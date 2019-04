Hora 14 Fin de Semana (06/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes este primer fin de semana de abril los deja temperaturas propias del invierno y la lluvia tan necesaria en prácticamente todo el país hay veinte provincias en alerta también por nieve así que lo primero es irnos hasta la Dirección General de Tráfico para comprobar si hasta ahora hay problemas en las carreteras DGT Patricia Arriaga

Voz 0861 00:40 buenas tardes

Voz 1315 00:41 muy buenas tardes poesía está ahora para encontrar densos en las vías madrileñas especialmente atentos estamos de un accidente de entrada a la capital por la A seis en la zona de El Plantío que genera cinco kilómetros de retenciones también muy atento de otro accidente que se acaba de producir en la provincia de Badajoz en la A cinco a la altura de Le Bon en sentido Mérida incluso toda la nieve a esta hora un total de veintidós carreteras afectadas de la red viaria principal continúa cerrada en Granada la A tres nueve cinco a la altura de Monachil entre el kilómetro treinta y dos XXXVIII en nivel verde es decir transitable con precaución en la provincia de León en la A6 a la altura del suelo en Segovia en la A uno a la altura de Cerezo de Abajo y en Madrid en esta a uno a la altura de Lozoyuela mucha precaución en este día

Voz 1827 01:28 gracias Patricia pues así están las carreteras en este último sábado antes de que en apenas cinco días España entre oficialmente en campaña electoral con algunas cuestiones que sí que afectan directamente a los españoles por ejemplo la eutanasia Albert Rivera después de haber bloqueado casi una veintena de veces la ley del Partido Socialista pretende enarbolar ahora esta bandera y pide al PP que reflexione

Voz 0040 01:49 vamos a proponer una ley garantista de consenso tiene que ser regulada por consenso ya presentamos la ley de muerte digna que estuvo torpedeado toda la legislatura pero en todo caso me comprometo a aprobar esa ley de paliativos sin muerte digna que quién esté en los últimos días de su vida tenga la solidaridad la ayuda y el apoyo del Estado

Voz 1827 02:06 pero hoy Pablo Casado ha vuelto a eludir este tema en un acto público que ha centrado en la educación precampaña con otros asuntos muy alejados del día a día de los españoles como la crisis independentista en Cataluña con el PSOE en el Gobierno insiste Sánchez no habrá independencia en aquella comunidad y acaba de decir ahora mismo que la derecha en La Moncloa es lo que más conviene a los independentistas para poder alimentar su discos

Voz 4 02:28 ya ha quedado siempre claro es que los independentistas los líderes independentistas prefieren en Madrid un gobierno del Partido Popular a un gobierno del Partido Socialista Obrero Español por qué mirad el independentismo y la derecha española son plenamente conscientes lo saben la independencia de Cataluña no se va a producir

Voz 1827 02:53 un discurso el independentista que ha hecho suyo Pablo Iglesias al hablar hoy de presos políticos en España

Voz 0684 02:58 Nos parece un escándalo que Oriol Junqueras pueda pasar veinticinco años en la cárcel y nos atacaran por decir esto pero estamos diciendo la verdad mienten insultan manipulan los que dicen que lo que ocurrió el uno de octubre fue peor que el golpe de Estado del 23F no lo fue pues lo mismo que entre

Voz 1827 03:18 además el líder de Podemos ha acusado a todos los partidos de PP PSOE pasando por ciudadanos de haberse beneficiado de las informaciones falsas sobre Podemos que un grupo de policías corruptos se encargó de distribuir precisamente esta mañana les hemos contado la Policía Judicial se presentó anoche en el medio Ok Diario allí entregaron a sus responsables un escrito exigiéndoles que no publiquen datos del teléfono móvil robado en dos mil dieciséis a una colaborador de Pablo Iglesias porque se trata de material robado dicen que su difusión es delictiva además despidieron todo el material que tuvieran sobre este asunto fuera de España Donald Trump dice que Estados Unidos no afectará más solicitantes de asilo

Voz 0799 03:59 es gente por qué Estados Unidos está lleno ha dicho esta madrugada en la frontera de México país al que amenaza con sanciones por el narcotráfico

Voz 1827 04:07 el capítulo diario del Brexit no llega hoy desde Rumanía donde se han reunido de manera informal los ministros de Economía de la Unión Europea José Luis García Íñiguez

Voz 1061 04:15 desde ayer el ministro británico ha expresado su confianza en que la Unión Europea apruebe la prórroga del Brexit solicitada por Theresa May Philip Hammond optimista también con las nuevas conversaciones con los laboristas con quienes espera que se llegue a un acuerdo la ministra española Nadia Calviño ha reconocido que el Brexit es una de las incertidumbres que afectan a la economía en esta primera parte del año y espera una solución cuanto antes Europa estudia la prórroga de May también la propuesta de una prórroga flexible del presidente del Consejo Europeo la decisión va a llegar el miércoles en la cumbre extraordinaria de los líderes de la Unión titulares del deporte Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes tenemos Food

Voz 0861 04:45 el en directo acaba arrancar la segunda mitad del Girona español continúa empató a cero y a las nueve menos cuarto el partido que puede sentenciar la Liga por completo dejarla muy viva a Barcelona Atlético de Madrid dos partidos más para esta tarde a las cuatro y cuarto Real Madrid Éibar y a las seis y media Rayo Valencia Hora catorce y cinco minutos

Voz 0978 05:05 hora catorce Madrid

Voz 1915 05:08 qué tal buenas tardes los técnicos del Ayuntamiento trabajan ya en el edificio de Vallecas después de que los bomberos aseguraran la estructura han pasado veinticuatro horas tras la explosión de gas que arrasó la fachada del último piso de este bloque de trece plantas hay diecisiete heridos leves de las ochenta y dos familias afectadas sólo dos por han pedido ayuda al Samur Social el resto ha pasado la noche en hoteles o casas de familiares lo que no está claro todavía es cuándo podrán volver a sus casas lo explicaba aquí en la SER el concejal de Emergencias Javier Barbero

Voz 6 05:35 como mínimo buena ser dos noches en cualquiera de los casos se que se ha activado el lunes en la Junta en el distrito de Puente de Vallecas también un grupo de trabajo y una oficina de atención para los los Grec también te afectados donde habrá profesionales tanto de la Junta como del Samur Social inclusive también de bomberos de cara ir ganando información de explicaciones en torno a cuando es la posibilidad de la vuelta

Voz 1915 06:05 pero Hernández ha presentado oficialmente su candidatura y su lista para la Alcaldía de Madrid una lista sin sorpresas con cinco puestos para concejales que trabajan ya en el Ayuntamiento como su número dos Mercedes González en el Palacio de Cristal de Arganzuela rodeado de su equipo el ex seleccionador ha llamado al diálogo con todos los partidos para alcanzar acuerdos tras las elecciones

Voz 7 06:23 nosotros no estamos para crear problemas no estamos para crear barreras lo que nosotros nosotros tenemos que aportar eso son

Voz 8 06:29 la idea de de diálogo con absolutamente todos

Voz 7 06:31 de llegar a acuerdos porque los problemas que tienen los ciudadanos y a sus suficientes como para nosotros tengamos uno más en ese sentido total caridad ideas ante esa selección

Voz 1915 06:41 municipales autonómicas del veintiséis de mayo el candidato además madrid a la comunidad Íñigo Errejón pide el voto a los desencantados con Ciudadanos lo ha hecho en una entrevista a Europa Press en la que ha descartado llegar a cualquier acuerdo postelectoral que implica la formación naranja

Voz 0799 06:54 Nos tiene dos problemas uno explica para qué sirve porque si votar a ciudadanos anotar a una filial de Vox nos tiene que explicar para qué sirve dos explicar cómo uno puede pretender generar y mantener al partido de la Gürtel lo lamento pero es imposible llegar a acuerdos con este ciudadano

Voz 1915 07:11 así un setenta y tres por ciento de los contratos parciales que se firman en Madrid son para mujeres primero porque no les ofrecen otra cosa nada más que un trabajo de unas pocas horas y segundo y sobre todo porque siguen siendo ellas las que se dedican al cuidado de los hijos son algunos de los datos sobre brecha de género que aparecen en el último informe de UGT sobre las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo y que enseguida les ampliamos para en este Hora catorce la secretaria de Igualdad de UGT Ana Sánchez de la Obama es es sábado es seis de abril y esta madrugada ha sido otra trágica en las carreteras madrileñas repasamos otras noticias en diez grandes Carlos Hernández y Laura aviones

Voz 9 07:50 dos personas han muerto un hombre de cuarenta y cinco años tras colisionar su vehículo contra un árbol en Majadahonda y un motorista de veintinueve que ha chocado contra una farola en el distrito de Retiro además cinco personas han resultado heridas cuatro de ellas graves después de que el coche en el que circulaban se saliese de la vía

Voz 0978 08:04 ya hice empotrarse contra un muro en Leganés la Junta

Voz 1473 08:06 doctoral central sancionará Ayuntamiento de Alcorcón por saltarse la normativa electoral con el envío de cuarenta mil ejemplares de la revista alcohol Alcorcón Mi ciudad el magacín cuya difusión se hizo coincidir con el envío de una publicación del propio partido contenía según la resolución de la Junta Electoral Central numerosas alusiones a los logros del consistorio que valoraciones de clara connotación electoralista

Voz 9 08:27 la plaza de Pedro Zerolo acogerá esta tarde una vez Sada en contra de los polémicos cursos del Obispado de Alcalá bajo el lema Nuestro amor no se cura reclaman al Gobierno regional regional que se aplique la ley contra la ejes LGTB fobia desde la Comunidad afirman que la investigarán estos cursos is aplicará las sanciones correspondientes

Voz 1473 08:43 la Comunidad ha puesto en marcha una aplicación móvil en la que los padres podrán ver directamente toda la información escolar de sus hijos desde Infantil hasta Bachillerato en las próximas semanas se va a empezar a usar de forma piloto en los centros y se implantará definitivamente al inicio del próximo curso

Voz 1915 08:57 titulares del deporte Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 0861 09:00 buenas tardes a las nueve menos cuarto se juega el partido que puede decidir la Liga o dejarla muy abierta a Barcelona Atlético de Madrid los colchoneros son segundos a ocho puntos del Barça

Voz 1915 09:08 íbamos en este punto a conocer el estado del tráfico en las carreteras de la Comunidad de DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 09:15 muy buenas tardes pues a esta hora estamos especialmente atentos de un accidente en la entrada a Madrid por la A6 en la zona de El Plantío que genera cinco kilómetros de retenciones también encontrarán más dificultades en el acceso a la capital por la A uno a la altura de Alcobendas y hasta el nudo de Manoteras tráfico denso en la M cuarenta en la zona de Villaverde en sentido A cuatro y Carabanchel hacia la carretera de Toledo además mucha precaución porque a esta hora está nevando en la zona norte de la comunidad transitable pero con mucha precaución en la A1 entre Segovia entre Cerezo de Abajo y Madrid a la altura de Lozoyuela mucha precaución en esta a uno

Voz 1915 09:52 sábado de tiempo cambiantes espera que las lluvias más fuertes lleguen esta tarde ampliamos la previsión del tiempo con Jordi Carbó

Voz 0978 09:58 la sensación de frío durante todo el día además acentuada por el viento que muchos momentos superará los sesenta kilómetros por hora en toda la Comunidad rachas de más de ochenta en cotas medias y altas de la sierra pero parte también mucha precaución en puntos de montaña a los bancos de niebla y la lluvia la cota de nieve cuando esté más baja alrededor de los novecientos metros de altura y mañana tiempo parecido pero con nubes menos activas se acumulará menos agua y menos nieve también el viento va a perder un poco de intento

Voz 1915 10:27 en una escena completamente invernal en plena primavera a la que hemos visto esta mañana en el puerto de Navacerrada cubierto completamente de blanco Raquel Fernández buenas tardes hola buenas

Voz 0978 10:36 tardes en poco más de veinticuatro horas se ha pasado de T

Voz 1915 10:39 Mercero centímetros de nieve acumulada a diez

Voz 0978 10:42 la previsión es que siga aumentando además según el primer teniente de alcalde de Navacerrada Alfredo Medina el aparcamiento del puerto no está completo en cuanto al pueblo sin embargo la nieve de ayer no ha llegado a cuajar las calles están limpias

Voz 10 10:56 bueno ahora mismo está en perfecta situación en las calles están limpias el acceso desde Villalba eh por la M seiscientos estarle esta limpio y no tenemos ningún tipo de de problemas

Voz 1915 11:07 como comparación con el año pasado tal día como

Voz 0978 11:10 hoy seis de abril la nieve acumulada en el puerto a mil ochocientos ochenta metros era de sesenta y nueve centímetros

Voz 5 11:17 hora catorce Madrid

Voz 1915 11:19 dos de la tarde y once minutos técnicos de Control de Edificación del Ayuntamiento están en este momento en el edificio de la calle San Claudio con la avenida de Pablo Neruda en Vallecas allí analizan el estado del bloque en el que ayer sobre esta hora se produjo una explosión de gas hay una parte totalmente destrozada por el impacto de la explosión Se calcula que no es vecinos pueden tardar días o incluso semanas en volver a sus casas Sara selva buenas tardes qué tal buenas tardes y todavía

Voz 1510 11:43 están analizando cuánto tiempo pueden tardar en terminar los trabajos de las ochenta y dos familias afectadas setenta y ocho corresponden al bloque de viviendas donde ha tenido lugar la explosión las otras cuatro vivían en dos edificios cercanos la mayoría han pasado la noche en hoteles o en casas de familiares y sólo dos han necesitado atención del Samur Social Javier Barbero es el delegado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid

Voz 6 12:02 que se ha activado el lunes en la junta del distrito de Puente de Vallecas también un grupo de trabajo y una oficina de atención para los los directamente afectados donde habrá profesionales tanto de la Junta como el Samur Social inclusive también de bomberos de cara ir ganando información explicaciones en torno a cuando es la posibilidad de la vuelta

Voz 1510 12:21 así que el lunes dos vecinos se van a reunir con profesionales del Ayuntamiento para saber hasta cuándo tendrán que estar fuera de sus casas

Voz 0055 12:29 no inmediata tiene color determinadas cosas primero nunca te vas nunca te imaginas que las cosas son como son realmente pero uno tiene que hacer una ligera idea porque claro es que el compromiso hacia la alcaldía de Madrid donde tienes que gestionar un ejecutivo es es una responsabilidad tremenda que frase definitiva para convencerle pues una de las frases importantes es para mí que lo dijo Pedro en su momento es es que desde la política activa desde el servicio público se pueden transformar más y mejor las cosas

Voz 1915 12:59 es Pepu Hernández explicando cómo respondió a Pedro Sánchez cuando le ofreció ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid con el hemos hablado esta mañana en A Vivir Madrid en una entrevista más personal en una mañana en la que el ex seleccionador también ha presentado oficialmente su candidatura y su lista para la Alcaldía de Madrid una lista lo decíamos al inicio sin sorpresas con cinco puestos para concejales que trabajan ya en el Ayuntamiento como su número dos Mercedes González en el Palacio de Chris tal de Arganzuela rodeado de todo su equipo a Pepu Hernández ha llamado al diálogo con todos los partidos para alcanzar acuerdos tras las elecciones

Voz 7 13:31 la gente y la ciudadanía lo que desea es que se solucione sus problemas nosotros no estamos para crear problemas no estamos para crear barreras ya bastantes barreras existen en Madrid por eso en ese sentido tanto físicas como mentales en algunos casos lo que no se nosotros tenemos que aportar esos son un

Voz 8 13:46 en una idea de de diálogo con absolutamente todo

Voz 7 13:49 de llegar a acuerdos porque los problemas que tienen los ciudadanos y a sus suficientes como para nosotros tengamos alguno más en ese sentido total caridad ideas

Voz 1915 13:58 esto en el PSOE Más Madrid su candidato a la comunidad Íñigo Errejón ha cargado contra ciudadanos al que ha acusado de alinearse con ideas extremistas como la de Vox en una entrevista en Europa Press Errejón ha pedido el voto a los desencantados que votarán a la formación naranja en el año dos mil quince pensando que traería nunca

Voz 0799 14:14 Ciudadanos tiene dos problemas uno explica para qué sirve porque si votar a Ciudadanos a votar a una filial de Vox pues tiene que explicar para qué sirve dos explicar cómo uno puede pretender generar y mantener el partido de la Gürtel yo a este ciudadano instalado en esa posición y por tanto lo lamento pero es imposible llegar a acuerdos con este Ciudadanos

Voz 1915 14:35 creo que ni siquiera definitivamente va a suceder porque Ciudadanos está desinflando en las selecciones nacionales y luego salvó al Madrid son las dos de la tarde catorce minutos seguimos

Voz 13 14:51 sigue la Cadena Ser en las redes sociales en Twitter arroba guion bajo en Facebook

Voz 14 15:02 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch varios la Urrea Emilio Ontiveros

Voz 15 15:16 el mundo nos explica

Voz 14 15:18 sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo compró

Voz 16 15:25 cadena SER Raúl tiene seis años ya escrito y publicado un cuento Petra

Voz 17 15:33 el ligero que que puedes matar mías los dragones viven en manada que creía ciento

Voz 16 15:45 Óscar tiene doce años y ha creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante

Voz 18 15:51 cuando por ejemplo no esté en condiciones de conducir por cualquier motivo pronunciándose aplicación para buscar un conductor cercano y así cree condujo su coche al chino que haya marca la obligación

Voz 16 16:01 la Ventana ese espacio donde no ponemos límites de edad a los creadores con Carles Francino Cadena SER

Voz 1827 16:18 lo quiero escuchar a la Casa Blanca está muy bien quieres escuchar Alaska

Voz 19 16:33 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de gravamen

Voz 1915 16:38 me barrunta Joe mil millones de descarga Allen

Voz 19 16:41 no

Voz 20 16:43 ah

Voz 21 16:45 cuenta con la SER

Voz 1827 16:48 que pase

Voz 1915 16:54 el setenta y tres por ciento de los contratos temporales que se firman en Madrid los mujeres ellas tienen menos acceso a los contratos a tiempo completo porque cuando buscan trabajo los empresarios no les ofrece más que eso es uno de los datos que revela el último informe sobre brecha laboral de UGT ese estudio que ha recopilado diferentes datos de la Encuesta de Población Activa pone negro sobre blanco las diferencias que todavía a día de hoy sufre las mujeres por ejemplo que ella siguen siendo en el noventa por ciento de los casos las que reducen sus jornadas para cuidar a los hijos Carlos Hernández buenas tardes

Voz 0978 17:24 buenas tardes de los más de trescientos sesenta y cinco mil trabajadores a tiempo parcial cerca de doscientos setenta mil son mujeres primero porque no se les ofreció otra cosa nada más

Voz 1915 17:33 un trabajo de unas pocas horas y segundo y sobretodo

Voz 0978 17:35 porque siguen siendo ellas las que se dedican al cuidado de los hijos del total de empleados que escogieron trabajar a tiempo parcial para cuidar a sus hijos el noventa por ciento eran mujeres dentro de los contratos temporales las mujeres mantienen una mayor concentración en la modalidad de fijos discontinuos es decir muy ligados al ámbito educativo empiezan y acaban con el curso escolar en lo que respecta a la ocupación también existen diferencias todavía las ramas de actividad como la construcción o la industria manufacturera el transporte y almacenamiento son mayoritariamente cosa de hombres mientras que las actividades sanitarias educativas o el empleo doméstico son para las mujeres

Voz 22 18:08 Ana Sánchez de la Cova buenas tardes la buenas tardes

Voz 1915 18:12 secretaria de Igualdad de UGT eh un una vez más la radiografía del del mercado de trabajo muestra una enorme desigualdad un setenta y tres por ciento de las personas con contrato parcial son mujeres la Comunidad de Madrid lo veíamos en ese informe que han elaborado en el sindicato yo le quería preguntar que no nos está haciendo desde desde la Administración para que pare

Voz 0978 18:31 ella estas diferencias porque la mayoría de las encuestadas

Voz 1915 18:34 dicen que no tienen un trabajo a tiempo completo directamente porque no se lo ofrecen

Voz 23 18:38 pues mira las causas son múltiples primero a nosotros hemos querido poner el foco haciendo un análisis muy exhaustivo en Nahr ella es características que podrían dar lugar a esta situación por una parte hay una discriminación por género estructural social que marca las diferencias también a la hora de trabajar día hombres y mujeres yo estoy dando unos relacionado también con él por Dios formativas que lo estimo que las mujeres a la hora que sí hubo una carrera profesional fíjate que curioso que las mujeres seguimos estando todavía Acula hacia la vida de los cuidados las mujeres nos sentíamos y nos formamos mayoritariamente en aquellas áreas que están relacionadas con lo que tradicionalmente han hecho las mujeres

Voz 1915 19:28 sí porque precisamente lo de los cuidados era la segunda razón que que las mujeres explicaban para aceptar o contratos a tiempo parcial

Voz 23 19:38 fíjate es curiosísima no te quiero decir esa formación que te estoy comentando que que va vinculada a estos cuidados de alguna manera a seguir esa línea tradicional qué hacemos las mujeres de forma gratuita las mujeres nos hemos dedicado a los cuidados parece que el mercado laboral no valora de igual manera y esa es una de las conclusiones para nosotros más importantes del informe La el tejido empresarial la sociedad no valora ese trabajo cuando nos hemos moderado igual manera sin trabajo técnico y ese es uno de los handicaps que tenemos las mujeres pero no porque fíjate el trabajo que realizamos sean menos importante que no por no se está valorando de la misma manera se trabajos técnicos en la actuación para que realmente esto cambie tiene que no puede ser unilateral tiene que venir del exterior los distintos avisos la inmensa mayoría de las mujeres que a las que suele los otra opción que contratos a tiempo parcial cogen este contrato porque no tienen otra cosa pero ellas han estudiaron han formado necesitan inquiere un trabajo a tiempo completo que no se lo da porque la clase empresarial no se lo ofrece

Voz 1915 20:52 tampoco tampoco les da igual remuneración porque vemos también en el informe que a pesar de que como decías en las mujeres están más formadas en la remuneración no es igual que la de la de los hombres hasta ahora las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores vienen están obligadas desde el año dos mil siete a implantar un plan de igualdad Se cumple con esa normativa en la Comunidad de Madrid

Voz 23 21:14 el problema es que los salarios muchísima más bajos porque el valor que los empresarios le dan a este tipo de trabajo es mucho más bajo que el que saliera otro trabajo realizado por los hombres no eso no por otra parte la segunda pregunta qué me estás haciendo desgraciadamente en los planes de igualdad no están dando resultados por dos razones fundamentales porque no cambiamos este concepto Ice Seguimos remunera ando mucho menos unas arias recibiera con respecto a otras segundo porque hay muchísimos igualdad e incluye lo que son las nóminas los salarios se incluyen otras

Voz 0055 21:54 el tiempo tampoco tienen un efecto sancionador

Voz 1915 21:57 no no es que incumplen

Voz 23 22:00 claro mira esto solamente se soluciona de la siguiente manera ignoro nosotros estamos diciendo desde hace mucho tiempo que haya una ley de igualdad salarial esto supone pues efectivamente esa normativa que regule las sanciones y que realmente así aquí el escenario que está explotando discriminando a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres que existen y eso es una realidad tengo una medida que hay que tomar este gobierno saliéndose de Pedro Sánchez lo ha lo ha marcado Carmen Calvo lo ha pues ha sacado con un real decreto que ya sabéis que se va a empezar a recortar el número de trabajadores necesarios para resistía obligatorias de Igualdad en la empresa claro cuándo la ley de Igualdad estipulaba que a partir de los doscientos cincuenta trabajadores en la prensa sería obligatorio el que hubiese ese plan de igualdad bueno pues esto es un absurdo en un país donde el noventa más del noventa por ciento de las empresas son pequeñas y medianas empresas que ya sabes tú que llegamos muchísima menos esos doscientos cincuenta trabajadores que obligaría Daley

Voz 1915 23:12 sí por tanto la mayoría de las trabajadoras están desprotegidas porque trabajan más en empresas más pequeñas y ahora quedan menos de dos meses para las elecciones autonómicas aquí en Madrid cuál es la petición que le hacen a al futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid en en materia de de brecha salarial en materia laboral para las mujeres

Voz 23 23:34 pero mira eh lo primero que hay que hacer es tener voluntad política real para querer acabar con una injustificada injusticia que se está perpetuando en el tiempo porque estamos hablando del siglo XXI no es justo que las mujeres estemos en esta situación pues cuando somos igual de profesionales mejores formada tenemos la voluntad y la capacidad de desarrollar una vida laboral de igual manera que los entonces qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo en que entre el Ejecutivo que entre con esta voluntad política tiene tiene que en pie Sara legislar de manera decidida y mira para nosotros es fundamental también la labor que se tiene que hacer desde la escuela precisamente porque tres situación que vivimos las mujeres es un estructural de la sociedad hay que empezar a cambiar también los planes formativos en el sentido de ya alentar ahí motivar a las mujeres para que hagan otras carreras también relacionados con los técnicos con las carreras técnicas a la inversa

Voz 1915 24:33 pues Ana Sánchez de la secretaria general de Igualdad de UGT gracias por atender la llamada de las serie

Voz 22 24:39 las tardes gracias a vosotros hasta luego hasta luego

Voz 1915 24:47 un cazador ha sido condenado en firme a un año y medio de prisión por el estado de abandono absoluto en el que tenía más de medio centenar de perros en la localidad de Villa del Prado los animales no tenía ni agua ni comida y convivían con los cadáveres de otros perros la informaciones de Alberto Pozas

Voz 0055 25:02 esta finca de Villa del Prado fue bautizada como la finca de los horrores cincuenta y cuatro perros algunos hacinados en jaulas sin comida sin bebida sin sombra famélicos infestado de pulgas y gusanos viviendo al lado de los cadáveres de otros animales la Audiencia de Madrid acaba de declarar firme la condena de un año y medio de cárcel para el dueño de la finca además de la prohibición de trabajar con animales durante cuatro años y medio más la Asociación el Refugio se hizo cargo de varios animales y lamentan que haya sido condenado por un único delito de maltrato animal no por cincuenta y cuatro uno perro Nacho Paunero su presidente

Voz 24 25:31 de las las conexiones tremendas e todos heridas a diario incluso u Calders cerca de la finca ir al afincado los horrores ganó que es como como fría

Voz 0055 25:42 la sentencia también condena a este cazador a indemnizar a la protectora con más de diez mil euros Paunero anuncia que pedirán que ingrese en prisión para cumplir condena

Voz 1915 25:49 y una cosa más ocultar las malas notas saltarse las clases va a ser un poco más difícil para los alumnos de los colegios madrileños la Comunidad ha puesto marcha una aplicación móvil en la que los padres podrán ver directamente toda la información escolar de sus hijos desde infantil hasta el bachillerato en las próximas semanas se va a empezar a usar de forma piloto en los centros implantará definitivamente al inicio del próximo curso Laura Briones con roble las

Voz 1473 26:10 miles de los alumnos de la Comunidad de Madrid tendrán acceso en cualquier momento a información como el calendario escolar horarios Reuniones consulta de notas observaciones de los profesores Rafael Van Grid Cayne consejero de Educación lo que busca

Voz 0831 26:22 realmente es una implicación eh y las familias en todo lo que es el proceso educativo y que puedan saber día a día lo que están haciendo sus hijos y cómo van avanzando en el proceso de aprendizaje

Voz 1473 26:36 en la aplicación participan todos los centros públicos y concertados de la región que impartan desde educación infantil hasta Bachillerato los padres o tutores legales recibirán todos los datos por la dirección de cada centro educativo esta herramienta estará del todo operativa para el próximo curso

Voz 1915 26:54 Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes

Voz 0861 26:56 a las nueve menos cuarto se juega el partido que puede sentenciar por completo la Liga dejarla muy abierta Barcelona Atlético de Madrid y los culés son primeros ocho puntos por encima de los colchoneros que finalmente podrán contar con Diego Costa in Morata que han recibido el alta médica otros dos partidos para esta tarde el Real Madrid recibe al Eibar a las cuadró cuarto con las bajas de Ramos Marcelo Courtois Carvajal Llorente y María hoy a las seis y media el Rayo se la juega ante el Valencia en el estadio de Vallecas para mañana dos partidos a las doce Leganés visita al Alavés con la moral muy alta tras la agónica victoria del jueves ante el Valladolid y las dos el Getafe recibe al Athletic en Segunda tenemos un partido hoy y otro mañana a las cuatro juega el Rayo Majadahonda que visita a Riazor para medirse al Depor y mañana a las doce cero Alcorcón recibe al Albacete la Liga Endesa hoy sólo juega al Estudiantes que visita el Guipúzcoa a las seis y un apunte de Voleibol esta tarde a las seis el Voleibol Alcobendas se enfrenta en las semis de los play off de la Superliga ante el Barcelona femenino

Voz 1915 27:49 gracias Gonzalo y antes de llegar a y media agenda cultural para este fin de semana en Madrid nos la trae Enrique

Voz 25 27:53 por fin hoy no hay excusas paralelo al menos comprar algún libro hay dos ferias literarias en la capital en Chueca XXXIII libros con contenidos LGTB Il una feria organizada por la librería americana

Voz 1827 28:05 y en Matadero durante todo el fin de semana

Voz 25 28:07 segunda edición de la Feria de Libro político con talleres y charlas para todas las edades Alfonso en la editorial La oveja roja es uno de los órganos

Voz 26 28:15 labores nuestro objetivo es ganar visibilidad y espacio social para el libro político aquellos libros con los que trabajamos que están justo en el cruce de culturas y militancia los que creemos firmemente como medio de intervención social

Voz 25 28:28 al y más literatura poesía en lengua de signos la coreógrafa chilena María así Oval presenta este fin de semana en Matadero trasunto dos poemas narrados por seis poetas que serán interpretados por intérpretes acompañados de sonidos y frecuencias vibrato Horia

Voz 27 28:44 consiste en poemas inéditos de poetas contemporáneas canción adaptada a la lengua de signos también ha sido adaptada al lenguaje del Teatro de la Danza Ibex cine está ejecutado por bailarines y actores sordos hay Bocuse

Voz 25 28:58 el micro teatro por dinero estrena también este fin de semana programación esta vez centrada en la historia de Manuela Malasaña

Voz 1915 29:14 gracias Enrique Nos vamos con ocho grados en el centro de Madrid atención a las lluvias que se esperan para esta tarde y a la nieve que está provocando problemas en las carreteras en la A6 en la zona del Plantío en la uno en la zona de lo sucedido la sigue Hora catorce esta mañana

Voz 28 29:47 Jack Mc dijo

Voz 1827 29:52 sí

Voz 1 30:01 son las

Voz 3 30:03 sí me dio la una y media en Canarias

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes lo han escuchado en el avance de este Hora catorce la nieve y la lluvia ya está provocando algunos problemas en varias carreteras de España así que volvemos a la dirección general de tráfico Patricia Arriaga hola buenas tardes

Voz 1315 30:33 muy buenas tardes pues si a esta hora estamos especialmente atento de dos accidentes uno la entrada a Madrid por la A seis en la zona del Plantío que genera cinco kilómetros de retenciones y otro en Badajoz en la A5 a su paso por Lobón en sentido Mérida además especial precaución si iban a transitar por la provincia de Cuenca por la A treinta y uno a su paso por seis ante Pozo Amargo Jack ha llovido con intensidad iban a encontrar pavimento deslizante en cuanto a la nieve a esta hora un total de veintidós carreteras afectadas de la red viaria principal continúa cerrada en Granada la A3 nueve cinco a la altura de Monachil entre el kilómetro XXXII it XXXVIII transitable pero con mucha precaución en León en la A6 a la altura del suelo en Segovia en la A uno en Cerezo de Abajo y en Madrid en esta uno a la altura de Lozoyuela

Voz 1827 31:22 gracias Patricia Así está España con temperaturas propias del invierno a cinco días de que empiece oficialmente la campaña electoral en precampaña llevamos mucho con argumentos recurrentes como la crisis independentista en Cataluña hoy desde allí desde Cataluña Pablo Iglesias ha hablado de presos políticos en España

Voz 0684 31:37 os parece un escándalo que Oriol Junqueras pueda pasar veinticinco años en la cárcel y nos atacaran por decir esto pero estamos diciendo la verdad mienten insultan manipulan los que dicen que lo que ocurrió el uno de octubre fue peor que el golpe de Estado del veintitrés F no lo fue no es lo mismo que entra un guardia civil armado pegando tiros al Congreso o que saquen los tanques en las calles de Valencia tenía razón cruzar cuando dijo que fue un ejercicio de desobediencia

Voz 1827 32:07 con otros debates mucho más fundamentales para el día a día de los ciudadanos como la educación o la eutanasia Almudena López sino buenas tardes

Voz 0978 32:13 buenas tardes Albert Rivera que bloqueó durante toda la legislatura la ley socialista para regular la acusa al PSOE de boicotear las suyas sobre muere

Voz 1827 32:20 de Ignacio vamos a proponer una ley

Voz 0040 32:23 lista de consenso tiene que ser regulada por consenso ya presentamos la ley de muerte digna que estuvo torpedeado toda la legislatura pero en todo caso me comprometo a aprobar esa ley de paliativos sin muerte digna que quién esté en los últimos días de su vida tenga la solidaridad la ayuda y el apoyo del Estado

Voz 0978 32:46 Donald el prestó dispuesto a cerrar la frontera con México para evitar la llegada de más migrantes centroamericanos

Voz 0799 32:51 es es que ganemos

Voz 0978 32:54 Estados Unidos ya está lleno ha dicho esta madrugada después de visitar la frontera con México Trump amenaza con acabar con el sistema de asilo en sobre el Brexit el ministro británico ha expresado su confianza en que la Unión Europea apruebe la prórroga del Brexit solicitada por ha dicho en Rumanía donde se han reunido los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europa

Voz 1827 33:11 vea también estaba allí la española Nadia Calviño

Voz 0978 33:14 parece que cuanto

Voz 29 33:16 cuanto más pueda progresar cuanto antes tengamos ese ese esa claridad pues mejor no y en este sentido las nuevas conversaciones que ha abierto entre la primera ministra y el líder de la oposición laborista en el Reino Unido abren una nueva perspectiva hay nuevas opciones

Voz 1827 33:33 operación contra la pornografía infantil aquí en España

Voz 0978 33:35 hay veinte detenidos en varias provincias entre los arrestados hay un entrenador de un equipo de fútbol base de Barcelona

Voz 1827 33:41 les contaremos también que ha pasado en Mallorca tres chavales han sido atropellados intencionadamente a las puertas de una discoteca se acuerdan del efecto dos mil el miedo con el que estrenamos esta década por si empezaba a fallar Nos todo pues atentos si tienen un GPS

Voz 0978 33:59 sobre todo si es antiguo o los que tengan más de ocho años pueden dejar de marcar la fecha y la hora correcta los mapas estarán bien pero puede equivocarse al decirnos por ejemplo la hora de los deportes

Voz 0861 34:08 el Barça puede dejar la Liga esta noche sentenciada Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes Roberto la Liga puede quedar sentenciada o abrirse estas últimas jornadas a las nueve menos cuarto el Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou en el partido más interesante de la jornada los culés son primeros ocho puntos por encima de los colchoneros que finalmente podrán contar con Diego Costa y Morata que han recibido el alta médica también tenemos fútbol en directo minuto setenta y nueve de juego el Espanyol vence cero uno al Girona gracias al gol de Sergi Darder en el cincuenta y ocho dos partidos más para esta tarde a las cuatro y cuarto el Real Madrid recibe al Eibar hay muchas bajas no estarán ni Ramos Marcelo Courtois Carvajal Llorente ni Mariano y a las seis y media el Rayo se la juega en casa ante el Valencia para esta tarde en segunda destacar el Granada Málaga duelo andaluz

Voz 30 34:48 pensó directo los granadinos son segundos con cincuenta y ocho puntos en puestos de ascenso directo hilos malagueños cuartos a tan sólo tres puntos de los locales o lejana

Voz 31 34:58 qué tal estás muy preocupada miren hacia no está siendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 32 35:03 yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegara al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 33 35:15 sin tren ser publicidad punto es y a en Túnez

Voz 16 35:18 yo a despegar apunta bien ser publicidad punto es la Cadena SER Hora catorce

Voz 1827 35:25 son las dos y treinta y cinco la una hay treinta y cinco en Canarias de aquí a una semana ya estaremos oficialmente en campaña electoral los partidos ya podrán pedirnos el voto pero no notaremos gran diferencia respecto a un fin de semana como este con los líderes de todos los partidos protagonizando mítines por toda España Sara selva qué tal buenas tardes

Voz 0055 35:42 qué tal buenas tardes en esta precampaña se han colado

Voz 1827 35:44 algunos asuntos de transcendencia de gran transcendencia para los ciudadanos y el debate sobre la eutanasia es sin ninguna duda una uno de ellos con conciudadanos intentando abanderar esta causa ahora como si no hubieran bloqueado la ley socialista durante toda la legislatura

Voz 1510 35:58 si Albert Rivera ha estado en una manifestación en Madrid y allí le ha pedido al PP que rectifique su posición sobre la eutanasia

Voz 0040 36:03 yo le pido a los nuevos partidos que en esto vayamos juntos Le pido al Partido Popular que rectifique que está en contra de la eutanasia yo creo que hay que regularla que hay mucha gente a favor porque les dio una cosa el sufrimiento no tiene ideología y la caridad tampoco

Voz 1510 36:15 rivera además se ha comprometido a aprobar dice una ley garantista y de consenso para que alguien que esté en una situación irreversible reciba el apoyo del Estado con un comité médico por ejemplo el PP responde Rivera lo he hecho su secretario general Teodoro García Egea dice que Rivera dice una cosa los días pares y otra los impares el presidente del Partido Popular Pablo Casado sin embargo ha obviado el tema en el mitin que ha dado hoy en Salamanca Casado ha presentado un decálogo de medidas para la educación entre las que está por ejemplo ampliar la educación concertada el bachillerato en todas las comunidades autónomas

Voz 1827 36:43 la eutanasia la educación asuntos como decíamos que afectan al día a día de muchísimos españoles pero que sería de la precampaña de los discursos de los políticos sin la cría

Voz 1915 36:52 es independentista en Cataluña si Cataluña secuela

Voz 1510 36:55 todos los discursos del presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha vuelto a insistir en que no habrá independencia en Cataluña que la solución es el diálogo y la convivencia dice además que parece que los partidos independentistas prefieren que gobierne la derecha

Voz 4 37:07 hombre claro es que los independentistas los líderes independentistas prefieren en Madrid un gobierno del Partido Popular a un gobierno del Partido Socialista Obrero Español mirad el independentismo y la derecha española son plenamente conscientes lo saben la independencia de Cataluña no se va a producir

Voz 1510 37:31 también ingleses en Hospitalet de Llobregat ha dicho que no quiere vivir en un país con presos políticos ni que se conozca la democracia española porque haya presos políticos

Voz 0684 37:39 os parece un escándalo que Oriol Junqueras pueda pasar veinticinco años en la cárcel y nos atacaran por decir esto pero estamos diciendo la verdad mienten insultan manipulan los que dicen que lo que ocurrió el uno de octubre fue peor que el golpe de Estado del veintitrés F

Voz 1510 37:57 también ha hecho referencia Pablo Iglesias de nuevo a la policía patriótica dice que fabricaban pruebas falsas que servían de argumentario para el PP Ciudadanos y también para los socialistas

Voz 1827 38:05 gracias Ara buenas tardes hasta luego con Pablo Casado instalado en la dirección nacional del PP por cierto el Partido Popular puede volver a recurrir a José María Aznar para llevarlo de mítines mítines Aznar ha estado en Valencia ha centrado sus ataques en el PSOE en Pedro Sánchez a quien acusa de gobernar con golpistas y con los herederos de ETA

Voz 0660 38:24 el futuro de España si se piensa su apoyo al asociacionismo ya la izquierda que escapa de poner una alfombra roja para que transite con todos los olores aquellos te quiere encargado se exponga devoto al con ellos con Grosso diputado como de hecho convino Tecla Bedera de Batasuna de Galletti

Voz 1827 38:46 Aznar esta vez no ha hecho ninguna referencia a Vox aquellos que hablaban de la derechista cobarde y a los que el ex presidente les respondió que no se atreverían a decírselo a la cara hoy Vox ha presentado en un acto público a todos sus candidatos en las distintas provincias para las elecciones generales y qué opinan ellos de la eutanasia que propuesta tienen para combatir el desempleo en materia educativa o para reducir las listas de espera en la sanidad pública pues nada los asistentes a este acto se han quedado sin saberlo Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 39:14 qué tal buenas tardes baja vagas referencias y a estos asuntos más allá de su conocida defensa de la vida del anuncio de lo que denominan la mayor bajada de impuestos de la historia según Abascal aunque sin aportar datos todavía a todo en un acto en la plaza de toros de Leganés que no ha logrado llenar la formación de ultraderecha con unas ocho mil quinientas personas en el que hoy como novedad el presidente de Vox buscaba abrir su electorado a los votantes socialistas desencantados

Voz 34 39:39 que el reproche a sus dirigentes aquellos que les han traicionado pero que a ellos sólo les tendemos exclusivamente les tendemos la mano para decirles que recorran este camino junto a nosotros

Voz 1827 39:51 el mensaje también para APP ataques de los que dicen

Voz 0866 39:53 no se atreven a nada ahí para los de Ribera a los que acusa de actúan en función de las encuestas los mayores aplausos como es habitual ha sido para sus proclamas contra Cataluña en una plaza de toros que se vaciaba rápidamente tras el broche final con Abascal y los candidatos sobre el escenario escuchando el himno de España

Voz 1827 40:09 gracias carrera hay todavía sobre Vox en estas listas presentadas hoy en público va como cabeza de cartel por Ciudad Real una voz crítica con la gestión del partido se llama Ricardo Chamorro fue sancionado en enero por el Comité de Garantías y hace dos años criticó en un grupo de Whatsapp que la formación había dejado en la cuneta demasiados cadáveres Pedro Jiménez

Voz 0055 40:27 sólo dos meses antes de que Ricardo Chamorro se convirtiera el número uno de Vox por Ciudad Real a las generales el Comité de Garantías les sancionaba por falta leve en el expediente al que ha tenido acceso la SER los denunciantes le acusaban de deslealtad disidencia por injurias y calumnias contra el partido revelaban actos de caciquismo y la creación ilegítima de un bloc en Facebook llamado Vox Castilla La Mancha por el que finalmente Chamorro fue sancionó dado además Chamorro también ha sido crítico por Whatsapp en un chat al que ha tenido acceso esta emisora escribió en junio de dos mil diecisiete que Vox ha tenido muchos fallos ha dado muchos tumbos la dirección ha sido muy errática y el liderazgo regular añadió que se han preocupado de ensalzar a tres estrellas que luego no han tenido fuste porque creen que con fotos con Le Pen y postureo basta sin embargo subraya la seriedad es importante y además no obtienes financiación y éstas

Voz 1827 41:16 marginado mediáticamente el fracaso es seguro

Voz 0055 41:19 Chamorro concluye escribiendo que Vox no supo ilusionar y dejó demasiados cadáveres en la cuneta la SER se ha puesto en contacto con Ricardo Chamorro y la dirección de Vox que lo han querido ofrecer ninguna explicación sobre este asunto

Voz 1827 41:29 ya sólo de la avanzábamos antes en Podemos hoy han vuelto utilizar eso que se llama las cloacas del Estado como argumento de batalla electoral contra el resto de partidos Pablo Iglesias ha acusado a PP a Ciudadanos también al PSOE de haberse beneficiado políticamente de las informaciones falsas que un grupo de policías corruptos se encargó de recabar difundir en algunos medios de comunicación

Voz 1552 41:51 se va sabiendo que había policías corruptos que estaban trabajando para fabricar noticias falsas sin orden judicial sin orden de la Fiscalía policías que cobraban sueldos bajos y que tenían destinos de lujo que esas pruebas falsas que fabricaban servían de argumentario para el Partido Popular para ciudadanos pero también para el Partido Socialista

Voz 1827 42:14 pues bien el juez que investiga el caso tan de mesa supuestas actividades ilegales del ex comisario Villarejo envió anoche a la policía judicial al medio digital Ok Diario los agentes les exigieron por escrito que no publiquen nada más del contenido del teléfono móvil robado en dos mil dieciséis a una colaboradora de Pablo Iglesias Miguel Ángel Campos

Voz 1552 42:33 los agentes entregaron un oficio a los responsables del medio digital mediante el que exigieron que se abstenga de publicar datos procedentes del teléfono móvil de Dean abusen de la Policía judicial les recordó que se trata de material robado que afecta

Voz 0978 42:46 a la intimidad de terceras personas

Voz 1552 42:49 el líder de Podemos Pablo Iglesias que su difusión sería considerada delictiva mismo los agentes por orden del juez reclamaron a Ok Diario la entrega de todo el material de que dispongan sobre este asunto este portal publicó en dos mil dieciséis el contenido de una conversación de Whatsapp de Iglesias sobre la comunicadora Mariló Montero que supuestamente procedía de esos datos robados en poder de Villarejo desde entonces Ok Diario no habría publicado información de ese móvil las fuentes jurídicas consultadas afirman que con esta diligencia quieren evitar la posibilidad de que suceda

Voz 1827 43:22 sobre otro caso el cursa acabó esa supuesta trama política y policial que operaba en Baleares para beneficiar los intereses del empresario Bartolomé Cusack la Policía Nacional ya ha entregado en el juzgado un informe en el que consideran que los investigadores anteriores juez fiscal y policías realizaron una especie de juicio

Voz 35 43:41 ahora al hilo con el que pretendían crear un estado

Voz 1827 43:43 Opinión favorable digamos para que los investigadores fueran los investigados fueron condenados Radio Mallorca Lucía Bórquez

Voz 1315 43:50 el juez que instruye la causa por la presunta filtración de información del sumario del Caso Cursa cap dictado un oficio por el que envía la causa al Tribunal Superior de Justicia tras recibir un informe de la Policía Nacional que apunta a la presunta comisión de un rosario de delitos entre ellos pertenencia a organización criminal detención ilegal alteración de pro te vas inducción al falso testimonio los investigadores se han centrado en la recuperación de varios grupos privados de Whatsapp en los que presuntamente participaron miembros de la Policía el juez y el fiscal en los que compartieron información sobre el caso el juez ha enviado la causa al Tribunal Superior porque ambos son aforados y sólo pueden ser investigados por este organismo

Voz 14 44:32 tenemos un problema no vamos a poder colgar este cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro

Voz 35 44:38 pero esto tiene solución Cary está muy cerca

Voz 16 44:41 imbricados tenemos más de sesenta tiendas cerca de Dean Barker es la solución que necesitas herramientas electricidad jardín todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés rigor que arreglamos hoy

Voz 1 44:56 en plena batalla sobre la construcción de su muro en Méjico Donald Trump ha visitado esta madrugada ala

Voz 1827 45:01 puntera con el país desde allí ha amenazado con sanciones a México y con eliminar el sistema de asilo en Estados Unidos Judith Arroyo el presidente estadounidense ha hecho que el país está lleno y no admite la llegada de solicitantes de asilo

Voz 36 45:14 tengo salgan buscarán

Voz 0978 45:17 personas a dar la vuelta de regreso a sus países

Voz 1827 45:20 de origen Por otra parte el vicepresidente Mike Penn ha explicado también las nuevas sanciones estadounidenses al comercio de petróleo entre Venezuela y Cuba en concreto a dos empresas con base en Liberia y en Grecia dedicadas a estos intercambios Penn ha dicho en un acto en Houston a representantes opositores al chavismo que el objetivo de Estados Unidos es impedir la salida de estos barcos petróleo a cuatro días de otra cumbre de jefes de Estado y de Gobierno otra más con el Brexit como asunto principal de la agenda esta mañana se han reunido en Rumanía los ministros de Economía de la Unión y el Brexit ha sobrevolado esta cita claro José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 45:55 estas de esa ministra española Nadia Calviño

Voz 1827 45:57 conocido lo que es más que evidente que el impacto que tendrá en la economía un posible Brexit a las bravas

Voz 1061 46:02 ha reconocido eso ya ha reconocido que el Brexit es una de las incertidumbres que afectan a la economía europea la ministra española pide por eso que la situación se solucione cuanto antes

Voz 29 46:10 así que cuanto cuanto más pueda progresar cuanto antes tengamos ese ese esa claridad pues mejor no y en ese sentido las nuevas conversaciones que Sada abierto entre la primera ministra hay el líder de la oposición laborista en el Reino Unido abren una nueva perspectiva hay nuevas opciones