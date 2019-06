Hora 14 Fin de Semana (02/06/2019)

Voz 1827 00:00 son las dos es la uno en Canarias

Voz 1390 00:24 no es irnos hasta Huelva para conocer como evoluciona el primer incendio forestal de esta temporada que lleva ya casi veinticuatro horas fuera de control hay tres localidades afectadas y algunos vecinos desalojados desde anoche desde la SER en Andalucía informa Ignacio San Martín si el fuego sigue activo lleva más de veintitrés horas quemando la masa forestal de los municipios de vea Si de Trigueros en Huelva el viento es el gran enemigo ha amainado esta mañana pero las previsiones indican que se incrementará en las próximas horas en la zona trabajan más de ciento cuarenta efectivos del Infoca apoyados con maquinaria pesada y siete medios aéreos Diego Lorenzo Becerril ex alcalde de Beas

Voz 3 00:58 que preocupando en una situación del monte público de vea donde tenemos una importante masa forestal donde está el pulmón verde de vea las últimas tierras vírgenes con bosque de del municipio y que en este momento siguen siendo afectada por las llamas

Voz 1390 01:13 el primer edil confía en que en las próximas horas el incendio pueda ser controlado gracias Ignacio a partir de las doce y media volvemos hasta allí para conocer la última hora de este incendio en un domingo que tiene como protagonista

Voz 4 01:23 al Rey Juan Carlos me siento muy feliz de estar hoy en Treviso

Voz 1169 01:26 el uso agradezco de corazón el cariño recibido Isabel que podréis contar siempre con mi apoyo cercanía

Voz 5 01:39 hoy ya debía ir a despedida su último intento

Voz 1390 01:41 mención pública hace apenas una semana hoy cuando se cumplen cinco años del anuncio de su abdicación Don Juan Carlos se retira también de todas las actividades institucionales María Manjavacas

Voz 1444 01:51 oficial el Rey Juan Carlos se despide hoy de la vida institucional coincidiendo con los cinco años justos desde que anunció su abdicación ya no aparecerá la agenda que Zarzuela distribuye semanalmente y sólo con carácter excepcional podría participar en algún acto representando a la Corona su retirada de la vida pública no cambia su condición sigue siendo miembro de la fe Villarreal sigue siendo aforado en lo económico todo apunta que se revisará su asignación presupuestaria que el año pasado fue de ciento noventa y cuatro mil euros pero todavía no hay decisión el Rey se aparta de la vida pública pero la vida privada hoy se celebrará en la plaza de toros de Aranjuez donde presidirá una corrida de toros en el marco de las fiestas de la localidad madrileña a su presencia en este tipo de actos seguirá siendo habitual ya que su retirada es de carácter Instituto

Voz 1390 02:37 en este Hora catorce les contaremos también cómo van las negociaciones para repartir el poder en ayuntamientos y gobiernos autonómicos en Madrid Manuela Carmena acaba de decir en Twitter que va a hacer posible un gobierno sin la ultraderecha en la capital para ello necesita como mínimo la abstención de Ciudadanos pero Ignacio Aguado lo descarta

Voz 0771 02:51 pero el objetivo que nos marcamos ha conseguido que era sumar más que lo que populista encabezada por Carmena lo hemos conseguido y ahora hay que intentar llegar a acuerdos cediendo unos y otros pero desde luego el objetivo tiene que ser que Carmena no siga gobernando cuatro años más el Ayuntamiento

Voz 1390 03:05 E insiste Ignacio Aguado en gobernar en coalición con el Partido Popular con apoyo desde fuera de la ultraderecha desde el PP Cuca Gamarra que es miembro del equipo negociador ha vuelto a decir que espera que Ciudadanos no negocie poder territorial a cambio de permitir con su abstención con su apoyo a la investidura de Sánchez

Voz 6 03:20 es que no se negocien eh CCAA ni municipios a cambio de apoyos luego en el Gobierno desató

Voz 1390 03:28 desde Europa no llegan nuevas asunción de responsabilidades por los malos resultados en las elecciones del domingo pasado ha dimitido el líder de los socialdemócratas en Alemania José Luis García

Voz 1061 03:37 Canales dimite poco más de un año después de haber asumido el liderazgo de los socialdemócratas mañana deja la presidencia del partido y el martes del grupo parlamentario lo hace por la pérdida de apoyos internos y externos y dice para abrir un proceso ordenado para su sucesión al SPD se desplomó en las europeas de hace una semana y obtuvo su peor resultado a nivel federal con apenas el quince coma ocho por ciento los socialdemócratas se vieron superados por los Verdes como segunda fuerza en Alemania y el SPD continúa buscando su rumbo después también de que el predecesor de Henares Martin Schulz durara al frente del partido apenas once meses después de haberlo hundido a su mínimo histórico en unas elecciones generales

Voz 1390 04:11 es domingo es dos de junio y aunque algunos estemos resfriados como si fuera invierno hace muchísimo calor Irene Dorta

Voz 0605 04:18 calor en Extremadura por ejemplo donde esta noche se ha registrado el récord de temperatura nocturna en todo el país casi treinta grados en la localidad ser seña es ser se ser Cedeño de Alicia en la durante el día cielos despejados y los termómetros altos en Andalucía treinta y nueve grados en Jaén XXXVIII en Córdoba también en Madrid hasta treinta y seis La excepción estará en el norte de España en Galicia cielos nublados incluso algo de lluvia

Voz 1390 04:42 esta tarde se abre en Sevilla la capilla ardiente de José Antonio Reyes el futbolista que murió ayer en un accidente de tráfico Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes pues si desde las cuatro de la tarde a las nueve de la noche estará abierta la capilla ardiente en el Sánchez Pizjuán para darle todo el apoyo el último adiós al utrerano al margen de esta noticia la en la gran final la noche de la Champions el Liverpool se proclamó campeón por dos cero ante el Tottenham Hora catorce y cinco minutos

Voz 7 05:06 hora catorce Madrid

Voz 1390 05:08 Isabel Salvador

Voz 8 05:12 qué tal muy buenas tardes pues imagínate yo me han dado me han dicho que si quería un abanico de cartón y vamos casi se lo quitó de las manos pues así con gran izados pero en Madrid pasa lo mismo luego Nos vendado trae el frío no sea que pero hay que aguantarlo preguntas lo vamos a mucha gente la piscinas

Voz 0825 05:33 dos de junio en las máximas hoy alcanzan los treinta y siete grados en el sur de la comunidad treinta y siete grados la Consejería de Sanidad ha activado ya el plan de vigilancia y control por altas temperaturas que van a ir suavizando se la próxima semana el miércoles ese cumple esa previsión las máximas habrán caído hasta en diez grados lo que subirá en los próximos días será sin duda la tensión de las negociaciones que pueden llegar a pactos de gobierno en la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital hoy el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado descarta facilitar que Carmena siguen el Ayuntamiento marca además el camino el paso al Partido Popular en la extrema derecha de

Voz 0771 06:10 no estoy también con todos los partidos políticos que han tenido representación en la Asamblea de Madrid creo que si queremos gobernar la Comunidad de Madrid hacerlo para todos hay que hablar con todas las formaciones políticas así que no tengo ningún problema intentando hablar con todos tendrán que ser ellos en este caso Vox otras formaciones políticas los que decidan si apoyan ese programa de gobierno sino va bloquean o si por el contrario quieren en el caso de Vox que gobierne Gabilondo Errejón teoría suele corresponde decidirlo a Vox

Voz 0825 06:36 además comienzan las sanciones de este mismo fin de semana la sube TC que realicen más de un veinte por ciento de sus viajes fuera de la comunidad de la que han sido autorizados serán sancionadas los taxistas llevan meses pidiendo más con

Voz 9 06:49 son de Barcelona han echado unas falta de Valencia secretas a que Malí es trabajar con lo cual cocina de semana ha calificado trabajo te quitan como es lógico somos ya muchos las hay de Asturias las hay de Andalucía Novo

Voz 10 07:02 porque sin de semana tres días delfines

Voz 9 07:05 semana bien esa hoy domingo ir es compensar

Voz 0825 07:10 en el momento en el que se sancione por este motivo a uno de estos coches la Comunidad de Madrid va a inspeccionar además la totalidad de la flota de la empresa a la que pertenezca hay otras noticias que repasamos en titulares con Paul Asensio

Voz 0605 07:23 los catorce detenidos por causar desórdenes a protagonizar peleas desde el viernes es el balance del dispositivo policial con motivo de la final de la Champions que ha finalizado sin incidentes graves emergencia ha atendido a un total de ciento setenta y dos personas por lipotimias traumatismos e intoxicaciones etílicas

Voz 0018 07:40 el cadáver de un hombre de treinta y seis años ha sido localizado por el grupo de Operativos Especiales de Seguridad de la Policía Nacional en la orilla del río Jarama su paso por Aranjuez el hombre desapareció mientras se daban

Voz 0605 07:50 el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado una condena de dos años de prisión por un agente de Policía Nacional que fió a familiares en la base de datos policiales descubrió que una prima suya había sido detenido una vez lo difundió entre otros miembros de la Familia

Voz 0018 08:02 desde esta semana miles de Se están siendo introducidas en los parqués de Leganés para proteger a los árboles y arbustos de las plagas de pulmón da iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento tiene como objetivo el reducir el uso de pesticidas en la localidad

Voz 0825 08:13 del deporte Gonzalo Conejo buenas tardes cuenta

Voz 1390 08:16 buenas tardes pues esta tarde a las seis y media el Fuenlabrada podría convertirse en equipo de Segunda visité al regreso Recreativo de Huelva con la ventaja de tres cero de la ida y además el Madrid de baloncesto juega el segundo partido de los play off de la Liga Endesa

Voz 11 08:28 Risas Si gana estarían semis

Voz 0825 08:31 importen de también se utiliza Cercanías recuerde que desde hoy hasta el mes de noviembre el túnel de Recoletos se corta por obras de reforma entre las estaciones de Atocha Chamartín se modifica por lo tanto el recorrido habitual de las líneas C1 C2 C7 c8 hice diez de cercanías pero también de trenes de media y larga distancia

Voz 0605 08:50 el túnel de sol permanecerá operativo para poder viajar entre Nuevos Ministerios y Chamartín y habrá un servicio especial de la EMT comparada en Recoletos hacia la T cuatro de Barajas los trenes de las líneas C uno hice diez circularán únicamente entre Chamartín y Aeropuerto T4 además se ha establecido un servicio especial entre Guadalajara y Chamartín con frecuencias que van desde los quince hasta los treinta minutos

Voz 0825 09:10 el sol y desde luego hincado el protagonista de este fin de semana también en la Feria del Libro

Voz 1276 09:15 pero la afición por la lectura puede con esto y con todo sino que se lo digan a los más pequeños en donde

Voz 13 09:57 agua a un euro Isabel buenas tardes es lo que podemos leer en las decenas de carteles de esta feria que señalan las máquinas de agua rodeadas de gente durante toda la mañana estoy en la zona más céntrica de la feria entre el Pabellón infantil y el de la República Dominicana que es el país invitado esta edición y aquí puedo ver las dos velocidades que recorren la larga fila a la sucesión de casetas de la que se compone la feria dos velocidades porque por un lado muy pegados a las casetas hay una marea de personas que miran y consulta los libros a un ritmo más pausado it aprovechan también las pequeñas sondas de los toldos de las casetas eso como decía a ambos lados en la hilera de casetas que hay una afrenta Utah en el entró a pleno sol pasea a la gente a un ritmo más acelerado que portan bolsos con libros pero también muchos abanicos y muchos sombreros hay mucha presencia infantil de electores muy pequeños que acuden con sus familias y esa es una de las fotos más repetidas hoy domingo día en el que además predominan las actividades infantiles a las cinco y media por ejemplo hay un taller de ilustración para los más pequeños para todos a las seis un paseo guiado por el parque la dirección de la feria Isabel hace balance y aunque no hay cifras hablan de afluencia masiva y por tanto el mejor arranque posible

Voz 0825 11:09 desde luego o de esta Feria del Libro que cumple ya practicamente su primer fin de semana de momento con mucha afluencia de público gracias Enrique II y once minutos

Voz 14 11:19 verde

Voz 4 11:23 danos rumbo Gollum poquito de foie pero con con un poquito de ir Madrid y sobretodo mucho aire

Voz 7 11:38 este lunes

Voz 0825 11:52 la puesta en el once de junio día en el que se constituyen la Asamblea de Madrid el quince lo harán los ayuntamientos Partido Popular y Ciudadanos ya han constituido sus dos equipos de negociación para lograr los pactos de gobierno en la Comunidad de Madrid también en el Ayuntamiento de la capital mañana se reúne el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos para marcar las líneas estratégicas de pactos de la formación naranja que en el caso de Madrid no seguirá los pasos de Valls en Barcelona por si todavía hay dudas Ignacio Aguado hoy lo ha dejado claro y lo ha hecho además marcando el paso marcando el paso al Partido Popular en la ultraderecha de Vox en la comunidad

Voz 0605 12:27 Ignacio Aguado está dispuesto a hablar con todas las formaciones políticas pero su socio preferente sigue siendo el Partido Popular

Voz 0771 12:33 yo no tengo ningún problema en hablar con todas las formaciones políticas y de hecho me gustaría hacerlo con todas una cosas hablar con todas las formaciones políticas y otra cosa es negociar un gobierno en ese sentido insisto en que no anunciaremos con el Partido Popular sólo con el Partido Popular sobre posible papá

Voz 0605 12:47 él de Vox en un acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos Aguado ha decidido dejar la pelota en el tejado de la ultraderecha

Voz 0771 12:54 yo aspiro a que seamos capaces de articular un buen programa de gobierno con el PP y que ese programa de gobierno no suscite rechazo por parte de ningún grupo político yo estoy dispuesto a sentarme con todas las formaciones políticas a presentarle ese programa de gobierno tendrán

Voz 1390 13:07 es en ellos en este caso otros ovación

Voz 0771 13:09 pocas los que decidan si apoyan ese programa de gobierno sino bloquean o si por el contrario quieren en el caso de Vox que gobierne Gabilondo y Errejón pero eso suele corresponde decidirlo a Vox

Voz 0605 13:18 el candidato a la Comunidad de Madrid dice que descartan hacer lo que ha hecho Valls en Barcelona dar su apoyo a la lista más votada en el caso de Madrid la de Manuela Carmena de hecho ha insistido en que tiene dos objetivos el acuerdo con el PP y que Carmena no gobierne el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0825 13:32 gracias Paula Mientras tanto ayer por la tarde decenas de personas simpatizantes de Más Madrid se concentraban frente a Cibeles para pedir su continuidad al frente del Ayuntamiento de la capital Carmena que ha agradecido las muestras de apoyo antes pedía Ciudadanos que siga el ejemplo de Manuel Valls que ya la han dicho que no en Barcelona que evite que la extrema derecha de Vox entre en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1827 13:55 Madrid Más Madrid

Voz 17 13:57 dada nosotros pensamos que tiene que haber una actitud de responsabilidad de quienes realmente entiendan que es mejor que no llega a la extrema derecha a nuestras instituciones y que deben actuar en consecuencia creo que en Barcelona el señor Balza dado el ejemplo el ejemplos con él sus votos a favor de la lista mayoritaria

Voz 0825 14:16 el ejemplo que sin embargo no se repetirá aquí en Madrid

Voz 19 14:26 sigue a la Cadena Ser en las redes sociales en Twitter arroba guion bajo en Facebook

Voz 15 14:37 compromiso bueno bueno pluralidad bueno

Voz 0825 14:44 Pepa y La Ser avanza a esta hora novedades sobre la ópera

Voz 15 14:48 descubre lo bueno de despertar informados cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com Nuestra

Voz 20 14:58 en creer en un archivo no es siempre sinónimo de nostalgia ni de papeles viejos o no

Voz 21 15:03 pocos significa adentrarse en un espacio oscuro y polvoriento entre tiempos a través de la fonética de la SER proponemos un viaje al pasado con un aire fresco línea pasará algo nosotros música aquí hay para todos los gustos un puñado de buenas canciones para poner ritmo a entre tiempos con historia sabemos que unos reglajes muy distintos por lo que leemos en los documentos y por supuesto competiciones de los oyentes con su selección con pondremos nuestro cateto en la madrugada del domingo al lunes a partir de las cuatro una hora menos en Canarias con Ana Martínez Concejo Cadena SER

Voz 22 15:49 lo quiere escuchar a la carga para escuchar

Voz 0825 16:03 está plomo lo va a apretar entre los trenes que gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 23 16:15 a cuenta con la SER se lo que pase no

Voz 17 16:29 este fin de semana

Voz 0825 16:31 sí desde luego los taxistas de vehículos con conductor la súbete EC no amparado en Madrid con la llegada de miles de aficionados para ver la final de la Champions pues bien desde este mismo fin de semana la sube trece que realicen más de un veinte por ciento de sus viajes fuera de la comunidad en la que han sido autorizadas pueden ser sancionadas hasta con cien euros todos los viajes queda reflejada los registro electrónico puesto en marcha por el Ministerio de Fomento pero las inspecciones dependen de las comunidades autónomas en el caso de la Comunidad de Madrid en el momento en el que se sancione por este motivo a uno de estos coches e inspeccionará también la totalidad de la flota de la empresa a la que pertenezca según han adelantado a la Cadena Ser fuentes de la Consejería de Transportes en la estación de Atocha un grupo de taxistas se lamentan precisamente de la falta de control cada vez dicen vienen más sube TC de otras comunidades

Voz 0605 17:19 bajar en Madrid la huelga

Voz 9 17:23 me ganó para nada exactamente igual no tiene esta gente cada día hay más si nadie lo controla simplemente por eso de Barcelona han echado unas cuantas de Valencia secretas a que trabajar no baje pues introdujeron BT consciente fuera de su comunidad y nadie lo regula con lo cual cocina están buenas noches con otra trabajo te quitan como es lógico somos ya muchos metáis en los fines de semana aquí pilas ahí de Valencia las hay de Asturias los hay de Andalucía no burrada vienen aquí a trabajar y en fin es humana igual queda aquí a lo mejor no otro sitio la Feria de Sevilla no como Tate cuenta con de partiendo de fuera pero es el veinte por ciento que lo regula nadie por lo cual nada más con la con la noche instante y empieza a ver estás bien y empieza la Ud G

Voz 1390 18:09 Gargantua cargando sin tener que cargar y nadie dice no

Voz 10 18:14 esa es venirse vale fusiles y una nave sí porque trabajando sin de semana o del inglés

Voz 9 18:34 en España regulado y lo que es una pena es que si usted por ejemplo está taxista el Mercado de San Miguel usted porque me entienda o conocer un poco Madrid no como el GPS nada más en un restaurante y usted por ejemplo hizo un cocinero para dar una paella no lo amigo V Elijah poco mira en nube eres cocinero en esta cita que eres el pasado hoy en día parece que todo vale porque tenemos un teléfono una aplicación Uber más ya con eso como vale no Pepa todo el mundo podemos

Voz 0825 19:01 se hablaba de cocineros pues la casualidad en este caso ha querido que al otro lado de la estación nos encontráramos con Anna es una cocinera que afronta su última etapa laboral como conductora de uno de estos V TC prácticamente acaba de empezar

Voz 16 19:16 uno qué día llevas tan sólo veinte días trabajando en un AVT C antes a que te dedicadas cocinera vengo de Tenerife y ese cambio bueno va por obligación que por devoción flojas has pegado mucho la Chrissie han cerrado no tiene muy claro no tenemos fábrica la hostelería que es de lo que se vive eh ha cambiado total ahora es todo pulso perita todo incluido turistas de fuera que ya vienen con con todo y entonces también a la playa con el agüita y la futilidad de Luther llegan hizo en otra vez al hotel comen y vuelven a salir entonces eso ha repercutido alrededor de esto y como una cocinera termina conduciendo un coche vale bueno yo lo indispensable es trabajar metí currículo en coches

Voz 17 20:20 era en V TC en cama

Voz 16 20:22 ADP Pizzo en todo y esto me serio hoy que aquí estoy contenta la verdad es que creo que lo prefiero muchas horas porque si la cocina tiene muchos horas es yo creo que el Azor al igual que en cualquier otro traba porque la cocina sabes cuándo entra pero no sabes cuando sales porque si te vienen cien personas de repente como lo haces tienes que aguantar aquí viene siendo casi lo mismo que en todo el horario de todos los trabajo menos estresante masa tu sea tu ritmo de de trabajo no lo sé yo estoy súper contenta si conducir por Madrid no sé conducir por las islas aunque eso sí es verdad que es totalmente diferente esté una jungla más rápido Maestre coma tres más todo y en las Islas somos aplastados micelio ya desde me salió viaje bueno gracias

Voz 0825 21:19 la Comunidad de Madrid no concede en este momento nuevas a autorizaciones para obedece Jay siete mil seiscientas nueve operativas pero en breve habrá que sumar otras novecientas setenta y cinco que se están tramitando por orden judicial nos en las concedieron en su momento recurrieron y un juez les ha dado la razón según confirma la Consejería de Industria Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi bueno las tardes hola buenas tardes qué porcentaje calculan ustedes trabajan de esta sube TC aquí procedentes de otras comunidades autónomas

Voz 11 21:49 bueno pues en momentos en eventos puntuales como el de este fin de semana pues si estimamos que se ha podido venir a trabajar aquí el cincuenta por ciento restante todas las autorizaciones que es una auténtica falta de regulación y una jungla Hay todo vale el único requisito tener carné de conducir y estar dispuesto a trabajar doce horas durante seis días para la semana que gana novecientos euros y lo triste de todo es que ni sindicatos ni Gobierno parece que les importa esta situación de deterioro generalizado el servicio de los arrendamientos como conductor

Voz 0825 22:21 la mitad de la sube TC que han estado circulando este fin de semana ustedes calculan que no tendrían que haber estado haciéndolo

Voz 11 22:28 los dos ente estimamos y entendemos que es un servicio eminentemente interurbano y así se quedará después del periodo de del decreto Ábalos de ese periodo que que ya arrestado en tres años y medio y que para prestar servicios urbanos necesitaron unos requisitos que al igual que el taxi los tienen los cumple de forma muy rigurosa también de tener los ello lógicamente no se trata de echar a nadie se trata de regular para que quepan las que tienen sentido Hinault que sea un servicio itinerante hiciese que vayan todos a trabajar en cuando hay un momento o un evento puntual desvirtuando el sentido de que se autorizado una CCAA y luego se van a trabajar al resto

Voz 1276 23:06 sí

Voz 0825 23:06 a todo depende de las inspecciones ahora

Voz 11 23:09 no depende de las inspecciones y el rigor que ponga en este caso mi ese realmente con coordinada en coordinación con las comunidades autónomas la Comunidad Autónoma de Madrid han tenido una desidia total en cuanto a las estas actividades espero y deseo que cumplan con todo el rigor tanto el Ministerio de Fomento tanto Comunidad Autónoma de Madrid estaremos muy pendientes y veremos si esas sanciones pues sean sean realidad

Voz 0825 23:34 primero fue Barcelona este fin de semana también Valencia dejan de operar el próximo once S constituyen el próximo día once Se constituye finalmente la nueva Asamblea se sabrá entonces quién va a gobernar finalmente la Comunidad de Madrid cree que esto puede hacer cambiar en algo la situación

Voz 11 23:50 antes que nada me gustaría hacer una reflexión eso de que dejan de operar es un anuncio cuando se produce una regulación son plataformas que no les gusta la regulación no les gusta cumplir unas normas y tienen que las normas se hagan a su imagen y semejanza es anarquía en el servicio irse captar clientes por la calle parece que no va con su forma de trabajo entonces por eso huye cuando hay algún tipo de regulación espero que la nueva Asamblea de Madrid con buen criterio ponga orden orden a ésta dos cuestiones y deje de ser esto una auténtica en la que ha porque si no no vamos a salir todo muy perjudicado fundamentalmente el usuario y el cliente de servicios de apoyo

Voz 0825 24:31 en cuatro meses después del conflicto que les llevó al paro durante semanas ha cambiado algo

Voz 11 24:36 pues realmente ha cambiado y a peor porque pues porque hay más autorizaciones servicio a la vista de la desidia del Gobierno autonómico han venido a trabajar aquí sin respetar absolutamente ninguna norma y la situación para el y es todavía peor que cuando iniciamos el conflicto

Voz 0825 24:55 Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes

Voz 11 25:02 a vosotros como siempre es buena para todos

Voz 0825 25:07 vamos ya con otras cosas primero en página de tribunales el Tribunal Supremo de Justicia ha confirmado una condena de dos años dos años de prisión para un agente de Policía Nacional que espió a familiares en las bases de datos policiales descubrió por ejemplo que suprima había sido detenido una vez lo difundió entre otros miembros de la familia Alberto Pozas

Voz 0055 25:24 Tribunal Superior de Justicia ha decidido confirmar la condena que la Audiencia de Madrid impuso a este agente de Policía Nacional dos años de cárcel todavía recurribles por un delito de revelación de secretos una multa de tres mil seiscientos euros y un año más suspendido de empleo y sueldo según los jueces el agente accedió a tres bases de datos policiales distintas para ver que descubría sobre su tío sobre una de sus primas ella había sido detenida una vez era además denunciante de violencia machista se lo contó a su madre y los dos encargaran de difundirlo entre otros miembros de la Familia durante una discusión el año siguiente y también durante un entierro es una ladrona una traficante dijeron por ejemplo su condena todavía recurrible ante el Tribunal Supremo e incluye una indemnización de seis mil euros para suprima

Voz 0825 26:03 posiblemente ese sorprendan pero en Leganés estas semana se han soltado miles de Mariquita es cuál es el motivo bueno pues acabar con el fulgor en parques urbanos pero sin tener que utilizar ningún pesticida a SER Madrid Sur Víctor Rodríguez El Aaiún también

Voz 24 26:15 de Leganés ha comenzado a introducir mariquita Si Hafiz dius que son pequeñas avispas para evitar los pesticidas en sus parques defender a los árboles de las pagas de pulmón esas dos son especias inofensivas Iker

Voz 1827 26:26 perdón respectivamente a los

Voz 24 26:28 goles esa plagas alimenta de la saga de los árboles y produce una amenaza que ensuciar las calles y también atrae hormigas el objetivo fundamental según apuntaba el técnico municipal de sostenibilidad Gregorio pintor es evitar el uso de pesticidas y es que con ese control químico se acaba más rápido con las plagas pero sus componentes químicos perduran en la cadena trófica cuando aves y otros pequeños animales se alimentan de esos escarabajos

Voz 11 26:50 las manitas se las comen aproximadamente pueden comer incluso hasta doscientos pulmones día matarlos en el caso de las inscritas de las Sirius lo que hacen es para situarlas introduce en un huevo dentro del pulmón en este pulmón se muere se modifica Mientras tanto la larva de de la FIDE se va desarrollando dentro

Voz 24 27:14 no es la primera vez que el Ayuntamiento de Leganés apuesta por el control biológico de plagas hace un años apostó por los murciélagos para controlar la oruga procesionar ya el nuevo tomo ir recientemente también se presentaban colmenas situadas en Polvoranca donde se trasladan vivas las colonias de abejas que se retiran del casco urbano

Voz 4 27:31 hora

Voz 0825 27:34 la Champions ya pasó y ahora todos pendientes del Fuenlabrada Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 25 27:39 buenas tardes pues si anoche Liverpool se proclamó por sexta vez campeón de la Champions pero hoy toda nuestra atención la ponemos en el fútbol modesto porque esta tarde el Fuenla podría convertirse en equipo de Segunda tras vencer en casa tres cero al Recreativo de Huelva

Voz 1444 27:50 madrileños visitan el Nuevo Colombino a las seis y media

Voz 25 27:53 la intención de certificar ese ascenso a la categoría de plata en segunda ayer el Alcorcón perdió cero uno ante el Nàstic en un partido ya intrascendente ya que no se jugaban nada lo que sí parece que van a perder es uno de sus delanteros a falta de los últimos flecos los alfareros tienen casi cerrada la venta el delantero Juan Muñoz al Leganés los pepineros pagan una cantidad superior al millón de euros por el traspaso del delantero de veintitrés años que en esta temporada ha marcado ya trece goles también tenemos baloncesto en los playoff de la Liga Endesa el Madrid disputa esta noche el segundo partido tras vencer el primero visita a las nueve y media la cancha del Manresa con la intención de dejar cerrada la eliminatoria volver a Madrid con el pasa semifinal

Voz 0825 28:28 gracias Gonzalo y antes de terminar una propuesta para cerrar este tiempo de información en la Fundación Mapfre la fotografía de Berenice Abbott Illa transformación de Nueva York Raquel García

Voz 26 28:39 que fue en Nueva York con apenas veinte años cuando Benissa voz comienza a hacer sus primeras fotografías allí en el viles entra en contacto con una Comunidad moderna de izquierdas que vive al margen de las normas entre ellos artistas como Duchamp Abbott empieza a trabajar y encuentros lugar en lo artístico y en lo personal

Voz 27 28:55 empieza a hacer fotografía muy pronto aprende a ser fotografía hay hay claro se descubre el mundo que luego va a desarrollar e imitan bien probablemente se descubre también su su vida personal no ella es es lesbiana es de la comunidad LGTB ir más y entonces eh en un momento determinado pues allí encuentra también todo lo que andaba buscando

Voz 26 29:17 en parte de esta exposición sus exquisitos retratos las fotografías que hizo del nueva

Voz 1827 29:21 York emergía de los rascacielos y las imágenes

Voz 26 29:23 que a partir de los años cincuenta hizo para el MIT de Massachusetts eran fotografías de experimentos que provocaban efectos que no podía haber el ojo humano y que sólo eran posibles gracias a su creatividad su perfecta técnica de revelado

Voz 17 29:38 la fotografía de Benissa mute en la Fundación Mapfre hasta el veinticinco de agosto si llega

Voz 0825 29:44 vamos a las dos y media de la tarde continúa toda la información como siempre aquí en la Ser o el domingo

en los dos y medio la uno y medio en Canarias

Voz 2 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes el Rey Juan Carlos es este domingo el protagonista de la agenda informativa cuando se cumplen justo cinco años de su aplicación

Voz 1169 30:29 merece pasar a la primera línea una generación más joven con nuevas energías decidida a emprender con determinación

Voz 1390 30:40 hoy completa retirada de la vida institucional porque como anunció el miércoles ya no va a participar en ningún acto público esto en las vísperas de que empiecen oficialmente las conversaciones para formar gobiernos autonómicos y ayuntamientos por ejemplo mañana empiezan las conversaciones en Navarra en los próximos días lo harán en Madrid desde Ciudadanos Ignacio Aguado insiste en aplicar el modelo andaluz gobierno de coalición con el PP como muleta desde fuera creo

Voz 0771 31:03 que si queremos gobernar la Comunidad de Madrid hacerlo para todos hay que hablar con todas las formaciones políticas así que no tengo ningún problema de intentando hablar con todos tendrán que ser ellos en este caso Vox otras formaciones políticas los que decidan si apoyan ese programa de gobierno sino bloquean o si por el contrario los quieren en el caso de Vox que gobierne Gabilondo Errejón pero eso le corresponde lo tiene el PP Cuca Gamarra que es miembro del equipo

Voz 1390 31:24 por negociador volvía a referirse a un posible acuerdo entre PSOE y Ciudadanos que Sánchez siga en la Moncloa con su apoyo a cambio de que algún gobierno con su apoyo a cambio de algún gobierno autonómico de algún ayuntamiento

Voz 17 31:35 que yo espero es que no se negocien

Voz 6 31:37 eh comunidades autónomas mi municipios a cambio de apoyos luego en el Gobierno de Thatcher

Voz 1390 31:48 es domingo es dos de junio y activa una buena noticia ha bajado el precio de la luz Almudena López sino buenas tardes buenas tardes la factura de mayo es un tres por ciento más barata quedan Abril y hasta un seis por ciento si lo comparamos con el año pasado enseguida vamos a explicarle los motivos aunque ya les avisamos a los que tengan aire acondicionado que casi seguro ellos van a pagar más en los próximos días porque va a ser inevitable ponerlo con este calor insoportable

Voz 28 32:11 en Extremadura hemos tenido hoy el récord de temperatura nocturna de todo

Voz 0605 32:15 el país casi treinta grados en la localidad

Voz 28 32:17 cacereña de Aliseda los termómetros marcan

Voz 0605 32:20 a las altísimas aquí en Andalucía irán a más en las próximas horas se prevén llegar hasta los treinta y nueve grados en la provincia de Jaén XXXVIII en Córdoba XXXVII en Sevilla la Consejería de Sanidad de Madrid ha activado un plan de vigilancia y control por altas temperaturas el termómetro subirá por encima de los treinta y seis grados muchísimo calor también aquí en Castilla La Mancha treinta y seis grados en Toledo XXXV en Ciudad Real treinta y cuatro en Guadalajara treinta y tres en Albacete y Cuenca

Voz 0028 32:46 en un poco de envidia desde Galicia donde hoy ha refrescado no pasarán de los veintitrés grados en A Coruña que hoy va a la mínima veinticuatro en Ferrol y Santiago sólo Ourense llegará a los treinta íbamos a terminar el día con lloviznas en el tercio norte según

Voz 1390 32:59 pero el calor no ayuda a la extinción del fuego que llevaba casi veinticuatro horas en la provincia de Huelva aunque tenemos una última hora sobre este incendio

Voz 0605 33:06 el incendio ya está estabilizado las labores de extinción también están siendo complicadas por el viento de Levante que sopla en la zona

Voz 1390 33:11 en Alemania dimitido la líder del Partido Socialdemócrata tras los malos resultados en las elecciones europeas del domingo pasado Donald Trump viaja ya hacia Reino Unido para reunirse mañana con Theresa May ni sobre la guerra comercial china asegura que Estados Unidos está dificultando las negociaciones para poner fin al conflicto entre ambos países Pekín acusa el presidente Trump de intimidación pero insisten en seguir trabajando para lograr una solución y escucho en esto que dice uno de los mayores expertos en leucemia del mundo

Voz 29 33:36 hace veinte años eso llama Goya España siempre ha tenido un grupo puntero nacional super potente y luego una cosa buenísima de España es que tenemos un acceso público cada ciudad puramente tiene un hospital de primer nivel en donde tienes acceso a este tipo de de tratamiento y eso es un problema Nieves social muy difícil en Estados Unidos cualquier droga oncológica tiene un precio estratosférico que nosotros como investigadores son médicos realmente a veces tenemos dificultad entendiendo

Voz 1390 34:01 el aeropuerto de Barajas bateo y récord de vuelos la mayoría vinculados a todos los turistas

Voz 1827 34:06 británicos que han inundado estos días Madrid para disfrute

Voz 1390 34:09 desde el ambiente de la final de la Champions pero la noche la victoria allí en Barajas algunos aficionados del Liverpool Gonzalo Conejo pues sí porque el Liverpool se proclamó por sexta vez campeón de Europa tras vencer al Tottenham dos cero con gol

Voz 25 34:26 desde Salah Llorío y además esta tarde a las cuatro Se abre la capilla ardiente de José Antonio Reyes buenas tardes ante Ortega Sevilla

Voz 30 34:32 qué tal buenas tardes el féretro de José Antonio Reyes echaran el Sánchez Pizjuán entre las cuatro y las nueve de la noche

Voz 1390 34:38 para que los aficionados puedan despedir a uno de los emblemas de

Voz 30 34:40 la cantera de la propia institución posteriormente se trasladará a Utrera concretamente al salón de plenos del Ayuntamiento allí pasar a toda la noche hasta que sea trasladado a la iglesia de Santa María donde mañana a las nueve y media tendrá lugar el funeral

Voz 25 34:53 muchas gracias anticipará hoy ya ha jugado uno de los partidos del play off de campeones de Segunda B el Racing de Santander y a su equipo de Segunda en los play off de la Liga Endesa Gas está ganando en Zaragoza setenta y nueve sesenta y nueve en el último cuarto vasco ni sería equipo de semifinales en Italia tenemos en directo la última etapa del Giro en Moto GP últimas cinco vueltas Márquez está segundos

Voz 1827 35:10 a partir de las siete se lo contamos en Carrusel deportivo y mañana empieza una nueva edición décimo aniversario ya de la Fiesta del Cine

Voz 4 35:24 tengo narcótico

Voz 7 35:26 treinta y dos gustado considerarme con esta película

Voz 1390 35:30 si no es que Ruiz de mañana y hasta el miércoles las entradas están a dos euros con noventa dolor Gloria la última de Pedro Almodóvar es una de las favoritas para ver estos días

Voz 1276 35:41 en cambio el motivo de mi divorcio

Voz 31 35:44 no es mal alguien original

Voz 0605 35:47 de hecho me preguntó qué película me gustaría ver qué

Voz 0771 35:52 lo importante es la que compartís frutas

Voz 1390 35:55 Tres solteros mayores de cincuenta no resta encontráis descargue la aplicación Time

Voz 32 36:02 hola qué tal está muy preocupada negocio no está siendo como esperaba Aíto como vas

Voz 20 36:08 que bastaba desde que pues tenía anunció en la radio en poco tiempo

Voz 1169 36:33 me siento muy feliz de estar hoy entre vosotros en este incomparable marco del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial os agradezco de corazón el cariño con que me habéis recibido Isabel que podréis contar siempre con mi apoyo y cercanía

Voz 5 36:54 este todo con perspectiva ya tenía cierto aire a despedir

Voz 1827 36:57 toda esta última intervención pública del Rey Juan Carlos hace apenas una semana durante una entrega de premios en El Escorial hoy cuando se cumplen cinco años del anuncio de su abdicación del nuevo paso en su despedida lo anunció el miércoles desde hoy va a participar en ningún acto institucional María Manjavacas

Voz 1444 37:12 hoy se completa la retirada del Rey de la vida institucional cinco años después de que anunciara su abdicación en un mensaje a la nación en el que le pasaba el testigo a su hijo

Voz 1169 37:20 merece pasar a la primera línea una generación más joven con nuevas energías decidida emprender con determinación

Voz 1444 37:30 desde entonces no han sido muchos los actos oficiales cinco años en los que el encaje institucional no ha sido fácil con título de Rey querían evitar las duplicidades no querían sombras no estuvo la proclamación de su hijo no se le invitó a la celebración de las primeras elecciones democráticas cuando se cumplieron cuarenta años él hizo constar su malestar tras el agravio llegó el homenaje meses después cuando si se celebraron los cuarenta años de la Constitución allí estuvo con la Reina los presidentes los padres de la Carta Magna una larga ovación y unas palabras del Rey recordando su papel en la Transición

Voz 0623 38:04 es una monarquía parlamentaria en el seno de una democracia que impulsó mi padre el Rey Juan Carlos I de forma tan decisiva y determinante siempre junto a él el apoyo permanente comprometido mi madre

Voz 1444 38:23 ese día precisamente ratificó su decisión de retirarse de la vida pública la institucional mantiene su título de Rey seguirá aforado probablemente ese revisará su sueldo de ciento noventa y cuatro mil euros en los próximos presupuestos y seguirá con su vida privada hoy presidiendo una corrida de toros en Naranjo

Voz 1827 38:39 mientras tanto la vida política está a la espera de que se hagan oficiales las negociaciones para el reparto de poder territorial en España atención por ejemplo Navarra porque la socialista María Chivite inicia mañana mismo una ronda de contactos para intentar ser investida presidenta para lo que necesitaría como mínimo la abstención de EH Bildu Radio Pamplona Miquel

Voz 1585 38:57 Ronda que incluirá Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra a la secretaria general de los socialistas navarros ha reiterado hasta la saciedad que no mantendrá contacto alguno ni negociación con EH Bildu y que los votos del PSN tampoco contribuirán a hacer presidente de Navarra al candidato de la coalición conservadora que ganó las elecciones el pasado día veintiséis Navarra Suma en la que se integra a UPN Ciudadanos y el Partido Popular de Navarra Chivite aspira a conseguir el apoyo de los veintitrés votos del PSN el partido de Uxue Barkos Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra pero para poder ser elegida presidenta de Navarra en segunda votación necesitará además la abstención de los independentistas de Bildu esta formación quiere jugar con las opciones de mantener alcaldías como la de Pamplona ya ha propuesto a los socialistas un apoyo mutuo a la lista más votada década ciudad o localidad opción que ha sido rechazada por el partido

Voz 1827 39:43 socialista de Novak y en la SER en Euskadi acaban de hablar con Koldo Mediavilla que es miembro de la ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco decía esto cuando le preguntábamos qué pasaría si finalmente el PSOE deja en manos de la coalición PP UPN ingerido danos el Gobierno navarro

Voz 34 39:58 quiere eso decir que si finalmente acaba gobernando

Voz 1585 40:02 en Navarra Suma el PNV no

Voz 34 40:04 ya ya la investidura de Sánchez evidente

Voz 35 40:07 mente es una es un límite que nosotros vamos a poner e Ike bueno pero tendrán que definir también los representantes de Geroa Bai que ocurre en el conjunto de la comunidad navarra

Voz 1827 40:18 esto en Navarra en Madrid ciudadanos descarta permitir que Manuela Carmena siga al frente del Ayuntamiento trasladando a la capital la formula que plantea Manuel Valls en Barcelona respecto a la comunidad dice Ignacio Aguado que a ellos les gustaría formar parte de un gobierno del Partido Popular aunque sin la presencia de Vox

Voz 0771 40:33 yo aspiro a que seamos capaces de articular un buen programa de gobierno con el PP y que este programa de gobierno no suscite rechazo por parte de ningún grupo político yo estoy dispuesto a sentarme con todas las formaciones políticas a presentarle ese programa de gobierno tendrán

Voz 1390 40:46 de ellos en este caso Vox otra formación

Voz 0771 40:49 pocas los que decidan si apoyan ese programa de gobierno sino bloquean o si por el contrario quieren en el caso de Vox que gobierne Gabilondo y Errejón porque eso le corresponde decidirlo a Vox

Voz 1827 40:57 precisamente mañana hay convocada una reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos para sentar las bases con las que van a negociar los pactos postelectorales en gobiernos autonómicos ayuntamientos algunos miembros de la ejecutiva hablan ya abiertamente del gran dilema al que se enfrenta este partido en los próximos días mantenerse fiel a sus principios fundacionales o convertirse definitivamente en un partido de derechas Óscar García

Voz 1645 41:19 después de las elecciones generales y tras experimentar un crecimiento inédito para este joven partido que es Ciudadanos Albert Rivera se ha presentado ya como el líder de la oposición en España una estrategia para superar a Pablo Casado presidente del PP pero también para ser la alternativa a Pedro Sánchez secretario general del PSOE en la dirección del partido y miembros que reconocen que están ante un gran dilema una gran encrucijada si pactar con el PP para desde esos gobiernos hacer de contrapeso de dique de contención como ha repetido Rivera en campaña a Pedro Sánchez o por el contrario aliarse con él para centrar más al partido cosa que internamente ya le ha reclamado el sector más socialdemócrata de la formación la cuestión no es fácil decidir por eso en la dirección de Ciudadanos repiten una y otra vez que este será un proceso largo y lento sin embargo tendremos una primera foto de esa decisión seguro el quince de junio cuando se constituyan los ayuntamientos aunque antes hay asamblea así parlamentos regionales que también deberán a armar sus mesas de dirección con la instantánea de los acuerdos previos que ello conlleva de momento mañana se reúne la dirección del partido para decidir los criterios con los que pactar

Voz 1827 42:25 izquierda o la derecha y uno aniversario hoy se cumple un año de la constitución del Govern de Quim Torra en Catalunya

Voz 36 42:30 creemos que es fundamental priorizar pero de las cosas la orientación a menudo única al conflicto político nos lleva a debilitar aquella acción de gobierno en cuestiones que afectan

Voz 1827 42:43 en el día a día de la aflorado en era el reproche que le hacía esta semana al presidente del Círculo de Economía pluses su pluses que se ha llevado por delante toda la agenda catalana dejando al margen las cuestiones que afectan a la vida de los catalanes qué pasa con la educación pública o con las listas de espera en los centros de salud qué pasa con los jóvenes que no pueden pagarse un alquiler pues respondía que estaba allí mismo el president Quim Torra más pluses

Voz 37 43:06 con esta algo que siguen la primera fila han la defensa de la AUI tanta por sendas

Voz 1390 43:12 la catalana

Voz 37 43:13 un referéndum para ha sido el futuro político al país

Voz 1827 43:15 se láser hemos hablado con los principales agentes económicos y sociales de aquella comunidad todos coinciden en suspender la gestión del guber Radio Barcelona habría tardía la falta de presupuesto sobre ti

Voz 1444 43:25 todo las referencias constantes a la independencia por parte del president provocan que tanto él como su equipo reciban en conjunto una valoración negativa desde la patronal por ejemplo los presidentes de Fomento al trabajo Cecot Josep Sánchez Llibre y Antonio Abad coinciden

Voz 38 43:40 algún hermano tensa ama el día a día no pensamos preocupación de los empresarios

Voz 1827 43:44 hasta desproporcionada men

Voz 1390 43:46 Emma o fecha en que la cuestión

Voz 1444 43:49 territorial ha monopolizado el discurso de un Govern que no atiende dicen las necesidades de los empresario

Voz 1390 43:54 los también los sindicatos creen que el proceso

Voz 1444 43:57 lo ha absorbido prácticamente todo Camil Ros y Javier Pacheco lideres de la UGT y de Comisiones Obreras en Cataluña

Voz 39 44:02 la una en un año eminentemente blanca

Voz 1444 44:07 aseguran que las sensaciones de provisionalidad de año en blanco y recuerdan que la inversión social en Cataluña sigue siendo de las más bajas de Europa lo confirma Sonia fuerte expresidenta de las entidades catalanas de Acción Social

Voz 39 44:19 no nos está de manera prioritaria las sendas social

Voz 1444 44:23 qué echa en falta más compromiso en temas tan candentes como el acceso a la vivienda la gestión de la migración o el despliegue de una renta de ciudadanía y también el sector cultural se siente relegado ante el partidismo que según el Consell Nacional de la Cultura y las Artes uno de los órganos de referencia en este ámbito han demostrado las instituciones en los últimos meses para este segundo año de Govern que ahora empieza a todos ellos reclaman algo menos de retórica política y una mejor gestión del día a día tres no

Voz 42 46:07 Dios de una familia con una potencia contratada de cuatro coma seis kilovatios que es lo más habitual ha bajado un seis por ciento respecto al mismo periodo del año anterior un tres por ciento si lo comparamos con el maître abrí este mismo

Voz 1827 46:18 se debe a la bajada del gas natural que suele marcar precio y cuyo uso para producción eléctrica se ha duplicado respecto a mayo de dos mil dieciocho frente al recorte de más del ochenta por ciento en el uso de carbón cuyo precio internacional está subiendo el porcentaje de renovables sigue igual pero con más eólica y menos hidráulica

Voz 42 46:36 sea sustituido mucha hidráulica periódica la gran diferencia es que el viento no lo pueden almacenar cuando hace más viento eso deprime los precios de mercado mayorista

Voz 0825 46:45 si hacemos viento bajaba luz pero desde hace un año