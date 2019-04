Hora 14 Fin de Semana (21/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1061 00:23 más de ciento ochenta muertos y casi quinientos heridos en Sri Lanka qué tal buenas tardes son las víctimas que han dejado de momento a las ocho explosiones contra iglesias y hoteles de la capital Colombo y otras ciudades del país unos ataques todavía sin reivindicación de ningún grupo coincidiendo con el Domingo de Resurrección en un país en el que los Heat los cristianos son minoría el Ministerio de Exteriores español dice que no le consta ningún español afectado Victoria García

Voz 1460 00:47 muy buenas tardes ocho atentados en tres iglesias cuatro hoteles y un centro residencial que han dejado cerca de doscientos muertos y medio millar de heridos se ha sido un Domingo de Resurrección como dices teñido de sangre blanca Éstos son algunos testimonios de los heridos

Voz 2 01:02 a no

Voz 1460 01:04 mis oídos es también estoy medio sorda no puedo ir la explosión ha afectado en la audición decía esta mujer graditos fue todo muy rápido su oyó una gran explosión inmediatamente lo que recuerdo es el sonido de las ambulancias llegando decía este otro hombre sin que esté clara la autoría el Gobierno pone el foco en los grupos extremistas que hay en el país ha declarado el estado de emergencia desde las seis de la tarde a las seis de la mañana hora local desplegado el Ejército en los edificios oficiales en las grandes cadenas hoteleras

Voz 1061 01:33 condena de la comunidad internacional desde Donald Trump hasta el presidente Sánchez también del Papa Francisco la bendición Urbi et Orbi en el Vaticano

Voz 3 01:41 yo no di Pascua soporta el luto y que es el

Voz 0946 01:47 día de Pascua ha dicho el Papa dolor y luto en algunas iglesias de Sir Lanka solidaridad a la comunidad cristiana golpeada mientras rezaba ya las víctimas de esta cruel violencia ruego por los fallecidos por los heridos en este dramático acontecimiento

Voz 3 02:05 el color que son uno a causas dispuestos dramático evento

Voz 1061 02:16 aquí en casa Domingo de vuelta para muchos con el fin de las vacaciones de Semana Santa estamos en la operación retorno ya hay algunas complicaciones a la hora de circular por nuestras carreteras Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga

Voz 4 02:26 buenas tardes pues a esta hora especialmente atentos de dos accidentes en la entrada a la capital entrada Madrid pela uno a la altura de Lozoyuela a lo largo de diez kilómetros y otro por la A seis

Voz 5 02:38 a su paso por Las Rozas sabe más

Voz 4 02:41 complicada la entrada por la A tres en Villarejo de Salvanés en dirección a Madrid en varias vías en Toledo la A5 especialmente en la zona de Otero y Maqueda porla cuatro en Tembleque dos barrios Seseña también retenciones en la provincia de Cuenca en la A3 en Sahelices y Tarancón en Ciudad Real en la A cuatro en Almuradiel llegue herencia en Valencia en la A tres a su paso por Chiva en cuatro de Jaén en Bailén Illa Carolina además especialmente atentos de un accidente en Granada en la A noventa y dos a la altura de lo que complica la circulación en sentido la capital granadina

Voz 1061 03:18 el peor temporal en un mes de abril en cincuenta años en la Comunidad Valenciana y Murcia obligó ayer al cierre de algunos tramos de carreteras también suspendió durante horas la línea ferroviaria del corredor del Mediterráneo hoy la situación es mejor pero siguen las nubes y las lluvias en el este de la península Almudena López sino

Voz 1510 03:32 la situación mejora pero siguen los avisos por fuertes lluvias el puerto de Valencia se ha reabierto a primera hora de la mañana pero hay que tener precaución porque se esperan olas de hasta siete metros en todo el litoral además la Aemet estima que en esta zona caigan en las próximas doce horas más de ochenta litros por metro cuadrado en Murcia temporal ha ido perdiendo fuerza aunque el viento sigue soplando con intensidad con rachas de hasta setenta metros el agua caída como decías provocó una avería en la catenaria de la red ferroviaria del corredor del Mediterráneo la que une Cataluña y la Comunidad Valenciana en más de dos mil personas se vieron afectadas durante horas la previsión anuncia más lluvias para mañana y el martes especialmente fuertes en Cataluña Comunidad Valenciana

Voz 1061 04:12 Murcia ajena a una semana de las elecciones jornada de campaña marcada por los debates porque Pedro Sánchez Pablo Iglesias y Albert Rivera han vaciado sus agendas para prepararlos continúa sin parar Pablo Casado mientras que Rivera sigue dejando el peso de la campaña en Arrimadas resumimos con Irene Dorta

Voz 6 04:24 sí Casado el único líder de partido con agenda hoy en Toledo donde se ha comprometido a reducir las listas de espera

Voz 0579 04:30 unidad que con el Partido Popular no habrá listas de espera para pruebas de más de un mes a cabo esas colas interminables como por ejemplo en Andalucía

Voz 6 04:39 Arrimadas cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona estado en Girona entre un fortísimo dispositivo de seguro

Voz 7 04:45 dar los separatistas semana Madrid pueden hacer una manifestación como quieran pero nosotros tenemos que estar protegidos para hacer actos en nuestra tierra os imagináis cómo podremos defender aquí el constitucionalismo cuando tengamos las herramientas de un gobierno yo estoy saliva

Voz 6 04:59 Adriana Lastra vicesecretaria socialista ha advertido Asturias del peligro de la derecha de pistola Pablo Echenique en Barcelona ha recalcado la importancia de los debates para que los ciudadanos voten bien informadas

Voz 1061 05:10 deportes Usua Caballero buenas tardes buenas tardes en juego

Voz 1509 05:12 pido que ha comenzado a las dos de la tarde tomó un vuelo por la Champions entre Getafe y Sevilla de momento en el minuto cinco Getafe cero Sevilla cero y finalizado ya el Levante español empates

Voz 1061 05:20 son las dos y cinco es la una y cinco en Canarias

Voz 8 05:27 hora catorce

Voz 9 05:28 Madrid

Voz 10 05:32 buenas tardes desde hace veintiún días los centros de salud no realizan pruebas rápidas de VIH y sífilis en la Comunidad de Madrid el treinta y uno de marzo finalizó el contrato que la Consejería de Sanidad firmó con la ONG que gestionaba estas pruebas en ocho centros públicos de la región a día de hoy ni siquiera se han publicado los pliegos de condiciones para a poner en marcha el nuevo contrato seguir ofreciendo este servicio veintiún días sin pruebas rápidas en la Comunidad de Madrid donde se produce uno de cada cuatro contagios de VIH en toda España en estos centros públicos se llevan a cabo cada año cuatro mil quinientas pruebas de VIH y tres mil quinientas de sífilis Rafael Escudero secretario de la Plataforma del Tercer Sector habla de falta de claridad por parte de la Consejería

Voz 11 06:16 ya tenemos muy claro que hay una dejación evidente defunciones reivindicamos la necesidad de que se aclare la propia Consejería que ponga claro negro sobre blanco cuando con una fecha concreta se va a proceder a la reactivación de este servicio hice trabaje de manera directa con todas las ONGs que están implicadas en el ámbito de la lucha contra el VIH sida para de manera honesta no sólo reactivar este servicio que es imprescindible sino contar por fin de una vez con un Plan Regional de lucha contra el VIH sida a la altura de las necesidades de nuestra comunidad autónoma

Voz 10 06:58 y finalmente ha dado el salto Íñigo Henríquez de Luna histórico dirigente del Partido Popular y mano derecha de Esperanza Aguirre se pasa a Vox competirá contra la lista de Almeida al Ayuntamiento de Madrid Henríquez de Luna dejó el partido este lunes después de treinta y cinco años porque la dirección le comunicó que no contaba con él para las listas al Consistorio el argumento era que no daba el perfil del nuevo Partido Popular

Voz 0801 07:23 en el futuro nunca nunca sabemos cuál es llevado llanamente es una decisión muy dolorosa muy dura que tomo

Voz 12 07:29 que a mí me hubiera gustado que las cosas no fueran así

Voz 0801 07:32 con ojos esperanza decía esto de que la política corre por sus venas día nunca va a renunciar a la política yo después de treinta años en en el Partido Popular defendiendo unas ideas pues lógicamente la política siempre va a correr por mis venas Creo sinceramente que en política hay que tener las maletas siempre preparadas porque esto es así

Voz 10 07:49 y seguirá corriendo pero ahora desde Bozzo son declaraciones a la SER de Henríquez de Luna el día de su dimisión el martes ya adelantamos que le habían hecho la propuesta se lo estaba pensando hoy en el PP se limitan a respetar su decisión Isabel Díaz Ayuso Martínez al

Voz 13 08:05 mira en estos días sabremos muchas cosas al respecto no lo sé me refiero a este fichaje o a cualquier otro yo lo único que sé es que somos el partido de siempre y los movimientos que se puedan producir con otras personas pues la verdad es que yo no pudo valorar los respetarlos solamente

Voz 14 08:18 en a todo el derecho a pasarse a Vox tiene todo el derecho

Voz 6 08:22 el nuevo trabajo después de veintiocho años como que

Voz 14 08:24 hago público del Partido Popular

Voz 10 08:29 el Tribunal de Justicia de Madrid finalmente da la razón a la Comunidad noticia que le contamos a esta hora en la SER María Fernanda Richmond una de las principales imputadas en el caso Lezo fue despedida de forma fulminante del Canal Isabel II en dos mil diecisiete donde trabajaba como directora de negocios ella recurrió consideró que se trataba de un despido improcedente y la justicia obligó al canal hay dedicarla con ochenta y cuatro mil euros pues bien el canal recurrió según ha sabido la SER el Tribunal de Justicia de Madrid le da la razón a la Comunidad el despido fue procedente y considera que hubo un error jurídico

Voz 6 09:06 llama Marisa tiene cuarenta años es mediadora en el Museo del Prado tiene discapacidad intelectual

Voz 15 09:13 estamos personas sabemos que tenemos unos derechos unas obligaciones pero sí es cierto que a las personas con discapacidad ante la ley somos distintos

Voz 10 09:27 lo han sido a la hora de ejercer su derecho al voto hasta hace unos meses en una semana doce mil madrileños con discapacidad intelectual van a votar en las elecciones generales hasta ahora necesitaban una autorización judicial pero una modificación de la ley que se hizo en octubre les permitirá votar sin la intermediación de un juez en este Hora catorce vamos a irnos hasta Leganés a la Fundación esfera allí hemos hablado con cuatro jóvenes que como Marisa van a votar este domingo y que tiene mucho que decir también

Voz 6 09:56 los líderes políticos y hay más noticias en este domingo que repasamos en titulares con Paul Asensio y Laura Briones un joven que un años ha resultado intoxicado con el humo de un incendio esta mañana en Carabanchel lo bombero ya han extinguido el incendio el joven ha sido trasladado al Hospital doce de Octubre en estado grave

Voz 16 10:14 el Ayuntamiento quiere formar parte del consejo de administración de aval Madrid entidad pública negó que concede préstamos a pequeñas y medianas empresas para acabar dicen con las prácticas irregulares de la empresa investigada por el Banco de España ahora la gestión gestiona la Comunidad de Madrid y la patronal

Voz 6 10:28 la Fiscalía de Getafe pide diecisiete años de prisión para un hombre que agredió sexualmente a su expareja se encuentra en prisión provisional desde hace quince meses también sí

Voz 1509 10:36 acusa de quebrantamiento de condena lesiones en el ámbito familiar delito contra la intimidad la Comisión de Cultura aprobará este lunes las propuestas de la

Voz 16 10:43 ayuntamiento Medalla de Oro de la Ciudad Juan Tamariz el roto o la cantaora Carmen Linares podrían recibir esta condecoración el próximo quince de mayo la última que entregará este gobierno municipal

Voz 10 10:53 el titular del deporte Uxue Caballero buenas tardes

Voz 1509 10:56 qué tal buenas tardes está en juego el partido que está disputando el Getafe en el Coliseum ante el Sevilla todo un duelo por la Champions de momento en el minuto once Getafe cero Sevilla cero a las cuatro y cuarto juega el Real Madrid ante el Athletic y a las seis y media al Leganés se enfrenta al Villarreal en el estadio de la cerámica

Voz 10 11:13 ibamos ahora conectar con la DGT estamos muy pendientes de la operación retorno Patricia rehaga buenas tardes

Voz 4 11:19 muy buenas tardes pues si a esta hora van a encontrar día de regreso para muchos conductores y especialmente complicado a esta hora las vías madrileñas por un dos accidentes el primero de entrada a la capital por la A uno a la altura de Lozoyuela y en esta misma uno pero ya de salida encontrarán denso el tramo de Buitrago de Lozoya por otro alcanza además continuamos colas dificultades para entrar a Madrid por la A uno en Somosierra el Molar y San Agustín de Guadalix en la A tres en Villarejo de Salvanés y Arganda seis en Torrelodones y Las Rozas en dirección a Madrid especialmente densa cinco desde la provincia de Cáceres en Navalmoral de la Mata hasta pasará a Toledo en la localidad de Maqueda mucha precaución a esta hora

Voz 10 12:02 tenemos doce grados a esta hora en el centro de la capital jornada de nubes y viento Si algunos chubascos durante la tarde previsión del tiempo Luismi Pérez buenas tardes

Voz 4 12:10 sí buenas tardes bastantes nubes las próximas horas en la Comunidad de Madrid pero sin grandes lluvias algunos chubascos poco importantes de forma anárquica irregular local no lluvias generalizadas Icon más posibilidad cuanto más hacia la zona del Páramo unas temperaturas por otra parte que seguirán siendo más bien frescas con este viento del nordeste insistente sobre todo en zonas elevadas de la comunidad mañana tendremos un poquito más de claros que hoy sin llegar a ser hundía completamente radiante iban a hacer que suban un poco las temperaturas esos momentos de sol a últimas horas del lunes volverán a caer algunos chubascos que sobretodo el martes serán un poquito más generalizados

Voz 10 12:49 comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Carlos Higueras y David Nieto la producción de Laura Asensio y la edición de Enrique García quién Hora catorce Madrid Sanidad ha dejado sin pruebas rápidas de sí sí Phillies a los ocho centros de salud de la Comunidad de Madrid que se encargan de realizarlas desde hace nueve años los últimos meses han funcionado por un contrato menor que la Dirección General de Salud Pública firmó con la ONG que los estaba gestionando pero el treinta y uno de marzo finalizó este contrato y nadie ha tomado el relevo la Plataforma del Tercer Sector cree que estamos ante una grave irresponsabilidad política porque no nuestra comunidad se produce en el veinticinco por ciento de los nuevos diagnósticos de VIH en toda España es una información de Teresa Rubio

Voz 6 13:34 ni siquiera se han publicado los pliegos de condiciones para poner en marcha el nuevo contrato para este servicio el único de prevención en VIH y otras enfermedades de transmisión sexual que hay en la Comunidad de Madrid Rafael escuderos

Voz 11 13:46 el secretario de la Plataforma el tercer sector tenemos muy claro que hay una dejación evidente de funciones primero faltaban los kits para las pruebas rápidas luego nos damos cuenta que no tenemos ningún tipo de personal olvidándose de que el veinticinco por ciento de los nuevos contagios de todo el país se producen en nuestra comunidad autónoma siendo es de un servicio el servicio que se ha dejado de prestar pionero en todo el ámbito del Estado innecesario e imprescindible para todas las

Voz 6 14:12 en estos centros de salud se realizan cada año cuatro mil quinientas pruebas de VIH y tres mil quinientas de sífilis pruebas de punción digital no de saliva que son las que se realizan generalmente en las entidades sociales el programa lleva veinte días parado y desde la Consejería de Sanidad aseguran que el nuevo expediente ya está preparado Il que se va a aprobar

Voz 11 14:31 el director general especialmente materias salud pública era totalmente consciente de servicios acababa en diciembre por eso es por lo que tuvieron que hacer contrataciones menores para alargar la atención ahora lo que está diciendo la Consejería es que va a haber un nuevo expediente que estará en breve han pasado cuatro meses el concepto de la brevedad que tiene la Comunidad de Madrid parece ser que es de otro planeta como mínimo de otras rotación galáctica porque las personas eh que quieren y necesitan este servicio no pueden esperar la breve brevedad de la Comunidad de Madrid necesitamos respuestas de carácter inmediato

Voz 6 15:07 la Comunidad se diagnostican cada año mil nuevas infecciones de VIH lo que nos coloca como la quinta región europea con mayor número de contagios

Voz 10 15:15 el martes la avanzamos que se lo estaba pensando y finalmente ha dado el salto Íñigo Henríquez de Luna sepas a Vox irá en la lista al Ayuntamiento que encabeza Ortega Smith mañana último día para registrar las listas conoceremos en qué puesto lo ha anunciado esta mañana en Twitter también utilizó esta red social para anunciar su salida del PP después de que la dirección le comunicara que no contaban con él porque no daba el perfil del nuevo

Voz 0089 15:38 Partido Popular una decisión que recibió

Voz 10 15:40 sólo a última hora y sin la llamada de Pío García Escudero como contó el propio Henríquez de Luna en La Ventana de Madrid

Voz 0801 15:46 no me devolvió la llamada a mí me contestó Whatsapp que les puse a continuación yo sinceramente creo que

Voz 17 15:51 lo tiene todo el derecho a su equipo yo eso

Voz 0801 15:54 nunca lo cuestionado yo lo único que la cuestión no es que no haya sido franco y sincero conmigo yo creo que no no ha querido contar conmigo desde hace tiempo y me lo ha dicho con franqueza y con sinceridad pero bueno yo doy un paso atrás y creo sinceramente que en política hay que tener las maletas siempre preparadas

Voz 10 16:10 la maleta está desde hoy en Vox sobre su decisión han hablado esta mañana los candidatos populares a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital Isabel Díaz Ayuso Martínez Almeida son las dos y dieciséis en la tarde

Voz 18 16:31 las cadenas de giros sociales en Twitter arroba la inclusión bajo seis cadenas

Voz 0861 16:43 el creer en un archivo no siempre es sinónimo de nostalgia ni te papeles bien

Voz 1804 16:47 tampoco significa adentrarse en espacio oscuro y polvoriento

Voz 9 16:53 entre tiempos a través de la fonética de la SER proponemos un viaje al pasado con un aire fresco música para todos los gustos un puñado de buenas canciones para poner ritmo a entre tiempos con historia sabemos que es muy distintos por lo que leemos en los documentos y por supuesto competiciones de los oyentes con su selección con pondremos nuestro Cate

Voz 20 17:15 en la madrugada del domingo al lunes a partir de las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo Cadena SER

Voz 21 17:27 compromiso bueno claridad

Voz 9 17:31 bueno bueno

Voz 6 17:34 Pepa y La Ser avanza a esta hora novedades sobre la ópera

Voz 22 17:38 que descubre lo bueno de despertar informados cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido siguen los también en Cadena Ser punto com y nuestra

Voz 23 17:51 luego lo quiere escuchar la carga muy para escuchar a la

Voz 6 18:08 está plomo lo va a apretar en línea que gancho esto que acabamos de graben me me pregunto yo mil millones de descargas Allen

Voz 24 18:20 a cuenta con la SER se lo que pase no

Voz 10 18:34 hizo lo hemos adelantado hace unos minutos recordarán que aquí en La Ser en septiembre del año pasado les avanzamos que el Canal de Isabel Segunda fue condenado a indemnizar con ochenta y cuatro mil euros a María Fernanda Richmond una de las principales imputadas en el caso Lezo por despido improcedente pues bien el canal recurrió según ha sabido la SER ahora el Tribunal de Justicia de Madrid le da la razón a la Comunidad información de Javier Bañuelos

Voz 0861 18:57 el despido fue procedente así lo estima la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid según la sentencia a la que ha tenido acceso la SER los magistrados entienden que María Fernanda Richmond aunque ocupó el cargo de directora de negocios del canal y aunque cobraba casi noventa mil euros al año su contrato dice la sentencia no podía considerarse como uno de alta dirección sino como una relación ordinaria con la empresa por eso ahora tumban la sentencia previa que declaró improcedente su despido el TSJ M cree que hubo un error jurídico al interpretar de inicio que cese de Richmond se quiso equiparar a la extinción de un contrato de alta dirección por eso ahora la Sala de lo Social da un giro de ciento ochenta grados Iza Aja que el despido fue legal a Richmond la aplicó el convenio colectivo dicen propio a su cargo hizo despido estuvo justificado por pérdida de confianza básicamente después de ser imputada por seis delitos en el caso Lezo delitos entre ellos como organización criminal blanqueo prevaricación fraude y malversación todos recordemos al haber autorizado la polémica compra de la compañía brasileña de emisarios contra esta sentencia cabe recurso en un plazo de diez días

Voz 10 20:16 doce mil madrileños van a votar por primo era vez el próximo domingo en las elecciones generales y no porque acaben de cumplir dieciocho años sino porque hasta ahora la ley obligaba a que si querían ejercer su derecho al voto necesitaban la autorización de un juez hablamos de personas con discapacidad intelectual el Congreso de los Diputados aprobó en octubre una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral que sí suprimía los apartados del artículo que declaraba que declaraba a estas personas incapaces a no ser que existiera una sentencia judicial que dijera lo contrario en dos mil diecisiete una proposición de ley de la Asamblea de Madrid impulsada por el PSOE instó al Congreso a que cambiara la ley electoral y así lo hizo la Cámara Baja que aprobó la modificación por unanimidad el próximo domingo votarán por primera vez sin la autorización de un juez y hemos querido acercarnos hasta Leganés a la Fundación esfera para conocer cómo vivirán estos comicios cuatro jóvenes

Voz 25 21:10 María de queda fundaciones faena no tengo veintiséis años

Voz 15 21:15 yo me llamo Marisa yo tengo diversidad funcional tengo cuarenta años

Voz 26 21:22 hola Castrillo y estoy aquí yo funda tiene esfera Sevilla grande mantenimiento y bueno tengo treinta y un año

Voz 25 21:29 no Madrid para las casitas allí abajo que hace dibujo en creatividad haya hace mucho fui a un colegio electoral electoral años después ya no sabía ahí ya no estaba tan hasta por qué no pero se prohibió el voto a los discapacitados yo yo entendí que vuelvas a poder votar

Voz 6 22:00 ya ahora ya si tienes ganas

Voz 27 22:03 sí claro porque es una es una

Voz 25 22:05 cosa que se pueda podemos hacer como todos

Voz 28 22:08 de no haber podido votar estos años que te parecía

Voz 15 22:10 es un poco injusto lo poder votar somos personas sabemos que tenemos unos derechos y unas obligaciones pero sí es cierto es que a las personas con discapacidad ante la ley somos distintos lo que hay que enseñar a la gente que no nos vean como personas que no podemos acceder a ante la ley sino que vean que tenemos días malos dificultades como cualquier persona pero que vamos hacia una misma dirección qué es la inclusión

Voz 6 22:43 conocéis a los candidatos a la presidencia

Voz 27 22:46 el Gobierno Pedro Sánchez

Voz 15 22:48 es uno de los candidatos del PSOE y bueno a ver si Villa Pablo Casado Pablo Iglesias

Voz 28 22:54 cuando vosotros por ejemplo habéis a esta gente la televisión vosotros

Voz 6 22:57 es que ellos también

Voz 25 22:59 se dirigen a vosotros yo creo un poco

Voz 15 23:03 a lo suyo entonces estamos como en la sombra somos personas que podemos ir al teatro podemos ir al cine podemos enamorar los como cualquier pero

Voz 25 23:14 estoy con una cafetera me gustaría vivir con ella no he porque digo no

Voz 26 23:25 a veces hay que ver lo bueno y yo estoy muy bien en un futuro me gustaría de vivir en un piso

Voz 15 23:34 yo pienso el amor no tiene discapacidad Henri y quién diga lo contrario es una tontería entonces estamos defendiendo mucho lo de las civilizaciones forzosas que no se puede

Voz 6 23:47 ese realizar a una mujer

Voz 15 23:49 con discapacidad sin que ella lo crea oportuno que nos ayudan a los partidos a que cuando una mujer

Voz 6 23:58 él quiere ser madre aunque tenga

Voz 15 24:00 discapacidad se le de la información apoyada justa su circunstancia

Voz 25 24:05 estoy boleto

Voz 15 24:07 oye que existimos Iker REM haremos todos en el mismo barco hasta llegar a nuestra meta que es la inclusión

Voz 10 24:14 Patricia Cuenca investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III

Voz 29 24:20 qué tal buenas tardes hola buenas tardes hablamos de

Voz 10 24:23 cooperación del derecho al voto porque no es que antes no tuvieran derecho al sufragio activo sino que necesitaba la autorización de un juez para para ejercerlo que modificación se ha hecho de la ley electoral que permite ya el voto sin la mediación de un juez a este colectivo

Voz 30 24:37 bueno la reforma de la legislación electoral pues ha consistido en derogar dos apartados del artículo tres uno que contemplaban la posibilidad de excluir del derecho de sufragio a las personas con discapacidad intelectual psicosocial y cognitiva no por un lado a las personas que tenían estas discapacidades cuando habían sido incapacitadas la sentencia de incapacitación autorizaba la privación del derecho de sufragio también cuando habían sido internadas involuntariamente en hospitales psiquiátricos de nuevo pues el juez expresamente cuando autorizaba el internamiento pues había establecido la privación del derecho de sufragio

Voz 10 25:11 no sé si el caso de España Se trataba de una anomalía si lo comparamos con la legislación en esta materia del resto de países de nuestro entorno

Voz 30 25:19 pues desgraciadamente no era una anomalía democrática solamente en España sino que era una anomalía democrática de muchísimos otros países no es verdad que en los últimos años pues igual que España no ha evolucionado ya eliminado esta privación pues también otros países por ejemplo en el contexto europeo pues han comenzado no ha revisan su legislación electoral para acabar con esta exclusión pero era algo común en generalmente aceptado

Voz 10 25:44 Patricia la reforma abierto un debate entre juristas hay quienes piensan que abre la puerta a la manipulación del voto de hecho la Junta Electoral ha emitido una resolución que permite que los miembros de las mesas puedan el próximo domingo apuntar el DNI de una persona si sospechan que no han ejerciendo su voto de forma libre cuáles son los algún vientos para defender que existe ese riesgo de manipulación y en cualquier caso queda claro cómo deben actuar los miembros de las mesas en el caso de que tengan esta sospecha el el próximo

Voz 30 26:11 domingo bueno yo creo que la resolución de la Junta Electoral Central en un es un grave error me parece que abre un camino bastante peligroso no los argumentos no que tradicionalmente se han usado para privar a las personas con discapacidad intelectual psicosocial lo comitiva del derecho al voto pues son por un lado no la idea de que no tienen la capacidad de comprender la información necesaria no para emitir un voto informado no y también esa idea de que son susceptibles no de ser manipuladas lo que son fácilmente influenciable no en relación con esos argumentos pues creo que hay que tener en cuenta varias cosas uno que es un producto en muchos casos de prejuicios de estereotipos dos que son argumentos que se han usado en el pasado para también privar del derecho al voto a otros colectivos por ejemplo las mujeres también tener en cuenta que son argumentos que son susceptibles de proyectarse sobre la población en general pero en estos casos lo que habría que hacer no es castigar a la persona con discapacidad sino poner todos los medios y las condiciones para evitar ese riesgo de manipulación en todo caso castigar a quién manipula no

Voz 10 27:13 con esta reforma de la LOREG España ya cumple con todo lo establecido en la Convención no en cambio quedan pendientes otras cuestiones por cumplir

Voz 30 27:20 bueno es un tema por ejemplo que ha mencionado en los testimonios que es derogar la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan ser esterilizada forzosamente que lo permite no nuestro Código Penal hay que reformar todo el sistema de incapacitación hay que derogar también el internamiento involuntario hizo el tema del acceso a la justicia no porque el acceso a la justicia es un derecho para poder hacer valer los demás derechos

Voz 10 27:43 Patricia Cuenca investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en la Universidad Carlos III

Voz 0089 27:48 muchas gracias buenas tardes buenas tardes

Voz 1509 27:56 Uxue Caballero hola de nuevo hola qué tal buenas tardes continua en juego el partido que está disputando el Getafe en el Coliseum ante el Sevilla vamos a ver cómo le marchan las cosas al conjunto azulón Paco Hernández buenas tardes

Voz 6 28:05 qué tal un sueño buenas tardes estamos en el minuto veintiocho de la

Voz 0481 28:08 pero aparte de momento empate a cero sin goles pero David Soria guardameta del Getafe acaba de hacer una gran parada para salvar al conjunto azulón varias novedades en el Getafe la alineación juegan Cabrera hay Bruno en los laterales de aquí en las bandas son las principales novedades de este encuentro que de momento continúa sin goles cuando va a tener una ocasión clara el Getafe pero no ha marcado ninguno de los dos equipos en el Coliseum Alfonso Pérez

Voz 1509 28:30 gracias Paco a las cuatro y cuarto juega el Real Madrid ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu a las seis y media en Leganés se enfrenta al Villarreal en el estadio de la cerámica para sellar la permanencia y ayer venció al Atlético de Madrid al Eibar por cero uno con gol del y peores noticias con el Rayo Vallecano que empató

Voz 0089 28:46 pero ante el Huesca sigue en descenso en baloncesto el Movistar Estudiantes visita esta tarde a partir de las cinco la cancha de San Pablo Burgos

Voz 31 29:10 son Sticky fin es banda australiana que tocará el próximo viernes en la sala But nos vamos con su música están en la carretera mucha precaución al volante que tengan un feliz domingo

Voz 32 29:23 ya tengo

Voz 34 30:01 a las dos y media es la única

Voz 1061 30:05 debían Canarias las ocho explosiones han dejado en torno a doscientos muertos y más de cuatrocientos cincuenta heridos en Sri Lanka hola de nuevo ataques en la capital Colombo y otras ciudades del país que tenían

Voz 1510 30:37 dos objetivos las iglesias y los hoteles inglés

Voz 1061 30:39 has en pleno domingo de Resurrección para los cristianos que son minoría en Sri Lanka y los hoteles convertido el país en un reclamo turístico hay al menos nueve extranjeros entre las víctimas a Exteriores no le consta que ninguna sea española en la SER hemos recogido testimonios de españoles allí en Sri Lanka es el caso de Jaime que está de vacaciones

Voz 12 30:57 perfectamente fuimos XXXIII de ingenieros si yo soy encontramos siempre que está fuera de Tampico afectado

Voz 1061 31:09 de momento siete detenidos aunque nadie ha reivindicado los ataques en un país que no vivía un episodio tan violento desde la guerra civil que terminó hace diez años pendientes este domingo de Sri Lanka hay pendientes aquí en España de la vuelta a casa nueve CCAA no tienen fiesta mañana lunes de Pascua así que estamos en plena operación retorno vamos a la Dirección General de Tráfico Patricia adelante

Voz 4 31:36 buenas tardes a esta hora pendientes de dos accidentes que complica las vías madrileñas los dos el uno uno de entrada a la altura de Love You en la que complica la circulación a lo largo de seis kilómetros y otro en la salida en Buitrago de Lozoya que también genera importantes retenciones en sentido Irún hoy van a encontrar mayores dificultades en la entrada a Madrid especialmente en está a uno en otros tramos Somosierra el Molar y San Agustín de Guadalix en la A tres en Villarejo de Salvanés en la A seis en Torrelodones y Las Rozas también de sida circula todo

Voz 6 32:11 día en dirección a Madrid en varias vías

Voz 4 32:14 especialmente en Toledo en la A5 desde la provincia de Cáceres en Navalmoral de la Mata hasta la provincia de Toledo ya la localidad de Maqueda también retenciones en la provincia de Cuenca en la A3 sin Sahelices y Tarancón en Valencia en la A tres en Chiva llena Alicante la XXXI a la altura de Villena también retenciones en dirección a Madrid en la provincia de Jaén en la A cuatro en Bailén Illa Carolina ya a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en Granada en la A noventa y dos a la altura de la Char que genera importantes retenciones en sentido a la capital granadina

Voz 1061 32:51 bueno por precaución porque como vemos hay mucho lío en las carreteras el mal tiempo ayer provocó cierres de puertos cortes de líneas ferroviarias e incluso un pequeño vertido de hidrocarburos en Murcia no peor estuvo en la costa mediterránea hoy siguen allí las lluvias Luismi Pérez buenas tardes

Voz 4 33:03 buenas tardes muchas nubes cuanto más al Mediterráneo lluvias que nuevamente iban a ser abundantes en gran parte de Murcia la Comunidad Valenciana y el este de Andalucía poco a poco abarcarán las provincias de Albacete y Cuenca gran parte de Baleares y en forma de chaparrones a Aragón Cataluña y el resto de Andalucía algún chubasco llegará a caer en las sierras de Extremadura y de Castilla y León o del Cantábrico más oriental cuanto más a Galicia tiempo más tranquilo y soleado en Canarias algunas nubes por el norte del archipiélago bastante viento cerca del Mediterráneo todavía con temporal temperaturas frescas mañana en el Mediterráneo otra vez lluvia y a últimas horas otras lluvias entrando por Galicia

Voz 1061 33:43 es con este tiempo estamos en el domingo de campaña en el que los líderes ya preparan los debates electorales de mañana y pasado Almudena López sino buenas tardes

Voz 6 33:49 buenas tardes Sánchez Rivera Iglesias dedican el

Voz 1510 33:51 día a preparar los debates del lunes y el martes hoy sólo Pablo Casado el líder del PP ha tenido acto en Toledo donde se ha comprometido a reducir las listas de espera en las

Voz 0579 33:59 las que con el Partido Popular no habrá listas de espera para pruebas de más de un mes a cabo esas colas interminables como por ejemplo la andaluz

Voz 1510 34:08 hacía la número dos de Ciudadanos el cabeza de lista por Barcelona Inés Arrimadas ha estado esta mañana en Torre olla de Hungría en Girona en un acto que ha contado con fuertes medidas de seguridad Arrimadas ha situado a su partido como el remedio ha dicho contra el contagio del nacionalismo

Voz 1061 34:26 desarticulada una organización que se dedicaba a la regularización de inmigrantes a los que cobraban tres mil

Voz 1510 34:31 los obtenían tarjetas de residencia de manera fraudulenta hay veintinueve personas detenidas en cinco ciudades españolas

Voz 1061 34:37 edición genética cura diez niños burbuja uno

Voz 1510 34:39 la terapia genética desarrollada por investigadores del Hospital infantil san Jude de Estados Unidos logra curar a una decena de bebés que sufrían el tipo más común de inmunodeficiencia grave gracias a este tratamiento basado en la edición de genes han podido desarrollar un sistema inmunitario capaz de generar todas las células las células que necesitan para protegerse de las infecciones

Voz 1061 34:57 la reina Isabel II cumple noventa y tres años que Celia

Voz 1510 35:00 era hoy en la intimidad con su familia la fiesta oficial será en junio la reina Isabel II lleva sesenta y siete años en el trono británico es la primera soberana en alcanzar el llamado Jubileo de Zafón

Voz 1061 35:10 Love soy algo más jóvenes su sube Caballero que nuestra las deportes buenas tardes

Voz 1509 35:13 qué tal buenas tardes en juego el partido entre el Getafe y el Sevilla todo un duelo por la Champions con novedad en el encuentro Packard Paco Hernández buenas tardes

Voz 0481 35:21 estamos en el minuto treinta y cinco de la primera parte hice acaba adelantar el Getafe con un gol de Jaime Mata de penalti el penalti ha sido señalado después de que el árbitro Mateu Lahoz consultar hablar así que minuto treinta y seis ya de partido Getafe uno Sevilla cero el Getafe se colocaría cuarto

Voz 1509 35:35 gracias Paco y finalizado el partido entre el Levante y el Espanyol han ganado los pericos dos a uno con goles de Borja Iglesias Márquez rock a las cuatro y cuarto si juega el Real Madrid Athletic a las seis y media se juega el Villarreal Leganés de las nueve menos cuarto el Betis van

Voz 1061 35:47 el domingo veintiuno de abril son las tres menos veinticinco las dos menos veinticinco en Canarias

Voz 8 35:51 en la Cadena SER Hora

Voz 5 35:55 España que avanza que si la España que mira al futuro para que pase la España en la que cabemos todos que pase el próximo veintiocho de abril vota para que la España que quiere Bouza peso

Voz 36 36:11 hola qué tal está muy preocupada miren casi no está siendo como esperaba Aíto como vas

Voz 0861 36:16 pues yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce

Voz 37 36:21 eso no parar

Voz 38 36:24 deberíais probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 22 36:29 un tren ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta Biel ser publicita punto es

Voz 39 36:37 soy Gabriel de cargadas ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch Álamo gratis

Voz 21 36:47 pide cita

Voz 6 36:48 las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta

Voz 21 36:50 condiciones en Carles punto es

Voz 1061 36:55 domingo de Resurrección violento y mortífero en Sri Lanka según los últimos datos han muerto más de doscientas personas después de una serie de explosiones simultáneas ataques contra cuatro hoteles un complejo de viviendas tres iglesias en las que se celebraba una de las grandes festividades católicas más de doscientos muertos decíamos entre ellos al menos nueve extranjeros eso sí al Ministerio de Exteriores español no le consta que haya ninguna español afectado Victoria García buenas tardes

Voz 1460 37:18 buenas tardes José Luis San sido ocho horas de auténtico terror las mismas horas que han pasado desde la primera explosión en una iglesia de negó hasta la ultiman una zona residencial pasando por dos hoteles tres hoteles de cuatro y cinco estrellas en Colombo en dos de las tres iglesias atacadas son católicas mientras que la tercera pertenece al movimiento evangelista carismático el Gobierno impuesto toque de queda desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana hora local es el ministro de Defensa

Voz 40 37:47 la Cámara ha mirado hasta de

Voz 1460 37:51 nosotros como Gobierno estamos tomando todas las medidas necesarias hemos sin pues es un toque de queda temporal como medida de control que durará hasta mañana a primera hora it todas las acciones requeridas se ponen en marcha contra los grupos extremistas que operan en nuestro país decía el ministro entre las medidas del Gobierno también se ha bloqueado el acceso a las redes sociales aunque esta hora no hay reivindicación de los atentados el Gobierno focaliza sus pesquisas en grupos islamistas radicales se ha desplegado parte del ejercito en edificios oficiales y en grandes hoteles de las principales ciudades entre los fallecidos más de doscientos habría varios extranjeros aunque no hay noticias como decías de que haya españoles entre ellos

Voz 1061 38:30 la victoria los Cristián son minoría en Sri Lanka un país sin episodios tan violentos desde que hace diez años terminada su guerra civil y que en los últimos años estaba ya ofreciendo como destino turístico

Voz 1460 38:40 durante veintisiete años una guerra civil intermitente un conflicto étnico entre un Gobierno con tolerancia cero y los Tigres Tamiles un grupo militar separatista que se sentían discriminados por pertenecer a la etnia Cigales galesa la minoritaria defendían la creación de un Estado independiente y exclusivo para ellos hubo varios intentos de tregua pero los tamiles terminó Haro matando a todas sus facciones que querían la paz a eso esos enfrentamiento se sumaron revueltas de grupos nacionalistas de izquierdas en la fase final de la guerra civil en la que el Gobierno ido hizo desaparecer a treinta mil opositores aunque la cifra final de fallecidos durante la Guerra supera los cien mil Sri Lanka Un país de Asia ubicado en pleno Golfo de Bengala gobierna en modo de república semi precio presidencialista el actual mandatario es de la izquierda socialista allí el siete coma cuatro por ciento de la población es católico pero la mayoría es budista uno de los líderes budistas decía en relación a estos atentados

Voz 1061 39:36 Villa

Voz 1460 39:37 no importa la religión a la que pertenecemos son gente de paz y como agente de paz deben condenar los ataques también los musulmanes en un país poco habituado a la violencia contra los cristianos aunque sí a los enfrentamientos entre budistas y musulmanes tampoco son habituales los salir los atentados contra cumplí

Voz 1061 39:55 Jobs turísticos en la SER hemos hablado con españoles que están allí en Sri Lanka y algunos de ellos se quejan de falta de asistencia información por parte de Exteriores Victoria

Voz 1460 40:04 son XXXIII españoles que realicen un viaje de contenido histórico ya a los que los atentados les pilló en Colombo no se aseguran que es también es Jaime Alvar coordinador del viaje

Voz 12 40:13 y vivo hemos hablado localismos ha comunicado que se han construido más ocupamos sobre la marcha hemos y reformaron chino trabajos empíricos que estaba jamás

Voz 1460 40:29 el gesto es del viaje desde Madrid nos comentaba que todos sus intentos por contactar con Exteriores o con nuestro un consulado en Sri Lanka o en la India han sido infructuosos es Alfredo Pastor de la agencia gestora

Voz 1061 40:41 sí

Voz 0921 40:42 desde las siete de la mañana más de treinta cuarenta cincuenta llamadas te puedo asegurar que hemos hecho todos los teléfonos posibles disponibles en las páginas web del Ministerio de Asuntos Exteriores ninguno hemos conseguido hablar todavía con nadie

Voz 1460 40:55 desde Exteriores lo dicen que tienen desplegado un operativo para tratar de contactar con la colonia de españoles en aquel país

Voz 1061 41:02 la comunidad internacional ha condenado estos ataques de manera unánime por ejemplo la máxima autoridad de la Iglesia católica el Papa Francisco corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0861 41:09 buenas tardes once del brutal atentado con

Voz 0946 41:12 tan elevado número de víctimas Francisco ha expresado cercanía a la comunidad cristiana desbanca al término esta mañana de la celebración del Domingo de Resurrección

Voz 3 41:20 yo no di Pascua por tanto el luto de Dolores INAR eh

Voz 0946 41:25 el día de Pascua ha dicho el Papa trae dolor y luto en algunas iglesias de Sir Lanka ruego por los fallecidos por los heridos en este dramático acontecimiento el Papa recordando es el sufrimiento de víctimas en numerosos conflictos del mundo en Siria Yemen entre israelíes y palestinos Libia Burkina Faso Malí Camerún en la zona oriental de Ucrania en Venezuela Nicaragua y ha pedido que nadie permanezca indiferente

Voz 3 41:54 facha de noi de constructores y Ponti no es indiferente

Voz 0946 42:00 seamos constructores de puentes sino de muros que los líderes de las naciones ha concluido pongan fin a la carrera de armamento preocupante propagación de armas

Voz 3 42:10 pues define a la corsa de armamento que era preocupante difusión de LEAR mi

Voz 6 42:21 poco a poco ya queda una semana

Voz 22 42:25 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 9 42:28 en la Cadena Ser

Voz 1061 42:30 queda una semana para las elecciones generales hoy Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han vaciado su agenda hay dedican el a preparar los debates de mañana y pasado Rivera también descansa desde ayer ya ha dejado el peso de la campaña en Inés Arrimadas vamos primero con el que no descansa con Pablo Casado el líder del Partido Popular ha estado en Toledo Adrián Prado

Voz 6 42:46 timorato de casado antes de paro para preparar los debates de mañana y el martes y de eso precisamente ha presumido de ser el único candidato que ha trabajado hoy el líder del PP afronta con tranquilidad ambas citas a ironizar sobre cómo está preparando sus intervenciones hoy la corrida de Sevilla a la corrida el Sevilla que by Miguel Abellán y Adolfo Suárez yo no puedo ir porque me dicen Cairo debate sí que tengo que sentarme cosas como ésta uno llevamos preparando el debate ya nueve meses aún no lo descarto voy a ver cómo están los sabes luego Casado venido aquí a hablar de Sanidad frente a una España que empieza recaer el líder de los populares presentó un decálogo con medidas como el compromiso de que las listas de espera para pruebas médicas no supere los treinta días

Voz 1061 43:23 Arrimadas decíamos ha tomado el mando de la campaña de Ciudadanos en ausencia del líder Albert Rivera hoy la candidata al Congreso por Barcelona ha estado en Torroella de Montgrí en Girona Caravana naranja Óscar García buenas tardes buenas tardes municipio de once mil quinientos habitantes

Voz 1645 43:36 d'Esquerra barrido tradicionalmente en las elecciones y además el pueblo natal de Dolors Bassa exconsellera del Gobierno de Puigdemont ahora en prisión preventiva por el proceso Arrimadas acompañada por Maite Pagazaurtundua entre otros

Voz 6 43:47 todo un paseo antes del mitin y un reducido grupo de mí

Voz 1645 43:50 el centenar de personas le han recibido con un escraches

Voz 6 43:52 eh a lo que la comitiva de Ciudadanos ha respondido con

Voz 1645 44:03 ya en el acto Arrimadas se ha referido a ellos como radicales totalitarios y ha lamentado que se haya tenido que utilizar un fuerte dispositivo policial

Voz 7 44:10 lo que sí que es una pena es que lo tengamos que hacer con casi cien agentes de policía esa es la libertad que tienen algunos en algunos lugares de España Ésta es la libertad que hay en algunos rincones de unos

Voz 1645 44:23 lo país unas trescientas personas según cifras de la organización han seguido el acto dentro y fuera del Pequeño teatro donde se ha celebrado Arrimadas se compromete a poner en marcha un plan para recuperar Cataluña más allá del ciento cincuenta y cinco

Voz 1061 44:34 a falta de Sánchez en el partido socialista el principal acto lo ha protagonizado la vicesecretaria general Adriana Lastra cabeza de lista también

Voz 6 44:41 tras el riesgo es real

Voz 41 44:43 hoy conocemos muchas encuestas en todos los medios de comunicación todas las encuestas apuntan a que sí puede ser que algo que el Partido Socialista o es probable que el Partido Socialista gane las elecciones pero ganar no es gobernar si las tres derechas suman las tres derechas gobiernan

Voz 1061 45:01 Iglesias tampoco ha tenido acto hoy pero sí abra en una entrevista en El País el candidato de Unidas Podemos dice que Sánchez se equivocó al dar órdenes a la administradora única

Voz 1663 45:09 la de Radio Televisión Española Rosa María Mateo para que cambiara la fecha del debate critica al Gobierno por no erradicar las cloacas del Estado señor Marlaska dices que no puedo hacer nada pero oiga usted en este país a los policías que se han enfrentado a las cloacas les han suspendido de empleo y sueldo yo creo que no hay cosa más poco seria que un ministro del interior diciendo ya querría yo hacer algo pero es que no puedo hacer a su absolutamente nada elecciones generales dos

Voz 22 45:33 mil diecinueve en la Cadena Ser

Voz 1061 45:37 recta final de una campaña en la que mañana y pasado vamos a saber dirimir a los candidatos sus diferencias en los dos debates lo cierto es que lo que más conocemos de los partidos ese sólo que los diferencia pero nos hemos fijado también en lo que les une en aquellas propuestas que coinciden en los programas electorales Sara selva

Voz 1510 45:52 son unas cuantas la más clara todos incluido Vox coinciden en llevar la banda ancha a las zonas rurales eliminar la brecha digital y que todos los pueblos tengan acceso a Internet hablan también todos de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado PP PSOE Podemos y Ciudadanos están de acuerdo en fomentar el acceso al mercado laboral para las personas con discapacidad y en mejorar el sistema del voto desde el extranjero para acabar con los problemas que tienen las personas para votar desde allí los cuatro quieren alcanzar una inversión del dos por ciento del PIB en I más D más si todos prometen bajar la factura de la luz y sobre todo PSOE Ciudadanos y Podemos abordan la gratuidad de la salud bucodental el PP en cambio sólo dice que impulsará programas de protección para los más Buner cables también hablan de mejorar las condiciones de los autónomos con diferentes medidas de sacar adelante una ley del Deporte una ley contra la violencia sobre la infancia irregular la publicidad del juego en las casas de apuestas para prevenir la ludopatía y otras medidas como impulsar y fomentar las startups el sector del videojuego luchar contra la obesidad favorecer la inclusión social de la población gitana luchar contra el abandono y maltrato de los animales

Voz 1061 46:54 es lo que les une y algo de lo que les separa al menos en los matices en este caso las propuestas para la sostenibilidad medioambiental José María Patiño

Voz 42 47:01 el coche eléctrico se impone como una realidad de los programas del PSOE PP y Unidas Podemos los de Pedro Sánchez proponen un plan estratégico de apoyo a la automoción hasta dos mil veinticinco para garantizar los miles de puestos de trabajo en el sector los populares de Casado miran al ciudadano con incentivos fiscales para la adquisición de vehículos menos contaminantes y el establecimiento de una red de recarga de eléctricos y de gas la formación de Pablo Iglesias fija plazos para llegar al cien por cien del parque en dos mil cuarenta Además Unidas Podemos propone exportar al resto de grandes ciudades españolas la experiencia de Madrid central en líneas generales el PSOE propone un gran y hundir al estilo del que defienden Estados Unidos la congresista demócrata o Casio Cortés y Podemos quiere reducir la energía fósil en diez años con el cierre de las centrales de carbón Ciudadanos un modelo energético basado en las renovables para dos mil cincuenta el PP un plan energía clima para cumplir con los objetivos fijados en la Unión Europea

Voz 1061 48:00 Nos fijamos ahora en una de las herramientas de campaña en las redes sociales en concreto en Twitter donde todos los partidos han centrado parte de sus recursos los líderes políticos han ganado miles de seguidores estas semanas pero gran parte de estas cuentas son perfiles falsos Irene Dorta

Voz 43 48:14 desde que comenzara la campaña los candidatos políticos no han parado de ganar seguidores en Twitter Iglesias Casado y Rivera se anotan más de tres mil Sánchez suma más de cuatro mil y el líder de Vox Abascal se pone a la cabeza del ranking con más de seis mil quinientos seguidores nuevo pero son estas cuentas seguidores

Voz 1509 48:32 de le he visto tiene la misma hora bichos yo

Voz 43 48:34 muchos tuiteros como César arroba pros cojo y han dedicado bastantes horas esta semana a descubrir centenares

Voz 6 48:41 perfiles falsos han por la mañana

Voz 0001 48:43 las seis de la mañana a las nueve además de que muchos temen como filtros extraños ir cuando ya ampliar la imagen de la Avatar veías que muchos también tenían las firmas de la aplicación Face APP que sirvió para poner barba