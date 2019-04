Hora 14 Fin de Semana (14/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:24 muy complicada en el aeropuerto madrileño de Barajas donde sigue por tercer día consecutivo la huelga de los vigilantes de los controles de seguridad así que lo primero es irnos hasta allí en directo Judith Arroyo buenas tardes

Voz 3 00:36 buenas tardes tras los retrasos de esta mañana de hasta ahora y media en los controles de seguridad la situación en la T uno sigue siendo complicada aunque según lo que podemos ver en estos momentos ha ido a menos en los últimos minutos continúan las colas y los controles parados eso sí a pesar de los servicios mínimos impuestos del noventa por ciento Jordi Montejo responsable de la empresa de seguridad prevé que contó que continúen estos retrasos porque la huelga sigue siendo indefinida y los días más intensos espera que sean el miércoles y el jueves

Voz 1827 01:07 gracias Judith a partir de las doce y media les contaremos también que hay varias huelgas convocadas para los próximos días no sólo está por ejemplo la de los pilotos de Air Nostrum que empieza mañana hay ciento cuarenta y ocho vuelos cancelados y más de diez mil pasajeros afectados este domingo sin Whatsapp sin Instagram Issing Facebook las tres redes sociales no funciona no funcionan fatal en todo el mundo desde hace algo más de una hora domingo también de precampaña y campaña electoral aquí en España con actos en marcha esta ahora por ejemplo el el candidato socialista que trata de aglutinar en torno al PSOE todo el voto de izquierdas y moderado con la amenaza de un gobierno de derechas Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 01:51 sí buenas tardes acaba de terminar este acto en Las Palmas de Gran Canaria ha dedicado Pedro Sánchez buena parte de su intervención a Coalición Canaria porque el PSOE quiere quedarse con el escaño de Ana Oramas ha metido a los nacionalistas canarios en el lote de esas tres derechas que según Sánchez no podrán parar la ola de ilusión que genera el PSOE

Voz 4 02:09 en realidad las tres siglas de la derecha se parecen a tres gotas de agua entre sí la III lo que las tres lo que proponen es la involución la crispación imponer un cordón sanitario el Partido Socialista ya les digo a los tres que no haber cordón sanitario que pare esta ola de ilusión de esperanza Fire futuro cierre

Voz 0806 02:30 según el doce de abril lo tenemos muy cerca eso ha proclamado Pedro Sánchez en otro domingo de encuestas a favor este catorce de abril en el que no ha hecho ninguna referencia al aniversario de la proclamación de la Segunda República en las políticas de memoria histórica a pesar de que han Emilia arranque de la campaña en el Dos Hermanas levantó el puño en alto

Voz 1827 02:48 gracias Inma en Euskadi hoy han pasado a disposición judicial cuatro de los cinco detenidos ayer por los disturbios organizados por centenares de personas que se manifestaban contra un acto que Vox había organizado allí y hoy aunque sin violencia física se han repetido escenas de coacción

Voz 5 03:05 si esta vez es un acto de Ciudadanos

Voz 1827 03:11 de Pagaza encaraba así con quienes no la dejaban hablar no sois antifascistas sois matones abertzales les ha dicho Albert Rivera por su parte ha anunciado una reforma de la ley electoral para que puedan votar en Euskadi todos aquellos que huyen del terror y que huyeron del terrorismo etarra Pablo Casado ha anunciado la creación Si gana de un Ministerio de la Familia el mismo que Vox proponía para Andalucía y que al final quedó diluido con en otro departamento este domingo cuando se cumplen ochenta y ocho años de la proclamación de la República Pablo Iglesias ha hecho hoy referencias a esta fecha histórica en un mitin en el mitin más multitud

Voz 0470 03:44 Hilario hasta ahora de Podemos Mariela Rubio buenas tardes

Voz 1914 03:47 buenas tardes si continúa este mitin en Eibar en la ciudad donde se hizo la primera bandera republicana en mil novecientos XXXI Iglesias ha reivindicado los servicios públicos como verdaderos vertebradores de la unidad de los españoles ninguna corona ningún Rey decía Iglesias viva la República

Voz 6 04:03 Ibarretxe Ibarretxe reza Viva la República

Voz 7 04:08 diferentes banderas diferentes sentimientos pero servicios públicos que hagan que a cualquier ciudadano que llegue a un hospital le vayan a atender los mejores profesionales lo hagan en euskera en catalán o en castellano esa es la dignidad republicana que une a todos los cura

Voz 6 04:24 danos ningún Rey ninguna corona ninguna monarquía

Voz 1914 04:28 ante mil quinientos personas en el acto tú lo mencionabas más numeroso de los que Unidas Podemos ha celebrado hasta el momento Iglesias comparte cartel por primera vez en esta campaña con Alberto Garzón que ahora está en el uso de la palabra la escuchamos en directo

Voz 8 04:40 nosotros recogemos e incorporamos son esos hombres y mujeres

Voz 1153 04:45 terminamos con los titulares del Deporte Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes ya finalizado el Valladolid objeta f2 que regula el Getafe que rescata un punto de penalti el último minuto ya comenzado el segundo partido del día ya vence el Athletic Club uno cero al Rayo Vallecano con gol de Williams

Voz 1827 04:58 hora catorce y cinco minutos

hora catorce y cinco minutos

Voz 0825 05:23 qué tal muy buenas tardes cuatro días después de que la Cadena SER les adelantaran las durísimas imágenes del trato vejatorio sufrido por dos ancianos de la residencia Los Nogales de Hortaleza la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid incorpora la seguridad en las residencias de mayores como propuesta electoral Isabel Diaz Ayuso propone un plan para potenciar la seguridad en estas residencias de mayores que incluye sistemas de videovigilancia en todas las residencias públicas concertadas de la comunidad

Voz 10 05:52 Madrid los mayores son mi prioridad y quiero que todas las familias que tienen algún mayor en alguna residencia estén tranquilas como también quiero que lo estén los trabajadores de las mismas residencias en ese sentido vamos a proponer que puedan tener las cámaras de seguridad en zonas comunes llena habitaciones para que bueno podamos cuidar a los mayores y estemos más tranquilos

Voz 0825 06:12 el Partido Popular que por cierto acaba de formalizar la incorporación de Andrea Levy como número dos de los populares al Ayuntamiento de Madrid y lo hace con este argumento frente a los golpistas que hace unos días escrache Arona Cayetana de Toledo en Barcelona Levy será la número dos a la alcaldía de Madrid porque aquí Madrid es España dicen la orgullosa capital de todos los españoles Andrea Levy que por cierto hace unos días aquí en la SER se mostraba

Voz 11 06:37 que tiene sitio en el que me señalan por pensar diferente déjeme decirle

Voz 12 06:42 que Madrid me siento muy cómoda y muy a gusto

Voz 0825 06:44 Andrea Levy también se presenta al Congreso por Madrid en las generales en el puesto número seis de la lista que encabeza Pablo Casado y Madrid central sigue sumando viajeros al transporte público en el mes de marzo treinta y tres mil viajeros más al día en los autobuses de la EMT más transporte público porque se reduce el tráfico el coche privado en Gran Vía cerca de un veinticinco por ciento

Voz 13 07:13 yo los veo más llenos depende también de la hora de cuánto tiempo de espera hay depende mucho del momento en el que lo coja hay días que está enfadadísimo hay días que soy el único que está servido

Voz 14 07:23 el autobús todos los días hombre más gente yo pienso que los que tienen que trabajar y desplazarse hasta cierto lugar

Voz 1915 07:28 la otra prefieren el autobús al metro

Voz 14 07:31 me pasa que hay veces que tardaron mucho en la escuela

Voz 0825 07:33 son más transporte público menos tráfico menos contaminación por dióxido de nitrógeno en este punto por cierto nos hemos fijado en el esto audio de una investigación de la Universidad George Washington que analiza la prevalencia de las infantil por dióxido de nitrógeno y partículas que emiten los coches de gasolina y diésel en Madrid por cada cien mil niños trescientos sufren asma media en España es de ciento setenta casos un hombre de veintinueve años ha resultado herido muy grave

Voz 1915 08:04 por disparo de arma de fuego esta mañana en un bar de copas del distrito de Latina por ahí iniciamos el repaso a otras noticias en titulares con Paul Asensio y Laura Briones un hombre de veintinueve años ha sido herido muy grave tras haber recibido varios disparos con un arma de fuego esta mañana ha ocurrida alrededor de las siete y media en el interior de un bar de copar el distrito de la Latina el joven ha sido trasladado al Hospital doce de Octubre en estado grave

Voz 1509 08:26 dos hombres han resultado heridos graves por arma blanca esta madrugada el primero en Tres Cantos en segundo en Colmenar Viejo ambos han sido trasladados graves

Voz 0808 08:34 Pita el doce de octubre en la Guardia Civil investiga los hechos Alcalá de Henares quiere poner en valor su Semana Santa ya ha empezado ya a tramitar con la Comunidad de Madrid la declaración de Bien de Interés Cultural en su Semana Santa participan más de cuatro mil personas y un total de diez cofradías una celebración que ya tiene la categoría de fiesta de Interés Turístico general

Voz 1509 08:51 la feria B gana más importante de Europa ha aterrizado este fin de semana en Madrid Wall se celebra en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo y permitirá conocer a los madrileños todas las novedades sobre productos cien por cien vegetales tanto en el sector de la alimentación con buen moda o cosmética del Deporte Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes Isabel Bustos

Voz 1153 09:09 Getafe ha conseguido rescatar un punto de penalti en el último minuto del partido y acaba de comenzar el segundo partido del día en estos momentos minuto siete de juego ya van perdiendo el Rayo cero uno gol de Iñaki Williams

Voz 0825 09:20 Gonzalo volverá después a este estudio para darnos todos los detalles de la actualidad informativa en este domingo con importantes cortes de tráfico hoy tengan en cuenta en el centro de la capital Si se tiene que desplazar en coche por el centro recuerden que en la plaza de Cibeles Colón Plaza de la Independencia Atocha Gran Vía y las calles aledañas están cortadas por un rodaje que además ha modificado cuarenta y siete líneas de autobuses de la EMT el servicio especial por el cierre parcial de la línea dos de Metro tampoco está en funcionamiento cambios y cortes de tráfico que según informa el propio Ayuntamiento se van a mantener hasta la próxima madrugada setenta por cierto del rodaje de una película de la nueva película de la poco IVA película del director Jauma Balagueró se llama en este caso se llamará Wii Down un rodaje por el que se ha pasado hoy esta mañana Carlos Hernández buenas tardes

Voz 1439 10:12 la celebración de un Mundial de fútbol el atraco al mismísimo Banco de España todo esto va a suceder hoy en Madrid pero no se asusten se trata tan sólo de un rodaje en concreto del de la última película del director Jaume Balagueró que durante toda la mañana ha mantenido cerradas al paso de vehículos y peatones algunas de las principales arterias de la capital entre los transeúntes sorpresa variedad de reacciones

Voz 1153 10:32 yo lo entiendo lo respeto apodado convivencias han no creo que cueste tanto y además estas de domingo paseando pues andar cinco minutos más y dar la vuelta al azar

Voz 1513 10:39 nada de esto si siempre

Voz 0825 10:42 habitual esto es lo que pasó iba a misa

Voz 16 10:44 no voy a llegar a otra iglesia otro sitio y además porque no me da la gana un domingo

Voz 1915 10:48 tener que hacer esto alpinismo íbamos por la Cibeles hasta donde espera hasta Gran Vía ahí hemos tenido que rodear mucho bueno todo por la Pelle el que tiene boca a Roma llega hay preguntando te enteras las ocho de la mañana de mañana lunes es la hora prevista para la reapertura al tráfico de estas vías en el centro de Madrid

Voz 1914 11:08 bueno mientras hace Grama en este caso está

Voz 0825 11:11 la película en el centro de Madrid donde se buscan pisado eres de lana han escuchado bien pensadores de lana pues en Villanueva del Pardillo voluntarios eso sí mañana es que el harán un rebaño de mil doscientas ovejas merinas son ovejas trashumantes y lo hacen antes de que se pongan de nuevo en marcha hace a Picos de Europa donde pasarán el verano Raquel Fernández buenas tardes

Voz 1315 11:33 hola buenas tardes en torno a las diez de la mañana comenzará el esquí Leo de más de mil quinientas ovejas merinas trashumantes en sacas de cien kilos se almacenará la lana que previamente tendrá que ser compactada por los voluntarios que se animen a pisarla Jesús Garzón ex presidente del Concejo de la amistad

Voz 17 11:52 pues vamos peines eléctrico como ahora que es una incómoda

Voz 8 12:00 no quién basarla

Voz 1827 12:03 saca sacas de cien kilos entre dos y tres

Voz 1315 12:05 minutos tardarán los esquiadores profesionales por cada oveja por lo que se prevé que antes de las dos de la tarde hayan terminado el trabajo se espera recoger entre sesenta y ochenta sacas que serán pesadas por una romana la lana se trasladará a Zamora donde un empresario dedicado a la industria textil la destinará a la exportación

Voz 18 12:25 este es el trabajo que hacen los voluntarios de la lana para poder luego empaquetar la viene diré venderla ya a los mayoristas que condal Alain americana para de comercialización y sus funciones

Voz 1315 12:40 las ovejas emprenderán su marcha hacia León a finales de mayo para emprender el regreso a Madrid en septiembre y hacer su entrada a la capital el veinte de octubre donde el pastor pagará al alcalde o alcaldesa los cincuenta maravedíes establecidos en mil cuatrocientos veintidós por cruzar la ciudad

Voz 0825 12:59 gracias Raquel mañana ya saben desde lana en Villanueva del Pardillo así hemos llegado a las dos y trece minutos con veinte grados en el centro de Madrid las máximas hoy rondarán de nuevo los veinticinco grados y aprovechen este tiempo casi casi despejado porque las nubes nos dicen desde el Instituto Nacional de Meteorología volverán a partir del miércoles a Madrid

Voz 0806 13:21 bravas So calamares Zimmer o musical de tan sólo de museos multa o aparcamiento público

Voz 2 15:54 herir

hora catorce

Voz 10 16:30 los mayor son mi prioridad y quiero que todas las familias que tienen algún mayor en alguna residencia estén tranquilas como también quiero que lo están los trabajadores de las mismas residencias en ese sentido vamos a proponer de acuerdo con los centros de acuerdo con los trabajadores en ellos de acuerdo con las Familias o la Fiscalía en caso de que sean familiar inhabilitado que puedan tener las cámaras de seguridad en zonas comunes en habitaciones para que bueno podamos cuidar a los mayores y estemos más tranquilos para que casos como los que hemos visto en la última semana no se vuelvan a producir

Voz 0825 17:02 propuesta que ha hecho público hoy en este caso la candidata lo que prevé dotar a todas las residencias públicas o concertadas como decimos este sistema de videovigilancia tanto en zonas comunes como en las habitaciones eso sí decía con el consentimiento expreso de usuarios y familiares asegura que se reforzaría si preside la Comunidad de Madrid las unidades de apoyo personal y social de atención sanitaria con trabajadores sociales y psicólogos de las residencias esto como propuesta electoral el Partido Popular que por cierto también ha formalizado lo acaba de hacer la incorporación de Andrea Levy como número dos de los populares al Ayuntamiento de Madrid el día también nos deja las declaraciones de la no número uno de la confluencia de Unidas Podemos Izquierda Unida en Madrid en pie de Isabel Serra que se adelanta a posibles pactos en declaraciones a Europa Press para los que ya tendría respuesta

Voz 1915 17:51 yo creo que con respecto a la posibilidad de un gobierno

Voz 24 17:54 eh Ciudadanos con el Partido Socialista e no es nuestra opción desde luego creo que ese gobierno es un gobierno de derechas creo que Ciudadanos ya ha demostrado que venía a supuestamente a regenerar la política y que lo que ha hecho es sostener a corruptos y además eh defender un modelo neoliberal que profundiza la precaria de habitar el individualismo el voto sería no

Voz 0825 18:18 es lo venimos contando Madrid central sigue sumando viajeros al transporte público en el mes de marzo XXXIII mil viajeros más al día en los autobuses de la EMT más transporte público porque se reduce el tráfico en coche privado en Gran Vía cerca de un veinticinco por ciento según el Departamento de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de la capital Catalina Gómez buenas tardes

Voz 0393 18:39 buenas tardes la entrada en vigor del periodo sancionador de Madrid central mantiene el descenso del tráfico privado en marzo un veinticuatro por ciento menos en la Gran Vía un siete por ciento menos en San Bernardo y casi un diez por ciento menos en la calle Toledo los días laborables el descenso es aún mayor los fines de semana hasta un treinta por ciento en Gran Vía Se reduce además la circulación en el perímetro en las calles aledañas a Madrid central un dos con seis por ciento disminuye el tráfico privado y aumenta en paralelo el uso del transporte público se han registrado XXXIII mil viajes más diarios en la EMT en los días la curables veintitrés mil más los fines de semana en comparación con dos mil dieciocho y ese aumento no se limita a la zona de acceso restringido los usuarios de los autobuses públicos en el conjunto de la ciudad han aumentado casi el cinco por ciento con sesenta y cuatro mil viajeros más que en marzo del año pasado los datos del ser del Servicio de Estacionamiento Regulado también reflejan el impacto de Madrid central en la segunda quincena de marzo en los tíquets se han reducido en sesenta y dos por ciento

Voz 0825 19:36 la ecuación que deja hasta el momento Carolina Madrid central parece fácil de despejar menos coches más transporte público y menos contaminación

Voz 0393 19:43 la estación de la plaza del Carmen que es la única que mide la contaminación en el interior de Madrid Central registró en el mes de marzo un descenso del diecisiete por ciento de los niveles de dióxido de nitrógeno comparándolo con el año anterior los datos del Ayuntamiento van en la línea del informe que ha presentado esta misma semana Ecologistas en Acción Juan Bárcena es miembro de la organización

Voz 25 20:00 lo que ya nadie discute es que se ha producido una bajada sustancial de la contaminación atmosférica dentro del perímetro de Madrid centrado no la única estación que mide es Plaza del Carmen B ve que entre el dos mil diez y el dos mil dieciocho siempre ha sido una de las siete estaciones peores bueno pues hemos pasado de un plumazo de esto a que desde que está puesto en Madrid central que Plaza del Carmen se ha pasado al puesto dieciocho es decir ha pasado de ser de las tres primeras gastar en el puesto dieciocho

Voz 0393 20:31 se reduce la contaminación en el corazón de Madrid a pesar de la estabilidad atmosférica según la Agencia Estatal de Meteorología en marzo sólo ha llovido dos días diez litros por metro cuadra

Voz 1827 20:40 pues hoy hemos conocido los datos de una vez

Voz 0825 20:42 situación de la Universidad George Washington de Estados Unidos que analizan la prevalencia del asma infantil provocado por la contaminación en Madrid por cada cien mil niños trescientos sufren asma la media en España es de ciento setenta Paula ser

Voz 0808 20:56 según este estudio Cacho la universidad estadounidense en España por cada cien mil niños ciento setenta tienen debido a una alta concentración de dióxido de nitrógeno en la atmósfera hemos podido consultar además los datos de Madrid también aparecen los de Barcelona y en el caso de la capital este índice casi duplica la media nacional por cada cien mil niños trecientos tienen cama debido a la contaminación en Barcelona también hay una diferencia notable respecto a la media española con doscientos treinta casos frente a los ciento setenta en España este problema afecta ya a la población infantil de ciento veinticinco ciudades en casi doscientos países algo que advierte la doctora Susan en ver que la autora principal de este estudio

Voz 26 21:34 hechos en Broadway El de Pinto

Voz 0808 21:39 es un problema que obviamente hace hata el mayor medida las capitales y grandes ciudades veíamos que Madrid casi duplica la media nacional pero es algo que también ocurre en el caso de Reino Unido por ejemplo allí ciento ochenta niños de cada cien mil tienen gama por el dióxido de nitrógeno frente a los cuatrocientos cuarenta de media cae en Londres y en París que tienen una media de trescientos sesenta duplican también la media nacional pues

Voz 0825 21:58 hablando de contaminación Parla Coslada Fuenlabrada estas son las tres ciudades españolas que cuentan con más motos de gran cilindrada teniendo en cuenta su población SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 0470 22:09 el informe las dos ruedas en España publicado por la Asociación de Empresas de seguros estamos seguros y la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas Anesdor asegura que ya hay en España más de tres millones de vehículos de este tipo un diez por ciento del parque total de ellos uno coma siete millones son motocicletas representando un cinco con seis por ciento del parque móvil total mientras que los scooter son ya un tres por ciento con novecientas once mil unidades según este estudio Parla Coslada y Fuenlabrada son las tres ciudades españolas donde existen más motos de gran cilindrada por habitante Eduardo González portavoz de un spa nos dice porque

Voz 27 22:42 a poblaciones que están en la periferia de de Grandes ciudades consecuentemente esto obliga a los residentes en esas poblaciones a desplazó a hacer trayectos en carretera entre su domicilio y a lo mejor la la capital de provincia no hablamos de de Madrid o hablamos de Barcelona por lo tanto tienen que tener un vehículo apto para para circular en carreteras es decir un vehículo potente Easy eligen la moto probablemente para para evitarse los atascos entrara no

Voz 0470 23:12 respecto a la edad de los conductores los menores de treinta y cinco años y mayores de sesenta y cinco prefieren los ciclomotores las motocicletas son la predilección de las personas de mediana edad y los scooters son los favoritos de los jóvenes y las personas que rondan los cuarenta

hora catorce Madrid

Voz 1915 23:29 en Madrid las últimas horas han estado cargadas de sucesos

Voz 0825 23:32 tiene veintinueve años ha resultado herido muy grave tras recibir varios disparos de arma de fuego se encontraba dentro de un bar de copas del distrito madrileño de Latina ha ocurrido sobre las siete y media de la mañana cuando un hombre entró le disparó huyendo al momento erige Corrales portavoz de Emergencias Madrid

Voz 2 23:47 Nos avisan por un paciente

Voz 0184 23:49 ha sufrido una agresión no lo pongo al llegar al lugar una pequeña discoteca unos montamos son pacientes unos veintiocho años que tenía al parecer una herida fuéramos como centro torácico notado que se encontraba en situación llame preparar procedemos a abrir el toros una traqueotomía de emergencia Izquierda como seguimos que paciente creciente la tapón con normalidad no le traemos al en situación de inestabilidad obviamente a que el precio de octubre de interesa unidad de pólvora

Voz 0825 24:16 en estado muy grave no ha sido el único suceso dos hombres han resultado heridos graves por arma blanca esta madrugada un joven de veinte años en Tres Cantos y otro de treinta y cuatro en Colmenar Viejo de momento no hay detenidos iré tribunales la Audiencia Provincial ha impuesto veinticinco años y medio de prisión a un hombre que durante años estuvo abusando de la hija pequeña de su pareja aquí en violó en Madrid la sentencia prohibe a este pederasta trabajar con menores durante dos décadas Alberto Pozas

Voz 0055 24:42 los abusos tuvieron lugar entre dos mil nueve y dos mil dieciséis desde que la niña tenía nueve años hasta que cumplió los catorce el que entonces era pareja de su madre aprovechaba momentos en los que la mujer no estaba ahí podía quedarse a solas con la víctima siguieran ocurriendo incluso cuando ella se fue a vivir con su padre biológico el último ataque fue una violación en un hotel de Madrid los jueces de la provincial avalan por completo el testimonio dicen firme persistente y uniforme de la niña atribuyendo al acusado un delito de agresión sexual y otro continuado de abusos en total veinticinco años y medio de cárcel además de libertad vigilada una orden de alejamiento y una indemnización de veinte mil euros para la víctima la sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia

Voz 0825 25:21 antes del deporte les queremos acercar una propuesta para este domingo en casa médica fervor do Brasil una mirada muy especial la del fotógrafo José Manuel Ballester Raquel García

Voz 0393 25:34 fue descubrir Brasil paso a paso nos cuenta el fotógrafo José Manuel Ballester cómo comenzó todo hace doce años en Sao Paulo en la Casa del arquitecto Gregory Varsavsky construida en mil novecientos veintinueve el primer edificio modernista del país ahí empezó un recorrido fotográfico que continuó por las grandes urbes brasileñas desde la colonial Salvador de Bahía hasta la futurista Brasilia es una aventura y nunca sabes lo que

Voz 28 25:56 es encontrar entonces en esa aventura fui adaptando y fui encontrando y sorprendiendo me por por la elegancia por ejemplo de las estructuras de hormigón de Mayer no que me resultaron apasionante sobre todo donde más descubres en Brasilia no que es una ciudad monumental es un una ciudad museo no

Voz 0393 26:17 vistas panorámicas teatros museos bloques de casas imágenes en las que también se deja ver la influencia de Le Corbusier de Lucio Costa que buscan la asimetría que nos descubren un Brasil urbano diferente inabarcable

Voz 1915 26:39 con Gonzalo Conejo que ha vuelto a este estudio hola de nuevo

Voz 1153 26:41 muy buenas Isabel pues primera mitad en San Mamés y ya está perdiendo el Rayo por un gol a cero ante el Athletic Club anotó Iñaki Williams en el partido esta mañana el Getafe ha conseguido rescatar un punto de penalti en el último minuto de partido Valladolid dos Getafe dos ayer en los del Cholo se afianzaron en la segunda posición con su victoria en el Metropolitano Atlético de Madrid dos Celta cero Los goles sometieron Griezmann y Álvaro Morata para mañana derbi madrileño Leganés Real Madrid esta mañana habló Zidane sobre los jugadores que pueden salir

Voz 1061 27:06 aquí hay muchos jugadores que puedas eh Caja

Voz 1914 27:10 porque son muy buenos

Voz 1061 27:12 parece que tendremos un verano movidito en el

Voz 1153 27:14 conjunto blanco en segunda ayer perdió el Rayo Majadahonda perdió uno tres ante el Tenerife y esta tarde jugará Alcorcón que visita a las

Voz 1061 27:20 llueve y a Zaragoza en la Liga Iberdrola el Madrid Club de Fútbol estampar

Voz 1153 27:23 dando a cero ante el Granadilla y esta mañana Atlético de Madrid ha venció cero tres al Sporting de Huelva esa fianza en la primera posición en la Liga Endesa esta mañana un partido el Real Madrid ha vencido esta mañana al Obradoiro noventa y cuatro setenta para esta tarde a las siete y media estudiantes Breogán y Fuenlabrada Gran Canaria

Voz 0825 27:38 gracias Gonzalo y como no todo va a ser deporte en esta tarde de domingo una propuesta teatral para despedirnos vientos de levante declina África en la sede en la sala Cuarta Pared Un verano en Cádiz un canto a la vida con un trasfondo dramático Marta García

Voz 1513 27:53 ahí no es periodista y viaja a Cádiz un verano para visitar a su amiga Pepa una psicóloga que trabaja en un centro para el tratamiento de enfermos mentales en el Área de Cuidados Paliativos del Hospital Puerta del Mar gracias a su amiga Ainhoa conocerá a Sebas un enfermo de ELA esclerosis lateral amiotrófica

Voz 2 28:14 sí

Voz 1513 28:19 es el punto de partida de la obra vientos de levante escrita dirigida y protagonizada por Carolina África que usó material real para la escritura del texto porque ella también hizo ese viaje a Cádiz porque es amiga psicóloga existe porque los personajes de la obra están inspirados en pacientes reales que conoció aquel verano vientos de levante es una historia sencilla sobre la frontera entre locura y cordura es sobre cómo enfrentarse al final de la vida con serenidad con humor exprimiendo el tiempo que nos queda hay una frase

Voz 31 28:49 qué dice Pepa el le contesta en una de las sesiones a a Sebastián que le dice porque le dice

Voz 1915 28:55 trabajas con loco Si con muertos o moribundos de va la marcha para lo joven

Voz 31 28:59 quieres contesta algo que a mi me parece que es verdad ella le dice

Voz 1915 29:04 todos andamos un poco locos y más tarde o más temprano nos vamos a morir todos

Voz 1513 29:09 vientos de Levante es una obra de la compañía la Abello teatro que es estrenó en dos mil quince desde entonces ha recorrido varias ciudades españolas es su vuelta a Madrid a la Sala Cuarta Pared coincide con su estreno en Buenos Aires Argentina con la publicación del texto en la editorial Antígona

Voz 1914 29:29 no es así con esta propuesta teatral que nos ha dejado Marta García vamos a llegar a las dos y media de la tarde con Duran la información como no aquí en la SER

Voz 1915 29:37 la catorce con Roberto autoriza y todo el equipo buena tarde de domingo

Voz 32 29:41 no sí

Voz 2 30:02 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes enseguida volvemos al aeropuerto madrileño de Barajas para comprobar cómo afecta a los pasajeros la huelga de los vigilantes de los controles de seguridad esta mañana se han repetido las colas del viernes y hay quién ha estado más de una hora esperando y atención si tienen previsto coger un avión en los próximos días porque está convocada también otra huelga de los pilotos de Air Nostrum se han cancelado ya ciento cuarenta y ocho vuelos es domingo es catorce de abril primer domingo de campaña de cara a las elecciones generales

Voz 4 30:48 en realidad las tres siglas de la derecha se parecen a tres gotas de agua entre sí que no haber cordón sanitario que pare esta ola de ilusión de esperanza y de futuro

Voz 1915 31:00 ya que el Ministerio de la Familia hablar de republicanismo no solamente es hablar de memoria no solamente recordar la dignidad de nuestra mejor tradición democrática

Voz 1269 31:14 os anuncio una modificación de la ley de víctimas para que se sancione a las personas en los ayuntamientos que amparen homenajes a terroristas nunca va nunca va

Voz 1827 31:25 domingo qué raro Se hace esto Domingo de desconexión digital obligada Almudena López sino buenas tardes

Voz 1915 31:31 buenas tardes porque no funcionan y Whatsapp Facebook en Instagram las tres redes sociales llevan caídas en todo el mundo casi dos horas hace justo un mes una caída similar duró prácticamente un día

Voz 1827 31:48 más de ciento veinte muertos en el conflicto armado de Libia es el balance que ha hecho esta mañana la Organización Mundial de la Salud de la comunidad internacional debe intervenir como decía esta mañana en la SER el presidente de Médicos Sin Fronteras David Noguera

Voz 12 32:00 tenemos una obligación todos a todos los ciudadanos las organizaciones los gobiernos también y particularmente la Unión Europea tiene una responsabilidad directo en este punto es es inadmisible es injustificable no se puede entender de ninguna manera que este relatos siga en Bruselas no sólo en Bruselas sino que también en todos los gobiernos que forman parte la Unión Europea es decir también en Madrid

Voz 1827 32:19 el Gobierno de Ecuador denuncia que ha sufrido varios ataques informáticos

Voz 1915 32:25 anoche había recibido amenazas en un vídeo atribuido a la organización Anonymous después de retirarle el asilo al fundador de Wikileaks

Voz 1827 32:32 aquí los Mossos d'Esquadra han conseguido reducir esta mañana a un hombre que llevaba dieciocho horas atrincherado en un piso de Barcelona

Voz 1915 32:38 el hombre que sufre algún tipo de trastorno mental amenazaba con quitarse la vida ya ha sido trasladado al hospital en Madrid la madrugada nos deja también un tiroteo en pleno centro un joven está herido grave al recibir un tiro en un

Voz 1827 32:48 bar de Copa en Alicante la policía ha detenido a una persona por disparar contra sus vecinos con un rifle de aire comprimido nadie ha resultado herido grave es todo un espectáculo en Asturias centenares de pescadores tratan de hacerse con él Campano el primer salmón de la temporada que después suele subastar Se por miles de euros Radio Asturias Silvia Roa

Voz 33 33:10 el Campano de Asturias de cinco kilos ha sido madrugador minutos después del inicio de la temporada de pesca con muerte a las siete y cuarto de la mañana ya era echado a tierra por un avezado pescador ovetense Fernando López Castro en el río Cares

Voz 1061 33:24 pues nada más empezar la segunda

Voz 34 33:26 que no hubo tiempo iba a pensárselo mucho veníamos veníamos lo bastante convencidos de poder conseguirlo es aquí al nuevo aquí mismo en Cannes en el dos mil uno Si la ahí la cuadrilla mi compañero Laureano Toro años en el dos mil tres también sacamos el del Narcea si o tenemos por tradición

Voz 33 33:42 sea subastado en la Feria del salmón en Cornellà en en el concejo de Salas donde han pujado trece establecimientos hosteleros

Voz 1915 34:02 tú setenta y cuatro mil trescientos setenta y tres muertes después

Voz 1827 34:07 con la amenaza de los caminantes blancos a las puertas esta madrugada se estrena la octava y última temporada de Juego de tronos son sólo seis capítulos algunos de más de una hora para poner fin al mayor fenómeno televisivo de la década y en los deportes tenemos ya fútbol en directo Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes Roberto pues sí

Voz 1153 34:36 ya ha comenzado el segundo partido del día en estos momentos minuto XXXII el Atleti se impone al Rayo por un gol a cero gracias al gol de Iñaki Williams en el partido que abría la jornada dominical Valladolid y Getafe empatados los azulones han conseguido rescatar un punto en el último minuto de partido de penalti para esta tarde tres partidos más a las cuatro y cuarto derbi vasco entre Real Sociedad y Eibar seis y media duelo directo por la permanencia entre

Voz 1827 34:57 el Villarreal para cerrar la jornada otro derbi

Voz 1153 35:00 esta vez a las nueve menos cuarto eh en Mestalla Valencia Levante en Segunda un partido ya finalizado Albacete uno Elche uno en la Liga Endesa sólo un partido esta mañana el Madrid se ha impuesto al Breogán noventa y siete perdón noventa y cuatro setenta y además es

Voz 1 35:13 la madrugada hemos tenido Fórmula Uno Hamilton acabó primero vota segundo y tercero Sainz terminó décimo cuarto para esta tarde a partir de las seis tendremos motos a las nueve Moto GP pole Ana qué tal está

Voz 1827 35:27 nuestra

en la Cadena SER Hora catorce

Voz 1827 35:55 dos y treinta y cinco un hay treinta y cinco en Canarias enseguida entramos en los pormenores de la campaña electoral pero antes nos vamos hasta el aeropuerto madrileño de Barajas porque ha sido una mañana bastante complicada en los controles de seguridad ya saben que desde el viernes están en huelga los vigía

Voz 1153 36:08 antes que se encargan de estos controles y las colas

Voz 1827 36:11 la pasarlos han sido larguísimas allí sigue Judith Arroyo cómo está la situación habrá

Voz 3 36:17 buenas tardes Roberto pues la situación ahora mismo en la T uno en este tercer día de la operación salida esta a estas horas mucho más calmada aunque continúan algunas colas de acceso a los controles de seguridad en los viajeros que llama en que llegan a la terminal conocen en algunos casos estos retrasos y los paros pero en general nos dicen que llegan al aeropuerto a esta terminal uno con la antelación a mitad al salvo casos de trasbordos donde tienen que esperar horas entre un vuelo y otro Se espera que en las próximas horas a más picos de gente en los controles de seguridad ya que según el personal de información la situación es muy variable y cambia en función del horario

Voz 1827 36:52 gracias Judith ésta es la primera pero tienen que saber que hay convocadas varias huelgas que pueden complicarle es el inicio de las vacaciones de Semana Santa hay por ejemplo huelga de pilotos de la compañía Air Nostrum han cancelado ciento cuarenta y ocho vuelos y ahí Carlos Sevilla unos diez mil pasajeros afectados las movilizaciones comenzaron el viernes con una huelga indefinida de los vigilantes de seguridad del aeropuerto Madrid Barajas mañana lunes está previsto que comience la de los pilotos de Air Nostrum el colectivo ha convocado seis días de huelga tres esta semana hay otros tres la que viene por la decisión de la compañía de desviar parte de la producción a otras aerolíneas de los mismos propietarios esta huelga coincidirá el miércoles con la convocada por Comisiones el en Adif y Puertos del Estado para pedir al Gobierno que ratifique los preacuerdos sobre los convenios colectivos en estas empresas además los sesenta mil trabajadores del personal de asistencia en tierra de los aeropuertos están llamados a parar el veintiuno y el veinticuatro de abril y los maquinistas de Renfe el día veintitrés conflictos que el ministro de Fomento espera que se puedan solucionar José Luis Ábalos

Voz 37 37:50 desde que soy ministro me he encontrado muchísimas convocatorias de huelga Il a prácticamente han sido las mínimas las que se han desarrollado vamos a tratar de mediano en estos casos no pero ya veremos cómo cómo están

Voz 1827 38:01 a estas huelgas de Semana Santa se suman también en Madrid los paros de dos horas diarios convocados entre el dieciocho y el veintiocho de abril por los vigilantes de seguridad de Renfe Operadora y la pregunta que nos hacemos todos Irene Dorta buenas tardes en esta es líder para ver qué pueden hacer los pasajeros afectados si tienen un billete y sólo han cancelado

Voz 0808 38:18 pues el reglamento europeo establece que el cuando se cancele el vuelos importantes si la aerolínea avisa con dos semanas de antelación bastará con que nos devuelvan el importe del billete o nos ofrezcan una alternativa de viaje si la cancelación se hace con menos tiempo la compañía además de la devolución del importe la alternativa de viaje deben convencernos económicamente y si nos cansó en el propio aeropuerto a esto se sumaría que nos deben pagar también comida y alojamiento hasta que salga un vuelo alternativo estas con compensaciones económicas de las que hablamos dependen de la distancia de nuestro viaje hasta mil quinientos kilómetros nos corresponden doscientos cincuenta euros en vuelos de entre mil quinientos y tres mil quinientos recibiría unos cuatrocientos y en distancias de más de tres mil quinientos serían seiscientos euros

Voz 1827 39:03 esto sino lo han cancelado pero qué pasa si se trata de eh sólo un retraso sino en la retrasan Roberto

Voz 0808 39:08 la normativa establece un plazo máximo de tres horas en responsabilidad de la compañía pero una vez pasen estos tres horas la aerolínea debe hacerse cargo de nuestra alimentación gastos en el aeropuerto por ejemplo el interna e alojamiento y asumir también las mismas compensaciones que si se tratase de una cancelación todo esto si los motivos del retraso la suspensión del vuelo no se consideran circunstancias excepcionales como por ejemplo fenómenos atmosféricos pero en este caso las huelgas planeadas no entran en esta excepción así que para pedir estas compensaciones Roberto debemos meternos en la web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea seguir los pasos

Voz 1915 39:43 es rellenar gracias Irene y ahora sí

Voz 15 39:49 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 2 39:52 la Cadena SER

Voz 1827 39:58 el primer fin de semana de campaña electoral con nuevas encuestas sobre la mesa que soplan a favor del Partido Socialista pero en el PSOE huyen de un optimismo desmedido que pueda provocar cierta desmovilización del voto

Voz 2 40:11 Arili ni París Real Time lució

Voz 1827 40:17 decía hoy desde Cataluña la ministra Meritxell Batet no nos vi hemos porque el riesgo de que los partidos de derecha sumen existe decía hoy el candidato Pedro Sánchez ha querido contraponer la imagen del Gobierno socialista con un posible gobierno de derechas un gobierno que apostaría dice Sánchez repitiendo lo mismo en todos los mítines por la involución Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 40:36 sí buenas tardes su discurso sobre todo en el eje avance e involución es la idea con la que quiere centrar esta campaña que este fin de semana le ha traído a Canarias donde los socialistas aspiran a ganar las elecciones desplazando al Partido Popular ir quitando el escaño a Coalición Canaria así que hoy sólo se ha salido del guión el presidente del Gobierno para atacar al partido de Ana Oramas por lo demás ha seguido el mismo esquema no quiere Sánchez resbalar en la cuenta atrás de las elecciones defiende el perfil social de su Gobierno aprovecha para dar munición a los militantes sobre la moción de censura y su ruptura con el independentismo pero sobre todo vuelve un año otra vez al tema que ya es un clásico en sus mítines las derechas

Voz 4 41:15 ya les digo a los tres que no haber cordón sanitario que para esta hora de ilusión de esperanza y de futuro Partido Socialista para España son tres siglas una derecha hice futuro sigue sigue

Voz 0806 41:28 ese futuro según el candidato socialista sólo se puede conseguir con una gran victoria esas han sido sus palabras del PSOE por cierto que en el arranque de la campaña en Dos Hermanas del PSOE vimos al presidente con el puño en alto Roberto pero hoy no ha hecho ninguna referencia al aniversario de la proclamación de la República sólo hemos visto aquí en Las Palmas en este mitin una bandera republicana entre los asistentes

Voz 1827 41:49 así que Sánchez gracias Inma advierte del riesgo de que el modelo andaluz es el Gobierno PP Ciudadanos y Vox se reproduzca en La Moncloa a partir del veintiocho de abril por cierto Vox quería para ese Ejecutivo autonómico una consejería de familias acuerdan al final quedó diluida en otro departamento con más competencias y ahora Adrián Prado el PP recupera esta idea Si Pablo Casado llega al poder

Voz 0019 42:11 sí eso es el líder del PP se ha comprometido a crear un Ministerio de la Familia si llega a La Moncloa asumiendo como propia es exigencia de los de Abascal en Andalucía y que el PP consiguió reconducir en una Consejería de Sanidad y familias en plural cansado ahora anuncia este Ministerio de la Familia en singular con el siguiente objetivo

Voz 0579 42:28 porque estamos convencidos de que lo más importante es una sociedad es la familia y sobre todo porque en un país con un invierno demográfico como el que sufrimos con una despoblación como la que estamos viendo en muchas zonas de España Icon un riesgo de sostenibilidad de los servicios sociales como los que tiene España tiene ya casi toda la Unión Europea tenemos que apostar por las familias

Voz 0019 42:53 desde el PP ha pedido una vez más que España deje de padecer a Pedro Sánchez entre otras cosas por los apoyos vergonzosos de Bildu y le pedía los asistentes a esta comida mitin este ejercicio de imaginación

Voz 0579 43:03 aquí somos sólo sentados más de mil personas os imagináis ahora que prácticamente todos los que estáis aquí sentados sois tantas personas como las víctimas de los criminales de ETA

Voz 0019 43:18 tras Casado intervenido Feijoo el presidente de la Xunta cree que queda muy poco del PSOE hace tiempo que se fue diluyendo dice Sánchez es el candidato del Partido de Sánchez pues en Euskadi han coincidido hoy a Albert Rivera

Voz 1827 43:28 Santiago Abascal Pablo Iglesias que se ha reivindicado este último como única garantía de una España plurinacional Iglesias por cierto ha protagonizado el mitin de Unidas Podemos más multitudinario hasta la fecha con el calendario en la mano recordando los ochenta y ocho años de la proclamación de la Segunda República Mariela Rubio

Voz 1914 43:46 sí en Éibar se hizo la primera bandera de la República en mil novecientos treinta y uno y por ese motivo ha celebrado aquí Unidas Podemos el frontón de hasta Elena un mitin con cerca de mil quinientas personas el es el primero de campaña donde han coincidido Alberto Garzón y Pablo Iglesias como decías ha sido el acto más multitudinario de la campaña morada aunque todavía muy lejos de los grandes auditorios de las anteriores elecciones generales sobre las gradas un enorme cartel con rótulos de Tercera República y un Viva la República literal de fondo en los discursos de Pablo Iglesias irá Alberto Garzón

Voz 7 44:19 diferentes banderas diferentes sentimientos pero servicios públicos que hagan que a cualquier ciudadano que llegue a un hospital le vayan a atender los mejores profesionales esa es la dignidad republicana que une a todos los ciudadanos

Voz 6 44:34 el ninguna corona ninguna monarquía viva la República

Voz 8 44:38 a su juicio dado a tuiteros por decir que los Borbones son unos ladrones lo que no deja de ser una constatación histórica Pablo Casado que decía que al Rey lo hemos votado todos la verdad se lo debieron de enseñar en un máster salud y república

Voz 1915 44:55 monarquía añadía Alberto Garzón es parte del problema

Voz 1914 44:58 jamás podrá ser parte de la solución

Voz 1827 45:00 en el capítulo de propuestas concretas la de Albert Rivera desde Euskadi

Voz 1269 45:04 y aquí entre caceroladas gritos insultos os anuncio una ley que a los demócratas les va a gustar y a los que no tolerará la democracia no va a gustar os anuncio la modificación de la ley de víctimas para que se sancione a las personas en los ayuntamientos campar en homenajes a terroristas nunca va

Voz 1827 45:21 estaba día antes esas caceroladas que huían de fondo tratando de boicotear a este acto de Ciudadanos en Rentería no sois antifascistas sois matones abertzales les decía Maite Pagazaurtundúa a quiénes impedían que será escuchara desde el escenario Maite Pagaza que tuvo que marcharse de su casa tras el asesinato de su hermano Joseba a manos de ETA también en Euskadi hoy han pasado a disposición del juez los detenidos anoche por provocar incidentes en una manifestación contra los actos que Vox había organizado allí ser Vitoria David Iurreta

Voz 1061 45:58 imagen bien distinta hoy en Vitoria ni un solo manifestante frente al hotel en el que se ha desarrollado el mitin de Abascal entre fuertes medidas de seguridad pero con absoluta normalidad el candidato de Vox aprovechando los altercados de ayer para cargar contra Sánchez Urkullu

Voz 38 46:11 tuvimos que soportar como esa banda de la capucha del PNV durante cuarenta años esa anti España con la que ha pactado Sánchez se dedicó atemorizar a la gente sin que fuésemos defendidos por el Gobierno vasco cuando esos cachorros de Otegi tenían que haber sido disueltos inmediatamente y tenían que haber sido detenidos por tratar de impedir un acto electoral

Voz 1061 46:32 el objetivo es echar a Sánchez de Moncloa ha proclamado una vez más Abascal que también acusa de traicionar a España

Voz 38 46:38 mi familia nunca ha estado por un partido mi familia estado por valores por convicciones ha estado por España por valores por convicciones y por una patria que ese partido también ha traicionado y eso es lo que tiene que tener claro Pablo Casado

Voz 1061 46:48 unas doscientas personas han asistido al mitin del candidato ultra que hoy cumple cuarenta y tres años en su tierra acto que ha comenzado con el cumpleaños feliz ya terminado con el himno de España

Voz 1827 47:05 de cara a estas elecciones y ayer escuchamos las reclamaciones de estudiantes y profesores a los partidos hoy es el turno irá Valdés de los investigadores científicos

Voz 1513 47:13 para Jorge Barrero director general de Cotec la máxima prioridad más allá del presupuesto es mantener el Ministerio de Ciencia no relegar la materia una secretaria general

Voz 39 47:23 si algo se ha demostrado en los últimos años es que el Ministerio borró a la ciencia en la agenda política

Voz 1513 47:30 Pablo el anillos es vicepresidenta de Deferr Fay aunque aspira a que se incrementen los fondos para investigación por ahora se conforma con menos que todo lo presupuestado

Voz 1915 47:40 medidas que ayuden a los a los laboratorios a la gente que está trabajando

Voz 1513 47:45 a conciencia de hecho un cuarenta y ocho por ciento del presupuesto destinado a ciencia denuncian

Voz 0825 47:51 Lea el presidente de la Asociación de científicos

Voz 1513 47:54 tornados Ferrando Josa aborda tres necesidades básicas para los científicos que vuelvan a España

Voz 39 47:59 el reconocibles donde del doctorado no intentar tomar medidas para el darnos hábitos de contratación endogámica la ultima es las dificultades y las barreras burocráticas cinco tendrán

Voz 1915 48:10 Antonio Calvo Roy Presidente de las Hoces

Voz 1513 48:13 nación española de Comunicación Científica califica de crucial que la sociedad entienda el papel de la ciencia

Voz 40 48:18 es muy importante también la promoción de la comunicación científica que sepamos todos que nos estamos jugando cuando no apoyamos la ciencia que que no que sepamos que unos están cuando por ejemplo con respecto al cambio climático

Voz 0825 48:31 sí desde la Federación de Jóvenes Investigadores