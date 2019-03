Hora 14 Fin de Semana (23/03/2019)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

eliminado de la faz de la tierra ha anunciado esta mañana la milicia armada que lideran los kurdos y que han batallado contra este grupo terrorista desde que hace cinco años proclamara su califato en Siria y en Irak esta declaración va desde luego demasiado lejos porque la lucha contra el terrorismo es un fenómeno muy complejo pero en cualquier caso el Days sí ha sido derrotado en Siria ya no controlan la última zona del país que estaba bajo sus dominios Irene Dorta buenas tardes

Voz 0605 00:57 buenas tardes las fuerzas de Siria democrática una alianza armada kurdo siria ha anunciado el fin de la guerra contra los yihadistas y con ello el final de la otro autoproclamado califato del Estado Islámico un califato que surgió hace casi cinco años y que llegó a extenderse por un tercio de Irak Siria las fuerzas sirias iniciaron en febrero una operación para expulsar al da es de la zona rural de All Good una de las últimas posesiones donde resistían los yihadistas este viernes aviones de la coalición internacional bombardearon esta zona de madrugada las fuerzas kurdas anunciaban el fin

Voz 1827 01:29 el Gobierno de España acaba de emitir un comunicado celebrando esta derrota que adelantaba anoche cuando todavía había bombardeos en marcha la Casa Blanca allí en Estados Unidos está otra de las noticias del fin de semana el Departamento de Justicia ya tienen sus manos el informe con los detalles sobre la supuesta intervención de Rusia en las elecciones del dos mil dieciséis para beneficiar a Donald Trump José Luis García Íñiguez

Voz 1061 01:50 casi dos años después de empezar con su trabajo el fiscal especial Robert Mueller ha terminado su informe sobre los posibles vínculos entre el Kremlin y la campaña de Donald Trump Mueller no va a presentar más cargos pero eso no quiere decir que no se puedan producir actuaciones contra el presidente las pruebas que ha recopilado en su informe pueden ser utilizadas por los fiscales generales de los cincuenta Estados de Estados Unidos como Nueva York donde ya con por ejemplo los negocios de la familia trampilla su entorno también la Cámara de Representantes de mayoría demócrata puede utilizar el informe para presentar un proceso de destitución del presidente antes el fiscal general será quien informe precisamente al Congreso sobre la investigación de Mueller y lo va a hacer como muy pronto este fin de semana una vez termine la estudiarlo el Departamento de Justicia el informe mantiene en vilo a Washington ya Trump que hoy descansa en su residencia de Florida no ha escrito ni siquiera un tuit a parte

Voz 1827 02:35 a las dos y media ampliamos estaremos en Francia es el primer fin de semana con protestas de los chalecos amarillos después de que el presidente Macron prohibiera estas manifestaciones en algunas zonas del país estaremos también en Reino Unido donde a esta hora hay en marcha una movilización contra el Brexit por cierto aquí en España hoy hemos amanecido con las declaraciones del ministro de Exteriores sobre la ruptura hipotética ruptura con Reino Unido Judith Arroyo

Voz 0159 02:57 sí Borrell se muestra escéptico y dudas sobre si finalmente el Reino Unido abandonaré a Europa dice que los británicos están descubriendo ahora cuando se van las ventajas de estar en la Unión Europea eso sí se posiciona a favor del acuerdo que plantea Theresa May porque sino se llegaría a dice a una situación indeterminada la incertidumbre corre él dice que el Brexit es consecuencia de la desconfianza de los ciudadanos hacia la Unión Europea derivada de la cría

Voz 1238 03:21 es es de la euro de la crisis de los refugiados

Voz 0159 03:23 si las personas no sienten dice un beneficio cotidiano en su vida más allá de la economía no apoyarán la unión que han ISI Borrell anima también a repensar el proyecto Euro

Voz 1827 03:32 desde España un equipo de Cruz Roja viaja ya hacia Mozambique ya son cuatrocientos diecisiete los muertos por el paso del ciclón y ahí hay más de un millón y medio de afectados entre ellos muchos niños sin acceso a Lima Toxo agua potable las imágenes de las inundados tienes un espectacular Río de color marrón pueden verse incluso desde el espacio aquí en España faltan tres semanas para el inicio de la campaña electoral y hoy vamos a contarles cómo los partidos políticos pueden realizar un perfil ideológico de los ciudadanos la actual ley en la mano campaña o precampaña a la que va a sumarse hoy Pablo Iglesias tras su baja por paternidad lo hará esta tarde dejando todo el protagonismo de la mañana al resto de candidatos que han recuperado la política de dos bloques Izquierdo de derecha

Voz 0825 04:16 a mí me gusta decir

Voz 1722 04:18 que no hay tres derechas porque en realidad no hay ningún matiz entre ellos hay una derecha con tres hijos hay más testosterona que neuronas en la derecha Pablo Iglesias

Voz 1704 04:30 pero si Pablo Iglesias es lo mismo que Sánchez dicen que vuelve pero si está aquí en el Falcon todo el día titulares del deporte Uxue Caballero buenas tardes

Voz 1827 04:56 cinco minutos

Voz 1704 05:12 buenas tardes primer sábado de primavera veintitrés grados de máxima en la Comunidad luce el sol no llueve y la Confederación Hidrográfica del Tajo acaba de cortar el regadío para la comarca de las Vegas tres mil quinientas hectáreas de regadío cereales de invierno cultivos de ajo patatas a los que desde hoy no llega ni una gota de de agua y los agricultores los otro cuatro plató

Voz 7 05:33 pues lo tenemos que regar nosotros cuando plantamos plantamos en seco con la humedad de la tierra cuando tenemos que regar es ahora ahora es cuando lo agua

Voz 5 05:41 la temperatura está aumentando a gusto

Voz 1 05:43 por encima de la Lombard el problema que hoy

Voz 8 05:45 hicieron un trasvase de la cabecera del Tajo hicieron para el sobrante del río Tajo y el sobrante que yo sepa estén Portugal no está en la cabecera del río Tajo porque en la cabecera es sobrante como nosotros esperándolo cabe lo que les sobran los de muy

Voz 1704 05:59 sí es que creen que se está reservando el agua en los embalses de cabecera del Tajo para poder trasvasar al Levante la Confederación asegura que volverá a abrir el grifo del canal a partir del uno de abril pero para entonces se temen los agricultores será tarde la tranquilidad ha vuelto a El Pozo del Tío Raimundo los vecinos han suspendido las concentraciones que mantenían desde el lunes frente a la casa del presunto autor del apuñalamiento del hombre fallecido en Puente de Vallecas el domingo fuentes de la investigación insisten a la Ser que está localizado saben quién es saben dónde está esperan poder tenerlo en las próximas horas además en este Hora catorce nos acercaremos al proceso de feminización de la voz que siguen las mujeres dentro del Camino de cambio de sexo es el caso de luz

Voz 10 06:46 yo quiero tener la mía pero no lo confundan con un hombre me imagino con mi voz

Voz 3 06:51 pero quizás más de Jartum escucha necesito que me tras una voz mantenga

Voz 11 06:59 dulce y bonita eh

Voz 1704 07:03 año en la Comunidad de Madrid veinticinco mujeres pasan por este proceso de feminización de la voz derivadas desde la unidad de identidad de género del Hospital Ramón y Cajal hay obras que se eternizan y de qué manera un ejemplo claro es el de la estación del metro en Arroyo Fresno en la línea siete pero lo que resulta difícil de entender es que hace veinte años Alberto Ruiz Gallardón inaugurará la estación pero que hasta hoy hasta hoy no ha entrado en funcionamiento por ahí iniciamos el repaso a otras noticias en titulares con la ayuda de Paul Asensio y Laura Briones la estación Arroyo Fresno entre las de la como hay Pitis antes

Voz 0808 07:45 dado en funcionamiento hoy a las seis de la mañana después de permanecer veinte años cerrada fue una de las estaciones que incluyó Gallardón en su plan de ampliación de Metro en el año mil novecientos noventa y nueve se calcula que beneficiará a unos doscientos veinte mil vecinos la Audiencia Provincial ha impuesto dieciocho años de cárcel a un hombre por

Voz 0159 08:01 violar a una mujer con discapacidad a la salida de la residencia de Vallecas en la que vivía la mujer apenas es capaz de comunicarse pero los jueces aprendieron a interpretar sus gestos y respuestas a través de su

Voz 0808 08:11 hermano el referéndum convocado por Izquierda Unida en Madrid finaliza hoy con la votación presencial en la sede del partido su bases decidirán si continúan con el proceso Madrid en pie el preacuerdo alcanzado con anticapitalistas o prefieren la propuesta de confluencia de Podemos cientos de vecinos

Voz 0159 08:24 manifestado hoy en Barajas en Alameda de Osuna para protestar por la remodelación del nudo de Eisenhower que afectará a la movilidad de la zona ya la desaparición de más de ochocientos árboles dicen que es una oportunidad perdida para mejorar los problemas de tráfico de la A dos

Voz 0808 08:37 en la zona y esta tarde los vecinos de Vallecas entrenan Coopera una ópera colaborativa que han creado junto con artistas dentro de Imagina Madrid la obra que se podrá ver a las cinco junto al mirador del Payaso Fofó esto aspirarán una Vallecas futura con puerto de mar en el que un grupo de oveja y palomas enfrenta a los poderosos del deporte en este

Voz 1704 08:54 avance Uxue Caballero cuéntanos buenas tardes

Voz 1704 09:15 cierto sí tenía pensado correr mañana la Media Maratón de Coslada sepa que el Ayuntamiento ha tenido que aplazarla el motivo no podía garantizar la seguridad de la prueba por falta de policías locales Henares Jorge Pardo

Voz 1238 09:26 la edición número cuarenta y uno de la Media Maratón de Coslada no se va a celebrar este domingo se trata de una de las carreras más antiguas y tradicionales no sólo de la Comunidad de Madrid sino de todo el país pero ha tenido que ser aplazada por no contar con el número de policías suficientes para garantizar la seguridad de los corredores y visitantes según la normativa se necesitarían no menos de setenta agentes una cifra muy superior a los catorce que normalmente prestan

Voz 1827 09:50 el domingo cualquiera el alcalde el social

Voz 1238 09:52 lista Ángel Viveros dice sentirse sorprendido porque el convenio vigente firmado con la Policía Local en dos mil dieciséis sirvió para las dos anteriores ediciones

Voz 12 10:01 vamos a aplazar por la imposibilidad de poder desarrollar la Media Maratón una prueba que lleva cuarenta años realizando se en nuestro municipio una prueba que es la segunda más antigua de España después de la de Mérida y algo que no ha sucedido algo que es inédito

Voz 1238 10:15 la oposición en bloque ha culpado a viveros de su gestión al frente de la Media Maratón una carrera para la que ya se está buscando nueva fecha

Voz 1704 10:44 gracias dgt gracias Nerea pues viendo que el tráfico está complicado qué les parece si dejamos el coche nos damos un paseo es posible con las prisas del día a día no hayan caído en la cuenta pero sí pueden cambiar las prisas por un paseo fíjense porque en la calle Huertas en el centro de Madrid en el suelo encontrarán placas con frases de escritores como Lope de Vega Cervantes Bécquer Espronceda ninguna mujer bueno ninguna hasta ahora porque esta misma semana le han dado su sitio a Emilia Pardo Bazán y afortunadamente parece que no va a ser la única Carlos Hernández

Voz 14 11:18 vale para ver cuál palpa alimenta cuatro Baida hay gente

Voz 1463 11:21 las almas no son hombres ni mujeres qué razón hay para que ellos sean sabios Chipre suman que nosotras no podemos ser

Voz 15 11:28 a las mujeres de Quito horas tendrán por fin su espacio en el barrio de Las Letras de Madrid tres citas en el pavimento de la calle Huertas recordarán a tres de las grandes autoras de nuestra literatura Emilia Pardo Bazán Rosalía de Castro María de Zayas las frases de estas dos últimas han sido elegidas esta mañana en una votación abierta en el espacio encuentro feminista

Voz 16 11:45 B elegir esa que es larguísima iba a tener que ocupar medias ha votado esta de María de Zayas eh parece

Voz 1704 11:53 muy representativa del ser humano no como ser contradictorios

Voz 1510 11:57 todo el rato pues yo he escogido Miramar llevaba más una de recuerdo de María de Zayas da más hermosas dejemos las galas rosas y rizos de crear Cabello y matizar el rock me ha parecido atemporal es un mensaje muy actual

Voz 16 12:08 y que seguramente se merece estar en las calles no

Voz 9 12:13 para que perdure piensan bien

Voz 1704 12:21 en este caso motivo para dar un paseo tranquilamente y fijarse también en el suelo en este caso de la calle Huertas gracias Carlos II y doce minutos Hora catorce aquí en la SER

Voz 1704 14:43 hace justo una semana entrarán en funcionamiento Madrid Central pues bien hoy no somos ocupar del Madrid rural primer fin de semana de la primavera luce el sol

Voz 1704 15:01 las máximas apenas llegaban a los trece en Madrid

Voz 0825 15:03 sí in nevaba en el norte del país la Confederación del Tajo ha cortado a las doce de esta noche la derivación de agua desde el Tajo a la acequia real el Canal de las Aves agua para el riego en la comarca de las Vegas municipios como Aranjuez conminar deja a Villa Villaconejos bueno justifican el corte diciendo que Janko asumido más de un doce por ciento el agua que tienen adjudicada para todo el año y que además las previsiones de lluvia no son buenas pero los agricultores responden el cambio climático ya lo están sufriendo ellos cuando hace calor es ahora no riegan en los próximos quince días la planta simplemente está muerta son tres mil quinientos las hectáreas afectadas cereal de invierno ajos patatas cultivos de los que según calcula la Unión de Pequeños Agricultores viven unas mil familias en la Comunidad de Madrid en Colmenar de Oreja al lado de ese canal por el que hoy ya no pasa agua hablamos con cuatro agricultores con Francisco Aparicio Luis Carlos García Montesinos y con Francisco Sánchez

Voz 7 16:04 nosotros planteamos no tenemos que regar nosotros cuando plantamos plantamos en seco con la humedad de la tierra cuando tenemos que regar es ahora ahora es cuando uno baja agua

Voz 1 16:13 pero la temperatura está aumentando mucho la te cuentan el invierno no ha tenido voy operar curas con mucho galo

Voz 22 16:21 luego después hielo

Voz 1 16:22 según hago la temperatura es por encima de la normal hombre yo tengo hice yo no tengo pensó de de de sembrar maíz pero no lo que tengo que estar que no vale nada más eso es que si quitan día yo no hace falta que lo hecho no lo he dicho ya llano ya está muerto para ellos

Voz 23 16:50 el no de pueden Jabal al ver a los quince días toda la Vega entera está con un infarto

Voz 1704 16:55 vamos a viajes por tener agua tontería

Voz 8 17:00 mínimos hay uno y quién quería saber quién quién sabe lo que es lo que está ocurriendo soy yo como agricultor porque a mí nadie me han dado ninguna explicación de por qué me quitan el agua ya no estamos reclamando el cereal que vamos a perder lo que le tenemos perdió estamos reclamando un derecho derecho que tenemos de agua es igual que una casa la quitan la luz del agua y el alcantarillado tienes montón de ladrillos no tienes una casa porque te quitan los servicio entonces aquí si te quitarle el agua te están quitando tan quitándose el el valor de la Tierra es que el problema que es que hicieron un trasvase de la cabecera del Tajo hicieron para el sobrante del río Tajo y el sobrante que yo sepa estén Portugal no está en la cabecera del río Tajo porque en la cabecera es sobrante somos nosotros que estamos aquí abajo esperando a lo lo que les sobra el orden mundial

Voz 1 17:44 nosotros estamos en cabecera que somos por decir una manera los primeros regantes del Tajo estamos ponemos deseaba sigue un agosto necesitó el agua porque no hay que hemos de de de verano porque casi todo el las siembras de invierno ir Híjar dijo de verano le tengo traspasa la hora por qué no puedo

Voz 0825 18:04 esa es la pregunta que se hace en esa es la pregunta que dejan en el aire detrás de todo dicen como apuntaban y ustedes escuchaban y que es esté guardando agua en los embalses de la cabecera del Tajo para un nuevo trasvase al Levante en unos sitios falta agua como hemos podido comprobar en otros denuncian vertidos ilegales que siguen sin corregirse es el caso de Arroyomolinos municipio de treinta mil habitantes y por lo tanto obligado a tener un sistema de colectores para las aguas residuales urbanas pero que no tienen ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1510 18:33 malos olores desaparición de animales y plantas son algunos de los efectos que denuncian desde la Asociación Arroyo Verde que tienen estos vertidos aseguran que se están vertiendo aguas fecales e industriales de viviendas y naves del polígono industrial Valdefuentes Almudena Zaragoza es la presidenta de la Asociación Arroyo Verde

Voz 24 18:51 luego hay en la calle Almería hay varios vertidos uno de ellos es un mar de toallitas que de dónde vienen todas esas citas es horrible literal no te vas pisando toallitas luego hay otro en el pinar que también es muy feo porque huele muy mal es un depósito de hormigón que que tiene un contenido con un olor muy fuerte

Voz 1510 19:12 están recogiendo firmas a través de Change punto RG para presentar una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente

Voz 1704 19:22 catorce Madrid en clave de tribunales la Audiencia Provincial ha impuesto dieciocho años de cárcel a un hombre por violar a una mujer con discapacidad

Voz 0825 19:29 la salida de la residencia de Vallecas en la que vivía la mujer apenas es capaz de comunicarse pero los jueces explican que aprendieron interpretar sus gestos ir respuestas a través de su hermana Alberto Pozas

Voz 0055 19:41 con un ochenta y siete por ciento de discapacidad y en silla de ruedas la víctima no pudo hacer nada para defenderse fue violada ir robada en las cercanías de la residencia Medinaceli de Vallecas donde vivía y abandonada después en plena calle en su silla de ruedas la declaración de trabajadores de la residencia también de médicos de La Paz y las pruebas de ADN cimentaron una condena de dieciocho años de cárcel para el agresor por un delito de agresión sexual otro de robo además también lo imponen diez años de libertad vigilada y una orden de alejamiento también tendrá que indemnizar a su víctima con veinte mil trescientos euros la Audiencia de Madrid explica en su sentencia que la hermana de la víctima ayudó a los jueces a interpretar sus gestos para contestar sí o no a sus preguntas escuchar así su relato de los hechos según la sentencia recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia la violación ocurrió dos meses después de que el agresor esquivas a la cárcel por otra condena acababa de ser condenado en firme a un año de prisión por un robo pero la justicia decidió que no cumpliese condena entre rejas

Voz 0825 20:32 sí ya lo apuntábamos al inicio de este informativo hay obras que desde luego eternizan y un ejemplo claro es el de la estación de metro de Arroyo Fresno está la línea siete pero lo que resulta difícil de entender es que hace veinte años Alberto Ruiz-Gallardón ya la inauguró pero ha sido hoy veinte años después a nueve semanas de las elecciones cuando ha entrado en funcionamiento Paul Asensio

Voz 0808 20:52 la estación que está entre las de la como hay Piti completa la prolongación de la línea siete y lo hace después de permanecer veinte años cerrada la estación del barrio Arroyo del Fresno fue parte del plan de ampliación de Metro del año mil novecientos noventa y nueve de Gallardón en ella se han invertido casi cinco millones de euros Se calcula que beneficiará a unos doscientos veinte mil vecinos de la zona Jaime Alonso presidente de la asociación vecinal Arroyo del Fresno ha estado esta mañana en A Vivir Madrid ya ha dicho que lo vecino echan contentos pero a la espera de que construyan accesos peatonales que hay un talud de cinco metros de altura que divide el barrio en dos que necesitan que hagan acceso porque para cruzar de un lado a otro hay que andar unos ochocientos metros la estación en accesible para personas con discapacidad y para decorar la han elegido imágenes ilustraciones de la Sierra de Guadarrama

Voz 0825 21:36 en Barajas Alameda de Osuna docente de Osuna centenares de vecinos se han concentrado hoy para pedir al Ministerio de Fomento que paralicen las obras con las que pretende mejorar la circulación en la A dos que suponen la tala de unos ochocientos árboles dicen que seguro el Ministerio puede buscar otra alternativa Julián Moreno es el presidente de esta asociación

Voz 25 21:56 no mejora la vida elimina una masa arbórea tremenda esos árboles protegen de alguna por la contaminación que empecemos a nos cuenta que los árboles son fundamentales entre otras cosas contribuyan a que llueva evitamos un tráfico en un barrio que es dan quiero meterle tráfico de la nacional dos de contra

Voz 0825 22:15 la feminización de la voz es fundamental en el proceso de cambio de sexo cada año en la Comunidad de Madrid veinticinco mujeres pasan por este proceso este proceso de feminización de la voz derivadas de la unidad de identidad de género del Hospital Ramón y Cajal luz Ortega tiene treinta y un años hace dos que iniciaba ese cambio de sexo desde hace dos meses intenta que su

Voz 3 22:35 voz no lleven la contraria

Voz 0825 22:38 a lo que dice su cuerpo en ese cambio la ayuda Vanesa Sánchez es logopeda especialista en patología vocal con ellas hemos estado en el centro de rehabilitación CRM de Madrid

Voz 3 22:50 lo cara poquillo las jarra escucha necesito que me hagas una voz tendida

Voz 11 22:57 se iba a las y una más hablara sin que ella canta a

Voz 3 23:08 lo practique es una voz femenina en esa construcción identidad

Voz 1704 23:14 yo creo que como de escuchado

Voz 10 23:17 fiado de alguna manera a esa construcción identidad era escuchar temas femenina es como salir un poco de esa ese carácter más asociado a ese cuerpo que rechazo

Voz 3 23:28 dime tu nombre y tus apellidos de una forma bonita Mi nombre es luz tratamiento como es la voz que te imaginas Ocón que voz te imaginas en ese proceso cuando llegues al final de ese cambio

Voz 10 23:42 yo no quiero tener la mía pero que no lo confundan con nombre lo más natural posible me imagino con mi voz pero quizás más aguda hemos hablado

Voz 3 23:52 una voz femenina no es una voz aguda que trabajamos se feminización trabajamos la cadencia melodía posturas corporales entre naciones el ritmo de habla volumen de ese de esa forma de hablar pero el movimiento las voces no sólo ha de luz la mía suena totalmente diferente en la tuya suena diferente y eso también hay que trabajarlo andando con tacones en plano girada tumbada tenemos que cambiar las posturas y eso también se trabaja en julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre era puede es decir los días de la semana hasta el viernes enfadar siendo dulce lunes martes miércoles jueves y es una persona trabajaba a nivel vocal seguramente la cadencia no sea tan ambigua ya sea más hay es una aguda o no vale es una voz grave pero sí es femenina si es una mujer es lo que intentamos conseguir con luz pero también con el resto de pacientes este proceso también se hace a la inversa es decir eh mujeres que buscan el otro cambio la masculinidad no es verdad que los cuando vino después de esa recepción de de no es lo que más la faltaba que ahora ella sí vamos teniendo es un volumen es el volumen de voz era común volumen muy bajito aunque ella quería tener un volumen alto

Voz 10 25:22 cada mes junto con refugio no es como no querer salir desde ahí yo creo que son aprendemos todas sobre todo cuando llegamos años insertó

Voz 3 25:34 Herrera bueno une la R con los números hasta cinco vale

Voz 26 25:41 Rodrigo Rato truno ritmo

Voz 3 25:45 dos mil tres

Voz 26 25:49 cuántas veces has notado

Voz 3 25:50 qué te han mirado y te han dicho luz tú eres Luz

Voz 10 25:55 bastantes alguna vez todavía me pasa cuando lados y sobre todo por teléfono anotado varía empezar pero si no no si lo tardan bastante perfecta que la gente se queda así pero bueno la duda por teléfono no era un hombre

Voz 3 26:12 con esa entonación buenista que estabas haciendo ahora uno dos tres cuatro cinco

Voz 1704 26:26 vuelve use de Caballero a este estudio la de nuevo

Voz 0808 26:28 hola qué tal esta noche se juega la selección española ante Noruega en Mestalla a las nueve menos cuarto en el primero de los diez encuentros que la selección de Luis Enrique tendrá que disputar para estar en la Eurocopa de dos mil veinte en Segunda División esta tarde las cuatro juega al alcohol por con los alfareros llevan tres jornadas sin ganar y no consiguen un triunfo a domicilio desde el diez de noviembre un importante encuentro para acercarse a la salvación matemática lo antes posible mañana a las doce lo hará el Rayo Majadahonda ante el Numancia el Cerro del Espino Iriondo recupera a Verza en el medio campo llegó tras cumplir su partido de sanción también vuelven a la convocatoria al uso Aitor Ruibal en baloncesto el Madrid estarán cuartos de final a pesar de la derrota de anoche ante el Baskonia por ochenta y seis a setenta y seis habló Pablo Laso tras el encuentro la estadística

Voz 10 27:12 ha habido mucha igualdad en casi todos los aspectos del juego al final creo que la gran diferencia de partidos el rebote queremos valga para

Voz 0808 27:23 y mañana se volverá a disputar otro clásico entre Real Madrid y Barcelona serán a las siete

Voz 0825 27:29 gracias a su Sue después del deporte pero antes de irnos una propuesta para esta tarde de sábado copera la ópera vecinal vallecana estrena estreno en este caso abierto al público Enrique García muchos

Voz 27 27:41 nunca se habían acercado a la ópera pero hoy serán los protagonistas de un libreto que saca a este género de los escenarios y que lo lleva a la calle a un lugar muy singular Vallecas

Voz 29 27:54 a la iba

Voz 28 28:03 eh

Voz 29 28:08 corre el año dos mil cincuenta y cuatro los combustibles fósiles terminaron hace décadas la temperatura global siguió aumentando media Europa ha quedado sumergida Vallecas se ha convertido en un puerto de mar son cincuenta vecinos del barrio que desde hace un año preparan esta ópera distó pica escrita por el colectivo in proceso que surgió después de un ejercicio de memoria lo explica María dilemas del colectivo

Voz 30 28:36 se hizo un ejercicio previo de entrevistas a la gente del barrio preguntando pues sobre la historia de Vallecas Sabas de Vallecas tiene una historia de lucha vecinal muy potente ahí nos interesaba Nos interesaba construirla o que a partir de las memorias de las memorias de los vecinos en la memoria del lugar

Voz 29 29:00 será al aire libre e itinerante comience la torre de San José y finaliza en el Mirador del payaso

Voz 1704 29:07 gracias Enrique a las cinco de la tarde

Voz 31 29:10 Nos damos voz ronca

Voz 1704 29:19 y lo hacemos con esta bonita versión de Valery que ha cantado Ichi Segovia en el programa A Vivir Madrid esta noche a las diez y media en la senda Tempo Club las mujeres son las protagonistas concierto solidario de la asociación Mujeres Unidas contra el maltrato

Voz 31 29:37 en

Voz 1704 29:44 llegamos a las dos y media hora catorce continúan en sábado

Voz 31 29:56 sí

Voz 1827 30:03 y media la una y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes cinco años después de que la es auto proclamara su califato en Siria e Irak

Voz 4 30:28 H tire han dado Dovi

Voz 1827 30:31 milicia armada que lideran los kurdos han terminado con los terroristas en la última zona de Siria que todavía controlaban toda la comunidad internacional aplaude hoy esta noticia aunque el fin de su califato no es ni mucho menos el final del Daesh que todavía mantiene simpatizantes y combatientes escondidos en Estados Unidos el hiperactivo Donald Trump mantiene hasta ahora silencio en sus redes sociales sólo unas horas después de que llegara al Departamento de Justicia del País el informe sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones que llevaron al empresario a la Casa Blanca José Luis García Íñiguez buenas tardes buenas

Voz 1061 31:07 tardes casi dos años después de empezar con su trabajo el fiscal especial Robert Mueller ha terminado su informe sobre los posibles vínculos entre el Kremlin y la campaña de Trump viola no va a presentar más cargos pero eso no quiere decir que no se puedan producir actuaciones contra el president ya son

Voz 1827 31:19 trescientos diecisiete los muertos en Mozambique por el paso del ciclón

Voz 1061 31:23 hay más de un millón y medio de afectados entre ellos muchos niños sin acceso a alimentos o agua potable hasta allí se dirige ya un avión de la Cruz Roja Española

Voz 1827 31:30 multitudinaria manifestación a esta hora en Londres contra el Brexit y exigiendo un segundo referéndum

Voz 1061 31:35 en Francia los chalecos amarillos han vuelto a las calles sólo unos días después de que el presidente Macron prohibiera las protestas en algunos puntos del país

Voz 1827 31:42 aquí en España faltan tres semanas para el inicio de la campaña electoral y hoy vamos a contarles cómo los partidos con la ley en la mano pueden acceder a nuestros datos personales para construir un perfil ideológico y poder enviarnos así propaganda electoral a la carta Juan Ferrer es consultor político

Voz 32 31:57 mire acompaña digital permite personalizar los mensajes en base a las afinidades que voluntariamente expresamos en las redes pues su Evangelio en unos perfiles y los partidos se tienen que enfocar a entrar a a las personas Cementos

Voz 1827 32:10 mientras tanto la campaña sigue hoy a vueltas con pancartas y con lazos en Cataluña

Voz 1061 32:14 Pablo Casado ha culpado a Sánchez de que se haya incumplido la ley en Cataluña

Voz 33 32:17 lo de Torra llegar en pues nosotros ya lo arreglaremos espesores Sánchez Sánchez que ha dejado así ahí Sánchez es el que está permitiendo que los independentistas tienen poco a España Pyatov

Voz 1827 32:28 dos a este mensaje que dejó anoche a Torra uno de sus antecesores en el CAR

Voz 1704 32:32 Jordi Pujol

Voz 0825 32:36 seguro a Pujol que espera que haya capacidad de diálogo

Voz 1061 32:39 a ambas partes subraya Pujol eso por ambas partes porque hay mucha gente que dice que tenemos que hablar pero nadie hace propuestas para que esto ocurra

Voz 1827 32:46 detenido el celador de una clínica de Bilbao que abusó supuestamente de tres pacientes cuando estaban anestesiar bien mal

Voz 1061 32:51 dice un hombre ha sido condenado a dieciocho años de cárcel por violar y robar a una mujer con discapacidad física y psíquica del ochenta y siete por ciento como ella no podía expresarse por sí misma la hermana de la víctima ayudó a los jueces a interpretar sus

Voz 1827 33:03 estoy en Zaragoza una bebé de año y medio está ingresada en el hospital en estado muy grave después de caerse ayer desde un quinto piso la principal hipótesis es que todo fue un accidente llega a París una de las exposiciones más esperadas del año la de Tutankamon

Voz 1061 33:23 eso cincuenta objetos que van a poder verse por última vez en Europa antes de instalarse definitivamente en Egipto son joyas estatuas y un ataúd el millar duras sacados de la tumba del faraón

Voz 9 33:50 Canarias se prepara este fin de semana para de Faina el can down

Voz 1827 33:54 que la banda sueca que triunfó en los ochenta con este tema toca esta noche en el puerto

Voz 9 33:59 de la Cruz Tenerife

Voz 1827 34:23 y en los deportes de esta noche juega la selección española contra Noruega Uxue Caballero buenas tardes

Voz 0808 34:28 qué tal buenas tardes y lo hace en Mestalla en el primero de los diez encuentros que la selección de Luis Enrique tendrá que disputar para estar en esa cita continental del próximo verano también se pone en marcha este sábado la selección de Italia ayer lo hacía a Francia que ganó uno cuatro en Moldavia Inglaterra que goleó en casa cinco cero a la República Checa y la Portugal de Cristiano que empató a cero ante Ucrania y cayó Argentina uno a tres ante Venezuela en un partido amistoso jugado en el Metropolitano Messi jugó los noventa minutos pero acabó tocado por molestias en la zona del pubis en Segunda División hoy tenemos dos choques más a las cuatro Elche Alcorcón y a las seis Lugo Albacete

Voz 0825 35:03 es como estar ahí en la azotea de tu casa y que un para qué

Voz 1827 35:59 las dos y treinta y cinco la una hay treinta y cinco en Canarias era el veintinueve de junio del dos mil catorce

Voz 35 36:06 han vi jugar a la

Voz 1827 36:10 no abro del Daesh proclamaba así el califato de este grupo terrorista en Siria y en Irak después de cinco años de horror la milicia armada que lideran los kurdos anunció lo esta misma mañana la derrota de este grupo terrorista en Siria de la última zona que todavía controlaban en el país informan para la SER desde Beirut Oriol Andrés hola buenas tardes

Voz 0825 36:29 buenas tardes efectivamente después de una noche aún marcada por el sonido de los proyectiles y los bombardeos hoy a primera hora la comandancia de las Fuerzas Democráticas sirias aseguraba en un comunicado

Voz 29 36:40 esta ha sido la tierra en el este del país en medio de un paisaje enmarcado

Voz 0825 36:47 la estación se puede decir que la derrota quedó sellada el pasado martes pero la anunció se retrasó porque aún quedaban algunos pocos yihadistas parapetados en cuevas y en trincheras junto al río Éufrates un último ejemplo de un avance que ha sido difícil los combatientes de Estado Islámico han resistido las últimas semanas en un territorio de poco más de dos kilómetros cuadrados

Voz 1827 37:04 en buena medida lo han hecho gracias a la presencia de decir

Voz 0825 37:07 las de miles de civiles entre los combatientes hasta sesenta mil personas habrían salido de este reducto en los últimos dos meses

Voz 1827 37:13 cinco años de horror decíamos Oriol se nos vienen a la cabeza imágenes terribles como las decapitaciones que dieron la vuelta al mundo o la masacre contra la minoría religiosa yazidí con cinco mil hombres ejecutados

Voz 0825 37:24 días hay que recordar que Estado Islámico nace como parte de Al Qaeda pero se de de ella para convertirse en una organización de terror internacional su líder Abubakar Al Bagdadi proclamó el califato en junio de dos mil catorce en el momento de máximo esplendor de la organización es que llegó a controlar un territorio similar al de Reino Unido con una población de más de ocho millones de personas esto significa casi un tercio del territorio lo de Irak y Siria con localidades tan importantes como raca o Mosul este estado creado por los yihadistas que hasta tenían moneda propia atrajo a decenas de miles de personas de todo el mundo sin embargo como decíais su régimen se caracterizó por la brutalidad con ejecuciones masivas de opositores en minoría sido una aplicación aberrante de la ley islámica un terror local que se exportó a nivel internacional con atentados por todo el mundo

Voz 1827 38:06 acaba el el califato del Daesh en Siria pero una cosa es esto y otra Oriol el fin del Estado Islámico

Voz 0825 38:11 sin duda sería un error considerar Estado Islámico acabado a varios niveles en la región la organización cuenta aún con muchos simpatizantes y con varios miles de combatientes que habrían encontrado refugio sobre todo en zonas desérticas entre Irak y Siria entre otros se desconoce el paradero de su líder Al Bagdadi según los expertos la organización retornará tácticas de guerrilla como ya hiciera hace una década cuando la dio por muerta por primera vez además tanto norte de Siria como el de Irak tienen una situación inestable dependiendo de cómo se gestione la victoria pueden generarse nuevos agravios que abonen el resurgimiento del grupo un tema difíciles por ejemplo el trato que recibirán los miles de combatientes arrestados y sus familias entre ellos casi tres mil extranjeros pero además la organización se ha visto fortalecida en su dimensión internacional tiene presencia en países como Afganistán Nigeria Somalia y como bien sabemos ha reivindicado numerosos atentados en Europa y antes su derrota en Siria ya ha hecho un llamamiento a incrementar los ataques en Occidente el califato territorial pues ha muerto pero a nivel ideológico sigue bien vivo

Voz 1827 39:07 gracias Oriol ya anoche en la Casa Blanca había dado derrotado al Lass en Siria pocas horas antes de que empezara allí en Estados Unidos una importantísima tormenta político cuyas consecuencias van a determinar en las próximas semanas después de casi dos años de investigación el fiscal especial Robert Müller ha entregado ya al Departamento de Justicia del País su informe sobre la llamada trama rusa la supuesta conspiración entre turno de Moscú y Donald Trump para impulsar la victoria del empresario en las elecciones presidenciales del dos mil dieciséis de momento no se conocen detalles de este informe de cuyo contenido depende que los demócratas ponga en marcha o no en la Cámara de Representantes que ellos controlan un impeachment que es así como se llama al proceso para tratar de destituir al presidente del país corresponsal en Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 39:50 buenas tardes toda la atención está puesta ahora sobre el fiscal general William Bart que tiene que decidir qué hacer con la información que contiene la investigación de Robert Möller qué información al Congreso que hace público o que mantiene clasificado el objetivo de esta investigación que ha durado veinticuatro personas entre ellas seis muy cercanas al presidente como su jefe de campo año su abogado personal también esto lo conocimos ayer que Müller no va a acusar a nadie más en el marco de esta investigación ahora que pasa simular concluye que trampa cometido delitos federales bueno pues hubo una política dos meses era demostrar si alguien dentro del equipo de campaña de Donald Trump conspiró con el Gobierno ruso para interferir en las elecciones presidenciales de dos mil dieciséis Easy el presidente ha cometido obstrucción a la justicia durante este proceso lo que sabemos de la investigaciones que Muller ha acusado a tres

Voz 0605 40:39 apartamento de Justicia el Congreso es el único que

Voz 1510 40:41 puede procesar a un presidente en ejercicio iniciando un proceso político también puede ser que Müller no haya encontrado evidencias de los delitos por los que le investiga o que haya cometido delitos fuera del marco de esta investigación entonces tendría que ser el Congreso el que inicie las investigaciones parlamentarias u otras fiscalías como ya ha hecho la de Nueva York que investiga el desvío de fondos de la Fundación Trump o la financiación ilegal de su campaña con el pago a mujeres por ocultar sus relaciones con el entonces candidato en cualquier caso el informe Müller supone ya un examen para las instituciones democráticas en juego está la reputación y la credibilidad del sistema judicial y político de este país

Voz 1827 41:20 a la espera de conocer detalles del informe Marta dice algo la Casa Blanca

Voz 1510 41:23 Fuentes de la Casa Blanca creen que el informe va a ser una victoria para Donald Trump porque Müller ha confirmado que no va a acusar a nadie más en el marco de la investigación de la trama rusa esta fuente interpreta que Miller no ve delito en la reunión que don Junior el hijo mayor del presidente y que su yerno Jared Kushner mantuvieron con una abogada rusa cercana al Kremlin en la trama Tower de Nueva York en junio de dos mil dieciséis la abogada les ofreció presuntamente información perjudicial para Hillary Clinton esto lo estaba investigando el fiscal especial esta fuente cree que el informe violar va a dejar en evidencia a los demócratas que siempre han sospechado del presidente ya la prensa por participar en lo que Trump ha definido como la mayor caza de brujas de la Historia

Voz 0605 42:04 política de este país el presidente está en su

Voz 1510 42:06 mansión de Mar a Lago con su equipo de abogados la portavoz de la Casa Blanca ha confirmado que no han tenido acceso al informe ni saben que contiene los demócratas por su parte piden al fiscal general que haga público el informe en su totalidad

Voz 5 42:22 hola soy el planeta

Voz 1827 43:19 un avión del Ejército español despegará el lunes hacia Mozambique otro de la Cruz Roja se dirige ya a esta hora hacia allí para tratar de ayudar en la crisis humanitaria que sufre aquel país por el paso de un ciclón al que han llamado el último balance de víctimas Judith Arroyo habla de más de cuatrocientos muertos

Voz 0159 43:35 sí son en concreto cuatrocientos diecisiete los fallecidos por el paso del ciclón y dais según los datos del Instituto Nacional de Gestión de Emergencias en Mozambique este organismo actualiza las cifras ofrecidas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU que hablaban también de un millón ochocientos mil heridos más las inundaciones han dejado una situación humanitaria complicada en el país donde hacen su aparición ante enfermedades como el cólera desde España el Ministerio de Defensa ha confirmado que aporta un avión del Ejército del Aire coco que colaborará con Portugal en el traslado de ayuda humanitaria a partir del lunes por otra parte el Gobierno ha explicado que la ayuda humanitaria española que ofrece la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo junto con Cruz Roja ya está preparada por primera vez se desplegará el equipo de emergencias estar a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea

Voz 1827 44:25 sí gracias Judith y el ministro español de Exteriores dice que empieza a dudar de que Reino Unido termine abandonando la Unión Europea en una entrevista en la revista portuguesa expreso Josep Borrell asegura hoy que si él apoyará el Brexit votaría por el acuerdo que Theresa May tiene que someter de nuevo en el Parlamento británico pero los diputados que no aceptan ese acuerdo asegura abren otra discusión con un fin indeterminado según Borrell mientras hoy en Reino Unido el calendario en contra ahí con dudas sobre si finalmente va a someterse a votación no este acuerdo sobre el Brexit a esta hora lo estamos escuchando hay una manifestación multitudinaria miles de personas contrarias a la ruptura que están exigiendo en Londres un segundo referéndum allí está la corresponsal en Londres de la SER Begoña Arce hola buenas tardes

Voz 24 45:14 hola buenas tardes enorme mancha quizás la manifestación mayor en la historia de este país no nos atrevemos asegurarlo pero tiene toda la pinta estamos ahora mismo que es simplemente la gente no puede acceder al desfile oficial digamos de de esta manifestación y OPE está ocupando en estos momentos todo el parque de crispar los participantes han llegado de todos los lugares del Reino Unido incluso de algunos puntos de Europa entre ellos hay algunos políticos como el número dos del partido laborista Tom Watson los o el alcalde de la ciudad Sabica muchas banderas de la Unión Europea pancartas que piden la revocación del artículo cincuenta una petición al Gobierno en ese sentido ha alcanzado ya en setenta y dos horas más de cuatro millones de firmas por cierto la británica que puso esta petición en la página del Parlamento ha recibido tres llamadas ya amenazándola de muerte según ha denunciado esta marcha es muy pacífica hay muchos niños hay muchos cerros muchas familias pero tiene lugar en un momento de alta tensión con llamamientos para que Theresa May imita ante la incapacidad para sacar adelante su acuerdo esa petición de dimisión se va a repetir seguramente los discursos que cierren la marcha esta tarde frente al Parlamento

Voz 1827 46:24 gracias Begoña esto en Londres en Francia mucho menos multitudinaria pero los chalecos amarillos han vuelto a salir hoy a las calles como cada sábado desde hace diecinueve semanas no habido altercados de importancia como sí pasó en la última protesta pero ésta era la primera movilización en Francia después de que Macron las prohibiera en algunos puntos del país corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 46:45 buenas tardes el refuerzo del dispositivo de seguridad en toda Francia tras la prohibición de manifestarse en algunos puntos ha dado lugar a múltiples controles preventivos desde la madrugada en Niza donde los chalecos habían previsto concentrarse para llamar más la atención por la llegada del presidente chino la policía evacuado una de las plazas más céntricas la Garibaldi una mujer de setenta y cinco años según el canal de televisión

Voz 1704 47:07 la CEM ha resultado herida durante

Voz 0390 47:10 en una carga policial para desalojar una de las plazas a varias decenas de chalecos que habían desafiado esa prohibición en París tanto en la avenida de la plaza del Arco de Triunfo y las zonas próximas al palacio del Elíseo sede de la Presidencia de la Asamblea Nacional también forman parte de este perímetro en el que se ha desplegado un fuerte dispositivo policial apoyado por varios vehículos blindados capaces de atravesar barricadas hasta mediodía se habían realizado treinta y una detención les en diversos puntos de París pero sin enfrentamientos con las fuerzas del orden otras quince habían sido multadas por concentrarse en áreas prohibidas

Voz 37 47:50 hola qué tal está muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto como vas

Voz 1704 48:19 aquí en España Pablo Iglesias

Voz 1827 48:21 para hoy a la campaña electoral tras su baja por paternidad el acto lo han convocado por la tarde así que Podemos ha dejado todos los titulares y todo el protagonismo de la mañana en el resto de candidatos en la crónica política sigue instalada en un enfrentamiento entre dos bloques ideológicos opuestos la izquierda y la derecha será selva buenas tardes

Voz 1510 48:37 qué tal buenas tardes si el presidente Pedro Sánchez en un acto en Alicante ha equiparado a PP y a ciudadanos con Vox dice que no hay tres derechas porque no hay diferencias entre ellas acusa a Casado y arriba

Voz 0808 48:47 la de tener una visión excluyente de la sociedad

Voz 1510 48:49 por eso dice hay que aprender de lo que ha pasado en Andalucía