupación aquí en España por el impacto económico cumbre Exit sin acuerdo puede tener en algunos sectores como el del automóvil o el de frutas y verduras que son los más expuestos estas mana hemos conocido un informe que señala a nuestro país como El sexto más afectado porque por ejemplo el año pasado vendimos allí en Reino Unido productos por valor de casi diecinueve mil millones de euros a Sergio Soto la cifra convierte a Reino Unido en el quinto mayor mercado externo del mundo para los productos españoles y la salida de la Unión podría implicar aranceles del dieciséis por ciento en algunos sectores según calcula ya El Ministerio de Comercio británico por ejemplo golpea haría a los coches que vendemos

Voz 52 48:10 desde luego serán menos competitivos al final el factor precio es muy importante a la hora de tomar la decisión de adquirir un coche los vínculos españoles con está desventaja respecto de sus competidores por el hecho de tener que pagar aranceles en Reino Unido