Hora 14 Fin de Semana (26/05/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes treinta y siete millones de personas dibujan hoy el mapa del poder territorial en España y el reparto de escaños en el Parlamento Europeo triple cita electoral europeas municipales y autonómicas en doce comunidades en la que no sólo elegiremos a eurodiputados Joaquín gobiernan nuestro pueblo nuestra ciudad sino que también dejaremos sentadas las bases de la legislatura que acabamos de inaugurar el PSOE espera apuntalar su victoria de las generales Unidas Podemos ganar fuerza en las negociaciones de cara a la formación de Gobierno y PP y Ciudadanos hay están que vuelven a medir sus fuerzas lo primero esta tarde es irnos hasta el Centro de datos ahí está José María Patiño hola buenas tardes

Voz 2 01:00 hola buenas tardes Roberto aún no tenemos ese dato de participación a las dos de la tarde supongo que estará a punto de publicarse sobre todo para poderlo comparar con el que se registró por ejemplo el veintiocho de abril pasado que fue la segunda participación en importancia de historia de la democracia y que ascendió al cuarenta y uno cuarenta y nueve por ciento vamos a ver si ese dato llega a tanto se queda por debajo como sucedió en dos mil quince las elecciones municipales que fue del treinta y cuatro setenta y ocho a las dos de la tarde o las europeas de dos mil catorce que fue del veintitrés coma ochenta y siete

Voz 1827 01:34 a partir de las dos y media volvemos contigo Patiño para

Voz 2 01:37 conocer ese primer dato cierto que nos va a dejar esta cita electoral que es el de la

Voz 1827 01:41 participación ya tenemos por ejemplo el de Madrid Isabel Salvador en la Comunidad de Madrid a esta hora

Voz 0825 01:46 a participaciones del veintiséis coma diecisiete por ciento apenas un punto y medio por encima de las autonómicas de hace cuatro años pero muy por debajo de la participación de las últimas generales la participación hace un mes a esta hora superaba ya el cuarenta y tres por ciento

Voz 1827 02:01 les explicaremos que está en juego ir recordaremos también colegios electorales por toda España el primero ya mismo en Valencia Nacho Monreal adelante

Voz 1038 02:09 buenas tardes Roberto aquí jornada especial en los colegios de la Comunitat porque sólo se celebran las elecciones municipales y europeas ya que las autonómicas se votaron el pasado veintiocho de abril todavía no tenemos datos de participación aunque en este instituto del centro de Valencia en el Lluís Vives la influencia horas bastante elevada según nos dicen desde las mesas hay colas para votar desde el mediodía aunque avanzar un ritmo fluido además Roberto aquí las urnas comparten protagonismo con las camisetas del Valencia tras su victoria anoche en la Copa del Rey es que muchos padres e hijos han venir a votar luciendo el escudo de su equipo

Voz 1827 02:37 ya hemos escuchado las valoraciones de todos los líderes políticos al votar con llamamientos a la participación y con la mirada puesta en el día después

Voz 1722 02:44 que todas las fuerzas políticas dejemos atrás la dialéctica electoral y pensemos en un horizonte de estabilidad en enero y contribuiremos todos a la gobernabilidad en nuestro país de las comunidades autónomas y también de los municipios

Voz 4 02:57 polen también ese ejercicio de que otras administraciones acaban controlando o acaban atenuando los efectos de la Administración General del Estado

Voz 5 03:06 creo que la gente es consciente de de la importancia de de los momentos históricos que estamos viviendo pero el tiene que votar la gente con toda libertad cien conciencia

Voz 1827 03:15 lo único que pido es que hoy sea una jornada sin incidentes que participa

Voz 0040 03:17 todo el mundo y sobre todo que nadie se quede en casa que nos jugamos tres elecciones a la vez y es importantísimo para nuestro país bueno aunque presume

Voz 1827 03:25 lo que Vox es la España que madruga Santiago Abascal ha retrasado la hora de votación y lo ha hecho el último hace apenas unos minutos Javier Corbacho poner de Roberto pasada la una de la tarde llegaba a Santiago

Voz 6 03:35 la escala este colegio público del distrito de Hortaleza en Madrid antes de su llegada interventores Se varios partidos Nos confirmaban lo que comentáis que ven menos afluencia de votantes mucha menos que en las elecciones generales tras votar el líder de

Voz 1827 03:47 Cox ha llamado a la participación le escuchamos

Voz 7 03:50 que acudimos estas elecciones haciendo un llamamiento a la participación a todos los españoles para que voten de acuerdo con sus convicciones de acuerdo con sus principios

Voz 6 03:58 ha recalcado Abascal la importancia de las elecciones europeas y de entrar en ayuntamientos para ser clave para ser decisivos en ellos te hemos preguntado si tienen algún tipo de temor por la desmovilización de estos últimos días en os ha dicho que no Quini tienen temor ni juegan con expectativa

Voz 1827 04:11 dos candidatas que también han acudido a votar las actuales alcaldesas de dos de los llamados ayuntamientos del cambio las de Madrid Barcelona

Voz 1410 04:18 siempre y cuando tú sales pensaba este es ahí el examen lo he hecho bien entonces pues no tiene esperanza no jugando él estaba no lo ha hecho bien una espera tener una buena nota claro que sí

Voz 0008 04:28 sí que Barcelona puede dar un gran mensaje de esperanza en las urnas hoy por lo tanto ya lo sabemos que la democracia no es sólo votar que la democracia la hacemos entre todos cada día peor es imprescindible ir a votar para poder mejorar nuestra democracia así que yo sólo pido masivamente a todos los barceloneses y barcelonesas que hoy vayan a las urnas

Voz 1827 04:46 Nos lo decía Nacho Monreal desde Valencia mucha alegría

Voz 1576 04:48 allí con la victoria de la Copa del Rey Iván Álvarez hola buenas tardes Alberto buenas tardes y porque el Valencia levantó anoche su octava Copa del Rey lo hicieron tras ganar uno dos al Barça goles de Gameiro y Rodrigo Moreno en la primera parte Messi marcó tras el descanso el único tanto azulgrana acaba de terminar el partido de ida de la fase de ascenso a Segunda División eliminatoria de campeones Fuenlabrada tres Recreativo de Huelva cero estamos muy pendientes del baloncesto última jornada unificada de la Liga Endesa todos los partidos en el último cuarto Madrid y Barça se juegan las primeras posiciones ante del GBC y Obradoiro que se disputan el descenso y además Iberostar Joventut Manresa Zaragoza Andorra pelean por las tres plazas de playoff Muguruza ya está en segunda ronda de Roland Garros a las tres y diez carrera de Fórmula uno en Mónaco con Carlos a impartiendo noveno en marcha la decimoquinta etapa del Giro de Italia

Voz 1827 05:31 hora catorce y cinco minutos

Voz 1038 05:38 hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 9 05:42 qué tal muy buenas tardes se lo contábamos en el amor

Voz 0825 05:44 once de este informativo de este Hora catorce aquí en Madrid a esta hora la participación es del veintiséis coma diecisiete por ciento apenas un punto y medio por encima de las autonómicas de hace cuatro años pero muy por debajo y esto es importante muy por debajo de la participación de las últimas elecciones generales la participación hace un mes a esta hora superaba el cuarenta y tres por ciento dato como décimos de participación importante a tener en cuenta a esta hora de la tarde en unas elecciones en las que el resultado se presenta

Voz 1038 06:14 es muy ajustado hasta el último momento estamos incluso viniendo para acá pensando todavía

Voz 7 06:19 día en en qué opciones cosa que muy difícil

Voz 1038 06:22 ya en las generales será difícil tener claro quién votar en municipales y menos todavía bueno ya que esta mujer que bueno

Voz 10 06:29 está buscando la papeleta que lo tengo clarísimo de siempre estoy ahí hay

Voz 0825 06:34 unos indecisos otros como hemos escuchado lo tienen muy claro hilos candidatos que tendrá Madrid que todos la midan Illa quieren hoy si algo tienen claro es que todos los votos cuentan más para un resultado como decimos que se puede medir por muy pocos votos

Voz 11 06:50 todavía hay mucho colocar mucho que acordar y además yo soy muy cauteloso muy cautelosos

Voz 12 07:00 ya con los dos a la vez con mucha energía y con mucha ilusión por un día histórico como el que estamos viviendo estoy

Voz 13 07:07 sí esperan Fraga y evidentemente

Voz 2 07:10 todo nervios

Voz 1275 07:12 esperar si por fin ponemos en marcha ese ese cambio eso sólo a decidir

Voz 12 07:17 en realidad por un puñado de votos y eso nos convoca a todos los madrileños ya todas las

Voz 1897 07:21 el de hoy no examinamos y son los madrileños los que van a tener que que ponerlo nota los jugamos muchísimo Nos jugamos dos modelos distintos de comunidad

Voz 9 07:32 en estoy ahora catorce y en este domingo electoral

Voz 0825 07:35 Nos a Madrid y esto es literal en el Palacio de Cibeles convertido hoy en centro de votaciones y con unas vistas como para darnos envidia buscamos esa primera imagen de la capital desde allí con Laura Gutierrez buenas tardes

Voz 1275 07:48 buenas tardes y con la victoria alada el edificio metrópoli al fondo hoy la diosa Cibeles de frente rodeados por el Banco de España en la Casa de América este edificio de centro Centro este palacio cumple sus cien años con otro y Thomas por primera vez es la sede de unas elecciones autonómicas y municipales los vecinos del centro de Madrid estrenan urnas en un día espectacular con el calor justo con mucho sol y bajo un cielo azul imponente ha bajado hasta un poco la afluencia que ha sido constante durante toda la mañana sobre todo bajan en este colegio las papeletas de PP y demás Madrid los dos partidos que la

Voz 1038 08:17 a últimas legislaturas han ocupado los despachos político

Voz 1275 08:20 desde Palacio de Cibeles sede también del Ayuntamiento los votantes se mezclan aquí con los grupos de turistas con quién viene a echar un ojo a las exposiciones de centro central

Voz 0825 08:28 gracias Laura volveremos ayer claro este informativo pero hay otras noticias que repasamos en titulares lo hacemos con Laura Briones y Cristina del Caser

Voz 1509 08:38 entre un herido grave y tres leves en un choque frontal entre dos vehículos ha ocurrido en Guadalix de la Sierra la una de la madrugada todos los heridos de entre treinta y cuatro y dos años han sido trasladados al hospital de La Paz

Voz 1315 08:49 Audiencia Provincial juzga mañana a un hombre por insultar agredir y golpear a su pareja a la que exigía mantener relaciones a cambio de dinero para comida

Voz 1275 08:57 hay otras necesidades básicas la Fiscalía pide

Voz 1315 09:00 era él dieciséis años de prisión una veintena de personas

Voz 1509 09:02 de juventud por el clima han pasado la noche frente al Congreso para visibilizar la crisis climática en plena jornada electoral esta acampada pacífica ha sido en apoyo a sus compañeros de Bruselas que han dormido frente al Parlamento

Voz 1315 09:13 europeo se edita la primera Guía de uso del metro de Madrid de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual el objetivo es que puedan moverse con mayor autonomía por la red de transporte desde la próxima semana se podrá descargar gratis en la web de metro y del deporte

Voz 0825 09:28 Juan Álvarez muy pendientes a esta hora del baloncesto cuenta nos

Voz 1576 09:32 Isabel buenas tardes porque el Real Madrid depende de sí mismo para acabar líder en la fase regular de la Liga Endesa los de Pablo Laso están haciendo los deberes a falta de dos minutos para el final el Madrid manda por quince puntos arriba ante del texto GBC también en juego el partido del Fuenlabrada ante Iberostar de estudiantes en Badalona ambos ya salvados y en fútbol acaban de terminar tres partidos en Segunda División Almería cero Alcorcón cero en la ida de la fase de ascenso a Segunda Fuenlabrada tres recreativa

Voz 1827 09:56 de Huelva cero y Atlético de Madrid B cero

Voz 1576 09:58 mira antes cero luce el sol temperaturas sin grandes

Voz 0825 10:01 dos con máximas que oscilan hoy entre los Veinticinco de Collado Villalba y los veintiocho de Aranjuez Alcalá de Henares Madrid donde a esta hora en el centro marca el termómetro veintiún grados

Voz 14 10:18 las cadenas de las redes sociales en Twitter arroba guion bajo en Facebook

Voz 15 10:30 bueno tirar bueno pluralidad bueno

Voz 1275 10:36 Pepa y La Ser avanza hasta ahora novedades sobre la ópera

Voz 15 10:40 descubre lo bueno de despertar informaros cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com Nuestra

Voz 16 10:50 el creer en un archivo no siempre es sinónimo de no obstante

Voz 1827 10:53 ni de papeles viejos

Voz 16 10:55 unifica adentrarse en un espacio oscuro y polvoriento

Voz 0136 11:01 entre tiempos a través de la Fonseca de la SER proponemos un viaje al pasado con un aire fresco otros música hay para todos los gustos un puñado de buenas canciones para poner ritmo a entre tiempos con historia sabemos que es muy distintos por lo que leemos en los documentos y por supuesto competiciones de los oyentes

Voz 2 11:20 el equipo con pondremos nuestro fin

Voz 8 11:23 madrugada del domingo al lunes a partir de las cuatro una hora menos en Canarias entretiempo con Ana Martínez Concejo Cadena SER

Voz 17 11:41 lo quiere carga para él

Voz 12 11:55 está plomo lo va a apretar entre los miles unidades que tiene gancho esto que acabamos de grabar ven me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 18 12:06 a Luis cuenta con ella si se lo que casi no

Voz 19 12:22 en la Cadena Ser el

Voz 20 12:25 Yunis municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0825 12:30 ciento sesenta millones de papeletas veintiocho mil urnas siete mil quinientos noventa centros electorales repartidos en mil sesenta y cinco

Voz 2 12:38 lugares de votación en unos comicios en los que los madre

Voz 0825 12:41 de ellos eligen a esta hora entre las mil doce candidaturas que se presentan a las elecciones municipales y quince a la Asamblea de Madrid también XXXII al Parlamento Europeo todo está por decidir la única certeza esta hora es el dato de participación en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol Virginia Sarmiento buenas tardes

Voz 21 13:00 buenas tardes datos de participación recabados hasta la una de la tarde en la Comunidad de Madrid del veintiséis coma uno por ciento tan sólo un uno coma tres más que hace cuatro años por municipios la tónica de participaciones similar en el Ayuntamiento de Madrid hasta horas del veintiséis coma seis por ciento casi un uno por ciento más que en dos mil quince y los distritos más poblados han registrado también un incremento de participación retiro aumenta un dos y medio por ciento de momento y Arganzuela un uno por ciento más Móstoles tiene un uno coma ocho por ciento de participación situándose ahora en el veinticinco por ciento y Alcalá de Henares en el veintiséis coma dos un punto y medio más que en dos mil quince recordamos que el censo es de casi

Voz 0825 13:36 cuatro millones ochocientas mil personas llamadas a votar a las que

Voz 21 13:39 suman trescientos siete mil del Censo de Residentes

Voz 0825 13:42 el extranjeros sus votos Se computarán el tercer día después de esta cita electoral nos quedamos con ese dato con ese veintiséis coma diecisiete por ciento de participación ese primer avance de participación en la Comunidad de Madrid a tener en cuenta si lo comparamos con las votaciones de hace prácticamente un mes en las generales en ese primer dato en ese primer avance de participación superaban ya el cuarenta y tres por ciento primer avance de participación en esta jornada en la que la única incidencia significativa eso también habría que destacarlo la encontramos en un colegio electoral de Parla donde todos los integrantes de una mesa se han dormido Virginia

Voz 21 14:18 así es eso nos han contado desde la Puerta del Sol ha sido el colegio Giner de los Ríos de Parla donde ha habido una mesa en la que no se ha presentado nadie sus puestos han sido cubiertos por trabajadores de la Delegación del Gobierno que participaban en el dispositivo electoral aunque con esta cuestión con esta anécdota

Voz 0825 14:33 no hay duda hasta ahora mismo esa es la versión del Govern

Voz 21 14:35 no de la Comunidad de Madrid pero en Delegación de Gobierno nos dicen que sólo ha sido un vocal el que ha faltado también sus suplentes y por tanto ha sido un votante el que ha ocupado su lugar de cualquier manera ha sido un retraso que ha supuesto cuarenta y cinco minutos más en la constitución de esa mesa electoral de la apertura de ese colegio así que cerrará cuarenta y cinco minutos más tarde

Voz 0825 14:53 gracias en Virginia los candidatos no se han salido del guión en esta jornada electoral todos han votado antes del mediodía con llamamientos a la participación con la mejor de sus sonrisas Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 1038 15:06 qué tal buenas tardes la sonrisa más

Voz 0825 15:08 la madrugadora ha sido la he Rocío monas

Voz 1038 15:11 serio que ha llegado a las diez de la mañana acompañada de su marido de dos de sus hijas

Voz 9 15:16 para tener la opción de venir con ilusión

Voz 22 15:18 son tener una alternativa que les permita defender a todo aquello en lo que creen

Voz 0825 15:24 la candidata de Vox ha ido a Chamartín llene el disco

Voz 1038 15:27 Tito centro si Íñigo Errejón que piensa ya en la fiesta de esta noche en la Cuesta de Moyano

Voz 12 15:35 iremos yo creo que iremos pero eso depende de cómo voten los madrileños ya le digo que me da la sensación que está muy justo que está muy apretado que va a depender de muy pocos votos y eso le da un valor extra al voto

Voz 1038 15:45 Isabel Díaz Ayuso que ha compartido centros de votación con el ex ministro Maxine Huerta también llama a la participación pero en su caso aún no ha pensado en la fiesta

Voz 12 15:55 no lo he pensado imagino que sí claro estaremos si vamos a estar juntos esta noche oí en todo caso queremos ser prudentes hasta el final pero somos muy positivas Si todo apunta que vamos a tener muy buen resultado

Voz 0825 16:05 la candidata popular es prudente en el caso de Ángel Gabilondo

Voz 23 16:09 es muy cauteloso el Stuttgart lo que decidan los ciudadanos me parece a veces hasta descuidado con ellos yo espera idea esa palabra que es la palabra del pueblo

Voz 2 16:19 el pueblo que según Ignacio Aguado

Voz 1038 16:22 hoy podrá elegir entre dos modelos

Voz 1897 16:24 de los distintos de comunidad iba a todos los que están hoy en casa que están bueno pues pensando se siguen ir a votar o no les animo a que lo hagan sobretodo

Voz 2 16:33 aquellos que no les gustaron los resultados del veintiocho de abril

Voz 1038 16:35 con la esperanza en el cambio el otro cambio hoy también ha votado Isabel Serra

Voz 2 16:39 esperanza de que por fin podamos hacer una comunidad

Voz 24 16:42 de Madrid al servicio de los madrileños y esperando que nadie se quede en casa que por un solo día somos todos iguales y que todo el mundo vaya a votar a ejercer su derecho a la participación

Voz 1038 16:52 los candidatos han dado hoy su mejor cara un día de votación en el que

Voz 2 16:55 por cierto hoy hemos visto incluso a policía

Voz 1038 16:58 has cuidado de mascotas para que sus dueños pudiesen votar

Voz 0825 17:02 no está mal gracias Javier el resultado se presume muy ajustado o al menos es lo que han repetido todos los sondeos y los candidatos a la capital saben que el margen es muy estrecho de ahí el llamamiento a la participación de todos Carolina Gómez Manuela

Voz 1510 17:17 armen ha sido la más madrugadora ha votado a las nueve y media de la mañana y tiene dice la tranquilidad que da el trabajo bien

Voz 1410 17:22 siempre y cuando tú sales no lo he hecho bien doce después Esperanza no jugando

Voz 0825 17:28 que cada uno lo ha hecho bien no la espera

Voz 1410 17:30 era una buena nota aclaró que si Pepu Hernández ha votado

Voz 1510 17:33 podía en su barrio Canillejas pidiendo a los ciudadanos que vayan a las urnas para defender la democracia

Voz 2 17:37 estoy convencido que los vecinos

Voz 25 17:39 París quieren que Madrid siga siendo una ciudad abierta tolerante inclusiva y que sobre todo defendamos los derechos que tanto nos ha costado lograr

Voz 1510 17:49 no sólo la izquierda confía en movilizar para ganar las elecciones también la derecha está llamando a la participación Martínez Almeida

Voz 26 17:54 somos optimistas pero sobre todo yo creo que en estos momentos y hasta que cierren los colegios electorales en las urnas lo que hay que hacer es un llamamiento al voto de todos

Voz 1510 18:02 la candidata de ciudadanos dice que Madrid será el freno del Gobierno

Voz 27 18:06 Sánchez que Madrid sea una resistencia al Gobierno que vamos a tener en el estado de la nación que va a ser un gobierno socialista pero en manos de populistas y en manos de independentistas que el proyecto de ciudadanos representa justo eso S

Voz 1510 18:19 dique de contención Begoña Villacís ha llegado a votar con su hija pequeña que ha nacido en plena campaña electoral el candidato de Vox Ortega Smith ha votado en sí Chelsea con deseo similares a los de Ciudadanos

Voz 2 18:28 bueno yo confío en que Vox pueda llegar a la Alcaldía

Voz 28 18:30 el Ayuntamiento Madrid seis si no somos si no somos nosotros lo que confío es que salgan el actual Gobierno de la izquierda sectaria

Voz 1510 18:39 el candidato de Madrid en Pie municipalista Carlos Sánchez Mato que ha votado en Aluche confía en dar la sorpresa

Voz 26 18:44 nosotros no nos presentamos a las elecciones para sacar un cinco por ciento no nos presentamos para eso os presentamos para gobernar la ciudad de Madrid a lo mejor vamos a dar una sorpresa hoy

Voz 1510 18:52 las encuestas no le dan representación

Voz 0825 19:00 la movilización desde luego es una de las claves de la jornada cómo puede afectar esa movilización la del electorado a unos resultados que a tenor de las encuestas pueden estar muy reñidos vamos ya con el análisis de contenidos de la Ser en Madrid Javier Casal muy buenas tardes

Voz 0867 19:13 tal buenas tardes Isabel elecciones inciertas y una noche electoral abierta noche de sumas pero quizá también de restas el temor de la izquierda a que se queden fuera Unidas Podemos en la comunidad o Madrid en la capital y el temor de la derecha ante un posible descalabro del Partido Popular que pudiera favorecer a Ciudadanos pero que impide la suma del bloque de la derecha y de la derecha extrema así que todo por decidir en unas elecciones que además tienen otro condicionante en el caso de la Comunidad de Madrid

Voz 0825 19:38 el número par de escaños que dijo adiós

Voz 0867 19:41 otra posibilidad la del empate técnico que nos conduciría a la repetición de elección

Voz 0825 19:45 tras esas elecciones tienen además una lectura nacional muy interesante

Voz 0867 19:50 la tiene primero porque si el Partido Popular no sale bien retratado hoy Pablo Casado va a acumular su segundo fracaso en menos de un mes y hay que recordar que Ayuso y Almeida son dos apuestas personales

Voz 0825 20:00 el presidente del Partido Popular pero algo parecido

Voz 0867 20:03 también a Pedro Sánchez con Pepu Hernández en la capital el PSOE tiene un problema serio con carmín hay mucho votante socialista que va a respaldar hoy a Más Madrid por lo que el esperado crecimiento de Carmena

Voz 0825 20:14 puede al final redundar en una pérdida de concejal

Voz 0867 20:16 les en el PSOE de Pepu Hernández y además los posibles acuerdos o pactos en los que haya que trabajar a partir de esta noche que no quedarán al margen de las negociaciones para la formación de un Gobierno en la nación y cualquier movimiento habrá que encajarlo Isabel dentro de esos acuerdos nacionales

Voz 0825 20:30 pero más allá de la capital los ayuntamientos de la región los ciento setenta y nueve municipios que también eligen hoy a sus alcaldes

Voz 0867 20:36 sí en los que habrá que observar si el cinturón rojo del sur el vuelco de las generales Se confirma en estas municipales qué pasa en ayuntamientos como Arroyo Molinos escenario del primer caso de corrupción serio de ciudadanos si Alcalá de Henares va a mantener o no a un alcalde socialista y que ocurre por ejemplo en toda la zona noroeste feudo histórico del Partido Popular donde recordemos irrumpió con fuerza Vox en las pasadas genes

Voz 0825 20:57 las gracias Javier y toda suelen contaremos claro que sí en este especial programa especial de la Cadena SER elecciones ya les decíamos en las que además de la comunidad en la capital hay mucho poder territorial en juego en el que el fraccionamiento del voto por el abanico de candidaturas puede ser desde luego determinante lo comprobamos con las emisoras de la Cadena Ser en esta comunidad autónoma comentando esta ronda SER Madrid Sur David Callejo

Voz 2 21:27 el PSOE quiere en el sur de Madrid que el antiguo cinturón rojo cada vez más inestable por las minorías que gobiernan se mantenga por ejemplo en Fuenlabrada donde hace cuatro años rozaron la mayoría absoluta o en Getafe y Leganés donde la enorme fragmentación de la izquierda amenaza posibles pactos el Partido Popular acecha pero sobre todo tiene el reto de mantener Parla donde han gobernado con siete concejales de Veintisiete donde podría producirse vuelco político aquí Unidas Podemos tiene una de sus principales esperanzas de gobierno mientras que Ciudadanos busca retomar la muy significativa alcaldía de Valdemoro que les arrebató una moción de censura hace dos años y el aliento de Vox que ya fue el más votado en las generales en pueblos como Griñón o Torrejón de Velasco

Voz 0825 22:06 del sur al norte en por qué si decisivos pueden ser los municipios del cinturón sur de la Comunidad en el norte el Partido Popular también se juega mucho SER Madrid Norte David Guerrero

Voz 2 22:16 en el norte de Madrid del Partido Popular teme perder sus tres grandes alcaldías Alcobendas donde García de Vinuesa gobernado con el apoyo de Ciudadanos Colmenar Viejo uno de los pocos municipios donde Ganemos ha conseguido unir a toda la izquierda en una única candidatura Tres Cantos donde el bloque de izquierdas se quedó a sólo un concejal de la mayoría en dos mil quince en San Sebastián de los Reyes los socialistas espera a reforzar el gobierno liderado por Narciso Romero que necesitó de un tripartito para alcanzar la alcaldía en contra de ese objetivo está la presencia de once candidaturas en estas elecciones cinco a la izquierda del PSOE por cierto que aquí también se presentan dos partidos a la derecha del PP Vox España dos mil habrá que estar pendientes del pequeño municipio El Molar uno de los pocos donde esta legislatura ha gobernado Ciudadanos

Voz 0825 22:58 del bipartidismo al fraccionamiento del voto por el número de candidaturas de esa oferta electoral con resultados que las encuestas auguran se lo venimos diciendo muy estrecho serenar es Javier Galicia

Voz 29 23:09 en el Corredor del Henares todo por decidir en paz

Voz 1576 23:12 Nico entre bloques que podría cambiar el signo de de un también

Voz 29 23:14 dos importantes en Alcalá de Henares el PSOE confía en contar con la suma de otros partidos de izquierdas para conservar el Gobierno Ciudadanos que en las últimas generales superó al PP en casi todos los municipios confía en liderar un nuevo gobierno de derechas tanto en Alcalá como en Torrejón de Ardoz donde el Partido Popular podría perder la mayoría absoluta después de tres legislaturas un ayuntamiento el de Torrejón que tampoco se descarta que vuelva a la izquierda sida la suma de partidos esa es la gran clave la representación que obtendrán más candidaturas que nunca a derecha e izquierda con opciones reales de acceder a los ayuntamientos en Coslada por ejemplo son doce candidaturas distintas

Voz 0825 23:49 gracias Javier Uría el número de candidaturas habrá que ver también el peso que tiene el resultado alguna polémica algunas polémicas en este caso plural que han marcado estos últimos cuatro años Air Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1478 24:02 sureste madrileño la actual alcaldesa socialista de Móstoles Noelia Posse buscará mantener el bastón de mando que logró tras la dimisión de David Lucas que dejó su acta por motivos personales aunque habrá que ver la factura que le pasa la polémica celebración del festival amanecer bailando en el municipio y la fractura de la izquierda en Móstoles que tiene hasta seis candidaturas en Alcorcón y tras la crispada legislatura abonada por las múltiples polémicas declaraciones del alcalde y ahora número dos de Díaz Ayuso David Pérez estaremos pendientes de si se produce sorpasso irse la izquierda logrará los apoyos suficientes para retirar al PP del gobierno municipal

Voz 0825 24:32 no yo molinos es otro de los puntos calientes en esta jornada

Voz 1478 24:35 nada emblema de Ciudadanos y señalado por la dimisión del alcalde Carlos Ruipérez investigado por la operación en Regadera por las presuntas irregularidades que durante semanas desveló la Cadena Ser en la bolsa de empleo municipal

Voz 0825 24:47 no olvidamos otros municipios también importantes como Las Rozas Boadilla donde se juega también el poder llevar el bastón de mando el Partido Popular Raquel Fernández

Voz 1315 24:57 en la zona noroeste se podría jugar el PP su continuidad al frente de los municipios más representativos de sugestión que han sido históricamente bastiones la formación política es el caso de Las Rozas Boadilla a raíz de los últimos resultados de las elecciones generales donde ciudadanos adelantó a los populares mientras que en Majadahonda el PP consiguió una ventaja de poco más de trescientos votos en cuanto a las poblaciones serranas los gobiernos de partidos independientes o vecinales intentarán consolidarse en pugna con partidos de ámbito nacional como el PSOE que en los comicios nacionales ganó en El Escorial Collado Villalba Galapagar

Voz 0825 25:43 sí y veintiséis minutos de la tarde todavía tenemos algunas comunicaciones pendientes a una queríamos volver poco en esas vistas desde luego espectaculares a esta hora de la tarde en ese Palacio de Cibeles sigue nuestra compañera Laura Gutierrez buenas tardes las vistas no han cambiado no

Voz 1275 25:57 no son las mismas enfrente sigue la Cibeles que no se movieron toda la mañana a la Gran Vía el edificio metrópoli al fondo se estrena este Palacio de Cibeles ya con cien años de historia como sede electoral en una cita autonómica y municipal una postal con la que aún así no todos están a gusto este XXVI Semana

Voz 30 26:13 ella porque yo antes votamos en un sexto es mucho más pequeñito

Voz 9 26:17 esto

Voz 30 26:18 muy bien muy bonito me pilla un poquito más lejos de mi casa pero

Voz 9 26:22 pero bien porque lo tenía cerquita de ahora todo provenir aquí es sorprendente porque antes estábamos en el ministerio ahí bueno pues es bonito ahora somos casi la envidia de los amigos hay

Voz 1275 26:37 de Madrid espectacular hay exposiciones hay actividades culturales y hoy hay hay un restaurante en la sexta planta donde por cuarenta euros podemos tomar el menú de primavera salmorejo judiones vio pez limón Pablo exótica de postre que podemos comer un veintiséis de menos ha una receta Valentín concursante de Master se siete que le ha tocado este colegio hoy como

Voz 9 26:55 dado naranja yo le diría a la gente que coma ligerita

Voz 31 26:58 porque va a ser un día muy intenso y que coma con energía unos frutos secos que una ensalada si fresquita

Voz 1827 27:03 a una sospecha día intenso

Voz 1275 27:06 pasan los grupos de turistas parejas que se turnan para cuidar fuera del perro mientras que el otro vota bajan y suben autobuses por Cibeles Un niño pasea a George Pepa Vic en su carrito y unos hoy un madroño de cartón nos anuncia que la ciudad tiene otra cita importante en breve la final de la Champions del día uno de junio sigue votando en este colegio electoral Madrid

Voz 0825 27:25 el domingo aunque transcurre así con tranquilidad en este domingo electoral de la tablet Nos acercamos a Móstoles al conservatorio de Móstoles al Rodolfo Halffter convertido hoy en colegio electoral Manuel Morillo han Iriarte buenas tardes

Voz 32 27:38 qué tal muy buenas tardes pues hoy el concierto en este conservatorio ha cambiado totalmente de melodía os podéis imaginar los sonidos habituales de como el de los niños y niñas saliendo de clase las una tasa al piano o los solos de violín han cambiado por el de los vecinos que vienen a ejercer su derecho al voto son más de tres mil quinientos los ciudadanos que votan en este conservatorio en seis mesas habilitadas para ello unos vienen en familia otros con amigos otros convecinos aquí la peculiaridad es que hay unas doce candidaturas la anécdota es que mucho de ellos ni conocen sus nombres escuchamos algunos de estos vecinos

Voz 9 28:14 veo menos participación que en las que las estatales pero bueno tranquila y mucha confusión en las municipales con la izquierda sobre pero hay demasiados partidos y la gente te pregunta te pide que de las papeletas nosotros no podemos las papeletas bueno hay enfados pero elocuentes a motivos con las rotaciones muy despacito

Voz 33 28:35 y si la gente sin prisas lo único que está muy liado porque aparecen treinta y dos partidos para Europa once para el Ayuntamiento y dieciocho para la Comunidad

Voz 0825 28:46 comunidad en este caso en la las selecciones están desde luego muy muy reñidas no queríamos perdernos no última imagen la que nos llega en este caso de San Blas en el Centro Cultural Buero Vallejo Paul Asensio buenas tardes que estás viendo cuéntanos

Voz 34 29:00 hola buenas tardes Isabel pues el está animando Se nota que llega la hora de comer en las zonas sólo están abiertas las panaderías en muchos aprovechan que vienen a votar para comprar el pan subir corriendo a casa a calentar la comida hemos dicho que la mayoría de vecinos que se han acercado a votar son personas mayores que aprovechan el domingo de paseo a los jóvenes lo esperamos por la tarde en este centro que echa mañana está haciendo doble función porque además de depositar el voto muchos vecinos se quedan por aquí para informarse de la programación cultural de esta semana

Voz 9 29:29 así llegamos a las dos y media de la tarde la información continúa como siempre aquí en la Cadena Ser buen domingo

Voz 8 30:02 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 1827 30:20 hola de nuevo muy buenas tardes lo primero es volver al centro de datos porque ya tenemos los primeros datos de participación en esta triple cita electoral del domingo José María Patiño delante

Voz 2 30:31 la participación a las dos de la tarde con el ochenta por ciento de las mesas comunicada se eleva al treinta y cinco coma quince por ciento en las elecciones locales idea el treinta y cuatro coma sesenta y ocho los europeas muy similares a las de

Voz 35 30:44 hace cuatro años en el caso de las primeras filas

Voz 2 30:46 europeas casi once puntos por encima en que en dos mil quince

Voz 1827 30:50 bastante significativo el dato de participación en Madrid veintiséis coma diecisiete por ciento muy muy por debajo de la participación en las generales de abril que superaba a esta hora el cuarenta y tres por ciento en Madrid vamos a quedarnos en un colegio está Laura Gutiérrez Olarra dónde exactamente

Voz 1275 31:07 qué tal buenas tardes a la espalda a la Puerta de Alcalá la fuente de Cibeles de frente no rodea el Banco de España la Casa de América una auténtica

Voz 1038 31:15 pues tal de Madrid donde hoy votan los vecinos del centro

Voz 1275 31:17 a la capital por primera vez en los cien años de historia de este palacio en unas elecciones autonómicas municipales y europeas Gemma Jordi ellas de Donosti él es de Barcelona votan aquí hoy que os parece este enclave esta postal de madre

Voz 1038 31:30 bueno pues la verdad es que yo personalmente que además llevo aquí

Voz 36 31:33 muy empadronado quince años pues es la primera vez fue pues da

Voz 1827 31:38 esto no porque

Voz 36 31:39 encima hace un día maravilloso en un sitio como este pues la verdad es un

Voz 1038 31:42 es una gozada sendos Gemma has pensado hasta el último momento tu decisión de Mottola

Voz 37 31:47 días ya pensada de casa la bastante clara ya desde casas y que así o más bien un disfrutar un poco del paseo hasta aquí votar y ahora nos vamos a tomar algo tranquilamente con la con la cabeza bien tranquila hace un sol espectacular esta mañana en Madrid los votantes se mezclan

Voz 1275 32:00 con los turistas ingleses chinos incluso alemanes que vienen al mirador de la sexta planta una vista impresionante de Madrid se mezclan con los muchos que han venido algunas de las exposiciones de este palacio de Cibeles pues han votado los acabamos de escuchar además

Voz 1827 32:14 Gemma Jordi han votado también los líderes de todos los partidos que todas las fuerzas

Voz 1722 32:20 has dejemos atrás la dialéctica electoral pensemos en un horizonte de estabilidad en el contribuimos todos a la gobernabilidad de nuestro país de las comunidades autónomas y también de los municipios

Voz 4 32:32 polen también ese ejercicio de que otras administraciones acaban controlando o acaban atenuando los efectos de la Administración General del Estado

Voz 5 32:40 creo que la gente es consciente de la importancia de de los momentos históricos que estamos viviendo pero hoy tiene que votar la gente con toda libertad cien conciencia

Voz 0040 32:49 lo único que pido es que hoy sea una jornada sin incidentes que participe todo el mundo y sobre todo que nadie se quede en casa que nos jugamos tres elecciones a la vez y es importantísimo

Voz 7 32:57 la tuvimos otras selecciones haciendo un llamamiento a la participación a todos los españoles para que voten de acuerdo con sus convicciones de acuerdo con sus principios

Voz 1827 33:13 y una fotografía más todavía relacionada con las elecciones la de algunos votantes con la camiseta

Voz 1576 33:18 la del Valencia con caras de cansancio

Voz 1827 33:21 la noche fue larga y fue larga porque anoche su equipo se hizo Iván Álvarez con la Copa

Voz 1576 33:37 el Rey si hoy también eh votan de alegría Roberto pero botar con b los aficionados del Valencia que llevaba once años sin celebrar un título desde dos mil ocho han acabado con la sequía el Valencia campeón de la Copa del Rey la octava de su historia victoria uno dos contra el Barça la copas para el Valencia el año de su centenario el Barça despide la temporada con la liga más fútbol la vida de la fase de ascenso a Segunda División en la eliminatoria campeones el Fuenlabrada goleado tres cero al Recreativo de Huelva en baloncesto acaba de terminar la fase regular de la Liga Endesa el Real Madrid es líder el Barça segundo emparejamientos de Play Off Madrid Manresa Barça Joventut Baskonia Zaragoza Valencia Unicaja y además malas noticias en San Sebastián con el descenso de Deco que pierde la categoría junto a Breogán en algo menos de media hora a las tres y media carrera de Fórmula uno en Mónaco Hamilton sale desde la pole y Carlos a impartirá noveno ya en Roland Garros Garbiñe Muguruza ya se ha metido en segunda ronda

Voz 20 34:28 ahora ya está a cinco de julio en Carrefour y puntos ahora te liven todos los televisores portátiles más de mil electrodomésticos y productos de electrónica paga menos Carrefour

Voz 38 34:41 hola qué tal estás

Voz 39 34:43 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto como vas

Voz 2 34:46 pues yo no doy abasto desde que anunció en la red

Voz 20 34:49 en poco tiempo toda la ciudad me conoce

Voz 2 34:51 esto es un no parar

Voz 20 34:54 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 15 34:59 entre y publicidad punto es tu negocio a despegar apunta bien

Voz 8 35:08 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 1827 35:10 son las dos y treinta y cinco la una y treinta y cinco en Canarias treinta y siete millones de personas están llamadas hoy a las urnas en España por segunda vez en menos de un mes elecciones para renovar más de ocho mil ayuntamientos la presidencia en doce comunidades autónomas para fijar el reparto de eurodiputados en el Parlamento Europeo

Voz 20 35:28 cadena SER elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1827 35:39 día ampliamos ya los datos de participación sube diez puntos respecto a las anteriores europeas hay que recordar que hace cinco años fueron europea sin más no no coincidieron con autonómicas y municipales como hoy en estas últimas en las municipales José María Patiño más o menos como hace cuatro años pero bastante por debajo de la participación a las dos en las generales de abril verdad

Voz 35 35:59 sí así es la participación a las dos de la tarde se eleva al treinta y cinco coma quince por ciento de las elecciones locales y al treinta y cuatro coma sesenta y ocho las europeas muy similares a las de hace cuatro años en el caso de las primeras y en las europeas como señalabas casi once puntos por encima que en dos mil quince esto es normal como decías porque cuando estos comicios al Parlamento pero Se celebran solos la participación es más baja en cualquier caso ambas tasas de participación hoy están por debajo de la que se registró en las pasadas elecciones generales del veintiocho de abril que fue hasta ahora del cuarenta y uno coma cuarenta y nueve por ciento pero hay que tener en cuenta que fue la segunda participación más importante en la historia de la democracia de España por comunidades autónomas Roberto y como sucediera el pasado veintiocho de abril Cataluña es a esta hora la más movilizada a las dos de la tarde se eleva al treinta y cinco coma sesenta y dos por ciento casi tres puntos por encima de las municipales de dos mil quince y casi diez puntos la media digamos

Voz 1827 36:57 del resto el territorio nacional por encima

Voz 35 36:59 la de europeas hace cinco años en Madrid Andalucía la participación es ligeramente superior a la registrada en las anteriores elecciones municipales y europeas y cómo

Voz 1827 37:09 sonido estas primeras horas de votación alguna incidencia

Voz 35 37:12 no en estos momentos están dando cuenta precisamente el secretario de Estado de Comunicación y la subsecretaria de Interior del desarrollo de esta jornada aunque no se han registrado Nos decía hace unos instantes Miguel Ángel Oliver incidencias de importancia como siempre algunos retrasos orina asistencia de los titulares sopor encontrarse taponado los cierres de las puertas de acceso a los colegios electorales

Voz 1827 37:33 hay tres urnas hasta cinco por ejemplo en Canarias y la primera en remontarse será la de las europeas después la de las municipales y las últimas serán las urnas de las elecciones autonómicas e Patiño esto quiere decir que los resultados van a conocerse tarde que más de uno se va a ir a dormir sin saber qué ha pasado en su comunidad

Voz 35 37:50 Sí Se trata como dices de un escrutinio muy complejo por esa acumulación de una así porque coincide las elecciones europeas locales algo excepcional que sólo ocurre cada veinte años porque las primeras son cada cinco y la segunda cada cuatro la ley como tú recordaba así establece además

Voz 2 38:04 ese orden de recuento primero las europeas

Voz 35 38:07 luego las municipales y finalmente las autonómicas como los colegios no cierran en Italia hasta las once de la noche los resultados de las europeas en España

Voz 2 38:15 ya se retrasan a esa hora casi el noventa

Voz 35 38:18 ciento podríamos decir Se van a dar a conocer a las once de la noche los datos de importancia a las municipales comenzarán a ofrecerse a partir de la medianoche a las doce de la noche y las autonómicas ya será por tanto de madrugada

Voz 1827 38:31 no gracias Patiño que noche más larga vamos a ver cómo va la votación por ejemplo en los jesuitas de Caspe en Barcelona Crisol Tuá

Voz 15 38:38 hola buenas tardes alrededor de cinco millones menos de catalanes pueden votar en estas elecciones locales y europeas y en este colegio la afluencia de público durante la mañana ha sido constante pero de momento no se han producido las colas récord de las elecciones generales de hace un mes hemos hablado con algunos votantes que nos cuentan la importancia que le dan a estas votaciones same movilizan igual para mí es un debe más de hecho hay que ir a votar

Voz 9 39:03 hay quien expuso protestas municipales en Europa

Voz 0008 39:08 la reestructuración de la sociedad que este curso los bolígrafos

Voz 15 39:10 a estas cosas me interesa bastante más eh yo

Voz 25 39:13 bueno para el mismo partido para europeas y municipales donde

Voz 15 39:16 es raro que cambie muy raro por obligación muy bien como anécdota hace un mes los miembros de las mesas electorales no es de cien que lo tenían complicado para hacer turnos para comer por la afluencia de público y ahora en cambio pues no tienen problemas están más tranquilos los apoderados más experimentados también comentan que en los días soleados como hoy muchos votantes se concentran en las últimas horas de la tarde en Cataluña

Voz 1827 39:38 aquel caso como las generales del mes de abril es una de las más movilizada de las comunidades más movilizadas a esta hora han votado también los líderes nacionales a la selva la han hecho con llamamientos a la movilización Hellman madrugada

Voz 1510 39:50 Pedro Sánchez

Voz 15 39:52 está la ahora bueno

Voz 1510 39:56 así con los periodistas ha pedido al resto de partidos buscar la estabilidad a partir de mañana

Voz 25 40:00 a todas las fuerzas políticas dejemos atrás la dialéctica electoral pensemos en un horizonte de estabilidad Méndez contribuya hemos todos a la gobernabilidad de nuestro país

Voz 1510 40:10 una hora más tarde pero en el mismo colegio electoral en Pozuelo de Alarcón y por primera vez en Madrid Albert Rivera

Voz 0040 40:15 espero que es una jornada sin incidentes que se respete de una campaña movida algunos intentado impedir la libertad en algunos actos de Ciudadanos no ha pasado en Madrid no ha pasado al País Vasco nos ha pasado alguna vez

Voz 0825 40:25 después de votar conmocionó lo ha acogido el ha dicho no me falla

Voz 1510 40:27 es cuanto más te tal ejes de Sánchez más beneficiará a los separatistas en Galapagar Pablo Iglesias decía que era un momento histórico

Voz 5 40:34 creo que la gente es consciente de la importancia de de los momentos históricos que estamos viviendo pero hoy tiene que votar la gente con toda libertad cien conciencia

Voz 1510 40:42 en el centro de Madrid Pablo Casado que se dirigía a los descontentos

Voz 4 40:46 es que esas elecciones podrían seguidas con las generales además suponen un contrapeso ese ejercicio de que otras administraciones acaban controlando o acaban atenuando los efectos de la Administración gel

Voz 1510 40:57 el último en votar ha sido el dirigente de Vox Santiago Abascal

Voz 7 41:00 nosotros no jugamos con con las expectativas nos limitamos a aceptar los resultados pero estamos convencidos de que estaremos en todas esas instituciones donde ya no estamos en muchas seremos determinantes

Voz 1510 41:11 todos han llamado a una participación masiva

Voz 1827 41:13 de los líderes de los partidos hemos escuchado también a lo largo de toda la mañana los candidatos

Voz 1510 41:18 sí es muy difícil abarcar todas las comunidades y municipios pero algunos tienen especial interés en Madrid con un posible gobierno de izquierdas a las puertas de la Asamblea según las encuestas el candidato socialista Ángel Gabilondo es cauteloso

Voz 11 41:29 todavía hay mucho que votar además mucho que acordar

Voz 12 41:33 y además muy en Castilla y León también peligra el Gobierno del PP

Voz 1510 41:38 candidato allí es Alfonso Fernández Mañueco

Voz 2 41:40 yo tengo buenas sensaciones tengo buenas vibraciones no puedo creo que no puedo ni debo decir nada más

Voz 1510 41:46 en Murcia el presidente y candidato del Partido Popular Fernando López Miras llama a la movilización

Voz 10 41:51 animar a todos a que vayan a votar que no se queden en sus casas que ejerzan su derecho al voto y que decidan que opinen que decidan qué es lo que quieren para la Región de Murcia

Voz 1510 42:00 en la ciudad de Madrid la alcaldesa Manuela Carmena decía que esperaba buena nota

Voz 1410 42:04 siempre y cuando tú sales no lo he hecho bien entonces pues Esperanza no cuando cuáles son clave

Voz 1510 42:11 Barcelona Ada Colau llamada a votar para que la democracia pueda mejorar

Voz 0008 42:15 y que Barcelona puede dar un gran mensaje de esperanza en las urnas hoy

Voz 1510 42:19 sí aunque allí no hay hoy autonómicas en Andalucía

Voz 7 42:22 tenemos esperanza en recuperar electorado yo estoy convencido de que en estas elecciones se va a producir un mejor resultado para el partido

Voz 1510 42:29 el presidente de la Junta Juanma Moreno decía que esperaba mejorar los malos resultados del PP en las genere

Voz 1827 42:34 la jornada electoral que nos deja siempre imágenes recurrentes como la de ese pueblo de La Rioja Villarroya en poco más de un minuto aferrado su colegio porque ya habían votado todos los vecinos otras menos recurrentes como la del vocal de Salamanca al que han tenido que mandar a su casa por llegar borracho o los de Parla que han quedado todos tras puestos no había ninguno a su hora

Voz 15 42:54 es que no sé qué conocimientos tiene pero es un delito

Voz 1827 43:01 o desde Cataluña la imagen de una apoderada de Esquerra Republicana desnudando en el colegio delante de otro apoderado este de Vox que antes le había recriminado por llevar una camiseta en la que se podía hablar en la que se podía leer presos políticos y otra más la de un pueblo de Euskadi en la que no vota nadie porqué qué pasa allí Radio Bilbao Miguel Ángel Garrosa

Voz 2 43:21 Zeid Atxaga au Salinas del municipio guipuzcoano de menos de doscientos cincuenta habitantes en el que hoy nos elige y alcalde y alcaldesa un pueblo curioso en el que salvo en las primeras elecciones democráticas siempre ha gobernado una candidatura pactada por los vecinos salvo esta vez que nadie se ha animado Juan vengo a eso alcalde

Voz 40 43:40 la legislatura que estábamos nosotros desde hace cuatro años última legislatura pues canoso acogimos para cuatro años dejamos claro que iba a ser para cuatro años y no íbamos a hacer leyes pero no se la duda de que la gente no hemos ha tomado muy en serio ha llegado la hora de la verdad

Voz 2 44:02 y qué pasa ahora bueno pues que la ley obliga al alcalde y a sus cuatro concejales a permanecer de forma interina otros seis meses hasta noviembre el pueblo ya trabaja para que entonces otra agrupación vecinal tome las riendas de este municipio el resultado que salga hoy de las urnas es importante

Voz 1827 44:24 tantísimo de por sí para el futuro de nuestros

Voz 2 44:27 pueblos ciudades de nuestras comunidades aún

Voz 1827 44:29 tono más también porque escribir hemos las primeras líneas de las políticas que se dictan desde las instituciones europeas pero tendrán de manera inevitable una lectura en clave nacional con el PSOE esperando apuntalar su victoria en las generales y con PP y Ciudadanos midiendo sus fuerzas estaremos también muy pendientes de escenarios como Madrid Javier Casal buenos días