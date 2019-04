Hora 14 Fin de Semana (13/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 3 00:06 sí

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes y nos escuchan desde el coche es muy posible que estén parados lo que lleven un rato ya sin pasar de segunda porque llevamos un sábado muy complicado en las carreteras así que lo primeros irnos hasta la Dirección General de Tráfico situación a esta hora DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 4 00:36 buenas tardes a esta hora todavía encontramos retenciones de salida de Madrid por la A uno en El Molar y por la A tres en Rivas densidad circulatoria también en la provincia de Toledo en la A cinco a su paso porque

Voz 0825 00:47 es mondo y Maqueda dirección Badajoz

Voz 4 00:50 nada en la A44 hacia Motril y poco a poco se va con gestionando el acceso a Valencia por la A tres a la altura de Ribarroja del Turia

Voz 1827 00:58 gracias Nerea la DGT por cierto ha denunciado en esta última semana veinticinco mil conductores por exceso de velocidad Tráfico ha reforzado estos días los controles principalmente en las carreteras convencionales las que tienen un único carril por sentido en la provincia de Barcelona los Mossos d'Esquadra han arrestado en las últimas horas a un hombre que multiplicaba por cuatro la tasa de alcoholemia y que llevaba en el coche a tres menores de edad Radio Barcelona han apuntó

Voz 0196 01:22 este conductor un francés de treinta y nueve años paró para poner gasolina los trabajadores se dieron cuenta de que iba muy bebido Iker el interior del coche iban cuatro personas más una mujer y tres menores de edad

Voz 0159 01:33 daron a los Mossos d'Esquadra sobre la situación

Voz 0196 01:35 la patrulla paró el vehículo cuando estaba circulando por la de veintitrés a la altura de Molins de Rei en dirección Barcelona la prueba de alcoholemia confirmó su estado de embriaguez dio una tasa de uno cero cinco cuatro veces más que el límite máximo permitido por la ley lo detuvieron por un delito contra la seguridad del tráfico y trasladaron a su mujer y a los tres niños hasta un hotel

Voz 1827 01:56 esto en las carreteras en el aeropuerto madrileño de Barajas hoy se repiten las colas en los controles de acceso hay más viajeros es cierto pero es que hoy Se repite la segunda jornada de huelga del personal de seguridad allí en el aeropuerto está Irene Dorta adelante

Voz 5 02:11 pues hasta ahora vemos bastante gente esperando el de acceso al control de seguridad pero la espera de entre veinte y cuarenta minutos es relativamente normal para un día en el que muchos viajeros inician las vacaciones los trabajadores deben cumplir unos servicios mínimos del noventa por ciento y por eso la cola circula con normalidad en los dicen que por ahora seguirán en huelga indefinida para pedir una mejora en sus contratos

Voz 1827 02:41 al margen del inicio de las vacaciones para millones de personas el país entra de lleno en la campaña electoral de campaña que hoy ha despertado con la carta en la vanguardia de los presos independentistas que son candidatos a las generales por Junts per Cataluña en ella se muestran dispuestos a garantizar en La Moncloa un gobierno estable gobiernos socialistas entiende siempre que no renuncie este al referéndum como una posible posible que no obligatoria solución desde Canarias acaba de responder el presidente Pedro Sánchez

Voz 1722 03:08 el problema en Cataluña no es un problema de independencia que el problema en España es un problema de convivencia y un problema de convivencia no se no se resuelve con confrontación que es precisamente lo que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos y también el Bloque Independentista un problema de convivencia se responde con diálogo ya luego dentro del Estatuto de Autonomía diálogo dentro de la Constitución

Voz 1827 03:29 es lo que quiere el Partido Socialista este inicio de campaña nos deja imágenes vergonzosas en un país en el que la discrepancia ideológica se pueda expresar de forma democrática y no a través de insultos y zarandeos a quienes no piensan como nosotros esto es lo que ha pasado en San Sebastián donde se ha increpado a simpatizantes de Vox que había organizado un acto que ha pasado exactamente en espera Echavarri

Voz 6 03:49 sí pues efectivamente simpatizantes de Vox han sido zarandeados e increpados por algunas de las personas que se concentraban a las puertas del Kursaal simpatizantes de la izquierda abertzale que esperaban a que finalizase un acto de Santiago Abascal aquí en San Sebastián mientras gritaban Fuera fascistas en un primer momento los asistentes al mitin han esperado dentro del Kursaal pues a que se disolverse esta concentración ha habido un momento dado en el que han empezado a salir y ha sido en este instante cuando los simpatizantes de la izquierda abertzale se ha abalanzado sobre ellos se ha registrado también algún momento de tensión con la Ertzaintza

Voz 1827 04:35 que no han llegado más gracias Inés esto en Euskadi pero también en Sevilla han tratado de boicotear un acto de Albert Rivera vamos ya con los titulares del deporte Gonzalo Cortizo buenas tardes buenas tardes

Voz 7 04:46 vamos en directo acaba de comenzar la segunda mitad ganó al Espanyol uno cero al Alavés gracias al gol de Adrià Pedrosa además tres partidos más el Betis unido al Sevilla en su estadio a las cuatro y cuarto los de Valverde visitan El Alcoraz con muchas bajas dos horas más tarde el Atlético recibe al Celta

Voz 1827 05:00 hora catorce y cinco minutos

Voz 3 05:05 hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:23 qué tal muy buenas tardes el acuerdo no ha sido fácil han costado lo suyo pero al final al límite cerca de medianoche lo conseguían Unidas Podemos Izquierda Unida en Madrid en pie será la marca con la que Podemos e Izquierda Unida concurran en una candidatura conjunta a la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas acuerdo que hace apenas unos minutos aun así las que ocuparán el primer y segundo puesto en esa lista Isabel Serra Podemos Sol Sánchez Izquierda Unida

Voz 9 05:51 yo creo que es un día de celebración porque hemos conseguido llegar a un acuerdo para una candidatura a la Comunidad de Madrid el próximo veintiséis de mayo ponemos por delante lo colectivo hoy somos más fuertes estamos mucho más cerca de echar al Partido Popular del Gobierno de la Comunidad de Madrid el próximo veintiséis de mayo

Voz 0825 06:26 ya está una tranquilidad en el aeropuerto de Barajas en la segunda jornada de huelga de los trabajadores de los controles de seguridad los pasajeros previsores se van con tiempo para evitar problemas

Voz 12 06:38 viajó a Lyon por un curso de la Universidad antojo el vuelo a las cuatro Inma tocada salir de casa a las diez de la mañana cuando tendría que estar

Voz 13 06:48 casi cuatro horas en el aeropuerto viajamos a Frankfurt presupone ya con el bebé pero como no lo sabe si hay que ir a la Terminal cuatro satélites nuestro caso pues tres horas mínimo por eso hemos venido cuatro horas antes del del vuelo por si acaso tenía Open

Voz 1840 06:59 a llegar aquí a las dos y media llamó Venio a la una una hora y media antes porque ayer vimos que la cola duraba durante una hora pocos así entonces

Voz 0825 07:08 cuando iremos en este Hora catorce de nuevo hasta Barajas donde por cierto les vamos a enseñar cómo trabajan los despachos de abogados para captar clientes allí en el mismo aeropuerto que reclamen en este caso indemnizaciones si su vuelo ha salido ha despegado o aterrizado con retraso

Voz 14 07:25 muchas veces tienes muy claro si te corresponde entonces preguntas habló de una compañía dice no es que si el bueno se retrasa seis horas de corresponde no sé cuánto por no sé que si el vuelos resulta que no entonces nacional nadie dice lo mismo

Voz 15 07:37 yo pienso que al final eres conformista ahí no sé todo como quiénes llegan ha llegado pues a tirar

Voz 16 07:43 tardan muchísimo no te contestan y al final un poco por pereza no pero es verdad que sí reclama te lo dan a mí y de hecho me lo dieron pero conozco gente que viajó conmigo y no lo ha recuperado por el por el hecho de no moverse hay otras noticias que repasamos usted en titulares lo hacemos con Paul Asensio y Laura Briones

Voz 0808 08:00 María Paz García Vera ya la nueva delegada del Gobierno en malo ni del Boletín Oficial del Estado publica hoy su nombramiento el antecesor José Manuel Rodríguez Uribes ha dejado el cargo para incorporarse en el equipo de Ángel Gabilondo como número tres del PSOE a la Comunidad de Madrid desmanteladas tres plantaciones interiores de marihuana en Móstoles y Toledo la Guardia Civil ha detenido a siete personas por delitos de tráfico de drogas cultivo de estupefacientes defraudación de fluido eléctrico con hijos ocupación de vivienda los agentes se incautaron más de tres tres mil trescientas plantas de esta droga el sindicato de maquinistas de metro ha convocado nuevos paros parciales serán de tres y media a cuatro y media de la tarde las líneas impares el sindicato dice que Metro nos ha manifestado para tratar de entender el porqué de Chopard hoy ha insistido en que su prioridad es conseguir un metro sin amianto da Casa de América abre sus puertas a dos fotografías del madrileño José Manuel Ballester con la muestra fotográfica fervor de Brasil hasta el veinticinco de mayo y con entrada libre hasta completar aforo la sede madrileña acercará a los visitantes la mirada del artista Salvador de Bahía Sao Paulo Río de Hortega de Janeiro Brasilia

Voz 0825 08:58 el deporte Gonzalo Conejo cuéntanos buenas tardes

Voz 7 09:01 estas de Isabel el Atlético de Madrid recibe esta tarde a las seis y media al Celta en el Metropolitano con muchísimas bajas sólo catorce jugadores de la primera plantilla están disponibles para el partido del metropolitano

Voz 4 09:18 buenas tardes a esta hora poco a pocos antes congestionado las carreteras madrileñas tan sólo encontramos complicaciones de salida de la capital por la A tres en Rivas y por la A5 ya en la provincia de Toledo a la altura de Maqueda así que desde la Dirección General de Tráfico les seguimos pidiendo mucha precaución al volante

Voz 0825 09:35 sábado inicio de vacaciones para muchos uno se van pero otros bien

Voz 10 09:48 no hemos visto mucho a la Puerta del Sol

Voz 1840 09:51 sobre todo estoy Malasaña bingo a ver la Puerta del Sol el Museo del Prado el palacio Ryad y esperando

Voz 0825 09:58 el Prado destino para muchos de los que vienen estos días aquí a Madrid y aunque es el museo más presente para los españoles es el primero que recuerda nueve de cada diez cuando se les pregunta por un museo cerca del cuarenta por ciento no lo ha visitado nunca sólo tres de cada diez lo han hecho en los últimos tres años son datos de la propia pinacoteca

Voz 17 10:18 la lengua el Prado varias veces al año es que poco hizo un cálculo creo que llevo más de cien horas dentro de del Prado yo animaría a todos los madrileños porque es que lo que haremos en casa demasiado abultado treinta y siete por ciento que no hayan venido nunca a un sitio mítico Soy

Voz 1827 10:35 ha reconocido mundialmente y lo tengamos aquí que no podemos aprovechar

Voz 0825 10:38 aquí tenemos la persona que nunca había estado bajará un poco la estadística espero que la gente se anime un poco más porque seguro que si hoy Carlos Hernández buenas tardes cómo has comprobado seguro que han sido muchos los que han elegido este destino el Prado este lugar como un punto de partida en ese primer día de vacaciones buenas tardes

Voz 0808 10:58 hola muy buenas tardes Isabel pues si primer fin de semana de descanso para muchos madrileños y madrileñas que han decidido acercarse hasta este mes

Voz 1 11:05 el Prado disfrutar de la considerada mejor pinacoteca del mundo

Voz 0808 11:09 en estas primeras horas de Semana Santa a esta hora comienza ya a disolverse la larga fila de visitantes que desde primera hora de la mañana ha rodeado la fachada principal del museo una cola compuesta por entorno a un centenar de personas que no han tenido que esperar más de quince veinte minutos para poder acceder al interior del museo

Voz 17 11:25 yo vengo al Prado varios años es que poco hizo un cálculo creo que llevo más de cien horas dentro de del Prado

Voz 18 11:33 bien muy bien en la primera vez que vengo estoy contentísima

Voz 0808 11:35 no pensaba venido aquí pero mira me han traído unas amigas y allí en perfecto un día perfectamente antes muchos jóvenes la mayoría de ellos estudiantes que aprovechan su condición de universitarios para poder acceder gratis al museo creo y por supuesto muchísimos extranjeros procedentes de todas partes del mundo algunos de ellos según me contaban de viaje Madrid expresamente para conocer el Prado entre los nombres más escuchados en esta cola por supuesto los de los Velázquez Goya El Bosco aunque también el de el italiano Alberto Giacometti cuya obra se expone en una muestra temporal desde hace unas semanas aquí en el Prado que podrá disfrutarse hasta el próximo mes de noviembre

Voz 0825 12:09 gracias Carlos luce el sol suben las temperaturas las máximas llegarán hoy a los veinticinco grados aquí en la Comunidad de momento a esta hora el termómetro marca diez y nueve en el centro

Voz 19 12:24 gire a la derecha y llegará a su destino por ahí no de Madrid central que sí que para eso soy GPS actualizado irse más que tú

Voz 0825 14:34 está plomo lo va a apretar en las que gancho esto que acabamos de gravamen me me barrunta Joe mil millones de descarga Allen

Voz 27 14:44 ah

Voz 0825 14:58 dos y quince minutos de la tarde vamos ya con todo comenzando por lo más inmediato porque hace unos minutos Podemos Izquierda Unida han presentado el acuerdo por el que concurrirán juntos a las autonómicas aquí en Madrid un acuerdo cerrado prácticamente no Timo minuto con nocturnidad y lo decimos así porque el plazo concluía la pasada medianoche apuraron hasta el último momento Podemos Izquierda Unida se presentarán por lo tanto en la comunidad con una candidatura de confluencia en las elecciones autonómicas del veintiséis de mayo lo harán como Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en pie Paula

Voz 0808 15:30 Isabel Serra de unidad Podemos y cabeza de lista esta candidatura Sánchez de Izquierda Unida IU número dos han sido las encargadas de presentar el acuerdo ambas coinciden este pacto es una buena noticia para la izquierda en lo mejor para combatir al PP

Voz 9 15:42 en primer lugar yo creo que es un día de celebración porque hemos conseguido llegar a un acuerdo para una candidata a la Comunidad de Madrid el próximo veintiséis de mayo ponemos por delante lo colectivo hoy somos más fuertes y estamos mucho más cerca de echar al Partido Popular del Gobierno

Voz 10 15:57 nuestra militancia Couture mayoritariamente continuar con la construcción del Espacio de Madrid pero no podíamos perder de vista lo urgente lo urgente era echar al Partido Popular de las instituciones

Voz 0808 16:09 de puede que Izquierda Unida renunciar a la celebración de primarias conjunta esta misma semana a cambio de que podemos cediera los puestos dos seis nueve once doce la listas finalmente el acuerdo contará con cinco puestos para el partido el dos que ocupará Sol Sánchez también el seis el once el trece y el dieciséis para Vanesa Lillo Raúl Carmen Camargo Fernando Jiménez y Carmen Domínguez precisamente Camargo ha dicho esta mañana que este acuerdo ha sido un acto de responsabilidad con la demanda social

Voz 28 16:33 era el momento de la responsabilidad de digamos responder también a las peticiones de los movimientos sociales y de la gente trabajadora que no reclamaba un acuerdo creo que las partes finalmente hemos cedido hemos llegado este acuerdo y que ahora tenemos que construir una campaña para desalojar a las derechas

Voz 0808 16:51 a pesar de este acuerdo a la izquierda se presenta fragmentada la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones veremos al peso de Gabilondo a Iñigo Rejón con más Madrid ya Clara Serra como cabeza de esta candidatura

Voz 0825 17:01 bueno salvado en este caso lo último la acaban de presentar en este caso ese acuerdo que cerraban como decíamos en el último minuto anoche volvemos ahora sí a Barajas porque allí tenemos una comunicación pendiente sábado ya saben de arranque de vacaciones de Semana Santa para muchos hoy en ese aeropuerto para que se hagan una idea operan es decir despega aterriza en un total de mil cincuenta y cuatro vuelos esto solo hoy sábado movimiento que coincide con esa segunda jornada de huelga del personal de seguridad en los controles de acceso que presta la empresa unión vamos por lo tanto volvemos a Barajas a ver cómo está afectando a esta hora a los pasajeros allí en el aeropuerto sigue Irene Dorta buenas tardes

Voz 1628 17:38 qué tal Isabel pues hasta ahora mucha gente y muchas maletas en las vías de acceso a los controles de seguridad el tiempo de espera para acceder al interior del aeropuerto es entre veinte y treinta minutos aunque por otro lado es un tiempo relativamente normal teniendo en cuenta la cantidad de viajeros que comienzan hoy las vacaciones de Semana Santa la gente nos cuenta que han llegado antes para evitar los retrasos pero Jordi Montejo responsable el Sindicato de Trabajadores explica que deben cumplir servicios mínimos del noventa por sí mismo

Voz 0825 18:10 no escuchamos el sonido en este caso en cualquier y en este punto en este momento Irene y parece que no hay tantos problemas como a primera hora de la mañana

Voz 1628 18:19 no Isabel hasta ahora parece relativa normalidad Se espera que a partir de las dos merecía este Jordi Montejo que se empiece a partir de las dos tres empieza a concurrir más al aeropuerto pero en principio ahora mismo relativa normalidad bastante agilidad a las filas de pronto

Voz 0825 18:35 gracias Irene los trabajadores de la aseguradora aeropuerto que presta la empresa Unión piden recuperar la antigüedad pérdida por la acumulación de contratos y mejoras como la inclusión de medidas de conciliación familiar o pasar en este caso de indefinidos a más de trescientos trabajadores que tienen un contrato de obra trabajadores a los que no se les reconoce la responsabilidad que tienen

Voz 1 18:57 te levantas a las dos de la mañana o a las tres te vas a trabajar en un escala de seguridad con un montón de pasajeros están metiendo prisa para que no haya colas pero hay responsable del filtro eres tú porque metes tu código si hay un problema ya es el paso un explosivo las responsables penales nuestra del vigilante de seguridad y los demás tanto empresa como AENA se lavan las manos yo he tenido que comprar pastillas de cafeína porque me dormía en el escáner

Voz 0825 19:21 bueno hasta el lunes veintidós de abril serán once mil ciento setenta y nueve los vuelos que aterricen no despeguen desde Barajas con más de un millón ochocientos veintiocho mil asientos son datos facilitados a esta redacción para AENA que Cinema

Voz 1 19:33 con no da datos algunos no hay ningún dato

Voz 0825 19:35 lo sobre los retrasos que se producen en los aeropuertos con el argumento de que esa auto responde a las compañías aéreas quiénes están pendientes de esos retrasos son despachos de abogados que se especializan en este tipo de reclamaciones a cambio de una comisión por la indemnización que consigan siguen los retrasos por aplicaciones móviles redes sociales la vía por la que los pasajeros muestran su enfado es el momento de ir al aeropuerto en busca de posibles clientes y allí en Barajas quedamos con Marta Tahrir Carlos Zambrano es abogada y comercial de jurídica aérea captan clientes desde la misma puerta de llegada

Voz 14 20:28 pues eso muchas veces no tienes muy claro si te corresponde no entonces preguntas sólo de una compañía dice no es que si el bueno se retrasa seis hora de corresponde no sé cuánto por no sé que si el vuelos resulta que no entonces la final nadie dice lo mismo

Voz 15 20:42 yo pienso que al final eres conformista ahí no sé cuándo cómo quieres llegan ha llegado pues a tirar

Voz 16 20:47 tarda muchísimo no te contestan y al final un poco por pereza no pero es verdad que sí reclama te lo dan a mí y de hecho me lo dieron pero conozco de gente que viaja conmigo no lo ha recuperado por el hecho de no moverse

Voz 10 20:59 no

Voz 29 20:59 bueno realmente nosotros lo primero que identificamos es que vienen con problemas vale contra el decirte compró León son vuelos que viene afectados bien sea por un retraso hay una cancelación una vez ubicamos esto vuelos de que vienen por supuesto no sólo de aquí España sino de diversos parte de él todo lo que hacemos es un estudio de ese vuelo es decir de cuáles son las condiciones del vuelo porque ser retrasado que es lo que ha pasado cuántos pasajeros de dónde cuál es el origen o el destino de los pasajeros y una ubicado todo esto es que decimos Si venimos al aeropuerto cuando lo venimos porque depende de las condiciones que hayan causado el retraso o la cancelación de distinto vuelos es que se podrían reclamar uno a las aerolíneas

Voz 10 21:42 por ejemplo sería una causa meteorológica importante que haga que ese vuelo llega con retraso pues probablemente no se pueda reclamar porque si no lo haría la compañía aérea ir la jurisprudencia lo lo entiende como una circunstancia extraordinaria entonces no se concedería a la indemnización que está prevista según el regla dentro europeo los vuelos low cost tienen más retrasos que los vuelos regulares

Voz 29 22:04 por ejemplo hasta ahora dentro de todo lo que hemos podido investigar las aerolíneas que más se retrasan en top de de nada de de la más retrasada la al que me trazo tenga es Ryanair Vueling Iberia depende más bien de la temporada de qué es lo que está pasando de cuál es el destino y el origen sobretodo la cantidad de pasajeros que que que ha visto

Voz 10 22:26 hay algún destino que esté en esos primeros puestos de vuelos con retraso sólo haber bastante vuelos a Canarias que vienen con retraso

Voz 29 22:34 Nos Madrid es mucho retraso no sólo de salida sino también de llega a distintos destinos dependiendo de del vuelo en el origen del vuelo es que este podría reclamar no por ejemplo en ahorita en llegas que tiene su mayor exacto pero es una aerolínea que es extracomunitaria entonces ya aplica en otro tipo de de de convenio que el Convenio de Montreal en este caso por ejemplo Lanzarote no llega a los tres horas de retraso coro

Voz 10 23:04 niña hasta las doce y treinta y cinco minutos de la mañana ahí ahí anda

Voz 29 23:09 está todo aproximándose esto aproximándose al a la hora reclamaron

Voz 10 23:13 cuánto se podría recuperar en A Coruña por distancia porque no supera los mil quinientos kilómetros serían doscientos cincuenta euros y sin embargo el de Lanzarote ascendería a cuatrocientos euros el reglamento establece las cuantías en función de la distancia de los vuelos hasta los mil quinientos kilómetros son doscientos cincuenta euros de mil quinientos hasta tres mil quinientos son cuatrocientos euros hiló superiores a tres mil quinientos son seiscientos cuánto dinero se dejará de reclamar en un aeropuerto como es millones no se eh muchísimo dinero yo pienso que es muchísimo dinero sí remachó

Voz 0825 23:56 Eugenio Ribó presidente de la Asociación Española de derecho de consumo muy buenas tardes muy buenas tardes le

Voz 30 24:02 hago la misma pregunta cuánto dinero se podrá llegar a perder porque no se reclama

Voz 0594 24:07 no muy buen cifras negras porque como no dan los mandatos la aerolínea no facilitan datos tampoco datos AENA toquemos un universo muy extraño pero desde luego son muchos muchos millones de euros lo van perdiendo pasajera pasajero por esas demoras por esas cancelaciones por esos overbooking por supuesto pureza perdí el equipaje pero tan complicado este esa reclamación la recabación es extraordinariamente sencilla y ahí es donde nuestros oyentes tienen que perder el miedo porque se trata de rellenar en muchas ocasiones un formulario en breves minutos sin necesidad de abogado fin necesidad de procurador sin coste ninguno de ningún tipo yo ante el juzgado nuestro propio domicilio así como vamos al médico de cabecera o dolor de cabeza contaremos cualquier molestia de carácter sanitario pues tenemos nuestro Juzgado de Primera Instancia otro en este caso mucho jugador mercantil

Voz 0825 24:57 para cualquier problema de este tipo pero primero cuál es el proceso primero se reclama ante la compra ni aérea agilidad

Voz 0594 25:04 lo correcto es reclaman la primera a la compañía aérea sin excesivo un obstáculo ni pensar en gastarse cantidades desorbitantes el envío de burofax esos requerimientos notariales basta un correo electrónico al propio servicio al cliente una vez que no han dado respuesta satisfactoria que va a hacer lo que suceda en la inminencia de los casos pues ahí está abierta la vía judicial y recordando eso que no hay que llevar abogado no hay que llevará procurador siempre y cuando las demandas sean inferiores a dos mil euros

Voz 0825 25:32 qué porcentaje de las reclamaciones que las compañías aéreas desestiman luego se gana en los juzgados

Voz 0594 25:38 cuánto desestiman las compañías aéreas noventa y nueve coma nueve por ciento cuando un usuario presenta una reclamación a la compañía aérea lo habitual por la experiencia que tenemos es que esa compañía desestime la reclamación consciente de que muy pocos son los usuarios parece ver antes de iniciar la vía judicial bien cuando se inicia la vía judicial llega la demanda de la compañía aérea todo cambia y hay se alternan esos porcentajes en la compañía aérea a la que le pide al usuario llegar a un acuerdo para quitarle el proceso puesto que está prácticamente segura la condena cuando uno coge un avión a diferencia de un burro taxi

Voz 1827 26:13 diferencia gravitatoria llegaba a diferencia de un autobús

Voz 0594 26:16 está pagando un plus económico por un transporte con mayor celeridad a partir de ahí retrasos o gran retraso las tres horas es la hora el el marco temporal de limitador que no va a concretar si estamos ante un supuesto de indemnización parcial o de indemnización total a partir de esas horas equivale a la cancelación del vuelo y tienen la cobertura del reglamento europeo variable hasta los seiscientos euros

Voz 0825 26:42 por cierto le llama la atención el hecho de que cada vez sean más los gabinetes jurídicos que buscan clientes en un aeropuerto

Voz 0594 26:49 pues esto nos llama la atención también no llamó la atención desde dos puntos de vistas el primero es de la desprotección que padece el usuario puesto que si la Administración que la garante en la que hemos cedido a nosotros los usuarios las competencias para inspeccionar y para sancionar no es tal día cínica que afloran este tipo de despacho que también es muy legítimo

Voz 31 27:08 pues mira comercial pero que sucediera

Voz 0594 27:10 la suficientes inspecciones para proteger a los consumidores lucieran administración pública que les protegiera pues quizá no sería necesario esta inversión de la actividad privada que también es perfectamente lícita no hace sino completar ese vacío de nuestras instituciones que formó en definitiva a las que hemos confiado en nuestra protección

Voz 0825 27:29 Eugenio Ribó presidente de las en española de derecho de consumo gracias en muy buenas tardes muchas gracias buenas tardes a todos los oyentes gracias

Voz 32 27:38 hora catorce

Voz 23 27:40 los temor

Voz 1038 27:42 los deportes con Gonzalo conejo muy buenas tardes buenas tardes Isabel a las seis y media juega el Atlético de Madrid que recibe al Celta en el Wanda Metropolitano sin Diego Costa ya que el Comité de Apelación ratificó la sanción de ocho partidos ayer Simeone dijo en rueda de prensa que cuenta con él para la próxima temporada

Voz 33 27:58 absolutamente sí ya me conocen saben lo que pienso de Costa los jugadores que son nuestros obviamente hay que cuidarlos y obviamente ahora en este momento más que nunca con Costa

Voz 1038 28:08 al de lagartos L unen las bajas de Jiménez y Tomás por sanción y las de limar Savic Godin por lesión los colchoneros sólo tienen a catorce jugadores de la primera plantilla disponible por lo que el Cholo tendrá que sacar un once de urgencias para mañana dos partidos el Getafe visita Zorrilla a las doce y el Rayo San Mamés a las dos mientras que el lunes tendremos derbi en Butarque entre Leganés irreal la segunda hoy a las ocho y media el Rayo Majadahonda recibe al Tenerife y mañana en Alcorcón visita La Romareda en la Liga Iberdrola el Rayo perdió esta mañana uno cinco ante el Espanyol mientras que mañana jugarán el Atlético de Madrid a las doce en casa del Sporting Huelva ya las dos el Madrid que recibe al Granadilla en la Liga Endesa todos los madrileños juegan mañana el Madrid recibe a Obradoiro a las doce y a las siete y media el Fuenla al Gran Canaria y el Estu albergaban

Voz 0825 28:51 gracias Gonzalo nos vamos

Voz 8 28:54 por vez

Voz 0825 29:12 con fango esta noche a las nueve y media en el vamos a llegar a las dos y media de la tarde continúa como no la información aquí en la SER Hora catorce dieciocho grados a esta hora en el centro de la capital llegaremos a los Veinticinco de máxima en la Comunidad buena tarde de sábado

Voz 8 29:51 lo que evoca piensas o viuda

Voz 3 30:03 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 1827 30:22 hola de nuevo muy buenas tardes la DGT ha denunciado a lo largo de esta semana a veinticinco mil conductores que iban a más velocidad de la permitida principalmente por las carreteras secundarias las de un único carril por sentido en las que se concentra la mayor parte de los accidentes mucho cuidado por tanto al volante porque además hay muchísimo Fico todavía a esta hora DGT Nuria Fernández buenas tardes

Voz 4 30:42 buenas tardes a esta hora todavía encontramos retenciones de salida de Madrid por la A tres en Rivas leve densidad circulatoria también en la provincia de Toledo en la A cinco a su paso por Maqueda dirección Badajoz tráfico intenso también en la A44 a la altura de Granada hacia Motril y poco a poco se va congestionado el acceso a Valencia por la A tres a la altura de Riba Roja de Turia

Voz 1827 31:04 gracias Nerea ha sido una mañana complicada también en el aeropuerto madrileño de Barajas segunda jornada de huelga para los encargados de la seguridad de los controles segunda jornada con colas larguísimas para poder pasarlos

Voz 12 31:16 viajó a Lyon por un curso de la Universidad dejó el vuelo a las cuatro ir me ha tocado salir de casa a las diez de la mañana cuando tendría que estar

Voz 13 31:26 casi cuatro horas en el aeropuerto viajamos a Frankfurt de suponer con el bebé pero como no lo sabe si hay que ir a la Terminal cuatro satélites nuestro caso pues tres horas mínimo por eso hemos venido cuatro horas antes del del vuelo por si acaso

Voz 1827 31:37 así esta España el primer fin de semana de campaña electoral que nos deja dos novedades la primera el ambiente crispado y Ximo decenas de personas han tratado de boicotear el acto que Vox había organizado en San Sebastián han llegado a zarandear algunos simpatizantes de este partido y la segunda Almudena López sino la carta que los

Voz 0808 31:57 presos independentistas publican en La Vanguardia y en la que dicen estar dispuestos a favorecer un gobierno estable en La Moncloa socialistas entiende siempre que esté dispuesto a hablar sobre un referéndum aunque su celebración dicen no sea condición indispensable

Voz 1827 32:10 presidente Pedro Sánchez acaba de responder al contenido destacado

Voz 0825 32:13 el problema en Cataluña es un problema

Voz 1722 32:15 denuncia que el problema en España es un problema de convivencia y un problema de convivencia no se no se resuelve con confrontación que es precisamente lo que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos y también el Bloque Independentista un problema de convivencia se responde con diálogo diálogo dentro del Estatuto de Autonomía diálogo dentro de la Constitución que es lo que quiere el Partido Socialista

Voz 0808 32:36 Albert Rivera asegura que esta carta es la prueba de que hay que echar a Pedro Sánchez de la Moncloa en la misma línea desde el PP Pablo Casado

Voz 3 32:43 voy a decir un dicho muy castellano dejar a Sánchez en La Moncloa es dejar al zorro al cuidado de las gallinas

Voz 1827 32:53 acabarán todas las pensiones subirán los impuestos nos endeudar harán romperán España en Sudán ha dimitido el jefe de seguridad e inteligencia después de haber liderado la represión contra los manifestantes de los últimos meses este sábado sí

Voz 0808 33:14 las protestas contra los militares pese a que anoche dimitió el líder del golpe de Estado y ministro de Defensa con el depuesto dictador Al-Bashir

Voz 1827 33:20 sobre otro conflicto de Libia el presidente de

Voz 0808 33:23 el Gobierno de Italia advierte de que el estallido de violencia en aquel país puede provocar una crisis humanitaria y la ministra de Defensa alerta de una posible llegada masiva de inmigrantes a Europa

Voz 1827 33:31 tirantes como los sesenta y cuatro rescatados hace diez días en el Mediterráneo y que llevan desde entonces en un barco de una ONG alemana finalmente Malta se ha ofrecido a darles puerto seguro aunque después de alcanzar un acuerdo con otros países europeos para que no se queden allí y aquí en Zaragoza la policía ha liberado a dos extranjeros que eran explotados laboralmente

Voz 0808 33:48 vinieron a España engañados estaban obligados a trabajar los siete días de la semana sin contrato bajo amenazas hay cinco personas detenidas

Voz 1827 33:55 atentos a los requisitos que deben cumplir los futuros guardas forestales de Portugal no pueden por ejemplo ser calvos corresponsal en Lisboa Aitor Hernando

Voz 34 34:03 tras años de incendios devastadores el Gobierno portugués ha creado doscientas plazas para guardias forestales sin embargo los requisitos para optar a los puestos cuyas remuneraciones de apenas ochocientos cuarenta euros mensuales ha sorprendido

Voz 1038 34:16 a muchos y es que para ser guardia forestal

Voz 34 34:18 Portugal no puedes tener cicatrices acné o tatuajes y tampoco Se aceptan a las personas calvas según el texto de la convocatoria también quedan vetadas las candidaturas de tartamudo dos personas con caries dentales diabetes enero y de eso cualquier tipo de depresión expertos legales sugieren que los requisitos exigidos son discriminatorios pero entre tanto más de dos mil quinientos lusos han presentado candidaturas a las doscientas plazas vacantes

Voz 1827 34:56 Alejandro Sanz es desde hoy hijo adoptivo de Cádiz nació en Madrid pero sus padres son de allí el cantante está muy unido a esta provincia esta tarde inaugura también una calle con su nombre en el municipio de Alcalá de los Gazules en los deportes esta noche tenemos derbi sevillano Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 1038 35:16 más tarde Roberto día grande en la capital andaluza a pesar de que juegan Barça y Athletic el partido más destacado esta jornada es el derbi sevillano las nueve menos cuarto el Betis visite el Ramón Sánchez Pizjuán para verse las caras con su eterno rival el Sevilla ambos en la lucha por Europa los rojiblancos con las dudas de Andrés Silva Banega insólito mientras que los verdiblancos Sergio Canales que apura su recuperación en el tobillo y tenemos fútbol en directo desde el RCD Stadium continúa a la segunda mitad minuto setenta y siete ahora mismo gana al Espanyol dos a uno al Alavés esta tarde juegan los dos primeros clasificados ambos con muchas bajas el líder el Barça visita El Alcoraz a las cuatro y cuarto sin Messi ni busques por decisión técnica ni Luis Suárez y Piqué sancionados mientras que el Atleti recibe al Celta a las seis y media con sólo catorce jugadores de la primera plantilla disponible es el final de este Español dos Alavés uno lo podéis seguir por las emisoras de la SER más aplicaciones de la serie

Voz 35 36:03 se por Cadena Ser punto com y a partir de las tres por todas las emisoras de la SER con Dani Garrido y toda la banda hola Ana qué tal está

Voz 36 36:12 es muy preocupada mi negocio no está yendo como expiraba Aíto cómodas

Voz 23 36:16 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio que en poco tiempo

Voz 37 36:20 todo en la ciudad me conoce estos son no parar

Voz 23 36:23 despacha ya mismo deberíais probarlo

Voz 38 36:25 el rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 39 36:29 tras ser publicidad punto es ayuden tu negocio a despegar apunta Viana

Voz 21 36:38 en la Cadena Ser

Voz 1827 37:04 por qué hoy La Vanguardia publica un artículo firmado por los presos independentistas que son candidatos a las generales por Junts per Cataluña en dicen que su partido hará posible un gobierno estable en La Moncloa no lo aclaran será por hecho que será un gobierno socialista ponen como condición es que haya diálogo y que no se niegue como opción como opción no como requisito indispensable un referéndum después la dirección de este partido los ha corregido matizó

Voz 1 37:28 pero de alguna forma Radio Barcelona Pau rumbo hola bona tarda

Voz 40 37:31 hola bona tarda Jordi Sanchez Josep Rull Jordi Turull candidatos por Barcelona Tarragona y Lleida también Forn candidato a la alcaldía de Barcelona abren la puerta en este artículo va a posibilitar un gobierno estable siempre que se comprometa a dialogar sin negar el referéndum como una de las posibles soluciones para el conflicto de Cataluña horas después la número dos de la lista Laura Borràs en un paseo por un mercado de Barcelona ha jugado al doble discurso Borrás ha endurecido el matiz donde los presos pedían que no se negara el derecho a la autodeterminación de Catalunya burraco sitúa como línea roja que se pueda ejercer ese derecho dice que será una exigencia al futuro candidato a la presidencia

Voz 41 38:08 tendrá que escuchar nuestras exigencias nuestras exigencias insisto tienen que ver por el ejercicio del derecho a la autodeterminación por el cual ahora mismo nuestro gobierno legítimo está o en la cárcel o en el exilio

Voz 40 38:20 la primera condición para todo esto es lógicamente que la aritmética parlamentaria de para que el independentismo sea decisivo hay los candidatos de jamón piden el voto para Cataluña en esa pugna subterránea con Esquerra afirmando que ellos son los defensores originales de la unidad del proyecto independencia

Voz 1827 38:36 gracias Pau el presidente Pedro Sánchez siempre ha sido muy claro al respecto no habrá referéndum sobre la independencia en Cataluña a esta hora interviene en un acto ha intervenido en un acto en Tenerife ha dicho algo sobre este asunto Eric Pestano buenas tardes

Voz 42 38:47 qué tal muy buenas tardes acaba determinan ese acto pocas referencias a Cataluña en este primer acto de campaña en Canarias de Sánchez en un auditorio abarrotado a mil seiscientas personas pocas referencias pero una fórmula clara como decías diálogo es la propuesta de Sánchez para resolver la situación catalanas llega al PSOE a La Moncloa frente al riesgo de que la Moncloa lo ocupe las tres derechas una derecha con tres marcas Sancho lo escuchamos

Voz 1722 39:10 de qué está hecha con tres siglas red representa un triple ríe el riesgo de la vuelta a la corrupción el riesgo de la vuelta de los recortes y en consecuencia de mayor desigualdad y el riesgo de la confrontación y la crispación territorial

Voz 42 39:26 mucha expectación en esta primera visita del presidente del Gobierno del Archipiélago con aplausos a cada minuto donde también ha apostado por incrementar las partidas económicas y mejoró las políticas contra la violencia machista pensiones dignas y la derogación de la actual ley educativa primera parada de Sánchez en Tenerife quién ya pone rumbo a la isla de La Palma y completará su agenda mañana en Gran

Voz 1827 39:44 para el PSOE por cierto ha pedido ya formalmente a la Junta Electoral que ordene la retirada de la campaña del PP sobre el uso del avión presidencial del Falcon

Voz 23 39:55 ya Sánchez pagamos todos porque considera que es

Voz 1827 39:59 cita ha presentado el PSOE también una denuncia ante la Fiscalía de Menores porque en las últimas horas se ha difundido una imagen relacionada con esta campaña pero de la que el PP se desvincula es la foto de Pedro Sánchez en la playa acompañe acompañado de sus hijas las dos menores de edad en bañador dice el PSOE que se trata de una intromisión a su honor este inicio de campaña nos deja también imágenes muy preocupantes e impropias de un país en el que existen cauces democráticos más que suficientes para expresar la discrepancia ideológica sin necesidad de recurrir al insulto o al zarandeo esto es lo que ha pasado en San Sebastián donde Vox había organizado un acto donde

Voz 34 40:42 decenas de personas han tratado de boicotear lo con Violeta

Voz 1827 40:45 ya está más calmado el ambiente Chávarri

Voz 0594 40:48 sí efectivamente hará en estas puerta hasta el Kursaal donostiarra ya no queda ningún manifestante próximo a la izquierda abertzale tampoco o simpatizante de Vox cuenta hace rato que ha ido Santiago adoptan celebraba un mitin en acusan de contraste al terminar este acto de la izquierda abertzale se conectaban a las puertas de Estado Vittorio mientras coreaban gritos como Fuera fascistas

Voz 1827 41:12 también en Ciudadanos Inés Arrimadas denuncia un ataque fascista así lo llama ella contra una de las sedes del partido en la provincia de Tarragona esta mañana ha amanecido con la cerradura rota y con varias pintadas incluidas cruces gamada símbolos nazis

Voz 0808 41:25 el tachadas en Sevilla un grupo de personas

Voz 1827 41:27 tratado de interrumpir el mitin de Albert Rivera que respondía así

Voz 43 41:32 comer fuera vosotros que es nuestro acto nuevo también

Voz 1827 41:37 ya lo estrictamente político Rivera ha anunciado que si él gana las elecciones los autónomos tendrán derecho a cobrar el mismo paro que el resto de trabajadores que habrá también contratos indefinidos desde el primer momento Pablo Casado hoy ha propuesto una especie de Erasmus pero en Latinoamérica

Voz 0660 41:53 después del éxito de Erasmus nosotros implanta haremos un programa similar con nuestros países hermanos de Iberoamérica el Columbus Iglesias por su parte estaba hoy en Las Palmas

Voz 1623 42:06 sabéis lo que hacen las empresas eléctricas para tener más poder que los diputados comprarse ministros presidentes boya a leer una lista a ver si sale en algún telediario Luis de Guindos dirigente del Partido Popular de Endesa Elena Salgado dirigente del Partido Socialista de Endesa José María Aznar dirigente del Partido Popular

Voz 1827 42:32 asegura Iglesias que jamás severa un nombre de Podemos en un consejo de administración porque eso sí que es traicionar a España además asegura que no sólo son unas elecciones generales sino constituyentes pide dar Iglesias una lección de patriotismo de verdad cumplimiento la cumpliendo la Constitución oye durante estos fines de semana de campaña vamos a escuchar las reclamaciones de la sociedad civil de los ciudadanos a los partidos y hoy empezamos Judy de rollo con las necesidades en la educación pública

Voz 0159 43:04 Ángel y Pablo son estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Voz 1827 43:07 eh

Voz 44 43:08 más becas para ayudar a los estudiantes que no pueden pagar sus matrículas

Voz 45 43:15 aumentar los recursos que nunca tengamos menos que que la privada

Voz 0808 43:19 estas son sus reclamaciones el pasado ocho

Voz 0159 43:21 de marzo muchas mujeres se movilizaron desde las universidades pidiendo igualdad en Lausana en las aulas Ésta es la propuesta educativa de Gemma también desde la Rey Juan Carlos

Voz 20 43:29 que fomenten la educación en igualdad de género creando por ejemplo una asignatura que eduque a los hombres a tratar a las mujeres con respeto

Voz 0159 43:37 Joaquín Goya H nuevo rector de la Complutense consideró urgente una ley de universidades que aporte estabilidad

Voz 46 43:43 debería incluir cuestiones teóricas debería hacer pasar un poco lo que enseña la gobernabilidad la gobernanza de las universidades tratar fomentar mucho más a partir de los estudiantes profundizar en las labores de investigación en incida que son esenciales

Voz 0159 43:57 fuera de la educación universitaria la Asociación de profesores de FP se ha reunido este jueves con el Ministerio de Educación creen que a los estudiantes les orienta a elegir otro tipo de formación superior Pepe Reina en su presidente

Voz 47 44:08 sí sí tiene prestigiar los títulos del PP sobre todo la FP pública de educación debe seguir siendo el referente frente a la tendencia de absoluta privatización de la ST

Voz 0159 44:17 piden la equiparación profesional con los profesores de Secundaria puesto que como funcionarios del grupo A dos no pueden acceder a puestos de dirección en las mareas verdes dicen que la aprobada pero no tramitadas ley Cela es un primer paso pero siguen luchando contra las reválidas Sandra Villa es portavoz de la Asamblea en Madrid

Voz 48 44:34 si hubiera salido un real decreto que hubiera dicho que este año no había que hacer la reválida pero esa rebatidas están ahí es nada que ellos mismos dicen que no tienen valor académico pero los datos están

Voz 0159 44:44 la Ley Celaá también quiere eliminar la oferta de Religión obligatoria en Bachillerato

Voz 23 44:49 Elecciones Generales dos mil diecinueve en la Cadena Ser

Voz 1827 44:54 tres menos cuarto dos menos cuarto en Canarias y con la mía cada todavía puesta en la campaña electoral los pensionistas han vuelto a movilizarse OPI ahí manifestaciones convocadas a lo largo del día en distintos puntos del país también en Euskadi que fue precisamente el origen de la gran protesta de los pensionistas ser Vitoria David Yuri se primera movilización en Euskadi de los pensionistas en campaña electoral que ha reunido a un millar de manifestantes en Vitoria con una advertencia y clara en forma de manifiesto final votarán a quiénes les defiendan Juan Antonio Armentia portavoz

Voz 23 45:22 sofocadas las pensiones y en gran medida nos la jugamos con nuestro voto porque esto depende de nosotros mi opinión es clara bajaron la atención hacia los pensionistas

Voz 1827 45:31 entre los participantes exigencias de claridad porque la mayoría no se fían

Voz 49 45:36 Nos mienten como enanos ellos no les creo a ninguno en algunos sí pero poco bien que te está que no va a hacer que suban las pensiones sobre todo a las viudas tienen mientras que se por tres con que hemos comido mucho porque el trabajo

Voz 1827 45:51 entre lo más coreado gobierne quién gobierne las penas con ese defienden o con menos de mil ochenta no me sale la cuenta que es la pensión mínima que exigen las plataformas vascas de pensionistas gracias David y sobre la España vacía da hoy les contamos las dificultades para poder hacer vida normal en el campo gente que se marchó allí pero que tuvo que volver a la ciudad ante la falta de oportunidades que se encontraron Elisa Muñoz

Voz 0159 46:13 el sesenta por ciento de los municipios españoles tienen menos de mil habitantes uno de esos pueblos es Arroyomolinos de León

Voz 0825 46:20 Huelva de allí es la familiares de Juan Diego

Voz 0159 46:22 y cuando se quedó en paro hace unos años decidió que era el momento de cumplir su sueño e irse al pueblo

Voz 47 46:27 no se allí una casita una explotación de cabra montado en Colmenar para un tema de abejas yo no

Voz 0159 46:36 se dio un plazo de tres años para intentar arrancar con las cabras y las abejas pero se le acabó el paro seguía sin tener grandes ingresos en el pueblo

Voz 47 46:43 tenía global invertido mucho dinero que mantenía no lo no lo invertido tirarse a la piscina y en el pueblo es complicado

Voz 0159 46:50 así que cuando les salió un trabajo de lunes a viernes en Madrid volvió a la ciudad a Juan Diego le habría ayudado mucho la tarifa para autónomos que emprendan en municipios de menos de cinco mil habitantes que entró en vigor el año pasado desde la he arma Natura aplauden la medida

Voz 50 47:05 sí subsistencia autónomo sin duda grande imagínate un pueblo en el que tienen tres clientes la discriminación positiva es fundamental

Voz 0159 47:12 pero esa medida tiene que estar acompañada de muchas otras como dar incentivos a las empresas que promuevan el teletrabajo o poner una ventanilla la ciudad con gente especializada

Voz 0594 47:21 la propia Administración pública debería crear algún tipo

Voz 50 47:23 el organismo que hiciera de de enlace de Puente

Voz 0159 47:27 pero ojo que no todos son reclamaciones políticas también es importante que quién se va al pueblo sea previsor y que los habitantes pongan un poquito de su parte para ayudar a los forasteros blanca recuerda que cuando se fue a vivir a Roble Gordo el pueblo con menos habitantes de la Comunidad de Madrid nadie les saludaba

Voz 0825 47:43 la gente comente ella no

Voz 1 47:46 gente porque como él

Voz 0159 47:48 atacan desde alma Natura por encima de todo la repoblación tiene que ver con dos cuestiones muy básicas

Voz 0594 47:53 esto tiene que ver con el paradigma de la gente que

Voz 50 47:56 vive en el pueblo esto tiene que ver con lo que se éxito Inés éxito con sembrar la paz en el pueblo

Voz 1827 48:02 en una versión más completa de este reportaje en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 1827 48:33 un empresario de Ourense ha sido condenado a pagar una multa por acosar sexualmente a una de sus empleadas a mujer realizaba cada día un trayecto de cuarenta kilómetros en coche con su jefe Alberto Pozas