Hora 14 Fin de Semana (12/05/2019)

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes el presidente Pedro Sánchez acaba de firmar hace apenas unos minutos en el libro de condolencias que el Partido Socialista abierto en su sede en Madrid para rendir homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba con Rubalcaba en la memoria el PSOE se ha sumado a la campaña electoral que retomaron ayer el resto de partidos dice Carmen Calvo que porel por Rubalcaba el veintiséis de mayo deben terminar el trabajo que empezaron en las generales de abril

Voz 0277 00:44 no podemos bajar la guardia el veintiséis de mayo tenemos que terminar el trabajo que empezamos el veintiocho de abril ni más ni menos

Voz 1827 00:55 palabras de Calvo en la Comunidad de Madrid donde está en juego una de las batallas políticas más importantes de cara a estas elecciones allí ha estado también la plana mayor de ciudadanos con Albert Rivera presentando a su partido como una especie de contrapoder territorial al de Sánchez de La Moncloa

Voz 0040 01:11 Nos jugamos también ser el freno la contención el freno a los populismos el freno a los nacionalismos y el freno también a un Gobierno que va formar Sánchez que lo tiene hecho ya con Iglesias que sólo están esperando a que pasen las elecciones para visualizar

Voz 1827 01:26 mientras tanto Pablo Casado pida aglutinar a todo el voto de centro derecha en torno al Partido Popular

Voz 0040 01:31 que tenemos que unir el centro derecha en España que

Voz 4 01:35 cuando el votante de centro derecha vota dividido aunque tengamos más votos entre los partidos que se sientan de ese espectro político acaba gobernando la izquierda

Voz 1827 01:54 otra de las noticias de este domingo nos lleva hasta Melilla donde se ha producido el mayor salto a la valla que separa la ciudad de Marruecos desde hace más de medio año cincuenta y dos inmigrantes han conseguido cruzar la frontera uno de ellos ha resultado herido hay además Irene Dorta otros cuatro agentes de la Guardia Civil con contusiones

Voz 0605 02:11 sí en total cinco personas han resultado heridas en este salto que se producía en torno a las seis y cuarto de la mañana cien subsaharianos se acercaron hasta la valla en Melilla cincuenta y dos lograron atravesarla a pesar de la actuación de los cuerpos de seguridad marroquíes de la Guardia Civil uno de ellos ha sido evacuado al centro médico con cortes en las extremidades otro sido detenido por un atentado a un agente los cincuenta restantes trasladados a los centros de estancia temporal de inmigrantes como el último salto de estas características fue en octubre de dos mil dieciocho cuando doscientos nueve subsaharianos lograron entrar

Voz 1827 02:46 desde este domingo todas las empresas están obligadas por ley a registrar las horas de entrada y de salida de sus trabajadores según la última Encuesta de Población Activa los españoles hacemos dos millones y medio de horas extra que no cobramos Mari Cruz Vicente de Comisiones Obreras aplaude esta medida

Voz 5 03:01 es un derecho laboral un elemento que debe de servir para cien no se produzcan abusos en la realización de la jornada laboral

Voz 1827 03:08 sobre empleo ciento cuarenta mil personas han presentado esta mañana para conseguir una de las veinte mil plazas públicas de enfermería

Voz 0268 03:16 tu vida es estudiar trabajar estoy jaque dormir

Voz 6 03:18 aquí no va ser Fathi pero espero que sea un poco mejor que en la anterior funciones que tengo niños pequeños sí trabajo muy compagina todo así un poco más difícil

Voz 7 03:29 en los días libres que tenemos aquí básicamente en días libres porque al que era mi hermano

Voz 0825 03:36 es un poco como a partir de las dos y media vamos a escuchar

Voz 1827 03:38 por las reivindicaciones de las enfermeras de España fuera de nuestro país se incrementa la tensión entre EEUU e Irán apenas unos días después de que el régimen de Teherán abandonará parcialmente el acuerdo nuclear dice el presidente Rohaní que la presión de la Casa Blanca contra su país es una guerra en toda regla es una guerra en toda regla y sin precedentes José Luis García Daily

Voz 1061 03:58 ha comparado el momento que vive su país con la guerra con Irak entre mil novecientos ochenta mil novecientos ochenta y ocho ni mejor ni peor que Chávez ha dicho aunque durante ese conflicto no tuvieron problemas con el sistema bancario con la venta de petróleo o con la sin dotaciones y exportaciones Irán atraviesa grandes dificultades económicas por las grandes por las sanciones impuestas por Estados Unidos en agosto y noviembre después de la retirada unilateral de Washington del acuerdo nuclear ante la situación Rohaní llama a la unidad de los Guardianes de la Revolución subcomandante en jefe ha aclarado hoy que no se avecina una guerra con Estados Unidos a pesar de que Washington ha aumentado la presión militar en el Golfo Pérsico ya ha comenzado a enviar buques de asalto porta aviones cazabombarderos deporte

Voz 1827 04:34 José Antonio Duro buenas tardes muy buenas penúltima

José Antonio Duro buenas tardes muy buenas penúltima jornada de Liga con todos los partidos a la misma hora en dos hay algún juego así que a la misma hora todos a las seis y media ya desde las tres vamos a vivir en Carrusel la jornada treinta y siete con el orden de los puestos europeos por decidir y con otro puesto de descenso en juego en la zona alta destaca el Barça Getafe también el Valencia Alavés el Atlético Sevilla mientras que busca confirmarse en zona europea el Athletic que recibe al Celta además Leganés Espanyol Betis Huesca también el Real Sociedad Real Madrid pasó por arriba por abajo ocupa puesto de descenso Girona que recibe al también implicado Levante buscan la salvación el Valladolid en Vallecas el Villarreal recibe al Eibar y aquí incluimos también al Celta de Vigo que juega en Bilbao además ha comenzado la jornada de domingo en segunda terminó el Almería cinco Elche tres hoy Osasuna podría ser equipo de Primera para ello tendría que perder el Albacete en Majadahonda desde las cuatro y este domingo tienen polideportivo la Fórmula uno en Montmeló a las tres y diez la final del Masters de Madrid Djokovic se enfrentará así chispa

Voz 0825 05:52 qué tal muy buenas tardes treinta y cinco mil opositores profesionales de la enfermería se Bugallo esta mañana en Madrid en dos horas y en cien preguntas su futuro laboral

Voz 11 06:02 no parecía tan complicado pero a veces se hacen sospechar porque hay preguntas que son preguntas trampa te quedas ahí un poco la incertidumbre pero así a priori no parece muy complicado luego veremos cuando da la respuesta dónde está la trampa

Voz 0268 06:18 tienes una presión sobre todo decir es que lo tengo que sacar lo tengo que sacar quieren biplaza la sensación de que te estás jugando pues tu futuro Ike y en un examen tienes que plasmar todo lo que has estudiado y vivido en dos las la examen somete mucho

Voz 0825 06:35 presión Nos decían treinta y cinco mil opositores para cinco mil trescientos noventa y seis plazas de enfermería buscan trabajo en unos casos estabilidad en otra después de años trabajando ya como

Voz 0605 06:46 profesionales uno se juegan su futuro laboral

Voz 0825 06:48 tal los partidos políticos el suyo en dos semanas a dos semanas para una nueva cita con las urnas elecciones autonómicas municipales y europeas y los partidos políticos aprietan el paso pidiendo el voto a sus votantes pero también a los del resto de partidos a los que dependiendo del momento en unas ocasiones ven como aliados en otras como enemigos

Voz 0268 07:11 Le quiero pedir a los votantes de Vox a los votantes por supuesto del Partido Popular ya los votantes de Ciudadanos les quiero pedir su voto y quiero su confianza y quiero decirles también que no va a ser un cheque en blanco que no vale que me voten hoy para salvar la situación y luego ya veremos porque se votó

Voz 0825 07:27 unido va a seguir para muchas cosas los votos decía Isabel Ayuso la candidata del Partido Popular en la comunidad de Madrid no son un cheque en blanco votos que desde Fuenlabrada con una rosa roja en la mano también pedía para el Partido Socialista su candidato Ángel Gabilondo

Voz 0175 07:41 pero empieza a hablar mal de todos si es que no me sale si es que Jones hallo en casa y no me sale yo lo que quiero es sumar aglutinar fuerzas de reforma de transformación de modernidad y de progreso para Madrid todo aquel que quiera hacer progresar Madrid es nuestro aliado no miraremos de dónde viene aquí en agotado antes

Voz 0825 08:03 sí desde Ciudadanos Ignacio Aguado lamenta que los errores del Partido Popular las meteduras de pata dice de sus candidatos están dando oxígeno a los socialistas Ángel Gabilondo y al más Madrid de Íñigo Errejón

Voz 13 08:16 los estamos jugando que la Comunidad de Madrid se convierta en un infierno fiscal yo no quiero esa Comunidad de Madrid y eso puede pasar el veintisiete de mayo con Íñigo Errejón de consejero de Economía de presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 0040 08:26 eso es lo que queremos en Madrid

Voz 0825 08:32 y de nuevo una reyerta deja un joven herido grave por arma blanca por ahí iniciamos el repaso a otras noticias de interés

Voz 0605 08:39 lo hacemos en titulares con Paul Asensio y Laura Briones ha ocurrido esta madrugada en la pradera de San Isidro un joven de diecinueve años ha recibido dos heridas de arma blanca por la espalda y ha sido trasladado al Hospital Clínico con pronóstico grave por el momento se desconoce la autora autores de este delito los dos vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barajas continúan con la huelga indefinida un mes después porque dicen aún están lejos de conseguir las reivindicaciones laborales y de seguridad que piden ya acusan a AENA de ser parte del problema porque no se implican emboscado no sólo un hombre de cuarenta años se encuentra en estado grave al ser atropellado por un taxi esta madrugada en la calle y Marcelo Usera el herido ha sido trasladado al Hospital doce de Octubre y la policía municipal ya se ha hecho cargo de la investigación Se reabre se reabre el acceso a la T4 de Barajas por la M catorce en ambos sentidos tras la rotura de una tubería en la avenida de Logroño este pasado jueves en el túnel quedaron atrapados nueve vehículos y la Unidad Militar de Emergencia en los bomberos tuvieron que intervenir para su rescate paradas las labores de retirada del agua

Voz 0825 09:33 del deporte José Antonio Duro cuéntanos buenas tardes

Voz 1 09:35 muy buenas el fútbol en Madrid pendiente hoy del Camp Nou allí juega el Getafe desde las seis y media la jornada unificada que empieza a decidir si los azulones terminan el ejercicio en Champions los equipos de Madrid juegan a esa hora en el Metropolitano el Atlético que recibe al Sevilla en Butarque en Leganés que recibe al Espanyol en Vallecas el Rayo

Voz 0605 09:52 lo dolido además el Real Madrid visita sin que

Voz 1 09:55 red Bale en Anoeta a la Real Sociedad el deporte en Madrid comienza a las cuatro en Segunda el Rayo Majadahonda Albacete tenemos el último día del Masters en la Caja Mágica a las seis y media la final entre Djokovic

Voz 0825 10:07 hoy además alrededor de treinta mil personas según los organizadores se han puesto las zapatillas camiseta de color rosa han recorrido algo más de seis kilómetros de la Carrera de la Mujer Iván dieciséis ediciones una carrera por la igualdad que además destina los fondos recaudados a la investigación contra el cáncer

Voz 9 10:24 de mama carrera en la que por cierto ha participado participa Cadena Dial dentro de su iniciativa Dial por la igualdad Carlos Hernández ha estado allí

Voz 14 10:37 la alegría esto la alegría de la huerta todas la mujeres juntas en unión de Rosa fenómeno y vamos a pasarlo pipa pipas

Voz 15 10:46 una marea rosa de mujeres ha tomado esta mañana en las calles de Madrid más de treinta mil participantes treinta mil historias como la de soledad a la que a sus setenta y ocho años la carrera se queda corta

Voz 14 10:55 sí claro que sí ha yo estoy setenta yo tomaba terminar entera sí sí perfectamente hicimos Mc andando andando correr no perdona con mucho gusto además también Historias de familia viviendo muchos años esperaba ya le gusta correr acompañándole miro contenido que cambiar de nombre Aromedica como mi mujer

Voz 15 11:19 por supuesto de superación de lucha en este caso en contra del cáncer

Voz 16 11:23 de momento lo que ha pasado muy buenos ratos con ellas

Voz 0825 11:28 claro luce el sol las máximas rondan los treinta grados al sur de la comunidad y así va a seguir al menos hasta el jueves la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta ya a un descenso de las máximas a partir del viernes pero será ya para el próximo fin de semana de momento a esta hora el termómetro marca veintidós en el centro de la capital

Voz 9 12:15 el Infante

Voz 14 12:18 otro de aquí

Voz 9 12:22 juego de niños ha vuelto Coll Xavier Sardà y los niños

Voz 17 12:28 mía muñeco que se llamaba

Voz 18 12:32 bueno pues se tienen que extremar la ostra este lunes nos lo cuentas abiertas

Voz 0825 12:43 domingo doce de mayo en dos semanas nueva cita con las urnas está

Voz 18 12:47 no sé no falla

Voz 19 12:48 en unas elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0825 12:56 en el Partido Popular hoy los mayores en el objetivo de su voto entre en las propuestas una reducción de quinientos euros en el IRPF para quienes tengan a su cargo a una persona mayor de sesenta y cinco años o facilitar por ejemplo perros de acompañamiento para evitar la soledad de los que se encuentran en esta situación Isabel Díaz Ayuso candidata popular que por cierto ha pedido hoy el voto a los que lo hicieron en su momento el pasado día veintiocho a ciudadanos Ia Vox en las generales Raquel Fernández

Voz 1915 13:28 bajo un intenso sol que cada vez apretaba más y en un parque de Las Rozas ha tenido lugar este mitin en un municipio que históricamente ha apoyado al Partido Popular a excepción de las últimas elecciones generales donde ciudadanos consiguió dos mil votos más de diferencia con la totalidad de las sillas ocupadas y con asistentes que se quedaban a escuchar en las inmediaciones aunque con poca sombra pedía Díaz Ayuso el voto para los populares definiendo a su partido como la casa común del centro derecha

Voz 0268 13:56 que cuando los hemos dividido sobre todo cuando no hemos tenido las ideas claras nos han castigado en las urnas a todos y creo que lo vamos a pagar como digo durante cuatro largos años luego para concluir yo lo que les quiero decir a todos ellos es a los votantes de Vox insisto a la ex votantes del Partido Popular a los nuevos votantes y a los votantes de Ciudadanos que les vamos a ofrecer el mejor proyecto para la Comunidad de Madrid presentaba también

Voz 1915 14:23 la candidata del PP su programa para mayores de que forma parte

Voz 0268 14:26 la Estrategia Regional de la soledad que incluye

Voz 1915 14:28 el aumento del voluntariado perros de compañía además de ayudas para las familias con mayores a su que

Voz 0268 14:34 Argo y abono transporte gratuito luego para todos ellos vamos a tener muchas medidas teniendo en cuenta que ahora mismo gobierna el socialismo y que lo vamos a tener durante cuatro largos años nosotros vamos a acompañar a todos nuestros mayores para hacer frente

Voz 1915 14:50 al reto económico que tienen por delante Díaz Ayuso se ha comprometido también a incrementar las plazas en residencias y centros de día ya suprimir la lista de espera en servicios de dependencia

Voz 0825 15:00 en Fuenlabrada el Partido Socialista ha retomado la actividad de campaña lo ha hecho con un minuto de silencio en recuerdo Alfredo Pérez Rubalcaba el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo rosa en mano advertía

Voz 0175 15:13 no es creamos que ya en las últimas elecciones separadas la ultraderecha la ultraderecha está ahí nosotros combatir hemos eso explícitamente porque creemos que esos un daño una lacra para la sociedad así que buscaremos acuerdos pero nunca contra quienes ponen en cuestión los derechos y libertades nunca fuera de la Constitución nunca fuera de las leyes

Voz 0825 15:37 los socialistas buscarán acuerdos para un gobierno de progreso y frente a los que les acusan de extremistas principios los que dan un partido con muchos años de historia

Voz 0175 15:47 Nos dicen que somos muy radicales entorno familiar todavía no han parado de reírse pero bueno esto luego dijeron que no

Voz 0825 15:53 el problema es que era muy Sánchez

Voz 0175 15:56 mucho al presidente del Gobierno ahora el presidente del Gobierno gana ya han dicho vamos a cambiar de estrategia sea que sea verdad y luego al final éste también gane ahora la tercera cosa que estamos supeditados a no sé qué fuerzas nosotros tenemos discurso propio somos el Partido Socialista enero español yo tengo voz propia de lealtad a un proyecto histórico de ciento cuarenta años Vevey mayor pues yo tengo ciento cuarenta años ciento cuarenta años de un partido que me apoya y que me sostiene y a en agradezco lo que hace por mil

Voz 0825 16:35 y en ciudadanos los candidatos de la formación naranja también han estado hoy en la presentación de las candidaturas en este caso de los candidatos a las elecciones europeas se han presentado como el freno al populismo en Madrid Sonia Palomino buenas tardes

Voz 1915 16:51 buenas tardes en un acto en pleno centro de Madrid en el distrito de Chamberí y con el apoyo del presidente del partido Albert Rivera Ignacio Aguado y Begoña Villacís se han presentado como el dique de contención al populismo

Voz 13 17:01 pero estamos jugando que no cierren los colegios concertados los estamos jugando la movilidad en las ciudades de la Comunidad de Madrid los estamos jugando que la Comunidad de Madrid se convierta en un infierno fiscal yo no quiero esa Comunidad de Madrid y eso puede pasar el veintisiete de mayo con Íñigo Errejón de consejero de Economía de presidente de la Comunidad de Madrid eso es lo que queremos en Madrid

Voz 1915 17:19 Ignacio Aguado confía en un sorpasso en la Comunidad de Madrid también lo hacen el Ayuntamiento de la capital Begoña Villacís una ciudad cansada de sectarismo ha dicho un débil sectarismo de Carmena contra la que ha cargado por decir que los que pactan con Vox no pueden ser feminista

Voz 20 17:33 de verdad usted cree que nosotros no vamos a pelear por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres de verdad a usted cree que yo no voy a pelear por la convivir por la conciliación

Voz 18 17:43 ambos por favor dejen veta a Carlos como menores de edad

Voz 20 17:47 aunque lo haga con cariño y magdalenas perderse de tratarnos como menores de edad que no somos nietos somos madrileños y somos adultos

Voz 1915 17:54 Aguado y Villacís han llamado al voto útil y se han marchado de este acto con aplausos y al grito de presidente y alcaldes

Voz 0825 18:01 gracias Sonia y ciudadanos se presenta como dique de contención para los extremos en desde Podemos Pablo Echenique

Voz 1662 18:09 los poderosos de Hadiza los años que sí que si no les gusta el PP porque huele demasiado a fétido después de tantos después de tantos años porque Bogotá a su marca blanca que votar Ciudadanos además ya lo han dejado muy claro eh fichando fichando al señor al señor Garrido ya queda ya queda muy claro

Voz 9 18:33 sí diecinueve minutos de la tarde

Voz 0825 20:55 un examen dos horas cien preguntas treinta y cinco mil opositores se reparten o al menos eso intentan dos cinco mil doscientas sesenta y seis plazas de enfermero en la Comunidad de Madrid un día sin duda cargado de tensión Paul Asensio

Voz 0605 21:11 treinta y cinco mil opositores estaban llamados a las nueve y media de la mañana durante una hora se constituyeron las aulas y el y media dio comienzo la prueba ciento veinte preguntas en ciento veinte minutos hará doce y media han ido saliendo poco a poco todos los que han examinado y dando las buenas anotan buenas sensaciones a los familiares y amigos que le esperaban a las puertas del edificio treinta cinco mil opositores que se jugaba al cinco mil doscientas sesenta y seis plazas fijas para Enfermería en la Comunidad de Madrid y aunque Madrid es la comunidad que más plazas oferta tanto el Consejo General de Enfermería como los sindicatos

Voz 0137 21:41 nos dicen que la cifra de participación tan altas

Voz 0605 21:43 demuestra la precarización del empleo en Enfermería que las plazas son insuficientes que no se trata de oferta de nuevo empleo sino que son puesto que ahora ocupa enfermeros eventuales e interinos con contratos temporales

Voz 0825 21:53 bueno Paula estaba allí esta mañana con los que se juegan hoy su futuro laboral Jorge Cristina tienen XXXIII y veintinueve años ya trabajan como enfermeros pero afrontan este examen como una auténtica oportunidad para mejorar esas condiciones laborales todos han dedicado mucho tiempo al estudio es el caso de Saray Laura XXV años acaban determina la residencia como matronas en el Gregorio Marañón y aunque no tienen tantas esperanzas en este examen dicen que eso sí les va a servir para la próxima

Voz 9 22:19 conversaciones un poco rara porque va a haber estudiado mucho han pregunta cosas un poco extrañas y no se ha resultado muy raros

Voz 0268 22:29 sí algunas preguntas y muy fáciles y otras también muy ambiguas que haber estudiado mucho mucho mucho mucha teoría

Voz 9 22:38 no te compensa todo lo que has estudiado sabes un poco raro me preocupaba esto pero estudia no pesaban otras cosas estaba por ahí es donde sea me acuerdo de que tiene que estudiar ya te sientes un poco mal

Voz 26 22:49 no tengo porque trabaja mañanas tardes y noches tengo un niño y entonces es imposible pues si estoy de tarde y el niño debe estar en el colegio por la mañana estudiando por la mañana si la pues todas las nueve pues de nueve a tres cuatro de la mañana y así un poco de todo lío caótico sin vacaciones sin puentes sin nada

Voz 7 23:08 en los días libres que tenemos aquí básicamente en días libres a veces tienes que quitar

Voz 0268 23:13 tiempo a su familia amigos para ocio ocio o o duermes estudia si trabajas con organizaciones veces eso es un poco complicado sobre todo porque te quita tiempo de de ti mismo no precariedad laboral que hay en este en este ámbito de trabajo es muy mala es tú te da la oportunidad de tener una estabilidad que para mí con la sanidad y la enfermería completamente no existe

Voz 11 23:44 bueno en principio no hay diferencia en el sueldo luego hay diferencia

Voz 27 23:50 con el cobro de eh

Voz 11 23:52 complemento de carrera profesional que cobra no laborales Si los estatutario dejaron de cobrar incluso los nuevo laborales que hicimos la última OPE dejamos de cobrar este complemento de carrera

Voz 0825 24:06 pues conmemorarán eh vamos a la casa Villamañán en las respuestas a las mañana salen los resultados no tendrán que esperar mucho para ver si finalmente consiguen esa plaza ansiada plaza para ocupar uno de los puestos de enfermero que ha salido en este caso en estas oposiciones aquí en la Comunidad de Madrid bueno o unos buscan su futuro laboral otros lo que quieren es mejor organización de los horarios para poder conciliar además de mejoras salariales son los vigilantes de seguridad de los controles de acceso en el aeropuerto de Barajas cumplen hoy un mes en huelga con servicios mínimos del noventa por ciento Laura Briones

Voz 1509 24:42 desde que comenzase la huelga los vigilantes de seguridad de Barajas aseguran que todavía está muy lejos de las reivindicaciones que llevan reclamando desde el pasado doce de abril dicen que no están bajando los ánimos entre los trabajadores para conseguir su objetivo mejoras laborales y recursos para no poner en riesgo la efectividad de los controles de seguridad además manifiestan que AENA no se implican la solución del problema que sancionan a la empresa de seguridad Soledad Risco pertenece al sindicato Gates

Voz 0137 25:07 sí

Voz 1061 25:10 claro porque ahora empresas una manera de su punto de vista tiempos de paso y colas en los filtros pues claro quieran acceder de corrección de tienen eso también impide que podamos llegar a más para poder llegar a un acuerdo desde el sindicato

Voz 1509 25:30 afirman que la semana que viene habrá una reunión con el Union la segunda en el Instituto Laboral el próximo dieciséis de mayo la huelga continuará de forma indefinida

Voz 0825 25:38 el Ayuntamiento de Móstoles tiene el visto bueno ya de la Comunidad de Madrid para seguir adelante con la resolución del contrato de suministro mantenimiento integral de los edificios y centros educativos municipales que firmó con con Feli Un contrato recuerden investigado la trama Púnica se firmó en dos mil catorce por más de setenta y tres millones de euros ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1463 25:56 se trata de un contrato cuya adjudicación está siendo investigada desde dos mil catorce por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dentro de la trama Púnica y por el cual se mantienen como imputados al ex alcalde de Móstoles Daniel Ortiz del Partido Popular y su ex concejal de Medio Ambiente y Alejandro Utrilla según el Gobierno municipal este contrato es el más importante adjudicado en la historia de Móstoles Noelia Posse alcaldesa de Móstoles

Voz 28 26:19 servicios jurídicos del Ayuntamiento por su parte han elaborado un informe en el que se recoge el plazo del que se dispone para rescindir definitivamente ese

Voz 0605 26:27 vínculo entre la empresa investigada

Voz 28 26:30 la trama Púnica

Voz 29 26:31 ese ese plazo son decía

Voz 0825 26:34 con meses desde el gobierno municipal Los

Voz 1463 26:37 cielos de Gobierno de Noelia Posse ganar Móstoles denuncia que la alcaldesa está paralizando sus compromisos de gobierno la alcaldesa dicen evita llevar a la Junta de Gobierno este expediente Adecco Feli para finalizar la resolución de contrato con la empresa poniendo en riesgo aseguran que el proceso caduque

Voz 1 26:56 José Antonio Duro hola de nuevo hola qué tal muy buenas es el día del Getafe el partido en el Camp Nou los de Bordalás tienen que dar la cara en la jornada unificada para falta un partido tener intactas sus posibilidades de Juárez el próximo año la máxima competición continental el técnico en la previa del Barça Getafe de las seis y media

Voz 30 27:10 mira yo creo que es un pensado que a estas alturas del campeonato vamos con posibilidades de entrar en Champions pero bueno es una realidad lo jugadores están ilusionados todos está de visionado la afición todos vamos a intentar si somos capaces de coches

Voz 1 27:24 diez la jornada nos deja tres partidos en Madrid Leganés Espanyol Rayo Valladolid Atlético Sevilla de este partido del Valencia Alavés también dependerá como acabe la jornada del conjunto del coliseo muy también juega el Real Madrid lo hace sin Gareth Bale en Anoeta ante la Real Sociedad

Voz 0825 27:36 una propuesta más antes de irnos la Compañía Nacional de Teatro Clásico acaba de estrenar su última producción en la última producción de la temporada La hija del aire de Calderón de la Barca está dirigida por Mario Gas y con Marta Poveda al frente del reparto Marta García

Voz 1513 27:51 primera vez que la Compañía Nacional de Teatro Clásico la estrena en sus treinta años de vida primera vez que Mario Gas dirige un texto del siglo de oro y primera vez también para Benjamín Prado que adapta un clásico de esta envergadura La hija del aire obra cumbre muy compleja de Calderón de la Barca es una historia sobre el poder

Voz 0281 28:08 porque en esta obras muy importante e la reflexión que hay sobre lo que se hace por conservar el poder y sobre cómo enloquece quién pierde el poder yo creo que no tengo decir nada más para que ella estéis pensando todos en algunos que otros expresidentes

Voz 1513 28:21 la hija del aire es una historia de más de ocho mil versos repletos de guerras tempestades desmoronamiento castigos muerte la historia ese mira mis la reina de Asiria fundadora de Babilonia seductora cruel y violenta como una Khaleesi del Siglo de Oro

Voz 31 28:37 es verdad que la maldad una mujer mal

Voz 18 28:39 más difícil de de asumir

Voz 31 28:42 cuestiona de otra manera

Voz 32 28:44 a la que todo el mundo quiere poseer que en que los demás no la miren no la toquen sean sólo sólo suya el deseo de posesión está en el en la raíz de muchos de los dramas que leemos en los periódicos en un país con novecientas mujeres asesinadas por la violencia de género

Voz 9 29:01 gracias Marta buenos vamos

Voz 0825 29:11 lo hacemos desde luego lo hacemos con ritmo editando con Tequila que mañana va a estar en el concierto con el que los cuarenta Classic se presentan en sociedad un concierto único en las fiestas de San Isidro en el que entre otros muchos van a participar Mikel Erentxun uno los pistones cuatro horas de concierto de números uno en la Plaza Mayor mañana a partir de las ocho y con entrada libre así con ellos saltando llegamos a las dos y media continúa la información Hora catorce cuando Mingo

Voz 1827 30:23 hola de nuevo muy buenas tardes primer fin de semana de campaña ya hoy a pleno rendimiento a sólo dos semanas de las elecciones autonómicas municipales y europeas con PSOE tratando de repetir la victoria de las generales con Podemos agitando la bandera de un gobierno entre socialistas y Ciudadanos para movilizar a los suyos con PP y Ciudadanos luchando entre ellos por la hegemonía del centroderecha en España

Voz 0277 30:42 el veintiséis de mayo tenemos que terminar el trabajo que empezamos el veintiocho de abril

Voz 1662 30:50 han dicho que quieren un gobierno del PSOE conciudadano o un Gobierno del PSOE en facilitaba yo

Voz 0040 30:56 Nos quedamos en casa saldrán ganando los nacionalistas y los populistas y entonces Sánchez lo tienen mucho más fácil para hacer sus políticas de subidas de impuestos o de concesiones a los nacionalistas que

Voz 4 31:07 cuando el votante de centro derecha vota dividido acaba gobernando

Voz 1827 31:11 cerda enseguida ampliamos los mensajes políticos de este domingo doce de mayo que ha despertado con un nuevo salto alto multitudinario a la valla que separa que separa Melilla de Marruecos José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 31:22 buenas tardes cincuenta y dos migrantes han conseguido cruzarla uno de ellos ha resultado herido con cortes en las piernas y la Guardia Civil ha detenido a otro el resto están todos en el centro de internamiento de Melilla

Voz 1827 31:30 sobre inmigración hoy el fascista ministro del Interior italiano ha defendido su idea de multar a aquellos que salven vidas de quiénes están a la deriva en el Mediterráneo dice Matteo Salvini que aplicar orden y disciplina en Italia es urgente todavía fuera de España aumenta la tensión entre Irán y Estados Unidos

Voz 1061 31:46 presidente iraní Hasan Rohaní habla de situación de guerra por las dificultades que atraviesa su país a raíz de la presión estadounidense Rohaní pide unidad mientras Washington aumenta su presencia militar en el Golfo Pérsico

Voz 1827 31:55 desde hoy es obligatorio fichar al entrar y salir del te

Voz 1061 31:58 abajo en España se hacen dos millones y medio de horas extra

Voz 1645 32:01 que no se cobran los sindicatos aplauden este registro

Voz 1061 32:03 las jornadas laborales porque según dicen va a servir para combatir los abusos laborales Mari Cruz Vicente de comisiones sobre

Voz 5 32:09 las es un derecho laboral un elemento que sirve de servir para tienen no se produzcan abusos en la realización de la jornada laboral

Voz 1827 32:17 hoy se han celebrado las oposiciones para conseguir una plaza fija de enfermería ciento cuarenta mil aspirantes para veinte mil plazas las enfermeras en su mayoría mujeres reclaman que se termine ya con la temporalidad que sufre

Voz 33 32:29 en el hospital donde estoy el sesenta por ciento de los enfermeros son enfermeros interinos temporales esa plaza se debería AVE convocados porque llevan más de tres años ocupándose por profesionales con empleos temporales

Voz 1827 32:44 la temporada de premios en la industria de cine termina esta madrugada con los Premios Platino los que reconocen el trabajo de las películas y series iberoamericanas

Voz 1061 32:52 Roma de Cuarón parte como favorita en las categorías más importantes Paco León tiene opciones de triunfar con su serie arde Madrid Rafael será reconocido con el galardón de honor por su trayectoria

Voz 34 33:03 dónde dónde con campo

Voz 35 33:18 sí

Voz 9 33:19 es diez años yo de la muerte de Antonio Vega toda Nacha Pop primero en solitario después los dejó algunas de estas canciones que forman ya parte de la vida de muchas generaciones creo también un estilo propio del pop español al que todavía recurren muchos grupos y cantantes de nuestro país

Voz 1827 33:51 y en los deportes a las tres Empieza Carrusel deportivo José Antonio Duro con todos los partidos como antes

Voz 1 33:57 a eso es a partir de las seis y media arriba se juega un puesto champions en el Barça Getafe que se Juan el Camp Nou y también en el Valencia Alavés de Mestalla en el Atlético Sevilla del Metropolitano puntos de búsqueda de Europa en Bilbao con el Athletic Celta el Leganés español el Betis Huesca y el Real Sociedad Real Madrid y además por abajo el descenso Celta Villarreal ante Valladolid y Girona tienen que evitar ese puesto el Villarreal recibe al Eibar el Valladolid visita Vallecas y se enfrentan en Montilivi Girona Levante en Segunda Osasuna puede ser oído primera sin jugar tendría que perder desde las cuatro y el Albacete en Majadahonda esta mañana el Almería le ha ganado cinco tres al Elche y además escuchamos a María un Quiñones anoche en la SER la portera a la Real Sociedad campeona de la Copa de la Reina

Voz 36 34:40 más no se puede pedir estamos orgullosos que está el trabajo que hace de a lo que estamos haciendo lo que estamos consiguiendo que las mujeres en en televisión de que Camps portadas de que sigamos creciendo luchando por lo que nos merecemos y por la igualdad

Voz 1 34:54 además Nadal perdió antes y Chivas en Madrid hay griegos enfrenta a Djokovic en la final desde las seis y media motor en Montmeló Gran Premio de Fórmula uno Carlos Sainz saldrá

Voz 1827 35:03 duodécimo sería como subirse al coche de un amigo

Voz 1827 35:50 las dos y treinta y cinco la una y treinta y cinco en Canarias a poco antes de las dos cuando veíamos al presidente Pedro Sánchez en la sede del partido

Voz 38 35:57 lista en Madrid firmando en el libro de condolencias que abrieron para rendir homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba ya sabemos lo que dice verdad Judith Arroyo si bien dice gracias por tanto adscrito Sánchez nadie como Alfredo dice encarna lo que el PSOE ha representado y representa para el país la lucha

Voz 1061 36:13 por la libertad y la seguridad la justicia social

Voz 38 36:15 tal y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres el amor y la lealtad a España y el compromiso con la causa socialista con inteligencia dedicación y pasión el PSOE ha escrito Sánchez debe mucho a Rubalcaba con Rubén

Voz 1827 36:28 en la memoria el PSOE Sánchez no

Voz 38 36:30 si el PSOE se ha sumado a la campaña electoral que ya retomaron ayer el resto de partidos

Voz 1827 36:48 Icon Madrid como telón de fondo de los esto de los principales partidos es aquí en Madrid donde se juega una de las batallas políticas de mayor calado Icon más repercusiones en función de cuál sea el resultado en la agenda nacional el Partido Socialista eso dice al menos el CIS aspira a gobernar en la Comunidad de Madrid por primera vez en veinticuatro años con la suma eso sí de los dos partidos de izquierda en el municipio madrileño de Fuenlabrada ha hecho campaña Carmen Calvo el veintiséis de mayo toca según dice terminar lo que empezaron en las generales

Voz 0277 37:16 no podemos bajar la guardia el veintiséis de mayo tenemos que terminar el trabajo que empezamos el veintiocho de abril ni más ni menos

Voz 1827 37:27 también en Madrid el secretario de Organización de Podemos dice Pablo Echenique que los grandes poderes del Estado presionan para que su partido quede al margen de cualquier negociación de gobierno que están más cómodos con PSOE y con Ciudadanos

Voz 1662 37:39 el HSBC Santander Moody's Morgan Stanley la higa CEOE han dicho ya claramente lo que quieran han dicho que quieren un gobierno del PSOE conciudadano o un Gobierno del PSOE en facilitaba yo ese básicamente lo mismo

Voz 1827 37:59 esto en el bloque de partidos de izquierdas pero mucho se juega el PP si primero pierde el Gobierno madrileño segundo pierde la hegemonía del centroderecha Si ciudad Nos lo supera en votos en escaños este partido Ciudadanos ha desplegado esta tarde en Madrid a sus rostros más conocidos ha presentado como una especie de contrapoder territorial digamos al PSOE en La Moncloa Óscar García hola buenas tardes

Voz 1645 38:22 buenas tardes dice Rivera que el reto el gran reto de estas elecciones es evitar la desmovilización porque con una baja participación asegura no se podrá frenar a la izquierda a los populismos y a los nacionalismos

Voz 0040 38:33 Nos quedamos en casa saldrán ganando los nacionalistas y los populistas retendrá en esas capitales gobernarán gobiernos autonómicos entonces Sánchez lo tienen mucho más fácil para hacer sus políticas de subidas de impuestos o debe concesiones a los nacionalistas

Voz 1645 38:46 desde comunidades autónomas y ayuntamientos de ciudadanos conformará la resistencia al Gobierno de Sánchez y de iglesias y en concreto a la subida de impuestos que según Rivera llevarán a cabo por eso el presidente de Ciudadanos dice que si lideran gobiernos autonómicos en Madrid Murcia o en Castilla y León desde ahí equilibrar a la subida de impuestos que haga el Estado por cada euro

Voz 0040 39:07 de IRPF de impuestos que su a Sánchez Nos comprometemos a bajarlo y compensarlo con los tramos autonómicos en las comunidades La Rioja

Voz 1645 39:14 la ha presentado a su equipo para Europa ciudadanos apuesta por reformar la euro orden para evitar que el caso de pues de Mon huido de la

Voz 1827 39:21 justicia española vuelva a repetir y mientras tanto en el Partido Popular frente al ruido de sables que sólo puede ir a más y el resultado en las elecciones no es bueno para ellos atentos a lo que dice Pablo Casado hoy en una entrevista en el diario El Mundo dice que su mandato como presidente del PP es para cuatro años el único error que cometió en la campaña fue

Voz 1645 39:40 pensar que Ciudadanos Vox estaban de su parte ahora en un mitin en Murcia ha insistido

Voz 1827 39:47 todo en que hay que aglutinar todo el voto de centroderecha bajo el paraguas del Partido Popular Radio murciana González

Voz 0175 39:54 Pablo Casado ha apelado a quién águilas frente al mar al Partido Popular como el único partido de centro derecha ha señalado el XXVI m hay que unir ese centro derecha porque menos PP es más populismo casado ha dicho que el XXVI cm Además hay que mandar un mensaje nacional que el

Voz 0825 40:17 ver territorial debe servir de contrapeso

Voz 0175 40:20 que Pedro Sánchez vea que no tiene las manos libres para todo pero para eso hay que mandar un mensaje claro también a los ciudadanos y no perder el tiempo en decir si somos galgos o podencos decía hay que dejarse de ubicaciones ideológicas

Voz 9 40:36 elecciones municipales autonómicas y duro

Voz 1827 40:41 sí elecciones que servirán previsiblemente para dar la bienvenida no las instituciones europeas a la ultraderecha española Vox se presenta a estas elecciones ha alineado a eso que llamamos el grupo de Wiese grado liderado por países como Polonia o Hungría y que hacen bandera del control de las fronteras hablan por ejemplo de suspender el Tratado Schengen el que permite a todos los europeos circular de un país a otro sin tener que llevar el pasaporte en cualquier caso el retrato de la Europa que saldrá de las urnas el veintiséis de mayo va a tener una presencia inevitable de nacional populistas Javier Carrera

Voz 38 41:14 lo heterogéneo de estas formaciones en Europa hace que existan similitudes pero también diferencias con el discurso que promueve Vox desde España para empezar la política económica que defienden los de Abascal con un modelo puramente liberal marcan tal y como explica el politólogo Pablo Simón distancias y cercanías

Voz 39 41:31 que le acerca más a las extremas derechas del centro de Europa por ejemplo al espejo austriaco o tal vez al partido la libertad de Bilderberg siendo tanto al Frente Nacional que tiene unas políticas más proteccionistas con más a favor de gasto público

Voz 38 41:43 vox estaría en la línea de la derecha populista de Europa oriental como el húngaro Orban polaco Kaczynski en su base católica y sus postulados contra el feminismo o tratamiento a las minorías sexuales Verdasco no tan acusado en casos como el de Alternativa por Alemania o el F P veo austriaco

Voz 39 42:00 no tiene un discurso particularmente militante con esas minorías sino que al revés tratan de tejer alianzas con ellos para mantener un cordón sanitario frente a los musulmanes que es para ellos una prioridad

Voz 38 42:11 y un tercer punto la apuesta de Vox por la supresión de las autonomías en la línea centralista del Frente Nacional francés

Voz 39 42:17 mientras que esto no es necesariamente así en el caso de partidos como la liga italiana es la cual viene precisamente de ser un partido independentista como era la Liga Norte

Voz 1827 42:54 desde este domingo todas las empresas tengan el número de trabajadores que tengan están obligadas por ley a llevar un control de las jornadas laborales de sus empleados deben quedar registradas las horas de entrada y de salida con la intención en principio de combatir los abusos que las jornadas no sean interminables que se paguen las horas extras ir a Valdés

Voz 40 43:14 en nuestro país se realizan un total de más de dos millones y medio de horas extras semanales en remunerar según los últimos datos de la EPA esta nueva normativa afectará a más de trescientos setenta y cinco mil trabajadores por cuenta ajena Mari Cruz Vicente es secretaria confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras

Voz 41 43:30 desde Comisiones Obreras hemos defendido la implantación de del regidor de jornada primero como un derecho laboral y en segundo lugar una medida para registrar la jornada para evitar los abusos que se están produciendo en la utilización de la jornada laboral

Voz 40 43:46 un derecho laboral que desde la patronal señalan que ya se cumplía Rosa Santos directora de Relaciones Laborales de la CEOE

Voz 33 43:53 tengo que dejar claro que eh

Voz 42 43:55 que la gran mayoría de las empresas cumplen cumplen bien y además lo hacen por una razón de respeto a los derechos de los trabajadores pero también por una cuestión de productividad deje de de control del absentismo

Voz 0605 44:09 desde el ámbito jurídico los expertos se sitúa

Voz 40 44:12 a medio camino Jorge travestido experto laboralista de Sagardoy Abogados reconoce que se trata de una norma Especialmente rígida pero también necesaria

Voz 43 44:20 está previsto la nueva norma no la nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores es un sistema de control

Voz 1 44:26 ha ido Gurrutxaga

Voz 43 44:29 indiscriminado de entrar seis de salida de tiempos de trabajo también

Voz 40 44:32 desde el Ministerio de Trabajo apuntan que esa rigidez no se corresponde con la realidad el modo en que se realice el registro horario queda en manos de los acuerdos que se alcancen mediante la negociación colectiva la

Voz 0137 44:43 multa en caso de incumplimiento se sitúa entre los eh

Voz 40 44:46 mis cientos los seis mil euros además ciento

Voz 1827 44:48 cuarenta mil personas han hecho hoy los exámenes para conseguir una de las veinte mil plazas públicas de enfermería tuvo

Voz 0605 44:54 da es estudiar trabajar estoy otro en dormir

Voz 6 44:56 no va ser fácil pero espero que sea un poco mejor que en la anterior yo es que tengo a niños pequeños

Voz 7 45:03 qué trabajo voy compagina todo así

Voz 0825 45:06 en poco más difícil en los días libres que tener

Voz 7 45:09 ah sí básicamente en días libres porque alguien que había

Voz 0268 45:14 es un poco como puedes usar a veces tienes que quitar tiempo a su familia a primeras horas

Voz 1827 45:22 tres años los sindicatos piden de hecho que se convoquen como mínimo cada dos Irene Dorta buenas tardes qué tal Roberto porque las enfermeras sector muy feminista la mayoría son mujeres lamentan la falta de plazas fijas van encadenando contrato temporal de contrato temporal con una carga de trabajo además dicen al

Voz 0137 45:39 sí por eso muchas ven estos exámenes como una oportunidad para que la temporalidad se reduzca como África que es enfermera en el Hospital Infanta Sofía de

Voz 33 45:47 Madrid en el hospital donde estoy el setenta por ciento de los enfermeros son enfermeros interinos intemporales esa plaza se debería AVE convocados porque llevan más de tres años ocupándose por profesionales con empleos temporales

Voz 0137 46:03 las enfermeras quieren también que se les reconozca la especialización es decir que igual que existen matronas haya enfermeras especialistas en urgencias por ejemplo no las cambian constantemente de trabajo porque les genera mucho estrés además que se reparta la carga

Voz 0605 46:17 moral

Voz 33 46:18 te puedes encontrar a una enfermera un técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería llevando en una media de doce paciente de edad avanzada necesitan eh cuidados para la actividad básica la vida diaria que está con aislamiento con un montón de complicaciones solamente un profesional de cada Cate

Voz 1827 46:40 el día en los hospitales escuchan también las quejas de los técnicos de enfermería que exigen que se reconozca también su categoría laboral tanto es así que han llevado incluso a la administración pública ante los tribunales que supondría para ellos este reconocimiento Irene

Voz 0137 46:53 pues supondría nada menos que cobran entre doscientos y trescientos euros más al mes estos sanitarios exigen que se les reconozca esta categoría profesional como explica Elvira González presidenta de la Asociación de Técnicos de Enfermería

Voz 33 47:06 es que la clasificación de los profesionales de los técnicos por ley tiene que estoy un ente uno que es otra retribución teníamos que cobrar entre doscientos y trescientos euros más entonces por eso el CSIC ha decidido judicializar esta petición para que la ley se cumpla porque es que ya no sentimos ninguneados por todos los sitios

Voz 0137 47:26 también los las funciones que realizan estos sanitarios como Miguel Ángel están completamente obsoletas no se han actualizado desde mil novecientos setenta y tres

Voz 44 47:36 sea ella para un paciente te dice que en caso de que sea paciente femenino quién Rasul es el técnico en enfermería ese es un paciente masculino es el celador para que veas fiesta esto desfasados

Voz 0137 47:50 además el trabajo de los técnicos de enfermería tampoco recogen el historial clínico del paciente se les exige tener una FP media o superior pero en la práctica su trabajo queda reflejado en las enfermeras como

Voz 1827 48:01 propio gracias Irene todavía sobre la salud la salud pública España encabeza el primer ensayo clínico de Europa cien por cien público para tratar el mieloma múltiple que es el cáncer de sangre más frecuente para tratarlo modificando genéticamente nuestras células sanas resumirlo mucho y que puedan así combatir el cáncer Laura Marcos

Voz 0605 48:19 estamos ante la medicina del siglo XXI y del XXII porque esta terapia celular llamada Carty extrae parte del sistema inmunitario del enfermo lo cambia genéticamente en el laboratorio para que pueda atacar de forma directa tumores casi incurables y lo vuelva a insertar en el cuerpo del paciente o como prefiere describirlo Jorge Gayoso hematólogo de la ONT

Voz 45 48:40 esto es cómo conseguir entrenar a un recluta que llega a hacer la mili y convertirlo en Rambo en veinte días a nivel práctico estamos cogiendo una célula que es una dura hay que todavía no sabe contra quedar a reaccionar en un súper limpia

Voz 0605 48:54 así que claro el sistema no es perfecto de hecho un treinta por ciento de los pacientes que reciben este tratamiento acaban en la UCI ahora mismo esta terapia punteras sólo funciona para algunos tipos de leucemia linfomas con muchas recaídas pero es tan rentable más de trescientos mil euros por enfermo que las farmacéuticas se han lanzado a la caza de nuevos Publio

Voz 45 49:15 aquí cuando esto pase de la hematología que es una parte pequeña de la oncología a tumores sólidos frente a tumores de próstata tumores de mama tumores de pulmón de páncreas veremos un crecimiento ya exorbitante de ese tipo de terapia

Voz 0605 49:29 Illa primera ventana pública que está a punto de abrirse para ampliar este campo la lidera Álvaro Urbano jefe de Hematología del Hospital Clínic de Barceló

Voz 46 49:37 que en septiembre creemos que ya podremos tratar al primer paciente que será el primer ensayo clínico académico cien por cien europeo para para el para el mieloma múltiple