Hora 14 Fin de Semana (27/04/2019)

Voz 1827 00:00 muy buenas tardes en esta jornada de reflexión una antigualla legal que no existe en muchos países democráticos y que impide a los candidatos de nuestro país pedir el voto a los ciudadanos la mayoría aprovechan para descansar después de una campaña larga e intensa pero Pablo Iglesias como ya hizo en otras citas electorales sí que ha comparecido ante los medios subrayaba el candidato de Unidas Podemos podemos su papel moderado durante estos últimos días

Voz 2 00:42 tengo la sensación de que hemos logrado evitar que esta campaña se convirtiera en la campaña de insulto en la campaña de de la sobreactuación y creo que eso se va a notar creo que que la ciudadanía no se deja tomar el pelo y sabe que lo que nos estamos jugando es muy importante

Voz 1827 01:00 Elecciones que estarán vigiladas por más de noventa mil agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil como otros años más o menos pero con una novedad habrá un dispositivo especial para evitar ataques cibernéticos o campañas de desinformación que puedan influir en el resultado el Gobierno ha presentado esta tarde los detalles de todo el dispositivo el secretario de Comunicación aseguraba que a pesar de las colas de los últimos días en Correos para poder votar todo ha ido según lo previsto

Voz 0860 01:24 se ha desarrollado en la última semana de manera concreta en los últimos días

Voz 3 01:27 con una gran normalidad ha habido un proceso pro

Voz 0860 01:30 agresivo de normalización que ha hecho que

Voz 3 01:33 en todo haya finalizado realmente de una manera correcta

Voz 1827 01:36 por cierto les recordamos que sí pidieron el voto por correo y no lo han hecho ya no pueden hacerlo no pueden ir a su colegio electoral mañana para intentar votar serán estas también las primeras elecciones para cien mil personas con discapacidad intelectual en España que han recuperado el derecho al voto personas como Virginia o como Ferrer

Voz 4 01:52 cuando sí es la primera vez porque estaba tutelada

Voz 5 01:56 aquí el juez dijo que no podía votar

Voz 6 02:01 pues la verdad me siento bien porque me siento incluido otra Barrega que hay en las personas con discapacidad intelectual

Voz 1827 02:17 fuera de España al menos dieciséis personas han muerto en Sri Lanka en una operación policial relacionada con la cadena de atentados que sacudió a aquel país la semana pasada seis de ellos son supuestos terroristas a la selva

Voz 1510 02:29 según la policía tres de ellos han inmolado durante la redada matando también a miembros de su familia seis niños y tres mujeres el operativo forma parte de la operación antiterrorista que el gobierno de Ci Lanka ha puesto en marcha tras los atentados ayer recibieron un aviso sobre una casa donde podría haber personas vinculadas con los ataques durante el operativo ha habido un tiroteo hoy una serie de explosiones según medios locales este viernes la policía ha detenido además a unas diez personas en los atentados murieron más de doscientas cincuenta personas entre ellas una pareja gallega está previsto que su funeral sea esta tarde en Ponteceso

Voz 1827 02:58 la policía investiga el apuñalamiento de una mujer anoche en plena calle en Las Palmas ella está en el hospital en estado grave está buscando a esta ahora al autor Radio Club Tenerife Yanire

Voz 7 03:09 ya la mujer de treinta y seis años continúa en estado grave a esta hora cuenta con protección policial en el Hospital Universitario Insular en el que está siendo intervenida de urgencia el presunto autor de los hechos que asestó varias puñaladas a la víctima no ha sido detenido aún según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en la SER hasta el momento se desconoce la relación entre la víctima y el agresor así como si se trata de un nuevo caso de violencia dejen

Voz 1827 03:33 la Policía Nacional ha identificado a más de cien menores de edad que subían a sus redes sociales fotografías muchas veces de ellos mismos de carácter se

Voz 0825 03:40 cuál Sira Valdés las imágenes corresponden

Voz 8 03:43 a niños de entre dos y trece años el objetivo para los más mayores será aumentar los seguidores en su canal de Youtube y los LAEX en sus cuentas de Instagram Periscope en el caso de los más pequeños los vídeos eran fruto de inocentes grabaciones domésticas pero compartidas a través de Internet por el momento sea registrada ciento diez niños hice trabaja en la identificación de otros veinte la Policía Nacional pide a los usuarios que no compartan a este tipo de materiales y que lo denuncien de forma privada

Voz 1827 04:11 Donald Trump ha subrayado esta madrugada la buena relación que mantiene con quimio nun a pesar de que se hayan roto las negociaciones sobre el programa nuclear de Corea del Norte Estados Unidos por cierto ha anunciado que buscan en California al supuesto cerebro del asalto a la Embajada norcoreana en Madrid el pasado mes de febrero los titulares de deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 1621 04:32 muy buenas ya ha comenzado la jornada de sábado en primera división es la XXXV y tienen un partido estamos contando en Carrusel la segunda parte del Athletic de Bilbao uno Deportivo Alavés uno en plena lucha europea en este derbi vasco aldeanos puede dejar el campeón de la competición para ello el Barça tiene que ganar su partido a las nueve menos cuarto ante el Levante en este caso estará todo claro pero los azulgrana podrían ser campeones antes a las seis de la tarde siempre y cuando pierda el Atlético de Madrid que recibe desde las cuatro y cuarto al Real Valladolid además el día tiene otro partido a las seis y media es el Leganés Celta de Vigo hemos semifinales del Conde Godó con Nadal y Thiem Fórmula uno con calificación desde esta hora baloncesto último cuarto del Movistar Estudiantes setenta y ocho Herbalife Gran Canaria noventa y hora

Voz 1827 05:09 por cinco minutos

Voz 9 05:13 hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:31 qué tal buenas tardes uno sí han pasado la mañana corriendo

Voz 10 05:35 así Bonillo pero bueno al final depende del estado de forma de cada

Voz 1827 05:38 encanta ahora verdad es la primera vez que corro en Madrid

Voz 10 05:40 hoy la carrera está súper bien organizada

Voz 11 05:43 muy bonito que he corrido del kilómetros estupendo la verdad el ambiente súper genial la música estupenda a la gente espera animada paso con lo cual es mejor que nunca

Voz 12 05:53 he llorado por ejemplo a los tres kilómetros de dicho hay solamente llevó tres kilómetros todavía me he siete he dicho y si corro ya cuando llegas Atocha IBES al fondo la llegada de sus una pasada

Voz 0825 06:06 unos corriendo otro reflexionando o no lo tengo bastante

Voz 13 06:09 claro han sido unas semanas un poco intensas al final uno va reflexionando sobre la marcha y sobre todo pues con los años anteriores de gobierno

Voz 1473 06:18 había estar estudiando hacer nada en especial

Voz 12 06:20 sí a las votaciones ni voy a hablar con nadie ni voy a pensarlo mucho porque ya no tengo claro prefiero no darle más vueltas ya mañana hacerlo ya

Voz 0825 06:30 lo que pero esta ahora en Madrid lo primero información práctica sobre el tráfico vamos a actualizar si todavía a esta hora hay días importantes cortadas al tráfico por las ese buenas tardes

Voz 0385 06:43 a echar de Isabel el tráfico sigue cortado en el paseo del Prado sentido Glorieta Carlos Quinto a Plaza de Cibeles en el paseo de Recoletos los carriles centrales de ambos sentido este tramo estará cerrado hasta las cinco de la tarde y en el Paseo de la Castellana los carriles centrales de ambos sentido en el tramo desde la plaza de Colón hasta la plaza de Emilio Castelar

Voz 0825 07:00 hora catorce en el que también hablaremos de accidentes laborales si de cursos de prevención laboral

Voz 14 07:06 la mano

Voz 15 07:07 ya está puso de ciento cincuenta ó doscientas yo lo tengo bien yo lo tiene IBI tuve que también sesenta eh trescientos pavos no me parece justo cuando pudiese fui a Coslada estuve sesenta y sentado en la mesa ha mío pero me he tuve que pagar trescientos que lo tienen cinco tapado en una ahora lo paga a la empresa sin aquí no si yo tú fíjate qué

Voz 0825 07:32 escucharemos a trabajadores y también a inspectores de trabajo entorno a este asunto ya está denuncia que plantean los trabajadores pero hay otras noticias que repasamos en titulares lo hacemos con Paul Asensio y Laura Briones

Voz 1473 07:46 jugando de Madrid admite a trámite una demanda colectiva interpuesta Portas y Chuck contra varias empresas de WC por competencia desleal y la demanda la plataforma integral del taxi pide que lo juguete cesen esta conducta y una compensación económica por daños y perjuicios nuevos paros en Metro de Madrid y el sindicato de maquinistas ha convocado paros parciales para esta tarde de tres y media a cuatro y media en las líneas de impares de metro denuncian la falta de conductores y la mala gestión de la crisis

Voz 15 08:09 de la miento titulan contará con un nuevo de deporte

Voz 1473 08:12 a municipal en la zona de las cocheras de Cuatro Caminos la junta de gobierno del Ayuntamiento ha aprobado la construcción y la obra comenzará este año con un presupuesto de más de diez millones de euros cuatrocientos adoquines dorados recordarán los nombres de algunos de los madrileños que estuvieron en campos nazis de concentración se llamarán tras piedras el Ayuntamiento de Madrid se suma así al proyecto de un artista alemán que desde novecientos noventa y siete a llena de Europa de pequeños homenajes a las víctimas del

Voz 1621 08:36 porte José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas a las cuatro y cuarto juega el Atlético de Madrid en el Metropolitano recibe al Valladolid tiene que ganar para seguir evitando el alirón del Barça en el día de hoy hoy también juega el Leganés a las seis y media si gana al Celta Valladolid o Girona pierden la salvación del club el dinero será matemática además está cayendo estudiantes en el juicio ante Gran Canaria a falta de dos minutos ocho tres nueve tres cierro con la Maratón de Madrid que ha paralizado el centro de la ciudad esta mañana ha ganado el keniata Rubén querelló muchos comparan su marca que además ha sido el récord de la prueba lo ha dejado en dos cero ocho

Voz 0825 09:08 dieciocho que no está nada mal gracias José Antonio por cierto si importante es saber elegir las zapatillas para correr ni que decir tiene si esa carrera eh es de esos cuarenta y dos kilómetros no es el caso pero los jugadores de la NBA también corren lo suyo y algunos lo hacen con zapatillas que ha creado el diseñador gráfico Martín redondo donde fuese en su taller de Alcobendas SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 1622 09:35 Nos recibe rodeado de sus últimos encargos algunos todavía secretos lleva muchos años en esto pero todavía recuerda emocionado los primeros jugadores de elite a los que calzó las primeras zapatillas que ves en pista aquí en la ACB con Luca

Voz 16 09:49 dado con Fabian causó

Voz 1621 09:52 estaba ex jugadores del Real Madrid

Voz 16 09:55 hasta hace poco los veía sólo por la tele

Voz 17 09:57 repente llevan están jugando al baloncesto en partido oficial con zapatillas tuyas eso hace muchísima ilusión

Voz 1622 10:03 las temáticas son variadas algunas son peticiones de clientes y deportistas y otras iniciativa propia aunque muchos

Voz 17 10:10 coincide me piden Dragon Ball temas de Dragon Ball diferentes personajes cada vez un poco más que muchas veces me pide hay ni siquiera lo conocía son ya un poquito más enrevesado encargos que después seco

Voz 1827 10:21 invierten en arte el arte de llenar zapatillas vacías con colores que se adaptan a su foto

Voz 14 10:26 yo juego mucho con las formas de las escotillas y adapto en dibujado un cliente quiere incluso utilizando esas formas para que mejor conseguir efectos pero si ustedes forman parte de esta peculiar moda pónganse a la cola en Melón aquí

Voz 13 10:48 queremos las todavía pendientes

Voz 0825 10:50 la comunicación con la Dirección General de la de tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 10:58 muy buenas tardes pues a esta hora estamos especialmente atentos de la entrada a Madrid por la A dos a la altura de San Fernando por un accidente que está provocando dos kilómetros de retenciones también encontrará más dificultad la entrada a Madrid por la A6 en Las Rozas Majadahonda y El Plantío ID salida complicada la A tres en Rivas Vaciamadrid y la A6 en Aravaca también intensa hasta ahora la M cuarenta en Villaverde en ambos sentidos iba el de Marín en dirección a seis

Voz 0825 11:26 gracias DGT gracias Patricia luce el sol suben las temperaturas las máximas rondan hoy los veinte grados de momento y a esta hora el termómetro marca dieciocho en el centro de la capital

Voz 18 11:50 cadena SER giros sociales en Twitter arroba la guión bajo quien Face

Voz 0825 11:57 la Cadena SER

Voz 19 12:00 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo

Voz 0825 12:04 Argelia quedar José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 14 12:14 el mundo no se explica solo

Voz 19 12:17 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo Hoy por hoy

Voz 3 12:24 en la SER vale venga vamos estamos todos miran el contrabajo Relaño y su gancho el ritmo enmarcan Ponseti con la batería de Pacojó el Banco Gallego visto

Voz 20 12:38 no

Voz 3 12:40 de los vientos yo inválido al Albert

Voz 21 12:42 Kiko Iturralde ingeniería Axel donde está Axel mira ahí detrás de la

Voz 3 12:48 claro que la voz la pone Dani Garrido hizo que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 22 13:07 me hace muy bien

Voz 23 13:13 a quién lo quiere escuchar a la carga para escuchar Alaska

Voz 19 13:31 está plomo lo va a apretar entero miles que gancho esto que acabamos de grabar ven me me pregunto yo mil millones de descargas

Voz 24 13:40 es

Voz 25 13:44 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 26 13:49 sí

Voz 3 13:53 dos y en catorce minutos de la tarde Sábado de

Voz 0825 13:56 preparativos en los mil sesenta y cinco colegios

Voz 1827 13:58 para leer repartidos por toda la Comunidad de Madrid

Voz 0825 14:01 colegios en los que además se han situado ya un total de diecinueve mil trescientas ocho urnas urnas a las que llegarán también los votos por correo aunque no todos los que tenían voluntad de que así fuera lo han conseguido en este caso también lo ha comprobado Paul Asensio

Voz 1827 14:18 es siendo un cobro Stein tenía ganas

Voz 0825 14:20 no de contar Julia es de Burgos pidió el

Voz 19 14:22 voto por correo el Día de la Mujer el ocho de marzo al ver que no llegaba acudió a Correos pero le dijeron que esperara un poco más la segunda vez que acudió le dijeron que estaba denegar

Voz 27 14:32 no pido correos cuando el de correr Michael Corleone estaba y que no se ve que puede hacer pero que era el justificante de la devolución irrita que la fecha de cuándo habían hecho la devolución el veintiséis de marzo y digo lo como pretenden que me enteré que me lo han devuelto sin no llegaba la notificación tiene que llegar pero me va a llegar después de que ya lo puedo rectificar porque

Voz 0808 14:54 esto ya le pasó a Julia en las elecciones pasadas cuando estaba en Perú índole llegó a tiempo el voto lo mismo le ocurrió Rafa que está en Alemania el ha hecho más de setecientos kilómetros para intentar recuperar su voto pero no ha tenido suerte

Voz 28 15:06 el tengo estado envío fue el dial diez de abril en el que supuestamente lo enviado ya a partir de ahí no sé nada la verdad incómoda voto perdido

Voz 19 15:14 y Rafa dice que se ha rendido green

Voz 28 15:18 para pedir el voto para para las municipales y europeas igualmente pasa porque no voy a hacer otro viajan van a Frankfurt que no me cuesta gran TIM para luego ir y que no me llega tampoco la papeleta y luego dicen que la participación baja pero como no va a bajar si son todo impedimento

Voz 0808 15:34 desde Facua nos dicen que los votantes pueden denunciar estos hechos ante la Junta Electoral aportando documentación que pruebe que el procedimiento se hizo de forma correcta pero que eso sí los votos de ciudadanos como Julia Rafa no aparecerán en las urnas este domingo

Voz 0825 15:47 gracias Paula les contamos temen que el sindicato Comisiones Obreras denuncia la agresión sufrida anoche por un conductor de la grúa municipal de Madrid al término del mitin de Vox cerca de la plaza de Colón ocurría acerca de la base de operaciones que tiene el servicio de grúa

Voz 0821 15:59 las al final del mitin una mujer empezó a insultarle

Voz 0825 16:02 según la denuncia del conductor y sin mediar palabra Un grupo de asistentes se acercaron a la grúa por la ventanilla uno de ellos le propinó un puñetazo en la cara el trabajador tuvo que ser atendido en el Hospital La Policía investiga lo ocurrido mañana domingo se celebra el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo las enfermedades profesionales son el Príncipe el déficit de la prevención de riesgos así lo consideran los sindicatos UGT y Comisiones en su último informe sobre salud laboral insisten en las dificultades que todavía hay para declarar las causas asociadas al trabajo en enfermedades como el cáncer o en patologías cardiovasculares por eso piden exigen un esfuerzo de los recursos públicos y la creación de juzgados especializados información de Virginia Sarmiento

Voz 0821 16:48 los sindicatos insisten en que las políticas están más dirigidas a prevenir los accidentes que las enfermedades aunque éstas suponen más muertes en la Comunidad de Madrid el pasado año sólo se comunicaron mil quinientas XXXIII aunque esta cifra dicen se debe a que no es fácil que se declaren como enfermedades profesionales Carmen marche año Comisiones Obreras

Voz 9 17:04 en atascos tiene muy importantes horarios intensificación de trabajo que produce eso produce montón enfermedades psicosociales de Degas al estrés producen enfermedades cardiovasculares está al final brota informal gástrica esa parte no está

Voz 0821 17:19 no está en el decreto de dos mil seis que las regula actualmente consideran que hay que actualizar Susana Huertas UGT

Voz 9 17:25 pues se puedan ampliar esas grupos de trabajo y podamos empezar a trabajar e investigar para que ese Real Decreto se amplíe porque para nosotros está muy mermado

Voz 0821 17:33 en el caso del cáncer por ejemplo sólo se reconocieron dos casos pero el diez por ciento de los ochocientos que se detectan al año podrían deberse a causas las

Voz 9 17:40 Morales el cáncer de pulmón de un trabajador expuesto amianto clínicamente ese es igual con cáncer broma en contra de un fumador por lo tanto hoy tenemos a empresas muy potentes con presencia sindical muy importante quiénes da información de la exposición un trabajador que ha trabajado en talleres PP que desapareció hace diez años no tenemos forma de demostrar que hay una exposición

Voz 0821 18:01 por eso exigen la figura del delegado territorial que vele por las inspecciones en pequeñas y medianas empresas también más recursos públicos en la Fiscalía ya que ahora sólo hay dos fiscales en la Comunidad dedicados a salud laboral y la creación de juzgados especializados eso sí insisten en que el Código Penal ya puede aplicar

Voz 9 18:16 que si a los empresarios se les aplica la ley y son responsables de un delito de riesgo que tienen código penal o de un delito de homicidio imprudente pues es que al final es un homicidio

Voz 0821 18:28 insisten en que las multas son las mejores aliadas para que las empresas pongan soluciones y aseguran que la precariedad sigue siendo una de las

Voz 0825 18:34 causar gracias Virginia aprovechamos el descanso del bocadillo para hablar de seguridad laboral no muy lejos del andamio con tres albañiles Se acaban de quitar el casco son José Juan Carlos Esteban ahora están real quitando un edificio en el centro de Madrid la precariedad laboral y la falta de seguridad laboral depende del tamaño de las empresas o del nivel de subcontratación por ahí iniciamos una pequeña conversación

Voz 14 18:58 todas más la desplegaba Atrévete vio lo saben ya antes

Voz 29 19:03 Potter todo épico de todo cuando durante el año no lo tiene puestos lo pasa todo el casco lo tenga pero hay sitios donde yo no él ya antes la Die Welle

Voz 23 19:14 las pequeñas empresas menos controles de seguridad de salarios de condiciones laborales

Voz 14 19:20 a grandes empresa hacen subcontrata buque la vida la otra empresa subcontratada o no ya está puso eh

Voz 15 19:31 ciento cincuenta o yo lo tengo bien yo lo proviene IBI tuve que has bien asentado e trescientos pavos no me parece justo que pudiese fui a Coslada estuve sesenta es verdad ha terminado tuve que pagar algunos ya lo tiene no cincuenta vago en una hora lo paga la empresa sin acudí con lo justo fíjate con los cursos lo que pasó no tenemos que sacar el curso de el ese es el de sesenta horas el evento ya que veinte veinte después de que sino no traje

Voz 0825 20:06 lo lo lo vamos de ruta

Voz 15 20:09 no íbamos los bienes por la tarde hacer el curso viene dos viernes por la tarde mientras que llevábamos yo creo que estamos dos horas en total la veinte horas no te quita el curso los escritos este curso ciento ochenta euros lo coge como que la pagado eh puso encima de la Seguridad Social de Nules que que les devuelve más dinero por diez que está subvencionando que está subida subsidio una pero que te cobren el cursi que lugar hagan negocio en dos horas de la ciento ochenta euros con todo y te daba a elegir de qué quieres que te después de este mismo en un par de meses no que va nominal un par de ellas sesenta ahora Coslada pero estuve ahí sentado en la mesa aquella yo explicando es cierto que llevo treinta años la votación ya sabe lo que tiene que hacer pero bueno pero fui lo pague y luego voy a uno sesenta en la sesión ahora pasé yo fue una puerta en Fuenlabrada dónde fue un una puerta firmamos un papel pagó mi jefe pero bueno el curso Mercedes Martínez inspector

Voz 0825 21:14 de trabajo hoy portavoz de Pitt en la Unión Progresista de inspectores de trabajo

Voz 30 21:18 muy buenas tardes hola muy buenas tardes llamativo no lo que cuentan es otro

Voz 31 21:23 tendente a la Inspección de Trabajo afirmamos y reafirmamos que no avisamos con antelación cuando visitamos las obras o cualquier centro de trabajo lo que ocurre que algunas veces sí que nos pueden confundir con algunos técnicos de los servicios públicos de salud laboral o con los técnicos de las propias entidades que actúa como servicios de prevención ajeno pero la inspección de trabajo si no es para la investigación de un accidente que necesitas a determinados testigos o personas que estén presentes no avisamos nunca

Voz 0825 21:53 pero es un problema la falta de inspectores la cultura de la prevención el control el contenido el propio contenido de los cursos de formación

Voz 31 22:01 sí sí es un conjunto de problemas que actúan desgraciadamente en que la siniestralidad la accidentalidad persista iba aumentando es un problema porque la inspección de trabajo pues necesita más elementos más refuerzos medios de todo tipo no solamente personales sino materiales unas planificaciones y unas programaciones más eficaces y efectivas en este tema incluso control de condiciones integrales no de trabajo es decir que los sectores de mayor accidentalidad no solamente revise su analice los temas de siniestralidad de prevención sino también los relacionados con las condiciones trabajo rotación precariedad contratación temporal parcial etcétera no lo de los cursos de formación es un dato que desconocemos pero que en principio está prohibido que los trabajadores abonen sus propios los propios cursos de formación que la empresa tiene obligación de impartir les

Voz 0825 23:01 pero en cualquier caso los trabajadores no tienen que pagar esos cursos de formación

Voz 31 23:05 no deberían desde luego cierro la obligación legal de formación en prevención está totalmente prohibido y respecto de los otros no deberían porque la formación para los trabajadores que imparte las empresas siempre la de abonar las empresas

Voz 0825 23:18 eh pero escuchándole parece que esos cursos de formación más que será algo realmente efectivo para ellos son puro trámite

Voz 31 23:25 totalmente totalmente porque son necesarios según el convenio Generale porque en España no se exigen capacitación específicas para trabajar en el sector de la construcción fuera de la profesión de gruistas pero sí que es que el convenio les exige tener unas horas de formación tanto una formación inicial como una formación posterior más especializada il eso es acaba convirtiendo en un mero formalismo bien en una asistencia unos dos días o en su caso unos cursos online que luego te acreditan íter certifican pero eso pasa en genera con toda la formación a burocratización mucho lo importante es certificar que tienes el cumplimiento forma más que realmente

Voz 0825 24:11 los conocimientos opción de una forma

Voz 31 24:13 en efectiva si efectivamente y esto no depende

Voz 0825 24:16 desde la inspección de trabajo es decir ustedes no tenían que vigilar que esto no fuera así en estos cursos en concreto

Voz 31 24:21 en principio deberíamos valorar que no se hagan cumplimiento formal de todas las obligaciones no sólo las formativas pero no siempre no siempre es fácil porque tienes que entrar en los contenidos desarrollos y entonces sí que somos un número muy muy muy pequeño para poder desarrollar todas estas actuaciones de fiscalización no faltan medios personales a la Inspección de Trabajo medios materiales también una mejor organización de la propia Inspección de Trabajo

Voz 0825 24:54 bueno tenemos que dejarlo aquí Mercedes Martínez portavoz de la Unión Progresista de inspectores de trabajo gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes muy buenas tardes

Voz 14 25:06 me llevo el coche al centro si muro que sí

Voz 32 25:12 Madrid central tiene setenta aparcamientos seis mil plazas para dejar tu coche vidas de multas de etiquetas b o c puedes venir sin problemas porque ya estás cumpliendo con la normativa municipal aparcamientos de Madrid en Madrid entramos todos

Voz 0825 25:30 doce y veinticinco minutos de la tarde un juzgado de Madrid ha admitido a trámite una demanda colectiva en este caso interpuesta por taxistas contra distintas empresas de vehículos de transporte con conductor TVC entre ellas Uber y lo hacen por competencia desleal Paul Asensio

Voz 0808 25:45 más de mil novecientos taxista han presentado una denuncia por competencia desleal contra cinco compañías de CTC un juzgado de Madrid la metido a trámite la plataforma integral del taxi dice que estas empresas hacen un uso fraudulento de su licencia porque operan casi exclusivamente en áreas urbanas y no entre comunidades autónomas Tito Álvarez coordinador de la plataforma

Voz 33 26:04 eso es muy sencillo el que queda hacer de taxi necesita una licencia desgaste porque no puede ser que el Ministerio de Fomento regula el transporte urbano de Barcelona por ejemplo o de Madrid eso es competencia de los ayuntamientos necesitan una licencia o urbana para hacerse inicios urbanos y esto es lo que nosotros llevamos tiempo diciendo ignora unos la han admitido a tramite su gran noticia porque eso quiere decir que lo que el que el magistrado pues ha visto algo no ha visto algo que no que lo está correcto

Voz 0808 26:30 la demanda pide una compensación económica por daños y perjuicios que supera los cien millones de euros desde la plataforma integral del taxi aseguran que ya están preparando una querella criminal contra algunas aplicaciones móviles de TC y una demanda al Estado por falta de regulación y supervisión

Voz 0825 26:44 gracias Paola desde el deporte queremos hacernos eco de una iniciativa que va a dejar repartidos por Madrid cuatrocientos adoquines adoquines dorados para recordar los nombres de muchos madrileños que estuvieron en campos de concentración nazi se llaman tras piedras este es el proyecto el Ayuntamiento se suma así a un proyecto que desde el año noventa y siete ha llenado distintas ciudades europeas de este homenaje de este recuerdo a las víctimas Elena Jiménez

Voz 34 27:11 hoy veintiocho de marzo de mil novecientos cuarenta eh

Voz 0821 27:15 Juan García cero hablando setenta y nueve años después con la voz de su biznieta Sonia

Voz 34 27:21 está muy bien sin peligro de ninguna especie de momento sin novedades

Voz 0821 27:24 su familia ha guardado estas cartas todo ese tiempo

Voz 19 27:27 escribí el dieciocho de corriente

Voz 34 27:29 contestaba la carta tuya en la que me decías que había ganado la carrera de bicicleta del reto

Voz 0821 27:34 en las que enviaba a su hijo que vivía en una corrala en el barrio de Lavapiés habían dado kilos de caramelos fue carabinero en la República combatió en varios frentes de Madrid la batalla del Ebro y cuando cruzó a Francia acabó en campos de concentración límite que me pongo a cuatro letras desde los que escribía sin parar para tener noticias de los suyos me cuente cosas de su viaje a Valladolid que también para intentar tranquilizarles

Voz 34 27:59 a mí no tenga cuidado de ninguna clase yo estoy muy bien mejor que vosotros podéis imaginar

Voz 0821 28:04 en diciembre del cuarenta a los nazis Se lo llevaron IF fue asesinado en el campo de concentración de

Voz 0808 28:09 cursen dependiente de Hausen mucho

Voz 34 28:11 en esos otros hermanos Paquito feliz sin el visita Encarnita el tú en unión de ellos recibirá su millón de besos y abrazos de vuestro papá que no se olvida un solo momento Juan Antonio García hacer

Voz 1693 28:25 ahora un adoquín con su nombre quedará instalado frente a la puerta del edificio en el que vivió en Madrid pero además del nombre de Juan García cero Se va a recordar a otras once personas deportadas a campos nazis es una campaña que ideó el artista alemán Günter Demme Nick llamada Stop Stein que significa en alemán la piedra que te hace tropezar un ejercicio de memoria histórica

Voz 2 28:50 hora catorce los de Port

Voz 1621 28:53 José Antonio Duro muy buenas tardes hola qué tal muy buenas en apenas dos horas juega el Atlético de Madrid a las cuatro y cuarto ante el Valladolid en el Wanda Metropolitano tiene los rojiblancos la posibilidad de evitar el alirón de un Barça que podría ser hoy campeón de Liga igualando lo que hagan los de Simeone además del metropolitano partió en Butarque desde las seis y media el Lega puede salvarse debe ganar para firmar la salvación reciba al Celta Si gana y pierde no Valladolid hoy Girona los de Pellegrino estarán salvados ya Zidane le acaban de preguntar lo siguiente en la previa del Rayo Real Madrid mañana

Voz 0725 29:20 Hazard email son compatibles en un mismo once en un mismo todos los buenos son compatibles hombre todo siempre el fútbol también me decía a mí que no estaba de acuerdo de que vaya tontería macho

Voz 1621 29:36 además en baloncesto acaba de perder Movistar Estudiantes ocho seis nueve seis ante Herbalife Gran Canaria

Voz 0825 29:43 pues con el deporte llegamos a las dos y media pero la información continua Hora catorce como siempre aquí en la SER con Roberto Torija todo el equipo en sábado

Voz 1 30:01 son las dos y media en la uno

Voz 1827 30:03 bebían Canarias hola de nuevo muy buenas tardes noventa y dos mil agentes de la Policía y de la Guardia Civil vigilarán mañana el transcurso de la jornada electoral y habrá por primera vez un equipo especializado en ciberseguridad para evitar cualquier ataque o interferencia a través de Internet hoy hemos conocido algunos detalles de este dispositivo en este sábado de reflexión en el que los candidatos no pueden pedirnos el voto por ley no suelen por costumbre a hablar en público más allá de imágenes de ellos paseando con su familia Pablo Iglesias y Albert Rivera sí que Ansa sí que se han saltado esta regla no escrita

Voz 2 30:51 tengo la sensación de que hemos logrado evitar que esta campaña se convirtiera en la campaña de insulto en la campaña de de la sobreactuación y creo que eso se va a notar creo que que la ciudadanía no se deja tomar el pelo y sabe que lo que nos estamos jugando es muy importante

Voz 35 31:09 sé que muchos ya habéis decidido vuestro voto pero seguramente todavía algunos indecisos y os pido que vais a votar que coger la papeleta que decidáis el futuro de España futuro de vuestra familia de vuestros hijos todo eso está en juego en un día histórico como mañana

Voz 1827 31:28 el sábado veintisiete de abril y esta tarde se oficia en Pontevedra el funeral y el entierro de la pareja española que murió la semana pasada en la cadena de atentados de Sri Lanka Almudena López sino buenas tardes

Voz 1473 31:38 buenas tardes y allí en Sri Lanka esta madrugada ha habido una operación relacionada con estos ataques tres supuestos terroristas sean inmolado cuando estaban acorralados por la policía ya han matado a seis niños y tres mujeres además los agentes han acabado a tiros con la vida de otras tres personas

Voz 1827 31:51 esta mañana ha terminado en China la cumbre convocada para que su Gobierno venal líderes de todo el mundo su Ruta de la Seda un macroproyecto económico y comercial que pretende construir infraestructuras por los cinco continentes

Voz 1473 32:01 sí ha terminado con la firma de acuerdos valorados en casi sesenta mil millones de euros

Voz 1827 32:06 novecientos los muertos en Congo por el brote de ébola que afecta al noroeste de aquel

Voz 1473 32:10 es el segundo brote más letal de su historia desde la epidemia de dos mil catorce hay también casi mil quinientos afectados las reticencias de algunas comunidades a los tratamientos y la inseguridad en la zona dificulta el control de la enfermedad

Voz 1827 32:21 aquí atentos a esta advertencia de la Policía Nacional menores de edad que se hacen fotografías de carácter sexual y que la suben después a sus redes sociales

Voz 1473 32:29 ya ha identificado a más de cien menores que aparecían desnudos semidesnudos en Internet

Voz 1827 32:34 sólo la punta del iceberg pero el Ministerio del Interior detecta cada año doscientos incidentes contra el colectivo LGTB

Voz 1473 32:40 incidentes como el que les hemos contado esta mañana dos hombres han sido condenados a seis meses de cárcel y a pagar una multa por agredir Trittin perdón a dos chicas que estaban besándose en una plaza de Barcelona dicen los jueces en la sentencia que es evidente que estamos ante un delito de odio Eugène y Rodríguez del Observatori contra la homofobia

Voz 36 32:57 que sea tres años después de que se rompa

Voz 3 33:00 es el cuñado haya más competencia

Voz 36 33:02 de seis meses es absolutamente positivo innecesario

Voz 2 33:09 qué

Voz 1827 33:11 en los deportes el Barça puede dejar esta noche la Liga sentenciada a José Antonio Duro buenas tarde

Voz 1621 33:16 hola qué tal muy buenas fue dejar esta jornada el campeón de la competición para ello el Barça tiene que ganar su partido de las nueve menos cuarto ante el Levante en ese caso estará todo claro pero los azulgrana podrían ser campeones antes a las seis siete

Voz 1827 33:27 y cuando pierda el Atlético de Madrid que recibe

Voz 1621 33:29 de las cuatro y cuarto al Real Valladolid Valverde y la posible entrega el trofeo al Barça en el día de hoy mientras hombre siempre es bonito cuando nunca se ha hecho

Voz 37 33:37 pero en la Liga y cuando un equipo gana pueda recibir el trofeo como hacen otras ligas pero bueno vuelvo a decir es algo que me preocupa menos no lo que más me preocupa es el partido porque lo otro es una consecuencia de lo que hagamos en el partido

Voz 1621 33:49 ya ha comenzado la jornada sábado en primera división esta XXXV tiene en juego un partido estamos contando en Carrusel la segunda parte el Athletic uno Deportivo Alavés uno un partido que ha tenido intervención del bar en el gol visitante y además el día tiene otro partido a las seis y media es el Leganés Celta de Butarque además semifinales del Conde de Godó con Nadal y Thiem enfrentándose a partir de las cuatro Fórmula uno con calificación desde esta hora baloncesto un resultado definitivo del día Movistar Estudiantes ochenta y seis Herbalife Gran Canaria noventa Isaías

Voz 21 34:16 no de decidir en Quito de Madrid Valladolid parte de la una

Voz 38 34:40 a todos les persiguen muros que saben que este año tampoco ahora capa

Voz 21 34:44 le doy sólo quedan cuatro jornadas para sacar para mantener porque deprimir el Deportivo de temporada

Voz 3 35:10 Dani Garrido Cadena Ser en la Cadena Ser

Voz 1827 35:15 son las dos y treinta y cinco la una I XXXV en Canarias ya está todo listo para que mañana abran sus puertas más de veintitrés mil colegios electorales para celebrar las décimo terceras elecciones de esta etapa democrática en España el Gobierno ha ofrecido esta tarde algunos detalles sobre el dispositivo de seguridad unos noventa y dos mil agentes de la Policía y de la Guardia Civil repartidos por todo el país que son más o menos los mismos que en otras citas electorales pero con una novedad importante esta vez José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 35:40 más tarde Roberto habrá un sistema especial

Voz 1827 35:43 era evitar ciberataques eso cualquier intromisión a través de Internet

Voz 1108 35:47 con sesenta mil mesas electorales repartidas por el territorio nacional la transmisión de los datos finales se realizará a través de dispositivos móviles que cubrirán algo más del noventa y dos por ciento el censo electoral para garantizar que no hay interferencias en esa transmisión sólo cuatro mil seiscientas mesas comunicará los resultados por teléfono un centenar de agentes especializados en ciberseguridad van a estar operativos en un dispositivo inédito hasta ahora y que se ha puesto en marcha atrás las interferencias registradas en las elecciones en Estados Unidos en el referéndum sobre el Brexit en Reino Unido Isabel Goicoechea es la subsecretaria de Interior

Voz 0391 36:24 porque está coordinada por el Ministerio del Interior y que va a contribuir a que con total normalidad se produzca el proceso de recepción de los datos remitidos

Voz 0821 36:31 las mesas electorales la contabilización

Voz 0391 36:34 esos datos en ese escrutinio provisional la elaboración de estos primeros resultados que saldrán mañana con el reparto de escaños

Voz 1108 36:41 además noventa y dos mil agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado entre policías nacionales y autonómicos Guardia Civiles garantizarán la seguridad de estas décimo terceras elecciones generales en las que podrán votar por primera vez algo más de un millón doscientos mil electores de los que cien mil son discapacitados intelecto

Voz 1827 37:00 bueno pues cien mil personas con discapacidad intelectual podrán por primera vez ejercer mañana su derecho al voto contentos claro pero lamentan que una instrucción de la Junta Electoral permite a apoderados e interventores de los partidos apuntar sus DNI si ellos creen que estas personas no han votado de forma consciente

Voz 0259 37:16 Mariola herido hablamos con Virginia y Fernando mañana domingo se sentirán ciudadanos de primera muy importantes se estrenarán en las urnas

Voz 4 37:23 sí es la primera vez porque estaba tutelada

Voz 5 37:27 hay el el juez dijo que no podía OTA

Voz 6 37:32 pues la verdad me siento bien porque me siento yo

Voz 5 37:35 comido

Voz 6 37:36 Higuerón otra Barrega que hay sobre las personas con discapacidad intelectual

Voz 0259 37:41 han recuperado con emoción su derecho pero también están muy enfadados porque una instrucción de la Junta Electoral Central permita interventores y apoderados pedirles el DNI si consideran que no votan de manera consciente libre y voluntaria

Voz 6 37:54 las me parece una vergüenza y eso este estimación insinuaba ahí hay ciertas cosas que no son ciertas

Voz 4 38:02 hay porquería a otras personas han no López con sí

Voz 0259 38:08 les preguntamos qué harán si les ponen algún problema para votar

Voz 0725 38:11 dar pues ya pregunta que es que llame a la policía ITA meta una multa por discriminación

Voz 5 38:16 es decir que no sean hacen llamar a la policía

Voz 0259 38:21 a Fernando es uno de los millones de indecisos Virginia en cambio ya lo tiene decidido y ambos dicen que se ha mirado los programas electorales con la lectura fácil que les ha preparado la asociación plena inclusión

Voz 1827 38:32 hay que recordar también una cosa a todos aquellos que pidieron el voto por correo y no lo han entregado por el motivo que sea no podrán ir mañana al colegio electoral para votar a pesar de las colas interminables en muchísimas oficinas de Correos por ejemplo en Madrid dice el Gobierno Patiño que todo ha transcurrido dentro de la normalidad

Voz 1108 38:47 el noventa y dos por ciento del millón doscientas mil solicitudes de voto por correo que se había recibido han podido llevar a cabo en el plazo ampliado hasta las dos de la tarde ayer por la Junta Electoral Central ante las colas de acciones registradas en algunas oficinas en los últimos días pese a estas dificultades el secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver Se da posa

Voz 0860 39:08 dice hecho en estas elecciones nos encontramos ante el segundo hito de solicitud de voto por correo más alto de toda la historia electoral española a esos ha hecho frente en unas circunstancias cuando menos curiosas por la coincidencia solapamiento de los procesos electorales en lo que ha sido la solicitud la entrega y luego también lo de las vacaciones que siendo un detalle muy social creo que todos comprendemos

Voz 1108 39:30 sí pues un millón cien mil electores ya han ejercido su derecho al voto por correo por lo que restan algo más de treinta y cinco millones por acudir a votar

Voz 1827 39:39 en estas décimo terceras elecciones generales

Voz 1108 39:42 desde las constituyentes de mil novecientos setenta y siete

Voz 1827 39:45 las Patiño todo listo por tanto para que mañana más de treinta y seis millones de españoles puedan votar

Voz 25 39:52 Elecciones Generales dos mil dieciséis que apenas

Voz 1827 40:04 esto será mañana de momento hoy esa antigualla legal que se llama jornada de reflexión y que impide a los candidatos pedir el voto de forma directa la mayoría de ellos ha optado por descansar aunque sí que hemos podido escuchar a Pablo Iglesias y Albert Rivera Sara selva buenas tardes

Voz 1510 40:18 qué tal buenas tardes Iglesias al lado después de ver un documental sobre cambio climático hablado con los periodistas y ha comparado la serie Juego de Tronos con la jornada electoral

Voz 2 40:25 lo vi anoche y es inevitable pues señalar algún paralelismo esta todo el mundo velando armas veremos si triunfan los caminantes blancos o si ganamos los buenos

Voz 1510 40:37 Iglesias es el único que va a hablar hoy ante los medios el resto dicen desde sus equipos están descansando en familia Pedro Sánchez y Pablo Casado sonido a pasar el día dos pueblos de la España rural Sánchez en Castilla La Mancha anchura es el pueblo de su padre y casado en Castilla y León a Navas del Marqués ninguno ha dado aún señales por redes sociales excepto Alber Rivera que ha subido humilló a instalar

Voz 35 40:56 yo he aprovechado para descansar para desayunar fuerte para disfrutar de este día maravilloso para estirar las piernas aquí estoy paseando e intuyo que mañana va a ser un importante para nuestra democracia estoy cargando energías para vivir un día histórico mañana

Voz 1510 41:08 Rivera animaba también a los indecisos a ir a votar además hoy la sede de Ciudadanos en Santiago de Compostela ha despertado con pintadas y con el cristal roto Rivera escrito en redes que los totalitarios no descansan en su acoso los demócratas ni en la jornada de reflexión

Voz 1827 41:21 desde Barcelona no llega a una de las fotografías de este sábado la estatua de Colón que ha amanecido con unas gafas de buzo de color rojo con una pancarta de la ONG Greenpeace denunciando que apenas se haya hablado durante esta campaña electoral de medidas contra el cambio climático Radio Barcelona Paula brutal

Voz 1478 41:36 dos activistas de la organización ecologista han escalado la estatua de Colón situada al final de la Rambla de Barcelona y de cincuenta y siete metros de altura hayan colocado gafas de buzo al monumento para alertar dicen que el cambio climático está provocando un aumento del nivel del mar los activistas también han desplegado una pancarta con el mensaje urgencia climática piensa vota actúa para denunciar según informa en un comunicado Greenpeace la indiferencia de los políticos en la lucha contra el cambio climático también durante esta campaña electoral la Guardia Urbana de Barcelona identificado uno de los activistas y el resto han huido

Voz 1827 42:16 dice completamos la serie que les hemos ofrecido durante los fines de semana de campaña con las reivindicaciones de distintos colectivos al nuevo Gobierno que salga mañana de las urnas hoy sobre la reforma necesaria reforma del sistema de pensiones en Judith Arroyo

Voz 39 42:29 desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras su secreta

Voz 1827 42:32 de de Organización Manuel Cobo advierte

Voz 40 42:39 soy año se rebajaría unas pensiones más veinte por ciento El problema viene a la persona que eso tienen que cubrir

Voz 0808 42:46 Alfonso Sierra ex miembro del

Voz 39 42:48 lectivo de pensionistas vascos si a Cuno de los que se movilizan en Bilbao desde hace año y medio

Voz 0825 42:53 esto

Voz 39 43:03 piden entre otras cosas que las pensiones continúan subiendo según el IPC sobre la propuesta de PP Ciudadanos de vincularlas al crecimiento económico

Voz 31 43:11 en su su poder y uno entre los críticos del su sistema público de prevención de insuficientes mujer los objetivos a corto

Voz 39 43:23 Mari Maricarmen Barrera secretaria de Políticas Sociales Empleo y Seguridad Social de UGT insiste en defender el sistema público frente a los planes de pensiones privados

Voz 42 43:31 entidades bancarias aseguradoras están detrás de este negocio iban van a seguir estando ahí están todas las modificaciones llegar Tristan antes del Gobierno al dictado prácticamente de los fondos de tiene esa es la batalla

Voz 39 43:42 en este sindicato creen que se tiene que garantizar una pensión mínima también para las no contributivas superior a la que ahora mismo está estipulado

Voz 42 43:49 el resto de PAL haría le o asimilados al salario como es la atención deben ente estar cercano o en el entorno de lo que es el salario mínimo pero no pueden ser ya que luego miran tan ni la tercera parte

Voz 39 44:01 Barrera insta a solucionar la brecha de género en las pensiones la atribución histórica las mujeres de las tareas de cuidado de mayores y niños resta años de cotización y a la hora de jubilarse ellas cobran mucho más

Voz 25 44:12 Nos Elecciones Generales dos mil diecinueve en la que apenas se sigue algo pasa está la Ser que este veintiocho de abril pasará muchas cosas a las ocho menos diez una hora menos en Canarias sigue la jornada electoral con Pepa Bueno y Aimar Bretos

Voz 14 44:30 domingo despejar haremos todas las incertidumbres de un momento político excepcional

Voz 25 44:37 Especial Elecciones Generales

Voz 14 44:40 algo pues

Voz 19 44:44 tenemos un problema no vamos a poder colgar este cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro

Voz 0821 44:50 pero eso tiene solución Cary está muy cerca y por tenemos más

Voz 25 44:55 sesenta tiendas cerca de ti para siempre en Q3 La solución que necesitas

Voz 3 44:59 herramientas electricidad jardín todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés por que arreglamos hoy

Voz 1827 45:08 fuera de España la última hora es el desenlace dramático de una operación antiterrorista en Sri Lanka cuando se cumple una semana de la cadena de atentados en la que murieron más de doscientas cincuenta personas tres supuestos terroristas sean inmolado cuando estaban acorralados por la policía y han matado a varias personas que más sabemos ir a Valdés

Voz 8 45:24 el número de muertos asciende según fuentes oficiales a dieciséis personas entre ellos seis niños y tres mujeres además de seis terroristas los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del grupo armado han dejado también cinco heridos este operativo forma parte de la operación antiterrorista puesta en marcha por el Gobierno tras los ataques del pasado domingo ayer recibieron un aviso sobre una casa donde

Voz 0825 45:46 podría haber personas vinculadas con los ataques

Voz 8 45:49 dados fue allí donde se produjo un tiroteo hilo suicidarse auto inmolaron acabando con la vida de sus familiares según medios locales este viernes la policía arrestado a diez personas la cifra detenidos suma ya un total de ochenta personas aunque las autoridades creen que hay muchas más vinculadas con grupos islamistas

Voz 1827 46:06 Kale gracias ir a esta tarde por cierto va a oficiar Se en Pontevedra el funeral y el entierro de los dos españoles una pareja gallega que murieron la semana pasada en estos atentados de Sri Lanka en la República Democrática del Congo este sábado nos deja el balance de muertos el brote de ébola que afecta al noreste de aquel país al menos Carlos Sevilla novecientas personas muertas y casi mil cuatrocientos contagiados el brote se declara en agosto del año pasado ya es el segundo más letal de la historia tras la epidemia que azotó África Occidental en dos mil catorce los casos de ébola y los fallecimientos comunitarios es decir aquellos que no están bajo supervisión y pueden expandir el virus se han disparado hoy en las dos

Voz 43 46:40 más semanas han dejado un centenar de muertos las reticencias de algunas comunidades a los tratamientos y la inseguridad en la zona donde operan numerosos grupos armados han dificultado el control de la enfermedad los ataques a centros de la OMS de Médicos Sin Fronteras han llevado a estas organizaciones a paralizar algunas de sus actividades en zonas como Guttenberg uno de los principales focos activos según datos del Ministerio de Sanidad congoleño más de cien mil personas han sido vacunadas desde que se declaró el brote y el gobierno de China clausurado su segundo foro

Voz 1827 47:08 sobre la Ruta de la Seda un acto para venderle al mundo una ambiciosa red comercial y de infraestructuras repartida por los cinco continentes que muchos entienden como una forma de China para ampliar su influencia mundial Irene Dorta

Voz 0821 47:20 sí influencia que se extiende ya por ciento veinticinco países que respaldan abiertamente su plan Perú ha sido el último en unirse coincidiendo esta semana con la inauguración de este II Foro representantes de más de ciento cincuenta países y treinta y siete jefes de Estado y de Gobierno se han reunido en Pekín donde el presidente chino

Voz 0725 47:39 le ha instado

Voz 0821 47:41 asestados a rechazar el proteccionismo y a sumarse a esta iniciativa chic Jinping ha lanzado un mensaje de tolerancia cero contra la corrupción en un intento por eliminar las dudas de socios escépticos por la opacidad algunos acuerdos el impacto en el medioambiente de sus proyectos esta ruta iniciada en dos mil trece busca tu construir infraestructuras de transporte y de energía entre países de los cinco continentes y colocar a China en el centro del comercio mundial Pekín ha desembolsado para ello hasta el momento más de setenta mil millones de dólares el gran ausente en esta cita Estados Unidos con quién se mantiene actualmente una guerra comercial

Voz 1827 48:16 bueno pues desde Estados Unidos precisamente Donald Trump ha dicho esta madrugada que las negociaciones con China para relajar esa guerra comercial que enfrenta a ambos países va bien sin dar datos se ha referido también a sus relaciones con quimio en una

Voz 44 48:30 no estuve

Voz 0825 48:32 ha subrayado que mantiene buena relación no