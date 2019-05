Hora 14 Fin de Semana (25/05/2019)

Voz 1 00:00 una en Canarias

Voz 2 00:02 no

Voz 1 00:05 el muy buenas tardes jornada de

Voz 1827 00:23 inflexión en España marcada por las críticas de PP y Ciudadanos al nuevo presidente del Senado en una entrevista en el diario El País Manuel Cruz dice que una posible absolución de los líderes independentistas podría servir para reconducir la crisis política en Cataluña

Voz 3 00:37 es evidente que la la sentencia bueno abrió un escenario que podría reconsiderar esto es que la sentencia fuera absolutoria bueno es una

Voz 1827 00:54 yo no voy a entrar en eso bueno pues escuchando este planteamiento PP y Ciudadanos entienden que con estas palabras el presidente del Senado está presionando a los jueces del Tribunal Supremo y hablan incluso de injerencias intolerables Sara selva buenas tardes

Voz 1315 01:08 qué tal buenas tardes han reaccionado en redes sociales Pablo Casado entiende esas palabras de Manuel Cruz como una forma de reclamar al Supremo que absuelve a los políticos independentistas dice que es una vergüenza inadmisible en la misma línea Albert Rivera también en redes sociales exige a Cruz que retire esas palabras que presionan asegura Rivera a los jueces para que absuelven a los presos y el líder de Vox Santiago Abascal va más allá y pide directamente su dimisión por unas por sus inaceptables ilegítimas presiones

Voz 1827 01:32 novedades también de este sábado sobre la suspensión sobre las consecuencias políticas de la suspensión de los cuatro diputados independentistas que están en prisión provisional dicen Racó el diputado de En Comú Podem

Voz 1 01:43 eh Gerardo pisar suelo que está DC

Voz 1827 01:45 yo nado con la postura del PSOE y que esto puede tener consecuencias en las negociaciones para la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno

Voz 4 01:52 sí a que esta suspensión de Brexit

Voz 5 01:55 si esta suspensión de derechos cae y esto se produce antes de la sesión de investidura sería una buena noticia porque no implicaría la alteración de las mayorías existentes en el Congreso creo que es algo que hay que evitar como sea porque sería incomprensible inadmisible que este tipo de decisiones puedan servir para alterar estas mayorías

Voz 1827 02:14 además Esquerra Republicana ha presentado ya en la Mesa del Congreso un texto pidiendo que reconsidere su decisión y mientras tanto todo preparado para la cita con las urnas de mañana el Gobierno ha presentado esta mañana el operativo para la jornada electoral en la que treinta y siete millones de españoles votaremos para dibujar el mapa del poder territorial en España y el reparto de eurodiputados en el Parlamento Europeo el candidato socialdemócrata a la presidencia de la Comisión advertía hoy sobre los riesgos de que las posturas ultras de políticos como el húngaro Orbán se extiendan por todo el continente y sobre el poder de los ultras Almudena López sino atentos a la encuesta que hoy leemos en la prensa francesa si el partido

Voz 1275 02:54 Marie Le Pen obtendría el veinticinco por ciento de los votos

Voz 1827 02:57 según esa encuesta que ha publicado hoy Le Figaro y la formación del presidente

Voz 1275 03:01 sería segunda fuerza con el veintidós coma cinco por ciento

Voz 1827 03:03 Le Pen ya ganó en las europeas de hace cinco años pero Macron y su partido se estrenan en esta

Voz 1275 03:08 la líder de la extrema derecha francesa las ha planteado en ocasiones como un referéndum al presidente de la República y su discurso pro Europa las elecciones europeas de mañana llegan a Francia o se produce mejor dicho después de meses de protestas de los chalecos amarillo

Voz 1827 03:22 otra de las noticias de este sábado ha estado en los tribunales Un jurado popular ha declarado culpables al padrastro ya la madre de Sara una niña de apenas cuatro años cuya muerte violenta hace ya dos veranos conmocionó a todo el país el jurado lo culpa él por haber agredido y violado a la pequeña y a ella a la madre por no haber hecho nada por evitarlo Radio Valladolid Manuel Rodríguez

Voz 5 03:41 que el jurado ha emitido esta mañana su veredicto de culpabilidad tanto para la madre biológica de la niña como para su compañero sentimental

Voz 6 03:48 no hay tópicos de los suero Federer Humanes por unanimidad agresión sexual pero ahora humilló por unanimidad deudor muerto infringió demencias sólo feo Burguez Pullman

Voz 5 03:58 la pequeña murió el tres de agosto de dos mil diecisiete en el Hospital Clínico de Valladolid al que llegó el día anterior agónica tras recibir una brutal paliza antes de haber sido violada vaginal y anal mente las cuatro mujeres y cinco varones integrantes del jurado consideran que tanto uno como otro son culpables de la violación y el asesinato de la niña Sarah

Voz 1 04:19 en los deportes de esta noche Valencia y Barça se juegan la Copa del Rey Toni López buenas tardes muy buenas queda Roberto muy buenas al partido

Voz 7 04:27 Marín el Barça busca hacer historia porque nadie en el fútbol ha conseguido cinco Copas consecutivas que es lo que busca el Barça hoy el Valencia por su parte quiere sumar la octava Copa su palmarés ambos equipos con la duda en el lateral en el once de quién participará en el lateral diestro en la parte negativa por cierto veintitrés detenidos y cinco policías heridos esta madrugada en unos altercados en Nervión con protagonismo de los ultras del Barça del Betis

Voz 1827 04:48 el Sevilla contamos todo lo bueno lo malo lo mejor

Voz 7 04:50 previa de la final de Copa entre Barça y Valencia en Carrusel deportivo con Dani Garrido desde las cinco de la tarde con el resto del deporte porque hay más cosas en Liga dos tres el Rayo Majadahonda Córdoba Osasuna Las Palmas Sporting Albacete la decimocuarta etapa de Angelo de Italia que como ayer tiene final en alto también la clasificación de Fórmula uno del gran premio

Voz 1827 05:06 hora catorce y cinco minutos

Voz 8 05:11 hora catorce

Voz 0825 05:12 Madrid Isabel Salvador qué tal muy buenas tardes a una semana para la final de la Champions en el Wanda Metropolitano los precios en Madrid se disparan se ofrece colchón para pasar una noche en un piso de Alcalá de Henares por cuatrocientos eh

Voz 0089 05:40 Muros unos cuantos colchones

Voz 10 05:43 el salón en la santa Conchita manos ya alquilar por colchón yo no me voy a asumirá las monjas nosotros no estamos pensando en numerosas nubes como hace la gente que yo creo que están subiendo a la parra así que me han puesto un precio por el colchón de cuatrocientos euros precio por colchón vale que no es lo mismo que por habitaciones lo por en completa

Voz 0825 06:02 si ven que colchón puede ser algo incómodo pueden incluso optar por pagar trescientos euros por una habitación en Alameda de Osuna

Voz 11 06:09 es una casa no es no es un piso que tengo tres habitaciones que de momento no he alquilado ninguno en el cuarto de baño es el que yo uso tu vivienda para una noche serían trescientos y para la dos noches con estos hongos por habitación Xavier Isabel II que dormían en la misma

Voz 0825 06:28 ejemplos que hemos encontrado que les contaremos en este Hora catorce si su elección es un hotel de pagar por ejemplo doscientos euros por una habitación este fin de semana a pagar dos mil la misma habitación el próxima todo esto todo esto en un sábado de reflexión

Voz 12 06:50 yo creo ni de reflexión que queda de lo de los últimos días el apretón este que hacen todos los partidos políticos para intentar convencernos entonces claro lo tiene claro dejar de

Voz 13 07:03 políticas absurdas que no no llegan a la gente y preocuparnos de verdad lo que pues su puesto de trabajo contratos fijos estabilidad contratos de alquiler relativamente accesibles a lo que ganamos ese tipo de cosas de ocurrido no

Voz 0825 07:16 primera Honda uno reflexionan otros lo tienen claro mientras que los candidatos reparten su tiempo entre la familia el paseo o la jardinería

Voz 13 07:24 pues tengo tantas ganas de parar un rato que no sé ni cómo voy a gestionar mi tiempo pasear por Madrid por el Retiro idear una vuelta con hablando con la gente he comprado plantillas de fresas y luego lo que era urgente al hierro el limonero que estaba el pobrecillo diciendo ya es mi cuando me haces caso aquí he visto me apetece me recomendó

Voz 14 07:42 una amiga la película esta de

Voz 13 07:44 a la India en el armario de Ikea o algo así

Voz 15 07:47 hay otras noticias que repasamos en titulares con Paul Asensio y Laura Briones la justicia archiva el caso lo en contra irregularidades en la compra del servicio público el PP se querelló contra la concejala de Medio Ambiente Inés Sabanés el gerente de la empresa

Voz 1315 08:02 la municipal de transporte el acuerdo alcanzado para la cesión del contrato el sindicato de maquinistas del Metro de Madrid convoca paros parciales para esta tarde serán entre las tres y media de la tarde y las nueve de la noche en las líneas impares desde el sindicato denuncia la mala gestión de la crisis del amianto y la falta de maquinista

Voz 15 08:17 las los colegios escuelas infantiles públicas de Tres Cantos ya cuentan con dieciséis positivo para evitar que los niños atragantan además los profesores de la localidad recibirán formación en primeros auxilios en el manejo de estos dispositivos

Voz 1315 08:28 el programa Vacaciones en Familia se pone en marcha un año más los menores de seis y dieciséis años que residen en centros de acogida podrán vivir los meses de julio y agosto con familias seleccionadas que reciban una formación previa

Voz 0825 08:39 del deporte Toni López buenas tardes

Voz 7 08:42 buenos partido importantísimo hoy para el Rayo Majadahonda antepenúltima jornada de Liga dos tres en la que los riegos reciben al Córdoba a las cuatro y buscan ganar para acercarse a la permanencia además desde en la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula uno con el madrileño Carlos Sainz de parrilla

Voz 0825 08:55 Nos acercamos también a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 09:02 muy buenas tardes a esta hora pendientes de tres alcances que dificulta la circulación madrileña el primero en la entrada a la capital por la A dos a la altura de San Fernando ido más Elda salidas uno de ellos en la A uno en Alcobendas y otro la A5 en El money nos también encontrarán retenciones para salir de Madrid por la A tres a la altura de Rivas a esta hora en sentido Valencia en el resto de carreteras normalidad

Voz 0825 09:26 el sol han subido las temperaturas las máximas ronda los veintisiete grados el termómetro en el centro marca a esta hora

Voz 1827 09:33 veinte

Voz 16 09:38 con soluciones paga menos de Carrefour y Carrefour punto es descontamos en todas las derrotas Mou hasta el veintiséis de mayo descuento en cupón canjeable y además tiene un tres por dos en más de cinco mil productos Carrefour todos merecemos la mejor

Voz 0825 09:57 dentro de una semana y se convierte en la capital del fútbol hasta aquí llegarán más de cuarenta mil aficionados seguidores del Liverpool del Liverpool y del Tottenham que se juegan la final de la Champions es una Antonio buenas tardes

Voz 1153 10:09 qué tal Isabel buenas tardes bueno que más de cuarenta mil persa

Voz 0825 10:12 unas lleguen a Madrid un fin de semana para un partido como éste nos puede hace suponer que los precios de los alojamientos pueden subir lo marca la oferta y la demanda lo que no nos imaginábamos es lo que hicieran lo que hicieran hasta este punto esa subida lo contamos en el programa Vivir Madrid Se están pidiendo cuatrocientos euros por un colchón en un piso de Alcalá de Henares o dos mil por una habitación de hotel la misma que justo este mismo fin de semana o el que viene apenas llega a doscientos

Voz 1153 10:38 se ante oportunidades como ésta la de la final de la Champions la gente ponía a trabajar la imaginación hemos encontrado de todo vamos a escuchar el primer ejemplo compartir una casa con su dueño durante un fin de semana por quinientos euros

Voz 11 10:51 mira si tío está en un barrio que se llama la de Osuna digamos es una casa no es un piso donde yo Vigo lógicamente tengo tres habitaciones cuarto de baño es el que yo uso vale que yo digo esto vivienda una noche serían trescientos y para la dos noches quinientos euros

Voz 1153 11:11 esto en Alameda de Osuna cerca también del Wanda Metropolitano los precios encarecen parece que las vistas al estadio desde la terraza hace que ya pasemos a las cuatro cifras

Voz 10 11:22 el de Coslada así que el verdad que es el más cercano está a lo que se ve casi el estadio ahí ISS lo tenemos un poquito más caro hemos sido objeto también de la la lo mejor al mejor postor y la verdad que por ahora en el piso con la nos han ofrecido tres mil euros sólo por la noche una familia entera

Voz 0825 11:40 bueno pues puestos a buscar alojamientos que nos pueden parecer disparatados para qué complicarse un colchón y adormece

Voz 1153 11:47 sin tener un salón grande en este caso de setenta metros cuadrados hace que las posibilidades para dormir bueno sean casi infinitas en este caso duerme en un colchón en el suelo por cuatrocientos euros

Voz 10 11:57 pues mira yo soy muy sencillo yo tengo dos viviendas en la Comunidad de Madrid Alcalá de Henares y estar en Coslada son pocas familiares y con todo el tema este de la Champions y demás pues hemos ido alquilarlas para lo que es el día de la Champions él a pensado cantidades por colchones hecha unos cuantos colchones en el salón en las demás alquilar por colchón yo no me voy a subirá las normas nosotros no estábamos pensando en sus cosas pues como hace la gente hemos puesto un precio colchón de cuatrocientos euros precio por colchón Balmes

Voz 1153 12:28 esto es los particulares pero los hoteles también ha subido al carro de la oferta y la demanda aquí una habitación normal pueden multiplicar su precio el próximo fin de semana hasta por quince

Voz 17 12:39 Nos queda muy felices habitaciones pero está por noches dos mil quinientos euros según la tarifa más barata excederá el serial al no

Voz 10 12:46 sabes saldría ese fino semanas atrás noche

Voz 17 12:48 por tres mil seiscientos siete euros la noche

Voz 18 12:51 el dos del treinta y uno de mayo

Voz 19 12:53 Cross ni él

Voz 0825 12:56 bueno pues así las cosas picaresca por un lado ley en la oferta y la demanda gracias Jesús Eugenio Ribó presidente de la Asociación Española de derecho el consumo muy buenas tardes

Voz 17 13:06 muy buenas encantado de la picaresca

Voz 0825 13:08 no sé si definirlo como abuso

Voz 17 13:11 la verdad es que cuesta trabajo digerir y escuchar a los precios están pidiendo ya no por habitación en mi hotel efectivamente sino por colchones tirados en el suelo al margen de que en el de que aquel que ejerce una actividad comercial como puede ser un hotel ciertamente tiene unos precios libres que se sujetan a la oferta y la demanda del mercado cuestión distintas ya es la de aquellos que pretenden subirse al carro de esta de este tipo de actividades profesionales uno sin contar con las licencias administrativas correspondientes hilos mucho me temo también que sin pagar ni tributar lo que corresponde por la obtención de esos rendimientos

Voz 0825 13:46 pero uno puede alquilar un colchón en su casa sin más

Voz 17 13:50 pues con ciertos matices cuál es el matiz el prime la primera cuestión todos aquellos que estén anunciando el alquiler de habitaciones de colchones o de camastro de cualquier tipo en sus domicilios a través de plataformas de internet lo que están haciendo realmente es un alquiler de pisos de viviendas turísticas esto necesita la correspondiente autorización hasta tal punto que el el desarrollará esta actividad sin contar con las licencias administrativas correspondientes puede estar sujeto a sanciones económicas muy importantes con facilidad tendrán los treinta mil euros

Voz 0825 14:26 pero el caso es que estos alojamientos particulares que estos días florecen como la alergia en primavera parece que no tienen que los controles

Voz 17 14:33 bueno lo que tendrán que saber también aquellos que se dedican a esta actividad es que las plataformas de internet que publicitan este tipo de anuncios están también obligadas a dar traslado a la Agencia Tributaria cuando la Agencia Tributaria verifica estas circunstancias pues tampoco se deben llevar a sorpresa eso quinientos euros que ampollas en una noche quizá les suponga otros dos mil o tres mil o cinco mil la multa

Voz 0825 14:58 con cartel entonces sí se podría el pilar en el edificio en el balcón por Internet no

Voz 17 15:04 efectivamente hay tres tipos de arrendamiento por tres tipos de alquileres para poder diferenciarlo el primer tipo al que el alquiler residencial el alquiler de vivienda es decir a que él que vamos a utilizar una vivienda de modo permanente durante un año durante años lo que sea el típico y tradicional segundo tipo el alquiler turístico es aquel que se desarrolla a través de plataformas de internet o de anuncios estabais sido puesto al público pues a través de estos medios íter ser tipo lo que se llama arrendamiento de temporada el arrendamiento de temporada así que permite al dueño alquilar su vivienda durante dos días una semana o quince días sino va a constituir esa morada habitual cómo se hace esto pues a través de cualquier tipo de anuncio que no sea a través de esas plataformas tecnológicas por ejemplo el cartel en el portal que sucede claro que el que viene del que viene de Lyon Wall que viene de Londres no va no pasa por tu portal para ver ese anuncio de garantías ya ni hablamos pues de garantía efectivamente ni hablamos en tanto que los establecimientos regulados ya sean los de hostelería o bien sean las viviendas y apartamentos turísticos con licencia tienen un soporte de garantía para cumplir unos mínimos estándares de calidad y además poder responder en caso de esa falta de conformidad sea discrepancias se pueda mantener un usuario cuando nos sumergimos en el proceloso mercado negro del colchón en el suelo cuatrocientos euros pues vaya usted a saber dónde se mete como reclaman

Voz 0825 16:30 Eugenio Ribó presidente de la Asociación Española de derecho de consumó gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias en muy buenas tardes

Voz 17 16:37 muy buenas encantado eh

Voz 20 16:46 cadenas e giros sociales en Twitter arroba a guion bajo seis cadenas

Voz 1 16:56 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia que José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch varios Laure mínimo

Voz 22 17:08 en el mundo

Voz 0089 17:11 Nos escrita sólo cada mañana

Voz 1 17:13 junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo

Voz 22 17:20 cadena SER venga vamos estamos todos de nieve al contrabajo Relaño y suba en yo el ritmo no marcan Ponseti con la batería hay Pacojó el bajo gran llevo visto ruidito

Voz 23 17:33 R

Voz 22 17:36 los vientos Jordi inválido al Kiko Iturralde cañería Axel donde está Axel mira ahí detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 1 18:03 B en ACE

Voz 24 18:10 luego lo quiere escuchar a la carga para escuchar la

Voz 25 18:27 está plomo lo va a apretar entre los millennials que tiene gancho esto que acabamos de gravamen me me va

Voz 1827 18:33 a Run to you mil millones de descargas

Voz 25 18:35 no

Voz 26 18:37 no

Voz 3 18:40 cuenta con la SER

Voz 1827 18:42 que pase

Voz 0825 18:46 catorce Madrid dos mil diecinueve minutos de la tarde Sábado veinticinco de mayo sábado de preparativos los colegios electorales para que todo esté a punto cuando mañana a partir de las nueve arranque un nuevo domingo electoral la maquinaria desde luego está más que engrasada ya se ya se probó hace apenas un mes

Voz 27 19:05 de no ser elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0825 19:12 ciento sesenta millones de papeletas veintiocho mil urnas siete mil quinientos noventa mesas electorales repartidas por más de mil colegios también por toda la región a los que mañana podrán votar más de cinco millones ciento veintiocho mil electores los mismos que hoy

Voz 13 19:30 la jornada de reflexión la estamos pasando pues vamos a ir a comer por el centro a Thomas no salgo a pasear a dar una vuelta conectando y disfrutamos de Madrid que es maravillosa fenomenal con amiga así jornada de reflexión fue hace unos días porque vote por correo así que yo ya lo he reflexionado todo Nos hemos venido al centro a dar una vuelta por tenemos que hacer unas compras claras ocasiones ellos que el voto ya lo tengo decidido me falta reflexionar lo más

Voz 28 19:53 yo tengo ya todo reflexionado de la semana anterior me queda solamente la parte de Europa que esta tarde me dedicar un rato ya a mirar a ver lo que he hecho cada uno

Voz 13 20:01 porque la verdad es que me llega muy poquita información sobre eso en concreto entonces lo

Voz 0825 20:04 los electores como hemos podido comprobar hoy reflexionan unos sí y otros ya lo tienen claro los candidatos a la Comunidad de Madrid aprovechan este sábado todo el tiempo libre después de semanas de ajustar al máximo sus agendas Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 20:17 qué tal Isabel buenas tardes bueno hay muchas formas de reflexionar Ángel Gabilondo por ejemplo esta mañana ha querido presentar el libro de una de sus amigas Belén Bermejo y por la tarde

Voz 3 20:31 escuchará al Arpegio en el Auditorio Nacional

Voz 0861 20:34 otros candidatos también reflexionan hoy con la cultura como Isabel Serra lo hará en Teatro del Barrio viendo a la compañía Los torreznos

Voz 29 20:46 al Pablo

Voz 0861 20:50 después de una campaña muy pero que muy intensa hoy Isabel Díaz Ayuso

Voz 13 20:54 pues tengo tantas ganas de parar un reto que no sé ni cómo voy a gestionar mi tiempo pasear por Madrid por el Retiro idear una vuelta con hablando con la gente

Voz 0861 21:02 bien de paseo de pasó de vermú sus se ha ido hoy Íñigo

Voz 30 21:06 sí ir a tomar un vermú reponiendo un poco fuerzas de esta de esta campaña que para nosotros ha sido muy hermosa pero qué pero bueno que que ha sido que ha sido muy intensa y luego esperando con ganas el domingo

Voz 0861 21:17 Ignacio Monasterio comparten hoy modelo de reflexión el candidato de Ciudadanos ir al parque a jugar con su hijo Guille la candidata de Vox también pasará todo el día con su familia

Voz 0825 21:31 en un libre también para los candidatos a las alcaldías de los ciento setenta y nueve ayuntamientos de la Comunidad de Madrid ciento setenta y nueve municipios a los que optan un total de mil doce candidaturas en el caso de la capital de Madrid los candidatos a los principales partidos de los principales partidos aprovechan este sábado también de reflexión Carolina Gómez Manuel

Voz 1315 21:51 la Carmena pasará el día haciendo labores de jardinería

Voz 31 21:54 eh veo que el limonero el hierro no podía ir al vivero a comprar el hierro así que lo primero era el beso a cuidar a mi le poner y después ir al cine

Voz 1694 22:05 me gustan los Verdi a la candidata de Más Madrid el popular Martínez Almeida verá esta noche la final de la Copa del Rey hasta ahora come con sus hermanos

Voz 0825 22:11 que voy a estar con mis hermanas decomisar Claude estallar

Voz 32 22:14 presión tranquilamente pasando en familia la verdad es que los últimos meses no les se dedica a destiempo no han visto el pelo no me han visto el suelos pasa también este sábado Begoña Villacís como todas las jornadas de reflexión en familia

Voz 33 22:25 disfrutando de de el tiempo libre después de de de todos estos días hasta más citados

Voz 1694 22:30 el candidato socialista Pepu Hernández también hace otra cosa típica de los sábado sacará al P

Voz 1827 22:36 pues dando un paseíto no que tengo a mi perro un poco abandonado sería el perro saldré a la calle Boltaña que es la calle del barrio de Canillejas formas comercial y bueno tratar de comprar el pan y el periódico

Voz 34 22:46 Carlos Sánchez Mato tiene un plan más alborotado en Río en Aluche tenemos fiestas en Aluche por cierto aprovecho para invitar estaré poniendo cañas pues bueno pues desde la una Ortega Smith

Voz 1827 22:55 pues espero poder estar con mis padres a los que hace ya

Voz 34 22:57 más de un mes que no veo por la tarde sin ir a trabajar a las

Voz 1694 23:00 para cerrar algunos flecos de cara a mañana

Voz 0825 23:02 Juan una jornada electoral desde luego un tanto especial que ocurre una vez cada veinte años por la periodicidad quinquenal de las europeas en la que habrá hasta cinco urnas en algunos colegios el lo contaremos todo como no aquí en la SER

Voz 22 23:16 este domingo a partir de las ocho menos diez una hora menos en Canarias

Voz 35 23:20 el Ale electoral Minuto y resultado de la jornada desde todos los campos municipales autonómicas y europeas

Voz 3 23:29 pendiente de cada dato de cada reacción en cada punto

Voz 22 23:32 con un especial dirigido por Pepa Bueno con el apoyo de más de quinientos profesionales repartidos en doscientos sesenta y dos emisoras este domingo tú decides nosotros te lo contamos cabe

Voz 0825 23:46 que parece ID tribunales la jueza que ha investigado durante los últimos meses si hubo o no irregularidades en la compra de Bici Mad el servicio público de alquiler de bicicletas por parte del Ayuntamiento de Madrid por el que abonó nueve millones de euros finalmente decidido archivar todas las actuaciones Laura Briones

Voz 1315 24:02 el PP se querelló contra la concejalía de contra la concejala de Medio Ambiente Inés Sabanés el gerente de la Empresa Municipal de Transportes por el acuerdo alcanzado entre Bono Paqui por Bono Park y la EMT para la cesión del contrato de la empresa municipal decisión judicial que la propia Sabanés durante el mitin de cierre de campaña además Madrid recibía sí

Voz 0684 24:21 lo que yo pensé desde el primer momento que lo único que había hecho es resolver un problema gravísimo que había generado el Partido Popular y que habían dejado un desastre y que nosotros lo resolvemos lamento profundamente que por su culpa no tengamos hoy extendido y ampliado Bici Mad en toda la ciudad

Voz 1315 24:45 la decisión judicial acredita que el Consistorio optó en su día por una solución alternativa para evitar la quiebra del servicio en las diligencias realizadas se concluye que la tramitación de los tres expedientes se ajustó a la legalidad

Voz 1827 25:01 Toni López Bendodo el estudio la de nuevo

Voz 7 25:03 hola qué tal muy buenas el Rayo Majadahonda juega las cuatro en el Cerro del Espino contra el Córdoba aún Córdoba ya descendido un rayo que quiere evitar descender ahora mismo está a dos puntos de la permanencia que marca el Tenerife ya tres de Lugo Numancia Ésta es la penúltima jornada la antepenúltima jornada el Rayo tiene a favor que en la última ya suma tres puntos los tres del partido que no jugará contra el Reus por lo tanto ganar hoy sería muy importante de cara a la permanencia de los Antonio Iriondo que quieren seguir en Segunda otros equipos madrileños que eran ascender y estar también en Segunda el próximo año final por el ascenso en la fase de campeones del Fuenlabrada que mañana recibe a las doce al Recreativo de Huelva en la ida y también en primera ronda hoy para Real Madrid Castilla en Valdebebas contra el Cartagena a las seis y misma ronda para ético ven que recibe mañana al Mirandés a las doce y fuera el fútbol miramos al mundo del motor porque desde las tres de la tarde Carlos Sainz júnior disputa la clasificación del Gran Premio de Mónaco donde en los libres ni el jueves ni hoy que ha marcado el décimo quinto mejor tiempo

Voz 1827 25:55 gracias Toni antes de irnos hoy les hemos preparado una

Voz 0825 25:59 auténtica propuesta bueno más de una eh tienen donde elegir propuestas para este sábado de reflexión la primera nos lleva al Teatro La Zaranda y su desguace de las musas que llega al Espanyol Marta García

Voz 1513 26:10 el desguace las musas nació en dos mil diecisiete cuando los miembros de La Zaranda callejear por Barcelona buscando el lugar donde estuvo la Bodega Bohemia un café teatro que durante décadas albergó artistas transgresores y decadentes en sus últimos días

Voz 13 26:24 dos y diremos son los plazos La Zaranda convierte a kilómetro en una metáfora del mundo

Voz 1513 26:30 o de un país o lugar habitado por personajes en el límite personajes del desguace atrincherados antes de que el sistema los aniquile del todo Paco de la Zaranda director

Voz 36 26:39 han pretendido ser artistas uno dice que tiene un Las Vegas como bien sabe el señor Kentucky la Volta años pues una mujer que cantó o pretendió cantar in que tenía era una vez de deprime de de primera fila pero ya avenida menos

Voz 1513 26:54 el dramaturgo Eusebio Calonge los actores Francisco Sánchez Gaspar Campuzano y Enrique gustos son La Zaranda que incorporan en este montaje a Gabino Diego ya las actrices Emma Barrionuevo y María Ángeles Pérez Muñoz la compañía juega con el sainete el guiñol

Voz 0825 27:10 auto sacramental con lentejuelas se pregunta

Voz 1513 27:12 cómo hemos llegado hasta aquí como el teatro

Voz 36 27:15 generar es lo que ha degenerado en convertirse en un mero negocio pensar a la gente que siente el arte en carne viva hice ven abocado a un a un antros donde practicamente no haya escapado

Voz 1 27:28 o bien Zaranda que defiende el teatro como algo

Voz 1513 27:31 grado yendo dice que a pesar de la decadencia de sus personajes en el desguace las musas hay mucho color

Voz 36 27:37 creo que hemos conseguido hacer por primera vez en nuestra historia ni trabajo ante Niccolò

Voz 1 27:48 en el español día allí nos vamos a la sala Alcalá XXXI donde los encapsulado de Darío Villalba parecen cobrar vida Raquel García

Voz 1827 27:58 fue a mediados de los años

Voz 32 27:59 Vicenta en la Galería Leo Castelli de Nueva York allí Dario Villalba acudió a un exposición que marcaría toda su carrera la mítica Flowers de Annie Hall donde como él mismo decía quedó fascinado por la desmesura de la fauna humana de la Gran Manzana ellos fueron los protagonistas de su obra Villalba fue pionero en el uso de la fotografía a través de la pintura pero no como lo hacían entonces ni los artistas conceptuales ni los artistas pop lo cuenta la comisaria de la muestra es María Luisa Martín de

Voz 38 28:24 si la utilizaba la fotografía como él decía fría y distante para nombrar lo innombrable eh para reflejar esas esos habitantes de las grandes ciudades solitarios marginales los los locos los delincuentes las personas sin hogar toda esa población voluble y muy vulnerable que se convirtió en su obsesión

Voz 1315 28:51 fotografías que Villalba fragmentada las que cambiaba

Voz 32 28:53 encuadres que pintaba con barnices vive la duras para potenciar aquello

Voz 0825 28:57 Rostros que tanto le obsesionaba

Voz 32 28:59 en forma su obra más reconocida los encapsulado liquidaron exposición reúne por primera vez en sus series en blanco y negro y el rosa gracias Raquel nos vamos Toquero encontró

Voz 21 29:13 diré

Voz 39 29:17 que tú ropas es confunda con mis que tuvo ocasión que el gato panza al caco Inma no

Voz 21 29:27 a abrazado

Voz 1 29:33 con In Cortez que han pasado esta mañana a vivir en Madrid y que esta tarde actuará en la Joy Eslava llegamos a las dos y media con veintiún grados en el centro de la capital en sábado

Voz 21 29:52 ah

Voz 1 30:02 son las dos y media la una y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes los primeros movimientos de la oposición no auguran

Voz 1827 30:24 una legislatura nada tranquila para Pedro Sánchez PP Ciudadanos y Vox critican al presidente del Senado por decir hoy en el diario El País que si los líderes independentistas salen absueltos del Tribunal Supremo la crisis catalana podría reconducirse lo plantea en todo momento como una opción más de las muchas que pueden adoptar los jueces pero la oposición entiende que Manuel Cruz está presionando a la justicia y le piden que se retracte ya la presión por el flanco de la derecha se suma también la del flanco de la Izquierda el diputado de En Comú Podem Gerardo pisar lo critica al PSOE por haber apoyado como decían los letrados del Congreso la suspensión de los diputados presos

Voz 4 30:59 sí a que a su censura a derecho

Voz 5 31:01 si esta suspensión de derechos cae ya esto se produce antes de la sesión de investidura sería una buena noticia porque no implicaría la alteración de las mayorías existentes en el Congreso hombre creo que es algo que hay que evitar como sea porque sería incomprensible inadmisible que este tipo de decisiones puede servir para alterar estas manualidades para niños

Voz 1827 31:20 se presenta para el PSOE esta jornada de reflexión en España en la que escuchamos desde Europa

Voz 1 31:25 es Aina Panis y Odinga

Voz 1827 31:28 las detente del candidato socialdemócrata a la presidencia del Consejo Europeo Timerman alerta de las consecuencias de que las políticas ultras como la de el húngaro Orbán se extiendan por todo el continente en Francia hoy una encuesta da la victoria a la extrema derecha en las elecciones europeas de mañana sábado veinticinco de mayo y un jurado popular ha declarado culpables a la madre y al padrastro de Sara una niña de cuatro años cuya muerte violenta sobrecogió a toda España hace dos veranos el jurado considera que el hombre la agredió y la violó y que la madre no hizo nada para evitarlo Almudena López sino buenas

Voz 1275 32:06 tres buenas tardes en los próximos días el juez tiene que dictar la sentencia definitiva el jurado se muestra favorable a la prisión permanente revisable para los dos acusados Hora de España enseguida les contamos la última

Voz 1827 32:16 la sobre la tensión entre Irán y Estados Unidos

Voz 1275 32:19 es cierto que allí en Estados Unidos un juez federal ha bloqueado de forma temporal parte del plan de Donald Trump para construir un muro en la frontera con México la administración Trump desvió miles de dólares del presupuesto del Pentágono y el tesoro para que el presidente pudiera cumplir su principal promesa electoral

Voz 1827 32:32 doce años después de su entrada en vigor la ley antitabaco necesita ser revisado

Voz 1275 32:36 qué es lo que dice Lucia hongo reto coordinadora de una campaña sin Humo organizada por la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria el número de fumadores es mayor actualmente que el que había antes de la aprobación en dos mil seis

Voz 33 32:47 cómo se ha producido una relajación en la normativa vigente y entonces muchas cosas en la que eramos pioneros como la ley de espacios sin humos pues se han dejado un poco de lado no entonces quizá en este en este punto sí que habría que reforzar au endurecer las leyes

Voz 1827 33:08 en los deportes muy pendientes hoy como siempre de Carrusel deportivo porque esta noche se juega en Sevilla la final de la Copa del Rey que enfrentará al Valencia y al Barça jornada enturbiada por un grupo de ultras que ha provocado algunos incidentes ahí Radio Sevilla Javier Márquez veintitrés detenidos a esta hora se están practicando diligencias identificando a los detenidos y levantando atestados por parte de la Policía que tiene setenta y dos horas para ponerlos en libertad o que pasen a disposición judicial el delegado del Gobierno en Andalucía cree que es improbable que los detenidos puedan asistir al partido de fútbol

Voz 40 33:40 desde ese punto de vista es imposible predecir si efectivamente va a consumir el tiempo con todos ellos au alguno antes podrá tomar una decisión si las decisiones puesta a disposición judicial desde luego difícilmente van a poder estar presentes en el partido

Voz 1827 33:57 hasta ciento cincuenta y cinco vuelos entre regulares y chárter están llegando a lo largo del día de hoy al aeropuerto de Sevilla durante toda la mañana normalidad en las calles de la ciudad en las zonas de diversión de las aficiones del Barcelona y del Valencia ni en los Deportivo que es lo que importa cómo llegan los equipos al partido de esta noche Adriá Albets Ximo más Manu buenas tardes qué tal buenas tardes la expedición del Barça ha llegado

Voz 1153 34:20 la mañana a Sevilla a los jugadores están ahora en su hotel de concentración relativamente cerca del Benito Villamarín han viajado veinticinco futbolistas casi toda la plantilla del primer equipo y tres del filial con la duda de si

Voz 5 34:30 Martiño podrá recibir el alta médica para ser

Voz 1153 34:32 titular o empezarán el banquillo Se espera que ese miedo esté recuperado para formar en el lateral derecho y Arthur apunta a suplente porque el chileno Arturo Vidal si no hay sorpresas formará en la medular con Rakitic y Busquets el Barça busca el noveno doblete de su historia para cerrar el año con mejor sabor de boca tras la debacle en la Chan Jones y el equipo contará con más de veinte mil aficionados que han viajado a Sevilla para ver la final

Voz 41 34:56 el Valencia descansa esta ahora en su hotel de concentración recordemos a ochenta y cinco kilómetros de donde se va a jugar el partido esta noche está en Jerez de la Frontera en el hotel Monte Castillo donde lleva hospedado en las últimas cuarenta y ocho horas el equipo descanso ahora mismo después habrá charla y entorno a las seis y media de la tarde pondrá la expedición rumbo al Benito Villamarín Se espera que en las próximas horas confirme Marcelino el once en el que la novedad podría ser el regreso de Condon cuidado

Voz 1827 35:24 pues todo esto se lo contamos a partir de las cinco en Carrusel Toni López si además cosas también se juegan antes

Voz 7 35:29 la última jornada de Liga un dos tres que empezó anoche con el Málaga tres Zaragoza uno esta tarde el Rayo Majadahonda recibieron ya descendido Córdoba herederas seis Sporting Albacete y Osasuna Las Palmas en Fórmula uno a las tres empieza en la clasificación del Gran Premio de Mónaco con los Mercedes el Ferrari de Leclerc marcando los mejores tiempos y Sáenz lejos del top diez ciclismo ya en marcha hasta la décimo cuarta etapa del Giro de Italia ahora mismo a ochenta y cinco kilómetros de meta sin españoles en el grupo de cabeza en tapa con final en alto donde se espera que Landa vuelve a atacar para asomarse al liderato todo el deporte como siempre desde las cinco en Carrusel Deportivo

Voz 16 36:00 ahora ahí está el cinco de julio en Carrefour y en Carrefour puntos ahora te liven todos los televisores portátiles en más de mil electrodomésticos y productos de electrónica paga menos Carrefour merecemos lo mejor

Voz 42 36:13 hola qué tal está muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto como vas

Voz 1153 36:19 el abasto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 43 36:22 todo en la ciudad me conoce estos son no parar escucha ya mismo

Voz 44 36:26 deberíais probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 3 36:32 ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta Viana

Voz 2 36:40 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 1827 36:42 las dos y treinta y seis la una y treinta y seis en Canarias apenas cuatro días desde la constitución de las Cortes Llanos dan señales de que PP y Ciudadanos pretenden que la legislatura transcurra de polémica en polémica primero ciudadano llegó a acusar a la nueva presidenta del Congreso de humillar a los españoles por pedir un informe a los letrados de la Cámara sobre si debían suspender o no a los diputados independentistas que están en prisión provisional este sábado el centro de los ataques de esos dos partidos es el presidente del Senado por estas declaraciones que ahora a escuchar en una entrevista en el diario El País

Voz 3 37:12 es evidente que la la sentencia bueno abrió un escenario que podría reconsiderar esto es que la sentencia fuera absolutoria bueno es una posibilidad yo no voy a entrar en eso

Voz 1827 37:30 lo acaban escuchar estos son los términos en los que se expresa Manuel Cruz dice como una opción porque en realidad es una opción que la absolución de los presos independentistas serviría para reconducir la crisis política en Cataluña pues bien Sergio Soto buenas tardes buenas tardes PP Ciudadanos y Vox exigen al presidente del Senado que rectifique y hablan de vergüenza inadmisible son los términos que ha utilizado el líder del Partido Popular Pablo Casado lo adscrito en redes sociales entiende las palabras de Manuel Cruz como una forma de reclamar supremo que absuelva a los políticos independentistas dice que es una injerencia indecente en la misma línea Albert Rivera también en redes sociales exige a Cruz que retire lo dicho que presiona asegura Rivera a los jueces para que absuelven a los presos el líder de Vox Santiago Abascal va más allá pide directamente su dimisión por sus inaceptables e ilegítimas presiones todos hablan de presionar aunque Cruz en la entrevista vale la sentencia absolutoria solo como una posibilidad el Senado por cierto ya ha pedido también un informe a los letrados sobre la suspensión de Raúl Romeva la Mesa del Senado se va a reunir el miércoles aunque el Partido Popular ha pedido que se convoque de forma inmediata y ha sugerido que como en el caso de Batet Manuel Cruz está incurriendo en un delito de prevaricación hacia Sergio y atentos a las consecuencias políticas que puede tener la suspensión como diputados de los presos Independent listas Gerardo pisar el once En Comú Podem dice que está muy decepcionado con la posición del Partido Socialista que haciendo caso al informe de los letrados apoyó que fueran suspendidos dice también pisar el lo que esto afectará a las negociaciones para investir a Sánchez como presidente del Gobierno Radio Barcelona han apuntó sí

Voz 0196 38:59 Gerardo pisar suelo asegura que la suspensión de Yunquera Sánchez Rulli Turull vulnera tanto sus derechos políticos como los de sus electores y afecta la separación de poderes a la presunción de inocencia ya la autonomía parlamentaria por todo ello dice que la cuestión estará sobre la mesa cuando negocien con los socialistas además pide que se libere a estos diputados una vez terminado el juicio en principio el próximo once de junio y antes de la sesión de investidura para que dejen de estar suspendidos puedan participar en la votación

Voz 5 39:27 o sea que está si esta suspensión de derechos cae esto se produce antes de la sesión de investidura sería una buena noticia porque no implicaría la alteración de las mayorías existentes en el Congreso creo que es algo que hay que evitar como sea porque sería incomprensible inadmisible que este tipo de decisiones podían servir para alterar estas mayorías para alterar

Voz 0196 39:49 palabras de pisar heló en una entrevista en uno donde ha vuelto a criticar que la suspensión de los presos electos se haya tomado con tanta celeridad por cierto que Esquerra Republicana enviado esta mañana a la Mesa del Congreso un escrito para solicitar que se reconsidere su decisión de suspender a los cuatro diputados independentistas presos y la deja sin efecto

Voz 1827 40:07 pues todo esto de cara a las negociaciones para investir a Sánchez que empezarán el lunes cuando ya conozcamos que hemos votado los españoles

Voz 27 40:15 cadena SER elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1827 40:26 a la espera de que mañana abran las urnas hoy es jornada de reflexión más allá de las declaraciones en Twitter los candidatos se dedican a sus cosas a descansar después de dos campañas electorales eternas para todos sábado de reflexión aquí en España pero no en el resto de Europa que también se prepara para votar en Francia por ejemplo hoy han desayunado con una encuesta en Le Figaro que dice que la marca de la ultraderecha será la más votada en aquel país a pesar del miedo a que los populistas obtengan una representación potentísima en el Parlamento Europeo el director de comunicación de esta institución decía hoy en A vivir que son dos días que no dejan de ser una mina

Voz 45 40:58 yo creo que van a ver varias minorías y luego vamos a ver si esas minorías son capaces de coordinarse entre ellas o no hasta ahora no lo han sido porque en muchos temas son muy diferentes incluso en algunos son absolutamente antitéticos bueno pues ayer mismo vimos por ejemplo al partido que está en el Gobierno en Polonia diciendo que ellos con Salvini podrían llegar a acuerdos pero con Marine Le Pen no Salvini que llegar a acuerdos con Marie Le Pen

Voz 1827 41:23 no suelen despertar mucha pasión estas elecciones europeas pero es mucho muchísimo lo que nos jugamos porque son muchas las decisiones que se adoptan en las instituciones comunitarias así a Valdés en parte

Voz 46 41:33 Francia de esta institución según Juana Mar Fernández catedrática en políticas europeas en la Universidad Autónoma de Barcelona es crucial

Voz 4 41:41 cuando miramos lo que hace esta Unión Europea vemos que en un setenta ochenta por ciento las normas que regulan proceden directamente o indirectamente como a social o ámbitos menos regulados pero hay una procedencia europea

Voz 46 41:56 el Parlamento Europeo y el Consejo tienen el mismo peso en la toma de decisiones mientras que el primero es la cámara de representación popular el consejo está formado por los jefes de Gobierno de los veintiocho Estados miembros ambos deciden tanto en las materias en que la Unión Europea tiene las competencias delegadas como en las que comparte con los estados Eduardo Bayón politólogo

Voz 47 42:15 las competencias exclusivas de la Unión Europea son entre otras la aduanera el establecimiento normas sobre competencia por supuesto la política monetaria competencias compartidas pues todo el mercado interior la cosa tutorial da energía y sobre todo las competencias de Medio Ambiente no

Voz 46 42:33 los expertos señalan que aunque la opinión pública considera estas elecciones como secundarias la Unión Europea es el principal legislador para todos los ciudadanos de la misma

Voz 27 42:43 en la Cadena Ser elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1827 42:49 es posible que alguno de ustedes de protestando por casa porque mañana le toca estar sentado en una mesa electoral bueno esa obligación no se la quita nadie pero al menos se puede consolar un poquito con la siguiente historia la de un hombre de Toledo al que le tocó ser vocal en las generales de abril y quiero repite en las elecciones de mañana ser Toledo Sara Cebrián

Voz 1876 43:08 el toledano Esteban Sánchez Majano fue segundo vocal en las elecciones de abril hasta aquí todo normal pero cuál fue su sorpresa cuando un mes después el mismo empleado municipal que le entregó la notificación apareció de nuevo por su casa con el mismo sobre su mujer no salía de su asombro pensó que en esta ocasión la notificación era para ella

Voz 48 43:26 no era para Esteban el nuevo proceso cuando a mi el señor no se lo creía pensaba que era para ella pero no lo era para mí voy a están viendo porque la primera usando segundo alguien está su primer vocal yo consiga la presidencia

Voz 1876 43:42 pedimos ayuda al matemático Jesús Rosado para que calcule las probabilidades de que esto pase

Voz 49 43:47 para que nos hagamos una idea la probabilidad de hacer una cuatro cifras en la lotería es de uno entre diez mil pues podría haber tenido dos premios de cuatro fácilmente con la misma probabilidad

Voz 1876 43:59 que teniendo en cuenta que hay seiscientos veintiuno electores en la mesa de Esteban Ike existe un pequeño porcentaje de restricciones para formar parte de una mesa la probabilidad de que esto suceda es de una entre veinte mil Esteban ha aprovechado para comprar lotería

Voz 16 44:20 lasaña raviolis risotto con los hornos cien primeras Candy

Voz 1432 44:25 en aras como un verdadero chef italiano además tienes un quince por ciento de descuento la instalación básica gratis en Hipercor y El Corte Inglés y con todas las ventajas de los tecnoprecios descubre los electrodomésticos para cocinar día en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 1827 44:45 casi dos años después hoy hemos conocido la decisión del jurado popular sobre la muerte violenta de Sara una niña de cuatro años que fue agredida y violada por su padrastro lo Jurado lo considera culpable a él y a la madre de la pequeña por no haber hecho nada para evitarlos Radio Valladolid Manolo Rodríguez

Voz 5 45:01 el jurado popular considera al novio y a la madre responsables del asesinato de Sara la niña de cuatro años que en agosto de dos mil diecisiete murió en el Hospital Clínico de Valladolid al que llegó tras recibir una brutal paliza antes de haber sido violada vaginal y anualmente el jurado ha dado a conocer esta mañana su veredicto de culpabilidad por el asesinato de la pequeña

Voz 7 45:19 para él con las agravantes de odio y ensañamiento

Voz 1 45:21 el caso de la madre también en la modalidad de comisión por omisión

Voz 6 45:25 Nos encontramos a Davinia Muñoz confío culpable por comisión por omisión de los siguientes hechos delictivos maltrato habitual Osoro ofero algún Muñoz por unanimidad Martín pensé al de Sarov perogrullada

Voz 5 45:38 por unanimidad el jurado también se ha mostrado en contra de aplicar a los acusados los beneficios de la remisión condicional de la pena de la concesión del indulto

Voz 6 45:46 asimismo unos mostramos no favorables puro ni unanimidad a la petición de indulto el asunto

Voz 5 45:52 los dos acusados exponen a prisión permanente revisable aunque la fiscal se ha desmarcado en el caso de la madre y pide para ella casi veintiocho años de cárcel en los próximos días una vez conocido el veredicto se dictará la sentencia

Voz 1827 46:04 en Francia se investiga como un acto terrorista la explosión de un artefacto ayer por la tarde en Lyon trece personas resultaron heridas heridas leves y todavía se está buscando el responsable corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 46:15 buenas tardes el fiscal de París remitía Aicha investiga la explosión de en el común potencial acto terrorista ha declarado que la identificación del individuo que depositó el paquete bomba delante de la panadería no es fácil porque llevaba una gorra oscura y gafas de sol y ahora este acto no ha recibido ninguna reivindicación hoy se difundirán nuevas otros unas quinientas cámaras han recogido imágenes del hombre de unos treinta años que depositó la bolsa de papel que contenía un artefacto explosivo con pilas tornillos de dos centímetros clavos y perdigones que estalló con un dispositivo a distancia un minuto después el fiscal no explicó qué tipo de explosivo contenía el artilugio que hirió a tres personas entre ellas una niña de ocho años todos están fuera de peligro pero algunas han sido operadas para extraer los cristales que se incrustada en sus piernas

Voz 1827 47:01 todavía fuera de España no llegan novedades sobre los planes de Donald Trump para construir su muro en México un juzgado federal los ha bloqueado aunque de forma temporal José Luis García Íñiguez buenas tardes buenas