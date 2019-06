Hora 14 Fin de Semana (08/06/2019)

Voz 1827 00:00 la una en Canarias

Voz 1827 00:21 muy buenas tardes Pablo Iglesias le hace el autocrítica sus candidatos en los territorios para explicar los malos resultados que podemos obtuvo en las autonómicas y municipales dice Pablo Iglesias que es una cuestión de falta de liderazgos

Voz 1663 00:33 sólo un mes después de las elecciones generales unas elecciones generales digamos en las que no llegamos a la baja en la que la campaña electoral fuimos de abajo arriba tuvimos un resultado muy por encima de lo que cabía esperar algunas semanas antes el papel de los liderazgos jugó un papel o un rol importante en esa campaña electoral en cada lugar al que llegaba tenía que preguntar compañeros como nos llamamos aquí si esto nos ha generado confusión a nosotros pero dijo que es evidente que a muchos ciudadanos que a muchos ciudadanos también

Voz 1827 01:04 por poner lo que dice Iglesias en contexto más allá de lo que vaticinaban las encuestas los datos de las generales de dos mil dieciséis a las de abril de dos mil diecinueve su partido con él como candidato se dejó por el camino un millón trescientos mil votos

casi treinta escaños en apenas tres años

Voz 1827 01:19 palabras de Pablo Iglesias en el Consejo Ciudadano convocado este sábado es el órgano más importante del partido entre Asamblea y Asamblea por cierto que desde el sector crítico desde Podemos en Andalucía nos acaban de confirmar que no han pedido una nueva un nuevo

Voz 1450 01:32 Vistalegre III que no toca hablar de dimisiones no tocar

Voz 3 01:35 las de Vistalegre III alguien en el interior de la Reunión API

Voz 1827 01:38 en un adelanto de la Asamblea de Vistalegre III uno Nos Alavés y una de sus candidatas en las municipales Ada Colau ha dicho este sábado que quiere postularse como alcaldesa de Barcelona porque es la única opción de mantener viva una opción de gobierno que es la que a ella le gusta el tripartito con Esquerra Republicana y el PSC

Voz 4 01:55 si esa candidatura ahora mismo es verdad sin acuerdos previos es así asumimos el riesgo asumido arriesgó y lo hacemos por responsabilidad porque lo que no queremos es ser el trofeo de un de un bloque contra el otro no queremos ser la tierra de conquista de nadie queremos superar la política de bloques

Voz 1827 02:13 a nivel autonómico desde Castilla y León el candidato de Ciudadanos dice hoy por carta al PSOE que su prioridad es negociar con el Partido Popular porque están más cerca de ellos en cuestiones económicas y de impuestos pero no cierra la puerta a conversar con los socialistas el sábado ocho de julio el día despertado con una victoria política importante para Donald Trump Méjico cede a sus pretensiones y anuncia que va a quedarse con todos los migrantes que pidan asilo en Estados Unidos a cambio de que el que la Casa Blanca no imponga aranceles a sus productos José Luis García

Voz 1061 02:48 si Donald Trump acaba de tuitear que México se va a esforzar mucho en el control migratorio y que si lo consigue va a ser un acuerdo muy satisfactorio para ambas partes el presidente estadounidense con su amenaza de aranceles ha conseguido que el Gobierno de López Obrador se comprometa a reforzar la seguridad en su frontera con Guatemala y también que los solicitantes de asilo que crucen la frontera EEUU de manera irregular sean inmediatamente devueltos a México Marcelo Ebrard ministro de Exteriores mexicano

Voz 6 03:11 aquellos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo será serán retornados sin demora a México donde podrán esperar la resolución de su solicitud de asilo

Voz 1061 03:22 Tran tenía hasta anoche para aprobar los aranceles del cinco por ciento que iban a entrar en vigor el lunes y ahora los deja suspendidos de manera indefinida en vena

Voz 1827 03:29 fue el al gobierno de Nicolás Maduro abierto hoy los puentes fronterizos con Colombia fuentes que cerró hace tres meses cuando la comunidad internacional empezó a movilizarse para introducir en el país medicinas y alimentos Pablo Torres

Voz 7 03:40 sí lo ha dicho Maduro en su perfil de Twitter al gobierno venezolano ha decidido reabrir el paso del Estado de Táchira uno de los más importantes del país la vicepresidenta a ver si Rodríguez ha concretado que será una apertura parcial sólo podrán pasar peatones desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche este paso fronterizo se encontraba cerrado desde el veintidós de febrero Maduro tomó esta decisión alegando injerencias extranjeras para evitar la entrada de ayuda humanitaria en el país el presidente responsabilizó entonces a las autoridades colombianas de la situación aquí aquí en española

Voz 1827 04:07 Guardia Civil investiga una doble muerte violenta han encontrado a un hombre y una mujer asesinados en su casa de Ayamonte que más sabemos Radio Huelva Lucía Valle

Voz 0825 04:14 ya no la policía judicial se ha hecho cargo de la India

Voz 1917 04:17 acción de la muerte de esta pareja de origen cubano y encontrada sin vida en una vivienda esta mañana del núcleo residencial de costes Suri de Ayamonte no se descarta ninguna hipótesis tampoco la de violencia de género los cadáveres presentaban signos de violencia en Ayamonte hay consternación según dice su alcalde en funciones Alberto Fernández la pareja eran muy conocida El periodista de un diario portugués ella trabajadoras de una floristería

Voz 1827 04:40 el del deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 8 04:42 buenas hoy comienza el Mundial femenino para España desde las seis con Sudáfrica como rival es el debut de la selección española femenina del Mundial lo vamos a contar desde esa hora en Carrusel en un día especial para el deporte femenino español y por supuesto para el plantel que dirige Jorge humildad estamos también pendientes de la segunda semifinal de Roland Garros que se ha reanudado esta mañana esté en el quinto set del Djokovic Thiem también iguales a uno tras los dos primeros juegos de aquí va a salir el rival de Rafa Nadal en la final de mañana a las tres Además la selección española de fútbol ha entrenado esta mañana ya en Madrid el combinado español prepara el partido del lunes ante Suecia en el Santiago Bernabéu ayer ganaron uno a cuatro a Islas Feroe este sábado nos deja Fórmula uno en Canadá segundo partido de la serie Real Madrid Valencia Basket en la Liga Endesa ACB y a dos españoles Marc Gasol y Serge Ibaka a una victoria de conseguir con Toronto su primer anillo de la NBA

catorce cinco minuto

hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:52 qué tal muy buenas tardes hay buena predisposición para alcanzar acuerdos Éste es el resumen que hace el partido hablar de las dos horas de reunión que ha mantenido con Vox de cara a alcanzar un posible acuerdo en la Comunidad de Madrid reunión de la que acaban de informar los populares en un fin de semana decisivo para que los partidos políticos marquen la estrategia a seguir en ese tablero político en el que todavía está todo por decidir

Voz 5 06:15 no

Voz 0825 06:18 quiero un mes para la celebración del Orgullo en la polémica también está servida COGAM el colectivo LGTB plus de Madrid que convoca y organiza hace treinta y tres años la manifestación y la fiesta del Orgullo pone como condición a los partidos que quieran ir en la cara cera firman un documento de compromiso con este colectivo y como primera condición no valerse de los votos de la extrema derecha para gobernar el PP ya dijo que no lo armaba ahora es Ciudadanos y que tampoco lo hará si no lo firma no estará ni detrás de la pancarta ni en las carrozas en este Hora catorce saludaremos a la presidenta del colectivo además este mediodía en la Prim en la misma Puerta del Sol decenas de médicos de Atención Primaria se concentraban pidiendo más personal más tiempo y el reconocimiento al trabajo que hacen Mar Noguerol es médico trabaja en un centro de salud de Fuenlabrada

Voz 0825 07:41 aquí unos dos mil chicos y chicas de entre cuatro y catorce años participan este fin de semana en unas jornadas de deporte de base que organizan asociaciones y vecinos del sur de mal con el objetivo llamar la atención sobre la demanda de instalaciones deportivas en la zona no tienen y eso que tienen muy cerquita de ellos

Voz 2 07:58 la Caja Mágica en este barrio sí que hacen falda

Voz 10 08:02 infraestructuras deportivas si para niños Si yo desde luego vendrían muy bien si se debería hacer ahora no disponen de polideportivo oficina nosotros nos tenemos que desplazar a otros barrios aquí en San Fermín no hay ninguno eso claro vendría muy bien porque se han gastado mucho dinero ahí para usarlo una semana al año y luego para que lo aprovecha gimnasio que viene muy bien para el barrio pero ahí está la tiene Ángela podrían aprovecharlo chavales de aquí

Voz 11 08:26 las instalaciones que por ejemplo hay fútbol y baloncesto pues no las lejana al deporte de base en el barrio hay otras novias

Voz 2 08:50 un hombre ha sido condenado a dos años de prisión por pegar a un vigilante de seguridad que trabajaba en el en el Metropolitano una agresión que se produjo durante un partido de fútbol hace dos años la justicia le prohíbe además acercarse al campo en un periodo de ocho años

Voz 12 09:01 más de dos mil quinientas personas han inscrito para acudir mañana la carrera contra la violencia de género comenzará a las nueve de la mañana en la calle Alfonso XII con la Cuesta de Moyano recorrerá cinco kilómetros los beneficios serán donados a una asociación que ayuda a las víctimas de violencia de género

Voz 2 09:13 de Madrid vuelve a la capital este fin de semana para mostrar algunos de los rincones de la ciudad que han aparecido en películas es posible contemplar el Parque del Capricho donde se rodó parte de Doctor Zhivago o el Museo Cerralbo donde se rodó El gatopardo se hace a través de visitas guiadas gratuitas previa inscripción

Voz 13 09:27 y del deporte José Antonio Duro cuéntanos buenas tardes hola qué tal muy buenas el deporte Madrid nos deja una noticia hay una cita en este fin de semana la primera es el anuncio oficial de pasar como nuevo jugador del Real Madrid el belga firma de cara a las próximas cinco temporadas hasta dos mil veinticuatro y será presentado el próximo jueves en el estadio Santiago Bernabéu y además un partido

Voz 0825 09:44 el segundo de la serie de semifinales de la ACB es el Real Madrid Valencia Basket hoy desde las nueve juicio Nos acercamos amenaza ahora hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras de la Comunidad Mónica Sáez buenas tardes

Voz 0542 09:57 buenas tardes hasta ahora encontramos complicaciones de entrada y de salida de la capital por la A tres en Rivas ya cinco en Arroyomolinos y de entrada por la A uno en Alcobendas ya seis en El Plantío la M50 van a encontrar dificultades en Boadilla y Las Rozas sentido A seis y por proximidad contarles que un accidente en la provincia de Toledo en la A42 a su paso por Illescas dificulta el tráfico en sentido Madrid

Voz 0825 10:21 dejamos el coche cogemos el transporte público aunque en Móstoles al menos en cuanto a cercanía Se refiere no es precisamente tarea fácil asociaciones de vecinos denuncian el lamentable vergonzoso y tercermundista tal cual estado de la estación de Renfe de Móstoles El Soto que está en la línea C5 C ser Móstoles Belén Campos

Voz 1478 10:40 desde la asociación que agrupa a gran parte de las asociaciones de vecinos del municipio llevan años denunciando que dicha estación no cumple con los estándares de accesibilidad universal debido a las barreras arquitectónicas existentes que impiden a muchos vecinos acceder a la estación en concreto explican que la estación no cuenta ni con ascensor ni con escaleras mecánicas para cambiar de un andén a otro la situación del acceso desde la calle Abogados de Atocha impide a muchos vecinos con discapacidad o con dificultades de movilidad llegará a la estación además insisten en que los vagones tampoco son accesibles por lo que también llevan tiempo solicitando que al menos un vagón tenga rampa para ser accesible y cumplir lo que es obligatorio denuncian la escasa seguridad de la estación que califican de tercermundista del aparcamiento disuasorio colindante debido a su pésima iluminación ya que la seguridad el asfaltado y la limpieza brillan por su ausencia

dos y once minutos de la tarde

sí

la Tate en

Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo

Argelia que José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea mínimo altivez

el mundo

nos explica sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo por hoy con Pepa Bueno

no no vale venga vamos estamos todos de nieve al contrabajo Relaño y suba en yo ahora los teclados del el ritmo normal que batería hay Pacojó al bajo Gallego visto

R

los vientos yo Kiko Iturralde cambiarse Axel donde está Axel mira ahí detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si ya el deporte

Lena se mueve

este domingo en Ser Consumidor sabes cómo funcionar fraude de las tarjetas SIM hablaremos también de seguridad alimentaria ID Si podemos sonó meter comida en los espectáculos o palomitas en los cines además la polémica de las cremas de protección solar para niños engañosas y nuestro test de consumo hoy será de altura lo pasará

Juanma Iturriaga del consumidor y los domingos a las seis de la mañana hora menos en Canarias con Jesús Soria síguenos también en SER Consumidor punto es descarga de nuestro podcast cuando quieras cadenas

Voz 0825 13:48 dos Si en trece minutos sintonía hay buena predisposición para alcanzar acuerdos es lo más destacado de un escueto comunicado con el que Partido Popular y Vox resumen la reunión mantenida esta mañana de cara alcanzar un poco el acuerdo aquí en la Comunidad de Madrid el martes constituye la nueva Asamblea y este fin de semana puede ser desde luego decisivo para decidir estrategias también acercar posturas dos horas de encuentro es lo que apuntan desde este comunicado conjunto entre Vox el Partido Popular en el que no ha estado Isabel Ayuso ha sido su número dos David Pérez sí ha estado en este dentro la candidata de Vox Rocío Monasterio podemos también en Madrid ha reunido hoy a su consejo estatal de Ciudadanos en a su Consejo Estatal ciudadano el máximo órgano de dirección entre asambleas entre otras cuestiones para que pues para analizar los malos resultados obtenidos en las pasadas elecciones municipales y autonómicas Mariela Rubio buenas tardes

Voz 1450 14:41 buenas tardes y Pablo Iglesias sacaba pecho de los resultados de las generales diciendo que superaron las expectativas y al tiempo señalaba a los liderazgos ya los candidatos como responsables de los malos resultados de las municipales y autonómicas

Voz 1663 14:52 sólo un mes después de las elecciones generales unas elecciones generales digamos en las que no llegamos a la baja la que la campaña electoral fuimos de abajo arriba y obtuvimos un resultado muy por encima de lo que cabía esperar algunas semanas antes el papel de los liderazgos jugó un papel o un rol muy importante resultado de Kitchen Cádiz espectacular

Voz 1450 15:14 estas eran las palabras de Iglesias al comienzo en la reunión del Consejo Ciudadano en un auditorio donde también se encontraba Isabel Serra la candidata de Unidas Podemos Madrid en Pie la Comunidad de Madrid Iglesias también mencionaba otros factores que han pesado a su juicio en el mal resultado de las municipales y autonómicas como el nombre distinto en cada territorio

Voz 1663 15:30 que además eh somos especialistas en tener un nombre diferente casi en cada territorio en el que nos presentamos suena bromas y lo digo pero es verdad yo en esa campaña electoral en cada lugar al que llegaba tenía que preguntar compañeros como nos llamamos aquí Si esto no ha generado confusión a nosotros creo que es evidente que a muchos ciudadanos que a muchos ciudadanos también

Voz 1450 15:51 Iglesias reivindicaba la figura del alcalde de Cádiz y también la de Ada Colau como ejemplo de que los liderazgos y los candidatos fuertes funcionan electoralmente

Voz 0825 15:59 gracias Mariela Cogam Colectivo LGTB plus de Madrid que convoca desde hace más de tres décadas la manifestación del Orgullo pone como condición a los partidos que quieren ir en esa cabecera a firmar un documento un documento de compromiso con lo que representan con sus reivindicaciones en esta ocasión el primero de esos diez puntos es no valerse de los votos de la extrema derecha de los votos de Vox para gobernar el Partido Popular que no estuvo en la edición anterior no firma tampoco en este caso el último en negarse a hacerlo es Ciudadanos que sea negado finalmente a firmar este primer punto de ese decálogo por lo tanto no estará en la pancarta detrás la pancarta reivindicativa ni tampoco en las carrozas que salen en ese desfiló del orgullo Carmen García han presidenta de Cogam muy buenas tardes

Voz 20 16:47 hola buenas tardes no firman no

Voz 0825 16:50 no les permitirán a los representantes en este caso de ciudadanos están en la cabecera o en las carrozas

Voz 20 16:56 si eso es así es lo que hemos decidido desde la junta directiva de Cuba porque el orgullo no deja de ser una reivindicación nació así queremos que siga siendo eso lo que nosotros hacemos políticas LGTB o reivindicamos que se daban políticas es hacerte Si vemos que nuestros derechos están amenazados con otras personas que dicen que van a derogar leyes o a volver hacia atrás en muchas muchos otros sentidos incluso hay visibilizar no entonces pues no estamos de acuerdo con eso entonces da igual que partido sea pues no queremos que pacten con esa gente que lo que quiere es precisamente pues volver hacia atrás en el tiempo

Voz 0825 17:41 qué motivos les han dado para no firmar ese documento si es que les han dado alguno

Voz 20 17:45 bueno que si estábamos con otros partidos que si somos eh

Voz 1889 17:49 o es que que vamos nosotros

Voz 20 17:51 nosotros nos da igual un partido que otro por lo que no queremos es que el partido que sea pacte con con estos señores que precisamente en su programa lo que quieren es acabar con los derechos de los pueblos poco son muchos derechos y las leyes que hay que te aquí en España oye ir con velo a que a nosotros respecta en Bali

Voz 0825 18:12 otros partidos sí han firmado es el caso del Partido Socialista Más Madrid Unidas Podemos

Voz 20 18:18 si no hemos hecho sino aplicar lo que dijimos en enero seguimos pensando lo mismo que es muy difícil gobernar au con con los votos de un partido que tú quieres desarrollar unas leyes y ellos quieren derogar las ojalá nos equivoquemos y ojalá sea leyese desarrollen o los Gotor de Boss pero yo creo que va a ser muy difícil claro

Voz 0825 18:40 Ciudadanos ha emitido un comunicado en el que asegura que siempre ha participado que va a participar de hecho en los actos que defiendan los derechos del colectivo sí estarán en la manifestación

Voz 20 18:50 tienen todo el derecho del mundo a estar como cualquiera de manifesta manifestaciones Reuniones un derecho constitucional nadie puede negarse lo revés

Voz 0825 19:00 polémica suscitada a un mes de la celebración de esa fiesta grande del orgullo de esta fiesta reivindicativa además en un día en el que hemos conocido la detención de cuatro personas por agredir brutalmente a una pareja de lesbianas en el metro de Londres denuncias por agresiones que siguen llegando hasta Cogam en el día a día

Voz 20 19:20 si hace poco tuvimos una denuncia me acuerdo de una chiquitas que salían de un acto público en el metro o les dieron insistieron que defenderse pasa notable la prensa pero bueno llevan no llegan casos a nosotros la asesoría jurídica vamos esos casos bueno pues pero aún no siguen llegando casos todos los días

Voz 0825 19:43 Carmen García presidenta de Cogam gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes a Podemos no

Voz 21 19:58 nada

Voz 15 20:00 leídos

Voz 22 20:02 bueno el ruido desaparece se piensa mejor lo que pase tiene que ver con la politizadas claves de los próximos cuatro años no hay alternativa a Sevilla Hora veinticinco te da las claves de cada día desde las ocho de la tarde

Voz 18 20:15 las siete en Canarias Ángels Barceló

Voz 0825 20:23 son médicos de Atención Primaria hay trabajan en Madrid

Voz 24 20:26 a ver el día a día acaba siendo muy estresante porque pues bueno son esos pacientes cada cinco minutos que se arremolinan ahí en la puerta los cinco minutos acaba siendo menos

Voz 25 20:35 lo hubiese paciente no me lo sería sería de sesenta y tres niño que es el número sesenta y tres lo sé muy bien

Voz 1490 20:44 pero que siempre tiene la sensación continua de no estar haciendo en unas condiciones dignas tu trabajo y de no estar dando la atención segura innecesaria tus pacientes

Voz 0825 20:54 Joyce han vuelto a concentrar en hecho pidiendo en este caso más personal más tiempo el reconocimiento al trabajo que hacen ya advirtiendo llega el verano y esto va a peor Paul Asensio pues sí porque los médicos de Atención Primaria

Voz 0808 21:07 que sufren esta precariedad laboral aún más en verano cuando muchos compañeros se van de vacaciones tienen que ingeniárselas para cuadrar agenda doblando turnos

Voz 24 21:14 de muchos centros Nos quedamos la mitad de de los médicos y hay que dar cobertura a todos los pacientes hace unos años desde vascas Villegas el verano porque iba a ser algo más relajado pero es que los veranos ahora que acaban siendo como los inviernos con mucho volumen de trabajo

Voz 1490 21:27 hoy repartiendo no solo pacientes como como mitos estamos doblando turnos en la única solución de hecho en los de no lo que hacemos es cuadrar los día de vacaciones de tal forma que no autogestión hemos te pagan menos o lo mismo que lo que te cuesta una persona hijos

Voz 24 21:42 muchas veces es más que nada pues por no dejar tirados a los compañeros para que el equipo pueda funcionar

Voz 1478 21:47 ahora se pagan tan sólo a unos once euros la hora y aunque

Voz 0808 21:50 le merece la pena mucho hacen dobles turnos para cubrir las vacaciones de sus compañeros dicen que con estas condiciones laborales nadie quiere venir a trabajar a la capital y que la mayoría de médico jóvenes optaran por irse al extranjero

Voz 0825 22:01 gracias Paul hay más protestas unos dos mil chicos y chicas de entre cuatro y catorce años participan este fin de semana en las Jornadas de Deporte Base que organizan asociaciones vecinales y AMPAS del sur de Madrid el objetivo es llamar la atención sobre la demanda de instalaciones deportivas en toda esta zona es una fiesta del deporte reivindicativa en la que no pueden participar unos quinientos chavales que juegan además al baloncesto porque la empresa que gestiona las canastas despide seis mil setecientos euros por instaladas en la Caja Mágica que es donde están celebrando esta fiesta reivindicativa bien en San Fermín en la misma puerta del colegio público de Brasil los padres que esperan a sus hijos a la salida de clase se lamentan de la falta de instalaciones para que ellos puedan practicar deporte deporte de base y lo hacen a escasos quinientos metros de la Caja Mágica eh

Voz 10 22:52 creemos que es una instalación que no se está aprovechando con con todo lo que sea gastado para hacerla hicieron un uso que sólo el Estado se aprovecha sólo para el tenis así un gimnasio privado entonces pues bueno en este barrio sí que hacen falta infraestructuras deportivas así para los niños sí desde luego vendrían muy bien si se debería hacer ahora no si disponen de polideportivo oficina nosotros nos tenemos que desplazar a otros barrios para

Voz 0825 23:22 por qué aquí no tenía ningún polideportivo con piscina Préjano

Voz 10 23:25 no estar en el estribillo o en San Fermín no hay ninguno y eso claro vendría muy bien porque se han gastado mucho dinero ahí para usarlo una semana al año y luego para que lo aprovecha gimnasio que viene muy bien para el barrio pero hay instalaciones que no podrían aprovechar los chavales de aquellos que es lo que tendrían que hacer

Voz 11 23:44 las instalaciones que por ejemplo hay fútbol o el baloncesto pues no las dejan a usar al deporte de base del barrio sea de hecho los niños del barrio en Entrena nailon es que el precio lo pone el gimnasio que es el que lleva la gestión que está construido con dinero público y el dinero de los contribuyentes madrileños y de este barrio la piscina es un precio tremendo osea o estás apuntaba gimnasio o no puede soportar el precio llevar un niño ahí porque son más de cincuenta euros al mes de los saques una burrada donde lleva a sus hijos a practicar deporte

Voz 10 24:17 a par de natación igual es que ni yo que no me pilla muy lejos pero aquí podría ir andando ahí que llevarlos en coche votó cruzar la M cuarenta discípulo pusieran aquí el Ayuntamiento de las cuotas a cómo tienen ese polideportivo por ejemplo el Raúl González que está ahí en seco Cristóbal sobre eso lo lleva al Ayuntamiento con lo cual lo mismo tienen una piscina tienen el basó hecho pues bueno porque lo utilicen sacia aquí hay un montón de gente que podría ir a la piscina

Voz 11 24:41 es increíble nos ha el uso de la Caja Mágica para mí es increíble

Voz 0825 24:55 bueno vamos con otros asuntos en clave de tribunales un hombre ha sido condenado a dos años de prisión por pegar a un vigilante de seguridad que trabajaba en el Metropolitano la agresión se produjo durante un partido de fútbol hace dos años la justicia le prohibió además acercarse al campo en otros ocho años más Alberto Pozas

Voz 0055 25:12 será en noviembre de dos mil diecisiete en el primer derbi madrileño en el recién estrenado Wanda Metropolitano el acusado se acercó a uno de las puertas cuando el partido estaba a punto de terminar dejó tuerto de un puñetazo a un vigilante de seguridad cuando le impidió la entrada huyó de allí pero fue identificado y detenido por la Policía Nacional diez días después un golpe que se traduce en una condena de dos años de prisión impuesta en conformidad por la Audiencia de Madrid después de que el agresor abonado entonces del Atlético de Madrid haya reconocido los hechos después de haber pagado también casi sesenta mil euros de indemnización hasta vigilante de seguridad privada la justicia también le prohíbe acercarse a menos de medio kilómetro de campo del Atleti durante los próximos ocho años

Voz 0825 25:48 Ian desde el deporte una propuesta de altos vuelos para este fin de semana aquí en Madrid en el paseo del Prado se celebra la mayor Feria Internacional de Turismo de observación observación de la naturaleza de altos vuelos como decimos Javier Gregori

Voz 0882 26:01 por sexto año consecutivo la España más natural invade Madrid porque más de cien expositores se reúnen este fin de semana en el paseo del Prado para mostrar cómo se puede disfrutar de la celebración de la naturaleza tanto en España como en países como Panamá China o Mauritania Eduardo de Juana es uno de los mejores expertos en aves de todo el mundo

Voz 1827 26:23 muchas rapaces como el águila imperial por ejemplo a base de mucho esfuerzo por parte de las administraciones de las ONGs está consiguiendo que remonte pero las aves comunes Borneo One Las golondrinas etcétera son las que ahora nos preocupa de verdad porque están bajando de manera alarmante con entrada

Voz 0882 26:39 la cita en Mad Wert casi se llama esta feria sepuede ya a visitar por ejemplo el Parque Nacional de Doñana con gafas de realidad virtual colocar cámaras de fotos o iniciarse en el seguimiento de huellas de animales o subirse también a los primeros vehículos todo terreno eléctricos que permiten moverse por el campo sin contaminar

Voz 14 27:05 con José Antonio Duro que vuelve el estudio hola de nuevo

Voz 8 27:07 hola Isabel qué tal muy buenas el Real Madrid anunció de forma oficial lo hizo a última hora de anoche la llegada del belga Eden Hazard el conjunto blanco el delantero procedente del Chelsea firma de cara a las próximas cinco campañas lo hace hasta dos mil veinticuatro y el próximo jueves va a ser presentado todavía con hora por confirmar en él Estadio Santiago Bernabéu es el último refuerzo este Real Madrid que afronta ya el verano y que ve cómo sus principales internacional el juegan por ejemplo este sábado en el Croacia Gales en el Bélgica Azerbaiyán o en el Turquía Francia además en Segunda hoy despide la temporada el Alcorcón lo hacen Granada desde las ocho y media en la fiesta del ascenso del conjunto nazarí

Voz 0825 27:40 si fuera del fútbol basket desde las nueve

Voz 8 27:43 noche en el segundo partido de la serie de semifinales de la Liga Endesa ACB los de Laso ganaron en el primer partido hoy se enfrentarán al conjunto dotaron ya en el segundo de la serie al mejor

Voz 0825 27:52 cinco gracias José Antonio y antes de irnos les proponemos un recorrido de banda sonora por el Madrid de Cine contemplar el parque del Capricho once rodó parte de Doctor Zhivago o recorrer el cementerio de la Almudena como si fuese un paseo de la fama el Museo Cerralbo donde se rodó Gatopardo esas son tan sólo tres de las diez propuestas de cine de mira a Madrid Un recorrido como decimos muy especial recorrido sonoro que hacemos acompañados por Carlos Hernández

Voz 2 28:20 de David Lina Luchino Visconti pasando por James Ivory o incluso el gran Martin Scorsese en la Historia Madrid es también trozo importante de la historia del cine y sus plazas parques y museos escenarios de algunas de las secuencias que permanecen en el recuerdo de los más cinéfilos este fin de semana la iniciativa mira Madrid nos invita a recorrer algunos de estos rincones como el Museo Cerralbo escenario entre otras películas de la edad de la inocencia de Scorsese la copa dorada de Boris hola lo francesa el zorro rodada en mil novecientos Picos o el cementerio de la Almudena que acogió escenas desde Carne trémula de Almodóvar a Las trece rosas de Emilio Martínez Lázaro o el Parque del Capricho que además de ser escenario del estreno en cine de Marisol allá por mil novecientos sesenta fue testigo privilegiado del rodaje de uno de los grandes clásicos universales del séptimo arte la histórica Doctor Zhivago hasta mañana domingo y de forma gratuita previa inscripción en la web del evento el Madrid más de cine abre sus puertas

Voz 0825 29:32 y así con este recorrido sonoro vamos a llegar a las dos y media de la tarde continúa como no la información en este Hora catorce hoy por cierto volvemos a superar los treinta grados en sábado

Voz 1827 30:02 son las dos y media a la una y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes Pablo Iglesias achaca los malos resultados de su partido en las autonómicas y municipales a la falta de liderazgo en los territorios

Voz 1663 30:29 el papel de los liderazgos jugó un papel o un rol muy importante yo en esa campaña electoral en cada lugar al que llegaba tenía que preguntar compañeros como nos llamamos aquí si esto nos ha generado confusión a nosotros Trejo que es evidente que a muchos ciudadanos que a muchos ciudadanos

Voz 1827 30:45 de y los contrasta con los que obtuvo el en las generales haciendo una lectura muy optimista de sí mismo teniendo en cuenta que ha perdido más de treinta escaños

Voz 1663 30:53 sólo un mes después de las elecciones generales unas elecciones generales digamos en las que no llegamos a la baja la que en la campaña electoral fuimos de abajo arriba yo tuvimos un resultado muy por encima de lo que cabía esperar algunas semanas antes

Voz 1827 31:06 insiste Iglesias en un gobierno de coalición con el PSOE frente a los críticos de su partido que creen que es mejor estar fuera del Consejo de Ministros dice Iglesias que es desde allí desde un Consejo de Ministros desde donde pueden cambiarse las politicas mientras tanto Ada Colau ha confirmado hoy que se postula como alcaldesa de Barcelona con un acuerdo de gobierno que una Esquerra Republicana ya al PSC

Voz 4 31:25 Nos queda una semana y por lo tanto vamos a trabajar activamente para que esos acuerdos entre las fuerzas progresistas se produzcan no vamos a hablar con el señor Bryce no vamos a hablar con Ciudadanos de Cataluña lo hemos dicho muy claramente nosotros vamos a hablar con Esquerra Republicana Partido Socialista

Voz 1827 31:47 el sábado es ocho de julio y parece que a Donald Trump le funciona su estrategia de amenazar con imponer aranceles a los productos de otros países como un elemento más en la negociación el Gobierno de México aceptado esta madrugada quedarse con todos los inmigrantes que pidan asilo en Estados Unidos hasta que se resuelvan sus peticiones Almudena López sino buenas tardes

Voz 1450 32:05 las tardes lo anunciaba el ministro de Exteriores de aquel

Voz 1827 32:07 seis que aquellos que cruzan la frontera sur de Estados

Voz 6 32:10 sonidos para solicitar asilo será serán retornados sin demora a México donde podrán esperar la resolución de su solicitud de asilo

Voz 1450 32:19 a cambio de esto la Casa Blanca retira los aranceles que iba a aplicar sobre los productos mexicanos a partir del lunes

Voz 1827 32:24 el G20 se ha reunido en Japón y además de hablar sobre esto sobre la guerra comercial han apostado por la llamada tasa Google

Voz 1450 32:30 la que se aplica sobre empresas como Amazon Google o Facebook los ministros de Economía de los veinte países más desarrollados incluido España piden un impulso a esta tasa digital

Voz 0825 32:39 acaban de abrir los primeros pasos fronterizos entre

Voz 1827 32:42 Colombia y Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro los cerró hace más de tres meses para evitar que entraron al país alimentos y medicinas recogidos por la comunidad internas

Voz 1450 32:50 hago algún según Naciones Unidas cuatro millones de venezolanos han emigrado del país desde dos mil dieciséis huyendo de la crisis económica sociales

Voz 1827 32:57 sí tenemos novedades sobre el doble crimen de la provincia de Huelva

Voz 1450 33:00 lo acabamos de saber que la policía lo investiga como un caso de violencia machista esta mañana han encontrado los CAP

Voz 8 33:05 Abertis de una pareja con signos de violencia en su casa de hayamos

Voz 1827 33:07 enseguida les contamos los consejos a seguir antes de donar nuestro dinero a una ONG esta semana hemos conocido una trama criminal que haciéndose pasar por una organización de este tipo estafó a miles de personas Ana Fernández Marcos es portavoz de la Asociación Española contra el caos

Voz 26 33:21 estos casos que son realmente casos excepcionales el peligro que nos pueden suponer es que se generalice dentro de la población la idea de que todos estamos en ese mismo grupo cosa que no es verdad la mayoría somos entidades que trabajamos desde la responsabilidad

Voz 1827 33:35 escuchen este sonido

Voz 15 33:41 hoy en muchísimos sitios

Voz 1827 33:43 ya pero con especial simbolismo en la provincia

Voz 15 33:45 de Borges ha sonado allí como parte de una idea

Voz 14 33:48 fíjate iba para pedir que el toque manual de campana sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Voz 1827 33:53 por la Unesco y a partir de las seis de la tarde Empieza Carrusel deportivo con Dani Garrido hoy muy pendientes de la selección española porque se estrena en el Mundial de fútbol femenino

Voz 8 34:02 Francia José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas y es un día muy especial para el deporte femenino español la selección inicia hoy su andadura en el Mundial de Francia las de Jorge Vela juegan esta tarde la SER ya en la cita mundialista Sonia Lus Francia muy buenas

Voz 1914 34:14 qué tal José Antonio muy buenas esta hora acaba de terminar la comida de las internacionales en cuarenta y cinco minutos salen el autobús desde Deauville hasta le abre el rumbo al Estado serán escenario del primer partido de España en el Mundial frente Sudáfrica que se estrena en una cita mundialista y cuyo objetivo es según la seleccionadora Ellis no encajar un gol en los primeros quince minutos el partido comienza a las seis lo viviremos en Carrusel para entonces ya sabremos qué ha pasado en el otro partido del grupo B Alemania y China se enfrentan desde las tres en Rennes

Voz 8 34:43 vamos a estar pendientes por supuesto gracias Sonia de todo el Mundial femenino en Carrusel deportivo y además también estamos pendientes de la segunda semifinal de Roland Garros Djokovic es Diem han Renaudot esta mañana ha partido en el quinto set y partido suspendido hasta ahora por la lluvia ventaja para el austriaco cuatro uno lo dicho en el último set mañana el que gane se enfrentará desde las tres en la final a Rafa Nadal vuelve al fútbol la selección masculina ha entrenado esta mañana en Madrid prepara el choque del lunes en el Santiago Bernabéu ante Suecia tras ganar ayer uno a cuatro a Islas Feroe y en segunda jornada cuarenta y dos horario unificado ocho y media el miércoles comienza los Play Off pero hay que ordenar los puestos de promoción y confirmar a Depor y Real Oviedo en el último puesto

Voz 27 35:22 la selección española de fútbol debuta esta tarde a las seis en el Mundial Femenino de Francia es el segundo Mundial en el que participamos ya somos una de las selecciones favoritas enfrente Inglaterra Francia o Estados Unidos la actual campeona para llegar hasta aquí las jugadoras han demostrado no tener límites y ahora su energía no impulsa para conseguir otro reto de ambicioso ser la primera selección sostenible y para eso cuentan con el impulso de Iberdrola La Roja además la hacernos sentir orgullosos por sus goles lo va a hacer por ser las primeras en compensar la huella de carbono que se genera sus desplazamientos en todas su actividad por emplear todo el talento del equipo en divulgar los valores y principios de la sostenibilidad una nueva demostración de que el fútbol gana con ellas esta tarde a partir de las seis todos conectados a la radio para apoyar a nuestra selección acompáñenos esta aventura sólo acaba de empezar

Voz 1827 36:39 hoy en la Cadena Ser treinta y seis dos y treinta y seis una hay treinta y seis en Canarias dos semanas después de las últimas elecciones podemos ha convocado este sábado a su Consejo Ciudadano que es como se llama el máximo órgano de este partido entre Asamblea y Asamblea y allí hemos escuchado el diagnóstico de Pablo Iglesias sobre los malos resultados electorales para su partido sobre los malos resultados de sus candidatos a nivel autonómico y municipal no tanto de los suyos propios y eso que se dejó por el camino una legislatura un millón trescientos mil votos casi treinta escaños pues bien dice Iglesias Mariela Rubio que parte de la culpa es de los liderazgos en los territorios

Voz 1450 37:16 así es según Iglesias los liderazgos territoriales fueron clave a ellos atribuido parte de la responsabilidad de la debacle electoral diciendo que fue especialmente gravosa porque la tendencia dejada por las generales aunque se perdieron treinta diputados iba al alza

Voz 1663 37:31 sólo un mes después de las elecciones generales la que la campaña electoral fuimos de abajo arriba yo tuvimos un resultado muy por encima de lo que cabía esperar algunas semanas antes el papel de los liderazgos jugó un papel o un rol muy importante

Voz 1450 37:45 el otro factor de Responsabilidad expuesto Borja Iglesias ha sido el de que la formación concurrió con un nombre distinto en cada territorio

Voz 1663 37:51 yo en esa campaña electoral en cada lugar al que llegaba tenía que preguntar compañeros como nos llamamos aquí si esto no ha generado confusión a nosotros creo que es evidente que a muchos ciudadanos que a muchos ciudadanos también

Voz 1450 38:03 aunque Iglesias no ha hecho mención en sus palabras iniciales hoy Pablo Echenique deja de ser secretario de Organización y a partir de ahora le va a sustituir Alberto Rodríguez un movimiento que ha sido bien recibido desde los territorios y con el que Iglesias pretende acallar las voces que pedían movimientos desde la dirección nacional tras el batacazo electoral lo cierto es que en este Consejo Ciudadano Estatal nadie ha manifestado abiertamente que consideren necesario adelantar la Asamblea de Vistalegre III

Voz 3 38:28 para hablar de dimisiones no toca hablar de Vistalegre III alguien en el interior de la reunión

Voz 1450 38:32 ha pedido un adelanto de la Asamblea de Vistalegre III no Nozal

Voz 1827 38:35 las palabras de Pablo Pérez Nina secreto

Voz 1450 38:37 Mario político del principal sector crítico Podemos Andalucía

Voz 1827 38:40 además Mariela Iglesias ha insistido en pedirle al PSOE un gobierno de coalición porque según entiende las políticas cambian desde dentro de un Consejo de Ministros sino con acuerdos puntuales verdad

Voz 1450 38:49 si Iglesias insistía en su posición que gobernar

Voz 1663 38:52 n Riesgos pero nosotros hemos aprendido algo en este último año y es que las políticas se cambian desde el Gobierno

Voz 1450 39:00 debatía con amor Nina de Podemos Andalucía contrarios siempre a que podemos entre en el Gobierno de Sánchez que no obstante consciente de que al final votarán las bases no ha querido llevar la polémica más allá

Voz 14 39:10 otro entendemos argumentó los compañeros no lo compartimos

Voz 3 39:13 eso no significa que no haya debate hay menos quedamos

Voz 1450 39:16 por su parte Pablo Echenique ha afeado al PSOE que esté dispuesto a llegar a acuerdos para gobiernos de progreso en los territorios no a nivel nacional

Voz 1662 39:23 es llamativo y sorprende y contrasta la buena predisposición de Partido Socialista de la Comunidad Valenciana de Baleares au de canallas a formar gobiernos de coalición progresista sin embargo que en el ámbito estatal pues estamos viendo a Pedro Sánchez mirando hacia el Partido Popular ya hacia ciudadanos Isa clasista a que esa misma predisposición que vemos en los territorios para formar gobiernos de progreso pues también sede en el conjunto del Estado

Voz 1450 39:56 además del cambio de Cheney que entran en la Ejecutiva Ana Marcello como responsable de círculos yp Pablo Fernández líder de Podemos en Castilla y León como responsable de ámbito

Voz 0825 40:05 igual en la nueva Ejecutiva aprobada hoy en el

Voz 1450 40:07 Ausejo Ciudadano Estatal ya no figura el nombre de Íñigo Errejón

Voz 1827 40:10 gracias Mariela allí en Barcelona Ada Colau hace caso omiso al paso atrás que le pedía Esquerra Republicana y confirma que va a presentarse a una investidura para repetir como alcaldesa en la ciudad insiste en que su idea es conseguir un acuerdo acuerdo que parece como mínimo complicado entre Esquerra Republicana y el PSC viene decir Radio Barcelona Monica Peinado casi Manuel Valls quiere apoyarla pues allá

Voz 1600 40:30 el bona tarda Ada Colau está decidida y no se plantea retirar su candidatura como le ha pedido personalmente el ganador de las elecciones Ernest Maragall Colau asegura que todavía hay tiempo para conseguir un acuerdo con republicanos y socialistas justifica que sea ella la alcaldesa Hinault Maragai diciendo que la persona que lidere este tripartito tiene que creer en un gobierno progresista

Voz 30 40:50 el señor Maragall hasta ahora no ha creído en ese amplio acuerdo de fuerzas progresistas hablado hasta ahora más bien en clave independentista nosotros como si creemos en la necesidad de un Gobierno amplio progresista entre las tres fuerzas como que además somos la fuerza de consenso entre las tres Nos presentamos para liderar ese gobierno

Voz 1600 41:09 ni republicanos ni socialistas están por un tripartito y la alcaldesa asume que el escenario que se presenta es incierto sobre la posibilidad de que sea investida con los votos de los socialistas de Manuel Valls Colau no cierra la puerta pero dice que en cualquier caso eso no supondría pactar ni hacer ninguna operación extraña con Manuel Valls

Voz 1827 41:27 sexto en Barcelona y en Castilla y León el candidato de C's ha respondido hoy a la carta que le envió el socialista Luis Tudanca en la que le pedía sentarse a negociar un nuevo gobierno en aquella comunidad insiste Francisco Igea en que su prioridad es sentarse a hablar con el PP aunque no cierra la puerta al PSOE si el Partido Popular no hace caso a sus demandas a Radio Valladolid Manuel Rodríguez

Voz 1402 41:45 todo ha sido muy rápido primero los socialistas remitieron una carta Francisco Igea pidiendo establecer contactos urgentes ya en Castilla y León y esta mañana el candidato de C's ha dejado una puerta abierta así lo señala José Ignacio Delgado procurador de Ciudadanos por Burgos en declaraciones a la Cadena Ser ya veremos

Voz 31 42:01 es decir estamos hablando de una una hoja de ruta que está abierta y en eso estamos

Voz 1402 42:06 Igea ha dicho que se sentará con el PSOE en caso de que el PP no acepte las exigencias de Ciudadanos como por ejemplo la de limitar los mandatos a dos legislaturas de todos los altos cargos presidentes consejeros y también alcaldes de localidades de más de veinte mil habitantes

Voz 31 42:20 es una cuestión que ahora mismo el Partido Popular pues tiene que sopesar y tiene que debatir

Voz 1827 42:24 el candidato de Ciudadanos Francisco Igea señala

Voz 1402 42:27 carta abierta que el hecho de que el PP no acepte estas condiciones hace que se generen serias dudas sobre la regeneración que plantea el partido naranja en Castilla y León y por este motivo anuncia que estaría abierto a negociar con los socialistas

Voz 1827 43:35 fuera de España importante victoria política para Donald Trump después de llegar esta madrugada un acuerdo con México en materia de inmigración básicamente el Gobierno de México se compromete a quedarse con todas aquellas personas que pidan asilo en Estados Unidos hasta que se resuelva sus peticiones invita también a la frontera como ya se dijo esta semana a seis mil soldados para evitar que los inmigrantes traten de cruzarla ilegalmente José Luis García Íñiguez buenas tardes buenas tardes y a cambio el Gobierno de México consigue que Estados Unidos no imponga aranceles no impongan nuevos impuestos a sus productos México

Voz 1061 44:04 consigue así evitar los aranceles del cinco por ciento que iban a entrar en vigor el lunes sí que preocupaban en el país pero también a empresarios estadounidenses e incluso a miembros del Partido Republicano los evita gracias a que acepta que los solicitantes de asilo en Estados Unidos que crucen la frontera de manera irregular sean devueltos inmediatamente a Méjico y que esperen allí a que se resuelva su solicitud este grupo son el grueso del flujo migratorio hacia Estados Unidos México también se compromete a reforzar la seguridad y el control de su frontera Marcelo Ebrard desde el ministro de Exteriores

Voz 6 44:31 México incrementará significa vivamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir Line la migración irregular incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional dando prioridad a la frontera sur

Voz 1061 44:48 el Gobierno de López Obrador ya había anunciado el jueves el envío de seis mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala por donde entran la mayoría de migrantes trampa para cambio de estos compromisos anuncia la suspensión indefinida de los aranceles apunta a una victoria en uno de sus temas estrella la inmigración no tiene de momento el prometido muro físico en la frontera pero sí un acuerdo con México para que se haga cargo de la mayoría de migrantes centroamericanos

Voz 1827 45:10 sí todavía sobre la economía del mundo en Japón están reunidos los ministros de economía del G20 incluida la española Nadia Calviño allí se ha dado un impulso un impulso político a la llamada tasa Google que es un impuesto a las grandes empresas tecnológicas

Voz 0125 45:23 las el a empresas como Facebook Google o Amazon en la reunión de hoy se ha dado un paso más ese respaldo de los miembros del G20 pero aún tienen que cerrarse en los detalles San propuesto tener un informe para dos mil veinte En la práctica esto supone adaptar el modelo de impuestos a la economía digital cambiando con

Voz 0825 45:37 donde tributan estas empresas ahora lo hacen donde

Voz 0125 45:39 en en presencia física es decir donde tienen una sede suelen aprovechar para instalarla en países donde Sepang Miguel no impuestos como Irlanda o Luxemburgo con la reforma se quiere acabar con esa posibilidad evitar esa forma de

Voz 1600 45:50 elude de eludir y que empiecen a tributar donde tienen actividad

Voz 0125 45:53 al porque hay muchos otros países por todo el mundo en los que estas empresas generan beneficios los que tienen usuarios donde no pagan impuestos la tasa Google cambiaría eso abriría la puerta a que otros países también muchos en desarrollo puedan grabar a estas grandes empresas se busca un sistema fiscal más justo quede más derechos fiscales a los pan

Voz 1827 46:10 el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha abierto los pasos fronterizos con Colombia llevaban cerrados algo más de tres meses ordenó su cierre el propio Maduro cuando la comunidad internacional empezó a organizarse para tratar de meter en el país ayuda humanitaria desde hoy estos puentes vuelven a estar abiertos y faciliten muchísimo la vida a miles de venezolanos que quieren comprar en Colombia alimentos o medicinas Pablo Torres