Hora 14 Fin de Semana (28/04/2019)

Voz 1827 00:00 dos la una en Canarias muy buenas tardes España vota y de un momento a otro vamos a saber cuánto vota porque éste el de la participación a las dos de la tarde va a ser el primer dato cierto de un domingo electoral en el que Eto'o es hasta ahora incertidumbre lo primero por tanto es irnos hasta el centro de datos para ver si tenemos alguna novedad ahí está José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 00:39 buenas tardes Roberto no hay ninguna novedad todavía por qué es a partir de esta ahora que está previsto que vayan llegando a este centro de procesamiento de datos el número de votos depositados a esta hora en algunas los algo más de veintitrés mil locales electorales será el representante de la Administración que hay en cada uno de ellos el que lo envíe hasta aquí a través de aparatos móviles a través del teléfono recordemos que la tasa de participación hasta ahora en las anteriores elecciones de dos mil dieciséis fue del treinta y seis coma ochenta y siete por ciento

Voz 1827 01:07 gracias Patiño enseguida volvemos contigo a este centro de datos a lo largo de la mañana ya hemos visto y escuchado a los candidatos acudir a sus colegios electorales haciéndolos cinco un llamamiento a una participación masiva

Voz 4 01:19 yo lo que deseo es que en los españoles manden un mensaje claro para que haya una mayoría parlamentaria lo suficientemente amplia que permita cuatro años la estabilidad de sosiego de serenidad en los que podamos abordar en los grandes avances que necesita nuestro país creo que es muy importante que todos votemos unidos juntos en la mejor opción que pensemos que va a garantizar que España

Voz 1827 01:43 vaya mejor el futuro creo que sin duda hoy se puede decir que

Voz 0040 01:46 esta noche se va a abrir una nueva etapa política en España en la que enterró haremos cuarenta años de dos Españas y de nacionalismos condicionando cada día la vida pública y abrimos una era de una España diversa de una España plural pero de una España fuerte de una España unida

Voz 5 01:58 para todo el mundo más allá de sus ideas más allá del partido al que vaya a votar que es debatir de ideas y de alguna manera poner límite al insulto a la crispación a la sobreactuación que no gusta a los ciudadanos españoles piensen como

Voz 1108 02:11 piensen sea más de derechas o más dice

Voz 5 02:13 pierdas aparte pues toda la tarde

Voz 6 02:16 el recuento de los votos y que todas las fuerzas políticas respetemos el resultado electoral y defendamos la convivencia entre los españoles

Voz 1827 02:23 casi treinta y siete millones de españoles están llamados hoy a las urnas distribuidos en veintitrés mil colegios electorales en uno de ellos en el San Jacinto de Triana está Enrique carne adelantó

Voz 6 02:32 eh

Voz 0570 02:33 hola buenas tardes aquí en Triana continua llegada de ciudadanos de manera individual mayores acompañados hijos-nietos y familias completas que mientras los mayores ejercen su derecho al voto a los más pequeños juegan en el patio central de este colegio público de Triana donde hay dos aulas habilitadas con seis meses electorales de las más de diez mil ciento veinte repartidas por toda Andalucía para que más de seis millones y medio andaluces elijan a sesenta y dos diputados veinticuatro senadores una mañana en la que el tiempo acompaña en Sevilla hasta ahora tenemos veintiséis grados y en la que muchos una vez ejerció su derecho al voto ya ocupan veladores de terrazas

Voz 3 03:06 es más para seguir debatiendo sobre el resultado electo

Voz 0570 03:09 Toral que dé de sí este veintiocho de abril aunque ya hay alguno que mira la televisión con el Sevilla Girona de fondo

Voz 1827 03:14 elecciones generales en España que coinciden en la Comunidad Valenciana con las autonómicas que se celebran en aquella comunidad en el instituto Lluís Vives está Nacho Monreal como baldía por allí

Voz 7 03:24 buenas tardes Roberto si me encuentro en el instituto Lluís Vives en el centro de Valencia uno de los dos mil doscientos veintitrés políticos electorales en los que hoy estamos llamados a votar más de tres millones seiscientos cincuenta y siete mil valencianos a esta hora aunque todavía no conocemos los primeros datos oficiales de participación en este colegio en las urnas están bastante llenas e incluso en algunas mesas ya ha votado más de la mitad del censo de hecho está hablando con alguno de los presidentes confirman que está siendo una jornada tranquila y sin incidentes de este colegio por ejemplo antes de las nueve ya había gente haciendo cola unan estas madrugadoras a una joven que me contaba que tenía una buena no quiero su voto a otra mujer que a las once con un tren para irse de viaje y quería votar a esta hora hay una gran actividad aunque el ritmo de voto excluido los que sí que han votado ya son los principales candidatos a la presidencia de la Generalitat Ximo Puig del PSOE Isabel Bonig del Partido Popular Mónica Oltra de Compromís Rubén Martínez Dalmau civiles pueden Esquerra Unida Toni Cantó de Ciudadanos

Voz 1827 04:24 al margen de estas elecciones otra de las noticias del día están el fútbol porque la liga sigue aunque ya tenga ganador José Antonio Duro buenas tardes

Voz 1621 04:30 hola qué tal muy buenas tenemos campeón de Liga lo consigue ayer el Barça ganó al Levante uno cero gracias a un tanto de Messi ochenta y tres puntos que convierten a los azulgrana en campeones por vigésimo sexta vez en la historia es la octava de las últimas once Ligas la décima para del astro argentino Leo Messi que sonaba así encausado

Voz 8 04:52 a su

Voz 9 04:56 el viento me gusta mucho son de futbolistas es única irrepetible y

Voz 1621 05:07 no pues cuesta mucho de Busquets uno de los capitanes lo que viene para el Barça es la Champions el miércoles ante el Liverpool y no acaban las buenas noticias en Can Barça porque en femenino el equipo ganado uno a cero al Bayer ya está ya en la final del torneo de la Liga definitivo el Valencia cero Éibar uno acaba de comenzar el Girona cero Sevilla cero

Voz 1827 05:23 gracias duro tenemos ya el dato de participación a las dos de la tarde José María Patiño

Voz 1108 05:26 sí tenemos un avance todavía muy provisionales el primer avance y ésta abrió una participación de momento el cuarenta y cuatro coma ochenta y uno por ciento pero con el uno coma sesenta y ocho orar mesas luego estamos todavía lejos pero el primer avance cuarenta y cuatro coma ochenta y uno treinta y seis coma ochenta y siete recordemos en dos mil dieciséis a las dos hora

Voz 1827 05:45 catorce y cinco minutos

Voz 11 05:52 hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:56 qué tal muy buenas tardes domingo veintiocho de abril que a esta hora se divide entre los indecisos los que llegan a pie de urna sin tenerlo claro

Voz 1410 06:04 pues yo creo como la gran mayoría no sin saber muy claro aquí en dirigir el voto y sobre todo porque yo creo que el nivel de los políticos actuales deja bastante que desear

Voz 0825 06:15 las que se exploró los debates mejor que hacen caso Bilbao todos los gemelos que desde casa sobre todo con sobre cerrado en mano llegan a votar con decisión con las ideas claras muy claras

Voz 12 06:25 sí a pesar de los debates que casi lo cambio pero si votamos bastante últimamente osea que ya se aprende un poco la la emoción porque no se ponen de acuerdo de ahí más elecciones de las que hiciéramos pero bueno votaban pronto nos vamos de excursión es un día bonito para conocer más cosas

Voz 0825 06:40 eso sí todos coinciden en estas elecciones hay mucho en juego y hay que votar

Voz 1410 06:44 esperemos que votemos todos yo espero espero por lo que veo sí parece Priego que si a este las ir que hemos venido siempre que venimos prontito mía eh salvar mejor resultado ya no todos lo que tenga que ser será

Voz 0825 06:59 con llamamientos a la participación que también hemos escuchado esta mañana los políticos madrileños Pedro Rollán presidente en funciones de la Comunidad Manuela Carmena alcaldesa de la capital

Voz 13 07:09 hola jornadas está desarrollando con total y absoluta normalidad y cuanta más alta más elevada sea la participación muchísimo mejor

Voz 1410 07:17 que todos los que votamos por primera vez cuando

Voz 0825 07:20 los jóvenes pero tuvimos la experiencia

Voz 1410 07:22 de saber lo que es la democracia pues siempre sentimos emoción no de que se repita este acto es importantísima o cuidarla y estar siempre muy muy muy dispuestos a cumplir con todas nuestras obligaciones cívicas

Voz 14 07:37 eh

Voz 0825 07:42 papeletas urnas y cabinas de votación en los mil sesenta y cinco colegios electorales repartidos por toda la comunidad y en los que desde primera hora de la mañana están votando pueden votar cuatro millones setecientos cuarenta y nueve mil madrileños de los que algo más de ciento cincuenta y siete mil son jóvenes que lo hacen que lo pueden hacer por primera vez pero no sólo los más jóvenes son los que votan hoy

Voz 15 08:04 hoy por primera vez yo me llamo Marisa yo tengo diversidad funcional hola Castrillo estoy de viviendo me he para las casitas allá abajo uno porque es una es una cosa que se pueda podemos hacer como todos como hace toda la gente lo que dice en tan mi somos personas sabemos que tenemos unos derechos unas aplicaciones Pedro Sánchez casi uno de los candidatos del PSOE y bueno Albert Rivera Pablo Casado Pablo Iglesias que haremos todos en el mismo barco hasta llegar a nuestra meta que es la inclusión

Voz 0825 08:45 el domingo electoral en el que también hay otras noticias que les contamos ya en titulares con Cristina Machado y Laura Briones

Voz 0133 08:53 Ángel Garrido acudirá a la fiesta del Dos de Mayo que todos los años celebra el Gobierno regional en la Puerta del Sol su sucesor Pedro Rollán ha dicho que todos los ex presidentes han sido invitados sin excepción Garrido ahora en Ciudadanos ya dicho que allí estará

Voz 0605 09:07 Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo Comisiones Obreras y UGT denuncian problemas para relacionar enfermedades como el cáncer o patologías cardiovasculares con causas son asociadas al trabajo pide más recursos públicos y la creación de juzgados

Voz 0133 09:21 especializados en Madrid un juzgado de Móstoles obliga al Hospital Universitario Fundación Alcorcón a reconocer a un grupo de médicos interinos como indefinidos no fijos entiende que sus contratos se excedieron en tiempo no respondieron a con un carácter excepcional

Voz 0605 09:35 Parla se suman los municipios madrileños con patinetes eléctricos a partir de mayo habrá un total de setenta con una quincena de puntos de recogida que se instalarán en lugares clave la estación de tren colegios institutos y hospitales

Voz 0825 09:46 el del deporte José Antonio Duro cuéntanos buenas tardes

Voz 1621 09:49 qué tal muy buenas jornada XXXV en Primera con dos partidos por equipos madrileños en este domingo se la juega el Getafe en un partido importante en Anoeta ante la Real Sociedad además ha perdido el Valencia acaba de hacerlo en Mestalla cero aúnan el Eibar el choque desde las cuatro y cuarto el Getafe y a última hora del día se enfrentan Rayo Real Madrid partido desde las nueve menos cuarto en el estadio de Vallecas y sin Raúl de Tomás la segunda nos ha dejado el empate del Rayo Majadahonda uno a uno ante el Cádiz el Alcorcón descansa este fin de semana y en ACB esta tarde Montakit visita Baskonia desde las siete y media luce el sol

Voz 0825 10:20 prácticamente despejado suben las temperaturas las máximas hoy ronda los veinticuatro grados valores que se van a mantener prácticamente durante la próxima semana de momento y a esta hora el termómetro marca veintiún grados en el centro de Madrid

Voz 9 10:37 tiene ya las entradas para el concierto

Voz 16 10:39 quedamos en algún sitio donde quieras tenemos un aparcamiento cerca seguro antes de salir entra a uno de los setenta aparcamientos de Madrid central seis mil plazas para aparcar con total tranquilidad

Voz 11 10:50 sin multas sin que importe la etiqueta cumpliendo la normativa de movilidad aparcamientos de Madrid en Madrid entramos todos

Voz 17 11:04 sigue a la Taddei las eh eh y las redes sociales en Twitter roza la guion bajo en Facebook

Voz 18 11:16 ver y creer en un archivo no siempre

Voz 4 11:18 el ánimo de nostalgia ni de papeles viejos tampoco significa adentrarse en un espacio oscuro y polvoriento entre tiempos a través de la fonética de la SER proponemos un viaje al pasado con un aire fresco música hay para todos los gustos un puñado de buenas canciones para poner ritmo a entrenamientos con historia sabemos que es muy distintos por lo que leemos en los documentos y por supuesto competiciones de los oyentes con su selección con pondremos nuestra nuestro Teka

Voz 19 11:48 en la madrugada del domingo al lunes a partir de las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 1827 11:57 cadena SER

Voz 9 12:02 bueno bueno bueno

Voz 0133 12:08 y la Ser avanza hasta ahora novedades sobre la ópera

Voz 20 12:12 se descubre lo bueno de despertar informarnos cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com y nuestra

Voz 21 12:26 lo quiere escuchar a la carga para la

Voz 22 12:42 está plomo lo va a apretar entre los millennials

Voz 0825 12:45 qué gancho esto que acabamos de grabar

Voz 22 12:47 ven me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 21 12:49 eh

Voz 23 12:53 ah

Voz 0133 12:55 cuenta con la SER

Voz 23 12:58 que se lo que pasó

Voz 0825 13:06 dos Si trece minutos de la tarde domingo veintiocho de abril domingo electoral en la primera comunicación en este Hora catorce en la buscamos la queremos buscar en un colegio electoral uno de los mil sesenta y cinco repartidos por toda la comunidad bueno en este caso Instituto el Lope de Vega en la calle San Bernardo en pleno centro de Madrid Enrique García buenas tardes buenas tardes Isabel

Voz 3 13:36 lo mismo estés centro está hasta arriba de gente es el momento con más cola de lo que llevamos de jornada aquí hay dos puertas de entrada una en la calle Daoiz con una fila de unas sesenta personas que llega hasta la calle San Bernardo y la otra está en la plaza del Dos de Mayo la cola que es aún más numerosa rodea esta plaza y en este momento llega hasta la calle San Andrés los votantes hay de todas las edades grupos de jóvenes familias enteras y muchos niños esperando a que sus padres avancen en la fila mientras ellos juegan a la pelota

Voz 0133 14:02 con los columpios de esta plaza los votantes

Voz 3 14:05 desde decía han venido a esta hora para irse a comer después de votar nos contaban que no recordaban a tanta gente aquí en las anteriores elecciones

Voz 14 14:12 cuánto de aguas hoy de esta vez es que nosotros votamos siempre en Marbella pero vamos esta vez hemos hemos lucido aquí tanta gente pero que hay que buscar que más o del aperitivo que salí aprovecha así con el día tan bonito que yo todos los años como hasta ahora nunca hay mucho gente no hecho nunca cola perdón esto para hablar mucho

Voz 16 14:35 la de la es que yo creo que hasta las tres y media que a la gente te comento esto es imposible entonces que me vaya tomando muy luego vengan si yo creo que sobre las cuatro la mejora Allen

Voz 3 14:48 en ese centro hay diez mesas de votación para ocho mil trescientos noventa electores es uno de los dieciséis lugares de votación del Distrito Centro de la capital

Voz 0825 14:57 buscando la mejora para votar llamemos Enrique por cierto que la Ley de Protección de Datos ha cambiado en algo la forma de buscar la mesa en la que hay que depositar la papeleta el tradicional listado con todos los nombres se ha cambiado en este caso por las calles y el número de portal

Voz 3 15:12 sí un poco desordenado nos contaban algunos apoderados de los partidos pero en general normalidad durante toda la mañana muchos ya vienen con la papeleta donde indica la mesa donde votan para ellos todo está siendo mucho más ágil y los que no tienen papeleta entran preguntando dónde está la lista con la relación de mesas muchos no conocían que ya no aparecen los nombres sino las calles son los apoderados de los partidos quiénes le explican frente al listado que hay colgado en una pared de la entrada del centro donde tienen que ir a votar

Voz 14 15:42 cuando el número desordenado de un poco de la yo no estoy en la misma se yo tonto es que bueno hay siempre alguien aquí que nos puede que es que no sabemos que Alberto Aguilera si te sientes que te para muchas gracias primero

Voz 3 16:09 y otros sobre todo los más jóvenes llegan con el móvil en mano y consultan en la web del Ayuntamiento cuál es su mesa

Voz 24 16:15 nada me metió en la en la web the el Ayuntamiento de Madrid es la primera vez que voto aquí en Madrid porque me empadronar año pasado él cometió esos datos utilizado electrónico e Denny en fecha nacimiento el IVA he consultado Mi mesa que hay la sección que ciento ocho buscaré un poco dentro preguntarles si me voy a ejercer mi derecho a voto

Voz 3 16:38 así está transcurriendo la jornada aquí las filas Isabel no paran de crecer

Voz 0825 16:43 gracias Enrique colegios por los que han pasado ya los candidatos los de las generales y los que lo serán en menos de un mes en las autonómicas y municipales Sonia Palomino buenas tardes

Voz 1915 16:53 buenas tardes el presidente en funciones ha votado en Torrejón de Ardoz en el instituto Beethoven Pedro Rollán ha llamado a la participación en estas elecciones pero también con la vista puesta en las próximas autonómicas y municipales del veintiséis de mayo

Voz 6 17:04 ciertamente es un mes y medio muy

Voz 25 17:06 pensó pero bueno eh hay que tener en cuenta que es el Gobierno los fallido

Voz 13 17:12 Pedro Sánchez ha provocado el que se tenga que celebrar la jornada electoral que por otra parte es muy saludable

Voz 1915 17:18 algo más que Rollán ha madrugado la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena que ha votado en el distrito de Hortaleza a las nueve y media de la mañana a Carmen han mostrado su preocupación por esas opciones políticas que dice no respeta la demora

Voz 1410 17:28 el que haya distintas opiniones políticas es siempre positivo lo que ocurre es que es importantísimo que todas las opciones políticas sean opciones políticas que respetan la democracia que estén dispuestas a profundizar no y eso siempre significa que tiene que en SER posturas tolerantes preparadas para el diálogo para la aceptación de otro

Voz 1915 17:50 por el PP hemos visto a los candidatos a la Comunidad al Ayuntamiento de la capital Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida la primera ha votado en Malasaña en el instituto Lope de Vega el segundo en el colegio José Ortega

Voz 26 18:00 se lo puedes afrontamos este día histórico efectivamente con muchísima ilusión y convencidos de que en España se va a producir un cambio y ese cambio va a estar de la mano de los partidos que queremos que España siga siendo una nación de ciudadanos libres e iguales

Voz 27 18:13 pues como todo el Partido Popular con mucha ilusión y mucha esperanza animando a los españoles a que vayan a votar yo creo que es extraordinariamente importante que ese vota quién se vote que vayan a votar

Voz 1915 18:23 el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid Pepu Hernández Se estrenaban esto de las fotos votando lo ha hecho en el colegio Padre Coloma de Canillejas

Voz 4 18:30 bueno aparece en unas jornadas muy emocionantes Historia

Voz 7 18:33 que es no por mí siempre lo parecido pero estoy seguro que es un poquito más emocionante como es histórico porque hemos estamos jugando realmente mucho somos jugando la consolidación de de derechos

Voz 1915 18:42 no ha convocado a los periodistas el candidato socialista a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo tampoco Ángel Garrido que ha votado en Las Rozas ya como miembro de Ciudadanos sí lo han hecho sus nuevos compañeros los candidatos a la Comunidad al Ayuntamiento Ignacio Aguado Begoña Villacís en sus colegios de Alcobendas del distrito de Chamberí de la cama

Voz 6 18:58 Nos jugamos gran parte el futuro de nuestro país a corto medio y a largo plazo también nos jugamos seis en un país unido Nos jugamos pasar página de de esa etapa de de las dos Españas

Voz 28 19:08 nos estamos jugando mucho estas elecciones son importantísimas así que ellos y tuviste que darle un mensaje a la gente es que salgan todos a votar

Voz 1915 19:17 en Podemos su candidata a la presidencia a la Comunidad de Madrid ha votado pasada la una de la tarde en el colegio público Valdebernardo en Vicálvaro

Voz 0825 19:24 bueno pues este y vivienda la jornada con mucha

Voz 1915 19:26 Esperanza yo creo que ya en este país dimos una respuesta colectiva en términos de derechos y de futuro a la crisis y a las políticas de austeridad que son el mejor antídoto en la respuesta colectiva las ideas reaccionarias el candidato de más madurez a la comunidad Íñigo Errejón ha votado en un colegio de ópera en la capital y ha votado a Podemos al que hasta hace sólo unos meses era su parte

Voz 26 19:45 lo tengo clarísimo que hay muchísimos españoles y sobretodo muchísimo más madrileños muchísimo más madrileñas que tienen mucha más hombre de futuro Cambre pasado así como este mismo

Voz 1915 19:55 Rocío Monasterio candidata de Vox al ayuntamiento ha dicho a los periodistas que su formación estará a la altura de lo que se espera ha ido al colegio San Agustín acompañada por toda su familia

Voz 0825 20:04 así que Isabel esta mañana podemos decir

Voz 1915 20:06 que todos los políticos madrileños han cumplido ya con sus

Voz 0825 20:09 votaciones gracias gracias Sonia pendientes estábamos decía dato de participación pendientes estamos así que Nos vamos a esta hora en directo hasta Ifema del Centro de Datos José María Sendra Julia Molina muy buenas tardes hay novedades ya sí buenas tardes de momento ha votado el cuarenta y tres coma cincuenta y nueve por ciento de los cuatro millones setecientos mil madrileños que están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso y en el Senado dos puntos por encima de la media nacional desde las nueve de la mañana se han ido abriendo las siete mil quinientas noventa mesas aunque Madrid no ha sido la comunidad más puntual en constituir las han tardado más que La Rioja o Extremadura ahora mismo todas funcionan con normalidad dato importante el que acabamos de conocer participación a esta hora a las dos y veinte el cuarenta y tres coma cincuenta y nueve por ciento de los madrileños el dato que teníamos el dato que teníamos como referencia el que se dio a esta misma hora en las generales de dos mil dieciséis entonces la participación fue del treinta y nueve coma cero uno por ciento por lo tanto subida importante aunque todavía queda hasta las ocho queda mucho tiempo para votar Mari Paz García delegada del Gobierno en Madrid muy buenas tardes

Voz 29 21:15 muy buenas tardes dato importante de participación

Voz 0825 21:17 ahora en Madrid el que acabamos de conocer

Voz 30 21:20 bueno y desde luego muy es una buena noticia para todos

Voz 29 21:23 no creo que que habla muy bien de nuestra calor calidad democrática y que además realmente pues es un dato muy relevante que todas las instituciones de agotar porque además hay que reconocer que está muchísimo esfuerzo que sí que es un trabajo realmente amplio de muchísimas personas para que se pueda llevar a cabo esta pues este privilegio poder votar Stadium que que todos los ciudadanos que han aprovecharlo claro que sí

Voz 0825 21:49 en una mañana que ha sido muy tranquila ningún incidente hasta ahora

Voz 29 21:54 bueno la realidad es que hemos tenido una mañana muy tranquila han abierto los mil sesenta y cinco colegios electorales idealmente las incidencias que ha habido son muy pequeñas y todas ellas han resuelto con con facilidad que estamos también muy orgulloso pues de todos los ciudadanos y ciudadanas que están participando confiando en que todo esto va a ser la tónica del resto

Voz 0825 22:18 no hubo más que incidentes quizá despistes no los que han ido a votar se han encontrado en este caso con esos cambios introducidos por la por la Ley de Protección de Datos hasta que se han encontrado

Voz 29 22:30 sí la verdad es que es normal no que habiendo tantísimos pues vemos que hay más de cuatro millones setecientas personas llamadas a votar no entonces entrar dentro de la de la total normalidad pues que ocurran este tipo de cosas lógico que realmente no no creo que eso tenga mayor importancia que que bueno hay cosas que hay que tener en cuenta siempre antes de ir a votar y hay que estar al tanto de eso hay que hacer una serie de cosas que vamos yo creo que no se puede decir que que eso sea sean situaciones extraordinarias sino más bien la total normalidad

Voz 0825 23:02 sí eso es una muy buena noticia a esta hora de la tarde Mari Paz García delegada del Gobierno en Madrid gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes

Voz 29 23:10 muchas gracias a vosotros y medios de comunicación por cubrir todo esto

Voz 0825 23:13 gracias y buenas tardes bueno nos queda el análisis con lo que está en juego lo que puede ocurrir esta noche aquí en Madrid y cómo pueden afectar estos resultados en las generales en a las autonómicas y municipales del veintiséis de mayo Javier Casal jefe de contenidos de la Cadena Ser en Madrid qué tal buenas tardes

Voz 0867 23:29 tal Isabel buenas tardes lo que está en juego hoy aquí

Voz 0825 23:32 Madrid no es poco no podemos olvidar que es la región uniprovincial que elige un mayor número de representantes en el Congreso

Voz 0867 23:38 son nada más y nada menos que treinta y siete diputados que van a salir de Madrid

Voz 0825 23:42 además de cuatro senadores aunque resulta complicado en este

Voz 0867 23:44 ante incertidumbre saber que puede pasar todas las encuestas coinciden en que la entrada de Vox va a suponer un retroceso del PP que en dos mil dieciséis obtuvo quince escaños también parece

Voz 0825 23:53 le un relevo en la izquierda

Voz 0867 23:56 es que el PSOE supere a Podemos y recupere los votos perdidos en esas genes

Voz 0825 23:59 les cuando Podemos le pasó en escaños

Voz 0867 24:01 lo frente a siete cuando los socialistas tuvieron un buen resbalón aquí en Madrid en cuanto a Vox quizás sea la gran incógnita el partido de Santiago Abascal ha trabajado localidades de la sierra del sur de la Comunidad de Madrid y sus resultados de esta noche sin ser concluyentes para el veintiséis m será una primera medición de sí ese mensaje cala más allá de los distritos ayuntamientos más conservadores feudos tradicionales del Partido Popular Vox recordemos no obtuvo representación por Madrid en las últimas generales

Voz 0825 24:28 en menos de un mes otra cita electoral otra cita con las urnas analizar de manera estoy

Voz 0867 24:33 hasta los resultados de hoy como un aperitivo de lo que va a pasar y Madrid dentro de un mes sería un error e marcan una tendencia pero cuidado porque incluso los equipos de campaña aquí en Madrid admiten que un buen resultado de la izquierda y la derecha las generales de esta noche no garantiza pese a la proximidad en el tiempo que ese resultado se puede reproducir el veintiséis M

Voz 4 24:51 siete mil de efecto movilizador de un resultado

Voz 0867 24:53 adverso y por eso nadie va a dar nada por ganado tengamos en cuenta además que la campaña de las municipales va a estar muy contaminada por los posibles pactos nacionales que salvo sorpresa probablemente no hayan cerrado antes de la próxima cita con las urnas

Voz 0825 25:06 pero en la que es cierta lectura en la que se hará esta noche lo que puede suponer o no la fragmentación de la izquierda aquí en Madrid tras ese divorcio entre Pablo Iglesias y Errejón

Voz 0867 25:15 al menos es un elemento diferenciador la aparición de la marca electoral de Mas Madrid una división que distorsionan el tablero e impide como dices hacer una predicción de cuántos votos de Podemos de hoy se irán con Carmina o Errejón en mayo o cuántos electores que en busca del mal menor votarán hoy a Pedro Sánchez iban a cambiar de partido cuando toca elegir la composición de la asamblea o de los ayuntamientos pesará más la marca o pesará más el cartel de hoy va a pesar mucho más la marca y el intentar frenar a la derecha o la izquierda pero sabido es que la proximidad y la foto del cartel aportan mucho más de lo normal en unas municipales y también en unas autonomías

Voz 0825 25:48 gracias Javier veremos qué es lo que ocurre a partir de las ocho de la tarde con toda la información y con todo el análisis también aquí en Madrid por cierto es domingo sí domingo de elecciones pero Domingo de trabajo para muchos y no nos referimos sólo a los que están detrás de esas mesas electorales au velando por la seguridad de todos en esta jornada ni siquiera de los periodistas este domingo también son muchos los que su rutina en un día como hoy pasa por trabajar y hoy además buscan la mejor hora para poder ir a votar Carlos Hernández bueno

Voz 1827 26:20 estas de este esta Bell pues sí jornada electoral pero también laboral para muchos trabajadores de la región que ya han tenido que encontrar un hueco en su horario para ejercer su derecho al voto la mayoría de ellos sin excesivos problemas

Voz 16 26:30 ha ido a votar antes de ir a votar y me dijeron que yo pudiera votar en sabremos estar

Voz 31 26:35 The Gardien a primera hora estábamos dando

Voz 26 26:39 el porno mañana no podemos pero iremos luego

Voz 32 26:41 por la tarde se financien proyectos de sacar Rodrigo

Voz 14 26:44 hombre yo creo que los trabajos hoy corriendo porque aquí no sales

Voz 1621 26:50 es un poco lejos sí

Voz 26 26:53 aprovecho muchos otros incluso aprovechando

Voz 6 26:55 las horas de trabajo para terminar de decidir su voto o comentarlo con los compañeros allí están haciendo un test para ver hay quien cuenta detecte

Voz 16 27:06 de cuadra

Voz 6 27:08 y también algunos de ellos como José Ramón responsable de un puesto de castañas en la calle Mayor que ni siquiera podrá ir a votar debido a su trabajo y no puedo

Voz 7 27:19 el puesto lo hubiera gustado pero no puedo vallas de un voto decidido sí

Voz 0825 27:31 dos queda todavía otra fotografía sonora en este domingo electoral porque a esta hora las dos Si veintiocho minutos ante la tarde muchos aprovechan sin duda para votar ya lo hemos comprobado hilos que lo han hecho ya teniendo en cuenta el día que hace seguro que aperitivo antes de comer Paul Asensio buenas tardes dónde estás

Voz 29 27:49 Isabel pone la hora de comer algo y en las terrazas de bares de Villaverde aquí donde estoy se nota no hay muchas abierta pero las que han sumido la es tan llena ahora mismo estoy en una cervecería cerca del Metro de Villaverde Bajo hay muy cerca de institutos ya de Los Angeles y muchas familias que han ido a votar luego se han reunido aquí para tomarse algo es el caso de Félix y Marta madre hija de la familia Escribano

Voz 1915 28:11 hora hemos ido a votar como hace muy buen tiempo pues los hemos estamos tomando unas raviolis y unas croquetas caseras

Voz 3 28:18 el cerveza confluencia

Voz 16 28:21 en son unos padres

Voz 0825 28:29 bueno dime dime Paula dinos si

Voz 29 28:32 Irak está cerca a la hora de la comida más que de la aperitivo en esta jornada electoral pues algún empiezan a pedir menos aunque también están los que lo hacen a la inversa algunas me han dicho que lo primero a comer lo agotarse con el estómago lleno se piensa mejor seguro que sí gracias y común

Voz 0825 28:46 no todo va a ser en este caso elecciones antes de terminar tenemos tiempo en este especial casi casi Especial elecciones para al deporte José Antonio Duro muy buenas tardes

Voz 1264 28:55 qué tal muy buenas mucho fútbol este domingo electoral con la liga ya sentenciada por parte del Fútbol Club Barcelona y con dos partidos equipos madrileños en Primera al Getafe visita a la Real desde las cuatro y cuarto ha perdido el Valencia sigue una victoria reforzaría al conjunto de Bordalás a las nueve menos cuarto Rayo Real Madrid en Vallecas sin roble Thomas por cláusula el miedo y con Zidane Paco en los banquillos

Voz 33 29:13 no es cosa aceptarlos nuestros los clubs que no estoy armando eso esté en el Granada yo yo era el Madrid Si bueno un acuerdo a respetar el acuerdo

Voz 31 29:25 esta situación no nos permite otra cosa que no se ha sumado los tres puntos y lo tenemos que hacer ante bueno pues uno de los mejores rivales llega de la Liga pero es una excusa no

Voz 1621 29:34 el Rayo que necesita ganar para seguir con vida en la categoría esta mañana amparado en Segunda el Rayo Majadahonda uno a uno ante el caos

Voz 0825 29:40 gracias José Antonio con veintiún grados en el centro de la capital Nos vamos continúa la información como no en este Hora catorce Juan Domingo

Voz 1 30:01 son las dos y media

Voz 1827 30:02 la una y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes lo primero es conocer la participación hasta las dos de la tarde en estas elecciones generales en el centro de datos José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 30:28 buenas tardes el dato de participación hasta ahora con casi el cien por cien de las mesas comunicadas ya se eleva al cuarenta y uno coma cuarenta y ocho por ciento es decir un cuatro y medio por ciento más que a la misma hora en las últimas elecciones de dos mil diez

Voz 1827 30:41 casi cinco puntos por encima de las generales del dos mil dieciséis hasta once puntos en el caso por ejemplo de Cataluña enseguida volvemos contigo Patiño porque de un momento a otro está prevista la segunda rueda de prensa del Gobierno para ofrecer más detalles pero antes nos vamos hasta un colegio electoral de Toledo para ver cómo va la votación por allí Aldo Gómez hola

Voz 3 30:59 hola qué tal buenas tardes desde el colegio público Ciudad de Aquisgrán si del toledano barrio de Santa Bárbara en un habla de cuatro años donde por ejemplo vemos las vocales son los dibujos de sus alumnos se ha instalado esta mesa electoral donde me encuentro a lo largo de la mañana a familias con hijos personas solas en pareja o con amigos han acercado a votar algún que otro despistado que se equivoca de mesa pero en general pocas incidencias ahora es la hora de comer de hecho acaba de llegar la comida para los miembros de la mesa electoral actividad Se espera que baje un poquito aunque Roberto aquí te puedo decir por ejemplo que en esta mesa electoral ya ha votado en la mitad del censo son unas doscientos cincuenta personas y Alejandro sonó de los interventores de esta mesa Alejandro como ha dado la mañana

Voz 0423 31:35 por la mañana se está dando creemos que muy bien porque llevamos de algo alguno más del cincuenta por ciento alguna incidencia habéis tenido no ninguna la mesas ha formado perfectamente aquí el público no he ningún problema

Voz 3 31:50 tú que eres un veterano Alejandro de estas elecciones como lo con con otros comicios similares bueno un poco más afluencia de público hasta este momento pues Alejandro muchísimas gracias Roberto aquí también el tiempo en Toledo

Voz 1827 32:02 acompaña con veintitrés grados y un sol

Voz 3 32:05 qué hace que muchos animen a votar en este toledano barrio de Santa

Voz 1827 32:09 Barbara donde me encuentro gracias Aldo ha votado en toda España más de cuarenta y uno por ciento de los ciudadanos han votado también claro los candidatos a la presidencia de los cinco principales partidos

Voz 4 32:19 y sobretodo que los españoles participen con una mayoría muy sólida para que el mensaje que se envíe sea un mensaje Cierco sea un mensaje contundente sea un mensaje claro de qué es lo que queremos durante los próximos cuatro años por eso se vota aquí

Voz 34 32:32 se vote hoy eso tiene que reflexionar lo cada español es muy importante que se haga con esa seguridad de que eso va a condicionar el futuro de los tuyos el futuro también

Voz 0040 32:44 yo creo que sin duda hoy se puede decir que esta noche se va a abrir una nueva etapa política de España en la que enteraremos cuarenta años de dos Españas y de nacionalismos condicionando cada día la vida pública y abrimos una era de una España diversa de una España plural pero de una España fuerte y una España unida

Voz 5 32:58 mi sensación es que en España hay una amplia mayoría progresista cuando hay participaciones altas eso queda queda demostrado de manera clara pero hoy toca respetar que los ciudadanos voten

Voz 6 33:10 a vivir unas elecciones que van a tener un carácter histórico para España a partir de las ocho de la tarde cuando ese recuento de los votos que todas las fuerzas políticas respetemos el resultado electoral defendamos la convivencia entre los españoles

Voz 1827 33:23 pues así avanza esta jornada electoral cuyo resultado a esta hora es absolutamente impredecible apenas dos certezas todo apunta a que el PSOE será el partido más votado y que Vox va a entrar con fuerza en el Congreso pero darán los números para que gobierne la izquierda sumarán PSOE Unidas Podemos necesitarán el apoyo de otros partidos os impondrá el modelo andaluz con PP Ciudadanos y Vox quién será la tercera fuerza política de qué magnitud será el terremoto político que provoque la irrupción de la ultraderecha en el Parlamento español todas estas dudas quedarán resueltas en la noche de este domingo veintiocho de abril que hoy tiene otra de sus noticias destacadas en el fútbol porque el Barça ha amanecido hoy como ganador de la Liga

Voz 16 34:16 contento muy contento por todo lo que está sucediendo lo que ha sucedido durante tantos años verdad que esto es es mágico esta generación de futbolistas estén equipazo

Voz 1827 34:24 así los celebraban anoche en Canaletas José Antonio Duro buenas

Voz 1621 34:27 hola qué tal muy buenas la verdad es que Barcelona Can Barça se está convirtiendo en las últimas horas en el centro de las celebraciones la noche Jo la primera

Voz 3 34:33 sí eso que el Barça más que celebrar descansa Hyypia

Voz 1621 34:36 o sea en el choque de la Champions el próximo miércoles en Inglaterra campeón por vigésimo sexta vez en la historia es la octava de las últimas once temporadas la décima para Messi los protagonistas Bartomeu Rakitic también el entrenador Ernesto

Voz 31 34:48 el mejor del mundo por supuesto Chupete tiene que jugar hoy ha entrado más tarde no pero es verdad que cuando ha entrado yo hay cosas que pasan que trabajamos muchísimo pero eso no solo

Voz 35 34:59 mente esto es decir de los otros jugadores también te la gente que está a nuestro lado trabajando cada día

Voz 1621 35:12 vamos a la fiesta siguen Barcelona porque esta mañana el equipo femenino ha ganado uno a cero al Bayern de Munich se ha metido en la final de la Champions femenina además de esto jornada de Liga en juego hoy ha terminado ya Valencia cero Éibar uno en el minuto treinta y cinco del primer acto está en Montilivi el Girona cero Sevilla cero para la tarde Real Sociedad Getafe cuatro y cuarto Villarreal Huesca seis y media ir Rayo Vallecano Real Madrid nueve menos cuarto y además está en marcha el Gran Premio de Fórmula uno en Azerbaiyán

Voz 36 35:40 sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche

Voz 0825 35:48 su vez Marta Flick y ellos que no para

Voz 36 35:50 Annie tú ya que necesita parar porque te están saliendo a nominales sabes no

Voz 37 35:54 explicarlo bien que te entran los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real Global Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe ten encuentros del bienestar punto es

Voz 38 36:24 hola qué tal está

Voz 39 36:26 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 40 36:30 pues yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 1621 36:33 toda la ciudad y conoce esto sólo para mí mismo

Voz 40 36:37 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 20 36:43 tren ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta bien ser publicidad punto es

Voz 9 36:51 en la Cadena Ser

Voz 41 36:54 normalmente no voto pero esta vez sí he pensado que que nos estamos jugando mucho que hay que venir

Voz 42 36:59 votar está muy complica la cosa eh bueno esperemos que voten mucha gente

Voz 1410 37:03 sí que lo piense bien aunque esperemos que votemos todos yo espero espero Isabel muy claro aquí en dirigir el voto yo creo que el nivel de los políticos actuales deja bastante que desear votado pronto

Voz 12 37:16 los presentes un día bonito para para tener más cosas así

Voz 1827 37:19 si viene con muchas ganas Bogotá así treinta y siete millones de españoles están llamados hoy a las urnas envuelta en una incertidumbre absoluta dividida en dos bloques España celebra sus décimo terceras elecciones generales de esta etapa democrática

Voz 20 37:33 Elecciones Generales dos mil diecinueve en la Cadena SER

Voz 1827 37:44 y entre tanta incertidumbre el primer dato cierto que nos deja este domingo electoral es el de la participación hasta las dos de la tarde bastante alta por encima del cuarenta y uno por ciento Patiño la de nuevo

Voz 1108 37:55 sí hola qué tal concretamente Roberto el cuarenta y uno coma cuarenta y nueve por ciento con un noventa y dos coma noventa y dos por ciento de mesas ya comunicadas es decir aproximadamente un cuatro y medio por ciento más a la misma hora en las últimas elecciones de dos mil dieciséis que recordemos fueron las segundas con menos participación de la democracia aunque hay que decirlo todo en ese en aquella jornada en la participación aumentó por la tarde y sobre todo a última hora antes del cierre de los colegios Por comunidades autónomas puro decías destaca la importante movilización hasta ahora en Cataluña con un cuarenta y tres coma cincuenta y tres por ciento lo que supone uno

Voz 3 38:34 once por ciento de incremento respecto

Voz 1108 38:37 todas las anteriores elecciones generales por contraste por ejemplo en Andalucía se alcanza el treinta y ocho coma noventa y tres por ciento lo que supone un escaso uno coma tres en Valencia donde hay elecciones autonómicas también recordemos se registra en estos a las dos de la tarde el cuarenta y cinco coma ochenta y cinco por ciento frente a un cuarenta y tres coma XXXIV en las generales de dos mil dieciséis de decir un dos coma cinco por ciento de subida una media que se repite en otras comunidades como por ejemplo Galicia y Castilla La Mancha la media nacional es decir ese cuatro y medio por ciento Se repite en este caso en comunidades como Euskadi y Madrid y Castillejo

Voz 1827 39:14 la jornada electoral transcurre con normalidad verdad Patiño no habido ninguna incidencia relevante

Voz 1108 39:18 no todavía no ha comunicado están compareciendo en estos momentos tanto Secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver como la subsecretaria del Ministerio del Interior Isabel Goicoechea de momento no han comunicado se han registrado incidentes pero nos remitimos a sus palabras de esta mañana a primera hora en el que decían que la apertura de las mesas sea llevado sin incidencias de importancia alguna pintada alguna cerradura obstruida comunicaban también el retraso de algunos de los integrantes de las mesas con algunos retrasos en la comunicación desde canaria mientras que las comunidades más puntuales serán La Rioja Extremadura Euskadi si te parece escuchamos porque lo están haciendo ya las primeras preguntas al secretario de Estado de Comunicación vamos a ello por eso lo remarca damos tanto el incremento a nivel nacional como el incremento que se produce en Cataluña pero más allá de eso las conclusiones políticas las tienen que sacar los ciudadanos españoles en Aramón nada con once puntos

Voz 1827 40:13 participación más que en las elecciones de de

Voz 34 40:16 dos mil dieciséis en Cataluña así que

Voz 1827 40:18 hasta allí nos vamos a la escuela de los jesuitas de casa explica está en pleno centro de Barcelona hay ambiente a esta hora Crisol Tuá bona tarda bona tarda muchísimo ambiente las colas sigue

Voz 0867 40:29 en igual que durante toda la mañana unas cincuenta personas en el exterior del colegio donde hay unas cuatro mesas electorales de las más de ocho mil repartidas en los dos mil setecientos colegios electorales donde cinco millones y medio de catalanes están llamados a las urnas los votantes de este colegio coinciden en destacar la importancia de las elecciones y muchos de ellos dicen que aunque no siempre votan hoy sí han decidido hacerlo

Voz 41 40:51 normalmente no voto pero esta vez sí he pensado que que nos estamos jugando mucho que hay que venir a votar

Voz 0133 40:57 cero diecinueve años sí

Voz 43 41:00 T cuando tenía dieciocho votos habitualmente

Voz 6 41:02 está la primera vez en España ochenta y seis años situación que vivimos a ver si se puede arreglar un poco mejor

Voz 0867 41:12 por este colegio electoral han pasado desde gente muy joven a personas mayores en silla de ruedas que hacer el esfuerzo de venir al colegio electoral los votantes habituales es sorprendían por la larga cola que tenían que hacer ahora llega la hora de Akon de comer pero a pesar de eso parece que no baja mucho la afluencia de público

Voz 1827 41:28 sí han votado también los candidatos de los principales partidos José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 41:32 buenas tardes el más madrugador ha sido el candidato socialista Pedro Sánchez que ha ejercido su derecho en Pozuelo allí entre gritos de presidente presidente ha pedido una jornada tranquila de la que espera que salga una mayoría sólida en el Congreso

Voz 4 41:43 yo lo que deseo es que los españoles manden un mensaje claro para que haya una mayoría parlamentaria lo suficientemente amplia que permita cuatro años de estabilidad de sosiego de serenidad en los que podamos abordar en los grandes avances que necesita nuestro país sin duda alguna injusticia social en concordia nacional limpieza política

Voz 1061 42:03 el más madrugador al menos madrugador el candidato del Partido Popular Pablo Casado ha pedido también que de las urnas salga un gobierno estable Casado ha votado en un barrio de Madrid ya ha hablado de las elecciones más decisivas de los últimos tiempos

Voz 4 42:14 pero pues que esta noche eh

Voz 34 42:16 podamos celebrar unos buenos resultados estaremos con ustedes una vez más para dar cuentas de todo lo que ha venido pasando en estos días y sobretodo de todo lo que espero podamos hacer a partir de ahora en los próximos años

Voz 1061 42:29 en Galapagar en el colegio público al que van a ir sus hijos ha votado Pablo Iglesias que ha contado que va a dedicar a pasar el resto del día a estar en familia hasta que llegue el momento del escrutinio el candidato de Podemos intuye una amplia mayoría de izquierdas

Voz 5 42:40 mi sensación es que en España hay una amplia mayoría progresista y que cuando hay participaciones altas eso queda queda demostrado de manera clara pero hoy toca respetar que los ciudadanos voten que decidan con libertad ojalá la participación sea muy alta

Voz 1827 42:56 el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha votado en hospital

Voz 1061 42:59 del Llobregat en Barcelona allí ha pedido una participación masiva para decidir entre una España que mire adelante o al pasado no son unas elecciones cualquiera ha dicho estamos ante una nueva era

Voz 0040 43:08 creo que sin duda hoy se puede decir que esta noche se va a abrir una nueva etapa política en España en la que enterrar hemos eh cuarenta años de dos Españas y de nacionalismos condicionando cada día la vida pública y abriremos una era de una España diversa de una España plural pero de una España fuerte y una España unida

Voz 1061 43:23 así terminamos con el líder de Vox que ha votado en Madrid Santiago Abascal ha pedido respeto para los resultados de esta noche

Voz 6 43:29 a vivir unas elecciones que van a tener un carácter histórico para España millones de españoles van a votar con esperanza vana hacerlo sin miedo a nada ni a nadie a partir de las ocho de la tarde fondos el recuento de los votos que todas las fuerzas políticas respetemos el resultado electoral es defendamos la convivencia de los españoles

Voz 1061 43:48 como curiosidad Abascal ha votado a la vez en el mismo colegio que la ministra de Defensa Margarita Robles aunque según el líder de Vox no se han visto

Voz 1827 43:54 día de elecciones como este no deja siempre imágenes y sonidos más o menos recurrentes Irene buenas tardes

Voz 0825 43:58 qué tal Roberto el pueblo de La Rioja que

Voz 1827 44:01 han votado en apenas cuarenta segundos pero sin récord

Voz 0133 44:04 sí sin récord porque han cerrado el colegio a las cinco y en las elecciones de dos mil quince lo hicieron a las nueve y dos minutos

Voz 26 44:11 cuando me hayáis algo tan es así carné los que los lleve que cerrará email

Voz 0133 44:16 o incluso sin récord ha sido los primeros como cada año los seis vecinos de Villarroya se han organizado para introducir las papeletas en el menor tiempo posible todo lo contrario que en Venice Heart un pueblo de Murcia con un censo de ochocientas sesenta y ocho personas que hoy no van a votar los vecinos decidieron en asamblea que no lo harían en señal de protesta por el abandono que sufren por parte de los políticos y en Cádiz carteles al entrar en el colegio de San Francisco de Asís uno con una flecha que indica comuniones y otro con una flecha que indica votaciones jornada frenética para este centro que esta mañana ha compaginado el día electoral con la celebración de veinticuatro comuniones en su

Voz 0825 44:57 capilla también entre las anécdotas el día alguno

Voz 0133 44:59 los votantes han encontrado con caras conocidas el cantante de rock Loquillo por ejemplo ha sido presidente de su mesa el actor Paco León suplente de la suya ISI para muchos ya es un marrón tener que pasar el día en una mesa electoral lo es más si cabe si coincide con tu cumpleaños es lo que le ha pasado a la presidenta de la Mesa del colegio madrileño en el que han votado hoy Pablo Iglesias e Irene Montero

Voz 1827 45:22 aunque buena tampoco está tan mal Roberto citó

Voz 0133 45:24 periodistas acaban cantando te Cumpleaños feliz gracias