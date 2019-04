Hora 14 Fin de Semana (07/04/2019)

Voz 0522 00:00 la una en Canarias

Voz 1827 00:22 buenas tardes terminamos la semana de la peor forma posible con el asesinato de dos chicas en la Comunidad Valenciana en la provincia de Castellón la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida de una joven de veinte años que llevaba desaparecida desde el mes de febrero su novio y otras dos personas están ya detenidas Radio Castellón María Moliner

Voz 1509 00:38 cuentes en la investigación han confirmado a la Cadena Ser que el cadáver de la chica vecina de Vinaròs desaparecida en febrero ha sido hallado esta madrugada con signos de violencia en Ulldecona en la provincia de Tarragona los agentes encontraron el cuerpo después de la confesión de su novio que permanece detenido desde ayer tarde junto a otros dos hombres que podrían haberle ayudado a trasladar el cadáver desde la casa que la pareja compartía en Vinaròs la joven desapareció el dieciséis de febrero y justo un día antes la pareja mantuvo una fuerte

Voz 1915 01:06 discusión en una discoteca de Vinaròs

Voz 1509 01:09 no se descartan más detenciones en el transcurso de la investigación que permanece bajo secreto de sumario

Voz 1827 01:14 en el municipio alicantino de Torrevieja se investiga también la muerte violenta de otra joven su cadáver lo han encontrado desnudo de cintura para abajo en una zona de discotecas Radio Alicante Daniel Rodríguez

Voz 0744 01:24 la joven ha sido hallada desnuda de cintura para abajo en un edificio situado a las afueras de la localidad alicantina de Torrevieja cercano a una zona de discotecas parece ser que ha sido un vecino el que esta mañana ha hallado el cuerpo las escaleras y de inmediato ha llamado a la Policía Local de Torrevieja que a su vez avisada la Guardia Civil que se ha hecho cargo de la investigación del caso que ha quedado bajo secreto de sumario el alcalde de Torrevieja José Manuel Dolón ha confirmado a la SER que esta tarde noche podrán conocer más datos sobre la fallecida además han convocado para mañana lunes a las doce un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento para mostrar su enérgica condena y rechazo a este nuevo presunto caso de violencia machista

Voz 1827 02:09 además el barco de una ONG alemana ha pedido permiso a Malta para poder desembarcar allí porque Italia no les da ese permiso viaje desde el miércoles con sesenta y cuatro inmigrantes rescatados en el Mediterráneo entre ellos Irene Dorta hay dos niños y una mujer embarazada si el Alan Kurdi

Voz 2 02:24 llevan cinco días navegando en busca de un puerto seguro la embarcación de la ONG alemana Sea Eye ha difundido hoy vídeos de algunos inmigrantes a bordo como Benjamín

Voz 3 02:34 con Love con sensatez Libia

Voz 2 02:37 al Don José explican por qué huyen de países como Libia donde les tratan como esclavos Italia permitió el viernes el desembarco en la isla de Lampedusa sólo de dos madres y sus dos hijos pero las migrantes se negaron a separarse de sus familias ahora la nave con sesenta y cuatro personas a bordo ha puesto rumbo a la isla de mal la y acaban de pedir acceso este por aquí en España

Voz 1827 02:58 en la vida política es más bien polémica política en Madrid anoche durante dos horas se proyectó en la Plaza Mayor un vídeo con los papeles de Bárcenas sobre la contabilidad B del PP incluía la sobre impresión de las palabras m punto Rajoy y una foto también de Sánchez con Rivera acompañada de otro texto pero no te conformes decía y aunque no hubiera muchas dudas pues podemos en sus redes sociales ya da a entender que son ellos quiénes están detrás de esta campaña el PP por su parte el PP madrileño reclama explicaciones

Voz 4 03:24 cuando concede autorización en la Plaza Mayor no preguntan para qué es no preguntan qué es lo que se pretende a mí sencillamente con el parece inconcebible por parte del Ayuntamiento es decir es cómplice por acción o por omisión como lo queramos ver pero el Ayuntamiento tiene una responsabilidad aclaran estas

Voz 1827 03:40 aquí el capítulo diario del Brexit hoy la presión del Gobierno británico a la primera ministra porque pase lo que pase en los próximos días para que pase lo que pase en los próximos días Reino Unido no participe en las elecciones europeas de mayo José Luis García Luigi mal

Voz 1061 03:53 de ahora que la única opción para conseguir un Brexit ordenado es un acuerdo con los laboristas lo dice hoy en un comunicado mientras desde ese partido desde la oposición recuerdan que la primera ministra todavía no se ha movido en su postura la líder de los conservadores del Partido de May en la Cámara de los Comunes ha dicho a la BBC

Voz 1915 04:07 pues Txemi cooperen salpicado algún

Voz 1061 04:09 que ni ella ni la primera ministra quieren trabajar con Corbijn pero están obligadas a hacerlo para salvar el Brexit May explora esa solución al tiempo que desde su partido según The Gardian están enfadados por la posibilidad de que Reino Unido participen las elecciones europeas eso temen daría alas a la extrema derecha de Judith

Voz 1827 04:24 titulares de Deporte Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes

Voz 1038 04:27 es acaba de comenzar el partido de las dos de la tarde desde el Coliseum una un partido en la lucha por la cuarta plaza que daría acceso a la Champions Getafe Athletic Club primeros minutos continua el empate a cero y ha finalizado esta mañana en primera división el Alavés uno Leganés uno con gol de en el último instante para las cuatro y cuarto Valladolid Sevilla seis y media Celta Real Levante Huesca y a las nueve menos cuarto Betis Villarreal ayer venció el Barcelona dos cero Atlético de Madrid y la Liga queda casi sentenciada el Madrid venció al Eibar dos uno el Girona uno dos a Espanyol y el Rayo dos cero al Valencia

Voz 1827 04:56 catorce y cinco minutos

hora catorce Madrid

Voz 1915 05:04 buenas tardes el Ayuntamiento de Madrid acaba de negar que autorizara la proyección de la imagen con los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor anoche en pleno periodo preelectoral apareció en la fachada de la Casa de la Panadería el famoso m punto Rajoy acompañado del mensaje que no vuelvan esta mañana Podemos ha aclarado que fueron ellos los que estaban detrás pero el Gobierno de Carmena dice ahora diecisiete horas después que sólo había una autorización provisional y no definitiva como si había asegurado la empresa que lo organizó la oposición dice estar indignada por esa falta de respuesta hasta ahora el PP va a denunciar mañana el caso ante la Junta Electoral Provincial su portavoz y candidato a la alcaldía en declaraciones a la SER José Luis Martínez Almeida

Voz 4 05:44 cuando concedió una autorización en la Plaza Mayor no preguntan para qué es no preguntan qué es lo que se pretende a mí me parece inconcebible por parte del Ayuntamiento es decir es cómplice por acción o por omisión como lo queramos ver pero el Ayuntamiento tiene más responsabilidad aclaran

Voz 1915 06:01 en La Paz el hospital más importante de la Comunidad de Madrid lleva tres semanas encadenando momentos de colapso en sus urgencias pasado el invierno y el pico de gripe que son las razones que suele explicar el Gobierno regional para justificar la saturación el servicio sigue lleno hemos visitado esas urgencias Se ha hablado con los trabajadores que denuncian la falta de camas y de personal recompra tenemos

Voz 6 06:19 paciente oncológico con sus necesidades de aislamiento porque se inmunodeprimidos y el de al lado o una sospecha de gripe dos más allá un paciente psiquiátrico contenido de cinco puntos es que que es una locura pasamos de una sala agudo a una sala donde los pacientes se supone que están más estables ahí dicen que estás esperando que haya te pasa luego el ingreso de Esteban moviendo tú tienes la sensación de que vas avanzando pero que sólo ausencia sólo tan movido esta mañana

Voz 1915 06:44 a estos trabajadores van a celebrar una asamblea para estudiar la posibilidad de convocar una huelga o emprender nuevas medidas para forzar a la dirección del centro habilitar más camas y acabar con el colapso del servicio enseguida hablamos con el portavoz de la plataforma de Urgencias y Emergencias de Madrid Guillen del barrio es domingos siete de abril repasamos otras noticias en titulares con Paula Asensio y Laura Briones

Voz 0564 07:05 los vecinos de Chamberí iban a llevar ante el Defensor del Pueblo las molestias que producen los locales de la zona y el botellón que se hace en la vía pública sólo en los dos primeros meses del año la Policía Municipal ha desalojado au sancionado a más de ciento cincuenta locales por incumplir la normativa de ruido o por permitir la entrada de menores dos trabajadores de los supermercados Día siguen sin saber qué ocurrirá con el expediente de regulación empleo ya que que ya está en marcha sólo en la Comunidad de Madrid tiene previsto el despido de ciento ochenta y seis personas aún se mantiene la posibilidad de que el magnate ruso Friedman finalice su opa sobre la empresa más de mil ovejas trashumantes ha marchado hoy por Galapagar y Colmenarejo para reclamar que se cuide las vías pecuarias asociaciones de ganaderos y ecologistas dicen que la Comunidad se desentiende entre otras de la cola de las latas una vía pecuaria cerraba pese a una sentencia judicial conseguida a raíz de la denuncia de camioneros en dos mil doce veinte mil personas han participado esta mañana en las calles del centro de Madrid y en la décimo novena edición de la mano de la Media Maratón los primeros corredores en alcanzar la meta han sido el keniata aquí pero no con un tiempo de una hora Un minuto un minuto y cuarenta y siete segundos y la etíope te someta llano con un tiempo de una hora diez minutos y ocho segundos

Voz 1915 08:09 el titular del deporte Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 8 08:12 buenas tardes Sonia pues acaba de comenzar el Getafe

Voz 1038 08:14 Athletic el partido de las dos de la tarde continúa el cero a cero y el Leganés esta mañana rescató un punto en casa del Alavés gracias a un gol de Silva in extremis en el minuto noventa y tres

Voz 1915 08:23 vamos con la previsión del tiempo para lo que que la de domingo Jordi Carbó o la lluvia polvillo afectar gran parte de la Comunidad de Madrid pero mucho más tarde que las últimas jornadas lo hará una vez llegue la noche a lo largo de la próxima madrugada tendremos algunos momentos de You

Voz 0978 08:36 había nieve en la sierra en cotas cercanas a los mil mil cien metros Icon temperaturas esta tarde que apenas subirán respecto las actuales pasamos ligeramente de los diez grados además con ratos de viento sensación de frío durante toda la tarde y los próximos días como mínimo hasta mediados de semana se repetirá una situación muy parecida más ratos de sol durante las mañanas con frío durante las tardes fresco Ia chubascos con alguna tormenta que puede descargar

Voz 1915 09:02 con intensidad sepan que mañana ocho de abril se abre el plazo para votar por correo en las elecciones generales el plazo se cierra el día veinticuatro Si quieren solicitar el voto por correo tienen que ir a una oficina hasta el día dieciocho de abril así que estos días esas oficinas son un hervidero de gente que por una razón u otra no puede ir a votar a una mesa el mismo día veintiocho hicieron quince

Voz 9 09:23 yo estoy muy frente al dieciséis piezas del Camí entidad portavoces pues mira no lo vimos

Voz 10 09:31 tienen la televisión que dicen que ya se podía iniciar no

Voz 1915 09:34 según fuentes tanto lobby entre creíamos

Voz 10 09:36 la oficina de Correos

Voz 1915 09:38 Illa proseguirán las instrucciones tenía que sobre todo buscar la información es verdad que una vez que sabes cómo se hace es muy fácil yo preferiría votar en mano pero

Voz 9 09:47 pero no puedo pero yo no estoy aquí por eso votaría

Voz 1915 09:56 el treinta y uno de enero de dos mil trece volvió anoche a la Plaza Mayor cuando se proyectaron sobre la fachada de la Casa de la Panadería los papeles de Bárcenas esos papeles que salieron a la luz aquel día durante dos horas las anotaciones del extesorero del Partido Popular en las que aparecieron nombres como el ya famoso m punto Rajoy se reflejaron en este edificio que alberga entre otras cosas el Centro de Turismo de la Plaza Mayor después de horas de incertidumbre sobre la autoría haga de la proyección Podemos ha empezado a publicar vídeos con un contenido parecido Carolina Gómez buenas tardes qué tal buenas tardes pero no ha sido hasta ahora hasta hace sólo unos minutos cuando el Ayuntamiento ha explicado Si esta actuación tenía una autorización definitiva o no no la tenía Carolina

Voz 0393 10:39 el Ayuntamiento asegura que no había una utilización definitiva sino provisional que el permiso se pidió hace dos días pero que no se había firmado en cuanto al contenido fuentes municipales aseguran que la función del consistorio no es entrar a valorar el contenido del mensaje que se vaya a difundir sino el uso del espacio público el candidato del Partido Popular José Luis Martínez Almeida anunciaba aquí en la SER esta mañana a que van a presentar un recurso ante la Junta Electoral

Voz 4 11:01 con nosotros vamos a presentar desde luego un escrito ante la Junta Electoral precisamente para denunciar estos hechos porque a mí hay una cosa que me parece inconcebible no es precisamente que Podemos pueda recurrir al juego sucio que ya sabemos quiénes son pero te viene y lo que piensa concebible Ustec que el Ayuntamiento de Madrid no se entere de lo que está utilizando en la Plaza Mayor de verdad Manuela Carmena pretende hacernos creer que no saben lo que autorizan

Voz 0393 11:23 el candidato del Partido Popular sostiene además que para realizar una acción de este tipo se habría necesitado el permiso de la Comunidad de Madrid porque la Plaza Mayor es un bien de interés cultural desde Ciudadanos Begoña Villacís critica que se utilice el patrimonio para atacar a un rival político y desde el PSOE Ángel Gabilondo pide esperar a que la Junta Electoral aclare si es legal o no

Voz 8 11:42 España no todo vale

Voz 11 11:43 dio una orden atrás que merecen ser respetadas Madrid tiene patrimonio protegido como es el caso de la Plaza Mayor que merece ser respetado

Voz 12 11:52 por lo que es son vídeos que contienen ni más

Voz 1827 11:55 ha habido difundidas en muchos medios

Voz 12 11:57 si la historia es ver si es pertinente hacer en este

Voz 13 12:00 momento en tres a la campaña electoral si se puede hacer qué autorización había sí que yo confío en la Junta Electoral

Voz 0393 12:07 en cuanto a la autoría de esas proyecciones no hay muchas dudas la empresa proyecto esas imágenes reconoció ayer que las había encargado un partido político

Voz 1915 12:16 algunos líderes de Podemos como Irene Montero

Voz 0393 12:18 Juan Carlos Monedero han replicado esas imágenes a través de sus redes sociales ya hay un dato más el diseño del mensaje es calcado a las camisetas con los papeles de Bárcenas que ha exhibido en el Congreso de los Diputados Juanma Del Olmo que es secretario de Comunicación de Podemos y que forma parte además del comité de campaña esas camisetas las diseña además la empresa de su hermano uno nueve

Voz 1915 12:39 gracias Carolina hay sumamos una voz más sobre este asunto la del candidato además madrid a la comunidad y ex diputado de Podemos Íñigo Errejón que reprocha al PP su preocupación por la imagen y no por el contenido

Voz 14 12:49 todo el Partido Popular está a punto de pedirle explicaciones a Manuela Carmena porque llueva o porque no llueva o por todo lo contrario e me sorprende un poco que al Partido Popular le preocupe más la proyección de los papeles de Bárcenas que los papeles Bárcenas bueno yo creo que hay que señalar no hay que mirar al dedo hay que mirar a la luna una eh

Voz 15 13:05 que el Partido Popular su partido que dicen los tribunales tiene un serio problema de corrupción se proyectan los proyectos son las dos de la tarde

Voz 1915 13:14 a trece minutos

Voz 1915 14:59 está plomo lo va a apretar entre los convenios que que gancho esto que acabamos de gravamen me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 23 15:10 a cuenta con ella sí se lo que pasa no

Voz 1915 15:24 los trabajadores del servicio de Urgencias de la paz se van a reunir mañana en asamblea para estudiar la posibilidad de convocar una huelga o emprender nuevas medidas para forzar a la dirección del centro habilitar más camas y acabar con el colapso del servicio llevan tres semanas notificando en el juzgado de guardia la saturación de los pacientes en la urgencia en una primavera ya sin gripe la dirección del centro dice que no hay ningún problema pero lo cierto es que esta reacción ha visitado el hospital esas urgencias ya ha hablado con sus trabajadores que ven cómo cada día el servicio se les escapa de las manos Teresa Rubio el primer agobio

Voz 1933 15:55 el día saber en qué sala te toca trabajar a verte en las

Voz 6 15:58 la III ya supones que esa mañana va a ser generalmente terrible bueno esta mañana y las tarde ya no me quiero imaginar

Voz 1933 16:03 la Sala tres es donde están los pacientes que realmente han llegado al hospital en una situación grave y urgente

Voz 1915 16:08 aceites con Gemma Turia no sé

Voz 6 16:10 cárnica hemorragias cerebrales no se ha y todo tipo de patologías el cráneo le pacientes psiquiátricos que esta urgencia no contempla un apartado para este tipo de pacientes o sea que igual que tienes paciente con infarto en una cama el de al lado tiene un brote psicótico y pacientes oncológicos en el mismo lugar pacientes con mucho dolor con una enfermedad bastante importante están todos juntos metidos

Voz 1933 16:34 en una sala que tiene capacidad para dieciocho pacientes Ike ha llegado a estar ocupada estas últimas semanas por cincuenta

Voz 1315 16:40 a lo que hay que añadir que además ultimamente es les están dando altas precoces y el paciente vuelve a pasar por el servicio de Urgencias tres días más tarde con la misma

Voz 1915 16:48 elogia con la castidad de alta vuelta

Voz 1933 16:51 ahora hasta cinco días han tenido al mismo paciente pasando por las diferentes salas de la urgencia agudos observación pre ingreso pre alta

Voz 1315 16:59 hay pacientes que se mantienen en el servicio de Urgencias pululando por distintas salas durante dos tres cuatro cinco días hasta que se les consigue una derivación que viene siendo pues otro hospital una cama en en las plantas otro o Domicilio muchas de las BP

Voz 1933 17:14 no quieren y más dinero ni trabajar menos ni que les den palmaditas en la espalda sólo quieren que se abran las zonas cerradas del hospital para poder ingresar a sus pacientes Guillén

Voz 1915 17:23 Barrio buenas tardes

Voz 24 17:25 hola buenas tardes portavoz de la plata

Voz 1915 17:27 forma de Urgencias y Emergencias de Madrid se van a reunir mañana en asamblea no para estudiar la posibilidad de convocar una huelga o o emprender nuevas medidas que que elevan a pedir a a la dirección del centro

Voz 24 17:39 pues esta reunión Dashiell de trabajadores de las urgentes concretamente del Hospital La Paz vamos a elaborar una lista de reivindicaciones para solucionar el colapso de las urgencias ves muchos de esos problemas de que venimos denunciando desde hace ya bastante tiempo hizo le falta de de material de personal también de camas hospitalarias pero también vamos a debe recalcar que hay un problema de organización sean más o menos la mitad del problema que tiene este colapso es regla sin dinero simplemente necesitamos unos gestores que no vivan en la desidia y que organicen bien como dentro de los pacientes y cómo salen del servicio de urgencias al hospital

Voz 1915 18:19 porque ya no estamos en época de de gran incidencia de la gripe por ejemplo no tendría porque darse esa situación que nos contaba en mi compañera Teresa Rubio a qué se debe por tanto ese colapso

Voz 24 18:30 pues nosotros les venimos diciendo durante el invierno que la bajada usan no es de renos la gripe y ahora que efectivamente no hay invierno gripe y seguimos colapsados esperamos que esto se entienda mejor entonces estas cuestiones organizativas son por ejemplo que cuando un paciente que tiene que ir de alta esa decisión pues que se tome al principio del día esa persona no se tire horas ocupando una habitación hasta que le dan sus informes que no se pase más horas todavía esperando una ambulancia porque el funcionamiento del servicio de ambulancias es lamentable porque todas las condiciones laborales de los compañeros las ambulancias son atroces pues ahí es un conjunto de problemas que nosotros enmarcamos de mantenimiento que está sufriendo nuestro hospital todas la sanidad pública madrileña para privatizarlos

Voz 1915 19:18 lo lo decía hace un momento no es la primera vez que protestan de hecho hace apenas dos meses que que presentaron cincuenta y tres mil firmas en la Consejería de Sanidad para pedir que se abran todas las camas cerradas en el Hospital La Consejería se ha puesto en contacto con ustedes de alguna manera les han dado alguna explicación se han comprometido a reforzar el servicio de alguna forma

Voz 24 19:38 la Consejería da la callada por no hemos tenido emisiones ha convocado ningún tipo de reunión sobre la problemática de los servicios de urgencias ni del Hospital La Paz del resto de Madrid ir de vez en cuando a base de presión pública mediática de vemos que tomar alguna medida sin consultarla con nosotros es suele consistir en algún tipo de parche o chapuza que no solucionan el problema pero claro como la cuestiones de fondo que es de desmantelamiento de privatización con difícilmente esta dirección de la meter mano a un problema de tanto calado

Voz 1915 20:11 ustedes han llegado a dar parte de de esta situación en los juzgados porque temen que pase algo grave por por esa falta de medios

Voz 24 20:19 claro nuestro lema es que no seremos cómplices de esta situación entonces cuando un servicio de urgencias o de urgencias extrahospitalarias quemó también padece el Summa tiene falta de personal y de medios pues llegado el caso puede llegar a ser más probable que se produzca algún algún incidente algún error cuando todas las condiciones para que eso ocurra son son causas organizativas desde si llega a ocurrir que alguien comete un error humano que cometan un trabajador pero queremos que quede bien claro que las responsabilidades de los gestores por eso les hemos comunicado a los juzgados para que quede constancia registrada de que hay este riesgo

Voz 1915 20:59 bueno pues Guillén del barrio portavoz de la plataforma de Urgencias y Emergencias de Madrid gracias buenas tardes

Voz 24 21:05 gracias a vosotros Buendía

Voz 1915 21:09 los trabajadores de los supermercados Día siguen pendientes de su futuro el pasado diecinueve de febrero se impuso el plan del primer inversor para pilotar la cadena se mantiene abierta por tanto la posibilidad de que el magnate ruso Friedman finalice con éxito su opa sobre esta compañía pero entre tanto la empresa no aclara qué va a pasar con el expediente de regulación de empleo que está ya en marcha y que aquí en Madrid sólo tiene previsto el despido de ciento ochenta y seis personas sólo en la Comunidad de Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 0887 21:35 Junta de accionistas de Rousseau el control total del consejo de administración que debe pilotar los cambios en la empresa pero no ha aclarado qué hará si fracasa la OPA ni qué va a pasar con el ERE que incluye la salida de mil quinientos trabajadores ciento ochenta y seis aquí en Madrid además del cierre de veinte tiendas los sindicatos piden a la compañía que coloque a los afectados Ángeles Rodríguez Comisiones Obreras

Voz 24 21:56 nosotros lo que siempre solicitamos era la retirada de ley en todo caso que se dieran una solución cómo se pone Alcoa de que durante un tiempo a estas personas se les recolocará en otras tiendas donde se reforzara la plantilla a la espera de que se despejan las incertidumbres que pudieran darse empiezan a la viabilidad de la compañía

Voz 0887 22:18 los sindicatos critican la falta de comunicación por parte de la empresa se han enterado de todas las decisiones por los medios de comunicación y le piden una reunión que acabe dicen con las incertidumbres sobre su futuro laboral

Voz 1915 22:30 los vecinos de Chamberí iban a llevar ante el Defensor del Pueblo las continuas molestias que producen los locales de copas y los bares del distrito también el botellón que se hace en la vía pública son en los dos primeros meses del año la Policía Municipal ha desalojado au sancionado más de ciento cincuenta locales por incumplir la normativa de ruido o por permitir la entrada de menores Paul Asensio buenas tardes buenas tardes pues los vecinos echan cansados de ocio nocturno pero también preocupado por el consumo de alcohol de los menores tanto los locales como en plena calle por eso la asociación Chamberí Se defiende ha decidido acudir al Defensor del Pueblo Almudena Díaz presidenta de la asociación

Voz 25 23:02 en las zonas del Faro de Moncloa y las zonas de Ciudad Universitaria están tomadas por niños que dedican pacten un ocio absolutamente nocivo que se roció el alcohol y que luego evidentemente se distribuyen por el distrito y acaba en locales nocturnos donde la policía tiene que intervenir

Voz 1915 23:18 tan sólo en enero y en febrero de este año se desalojaron sancionaron ciento cincuenta y seis locales en Madrid catorce fueron por admitir la entrada a menores cuatro por venderles alcohol y otros seis por no tener el cartel de prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores Pilar Rodríguez presidenta de la Asociación del organillo de Chamberí

Voz 26 23:34 aquí hay locales denunciados hay locales que ser abiertos hay locales

Voz 27 23:40 eh han cerrado un día ideal no poco

Voz 26 23:42 al día siguiente en algunos casos incluso han aparecido con otro nombre que están cerrados y que abren para hacer fiestas con gente joven con menores la gente que gestione las el locales decir decaer sanciones mucho más graves

Voz 1915 23:55 los vecinos piden que las instituciones impongan sanciones más graves que incluso supongan el cierre del local en caso de que incumplan la ley retiró reiteradamente gracias Paula el Paseo de la Castellana Senado esta mañana de ciclistas una carril prestación le han llamado para pedir al Ayuntamiento de Madrid la creación de una red de carriles bici amplia en la capital con carriles seguros y separados del tráfico Carlos Hernández

Voz 8 24:16 cerca de un millar de personas según fuentes de la organización se han manifestado esta mañana para protestar contra el incumplimiento de los planes de construcción de la red ciclista municipal en lo que han llamado la gran carril estación una marcha sobre ruedas compuesta por ciclistas Josue Barrios de todo tipo de vehículos de movilidad personal que ha partido de Cibeles rumbo a Plaza Castilla con dos reivindicaciones principales la creación de un carril bici a lo largo del Paseo de la Castellana y la ampliación del número de kilómetros de carril transitables conforme a los mínimos establecidos en los Planes director de dos mil ocho y dos mil diecisiete Miguel Andrés es representante de pedal libre amor reivindicando

Voz 28 24:47 yo un eje ciclista en todo el eje de la Castellana en esta infraestructura catapulta un posterior desarrollo Ciclista de la ciudad a partir de las redes de las necesarias redes ciclistas no que tiene tienen las ciudades que apuestan decididamente por la bicicleta

Voz 8 25:02 tras la lectura de un manifiesto en Plaza Castilla La marcha ha regresado a Cibeles donde la música ha puesto el punto y final a esta estación por la movilidad sostenible en Madrid

Voz 9 25:12 la sierra gana

Voz 1915 25:14 pero se han marchado junto a sus ovejas por Galapagar y Colmenarejo para reclamar un cuidado adecuado de las vías pecuarias estos caminos destinados al pastoreo están completamente abandonado según las diferentes asociaciones de ganaderos y ecologistas Raquel Fernández

Voz 0522 25:29 ellas han sido las protagonistas de la marcha para reivindicar las vías pecuarias Se trata

Voz 1315 25:34 de más de mil doscientas ovejas merinas trashumantes que han encabezado el paseo protagonizado por ganaderos y centenares de personas hasta la de esa vieja de Galapagar

Voz 30 25:45 acompañado por el doce empiezo con la recrear

Voz 1315 25:48 que de un paso de Semana Santa de ovejas hecho con lana celebran una fiesta para concienciar del riesgo que dicen existe sobre las vías pecuarias madrileñas como consecuencia del abandono y la dejadez de la Administración autonómica es que hace apenas unos años aseguran que la red de caminos públicos se extendía por cuatro mil doscientos kilómetros de la región y hoy apenas llega a los dos mil seiscientos Ricardo rockero es presidente de la Sociedad Minera una de las organizadoras de la marcha

Voz 31 26:16 es decir ha habido una reducción de mil seiscientos kilómetros de vías pecuarias en una sola comunidad por comunidad madrileña esto significa una pérdida muy importante de patrimonio público porque esas vías pecuarias han desaparecido literalmente motivos pues son varios uno de ellos importante es quejarme utilizado para generar infraestructuras e ferrocarril la de edad de espera y en algunos casos incluso desarrollos urbanísticos donde no ha respetado la observación de la Piedad pecuarias como dice la ley

Voz 1315 26:48 durante la marcha se han dirigido también hacia la colada de las latas en Galapagar que citan como ejemplo de la situación de las vías pecuarias aseguran que lleva años cerrada y cortada pese a que hay una sentencia que ordenaba su apertura

hora catorce los Gonzalo

Voz 1915 27:06 Conejo hola de nuevo hola de nuevo sonido pues tenemos

Voz 1038 27:08 mismo fútbol en directo en la lucha por la cuarta plaza desde el Coliseum Alfonso Pérez Getafe Athletic Club Paco Hernández buenas tardes

Voz 32 27:15 qué tal buenas tardes estamos en el minuto veintiocho de la primera parte de momento sin ocasiones claras a ninguno de los dos equipos Getafe y Athletic están empatando a cero en este partido al Getafe no le valdría para asegurarse terminar en la cuarta plaza la jornada tendría que esperar un pinchazo del Sevilla luego a las cuatro y cuarto

Voz 1038 27:30 muchas gracias Paco y esta mañana ya finalizado un partido Leganés ha empatado a uno con el Alavés gracias a un gol en el noventa y tres de Jonathan Silva y ayer ganó dos y perdió dos cero el Atlético de Madrid con el Barcelona y los que se ganaron fueron el Madrid dos uno al Eibar el Rayo

Voz 33 27:44 al Valencia dos a cero

Voz 1915 27:46 el Ateneo de Madrid acaba de recibir un regalo de valor incalculable el hijo del dramaturgo y pintor Buero Vallejo ha donado cerca de tres mil volúmenes de poesía de su padre que tuvo una estrechísima relación con esta entidad Raquel García por la mañana en las

Voz 0011 27:59 biblioteca por la tarde en las tertulias de la galería de retratos de hecho cuentan que fue allí en sus pupitres han describió Historia de una escalera aquel retrato de la España de finales de los cuarenta que fue premiado con el Lope de Vega socio desde el año mil novecientos cuarenta y ocho por entonces con la profesión de pintor la relación tuvo Vallejo mantuvo con el Ateneo duró décadas ahora su familia y como agradecimiento ha donado a la institución su colección personal de poesía casi tres mil ejemplares muchos de ellos dedicados y casi todos leídos como nos contaba su hijo Carlos Boyero

Voz 34 28:29 destacan los libros dedicados a Miguel Hernández que probablemente pues aparte de varias ediciones de sus obras e tienen muchos libros también sobre el poeta y además son libros que llevaban incluido recortes de prensa todo tipo de documentación anexa que el iba encontrando les iba metiendo en los libros de de Miguel Hernández

Voz 0011 28:52 bueno Vallejo fue socio del Ateneo hasta que falleció hace ya casi veinte años

Voz 36 28:59 gracias Raquel y nos vamos con la música de Luisa Sobral Marín este Riga

Voz 1915 29:12 la cantante y compositora portuguesa ha estado esta mañana en A Vivir Madrid llegamos a las dos y media con once grados en el centro de Madrid sigue Hora catorce con Roberto Torija adiós

Voz 37 29:25 cuánto Cruise eh que juega ellos Swayze

Voz 38 29:40 el uso

Voz 37 29:44 que situadas

Voz 0522 30:02 dos inhibió la uno

Voz 1827 30:03 en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes con dos nuevos crímenes este domingo nos deja un balance dramático en la lucha contra la violencia machista más del doble de asesinadas que en dos mil dieciocho a estas alturas del año y eso que la estadística sólo cuenta a las víctimas asesinadas por sus parejas o exparejas enseguida nos vamos a la Comunidad Valenciana porque los dos casos de las últimas horas se han registrado allí en Castellón la Guardia Civil ha detenido a un chico por el supuesto asesinato de su novia de apenas veinte años ella llevaba casi dos meses desaparecida en la provincia de Alicante se investiga también la muerte de otra joven que según las primeras investigaciones también fue agredida sexualmente el domingo siete de abril y hoy hemos sabido que hay un barco de una ONG alemana con sesenta y cuatro inmigrantes a bordo que lleva cinco días esperando en el Mediterráneo a que alguien les dé

Voz 1510 31:11 puerto seguro Almudena López sino buenas tardes buenas tardes Italia sólo permitió que desembarcarán allí con sus madres los dos niños de uno y seis años que viajaban a bordo no quisieron separarse del resto de su familia ahora esperan que mal tales de puerto seguro pero todavía no tienen respuesta el interés de la precampaña este domingo más que en los escenarios de los mítines está en la Junta Electoral por un vídeo que durante dos horas se proyectó anoche en la Plaza Mayor de Madrid en él se podían ver los papeles de Bárcenas acompañados de la frase que no vuelvan y una foto de Sánchez con Ribera bajo la leyenda pero no te conformes Podemos da a entender en Twitter que su partido está detrás de la campaña del PP Madrid

Voz 1827 31:46 año piden explicaciones al Ayuntamiento de Madrid

Voz 4 31:48 cuando concede autorización en la Plaza Mayor no preguntan para que no preguntan qué es lo que se pretende a mí sencillamente parece inconcebible por parte del Ayuntamiento es decir es cómplice por acción o por omisión como lo queramos ver pero el Ayuntamiento tiene una responsabilidad aclaran estas

Voz 1827 32:04 el Ayuntamiento de Madrid acaba de negar que ellos dieran autorización para proyectar estas imágenes enseguida se lo contamos y les contamos también que mañana empiezan Murguía el mayor juicio contra la piratería informática

Voz 1510 32:14 España en los responsables de series yonquis una web que permitía ver ilegalmente series y películas enfrentan a cuatro años de cárcel y a pagar una indemnización de quinientos millones de euros son Rubén canales es abogado especialista en propiedad intelectual

Voz 39 32:26 sacan beneficios de la publicidad en las páginas web estupendos va ni pienso en los pubs que te aparecen cuando piensas en en el nazi para ir al serbio de descarga IDAE generan los beneficios de ese determina la existencia de ánimo de lucro el código penal exige que exista un ánimo de lucro del infractor para que la conducta se puede ser considerada un veredicto

Voz 1827 32:45 hoy se cumplen veinticinco años del inicio del genocidio contra la etnia tutsi en Ruanda ochocientas mil personas fueron asesinadas a enseguida vamos a escuchar el testimonio de un superviviente que aquel terrible mil novecientos noventa y cuatro tenía apenas un año se llama Xavi fue adoptado hoy vive en París

Voz 13 33:00 bueno llegaran al pueblo nosotros encima al Ayuntamiento y empezar a tirar bombas pistolas y con esto mi tía de doce años hija un agujero me escoge fue corriendo tuvimos que ir hay convenios no no corriendo son días de andar no firmó estar Burundi

Voz 1510 33:18 Israel aprueba la construcción de tres mil quinientas

Voz 1827 33:20 viviendas en asentamientos de Cisjordania anuncio

Voz 1510 33:22 lo dos días de las elecciones en las que Netanyahu por primera vez desde dos mil nueve no las tiene todas consigo

Voz 1827 33:28 dos Unidos Donald Trump asegura que su función es proteger a Israel

Voz 1510 33:30 del que por eso reconoce la soberanía israelí sobre los Altos del Golán territorio que Naciones Unidas considera territorio ocupado la ONCE enseña a personas ciegas a utilizar aplicaciones accesibles a través del móvil pueden orientarse en una ciudad o hacer tareas domésticas Lluis Palomares de la ONCE es ciego de nacimiento

Voz 33 33:51 lo importante es que las aplicaciones tienen que cumplir con las normas de accesibilidad nunca de momento no hay nada que sustituya al bastón

Voz 1827 34:19 el espectáculo de Hans Zimmer el compositor de bandas sonoras como pirata del Caribe pero también el Rey León o Gladiator llega esta noche a Madrid después de su paso este fin de semana por Barcelona con todo vendido volver a España a finales de año son algunas de sus canciones más reconocidas e interpretadas por una orquesta sinfónica y en los deportes tenemos fútbol en directo en la pelea

Voz 0522 34:55 la cuarta plaza Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes Roberto

Voz 1038 34:58 desde el Coliseo Alfonso Pérez Getafe Athletic Club cómo han de ese partido Paco Hernández

Voz 32 35:03 pues estamos en el minuto treinta y cinco de partido de momento sin goles Getafe cero Athletic cero acabo de tener Iñigo Córdoba la ocasión más clara para el conjunto visitante se mantiene el partido sin goles en el Coliseum

Voz 1038 35:14 gracias Paco hoy esta mañana ya finalizado Un partido Alavés y Leganés han empatado a uno los goles los anotaron Care Calleri de penalti en el dieciocho Jonathan Silva en el noventa y tres para esta tarde quedan el Valladolid que recibe al Sevilla a las cuatro y cuarto doble sesión a las seis y media con el Celta Real Sociedad Levante Huesca y a las nueve menos cuarto Betis Villarreal en Segunda un partido ya finalizado esta mañana el Alcorcón a perdió cero uno contra el Albacete y en la Liga Endesa dos partidos ya casi finalizados uno el Manresa ochenta y siete Iberostar Tenerife ochenta y dos quedan unos segundos ha acabado ya el UCAM Murcia setenta y cinco Baskonia ochenta y seis

Voz 5 35:48 sí

Voz 1827 36:20 el XXXVI una hay treinta y seis en Canarias Iván Moyá hasta Castellón y Alicante porque terminamos la semana de la peor forma posible con el asesinato machista de dos chicas muy jóvenes la Guardia Civil ha detenido en la provincia de Castellón al novio de una chica de apenas veinte años que llevaba desaparecida desde el mes de febrero cuyo cuerpo sin vida han encontrado esta madrugada Emma sabemos Radio Castellón María Molina

Voz 1509 36:41 el cadáver de la chica vecina de Vinaròs desaparecida en febrero ha sido hallado esta madrugada con signos de violencia en la provincia de Tarragona según han explicado a la Cadena Ser fuentes de la investigación los agentes encontraron el cuerpo después de la confesión de su novio que permanece detenido desde ayer tarde junto a otros dos hombres que podrían haberle ayudado a trasladar el cadáver ver desde la casa que la pareja compartía en Vinaròs estas mismas fuentes han explicado que a lo largo de la mañana al joven de veintidós años pareja de la joven asesinada reconstruye los hechos junto a la Guardia Civil en la vivienda de ambos donde presuntamente se cometió el crimen la joven de veinte años de origen moldavo desapareció el dieciséis de febrero justo un día antes la pareja mantuvo una fuerte discusión en una discoteca de Vinaròs no se descartan más detenciones en el Transcat

Voz 1915 37:28 curso de la investigación que permanece bajo

Voz 1509 37:31 secreto de sumario del municipio alicantino de

Voz 1827 37:33 Torrevieja se investiga también la muerte violenta de otra joven su cadáver lo han encontrado desnudo de cintura para abajo en una zona de discotecas hice cree Radio Alicante Daniel Rodríguez que fue también víctima de una agresión sexual

Voz 0744 37:44 conmoción en la localidad alicantina de Torrevieja después de conocer esta mañana la muerte de una joven a la que han hallado semidesnuda en las escaleras de un edificio situado en las afueras cercano a una zona de discotecas parece ser que ha sido un vecino el que esta mañana ha hallado el cuerpo las escaleras de inmediato a llamada a la Policía Local de Torrevieja que a su vez avisado a la Guardia Civil que se ha hecho caso lo de la investigación del caso que ha quedado bajo secreto de sumario el alcalde de Torrevieja José Manuel Dolón ha confirmado a Radio Alicante que esta tarde noche podrán conocer más datos sobre la fallecida además han convocado para mañana lunes a las once Un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento para mostrar su enérgica condena y rechazo a este nuevo presunto caso de violencia machista

Voz 42 38:25 Nos hemos puesto en contacto el equipo de gobierno hemos confirmado los hechos si hemos convocado a todos si un minuto de silencio en las puertas del Ayuntamiento para mostrar comenzó con el caso es un hecho muy triste y muy desagradable vamos a ver si la víctima residía en su familia en Torrevieja vamos a conocer esos datos para ponernos en contacto y en función también de decretar algún día de luto o veremos si tomamos alguna iniciativa en esa dirección

Voz 1915 38:57 el duelo de dolor de repulsa

Voz 0744 38:59 duración continúa abierta a la espera de conocer más datos sobre este presunto caso de violencia Machín

Voz 1827 39:04 está a la espera de confirmación dos nuevos crímenes machistas uno en el seno de la pareja el otro no pero dos nuevos crímenes machistas en definitiva Mariola aludido qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto decíamos en la portada en lo que llevamos de año ha habido un repunte alarmante de crímenes de este tipo

Voz 1915 39:19 pues sí en estos poco más de tres meses se contabilizan más del doble de asesinatos machistas que en el mismo periodo de dos mil dieciocho el año pasado era siete a estas alturas ahora son dieciséis cuando se confirme oficialmente el de Vinaròs un aumento exponencial muy preocupante y que tendría que obligar a las autoridades a tomar medidas ante esta situación de alerta otro dato alarmante es que sólo una de las quince dieciséis víctimas mortales había denunciado ante la policía o el juzgado trece eran todavía pareja de ellas diez convivían con su verdugo casi la mitad el cuarenta y tres por ciento tenían entre veintiuno y cuarenta años desde que hay estadísticas oficiales Roberto en dos mil tres Desde dos mil tres el número de asesinatos de mujeres eleva a novecientos noventa hacíamos antes la distinción María

Voz 1827 40:05 hola Un crimen en el seno de la pareja el otro no porque es que estos últimos casos no se cuentan estadísticamente como asesinatos machistas había un compromiso para hacerlo no en qué ha quedado

Voz 1915 40:16 sí bueno nos acaban de confirmar fuentes de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género que se está trabajando en ello pero que todavía no hay un plazo para la publicación de estos datos será una cuestión que va a quedar pendiente para el nuevo Gobierno que salga de las urnas el veintiocho de abril la delegada del Gobierno Pilar Llop envió el pasado mes de octubre una circular a todas las unidades que dependen de ella para que incorporaran todos los casos de asesinatos fuera la pareja o ex pareja algo que las ONG volvieron a reivindicar tras el caso de larva luego en diciembre pero nos dicen que todavía que se ha tenido que riqueza atrasar porque todavía están sin cerrar el tratamiento y los criterios estadísticos el convenio de Estambul primero ratificado por España en dos mil catorce después el pacto de Estado aprobado en dos mil diecisiete obligan a ampliar la recogida de información a otras formas de violencia machista a la violencia sufrida por la mujer por el hecho de serlo datos sobre violaciones acoso sexual trata mutilación genital o matrimonios forzosos que ahora mismo no se incluyen porque la Ley Integral contra la Violencia de Género limita la estadística al ámbito de la pareja exparejas

Voz 1827 41:21 Mariola herido gracias buenas tardes de hasta luego

Voz 1827 41:51 más allá de los actos de precampaña la agenda política de este domingo gira en torno a la Junta Electoral Central para empezar este organismo obliga ciudadanos a retirar una lona contra Pedro Sánchez que había colgado en un edificio de Madrid ya Elio también en la capital por la proyección anoche durante dos horas de unas imágenes en la plaza Mayor de los papeles de Bárcenas con las siglas entre otras de M punto Rajoy salía también en esas imágenes una fotografía de Pedro Sánchez con Albert Rivera acompañada de la leyenda pero no te con Fornés Radio Madrid Carolina Gómez qué tal buenas tardes

Voz 1915 42:23 qué tal buenas tardes Roberto en el PP madrileño también

Voz 1827 42:26 algunos piden explicaciones al Ayuntamiento el Ayuntamiento dice que ellos no han autorizado nada la pregunta obvia pero la pregunta es quién está detrás de esta campaña

Voz 0393 42:34 bueno pues no hay duda de que detrás de esas proyecciones está Podemos ya han lanzado toda una campaña también a través de las redes sociales con los mismos mensajes que se proyectaron ayer en la Plaza Mayor que no vuelvan que no vuelvan las mentiras el candidato del Partido Popular en el Ayuntamiento José Luis Martínez Almeida anunciaba esta mañana aquí en la SER un recurso ante la Junta Electoral el candidato de Madrid en la Comunidad Íñigo Errejón pedía que no se responsabilice a Manuela Carmena de esto

Voz 4 42:57 concebible que el Ayuntamiento de Madrid no se entere de lo que está utilizando en la Plaza Mayor de verdad Manuela Carmena pretende hacernos creer que no

Voz 24 43:05 no saben lo que autorizan el Partido Popular está a punto de

Voz 14 43:07 pedirle explicaciones a Manuela Carmena porque llueva o porque no llueva o por todo lo contrario me sorprende un poco que al Partido Popular le preocupe más la proyección de los papeles de Bárcenas que los papeles de Bárcenas

Voz 0393 43:18 el Ayuntamiento de Madrid dice acaba de asegurar que no existía una autorización definitiva que se había concedido solamente una autorización preliminar pero que el concejal del distrito Centro que es el encargado de dar la autorización final no la había afirmado también aseguran que su deber no es entrar a valorar el contenido de los mensajes que se difunden sino simplemente regular el uso del espacio público

Voz 1827 43:38 gracias Carolina buenas tardes hasta luego en el domingo nos deja también un lema el de Ciudadanos

Voz 44 43:43 K ciudadano Ciudadanos os digo una cosa eh este lema Nos lo eh

Voz 8 43:51 esa quitar de la cabeza

Voz 44 43:53 vais a estar en casa en la ducha con el vamos ciudad

Voz 1827 43:58 bueno este lema que según Rivera vamos a ir cantando hasta en la ducha vamos ciudadanos va acompañado de la imagen del propio Rivera enfundado en su traje y caminando con un fondo de tonos rojos y amarillos ya veremos también como nos explica el Partido Popular de dónde va a salir el dinero para pagar la sanidad pública para abrir los colegios para pagar el sueldo de los funcionarios

Voz 0522 44:19 por qué en cuanto llegue al Gobierno Voy a suprimir el impuesto de patrimonio el de actos jurídicos documentados y el de donaciones

Voz 45 44:26 y el de Sucesiones Impuesto sobrevenidos

Voz 1827 44:31 a volver la libertad a las familias por cierto que en pleno debate sobre la eutanasia Casado recupera la fe en la ley de dependencia

Voz 0522 44:38 mi compromiso es nítido cuando yo sea presidente de España en treinta días tendrán que resolverse los casos de petición de una prestación por dependencia treinta

Voz 45 44:51 días ya el enfermo o el dependiente tiene que tener su prestación Os su servicio garantizado este éxito

Voz 1827 44:59 anuncio de Pablo Casado aunque el Partido Popular dejó prácticamente sin financiación la Ley de Dependencia cuando estuvo en el Gobierno cuatro mil millones de euros menos y además dejó también a las cuidadoras sin derecho a cotizar a la Seguridad Social en fin desde el partido socialista Pedro Sánchez insiste en que defenderán el autogobierno en Cataluña y que el problema en aquella comunidad no es la independencia sino la convivencia siempre

Voz 46 45:23 respecto al independentismo quiero ser igual de claro no es no si hay un Gobierno socialista no habrá independencia en Catalunya

Voz 47 45:30 no habrá referéndum por la independencia no se va a quebrar la Constitución

Voz 0522 45:34 el española acata pues desde Cataluña las declaración

Voz 1827 45:36 es hoy en La Vanguardia de Marta Pascal ex coordinadora del P de Cat que abandonó el partido por sus discrepancias con Carles Puigdemont acusa en esta entrevista al presidente de Junts per Cataluña Puigdemont de haber bloqueado los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez iré a haber forzado así el adelanto electoral Radio Barcelona Sergio

Voz 48 45:53 Caballero no se muerde la lengua Marta Pascal en esta entrevista que publica hoy La Vanguardia la ex dirigente del P de Cat carga contra el presidente de Cataluña Carles Puigdemont a quién reprocha haber bloqueado los presupuestos de Pedro Sánchez y el consecuente adelanto electoral Pascal que salió del partido por sus diferencias con Puigdemont sentencia que Cataluña no se puede dirigir desde Waterloo otro dardo envenenado lamenta también el autogobierno perdido por culpa de ciento cincuenta y cinco que se haya ido al traste la alianza con el PNV para las europeas y se postula para encabezar una nueva propuesta política sin descartar la presencia en ella del ex president Artur Mas de cara a unas futuras elecciones al pan