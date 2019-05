Hora 14 Fin de Semana (05/05/2019)

Voz 1 00:00 las dos la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes en este domingo pendientes del Tribunal Supremo reunido para decidir si permite presentarse como candidatos en las elecciones europeas a Carles Puigdemont a otros dos antiguos miembros de su Gobierno fugados los tres de la justicia española hay novedades Alberto Pozas buenas tardes programa Roberto buenas tardes va para las horas de la Reunión de los cinco magistrados de lo Contencioso Administrativo la decisión que tomen hoy marcará las listas de Jonas para Europa en las próximas elecciones europeas sí pueden presentarse Carles Puigdemont Toni Comín Ponseti os y no pueden hacerlo la Junta Electoral cree que no pueden por estar procesados que fugados la Fiscalía varias fotos del Supremo creen que sí puedan al menos ir en las listas gracias Alberto y mientras tanto el Gobierno de Cataluña ha llevado hoy sus proclamas políticas hasta el delirio hoy se ha celebrado en el campo de concentración de Hausen un acto de homenaje a las víctimas españolas del holocausto nazi más de cinco mil personas fueron allí ex terminadas en este homenaje un cargo de la Generalitat con un lazo amarillo en la solapa ha empezado a hablar de los líderes independentistas en prisión provisional como presos políticos la ministra de Justicia española que estaba en ese acto se ha marchado al oír esas palabras

Voz 4 01:24 cualquier actitud de exclusión contraviene lo que aquí se Juanjo que fue la son entrar idea entre demócratas

Voz 1827 01:33 el Partido Popular por su parte ha desayunado hoy con un editorial el diario británico The Economist que dice que el PP de Pablo Casado ya no es un partido de centro derecha porque lo ha convertido en una pequeña secta relacionada con la ultraderecha advierte además de que así los resultados de las elecciones del día veintiséis no mejoran casado debería marcharse a partir de las doce y media vamos ampliarse vamos a contarles también la última hora sobre un posible crimen machista en el municipio madrileño de Parla la Policía Nacional ha encontrado el cadáver de una mujer de cuarenta y siete años en su casa Radio Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 02:11 sí ha denunciado episodios de violencia machista y tenía una orden de alejamiento aunque fuentes de la investigación no han precisado de quién anoche en la policía después de ser alertada por sus allegados porque no sabía nada de ella desde hacía varios días entró en su casa en Parla donde encontraron su cuerpo con signos de violencia a la espera de los resultados de la autopsia según las mismas fuentes la investigación apunta a un nuevo asesinato por violencia machista

Voz 1827 02:34 ha sido un fin de semana muy violento en la Comunidad de Madrid apenas diez horas seis personas cinco de ellas chavales de Nos de veintitrés años han sido apuñaladas en la fiesta el de Móstoles una reyerta ha terminado con tres chicos apuñalado es uno de ellos nos está ingresado en el hospital en estado grave si fuera de España aumenta la tensión en la franja de Gaza Hunt el lanzamiento de algunos cohetes Israel ha vuelto a responder hoy con bombardeo sobre suelo palestinos a la selva

Voz 1510 03:00 el primer ministro israelí Netanyahu ha ordenado continuar con los ataques masivos contra elementos terroristas eso ha escrito en redes sociales los objetivos de los bombardeos israelíes son base del movimiento islamista Hamás pero las bombas también han alcanzado casas una bebé de poco más de un año y su madre embarazada están entre las víctimas mortales los dirigentes palestinos aseguran que murieron en un ataque israelí aunque los militares dicen que lo que cayó sobre esa casa fue un proyectil palestino el fuego cruzado continúa sin apenas tregua desde este sábado han muerto nueve palestinos tres israelí

Voz 1827 03:28 y mientras tanto en Venezuela ayudita Arroyo Juan Guaidó que reconoce errores en su estrategia

Voz 1 03:36 el Tampax Juan Guaidó

Voz 0159 03:37 nacido que necesitan más soldados y altos cargos a su favor

Voz 0107 03:41 ayer los opositores intentaron trasladar un común

Voz 0159 03:43 cada a los militares en los cuarteles pero consiguieron escasa respuesta dice que sentarse con Maduro no es una opción y que esté María en aceptar una intervención extranjera Si EEUU lo apareciese

Voz 1827 04:01 a partir de las tres de la tarde Carrusel deporte vivo vamos a contarles ahora los titulares del deporte Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 0107 04:08 las tardes ya han acabado los dos partidos de la matinal Getafe se ha impuesto al Girona por dos cero gracias a los goles de Jorge Molina y Ángel hice afianza así en la cuarta plaza en Segunda al Almería

Voz 1860 04:16 ha perdido por cuatro dos en su visita al Lugo Giacomo

Voz 0107 04:18 el partido de las dos Éibar y Betis se miden en Ipurúa en estos momentos minuto tres continúa el cero a cero también han comenzado la segunda partes en la última

Voz 1645 04:27 jornada de la Liga Iberdrola en estos momentos el Atlético de Madrid

Voz 3 04:45 hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 04:50 qué tal muy buenas tardes de lo venimos contando todo apunta a un nuevo crimen machista la policía encontraba anoche el cadáver de una mujer de cuarenta y siete años con signos de violencia ha ocurrido en Parla esta mujer nacionalidad española había denunciado algunos episodios de violencia machista tenía orden de alejamiento aunque fuentes de la investigación no han precisado a la Cadena Ser de quién su familia alertó a la Policía porque no sabía nada de ella desde hacía ya algunos días fue a los lugares que frecuentaba llegó a su casa entró en la calle Reyes Católicos de Parla is encontró su cadáver con signos de violencia la ley cinco jóvenes dos de ellos menores de edad de un hombre de cincuenta y siete años han resultado heridos por arma blanca en distintas reyertas en un intervalo de apenas diez horas la más grave alrededor de las cinco de la madrugada en el recinto ferial de Móstoles tres jóvenes de diecisiete dieciocho y veinte años han resultado heridos por arma blanca uno de ellos sigue en estado muy grave en la UCI del Hospital Movimiento contra la Intolerancia pedía esta misma semana a la delegada del Gobierno y a la alcaldesa de Madrid medidas urgentes contra la violencia urbana juvenil es Esteban Ibarra su presidente

Voz 6 06:03 el grupo Wanda que incluso hacen de la noche con un espacio donde ellos son los que mandan en antena un déficit de seguridad ya sean denominadas bandas latinas o banda esquí o banda racista o delincuentes el Asahi generan problema fui a ver

Voz 0825 06:22 el cinco de mayo y a seis semanas de las elecciones de los debates de los balcones pasamos también eso sí siempre pasando por la Junta Electoral Íñigo Errejón hace unos minutos en la sierra en Bustarviejo los han prohibido

Voz 0799 06:36 que pongamos banderolas en las farolas Illes advertimos todavía no lo sabíamos se les dijimos ojo que cuando se cierra una puerta se

Voz 7 06:44 en balcones van cuatro mil balcones de madrileños

Voz 1860 06:47 madrileñas que han dicho que a los madrileños no se les prohibe hacer campaña para su alcaldesa Manuela Carmena para los alcaldes y alcaldesa futuros que tenemos aquí para un gobierno decente comprometido verde feminista en la Comunidad de Madrid

Voz 0825 07:03 el PP mientras tanto esta misma mañana también amagando con recurrir a la Junta Electoral la colocación de esas banderolas de más Madrid en los balcones privados José Luis Martínez Almeida es su candidato a la alcaldía de la capital

Voz 8 07:15 y esta publicidad está prohibida antes de campaña electoral en campaña electoral está regulada por los artículos cincuenta y cinco y cincuenta y seis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ya hay ya hay antecedentes de la Junta Electoral que dice expresamente que no se pueden colocar banderolas en los edificios y en las viviendas privadas

Voz 0605 07:56 a un hombre acusado de contratar a dos sicarios para que asesinaran a otro en dos mil diecisiete piden veintidós años de prisión por asesinato y uno mar y uno más por lesiones para el acusado

Voz 1860 08:05 detenido un hombre de treinta y cuatro años que porta a casi tres kilos de marihuana durante un control en la carretera de Villaverde a Vallecas se le acusa de un presunto delito contra la salud pública haya sido trasladado a la comisaría de Villa de Vallecas

Voz 0605 08:18 actores de limpieza del Hospital doce de Octubre harán huelga indefinida desde el próximo trece de mayo mañana se concentrarán en la puerta principal para pedir que todos los puestos de trabajo se mantengan un aumento de la plantilla con contratos indefinidos y denunciar que se incumplen las libranzas anuales

Voz 1860 08:32 la línea uno de la EMT amplía su recorrido de Cibeles hasta la peseta a partir del martes la línea que conectaba Atocha y Plaza Elíptica refuerza su servicio para los barrios de Abrantes comillas Moscardó Caravan

Voz 0825 08:45 del del deporte hoy todos pendientes del Rayo que parece parece

Voz 1 08:50 una nueva vida Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 0107 08:52 las tardes pues y porque la victoria al Getafe dos cero frente al Girona hace que el Rayo aún pueda soñar con primeras si los catalanes hubieran consiguió puntuar habrían dejado los vallecanos matemáticamente en Segunda y además con esta victoria los de Bordalás se afianzan en la cuarta plaza con tres puntos sobre sus perseguidores

Voz 0825 09:07 es domingo pendiente de la carretera también porque para muchos Se acabó lo bueno toca volver a casa después del puente Patricia Arriaga con problemas a esta hora en las entradas a la capital

Voz 1315 09:18 muy buenas tardes pues si operación retorno y eso se traduce en retenciones de entrada a la capital lo peor por colisiones la entrada por la A uno a la altura de Alcobendas por la A42 a la altura de Parla pero también van a encontrar dificultades en retenciones en esta uno en la Pedrezuela El Molar y San Agustín de Guadalix helados en Torrejón y San Fernando en la A tres en Arganda y Rivas la A cuatro en Aranjuez Valdemoro y Pinto la A5 Navalcarnero Illa seis en Torrelodones Las Rozas y El Plantío

Voz 10 09:47 gracias Patricia gracias DGT mucha paciencia unos vuelven otros decidieron quedarse desde luego el tiempo esta mañana esta mañana de domingo les ha acompañado hace un rato en el Retiro ya que notamos que el Madrid aprovecha el sol llegó un espectáculo de títeres e estaremos un ratito por aquí con el peque tamaña como hace muy buen tiempo hemos decidido hacer un paseo por el reto

Voz 11 10:10 pero a ver también creo que también hay títeres algo así también pasaremos la mañana por aquí y esta tarde también por Madrid para Gran Vía ya veré

Voz 0825 10:19 peleón no abrí mano luce el sol las temperaturas las máximas algo más suaves que ayer aún así rondarán los veinticuatro grados en el sur de la comunidad vamos ya con todos lo estamos contando desde que todo apunta a un nuevo crimen machista se trata de una mujer española cuarenta y siete años que según han confirmado a la Cadena Ser fuentes policiales había denunciado episodios de violencia machista tenía de hecho una orden de alejamiento aunque no han precisado de quién anoche eran las once cuando la policía de pues de ser alertada por sus allegados porque no sabía nada de ella desde hacía varios días estuvo en los lugares que frecuentaba al no dar con ella decidió entrar en su casa en Parla hay encontraron su cuerpo con signos de violencia a la espera de los resultados de la autopsia según las mismas fuentes la investigación apunta a un nuevo asesinato machista de momento no hay detenidos acuerden que hay un número de teléfono es el cero dieciséis es un número gratuito de atención a víctimas de malos tratos no deja arrasó en la factura pero hay que borrarlo del registro de llamadas en un intervalo de apenas diez horas también en Madrid cuatro reyertas con seis personas que han sido apuñaladas cinco jóvenes dos de ellos menores de edad tienen quince diecisiete años otro el mayor tiene cincuenta y siete años el más grave ocurría alrededor de las cinco de esta madrugada en el recinto ferial de Móstoles en una discoteca móvil una reyerta ha terminado con tres jóvenes de diecisiete dieciocho veinte años heridos uno de ellos está en la UCI en este momento en estado muy grave no hay detenidos según han confirmado a esta redacción la Policía Nacional que está investigando el desencadenante de este enfrentamiento pero hay más Cristina

Voz 1860 12:04 tampoco hay detenidos en otras dos reyertas en las que otros dos jóvenes de quince y veintitrés años han resultado heridos graves también por arma blanca en dos puntos de la capital en los distritos de Fuencarral El Pardo y Ciudad Lineal la primera de las inmediaciones en las la primera en las inmediaciones del metro de Begoña donde el joven de quince años ha sufrido dos heridas penetrantes por arma blanca el segundo ha recibido dos puñaladas en la espalda en la calle él fue en Ciudad Lineal no hay detenidos por último en Getafe otra reyerta en una vivienda provocaba anoche heridas graves a otro hombre de cincuenta y siete años también por arma blanca y en este caso hay dos detenidos de nacionalidad nacionalidad búlgara

Voz 0825 12:42 esta misma semana aquí en la sede de Esteban Ibarra presidente del Movimiento contra la Intolerancia pedía a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de la capital medidas urgentes contra la violencia juvenil urbana y juvenil

Voz 12 12:57 desde que la Audiencia está ahí está sobre todo por la noche y estar siempre en los espacios de mayor impunidad nosotros tenemos la impresión por lo que nos comentan los que dicen o vecinos ciudad a los ojos incluso las propias víctimas porque la situación está bastante deterioradas lo que tenemos un problema serio de seguridad en la noche en el negocio con el factor añadido del alcohol

Voz 0825 13:22 este lunes precisamente la Audiencia Provincial Se celebra el juicio contra un hombre que contrató a dos sicarios para que matara a un tercero y así lo hizo el quince de enero en un bar de Madrid en el año dos mil diecisiete Se piden para él veintidós años de prisión por un delito de asesinato y otro más de lesiones Alfonso Ojea

Voz 0089 13:39 a primera hora de la mañana de ese quince de enero del año dos mil diecisiete tres hombres el acusado de dos más que no han podido nunca ser identificados por la Policía entran en el bar Cali azúcar situado en la calle Topete la víctima se encontraba tomando un café pero no pudo terminarlo al menos dos disparos certeros efectuados por los dos sicarios al mando del acusado acababan con la vida del hombre que entonces tenía veintisiete años y era padre de dos hijos murió desangrado uno de los proyectiles le atravesó el corazón otro de los clientes del bar cayó herido por una bala rápidamente los tres hombres abandonan el lugar pero el principal sospechoso es detenido jornadas después nunca se ha podido determinar

Voz 0107 14:19 la identidad de los sicarios pero tampoco se ha podido

Voz 0089 14:22 identificar las armas de fuego empleadas en este crimen son pistolas no marcadas no tienen registro no han sido utilizadas antes en ninguna acción criminal

Voz 0825 14:32 dos y catorce minutos de la tarde enseguida vamos con la crónica política de este domingo electoral

Voz 0825 15:48 y la Ser avanza a esta hora novedades sobre la ópera

Voz 0825 16:46 a tres semanas de las elecciones de los debates a los balcones pero parece que como les decíamos pasando siempre eso sí por la Junta Electoral más Madrid lejos de dar marcha atrás sigue adelante con su campaña de balcones la Junta Electoral no les deja ya saben colocar banderolas en espacios públicos por ser un partido nuevo en la ley electoral prohíbe ir pasan en este caso de las farolas a los balcones de quienes les apoyan pero ahí está de nuevo la Junta Electoral que prohibe expresamente colocar publicidad electoral antes del inicio de la propia campaña esta mañana en Bustarviejo con los candidatos de más Madrid a los municipios de la Comunidad Íñigo Errejón parece que no tiene intención de descolgar esas banderolas de los balcones

Voz 0799 17:28 Nos han prohibido que pongamos banderolas en las farolas Illes advertimos todavía no lo sabíamos se les dijimos ojo que cuando se cierra una puerta se

Voz 7 17:39 en balcones van cuatro mil balcones de madrileños y

Voz 1860 17:42 madrileñas que han dicho que a los madrileños no se les prohibe hacer campaña para su alcaldesa Manuela Carmena para los alcaldes y alcaldesa futuros que tenemos aquí para un gobierno decente comprometido verde feminista en la Comunidad de Madrid

Voz 0825 17:58 la Junta Electoral no actúa de oficio y ahí entra en el resto de partidos políticos el Partido Popular se lo está pensando pero esta mañana su candidato a la Alcaldía José Luis Martínez Almeida les advierte

Voz 8 18:10 esta publicidad está prohibida antes de campaña electoral en campaña electoral está regulada por los artículos cincuenta y cinco y cincuenta y seis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y además ya hay ya hay antecedentes de la Junta Electoral que dice expresamente que no se pueden colocar banderolas en los edificios y en las viviendas privadas

Voz 0825 18:29 por eso continúa están estudiando en este momento consultar llevar este asunto a la Junta Electoral y ciudadanos que se da por ganador en este caso candidato a la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado de campaña por el Álamo insiste en pedir al Partido Popular que se comprometa a que después de las elecciones que digan públicamente apoyarán un gobierno naranja

Voz 0771 18:49 ahora que llegan a acuerdos seguramente después de veintiséis de mayo así que tendremos la mano al Partido Popular para formar gobierno yo espero que que nos ofrezcan ese ese apoyo igual que hemos hecho nosotros en esta legislatura permitiendo que gobierna el Partido Popular pero creo que en esta nueva etapa que se pone en marcha en la Comunidad de Madrid hace falta que el Partido Popular pues se compromete también públicamente a apoyarnos porque hay que hacer frente hay que unir fuerzas contra el Santísimo contra el populismo y los madrileños al final que elijan el próximo veintiséis de mayo

Voz 1827 19:15 si quieren el proyecto de las tres comidas al día

Voz 0771 19:17 la de Íñigo Errejón o si por el contrario profieren el proyecto de ciudadanos que nosotros convertir la región en la más poblada todas las de toda Europa

Voz 0825 19:24 si todo esto a menos de veinticuatro horas del primer debate electoral con los candidatos a la Alcaldía de Madrid comió

Voz 1827 19:30 hasta la batalla por Madrid

Voz 20 19:32 una enfermedad José Luis Martínez Almeida de

Voz 3 19:34 soñar que hace es Javier

Voz 20 19:37 la Smith los candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid y El País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid era pieza clave tienen los partidos para la ciudad de Madrid siguen Nasser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales

Voz 0825 19:58 colaboración de Alcoa mañana el lunes desde las doce y media arranca la batalla por Madrid capital el primer debate de candidatos al Ayuntamiento de Madrid organizado por esta casa por Radio Madrid y el diario El País con la colaboración del Colegio de Arquitectos Javier Casal director de contenidos de la Cadena Ser en Madrid muy buenas tarde al Isabel buenas tardes bueno un debate en el que si va a estar representado más Madrid

Voz 0867 20:23 estarán de hecho los seis partidos con posibilidad de lograr representación en el Ayuntamiento de la capital el próximo veintiséis de mayo Manuela Carmena actual alcaldesa y candidata de más Madrid José Luis Martínez Almeida cabeza de cartel del Partido Popular Pepu Hernández del PSOE Begoña Villacís de Ciudadanos Carlos Sánchez Mato ahora al frente de Madrid en pie in Javier Ortega Smith del candidato de Vox ellos van a explicar sus propuestas para Madrid Si llegan

Voz 0825 20:46 la alcaldía hablando de propuestas cuáles son los temas que vamos a tocar en ese debate en que bloques semana dividir

Voz 0867 20:52 vamos a arrancar por vivienda que es la pesadilla de los madrileños ahora mismo bien porque se tienen que marchar de Madrid debido a los altos precios o porque debido a la turística zona

Voz 1827 21:01 ya no cuentan que su barrió se haya convertido en

Voz 0867 21:03 lugar de difícil convivencia urbanismo movilidad limpieza impuestos deuda y pactos son bloques en los que cada candidato podrá presentar brevemente sus propuestas y luego entraremos en debate libre sin tiempo asignado aunque con un control de mesa de tiempo para evitar que exista una desproporción en los turnos de intervención de cada uno de los candidatos

Voz 0825 21:21 noventa minutos de debate que arranca a las doce y media desde las doce y veinte en la antena de la SER

Voz 0867 21:27 si los minutos previos los contaremos aquí con Cristina Machado y con todo el equipo de redactores de la SER que va a cubrir este primer debate electoral que se podrá seguir en directo desde Radio Madrid en Cadena Ser punto com y en la web del diario El País

Voz 0825 21:38 debate que van a moderar los periodistas Lucía González y Javier Casal gracias Javier mañana os escuchamos y vemos por la web Cadena Ser punto com vivienda limpieza Henrik acción son algunos de los asuntos ya hemos visto sobre los que conoceremos las propuestas de los distintos partidos políticos de Madrid problemas que a esta hora ponemos Sonido domingo seis de la mañana medio centenar de jóvenes en la calle se resisten a irse a casa los lateros siguen por allí ofreciendo constantemente cerveza la venden a uno euro la sacan de un carrito y han tenido que vender muchas natas porque se van amontonando por el suelo latas y no sólo eso que terminarán recogiendo los trabajadores de la limpieza que no andan muy lejos de ellos

Voz 5 22:25 yo creo que esto llevaba bastante tiempo asustando a las señoras es una cosa que Head de hace dos años sin embargo la Hendrix es una cosa más reciente e entiendo la reja pero estás bien yo vivo aquí en este barrio y lo entiendo pero

Voz 22 22:41 lo que está mal están al final la el quién da la licencia de los bares en el Gobierno el Gobierno el que tiene que regular qué tipo de licencia achaque ahora que que hacen de

Voz 1315 22:49 pues que si sintió cierra

Voz 22 22:52 cosa que tienen que regular ellos nosotros obviamente como tú vamos a seguir saliendo vamos a seguir bebiendo hizo Podemos debe lo más barato posible vamos a hacerlo porque si tú obviamente me pone en la Copa cinco de oro en una discoteca y me voy a quedar dentro pues me va a poner una cerveza

Voz 23 23:07 a un euro en la calle yo me ve a la calle y la cerveza en la T2 que os lo acaban de J

Voz 22 23:11 igual igualmente sí sí sí totalmente cosa que tampoco estoy de acuerdo porque algo que es totalmente ilegal se produce un montón de suciedad pero los lateros que no vengan Ike y que está prohibido pero ella comprado con la policía que Vox

Voz 5 23:30 además que la gestión de los residuos no es el problema lo tiene los precios de los alquileres que hicimos en este barrio viven más que guiris gente privilegiada y el resto pues venimos de fiesta aquí luego no vamos Bono está casó tranquilamente claro pero habrá que aplicar no es Niper Ny paralizaron lateros sino más bien impedir que se marcar hitos que los alquileres sigan subiendo de precio regularlo Serbia AMISOM no muchas

Voz 23 23:55 que no es que lo velos Landero yo estoy hablando de los que está ahí

Voz 3 23:58 aquí a esta hora pone este volumen en esta calle en el barrio y lo veo

Voz 5 24:06 pues bien entiendo que haya gente que tenga una sensibilidad auditiva mayor pero yo lo soporto yo lo soporto soy consciente de que vive en el centro de Madrid una ciudad con un montón de contaminación de ejemplifica acción igual pues me como dentro de mil quinientos pavos de alquiler que no sea quinientos para mí pero sí pues ese ruido sádico de vivir en el centro de Madrid pues te tienes que comer

Voz 22 24:27 no son ha pasado por esta época sensibilidad y ha querido salir de fiesta ahí ha querido quedarse charla después y lo han pasado mis padres y mis abuelos y todo el mundo

Voz 5 24:35 esto está mucho peor porque estamos aquí cuatro moderniza lateros está más liado que hace diez que había Peña metiéndose heroína la plaza

Voz 22 24:45 eso verdad sea dramatizado las cosas de mal

Voz 5 24:47 no

Voz 22 24:50 indicó que son bares turístico por esa aquí Sedesa después a la gente que aquí vive gente con alguno

Voz 23 24:59 eso debería tener la gente que está aquí ahora mismo hacia la gente que yo ahí arriba pero son las seis y media de la mañana estáis aquí en la calle hablando han tú bebiendo en la calle riendo pasándolo bien y el viejo no lo más poder dormir vivienda un poquito más de respetar a gente que está eso hablaremos más discreción

Voz 22 25:21 pero en inundando el campo capota Malasaña tú lo que vas a escuchar el ruido por eso yo medido al final dados el barrio hoy a en el que venga ir al centro sabe que se encontrará un poco lo que se va a encontrar esos bares tire estará en todo su derecho a que abran a que cierren ya que la gente entre y salga en los bares están cerrados ya pero entonces habrá que Vimos que paso podría haber un policía en la puerta diciendo todo

Voz 3 25:41 la casa donde esta noche y que hacemos nosotros aquí estamos eso es así

Voz 5 25:46 bien es no pero la plaza dos de Mayo el otro día

Voz 22 25:49 la gente vienen siempre cada vez que se me parece genial no dejan disfrutar felicita el momento en el que a las ocho de la tarde tomando para casa y ahí están lo primero con su servicio de limpieza padece la plaza ni que la iba a veces genial pues ya tiene sentido pero

Voz 5 26:03 dar animo a es la calle que sí que es el campo todas al campo a vivirse te quieres ir al centro de Madrid saberlo quiero tiempo cambia esto es lo que hay

Voz 22 26:12 son cosas distintas y hay que mezclar las mi escandalizó

Voz 5 26:15 a mí dramatizar con que haya latas y botellas en el suelo que se va a pasar durante las fiestas de cualquier barrio hice va a hacer una limpieza en ningún problema y ha hecho de Chueca Malasaña un barrio de fiesta constante no es la responsabilidad a gente que venga de fiesta

Voz 0107 26:33 pues vamos con el deporte Gonzalo Conejo hola de nuevo muy buenas pues el Atlético modista a punto de ganar la Liga Iberdrola porque se está imponiendo por uno dos a la Real Sociedad ahora mismo en el minuto setenta de quedar así serían campeonas de cómo oigo la Liga Iberdrola por su parte el Madrid Club de Fútbol vence uno cero al Athletic marcador que les dejaría fuera el descenso en Primera el Getafe impuestos cero al Girona con goles de Jorge Molina y Ángel una victoria que les afianza aún más en la cuarta plaza quién también juega esta tarde es el Real Madrid y cuarto ante el Villarreal no ha ido convocado Bale por decisión técnica podría ser el debut de Vinicius con Zidane el banquillo ya jugados el Rayo perdió cuatro uno ante el Levante el Atlético de Madrid tres cero ante el Espanyol y el Leganés ganó cero tres ante el Sevilla

Voz 0825 27:11 gracias Gonzalo hoy a esta hora queremos contarles también otras noticias las que han elegido para su informativo de Radio las mujeres internas de la cárcel Madrid uno no sabemos si la competencia en nosotros mismos con otras sintonías Teresa Rubio en la mía

Voz 3 27:32 en este panorama qué hacemos el vivo y en directo aquí en el centro penitenciario estamos en Madrid una de las cárceles más antiguas de la comunidad y la única especifica para mujeres fuéramos esto es así Yahoo se apoya en las fuerzas más conservadoras te citó en su día

Voz 1933 28:07 la radio es una de las muchas actividades que pueden realizarlas cuatrocientas presas que están a día de hoy en la cárcel y una vez al mes invitan a una mujer para que hable de otra mujer

Voz 24 28:16 tenemos a José María y Store de la Escuela de aquí de como con nuestra invitada en los va a hablar de una de esas mujeres que han hecho historia bien me complace presentaros a comer escritora que es Carmen Santamaría Alonso ha venido esta mañana a hablar Maruja Mallo ellas hacen

Voz 1933 28:34 radio las escuchan sus compañeras y también los hombres que están en la cárcel militar que está pegada los de Madrid dos que están a unos metros y que les escriben cartas es el momento más divertido del programa

Voz 3 28:45 sabe que este mes casi no podré ovillos porque estoy saliendo de permisos como os dije en una de las cartas hay gente que les da vergüenza escribir por eso yo os mando cartas de otros chicos para Lin tanto pedirle a que te escribo algún chico pues para ha puesto en contacto con un chico guapo también a todo esto y más una vez a la semana en la cárcel Madrid uno Un besito seis

Voz 0825 29:29 pues nosotros lo tenemos que hacer aunque la información continúa como siempre Hora catorce aquí en la SER con dieciocho grados en el centro de la capital las máximas rondan los veinticuatro en el sur de la comunidad buen domingo

Voz 25 31:29 son conseller Raül Romeva como sabía un acompañarán a este triste diseñado prosas por aquí triste por la democracia

Voz 1827 31:39 mimbres Catalá escucharlo la ministra de Justicia española Dolores Delgado se ha marchado con estos argumentos

Voz 4 31:46 creación cualquier expresión de exclusión creo que choca frontalmente con los valores de este campo de exterminio el espíritu que surgió de este campo de exterminio con los españoles que perecieron aquí en unas condiciones brutales simplemente por ser luchadores y defensores de la democracia en la libertad de nuestros valores constitucionales

Voz 1827 32:08 es domingo es cinco de mayo Día de muchísimo movimiento en las carreteras porque se juntan el fin de semana el regreso a casa de los madrileños que han tenido puente y los mil

Voz 0825 32:16 les de motoristas que han ido hasta Jerez al

Voz 1827 32:18 trato de motociclismo que está celebrándose allí así que vamos a comprobar antes que nada cómo se circula a esta hora por las carreteras DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 32:26 muy buenas tardes pues si operación retorno y eso se traduce en retenciones para entrar a Madrid lo peor a esta hora el acceso por la carretera de Toledo por la A42 debido a un accidente a la altura de Fuenlabrada aunque también van a encontrar complicaciones en el acceso por la A uno en Pedrezuela El Molar San Agustín de Guadalix y Alcobendas en la A tres en Arganda y Rivas a cuatro en Valdemoro y Pinto la A5 en Navalcarnero y la seis en Torrelodones Las Rozas ir Plantío también precaución porque van a encontrar densas en varias zonas cercanas en sentido a Madrid en Toledo la A5 en varios tramos especialmente en Valmojado también en la A42 en Illescas hiela cuatro en Ocaña en Cuenca en varios tramos de la A tres todo en sentido Madrid especialmente en la Hinojosa yen Valladolid también densa la A6 en Medina del Campo en sentido a la capital además encontrarán retenciones en Murcia la A treinta en Espinedo en sentido a Alicante

Voz 1827 33:28 además la Policía Nacional investiga un posible crimen machista en el municipio madrileño de Parla Almudena López sino buenas tardes buenas tardes los agentes han encontrado el cuerpo de la víctima en su casa con signos de violencia la víctima de cuarenta y siete años había denunciado episodios de violencia de género y tenía una orden de alejamiento aunque había reanimado reanudado la convivencia con su pareja y los vecinos de Barakaldo han salido hoy a las calles en contra de la supuesta agresión sexual a una niña de doce años que les contamos ayer el padre de la menú por está en prisión esto en un fin de semana especialmente violento en la Comunidad de Madrid seis personas apuñaladas en menos de diez horas la última en una reyerta en Móstoles en la macro discoteca del recinto ferial se encuentra en estado grave la Policía Nacional intervino para evitar nuevos enfrentamientos Oza la Guardia Civil busca a una persona que este viernes lanzó ácido a la cara de un chaval de diecisiete años el chico está ingresado con pronóstico grave en el hospital tiene quemaduras en el setenta por ciento de su cuerpo fuera de España Israel mantiene su ofensiva en la franja de Gaza al menos siete palestinos han muerto en las últimas horas por los bombardeos del Ejército israelí entre los fallecidos un bebé y su madre embarazada de siete meses en Venezuela Juan Guaidó reconoce errores en su estrategia para de rock para el Gobierno de Nicolás Maduro en una entrevista que publica hoy The Washington Post el presidente encargado afirma que esperaba más apoyo por parte de los militares

Voz 26 34:39 a esta lista se lucra con la abuela

Voz 1827 34:47 el Viña Rock uno de los festivales más importantes de España terminó anoche con doscientos cuarenta mil asistentes Villarrobledo que es el pueblo de Albacete en el que se celebra multiplica por diez el número de habitantes estos días que han podido escuchar el regreso de escape que llevaba ya varios años indies ya antes de los deportes para los que no les gusta correr aquí tienen un aliciente a ver si se animan Almudena entrenarse para el primer maratón rejuvenece cuatro baños el corazón y las arterias José Calabuig es doctor de la Clínica Universitaria de Navarra

Voz 27 35:32 sí de incremento mi trabajo físico mi trabajo con los músculos el corazón tiene que bombear más oxígeno a esos músculos y entonces necesita un aporte mayor de oxígeno el corazón humano lo que hace es aumentar el diámetro de las arterias coronarias entonces al aumentar el diámetro aumenta el caudal que ese es el mayor regalo que yo puedo tener

Voz 1 37:22 penas se Carles Puigdemont solo le queda en las elecciones europeas

Voz 1827 37:28 el día veintiséis para tratar de mantener a flote lo que queda de su vida política fugado en Waterloo relegado en las elecciones generales a cuarta fuerza política en Catalunya detrás muy por detrás de Esquerra Republicana e irrelevante en la formación de un Gobierno en La Moncloa pude Mon confiaban presentarse como candidato de su partido para el Parlamento Europeo y confía todavía en poder hacerlo la Junta Electoral le prohibió presentarse a él y a otros dos miembros de su antiguo Gobierno fugados de la justicia ellos recurrieron la decisión final está en manos de los magistrados del Tribunal Supremo Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 38:00 qué tal Roberto buenas tardes más de dos horas y media ya

Voz 1827 38:03 ya reunido sabemos algo

Voz 0055 38:04 por ahora no sabemos que han decidido sabemos eso sí que no gana para para comer al menos esa es la intención de los de los magistrados así que esperamos conocer la decisión en los próximos minutos espero que a lo largo del de Hora catorce llevan reunidos como dices casi tres horas y por lo que nos cuentan pues tampoco queda mucho para que conozcamos la decisión pero todavía no lo sabemos cómo hemos llegado

Voz 1827 38:23 este punto Alberto todo empezó cuando la Junta Electoral les prohibió presentarse porque es evidente dicen que no viven en España

Voz 0055 38:30 si el Partido Popular y Ciudadanos pues decidieron recurrir debieron recurrir su presencia en las listas y la Junta Electoral decidió hacerles caso is huir a los tres fugados de las listas de espera Europa la Junta cree que no cumplen con un requisito esencial para participar en las elecciones no están correctamente censados ya que no viven dónde están empadronados además dice están procesados por rebelión suspendidos políticamente de forma cautelar el caso ha sido muy polémico varios miembros de la Junta Electoral se pronunciaron en contra hablando que Carles Puigdemont clara Ponseti Toni Comín sí pueden presentarse una opinión que comparten tanto algunos jueces del Tribunal Supremo como también la Fiscalía de esta decisión depende en definitiva la composición de las listas de Europa que por ahora ha sustituido a los tres por el abogado Gonzalo Bosch y el ex alcalde de Barcelona Xavier Trías la socialista de columnista Beatriz Talegón como digo deberíamos conocer la decisión ya los próximos minutos

Voz 1827 39:17 bueno pues en cuanto se conozca esta decisión se la contamos en la Cadena SER gracias Alberto y mientras tanto

Voz 0799 39:23 instalados en la confusión casi

Voz 1827 39:25 acto lógica entre la realidad de los hechos y su relato independentista el gobierno de la Generalitat de Cataluña ha pretendido aprovechar un homenaje a las víctimas del Holocausto nazi para hacer politiqueo en el centro de exterminio de Mauthausen en el que fueron externos finados más de cinco mil españoles un cargo de la Generalitat ha aprovechado para hablar de sus líderes en prisión como presos políticos Saras el buenas tardes qué tal buenas tardes la ministra de Justicia que estaba presente en este acto de homenaje en Mauthausen ha terminado por marcharse

Voz 1510 39:52 era un acto de la Generalitat al lado de una placa que colocó hace dos años el exconseller Raül Romeva ahora en prisión preventiva allí la directora General de Memoria Democrática con un lazo amarillo el la chaqueta ha aprovechado para hacer referencia a la situación en Cataluña

Voz 25 40:05 el curso Raül Romeva cuatro como sabía una campaña este triste

Voz 1510 40:12 ha dicho que el hecho de que Romea sean preso político es triste para nuestra democracia la ministra de Justicia Dolores Delgado ha decidido entonces abandonar el acto cuando se ha ido a los asistentes han empezado a aplaudir a los miembros del Govern que estaban allí Delgado ha hablado después de expresiones de exclusión

Voz 4 40:31 cualquier actitud de exclusión contraviene lo que aquí se Juanjo que fue la son Itar idea entre demócratas

Voz 1510 40:39 ha dicho que lo que pasó en este campo en Mazatlán sentó las bases de la democracia española y que a eso contribuyeron todos independientemente de su lugar de origen la ministra ha recordado además que el juicio del proceso está celebrando con todas las garantías y con total transparencia

Voz 1827 40:52 a la espera de cómo queda el mapa por tanto de las listas de las elecciones europeas del día veintiséis elecciones que aquí en España coinciden con las autonómicas en doce comunidades y con las municipales en las que el Partido Popular aspira a reconciliarse con los votantes conservadores que les abandonaron en las generales del domingo pasado y atentos a este artículo que publica hoy día Economist que para entendernos es algo así como la Biblia del liberalismo en Europa digamos que además de criticar a Ciudadanos por negarse a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista critica duramente al Partido Popular de Pablo Casado al que define Sergio Soto como una secta relacionada con la ultraderecha

Voz 1645 41:28 es un editorial muy severo con el líder del PP al que invita a marcharse sino mejor hay mucho los resultados de su partido las europeas autonómicas y municipales del día veintiséis de economista acusa a Casado de acercar al PP a la extrema derecha porque decidió purgar a los moderados resonar como Vox el lugar de enfrentar su discurso el texto apuesta claramente por un Ejecutivo de Pedro Sánchez porque España asegura necesita un Gobierno estable y el mejor modo de lograrlo sería secunde día economist un acuerdo entre el PSOE

Voz 1827 41:56 hoy ciudadanos sino fuera posible el periódico Britta

Voz 1645 41:59 Nico pide a la formación de Albert Rivera también al Partido Popular que se abstengan para que Sánchez pueda ser investido por esa idea se decantan los business es decir los negocios las grandes empresas del Ibex que verían asustadas dicen

Voz 1827 42:12 yo británico una alianza con pues con este mensaje contundente del Economist el PP encara una nueva campaña electoral a la búsqueda de

Voz 0799 42:19 ese voto descontento con ellos y cuál ha sido su voto contento cuál ha sido

Voz 1827 42:24 esas elecciones el perfil de sus votantes bueno pues el PP resisten pueblos resiste también en el voto femenino especialmente José María Patiño en el de las mujeres más mayores

Voz 1108 42:33 el sondeo publicado por el CIS a principios de año el PP era seguido del PSOE el partido que contaba con más mujeres entre sus votantes cincuenta y siete por ciento sin embargo a la luz de los resultados del pasado domingo los populares han recogido de manera mayoritaria el voto de las mujeres mayores de sesenta y cinco años es decir jubiladas con bajo nivel de estudios el PSOE ha sido el gran beneficiado esto se debe según la socióloga Olivia Muñoz Rojas porque la mujer no es conservadora aunque sí huye de los nuevos partidos

Voz 28 43:03 el voto femenino no es más conservador en España actualmente en lo que sí parece es que se decanta más por los viejos partidos sea por el por el PP y por el Partido Socialista que por los nuevos

Voz 1827 43:15 el liderazgo muy masculino de Ciudadanos y poder

Voz 1108 43:18 hemos ha sido un factor de disuasión en el voto de las mujeres españolas en una campaña en la que el feminismo ha sido además la novedad

Voz 28 43:25 a lo interesante es que el feminismo ha sido uno de los temas de de campaña no que cada partido va ha tratado de de capitalizar a su manera no con la paradoja de que los cinco candidatos principales eran todos hombres

Voz 1827 44:25 Canarias fuera de España en el primer ministro de Israel ha pedido a su Ejército que continúen con los bombardeos contra la franja de Gaza ofensiva israelí caído un aumento este fin de semana después de que llegaran a su territorio algunos proyectiles desde suelo palestino el último balance de temas mortales habla de siete palestinos muertos entre ellos hay un bebé de poco más de un año y su madre que estaba embarazada de siete meses corresponsal en Jerusalén Gatell de cumbre

Voz 31 44:48 el saldo de víctimas sigue aumentando y las posibilidades de una tregua en las horas venideras se alejan desde ayer por la mañana siete palestinos entre ellos una niña de un año y tres civiles israelíes han fallecido en el fuego cruzado según el Ejército israelí el número de cohetes y morteros lanzados desde la Franja en las últimas veinticuatro horas ronda los quinientos una cifra

Voz 0825 45:11 inédita muchos de ellos han sido interceptó

Voz 31 45:14 dos por el sistema de Defensa israelí en Gaza donde viven dos millones de personas no hay refugios anti bombardeos el saldo de víctimas es más elevado la aviación israelí ha bombardeado más de un centenar de objetivos la mayoría vinculados a movimientos armados el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha pedido hoy que sigan los ataques masivos del ejercito contra grupos palestinos como Hamás que gobierna en Gaza o la Yihad Islámica el dispositivo militar en la frontera se ha multiplicado y es imposible en este momento entrar o salir de Gaza la pregunta que queda sin respuesta desde ayer es qué esta escalada porque ahora porqué de semejante magnitud

Voz 1827 45:52 en Venezuela la constatación de un fracaso al menos de momento Juan Guaidó no consiguió anoche la movilización social que esperaba no fueron muy multitudinarias las concentraciones que convocó frente a los cuarteles militares no tuvieron mucho eco entre los soldados Judith Arroyo buenas tardes buenas tardes y hoy Guaidó reconoce que ha cometido errores en su estrategia para intentar desalojar a Maduro del poder

Voz 0159 46:10 reconoce Guaidó en una entrevista en el Washington Post sobre estimó el apoyo de los militares y que quizá lo hubieran hecho falta algunos soldados más y altos cargos a favor agradece el apoyo de Estados Unidos y no descarta una intervención extranjera dice que en el caso de que la Casa Blanca la ofreciera valoraría la posibilidad en el Parlamento y aceptarían si fuese necesario los opositores intentaron ayer trasladar el mensaje Guaidó al Ejército en una de las concentraciones estaba el diputado de la voz de Voluntad Popular en la Asamblea Nacional Winston flores

Voz 22 46:40 saben a lo que deben de estar del lado correcto Victoria vemos de manera urgente logró el sexo usurpación

Voz 0159 46:48 pero se encontraron con poca respuesta en los cuarteles sólo consiguieron entregar el comunicado en comandante de la Guardia Nacional Bolivariana que acto seguido lo quemó por su parte Maduro organiza este fin de semana unas jornadas en las que ha pedido unión subordinación y adhesión a los militares tras las deserciones

Voz 1827 47:04 desde esta semana estábamos pendientes de la decisión del Tribunal Supremo sobre el futuro político de Carles Puigdemont tenemos novedades Alberto Pozas

Voz 0055 47:11 si Roberto porque el Tribunal Supremo ha decidido devolver este caso a los juzgados de Madrid a los juzgados de lo contencioso administrativo que habían empezado a estudiar el caso recordamos

Voz 1827 47:19 ayer estos jueces de Madrid habían decidido quién

Voz 0055 47:22 competencia el Supremo pues dice Supremo que no que es de los juzgados pero eso sí les dice que resuelvan lo antes posible que lo hagan teniendo en cuenta que no concurre causa de inelegible y that contra Carles Puigdemont contra Toni Comín ir contra clara pum saudí es decir el Tribunal Supremo entiende que si pueden presentarse a las elecciones pero que no es una decisión que deberá tomar el Tribunal Supremo ahora la pelota vuelve al tejado de los juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid pero eso sí con esa indicación muy clara del Tribunal Supremo que contra ellos no hay ninguna causa según dice el Tribunal Supremo en contra de lo que dice la Junta Electoral que impida que se puedan presentar a las elecciones