Hora 14 Fin de Semana (11/05/2019)

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes a esta hora está previsto que cierre al público la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba centenares de personas han esperado la cola para poder decirle un último adiós en el Congreso de los Diputados los une su ataúd envuelto en las banderas de España y del PSOE ha terminado rodeado de rosas rojas hasta allí nos vamos María Manjavacas buenas tardes

Voz 1444 00:41 hola buenas tardes a punto de cerrarse aquí la capilla ardiente en el Salón de los Pasos Perdidos

Voz 1827 00:45 se han cortado ya el paso de la gente

Voz 1444 00:48 sigue esperando en la calle La Carrera de San Jerónimo por aquí han pasado los Reyes eméritos muy emocionado veíamos al Rey Juan Carlos también la vieja guardia socialista Felipe González estoy echando de menos nos decía como otros socialistas de antes idea ahora Pedro Sánchez y Ana Pastor nos han movido un minuto donde la capilla ardiente que también han visitado el ministro de Portugal y cientos de personas de la calle que han venido que han pasado por aquí por esta capilla ardiente para despedir ellos no lo decían así a un hombre de estado a un político ejemplar

Voz 1827 01:20 no gracias María como nos decías a las puertas del Congreso hemos podido ver a los Reyes eméritos muy emocionado Don Juan Carlos ha hablado con el presidente Pedro Sánchez también con el ex presidente Felipe González que le dedicaba estas palabras a su compañero y amigo

Voz 3 01:33 yo creo que era el político con más capacidad más inteligencia de la política española pero lo echo de menos jazz voy a echar de menos esa conversación interrumpida gracias

Voz 1827 01:48 toros de Partido de hoy de antes rivales también como Albert Rivera y muchos ciudadanos anónimos algunos de ellos alumnos que recibieron sus clases de química en la Complutense

Voz 4 01:57 no he visto a una persona veinte años en el que está ya nuestro país allá ellos paradigma mente no como otros que han aprovechado el cálculo para ir por la puerta giratoria y Azores ganancias y beneficios este hombres nunca jamás lo ha hecho

Voz 0861 02:14 eso fue alumna suya en el curso pasado de química orgánica la Complutense ha sido uno de los profesores que más me ha gustado de toda la carrera que he tenido era un progreso extraordinario además es fue estaba muchísimo porque nosotros entendiese hemos todo lo que estábamos explicando además sea muy accesible era una persona muy ocupada y aún así siempre tenía tiempo para para nosotros vamos

Voz 1827 02:32 es esta sin duda la noticia más destacada de este sábado en el que todos los partidos salvo el PSOE han retomado ya la campaña electoral a partir de las doce y media vamos a repasar el contenido de los mensajes políticos de este inicio de fin de semana pero antes nos vamos hasta Cataluña porque tenemos novedades en la negociación del ERE de Nissan Radio Barcelona Sergi López

Voz 1895 02:49 las asambleas de los diferentes sindicatos han ratificado el acuerdo al que llegó el comité de empresa con la dirección habrá seiscientas bajas entre prejubilaciones y salidas incentivadas la dirección de Nissan en Cataluña no se compromete a traer un nuevo vehículo pero sí a gestionar ante la multinacional que las plantas de la compañía en Barcelona y Moncada tengan futuro

Voz 1827 03:14 la Ertzaintza toma declaración a esta hora al detenido hoy por supuestamente asesinar a puñaladas a otro hombre en un parque de Guipúzcoa la víctima iba con una mujer que también ha resultado heridas investiga ahora la relación que había entre ellos hoy ha pasado a disposición judicial el presunto autor del último crimen machista cometido ayer en Murcia lo detuvieron cuando trataba de huir en avión a Ecuador y además el sábado nos deja un golpe policial a la mafia calabresa que operaba en Andalucía a la selva

Voz 1510 03:40 la policía intervenido casi tres mil kilos de hachís más de setenta mil euros y también una decena de armas de fuego y de coches la mayoría de los detenidos son de una organización de narcotraficantes italiana llevaban hachís desde España distintos países de Europa sobre todo a Italia pero también estaban planeando la fuga de su cabecilla de la cárcel de Málaga llegaron incluso a sobornar a un funcionario de prisiones del centro de Alhaurín de la Torre que también ha sido detenido entre los delitos que les imputan esta pertenencia a organización criminal cohecho blanqueo de capitales tenencia ilícita de armas la Policía española junto con la italiana empezó la investigación en dos mil dieciocho

Voz 1827 04:13 titulares del deporte Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 1153 04:16 más tarde esta tarde a partir a ocho y media en esta vida la cerámica el Atlético de Madrid se enfrenta a la Real Sociedad en la final de la Copa de la Reina también en Fórmula uno desde Montmeló a las tres comienza la clasificación fútbol en Segunda cuatro partidos a las cuatro Sporting Lugo en Mallorca a las seis Numancia Alcorcón Extremadura Zaragoza y esta tarde tenis ciclismo en las semifinales del Mutua Madrid Open Nadal se medirá Chi chispas antes de la otra seis entre Djokovic y tímida final del femenino entre Jaled Iber tensa

Voz 0825 05:20 qué tal muy buenas tardes Pedro Almodóvar entra en campaña

Voz 8 05:23 estoy aquí en efecto mejor eh para apoyar activamente a a Manuela ya su equipo tenemos una regidora con esta decente sensata templada e hizo que todo eso son son adjetivos que podrían adjudicada casi ninguno de los políticos que tenemos

Voz 0825 05:42 Pedro Almodóvar ha participado esta mañana en el acto feminista que la candidata además Madrid ha celebrado junto a mujeres de su candidatura como Rita Maestre la número dos a la comunidad Clara Serra o la actriz Anabel Alonso Carmena reciben apoyo de Pedro Almodóvar y el PP decide que el sábado es un buen momento para presentar sus propuestas en materia deportiva entre ellas una hora más de educación física la semana en los colegios de la Comunidad

Voz 1909 06:07 Ari eso es lo más importante vamos a llevar también los campeonatos escolares en los colegios vamos a fomentar que haya una hora más de deporte

Voz 0825 06:14 Isabel Díaz Ayuso que ha pasado por tanto sí que esta fue una propuesta que aprobó la Asamblea de Madrid por unanimidad hace ya tres años lo hizo iniciativa de Ciudadanos aunque el gobierno del Partido Popular no la ha puesto en práctica desde entonces el Partido Socialista ha suspendido como saben los actos de campaña previstos para hoy mientras en el Congreso de los Diputados desde las nueve de la mañana han sido incesantes las muestras de respeto y cariño para Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 9 06:43 como siempre socialista oí nos parecía una persona realmente muy importante en el socialismo español en vídeo que que vienen con una rosa roja ha sido una mujer muy emocionada se acercaban ha hecho si podíamos Salsa rosa Alfredo Pérez Rubalcaba de parte de la madre de ella que sufrió cárcel en el en la Guerra Civil Piers socialista y la encarcelaron a la rusa para que se la pongamos a Alfredo muy emocionante hay otras noticias

Voz 0825 07:15 que repasamos en titulares lo hacemos con Paul Asensio Laura Briones

Voz 0808 07:22 me votar oficiales convocados por el Sindicato de maquinita de Metro de Madrid serán de tres y media a seis y media de la tarde y afectarán a la línea impares El sindicato denuncia la falta de conductores y la mala gestión de la crisis del amianto permanece

Voz 10 07:33 cortado el acceso a la T4 por la M catorce por la rotura de una tubería desde el pasado jueves la Unidad Militar de Emergencias en los bomberos han terminado de retirar el agua del túnel Aena que lo gestiona está realizando labores de limpieza y prevén abrir ambos carriles mañana

Voz 0808 07:48 metro de Madrid reabrirá este lunes el tramo de la línea dos entre opera hay sol aunque el tramo entre Retiro y sol permanecerá cerrado por los problemas ocasionado por las obras de Canalejas metro espera que durante las próximas semanas se reabra el resto de parada

Voz 10 08:00 Día Nacional de Dina veintitrés integrantes de una red criminal dedicada a extorsionar a usuarios de webs de citas se han presentado al menos ochenta denuncias en veinticuatro provincias entre ellas Madrid la red amenazaba a las víctimas con contaran sus familias que usaban estas webs a cambio de grandes cantidades de dinero

Voz 0825 08:15 pero ir del deporte pendientes de una final que se juega en Granada a Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 1153 08:20 las tardes a partir de las ocho y media en el estadio de Los Cármenes el Atlético de Madrid podría hacerse con su segundo título nacional se enfrenta a la Real Sociedad en la final de la Copa de la Reina

Voz 0825 08:28 qué otra copa la de la Champions que ya está en el Palacio de Cibeles

Voz 1153 08:32 si esta mañana ha sido presentada a la final de la Champions en un acto en Cibeles donde estaba la alcaldesa Manuela Carmena y los embajadores Roberto Carlos yp Paolo Futre la oreja una estará expuesta hasta el martes para todo aquel que quiera hacerse una foto con ella

Voz 0825 08:43 Nos acercamos ya a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad María Herrero buenas tardes

Voz 0605 08:51 hola buenas tardes pues ahora mismo estamos muy pendientes de dos accidentes uno que dificultan la entrada a la capital por la A6 en El Plantío con seis kilómetros de tráfico saturado y un segundo alcance que está acortando la M doscientos nueve en Pozuelo del Rey además intensidad circulatoria de salida de la capital por la A tres en Rivas por la A6 en el acceso a la M cincuenta a la altura de Las Rozas además les recordamos que todavía sigue cortado el túnel de acceso de la M catorce a la terminal cuatro por lo que se permite aún el paso gratuito al peaje de la M doce

Voz 0825 09:19 en DGT dejamos el coche cogemos el metro y nos vamos hasta la pradera de San Isidro porque a esta hora se celebra ese vermú castizo bueno vermú chotis Carlos Hernández

Voz 11 09:31 hola muy buenas tardes Isabel pues si más de un centenar de personas continúan participando en este tradicional vermú castizo en lo que es la primera celebración la primera cita del día aquí en una pradera de San Isidro en la que ya se ultiman preparativos para la tarde para la noche también por supuesto y a la que hasta ahora hay ambiente de día gran no faltan los trajes tradicionales tampoco los claveles los mantones y por supuesto las rosquillas dejas que por el olor podemos intuir que ya empiezan a preparar en las decenas de puestos aledaños por supuesto la música de chotis pasodobles que se bailan desde primera hora de la mañana y que está poniendo el tradicional organillo que hasta ahora preside el escenario ubicado en plena pradera por aquí han pasado tanto habituales de estas fiestas como por supuesto muchos curiosos que se acercan por primera vez a empaparse ya vivir de primera mano la tradición del Madrid

Voz 0825 10:16 en mármol veo pues que servirá bailaban chotis vamos vestida de traje T5 madrileño de castiza entonces pues nos ponemos todos los adornos

Voz 0621 10:28 a bailar el niño nunca lo había visto hacker de Madrid además en el colegio lo están estudiando ahora la de Madrid viene vestido con el traje tradicional para que vean cuál es el baile que es lo que más te gusta de los bailes el chotis

Voz 0825 10:43 es gracias Carlos lapas y chulapos en la pradera hay por A Vivir para vivir Madrid han pasado esta mañana Carmen Linares medalla de oro de Madrid reconocimiento que recogerá agradecida por lo que Madrid le ha dado como artista lo hará el

Voz 0380 10:56 Ximo miércoles esta medalla significa muchísimo para mí yo llegue a Madrid muy joven todo lo que soy en la vida no con con todo lo que he conseguido con mi profesión lo he conseguido aquí lo he aprendido en Madrid siempre lo digo yo he aprendido a cantar en Madrid y me he dicho como artista aquí he tenido muchísima oportunidad de Madrid como en una ciudad tan generosa tan buena

Voz 0825 11:22 por eso ha recibido la Medalla de Oro de Madrid luce el sol sobre las temperaturas las máximas rozan hoy los treinta grados en el sur eso sí de momento y a esta hora el termómetro marca veinticuatro en el centro de la capital

Voz 0825 12:06 el sábado once de mayo sábado de campaña

Voz 13 12:12 habrá elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0825 12:20 los partidos políticos madrileños excepto el Partido Socialista retoman los actos de esta campaña electoral Manuela Carmena en candidata de Más Madrid en un acto sobre feminismo Kalina Gómez muy buenas tardes

Voz 0393 12:31 está Lisa buenas tardes no ató con sorpresa en la presente

Voz 0825 12:34 Cia de en esta en este acto de la candidata de Pedro Almodóvar del que hablaremos después con una advertencia en la propia Carmena rodeada de mujeres el movimiento feminista no se puede parar a pesar de que algunos partidos lo intenten

Voz 0393 12:48 si la alcaldesa ha advertido del riesgo de involución en los logros del movimiento feminista seis escogen determinadas opciones políticas

Voz 0825 12:55 el feminismo no separa pero se Silent

Voz 1410 12:57 o sea no podemos consentir que se retrase tenemos que tener mucha seguridad cuando hablemos con nuestros amigos con nuestros compañeros si te digan no mira pero si también esta candidata es una mujer primero vamos a ver pactar con voz y aunque digan no sino no dice que va a pactar con Vox mucho más importante que lo que se dice es lo que se hace entonces si ya han pactado en Andalucía

Voz 0393 13:22 llamamientos también a la movilización pide Carmena a la izquierda que no se confía a pesar de las encuestas porque el resultado puede ser muy ajustado en el acto se ha hablado de los problemas específicos de las mujeres de igualdad de oportunidades en el trabajo de conciliación de maternidad de la soledad de la soledad no consentida de la gente mayor con una propuesta concreta crear siete mil plazas públicas en las residencias de mayores

Voz 0825 13:45 acto Carolina que ha contado con la presencia de Pedro Almodóvar sí aparecido por sorpresa con sus

Voz 0393 13:50 más de sol para hacer un encendido elogio de la alcaldesa Manuela Carmena una mujer a la que has

Voz 8 13:54 estoy aquí en efecto por eh para apoyar activamente a Manuela ya su equipo tenemos una regidora y esta gente sensata templada que que todo eso son son adjetivos que no se ser adjudicadas casi ninguno de los polígonos que tenemos

Voz 0393 14:13 de maestra de ceremonias ha ejercido la actriz Anabel Alonso

Voz 0825 14:16 tuvimos a Tierno Galván y ahora tenemos

Voz 14 14:19 a Manuela Carmena buena pero como está ya agazapado

Voz 0393 14:24 de animadora otra actriz Itziar Castro porque ya venga a liarla parda o Manuela además te voy a decir una cosa jamás te lo perdonará Carmena El acto ha empezado con un aplauso de toda la plaza Alfredo Pérez

Voz 15 14:37 Duval cava ya terminado con música el by the Gloria Gaynor

Voz 0825 14:47 gracias Carolina y en el Partido Popular han pensado que el fin de semana es un buen momento para hacer deporte y también para presentar lo que son sus propuestas en materia de deporte lo han hecho en la ciudad de la raqueta y allí se ha ido Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 15:02 entonces bueno Torres Isabel bueno el PP inspirado en Rocky al menos Isabel Díaz Ayuso que esta mañana ha llegado a la ciudad de la raqueta al ritmo de Survivor la todo el PP concibe la vida como el deporte por eso creará dice una nueva Consejería dedicada sólo al deporte yo ya lanzó una batería de propuestas entre ellas actualizar la Ley del Deporte becas para conciliar la aquí de Deportivo y la formación académica y lo dicho hay otro también se comprometa a activar una hora más de él

Voz 1153 15:29 acción física en los colegios madrileños una

Voz 0861 15:31 propuesta que ya llevo ciudadanos hace nada menos que tres años a la Asamblea de Madrid de hecho aquella proposición no de ley se aprobó por unanimidad pero en estos tres años ni el Gobierno de Cifuentes ni el de Garrido ni el de Rollán han puesto en marcha esta medida con la camiseta de España hoy Isabel Díaz Ayuso también ha avanzado que se centrará en las mujeres

Voz 1909 15:52 luego algo por lo que ha puesto sinceramente y de corazón no lo hago desde un punto de féminas de feminismo político

Voz 9 15:58 yo creo la mujer ICREA misiva

Voz 1909 16:01 dad en el deporte y creo que tenemos que hacerlo como nunca

Voz 0861 16:05 por eso propondrá a los organizadores de competiciones deportivas que igualen los premios económicos de las mujeres al de los hombres siguiendo lastrada Ayuso el candidato en la capital José Luis Martínez Almeida hoy también ha dicho que va a crear una Concejalía de Deportes esa ha sido su única propuesta concreta no avanzado mucho más aunque sí ha vuelto a ser firme en su apuesta por

Voz 1153 16:25 JJOO hoy con mensaje directo

Voz 0861 16:27 a su rival de Ciudadanos

Voz 16 16:29 en Begoña Villacís ahora dice que ya optaría por los Juegos Olímpicos sabéis el único candidato que se ha reunido con Alejandro Blanco presidente del Comité Olímpico Español para tratar esta cuestión el candidato del Partido Popular el

Voz 0861 16:42 Nico hoy no sólo ha habido varios deportiva satélite arropando al Partido Popular como les futbolista Rubén de la Red también ha ofrecido su apoyo al PP el organizador desde el organizador de la Maratón de Madrid

Voz 0825 16:52 Pedro rumba gracias Javier Bañuelos Carmina que se mostraba ya saben abierta a que Madrid vuela postularse como sede olímpica posibilidad que aquí en la SER rechazaba también de plano el que fuera su mano derecha candidato de Madrid en pie Carlos Sánchez Mato

Voz 0362 17:08 yo creo que esa etapa ya pasó es evidente que nos dejó una ciudad llena de elefantes blancos esqueletos que nos han costado muchos millones de euros por cierto que nos ha costado algunos y algunas trabajar mucho para reducir esa deuda creo que caminar por esa vía sólo hace que se explote en las manos los de siempre

Voz 0825 17:29 Ciudadanos su candidato a la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado participa lo hará esta tarde en un acto sobre regeneración política mientras que el pasado el Partido Socialista

Voz 1827 17:37 bueno seguimos contando ha suspendido todos sus actos electorales hasta mañana dos dieciocho minutos

Voz 13 17:45 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve K

Voz 17 17:54 sí

Voz 1450 20:04 mañana entra en vigor el registro obligatorio de la jornada laboral norma con la que el Gobierno pretende aumentar el

Voz 0825 20:09 control sobre las horas extras que se trabajan pero que no sepa ganó la prolongación de las jornadas en los contratos a tiempo parcial medias jornadas sin contrato convertidas en jornadas completas en la práctica la patronal al leña valorar ese control de las horas extras no computadas que consideran competencia desleal para los que sí lo hacen dos ejemplos dos formas de control o no de controlar esas horas de trabajo Anthony Fernando trabaja en una multinacional en Madrid que instala ir revisa ascensores estamos

Voz 24 20:38 dos La por móvil e nosotros aquí nos queda totalmente entrevistadores a medida que vamos haciendo los partes las vacaciones fijas las horas extras que llevo escuchadas en este año ocho coma tres por ocho coma tres es la aplicación que llevas en el aplicación Vine buena mover dice las consultas médicas exactamente a las olas que tengo de pediatría es la que me quedan por disfrutar que hemos disfrutado todo en horas a medida que te vas acercando ellos tienen controle directamente dicen ni puedes echar habladas o vete cogiendo porque esto nos da la posición GPS la hora de entrada a la hora de salida a la hora que firmamos cliente además horas extras las paganas controlan igual

Voz 25 21:22 sí sí sí aquí en lo que va muy muy controladas no aquello no podemos quejar la verdad es que aquí está todo regulado está todo correcto Aquino pero en otras empresas está bajando en otras empresas es un desastre la multinacional es cuando trabajan no se controla todo bien te pagan todo bien pero te vas alguna pequeña

Voz 0825 21:43 no encontró Darío que Victor un jardinero de cincuenta y seis años que trabaja media jornada desde hacía año y medio en una empresa de servicios y limpieza de edificios también aquí en la Comunidad de Madrid confía sirva para cambiar en algo su día a día hace horas extras

Voz 25 21:57 si se hacen en satén por decreto se hacen porque bueno pues pues hay que hacerlas bien entonces termina haciendo tengo media jornada y terminó haciendo jornadas todos los días de ocho y diez horas penoso lamentable porque la verdad es que es obligatorio a ver si ponen esto de de la de ficha sabes porque es la única manera que tenemos de que nos paguen por lo menos a nuestro precio las horas Si tengamos opción de hacerlas pero que actualmente no tenemos esa opción

Voz 0825 22:30 lo que importa es el control de esas horas

Voz 25 22:33 si no si el control lo lo llevan exhaustivo lo que pasa es que para ellos controlar su su servicio y cobrarlo pero luego a la hora de pagar los ves está todo de que no algo tienen que hacer sin hacen en Londres los de fichar tienen que hacer algo porque lo que no podemos regalar todas las horas siempre los mismos me contrataron para mantenimiento de edificios y reparaciones eliminar todo de limpiar me iban a hacer ocho horas y tengo cuatro echó en falta que reconozcan mi valía me la paguen me hagan una jornada de ocho horas es lo que me ofrecieran un principio los jefes con los que hablé y para los que estoy trabajando pero pasado un año y medio que lleva en esta empresa veo que en la perspectiva no son así la rentable venta no yo cobro ahora mismo seiscientos XXXVII eh gracias a que me programática en las pagas extras eh otra serie de de Plus el van todos incluidos en la nómina con el contrato que firmé el que tengo actualmente de media jornada lo que ocurre es que se amplía necesidades como la lactancia a demanda de la empresa entonces bueno es decir que hay que aceptarlo no pero no tendré reparo tengo cincuenta y seis años eh estoy a media jornada va a quedar una jubilación acorde a los tiempos que corren buenos suerte que bolas con tus jardines ojalá por el bien de todos por el ni por el de las plantas Si yo creo que alguien beneficiará mejor bueno no lo sé

Voz 0825 24:00 Luis Méndez director de Asuntos Laborales de CEIM muy buenas tardes muy buenas tardes qué porcentaje de las empresas ubicadas aquí en la Comunidad cuentan ya con ese registro Dario

Voz 26 24:09 el horario de las horas extraordinarias ya era obligatorio antes del decreto ley igual que era obligatorio el registro de la jornada a tiempo parcial desde luego que compartimos con con el Gobierno y con la Inspección de Trabajo la necesidad de controlar las obras ahora ordinaria si efectivamente así estaba establecido en la norma antes no existían pues todos los métodos de prueba admitidos en derecho desde clientes atendidos compañeros de trabajo el testimonio del trabajador Mail enviados eh es decir que ya existían métodos para comprobar esa realización posible de horas extraordinarias no computadas lo que ahora introduce que se haga un control de la jornada ordinaria para facilitar a la Inspección de Trabajo y en su caso la una denuncia de un trabajador para facilitar que se visualice el registro y ustedes no han hecho

Voz 0825 25:01 lo algún tipo de cálculo sobre esas horas extras que se trabajan pero que no se pagan

Voz 26 25:06 pues existe un cálculo por parte de la ETA no hay un registro obviamente todavía de las empresas que en su caso pudieran estar haciendo horas extraordinarias no compensadas con lo cual el solamente tenemos esa encuesta que en la que los trabajadores pues manifiestan sin sin comprobación alguna que se pueda realizar al respecto pues que realizan un treinta y tres por ciento creo que dicen los datos de la EPA

Voz 27 25:33 de horas extraordinarias no compensadas como todo

Voz 26 25:35 sabemos pues la epa al fin y al cabo es una encuesta no es un registro

Voz 0825 25:39 por lo que escuchábamos no es lo mismo desde luego cómo se aplica ese control horario en las grandes empresas e incluso las multinacionales que las medianas y pequeñas que siguen siendo la mayoría esto es así

Voz 26 25:50 desde luego de los últimos datos de de contratación pues nos indican que es el sector servicios el que el que está contratando a más personas y el sector servicios en nuestro país nuestra región se caracteriza por tamaño muy muy escaso de de de de empresas no con lo cual estas pequeñísima empresas pues van a tener que articular algún método de control de la jornada de trabajo sí la verdad la mayoría de ellas pues así es más recomendable que usen un un buen folios directamente donde se registra la hora de entrar al trabajador con su firma porque no no merece la pena pequeñísimos empresas pues introducir aparatos tecnológicos complejos para una cuestión en la cual pues simplemente se trata de que el trabajador manifiesta que ahora entra de Terra ha salido

Voz 0825 26:40 horas extras que se trabajan pero que no se cobran y que tiene que ver tiene mucho que ver con lo que conocemos como empleo basura usted comparte las declaraciones de la candidata del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso mejor empleo aunque sea empleo basura

Voz 26 26:55 bueno la verdad es que desconozco esta filmación de la candidata pero desde luego nosotros creemos que el empleo tiene que ser con todas las garantías jurídicas y de Seguridad Social hay no no nos hace más daño a las empresas que la ellos que se autodenominan empresarios y que no cumple con la ley porque es la competencia desleal de no pagar cotizaciones au no pagar impuestos pues es lo que más daño hace a una empresa

Voz 0825 27:22 pero tenemos que dejar aquí Luis Méndez director de asuntos laborales de la patronal madrileña gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes

Voz 26 27:30 gracias a vosotros buenas tardes

Voz 7 27:32 hora catorce los fervor

Voz 0825 27:35 pues vamos ya con el deporte porque a partir de las ocho y media de esta tarde en Los Cármenes en Granada el Atlético de Madrid se juega la Copa de la Reina Miguel Martín Talavera muy buenas tardes

Voz 26 27:46 qué tal buenas tardes una Atlético de Madrid que ya descansas hotel de concentración está toda la convocatoria a disposición de José Luis Sánchez Vera con la única duda es jugará Esther o Jenny hermoso y con el gran objetivo hacer historia hace unos días eran campeonas de Liga quieren hacer por primera vez en la historia de la Sección Femenina del Atlético de Madrid un doblete levantando la Copa del Rey

Voz 0825 28:07 un doblete en este caso y un partido que se juega de nuevo con el estadio lleno vaya parece que hemos perdido esta comunicación parece que en la venta entradas en este caso va bien no sabemos si se va a repetir ese lleno absoluto del Wanda Metropolitano pero una cosa es la Copa de la Reina que esperamos que venga a Madrid donde por cierto desde esta mañana ya está la oreja en la la Copa de la Champions que se juega en la capital se jugará el uno de junio Gonzalo Conejo hola de nuevo

Voz 1153 28:38 muy buenas otra vez pues sí muy buenas Isabel pues si la disputará el Liverpool y el Tottenham hoy ha sido presentada la han recogido los embajadores de la final Roberto Carlos Paulo Futre en el Metropolitano donde se jugará esa final que tu decías desde mañana y hasta el martes estará expuesta para todo aquel que quiera hacerse una foto con ella en primera hoy no habrá partidos mañana penúltima jornada unificada a las seis y media el Getafe visita el Camp Nou buscando la Champions el Leganés con remotas opciones de entrar en Europa recibe al Espanyol sin nada en juego tres partidos Atlético de Madrid Sevilla Real Sociedad Real Madrid Rayo Vallecano Valladolid en Segunda en Segunda al Alcorcón visita a Soria para medirse a Numancia a las seis y mañana el Rayo recibe al Albacete gracias

Voz 9 29:22 Nos lo hacemos

Voz 0825 29:37 los con la Banda Sinfónica que actúa a las nueve de esta noche dentro de la programación de las fiestas de San Isidro con niños con su música llegamos a las dos y media de la tarde continúa la información Hora catorce

Voz 5 29:51 claro

Voz 1 30:04 con los dos

Voz 1827 30:04 a la una y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes el féretro de Alfredo Pérez Rubalcaba acaba de salir hace apenas unos minutos del Congreso de los Diputados despedido desde las escaleras por el presidente Pedro Sánchez Tibor la presidenta de la Cámara Baja Ana Pastor mucha muchísima gente se ha quedado sin poder entrar en la capilla ardiente a la que esta mañana han acercado también los Reyes eméritos y Felipe González

Voz 3 30:43 yo creo que era el político con más capacidad más inteligencia de la política española lo echo de menos ya hizo bien seguro de que lo voy a echar de menos voy a echar de menos esa conversación interrumpida

Voz 1827 31:00 la fachada de la sede nacional del PSOE en Madrid ha despertado hoy con una lona gigante con la cara de Rubalcaba y el lema Gracias Alfredo también en su pueblo natal en Cantabria hoy han guardado un minuto de silencio y han decretado tres días de luto oficial enseguida vamos a recorrer todos los lugares de homenaje en este sábado en el que todos los partidos salvo el PSOE han retomado la campaña electoral José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 0861 31:21 buenas tardes con Pablo Casado asegurando que el PP

Voz 1153 31:24 se ha captado el mensaje de las elecciones generales y que debe mirar a su pasado con el socialista Celestino Corbacho haciendo ahora campaña por ciudadanos en Hospitalet donde fue alcalde catorce años con Pablo Iglesias insistió

Voz 1827 31:34 en que Unidas Podemos debe entrar en el Gobierno es sábado once de mayo con temperaturas mucho más altas de lo que toca a estas alturas de año hasta diez grados más los dicen los hombres y las mujeres del tiempo para que se hagan una idea Molina de Aragón Guadalajara es ese pueblo que siempre registra las temperaturas más bajas pues ha pasado la noche más calurosa en un mes de mayo desde que existen registros hace más de cincuenta años y con este calor los pensionistas han vuelto a salir a las calles

Voz 9 31:59 hemos tenido buenas palabras tradicionalmente de algunos partidos pero esas palabras no llevarlos a la práctica pensamos que es muy importante mantener activado el movimiento mantener alerta los jubilados pensionistas respeto

Voz 1450 32:15 este país es esto es un problema cada vez mayor y cada vez se derivan más al negocio primo

Voz 28 32:20 dado Joyce les contaremos también que más de doscientos cincuenta mil españoles con algún grado de dependencia reconocida están a la espera de ayuda y treinta mil personas murieron el año pasado sin llegar a recibir ningún tipo de asistencia es el caso del padre de Pilar

Voz 27 32:34 solicitamos la ayuda

Voz 29 32:37 calculo que

Voz 27 32:39 cuando mi padre murió al cabo de pocos meses después de más de dos años después haberla solicitado incluso yo creo que llegó a tres años eh pues nos contestaron

Voz 1827 32:49 hoy pasa a disposición judicial el hombre detenido ayer por el supuesto asesinato de su pareja en Murcia puede

Voz 1153 32:54 tenido en el aeropuerto de Alicante cuando trataba de huir a Ecuador en Euskadi la Ertzaintza ha detenido a otro hombre por presuntamente haber matado a puñaladas a un chico en un parque de Elgoibar en Guipúzcoa además ha herido a la mujer que lo acompañaban

Voz 1827 33:04 este golpe policial en España a la mafia calabresa

Voz 1153 33:07 Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a cuarenta y cuatro personas relacionadas con tendrán que y con un grupo mafioso español que se hace llamar el clan de los castaña

Voz 1827 33:14 cuatro de cada diez aves marinas tienen restos de plásticos en su organismo

Voz 1153 33:18 comer plástico puede llegar a matar a estos animales o causarles graves lesiones además el treinta y seis por ciento de estas especies se han visto atrapadas en desechos arrojados al agua por el ser humano

Voz 1827 33:28 con los Vengadores de Marvel en plena forma en los cines hoy se celebra el Día del cómic

Voz 1153 33:32 más de cien tiendas de cómics de toda España lo celebran regalando hoy más de setenta mil ejemplares

Voz 1827 33:53 Julio Iglesias recibe esta noche el premio Grammy honorífico a toda su carrera entra así en un club muy selecto del que forman parte los Beatles Frank Sinatra o Elvis se convierte además en el primer español en recibir este galardón a sus setenta y cinco años Julio Iglesias es el artista latino con más ventas de la historia ahora mismo en la variedad es dar gusto que sepan que para terminar esta catorce vamos a ponerles Pink Floyd después empezará Carrusel deportivo hoy muy pendientes Gonzalo Conejo buenas tardes muy buenas tardes

Voz 1153 34:32 tal de la Copa de la Reina pues si se jugará a partir de las ocho y media en el estadio de Los Cármenes el Atlético de Madrid se enfrenta a la Real Sociedad en lo que decías la final de la Copa de la Reina también hay Fórmula Uno desde Montmeló a las tres la clasificación Xavi Saisó muy buenas tardes

Voz 1982 34:45 hola buenas tardes desde Montmeló de momento los Mercedes dominan las clasificaciones libres aquí en Montmeló Lewis Hamilton ha sido el más rápido esta mañana Carlos Sainz ha sido décimo destacar que a partir de las tres de la tarde efectivamente la clasificación amenaza lluvia aquí en el circuito de Montmeló

Voz 1153 35:02 muchas gracias Xavi y hoy no hay fútbol en Primera pero sin segunda cuatro partidos a las cuatro el Sporting reciba el Lugo y el Nàstic al Mallorca ya las seis Numancia Alcorcón Extremadura Zaragoza para esta tarde tenis ciclismo en las semifinales del Mutua Madrid Open Nadal se medirá Tsipras antes la otra semi entre Djokovic y y la final del femenino en tres Aleph Iber a cinco menos veinte dará comienzo el Giro de Italia también baloncesto

Voz 1827 35:24 a las seis UCAM Murcia Unicaja técnico

Voz 1153 35:26 contra Zaragoza Real Madrid y a las ocho y media Baskonia San Pablo Burgos y Obradoiro Tenerife

Voz 0825 35:31 sería como subirse al coche de un amigo y en contra

Voz 30 35:34 de allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más para el coche se sube Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque están saliendo a finales sabes no

Voz 31 35:45 explicar lo bien que se entran los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir aún hoy comprobarlo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real Global Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe ten encuentros del bienestar punto es

Voz 1827 36:14 en la Cadena cabeza dos y treinta y seis una hay treinta y seis en Canarias Si entre aplausos acabamos de ver cómo el féretro de Alfredo Pérez Rubalcaba salía del Congreso de los Diputados donde ayer quedó instalada su capilla ardiente centenares de personas desde entonces se han acercado hasta la Puerta de los Leones del Congreso para darle un último adiós Nieves Goicoechea hola buenas tardes

Voz 1153 36:38 buenas tardes en esta capilla ardiente hemos visto también

Voz 1827 36:41 esta mañana al Rey Emérito a Don Juan Carlos muy emocionado estaba hablando con Felipe González también con el presidente Sánchez son algunas de las figuras políticas más importantes que han pasado por allí

Voz 1468 36:52 sí ha sido un acto de despedida tan multitudinario como otros que hemos visto por aquí como el que se brindó al ex presidente Adolfo Suárez un acto de una dime

Voz 0825 37:00 en Sion a todos los que se han acercado aquí

Voz 1468 37:02 sorprendido la emoción ha recorrido durante toda la mañana los rostros de los Reyes eméritos que han mostrado su cariño y su admiración a la vida de Pilar la vida Pilar Goya a las generaciones socialistas que hoy aquí eran una sola ha habido muchas instantáneas esenciales para el archivo de nuestro país a media mañana ha llegado a Felipe González que se ha fundido en un abrazo con Pedro Sánchez y con el Rey emérito Juan Carlos que abandonaba en ese momento el edificio del Palacio del Congreso tras despedirse de Alfredo Pérez Rubalcaba posando su mano en el féretro el ex presidente González ha recordado que le tuvo en ti

Voz 1827 37:36 a sus gobiernos que nunca perdieron el contacto

Voz 1468 37:39 esto en una larga permanente conversación que a la muerte ha interrumpido

Voz 3 37:43 yo creo que era el político con más capacidad más inteligencia de la política española lo echo de menos ya hizo bien seguro de que lo voy a echar de menos voy a echar de menos esa conversación interrumpida

Voz 1468 38:02 una conversación que también ha disfrutaba entorno a una mesa porque Felipe González y su esposa Mar nos han comentado que el último marmita Koke saboreó Alfredo lo cocinó para él Felipe González y el socialismo cercanos del otro lado de la frontera representado también hoy aquí por el primer ministro portugués António Costa palabras muy cariñosas para un amigo inteligente brillante admirable

Voz 1450 38:25 anoche hubo que alargar el portugués tendremos una palabra que expresa un sentimiento

Voz 32 38:32 cuando alguien no es de Noblejas que Dane que lo que siento ahora Alfredo es mucha soledad de una grande gratitud curso abra por su trabajo en mi profunda admiración a todos

Voz 1468 38:49 también el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha resaltado cualidades de este político un político inteligente un orador brillante Rivera ha estado escoltado en todo momento por la ex portavoz socialista Soraya Rodríguez cuyo paso a ciudadanos indignó a muchos antiguos compañeros del partido hoy sin embargo ministros como José Luis Ábalos han mantenido las formas Jan saludado también a la candidata europea por la formación Ana

Voz 1827 39:13 gracias nieve anoche como les decía hubo que alargar el horario de esta capilla ardiente porque eran muchos los ciudadanos que estaban haciendo cola frente al Congreso de los Diputados para tratar de de despedirse de Rubalcaba hoy también mucha gente ha ido hasta allí María Manjavacas tú por ejemplo he podido hablar con quienes conocían al Rubalcaba profesor no con algunos de sus alumnos de química en la Complutense

Voz 1444 39:33 sí es curioso porque me he encontrado con gente de todo tipo han sido cinco horas en las que no ha parado de llegar la gente eran familias mayores algún niño todos venían aquí a despedir a Rubalcaba le traían flores rosas rojas dedicatorias delante de él también era era era muy distinto porque cada uno hace una cosa unos es antigua van otros levantaban el puño otros le tiraban besos han venido de todos sitios por muchas razones

Voz 0137 40:00 el que no lo conocía de nada sólo para agradecer

Voz 1444 40:03 a la que había trabajado con él a la que había estudiado con él como su alumna de química

Voz 0861 40:09 los escuchamos eran promesa extraordinaria además es no muchísimo porque nosotros entendíamos todo lo que estábamos explicando además sea muy accesible

Voz 4 40:16 no a una persona veinte años en el poder que está ya ido más allá ellos pacíficamente

Voz 0861 40:22 con mujer pues no puede decir porque para mí era un compañero siempre me decía tú tú eres mi jefa

Voz 1444 40:30 sí Angelita la veíamos emocionada el Salón de los Pasos Perdidos ha estado en todo momento repleto de gente repleto de flores ordenadas colocadas a los pies del féretro en el veíamos que le colocaban la rosa

Voz 0825 40:42 así después pasadas las dos de la tarde salir

Voz 1444 40:45 el féretro a hombros por la Puerta de los Leones mientras que en la calle en la Carrera de San Jerónimo les recibía esta ovación con estos aplausos de la gente aplaudiendo a Rubalcaba

Voz 9 41:02 ahora ya Roberto queda la parte privada sus familiares y también sus más íntimos

Voz 1444 41:08 Ana despedir a Rubalcaba en el madrileño cementerio de Tres Cantos

Voz 1827 41:11 mientras tanto en la sede del Partido Socialista en Madrid han colgado en la fachada una fotografía enorme de Rubalcaba sonriente acompañada del lema Gracias Alfredo un PSOE que hoy despierta con cierta sensación de orfandad orfandad política en el que este sábado ha quedado de alguna forma patente en el relevo en el partido imaginar Inma Carretero tú estás también

Voz 33 41:32 allí en el Congreso ya hemos visto cómo

Voz 1827 41:35 esta capilla ardiente han coincidido los dirigentes

Voz 33 41:37 del viejo del nuevo PSOE

Voz 0806 41:40 sí porque por aquí han pasado los socialistas que han gobernado este país muchos de la época de Zapatero pero hoy sobretodo históricos de los ochenta y noventa Felipe González Alfonso Guerra Pedro Solbes Corcuera Chaves Griñán Atienza Rosa Conde convocó algunos de ellos para poder coincidir cuando entraban en la capilla ardiente se encontraban con el Gobierno que es con el PSOE de Pedro Sánchez que acaba de ganar las elecciones con una movilización similar a la de aquellos años en un momento de recuperación de la marca PSOE después de una durísima batalla interna en la que Rubalcaba y los suyos no estuvieron del lado de Pedro Sánchez así que ha tenido mucha carga simbólica las imágenes que hemos podido ver hoy aquí en la despedida de Pérez Rubalcaba han pasado representantes de todas las federaciones del PSOE juntos por territorios casi como en los comités federales

Voz 0825 42:29 decía un miembro de la ejecutiva federal que la figura

Voz 0806 42:32 de Rubalcaba aglutina todo lo que los españoles identifican con el PSOE muchos socialistas compartían hoy sentimiento de orfandad a quién llamamos ahora se lamentaba el presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Voz 1827 42:44 gracias a las tres compañeras homenajes Rubalcaba también en su pueblo de Cantabria el Ayuntamiento ha guardado un minuto de silencio en su memoria ya ha decretado tres días de luto oficial a Radio Santander Fermín Mier

Voz 28 42:54 el voto de silencio y palabras de cariño y reconocimiento de los concejales hacia el ex ministro socialista hacia su vecino más ilustre nacido en solares con Rubalcaba con Alfredo para todos aquí el actual alcalde Juan José pero ojo compartió lo recuerda hoy juegos de niño

Voz 34 43:10 es lo recordamos todos cuando cuando jugábamos en el Prado de enfrente de su casa que se llamaba el mineral porque había había piedras y mineral había íbamos al balneario de solares a jugar al tenis íbamos a a jugar como críos a todo lo que saliese

Voz 28 43:27 Banderas a media asta crespones negros y tres días de luto oficial para recordar a un político que siempre ayudó en la sombra al municipio

Voz 26 43:34 yo tenía una respuesta a ver

Voz 34 43:36 jugada in muy rápida era un hombre muy seco

Voz 35 43:39 Cano muy amigo el Ayuntamiento tras

Voz 28 43:41 baja en el diseño de un homenaje al ex ministro socialista reacciones

Voz 1827 43:45 desde fuera de España Sergio Soto por ejemplo lado

Voz 28 43:48 el presidente francés Emmanuel Macron dice en un tuit que no olvidará el combate de Rubalcaba contra ETA y su compromiso con Europa Macron retuvo a su vez a Pedro Sánchez asegura que todos sus pensamientos están con España el que fue ministro y vicepresidente de los gobiernos socialistas ya había destacado en vida el europeísmo del presidente francés la oportunidad que es el abría la unión con él al frente del Elíseo la suya la de Macron no es la primera reacción desde Francia anoche el Partido Socialista de ese país expresaba su tristeza en un comunicado en el que hablaba de Rubalcaba como un gran servidor en asuntos de seguridad y una figura importante la historia del PSOE a alguien que asumió el mando en tiempos de crisis e impulso un gran movimiento de renovación

Voz 1827 44:24 tras la muerte de Rubalcaba llegó ayer a casi todos los partidos a todos menos a Vox a suspender la campaña electoral campaña que salvo para el PSOE se ha reanudado este fin de semana

Voz 13 44:36 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1827 44:42 ya reanudado con el Partido Popular en Valencia haciendo psicoanálisis tras el batacazo de las elecciones generales insistiendo en que han entendido el mensaje que le han dado las urnas que en la etiqueta partido de centro derecha debe pesar más el centro que la derecha Radio Valencia Nacho Monreal

Voz 36 44:58 Pablo Casado ha reivindicado su partido como el único que puede hacer frente y oposición al Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado que con autonomías y ayuntamientos gobernados por los populares Saura oposición al Partido Socialista Casado advierte si no se llena las urnas luego no hay que quejarse de los resultados con todo el líder el PP dice que han hecho autocrítica con respecto a su posicionamiento ideológico

Voz 0746 45:16 sí se ha pensado que teníamos que haber estado en algunos otros temas con algunas otras plazas un algunas otras calles hemos escuchado ese mensaje impreso un partido humilde como el nuestro pero un partido con el orgullo de haber servido como nadie a nuestros compatriotas según la presentar a unas elecciones

Voz 36 45:37 casado además ha criticado a los medios de comunicación asegura que muchos votantes en los anteriores comicios recibieran información quién era cierta por whatsapp pero también por editoriales de periódicos o por teletipos extractos que a veces no enfocaba bien lo que pasaba en su partido

Voz 1827 45:49 frente al Partido Popular en Ciudadanos Inés Arrimadas pidiendo el voto útil para su partido tenemos que ir a votar

Voz 37 45:56 cuando nos movilizamos ganamos cuando todo el mundo sabe lo importante que es ir a votar nosotros teníamos de naranja todas las

Voz 1827 46:05 palabras de Arrimadas en L'Hospitalet de Llobregat acompañada de Celestino Corbacho socialista que se ha pasado a ciudadano sabe también en Cataluña en Barcelona Pablo Iglesias ha protagonizado su primer gran mitin de campaña junto a Ada Colau y con mensajes de cara a la negociación de un nuevo gobierno en La Moncloa Unidas Podemos consciente de cuál es su peso en escaños e insiste entrar en el Gobierno Mariela Rubio

Voz 1450 46:27 buenas tardes un mitin en el que no ha habido ni una sola mención a la independencia en el referéndum pactado que defienden los morados ni en los políticos presos ni el proceso Pablo Iglesias como ya hiciera el día de la pegada de carteles volvía a dejar claro que esta campaña para los morados se va a jugar en clave nacional porque de ella puede depender su entrada en el Gobierno del Estado

Voz 38 46:44 vamos a tener que negociar íbamos a tener que dialogar ibamos a tener que ser conscientes del peso que tenemos y cuando el banco Santander cuando la CEOE cuando la banca internacional dice que prefieren que nosotros no estamos en el Gobierno nosotros tenemos muy claro que la

Voz 1827 47:00 política es representar intereses

Voz 38 47:02 nosotros no representamos ni los de la banca internacional ni los de las energéticas los de la gente de los barrios sí y por eso con vuestro empuje vamos a trabajar para estar en el Gobierno

Voz 1450 47:13 también Ada Colau lanzaba este mensaje a los socialistas de cara a la formación de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 1257 47:18 Partido Socialista no puede olvidarse de lo que le decían sus bases con Rivera no vamos a tener políticas políticas progresistas necesitamos realmente un gobierno que nos permita avanzar que no se olvide el Partido Socialista que tuvo

Voz 1827 47:33 muchos votos prestados Pablo Iglesias ponía como ejemplo la Empresa Municipal de energía puesta en marcha por Colau eso ha dicho el líder de Podemos es lo que haremos cuando entremos en el Gobierno en el capítulo de apoyos públicos uno desde el mundo del cine de Pedro Almodóvar a Manuela Carmena la candidata de Más Madrid al Ayuntamiento de la ciudad

Voz 13 48:07 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve Cadena eh

Voz 1827 48:13 al margen de la campaña sobre los currículum de nuestros políticos el presidente del PP en Aragón candidato a la Presidencia del Gobierno en aquella comunidad ha comparecido hoy ante los medios para negar trato de favor por parte de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con la que se licenció en Derecho hoy el diario El País publica que se sacó el título tras concederle cuarenta y cinco convalidaciones Luis María Belmonte que así se llama sí que ha reconocido su error cuando en septiembre del año pasado negó esa titulación públicamente Radio Zaragoza Pepe las Marías

Voz 28 48:43 Belmonte asegura que ocultó esa información por lo que se decía hace un año de esa universidad porque no había recibido aún el diploma

Voz 1827 48:51 pues mire pues preferí CIU

Voz 39 48:53 preferí a se verá lo que me habían preguntado Singla tenía pues mis no a esperar a tener el título cuando subí tuviese el título por presentarlo mire pues fue mi error fue mi error ese error lo pago yo además no lo para nadie más