Hora 14 Fin de Semana (19/05/2019)

son las dos es la uno en Canarias

Voz 1645 00:57 a Journey contra la intolerancia

Voz 3 01:00 con Tragsa carísima contra

Voz 1645 01:02 la crisis ha hablado que los independentistas como

Voz 1827 01:05 sectarios e intolerantes que han tratado de bloquear la apuesta del PSOE ha dicho por el diálogo en la misma semana que hemos visto como los independentistas catalanes bloqueaban la designación de Iceta como senador autonómico Pablo Casado entiende que todo esto es una especie de maniobra pactada entre Sánchez y los independentistas para que no parezca que ya tienen un acuerdo de investidura

Voz 4 01:26 Pedro Sánchez ya tiene el pacto hecho de legislatura es con Podemos es con Esquerra Republicana de Cataluña no es nada nuevo llevan varias legislaturas presentándose juntos el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña

Voz 1827 01:39 por tanto a quién quiere el engaño desde Ciudadanos mientras tanto han cerrado a cal y canto la puerta favorecer ya sea por acción o por omisión la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno

Voz 0040 01:48 nosotros fuertes unidos trabajando vigilando a Sánchez porque una oposición débil como la que podríamos tener Si no existiera Ciudadanos será un chollo para Sánchez por le molesta tanto Ciudadanos porque estamos fuertes porque estamos unidos porque somos firmes porque somos liberales

Voz 1827 02:03 campaña también para las europeas con una encuesta en Reino Unido que dice que el partido de Nigel Farage que es el principal defensor del Brexit sería el más votado en aquel país Mientras tanto la primera ministra británica avanza hoy que hará una nueva oferta para tratar de sacar adelante su acuerdo sobre el Brexit José Luis García inning

Voz 1061 02:20 la oferta que va a incluir un paquete de medidas mejoradas para los diputados británicos en el proyecto de ley del acuerdo de retirada un proyecto que va a comenzar su tramitación parlamentaria dentro de poco más de dos semanas cuando se va a volver a votar en la Cámara de los Comunes May anuncia también en el Sunday Times que va a pedir a los diputados que renueven su mirada para formar una mayoría en el Parlamento que permita a un Brexit pactado esta semana laboristas y conservadores daban por suspendidas sus negociaciones sin ningún acuerdo pero me dice que esos contactos le han servido para comprender mucho mejor lo que es necesario para que un acuerdo pueda pasar el corte la líder conservadora dice que ha encontrado con los laboristas un terreno común en temas como los derechos y protecciones para los trabajadores

Voz 1827 02:55 además hoy la prensa francesa cuenta que Josu Ternera enfermo de cáncer no está en prisión sino en un hospital ingresado desde el viernes pasado fuentes del Ministerio del Interior español le han dicho a la SER que no tienen notificación oficial de que éste Terra haya sido trasladado en Estados Unidos Donald Trump se plantea indultar a varios militares condenados por crímenes de guerra a Valdés

Voz 5 03:16 el presidente estadounidense ha solicitado los documentos necesarios para conceder el perdón a varios militares entre ellos figuran el jefe de operaciones especiales a la espera de ser juzgado por disparar contra civiles desarmados en Irak matar a un enemigo cautivo y un miembro del cuerpo de élite boinas verdes acusado de matar a un afgano desarmado en dos mil diez según informa el New York Times de culminarse en los expertos advierten que se trataría de una medida inédita en la historia reciente que podría erosionar la legitimidad de la ley milita

Voz 1827 03:51 la semana termina aquí en España con temperaturas un pelín más altas que ayer pero con lluvia en el norte de hecho en Euskadi se han registrado algunos problemas Radio San Sebastián hay que Bernal

Voz 0825 03:59 los mayores problemas se han concentrado en el este

Voz 1600 04:01 de Guipúzcoa donde las lluvias han sido muy intensas y persistentes los ríos Bidasoa Urumea y especialmente al Oyarzun sean desbordado muchos puntos anegando a primera hora de la mañana localidades como R

Voz 0393 04:12 quería cuyas calles eran esta mañana verdad

Voz 1600 04:15 las avenidas de agua los comerciantes se afanan ahora en aplicarla

Voz 6 04:18 nosotros éramos en las cuatro de la mañana y en esos hemos tenido que desalojar porque empezaba a salir agua porque el baño al filtrar que pues desde el suelo entraba en agua o sea no es sólo de la puerta de lo que yo había sino que el colector robaba daba abasto y sin luz en un documento tuvo todo pues me di una moto Bombay con lo hemos querido sacar Luque

Voz 1600 04:39 la buena noticia es que parece que la situación va ir remitiendo de cara a la tarde las cuencas de los ríos también van recuperando poco a poco su caudal

Voz 1827 04:46 titulares del deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 1621 04:48 qué tal muy buenas la mañana no se dejado John resulta definitivo en primera división hemos contado en Carrusel la victoria del Betis cero a dos ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu fin de temporada con silbidos en el estadio blanco para el equipo de Zinedine Zidane y con la evidente despedida del meta Keylor Navas que ha sido titular acaba de terminar este partido también lo ha hecho en Segunda el Mallorca un Almería cero a las cuatro y cuarto el último choque de esta Liga que hoy acaba en Ipurua el Eibar Barça ahí está en juego la penúltima jornada de la Liga regular ACB en los últimos cuartos el Estudiantes está perdiendo con Obradoiro seis ocho siete tres y el Barça

Voz 1827 05:20 con Guipúzcoa siete seis seis Hora catorce cinco minutos

Voz 1 05:27 hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:31 qué tal muy buenas tardes el bloque de la Izquierda suma pero por poco Manuela Carmena seguiría siendo alcaldesa de Madrid con el apoyo del Partido Socialista el Partido Popular se hunde subida importante de ciudadanos que supera al Partido Popular en votos y entrada de la extrema derecha en el Ayuntamiento de la capital con cuatro concejales más Made más Madrid en pie se queda fuera ésta es la fotografía que nos deja a una semana de la cita con las urnas la encuesta de cuarenta dB que publica hoy el diario El País la mayoría en el caso del Ayuntamiento de la capital está en veintinueve concejales la suma de la izquierda más Madrid PSOE según este sondeo estaría entre veintinueve y treinta la suma de la derecha Partido Popular Ciudadanos y Vox entre veintisiete veintiocho enseguida vamos con todo lo que está dando de sí este domingo de campaña ya una semana de las elecciones la Comunidad de Madrid da el visto bueno al informe medioambiental de la operación urbanística más importante de los últimos veinticinco años en Madrid la Operación Chamartín el Madrid nuevo norte que permitirán la construcción de diez mil quinientas nuevas viviendas las al norte de la Castellana ahora la duda es si habrá tiempo para aprobarlo en pleno antes del día veintiséis fuentes del Ayuntamiento de la capital aseguran a la SER que Seara operaciones urbanísticas que se desbloquean mientras en el paseo del Prado un grupo de unas ochenta personas que viven en la calle siguen acampados llevan ya un mes frente al Ministerio de Sanidad

Voz 8 07:03 dime teme por favor por da la versátil quién que es

Voz 9 07:18 comida alguna joya herramienta les contaremos

Voz 0825 07:23 los quiénes están allí porque lo están haciendo hay otras noticias que repasamos en titulares con la ayuda de Paul Asensio y Laura Briones

Voz 11 07:31 qué bien mil setecientas personas examinan hoy para optar a uno de los cien nuevos puestos de maquinista de metro que se sumarán a los trescientos sesenta que se han incorporado esta legislatura aún así los sindicatos dicen que esta cifra insuficiente que se necesita un mínimo de ciento cincuenta nuevos maquinista en metro

Voz 12 07:46 mañana comenzará una semana de paros y movilizaciones de los trabajadores de Urgencias del Hospital de La Paz reclaman un aumento del personal acabar con la saturación del servicio y más recursos para poder trabajar con normalidad hoy

Voz 11 07:56 a de veintiséis años ha resultado herido grave tras ser atropellado por una retroexcavadora durante unas obras en una finca privada en Berzosa del Lozoya el joven ha sido trasladado al Hospital doce de Octubre y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

Voz 12 08:08 la Audiencia Nacional acogerá este lunes el juicio al pequeño Nicolás por delitos de usurpación de funciones públicas falsedad en documento oficial y cohecho pasivo la Fiscalía Provincial de Madrid pide siete años de prisión para el acusado ideal

Voz 0825 08:20 porte José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas

Voz 1621 08:22 los del Real Madrid en la última jornada del campeonato nacional de Liga ha sido titular Keylor Navas también Vinicius no ha jugado ni un minuto Gareth Bale han esta derrota cero a dos del Real Betis de el Real Madrid ante el Real Betis en la última jornada de Liga ha acabado la competición los aquí hubo madrileño según el Atlético tercero el Real Madrid quinto el Getafe décimo tercero Leganés colista el Rayo Vallecano en Segunda A partido importante para Majadahonda en Gran Canaria desde las seis y además un ascenso del del tacón ha ganado cero a Santa Teresa el año que viene jugará en la Liga

Voz 0825 08:50 canina gracias José Antonio muchos se han puesto las zapatillas hoy para participar en este caso en la carrera colores contra la violencia más que una carrera una fiesta contra el maltrato por la igualdad Carlos Hernández

Voz 13 09:06 esas mujeres que ya no pueden luchar porque no están aquí

Voz 0825 09:09 todas las que no se atreven a dar la cara pues aquí estamos para

Voz 13 09:12 Carlos Mamani ayudarlas que se puede salir de todos

Voz 3 09:15 a la diversión

Voz 14 09:18 no es normal lo que está pasando así que nada y como lo hemos pasado saben lo que es luchar contra la lacra

Voz 0047 09:24 la violencia de género a través del deporte de la música es la propuesta de la carrera colores por la igualdad y contra la violencia que un año más ha vuelto a llenar el Paseo de la Castellana de color ideas sonrisas una prueba festiva en la que la competición quedan en segundo plano la reivindicación y el apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista cobra todo el protagonismo

Voz 15 09:42 muy divertido y muy muy solidario hay un ambiente que te mueres de regusto ahí hasta niños a mí me parece genial porque estamos apoyando a todas las mujeres que son víctima de violencia de género

Voz 1621 10:19 impresiona porque es un iglú verde de ocho metros de altura tan alto como el morro de un avión es el contenedor de vidrio más grande del mundo está ahora en la plaza de Callao sumisión celebrar el Día Mundial del Reciclaje podría recoger hasta ciento veinte mil envases de vidrio la misma cantidad por cierto que depositan los madrileños durante cuatro meses y medio pero no admite botellas vacías porque se trata de un símbolo como explica a pie de Gluck Borja Marte Arena de vidrio

Voz 1621 11:05 te de en el último año el reciclaje de vidrio en nuestro país alcanzó un nuevo récord histórico pero Ecovidrio quiere que siga aumentando porque se ahorran millones de litros de agua y miles de toneladas de gases que provocan el cambio climático y esto ya lo saben hasta los niños

Voz 3 11:19 no es que que suelo utilizarlas Emma

Voz 1621 11:29 Ecovidrio que es la organización que gestiona el reciclaje de vidrio en nuestro país realiza talleres para niños bajo el contenía

Voz 17 11:36 hedor ver de más grande del mundo

Voz 0825 11:39 gracias Javier así llegamos a las dos y doce minutos de la tarde

Voz 0825 12:09 y la Ser avanza hasta esta hora novedades sobre la

Voz 23 13:43 que se lo que pasó

Voz 0825 13:52 domingo diecinueve de mayo una semana por delante que los partidos es el juegan todo los partidos poner en marcha esa cuenta atrás en la última semana de campaña ellos se juegan su futuro nosotros decidimos lo que puede pasar

Voz 24 14:06 en ser elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0825 14:13 en resultado desde luego se augura al menos el que apuntan las encuestas muy ajustado y por eso todos todos los votos van sumando

Voz 25 14:21 esta es mejor porque la otra está en bote por correo tuvo que esperar seis horas y claro esta vez han organizado mejor en abierto los domingos Ivonne

Voz 0867 14:27 no le así que

Voz 0825 14:29 adulto espera que el bastante

Voz 26 14:32 tenía que esperar muy bien la verdad muy contenta

Voz 0825 14:35 en el domingo que atrae que me estaba esperando

Voz 27 14:37 es una hora y día vinimos por segunda vez porque la primera vez era horrible llegado a la cola

Voz 0825 14:42 los oficinas de Correos que este domingo han estado abiertas hasta hace unos minutos para facilitar el voto por correo y evitar así las largas colas de las últimas elecciones la imagen que dibuja la encuesta de cuarenta dB que publica hoy el diario El País deja desde luego un resultado muy muy ajustado el bloque de la Izquierda suma pero por poco Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0393 15:03 buenas tardes la alcaldesa podría revalidar en el cargo con el apoyo del Partido Socialista pero el margen de errores muy estrecho un giro inesperado esta semana podría alterar el resultado y la movilización será decisiva como lo fue el veintiocho de abril según concluye esta encuesta de cuarenta debe en la mayoría en el Ayuntamiento de Madrid está en veintinueve escaños y el Bloque de Izquierdas conseguiría entre veintinueve y treinta con los veintiuno veintidós de Ahora Madrid y los ocho del Partido Socialista juntos lograrían un cuarenta y nueve con dos por ciento de los votos el otro bloque el de la derecha que conforman PP Ciudadanos y Vox se mueve en una horquilla de entre veintisiete y veintiocho concejales y una estimación de voto del cuarenta y cinco con ocho por ciento hay apenas un tres por ciento de diferencia entre bloques que es básicamente margen de error en las generales la derecha les sacó a la izquierda diez puntos y más de cien mil votos

Voz 0825 15:50 encuesta que deja un resultado muy ajustado pero confirma también el hundimiento del Partido Popular en la capital porque Ciudadanos podría podría colocarse por delante

Voz 0393 15:58 el PP de Martínez Almeida se pegaría un batacazo similar al de Pablo Casado en abril obtendría el peor resultado de su historia hay perdería casi la mitad de los concejales se quedaría con once o doce según cuarenta debe ciudadanos lograría además adelantar al PP en la capital algo que no reflejaba la encuesta del CIS Begoña Villacís conseguiría el veinte por ciento de los votos doce concejales la ultraderecha de Vox lograría entrar en el Ayuntamiento de Madrid con seis con siete por ciento de los votos y cuatro ediles mientras que Carlos Sánchez Mato de Madrid municipalista se quedaría sin representación parlamentaria los votos de Izquierda Unida por tanto se perderían

Voz 0825 16:35 gracias Carolina y con un resultado tan ajustado las reacciones suman a la frase conoció a de la verdadera encuesta la Gun las urnas la prudencia de los candidatos Paul Asensio la alcaldía

Voz 11 16:47 a Manuela Carmena dice que tiene miedo a un pacto de la derecha

Voz 28 16:50 tras lo que siempre da miedo es que esto que se habla tanto de impacto con la ultraderecha no nos demos cuenta lo negativo que puede ser para Madrid cuando hay un tanto por ciento tan grande de madrileños que piensa que está bien lo que hacemos

Voz 11 17:04 Pepu Hernández candidato socialista ha sido también muy prudente dice que los resultados están muy ajustados

Voz 29 17:10 calidad de que la izquierda pueda gobernar Madrid pero también es cierto que existe un riesgo un grave riesgo de que podamos volver a políticas anteriores eh que significan involución

Voz 17 17:19 con que ha pedido el voto a los madrileños quiero llamar a los ciudadanos

Voz 29 17:24 decenas de Madrid para que acudan a las urnas para que defiendan la ciudad abierta y tolerante que es Madrid

Voz 30 17:29 José Luis Martínez Almeida al candidato de los populares ha mojado algo más puesto ya hay de todos los colores que se dice no pero yo creo que reflejan todas una realidad que es incontestable que esto es una cuestión de que el centro derecha sólo puede perder desde la abstención que la gran aliado de Manuela Carmena es la

Voz 11 17:45 extinción prudencia y la petición del voto en la imagen política que nos deja este último sondeo unos valores

Voz 0825 17:51 más la que también nos ha dejado hoy en el programa A Vivir Madrid Juan Barranco el último alcalde socialista que tuvo la capital de esto hace ya treinta años

Voz 1163 17:59 este es el soy tenía que ver de poder de gobierno no es hubiera sido bueno para Gran por Manuela Carmena porque hubiera tenido un equipo más potente o yo creo que tiene un equipo muy deficiente la prueba es que siendo alcaldesa además tiene que ser concejala de Cultura

Voz 1621 18:15 también hubiera podido hubiera sido uno

Voz 1163 18:17 no hubiera reforzado con su experiencia y su capacidad la gestión hubiera sido bueno para para los niños

Voz 0825 18:27 todos los partidos políticos tienen la mirada puesta en la capital pero también en la Comunidad de Madrid dice esta noche debate electoral en Telemadrid en el que no estará Íñigo Errejón que a esta hora preparan ya los candidatos del Partido Socialista de Ciudadanos Ángel Gabilondo e Íñigo e Ignacio Aguado que como en este caso no han convocado esta mañana ningún acto de campaña no es el caso de Isabel Ayuso a la candidata popular que se ha ido esta mañana hasta Alcorcón Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 18:53 qué tal buenas tardes en la recta final de la campaña el equipo de la candidata popular se va a esforzar sobre todo en desterrar esa imagen polémica de Isabel Díaz Ayuso y sus torpezas hoy lo hecho por ejemplo aquí en Alcorcón su alcalde y su número dos David Pérez que define así a su candidata valiente comprometida peleona como demostró ayer también Isabel enhorabuena por cómo te defendí esté él la Sexta sí Isabel Díaz Ayuso estuvo anoche en laSexta pero no estará mañana en el debate organizado por La Ser por el país hay cargos del PP que admiten abiertamente que es un error borrarse de un debate con todos los candidatos ya incluso adquiera un les sorprende esa estrategia en campaña ahora así diez Ayuso defiende su plantón pasa al ataque o que sus sus pisos errores y acusa directamente al candidato socialista Ángel Gabilondo Desert quien inventa realmente

Voz 31 19:47 los datos que no tenemos veintidós mil millones de euros de presupuesto son veinte mil que la Comunidad de Madrid somos ciento setenta y nueve municipios señor Gabilondo no somos siete millones y medio de personas somos seis millones y medio

Voz 3 19:59 el noventa y siete mil niños pobres en Madrid falso ya pueden estudiar hoy durante todo el día a ver si esta noche dan alguna cifra a derechas por qué no da ni una Ayuso que si estar esta noche

Voz 0861 20:09 eh en Telemadrid pero mañana planteará a todos los candidatos en el debate organizado en el Cogam por la Cadena SER y el diario El País

Voz 0867 20:17 Madrid Madrid Madrid Destino está destino esta este lunes veinte el debate definitivo aunque Gabilondo Ignacio Aguado Isa Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser y el país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com

Voz 1 20:44 con la colaboración del COGAM mañana el debate

Voz 0825 20:47 definitivo organizado por esta casa por la Cadena SER y el país debate de candidatos a la Comunidad de Madrid Javier Casal director de contenidos de la Cadena Ser en Madrid muy buenas tardes

Voz 0867 20:55 qué tal buenas tardes en el último día además en el que se pueden publicar encuestas todos los sondeos a nivel municipal y regional hablan Isabel de una situación muy ajustada así que cada debate y cada comparecencia cada resbalón o cada cierto es clave para convencer a los indecisos estarán con nosotros todos los candidatos menos la candidata del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso que el pasado viernes a última hora declinó la invitación por indicación de su equipo de campaña que prefiere apartarla de la primera línea durante estos últimos días antes de las votaciones debatirán Ángel Gabilondo candidato del PSOE y favorito en las encuestas Ignacio Aguado de Ciudadanos Isabel Serra de Unidas Podemos Rocío Monasterio de Vox en este debate sí estará Íñigo Errejón de Más Madrid excluido del debate en la televisión pública inquiete

Voz 0825 21:38 más que bloqueaban aborda bueno el formato será muy

Voz 0867 21:41 flexible los candidatos se van a someter a las preguntas de los moderadores y podrán debatir entre ellos sobre cuestiones previamente acotadas y que van desde el transporte pasando por la sanidad la educación la economía políticas sociales y pactos cada uno de ellos tendrá finalmente un minuto de oro y habrá una mesa de tiempo para evitar desequilibrios en las intervenciones el debate Isabel se celebra en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid y se emite desde las doce y media en la SER

Voz 0861 22:05 a través de las siete emisiones de las en la comunidad

Voz 0867 22:07 sí se podrá seguir también en streaming en Cadena Ser punto com El País punto com y en redes sociales bajo la etiqueta debate Madrid XXVI

Voz 0563 22:16 gracias Javier debate venga gracias

Voz 24 22:21 en la Cadena Ser elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0825 22:29 dos y veintitrés minutos vamos ya con otras cosas luz verde para la Operación Chamartín mañana lunes la Comunidad de Madrid enviará ese informe el de evaluación ambiental del proyecto urbanístico que prevé la construcción de diez mil quinientas viviendas al norte del Paseo de la Castellana paso previo para que la Comisión de Urbanismo y luego el pleno del Ayuntamiento lo apruebe definitivamente lo adelantaba hoy el diario El Mundo y el presidente de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán lo confirmaba

Voz 32 22:53 en dos meses menos un día un gobierno responsable como es el Gobierno de la Comunidad de Madrid permite y facilita que el Ayuntamiento ahora sea el que lleve a cabo el pleno para que tenga lugar la aprobación

Voz 33 23:05 por lo tanto estamos plenamente convencidos sino para ratificar mis palabras lo único que hay que hacer es preguntar a la parte promotora que asevera como hago yo que el Ayuntamiento de Madrid está en perfecta disposición para la próxima semana aprobar el proyecto

Voz 0825 23:20 la intención del Ayuntamiento según fuentes consultadas por la SER es poder dar luz verde a este proyecto a pesar de las fechas en el límite en principio mañana pasaría en la Comisión de Urbanismo que tendría que remitirlo a los grupos y la duda es si habrá tiempo para aprobarlo en pleno antes del día veintiséis o sea cual sea el resultado del próximo domingo está en funciones hasta el quince de junio margen suficiente para su aprobación definitiva ídem la construcción de diez mil quinientas viviendas al norte del Paseo de la Castellana a los que viven en la calle frente al Ministerio de Sanidad en el paseo del Prado llevan un mes acampadas unas ochenta personas que piden que las administraciones se impliquen pongan en marcha medidas que acaben con esta dura realidad la de vivir en la calle como hacen Miki Lorenzo Rosa con quiénes hemos estado

Voz 8 24:09 por favor por favor tal cual está versátil anotó que nadie siempre sus bueno vais aquí aquí lo fundamental comida

Voz 9 24:32 de formación pasta mira aquí así Basta pasta somos persona cosa que hace pero le grande porque estéis aquí para que no se deje a nadie en la calle en una verdadera tortura tan la calle estoy destroza la salud Hall el cuerpo te deja psicológicamente todos los que estamos aquí somos personas sin hogar que sabemos lo que te hacen pasar no los que deberían ayudarte recibida hasta bien yo diría incluso

Voz 34 25:04 entonces tener en cuenta que se podía ayudar pero una de una manera digamos el gente no esperar meses y meses meses porque claro la situación se va deteriorando tratar de que

Voz 9 25:17 aumente en el recurso en un porcentaje sino de que se comprometan a que a ninguna persona hacerle bajar a la calle pensionistas que no pueden acceder a un alquiler pero aquí personaje cobran su suspensión algunos no contributiva otra buena pensión bajas

Voz 35 25:30 el alquiler eh hay personas que tienen problemas mentales no necesitan estar ingresado en psiquiátricos

Voz 9 25:36 duramente pero sí en un piso donde las condiciones de pago de alquiler sean más flexible dijo Comas en pláticas con su situación que no se trata de que aumente los recursos en un porcentaje sino de que se comprometa a que a ninguna persona sale bajaron a la calle y esto no está pasando

Voz 36 25:55 no de hecho hay varios censos distintos seamos un censo de Cáritas va subir al alza peruanas

Voz 0867 26:00 CIBIR Forcada a personas sin hogar una subvención

Voz 36 26:04 hace el Estado se tendría que encargar a la baja esto hace que que no haya no no la proporción de Albert que es la proporción de instalaciones muy pequeña por ejemplo albergues no son realmente una solución para estas personas que no ha no hablan

Voz 9 26:20 ido recursos y Madrid no tiene esos recursos a misma Madrid tiene el dinero para hacerlo lo que no lo hace nardo invierten eso ni Madrid ciudad de de España Ny el Estado o sea esto un a una cadena de bueno de de bueno de voluntad política carece voluntad política y de de falta de empatía el dinero está no es claro desde luego da igual cuando te tengas que adaptar para garantizar la protección de las personas eso es lo que lo que defendemos desde aquí lo que pasa es que no lo tienen hacer cuando dicen que la gente no quiere ir al albergue bueno pues tendrás que ver en qué condiciones se vive en el albergue para que quiera ir

Voz 0825 27:02 por cierto que el Ayuntamiento de Madrid no han querido valorar sus demandas tampoco sobre la falta de plazas en albergues a pesar de nuestra insistencia y antes del deporte esta final de campaña en la que los candidatos emplean ya saben a fondo tratan de mostrar su mejor imagen pendientes de ellos los fotógrafos de prensa que les siguen buscan esa imagen que cualquiera de nosotros no hubiéramos visto otra cosa son las fotografías de estudio para las que posan en este caso los candidatos buscando la mejor de sus sonrisas María Manjavacas ha estado en el estudio del fotógrafo Luis Gaspar autor entre otras fotografías del cartel presentación de Más Madrid

Voz 1444 27:36 qué hay detrás de una foto de campaña nos pasamos por el estudio madrileño de Luis Gaspar firma la foto de Íñigo Errejón y Manuela Carmena abrazados reencuentro comienzo de algo una foto que ya ha sido bautizada

Voz 17 27:48 dicho que es la foto de la abuela y el nieto bueno se puede interpretar así pero no había una intención de que fuese abuela y nieto ni de que fuese nada de hecho es que no habían casi ninguna intención en ninguna de las fotos que dice sí

Voz 0825 27:58 pero natural eso sí después de un cambio de chaquetas

Voz 17 28:01 no bueno entraron aquí más menos yo tenía una idea muy había un par de cambios de chaqueta pues Manuela tenía una a más oscura y un la verde Íñigo tenía una más clara y otras más oscura o la chaqueta adecuada les pidió que se acercara algo que que surgió que estaban y usuarios de juntado un poquito que que ya abrazaba así pues nada dispara secreto de la foto hablar mucho con ellos y a ser posible sin asesoras sí porque siempre se puede decir algo de algo todo hay una meta política y un haber visto los dos temporadas de El ala oeste de la Casa Blanca Jay de The House of Cards presuntos asesores están ahí pues te te empiezan a marear un poco pero también marean a a la persona tiene en general que les quiten arrugas que candidato con potestad claro quitarle arrugas quitarle poros quitarle pero que sea muy natural esto es el mensaje de una foto en campaña electoral puede dar o quitar votos

Voz 37 29:03 los pues yo creo que sí está mal hecho puede quitar algo hizo está bien hecho mi impresión es que no dan

Voz 17 29:12 muchos más de me gustaría decir bueno bueno es que una buena foto te consigue no es entiendo que es un conjunto de cosas pero último

Voz 0825 29:18 bueno se explica porque la foto para la posteridad en campaña electoral es donde hay menos información por lo tanto hay más significado exceso de ruido pues así vamos a llegar a las dos y media de la tarde llegamos a las dos y media continúa la información con todo el equipo con Roberto Torija el equipo de Hora catorce así como decimos buena tarde de domingo

son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 3 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes falta una semana justo para la próxima cita con las urnas

Voz 1827 30:26 las encuestas de esta mañana las últimas que se pueden publicar por ley dan ventaja a las coaliciones de izquierda en los principales ayuntamientos pero hay muchas ciudades por ejemplo en Madrid en las que la diferencia con la suma de PP Ciudadanos y Vox es ajustadísimo por eso el PSOE insiste en pedir una movilización masiva con mensaje directo hoy a las mujeres sed de Guillermo Fernández Vara

Voz 38 30:47 tarjeta roja a la desigualdad a la involución ya la crispación que plantea la derecha esos tres siglas pararle los pies porque sigue creyendo estos machos de llega que son puesto dueño sigue creyendo no

Voz 1827 31:02 el Partido Popular Pablo Casado insiste en que hay un acuerdo secreto entre PSOE y los independentistas y que el veto de los independentistas a Miquel Iceta al que todos hemos asistido esta misma semana es una especie de argucia para que no nos demos cuenta de que para que no nos demos cuenta hasta que ya hayamos votar

Voz 4 31:18 Pedro Sánchez ya tiene el pacto hecho de legislatura es con Podemos es con Esquerra Republicana de Cataluña no es nada nuevo llevan varias legislaturas presentándose juntos el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña

Voz 1827 31:31 por tanto a quién quieren engañar a Albert Rivera no quiso pronunciarse ayer sobre esa propuesta envenenada que le hizo Pablo Casado la de permitir una investidura de Sánchez hoy sí que lo ha hecho

Voz 0040 31:41 nosotros fuertes unidos trabajar de vigilando a Sánchez por qué una oposición débil como la que podríamos tener sino existiera Ciudadanos será un chollo para Sánchez porqué le molesta tanto Ciudadanos porque estamos fuertes porque estamos unidos porque somos firmes porque somos liberales

Voz 1827 31:55 por su parte Pablo Iglesias exhibe la gestión de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona para reivindicar lo que puede hacer Unidas Podemos en un Consejo de Ministros

Voz 27 32:04 tener en nada con la última el gobierno de Barcelona una referencia que es una bofetada al cinismo reaccionario que a nosotros nos llena de energía para negociar un gobierno para demostrar que algunas cosas sí se pueden cambiar y que se puede trabajar para la gente humilde de este país

Voz 1827 32:21 domingo diecinueve de mayo y la prensa francesa cuenta que Josu Ternera está ingresado desde el viernes en un hospital y no en la cárcel Almudena López sino buenas tardes

Voz 11 32:28 buenas tardes Ternera está enfermo de cáncer fuentes del Ministerio del Interior español le dicen a la SER que no tienen constancia oficial de que haya sido tras

Voz 1827 32:35 ha dado hoy vamos a contarles también que muchos funcionarios todavía no han cobrado la devolución del IRPF que pagaron por las prestaciones de maternidad paternidad Sonia ejemplos profesora fue madre en dos mil catorce y en dos mil dieciséis pero todavía no ha cobrado nada

Voz 39 32:48 no recibieron ninguna ninguna explicación e incluso he estado en oficinas de Hacienda de mi ciudad hay sólo me han dicho que los están tramitando pero todavía no me han dicho cuándo los van a pagar mi niño han confirmado tampoco ni la cantidad ni que vaya a recibir ese dinero

Voz 1827 33:04 el sindicato CSIF calcula que setenta y cinco mil funcionarios tardarán todavía dos o tres meses en recibir esa devolución de la que ya se han beneficiado medio millón de trabajadores según el Ministerio de Hacienda los que todavía no han cobrado es porque están acogidos a una mutualidad y que en estos casos el proceso es más lento en plena ofensiva en algunos estados de Estados Unidos Donald Trump se declara profundamente provida que es como se llaman a sí mismo los antiabortistas y sólo defiende el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en casos de violación incesto o de que la vida de la madre corra peligro no es la única polémica que envuelve hoy al presidente de Estados Unidos hoy cuenta el New York Times que está dispuesto a concederle el indulto a algunos militares condenados por crímenes de guerra el dramaturgo Juan Mayorga se sienta por primera vez esta tarde en la silla M de la Real Academia de la Lengua aunque toda la atención del mundo va a estar este domingo en otro trono en el Trono de Hierro que esta madrugada madrugadas emite el último capítulo de Juego de tronos con un nivel de expectación y nervios que no se veía desde hace diez años en otro fenómeno mundial como perdido mira Hakim a un spoiler de cara a mañana es más que posible que sus compañeros de trabajo o ustedes mismos estén más torpes de lo normal menos mal que yo libramos Almudena una encuesta hecha en Estados Unidos dice que muchos empleados reconocen que su nivel de productividad va a bajar este lunes porque se quedarán hasta tarde viendo el capítulo yo otros mucho

Voz 1 34:25 os han pedido el día libre o dicen que van a llegar un pelín más tarde

Voz 40 34:35 sí

Voz 1827 34:36 los Eurovisión enólogos que de todo hay en este mundo acertaron un año más Holanda era una de las favoritas y anoche ganó en el Festival de Eurovisión con esta balada la gala tuvo casi un treinta y siete por ciento de audiencia en España

Voz 40 34:53 no

Voz 1827 34:58 y quedan terminantemente para bromas o prebendas sobre herida sobre caídas España quedó anoche en el puesto veintidós de veintiséis y a pesar de todo Miki con la cabeza alta

Voz 41 35:08 que lo hemos hecho muy bien creemos estos súper bien que la gente lo ha disfrutado muchísimo y que yo me quedo con eso ya lo dijimos yo quería volver a España con la cabeza bien alta y orgulloso del trabajo de la final que habíamos hecho yo creo que lo hemos hecho así que ya está no no pido nada más

Voz 1827 35:23 a partir de las tres de la tarde Carrusel deportivo José Antonio Duro buenas tardes

Voz 1621 35:28 qué tal muy buenas hay que ponerle al Real Madrid que ha cerrado con derrota la temporada victoria del Betis cero a dos con pitada final en el Santiago Bernabéu en un partido sabido a despedidas entre ellas la de Keylor Navas al final del choque también aparece una despedida la de Setién en sala de prensa escuchamos al técnico local a Zidane

Voz 1994 35:45 lo mejor que nos puede pasar ahora es que bueno que sacaba eso oí ya está estamos ya pensando otra cosa pensando en el futuro en lo que es la próxima temporada claro que es complicado

Voz 1621 35:57 a las cuatro y cuarto el último partido esta Liga que hoy acaba en Ipurúa el Eibar Fútbol Club Barcelona en según esta mañana Mallorca uno Almería cero y podría ascender a Osasuna juega a las seis en Cádiz y en ACB el Obradoiro y el Barça ganado hay que además citas del día Alex Márquez gano Moto2 en Francia a esta hora se está disputando Moto GP final del Masters mil de Roma Nadal Djokovic a las cuatro Euroliga Tercer y cuarto puesto el Real Madrid el Real Madrid se enfrenta Fenerbahce y la tarde nos va a dejar además del tiro las quinientas millas de Indianápolis

Voz 1827 36:56 dos y treinta y seis una hay treinta y seis en Canarias y a estas horas las semana que viene ya estaremos con los datos de participación y escuchando que han dicho los candidatos al meter el voto en la urna pero de momento

Voz 1827 37:21 de momento último domingo de campaña que ha despertado hoy con las últimas encuestas que pueden publicarse antes de la jornada electoral la del país por ejemplo constata que las coaliciones de izquierda avanzan en los ayuntamientos de las principales ciudades

Voz 0825 37:34 en Madrid Manuela Carmena sube hasta los veintiuno veintidós concejales y puede conservar la alcaldía si suman los ocho del Partido Socialista el resultado es en cualquier caso muy ajustado porque el bloque de derechas está muy cerca de la coalición de izquierdas

Voz 0027 37:47 la encuesta dibuja un escenario muy fragmentado en el Ayuntamiento de Barcelona Esquerra superaría a Ada Colau y la única mayoría absoluta posible sería un tripartito de izquierdas entre republicanos comunes el PSC Joan Ribó puede repetir como alcalde de Valencia su partido Compromís sería el más votado y sumaría una mayoría contundente con el PSOE y Unidas Podem el Partido Popular se desploman la tercera ciudad de España e incluso seria superado en porcentaje de votos por Ciudadanos

Voz 1621 38:15 también el socialista Juan Espadas puede revalidar su cargo como alcalde de Sevilla el PSOE sube pero necesitará adelante Sevilla la horquilla más amplia de la encuesta no da mayoría a la suma de PP Ciudadanos y Vox

Voz 0825 38:27 situación muy distinta aquí en Bilbao el candidato del PNV lograría la mayoría absoluta al subir de los trece actuales a los quince muy lejos quedan PSE-EE EH Bildu y Podemos con cuatro escaños cada uno

Voz 1827 38:38 con las encuestas sobre la mesa ya hemos escuchado en la portada de este Hora catorce las valoraciones de campaña de los principales líderes así que nos vamos hasta Cataluña en plena campaña Esquerra decidió bloquear la designación de Miquel Iceta como senador autonómico para cerrarlas y la puerta la presidencia del Senado Pedro Sánchez respondió proponiendo para la presidencia de Congreso y del Senado a otros dos catalanes a Meritxell Batet y a Manuel Cruz pues bien hoy los tres Iceta va Teddy Cruz han coincidido en un acto Radio Barcelona Miguel bona tarda

Voz 0563 39:05 buenas tardes sí primera fotografía conjunta de los futuros presidentes del Congreso y del Senado la ministra en funciones Marichal Batet y al senador electo Manuel Cruz han protagonizado el mitin del PSC esta mañana en Barcelona Batet se ha comprometido a no permitir que asado haga un uso partidista de las instituciones Cruz ha agradecido a Pedro Sánchez su nombramiento y ha dicho que es un honor para él asumir este desafío

Voz 46 39:28 presentación Lynn soul Lus partidista las instituciones al es fe mal a la gracia será nuestros ojos entre todos nosotros una posibilidad que no podemos desperdiciar para mí soy efectivamente profesor universitario filósofo y federalista convencido es todo un honor poder asumir ese desafío

Voz 0563 39:51 también estaba Miquel Iceta que ha acusado a los independentistas de sectarios y les ha advertido de que vetando lo a él no han logrado bloquear la apuesta de los socialistas por el diálogo

Voz 1827 40:02 gracias Gemma tenemos ya la primera valoración de Quim Torra sobre estos nuevos nombramientos Paul rumbo el president de la Generalitat que hoy se vuelca en la campaña de Junts per Catalunya les ha relacionado directamente con

Voz 1645 40:12 ciento cincuenta y cinco resulta la señora Batet calle resulta que va siete Cruz pertenecen al Partido Socialista que aprobó el ciento cincuenta y cinco que yo recuerde ningún miembro del partido ha pedido perdón por haber aplicado en ciento cincuenta y cinco en este país muy uno ha exclamado Torra que ha retado a Batet a permitir el uso del catalán en el Congreso cuando Laura Borràs haga su primer discurso ante la Cámara Baja

Voz 1827 40:33 por su parte Albert Rivera ha estado hoy en Zaragoza una plaza muy importante para Ciudadanos porque en Aragón fueron el segundo partido más votado en las generales de abril muy importante Óscar García porque allí no aspiran únicamente a tocar poder territorial aspiran a liderarlo

Voz 1645 40:47 eso es Roberto buenas tardes Ciudadanos logró el sorpasso al PP y estos días pone toda la carne en el asador para al menos repetir ese resultado del veintiocho de abril que le colocó a quién Aragón como segunda fuerza tras el PSOE hoy con Rivera pero durante esta campaña con varias visitas también de Inés Arrimadas el líder del partido dice que aquí pueden tener el primer Gobierno de Ciudadanos en una región

Voz 0040 41:06 para los responsables ganar ahora los responsables liderar a los responsables ante el hundimiento del Partido Popular electoralmente tenemos que liderar una alternativa para que Sánchez no haga lo que le da la gana

Voz 1645 41:17 un partido popular al que Rivera ha vuelto a traer hoy a su discurso arremetiendo contra él

Voz 0040 41:21 me siento orgulloso de este proyecto insípido el botellón no los cuando he visto partidos que esconden el logo de su partido jodido estás con perdón si tienes que esconder el logo de tu partido

Voz 1645 41:30 Rivera por cierto ha anunciado que Ciudadanos va a presentar una candidata a la presidencia del Congreso de los Diputados una alternativa a la propuesta de Meritxell Batet ha dicho frente a quién defiende un referéndum en Cataluña la propuesta de Rivera será simbólica a priori no tiene posibilidades primero porque Ciudadanos no tiene los votos suficientes y también por el pacto alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para votar a Batet en todo caso la propuesta de Rivera será la activista gitana Sara Giménez diputada por Madrid

Voz 1827 42:30 elecciones europeas a las que tendrán que acudir también los británicos al no haberse consumado su salida de la Unión y mientras eh habla de un segundo referéndum esta cita con las urnas servirá también como una especie de termómetro para medir el ánimo de los partidarios de la ruptura de la permanencia José Luis García Íñiguez buenas tardes hoy tenemos una encuesta publicada en Reino Unido que convierte al partido de Nigel Farage que es el principal defensor de la ruptura como el partido más votado en aquel país

Voz 1061 42:55 este último sondeo le da al Partido del Brexit hasta un treinta y cuatro por ciento de los apoyos en las elecciones europeas que en Reino Unido se celebran el veintitrés de mayo las de Nigel Farage aumentan aún más su ventaja ya superan en catorce puntos a los laboristas los conservadores de Theresa May de la primera ministra se recuperan pero muy ligeramente Hinault superan el doce por ciento de los apoyos de hecho los liberales proeuropeos siguen por delante con un quince por ciento del respaldo según esta encuesta que publica el Observer el sondeo también incluye proyecciones para unas hipotéticas elecciones generales ganarían los laboristas con el veintinueve por ciento de los apoyos seguidos del partido de Faraj con un veinticuatro por ciento de los laboristas con el veintidós por ciento mientras tan

Voz 1827 43:32 la primera ministra británica avanza hoy que hará una nueva oferta para tratar de sacar adelante por fin su acuerdo sobre el Brexit

Voz 1061 43:38 may adelantan el Sunday Times que en esta nueva oferta es un paquete de medidas mejoradas para los diputados británicos en el proyecto de ley del acuerdo de retirada un proyecto que va a comenzar su tramitación parlamentaria dentro de poco más de dos semanas ir una votación en la primera semana de julio hacíamos dentro de poco más de dos semanas y será la cuarta vez en la que el acuerdo pasa por la Cámara de los Comunes esta semana laboristas y conservadores daban por suspendidas sus negociaciones sin ningún acuerdo pero mi dice que esos contactos le han servido para al menos comprender mucho mejor lo que es necesario para que un acuerdo pueda superar la votación en el Parlamento la líder conservadora dice que ha encontrado con los laboristas un terreno común en temas como los derechos y protecciones para los trabajadores precisamente por este tipo de medidas le han preguntado en la BBC al líder laborista

Voz 17 44:20 Davis

Voz 1061 44:22 Corbijn ha dicho que van a estudiar las propuestas cuidadosamente pero que no están dispuestos a darle un cheque en blanco a Mary

Voz 7 44:35 Jorge

Voz 47 44:36 el Club Carrefour ahora te permite ahorrar disfrutar de beneficios exclusivos en todas nuestras tiendas por ejemplo acumulen Tucci que ahorro el uno por ciento de tus compras en alimentación productos frescos mucho más ya en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour Express y Carrefour contó en Carrefour

Voz 1827 44:57 la prensa francesa cuenta esta mañana que Josu Ternera enfermos de cáncer no está en prisión sino en un hospital ingresado desde el viernes fuentes del Ministerio del Interior Espanyol le dicen a la Cadena Ser que no tienen notificación oficial de que el etarra haya sido trasladado allí corresponsal en Francia Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 45:15 antes de ETA Josu Ternera habría ingresado el viernes en una unidad carcelaria del hospital hotel situado junto a Notre Damme y no directamente en su celda de la cárcel las ante así lo afirma el dominical Le Journal du Dimanche que precisa que Ternera fue capturado cuando se acercaba una clínica de Solans para hacerse un control previo a una intervención quirúrgica después de haber sido trasladado a París y presentado ante el juez habría ingresado en el hospital hotel diez que tiene una planta aislada para presos adscrita al Palacio de Justicia está ubicado muy pocos metros de distancia y que hasta muy recientemente era la sede judicial de la capital francesa otros miembros de la familia de Antonio Urrutikoetxea han asegurado a Efe que el detenido está P eso en la cárcel de las ante el ex dirigente etarra fugado de España hace más de dieciséis años fue detenido en un pueblo de los Alpes junto a la frontera suiza e italiana el viernes llegó a París y traspasar por la Fiscalía fue enviado al juez quién le comunicó la orden de arresto internacional para cumplir la pena de ocho años que tiene pendiente en Francia desde dos mil diecisiete Urrutikoetxea tiene diez días para aceptar esa pena o pedir un nuevo juicio las

Voz 17 46:19 justicia española podría también reclamarle para

Voz 0390 46:21 que afronte varios casos judiciales pendientes

Voz 1827 46:24 gracias Carmen les ampliamos ya esa información que les hemos contado la portada los funcionarios todavía no han cobrado la devolución de las R P F que pagaron por las prestaciones de paternidad y maternidad devolución que ordenó el Tribunal Supremo que en principio no les afectaba a ellos pero que después amplió vía decreto el Gobierno para que también pudieran beneficiarse en total hablamos de más de hablamos de que más de quinientos mil trabajadores lo han hecho ya se han beneficiado pero no los funcionarios que están todavía a la espera Carlos Sevilla buenas tardes

Voz 1061 46:51 las tardes sólo los funcionarios acogidos al régimen de la Seguridad Social han empezado a cobrar los que reciben estas prestaciones a través de las mutuas siguen esperando porque según Hacienda en este caso el proceso es más largo porque uno son las mutualidades las que han de calcular el importe de las devoluciones trasladarlo después a cada administración dos son muchas las administraciones entre diputaciones ayuntamientos y organismos autonómicos las que han del enviar esta información después al Ministerio los funcionarios tienen derecho a esta exención gracias a un decreto del Gobierno que ampliaba los envía

Voz 1827 47:20 los públicos la sentencia del Supremo hasta

Voz 1061 47:22 a finales de marzo Hacienda ya había devuelto setecientos treinta y tres millones de euros a más de quinientas sesenta mil personas y cómo está viviendo los afectados los funcionario

Voz 1827 47:30 a esta situación Carlos pues desde el sindicato de junio