Hora 14 Fin de Semana (20/04/2019)

Voz 1061 00:22 el sábado de Semana Santa típico qué tal buenas tardes atípico en plena campaña electoral pero sábado de Semana Santa al fin y al cabo con buena parte de España de vacaciones es hoy el mal tiempo que todavía nos acompaña esta generando alguna dificultad en las carreteras vamos a actualizar desde la Dirección General de Tráfico Nerea Fernández buenas tardes

Voz 4 00:39 buenas tardes a esta hora en Valencia dificultades en la A siete en Rothley verá dirección Albacete por un accidente que corta un carril al tráfico en esa misma siete y también en la provincia de Valencia densidad circulatoria a la altura de Ribarroja de Turia y en Quart de Poblet en la incorporación a la A tres en Alicante congestionada la A treinta y uno en Elda hacia Madrid y en Murcia ala treinta en Espinar dos Sentido Albacete

Voz 1061 01:02 ya vemos que el mal tiempo afecta sobre todo a la Comunidad Valenciana allí en el sur y en Murcia viven el mayor temporal de viento lluvia en abril de los últimos cincuenta años en la Comunidad Valenciana hay también puertos cerrados por el temporal Radio Valencia Toni Jiménez

Voz 5 01:14 los puertos de Valencia Sagunto y Gandía permanecen cerrados al tráfico marítimo por fuertes ráfagas de viento y olas de hasta cuatro metros de altura a esta hora la peor parte del temporal se la lleva la provincia de Alicante donde se esperan rachas de viento de más de ochenta kilómetros por hora en Torrevieja se ha decretado el Nivel uno por riesgo de inundaciones sigue lloviendo ya han recogido ya más de ciento cincuenta y seis litros por metro cuadrado entre ayer y hoy gran parte de la Comunitat sigue en alerta amarilla

Voz 1061 01:39 esa es la situación en este momento pero cuál va a ser la situación en las próximas horas Almudena López sino

Voz 6 01:43 pues espera que las lluvias remitan en las próximas horas pero de momento lo peor sigue estando en el Mediterráneo la Aemet mantiene los avisos porque va a seguir lloviendo de forma intensa en la Comunidad Valenciana y en Murcia lo hará también esta tarde en puntos del interior peninsular como la Comunidad de Madrid y Sistema Ibérico temperaturas sin cambios salvo en Galicia donde brilla el sol y además hace calor hasta veintiséis grados esperan en Ourense o Pontevedra

Voz 1061 02:11 pues el mal tiempo también ha afectado a la campaña electoral Alberto Garzón el candidato de Unidas Podemos ha tenido que anular un acto en Alicante allí en esa ciudad han estado Sánchez casado y Arrimadas porque Rivera vaciado su agenda Iglesias mientras tanto en Miranda de Ebro

Voz 7 02:25 quedan muy pocos días hay que apretar el ritmo lo importante en un partido en una competición no es cómo empieza cómo se desarrolla esa competición sino cómo acaba y esto tiene que acabar el próximo veintiocho de abril con una gran victoria del Partido Socialista en la Comunitat Valenciana el España Tobía Mallorca coincidí con él y me quedé asustado fui al aeropuerto en vimos Octavio blanco no es el Falcon del presidente del Gobierno dije no no está rotulado no ponen Reino de España me dice no es un Falcon privado él lleva en modo avión toda la legislatura le importa un bledo a España sólo quiere

Voz 8 02:55 los oropeles del poder del nacionalismo

Voz 0277 02:57 se contagia más que la gripe tenemos un efecto contagio no sólo Valencia queremos en Baleares tenemos en Navarra no hablarnos del País Vasco está haciendo Ximo Puig todo lo que hizo y fetos Ximo Puig es el alumno aventajado de Iceta

Voz 9 03:12 por qué no dicen en campaña electoral que no van a pactar con Ciudadanos a pesar de que Ciudadanos mantiene un discurso de extrema derecha pues porque no lo pueden asegurar

Voz 1061 03:22 campaña al margen el sábado tiene otras noticias en Barcelona ha sido detenido el presunto autor de una brutal violación una violenta violación en la madrugada del viernes a una mujer en las puertas del Museo Marítimo de Barcelona este sábado les estamos contando un nuevo caso de violencia machista un hombre ha sido detenido en Olot en Girona por presuntamente haber asesinado a su pareja en Girona Jordi maltesa

Voz 1177 03:40 el aviso a la Policía ha llegado las ocho y veinte de la mañana ha sido la hija de la pareja que vuelve a estar de fiesta con unos amigos quien se ha encontrado a su madre de cuarenta y cuatro años muerta el cadáver tenía claros síntomas de violencia en el domicilio también estaba su padre de treinta y ocho años agente de Policía Nacional aquí en los Mossos han detenido como autor del asesinato y el Ayuntamiento de Olot ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado para hoy a las ocho una concentración de repulsa

Voz 1061 04:06 la este avance de Hora catorce todavía le quedan los deportes José Antonio Duro bueno

Voz 11 04:57 hora Kato

Voz 0522 04:58 doce Madrid buenas tardes la lluvia no da tregua al turismo en la Comunidad de Madrid hoy sábado es el día donde se esperan más pernoctaciones en una semana santa a punto de finalizar y cuyas previsiones de ocupación rozan en Madrid el ochenta y cuatro por ciento son datos de la Asociación Empresarial de Turismo de la Comunidad de Madrid que a falta de los datos de cierre pronostican un aumento en la ocupación de un punto y medio respecto a este periodo del año pasado seis puntos por encima de la ocupación media a nivel nacional aunque los hoteleros confiaban en superar este dato hoy pero la lluvia ha disminuido las reservas previstas de última hora hemos tenido bastante ocupación pero sí que preveíamos que han en mismo día odia

Voz 12 05:35 hemos tenido más reservas hechas en el momento porque en estas fechas sí que solemos tener bastantes reservas de última hora o en el día y este año ha sido un poco extraño en ese sentido

Voz 0464 05:45 es relativa normalidad en el aeropuerto de Barajas noveno día de huelga de los trabajadores de seguridad que a falta de un acuerdo con la empresa mantienen el carácter indefinido los servicios mínimos fijados son del noventa por ciento por lo que hoy apenas ha habido incidentes las colas son casi las habituales aunque los usuarios eso sí han decidido ir con bastante antelación

Voz 13 06:04 venimos con cuatro horas y media ahora mismo de antelación se que como operación la verdad que nos preocupaba bastante el tema a la huelga si se yo me esperaba mucho más gente sin usado

Voz 14 06:13 los siempre con un poquito de tiempo hemos venido obviamente ante por el tema de un buen internacional asume como siempre yo de todo muy tranquilo yo creo que no me va a afectar en nada

Voz 0464 06:23 y un acuerdo de última hora desconvocado la huelga prevista desde mañana por el personal de tierra de todos los aeropuertos españoles los que si continúa son los paros en el metro hoy los servicios mínimos han oscilado a primera hora de la mañana en un cincuenta por ciento con esperas de los trenes de hasta veinte minutos ahora mismo la frecuencia de paso es la habitual y la próxima jornada de paro será el sábado veintisiete y en la Comunidad de Madrid el treinta por ciento de las mujeres mayores de sesenta y cinco años viven solas y a su situación socio económica en ocasiones frágil muchas de ellas tienen por ejemplo pensiones muy bajas porque nunca han cotizado Se suma la soledad reivindicar a estas mujeres es el objetivo de solas no una campaña de la ONG hacen que recuerda que la desigualdad género se mantiene e incluso se aumenta también al final de sus vidas

Voz 4 07:19 yo sólo se enfrenten luego no lo medalla tengo una pensión no contributiva pasado con una separación no estoy bien Gemma acostumbró llevo ocho años hola ya pues me voy haciendo sola no tengo

Voz 16 07:34 lejos estoy soltera tengo setenta y cuatro años llego a casa veo la televisión sin me gusta sino pues no la pongo

Voz 0464 07:47 en este Hora catorce Madrid vamos a poner voz a los datos y conoceremos cómo es el día a día de cuatros más de cuatro madrileñas mayores de sesenta y cinco años que viven solas hay más noticias en este sábado veinte de abril que repasamos en titulares con Paul Asensio y Laura

Voz 0277 08:03 dos hombres han resultado heridos uno de ellos grave tras sufrir un accidente de tráfico en la A tres a la altura de Fuentes

Voz 6 08:08 dueña del Tajo el accidente ocurrió ayer cuando el coche en el que ambos viajaban se salió de la vía e impactó contra el quitamiedos ambos han sido trasladados al oído

Voz 1473 08:15 al Gregorio Marañón un agente de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional ha sido condenado a ocho años de cárcel por utilizar las bases de datos policiales para amedrentar a mujeres con las que contactaba por redes sociales si ella se negaban a mantener relaciones sexuales fetichistas con él en la gente accedía a sus datos para presionarles

Voz 6 08:32 la EMT ha vuelto a batir récords viajero durante el primer trimestre de dos mil diecinueve con un incremento de más de ocho millones de usuarios entre enero febrero y marzo con respecto al periodo del año anterior un siete coma seis por ciento más que en dos mil dieciocho varias asociaciones asociaciones debe

Voz 1473 08:46 vinos de Majadahonda denuncian que el Ayuntamiento del municipio gobernado por el Partido Popular pedirá para los próximos setenta y cinco años una parcela pública para la construcción de una iglesia ésta sería la sexta de la ciudad de poco más de setenta mil habitantes tocan a una iglesia por cada doce mil

Voz 0464 09:02 el titular del deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 10 09:04 qué tal muy buenas está en marcha la jornada treinta y tres que tiene protagonismo para los equipos madrileños lo tendrás de las cuatro y cuarto en Eibar con la visita del Atlético de Madrid una Atlético que viajó ayer sin Griezmann y evidentemente sin Diego Costa además la salvación del Rayo pasa por ganar esta tarde desde las seis y media al Huesca en el estadio de Vallecas en Segunda el Rayo Majadahonda juega a las ocho en Mallorca el Alcorcón perdió ayer uno a cuatro ante el Málaga en Euroliga el ramo y gana dos cero la serie ante Panathinaikos tras la victoria de ayer en el juicio

Voz 14 09:30 íbamos a

Voz 0464 09:30 probar ahora cómo se circula a esta hora las carreteras de la Comunidad DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 4 09:36 buenas tardes a esta hora complicaciones de salida de Madrid por la A6 en Majadahonda y en esa misma A6 dificultades en Las Rozas es en su incorporación desde la M50 en el resto de la comunidad se circula con tranquilidad aún así desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante

Voz 0464 09:53 si viven en la capital y utilizan el coche o vienen a la capital con su vehículo sepan que el Ayuntamiento de Madrid multará a partir de este miércoles a los coches que circulen dentro del término municipal si las etiquetas medioambientales de la DGT deben estar bien visibles Sonia Palomino loable

Voz 1915 10:08 Acciona afecta a cualquier coche o motocicleta que acceda circule o estacione en el municipio de Madrid la clasificación por etiquetas divide a los vehículos en cinco categorías los más viejos y contaminantes los anteriores al año dos mil en el caso de la gasolina ID dos mil seis en los días el que no tienen distintivo las cuatro categorías restantes B C eco hoy cero que sí disponen de etiqueta el objetivo según explican desde el Ayuntamiento es discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y la salud las pegatinas Se pueden solicitar en las oficinas de Correos presentando el permiso de circulación del vehículo pagando los cinco euros correspondientes a la tasa

Voz 0464 10:45 tenemos dieciséis grados hasta ahora en el centro de la capital jornada con mucho viento en toda la región con chubascos a lo largo de la tarde pronóstico del tiempo Luismi Pérez buenas tardes

Voz 1047 10:55 buenas tardes las nubes van a ir a más otra vez en gran parte de la Comunidad de Madrid y de hecho va a acabar lloviendo a lo largo de la tarde donde más en el Valle del Tajo y también en el Corredor del Henares pero en el resto de la región también esperamos algún chubasco no grandes cantidades de agua pero los paraguas por si acaso esta tarde tendrán que estar preparados además con un viento insistente del este o del nordeste en algún momento pasando de los cincuenta kilómetros por hora por ejemplo en la misma zona metropolitana iba a hacer que la sensación sea más bien de fresco el domingo otra vez bastantes momentos de nubes y sobre todo por la tarde algún chubasco pero van a ser más locales que los que caigan esta tarde

Voz 0464 11:32 comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Carlos Higueras y Carlos Ródenas la producción de Paul Asensio y la edición de Enrique García quien les habla

Voz 14 11:43 en la recta final de la Semana Santa los datos provisto

Voz 0464 11:46 Canales apuntan a una ocupación hotelera mayor que la del año pasado con una media de ocupación del ochenta y cuatro por ciento un dato que sitúa a la Comunidad por encima de la media nacional Paul Asensio buenas tardes

Voz 0808 11:57 buenas tardes Enrique un aumento de un punto y medio respecto a los datos registrados en la Semana Santa pasada y además sitúa a la capital por encima de la media nacional que de un setenta y ocho por ciento más de Miguel secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid dice que cada vez viene más turistas extranjeros

Voz 17 12:12 Semana Santa es un punto de daño muy interesante en cuanto a la demanda no del destino Madrid evidentemente no aunque siguen que vetando el turista nacional en ranking de llegadas es evidente que se ha producido ya un punto de inflexión con una mayor llegada cada vez más importante viaje visitante internacional

Voz 0808 12:31 la estancia media de entre tres y cuatro días según la asociación hoy sábado será el día con mayor volumen de reserva los datos de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid estaban muy pendientes del tiempo trabajadores de hoteles restaurantes y tiendas del centro de Madrid coinciden los datos son buenos pero podrían haber sido mejores con algo más de sol esperaba en reservas de última hora que no sean hecho por la lluvia aunque los que ya estaban aquí se han topado con ella han disfrutado la ciudad igualmente

Voz 0277 12:55 llegamos lloviendo bueno con la lluvia nos lo son muy de encamina no nos gusta mucho coger el transporte público ha sido bastante bastante dificultoso

Voz 18 13:02 con la lluvia el aire de Madrid se limpia muchísimo y da mucho gusto pasear por la calle tranquila no hay nadie porque estaba lloviendo y es muy de pueblo ciudad

Voz 0277 13:11 el plan de ruta que llevábamos lo estamos cumpliendo hasta el último momento de hecho nos vamos mañana lo vamos a hacer si os sí a pesar de todo Madrid es bonito y Madrid merece la pena siempre lloviendo Consol con calor siempre merece la pena

Voz 0808 13:23 en cualquier caso Enrique la ocupación en Madrid ya es mayor que la del año pasado

Voz 0464 13:27 gracias Paula y frente a los buenos datos de ocupación hotelera malos datos para el sector del esquí que a un día de que acabe la temporada yace en un primer balance y la ausencia de predice

Voz 10 13:37 de precipitaciones de este invierno deja una

Voz 0464 13:39 temporada de esquí atípica nos lo cuenta Alfonso Ojea

Voz 0089 13:43 dos final a una temporada de esquí en la región madrileña muy difícil muy extraña en lo meteorológico con más de sesenta días sin frío ni precipitaciones sólidas que hayan logrado mantener abiertas las instalaciones alpinas de la Sierra de Guadarrama muy pocas jornadas de esquí las que han podido disfrutar los aficionados madrileños en las cuatro estaciones que rodean la Comunidad Agustín Ramírez es el director técnico de Valdesquí la única operadora con todo su dominio esquiable dentro de nuestra región

Voz 19 14:10 temporada diferentes la temporada pasada fíjate que ahora mismo estábamos en pleno apogeo del esquí con muchísima nieve todavía hasta el veintiocho de abril tuvimos temporadas la pasada y este año pues bueno ha tocado que ha buenísimo el el día seis de febrero y el diecisiete de marzo pues cierra moda estación pues ya definitivamente porque ya ha vuelto a nevar pero ya no es la escondí

Voz 0089 14:33 tú eres para poder otra vez volver abierto a consecuencia del cambio climático que va incrementando paulatinamente la temperatura Amiri también de la imposibilidad de las estaciones madrileñas para poder construir sistemas de producción de nieve como son las redes de cañones de alta presión la temporada comenzó mal el día de su inauguración el puente de diciembre sin un copo en las cumbres y así permaneció durante las navidades dos fechas claves para que el negocio de la nieve sea rentable Rafael Díaz es el director de I love esquí la web del sector de los deportes de invierno

Voz 20 15:04 todo apunta que cuando la temporada no va bien en la fecha de Navidad normalmente muy muy difícil conseguir remontar

Voz 0089 15:12 ahora sólo nos queda esperar al invierno que viene

Voz 0464 15:15 son las dos y cuarto de la tarde

Voz 2 15:16 sí

Voz 0464 17:28 nada de Madrid vive más de un millón de personas mayores de sesenta y cinco años el sesenta por ciento son mujeres ellas vive más y tienen unas condiciones socio económicas condicionadas por su género también al final de sus vidas pensiones más bajas porque muchas no han cotizado

Voz 10 17:43 dependían económicamente de sus maridos

Voz 0464 17:46 la el treinta por ciento de ellas viven solas vamos a hablar de la soledad en las mujeres mayores la ONG hacer ha iniciado una campaña para concienciar sobre este problema nos lo cuenta Virginia Sarmiento

Voz 0089 17:57 la proporción de mayores de sesenta y cinco en Madrid es del sesenta por ciento mujeres y cuarenta por ciento de hombres aproximadamente cuantos más años van cumpliendo la posibilidad de que vivan solas es mayor son datos que han recopilado en la ONG Accem extraídos de los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística para la campaña solas no Alberto García Cerviño responsable de campañas y comunicación

Voz 27 18:17 hablamos de mujeres agradecido por los años cuarenta mujeres que no trabajan fuera de casa la mayoría de ellas que dependían de sus maridos que lo tienen acceso a una educación más allá de lo elemental mujeres que se pasaron subida en los cuidados de sus hijos luego de sus suegros y de sus padres luego de su

Voz 1061 18:34 marido hasta que falleció y ahora aquellas necesita

Voz 27 18:37 en esos cuidados pues no los tienen además al no

Voz 0089 18:39 ha cotizado tienen pensiones muy bajas y hay que distinguir entre las que viven las que se sienten solas

Voz 27 18:44 quién vive sola es un reto una oportunidad una conquista para ellas no hablamos de ese tipo de mujeres a la voz de esas mujeres que viven solas y que no tienen ese entorno

Voz 0089 18:54 por eso insisten en lo siguiente que no estamos hablando

Voz 27 18:57 de personas tan anónimas estamos hablando de tuve final de cuarto de la señora con la que coinciden es en la farmacia estamos hablando de tu madre a la que a veces no lo coges el teléfono porque estás tiraba el siguió viendo la tele y no te apetece estamos hablando de gente muy cercana que tiene sensación de soledad

Voz 0089 19:13 Madrid sufre un incremento del envejecimiento superior al resto de comunidades españolas en cuanto a mayores de ochenta hombres y mujeres Madrid sólo está por detrás de Canarias

Voz 0464 19:21 esta ONG ha lanzado un concurso de relatos para que las mujeres visibilidad en sus historias

Voz 0089 19:26 su día a día

Voz 22 19:30 vale

Voz 28 19:31 es decir licencia para nueve concluirse no hace otra cosa obra vacilar que me marea Santa alegarle ya no cuela a lo mejor me he confundido mañana

Voz 0464 19:58 es el sonido del cortometraje que ha hecho esta ONG con el texto ganador del concurso hemos hablado con algunas de las mujeres madrileñas que han participado y le han contado cómo es su día a día a Virginia Sarmiento

Voz 31 20:10 de llevarte al al cien Bedia hablo los volcó

Voz 4 20:13 a mí me voy a ir al baño

Voz 31 20:15 me tomo la paradigma luego ya hago la cama

Voz 6 20:19 esta es la rutina de la mañana de son una de las mujeres que acuden varias veces a la semana al Centro de Día de Santa Engracia

Voz 0089 20:24 ya dependiente del Ayuntamiento de Madrid el centro presentó varias historias de sus usuarias al concurso que planteaba acción dentro de su campaña a solas no allí también encontramos

Voz 4 20:33 tengo ochenta y ocho años yo tengo una pensión no contributiva pasando por una separación Eliza indemnicen

Voz 32 20:41 tengo S

Voz 33 20:44 eh eh o en y también

Voz 0089 20:46 línea

Voz 33 20:49 es un hijo tengo un metro que para apenas

Voz 0089 20:52 Carmen vive en Alcorcón no va a ningún centro debía pero si está pensando en pedir una medalla para emergencias tiene sesenta y cinco años divorciada fue profesora hay teleoperadora pero hace cinco años perdió la voz sobrevive con una pensión de cuatrocientos treinta euros

Voz 34 21:05 estuvo en el extranjero y hay trabaje colegio pero no hubiese ido después clases particulares trabajos temporales fue a consulta que él sólo tengo cotizados veintiséis años

Voz 0464 21:18 sí le preocupan cosas como ésta

Voz 34 21:21 cocinan con las cosas importantes en alguna ocasión se me ha olvidado al no tener a nadie que también te diga no te olvides de todo pues es halcones once lo miren se echan de menos no

Voz 0089 21:34 tiene dos hijos pero se siente sola sobre todo

Voz 34 21:37 por las mañanas que es que tiene no jaque es decir buenos días pues es muy triste

Voz 0464 21:47 un agente de la Brigada Provincial de Información de Policía Nacional ha sido condenado a ocho años de cárcel por usar las bases de datos policiales para espiar y amedrentar a mujeres con las que contactaba a través de las redes sociales cuando ella se negaban a mantener relaciones sexuales fetichistas con él

Voz 0089 22:03 en este policía consultaba algún datos

Voz 0464 22:05 yo personal en las bases policiales y se lo contaba para asustar las que accedieran a sus deseos es una información de Alberto

Voz 0055 22:12 tras el agente condenado tenía acceso a datos personales de sus víctimas porque era investigador en la Brigada Provincial de Información de Moratalaz podía consultar sus nombres en las bases de datos de la Policía Nacional conoció a una de las mujeres en el trabajo y a las otras dos en redes sociales accedía a sus datos cuando ella se negaban a mantener relaciones sexuales de carácter fetichista con él lo hizo según la justicia hasta diecisiete veces con ellas con más mujeres consultando hasta tres bases de datos distintas datos como que el padre de una de ellas había tenido un ictus o que otra tenía pendiente una multa de tráfico según el Tribunal Superior de Justicia lo hacía para amedrentar a las mujeres salvo que traduce en una condena de ocho años de cárcel por tres delitos de revelación de secretos y otro más de coacciones la sentencia todavía

Voz 0089 22:53 terrible ante el Tribunal Supremo en la capital

Voz 0464 22:56 la EMT ha vuelto a batir récord de viajeros durante el primer trimestre de dos mil diecinueve con un incremento de ocho millones trescientos ochenta y ocho mil usuarios entre enero febril sí marzo con respecto al mismo periodo del año anterior lo que supone un siete coma seis punto porcentaje más que en el año dos mil dieciocho son los mejores datos registrados en la última década ahí el Ayuntamiento de Madrid saca pecho atribuye este aumento a la puesta en marcha de Madrid central Carolina Gómez

Voz 0393 23:21 el número de usuarios de autobuses públicos en Madrid ha registrado en los últimos tres meses los mejores datos en una década en enero la EMT registró treinta y ocho millones de viajeros que son cuatro por ciento más que en el mismo mes del año anterior en el mes de febrero se batió otro récord la demanda de viajeros experimentó un crecimiento aún superior del diez por ciento y hubo dos días con máximo anual el día cinco y el día veintiocho a Madrid central se suman en este segundo mes del año la huelga de taxis y el cierre de la línea dos de Metro en marzo crecen también los

Voz 6 23:52 usuarios de manera significativa un nueve por ciento

Voz 0393 23:55 respecto al año anterior el Gobierno municipal asegura que la restricción del tráfico privado en el centro supone un crecimiento diario de unos treinta y tres mil viajeros los días laborables

Voz 0464 24:04 y en Majadahonda hay dinero para levantar iglesias pero no para mantener otros servicios esenciales es lo que denuncian varias asociaciones de vecinos de este municipio gobernado por el Partido Popular no entienden que el Ayuntamiento haya cedido para los próximos setenta y cinco años una parcela pública para la construcción de la que sería la sexta Iglesia de esta ciudad de algo más de setenta mil habitantes es decir que va a tener una iglesia para cada doce mil vecinos Fermín Agustín L

Voz 0625 24:30 terreno consta de seis mil metros cuadrados y está valorado en tres millones de euros la Asociación de Vecinos de Majadahonda ha enviado una carta al alcalde mostrando su disconformidad ya que denuncian falta de infraestructuras públicas carnívora es la presidenta de la asociación

Voz 0277 24:42 todos los servicios médicos están dinero obsoletos en cuanto a su construcción pero sobre todo no tienen capacidad para absorber la demanda el pueblo no entendemos por qué se da preferencia a un templo en un municipio donde faltan recursos sociales y culturales

Voz 0625 25:00 Narciso de Foxá alcalde Majadahonda sostiene que si bien es cierto que hay que renovar alguno de los espacios culturales esta cesión aseguran no es incompatible para ello

Voz 19 25:08 en Caixa Enciso una decisión y es que adjudicatario que que tiene que hacer una inversión importante y otra cosa es destinado suelo construir con las arcas de nadie del ayuntamiento un centro cultural una vida

Voz 0625 25:22 la asociación de vecinos cree que ya es hora de que el municipio crezca aumentando y mejorando los servicios públicos para acercarlos al ciudadano

Voz 0464 25:29 bueno pues allí en Majadahonda los investigadores del Hospital Puerta de Hierro han descubierto un avance muy importante

Voz 0089 25:35 para los pacientes con cáncer a los que la quimioterapia

Voz 0464 25:37 ya les daña el corazón hasta ahora se encuentran en la difícil tesitura de elegir entre renunciara al tratamiento au seguir y exponerse a una lesión cardíaca pues bien este equipo de cardiólogos oncólogos han descubierto el factor genético que desencadena Nava ese problema ya ese es el paso previo para eliminarlo Raquel Fernández

Voz 1315 25:55 nuevas oportunidades se abren para estos pacientes ya que mediante la determinación del factor genético se podrá identificar de forma precoz antes de recibir la quimioterapia a aquellos que tienen más riesgo de problemas cardiacos los investigadores han analizado las características de más de doscientas personas con cáncer que habían desarrollado patologías cardiacas aconseja Agencia de la medicación y las han comparado con más de dos mil quinientos individuos sanos y con cáncer que no tenían cardiopatía Se trabajó además con un grupo de ratones transgénicos portadores de la alteración genética y a los que administraron el tratamiento Se comprobó que sólo los que tenían el defecto genético desarrollaban el daño en el corazón a consecuencia de la medicación Pablo García Pavía es responsable del estudio de la unidad de cardiopatías familiares del Puerta de Hierro

Voz 35 26:43 esto permitirá seleccionar qué quién catedráticos son más adecuados para los pacientes oncológicos también administrar medicaciones de forma preventiva para evitar que desarrollan problemas cardiacos

Voz 1315 26:53 además de cardiólogos oncólogos del Puerta de Hierro el equipo investigador ha contado con la colaboración de profesionales de la Universidad de Harvard del Imperial College de Londres de otros cuatro hospitales españoles

Voz 15 27:07 hora catorce los temor

Voz 0464 27:10 José Antonio Duro o la de nuevo qué tal muy buenas

Voz 10 27:13 somos un partido en jugó en Primera División es importante para los puestos de descenso es el Celta uno Girona uno que se está jugando en en Balaídos está en el minuto sesenta y siete y además tenemos dos choques de equipos de Primera División madrileños este sábado son el del Atlético de Madrid en Éibar a las cuatro y cuarto y el del Rayo Vallecano en casa del Huesca se antoja muy importante desde las seis y media los de Simeone viajaron ayer evidentemente sin Diego Costa

Voz 0089 27:33 sin Griezmann que también está sancionado para la

Voz 10 27:35 Horna este fin de semana Simeone ayer sobre la situación de uno de sus delanteros Diego Costa

Voz 36 27:40 lo que le puedo contar en el que el es una situación

Voz 14 27:44 interna que las resolvemos

Voz 36 27:46 eh en el día a hacer y obviamente hoy o estaban

Voz 25 27:49 entrenando naturalmente como ha entrenado

Voz 10 27:51 siempre mañana tenemos los choques de jeta EFE ante el Sevilla que importante también por la zona de arriba de Leganés en el Villarreal en la cerámica y el del Real Madrid que recibe desde a las cuatro y cuarto de la tarde en el Santiago Bernabeu al conjunto del Athletic de Bilbao en Segunda un partido definitivo lo definitivo el del Alcorcón que perdió ayer uno a cuatro en Santo Domingo ante el Málaga ya las ocho juega hoy el Rayo Majadahonda en Son Moix

Voz 0089 28:14 ante el Mallorca además baloncesto ACB jornada

Voz 10 28:17 de ocho Obradoiro Montakit Fuenlabrada para el día de hoy en Euroliga ayer la victoria del Real Madrid es la segunda de la serie ante el conjunto griego de Panathinaikos

Voz 37 28:29 y no sigo no Sony nado vivo a un y Sexpe no he venido a decirme que es Honda Hayden deben ser

Voz 0464 28:53 Nos vamos y lo hacemos con la música de Emily Van una compositora inglesa que estará en Madrid este miércoles

Voz 22 28:59 en Costello Club

Voz 0464 29:05 los doce grados a esta hora en el centro de la capital se esperan chubascos a lo largo de toda la tarde en toda la región y abriguen se porque hace mucho viento iba a continuar así durante toda la tarde si cogen el coche precaución precaución en las carreteras que tengan un feliz sábado hasta mañana

Voz 22 29:22 no

Voz 37 29:29 no lo Ina

Voz 22 29:34 haré UCD sí

Voz 1061 30:20 en el ecuador de la campaña electoral hola otra vez pero sobre todo sábado de vacaciones de Semana Santa si están sobretodo en el Levante precaución con el temporal que es el peor que están viviendo en un mes de abril en los últimos cincuenta años eso genera complicaciones en las carreteras vamos a actualizar Dirección General el Tráfico Nerea Fernández buenas tardes

Voz 1047 30:38 buenas tardes a esta hora en Valencia continúan

Voz 4 30:40 las complicaciones en la A siete en Rock Clay Corbera dirección Albacete por un accidente que corta un carril al tráfico en esa misma siete también en la provincia de Valencia densidad circulatoria en Ribarroja de Turia y Quart de Poblet en la incorporación a la A tres sentido Madrid en Alicante tráfico intenso en la XXXI en Elda hacia Madrid en ese punto hay ahora mismo siete kilómetros de retenciones y hay Murcia dificultades en la A treinta en Espinar dos dirección Albacete ya en Albacete a la altura de la urbanización El tribunal llegando a La Roda

Voz 1061 31:11 no hay en la Comunidad Valenciana el temporal está dejando un reguero de incidencia Radio Valencia Toni Jiménez

Voz 10 31:16 aunque la alerta ha bajado de nivel naranja a amarillo

Voz 5 31:19 los puertos de Valencia Sagunto y Gandía permanecen cerrados al tráfico marítimo por fuertes ráfagas de viento y mala mar y no se prevé su reapertura para las próximas horas la peor parte del temporal se la lleva el sur de la Comunitat en la provincia de Alicante se esperan rachas de hasta ochenta kilómetros por hora en Torrevieja se ha decretado el Nivel uno por riesgo de inundaciones sigue lloviendo y se han recogido en las últimas veinticuatro horas ciento setenta litros por metro cuadrado que han obligado a cortar los principales accesos a la ciudad con numerosas calles anegadas

Voz 1061 31:47 así que ya ven Semana Santa pasada por viento y agua vamos con el pronóstico Luismi Pérez buenas tardes

Voz 1047 31:51 buenas tardes hay que seguir pendientes en el área mediterránea de la lluvia sobretodo en Murcia la Comunidad Valenciana y las provincias del este de Castilla La Mancha idea Andalucía aquí seguirá lloviendo sobre mojado cuidado entre el sur de Valencia y norte de Alicante colas aquí

Voz 1061 32:07 el acciones muy destacables de agua también va a llover

Voz 1047 32:10 lo de forma más débil en Madrid Extremadura las sierras de Andalucía occidental en zonas del Pirineo y en Baleares y poco a poco esta tarde algunas tormentas en el Sistema Ibérico y en las costas catalanas bastantes nubes en el norte de Canarias con algunos chubascos cuanto más a Galicia y el Cantábrico tiempo más tranquilo temporal de mar otra vez en el mediterráneo vientos del nordeste de una sensación más bien de fresco mañana seguirá la lluvia en la fachada mediterránea sobre todo

Voz 1061 32:42 segundo el último fin de semana de campaña electoral ya queda menos poco a poco fin de semana ha marcado por los dos debates de lunes y martes de hecho hoy Rivera ya ha descansado mañana lo van a hacer Sánchez e Iglesias para preparar esas citas pero hoy sobretodo actos en Alicante porque la Comunidad Valenciana también tiene elecciones autonómicas dentro de una semana y hundía Sánchez casado y Arrimadas allí en Alicante Pablo Iglesias en Miranda de Ebro

Voz 38 33:01 no queremos que España mira al futuro y el futuro no tiene intermediario

Voz 1732 33:05 quiero a futuro tiene que votar al Partido Socialista porque si se votan a otras formaciones políticas mayores opciones tendrá el bloque de la involución

Voz 7 33:12 el lleva en modo avión toda la legislatura le importa un bledo España sólo quiere

Voz 8 33:17 los oropeles del poder el Palacio de Doñana al Palacio de Lanzarote Si tú aquí Palacio vendría

Voz 0277 33:25 tendemos la mano al Partido Popular para echar a Sánchez y le digo a Pablo Casado que estaba vi le becas arrastrando los pies el pensando más en cómo permanecer como presidente de su partido que pensar en cómo sumar con nosotros para echar a Sánchez y los separatistas de Moncloa

Voz 9 33:46 por qué no dicen en campaña electoral que no van a pactar con Ciudadanos a pesar de que Ciudadanos mantiene un discurso de extrema derecha pues porque no lo pueden asegurar

Voz 1061 33:55 más de este sábado un hombre ha sido detenido en Olot en Girona por asesinar presuntamente a su mujer Almudena López sino buenas tardes

Voz 6 34:00 buenas tardes la hija adolescente de ambos ha sido quién ha encontrado el cuerpo de su madre el supuesto asesino es policía nacional se han decretado tres días de luto oficial y esta tarde se ha convocado una concentración para condenar el crimen machista con estas son ya diecisiete las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que llevamos de año

Voz 1061 34:17 en Barcelona ha sido detenido el presunto autor de una brutal violación que se produjo en la madrugada del viernes en el Museo Marítimo

Voz 6 34:22 la víctima una mujer de treinta y siete años se recupera de la brutal agresión el violador además le pegó una paliza le rompió un brazo le arrancó de un mordisco parte de la oreja

Voz 1061 34:30 en Irlanda del Norte dos personas han sido detenidas por el asesinato de una periodista

Voz 6 34:34 la reportera recibió dos disparos el pasado jueves durante los disturbios registrados en la ciudad de de

Voz 1061 34:39 en Estados Unidos un juez ha decretado cadena perpetua para el matrimonio Turpin

Voz 6 34:42 detenidos en enero del año pasado por torturar a doce de sus trece hijos los los los jóvenes perdón pasaron años encadenados atados y encerrados en jaulas los padres fueron arrestados cuando una de las hijas escapó y pudo contra la policía lo que estaban sufriendo en el juicio celebrado este viernes escuchó por primera vez a varios de ellos algunos pidiendo una sentencia más liviana porque sus padres dijeron sólo buscaban protegerles del

Voz 1061 35:07 cada uno antiguo marine de los Estados Unidos por su presunta vinculación con el asalto a la embajada de Corea del Norte en Madrid

Voz 6 35:12 el lo cuenta hoy el Washington Post es la primera detención relacionada con este caso

Voz 1061 35:16 mientras en España llevamos toda la semana hablando de los debates electorales en Ucrania no decenas de miles de personas han asistido a un debate entre los candidatos presidenciales en un estadio Olímpico con capacidad para setenta mil personas

Voz 6 35:31 los dos candidatos el cómico Zelensky y el actual presidente Poroshenko han debatido en un escenario de concierto con una banda de rock como teloneros y ante los gritos de los asistentes

Voz 1061 35:40 Nos queda las deporte José Antonio Duro buenas tardes hola tenemos

Voz 10 35:43 ahora en directo estamos contando en Carrusel el Celta de Vigo dos Girona uno ha marcado Iago Aspas para el conjunto celeste empató Portu para los catalanes tras una intervención que ha rondado los cinco minutos ya acaba de adelantar a los gallegos de nuevo bufa con un gran lanzamiento en el minuto setenta y seis de juego un resultado es definitivo de primera Se jugó ayer el Alavés dos Valladolid dos íbamos a tener el enfrentamiento entre el Eibar y el Atlético a las cuatro y cuarto sin costes English man el Rayo Huesca las seis y media importante por abajo el Barça Real Sociedad partido del líder que se pueda acercar al título a partir de las nueve menos cuarto de la mañana el Real Madrid recibe al Athletic de Bilbao ilicitana ha hablado esta mañana sobre posibles fichajes del conjunto blanco

Voz 1994 36:19 nosotros puedes preguntar vale yo voy a contestar lo que lo que yo quiero y no me voy a meter en nada ni nombres ni nada yo lo que puedo decir es que nosotros estamos en eso que lo va

Voz 10 36:38 hemos hablado en su momento además este sábado tenemos tenis programado para las tres y media de la tarde las semifinales de Montecarlo entre Rafa Nadal

Voz 1061 36:46 el cine tres sábados veinte de abril quedan veinticuatro minutos para las tres de la tarde para las dos en Canarias

Voz 15 37:48 Elecciones Generales dos

Voz 1061 37:57 caravanas que a pesar del temporal se han ido en su mayoría a la Comunidad Valenciana en el ecuador de la campaña allí hay también elecciones el domingo veintiocho vamos a empezar por los socialistas Pedro Sánchez con el candidato a la reelección en la Generalitat Ximo Puig Sánchez llama a los suyos a apretar el ritmo en lo que queda hasta las urnas siguiendo la caravana socialista como siempre Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 38:14 qué tal buenas tardes esta campaña con tantos días festivos y tan diferente para el PSOE empieza una nueva fase la semana que viene la verdadera campaña según el comité electoral del PSOE así que Pedro Sánchez ha pedido a los suyos hoy que esprinte

Voz 7 38:27 quedan muy pocos días hay que apretar el ritmo nada está escrito mensaje del candidato

Voz 0806 38:33 la lista en Alicante en un día de mucha lluvia con menos gente que en otros mítines aquí en la Comunidad Valenciana hay autonómicas el día veintiocho Ximo Puig gobierna ahora gracias a Compromís ya podemos así que Sánchez ha querido dejar clara una cosa que hay que tener cuidado con los intermedia

Voz 38 38:48 haríamos queremos que España mire al futuro y el futuro no tiene intermediario siquiera futuro

Voz 1732 38:54 hay que votar al Partido Socialista porque si se votan a otras formaciones políticas mayores opciones tendrá el bloque de la involución de poder sumar poder gobernar a partir del próximo veintiocho de abril España

Voz 0806 39:05 era la referencia velada a Pablo Iglesias ha sido en Alicante en un acto breve porque el candidato quería volver pronto a Madrid para preparar el debate

Voz 1061 39:14 segunda parada en Alicante con el Partido Popular Pablo Casado ha recuperado el Falcon el avión del presidente como argumento de campaña Adrián Prado

Voz 14 39:20 sí Antón auditorio repleto con más de dos mil personas a pesar de la fuerte lluvia PP ha vuelto a acusar al presidente del Gobierno de estar únicamente preocupado por mantenerse en el poder viajar en el Falcon

Voz 7 39:30 el lleva en modo avión toda la legislatura le importa un bledo España sólo quiere

Voz 8 39:35 los oropeles del poder el Palacio de Doñana al Palacio de Lanzarote si vienes aquí Palacio vendría

Voz 14 39:43 Castillo Almansa si se lo propone y se viene también a vivir al castillo de Almansa como se descubrió el Rey le quita al Palacio de la Zarzuela o el palacio de Marivent y entre las preguntas preocupaciones del presidente del Gobierno dice Casado no están las de los ciudadanos de a pie

Voz 7 39:57 él está muy ocupado él él él tiene que responder una agenda muy intensa esta semana no es la de la gente corriente no da de la gente que nos madrugar vamos todos los días con preocupaciones no él tiene que responder a los que están en la cárcel

Voz 14 40:12 además el líder de los populares ha respondido a la ministra de Política Territorial Meritxell Batet que en una entrevista aseguró que imponer la Constitución a quienes la rechazan no es la solución casado dice que la ley no se imponen sino que se cumple

Voz 1061 40:23 la tercera parada de campaña en Alicante nos lleva a Ciudadanos Albert Rivera ha vaciado su agenda para preparar los debates si porque no es la primera vez que deja el peso de los mítines a Inés Arrimadas la cabeza de lista por Barcelona para las generales abrazado una de sus banderas el rechazo al nacionalismo no solo el catalán donde ellas todavía líder de la oposición sino también el vasco en la Caravana naranja Óscar García sí buenas tardes donde Arrimadas hoy utilizado toda la artillería para atacar duramente a los nacionalismos se contagia más que la gripe dice y este efecto el del contagio Se está produciendo desde Cataluña la Comunidad Valenciana Baleares Navarra Galicia o el País Vasco a nacionalistas catalanes pero también a vascos Arrimadas ha lanzado este mensaje

Voz 0277 40:59 cuando llegamos al Gobierno señora Aitor Esteban el señor Rufián se les va a borrar esa sonrisita supremacía de la cara porque vamos a aprobar una ley electoral que va a pedir como mínimo un tres por ciento de votos a nivel nacional para tener representación en el Congreso de los Diputados verás cómo no vienen tan sonrientes

Voz 1061 41:20 acompañada por el candidato a la Comunidad Valenciana Toni Cantó Arrimadas ha vuelto hoy a pedir la dimisión de Rosa María Mateo al frente de Radiotelevisión Española por la gestión de los debates y a Sánchez le acusa de haberse querido esconde

Voz 0277 41:30 pero es que además no extraña yo si fuera asesora del Partido Socialista Le diría Sánchez no vaya a los debates que te vas a encontrar ayer de Rivera que lleva desde el dos mil seis partiéndose la cara en Cataluña por la igualdad de todos los españoles

Voz 1061 41:43 Arrimadas protagonista de la jornada y también de la propaganda electoral la dirección del partido ha lanzado hoy una campaña en redes con la serie Juego de tronos como telón de fondo convirtiendo a la candidata por Barcelona en la kale sí de Ciudadanos para arrebatar el trono a Pedro Sánchez epicentro de la campaña en Alicante mientras Pablo Iglesias se ha ido al norte antes de su acto central en Bilbao esta tarde esta mañana ha estado en Miranda de Ebro en Burgos ante quinientos personas el líder de Unidas Podemos ha dicho que sólo el voto morado puede evitar un pacto de Sánchez con Ciudadanos Mariela Rubio

Voz 9 42:11 así es breve parada de Pablo Iglesias en Castilla León camino de Bilbao donde esta tarde va a celebrar el acto central de esta campaña Iglesias ha pedido de nuevo una oportunidad para gobernar una oportunidad que ha pedido a los indecisos ante quinientos personas en Miranda de Ebro ha insistido en que sólo el voto morado puede evitar que el PSOE pacte con partidos que están en posiciones de extrema derecha como ciudadanos decía por qué no dicen en campaña electoral que no van a pactar con Ciudadanos a pesar de que Ciudadanos mantiene un discurso de extrema derecha pues porque no lo pueden asegurar porque si les dan los números van a recibir todas las presiones para llegar a un acuerdo con una formación política que está en posiciones de la extrema derecha como es ciudadano Pablo Iglesias intentará conjurar los malos resultados que le auguran las estás en Castilla y León volviendo aunque no estaba previsto a la Comunidad el próximo viernes el día del cierre de campaña irá a León ya Valladolid antes del acto de cierre que será en Madrid

Voz 1061 43:02 ya en Cataluña este sábado la Junta Electoral Central ha autorizado a Jordi Turull a participar en un mitin por videoconferencia al exconsejero de Presidencia encabeza la lista de Junts per Cataluña por Lleida y Kuyt de brío

Voz 0456 43:14 Ambient un Mis Sasha el día veintiocho de abril mandemos un mensaje claro y nítido al Estado y al mundo que refuerce la legitimidad de lo que empezamos el uno de octubre

Voz 1061 43:29 tú tu obra días de campaña condicionados por los debates por el debate sobre los debates bueno pues ya sabemos cómo va a ser el formato del primero de ellos el que se celebra el lunes en Radio Televisión Española en el ente público lo va a abrir Rivera y lo va a cerrar Sánchez Sergio Soto es lo que ha de pan

Voz 44 43:43 el sorteo que también ha establecido la posición de los candidatos en los atriles y hasta la hora de llegada a los estudios de Televisión Española de izquierda derecha veremos en nuestras pantallas ha casado a sólo dos Sánchez después Rivera ya la derecha Pablo Iglesias el primero en llegar al plató será el líder del PP y el último el de Unidas Podemos como dices el debate que comenzará a las diez y cinco de la noche se estructurará en turno inicial de un minuto que abrirá Rivera hay cerrará Casado seguido después de cuatro bloques temáticos primero política económica fiscal y empleo después Política Social bienestar pensiones e igualdad política territorial en tercer lugar y finalmente regeneración democrática hay pactos poselectorales durará en total cien minutos y la intervención final volverá a ser libre Un mensaje a cámara de un minuto que dejará a Sánchez la última palabra

Voz 1061 44:27 nuestros fines de semana de campaña estamos repasando las reivindicaciones que hacen a los partidos los distintos colectivos vamos hoy con la sanidad el sistema sanitario en nuestro país bien considerado en los últimos años por la Organización Mundial de la Salud cayó en dos mil diecisiete al puesto decimoséptimo tras estar entre los diez mejores del mundo en dos mil diecinueve los retos siguen siendo muchos según las asociaciones de médicos Judith Arroyo buenas tardes bueno

Voz 0143 44:47 las tardes en la Cadena SER hemos hablado con Antonio Fernández Pro Ledesma presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia dice que uno de los mayores problemas de la sanidad pública actualmente es la marcha de muchos profesionales recién titulado

Voz 0089 45:00 pues al extranjero