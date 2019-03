Hora 14 Fin de Semana (30/03/2019)

Voz 1 00:00 las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes en un fin de semana que nos dejará por fin lluvias en buena parte de España y un nuevo cambio de hora esta próxima madrugada adelantamos el reloj a las dos serán las tres más de uno querría adelantarlo un poquito más y librarnos de la campaña y la precampaña pero nada todos los líderes políticos han protagonizado hoy sus mítines con los reproches entre PP y PSOE por los llamados viernes sociales

Voz 2 00:45 el Gobierno ya está cayendo la economía española que ya hay ciento veintiséis mil parados más desde que formó gobierno Sánchez en junio hasta que disolvió las Cortes para convocar elecciones hice simplemente por los anuncios demagógicos del partido sociales

Voz 3 01:01 es verdad que al PP y a Ciudadanos les molesta esto de los viernes sociales les molesta que hay cada siete días a promovemos políticas en beneficio de la mayoría social de este país será porque han estado siete años haciendo justo lo contrario

Voz 1827 01:13 conciudadano subiéndose a la ola verde que protagonizan los más jóvenes de todo el mundo

Voz 0040 01:18 Nuestro compromiso es ese primeros tres meses de gobierno un proyecto de ley que quiere acabar con los residuos plásticos de un solo uso y concienciar a la población y a las empresas por supuesto vaya por adelantado como siempre ciudadanos con un consenso un asunto de Estado como es el medio ambiente no tiene que ser contra nadie tiene que ser a favor del planeta a favor de nuestro medio ambiente

Voz 5 02:01 quién puede responder a la pregunta de quiénes serán los que daban las órdenes había un ministro dando las órdenes había una precisa la vicepresidenta del Gobierno dando las órdenes había un presidente del Gobierno dando las órdenes o actuaban por su cuenta esos policías se creen que la gente es idiota y que la gente no lo sabe

Voz 1827 02:22 en Barcelona han detenido a cuatro personas por una supuesta agresión a una mujer que iba con una bandera de España así entre unos y otros han conseguido colocar el foco en un acto organizado por Vox y al que apenas han ido algunos centenares de personas Radio Barcelona Aitor Alvarez los Mossos

Voz 1673 02:36 confirman tres detenciones aunque no han transcendido detalles ni de los presuntos agresores ni tampoco de esta mujer que llevaba una bandera española en la mano también la Guardia Urbana ha practicado una detención relacionó

Voz 1827 02:47 ahora con los disturbios que se han producido en la manifestación

Voz 1673 02:49 de repulsa al acto de Vox organizado por entidades de la órbita de la CUP los manifestantes muchos de ellos encapuchados han lanzado piedras botellas y pintura a los Mossos d'Esquadra que les han conseguido alejar del acto del partido ultraderechista también se han quemado contenedores para intentar impedir el paso a la policía los enfrentamientos se han saldado con cuatro heridos según el servicio de Emergencias Médicas de la Genaralitat uno de ellos es un agente policial

Voz 1827 03:20 el Gobierno británico estudia medidas que saquen al Reino Unido del caos político en el que está instalado a causa del Brexit después de que el parlamento tumbara ayer por tercera vez el acuerdo que Theresa May había alcanzado con la Unión para un divorcio pactado la primera ministra está ahora decidida a intentar una cuarta votación José Luis García

Voz 1061 03:38 mi May explora vías para no tener que romper con Europa sin acuerdo el próximo doce de abril dentro de apenas trece días de momento la primera ministra británica sigue dispuesta a intentar someter ante el Parlamento por cuarta vez su acuerdo para el Brexit ayer fue rechazado de nuevo hoy es cierto que con un margen cada vez más estrecho Make quiere volver a intentarlo mientras miembros de su Gobierno según la prensa británica continúan aumentando la presión para que al menos de un paso a un lado la primera ministra británica tiene el mandato del Parlamento para conseguir un Brexit ordenado para evitar una salida caótica pero el tiempo juega en su contra y su plan sigue sin salir adelante entre las opciones está conseguir negociar con Bruselas una prórroga larga o incluso convocar elecciones el Parlamento sigue sin aprobar el acuerdo en Gaza

Voz 1827 04:17 miles de palestinos participan en lo que han llamado una marcha del millón una jornada de protesta cuando se cumple un año de las movilizaciones en la frontera con Israel en contra del bloqueo de la asfixia económica que los mantienen una situación de emergencia humanitaria titulares del deporte Uxue Caballero buenas tardes

Voz 0808 04:36 qué tal buenas tardes está en juego el derbi del sur de Madrid entre el

Voz 1509 04:38 soy el Leganés en el Coliseum de momento en el minuto cuarenta y ocho Getafe cero Leganés tiró las cuatro y cuarto derbi catalán Barcelona Español a las seis y media se juega el duelo por la permanencia en Vigo entre el Celta y el Villarreal los vigueses son X octavos con veinticinco puntos y los castellonenses décimo séptimos con veintinueve puntos ya a las nueve menos cuarto en Vitoria se enfrentan el Alavés y el Atlético de Madrid

Voz 0825 05:24 qué tal muy buenas tardes hoy tiempo no es tarde para buscar un acuerdo y conseguir que Podemos e Izquierda Unida se presenten en una sola candidatura en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid no fragmentar más el voto de La Izquierda confianza que transmiten esta mañana en la SER fuentes de las dos formaciones políticas aunque de momento no hay nada cerrado Illa Prudhomme decía insisten no les lleva a ir más allá esto en cuanto a la Comunidad para elegir candidato al Ayuntamiento de la capital Izquierda Unida celebra esta misma tarde una asamblea en la que se elegirá a su cabeza de lista para las primarias de en pie Madrid a las que se presentará Carlos Sánchez Mato será una candidatura en coalición con anticapitalistas y la bancada municipal

Voz 1827 06:05 esta

Voz 0825 06:11 hoy les hemos conocido son cuarenta y nueve vecinos de Madrid veintisiete mujeres veintidós hombres tienen entre diecisiete y ochenta y dos años voluntarios que forman el Observatorio de la ciudad de Madrid que ha presentado que ha empezado a funcionar escuchando las primeras preguntas parece que arranca con talante crítico

Voz 8 06:30 vamos a esperar hasta ahora para poner en marcha este observatorio cuando ibas está acabando la legislatura me gustaría saber qué explicación logrado dejar el hecho de que aquí todos somos de raza blanca ahí español si quieres que esto puede tener incidencia en la propuesta que salgan adelante luego que tenemos a expensas del muy

Voz 0825 06:49 comienzo si seguimos o no seguimos sí lo hemos hecho bien regular mal críticos como escuchaban y críticos también hoy los vecinos del colectivo soy malasaña que cuatro días después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobará la normativa que ilegal izará el noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos en la capital han vuelto a la calle y lo han hecho para informar a posibles afectados impedir que se ejecute que se cumpla lo que sea

Voz 9 07:16 probado yo no confío mucho porque yo lo he vivido Celada un la orden de cierre la apartamento turístico de mi Comunidad y ahí sigue entonces me parece perfecto que se apruebe la medida pero sí que se haga efectiva es que se ejecute así es que no parece mal que prohiban es mi forma de vida yo tengo seis pisos hizo para ganar seis pisos no te vas a quedar en la calle que esos seis pisos puedes rentable a largo plazo y te van a dar algún dinero

Voz 0825 07:43 otras noticias que repasamos en titulares lo hacemos con la ayuda de Paul Asensio y Laura Briones

Voz 0808 07:52 la Audiencia Provincial ha condenado a seis años de cárcel a un hombre que dejó tuerto a un compañero de trabajo de un puñetazo los dos trabajaban en la misma empresa de Paracuellos del Jarama discutían sobre cómo envasar productos farmacéuticos la sentencia ha sido recurrida ante el Supremo uno

Voz 10 08:05 pre de unos treinta años ha resultado herido tras ser apuñalado en una reyerta esta mañana en las puertas de una discoteca en Carabanchel en la pelea cuyas causas investiga la policía el joven recibió al menos siete heridas de arma blanca los agentes no han detenido aún al agresor o agresores

Voz 10 08:32 la Noche de los Teatros vuelve a celebrarse un año más en la Comunidad de Madrid tendrá lugar en la Real Casa de Correos en distintos escenarios de toda la región donde sí

Voz 4 08:40 podrá disfrutar de obras de Federico García Lorca de varias propuestas musicales y del deporte Uxue Caballero

Voz 1509 08:46 buenas tardes cuéntanos qué tal buenas tardes pues está en juego el derbi del sur de Madrid entre el Getafe Leganés en el coliseo un aumento en el minuto cincuenta y dos de la segunda mitad gana el Leganés gracias al gol de Santos primero lo anuló el colegiado pero el bar lo validó a las nueve menos cuarto juega el Atlético de Madrid en Vitoria ante el Alavés los colchoneros obligados a ganar para seguir luchando por la Liga mañana turno del Real Madrid ante el Huesca del Rayo ante el B

Voz 0825 09:09 les gracias a su en nos acercamos también a esta hora a las dos y nueve minutos de la tarde en la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras de la Comunidad Nerea Fernández buenas tardes

Voz 1915 09:19 buenas tardes a esta hora en Madrid complicaciones de entrada por la A uno en Las Tablas y porla seis en El Plantío dificultades también de salida por la A tres en Rivas y en la M cuarenta en Villaverde dirección a cuatro y en balde Marín sentido A seis

Voz 0825 09:32 la DGT por cierto hoy tenemos que lamentar la muerte de un hombre de cuarenta y cuatro años ha ocurrido en un accidente esta mañana en la M cuarenta y cinco poco después de las siete de la mañana el coche que conducía viajaba solo ha chocado contra la parte trasera de un camión de grandes dimensiones que le arrastrado varios metros el conductor ha muerto en el acto sábado el último sábado del mes de marzo y un año más y ya son doce el Fondo Mundial por la naturaleza convocan la hora del planeta para concienciar sobre la realidad del cambio climático un apagón por la naturaleza de ocho inmediata corea a nueve y media de la noche que en Madrid además de modo a modo particular pueden también en este caso participar si lo desean pero más decíamos hay otros lugares emblemáticos que también apagarán las luces por el cambio climático es el caso del Palacio decide del Palacio de Cibeles de Laporta Alcalá o de las fuentes de la Cibeles o Neptuno también el Palacio Real Carlos Hernández sí lo echó otros años

Voz 4 10:31 siempre apagamos las luces en casa y salimos a pasear ahí para ahorrar energía sobre todo y concienciarnos con el planeta que nos estamos cargando Orlando apagando las luces y con un poquito de todo

Voz 11 10:41 yo lo voy a hacer hoy no voy a comer carne voy a pagar la luz

Voz 4 10:44 y voy a intentar colaborar

Voz 12 10:46 sesenta minutos de apagón para alzar la voz con la destrucción del medio ambiente es lo que propone la iniciativa La Hora del Planeta una propuesta nacido hace ya doce años en la ciudad de Sydney y que este año apagará las luces de más de doce mil monumentos de ocho mil ciudades a lo largo de todo el mundo coral García de WWF explica los motivos de este apagón

Voz 13 11:03 cambio climático ya está aquí no se detiene estamos viviendo ya que a día de hoy todos los efectos que está teniendo sobre la naturaleza y la gente tiene que salir también a la calle idea gire basta

Voz 12 11:16 un evento festivo en la plaza de Oriente contará con la presencia de los Dj's de los cuarenta y la actuación de Mickey el representante de España en Eurovisión aumentará las horas previas al apagón de algunos de los edificios más emblemáticos de la capital que se realizará a las ocho y media de la tarea

Voz 0825 11:33 en la paró el apagón llegará más tarde momento hoy a esta hora luce el sol las nubes empezarán a cubrir eso sí el cielo a partir de media tarde nubes que nos dejarán lluvias pero mañana domingo temperaturas sin grandes cambios las máximas rondan de nuevo hoy los veintiún grados de momento y a esta hora el termómetro marca dieciséis en el centro de la capital

Voz 17 12:10 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo

Voz 4 12:14 Argelia quiera José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea

Voz 0825 12:22 Emilio Ontiveros

Voz 4 12:25 el mundo no se explica solo

Voz 17 12:27 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo compró con

Voz 18 12:34 cadena SER Raúl tiene seis años ya ha escrito y publicado un cuento que atraerá más

Voz 19 12:47 los con

Voz 20 12:49 jóvenes viven en manada

Voz 19 12:51 sí que me siento todo si bosques

Voz 4 12:54 tiene doce años ha creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante

Voz 21 13:00 cuando por yo no estoy en condiciones de conducir por qué motivos pronunciándose aplicación para buscar un conductor cercano a si cree que me

Voz 0825 13:08 tampoco se que marca la verdad

Voz 4 13:11 tanto ese espacio donde no ponemos límites de edad a los creadores con Carles Francino Cadena SER

Voz 22 13:27 en lo quiere escuchar a la carga para escuchar a la boca

Voz 4 13:42 está plomo lo va a apretar entero mira

Voz 0825 13:45 todo esto que acabamos de grabar me me barrunta

Voz 4 13:48 millones de descargas

Voz 23 13:50 no no

Voz 0825 14:04 Manuela Carmena presidido hoy el acto con el que arranca el Observatorio de la ciudad de Madrid un observatorio que componen cuarenta y nueve vecinos como decíamos son voluntarios veintisiete mujeres veintidós hombres a los que hemos escuchado en portada con esos comentarios críticos porel momento en el que se pone en marcha tienen entre siete ochenta y dos años su omisión proponer iniciativas vecinales supervisar también la actuación municipal un observatorio que se pone en marcha hoy treinta de marzo dos meses antes de las elecciones municipales algo como han escuchado que no han pasado por alto Laura Briones

Voz 10 14:37 a través de un sorteo público de entre más de mil participantes cuarenta y nueve vocales han sido los elegidos para conformar este observatorio de la ciudad de Madrid desde su primer acto han preguntado a Pablo Soto delegado de Participación Ciudadana transparencia gobierno abierto sobre futuras propuestas de los vecinos o la propia continuidad del observatorio de cara a las elecciones la alcaldesa Manuela Carmena ha dado la bienvenida a estos cuarenta y nueve voluntarios junto a Pablo Soto que explica las funciones que tendrán sus participantes de ahora en adelante

Voz 25 15:05 te órgano va evaluar toda la acción municipal van a tener acceso a los técnicos municipales a expertos a defensores de distintos puntos de vista en cada uno de los temas que traté no iban a poder hacer recomendaciones al Gobierno de emitir dictámenes y también convocar consultas a la ciudadanía es un día exactamente feliz para nosotros porque abrir las puertas de este pleno a que personas corrientes en gente común venga a poner sumó su cabeza a pensar a evaluar a controlar al Gobierno y a mejorar la ciudad pues es una alegría para Madrid cada

Voz 10 15:35 años serán renovados los cuarenta y nueve vocales y suplentes del observatorio de nuevo por sorteo aunque no podrán volver a participar quiénes forman parte del organismo a día de hoy desde el Ayuntamiento aseguran que este órgano seguirá aunque cambie el Gobierno en las próximas elecciones municipales

Voz 0825 15:49 con el mismo lugar en el que hoy se ha presentado ese observatorio hace cuatro días aprobaba un plan el plan que limita la proliferación de los pisos turísticos el Ayuntamiento intenta poner freno a esta actividad como saben que parece crecer sin control y los vecinos afectados han pedido hoy hoy sábado en Malasaña que se cumpla porque sino dicen será papel mojado

Voz 26 16:09 a a través de una vivienda vecinos saltarme esa decisión queremos vetar no aclaremos turísticos monta el sesenta por ciento Studies votaba a favor ya

Voz 9 16:21 los donde yo vivo ahí en una buhardilla eh de lo que eran antiguamente unos trasteros con lo cual las te puedes imaginar cómo están no lo han arreglado simplemente han hecho un lavado de cara la buhardilla tiene como unos treinta metros ya hemos llegado a tener hasta diez personas sabemos que es ilegal porque vino de hecho lo denunciamos del Ayuntamiento somos de los pocos afortunados que venido un inspector Landa orden de cierre de esto hace como dos meses y sigue viniendo gente bastante manos dijo que ella hacía lo que él le daba la gana con su casa Nos amenazó dignos de hijos y si me tocáis mucho las narices se lo doy a una ONG para que aloja drogadictos y entonces sí que os vais a enterar yo no confío mucho porque no confío porque yo lo he vivido Se le ha dado la orden de cierre la apartamento turístico de mi comunidad y ahí sigue entonces me parece perfecto que se apruebe la medida pero sí que se haga efectiva es que se ejecute

Voz 0825 17:16 Airport eso decían se tiene que poner en marcha tiene que poner en marcha ya hoy han decidido informar a los que siguen padeciendo esta realidad la de compartir ese edificio su edificio con pisos turísticos para que sepan que tienen que hacer para poder evitar esta actividad Paul Asensio

Voz 0808 17:32 son malas ha salido a la plaza del Mercado de Barceló para informar a los vecinos sobre qué pueden hacer para blindarse contra los pisos turísticos y la Comunidad no tiene ningún piso pueden votar en junta su prohibición necesitan un sesenta por ciento de los votos a favor tres quintos si tienen le dicen los paso a seguir para saber si se trata o no de un piso ilegal denunciarlo Marisa miembro de la plataforma dice que el plan del Ayuntamiento afectará mucha vivienda pero que el problema es más grande de lo que parece

Voz 9 17:56 entonces claro tú dices diez mil dirimía son muchísimos pero sin luego lo pones en perspectiva igual no son tantos yo me parecen a ver como número absoluto me parecen un montón sin embargo hablando con gente convecinos con compañeros de sus malas dañe tal a veces parece no está pocos

Voz 4 18:13 porque parece que todo el mundo tiene uno en su como

Voz 9 18:15 Miralles gente que tiene dos tres y cuatro hay algunas comunidades donde los los vecinos son dos dos pisos solo

Voz 0808 18:24 una labor la de informar quemaría también miembro de son Malasaña hace con gusto

Voz 9 18:28 sacar tiempo hay tiempo hay tiempo pero pero bueno también os gusta nuestro barrio queremos seguir viendo si hay que hacer esto porque nadie más lo va a hacer por nosotros pues si seguimos

Voz 0808 18:37 porque aunque dicen que luchar contra la vitrificación de lo barrio debería ser una responsabilidad de la instituciones quieren que los vecinos conozca las herramientas que tienen para defenderse Gracia

Voz 0825 18:46 has Paula y hoy se cumplen dos semanas de la entrada en funcionamiento del Madrid central de momento sin que el Ayuntamiento de Madrid haya facilitado datos del número de sanciones que se han impuesto por infringir la prohibición de circular a determinados vehículos la venta de coches eléctricos aquí en la Comunidad de Madrid en los dos primeros meses del año se ha incrementado en un setenta y siete por ciento según datos del Instituto de Estudios de Automoción un setenta y siete por ciento en enero y febrero no se matricularon un total de mil quinientos ochenta y dos vehículos eléctricos el cincuenta y siete por ciento de los que se han vendido en todo el país seguida de Cataluña con el quince por ciento de ese volumen de venta Madrid es por tanto con diferencia la comunidad en la que más eléctricos se han vendido se han matriculado estos datos con el cambio que ha supuesto central ponen en evidencia según la Asociación Empresarial para el Desarrollo del impulso eléctrico que hay demanda que hay demanda de estos coches con su director general con Arturo Pérez de Lucía conversamos lo hacemos la misma Puerta de Alcalá al lado de un punto de recarga rápida

Voz 1863 19:52 Madrid es un caso curioso porque como en Madrid tenemos es un laboratorio viviente de modelos de movilidad compartida eléctricos lo cierto es que ya estaban siendo un éxito eh tenemos cinco motos ser insistir Car Seris eh y cada vez están siendo más exitosos porque la gente con estas restricciones pues utiliza a estos servicios para desplazarse después tenemos el tema de la adquisición de vehículos y evidentemente en Madrid Se están matriculando más vehículos con respecto al año pasado no sé si eh concretamente por la estas medidas o porque ya la gente va asumiendo que la movilidad eléctrica forma parte de la nueva movilidad e entienden que es un valor que tiene sentido y la gente compra más pero además Madrid es lo que decía es un caso especial porque tiene servicios de movilidad eléctrica compartida que son cada vez más utilizados

Voz 0825 20:40 en qué medida se ha potenciado esa forma de movilidad compartida

Voz 1863 20:44 sí bueno se ha potenciado mucho desde primero porque han servido para concienciar al ciudadano para demostrarle al ciudadano que hay otras fórmulas de movilidad de intermodalidad en el transporte amar al margen del transporte público colectivo con pudiese el autobús o el metro o los taxis lo súbete heces eh y luego además porque cuando la gente los prueba eh pues se da cuenta de que son vehículos muy eficientes incluso divertidos pero que te cumplen la función que tú precisas para esa desplazamiento que tienes con lo cual al final es cierto que Madrid se ha convertido no sólo en un laboratorio viviente sino un ejemplo a nivel internacional mundial dirá ya yo de lo que es la movilidad en el entorno urbano cien por cien eléctrica y con un criterio de economía circular eh tenido en cuenta que son eh movilidad compartida otra

Voz 0825 21:33 aun así muchas de las personas que en este momento están planteando cambiarse a un coche eléctrico la duda no tengo suficientes puntos de recarga en la ciudad de Madrid la autonomía

Voz 1863 21:45 bueno yo creo que la principal barrera de la movilidad eléctrica sobre todo la el desconocimiento y esto lo digo ya desde la perspectiva de usuario yo llevo Usua Sando vehículos eléctricos desde hace más de seis años eh nunca he tenido un problema vivo a las afueras de Madrid trabajo en Madrid me llamó mucho inhibe tenido problemas de quedarme tirado ni he tenido problemas de autonomía cada vez ya tenemos vehículos con mayores autonomías en vehículos normalizados no va más premio por encima de los trescientos y cuatrocientos kilómetros hay que tener en cuenta los los los movimientos que suele hacer el más del ochenta por ciento la población que no son más de cincuenta kilómetros al día que a veces queremos tener un vehículo capaz de llevarnos a Polonia sin parar cuando realmente no necesitamos ni salir de nuestra comunidad autónoma el noventa por ciento en nuestro en en Madrid hay infraestructura de recarga ya hay una infraestructura de recarga que cada vez está haciendo mucho más eficiente pero suficiente probablemente necesitará pues infraestructuras recargada camino de Valencia camino de Asturias pero no en su inmunidad porque con los vehículos que hay hoy en día con las autonomías que hay hay capacidad suficiente además como punto de carga vinculado para poder utilizar tu vehículo sin ningún problema con grandes ahorros en combustible en mantenimientos etc pero es que además hoy en día el precio de los vehículos eléctricos está reduciendo en dos tres años el precio será mucho más competitivo habrá muchísima cantidad de modelos habrá unas autonomías importantes nuevas tecnologías de baterías habrá ya una eclosión de infraestructuras de recarga rápidas en itinerancia etcétera de oportunidad que nos permitirán eliminar cualquier problema de barrera de ansiedad autonomía y eso será un problema superado sea tenemos yo creo que cinco años por delante en los que la movilidad eléctrica se va a terminar de consolidar pero hoy en día hay que en cuenta que ya es una realidad como colectivo

Voz 0825 23:31 a la movilidad eléctrica que les pide a los partidos

Voz 1863 23:34 políticos pues sobretodo altura de miras es decir que se analicen e estas oportunidades eh no con criterio ideológico sino con un criterio de beneficio para el ciudadano que la movilidad eléctrica es muy interesante yo no sólo por criterios medio millón Tales sino también de eficiencia energética y lo cierto es que hay que implementar estas medidas porque Madrid central ha evitado una cosa

Voz 12 23:55 era muy importante y es que la Comisión Europea acabe

Voz 1863 23:57 imponiendo unas multas multimillonarias a la ciudad de Madrid por inacción y esa es la clave sea la inacción y llevamos desde dos mil seis planteando planes con otros gobiernos de que había que cerrar eh madrid al tráfico etcétera pero desde dos mil dieciséis hasta dos mil seis hasta ahora no se había hecho mucho entonces la inacción es la peor por acción que se pueda cometer a la hora de resolver la movilidad en la ciudad gracias

Voz 0825 24:26 que acabamos de conocer que un hombre de veintisiete años ha resultado herido grave con varias fracturas en tras caer de un andamio desde una altura de un cuarto piso estaba trabajando en unas obras de rehabilitación en un edificio de Coslada ha resultado herido grave fuentes de Emergencias de la Comunidad de Madrid han asegurado que el accidente se ha producido en el interior en el patio interior de un edificio de vecinos que se estaba rehabilitando ha ocurrido pasadas las doce del mediodía y ha sido trasladado con varias fracturas al hospital de La Princesa el suma uno uno dos también ha abierto una investigación interna en este caso para conocer el motivo por el que pacientes del Servicio de Urgencias de San Sebastián de los Reyes tuvieron que esperar en la calle el pasado martes por la noche más de una hora cuando los trabajadores estaban dentro SER Madrid Norte Aranguez

Voz 0325 25:12 hasta setenta y siete minutos en la calle sin poder acceder al servicio de urgencias de Sanse así lo vivieron varios pacientes entre las ocho y media y las nueve y cuarenta y siete minutos de la tarde de este pasado martes según confirman los trabajadores del centro la dirección no repuso al celador encargado de abrir las puertas porque ese día estaba de vacaciones y tuvieron que entrar a través del parking sin embargo se negaron a facilitar el acceso a los pacientes por esta vía ante la insistencia del jefe de guardia Rosa López es la vicepresidenta del sindicato suma

Voz 27 25:42 les dijo que cómo es que no habían pasado a los pacientes por el parque de dijo que como lo van a pasar los pacientes pues el parque esto sólo demuestra que tenemos una dirección de una consejería es que intenta ese Buddy el problema grande endémico crónico que tiene el Summa

Voz 28 25:59 la respuesta de la dirección no ha sido otra que la de abril

Voz 0325 26:01 una investigación interna contra los sanitarios responsables del servicio durantes anoche dos médicos y una enfermera fuentes de la Consejería confirman que no existen precedentes similares y que la ausencia del celador no impide en ningún caso la apertura de las puertas

Voz 0825 26:15 la Audiencia Provincial ha impuesto seis años de cárcel a un hombre que dejó tuerto a un compañero de trabajo de un puñetazo en los dos trabajaban en la misma empresa en Paracuellos del Jarama discutían sobre cómo envasar productos farmacéuticos la sentencia ha sido recurrida ante el Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 26:29 los dos trabajaban en la misma empresa de envasado de productos farmacéuticos en Paracuellos la víctima le había reprochado no estará haciendo correctamente el envasado y la respuesta fue un puñetazo en el ojo derecho un golpe fuerte con anillos en los dedos que reventó el globo ocular después de nueve años se ha quedado sin apenas visión en ese ojo un puñetazo que ahora se traduce en una condena de seis años de cárcel recién dictada por la Audiencia de Madrid además de casi setenta mil euros en indemnizaciones el acusado está en prisión provisional Hilla ha recurrido la sentencia ante el Supremo si es declarada firme la empresa tendrá que hacerse cargo del dinero al haber sido declarada responsable civil subsidiaria porque los hechos sucedieron mientras trabajaban en sus instalaciones la pelea tuvo lugar en torno a un aspecto detrás

Voz 29 27:08 bajo Hora catorce

Voz 4 27:13 con no suelen Caballero que ha vuelto a este estudio la de nuevo

Voz 1509 27:16 qué tal buenas tardes continúa el partido en el Coliseum ante el Getafe en el Leganés cómo llegamos al minuto setenta y uno gana el Leganés cero a uno con gol de Santos a las nueve menos cuarto juega el Atlético de Madrid

Voz 0011 27:26 Vitoria ante el Alavés los colchoneros obligados

Voz 1509 27:29 a ganar para seguir luchando por la Liga los otros dos equipos de la Comunidad Madrid y Rayo juegan mañana los blancos reciben al Huesca las nueve menos cuarto hoy se han entrenado esta mañana en Valdebebas ha hablado Zinedine Zidane en la previa que no quiere hablar de los jugadores que pudieran venir deportivos

Voz 1994 27:44 y es la única cosa que que teníamos que pensar en hacerlo bien acabar bien las la temporada libro no sólo para por mis jugadores que ellos tienen contrato un contrato y hay que respetar los jugadores que están aquí

Voz 1509 28:00 Paco Jémez debutara en Vallecas contra el Betis mañana a las dos de la tarde en Segunda División el Rayo Majadahonda visita a Almería a las cuatro de la tarde mañana será el turno del Alcorcón a partir de las seis en Santo Domingo ante el Lugo

Voz 0825 28:11 gracias a su en después del deporte mucho deporte también teatro mucho teatro en Gran Noche de los Teatros este año dedicada a Federico García Lorca tomen nota Enrique García

Voz 1772 28:20 el arranque lo hará la actriz Verónica Forqué con la lectura del pregón de Alberto Conejero a las seis en la Real Casa de Correos y hasta la medianoche diecisiete montajes y piezas gratuitas en San Lorenzo de El Escorial Alcalá de Henares y en la capital

Voz 17 28:33 Sol con un protagonista

Voz 1772 28:37 los textos de Lorca que se utilizan para interrogar a algunas de las fragilidades de la sociedad contemporánea Carlota Ferrer dirige esto no es La casa de Bernarda Alba un texto lorquiano cuyos personajes ahora son interpretados por hombres

Voz 28 28:50 bueno los personajes dicen muchas veces durante la función que ojalá fueran hombres para ser libre de de miles de manera entonces sales cruzará un nombre decir que ojalá ser un nombre para ser libre e calzado en el espectador mayor me parecía a mí o por lo menos distinto a como lo venimos viendo que me parecía interesante

Voz 1772 29:11 también Yerma Las Bodas de sangre Federico hacia Lorca o una Performance pasión por Lorca dirigida por Consuelo Trujillo

Voz 30 29:18 yo que dado de un taller de investigación un laboratorio entorno a lo que la obra de Lorca pero concretando nos en Poeta en Nueva York

Voz 1772 29:28 en la música con Christina Rosenvinge que presentará a las nueve su Romancero de plata en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol

Voz 0825 29:40 pues así con esta propuesta con estas propuestas llegamos a las dos y media de la tarde dieciséis grados en el centro de Madrid hoy la máxima rondará los veintiuno veintidós grados continúa la información Hora catorce en sábado

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes último fin de semana de marzo que termina con la lluvia esperada en buena parte de España y con los partidos a pleno pulmón en modo campaña electoral

Voz 3 30:30 el próximo veintiocho de abril la elecciones bien o bien hacemos que España mire hacia adelante o bien mira hacia atrás

Voz 2 30:39 si los españoles no vienen al Partido Popular se van a quedar los que están en el Gobierno

Voz 0040 30:45 porque ese plan nacional contra la despoblación va a ser un asunto de Estado queramos impulsar desde el Gobierno

Voz 5 30:50 quién puede responder a la pregunta de quiénes serán los que daban las órdenes había un presidente del Gobierno dando las órdenes o actuaban por su cuenta esos policías

Voz 4 31:01 Pablo Iglesias se refería en estos términos al supuesto espionaje al que les sometieron algunos policías durante el Gobierno de Mariano Rajoy mensajes de precampaña que no llegan a los más jóvenes que sienten esa desafección hacia los políticos y hacia los partidos mucho más que el resto de sectores de la población en este Hora catorce les vamos a explicar por qué dice por ejemplo el sociólogo David David Redondo que los jóvenes viven una doble frustración el acceso al mercado laboral están

Voz 31 31:27 mostrando bloqueos a la mayor parte de los jóvenes una parte muy importante y eso genera desafección con quiénes en teoría son los responsables de solucionar esta situación

Voz 1827 31:35 es sábado es treinta de marzo y las empleadas del hogar empiezan a movilizarse para reivindicar sus derechos laborales Almudena López sino buenas tardes buenas tardes es un sector que da trabajo a seis

Voz 1510 31:45 cientas mil personas en su inmensa mayoría mujeres una de cada tres

Voz 1827 31:48 cobra en negro se movilizan también esta tarde los padres de niños con discapacidad que quieren que sus hijos estudien con otros niños en colegios ordinarios no en centros especiales Jesús Romero es uno de los portavoces de esta plataforma que hoy celebra su primera asamblea

Voz 20 32:01 yo somos conscientes de que ahora mismo los centros de educación especial son necesarios pero hay que avanzar y eso es como digo un derecho fundamental hay que avanzar hacia una educación inclusiva dentro de los centros ordinarios y eso como son vasos comunicantes cuantos cuanta más inclusión haya dentro de los centros ordinarios Menos alumnos irán a la educación expresión

Voz 1510 32:31 además Marruecos ha capturado a un preso español que huyó durante un traslado al hospital doce de Octubre de Madrid es una aluniceros conocido como el rover condenado a cincuenta y ocho años de cárcel por asesinato secuestro y fuga de una prisión fue detenido anoche en en Rabat pues en Marruecos acaba de aterrizar el Papa Francisco una visita simbólica XXXIII años después del viaje de Juan Pablo II aquel país en Reino Unido

Voz 1827 32:51 The Sunday pretende que el Parlamento vote su acuerdo sobre el Brexit por cuarta vez

Voz 1510 32:55 y mientras la prensa británica detalla las presiones de miembros del Gobierno para que la primera ministra se eche a un lado

Voz 1827 33:00 esta tarde se celebra la hora del planeta tsunami

Voz 1510 33:03 hacia de la organización WWF contra el cambio climático desde las ocho y media durante una hora se apagarán las luces de los edificios públicos de casi todo el mundo de las casas de todos aquellos que quieran hacer

Voz 1827 33:14 la sobre horas esta próxima madrugada adelantamos el reloj

Voz 1510 33:17 dormimos una hora menos porque a las dos serán las tres los más afectados son los niños y los ancianos pero también será normal que en las próximas dos semanas los trabajadores estemos más cansados reduzca vamos por tanto nuestra productividad

Voz 1827 33:28 imagen de este sábado está en Valencia la registrado el fotógrafo Spencer Tunick conocido por sus Foz por sus fotos de gente desnuda Radio Valencia Nacho Monreal

Voz 12 33:37 Paulo dentro de unas dos mil personas han desnudado en Valencia para otras fotógrafo Spencer Tunick una actividad que ha llevado a cabo con los primeros rayos del sol desafiando una madrugada un tanto fría en la capital del Turia con unos siete grados túnicas cogió de enclave para esta fotografía las Torres de Serranos para reflejar Leira de que estamos dejando tras el pasado gracias entre otros al empoderamiento de la mujer

Voz 1827 33:58 en los deportes continua el juego del derbi madrileño entre el Getafe y en Leganés en el Coliseum Uxue Caballero buenas tardes sí qué tal buenas tardes con buenas noticias para el

Voz 1509 34:06 Leganés que gana al Getafe por cero a uno en el minuto setenta y ocho el gol de Santos fue anulado primero por el colegiado pero el bar lo válido después y más fútbol para hoy a las cuatro y cuarto derbi catalán Barcelona español en el Camp Nou a las seis y media Se juega el duelo por la permanencia en Vigo entre el Celta y el Villarreal y a las nueve menos cuarto se enfrentan el Alavés el Atlético de Madrid en Fórmula uno Gran Premio de Bahrein la clasificación será esta tarde a partir de las cuatro y en Moto GP Gran Premio de Argentina las clasificaciones a las cuatro y media de Moto3 una hora después la de Moto dos Ya las siete Moto GP

Voz 17 35:22 colaboran Ayuntamiento de Cádiz Unicaja Banco y Loterías y Apuestas del Estado si sueñas lotería

Voz 0325 35:35 Arias y la frontera entre campaña y precampaña ya está completamente desdibujada en estos tiempos políticos faltan todavía dos eh buenas para que los partidos puedan pedirnos el voto oficialmente para las elecciones generales pero ya este sábado nos deja a los mítines de los líderes de todas las formaciones desde promesas de Ciudadanos para tratar de hacerse con el voto joven ecologista hasta reproches entre PP y PSOE a costa de eso que el Gobierno llama Almudena los viernes sociales

Voz 1510 36:00 dice Casado que el Partido Popular es la única alternativa para echar al PSOE de La Moncloa acusa al Gobierno de hacer demagogia por aprobar más de treinta y tres mil plazas de empleo público

Voz 2 36:10 cayendo la economía española que ya hay ciento veintiséis mil parados más desde que formó gobierno Sánchez en junio hasta que disolvió las Cortes para convocar elecciones hice simplemente por los anuncios demagógicos del Partido Socialista

Voz 1510 36:26 el presidente del Gobierno respondía casado dice Sánchez que tanto PP como ciudadanos están radicalizando por las propuestas de la ultraderecha de Vox están molestos asegura por las medidas de corte social que está aprobando el Ejecutivo

Voz 3 36:37 al PP y a Ciudadanos les molesta es todos los viernes sociales les molesta que cada siete días a promovemos políticas en beneficio de la mayoría social de este país será porque han estado siete años haciendo justo lo contrario

Voz 1510 36:49 Ciudadanos en Rivera ha presentado las propuestas de su partido en materia de Medio Ambiente buscando como decías Roberto el voto joven ecologista un proyecto le

Voz 0040 36:57 qué quiere acabar con los residuos plásticos de un solo uso y concienciar a la población y a las empresas por supuesto vaya por adelantado como siempre ciudadanos con un consenso un asunto de Estado como es el medioambiente no tiene que ser contra nadie tiene que ser a favor del planeta a favor de nuestro medio ambiente

Voz 0325 37:12 todas estas propuestas y medidas van a estar in

Voz 1510 37:15 tiradas en un plan nacional contra la despoblación gracias

Voz 0325 37:17 bueno y por su parte Pablo Iglesias ha vuelto a referirse al supuesto espionaje al que fue sometido por un grupo de policías cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior y cuando Rajoy ha querido señalar hoy Iglesias cuando Rajoy era presidente del Gobierno Mariela Rubio

Voz 1510 37:31 Iglesias insistía como hacía ayer en la SER en que existe una trama corrupta de policías una guerra sucia para evitar que Podemos entre en el Gobierno volvió a preguntarse por

Voz 0825 37:38 quién daba las órdenes sin embargo ya no sólo señala

Voz 1510 37:41 al Ministerio del Interior hubo a la entonces vicepresidenta hoy en un mitin de precampaña en Navarra se preguntaba si detrás de esta trama estaba el propio Mariano Rajoy

Voz 0325 37:49 hoy había un minis tomando las órdenes haría

Voz 5 37:51 una vicepresidenta del Gobierno dando las órdenes había un presidente del Gobierno dando las órdenes actuaban por su cuenta esos policías se creen que la gente es idiota y que la gente no lo sabe

Voz 1510 38:02 Vara por nosotros por amenazar los intereses de los bancos

Voz 5 38:05 hicimos los bancos tienen más poder que los diputados de repente ese dejó de hablar de las paridas de Abascal de la propuesta estúpida del día sabéis porqué cambió la precampaña electoral porque lo que dijimos es la puñetera verdad por decir esto van a mover tierra y cielo para acabar con nosotros iban a utilizar todos los instrumentos que estén en sus manos pero hay un instrumento político que tiene todo el mundo el día veintiocho el voto

Voz 1510 38:32 ingleses insistía en dos de las medidas electorales anunciadas por el partido las pasaba semanas exigir que se devuelva el rescate bancario y la creación de una banca pública

Voz 0325 38:40 bueno mensajes de precampaña que no llegan porque en realidad tampoco van destinados a ellos que no llegan a los más jóvenes en España hay tres millones de chicos y chicas de entre dieciocho y veinticuatro años representan un ocho por ciento del total del electorado Sara selva buenas tardes

Voz 0825 38:54 qué tal Roberto buenas tardes según los datos del CIS apenas

Voz 0325 38:57 uno de cada dos sabía que iba a votar en las elecciones generales hay un catorce por ciento que tenía decidido con toda seguridad decían al CIS quedarse en su casa el veintiocho de abril a qué se debe Sara esta tendencia a la abstención

Voz 1509 39:10 bueno pues como explica Francisco Camas de Metroscopia es algo estructural que se repite de forma general en todo

Voz 0325 39:15 los países cuando se más joven el vínculo

Voz 35 39:17 la política en más difuso incipiente es más bien lejano esta socialización política da su fruto un poco más adelante

Voz 1509 39:26 pero también depende del momento en el que tienen lugar las elecciones en dos mil quince vimos un aumento del interés de los jóvenes por la política que ahora parece haberse perdido El sociólogo David Redondo dice que la razón está en una doble frustración

Voz 29 39:45 bueno parece que no podamos

Voz 1509 39:46 echar ese sonido decía con una doble frustración por por la dificultad del acceso a la vivienda y al mercado laboral que los partidos políticos no satisfacía en sienten que los políticos no están solucionando sus principales problemas se sienten más bien decepcionados y desconfiados Héctor por ejemplo tiene veintitrés años y se está planteando no ir a votar

Voz 36 40:04 no debe ha representado ni confío en ninguno de los partidos

Voz 34 40:07 que se presentan una selección no sé si voy a votar Easy voto es para que no salgan a los que menos sodio

Voz 1509 40:13 esa es una de las opciones por las que optan votar porque sienten que tienen la obligación pero la opción menos mala según datos del CIS casi el setenta por ciento de los jóvenes no siente simpatía por los partidos políticos cerca del cuarenta por ciento considera que ninguno es cercanos

Voz 0325 40:27 ideas sí que los jóvenes alejan de partidos como Podemos o Ciudadanos porque los consideran vamos a decirlo así ve parte del paisaje político Sara esto quiere decir que pueden irse por ejemplo a Vox por una cuestión de pura novedad

Voz 1509 40:39 bueno aunque el porcentaje de intención de voto no es salto sí que ha aumentado entre los jóvenes y tiene más apoyos entre ellos que entre los mayores también como apunta Antón Castro mil profesor de Comunicación Política en la Complutense dirigen parte de su discurso a los joven

Voz 9 40:53 pues por ejemplo Instagram

Voz 37 40:55 está a la gente joven no son poco este mensaje que quizá cale puso en en en en los electores que que cuesta tienen menos experiencia que que se han sentido impute un poco dejados de la mano del viejo bipartidismo sobre todo a partir de la crisis económica desde luego

Voz 1509 41:11 y cómo Vox Pacma también parece tener más éxito entre los jóvenes que entre el resto de ciudadanos en general los jóvenes como aún no han desarrollado lealtades con grandes partidos tienen eran votará a lo novedoso lo rompedor eso en su momento fue Podemos pero ahora corre el riesgo de perderlo

Voz 31 41:25 hemos visto a muchos de sus líderes dejar el partido guerras intestinas Porcar Gossip millones más que por idea les sopor programa y esto ha hecho que haya surgido cierto desencanto con Podemos

Voz 1509 41:37 Alex por ejemplo está afiliado a Podemos pero no les va a votar

Voz 38 41:40 me planteo cambiar mi voto porque estoy cabreado con el partido

Voz 0325 41:43 más me represente creo que necesita un buen escarmiento

Voz 1509 41:46 así que ahora la novedad ya no son Ciudadanos y Podemos y otros partidos han entrado en el marco político aunque en cualquier caso según el último CIS la mayoría de los jóvenes cerca de un veinte por ciento dice que votará al PSOE

Voz 0325 41:56 gracias hasta luego hasta luego dio hoy un grupo de independentistas radicales ha dado protagonismo innecesario a un acto que Vox había organizado en Barcelona y al que apenas habían acudido algunos centenares de personas los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han detenido a un total de cuatro personas por agredir a una mujer que llevaba una bandera de España Radio Barcelona Aitor Álvarez

Voz 1673 42:15 si los Mossos confirman tres detenciones aunque no han trascendido detalles ni de los presuntos agresores ni tampoco de la mujer también la Guardia Urbana ha practicado una detención relacionada con los disturbios que se han producido en la manifestación de repulsa al acto de Vox manifestación organizada por entidades de la órbita de la CUP los manifestantes muchos de ellos encapuchados han lanzado lo piedras botellas y pintura a los Mossos d'Esquadra que les han conseguido alejar del acto del partido ultraderechista de hecho han Bac movilizaciones no han coincidido en ningún momento también se han quemado contenedores para intentar impedir el paso a la policía los enfrentamientos se han saldado con cuatro heridos uno de ellos es un agente policial mientras todo esto ocurría Santiago Abascal hablaba en la plaza de España al lado de las fuentes de Montjuïc frente a menos de dos mil personas que han dejado muchas espacios vacíos en una imagen muy pobre del partido ultraderechista en lo que ellos esperaban que fuera una demostración de fuerza en la capital de Cataluña

Voz 0325 44:15 los chalecos amarillos llevan ya veinte semanas de protestas en Francia hoy también lo han hecho pero este movimiento ha ido perdiendo fuerza incluso lo han abandonado algunas de sus principales voces iniciales una de las mujeres que lideró en aquel momento el movimiento reniega ahora de él porque cree que las movilizaciones son cada vez más violentas machistas con ella ha hablado la corresponsal de la Ser en París Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 44:38 buenas tardes desde el principio destacó la presencia de mujeres en los chalecos amarillos algunas de las más mediáticas como ínclito elevaba a Sean de treinta y un años llegó a figurar en cabeza de una lista para las europeas de chalecos pero ha renunciado al tras ser agredida insultada denuncian la deriva sexista y violenta del movimiento

Voz 41 44:57 el gente

Voz 0390 45:00 es muy machista con gran connotación sexista te dicen cosas como vete hacer el menaje ocupante de los niños sólo entienden la violencia el combate ya no voy a las manifestaciones tengo miedo alerta también de la intromisión de los partidos más extremistas si los chalecos están muy influidos por la Francis sumisa por la extrema derecha de Le Pen me he cruzado con ellos en las manifestaciones y curiosamente a ellos nunca les pasa nada tienen de ayudas muy revelador separada y madre de dos hijos le va va ser sigue creyendo que las reivindicaciones de los chalecos reflejan un profundo malestar de la gente como ella cuidadora enfermo que vive con salarios muy precarios pero es escéptica sobre los resultados del gran debate organizado por el presidente más como se prepara para presentarse a los comicios locales necesitamos dice compromisos

Voz 0325 45:51 miles de palestinos protestan hasta ahora cerca de la frontera de Gaza con Israel cuando se cumple justo un año del inicio de la llamada Gran Marcha del retorno protestas masivas contra el bloqueo israelí a la franja que dejan una situación de absoluta asfixia económica y humanitaria a las dos millones de personas que viven allí Jerusalén Beatriz de Canberra