Hora 14 Fin de Semana (18/05/2019)

Voz 11

25:03

pero no hay mucho extranjero y bueno gente mayor gente que también según el día del mes pues dice cuánto cuesta la medicina esperó a cobrar o te preguntan antes de comprar cuál es el precio al medicamento compran la medicina en función del día del mes mucha gente sí se nota la primera semana m siempre es buena porque la gente tiene más dinero o si es una medicación que ellos no consideran que no es muy urgente dice pues me espero o esto si esto no hacen ellos una selección de lo que les manda el médico lo que creen que es más urgente medicamentos para pacientes crónicos sus tratamientos crónicos pero hay gente que no tiene tantas posibilidades diabéticos claro ante hipertensión vivos pues si tiene un tratamiento pues para la tensión para el colesterol para el azúcar usted hay veces que no puede llevarse todo o le dice cómo hay gente que pagan unas aportaciones a medicamentos más caros más barato les voy a decir al médico que me lo cambié por otro que se llama ese económico son medicamentos que tienen aportaciones reducidas y entonces con la Seguridad Social es todo mucho más barato pero claro hay casos para todos una cinta eh farmacéuticas los ancianos es que pagan poca aportación pero también hay canciones que tienen unas pensiones muy bajitas pensionistas que tienen un máximo un tope en el copago de ocho veintitrés euros sí pero también por ejemplo hay cosas que no entran en la Seguridad Social entonces todo lo que no entrar en la Seguridad Social muchas veces es más caro y entonces eso es lo que no cogen pomada muchísimos complementos nutricionales les todas ese tipo de medicación no entra ya hay médicos que sí que lo recetan respecto antes y hay mucha medicación que no entrar con las Seguridad Social todo lo que está fuera de la Seguridad Social es más caro además que no se plantean comprar o no comprar claro se buscan sionistas lo miran claras gracias nada