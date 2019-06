Hora 14 Fin de Semana (01/06/2019)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1870 00:27 muy buenas tardes desde la Plaza Mayor de Madrid desde el estudio que la Cadena SER ha montado aquí en pleno centro de una ciudad que está ya preparada para la final de la Champions que enfrentará esta noche a dos equipos ingleses al Liverpool y al Tottenham pero en el ambiente festivo aquí en Madrid contrasta hoy con la trágica noticia que hemos conocido hace apenas una hora la muerte del futbolista José Antonio Reyes en un accidente de tráfico Radio Sevilla Santi Ortega el jugador José Antonio Reyes ha fallecido en la Autovía Sevilla Utrera su localidad natal a las once cuarenta viajaba con dos acompañantes en un vehículo de gran cilindrada sí ha salido de la carretera las primeras noticias son que el vehículo se ha incendiado ha fallecido el jugador y uno de sus acompañantes el tercero se encuentra en estado muy grave ha sido el Sevilla Fútbol Club quién ha confirmado el fallecimiento de una de las referencias de su cantera gracias anti Ésta es la última hora tristísima última hora en un sábado que hasta hace sólo unos momentos sonaba así

Voz 1269 01:28 aunque

Voz 1870 01:33 la ambiente que tenemos aquí delante en esta tarde de sábado que transcurre de forma tranquila de forma festiva casi familiar aunque el partido de esta noche está considerado como un partido de alto riesgo a partir de las siete vamos a contárselo en directo en Carrusel Deportivo Borja Cuadrado buenas tardes

Voz 0298 01:48 qué tal buenas tardes como dices con un gran ambiente aquí en la Plaza Mayor también en los diferentes lugares son dos sala habilitado lugares especiales como en la plaza de Oriente también en la Puerta del Sol un partido que arranca a las nueve de momento los aficionados del Tottenham se encuentran en su fan son de la plaza de Colón los del Liverpool en la avenida de Felipe II en lo deportivo el Liverpool va a buscar su sexto título nueve finales de Champions el Tottenham tiene tres títulos europeos ninguno de la máxima categoría Icon una ausencia de momento pero en una duda la de Harry Kane hasta última e hasta última hora no sabremos si Pochettino lo incluyen el once titular en el Liverpool la duda es la de Roberto fulminó aunque parece que el brasileño sí será de la partida la tarde transcurre tranquila

Voz 1870 02:25 digamos Alfonso Ojea aunque ha habido algunos detenidos por incidentes menores verdad

Voz 0089 02:29 así es seis detenidos Nos deja esta pasada madrugada ahí esta mañana el último arresto se producía a primera hora cuando una persona ha sido detenida con ocho mil cuatrocientos euros en su bolsillo por la presunta venta de entradas falsificadas concretamente dos entradas al precio cada una de cuatro mil doscientos euros ida logrado colocarlos hasta que los compradores se han dado cuenta de que eran falsas el resto de detenidos son cinco tres de ellos por resistencia a la autoridad por ejercer violencia verbal contra los agentes y los dos restantes han agredido físicamente a los funcionarios uno de ellos tiene heridas leves

Voz 1870 03:07 el sábado día uno y junio empieza a pleno rendimiento con mucho calor en prácticamente todo el país Irene Dorta

Voz 0605 03:14 sí junio ha llegado con temperaturas muy veraniegas en la mayor parte del territorio hoy más de once provincias españolas llegarán a los treinta y cinco grados mucho calor por ejemplo en Sevilla donde se alcanzarán los treinta y seis o en Córdoba los XXXVIII cielos despejados en prácticamente todo el país poco nubosos en Galicia y Asturias y el viento soplará en el mar de Alborán y fuerte en el Estrecho

Voz 1870 03:37 gracias sirenas y que calor calor bastante importante en Sevilla allí precisamente acaba de terminar el desfile de las Fuerzas Armadas que ha estado presidido por los Reyes Radio Sevilla Mercedes Díaz

Voz 1541 03:47 ese desfile empezó con veintinueve grados y ha terminado con XXXII a la una de la tarde y a la sombra bajo un sol sevillano y un viento de Levante que ha impedido que un paracaidista descendiera desde una aeronave con la bandera de España el Rey Felipe con uniforme de la Armada la reina Letizia de Rojo han presidido una esto en el que como siempre la Legión se ha llevado los aplausos más sonoros de un público que ha llenado de banderas de España el Paseo Colón de Sevilla y que también se ha entusiasmado con los aviones y los helicópteros que han sobrevolado sus cabezas las diferentes unidades han recorrido dos kilómetros en paralelo al río Guadalquivir por el Paseo Colón mientras tanto fuera de nuestro país la Unión Europa

Voz 1870 04:21 PA critica hoy al Gobierno de Israel o mantiene al anuncio que ha hecho el Gobierno de Israel de construir más de ochenta ochocientos asentamientos judíos en territorio ocupado de Jerusalén José Luis García Íñigo

Voz 1061 04:32 la diplomacia comunitaria dice en un comunicado que la política de construcción llevan de asentamientos en Jerusalén Este continúa la diplomacia comunitaria decíamos Roberto dice en un comunicado que la política de construcción y expansión de asentamientos en Jerusalén Este continúa socavando la posibilidad de una solución viable de dos estados con Jerusalén como la futura capital de ambos para Bruselas esa es la única forma realista de lograr una paz justa duradera Israel ha autorizado la construcción de edificios públicos áreas comerciales y un total de ochocientos cinco viviendas entre dos colonias en Jerusalén Este y la Unión Europea recuerda que se opone con firmeza a la política de asentamientos Israel incluyendo Jerusalén Este que es ilegal bajo la ley internacional y un obstáculo para la paz

Voz 1870 05:09 hora catorce y cinco minutos

Voz 5 05:16 hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 6 05:21 qué tal muy buenas tardes

Voz 7 05:30 Madrid suenan así convertido

Voz 0825 05:33 capitán del fútbol con la final de la Champions miles de aficionados han empezado ya a la cuenta atrás y a menos de siete horas y con relativa tranquilidad de momento este fin de semana a seis detenidos cinco pequeños altercados y una mujer esta misma mañana a la que la policía detenido en la puerta del Sol por vender dos entradas falsas había conseguido ocho mil cuatrocientos euros por ellas hilos aficionados siguen llegando a Barajas

Voz 8 06:00 vos vos sabes

Voz 1870 06:02 ya

Voz 9 06:04 bueno sin duda en Nueva York Edimburgo

Voz 0605 06:13 tres viaje Vide vuelta en muchos casos en este día y desde allí desde

Voz 0825 06:17 Barajas unos directamente a las inmediaciones del Metropolitano otros prefieren aprovechar las horas previas para templar nervios ir paso darse una vuelta por el centro primera fotografía por lo tanto a esta hora en la misma plaza Mayor Jesús blanquiño en

Voz 10 06:33 de es que tal Isabel buenas tardes pues si los aficionados han saltado del campo de fútbol a las terrazas muchos litros de cerveza refrescos para soportar las altas temperaturas bocatas de calamares etapas que son a esta hora la estrella en la Plaza Mayor que ese tiñe sobre todo de rojo los aficionados del Liverpool se han acercado hasta este estudio de la Cadena SER para cantar su himno ese You'll Never Walk Alone mientras hacían tiempo para esa final de la Champions que podemos seguir a partir de las siete aquí en Carrusel deportivo gracias

Voz 0825 07:01 eso sí todavía en portada hablando de fútbol no nos resistimos quédense con la respuesta de Quique David Luiz y Marc tienen siete años son amigos del colegio Ciudad de Roma también han jugado esta mañana como tantos otros equipos de fútbol base repartidos por toda la comunidad a la pregunta de qué les parece el partido de Champions de esta noche

Voz 0277 07:22 el de esta noche pero hoy hemos jugado bien bien nos hemos repartido el equipo un equipo es el amarillo que el otro es el verde en medio de dos dos aquí

Voz 11 07:38 prendido un poco luego al resaltar hay

Voz 0277 07:43 los otros

Voz 0605 07:45 comentaras las de tratarnos pues eso dos dos

Voz 0825 07:47 es que para ellos hoy eso es lo importante y aunque parezca difícil hay otras noticias que repasamos en titulares con Paul Asensio y Enrique García

Voz 12 07:59 es un hombre de cincuenta y siete años ha muerto esta mañana en un accidente doméstico mientras realizaba labores de poda en su vivienda en Boadilla del Monte la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

Voz 0808 08:08 el túnel de Cercanías de Recoletos se cerrará mañana hasta el mes de noviembre por obras de mejora del servicio afectará a la línea C1 C2 siete de ocho hice diez como alternativas ha previsto un servicio especial de autobuses entre Atocha y Nuevos Ministerios

Voz 12 08:20 más de medio centenar de niños de Pozuelo de Alarcón se han quedado sin guardería tras el cierre sorpresa de la escuela infantil privada tris tras el centro ya había anunciado que cerraría a finales de junio pero los padres se enteraron el día treinta y uno de mayo a través de un comunicado que la escuela cerraba antes por motivos técnicos y organizativos

Voz 0808 08:36 inaugura la temporada de verano las piscinas de la Comunidad abrirá las puertas desde hoy hasta el ocho de septiembre las Exteriores estarán abiertas de once a ocho de la tarde de lunes a domingo

Voz 12 08:45 más de veinte obras de arte comparten espacio con los puestos habituales en el mercado de Jesús del Gran Poder en el distrito Usera en luminaria una exposición artística que intenta revitalizar los mercados madrileños tradicionales con obras de artistas locales e internacionales

Voz 0825 09:00 el tiempo hoy con el termómetro disparado

Voz 12 09:03 sí Jordi Carbó

Voz 1951 09:04 máximas de treinta treinta y cinco grados más cerca de los treinta y cinco en la mayor parte de poblaciones las más altas cerca de los ríos Tajo y Tajuña el sol estará presente en la mayor parte de horas también mañana domingo con temperaturas que bajarán pero apenas se notará el lunes bajarán un poco más será a medida que avance la semana que viene cuando este descenso será más

Voz 0825 09:24 treinta y cinco grados de máxima hoy temperaturas sol y sombra de la que depende también la venta la venta de libros en el primer fin de semana de la Feria del Libro

Voz 1870 09:33 no hace mucho calor bien

Voz 13 09:35 y además está en nuestro caso Sol de tarde

Voz 1870 09:38 con lo cual aquí la gente Calama que no es Le Pen

Voz 13 09:40 a menos el sol y se nota mucho

Voz 14 09:43 otro eh no tocado muy buen sitio centro

Voz 1870 09:46 y luego con la tarde

Voz 14 09:48 tarde la parte más venta

Voz 0825 09:50 seguro que muchos buscarán a esta hora la sombra entre libro y libro nos acercamos también a la Dirección General de Tráfico para comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 15 10:01 buenas tardes Isabel pues a esta hora en Madrid pendientes de un accidente en la A seis a la altura del Plantío en sentido A Coruña también encontrarán más dificultades en la salida de Madrid por la A uno en el circuito del Jarama la A tres en Rivas y la A5 en Arroyomolinos de entrada también dificultad a esta hora en la A uno en San Sebastián

Voz 1870 10:21 sí sin olvidarnos de las restricciones detrás

Voz 0825 10:24 poco en las inmediaciones del metropolitano

Voz 15 10:26 si a esta hora permanece aún cortado el acceso desde la vía de servicio de la M cuarenta en sentido sur a la avenida de Luis Aragonés por lo que se puede acceder por la salida número nueve de esta M40 la avenida arcén tales

Voz 0825 10:40 gracias Patricia gracias DGT por cierto desde hoy y hasta el treinta de septiembre en la barrera de entrada que da paso que da acceso a La Pedriza en el paraje de la fuerza sólo va a permanecer abierta los fines de semana de siete a nueve y media de la mañana de seis y media de la tarde diez de la noche se prohibe por lo tanto el estacionamiento nocturno de cualquier vehículo dentro de la Pedriza

Voz 16 11:11 las cadenas en las redes sociales en Twitter arroba la guion bajo en Facebook

Voz 17 11:21 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo

Voz 18 11:25 Argelia que era José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 0605 11:35 el mundo nos explica

Voz 17 11:37 sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo con Prodi con

Voz 19 11:45 cadena SER venga vamos estamos todos Andrés Iniesta el contrabajo regla año y suba en yo Clemons la allí el yo el ritmo no marcan Ponseti con la batería hay Pacojó el Banco Gallego

Voz 1061 11:59 eh

Voz 20 12:01 los vientos Jordi mano albergaría

Voz 21 12:04 Kiko Iturralde donde está Axel

Voz 19 12:07 si miras ahí detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si ya el deporte

Voz 13 12:35 no está muy para escuchar a la carta

Voz 1951 12:52 está plomo lo va a apretar entre el cliente gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta Joe mil millones de descargas

Voz 22 13:01 no se cuenta con la SER pasé

Voz 1870 13:07 que pase

Voz 0825 13:13 dos y trece minutos de la tarde en Madrid es hoy la capital del fútbol

Voz 21 13:20 la Cadena Ser en la final de la UEFA Champions League

Voz 0825 13:26 la al final de la Champions en el Metropolitano que ha colocado a Madrid como punto de destino de miles de aficionados

Voz 9 13:35 o sí

Voz 1870 13:38 hola muy tranquilo y hay mucha gente

Voz 23 13:41 pero se están comportando pues lo que yo he visto todo el rato abastecerá bastante

Voz 9 13:47 José Antonio Duro buenas tardes qué tal muy buenas bueno

Voz 0825 13:50 hasta que se vayan pero para eso primero tienen que jugar Liverpool Tottenham final de la Champions sin equipos madrileños pero un espectáculo en cualquier caso

Voz 24 13:59 sí sin equipo madrileños pero la verdad es que para la ciudad de importantísimo como en beneficios para todo el mundo en lo que a lo comercial Se refiere nosotros y además lo notamos mucho porque trabajamos en el centro de la verdad es que nos ha dejado mucho ambiente y en definitiva nos ha llenado la ciudad de gente no sólo ingleses sino de un montón de sitios que han venido a ver el partido ya lo veníamos notando en

Voz 17 14:17 el últimos días in sí que es curioso que un equipo español

Voz 24 14:21 hombre había estado con gran protagonismo para el Real Madrid para el Atlético en el a finales de la competición y este año no la juega un madrileño pero ahí están el el Liverpool o el Tottenham y ahí está Madrid con protagonismo con el Wanda Metropolitano es un espectáculo definitiva que tenemos que disfrutar en el que esperemos que no pase nada las medidas de seguridad son muy grandes y lo he dicho está en la calle ya lo hemos notado y lo anota todo Maddie

Voz 0825 14:45 importante en la seguridad como decías cuatro mil setecientos efectivos para que todo transcurra sin problemas porque son miles los aficionados ingleses Hinault ingleses sólo que llevan horas de fiesta por el centro de la capital fiesta previa al partido y a esta hora con relativa normalidad Alfonso Ojea buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0089 15:02 Abel tan sólo seis detenidos en las últimas horas cinco de ellos hay que recordarlo lo han sido han sido arrestados anoche por resistencia de atentado contra la autoridad se han enfrentado a la policía si tienen entrada mala suerte para ellos porque van a proseguir en las próximas horas en el calabozo laSexta de detención se practicaba esta mañana en la Puerta del Sol cuando se arriesgaba a una mujer que había logrado colocar dos entradas falsas por eso guardaba en su bolsillo ocho mil cuatrocientos euros cuatro mil doscientos por entrada

Voz 1870 15:31 dinero que ha sido incautado y puesto a disposición

Voz 0089 15:33 el juez que será el que decida el destino final de esta importantísima suma monetaria las entradas material sensible y de alto valor que deben ser vigiladas incluso las obtenidas directamente en las taquillas Daniel García de Orense es el coordinador de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1414 15:50 los amotinados que tengan entradas de tiene que tener cuidado con la entrada porque no es la UEFA además establece aún una política de no rey impresión de la entrada Si se pierde una entrada van a perder la posibilidad de acceder al estadio no son nominales por lo tanto las entradas tienen que guardarlas

Voz 9 16:03 sin poder ver el partido porque si pierde una entrada para dejar de tener la oportunidad de de ver el partido

Voz 0089 16:08 la fiesta prosigue aquí en la Plaza Mayor en la Puerta del Sol

Voz 1870 16:12 en la plaza de Callao sin incidentes más allá

Voz 0089 16:14 golpes de calor que lo sabido y numerosos y también de las consecuencias estas menos desde luego debe ver tanta cerveza una bebida que no se acaba ya nos lo han anunciado que lo sepan los aficionados británicos no se no se va a acabar la bebida como ha señalado el jefe de sala del restaurante El soportan

Voz 9 16:31 ayer lo acabamos con toros barriles yo ahí estaremos a menos acabar la cerveza porque dan Botella pero la botella no se puede sacar todo ese les sirve los vasos y hasta este momento bien yo primer jefe de esta contento

Voz 0089 16:45 la atención del dispositivo de seguridad se dirige ahora Isabel a los cincuenta mil aficionados británicos que no tienen entradas aunque son muchísimos los establecimientos del centro que ofrece en el partido a partir de las nueve en punto en pantalla gigante

Voz 0825 16:59 lo tendrán que ver por televisión gracias Alfonso buenas tardes hasta luego buena celebración ruidosa pero relativamente tranquila como escuchábamos sin incidentes graves tampoco los lugares elegidos para que en las dos aficiones disfruten de esta fiesta previa al partido en Colón los aficionados al Tottenham José Palacio buenas tardes hola qué tal muy buenas pues aquí estamos

Voz 9 17:19 decenas de miles de aficionados del Tottenham

Voz 1269 17:22 está encantando está Nebrera porque además en la pantalla gigante que está puesta aquí en la carcasa goles que ha marcado su equipo europeo en esta final de la Champions el ambiente espectacular que precioso novio no a las seis de la tarde aquí se va a hacer grande corre mucho la cerveza

Voz 0825 17:47 gracias a Palacio desde luego damos fe de ello que se lo están pasando bien porque prácticamente ni escuchábamos a nuestro compañero entre los gritos de la afición en este caso del Tottenham el caso es que a un kilómetro y medio de allí en la plaza de Felipe II los hinchas del Liverpool están exactamente igual celebrando esta fiesta previa al partido a las cinco dejan de vender alcohol en estas Fan zone esto es importante y desde allí al metropolitano el partido empieza a las nueve de la noche faltan por lo tanto siete horas pero los aficionados empiezan ya a llegar Blur Bruno Alemany buenas tardes

Voz 0301 18:20 qué tal muy buenas pues hay buen ambiente ya es verdad que la gente está huyendo de del Sol hace un calor tremendo en el día de de hoy se ve muchas camisetas de aficionados de Liverpool también de del Tottenham pero también me estoy fijando hay muchas camisetas de otros equipos al final las finales de la Champions se convierte un poco en la fiesta del fútbol y lo vamos a intentar demostrar tenemos aquí a dos aficionados con las camisetas del Athletic Club de Bilbao idea Atlético de Madrid que han venido además eh sin entrada a ver el ambiente de la final son único y Javi o la Nico qué tal muy buenas buenas Javi qué tal cómo estás buenas bueno e Nico me decías que es tu quinta final que viene sin entrada pero que te mola el ambiente de la final

Voz 25 18:58 esto es una pasada es la forma de quedar con los amigos todos juntos de pues están Berlín en Milán en Cardiff en Kiev y ahora toca Madrid la más fácil para nosotros

Voz 12 19:08 Eto'o como ves está ambiente de

Voz 0301 19:10 la final

Voz 26 19:11 pues muy bien con nostalgia de las finales de Milani

Voz 1870 19:14 Lisboa oí bien y que gane que el Liverpool si puede ser entonces delito

Voz 0301 19:19 aún más con el líder vaya si por Fernando Torres con el Liverpool Ibon Alan Alan Kennedy mítico ir tú

Voz 25 19:26 tú con quién vas Nico yo también voy con el Liverpool pero mi grupo de amigos estamos divididos el Tottenham Liverpool

Voz 0301 19:33 ya lo ya lo veis hay muy buen ambiente aquí en la Explanada justo antes de llegar al estadio Metropolitano del Atlético de Madrid en cuanto a lo deportivo pendientes de firmar no pendientes de Caine de que estén de los dos en condiciones van a llegar eh a media tarde ya al al estadio los dos equipos para eh prepara para hacer el último calentamiento y comenzar el partido

Voz 0825 19:53 gracias a Bruno desde el Metropolitano cuidado con la venta de entradas un ejemplo la detención como no les hemos venido contando de esta mujer que había vendido en la Puerta del Sol en plena Puerta del Sol dos entradas por ocho mil cuatrocientos euros entradas falsas el problema que muchos han viajado hasta aquí hasta Madrid sin entrada es fácil saber quiénes son porque se colocan ahora mismo están en esa misma Puerta del Sol en la plaza mayor cartel al cuello en el que se puede leer en inglés compró entrada otra cosa es que lo consigan

Voz 1 20:24 pues puede que no poder ver la tele al final primera vez copo que perder por un nacionales hizo nacional uno yo no son muy culta eso hago no no sé no sé no sé si no sé no tengo ninguna ninguna o oferta para que hablar no

Voz 0825 20:44 bueno pues tendrá que pagar y mucho porque en la reventa se ha disparado a esta hora Enrique García buenas tardes

Voz 12 20:50 las tardes de qué manera además se sigue

Voz 0825 20:52 cuando entrada para poder ver el partido en el campo y no en la televisión prepárense porque les pueden pedir bueno iba a ser una millonada no son muchos euros

Voz 12 21:02 sí en cartones folios o a gritos by Tickets en todos los idiomas y a todos los precios aunque en Callao durante la mañana la media oscilaba entre los cuatro mil y los cinco mil quinientos euros por entrada

Voz 27 21:13 comenzamos el IVA categoría sin poner el día cuatro uno Co tres mí no cuatro mil a categoría tres cinco mil quinientos

Voz 12 21:24 cinco mil quinientos las cifras altas las decían en español también en todos los idiomas las más bajas sólo en inglés al rededor de los que revenden entradas una tropa de personas vende camisetas y bufandas

Voz 1870 21:36 cuánto cuesta cuánto cuánto se hace

Voz 1541 21:39 tengo un precio que nunca baja de los cien

Voz 12 21:42 en los productos del interior de la tienda oficial de la Champions instalada en Callao y con una larga fila durante toda la mañana allí la oficina de Turismo ha repartido el triple de guías de Madrid en los últimos días aunque los que están haciendo caja a esta hora son los bares en una terraza en Montera entre cervezas un aficionado del Liverpool explica otro que es una paella

Voz 7 22:04 Boris eh

Voz 12 22:10 a ver aunque al final se han conformado Isabel con un perrito caliente

Voz 0825 22:16 que una Payá es algo más que simple arroz bueno todo gracias Enrique todo esto José Antonio lo de dentro lo de fuera se lo vamos a contar aquí en La Ser en Carrusel

Voz 24 22:25 el supuesto desde las siete empezamos Carrusel hay micrófonos de la Cadena Ser en todos los puntos de Madrid en las fans Sounds en el estudio de la Plaza Mayor y por supuesto en el estadio ante van a estar Antonio Romero Yus Flaqué con Bruno y con José David Palacios son capaces de llegar hito dirigido por Dani Garrido contamos la final desde las siete el ambiente aquí en la SER

Voz 0825 22:44 gracias José Antonio la ocupación hotelera roza ese cien por cien en Madrid este fin de semana alojamientos en los que se han disparado los precios también en el caso de los apartamentos turísticos especialmente en el centro donde los vecinos muy contentos precisamente no están

Voz 12 22:59 que nos invaden los hooligans ingleses no aquí entre sesenta y cien mil personas que nos van a visitar

Voz 29 23:06 eh el centro de Madrid

Voz 12 23:09 tiene ciento treinta mil habitantes estamos hablando de de overbooking absoluto

Voz 0825 23:13 por eso han editado un vídeo se distribuyen por redes sociales y en el que se puede leer en inglés entre otras cosas que beber en la calle se multa con seiscientos euros orina no hacer ruido con setecientos cincuenta y pintar graffitis con cuatrocientos asociaciones vecinales de centro que animan a los vecinos a agravar todas las infracciones que se cometan Jordi Gordan soporta

Voz 0089 23:39 si de repente en un edificio pues eh

Voz 12 23:41 está ocupado por diez o quince hooligans y montar un follón pues lo que queremos es que los saberlo denunciarlos lo que si hay botellón en las calles hoy Vaquer adquiridas de vandalismo está detrás bueno todos juntos podemos hacer mucha más fuerza

Voz 0825 23:56 su objetivo ya lo escuchaban presentar las denuncias de forma conjunta

Voz 30 24:01 hora catorce Madrid

Voz 21 24:06 la Champions Madrid la Cadena SER quien puede mejorar este banquillo Cadena SER emisora del UEFA Champions Festival Madrid diecinueve del treinta de mayo al dos de junio el centro de Madrid es una fiesta Cadena ser número uno en deporte

Voz 30 24:24 hora catorce Madrid

Voz 0825 24:26 vamos ya con otras cosas en Pozuelo medio centenar de familias buscan este fin de semana guardería después del cierre ayer por la tarde y por sorpresa de la escuela infantil a la que llevaban a sus hijos Raquel Fernández

Voz 1315 24:36 cuando han ido a recoger a sus pequeños aseguran los padres que se les ha comunicado que era el último día de apertura del centro mediante una carta en la que se achacaba el cierra problemas internos e imposibilidad de continuar con la prestación del servicio la portavoz de las familias estrella Benarroch explica que la escuela se había comprometido a estará abierta hasta el treinta de junio por lo que este cierre dice les ha pillado por sorpresa

Voz 31 24:59 claro el problema es que son más de cincuenta y cinco niños que se quedan en la calle como ellos se confirma que ir hasta el treinta de octubre tenido ciclos con Llorens a partir del uno de julio con el tres de julio que es el lunes a pie Rubinstein cincuenta y cinco millas de estanqueros el lunes cuando las guarderías detesta ya punto Un Google o imagínate

Voz 1315 25:26 el centro según los padres llevaba abierto doce años

Voz 0825 25:29 saber hablar en público puede llegar a ser imprescindible en cualquier actividad profesional las universidades que en este momento se encuentran en pleno proceso de captación de futuros alumnos ofertan cursos y optativas que complementen sus estudios el autónoma por ejemplo encontramos uno de estos cursos la oratoria aplicada a la práctica jurídica jurídica o en la Carlos III oratoria y medios de comunicación en el grado de periodismo valorar la oratoria como arte ya habilidad social algo que están aprendiendo también poniendo en práctica en plena calle los alumnos del grado de comunicación de la escuela universidad universitaria en este caso Unibet Universidad Europea de Madrid no es acompañar a Luis les Lancho ha estado con ellos y con su profesor con Jorge Jiménez ya ha estado en la calle Arenal recuerden este lugar porque es importante

Voz 0277 26:15 Jorge me trabajo porque tengo que hacer el ejemplo es Cristina Cid el escritor estadounidense Mark Twain decía que es más fácil engañar a la gente que convencerá de que han sido engañados voy a coger mi móvil voy a entrar en mi Instagram Stories me puedo hacer una foto con alguien por ejemplo conocer qué voy a poner en Valencia con mi amiga lo voy a subir a ministra estoy vale beige con una simple foto acabo de engañar a todos mis seguidores

Voz 32 26:51 tenemos la opción tanto hacerlo en clase como en la calle pero bueno hemos selecciona calle muchos

Voz 1870 26:56 por qué queremos transmitir aquello que nos importa aquello que

Voz 32 26:58 aquello que vivimos señor

Voz 0277 27:00 les tenemos un recurso tal mente gratis el sol no tiene límite el Petroyo si el petróleo se acaba queremos un cambio hoy no mañana pero tiene que ser ya no podemos esperar no dejes que tu bombillas sea malo no Bale que dañen nuestros bucea cambian de hoy a energías renovables luchamos contra monstruos de bajones pues normal

Voz 33 27:32 aplicando los principios teóricos de la retórica Hay preparando cubriendo los enclaves han hecho ya varias versiones han hecho alguna prueba incluso clase y ahora ya es la apuesta definitiva perder el miedo a hablar en público hace una actividad como esta en plena calle directamente con algo que ya han preparado antes que lleva mucho tiempo preparando pues y les ayuda definitivamente a ha superado cualquier medio hacen esto ahora en cualquier cosa

Voz 0277 27:54 al día reímos diecisiete besos abrazos cinco y cogemos el móvil doscientas que tiene más valor una pantalla o la realidad que es importante Cuba vosotros mismos

Voz 0825 28:11 con esta bronca con esa pregunta nos quedamos sientes de irnos y cuando todas las miradas están puestas en el centro copado por los aficionados al fútbol para terminar una propuesta alternativa luminaria Irene Dorta nos lleva al mercado de Usera

Voz 0089 28:26 el agua dice que pinta no es Antonello buena hizo una selección ahí con sus piezas en la idea también han constan como colgando podrían ser trozos de algún animal está puesta dentro de un frigorífico

Voz 0605 28:41 que minaría es el nombre de la peculiar exposición que esta semana ha ocupado los puestos vacíos del mercado Jesús del Gran Poder en más de veinte obras de artistas locales e internacionales que pretenden cambiar la experiencia de los compradores y atraer a los amantes celos

Voz 0089 28:59 hay los días semanas el público suele ser esto no la señora que tiene todos los miércoles a esta hora a comprar a él

Voz 0605 29:07 elogia merle es la organizadora de la muestra

Voz 0089 29:10 se encuentran no conectó con esta pieza así

Voz 0605 29:13 un maniquí en un puesto de frutería o cuadros colgados de ganchos una carnicería una forma de dar otra vida al mercado que termina este sábado con una gran fiesta de

Voz 0825 29:32 no es así con la tranquilidad que precede al ruido ya en la fiesta del fútbol vamos a llegar a las dos y media de la tarde recuerden que hoy en Madrid en el sur de la comunidad llegaremos a los treinta y cinco grados de máxima la información continúa Hora catorce aquí en la Ser Juan sábado

Voz 34 30:03 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 1870 30:20 y lo primero es volver hasta Sevilla para ampliar la información que les adelantábamos a las dos en punto muerto en un accidente de tráfico el futbolista José Antonio Reyes que más sabemos ante Ortega qué tal buenas tardes el jugador ha fallecido en la Autovía Sevilla Utrera a su localidad natal a las once cuarenta de la mañana viajaba con dos acompañantes en un vehículo de gran cilindrada que se ha salido de la carretera las primeras noticias son que el vehículo se ha incendiado ha fallecido el jugador y uno de sus acompañantes ya ha confirmado su sobrino de veintitrés años el tercero se encuentra en estado grave ha sido el propio Sevilla Fútbol Club quién ha confirmado el fallecimiento de una de las referencias de su cantera ido última hora la federación española y la Liga de Fútbol Profesional han acordado que el partido Cádiz Extremadura y otros se dice la jornada de mañana queden aplazados hasta el martes a las nueve de la noche noticia terrible que no sobrecoge a todos en un sábado que estaba previsto como la fiesta del fútbol que esta noche se celebra aquí en Madrid la final de la Champions los equipos españoles se fueron del campeonato muy pronto y hoy son dos equipos ingleses Liverpool el Tottenham los que se juegan la Copa de Europa

Voz 35 31:27 a su ciudad Davis

Voz 1870 31:31 no en los hermanos que nos contaban hace un rato que llevan hoy un poquito regular unos del Liverpool el otro del Tottenham pero convencidos los dos de que pase lo que pase mañana les va a tocar comer juntos en familia como ellos más de cien mil británicos han venido a la capital por eso estamos haciendo este Hora catorce aquí a pie de calle en el estudio que las he remontado en la Plaza Mayor de Madrid por allí está no lo veo Toni López hola buenas tardes muy buenos Roberto me metí para ver a la gente

Voz 36 31:58 sí aquí en la Plaza Mayor desde ayer por la tarde a la afición del equipo la verdad es que está goleando a la de el Tottenham de cánticos sobre todo aquí en la Plaza Mayor y en el resto de espacios reservados para disfrutar de esta previa de la final de la Champions en la puerta del sólo la aplaza Oriente por ejemplo bajo el calor que azota Madrid pues lo que veo es miles de ingleses disfrutando ahora de las típicas tapas españolas cervezas que han curso alguno está utilizando de ducha para soportar el calor que como te digo azota ahora a la capital de España también están a rebosar porque puesto las fans son situadas en la plaza de Colón ON Felipe II miles de ingleses que gente venida del resto del mundo para disfrutar de esta previa de la final de la Champions que se juega esta noche en el Wanda Metropolitano

Voz 1870 32:36 un partido considerado de alto riesgo Llanos decías antes Alfonso Ojea que todo va con normalidad

Voz 0089 32:40 si no hay incidentes importantes hay que reseñar esos detenidos de las últimas horas por resistencia a la policía también el arresto de una mujer por vender presuntamente entradas falsas ha logrado colocar de hecho dos Tickets en la propia Puerta del Sol actos seguidores que le han abonado atención cada uno cuatro mil doscientos euros todo este dinero ya está en manos de la policía por lo demás muchísimo calor que está provocando eso sí Roberto algún que otro golpe de calor que es atendido en los hospitales de emergencia del Samur

Voz 1870 33:12 el sábado uno de junio estrenamos mes con calor de verano en algunos sitios de Extremadura hasta ha sido difícil conciliar el sueño Irene Dorta

Voz 0605 33:22 difícil por ejemplo en Rosas en Cáceres veintinueve grados anoche la mayor temperatura de todos los municipios españoles y también difícil dormir en Herrera del Duque en Castuera Badajoz donde anoche el termómetro

Voz 0825 33:34 superaba los Veintiocho durante el día

Voz 0605 33:36 más de once provincias españolas llegarán a los treinta y cinco grados en Sevilla se alcanzarán los treinta y seis en Córdoba los XXXVIII cielos despejados en prácticamente todo el país un poco de nubes en Galicia y en Asturias el viento soplará en el mar de Alborán y fuerte en el Estrecho donde pueda haber olas de más de tres metros

Voz 1870 33:54 hay más noticias José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 33:56 las tardes acaba de terminar la clausura del Círculo de Economía en Sitges allí el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez con un discurso muy europeísta ha dicho que España ha sabido descentralizar se ya ha comprendido que no se pueden levantar falsos muros en un mundo globalizado España en definitiva es una democracia consolidada que ha sabido descentralizadas que sabido compartir soberanía que ha comprendido que vivimos en un mundo en el cual lo que no podemos hacer es levantar falsos muros o fronteras en un mundo cada vez más globalizado Sánchez ha dejado también una propuesta a la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores y esta mañana en Sevilla se han celebrado el desfile de las Fuerzas Armadas presidido por los Reyes Felipe y Letizia también ha estado la ministra de Defensa Margarita Robles que ha invitado por primera vez a asistir a los familiares de los ciento setenta y tres hombres y mujeres que murieron sirviendo en las misiones en el extranjero además en Valencia a un hombre ha sido detenido como presunto Thor de un delito de violencia machista por supuestamente haber golpeado e intentado asfixiar a su pareja según la policía el detenido también habría retenido a la mujer en el domicilio Valencia en Zaragoza otro hombre un joven de veinticuatro años ha sido detenido como presunto autor de agresiones reiteradas a su pareja en Barcelona un hombre ha muerto apuñalado en su propia casa el presunto agresor ha sido detenido por los Mossos en Caspe Zaragoza la Guardia Civil busca a dos personas que desaparecieron ayer en un embalse mientras pescaban fuera de España Estados Unidos despierta con un nuevo tiroteo mortal el más mortífero desde noviembre del año pasado al menos doce personas han muerto en unas oficinas municipales de Virginia Beach el autor de los disparos ha sido abatido

Voz 1 35:28 hubo

Voz 1061 35:32 la policía de momento no ha revelado su identidad porque dicen es momento de respetar a las víctimas y Se sabe que es un empleado de esas mismas oficinas además la Unión Europea censura en un comunicado la construcción de más de ochocientas viviendas en colonias judías en el territorio ocupado de Jerusalén Este la diplomacia comunitaria cree que esta decisión aleja la paz de Israel

Voz 38 35:50 no hoy sábado a otras del veintiuno por ciento de IVA en electrónica electrodomésticos y videojuegos con las ventajas y facilidades de nuestras tecnoprecios también ahorrarte el veintiuno por ciento de IVA en electrónica deportiva música cine y cocinas mamparas y muebles de baño recalcó

Voz 18 36:06 da hoy sábado ahorra que el veintiuno por ciento de IVA en Hipercor y El Corte Inglés y hasta las doce de la noche en nuestra web

Voz 28 36:14 hola qué tal está

Voz 39 36:16 es muy preocupada mi negocio no está yendo como expiraba Aíto cómodas

Voz 12 36:20 pues yo no doy abasto desde que anunció

Voz 17 36:23 en poco tiempo la ciudad me conoce

Voz 40 36:25 esto es un no parar a ya mismo

Voz 41 36:27 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 6 36:33 ser publicidad punto y ayuda tu negocio a despegar apunta Viana ser publicidad punto es

Voz 30 36:42 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 1870 36:44 son las dos y treinta y seis la una y treinta y seis en Canarias

Voz 3 36:48 hola

Voz 1269 36:54 tremendo

Voz 42 37:07 y es que tenemos aquí delante

Voz 1870 37:10 en este estudio que las era montado en la Plaza Mayor de Madrid hay muchísima gente paseando por aquí viendo que estamos haciendo nosotros en este estudio con camisetas rojas con camisetas azules de de sus equipos muchísima gente también con unos gorritos azules que les ha entregado la Cadena Ser y que están codicia dijimos aquí a mi lado Borja Cuadrado buenas tardes

Voz 0298 37:32 buenas tardes sin gorrito sin Gorrito de momento

Voz 1870 37:34 así que nada lo que hay mucha gente que nos está pidiendo gorrito pero se han agotado las existencias porque hace muchísimo calor y todo el mundo ha estado pendiente de la programación especial acabamos de acero de junto a Puri Beltrán un avión

Voz 0298 37:44 Air Madrid Carrusel Madrid con mucha gente pendiente es verdad que hay dominio de aficionados del Liverpool aquí en la Plaza Mayor diferentes actos todavía en el Palacio Oriente en la Puerta del Sol todavía queda algún evento antes de la final por ejemplo las cuatro y cuarto concierto de Carlos Vives en la Puerta del Sol el trofeo de la Champions Bair de va a salir desde aquí desde el centro de Madrid hasta el propio estadio esta tarde por lo tanto eso es lo que nos queda antes de que arranque el partido a las nueve de la noche

Voz 1870 38:06 mucha gente aquí en la Plaza Mayor donde estamos haciendo este Hora catorce pero hay otras zonas de Madrid llenas de aficionados británicos de aficionados españoles también ya sea al fútbol ya sea la fiesta por ejemplo en la plaza de Colón están los hinchas del Tottenham y con ellos esta José Palacio

Voz 43 38:20 hola hola qué tal si aquí está plagado de camisetas blancas camisetas azules también camisetas negras todas ellas Beethoven como los que están

Voz 0277 38:30 si bien te coloca

Voz 1269 38:32 calor sobre todo cantando los aficionados van a apurar van a aprovechar aquí Ana Terradillos los escritos Beta que no han parado de bebida desde las diez de la mañana muchas camisetas blancas chocaría está buscando la sombra para no pasar tanto calor alguna pero sí que vemos mucha gente mucha alegría hay muchas ganas de levantar la verdad estoy a las diez

Voz 1870 39:11 ahí está la afición del Liverpool a ver si cantan tanto como los del Tottenham llevan Álvarez

Voz 1269 39:18 lo estabas escuchando Roberto en ambientes espectacular en esta plaza de Felipe II yo ahora mismo acaban de encender una bengala los aficionados del Liverpool pero la verdad es que el ambiente de fiesta no hay que lamentar ningún incidente más de cuatro mil hinchas aquí en la del Liverpool ya hemos visto incluso alguno Lejona porque están deseando ya que llegue la noche para ganar su sexta Copa de la Champions League

Voz 1870 39:40 digo este está considerado como un partido de alto riesgo de hechos ha puesto en marcha el mayor dispositivo de seguridad para una cita deportiva en la historia de la ciudad de Madrid Alfonso Ojea la mañana tranquila recién

Voz 0089 39:50 mañana tranquila ya lo decíamos esos seis detenidos de las últimas horas y sobre todo el trabajo de las emergencias madrileñas con eh bueno este tremenda temperatura que estamos sufriendo en el centro está provocando cortes de calor tan sólo reseñar la detención hace unas horas de una mujer que tenía en su poder ocho mil cuatrocientos euros irá fruto de haber vendido presuntamente dos entradas falsificadas cada una a cuatro mil doscientos euros de precio lo cual no está nada mal

Voz 1870 40:14 cómo es el dispositivo de seguridad Alfonso porque hay que decir que si alguien tiene pensado ir al Wanda tiene que hacerlo con bastante tiempo

Voz 0089 40:20 tiene que hacerlo con bastante tiempo nosotros eh bueno pues vamos a recomendar una hora límite de las seis de la tarde para ponerse en el transporte público en el Metropolitano en el en el metro de Madrid que es eh bueno quién va va a ser el medio de transporte más utilizado porque no deja a ambas aficiones y también a otros aficionados no británico Nos en los alrededores sin ningún problema pero a partir de las seis de la tarde todo el dispositivo de seguridad se va dirigida en efecto hacia el Wanda Metropolitano hay tres anillos de seguridad el primero bajo control del Cuerpo Nacional de Policía el segundo bajo control de la seguridad privada mil quinientos efectivos que se suman a los cuatro mil setecientos de la policía qué van a proceder esta seguridad privada a los cacheos ya la verificación de que no se porte nada ningún artículo peligroso en el interior de las mochilas y el tercero muy importante ya en los accesos al recinto deportivo donde los equipos de la UEFA van a desplegar sus dispositivos electrónicos para verificar la autenticidad de las entradas fuera Se van a quedar cincuenta mil aficionados esa es la previsión que no han obtenido entrada preocupa relativamente su situación porque son numerosos los establecimientos los bares los pubs que van a ofrecer en el centro de la capital este partido a partir de las nueve de la noche ir van a ser escasísimos los que se queden sin poder

Voz 1870 41:39 no gracias Alfonso Angelo a vosotros hasta luego así que decenas de miles de británicos hasta aquí hasta Madrid algunos de ellos viaje prácticamente Express sólo para ver el partido de esta noche injuria Molina ha pasado toda la mañana en el aeropuerto recogiendo sus Istok

Voz 1951 41:53 decenas de aficionados han estado llegando desde bien temprano Barajas para apoyar a su equipo desde el primer minuto

Voz 44 42:03 soy gringo hoy el lugar de la mega

Voz 1870 42:07 ponía en el aeropuerto se escuchaba el You'll never walk alone himno de los aficionados del Liverpool que además eran mayoría

Voz 9 42:13 también hay eh

Voz 36 42:19 eh por vejar

Voz 1951 42:22 los sellos con la intención de irse esta noche mañana mucho sin entrada sólo con ganas de ver el ambiente los que si venían preparados eran dos jóvenes que se han hecho casi seis mil kilómetros para estar en esta final de Champions

Voz 1870 42:34 el frío han llegado esta mañana desde Nueva York

Voz 1951 42:37 lo hice vuelven mañana mismo seis horas y media de vuelta que se les harán seguro más cortas que a estos dos hermanos

Voz 35 42:45 así pues es broma

Voz 1870 42:47 uno en Liverpool otro del Tottenham hoy dicen que son enemigos

Voz 35 42:50 sí sí

Voz 1870 42:54 cada uno verá el partido desde una parte del Metropolitano pero mañana volverá Francis frente toca hacer amigos otra vez al menos para que el viaje sea Game no así que hoy es un día de mucho movimiento en el aeropuerto de Barajas de estos espera un récord allí hay mil quinientos vuelos previstos más de mil serán vuelos privados de los que se llaman vuelos ejecutivos Eladio Meizoso

Voz 0527 43:17 cincuenta y cinco mil espectadores vienen en avión en mil quinientos vuelos con mil cien vuelos ejecutivos un setenta y tres por ciento del total el récord en Barajas y mucho más de lo habitual en este tipo de partidos Alberto Utrera ex gerente de Gender a Sean Service en Barajas

Voz 0652 43:31 en cuenta que esto al final son dos equipos ingleses la única posibilidad que tiene la gente de venir desde allí pues es por vía aérea

Voz 0527 43:39 algunos son vuelos fletados por aficionados de alto poder adquisitivo pero la mayoría corresponden a la propia UEFA patrocinadores o impresas para directivos o clientes de alto nivel vienen en avión es cada vez más propiedades de mayoristas con enormes flotas que alquilan por horas

Voz 0652 43:56 estamos hablando de una media de cinco mil euros por hora de vuelo a una media de seis siete pasajeros por avión

Voz 0527 44:03 así que cuatro horas y de vuelta a Londres Madrid el coste difícilmente va a bajar de tres mil euros por pasajero mucho más claro está que en un vuelo comercial por más que los precios de estos en la ruta Londres Madrid se hayan disparado estos días por la enorme demanda

Voz 1870 44:17 el fútbol es todo esto ese sentimiento de emoción de fiesta pero en fútbol en sentido estricto y lo de esta noche es una de las citas deportivas más importantes del mundo trescientos cincuenta millones de personas van a estar siguiendo el partido dos equipos ingleses que se disputan la Copa el Tottenham que lucha por su primera Champions el Liverpool Borja que que espera quitar sede esa espinita del año pasado cuando perdió frente al Madrid

Voz 0298 44:39 es verdad pero bueno el equipo llega con la moral por las nubes después de eliminar en semifinales al Barcelona con esa remontada espectacular cuatro cero después de remontar ese tres cero de la ida Lluís Flaquer será el narrador del Liverpool hoy en la final en Carrusel Deportivo cuál es la última hora del equipo de Flaqué y muy buenas cuéntanos

Voz 1296 44:53 buenas tardes el Liverpool afronta su segunda final de Champions consecutiva lo hace con la lección aprendida hace un año con la derrota en Kiev ante el Madrid y con la

Voz 31 45:00 ilusión de sumar hoy la que sería sexta copa

Voz 1296 45:03 Europa de su historia Jurgen Klopp podrá contar con vino recuperado de su lesión y que apunta a titular también podrá jugar Sara que se perdió la vuelta de semifinales ante el Barça precisamente la actitud ese partido son los que pide Klopp a los suyos para superar al Tottenham esta noche podrá alzar al cielo de Madrid la Champions League competición que los reds ganan desde dos mil cinco

Voz 0298 45:21 eso en el Liverpool en el tótem en la duda de Hurricane que monopoliza la actualidad la voz del Tottenhan hoy en Carrusel será Antonio Romero muy buenos Antonio

Voz 45 45:29 hola muy buenas a unos kilómetros a pocos kilómetros del estadio Wanda Metropolitano está apurando las últimas horas de concentración el Tottenham en lo que va a ser su primera gran final de la Liga de Campeones dos grandes protagonistas en cuanto a nombres a lo largo de toda la semana en el conjunto inglés el primero Mauricio Poquetino de han alumbrado todos los focos en la órbita permanentemente el Real Madrid el técnico argentino ha sido capaz de llevar a la gran primera final de su carrera a un equipo sin ningún refuerzos esta temporada como esto tiene anhelo el otro el delantero Harry Kane lesionado desde principios del mes de abril no estuvo en las semifinales ayer no lo quiso confirmar el cuerpo técnico pero todo apunta a que hoy va a estar en el once titular del Tottenham que aspira a ganar

Voz 26 46:09 su primera Champions en el Wanda Metropolitano

Voz 0298 46:12 gracias Antonio será la quinta final que se juega en Madrid la última en dos mil diez se la llevó el Inter de José Mourinho así que todo listo en este caluroso día en la capital

Voz 1870 46:30 la SER emisora oficial del UEFA Champions Festival que tiene un escenario muy cerquita de aquí en la Puerta del Sol de Madrid esta tarde quién quiere acercarse a ver ambientazo antes del partido pues va a actuar Carlos Vives partir de las siete Borja Empieza Carrusel deportivo estaremos ahí con Dani Garrido con el resto del equipo con Axel Torres en los comentarios Bruno Alemany esa narración a doble voz entre Antonio Romero y Luis Flaqué con José Palacio Pronovias lema en también en las inmediaciones por lo tanto todo listo la gran fiesta hoy en Carrusel Deportivo

Voz 21 47:02 la Champions y la Cadena SER quién puede mejorar este banquillo Cadena SER la emisora del UEFA Champions Festival Madrid diecinueve del treinta de mayo al dos de junio dentro de Madrid es una fiesta Cadena ser número uno en deporte

Voz 17 47:25 olvídate yo me quedo aquí en mi silloncito y con la película de después de comer que suficientes viajes hago del sofá la camada de la cama al baño

Voz 46 47:32 a tiro que te vendría bien es un buen encuentro

Voz 1870 47:35 estar Laser presenta el encuentro

Voz 46 47:37 viaje si peregrinajes en Antequera del XXI el veintitrés de junio con Agustín pan Iker Verónica Forqué Juan Luis Arsuaga Dani Rovira y muchos más adquiere ya Tupac disfruta de dos noches de hotel con desayuno en el Parador de Antequera inscripción al encuentro y excursión al Caminito del Rey o al Torcal de Antequera para los cien primeros inscritos por sólo ciento noventa euros por persona informa Ten Cate

Voz 1870 48:01 es el punto com tiros de bienestar

Voz 46 48:03 tanto es patrocinan Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco colaboran Ayuntamiento de Antequera y Diputación Provincial de Málaga

Voz 1870 48:15 más allá del fútbol este sábado ha despertado con un nuevo tiroteo mortal en Estados Unidos al menos doce personas han muerto después de que un hombre irrumpiera a tiros en unas oficinas municipales en el estado de Virginia José Luis García