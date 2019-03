Hora 14 Fin de Semana (24/03/2019)

Voz 1 00:00 todas las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes a las puertas de la campaña electoral el testimonio que les hemos ofrecido esta mañana en la SER pone en la agenda informativa del fin de semana el debate sobre la eutanasia José cincuenta y tres años enfermo de esclerosis múltiple apenas podía moverse decidió poner fin a su sufrimiento y el de su familia quitándose la vida en julio del año pasado

Voz 3 00:41 esto es una muerte porque no puedo más porque no me deja otra salida la enfermedad hay entonces una muerte consensuada de o lo he hablado con mi mujer y con mis hijos hemos argumentado todos estamos todos de acuerdo en que es lo mejor mis hijos sufrirán mi mujer sufrirá pero este duelo que están haciendo ahora conmigo es un duelo eterno entonces vamos a terminar el duelo ya

Voz 1827 01:12 a partir de las doce y media ampliamos esta historia hay les contamos también en que han quedado los intentos de aprobar una ley de eutanasia aquí en España en las últimas legislaturas contraria o la eutanasia el Partido Popular se ha sumado hoy y hacía años que no participaba en la manifestación contra el aborto que ha reunido a centenares de personas en Madrid

Voz 4 01:30 todo el mundo tiene familia creo que hasta los de Podemos tienen familia por eso creo que hoy en esta manifestación deberíamos estar todos los partidos políticos unido defendiendo la vida y el futuro de España palabras de Teodoro García Egea en una precampaña electoral marcada esta mañana por la escuela

Voz 1827 01:44 la que publica el diario El País y que dice que si hoy se celebraran las elecciones generales el Partido Socialista ganaría con el veintisiete por ciento de los votos ciento veintidós escaños la suma de PP Ciudadanos y Vox no da mayoría así que las únicas alternativas de gobierno que nos deja este sondeo es un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos improbable escuchando a Rivera

Voz 1061 02:04 claro que hay que echar a Sánchez con votos por supuesto estos días nos preguntan huy usted no no quieren a Sánchez de presidente de hombre su sorpresa si me presento yo de presidente y ciudadanos quiere ganarle como voy a querer a Sánchez de presidente no le quiero la oposición

Voz 1827 02:17 el Gobierno de PSOE con apoyo de unidas Podemos PNV y los independentistas catalanes hacia estos últimos iba hoy el mensaje de la vicepresidenta Carmen Cal

Voz 3 02:25 se llama The Heart de del IVA bajar a la realidad que es donde están los problemas

Voz 1827 02:33 fuera de España lo último sobre el Brexit lo cuenta hoy la BBC varios diputados británicos están dispuestos a aprobar el acuerdo que Theresa May firmó con la Unión para facilitar un Brexit ordenado a cambio eso sí de la dimisión de la primera ministra gire de Don

Voz 0268 02:48 sí según la televisión pública varios parlamentarios se plantean respaldar el pacto y la primera ministra se compromete a no estar al frente de una nueva ronda de negociaciones con Europa información que coincide con The Sunday Times que publica hoy también que once ministros de su gabinete pedirán mañana la dimisión de la líder tory sino aceptan renunciar hable masa también esta mañana en la cadena Sky News

Voz 5 03:09 aunque en Haití es fruto de Facsa

Voz 0268 03:14 el ministro de Hacienda Filippo jamón ha explicado que la solución no pasa por cambiar a mí sino porque los parlamentarios saquen un compromiso claro y eviten una vez un vez un Brexit china

Voz 1827 03:23 a partir de las doce y media hablamos con Save the Children una de las ONG que están en Mozambique tratando de ayudar en la crisis humanitaria que sufre aquel país tras el paso del ciclón IDAE que deja ya casi cuatrocientos cincuenta muertos Karina y coordinadora de Médicos Sin Fronteras

Voz 1263 03:38 cómo se encuentra

Voz 6 03:39 José escasas acristalada desde donde además aquí

Voz 1263 03:42 dice que es de de vida que tienen que salir a mí

Voz 6 03:45 el nordeste de escuadras no tienen acceso total lemas también traerse fue comida engrudo

Voz 1827 03:51 eh sonido desde el interior del crucero que quedó anoche a la deriva tras el fallo mecánico ya se han evacuado a casi quinientos de los mil trescientos pasajeros que iban a bordo de este barco que ya está siendo remolcado primer domingo de la primavera con muchísimo calor mucho más de lo normal para esta época del año temperaturas que en Galicia han llevado a la Xunta adoptar medidas que se toma normalmente en verano Radio Galicia Ricardo Rodríguez

Voz 1817 04:19 las máximas llegarán hoy a los veintisiete grados en Ourense valores similares se han registrado este sábado con las temperaturas más altas de todo el Estado tiempo seco y soleado que deja incendios en los montes medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un fuego en Lobeira en Ourense que ha entrado en el Parque Natural del sur es un espacio protegido por Red Natura otro incendio ha quedado extinguido esta mañana en esa provincia situación atípica en pleno mes de marzo que ha llevado al Gobierno gallego a suspender las quemas agrícolas y forestales a partir de mañana al sol y al calor se sumará según las previsiones el viento del norte

Voz 7 04:49 el ex del Deportivo Ana Álvarez buenas tardes qué tal Roberto buenas tardes acaba de terminar el partido matinal en Segunda División con goleada Rayo Majadahonda cuatro Numancia cero madrileños y sorianos empatan en la clasificación con seis puntos de renta sobre el descenso ya han finalizado también tres encuentros de la Liga Iberdrola Atlético uno Español dos Fundación Albacete cero Real Sociedad uno Madrid Club de Fútbol Femenino uno Málaga cero todavía en juego en la segunda parte el Sporting de Huelva cero Logroño dos Sevilla cero Granadilla cero

Voz 1 05:19 Isabel Salvador

Voz 0159 05:23 qué tal muy buenas tardes atención a la advertencia del colegio de odontólogos y esto mató logos de la Comunidad de Madrid cada vez son más los tratamientos dentales que ofrecen por internet sin ningún tipo de control blanqueadores alinea dólares férula

Voz 9 05:37 coge un producto por Internet visera coloca Mittal sin muchas veces saber las consecuencias hizo que eso conlleva así hay allí mucha barra libre en todos los fue en Cádiz la acción de la lectura hasta el tema de salud en general rojizas síntoma de salud

Voz 10 05:58 tienes setas náuticos hizo muchos porque en este momento hay ocho mil trescientos sesenta y seis dentistas colegiados aquí en la Comunidad de Madrid dos mil más que hace tan sólo dos años otro dato que evidencia el boom de los tratamientos dentales en este momento hay un total de tres mil quinientas XXXV clínicas dentales abiertas ir repartidas por toda la comunidad en este Hora catorce hablaremos con el presidente del Colegio tanto logos de Madrid

Voz 0159 06:28 y Gabilondo el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid responde a Ignacio Aguado que el viernes daba un portazo a cualquier acuerdo poselectoral de ciudadanos con los socialistas

Voz 0175 06:38 yo no he venido aquí a hacer porción en excluir a nadie he venido más bien a sumar a incorporar yo por tanto no diré ni media palabra para excluir a nadie que quiera resolver los problemas ciudadanos ahora sí ya tenemos otros intereses distintos pues cada uno de los explique yo no excluyo a nadie

Voz 11 06:54 todo esto en un domingo de protestas vecinales aquí en Madrid los vecinos de Montes

Voz 0159 06:58 Carmelo vuelven a pedir la construcción de un instituto y

Voz 1 07:00 rejas han cortado una vía de servicio enterados lo han hecho para pedir más transporte

Voz 0159 07:09 público y un plan de movilidad que ponga fin a su aislamiento hay otras noticias que repasamos en titulares lo hacemos con la ayuda de Paul Asensio y Laura Briones

Voz 12 07:22 tres fallecidos dos de ellos motoristas en las últimas horas en Madrid el último accidente mortal ha sido a las doce de la mañana en la AV quinientos sesenta y uno a la altura de Val de Maqueda en el que un motorista ha muerto y otro ha resultado herido grave esta madrugada además falleció un joven de veintiséis años en Leganés su coche se salió de la M50 el tercer accidente mortal ocurrió anoche en Villaviciosa de Odón un motorista de veintiocho años perdió el control de su vehículo

Voz 0268 07:44 detenido un joven de veinticinco años por agredir a su hermano con arma blanca golpearle durante una reyerta en Alcobendas ocurrió ayer a las cinco de la tarde la víctima de veintidós años ha sido trasladado en estado grave al Hospital de La

Voz 12 07:56 en la Comunidad invertirá cinco millones de euros para incorporar veintisiete nuevos autobuses y compensar así los retrasos de las líneas de transporte interurbano tras la puesta en marcha de los semáforos de la cinco dicen que los tiempos de recorrido han incrementado de media entre un diez y un quince por ciento

Voz 0268 08:10 centenares de personas se han manifestado esta mañana para mostrar

Voz 0159 08:14 su apoyo a la vida y pedir que no se cierren debates

Voz 0268 08:16 como la eutanasia o los vientres de alquiler entre los asistentes se encontraba David Pérez número dos de la candidatura para la Comunidad de Madrid y alcalde de Arco

Voz 12 08:24 Paul con en el barrio de Tetuán un grupo de jóvenes busca voluntarios para poner en marcha un proyecto solidario que dibuja escoger excedente de comida en supermercados restaurantes para distribuirlo entre las familias que lo están pasando mal en el barrio

Voz 0159 08:37 el deporte Iván Álvarez cuéntanos buenas tardes

Voz 7 08:39 Isabel buenas tardes sacaban determinar dos partidos de fútbol con pleno de victorias para los equipos de la Comunidad en Segunda División Rayo Majadahonda cuatro Numancia cero Los de Iriondo tienen seis puntos de ventaja sobre el descenso en la Liga Iberdrola Madrid Club de Fútbol Femenino uno Málaga cero basket en directo Liga Endesa último cuarto Montakit Fuenlabrada manda dos arriba en la cancha del Breogán estudiantes está perdiendo veintiséis abajo ante UCAM Murcia y además en la Liga Nacional de Fútbol Sala al descanso Osasuna Magna uno Movistar Inter dos

Voz 0159 09:05 gracias iban y les proponemos todavía en portada un recorrido muy especial porque nos lleva a un lugar de Madrid que lo es el Jardín Botánico y lo hacemos para invitarles a recorrer el mundo El Mundo en ochenta plantas Carlos Hernández

Voz 3 09:23 a la misma altura pero

Voz 13 09:25 que con para ricos y que más me ha gustado una granja que siga como Flor de luto y también el castaño

Voz 14 09:40 hola rey Tamas Cerezos en trinos ya hasta ochenta variedades diferentes de más de cincuenta países son las que componen la ruta vuelta al mundo en ochenta plantas una propuesta de el Jardín Botánico de Madrid que cada domingo invita a los visitantes a emular a los personajes de la novela de Julio Verne

Voz 15 09:56 qué nos parece interesante y el hecho de

Voz 0159 09:59 disfrutar de este día así con el sol Egipto en Madrid

Voz 16 10:01 que no tengamos playa sabes pero tenemos jardines preciosos como este me parece fantástico sabes para la gente de Madrid o de fuera el dar una vuelta por el Jardín Botánico y entender de dónde viene cada planta sabes la relación con la colonización de América como esta entrega las plantas aquí

Voz 0159 10:17 tras recorrer la naturaleza de los cinco continentes sin moverse del centro

Voz 11 10:22 nubes nubes y claros en el cielo de Madrid las máximas vuelven a los ven

Voz 0159 10:26 di tres grados que mantendrán así prácticamente durante toda la próxima semana en la que por cierto la previsión sigue sin dejarnos ni una gota de lluvia el termómetro esta hora diecinueve grados en el centro de la capital

Voz 0159 12:46 en Madrid dos Si trece minutos de la tarde en la Comunidad de Madrid hay en este momento tres mil quinientas XXXV clínicas dentales un treinta por ciento más que hace tan sólo dos años son datos facilitados a la Cadena SER por la Consejería de Sanidad más de tres mil quinientas clínicas y ocho mil trescientos sesenta y seis dentistas colegiados en este momento un auténtico boom de clínicas dentales de profesionales en un momento en el que el Colegio dado dos esto mató lobos alerta del riesgo de adquirir tratamientos dentales en Internet sin supervisión son tratamientos como blanqueadores alineado células una práctica que denuncian sigue creciendo nos lo confirman David de la Fuente es dentista y José Luis Esquivias gerente de la clínica dental Conde Duque donde hemos estado

Voz 25 13:33 el día es

Voz 9 13:36 en el cole firmada para también intervino poquito ha explicado en qué consiste vendiendo de ello que un montón

Voz 26 13:54 China está demanda manos le

Voz 9 13:59 la cómo puede hay una ficción a a encontrar todo en Internet a buscar lo más barato en Internet yo no compraría ningún medicamento nunca por Internet Ivo Cy si te pasa algo o alguien que recurre les estamos dando de productos que padece corrosivo o que un producto por Internet lo coloca digital sin muchas de FES Sadar las consecuencias hizo que lo que eso conlleva se pondrá las consecuencias ahí a todos los que aliento se tiene que hacer siempre que digamos los dientes la boca esté perfecta sea tú no puedes la todos manga puedes pero no eres puede generar caries aceleración de la entonces todas las calles el tema la salud en general lo antología hay gente más salud sintomático Iceta no pocos años de clínicas hay una burbuja de profesionales antes estaba Complutense privadas también qué pasa pues que Sage me tiré trabajar en muchísimas clínicas muchísimas más Matas necesarias entiendo yo pero en el futuro pues como todo el mercado llegar al equilibrio de anda menos que es verdad que el unilaterales o Podemos no se puede tapar el sol con pero es así porque hay muchos más profesionales que entonces evidentemente se puede jugar más con eso

Voz 0159 15:26 Antonio Montero presidente del Colegio de odontólogos y esto mató logos de la Comunidad de Madrid muy buenas tardes buenas tardes ortodoncia a blanquear vientos alineado tres todo esto por Internet

Voz 1263 15:37 por desgracia ha sido es un despropósito pero en los últimos años pues ha habido un crecimiento masivo no las empresas que ofertan ese tipo de tratamientos por internet no hay ningún tipo de control Mi por parte de la Agencia Española del Medicamento del producto sanitario en relación al producto que te están vendiendo en qué te estás colocando en la boca y luego no hay ningún tipo de control por parte de un profesional de uno antólogo que diagnostique que realmente ese tipo de tratamiento se le pudo hacer hace ante con lo cual puede haber consecuencias horribles para la salud a largo plazo de muchas veces son empresas que además están radicadas fuera de España con lo cual hay una especie de vacío legal algunas de ellas son directamente una estafa desde el colegio tanto los hemos intentado acceder a esos productos que hemos visto que era un un un timo porque realmente no te lo podías ni siquiera colocará en la boca y en otras ocasiones es todavía más porque son tratamientos por ejemplo de línea cortó hacia sin ningún control por parte de un dentista de sí ese paciente se puede hacer o no este tipo de tratamientos con lo cual puede ser tremendo porque una persona puede tener un problema perdón tal que conté indique lo hacer ese tipo de tratamiento ortodoncia hice puedo acabar quedando directamente sin dientes

Voz 0159 16:41 pero ustedes llevan tiempo demandando mayor control se han dirigido incluso al Defensor del Pueblo ese control dónde está

Voz 1263 16:47 el problema es que cada día que cierran una abren cinco existe una especie de vacío legal con lo cual es muy difícil ir persiguiendo una por una todas las empresas que más urgente luego hay una serie de productos que se comercializan por internet que no se deberían de comercializar como Perulu de descarga Poulidor es pagan limpias según lo mismo los dientes Poulidor es como los que usamos los los oncólogos pero sin refrigeración pueden producir quema quemaduras en el Small Tey y producir lesiones graves en en en la y en y en la culpa dental y otra serie de productos que yo digo que que se venden de una forma alegremente que uno Si teclee ahora mismo en en Google por lo pueden encontrarse en dificultades

Voz 0159 17:25 pero como puede pensar uno que se pueda hacer una ortodoncia por Internet

Voz 1263 17:28 claro yo creo que esto es un poco sentido común los tratamientos relacionados con la salud son tratamiento lo suficientemente serios como para que uno acuden profesional de confianza ponga en manos de él y le le le diga cuál es el tratamiento más correcto si hay distintas alternativas de tratamiento y demás pero nadie puede plantearse que por internet él mismo en su casa se pudo hacer un tratamiento de ortodoncia que ya bastante complejo es que normalmente necesitó un seguimiento pero pero además un seguimiento muy constante por parte de un especialista que vaya viendo que el reglamento de forma adecuado el pensar que esto sólo puedo hacer uno en casa es un tema descabellado

Voz 0159 18:03 por eso le preguntaba no han surtido efecto la demanda que hacen ustedes para que haya mayores controles

Voz 1263 18:09 si nosotros hemos estado reunidos precisamente con la Consejería de Salud con la Agencia Española del Medicamento y por supuesto que ellos tiene una sensibilidad en que esto no puede ser el problema es que van un paso por detrás de las empresas que lanzan los producto necesitamos yo creo que una legislación en este sentido más estrictas sobre todo control de lo que se vende por Internet para que los pacientes no sufran las consecuencias

Voz 0159 18:32 el componente estético doctor el componente estético los dientes perfectos alineados blancos todo muy blanco está detrás de ese incremento que hay de las clínicas dentales con un error

Voz 1263 18:42 sí porque la gente hay veces que por desgracia antologías están confundiendo términos que deberían de ser sanitarios con términos Ubrique

Voz 27 18:50 usted cosméticos entonces la gente quiere

Voz 1263 18:53 es una muy buena imagen que tenga unos dientes muy bonitos muy alineados pero no se dan cuenta de que en ocasiones no están primero primando la salud porque lo más importante es pioneros tener una boca sana entonces por desgracia algunas clínicas están centrándose sólo y exclusivamente en atraer a los pacientes por una publicidad engañosa en el sentido de que van a tener una sonrisa perfecta por un muy bajo coste y demás entonces eso hay que tener un poquito de prevención lo más importante primero es tener la boca sana después de tenerla bocas Ana pues ya sí

Voz 27 19:24 a preocuparse por la estética y por supuesto que es mucho

Voz 1263 19:26 mejor una boca es correcta y estética que una boca antiestrés

Voz 0159 19:30 cree que hemos aprendido algo después del cierre de la clínica accidental porque parece que en determinados asuntos no aprendemos

Voz 1263 19:36 es muy triste pero yo creo que al final la gente eso que dicen de que vuelve a caer a tropezar con las

Voz 1061 19:41 más liberadas se repite porque el problema

Voz 1263 19:44 estas clínicas es que hoy en día por ejemplo todas estas grandes cadenas Le clínicas de están en manos de fondos de inversión entonces esos fondos de inversión están jugando un poco con la salud de la gente a base de publicidad que en España por desgracia está permitida una publicidad muy agresiva a entrar en pacientes que siguen cayendo en las ofertas en los precios en los regalos no se dan cuenta de que al final están jugando la salud y la salud muchas veces bueno hace pierde ya no se puede recuperar ni siquiera pagando

Voz 0159 20:08 Antonio Montero presidente del Colegio de odontólogos y esto mató logos de la Comunidad de Madrid gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER

Voz 28 20:15 gracias en muy buenas tardes muchas gracias y buenas tardes

Voz 1 21:07 vamos con otros asuntos la política este domingo no deja nada

Voz 0159 21:11 después Ángel Gabilondo a ciudadanos y su negativa cualquier pacto después de las elecciones con el Partido Socialista también en la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado seguía los pasos de haber Rivera con el argumento de que el candidato socialista sigue también la política de Pedro Sánchez en la crisis de Cataluña Joe Gabilondo respondía

Voz 0175 21:29 yo no voy a empezar a a dividir a los diputados ya los ciudadanos en Ciudadanos que me gusta mucho los cerros se divide ciudadanos y ciudadanas Se acabó lo que hay que hacer es trabajar con todos así que si hay más porciones divisiones hay expertos en dividir yo otros pues que modestamente trabajamos por unir yo trabajaré con todos

Voz 0159 21:49 por eso decía no excluyo a nadie Gabilondo que esta mañana se ha acercado a la protesta de los vecinos de Montecarmelo pidiendo una vez más la construcción de un instituto lo cierto es que a medida que se acerquen las elecciones vamos a escuchar propuestas electorales de los distintos partidos políticos propuestas que aseguró en más de una ocasión habremos escuchado Jan antes porque no se han cumplido como la construcción de centros educativos o la mejora del transporte público pues bien esta mañana hemos podido comprobar cómo los propios a demandantes los vecinos son los que recuerdan a los partidos políticos que en muchos casos siguen esperando Paul Asensio buenas tardes saben si hablamos de centros educativos hoy de nuevo son los vecinos de Montecarmelo los que han vuelto a la calle para pedir la construcción de un instituto en su barrio

Voz 12 22:34 si es que el barrio con más de veinticuatro mil habitantes y ocho mil niños menores de catorce años no cuenta con ningún centro de Secundaria público en dos mil dieciocho ya se comprometieron a construirlo y de hecho hechos incluyó en los Presupuestos de la Comunidad de dos mil quince Fernando Mardones es de la Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo

Voz 29 22:50 esto son empujadas por un lado uno te más lejos todas las mañanas hay atascos continuos y luego por otro lado te empuja a que las familias pues al final acaben yendo a centros concertados al centro espirales no aplica la ley de tal elección nosotros no podemos elegir el crédito que tenemos que hay pensaba que hay el concertado que te que te comento aun así está masificado ochenta alumnos y luego tenemos una segunda opción antes un centro privado que sea centros privados al colegio alemán en Madrid pienso en centro que tienes que entrar con un nivel de animal importante lo que siento privado claro tienes que pagarlo

Voz 12 23:16 la familias del barrio encargaron un informe hace meses para que un técnico estudiará si era viable o no la construcción del Instituto en una parcela que el Ayuntamiento de Madrid quiere ceder a la Comunidad y el arquitecto encargado dijo que sí pero los vecinos sigan a la espera de una solución

Voz 0159 23:29 esto en Montecarmelo en las rejas han sido los vecinos también los que han cortado una vía de servicio de la A2 piden una vez más que se mejore el transporte público y que se acabe con el aislamiento de estaciones de esta zona de Madrid en la que viven más de dieciséis mil

Voz 12 23:43 el personas lo vecino la llama Layla rejas dicen que se sienten aislados y piden que se abra la estación de Cercanías de O'Donnell una boca de metro y que se amplíe la línea de autobuses para unir el barrio con otras zonas del distrito Carmen Salamanca empecina del barrio

Voz 1479 23:55 desde hace quince años se ha triplicado la población se han instalado grandes superficies comerciales y sin embargo los poderes públicos no hacían un plan de movilidad para el barrio tenemos el transporte público es un verdadero desastre solamente hay un autobús de la EMT el setenta y siete el mismo desde hace cincuenta años que va totalmente atestado ir sufre los atascos continuos y permanentes que tenemos en la calle Alcalá

Voz 12 24:21 la manifestación que ha recorrido el barrio hasta Canillejas

Voz 0159 24:23 estaba respaldada por la Federación Regional de Asociaciones de

Voz 12 24:26 cimas de Madrid gracias por una por cierto que

Voz 0159 24:28 un mes después de que el Ayuntamiento de Madrid haya limitado la velocidad en la A5 en el paseo Extremadura el Consorcio Regional de Transportes dependiendo de la Comunidad de Madrid asegura hoy que tendrá que invertir cinco millones de euros para incorporar nuevos autobuses interurbanos en concreto veintisiete y compensar así los retrasos que se produce a consecuencia la de la reducción de la velocidad en este tramo según el Consorcio se tiene que en con corregir en este caso una reducción del tiempo de espera o un aumento mejor dicho de tiempo de espera en torno a un diez por ciento en Alcalá de Henares allí tendrán un segundo memorial para recordar a las víctimas del franquismo durante los primeros años de la dictadura un monumento en el exterior del cementerio viejo en la ciudad complutense donde después de la Guerra Civil muchas personas encarceladas fueron ejecutadas con cargos falsos Jorge Pardo

Voz 0744 25:19 la iniciativa parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de Henares ya ha sido aprobada esta semana por el pleno municipal con el voto en contra del PP en el cementerio viejo de la ciudad complutense fueron fusiladas según la asociación más de doscientas personas y el sesenta por ciento están enterradas allí la propuesta contempla no sólo la construcción del Memorial en el exterior del campo santo sino también la reforma de la zona donde descansan los restos de los asesinados en la posguerra la actuación consistiría en el enlace de los pasillos como en otros sitios del cementerio la instalación de unas placas con el nombre de cada uno de los fusilados Manuel Ibáñez es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de Henares

Voz 0880 25:58 llevamos ya cuarenta años de democracia y no ha habido ningún reconocimiento a las víctimas de la dictadura de la Guerra Civil creo que el Ayuntamiento hace muy bien

Voz 27 26:06 apoyar nuestras propuestas y bueno pues nada de nuestros

Voz 0880 26:09 en los fue recuperar la memoria de los del Vall que estaban prácticamente perdidos a la ciudadanía que era algo que no se recordaba

Voz 0744 26:15 el otro memorial que se levantó en mayo de dos mil dieciocho en el barrio de El Val complutense

Voz 0159 26:19 eh ha sido ya atacado hasta en tres ocasiones en menos de un año y en la capital en el barrio de Tetuán un grupo de jóvenes busca voluntarios para poner en marcha un proyecto solidario que busca acoger el excedente de comida en supermercados restaurantes lo repartirán entre las familias que lo están pasando mal en ese

Voz 0259 26:34 mismo barrio paralelas referido es la iniciativa Rif Madrid que ya funciona en otras ciudades de Europa y en especial en Portugal de donde han tomado ejemplo estos cincuenta voluntarios quieren poner en marcha este proyecto para que no se tiren toneladas de comida en un barrio como Tetuán donde muchas familias tienen graves problemas para llegar a fin de mes Javier deuda ETA es uno de estos jóvenes

Voz 30 26:54 es una realidad en el barrio hay gente que pasa hambre si me remito a datos hay treinta y ocho por ciento de personas en paro aunque lo que es peor hay un cuarenta por ciento de jóvenes en paro un tercio de los parados no tiene prestaciones y casi la mitad son parados

Voz 0259 27:14 para empezar a trabajar necesitan doscientos voluntarios y la colaboración de restaurantes y supermercados del barrio van a iniciar también contactos con el Ayuntamiento para tratar de conseguir una sede en Portugal esta red funciona con éxito desde hace ocho años cada día allí dan de comer a cerca de diez mil personas

Voz 1827 27:33 hora

hora

Voz 0159 27:56 gracias iba ni antes de irnos un estreno en el Teatro Español Marta García

Voz 5 28:01 he visto la vida de una mujer

Voz 31 28:04 Larissa hemos cambiado el mundo si tuviera escasas mío no lo di no no

Voz 1513 28:15 claro y se levanta por la mañana comienza a preparar una fiesta para su marido por la noche misses Dunaway es una dama inglesa la perfecta anfitriona aparentemente superficial y repasa su vida en sus recuerdos durante veinticuatro horas en un viaje marcado por las campanas del Big Ben al mismo tiempo que prepara la cena recibe a sus invitados Dharma aporta Cheli dirige la adaptación al teatro de la gran novela de Virginia Woolf escrita en mil novecientos veinticinco pero que en esta puesta en escena sitúa en el siglo XXI en una ciudad cualquiera con Blanca Portillo dando vida a Mrs Owen

Voz 9 28:51 consciente e insiste en que no digna profesión no no la convierte en un personaje sometido a más

Voz 1513 29:19 a cada uno en libertad interior dice Blanca Portillo indispensable para construir después una libertad hacia fuera

Voz 3 29:29 no

Voz 31 29:31 gracias

Voz 14 29:32 harta Se estrena este jueves en el español y estará en escena hasta el cinco de mayo así llegamos a las dos y media de la tarde continuó la información como siempre en Hora catorce aquí en la Ser Juan Domingo

Voz 32 29:49 de

Voz 2 30:01 no

Voz 1827 30:04 dos y media la una y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes

Voz 3 30:22 JM en pleno uso de mis facultades mentales y habiendo reflexionado y meditado detenidamente tomo la firme decisión de poner fin a mi vida debido a mi sufrimiento físico y mental que produce la enfermedad que tengo

Voz 1827 30:37 esta mañana han podido escuchar en la Cadena SER la historia de José enfermo de esclerosis múltiple sin apenas poder moverse por sí mismo decidió con cincuenta y tres años quitarse la vida en verano del año pasado decía que su enfermedad no le daba otra salida que no podía aguantar más y él y su familia estaban de acuerdo en que morir era lo mejor con las elecciones a la vuelta de la esquina desde la Asociación Derecho a mí por ir dignamente reclaman a los partidos valentía y voluntad política para regular la eutanasia Fernando Martín

Voz 1513 31:05 debería ser una recomendación fuerte que por ejemplo en la residencia de ancianos que a todas las próximas que ingreso les preguntaron esté cuando llegue el final que quiere si usted no se puede expresar quiere que utilicemos la tecnología para mantenerle con vida o prefiere que el proceso enfermedad siga su curso bueno pues esto no será café está pensado pero no se hace

Voz 1827 31:36 es domingo veinticuatro de marzo y el diario El País publica una encuesta que dice que el Partido Socialista ganaría las elecciones Si se celebraran hoy José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 31:45 las tardes con el veintisiete por ciento de los votos los socialistas serían la fuerza con más representación parlamentaria ciento veintidós escaños la suma de PP Ciudadanos y Vox no suma mayoría absoluta así que este sondeo de cuarenta dB solo deja dos vías para formar gobierno repetir la mayoría de la moción de censura que sacó Rajoy a Rajoy de La Moncloa o un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos

Voz 1827 32:04 acuerdo éste último que se antoja improbable escuchando hoy Albert Rivera

Voz 1061 32:08 claro que hay que echará a Sánchez con votos por supuesto estos días nos preguntan huy usted no no quieren a Sánchez de presidente hombre con una sorpresa si me presento yo de presidente y ciudadanos quiere ganarle como voy a querer a Sánchez de presidente no le quiero la oposición del PP por su parte hoy se ha sumado a una manifestación contra el derecho al aborto Teodoro García Egea es su secretario general

Voz 4 32:27 todo el mundo tiene familia creo que harta de Podemos tienen familia por eso creo que hoy en esta manifestación deberíamos votar todos los partidos políticos unido defendiendo la vida y el futuro de España

Voz 1827 32:42 en Reino Unido un grupo de diputados exige la dimisión de Theresa May a cambio de dar su apoyo al acuerdo del Brexit con Bruselas

Voz 1061 32:49 cuenta la BBC el Sunday Times informa de que hasta once ministros del Gobierno le van a exigir a la primera ministra su dimisión o de lo contrario van a ser ellos quienes renuncien o pidan públicamente que deje el cargo en Sky News

Voz 5 33:00 yo no

Voz 1061 33:03 Castro de Hacienda feliz jamón ha dicho que la solución no pasa por cambiar de persona

Voz 1827 33:07 Mozambique haya casi cuatrocientos cincuenta muertos por el paso del ciclón IDAE aunque esta cifra puede aumentar a medida que remitan las inunda

Voz 1061 33:14 en todo el sureste de África son ya seiscientos cincuenta y seis los fallecidos ya hay más de setecientos cincuenta mil damnificados sigue también la amenaza de un brote de cólera en unos minutos vamos a hablar con Save the Children una de las ONG que está trabajando en Mozambique para hacer frente a la crisis humanitaria

Voz 1827 33:28 aquí mañana empieza en Barcelona el juicio por el caso Maristas los supuestos abusos sexuales cometidos contra alumnos de estas escuelas

Voz 1061 33:34 se presentaron más de cuarenta denuncias contra doce profesores y contra un monitor pero sólo cuatro de ellas son a juicio porque el resto de los casos habían prescrito el único acusado se enfrenta a veintidós años de cárcel

Voz 1827 33:44 posible que recuerde en la historia de Eva contó en Hoy por hoy el maltrato físico y psicológico al que les sometió su pareja durante once años

Voz 34 33:51 temeroso de empujones luego un bofetón con su correspondiente perdón se me ha ido de las manos no quería hacerte daño nuestros volver a pasar

Voz 1061 34:01 el Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena de ocho años de cárcel para su expareja

Voz 1827 34:05 los astronautas Ana McClain y Cristina COC ya están preparadas para realizar la primera expedición espacial sólo de

Voz 1061 34:11 Jerez comisión técnica va a consistir en salir de la Estación Espacial Internacional para reemplazar un juego de batería

Voz 12 34:17 eres el extraer hinchada en Belén de cancha extesorero

Voz 1061 34:20 es en este contexto de la historia dice la astronauta McClain la NASA espera que pueda servir para inspirar a las nueve

Voz 5 34:25 generaciones y en los deportes Domingo de Carrusel aunque no

Voz 1827 34:28 empezamos un poquito más tarde Iván Álvarez hola buenas tardes

Voz 7 34:31 concretamente a las siete hola Roberto buenas tardes porque no hay Liga en Primera División debido al parón internacional pero sí tenemos mucho deporte España ha comenzado con victoria dos uno contra Noruega el camino hacia la Eurocopa dos mil veinte hoy se juega otro gran partido de selecciones Holanda Alemania a las nueve menos cuarto es un domingo con fútbol en Segunda División resultado definitivo de esta mañana Rayo Majadahonda cuatro Numancia cero para esta tarde a las cuatro Nàstic Málaga seis Cádiz Córdoba ocho Granada Las Palmas y a las nueve menos cuarto derbi asturiano Sporting de Gijón Oviedo en el partido de la jornada del Carrusel Deportivo también hay Liga Iberdrola acaba de terminar el Sporting de Huelva cero Logroño dos últimos minutos del Sevilla cero Granadilla dos baloncesto Liga Endesa las siete y media de la tarde en el Bicing centers se juega el clásico del basket español el Real Madrid segundo recibe al primero el Barcelona separados por sólo una victoria en la clasificación si el Madrid gana por dieciocho Se colocaría al líder

Voz 3 36:21 esto es un una muerte porque no puedo más porque no me deja otra salida la enfermedad así entonces una muerte consensuada yo lo he hablado con mi mujer y con mis hijos hemos argumentado todas estamos todos de acuerdo en que es lo mejor mis hijos sufrirán mi mujer sufrirá pero este duelo que están haciendo ahora conmigo es un duelo eterno entonces vamos a terminar el duelo ya

Voz 1827 36:51 es la voz de José un ingeniero al que le gustaban las motos hacer maquetas tocar el violonchelo hasta que la esclerosis múltiple se cruzó en su vida en dos mil seis Aquel año empezaron los primeros síntomas de su enfermedad se la diagnosticaron cuatro años después hasta perder prácticamente toda la movilidad con cincuenta y tres años decidió poner fin a su sufrimiento y al de su familia tomando en Tovar vital sódico un producto que compró de forma clandestina y con el que se quitó la vida en julio del año pasado su historia la hemos podido escuchar esta mañana

Voz 5 37:21 vivir Beatriz Nogal qué tal buenas tardes qué tal Roberto buenas tardes

Voz 1827 37:25 dando su historia José decía que quería remover conciencias abrir la puerta a que se legalice la eutanasia

Voz 5 37:30 en España si es él era una persona a favor de que todo el mundo pueda decidir su final en completa libertad su testimonios una lucha por la despenalización de la muerte asistida

Voz 3 37:40 el día veinticinco de julio pues será el último día en esta dimensión todos los jugadores que tengo al cabo del día van a tener un fin y no va a ser muy lejano

Voz 5 37:59 lo tenía todo planeado Él sabía que la esclerosis múltiple le había ganado la batalla tenía una ochenta y dos por ciento de invalidez simplemente no quería seguir viviendo se puso en contacto con la Asociación Derecho a Morir Dignamente para asesorarse y adquirió un fármaco con el que puso fin a su vida aquel veinticinco de julio de dos mil dieciocho antes de sería antes de morir pasó sus últimos días en en la

Voz 1827 38:22 vaya acompañado de su mujer y de sus hijos como vivir

Voz 5 38:25 la actriz este proceso fue un proceso muy duro muy triste pero también hermoso eso nos ha dicho Ana vive su viuda es un viaje en definitiva para despedirse pasaron una semana en Campello Alicante ICFO el final de un proceso muy duro que toda la familia decidió vivir con él escuchamos a su viuda

Voz 39 38:45 el año pasado tuvimos una una reunión entre los cuatro que lo mantiene ya estaba fuera palo también entonces él lo planteo dijo Benedicto ya plantean en serio ya no es algo que yo estoy diciendo a sí hay lo voy a hacer no me lo estoy planteando en serio y quiero que vosotros me lo qué pensáis nosotros le dijimos que lo entendíamos si puede chocar es que le veíamos sufrir canto que Canal no del podíamos ayudarnos otros no le podían ayudar desde la medicina tampoco

Voz 5 39:19 la medicina ya tampoco podía hacer nada así que aceptaron su decisión le apoyaron y Le acompañaron en aquel viaje hacia la muerte Beatriz Nogal gracias buenas tardes gracias la historia de José pone en la agenda informativa como él quería

Voz 1827 39:33 el debate sobre la eutanasia las últimas encuestas publicadas apuntan a que en torno al ochenta por ciento de los españoles está a favor de regular la eutanasia y el suicidio asistido a las puertas de unas elecciones generales las organizaciones que defienden el derecho a morir con dignidad piden a los partidos Sergio Soto que se atrevan a regular la eutanasia

Voz 1882 39:50 en nuestro país y Unidos Podemos primero y PSOE después han tratado de aprobar leyes para añadir la capacidad de decidir sobre la propia vida al catálogo de derechos paradójicamente los socialistas no apoyaron la iniciativa de Unidos Podemos en dos mil diecisiete cuando ellos lo intentaron un año después fue Ciudadanos quien condicionó su voto primero exigió que sea probara una ley de muerte digna no doscientos ocho más dos votos los trámites retrasaron la legislatura concluyó antes de cerrar el procedimiento la voluntad política es el mayor escollo según las asociaciones hay diez comunidades autónomas que cuentan con una ley de muerte digna pero pocas de ellas tienen en la práctica los recursos que permiten su aplicación Fernando Martínez ex presidente de Derecho a Morir Dignamente

Voz 1513 40:35 debería ser una recomendación fuerte que por ejemplo la residencia de ancianos que a todas las personas que ingresa las preguntarán si saben lo que es el testamento vital esté cuando llegue el final qué quiere que hagamos existe usted no se puede expresar quiere que utilicemos la tecnología para mantenerle con vida o prefiere que el proceso de enfermedad siga su curso natural bueno pues esto no se hace café está pensado pero no se hace no

Voz 1882 40:59 un ejemplo Cataluña sin ley tramita más del doble de testamentos vitales que Madrid con una ley en Vigo

Voz 1827 41:26 presionado por la posible fuga de votos hacia Vox el partido popular llevan tiempo escorarse hacia la derecha y hoy ha estado hacia tiempo que no lo hacía en una manifestación contra el aborto que se ha celebrado en Madrid siguiendo esta manifestación Judith Arroyo adelante

Voz 5 41:40 es un grupo de unos dos mil manifestantes ha recorrido

Voz 0311 41:43 por la calle Serrano desde el cruce con Ortega y Gasset hasta la confluencia con Alcalá entre ellos estaba el secretario general del PP Teodoro García Egea que no entendía porque eran el único partido presente en la manifestación

Voz 4 41:53 no conozco a nadie a ningún partido político a ningún político que esté en contra la vida todos estamos a favor de la vida por tanto no entiendo como partido político con Podemos el partido necesitan no están hoy en esta manifestación porque Pérez

Voz 1827 42:05 solamente vendemos es la vida

Voz 4 42:07 maternidad el futuro de España no en la organización

Voz 5 42:10 muchos jóvenes como Mónica estamos aquí para defender los derechos de los más lacerantes que no pueden hablar

Voz 40 42:15 desde y lado para defender de atasco Doña para definir a las

Voz 0159 42:19 a mí es que están en la tripa

Voz 40 42:21 que no se pueden depende no es una manifestación

Voz 0311 42:23 convocada por la plataforma Sí a la vida también han coreado lemas contra la eutanasia la marcha terminados sobre las dos de la tarde con conciertos y una suelta de globos verdes en color el verde que curiosamente también es el que utilizan las mujeres que piden la legalización del aborto en Argentina

Voz 1827 42:38 gracias Judith manifestación en la precampaña condicionada hoy por la encuesta electoral que publica el diario El País y que dice que el Partido Socialista ganaría las elecciones generales se celebraran hoy con un veintisiete por ciento de los votos ciento veintidós escaños la suma de PP Ciudadanos y Vox quedaría lejos de la mayoría absoluta así que las únicas opciones de gobierno que dibuja este sondeo son repetir la mayoría de la moción de censura contra Rajoy o un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos Sara selva buenas tardes

Voz 1510 43:04 qué tal buenas tardes y esa última opción parece que está descartada Alves Rivera

Voz 1061 43:08 somos Bravo casi Barrio Sésamo si los separatistas quieren a Sánchez España necesita a Sánchez fuera de La Moncloa básicamente ese es el resumen como lo hacemos con votos naranjas votara ciudadanos envían a Sánchez a la oposición pero es tener un proyecto de futuro

Voz 1510 43:24 en Podemos ayer Pablo Iglesias pedía votos para poder cambiar las cosas asumiendo que su aspiración era pactar con el PSOE hoy ha estado en Navarra la diputada Irene Larra dice que el veintiocho de abril sólo hay dos opciones

Voz 5 43:35 el miedo y la resignación o la esperanza y el futuro que marca unidas Podemos sí que señala un camino a recorrer con un país que no puede quedarse atrás

Voz 1510 43:43 contra la otra opción que plantea la encuesta la de repetir la mayoría de la moción de censura carga Pablo

Voz 41 43:48 San Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia de la democracia en España porque quiere dar prebendas a los independentistas porque tiene destrozar la unidad nacional Hinault podemos permitirlo desde el Gobierno

Voz 1510 44:00 la presidenta Carmen Calvo que ha estado hoy en Hospitalet marca distancia con los independentistas

Voz 42 44:04 qué aguantando la posición cuando hemos dicho una y mil veces y mil veces más que de aquí SES

Voz 43 44:11 salde con diálogo ICO le con diálogo con lel no va a haber salida para Cataluña que no sea esa

Voz 1510 44:20 calvo además ha asegurado que defenderán a Cataluña de separatistas y separadores y le pide a Quim Torra que se deje de lazos amarillos y baja el suelo que es donde están los prole

Voz 1827 44:28 así que todavía hoy con los lazos amarillos de con los símbolos independentistas a vueltas en esta precampaña después del pulso entre el president Quim Torra y la Junta Electoral por cierto que desde el cinco de marzo que es cuando se abrió oficialmente este periodo electoral la Junta no sólo se ha pronunciado sobre Cataluña sobre eso que el Gobierno llama viernes sociales este organismo llamado también la atención a los gobiernos autonómicos de Extremadura de Castilla La Mancha y a la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 0159 44:53 todos más o menos todos han cumplido

Voz 1827 44:56 los María Patiño tras recibir los acuerdos de las

Voz 1108 44:58 da Electoral Central aceptando parcialmente los recursos presentados por el PP la Junta de Extremadura y la de Castilla La Mancha modificaron las páginas web oficiales para no incurrir en desobediencia de la institución que vela por la neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral

Voz 1827 45:14 así el Gobierno de coalición que dirige el socialista

Voz 1108 45:16 García page retiró cinco notas de prensa que podían considerarse como logros y proyectos de gobierno en el caso de Extremadura se retiró también en la web institucional una publicidad con el eslogan Extremadura cumple en la que se aseguraba agenda para una mejor democracia catorce compromisos nueve completos cinco incompletos cero sin progreso no obstante la Junta Electoral sí permitió que el presidente Fernández Vara suele dando personalmente la referencia de los acuerdos alcanzados tras el Consejo

Voz 4 45:49 el Gobierno Éste es el problema que tienen las tareas tienen el caso de la vicepresidenta Carmen Calvo gorros de su cuenta oficial en Twitter

Voz 1108 45:56 comentarios sobre la oposición tras ser apercibimiento de la Junta pero volvió a reincidir en sus críticas al PP a ciudadanos sobre la igualdad por lo que ha sido amenazada con un expediente sancionador

Voz 1827 46:08 este ciclo electoral que se viene por delante obliga a los partidos a buscar fondos con los que poder financiar las campañas electorales la dependencia de los fondos públicos es más que evidente llega hasta el ochenta por ciento del total del dinero que reciben Javier Carrera buenas tardes qué tal buenas tardes una dependencia que se refleja en sus cuentas de dos mil diecisiete el Partido Popular obtuvo el ochenta y cuatro por ciento de sus ingresos ordinarios los habituales gracias a las distintas ayudas cuarenta y seis millones porcentaje similar un ochenta y tres por ciento presenta ciudadanos con casi diecisiete los partidos de izquierdas consiguen reducirlo gracias a los ingresos privados un sesenta y siete por ciento en el caso del PSOE con cuarenta y seis millones mientras que en Podemos se eleva hasta el ochenta por ciento con casi diecinueve millones de euros de ingresos ordinarios de origen público todos sin contar las ayudas para procesos electorales cincuenta y dos millones en dos mil dieciséis para los cuatro partidos no se trata de criminalizar la subvención pública porque no es necesariamente mejor un modelo como el de Estados Unidos en el que grandes empresarios financian las campañas electorales pero en cualquier caso Javier los partidos aquí en España sí que han tomado consciencia de esa dependencia digamos de lo público

Voz 1108 47:15 parecen ser conscientes pero sólo sobre el papel hace un año el Congreso aprobó un informe con recomendaciones ideas como vincular las subvenciones al obtenido de forma privada potenciar las micro donaciones regular las ayudas en función del nivel de transparencia que de momento son sólo eso ideas ese último concepto y su relación con la democracia interna del partido explica el profesor de la Rey Juan Carlos Manuel Villoria es una de las claves