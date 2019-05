Hora 14 Fin de Semana (04/05/2019)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

muy buenas tardes Pablo Casado busca una fotografía de unidad en el Partido Popular casi una semana después de su batacazo en las elecciones generales Casado coincide a esta misma hora en una fiesta en Galicia con el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo después de que los dos

Voz 3 00:37 discrepaban en público sobre los motivos que había antes

Voz 1827 00:39 ha llevado a la derrota del PP a la espera de que Casado hablen este acto Feijóo acaba de agradecerle haber dado la cara e insiste en que se han cometido errores

Voz 0660 00:49 perdón por los errores que hemos cometido que hemos cometido todos el primero yo

Voz 0422 00:56 sí por eso le quiero dar las gracias al presidente Casado o dar la cara por

Voz 4 01:02 por los dirigentes del Partido Popular por todos sus militantes por todos sus simpatizantes que dar la cara

Voz 0660 01:10 ahora es el primer mandamiento

Voz 5 01:13 en un partido político como el Partido Popular

Voz 0055 01:16 tenemos también novedades sobre la presencia de Carles Puigdemont en la lista de las elecciones europeas los jueces que debían dictaminar si le permiten presentarse o no dejan la decisión final en manos del Tribunal Supremo Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes el Supremo tendrá la última palabra sobre este asunto y eso será ya como muy pronto la semana que viene los tres jueces de Madrid a los que ellos percata había recurrido han decidido dejar el caso en manos del alto tribunal la exclusión de Carles pues Amón Toni Comín y Clara y de las listas europeas de Junts per Cat por su situación legal con la Fiscalía en contra y que dividió incluso la Junta Electoral gracias Alberto y acaba de hablar sobre este asunto el propio Carles Puigdemont

Voz 6 01:50 seremos nosotros su final un momento serán restituidos impartían a nosotras Santín para defenderemos nuestros derechos hasta el final lo dice y habrá un momento en el que serán restituidos

Voz 1827 02:03 los no nos pueden apartar asegura Carles Puigdemont de la campaña ni de la política fuera de España Venezuela se prepara para un nuevo pulso en las calles Juan Guaidó ha convocado a su Sipán a sus simpatizantes para que se concentren esta tarde frente a los cuarteles militares para tratar de convencer a los soldados de que tienen que sumarse a su causa y abandonar al régimen de Nicolás Maduro Sara Selva

Voz 7 02:32 en unas horas espera que envidian esas movilizaciones Guaidó ha pedido a los venezolanos que salgan a la calle que vayan a los cuarteles para convencer a los militares de que no responden a Maduro también dice que van a entregarles un documento para que escuchen lo que pide Venezuela Guaidó ha insistido en que las movilizaciones tienen que ser pacíficas además este viernes ha reunido el Grupo de Lima formado por doce países se han unido a ese llamamiento de Guaidó y han pedido al Ejército que deje de apoyar a Maduro también han pedido a Rusia que favorezca un proceso de transición Demo

Voz 1444 02:56 crítica en Venezuela ya han acordado además hacer

Voz 7 02:59 este es para que Cuba participe en la búsqueda de la solución a la crisis en el país

Voz 1827 03:02 sigue el fiscal de Venezuela ha calificado esta mañana como gesto in amistoso que el Gobierno de España permita Leopoldo López estar alojado en la Embajada de nuestro país en Caracas se fue para la embajada

Voz 8 03:13 España y mira esto tan grave no inadmisible estoy un amistoso del Gobierno de España será este es un cobarde que se escondió allí así hay que velar los toda la vida ha sido un cobarde a partir de

Voz 1827 03:27 las dos y media ampliamos la última hora en Venezuela les contaremos también que Corea del Norte ha lanzado esta madrugada varios proyectiles Corea del Sur advierte de que está violando los acuerdos que firmaron para favorecer el de hielo entre ambos países en la República Democrática del Congo

Voz 9 03:42 tienen ustedes dentífricos triunfal para el hecho vs so Winnie dirigen management Space en cuestión

Voz 1827 03:49 punteras explica las dificultades que están encontrando para repartir allí ayuda humanitaria en este país afectado por un brote de cólera

Voz 3 03:56 de ébola ya son más de mil los muertos en la

Voz 1827 03:59 las últimas semanas en Estados Unidos Fiat ha llegado este sábado a un acuerdo con la Justicia del país por el escándalo de los motores truncados quedaban datos falsos sobre la emisión de gases contaminantes Judith

Voz 0159 04:14 no yo no grupo asegura que no cometió ninguna irregularidad aunque al acuerdo incluye una compensación económica para los afectados Fiat ya pagó unas ochocientos millones de dólares el pasado enero para resolver demandas por este mismo motivo en Estados Unidos los acuerdos evitan eso sí que la empresa se puede enfrentar a otras demandas por parte de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense y el Departamento de

Voz 3 04:33 justicia los clientes tienen plazo para reclama

Voz 0159 04:35 hasta el tres de febrero de dos mil veintiuno titulares

Voz 3 04:38 deporte Amanda gala buenas tardes buenas tardes

Voz 7 04:40 en la segunda parte en el estadio Ciudad de Valencia Leiva ante dos Rayo Vallecano cero los locales por delante en el marcador y en estos momentos con este resultado en Levante acerca de la permanencia del Rayo Vallecano rozando la Segunda División

Voz 3 04:53 hora catorce y cinco minutos

Voz 10 04:58 catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:16 qué tal muy buenas tardes Dicho y hecho más Madrid ha presentado esta misma mañana un recurso contra la decisión de la Junta Electoral Provincial que los considera un partido nuevo y por lo tanto limita su participación en los medios públicos Telemadrid ir Televisión Española medios que de forma preventiva les han dejado fuera de los debates

Voz 12 05:36 nosotros hemos presentado el día de hoy un recurso intentamos hacer valer la importancia que tiene en el que precisamente el partido político aunque es un partido instrumental pero el partido político que representa el proyecto de continuación del ayuntamiento pueda estar presente no

Voz 0825 05:52 cree Manuela Carmena que tienen que poder rendir cuentas de lo que han hecho en estos cuatro años para que los ciudadanos valoren su trabajo y que dicen los partidos de la oposición pues parece que todo se muestran favorables a poder debatir con ellos pero una muerte

Voz 13 06:06 hola Carmena que es jueza que es jurista de reconocida trayectoria no conoce la legislación sobre Régimen Electoral no sabe que la legislación sobre el régimen electoral esté bien hecho no esté bien hecha pero es la que está

Voz 3 06:19 no le permite hacer esto

Voz 0825 06:24 pero más allá de la política en el día a día también hay vida hoy hemos conocido que el contenedor de residuos orgánicos el cubo marrón estará implantado en todos los distritos de Madrid en el mes de noviembre en este mismo año sabemos que hay que meter en ellos

Voz 14 06:40 los Nina si confiables papel de cocina cuando tiene restos de comida jeta limpia el cartón de la pizza la caja la caseta reciclaje como puede ser clave plata no

Voz 15 06:57 he leído algo toallitas de residuos de comida Hay

Voz 14 07:04 después de frutos se podría meter pues no se al mejor las espinas del pescado nada

Voz 0825 07:12 bueno en el Cubo para restos orgánicos los ciudadanos tienen que meter podremos introducir en este caso todos los residuos biodegradables de alimentos como cáscaras pieles de fruta han restos de carnes pescados verduras y también posos de café y restos de infusiones es lo que nos han contado hoy desde el ayuntamiento que insisten a partir de noviembre estará ese cubo marrón en todos los distritos en toda la capital pero hay otras noticias que repasamos en titulares lo hacemos con la ayuda de Laura Briones Cristina del Casar

Voz 1509 07:44 el único detenido por el asesinato de un joven en las fiestas de Cobeña acaba de pasar a prisión provisional sin fianza tras encontrarse en el Juzgado de Torrejón todavía se buscan al resto de autores

Voz 16 07:54 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la demanda que interpuso el Ayuntamiento Alcorcón en contra del protocolo anticontaminación de la capital el protocolo dicen limita el uso de vehículos a motor para preservar el medio ambiente y la salud de las personas

Voz 1509 08:07 los paros convocados esta mañana en el en el metro de Madrid han tenido un seguimiento del cien por cien según el sindicato de maquinistas la falta de seguridad de la mala gestión en el caso del amianto son los motivos de los paros parciales que continuaran el resto de sábados y festivos del mes aunque en distintos horarios líneas del suburbano

Voz 16 08:23 el convenio firmado por la Universidad Rey Juan Carlos promoverán la movilidad sostenible para acerca de sus cincuenta mil estudiantes a través de una aplicación de coche compartido

Voz 1827 08:32 Mané del deporte muy pendientes a esta hora

Voz 12 08:35 del Rayo Amanda gana cuéntanos buenas tardes

Voz 7 08:37 pues hoy arranca la segunda parte en estos momentos Leiva ante dos Rayo Vallecano cero Los hombres de Paco Jémez necesitan dar la vuelta al marcador y conseguir la victoria para el lograr quedarse en Primera además recordamos el Atlético de Madrid juega esta tarde en Cornellà y lo hará ante el Espanyol

Voz 0825 08:52 gracias Amanda estaremos muy pendientes de lo que dé de sí ese partido del futuro del Rayo de momento y antes nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad Nerea Fernández buenas tardes

Voz 1915 09:05 buenas tardes a esta hora normalidad en prácticamente todas las carreteras de la Comunidad tan sólo encontramos leves complicaciones en la A5 de salida de Madrid a la altura de Arroyo Molinos y también de salida de la capital por la A6 en El Plantío en el resto de vías como decimos se circula con tranquilidad aun así desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al

Voz 0825 09:25 eso siempre a esta hora en la plaza dos de Mayo Amnistía Internacional reivindica la libertad para los que están encarcelados por ejercer su profesión el de contar en de contar lo que pasa para los periodistas poetas y raperos se han dado cita allí a esta hora Carlos Hernández buenas tardes hola muy buenas tardes

Voz 17 09:42 Isabel pues si a esta hora continúa celebrándose este acto

Voz 0825 09:45 fue en el escenario ubicado en pleno corazón de malas

Voz 17 09:47 en la plaza de dos de mayo a esta hora Barreto abarrotada con centenares de personas que disfrutan del ambiente y del buen tiempo de hoy en Madrid un acto en el que la palabra a través de la poesía y el rap están sirviendo para reivindicar el derecho a ejercer en libertad su de todos aquellos periodistas amenazados encarcelados y asesinados mientras realizaban su trabajo Álvaro Roses presidente de Amnistía Internacional

Voz 18 10:08 queremos hoy reivindicar el libre ejercicio del derecho de la libertad de prensa que al final tiene que ver también con la libertad de expresión de opinión información el derecho de información de todos los ciudadanos a recibir una información veraz y sin ningún tipo de filtro

Voz 17 10:25 como decíamos jornada casi veraniega hoy en Madrid también festiva en este barrio de Malasaña donde además de este acto los madrileños han podido disfrutar de decenas de actividades para los más pequeños incluidas esta mañana dentro del programa de las fiestas de dos de mayo entre ellas carreras populares castillos hinchables e incluso juegos organizados por el Cuerpo de Bomberos de Madrid que han llenado de espuma hoy esta plaza y que lo siguen haciendo

Voz 19 10:46 a la fiesta de la espuma creo que desde los bomberos las camas hinchables los raperos que le gusta mucho a Fernando hilo grafitis infantiles niños hay pues su padre mayores todo gratis es maravilloso oí un tiempo estupendo que jueguen los niños con ellas vamos a tener

Voz 10 11:06 de la bomba subirá atrás

Voz 5 11:10 sí hijos anuncian ya desde ayer que les a vivir allí siguen celebrando esta así

Voz 0825 11:15 estas del dos de mayo en esta jornada desde luego festiva sigue siendo festiva en cuanto al tiempo porque luce el sol suben las temperaturas las máximas hoy en torno a los veinticinco grados un buen tiempo aún cuando ustedes quieran disfrutarlo ha cubierto que les parece en el Museo del Prado hoy jornada de puertas abiertas

Voz 10 11:35 queremos verlo cosa que tenemos pendiente pero hemos aprovechado para venir

Voz 20 11:40 a Las Meninas porque como los historia de pequeños pues es algo como Javier ya no estuviera que tengo la oportunidad de verlo gratis sepa que estamos aquí aprovechamos la porque que mucho dinero

Voz 12 11:50 los de turista hacer todas las cosas que queremos hacer entonces hacemos todas las cosas pero aprovechamos cosas que se ofrecen gratis

Voz 18 11:56 a mí me han traído muchas veces mi familia pero ahora vengo sola porque puedo

Voz 20 12:00 sí porque es gratis evidentemente porque tengo muchas ganas de de verla porque yo vivo en Argentina

Voz 0825 12:06 por porque siempre es un buen momento para acercarse al Prado que hoy quiere celebrar y agradecer la concesión del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades dos y doce minutos de la tarde

Voz 11 12:25 co

Voz 25 13:55 lo quiere escuchar a la carga para escuchar a la calle

Voz 1444 14:11 está plomo va a apretar en niños

Voz 1827 14:14 que qué gancho esto que acabamos de grabar

Voz 1444 14:16 me me barrunta Joe mil millones de descargas

Voz 26 14:21 ah ha

Voz 3 14:24 cuenta con la SER

Voz 10 14:27 se

Voz 0825 14:34 dos y catorce minutos de la tarde de nuevo los debates electorales también en las autonómicas y municipales en el centro de esta precampaña electoral con la decisión de los medios públicos Telemadrid Televisión Española de excluir a más Madrid de los debates entiende que es un partido nuevo y que por lo tanto Se da la paradoja de que la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena no pueda debatir en los medios públicos con los que aspiran a ocupar su lugar Carmena que ha tenido esta mañana una agenda apretada primero con Roger Federer hoy arranca el Open Tenis

Voz 12 15:07 y desde allí desde el Ayuntamiento

Voz 0825 15:10 sí ha ido a la Feria del Libro de Vallecas

Voz 12 15:12 pues sí eso

Voz 27 15:15 estaba Tony Antonio que era el presidente del TC lo humorismo aquí presentando el libro de mi trayectoria profesional de te cuento que le cuento a ministra

Voz 12 15:27 bueno pero además hayedo más allá de novedades literarias

Voz 0825 15:30 las novedades llegaban en forma de recurso más Madrid ha recurrido esta misma mañana la decisión de la Junta Electoral que limita su presencia en los medios públicos y eso ha llevado a Telemadrid a no incluirlos en el debate electoral que prepara se puede dar la paradoja por tanto de que la alcaldesa de Madrid no puede debatir con los que aspiran a ocupar su lugar Cristina del Casar que ha dicho Manuela Carmena

Voz 16 15:53 hola buenas tardes Manuela Carmena ha señalado la importancia de los debates como principio de la calidad democrática durante su visita a la Feria del Libro de Vallecas así como ha anunciado la decisión de Más Madrid de presentar un recurso para poder revalidar su Alcaldía

Voz 12 16:08 confío en que la razón de la profundidad de la democracia no porque yo siempre me habréis oído decir muchas veces que la democracia hay que cuidarla aquí la esencia de la democracia es que todos podamos hablar llega a todos se nos pueda escuchar y que sobre todo se pueda debatir

Voz 16 16:25 además durante su visita al Boulevard Peña Gorbea la alcaldesa ha realizado un recorrido por las diferentes casetas ha acudido a una de las actuaciones musicales que también conforman esta feria y atendido a varios vecinos que se acercaban a ella para saludarla pedirle fotografías

Voz 0825 16:41 bueno la Junta Electoral Provincial sin embargo sí ha dado la razón a Izquierda Unida Madrid En Pie municipalista va a permitir que su candidato a la Alcaldía Carlos Sánchez Mato participen ese debate de Telemadrid a ser considerado un partido significativo por los resultados de Unidas Podemos en las generales rectifica por lo tanto da la razón a Carlos Sánchez Mato entiende que los más de trescientos mil votos ese dieciséis con sesenta y uno por ciento que obtuvo en la capital por la coalición Unidas Podemos de la que es parte Izquierda Unida si les avala como un partido significativo el que fue la mano derecha de Carmen en el Ayuntamiento y ahora rival político cree que a estas alturas no tendría sentido un debate político

Voz 3 17:20 sin poder confrontar ideas con la propia

Voz 0825 17:22 Carmena vamos que vamos solamente en estado de shock

Voz 0362 17:24 bastaría que participaran en los debates y en la cobertura informativa no solamente es la candidatura de Madrid En Pie que ya está decidida en este caso la junta electoral sino cualquier otra institución sea de reciente creación siempre cuando por la propia alcaldesa a la que esperemos encontramos en los debates porque la ciudad merece confrontaciones amistosas y amigables para pensar en el futuro de la misma la gente tiene todo el derecho a estar informada de lo que ocurre y lo que va a ocurrir en Madrid

Voz 0825 17:54 y qué dice el Partido Popular pues su candidato a la Alcaldía José Luis Martínez Almeida respondía esta polémica pero lo hacía con una pregunta

Voz 13 18:01 Manuela Carmena que es jueza que es jurista de reconocida trayectoria no conoce la legislación sobre Régimen Electoral no sabe que la legislación sobre el régimen electoral esté bien hecho no esté bien hecha pero es la que está no le permite hacer esto portantes el clásico ejemplo de lo que ha hecho Manuela Carmena ida Ahora Madrid en este caso al Madrid en los últimos cuatro años de la ciudad de Madrid que todo lo que ha pasado en esta ciudad malo no tienen ninguna responsabilidad que todos los errores que han cometido en esta ciudad son culpa de todos menos de Manuela Carmena no

Voz 0825 18:29 Almeida hoy se ha reunido con asociaciones de inmigrantes en Villaverde a las que ha propuesto la creación de un comisionado en el Ayuntamiento de Madrid quiere dice facilitarles la vida no crear trabas burocráticas y Ángel Gabilondo el candidato socialista a la Alcaldía en este caso no a la Comunidad de Madrid ha estado esta mañana en San Martín de Valdeiglesias en el acto de presentación de los candidatos socialistas a las alcaldías de la sierra oeste de la comunidad Gabilondo cree que es bueno debatir si pero al mismo tiempo recuerda que las reglas del juego están para cumplirse

Voz 0175 19:00 yo prefiero encontrarme con los demás en los debates nosotros no tenemos ningún inconveniente en que estén los demás no queremos que nadie sea excluido ni muchísimo menos lo que nosotros estamos dispuestos a hablar y debatir con todos ahora también dentro de la legalidad y las condiciones que se pueden hacer espero que se encuentran los caminos para que puedan verdaderamente hacer también su campaña debatir con los demás pero cumpliendo como digo con la reglas de juego esto la Junta Electoral se ocupará de que sea así

Voz 0825 19:29 Gabilondo ha lanzado este sábado una campaña a través de las aplicaciones de móvil las redes sociales para reivindicar un cambio en la región de Madrid tras veinticuatro años de gobierno popular este fin de semana de precampaña también otro candidato el de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado se ha comprometido en este caso a revitalizar los pequeños municipios en las zonas rurales de la comunidad si resulta elegido presidente el próximo veintiséis de mayo seguido en la Casa de Campo se ha reunido con agricultores y con ganaderos de la región pero más allá de compromisos electorales la crítica política hoy de

Voz 3 20:00 tuvo la dirigía el Partido Popular ha Quer

Voz 0825 20:02 Junta de Ángel Garrido del enfado dice infantil de los populares

Voz 3 20:08 Inma

Voz 0771 20:09 con con Ángel Garrido una persona gastado treinta años sacrificando su vida su tiempo su familia por por esa formación política en la que es verdad que hoy ya no cree pero hombre por lo menos un saludo creo que habría sido lo lógico en cualquier caso nosotros pues vamos a a seguir mirando hacia adelante al futuro no vamos a entrar en rifirrafes que quieren que entremos PP y PSOE porque tenemos el mejor proyecto del PP porque tenemos mejor equipo para gobernar el Partido Popular porque el índice de mayo vamos saliendo Gnarls

Voz 0825 20:35 hoy hemos conocido también a Miriam Rodríguez quiénes pues es conocida como la reina es la actual campeona de Europa de boxeo cinco veces campeona de España ha decidido en este caso pasar de los guantes de boxeo a la política trabaja como jardinera

Voz 3 20:50 Torrejón de Ardoz eso municipio ya saben de ciento treinta mil

Voz 0825 20:53 antes y es la número dos del Partido Popular a la Alcaldía de este municipio de Torrejón esta mañana ha pasado por el programa Vivir Madrid ya a la pregunta de si está preparada para la política

Voz 3 21:04 hombre yo pienso de que lo que hay que hacer

Voz 28 21:06 todo para poder cogería expresar depende lo que te vayan a preguntar es decepcionante y entender Isabel mientras tanto es mejor no responder aquí aquí es coger esperar atender escuchar Isabel que contestar en este aspecto

Voz 29 21:22 pero cuando llegue el momento a lo mejor habrá un Croce ahora un directo o abre una esquiva bueno era pruebas

Voz 0825 21:29 arte en la política en la política los partidos políticos de serrín en el que se practica el boxeo de guante blanco en dos días eso sí primer debate electoral de este veintiséis Semes será el lunes a partir de las doce y media será aquí organizan la Cadena Ser el país con los candidatos al Ayuntamiento de la capital

Voz 10 21:48 comienza la batalla por Madrid

Voz 30 21:50 el una enfermera José Luis Martínez Almeida irlandés

Voz 10 21:54 Carlos Sánchez Mato Javier hola

Voz 30 21:56 de la Smith los candidatos a la Alcaldía el no

Voz 10 21:58 campaña en un debate organizado por Radio Madrid y el País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid pieza tienen los partidos para la ciudad de Madrid siguen en la Ser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales con la colaboración del COAM

Voz 0825 22:19 dos y veintidós noticia que hemos conocido hace unos minutos que les avanzábamos en titulares pasa a disposición judicial el detenido por el crimen de Cobeña en el juzgado de guardia de Torrejón ha decido ya superase su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 22:34 qué tal buenas tardes Isabel en efecto a prisión comunicada y sin fianza la vistilla que se ha celebrado hace unas dos horas en el Juzgado de Instrucción número dos de Alcobendas hoy en funciones de guardia para detenidos ha decidido el ingreso provisional en la cárcel de este único detenido por la presunta perpetración de dos delitos homicidio consumado y tentativa de homicidio el detenido ya está internado en la prisión de Alcalá Meco hay que recordar que los hechos que se produjeron en Cobeña a principios de esta semana causaron la muerte a un joven de veinte años y heridas graves a otro chico dos más resultaron heridos pero ya de carácter Morera moderado

Voz 10 23:10 la próxima semana conoceremos el juzgado

Voz 0089 23:13 lo de instrucción que va a investigar este crimen un homicidio que será enjuiciado en su momento por un jurado popular

Voz 0825 23:20 gracias a y todavía en tribunales el Superior de Justicia en este caso de Madrid ha rechazado finalmente la demanda que interpuso el Ayuntamiento de Alcorcón contra el protocolo anticontaminación puesto en marcha por el Ayuntamiento de Carmena en febrero del año dos mil dieciséis entendía que vulneraba el derecho a la libre circulación de los ciudadanos el tribunal sin embargo dicen que la libertad de desplazamiento no tiene que tener lugar necesariamente mediante el uso de vehículos a motor entiende por lo tanto que lo único que hace este protocolo es limitar el uso de vehículos a motor sí pero para preservar el medio ambiente y la salud de las personas rechaza los argumentos del Ayuntamiento Alcorcón de su alcalde David Pérez número dos el Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ya saben que Alcorcón está conectada por la capital a través de la cinco que cruza la M cuarenta desemboca en la M30 esta vía está afectada por esas restricciones de velocidad en los casos de altos niveles de contaminación por cierto hablando de coches de traslados la Universidad Rey Juan Carlos ha firmado un convenio y lo ha hecho para implantar un sistema de movilidad sostenible como bueno pues a través de coche compartido para sus cerca de cincuenta mil estudiantes dos mil docentes en más de seiscientos trabajadores de la Administración Belén Campos

Voz 1694 24:31 esta manera toda la comunidad educativa podrá compartir vehículo para trasladarse a las distintas facultades mediante una aplicación convirtiendo a la Universidad Rey Juan Carlos en la primera universidad madrileña que implanta un sistema de movilidad sostenible Juan Antonio Melero ex vicerrector de innovación y transferencia

Voz 31 24:48 hoy es dices tanto para estudiantes como profesores personal de administración y servicios de porque la verdad que es una aplicación que está pensada para el lector no en todos universitario en este tipo de aplicaciones es tan concreto Llum Fay está pensada para el entorno universitario pero desde el punto de vista el profesor todavía pues incluso más interesante porque pero esto o sea tiene cinco campus universitarios y los profesores se desplazan para dar clases de unos campus a otro

Voz 1694 25:13 gracias a la aplicación los conductores podrán ahorrar costes en sus trayectos diarios estableciendo sus rutinas de ida y vuelta los campus en función de sus horarios y los pasajeros pueden reservar en un simple paso los trayectos que más le encajan a un precio competitivo gracias a la práctica de la economía colaborativa

Voz 0825 25:30 y una cosa más ya lo contábamos en el avance de este informativo el contenedor de residuos orgánicos que empezó a instalarse en la ciudad de Madrid a finales de dos mil diecisiete estará implantado en todos los barrios de la capital en el mes de noviembre sí

Voz 1509 25:42 sí será desde el uno de noviembre cuando todos los distritos de la ciudad dispondrán del contenedor de residuos orgánicos según adelantaba a Efe este contenedor lleva instalado desde noviembre de dos mil diecisiete y comenzó como un proyecto piloto en mercados hospitales y centros comerciales aunque desde el uno de octubre del año pasado comenzó a instalarse en doce distritos de la capital desde que se implantó hasta marzo de este año se han recogido más de cincuenta y seis mil toneladas de residuos orgánicos la cantidad ha aumentado pasando de mil cuarenta toneladas recogidas a más de ocho mil

Voz 0825 26:17 seguimos muy pendientes de un resultado de un partido como va el Rayo Amanda gala buenas tardes qué tal

Voz 7 26:22 buenas tardes pues va por el minuto sesenta y seis en el estadio Ciudad de Valencia al Levante dos Rayo Vallecano cero mal resultado para los hombres de Jémez porque si no consiguen remontar el partido los vallecanos estarían al filo de la segunda división además vamos con el resto de partidos del día a las cuatro y cuarto el Atlético de Madrid visita Cornellà buscando certificar la segunda posición ante la Real Sociedad y mañana será el turno del Getafe ante el Girona Bordalás y sus hombres luchando por la Champions también del Madrid ante el Villarreal Zidane además ha hablado esta mañana en la rueda de prensa previa al partido ya dicho esto de sus jugadas

Voz 0825 26:55 eres agente es que de esto

Voz 3 26:59 a forma este año no vamos a hacer pensar que ellos tienen que cambiar de idea la temporada ya está pero ellos tienen que pensar también ellos en la próxima temporada

Voz 32 27:11 eh porque aquí

Voz 3 27:15 no va a haber cambios pero pero

Voz 7 27:17 así lo ha dicho hay que pensar en la próxima temporada recordamos solamente que en la Liga Iberdrola el Atlético jugar se jugará mañana ese título liguero

Voz 0825 27:26 gracias a Amanda y una alerta en este caso la que lanza a Unicef sobre las consecuencias que sobre los niños están teniendo los fenómenos provocados por el cambio climático en Mozambique el ciclón Kenneth ha afectado a más de ciento veinte mil niños se ha destruido cuatrocientas escuelas pues bien a esta hora regueros a casa los voluntarios personal sanitario de emergencias Madrid que han formado parte del contingente español desplazado a Mozambique con ellos Estado estuvo en África en el país africano María Manjavacas

Voz 1444 27:54 entre las lonas del hospital de emergencia levantado por la cooperación española Nos encontramos Un grupo de cooperantes que ha llevado lo mejor de Madrid a Mozambique hasta allí han viajado ocho bomberos de la Comunidad como parte del grupo de logística que está ayudando en la reconstrucción y con ellos algunos médicos y sanitarios como una joven Esther Arnelas médico de emergencias del Summa Madrid Río para era mi primera misión de cooperación

Voz 33 28:16 con y además o fusionada con mi trabajo como médico de Urgencias Emergencias yo me llevo mucho antes comentaba con los compañeros que que

Voz 1444 28:28 no sólo es una experiencia porque aportas a ellos sino que ellos nos aportan a nosotros chaleco rojo y acompañada de sus colegas externos contaba todo lo que habían hecho allí en total

Voz 33 28:38 ha sido mil novecientos treinta y siete pacientes si no me equivoco pero más de dos mil cien atenciones es decir que hay pacientes que hemos tratado varias veces bueno es patologías de todo tipo a nivel médico sí hemos visto algún caso de malaria

Voz 1444 28:51 sobre todo lo que más satisfacciones había dado es traer vida a Mozambique a veces al hospital llegaban varias mujeres de parto

Voz 1618 28:58 cómo oye llegaban ambulancias veces cinco seis al al mismo tiempo y de hecho hicimos un parto dentro de la ambulancia aquí cuando sacamos al niño llevaba un gemelo el gemelo ya lo tuvimos que meter en quirófano y lo sacamos hayan en quirófanos

Voz 1444 29:11 treinta y seis niños han nacido en este hospital que ya se desmantela apretó los equipos y el material sanitario que se pueda aprovechar se va a quedar allí mientras ellos regresan aquí

Voz 33 29:21 trabajo cada uno a su trabajo tragado unas trabajamos el domingo a al bajar pero el lunes a trabajar porque si no con el corazoncito aquí no bueno hablar será duro volver a adaptarse

Voz 1444 29:32 adaptarse a una vida tan cómoda entre comillas después de lo que han visto y sentido en ese rincón de África arrasado pronunciado

Voz 34 29:40 lo eh

Voz 0825 29:42 a esta hora vuelan con destino a casa así llegan

Voz 29 29:45 vamos a las dos y media de la tarde veinticinco grados de máxima en Madrid en sábado

Voz 1 29:53 ya son las dos la una y media en Canarias

Voz 11 30:05 la

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes a las puertas de unas nuevas elecciones Pablo Casado busca coser al Partido Popular después de una semana que ha puesto en evidencia las tensiones internas en el PP Casado acaba de asegurar que ha captado el mensaje que el PP vuelva al centro

Voz 0660 30:35 yo digo que hemos captado el mensaje hoy yo lo que digo es que somos conscientes de los errores yo lo que digo es que estamos dispuestos a mejorarlos

Voz 5 30:46 sobre todo

Voz 0660 30:47 qué queremos volverá a transmitir que tenemos la mejor solución para los problemas de nuestra gente

Voz 1827 30:53 palabras ahora mismo de Pablo Casado desde Galicia en un acto con el presidente Alberto Núñez Feijóo fue él el primero en hablar abiertamente de que el PP había dado giros que sus electores tradicionales no habían entendido esta tarde ha insistido en que se han cometido

Voz 0660 31:06 perdón por los errores que hemos cometido que hemos cometido todos el primero oyó el Partido Popular es ha sido será el punto de encuentro de la mayoría de los españoles millones de españoles que no quieren volver a sentirse decepcionados cómo se sintieron el pasado domingo

Voz 1827 31:29 enseguida les detallamos también que será el Tribunal Supremo el que tenga que decidir si Carles Puigdemont y el resto de fugados de la justicia española pueden presentarse o no a las elecciones europeas

Voz 10 31:38 has

Voz 11 31:44 imputen tú el sábado cuatro de mayo y Venezuela

Voz 1827 31:48 se prepara esta tarde para una nueva movilización en las calles Juan Guaidó pide a sus simpatizantes que vayan a los cuarteles para pedir a los soldados que abandonen al régimen de Nicolás Maduro Almudena López sino buenas tardes

Voz 16 31:58 buenas tardes la Justicia de Venezuela pide la detención de dieciocho personas relacionadas con el intento de levantamiento militar de esta semana el fiscal del país califica como gesto in amistoso por parte de España que Leopoldo López esté en la residencia del embajador de nuestro país en Caracas

Voz 8 32:12 se fue para la embajada España miraba esto tan grave no dinamismo pues estoy en amistosos del Gobierno de España se va a ningún huésped es un cobarde que se escondió allí así hay que velar toda la vida ha sido un cobarde

Voz 1827 32:27 también fuera de España Se incrementa la tensión en Corea del Norte

Voz 16 32:29 que esta madrugada madrugada ha lanzado varios proyectiles Corea del Sur ha pedido a Pyongyang que eviten este tipo de acciones porque aseguran incumple el acuerdo firmado en septiembre del año pasado entre ambas Coreas

Voz 1827 32:39 pensión también en la franja de Gaza cuatro personas han muerto

Voz 16 32:42 las últimas horas en Gaza dos en las manifestaciones en la frontera y otras dos en un bombardeo Israel ha prohibido la circulación en algunas carreteras y ha alertado de que se han producido disparos de proyectiles desde esta zona

Voz 1827 32:51 aquí un chico de diecisiete años está herido grave después de que la hayan echado ácido en la cara

Voz 16 32:55 los hechos sucedieron el viernes y por el momento se desconoce quién ha podido hacerlo el joven se encuentra ingresado en el hospital con pronóstico grave la investigación continúa abierta

Voz 1827 33:04 daremos una sentencia que acredita que quitarse el condón sin avisar atenta contra la mujer y que por tanto un delito de abuso sexual

Voz 16 33:10 el hombre ha sido condenado a una multa de novecientos euros

Voz 10 33:27 Ennio Morricone empieza a decir adiós el último concierto de este compositor de bandas sonoras tan

Voz 1827 33:33 típicas como esta de Cinema Paradiso será a finales de junio en Italia pero esta noche actúa aquí en España en Barakaldo

Voz 10 33:46 además esta noche empiezan sevillana Feria de Abril en Jerez Juan Carlos de la Rápita Tarragona interino del Estado yo creo que único lo vive una vez

Voz 1827 34:01 ya está en marcha el Gran Premio de motociclismo con mi

Voz 0825 34:05 miles de aficionados a las motos procedentes

Voz 3 34:07 estamos escuchando de toda España que han tomado las

Voz 1827 34:10 calles de la ciudad allí está Pedro alemán hay ambiente por allí

Voz 5 34:14 fin de semana enorme en Jerez buenas tardes el circuito el epicentro de toda la actividad deportiva del Gran Premio este fin de semana sin plazas hoteleras con restaurantes bares haciendo su agosto en mayo y con una ciudad entregada a los más de ciento cuarenta mil aficionados que ya dan color pero sobre todo sonido a este espectáculo deportivo y festivo según la Subdelegación del guión

Voz 1827 34:32 bueno se han producido casi un cuatro por ciento más

Voz 5 34:35 desplazamientos con respecto al año pasado los parking del circuito han registrado un treinta por ciento más de ocupación el tiempo acompaña ahí el puente de Madrid es que el miércoles ya había ambiente motero en las calles de Jerez hasta ahora ninguna incidencia grave los pocos accidentes se han saldado con heridas que no revisten gravedad sí alguno que es exalta a normas como el conductor de un vehículo de alta gama que circulaba a doscientos veinticuatro kilómetros por hora en una vía de acceso a la ciudad cuyo límite era de ciento veinte por lo demás preparado para disfrutar de las motos dentro y fuera del circuito porque la fiesta sólo acaba de comenzar

Voz 3 35:10 gracias Pedro a partir de las tres Empieza Carrusel deportivo y muy pendientes de las motos

Voz 1827 35:14 pero también del fútbol porque Rayo y Levante

Voz 3 35:16 se juegan el descenso Amanda gala buenas tardes qué tal

Voz 7 35:19 las tardes y últimos minutos en juego en el Ciudad de Valencia al Levante dos Rayo Vallecano uno con goles de campaña I Benzo en los locales y Álvaro García a domicilio con este resultado el Levante muy cerca de la permanencia el Rayo Vallecano rozando el descenso a la segunda cita del día a las cuatro y cuarto Español Atlético de Madrid los de Rubi último suspiro por optar a Europa mientras que sí León en los suyos intentarán certificar el segundo puesto a las seis y media Alavés Real Sociedad batalla directa por conseguir plaza en Europa los nueve menos cuarto Celta Barcelona los locales llegan luchando por la permanencia y lo harán ante ya a los campeones de liga en baloncesto Díaz de Liga ACB a las seis de la tarde Valencia Basket Candelas Breogán ya las ocho y media dos citas Montakit Fuenlabrada técnico junto a Zaragoza y San Pablo Burgo Real Madrid además recordamos antes de cerrar con los deportes que mañana el Gran Premio de España en el circuito de Jerez y muy pendientes en estos momentos de la Q2 de MotoGP para ver cuál será la parrilla de salida

Voz 10 36:13 quedan tres jornadas Europa el descenso

Voz 1 36:18 hueco

vale desde las tres

Emilio sin que vía está la urbe y media de la madrugada SER Deportivos Gerrit

en la Cadena SER Hora catorce

dos y treinta y seis una hay treinta y seis en Canarias a punto de cumplirse una semana del batacazo electoral del Partido Popular y con la vista puesta en lo que pueda pasar el próximo veintiséis de mayo Pablo Casado ha buscado este sábado una fotografía de unidad en el PP que amortigua la división interna desatada en los últimos días Casado y su entorno culparon a Mariano Rajoy por la desbandada de votos mientras que una de las voces más escuchadas en el PP gallego Alberto Núñez jo lamentaba por su parte que había habido errores de estrategia y que el PP había dejado de ser el PP pues bien los dos han coincidido esta tarde en una romería en una fiesta en Galicia hemos escuchado Alberto Núñez Feijóo insistir en que el PP ha cometido errores que explicarían esta fuga de de votos allí en esta romería esta Íñigo cañizos basta

Voz 36 37:36 buenas tardes buenas tardes

Voz 3 37:41 tenemos problemas con esta comunicación así que vamos a escuchar a Pablo Casado al presidente del Partido Popular que él también reconocía errores durante la gestión de esta campaña electoral

Voz 0660 37:52 son muchos los que han dejado de votarnos pero son muchos millones los que no siguen votando y sobre todo creo que hay ya centenares de miles de españoles que justo unas horas después de conocer los resultados electorales se han arrepentido de no habernos dado su confianza

Voz 3 38:11 en la misma línea el presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo

Voz 0660 38:15 perdón por los errores que hemos cometido que hemos cometido todos el primero yo

Voz 0422 38:23 y por eso le quiero dar las gracias al presidente Casado o dar la cara por

Voz 4 38:27 todo por todos los dirigentes del Partido Popular por todos sus militantes por todos sus simpatizantes

Voz 3 38:36 errores reconoce Alberto Núñez Feijóo errores reconoce también el presidente de Andalucía el popular Juanma Moreno bueno

Voz 1223 38:42 ya claro que tiene sombra pues claro que tiene sombra nuestra formación política Hypo claro que hemos metido la pata y hemos cometido errores como todo ser humano pero hay cosas que no nos pueden negar es que cuando los ciudadanos se siente acorralado por la ineficacia de gobiernos de izquierda especialmente el Gobierno socialista siempre convocan convocan al Partido Popular y a su responsable

Voz 3 39:05 Juanma Moreno Bonilla que gobierna gracias al apoyo de la ultraderecha de Vox pues bien desde Ceuta su candidato a las elecciones de mayo decía que él con Vox no va a ir a ningún sitio

Voz 1196 39:13 a lo que me estoy refiriendo son los dirigentes que han irrumpido en el panorama político local con un discurso incendiario cargado de prejuicios que confunden y ofenden y por tanto es absolutamente negativo para la convivencia para la estabilidad para el progreso el avance de Ceuta estos señores que tampoco cuenten con el Partido Popular a la hora de alcanzar ningún tipo de acuerdo en cuanto a la investidura en cuanto al gobierno de la ciudad

Voz 3 39:41 pues así están las cosas en el Partido Popular esta tarde que nos deja también novedades sobre el lío que se había montado en los últimos días sobre si Carles Puigdemont y el resto de huidos de la justicia española podrían presentarse o no a las elecciones europeas la Junta Electoral decía que no porque no viven aquí en nuestro país la Fiscalía decía que si todo estaba en manos de un juzgado finalmente deja la decisión Alberto Pozas en el Tribunal Supremo los tres jueces de Madrid que estudiaban

Voz 0055 40:05 acaso han concluido que debe ser resuelto por el Tribunal Supremo y su Sala de lo Contencioso administrativo es algo que afecta dicen tanto a la posibilidad de ser elegidos como también a la proclamación de las candidaturas y eso es competencia del alto tribunal esto implica que no habrá una decisión como mínimo hasta la semana que viene una Junta Electoral dividida decidió dejar fuera de las listas de Junts per Cat al ex president Carles Puigdemont a los exconsellers fugados también cara a la Ponseti Toni Comín la Fiscalía ha solicitado que ese acuerdo sea revocado y que puedan presentarse e intentar votar en las próximas elecciones europeas

Voz 3 40:34 es Alberto la noticia se conocía casi casi en plena rueda de prensa del del propio Puigdemont en Bruselas Corresponsal Griselda Pastor que ha dicho buenas tardes

Voz 0419 40:43 bueno pues a la espera de la decisión de momento lo que aquí se valora es la posición del fiscal para afirmar que celebrarían que

Voz 7 40:49 marcara un cambio en la actitud judicial España

Voz 0419 40:52 hola escuchamos a Carles Pi jamón

Voz 10 40:55 Jan intenta corregir adquieren paliza ponen un obús intenta no no me lo están viniendo

Voz 0419 41:01 que no de contestado lo sólo por nosotros sino por mucha gente incluso contraria a la independencia que ha dicho así no y creo que el camino de respeto a los derechos fundamentales es el camino ha dicho mientras su abogado y de momento candidato suplente Gonzalo bollo insiste en que el Supremo se debería pronunciar esta noche dentro de los plazos porque a su entender esto no tendría que variar añade que no tienen más remedio que que corregir la posición de la Junta Electoral porque a su entender España lo que está haciendo es aplicando por delegación la norma europea de convocar elecciones

Voz 1827 42:34 ha dado la movilización social en las calles al otro

Voz 3 42:36 el papel del Ejército son los dos elementos con los que Juan Guaidó trata de construir su estrategia para intentar desalojar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela esta misma tarde ha convocado a sus simpatizantes para que de manera pacífica ha insistido se concentren frente a los cuarteles impidan a los militares que den la espalda al régimen de Nicolás Maduro Sara selva buenas tardes

Voz 1444 42:55 qué tal buenas tardes la fiscalía venezolana por su parte

Voz 3 42:57 pedido la detención de dieciocho personas por su supuesta relación con el intento de levantamiento militar de este martes y advierten de que habrá muchos más en los próximos días

Voz 1444 43:06 lo ha dicho el fiscal general Tale Willian saben una televisión venezolana advierte también de que habrá sanciones

Voz 8 43:11 estos ciudadano al margen de la ley serán sancionados severamente porque son traidores a la paz

Voz 1444 43:17 también ha hecho referencia Leopoldo López lo ha llamado cobarde ya calificado como gestor amistoso que el Gobierno de España le permita estar en la embajada de nuestro país en unas horas aún son las ocho de la mañana allí se esperan de nuevo movilizaciones en el país Juan Guaidó ha pedido a los venezolanos que salgan a la calle y que vayan a los cuarteles para convencer a los militares de que no respalden a Maduro también dice que van a entregarles un documento

Voz 40 43:37 es sencillo una proclama a la Fuerza Armada para que escuchen para que tienen el llamado de Venezuela de la constitución de que es posible una transición democrática rap

Voz 10 43:48 vida

Voz 40 43:50 en Venezuela Guaidó ha insistido en que las movilización

Voz 3 43:53 les tienen que ser pacíficas y mientras tanto Sarah continúan los movimientos diplomáticos el Grupo de Lima que está formado por doce países americanos ha pedido a Rusia que favorezca una transición democrática en Venezuela desde Rusia Vladimir Putin ha hablado esta madrugada con Donald Trump sobre esta crisis política el presidente de Estados Unidos digamos que ha tratado de rebajar la tensión con con Moscú no

Voz 1444 44:14 sí han hablado por teléfono y al terminar

Voz 10 44:17 aquí en Europa

Voz 1444 44:21 eso ha dicho que Putin no está pensando en involucrarse en Venezuela que como él espera que pase algo positivo y que han tenido una conversación

Voz 7 44:27 muy positiva unas declaraciones que se contradicen con

Voz 1444 44:30 que la Casa Blanca y él mismo han repetido durante meses que Rusia y Cuba tienen fuerzas militares en Venezuela de hecho hace sólo dos días mandaron un comunicado pidiendo a Rusia que se vaya de Venezuela deje de apoyar a Maduro bueno este viernes también ha reunido el Grupo de Lima creado en dos mil diecisiete específicamente para la crisis de Venezuela y formado por doce países al terminar ha hablado el canciller de Perú Néstor polizón

Voz 41 44:48 muy bien a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cumplir con su mandato constitucional al servicio de su nación ya los miembros del Tribunal Supremo de Justicia hace Zara su soporte cómplice al régimen ilegítimo

Voz 1444 45:06 reiteran por lo tanto su apoyo a Guaidó y también han pedido a Rusia que favorezca un proceso de transición democrática en Venezuela han acordado además hacer gestiones para que Cuba participe en la búsqueda de la solución a la crisis en el país

Voz 3 45:16 gracias ahora escuchábamos ahora mismo a a Donald Trump que hasta ahora siempre ha sostenido que gracias a su buena relación con Kim Jung Corea del Norte había paralizado sus ensayos nucleares pues bien con las negociaciones sobre este programa nuclear estancadas el régimen norcoreano ha lanzado esta madrugada nuevos proyectiles y sus vecinos de Corea del Sur ya han advertido de que están violando el acuerdo que firmaron ambos países para tratar de rebajar la tensión Judit Arroyo se explaya

Voz 0159 45:41 Stiles se han disparado esta madrugada desde la localidad costera de wons han recorrido según las fuentes oficiales entre setenta y doscientos kilómetros sobre el Mar de Japón en lo que parece un indicativo de frustración por parte del régimen de Quiñón Un tras los meses de negociaciones posteriores a la fallida cumbre BCN el de febrero en Hanoi Corea del Sur ha considerado una una provocación estos ensayos del régimen norcoreano que se producen en un contexto de guerra fría entre Estados Unidos y Rusia

Voz 1444 46:07 teórico colaborador teórico apoyo

Voz 0159 46:10 el régimen de Quiñón Un pero que en este caso se posiciona a favor de Trump en las negociaciones Corea del Norte quiere que esta desnuclearización vaya acompañada de una rebaja de las sanciones internacionales lideradas por Estados Unidos pero Trump se niega a reconocer a concederle esa rebaja

Voz 3 46:24 este sábado es noticia también el incremento de la tensión en la franja de Gaza después del lanzamiento de un centenar de cohetes contra suelo israelí el Ejército de aquel país ha bombardeado esta mañana instalaciones de Hamás en Gaza corresponsal en Jerusalén Beatriz

Voz 1439 46:36 bombardeos israelíes contra los islamistas de Hamás lluvia de pequeños misiles y morteros desde la franja contra el sur de Israel la tensión cíclica pero dramática vuelve otra vez este sábado a Gaza rompe la frágil tregua en vigor

Voz 1444 46:50 según el Ejército israelí del centenar

Voz 1439 46:53 proyectiles lanzados la mayoría ha sido interceptada por el sistema de defensa antimisiles algunos llegaron a la altura de la ciudad de As

Voz 0825 47:01 Don a más de treinta y cinco kilómetros de Gaza

Voz 1439 47:04 otro cayó por ejemplo en una autopista aunque no se han registrado víctimas en Gaza si hay bajas al menos cinco palestinos han muerto en las últimas horas a manos de Israel dos en las manifestaciones de ayer frente a la barrera de separación tres esta mañana en bombardeos israelíes contra objetivos de Hamás son estas tres últimas muertes al parecer de miembros de movimientos armados palestinos las que habrían motivado los disparos contra Israel

Voz 3 47:29 el ciclón Fanny ha llegado ya a Bangladesh tras su paso por la India el balance provisional de víctimas en este último país es de al menos once muertos en total tres millones de personas han sido evacuadas de sus casas ante la llegada de este ciclón que trae vientos de más de doscientos kilómetros por hora en la República Democrática del Congo ya son más de mil los muertos por el brote de ébola que afecta Sergio Soto al noreste del país allí