Hora 14 Fin de Semana (31/03/2019)

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes llueve llueve porfía en buena parte del país y así seguirá al menos hasta mañana también en Madrid donde el agua ha caído en plena revuelta de la España vacía nada decenas de miles de personas de pueblos y provincia se han manifestado en la capital para denunciar el abandono institucional que sufren y que lleva a muchos de sus habitantes a marcharse del lugar en el que nacieron España no está vacía dicen la está vaciando allí en esta manifestación esta Eva Sánchez hola buenas tardes

Voz 2 00:51 así cosas decir nunca más verán titanes dentro de Madrid la movilización por la España vacía haga un ático categoría de Herodes y pese a la que se han sumado más treinta territorios de todo el país cepillo el futuro para los pueblos políticas de cohesión social que frene la despoblación un desarrollo igualitario para todos los periodistas y lo ha sido una de las periodistas que ha leído el malí que es todo

Voz 3 01:16 no todo está perdido

Voz 0277 01:18 todavía queda energía interna para rebelarse gritar que esta España la España vacía da quiere ser escuchada quiere ser atendida

Voz 4 01:30 que quede claro se nos resta derechos

Voz 2 01:37 paso de Estado contra la despoblación que tenga un amplio consenso

Voz 1827 01:41 ah gracias Eva estas provincias más pequeñas representan ciento tres escaños en el Congreso de los diputados y los partidos conscientes de ello llevan unos días lanzando mensajes para captar el voto rural hoy todos los candidatos han referido a esta manifestación

Voz 5 01:55 queremos representar a España que hoy se manifiesta en Madrid a esa mal llamada España vacía que lo que necesita es que se llene de oportunidades que es lo que está haciendo este Gobierno llenar de oportunidades esa España interior que necesita también

Voz 6 02:08 el del abrigo y el apoyo de las instituciones públicas que somos el partido de la España rural que somos el partido que sabemos cómo servir a los españoles que deciden vivir en sus pueblos que estamos comprometidos con nuestra historia

Voz 1061 02:20 propongo a los demás líderes políticos que no nos peleamos por esto si nos tomamos en serio en la lucha contra la despoblación yo propongo que en diez años le demos la vuelta

Voz 1827 02:27 al margen de esto Pedro Sánchez ha prometido blindar en la Constitución el Pacto de Toledo sobre pensiones

Voz 7 02:33 mi compromiso amigos y amigas es que el Partido Socialista Obrero Español va a defender

Voz 8 02:37 el Pacto de Toledo va a blindar

Voz 5 02:39 la Constitución española esto de Toledo vamos a en quitar la dignidad de las pensiones su sostenibilidad financiera y que no se conviertan en mercancías lo que es un derecho la clave de bóveda de nuevo

Voz 1827 02:52 Iberia por su parte ha insistido en pedir un gobierno de coalición al Partido Popular desde unidas Podemos Irene Montero ha querido esta tarde poner el foco en el silencio que guardan el resto de partidos presupuesto ante el supuesto espionaje al que fue sometido Pablo Iglesias para tratar de torpedear su posible entrada en el Gobierno

Voz 0545 03:08 crean una estructura paralela a la policía utilizando dinero público recursos públicos que pagamos entre todos y todas para fabricar pruebas falsas contra Pablo Iglesias la cara de vergüenza se les tenía que caer pero es que es grave porque no hay un solo líder político que haya dicho nada

Voz 1827 03:26 a partir de las doce y Miguel les contamos también si funcionan o no los fichajes de tertulianos deportistas o toreros para las listas de los partidos el politólogo Pepe Fernández Albertos advierte del riesgo de que la cultura de la inmediatez o del espectáculo en la que vivimos se traslade también al Congreso de los Diputados

Voz 9 03:43 que los partidos están más interesados digamos a corto plazo en estas ventajas el digamos inmediatas que puede producir esta imagen de renovación y de apertura que no en las consecuencias de largo que sostiene

Voz 1827 04:00 la primera reacción de Corea del Norte al asalto hace algo más de un mes a su Embajada en Madrid

Voz 1061 04:06 en del régimen de Kim Jong lo califica como un ataque terrorista José Luis García Íñiguez atentado terrorista ha dicho un portavoz de Exteriores de Corea del Norte según una agencia estatal Pyongyang denuncia que el asalto del pasado veintidós de febrero es una flagrante violación de la ley internacional que no debe ser tolerada en el ataque fue reivindicado por un grupo de oposición al régimen de Kim Jong il los asaltantes diez hombres golpearon al personal de la Embajada norcoreana en Madrid al que también maniataron y robaron material informático antes de huir Corea del Norte pide nuestro país que investigue hasta el final lo cierto es que la Audiencia Nacional ha identificado a siete personas ya ha pedido a Estados Unidos la extradición de los dos presuntos cabecillas titulares del deporte

Voz 0825 05:39 qué tal muy buenas tardes se despeja la incógnita el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido candidato del Partido Popular a las europeas lo acaba de confirmar el presidente de los populares madrileños Pío García Escudero

Voz 12 05:50 muy pronto se van a hacer públicas las listas de Europa yo estoy seguro que Ángel va a ser candidato a Europa se lo merece lo merecen se lo merece porque porque cancele su nombre de partidos nombre vocacional de la política que yo lo conozco desde hace muchos años siempre lo digo verdad Ángel tenía el pelo negro yo tenía pelo unen

Voz 0825 06:14 lo que ha hecho en la presentación de los candidatos del Partido Popular de la zona oeste de la Comunidad de Madrid candidatos entre los que se encontraba también en el escenario y el lugar destacado Borja Gutiérrez alcalde de Brunete que el Partido Popular presenta a la reelección a pesar de estar imputado en la trama de corrupción de la Púnica por presuntos contratos irregulares de la empresa de energía con feliz y Madrid también forma parte de esa España que protesta hoy porque sufren las consecuencias de la despoblación sobre todo en la sierra norte donde treinta y siete municipios tienen menos de veinte habitantes por kilómetro cuadrado que piden

Voz 13 06:56 pues sobre todo oportunidades laborales servicios de sanidad cada vez hay menos escuelas en los pueblos están cerrando muchísimas existe

Voz 14 07:06 la necesidad de tenemos malas las carreteras problemas sanitarios servicios sanitarios no tenemos otorrino por ejemplo o de otras especialidades y que bueno que sobre todo que los pueblos sirve muy bien esto también lo queremos venimos a

Voz 1038 07:19 que toda la gente viene a las ciudades porque es donde hay empleo al fin al cabo están cargando la agricultura Se están cargando la ganadería al fin y al cabo las ciudades pequeñas no tiren para subsistir y reivindicamos que las políticas vayan destinadas a la gente que realmente lo necesita y que no se abandone lo que

Voz 0825 07:35 por lo que vive tanta gente aquí no es la única reivindicación que hemos escuchado esta mañana en Madrid porque esta semana se constituía la plataforma de las empleadas de hogar cuidados y esta misma mañana en la Puerta del Sol se acabó la esclavitud coreaban decenas de mujeres que reclamaban algo tan básico como la igualdad de derechos como trabajadoras que son hay otras noticias que repasamos en titulares con Paul Asensio Laura Briones

Voz 13 08:05 sobre estas fallece y otras resultado herido muy grave choque frontal

Voz 1827 08:09 en ciento veintitrés a la altura de El Berrueco La víctima que formaban parte de varios grupos de motorista circulaban cada uno en una dirección por esta vía la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente

Voz 0825 08:19 a un hombre de cincuenta años ha sido atropellado esta mañana

Voz 1509 08:21 por un vehículo en la vía de servicio de la M cincuenta a la altura de Fuenlabrada el hombre ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital doce de Octubre la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de ambos accidente

Voz 1827 08:32 a partir de las doce de la noche comienza la huelga indefinida de trabajadores de limpieza del Hospital Clínico San Carlos lo hace para denunciar el incumplimiento en la cobertura de vacantes en los cambios de turnos y horarios

Voz 1509 08:41 más de dieciocho mil personas han participado hoy en la sexta marcha contra el cáncer el Paseo de la Castellana se ha teñido esta mañana de verde en una marcha con dos tramos uno de cuatro kilómetros y otro de diez los fondos recaudados se destinarán a proyectos de investigación de la Asociación Española contra el Cáncer

Voz 0825 08:55 el y del deporte Gonzalo Conejo cuéntanos buenas tardes

Voz 1038 08:58 muy buenas tardes pues primeros minutos del Rayo Betis ahora mismo continúa el empate a cero allí esta noche Real Madrid el Real Madrid recibe al Huesca ayer en Leganés venció cero dos al Getafe en el derbi del sur de Madrid y el Atlético cero cuatro al Alavés bueno volveremos al deporte al filo de las dos y media de la tarde de momento y a esta hora llueve en buena parte de la comunidad lluvia que puede ir acompañada de tormentas esta misma tarde han bajado algo las temperaturas si las máximas ahí rondaban los

Voz 0825 09:23 veintidós grados hoy no pasamos de los dieciséis de momento y a esta hora el termómetro marca doce en el centro de la capital

Voz 3 09:37 sí di mientras escuchando

Voz 16 09:40 este tema de Andrew Bird les voy a anunciar tres historias la de una librería sevillana que tuvo

Voz 17 09:46 que cerrar la de una biblioteca que

Voz 16 09:48 ardió en Los Ángeles y la de una jugadora de baloncesto española ganadora de tres anillos de la liga profesional americana

Voz 17 09:57 Belén Rubiano era la librera

Voz 16 10:00 Susan Ordín la autora de la biblioteca llama la jugadora

Voz 1827 11:36 y la Ser avanza a esta hora novedades sobre la

Voz 15 11:40 descubre lo bueno de despertar informaros cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com y nuestra

Voz 0825 12:32 catorce Madrid dos mil doce minutos de la tarde en la política nos ha dejado hoy una candidatura largamente anunciada pero que hasta hoy no ha tenido su confirmación se lo contábamos el inicio de este informativo Ángel Garrido será finalmente candidato a a las elecciones europeas y que lo ha confirmado ha sido el presidente de los populares madrileños Pío García Escudero y lo ha hecho en el acto de presentación de los candidatos del PP en la zona noroeste que acaba de concluir en Las Rozas Raquel Fernández buenas tardes

Voz 1315 12:59 hola buenas tardes ha dicho Pío García Escudero que está seguro de que Garrido va a ser candidato a Europa porque se lo merece por su vocación pues se necesita gente como él dice en el Parlamento Europeo al término del acto preguntado por los medios Garrido no confirmaba el puesto que ocuparía remitiendo nos ha la presentación que realizará Pablo Casado los próximos días

Voz 1038 13:20 yo aceptaría cualquier presente nacional

Voz 26 13:22 por supuesto siempre lo he dicho me gusta la política hay donde creen que puedo ayudar más allí estaré

Voz 27 13:26 la propuesta

Voz 26 13:29 no no no sin hoy han pactado nada lo repito hasta la semana que viene que el presente la lista nadie está ninguna lista hasta que no anunciar estos así

Voz 1315 13:38 estas declaraciones las han realizado en el acto de presentación de los candidatos a veintidós ayuntamientos de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid

Voz 0825 13:46 ha sido en Las Rozas ISI han confirmado

Voz 1315 13:48 todo entre otros candidatos a Boadilla Majadahonda Collado Villalba Brunet y Galapagar

Voz 0825 13:53 la gracia de Raquel Ángel Garrido candidato al Parlamento Europeo como ha confirmado el propio Pío García Escudero en este acto de presentación de candidatos con otro protagonista

Voz 28 14:04 ya es tal

Voz 0825 14:08 Borja Gutiérrez ya no escuchaban alcalde de Brunete que el PP presenta hoy a la reelección a pesar de estar imputado en la trama de corrupción de la Púnica por presuntos contratos irregulares de la empresa de energía con Félix el Partido Popular en Las Rozas y el PSOE esta mañana en San Fernando de Henares donde la ministra de Justicia el candidato a la Comunidad de Madrid Ángel Garrido Ángel Gabilondo perdón han presentado al candidato socialista a la Alcaldía de este municipio y allí Gabilondo hacía referencia el mismo día en el que miles de personas han reclamado y reclaman a esta hora atención para la España despoblada a la importancia que tiene el equilibrio territorial

Voz 16 14:44 la última pregunta que le hizo al presidente de la comunidad que lo elegí la última lo último pleno fue exactamente sobre desequilibro territorial exactamente reivindicando un pacto local porque Madrid tiene muchas desigualdades pero la desigualdad territorial parece que los

Voz 17 15:00 los pues la accesibilidad sanidad la la

Voz 16 15:04 educación hay muchos municipios que tienen muchas dificultades no nosotros tenemos que librar territorialmente el país

Voz 0825 15:11 pues a esta hora las dos y cuarto de la tarde y a pesar de la lluvia todavía se escuchan en el centro de Madrid las demandas las reclamaciones de miles de personas vecinos de la España despoblada municipios que reclaman y lo llevan haciendo décadas más atención y una respuesta urgente a sus necesidades en Colón continúa a esta hora a Carlos Fernández buenas tardes

Voz 29 15:32 hola muy buenas tardes echado del últimos compases de esta marcha de la España vacía nada hace escasos minutos que ha concluido con la lectura del manifiesto en el escenario ubicado en la plaza de Neptuno del que están Landa han estado alguno de los mensajes que han podido per yo ir a lo largo de esta marcha que partía esto de las doce de la mañana de la plaza de Colón como España despoblada España traicionada o queremos futuros nuestros pueblos se han lanzado al unísono habitantes del mundo real procedentes de toda España reclama la mejora de servicios y el respeto de secretos como ciudadanos en aspectos como el transporte las telecomunicaciones o el empleo y sobre todo la puesta en marcha de un plan para poner en valor como Gazte del equilibrio mental así lo manifestaba Ángel Martínez alcalde del municipio madrileño de Buitrago de Lozoya

Voz 30 16:21 lo que siempre decimos además es que sin esos habitantes garantizamos GG el mundo rural se muere se pierde se convierten Cell va a ser un ganadero que es el que con sus vacas se come el pasto ya hace que no haya un incendio el sería cedía la desaparición de del entorno natural tal y como lo conocemos

Voz 29 16:42 la música está poniendo el broche a esta manifestación en la que cerca de cien mil personas han salido hoy a la calle esta revuelta de la España vacía

Voz 0825 16:50 gracias Carlos el Instituto Nacional de Estadística nos dice que en la ciudad de Madrid tiene tres millones doscientos veintitrés mil habitantes Móstoles doscientos siete mil Alcalá de Henares ciento noventa y cinco mil Fuenlabrada ciento noventa y tres mil pero de qué hablamos cuando aquí en la Comunidad de Madrid hacemos referencia a la España despoblada Laura Briones

Voz 1509 17:11 Nos cuesta mucho imaginar un Madrid despoblado cuando viajamos en metro o al dar un paseo por el centro de la ciudad pero existe tenemos que visitar la comarca de Sierra Norte para vivir en el Madrid más despoblado cuarenta y siete vecinos conviven en arcos el pueblo menos habitado de la comunidad en diez años han visto cómo sus vecinos se han mudado del municipio aunque conservan la misma población que entonces Ségolène y el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid son diez los pueblos de la Comunidad de Madrid que a duras penas alcanzan los cien habitantes donde viven más hombres que mujeres en total son veintiocho los pueblos de Madrid que no alcanzan los quinientos habitantes en la región XXXVII los que tienen menos de veinte habitantes por kilómetro cuadrado sin embargo tienen problemas en común como una mala conexión a Internet o la falta de de estructuras

Voz 0825 17:53 bueno esto en la Comunidad de Madrid esto es la Comunidad de Madrid también Robredo gordo uno de los pueblos situados más al norte de la comunidad a ochenta y dos kilómetros de la capital en este momento tiene cincuenta y dos vecinos empadronados aunque en invierno novio en más de veinticinco Marina Cano eso alcaldesa buenas tardes

Voz 31 18:11 buenas tardes buenas tardes a todos cuando hablamos de

Voz 0825 18:13 despoblación no pensamos en la Comunidad de Madrid sin embargo esto también es Madrid sí

Voz 31 18:18 además esta semana tuve la oportunidad de estar con una persona de la plataforma es Soria ya Il sorprendía a los datos que yo le daba de la Comunidad de Madrid de algunos municipios de Sierra Norte decía es que no me creo con lo que me estás contando ello pues bueno es real lo que pasa aquí

Voz 32 18:33 si estamos dentro de la provincia central y de la capital de España unos kilómetros esos datos tapan la realidad que hay en Sierra Norte y en

Voz 31 18:45 los municipios despoblados pero su reclamación

Voz 0825 18:47 ex alcaldesa en muchos casos son las mismas transporte

Voz 31 18:51 tres comunicaciones los tú piensa que actualmente Un vecino de un municipio como puede ser la ACB Edano que está aquí cerca de Robredo gordo tarda casi dos horas en hacer ochenta kilómetros para llegar a Madrid entonces eso es un servicio de transporte pero su servicio que no está pesando en Nos está prestando como debería tú no puedes favorecer el que una persona venga tu municipio cuando estás tardando dos horas en llegara a Madrid algo tan necesario como puede ser por ejemplo un hospital no son ágiles entonces pues paras por todos los municipio Dios hay varias paradas recoges en otro pueblo vuelves a para etcétera etcétera

Voz 33 19:29 pero luego otra de las cosas básicas pues es las telecomunicaciones aquí hay municipios en la Sierra Norte que siguen sin cobertura móvil tres y siguen sin cobertura móvil no podemos hablar de una fibra óptica o una velocidad de descarga que sea ágil para cualquier persona que quiera trabajar por ejemplo en esta zona

Voz 0825 19:49 pero cuando ustedes piden que les mejoren ese transporte a la Comunidad por ejemplo o el servicio de telefonía móvil que les dicen

Voz 34 19:55 ver esto como una pescadilla que se muerde la cola no somos pocos vecinos por lo tanto no somos rentables por lo tanto hay una serie de servicios que no son todo lo bueno es que deberían de ser para nuestros vecinos no pero como no tenemos esos servicios pues no viene población no es un poco el criterio en el que se basan a veces las instituciones para ver si somos eh si merece la pena invertir o no en determinadas cosas en nuestra zona hay que darle la vuelta a eso no a lo mejor invirtiendo y tendría ir teniendo servicios que decíamos en población y por tanto servicios tendrán más éxito

Voz 1038 20:31 bueno un problema el de la despoblación que llevan

Voz 0825 20:34 muchos años denunciando y lo vuelven a hacer poco antes de las elecciones de las generales de las autonómicas los servicios siguen sin llegar pero seguro que la campaña electoral si de todas formas la política en estos municipios en estos pequeños municipios se vive de forma distinta

Voz 31 20:48 no si se vive de forma distinta yo creo que no cuenta tanto el color no que representas sino cómo eres y el trabajo que realizas y es más ya no sólo en los pueblos sino en la relación entre los municipios pues los alcaldes de la zona no nos fijamos en qué partido es uno en otro no sabemos que tenemos un objetivo común que es mejorar la situación de nuestros vecinos de la Sierra Norte y al final pues trabajamos juntos independientemente de a quién está representando yo creo que al final eso es lo importante porque las políticas sociales es la única manera en la que pueden funcionar y salir adelante

Voz 0825 21:27 Robert gordo cincuenta y dos vecinos bueno alcaldesa cincuenta y dos vecinos ahora porque la semana pasada en han menos ha llegado una familia están de enhorabuena no

Voz 31 21:35 si esta semana hemos recibido una familia de cinco miembros que han decidido venirse aquí pues por un poco buscando la tranquilidad de de la Sierra Norte ellos vivieron en Aranjuez tienen tres hijos adolescentes Si pues el otro día me contaba la madre de la familia que por tranquilidad que necesitaban y buscaban tranquilidad hizo

Voz 0825 21:53 juro que La Habana encontrar en Robert gordo Marina Cano alcaldesa gracias y suerte en sus reivindicaciones

Voz 31 21:59 a vosotros esta es una

Voz 0825 22:01 la de la España vacía nada y esta no ha sido la única reivindicación que nos ha dejado esta mañana de domingo empleadas de hogar también han pedido la misma Puerta del Sol algo tan básico como la igualdad en sus condiciones laborales Paul Asensio

Voz 35 22:15 decenas de mujeres se han concentrado en la Puerta del Sol esta mañana a ritmo de batucada para denunciar las condiciones laborales de las empleadas del hogar decimos empleadas porque el noventa por ciento de las trabajadoras de este sector son mujeres en España hay más de seiscientas mil y una de cada tres cobra en negro dicen que llevan arrastrando años una precariedad laboral que las discrimina por eso han salido a la calle para denunció por su situación piden derechos fundamentales como tener la posibilidad de cogerse una baja el paro o contar con una Ley de Prevención de Riesgos Además piden que se les incluya en el régimen general del Estatuto de Trabajadores y también un convenio colectivo que impida que las tareas acordadas con los contratantes dependan de un contrato verbal otra de sus reivindicaciones que se distinga entre cuidador hay empleadas del hogar dicen que deberían tenerse en cuenta en dos categorías profesionales distintas

Voz 0825 23:00 el derecho a cobrar el paro y el trabajo en negro la falta de cotización de muchas de ellas que lleva aquí luego la jubilación sea en muchos casos inalcanzable Virginia Sarmiento ha hablado de todo esto con Amalia Edith Elena Lucrecia

Voz 1855 23:15 seis de Nicaragua tengo catorce años de estar aquí trabajando y el empleo doméstico actualmente tengo más de cinco meses de de de no recaer desempleada sin ningún derecho a paro sea que estoy sobreviviendo porque tengo el apoyo de una pareja estoy lo me pongo a pensar en el caso de otra compañía que no tuviera nadie como sobreviviría con con la situación que que tienen a las empleadas de hogar Kimi Ciriza precarizadas derechos claro que sí porque eh no tenemos ningún paro no tenemos derecho a nada entonces con lo poco que tenemos que ir viendo cómo existimos es una es una es día a día de sobrevivencia ante las empleadas domésticas Estamos en el umbral de la pobreza se imagina un país desarrollado como España y nosotros estar viviendo esta precariedad escalas incrementó el salario mínimo pero mucho de los empleados de los empleadores no quieren contratarla porque tienen que pagar más eh nos vemos en la circunstancia de que ellos va a contratar empleadas en negro no demos nos damos salida por ningún lado que lo que pasó conmigo a los ocho años puede conseguir Kim hicieron contrato estuve trabajando en varias partes y nadie me me quería hacer los contratos la última señora que ahí la tema tiempo viéndose me lo hacía hasta que a los nueve años ya comencé a cotizar cosa yo ahora con sesenta años tampoco voy a tener un derecho a una jubilación por muy precaria que sea estoy en una situación sumamente precaria exactamente sí porque como dijo la compañera Lucrecia hay compañeras que que esto con tienen setenta años y aún continúan trabajando y lo hacen que lo hacen porque porque necesitan ingresos porque son personas que están solas en España en el cine donde ir no pueden jubilarse por lo mismo tanto porque son muchos años de cotizar un oye

Voz 0825 25:13 me de problemas laborales de los que se hablará mucho en las próximas semanas también de educación porque el número de alumnos por ejemplo que aprueban este caso el bachillerato de la Comunidad de Madrid se ha incrementado un diecisiete por ciento en la última década en el caso de la ESO el número de alumnos que aprueba la Enseñanza Secundaria también se ha incrementado en un ocho coma seis por ciento entre los años dos mil siete y dos mil diecisiete son datos en este caso del Ministerio de Educación pero a tener en cuenta el abandono escolar se redujo en un doce por ciento y aún así roza el catorce por ciento

Voz 1509 25:46 casi siete de cada diez alumnos de quince años de la Comunidad de Madrid pasa de curso son un ocho coma seis por ciento más que en el año dos mil siete Las chicas son las que más promocionan casi el setenta y dos por ciento en los chicos los sesenta y cinco por ciento aunque son ellos los que más ha mejorado en estos diez años la estadística pasan de curso ahora un diez por ciento más que en dos mil siete

Voz 1038 26:03 cuando eres más joven pues está

Voz 36 26:06 los mentalizado respecto a los estudios de los chicos más duramos más tarde que la verdad entonces tardamos más algunos en mentalizar no es en lo que es realmente importante y lo que no

Voz 1509 26:18 así lo explica un estudiante de segundo de Bachillerato una profesora de un instituto público de Madrid cree que este cambio tiene que ver con la crisis

Voz 37 26:25 puede tener relación con la apertura de la crisis estamos saliendo de la crisis bueno no estamos saliendo todavía nos queda mucho pero sí que es también de los chicos que las oportunidades mejores son aquellas personas que han estudiado entonces por ese lado si que las familias les animan a que esto tiene que acaba en el Graduado

Voz 1509 26:40 además el abandono escolar de la Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid también ha descendido hasta el catorce por ciento casi un doce por ciento menos que en dos mil siete

Voz 0825 27:24 vamos con el deporte David Conejo buenas tardes de nuevo

Voz 35 27:27 muy buenas tardes pues tenemos fútbol di en directo el Rayo estrena este nuevo horario de las dos de la tarde recibiendo en Vallecas al Betis primer partido de Jémez al frente del equipo con la difícil tarea de sacarlos de puestos del descenso en estos momentos minuto veintiséis de juego empata a cero en el marcador a las nueve menos cuarto el Real Madrid recibe al Huesca

Voz 1827 27:43 sin más que ganar que acabar la Liga

Voz 35 27:46 de la mejor manera posible diez partidos de trámites que no lo son tanto para Zidane

Voz 39 27:50 queda diez diez partidos es la única cosa que teníamos que en hacerlo bien acabar bien las la temporada

Voz 35 27:58 y ayer se jugó el derbi del sur de Madrid se lo llevaron los pepineros el Leganés venció cero dos al Getafe con goles de Michael Santos Juanfran a pesar de la derrota los azulones continúan cuartos gracias a la victoria del Atlético de Madrid cero cuatro ante el Alavés

Voz 0825 28:10 bueno y antes de irnos todavía una propuesta una propuesta que nos lleva a la Fundación Juan March con un juego en este caso no deportivo el juego del arte Pedagogía arte diseño Raquel García

Voz 3 28:24 más de mil obras entre pintura

Voz 40 28:25 las manuales de dibujo y juguetes educativos piezas que se presentan al visitante en cuatro pasos como si de un juego se tratara el juego entendido como la base de un nuevo aprendizaje lo explica el responsable de exposiciones de la Fundación Juan March es Manuel Fontán

Voz 41 28:39 el tipo de Pedagogía novedosa que modifica la pedagogía habitual hasta el momento sea la instrucción de los niños casi en la disciplina casi militar para convertirlos cuanto antes en en adultos por un sistema pedagógico que pone el acento en que los niños aprenden básicamente jugando experimentando con El Mundo recortando trabajando con los materiales de la tierra con la madera con el barro

Voz 40 29:04 muchos de los grandes nombres que la pintura la arquitectura y el diseño surgieron del siglo XX estudiaron aquellas Kinder Gardien un recorrido por obras icónicas del último siglo la infancia de aquellos artistas los principios básicos de la Escuela Moderna las consecuencias del arte como juego no desde la perspectiva del niño sino desde la mirada del artista que algún día lo fue

Voz 3 29:24 eh la Fundación Juan March hasta el veintitrés de junio

Voz 0825 29:38 llegamos a las dos y media de la tarde continúan la información como siempre Hora catorce aquí en la SER

Voz 3 29:43 llueve a esta hora en el centro de la capital grados llegaremos como máximo alos dieciséis Domingo

Voz 44 29:51 eh

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes lo llaman la España vacía nada no vacía porque las despoblación según dicen se debe al abandono institucional que sufren los pueblos y provincias pequeñas del país hoy han ido hasta Madrid para denunciar su situación

Voz 45 30:34 las personas mayores claro para ir de un pueblo a otro al médico a la farmacia la panadería sino no tienen coche tienen que siempre o esperar a que venga el panadero que viene cada dos días o esperar a que venga un frutero en verano que vende

Voz 46 30:47 pueblos porque yo seis y bueno yo no tengo ni siquiera la opción de quedarme en mi provincia sea yo

Voz 47 30:53 puede elegir dónde vivir tengo que elegir entre eso

Voz 48 30:55 a medida profesional imponente cualquiera va el último miércoles de mes nunca ningún otro día del último miércoles muerta con un fútbol notita de seguridad tan aquí dos vecinos hacen pide sacan seiscientos setecientos vehículos lo que Prince porque hasta el mes que viene no va a vivir otra vez la caja

Voz 1827 31:12 necesitan fábricas infraestructuras colegios centros de salud para que sus habitantes puedan quedarse y hacer allí su vida conscientes de lo que está en juego hasta ciento tres escaños todos los partidos han estado presentes en esta manifestación

Voz 5 31:26 queremos representar a España que hoy se manifiesta Madrid a esa mal llamada España vacía que lo que necesita es que se llene de oportunidades que es lo que está haciendo este Gobierno llenar de oportunidades esa España interior que necesitan

Voz 6 31:38 en de la rigor y el apoyo de las instituciones públicas que somos el partido de la España rural que somos el partido que sabemos cómo servir a los españoles que deciden vivir sus pueblos que estamos comprometidos con nuestra historia

Voz 1061 31:50 propongo los demás líderes políticos que no nos peleamos por esto si nos tomamos en serio la lucha contra la despoblación yo propongo que en diez años le demos la vuelta escucha

Voz 1038 34:49 buenas tardes y lo hacen Rayo y Betis en un duelo de necesidad de de del estadio de Vallecas Óscar Egido buenas tardes

Voz 0277 34:54 hola desde Valle cada minuto treinta y Pinto de la primera parte y acaba de marcar el Rayo Vallecano centro de desde la parte izquierda remató Raúl de Tomás según el ICO la pierna derecha hizo su gol número doce en esta Liga para el Rayo por delante en el marcador estaba con el equipo de Paco Jémez que hoy debuta en el banquillo del Rayo Vallecano ya los treinta y cinco de la primera parte Rayo uno Betis cero acaba de marcar Raúl de Tomás en Vallecas

Voz 1038 35:26 gracias os Cary esta mañana Levante Iván empatados a las cuatro y cuarto duelo directo por Europa Sevilla Valencia seis y media Valladolid Real Sociedad y a las nueve menos cuarto el Real Madrid recibe al Huesca en baloncesto dos partidos esta mañana el Fuenlabrada vencen noventa y ocho ochenta y nueve al UCAM Murcia el San Pablo Burgos ha perdido de ocho ante el Obradoiro esta tarde también tendremos motos y Fórmula uno

Voz 1827 36:46 bueno como ir al ambulatorio sacar dinero de un cajero acercarse al bar para tomar algo o entretenerse con Internet al llegar a casa imaginen que no pueden hacerlo porque el médico sólo va una vez a la semana el cajero es en realidad una furgoneta con dinero que aparca en la plaza del pueblo el último miércoles de cada mes que no hay dar que la conexión es tan lenta que si otro vecino quiero usar su móvil tú no puedes ni siquiera mandar un Whatsapp esta es la realidad de muchísimos españoles que viven en eso que ahora se llama la España vacía cada pueblo son pequeñas ciudades de la periferia que hoy han ido hasta Madrid para decir que existen y que tienen sus derechos denuncian el abandono institucional que sufren que lleva a muchos de sus habitantes a marcharse para poder construir un proyecto de vida siguiendo de esta manifestación en la que han participado decenas de miles de personas está Javier Jané hola buenas tardes

Voz 50 37:36 qué tal buenas tardes los periodistas aragoneses Paloma furia gay Manuel Campo Vidal han recordado la situación de abandono y olvido que sufren todas las provincias hoy aquí presentes especialmente Teruel Cuenca y Soria es un España desatendida decían demasiado olvidada por los poderes públicos que hoy está aquí para dejar bien claro que pide atención a sus problemas ir reclaman además soluciones urgentes entre los más de cien mil asistentes Fernando se declaró culpable de esta situación como tantos y tantos que como él se marcharon hace décadas a la gran ciudad

Voz 51 38:03 es decir antes que somos culpables de la situación en que se ha producido pero es que es inevitable todos los servicios actividad se concentra en las grandes ciudades y es imposible con la profesión que nosotros hemos tenido realmente no teníamos posibilidad de vuelven al pueblo difícilmente ahora incluso hacia Valladolid

Voz 50 38:18 el último gran mensaje de esta mañana ha sido para los políticos a quienes han pedido que alcancen de una vez un gran pacto de Estado que solucione el problema eso sí para cumplirlo decían no para enseñarlo

Voz 1827 38:29 gracias Javier sólo algunos datos más del ochenta por ciento de los pueblos de provincias como Soria Teruel Zamora Burgos Palencia Guadalajara ahora están en riesgo de desaparecer el cincuenta y tres por ciento del suelo español tiene de media unos doce habitantes por kilómetro cuadrado pero esta España vacía nada que no vacía porque es la falta de políticas la que la lleva a vaciarse esta España no pierde sólo vecinos pierde otras muchas cosas Irene Dorta buenas tardes

Voz 52 38:56 hola buenas tardes colegios tiendas centros de salud en muchos pueblos y municipios la falta de servicios básicos impide llevar una vida normal por ejemplo para las personas mayores como sucede en Aldehuela de El Rincón en Soria

Voz 0825 39:09 pueblo de treinta habitantes donde Rosa de Romero

Voz 52 39:11 trabaja como ganadera las personas mayores

Voz 45 39:14 es caro para ir de un pueblo a otro el médico a la farmacia la panadería Si no tienen coche tienen que ser

Voz 35 39:19 creo esperar a que venga el panadero que viene cada dos

Voz 45 39:21 días o esperar a que venga un frutero en verano que vende por los pueblos

Voz 0825 39:26 el ochenta por ciento de los municipios de casa

Voz 52 39:28 le León tiene menos de quinientas personas y muchos como en el de PP y el de Jesús ya no existen ni bancos ni bares

Voz 48 39:35 en el último miércoles con uno dos vecinos hacen fila sacan seiscientos setecientos porque hasta el mes que viene no va a venir otra vez la caja

Voz 53 39:44 Mao en los pueblos diez veinte treinta personas los bares al final van cerrando mucho jubile a la gente que los tiene el momento en el que un pueblo pierde su último bar el pueblo está muerto cierran los bares las tiendas y además no hay un

Voz 1827 39:58 motor económico no hay trabajo y entonces

Voz 52 40:00 jóvenes se convierten en emigrantes en su propio país como Celia Se crió molinos un pueblito de doscientos habitantes en Teruel del que ha tenido que huir

Voz 47 40:09 porque yo soy psicóloga bueno yo no tengo ni siquiera la opción de quedarme provincia yo no puedo elegir dónde vivir tengo que elegir entre eso humildad profesional imaginamos que hay una urgencia sanitaria en mi caso el hospital más cercano está a cuarenta minutos del pueblo se que no puede haber un centro de salud en cada pueblo pero Jolín qué menos que un mínimo de personal sanitario y una buena red de comunicación e igual un autobús al día o a lo mejor ni siquiera tiene él

Voz 52 40:34 falta el transporte las comunicaciones motivo por el cual Silvia ha tenido que abandonar su casa en Soria

Voz 48 40:40 fui a las compañías de fue ponerme hincarle técnicas no podía porque en mi pueblo hay para cinco líneas verlo te insisto quieres poner una sexta no tienes

Voz 1827 40:49 en las zonas rurales echan en falta soluciones políticas infraestructuras diseñadas en los planes urbanísticos pero que nunca llegan a construirse carreteras a medio hacer en definitiva Irene

Voz 52 41:00 promesas incumplidas ya no son sólo los pueblos capitales de provincias como Soria ha perdido un veintitrés por ciento de sus habitantes en los últimos diez años allí pueblos fantasmas mientras que Madrid la población ha crecido un setenta y tres por ciento y conseguir un alquiler se ha convertido en un reto Jesús Ortega es portavoz de la Federación para el desarrollo del Tajo

Voz 54 41:20 las leyes que se hacen en España no puede ser leyes genéticas para todo el mundo no es igual legislar desarrollo industrial por municipio de cien habitantes au quinientos habitantes la ley permite ahora mismo que no se pueda instalarse Si no hay acuerdo es inviable pedimos que igual que hay Fiscalía diferente en Canarias en Ceuta y Melilla lo hayan la meteorología

Voz 52 41:39 no se trata sólo de frenar la despoblación sino también de repoblar los reclamos pasan por una planificación a largo plazo que no se agoten cada legislatura con las elecciones en el horizonte esta es una gran oportunidad para que la España rural Marc las agendas políticas

Voz 1827 41:54 todos los partidos han querido participar en segunda línea porque así se lo habían pedido los organizadores han querido participar en esta manifestación ya los hemos escuchado en la portada y son muchas las promesas que han hecho los últimos días en busca de ese preciado voto rural Judith Arroyo hola buenas tardes buenas tardes Reverte estas provincias reparten de cara a las generales del veintiocho de mil ciento tres escaños que son fundamentales para poder construir una mayoría

Voz 35 42:18 sí porque hablamos de de circunscripciones pequeñas donde se pueden ganar o perder muchos escaños y que se sienten a pesar de ello olvidadas Sergio del Molino es autor del libro La España vacía

Voz 55 42:28 no pero con una mayor movilización vaya a transformar esencialmente en el mapa político de la España interior más es verdad que están sobre representados pero es tan sólo representados sólo en aquellos que han votado las listas mayoritarias los que no han votado están no están representados en absoluto están fuera del sistema son votos perdidos y eso desanima mucho a la gente

Voz 35 42:48 del Molino cree que es el momento de reformar la ley electoral ahora que con la fragmentación el PP también puede perder diputados en esas circunscripciones pequeñas de todas formas para Podemos y Ciudadanos la batalla sigue siendo dura y es muy complicado que sus mensajes al mundo rural se materialicen en muchos escaños este voto responde generalmente a preocupación en el locales según el analista de El País Kiko Llaneras que niega que la abstención rural sea más alta las grandes diferencias sedán sobretodo dentro de las propias ciudades

Voz 56 43:16 lo que encontramos es que hay eh determinados barrios hoy en Madrid mencionaba Sevilla o Barcelona donde el poeta menos del treinta por ciento

Voz 48 43:24 gente como Sergio del Molino de la Vega

Voz 35 43:27 población por la que protesta la llamada España vacía tiene muchas causas además de las políticas

Voz 55 43:32 la expresión a España va Ciudadanos retrotrae a un discurso victimista que yo creo que habíamos superado tiene una capacidad movilizadora pero creo que no ayuda a comprender bien lo que está pasando que hay una responso

Voz 48 43:44 la política pero no es mucho

Voz 55 43:46 no es la única causa que el éxodo rural es un fenómeno mundial que en España se ha vivido de forma más dramáticas consustancial a nuestro sistema económico y social

Voz 35 43:56 puede que la movilización en las calles no se traduzca en cambio electoral pero Llaneras asegura que las plataformas no partidistas sienten ahora que con la fragmentación política sus reivindicaciones lo escuchan mucho más que la sociedad española es ahora sí consciente de este problema

Voz 1827 44:11 hoy con esta manifestación como telón de fondo Sara selva buenas tardes no

Voz 1509 44:14 buenas tardes intervenciones de la mayor parte de los líderes

Voz 1827 44:17 políticos con anuncio incluido de Pedro Sánchez en materia de pensiones

Voz 1509 44:20 se siente el Gobierno se compromete a blindar el pacto de Toledo en la Constitución

Voz 5 44:24 ibamos a garantizar la dignidad de las pensiones y que no se conviertan en mercancías lo que es un derecho la clave de bóveda

Voz 1509 44:31 garantizar la dignidad de las funciones dice frente a la derecha que busca asegura Sánchez su privatización

Voz 5 44:36 la derecha en este país no está proponiendo la revalorización de las pensiones está proponiendo el recorte de las pensiones no está proponiendo garantizar el carácter público del sistema de pensiones lo que está proponiendo es la privatización de nuestro sistema de pensiones lo que está proponiendo es jubilaciones para pensionistas y se conviertan en gentes pobres

Voz 1509 44:53 mientras Sánchez anunciaba esto en Tarragona en León el presidente del PP Pablo Casado aunque ha centrado su discurso en esa España vacía también hacía referencia a las pensiones

Voz 17 45:02 pues en efecto nosotros hemos garantizado las pensiones las hemos garantizado cuando Sánchez la dejó congeladas como diputado cuando gobernaba vuestro paisano leonés Zapata

Voz 1827 45:10 pero

Voz 17 45:11 las dejó congeladas ICO Lula que ponía rescate

Voz 1509 45:15 yo en Ciudadanos Albert Rivera ha insistido hoy en su intención de formar gobierno con el PP

Voz 1061 45:19 aprovecho para volver a tenderle la mano al señor Casado que parece que no está tendiendo una razón de Estado en este momento de pido al PP que no piensa en su partido que piense en España es momento de formar un gobierno constitucionalista yo no quiero que Torra condicione la política de todos los españoles ni Puigdemont ni Rufián

Voz 0825 45:34 primera por cierto ha pedido también al CSD Miguel Iceta

Voz 1509 45:37 el líder de los socialistas catalanes ha intervenido hoy también en un acto y ha asegurado que en Cataluña no habrá independencia referéndum notó determina

Voz 1827 45:43 en unidas Podemos el contenido de su precampaña gira en torno al espionaje al que un grupo de policías corruptos sometió a Pablo Iglesias cuando Rajoy era presidente del Gobierno de España una trama delictiva denuncian para buscar cualquier material que boicotear a la posible entrada de Podemos en el Gobierno subraya hoy Irene Montero el silencio clamoroso del resto de partidos sobre este asunto

Voz 57 46:04 crean una estructura paralela a la policía utilizando dinero público recursos públicos que pagamos entre todos y todas para fabricar pruebas falsas contra Pablo Iglesias la cara de vergüenza se les tenía que caer pero es que es grave porque no hay un solo líder político que haya dicho nada

Voz 1827 46:23 pues así está la precampaña en la semana en la que todos los partidos han presentado ya las listas con las que concurrirán a las elecciones generales

Voz 3 46:30 pero detenerme hoy porque hemos conocido

Voz 58 46:33 aquí a quién será nuestro número dos por Madrid Marcos de Quinto

Voz 1827 46:35 es una persona quiero darle las gracias porque

Voz 17 46:38 Pablo Montesinos haya aceptado el tremendo reto de Rehn

Voz 16 46:41 es evidente que si Pepu hoy está aquí es como consecuencia de la petición que yo le he dicho

Voz 59 46:46 no es nuestra candidata no

Voz 1827 46:50 Listas que incluyen no están escuchando a tertulianos deportistas y hasta toreros estos últimos fichajes dejarán nueve Un congreso con mucha gente ajena a la política o las estructuras habituales de los partidos pero funcionan estas caras nuevas servirán para atraer a los votantes Javier Carrera buenas tardes profesionales con mayor o menor formación poca o nula experiencia política pero con un nexo común como explica el profesor de Ciencias Políticas de la Carlos III Lluís

Voz 48 47:16 todo lo que aportan es una altísima visibilidad atención mediática