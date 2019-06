Hora 14 Fin de Semana (09/06/2019)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes en este domingo que nos tiene en vilo esperando una nueva victoria de Rafa Nadal esta tarde tenemos por delante una nueva final de Roland Garros José Antonio Duro buenas tardes

Voz 1621 00:32 qué tal muy buenas es sin duda la cita del día lo vamos a contar en una hora y por eso ya nos acercamos a París ahí está la SER José Ignacio Tornadijo torna muy buenas

Voz 4 00:40 hola qué tal buenas tardes pues si estamos a una hora de que arranque el partido el cielo está gris la temperatura es buena entorno a los veinte grados no hace

Voz 0825 00:47 Tica mente viento pero no ha llovido han caído

Voz 4 00:49 las gotitas hace aproximadamente una hora en cualquier momento podrían caer pero no parece que pudiera ser una lluvia fuerte y hay posibilidad de que no llueva nada por tanto vamos a esperar a ver cómo se va desarrollando todo pero en principio miramos al cielo pero con más tranquilidad que en estos últimos días ha llegado el ministro José Guirao ha llegado también al estado María José Rienda que van a estar viendo el partido Nadal ha entrenado de once a doce Tim de doce a una menos veinte Todo preparado todo dispuesto para que arranque a las tres la gran final de Roland Garros Rafa Nadal con el austriaco

Voz 1621 01:18 Eric gracias torna es la cita del día confiamos en la previsión esperemos que no llueva antes las tres lo contamos con Dani Garrido en Carrusel

Voz 1827 01:31 este domingo nueve de julio ha despertado con el presidente de México tratando de disfrazar como una victoria el acuerdo migratorio que ha firmado con Donald Trump y que en realidad se traduce en que México va a quedarse con todos los inmigrantes que pidan asilo en Estados Unidos hasta que se resuelvan allí sus peticiones ante miles de personas López Obrador se felicitaba esta madrugada por haber evitado el castigo de los aranceles recordaba también que los acuerdos están para cumplirlos

Voz 5 01:54 prefiero ser nuestra frontera aplicar la ley y respetar los derechos humanos promover la aplicación inmediata del programa de desarrollo de la CEPAL para impulsar las actividades productivas y crear empleos esto con los ministro

Voz 1827 02:12 los de economía de los países más desarrollados del mundo preparando la próxima cumbre del G20 desde allí hablan de un crecimiento moderado eluden proponer medidas concretas y contundentes contra la guerra comercial que encabeza Donald Trump cesara selva

Voz 1600 02:25 si España echa en falta soluciones concretas para hacer frente a la inestabilidad lo ha dicho la ministra Reyes Maroto

Voz 7 02:30 una declaración que no recoge ni las amenazas que sufre en esos momentos el sistema multilateral basado en reglas ni tampoco soluciones concretas

Voz 1600 02:39 así que la declaración no recoge medidas ni tampoco hace referencia a pesar de la importancia que tiene para el crecimiento de la economía a las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China aun así los ministros reunidos estos dos días en Japón concluyen que a pesar de los riesgos y de la inestabilidad que va en aumento parece que el crecimiento global está estabilizando ese algo que construye contrasta con las advertencias que vienen haciendo organismos como el Banco Central Europeo

Voz 1827 03:01 sobre la economía hoy les vamos a contar las diferencias que existen aquí en España entre unas comunidades autónomas y otras y cómo esto afecta de manera inevitable a los servicios públicos que uno tiene en función de dónde viva Andrés Rodríguez es catedrático de geografía económica y asegura que hay talento fuera de las grandes ciudad

Voz 0825 03:16 les que queda desperdiciado seis

Voz 6 03:19 que el siglo XXI es el siglo de las ciudades pero cuando se dice esta frase no está pensando en ciudades tipo Valencia Burgos está pensando en las grandes urbes a nivel mundial como Sanjay como Pekín como hay como los ángeles como Chicago el talento en las oportunidades el dinamismo no está únicamente concentrado en estas grandes ciudades

Voz 1827 03:39 ya está extinguido el incendio en una planta potabilizadora en la provincia de Barcelona que ha llevado a Protección Civil a activar el plan de emergencias químicas situación hasta ahora Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 03:49 pues se ha desactivado la alerta del plan de emergencias químicas porque ya no hay ningún tipo de riesgo el fuego está extinguido la nave ventilada no hay ninguna emanación de cloro que es el producto químico que había en la nave donde se ha producido el incendio por prevención mientras el fuego estaba activo Protección Civil ha pedido a los ciudadanos que no se acercarán a esta potabilizadora de Molins de Rei que está en un polígono industrial y además ha confinado a las personas que estaban en un hotel en un gimnasio cercanos según el servicio de emergencias médicas no hay ningún herido y ahora se investigan las causas delito

Voz 1827 04:21 y en Ayamonte en Huelva continúa investigando el supuesto crimen machista cometí todo ayer en aquella provincia hoy presidente Pedro Sánchez ha participado en una carrera contra la violencia machista y lanzaba este mensaje

Voz 8 04:36 el compromiso del conjunto de las instituciones una compromiso en el conjunto de la sociedad con la igualdad al fin y al cabo la violencia es la expresión más cruel más brutal contra la desigualdad por la desigualdad que sufren en este caso la mitad de la población española las mujeres

Voz 1827 04:55 hora catorce y cinco minutos

Voz 9 05:02 ahora cada

Voz 5 05:03 ese Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 05:20 qué tal muy buenas tardes a dos días para cerrar el acuerdo que permita formar Gobierno en la Comunidad de Madrid sin que haya trascendido ningún encuentro entre Ciudadanos y Vox que pueda sumar con el Partido Popular el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado hace un verdadero ejercicio de equilibrio político por un lado marca como línea roja la violencia machista para a renglón seguido pedir al colectivo LGTB de Madrid que organiza el orgullo que rectifique que no les haga firmar el decálogo en el que piden a los partidos políticos que no lleguen a acuerdos con la extrema derecha

Voz 11 05:53 yo espero que que en este caso pues las asociaciones que que presenta este tipo de manifiesto rectifiquen estamos a tiempo todavía pero en cualquier caso creo que todas las asociaciones todos los colectivos tienen que entender que el movimiento LGTB rebasa supera a los colectivos supera las asociaciones es una causa de todos y de todas

Voz 0825 06:10 ayer en este mismo informativo la presidenta de COGAM ya decía que no que no lo harán porque defienden los derechos del colectivo al que representa Ana frente a los que les quieren hacer retroceder en el tiempo Domingo en el que unas tres mil personas han participado en la carrera contra la violencia machista entre ellos el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez

Voz 8 06:28 es una llamada a la lo restricción a actuar siempre cuando una mujer sufren las violencias mujeres asesinada los importa y mucho

Voz 2 06:53 en la Comunidad de Madrid en el último año se recogieron

Voz 0825 06:56 total de siete mil seiscientas treinta toneladas de residuos de ropa y textiles a ésto sumen otras dos mil quinientas más procedentes de otras tantas comunidades autónomas narró pausada que se convierte antes en otro negocio en auge el de la venta de segunda mano organizaciones sociales piden que se controlen la trazabilidad el origen de esa ropa de segunda mano cada vez más presente en los mercadillos de toda la comunión

Voz 12 07:21 la lluvia almacén lo compro ya está compramos en los almacenes en campo Calleja Fuenlabrada lo ven lo compras al kilo ya están aquí hay gente que compra esto ahora está de moda porque hay cosas con marca

Voz 0825 07:38 hay otras noticias que repasamos en titulares con Paul Asensio y Jesús blanquiño

Voz 13 07:43 era un hombre de cuarenta y ocho años ha resultado herido grave esta noche tras ser atropellado por un coche en la avenida de los Poblados en Carabanchel el coche lo alcanzó cuando cruzaba la calle por un lugar sin paso de peatones ya ha sido trasladado al Hospital doce de Octubre y la Policía Municipal está investigando los hechos

Voz 0808 07:59 la Fiscalía de Madrid pide cuatro años de prisión para Cristina Ordovás Gómez Jordana la marquesa de Ruiz de Castilla por apropiarse de un cuadro del pintor Van Dyck valorado en unos ciento sesenta y cinco mil euros misma cantidad que le pide como indemnización caen

Voz 13 08:11 once por ciento los incendios forestales en la Comunidad de Madrid y la mitad de ellos son provocados estos son datos de la memoria de bomberos editada por la Agencia de Seguridad y Emergencias que contabilizó en dos mil dieciocho doscientos cincuenta y cinco incendios siguiendo el verano la época más complicado

Voz 0808 08:25 este fin de semana se celebra la primera edición de festival antirracista en la Plaza Isabel Segunda en Ópera con mesas de debate concierto el puestos de información la asociación Sos Racismo Madrid pretende crear en la plaza un espacio de reflexión para luchar contra la xenofobia

Voz 13 08:38 la obra es la ridícula historia de no volver a verte de Rosa Montero llega mañana al teatro Figaro estará en cartel hasta el próximo veintinueve de julio la novela para que para la que Monteros inspiró en el diario de Marie Curie y que habla sobre la superación del dolor por la muerte de un ser querido las entradas pueden comprarse en la página web del teatro Fígaro

Voz 0825 08:55 sí del deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 1621 08:58 buenas una victoria la del Real Madrid Baloncesto que encarriló su pase a la final de la Liga Endesa ACB los de Laso ganaron ayer siete nueve seis seis a Valencia Basket se quedan a una victoria de estar en la serie final el próximo partido

Voz 14 09:08 mañana lunes desde las nueve la Fonteta Hyun fecha

Voz 1621 09:11 el de Juan Muñoz que como con toda la Cadena SER cambia Alcorcón por Leganés

Voz 0825 09:14 la firma hasta dos mil litros gracias José Antonio escuchen esto

Voz 15 09:20 sí sí

Voz 2 09:26 esto que escucha de fondo lo grabado

Voz 0825 09:28 esta misma mañana a eso de las siete de la mañana en Torrelodones Un vecino de aquel municipio es el sonido del claxon de un coche patrulla un coche patrulla de la Policía Local el ruido que hacía una agente con una bandeja escucharon en mano intentando sacar del pueblo de la misma plaza de la Iglesia a un grupo de unos diez jabalíes que llegan hasta el centro del pueblo Raquel Fernández buscando agua

Voz 1915 09:50 pues sí todo apunta a que la escasez de agua podría ser la causa por la que los jabalíes se estén acercando a zonas urbanas para encontrar el líquido que falta en las áreas naturales donde viven y es que la ausencia de lluvias este invierno está ocasionando escenas como ésta la de una madre acompañada de sus crías revolviendo el césped o puntos donde hay vegetación o el suelo está húmedo para poder beber por lo tanto subsistir explican desde el Ayuntamiento de Torrelodones que esta piara no ha provocado ningún incidente y que no es la única que en estos días se está adentrando en puntos habitados por humanos piden a la Comunidad un plan integral para gestionará estos animales que en verano también se acercan de forma habitual a zonas urbanizadas de Galapagar y Las Rozas entre otros municipios

Voz 0825 10:34 el han podido comprobar los más madrugadores eso sí los vecinos de Torrelodones esta misma mañana sigue sin llover hoy rezaremos los treinta grados de máxima el cielo limpio de nubes y a esta hora en la Feria del Libro que hoy llega a su ecuador las novedades hila sombra parece que son lo más cotizado Enrique García buenas tardes

Voz 16 10:54 buenas tardes Isabel si la foto de la feria hasta ahora de domingo es quizás la que mejor sintetiza una feria que tiene muchas personalidades y que ofrece un rostro muy diverso dependiendo de la hora del día si por la mañana es sobre todo una enorme librería al aire libre a última hora adquiere casi el color de un parque tema

Voz 14 11:09 ático con enormes colas para que el escritor admirado

Voz 16 11:12 el libro donde el personal de seguridad incluso ordena y organiza las filas pero a esta hora de domingo la foto se amplía con mucho calor y todo esto ha mezclado la feria sobre todo ahora una policromía que la democratiza que juntan en una misma caseta a escritores canónicos justo a esta hora Millás au Julio Llamazares con youtubers o cantautores pero los protagonistas son los visitantes que no siempre son compradores hemos pedido a los libreros que nos de escriban su perfil de comprador favorito nos han contado esto

Voz 2 11:40 los buscadores de marca pagina Samper Sanz que están a vidas de conseguir un catálogo variado de marcapáginas más divertido para mí quiere inventar buscar que no deja buscarnos

Voz 17 11:57 lo que es muy interesante son los niños que vienen a comprar son niños que vienen con un presupuesto muy limitado y que cuando terminan de revisar vuelven a los lugares donde han visto el libro favorito y algunas veces no tiene suficiente dinero entonces al a esos niños les hacemos descuento extra porque como vas después de que lo han seleccionado a dejarle sin el libro que su libro favorito

Voz 16 12:19 en una Feria abarrotada a esta hora también por niños con mucha botella de agua ya abanico porque aquí el calores inevitablemente un visitante más en cada una de las casetas

Voz 0825 12:28 gracias Enrique así llegamos a las dos y doce minutos Hora catorce Madrid

Voz 19 12:40 las cadenas de las redes sociales en la región va en Facebook

Voz 2 12:52 bueno bueno pluralidad bueno será van a esta hora novedades sobre

Voz 20 13:01 que se descubre lo bueno de despertar informarnos cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com y nuestra

Voz 21 13:12 el creer en un archivo no siempre es sinónimo de nostalgia ni de papeles viejos tampoco significa adentrarse en espacio oscuro y polvoriento

Voz 22 13:19 no

Voz 0136 13:23 entre tiempos a través de la fonética de la SER proponemos un viaje al pasado con un aire fresco música aquí hay para todos los gustos un puñado de buenas canciones para poner ritmo a entre viejos con historia sabemos que unos personajes muy distintos por lo que leemos en los documentos y por supuesto competiciones de los oyentes con su selección con pondremos nuestro Cate

Voz 23 13:44 en la madrugada del domingo al lunes a partir de las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo Cadena SER

Voz 24 14:02 lo quiere escuchar a la carta para trabajar

Voz 12 14:18 lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar

Voz 1827 14:22 me me barrunta yo mi millones de descargas

Voz 9 14:30 cuenta con

Voz 0136 14:33 se lo que pase

Voz 2 14:44 dos días por delante para

Voz 0825 14:45 a acuerdos de gobierno o al menos facilitar su formación en la Comunidad en los ayuntamientos y en el Ayuntamiento de la capital de momento sin que se haya producido encuentro alguno que conozcamos entre Ciudadanos y Vox sus votos son necesarios para que el PP en su caso pudiera formar gobierno ayer el partido popular se reunía con la formación de extrema derecha con buena sintonía según dijeron después esta misma mañana Paul Asensio que siguen estudia buenas tardes a esta mañana Ignacio Aguado intentando mantener ese equilibrio un tanto complicado habla primero de líneas rojas líneas rojas con la violencia machista

Voz 0808 15:20 si el candidato a la Comunidad de Madrid de Ciudadanos Ignacio Aguado ha dicho que su formación se compromete a acabar con la lacra de la violencia machista y ha subrayado esta lucha como una línea roja a la hora de llegar a acuerdos de gobierno con otros partidos

Voz 25 15:31 este mismo haya hay más de veinticinco mujeres casi asesinadas y es absolutamente inaceptable así que desde luego para nosotros será evidentemente una línea roja para llegar a acuerdos con cualquier formación política no vamos a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista ni en la defensa de los derechos civiles de cualquier ciudadano que que a España

Voz 0808 15:50 Aguado ha querido recordar que Ciudadanos ha incluido o la lucha contra la violencia machista en un decálogo aprobado por la ejecutiva nacional del partido que están presentando al resto de formaciones en la negociaciones para llegar a acuerdos bueno pues hablando decálogos allí

Voz 0825 16:02 esta misma hora se escuchaban la presidenta del colectivo LGTB Plus en Madrid confirmaba en este mismo informativo que Ciudadanos no estará ni en la cabecera ni las carrozas del orgullo porque no han firmado

Voz 0808 16:14 suyo no ciudadanos ha decidido no firmar el decálogo de normas que Cogam hizo para los partidos que querían echar en la cabecera al frente de la pancarta de la manifestación orgullo la primera de esa norma en no valerse de los votos de los partidos que defienden una ideología de extrema derecha para gobernar Ciudadanos una firmado el decálogo pero dice que espera una rectificación de Cogam

Voz 1827 16:33 hemos hecho muchos años en el de

Voz 11 16:35 Evans en las carrozas Jen en las indicaciones del orgullo Jones de ir haciendo yo espero que pues las asociaciones que que presenta este tipo de manifiesto rectifiquen estamos a tiempo todavía pero en cualquier caso creo que todas las asociaciones todos los colectivos tienen que entender que el movimiento LGTBI supera a los colectivos supera las asociaciones una causa de todos de todas

Voz 0808 16:54 el Partido Popular también se ha desmarcado de este decálogo que sí han firmado otros partidos como el PSOE Más Madrid Podemos o pide

Voz 0825 17:01 gracias Paula poco ha trascendido del contenido de las negociaciones entre las formaciones políticas para formar gobiernos en este caso aquí en la Comunidad qué tal se habla de esas líneas rojas líneas ideológicas acuerdos de gobierno pero sin entrar en el detalle en las políticas aplicar política de vivienda hace entre ficción la desigualdad social problemas que preocupan aquí en Madrid y prueba de ello son dos documentales que han realizado vecinos de barrios concretos barrios como Lavapiés o San Cristóbal de Los Angeles Elena Jiménez

Voz 6 17:30 Ray vivía en Lavapiés pero

Voz 0673 17:32 tuvo que irse del barrio es el detonante fue que

Voz 26 17:34 eh recibió una llamada Mi casero irme duplicaba el alquiler así que tenía que dejar mi casa habló con amigos con vecinas no era solamente un caso aislado sino que estaba pasando las mucha gente llegaron a una conclusión el dinero el dinero encuentro oportunidades y ahora Lavapiés está de moda pues a invertir en Lavapiés de ahí vino la gran pregunta mi productor resistir a Lavapiés

Voz 0673 17:54 todo esto forma parte de su reflexión en forma de documental compramos tu barrio para el que busca apoyo a través de una campaña de micro mecenas

Voz 2 18:02 con los carteles de contar tu piso están por todas partes el tema está en boca de todos coge la cámara y empiezo a grabar los sitios de toda la vida medio día ves es otra cosa que se han perdido la atención

Voz 27 18:15 el vermú del aperitivo mientras reclama al

Voz 0673 18:18 las instituciones que controlen los precios del alquiler en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles pelean contra los tópicos lo hacen con un corto que se llama eh

Voz 2 18:27 San Chris no nos comemos a nadie empresariales sugería digo eh

Voz 0673 18:31 en el que cuentan ficción dado lo que dicen que les pasa en la realidad que hay empresas de mensajería que no quieren entrar al barrio por la mala imagen distorsionada que se tiene Antonio Bachiller es subdirector

Voz 27 18:42 mensajería es que ahora mismo no están entrando al barrio en tren para que vean que bueno pues esos tópicos que hay de que San Cristóbal es un barrio conflictivo peligroso pues darle la vuelta y conseguir que entren al al barrio

Voz 0673 18:55 en el cortometraje Un mensajero se queda atrapado con el coche en el barrio hasta que se le acercan unos zorros

Voz 28 19:01 this pero los zombis

Voz 0673 19:04 no se comen a nadie son vecinos

Voz 2 19:07 que van a un baile que llegó tarde la clase de baile de apunta

Voz 0825 19:14 gracias Elena bueno pues a lo que muchos están apuntando es a la moda de la ropa de segunda mano en la Comunidad de Madrid en el último año se recogieron un total de siete mil seiscientas treinta toneladas de residuos de ropa y textiles no sólo entiendo las Se vende también como una moda como tendencia mientras es un negocio para los almacenes que la venden por fardos termina en el circuito de la venta ambulante organizaciones sociales que trabajan con el beneficio de esa ropa usada como recoge Madrid piden que se aclare su procedencia la trazabilidad de mucha de la ropa que se vende en esos mercadillos donde cada vez es más fácil poder encontrarlo

Voz 29 19:58 que valles bien

Voz 2 20:01 tienes que compra por por grandes por grande que es que a lo mejor compra mil kilos de ropa salen en la tele lo iban a la gente que no tenga dinero pueda aprovecharse de está gabardina por ejemplo cuando puede costar tres euros dónde vienen a arrojar

Voz 12 20:20 lo compramos en los almacenes en Calleja con la labrada lo ven claro estoy más gente que hay gente lo venden a la gente lo va a comprar igual te vas a comprar a otra acuso al ya están si se latinos vamos nosotros lo compramos alquilo da igual que sea una camiseta abrigo nombre cada o cosa Alice su precio el si compras un visón para por ejemplo de eso vale más caro que si compras otra cosa es por kilo tenemos dentro a menos que en esto sea ya está bien compra este tipo de mercancía pues todo el mundo lo compró todo el mundo aquí hay gente que compra esto ahora está de moda

Voz 2 21:00 hay tiendas está de

Voz 12 21:04 vamos que no son el mercadillo hay tiendas de Madrid llevas que hay de todo esto otro que quieras te voy a decir que casi el que más tiene compra más de esto eh porque hay cosas con marca aquí comprado el mundo el que tiene mucho con lo que tiene poco y te voy a decir que casi nadie que tiene

Voz 2 21:20 y aquí tienes camiseta de todo de todo isabelino deben estar pero no lo sé

Voz 12 21:28 el almacén lo compró y ya está

Voz 2 21:30 siempre eso sí he vendido deben ir siempre ropa voy a ver

Voz 30 21:38 lo que les gusta nosotros miramos y lo gusta algo en lo compramos

Voz 0825 21:42 es más barato no claro empiece a la tienda

Voz 30 21:44 bueno qué más económicos

Voz 2 21:47 mira ésta por dos euros y es una apuesta muy bien Cristina Salvador responsable de Madrid muy buenas tardes

Voz 0825 21:57 hola buenas tardes bueno primero quien recurre Madrid

Voz 31 22:00 Pekín Madrid es una entidad social somos una empresa de infracción que nos dedicamos a la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social para ello hacemos gestión de residuos

Voz 0825 22:10 cómo gestionan los residuos textiles

Voz 31 22:13 pues nosotros nos dedicamos a la recogida domiciliaria de todos aquellos enseres que la gente que pues ya no lo que lo escribí en su domicilio todo lo que puede recuperar un segundo oso se vende como artículos de segunda mano en la tienda que tenemos y lo que no pues lo llevamos a la planta de tratamiento correspondiente para su correcto a reciclar

Voz 0825 22:33 la ropa de segunda mano que se ha convertido se está convirtiendo en un negocio muy lucrativo de dónde viene esa ropa

Voz 31 22:40 pues ese nuestro caso nosotros hacemos como te decía recogida domiciliaria de los hogares que no llama de cueste ropa que ya no quieren en casa nos llaman y nos la donna o bien ahora mismo también a través de los contenedores de el Ayuntamiento de Madrid que está una licitación para que empresas de inserción y gestionamos foto con nuestra empresas de inserción que solía Dansa en la recogida de Phil distritos de Madrid Sur que son Villaverde Usera Carabanchel Puente de Vallecas Villa de Vallecas yardas pues

Voz 0825 23:11 pero ustedes denuncian que hay muchos contenedores piratas por toda la comunidad

Voz 31 23:16 efectivamente nosotros nos hemos encontrado que en zonas donde tendríamos que tener un contenedor que está legalizado por el Ayuntamiento con la ubicación correspondiente los encontramos contenedores que él no son los que los municipales los que gestionamos nosotros ya hay contenedores pues que los pues fin la danos au empresas au bueno sé que lo expondrá pero que aparecen en contenedores en en vía pública que no tendría es así

Voz 0825 23:42 un mercado paralelo que hace negocio valiéndose de la buena fe de quién lleva su ropa ese contenedor con la intención de que pueda llegar a gente que quizá la necesita en este momento

Voz 31 23:53 ese es el problema que en cuando estuvo es un contenedor que con un eslogan social tú crees que realmente esa ropa Byron proyecto social hice le va a dar un uso irreal se aprovechan de marcas sociales para para lucrarse

Voz 0825 24:09 cómo se controla esto

Voz 31 24:11 pues ya ves que debería controlar por parte de la Administración nosotros como te decía gestionamos seis distritos del Ayuntamiento de Madrid nosotros mensualmente al Ayuntamiento de Madrid tendríamos son unos informes en los que decimos cuántos kilos han recogido en qué distrito en qué contenedor que trazabilidad roza ir esos informes se les manda a la administración pública sea que es la administración la que viviría de controlar qué está pasando con sus residuos

Voz 0825 24:40 lo que proponen ustedes por lo tanto es que se conozca la trazabilidad en la ropa

Voz 31 24:44 efectivamente así es como realmente se sabe el origen de la roca qué pasa con la tropa hombre haber se puede comprar ropa de segunda mano porque su negocio es verdad en nuestro casos para contratar a gente pero nosotros vendemos la ropa para tener un dinero para contratar a gente en intención pero sabemos de dónde viene la ropa sabemos la trazabilidad de la ropa hice vende como la mano el problema es cuando no se sabe de dónde viene esta ropa o se vende como ropa nueva

Voz 0825 25:13 cuántos kilos pueden llegar a recoger en un año por ejemplo el Real Madrid

Voz 31 25:17 a unas dos toneladas de este nevadas y media

Voz 0825 25:21 y con esa ropa con la venta de esa ropa cuántas personas tienen contratadas

Voz 31 25:26 pues mira ahora mismo tenemos contratadas en inflación Adif personarse ya a partir de septiembre sin pulir Antich personas más en lo que

Voz 0825 25:35 Cristina Salvador responsable de recurrir Madrid gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes

Voz 31 25:42 la que esa cosa otros

Voz 9 25:44 hora catorce Madrid

Voz 0825 25:47 Madrid concentra el treinta y tres por ciento del total de uno verdades privadas de España según un informe del sindicato Comisiones Obreras el próximo curso habrá un total de once universidades privadas con sede social en la Comunidad frente a las seis universidades públicas número que se mantiene invariable en las dos últimas décadas después del grado universitario el máster los estudios de posgrado Si se quiere mejorar la formación estudios a los que no todos llegan sino consiguen una beca y mucho menos fuera de España María Manjavacas

Voz 1444 26:14 se llaman Ana María Cristina en Lucía y las tres son de Madrid

Voz 2 26:17 lo Villalba Madrid capital Madrid capital también

Voz 1444 26:20 las tres han conseguido una beca para estudiar en el extranjero por La Caixa

Voz 32 26:24 lo menos yo cuando gente que me habían dado la beca de La Caixa no me lo podía creer es muy muy difícil conseguir este tipo de becas

Voz 1444 26:29 muy difícil porque el expediente tiene que ser brillante y es un lujo porque en España estudiar un máster o un posgrado se ha vuelto muy caro

Voz 32 26:36 yo creo aquí más tras un golpe alrededor de cinco mil euros al año yo estoy viendo en Alemania en Alemania están completamente pagado por él

Voz 33 26:43 he estado en el que es verdad que todos los más delitos les estoy después grado pues es es dinero en mantener entonces es una oportunidad única

Voz 34 26:48 yo de hecho sino llega a ser por la década La Caixa seguramente no hubiera podido hacer el máster en esta universidad tan buena porque requiere mucho dinero y también vivir

Voz 1444 26:56 porque para una familia media se sale del presupuesto Informática Medicina relaciones internacionales llevan a estas tres madrileñas al extranjero en argot cariñosos son tres cocos que se quejan

Voz 14 27:07 de las pocas oportunidades que hay en España para gente que

Voz 1444 27:09 quiere y puede investigar aquí prácticamente no hay becas

Voz 34 27:12 prácticamente no hay oportunidades además también es verdad que algunos departamentos universidades extranjeras tienen muchas más oportunidades si te apoyan e durante todo el proceso y luego es mucho más fácil hacer un doctorado y tener una carrera académica de investigación

Voz 1444 27:27 con sus cabezas lúcidas y con muchas ganas de irse las tres Se van pero también quieren volver a Madrid

Voz 34 27:32 siempre tengo el corazón partido porque me encanta Madrid me encantaría vivir en Madrid pero para los que quiere estudiar y hay muchas más oportunidades fuera así que espero volver algún día de cualquier forma pero pero es una pena la verdad ojalá pudiera hacer lo que hago pero en Madrid que me encantan

Voz 32 27:48 sí que se echa de menos siempre una plaga de menos la Familia la comida entonces si hubiera acciones yo sí me plantearía volver a día de hoy veo muy difícil que eso ocurra

Voz 33 27:56 ya estoy siempre he lo que dice ella que todo el mundo queremos volver a casa claro y luego también pues contribuir un poco a la que te has crea que te a formar final pero es verdad que es que no tiene no tiene color comparada con otros lugares las oportunidades cree que hay aquí son muy escasas si quieres hacer lo que quieres hacer aquí no se puede momento gracias María

Voz 0825 28:14 no tiene color decía bueno pues color mucho color el que pueden encontrar a esta hora en el centro de Madrid

Voz 35 28:21 todo festival de arte urbano sagrada agradece por la visibilidad que sale del arte urbano que no es sólo yo creo que sigue encasillado con lo que el graffiti que ensucia que que es como

Voz 1827 28:31 de delinquir es una forma de enseñarle a la gente lo que hacemos que no sólo vandalismo que dejen cuando tormentoso

Voz 0825 28:38 gracias Gredos que participan con la iniciativa pinta mala saña tenemos esta comunicación pendiente nos acercamos a esta hora en la plaza del Dos de Mayo Carlos Fernández buenas tardes muy buenas tardes Isabel pues y un año más y por cuarta vez consecutiva

Voz 36 28:51 el arte vuelve a inundar las calles y las plazas del céntrico

Voz 0825 28:53 el barrio de Malasaña hasta cien artistas distribuidos

Voz 36 28:56 otros tantos espacios habilitados para la ocasión plasmarán sus propuestas en disciplinas como la pintura la escultura o el grafiti para llenar de color los muros del barrio también muchos de los comercios que han cedido a los artistas sus escaparates sus puertas y sus marquesinas para que desplieguen todo su arte concursos talleres y actividades abiertas al público como la que invita a los vecinos adecuar los bolardos de algunas de las aceras completan el programa de esta fiesta del arte urbano en Madrid

Voz 0825 29:25 gracias gracias Carlos unos vamos

Voz 37 29:30 sí

Voz 0825 29:30 hoy lo queremos hacer con la música de esta banda bandas TIC fan así se llaman tocan esta noche a partir de las ocho en el Teatro Fernán Gómez dentro del festival americana music Madrid con ellos vamos a llegar tranquilamente a las dos y media de la tarde continúa la información como siempre Hora catorce Juan Domingo

Voz 37 29:48 sí ahora

Voz 23 30:03 son los dos la una y media en Canarias

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes mirando al cielo empieza en media hora la cita más importante de este domingo si la lluvia lo permite y parece que así será Rafa Nadal va a enfrentarse a Tim en la final de Roland Garros ya está en París José Ignacio Tornadijo hola buenas tardes

Voz 4 30:35 hola qué tal buenas tardes pues si todo preparado para que a las tres salten a la pista ya para iniciar el calentamiento Dominique

Voz 38 30:40 en el número cuatro del mundo a Rafael no

Voz 4 30:43 Nadal el número dos del mundo y el hombre que ha ganado aquí once veces las once finales que ha disputado el cielo está gris aunque parece que a medida que va avanzando el día va disipando Se la posibilidad de lluvia por tanto ahora mismo no amenaza lluvia pero no hay manera de que veamos el sol está presente también aquí en París para seguir el partido el ministro de Cultura y Deportes José Guirao lo dicho a eso de las tres y media de la tarde va a arrancar aquí la gran final entre Rafa Nadal y Dominic Thiem

Voz 1827 31:08 de gracias torno y se lo vamos a contar a partir de las tres en Carrusel deportivo con Dani Garrido en este domingo que tiene como otro de sus protagonistas al presidente de México tratando de vender como un éxito el acuerdo migratorio firmado con Donald Trump Almudena López sino buenas tardes

Voz 0825 31:22 buenas tardes acuerdo que supone que todos los inmigrantes

Voz 0808 31:24 este piden asilo en Estados Unidos esperarán en suelo mexicano que se tome una decisión López Obrador se felicitaba esta madrugada por haber evitado el castigo de los aranceles

Voz 5 31:33 afortunadamente ayer la política sobre la confrontación y debo reconocer que hubo voluntad para buscar una salida negociada al conflicto del parte del presidente Donald Trump

Voz 1827 31:50 esto con los países más importantes del mundo en Japón hablando del futuro de la economía con la guerra comercial como telón de fondo pero como gran ausente

Voz 0808 31:57 la reunión preparatoria del G20 ha terminado sin medidas concretas para hacer frente a la tensión económica provocada por Trump la ministra de Industria española echa en falta un compromiso más firme

Voz 7 32:07 una declaración que no recoge ni las amenazas que sufren en estos momentos el sistema multilateral basados reglas ni tampoco soluciones concretas

Voz 39 32:16 ya han quedado en libertad los cinco chicos detenidos ayer

Voz 1827 32:18 Londres por pegarle una paliza salvaje a dos chicas lesbianas en un autobús aquí COGAM el colectivo que organiza el orgullo en Madrid pide firmar un documento a favor del colectivo LGTB y a todos aquellos que pretendan estar detrás de la pancarta reivindicativa y ese documento incluye como primer punto el compromiso de no pactar con la extrema derecha

Voz 0808 32:37 ni PP ni Ciudadanos lo han firmado todavía Ignacio Aguado de Ciudadanos pide a Cogam que les permita estar

Voz 11 32:43 yo espero que queden las asociaciones que que presenta este tipo de manifiesto rectifiquen estamos a tiempo todavía pero en cualquier caso creo que todas las asociaciones todos los colectivos tienen que entender que el movimiento LGTBI supera a los colectivos supera las asociaciones es una causa de todos de todas

Voz 1827 32:57 el orgullo es de todos pero Vox a quiénes ciudadanos necesitan si quieren tocar poder en Madrid lo define como una imposición ideológica que vulnera los derechos de los vecinos propone que no se celebre en el centro de la ciudad

Voz 0808 33:09 y esta madrugada ha habido un susto sólo ha sido un susto durante la manifestación del Orgullo en Washington una falsa alarma provocar una estampida multitudinaria siete personas han sido trasladadas a un hospital en estado leve

Voz 1827 33:23 en celebra la mayor manifestación de su historia

Voz 0808 33:26 en contra de la iniciativa que el Parlamento del país empieza debatir en los próximos días y que permitiría por primera vez entregar fugitivos fugitivos a China los manifestantes entienden que va en contra de su sistema de libertad

Voz 1827 33:37 primera vez Estados Unidos quiere declarar suelo protegido

Voz 0808 33:40 un terreno fuera del planeta

Voz 40 33:44 me voy

Voz 41 33:49 por el sitio exacto en el que al único

Voz 1827 33:52 por primera vez el Apolo XI dos senadores de

Voz 0808 33:55 Estados Unidos han presentado un proyecto de ley para proteger este lugar entienden que forma parte de la herencia humana

Voz 1827 34:00 acumular además del tenis José Antonio Duro hay más noticias del deporte

Voz 1621 34:03 porque al fin de semana nos ha dejado ya los emparejamientos para los play offs de ascenso a Primera el miércoles jugarán el Depor y el Málaga y el jueves el Mallorca y el Albacete son partidos de ida esta tarde cerrarán temporada regular de segunda el Nàstic Lugo el Numancia Las Palmas Tenerife Zaragoza además

Voz 1827 34:17 la primera victoria de España en un Mundial femenino

Voz 1621 34:20 ver con el tres uno ante Sudáfrica esta mañana a Marta Corredera

Voz 1444 34:23 yo creo que hay una parte nos lo creímos Nos dimos cuenta de que si somos nosotras fieles a nuestro estilo las cosas salen es lo que nos está haciendo ahora pues está un poco más liberada más tranquilas y afrontar los siguientes partidos con mucha

Voz 1621 34:36 además Fórmula uno a las ocho y diez en Canadá y semifinales ACB desde las nueve segundo partido Barça Lassa técnico cuenta Zaragoza

Voz 39 34:44 un viaje para conocerme a mí mismo que hoy a descubrir qué es y duermo boca arriba pues mira yo para eso me pego un viaje cito a casa de mi padre que me pone unas lentejas con chorizo que son de llorar de postre huevos fritos hay para untar eso sí que es conocerme o no pues eso

Voz 42 34:59 a ti lo que te vendría bien es un buen encuentro del bienestar Laser presenta el encuentro viajes y peregrinajes en Antequera del XXI el veintitrés de junio con Agustín pan Iker Verónica Forqué Juan Luis Arsuaga Dani Rovira muchos más adquiere ya disfruta de dos noches de hotel con desayuno en el Parador de Antequera inscripción al encuentro y excursión al Caminito del Rey o al Torcal de Antequera para los cien primeros inscritos por sólo ciento noventa euros por persona informa Ten Cate

Voz 1827 35:28 la Ser punto com y encuentros de bienestar

Voz 42 35:31 punto es patrocinan Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco colaboran Ayuntamiento de Antequera y Diputación Provincial de Málaga

Voz 43 35:41 en la Cadena SER Hora catorce los dos y treinta y uno y XXXV inca

Voz 1827 35:45 varias después de varios días de negociaciones Méjico puede irse a dormir muy tranquilo liberado ya de la amenaza de aranceles de impuestos que Donald Trump iba a aplicar a sus productos a partir de mañana mismo se libra de esta amenaza que tendría consecuencias evidentes en su economía a cambio de un acuerdo en materia de inmigración que como les contamos ayer básicamente permite a Trump salirse con la suya todas las personas que pidan asilo en Estados Unidos esperarán en México a que se resuelva su petición y a pesar de todo hoy hemos escuchado al presidente López Obrador tratando de hacer de la necesidad virtud y venderlo José Luis García Íñiguez casi casi como un éxito

Voz 1061 36:19 López Obrador ha reaparecido después del acuerdo con Estados Unidos y lo ha hecho en una ciudad simbólica la fronteriza Tijuana allí el presidente mexicano rodeado de veinte mil personas ha vuelto a tender la mano al diálogo a Donald Trump ya ha vendido el acuerdo como un triunfo del diálogo López Obrador también ha dicho que Méjico va a cumplir con su compromiso y que ha conseguido evitar una situación comprometedora para su país

Voz 5 36:39 Nos estaba colocando en una situación muy difícil muy incómoda la de tener que aplicar a ciertas mercancías de Estados Unidos

Voz 1061 36:53 López Obrador ha anunciado que la semana que viene su país va a ofrecer ayuda humanitaria hay trabajo a los solicitantes de asilo en Estados Unidos que tengan que esperar en suelo mexicano como resultado del acuerdo contra ambos

Voz 1827 37:04 gracias Íñiguez la guerra comercial ha sido precisamente el elefante en la habitación del encuentro que ha servido para preparar la gran cumbre del G20 a finales de mes los ministros económicos de los veinte países más desarrollados del mundo se han unido en Japón para hablar sobre el futuro de la economía y han firmado un acuerdo de mínimos tan de mínimos tan de mínimos que apenas tiene medidas concretas España por ejemplo echó en falta un compromiso más firme para combatir las amenazas a las que nos enfrentamos a la selva

Voz 1600 37:29 faltan soluciones concretas para hacer frente a él en la estabilidad lo ha dicho la ministra Reyes Maroto

Voz 7 37:34 una declaración que no recoge ni las amenazas que sufre en estos momentos el sistema multilateral basado en reglas ni tampoco soluciones concretas

Voz 1600 37:43 esa declaración con la que ha terminado estos dos días de reunión previos a la cumbre del G20 tampoco recoge las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China tras no quiere parecer como el culpable de las inquietudes Emilio Ontiveros presidente de Analistas Financieros Internacionales

Voz 44 37:57 no sé si la ausencia de referencias centrales tendrá que ver con el empeño de la administración estadounidense en no asumir la responsabilidad sobre esa desaceleración del crecimiento económico

Voz 0825 38:10 además a pesar de las tensiones que dicen

Voz 1600 38:12 están aumentando afirman que ven señales de que el crecimiento global parece estar estabilizando se una declaración voluntarista según Ontiveros más esperanzadora de lo que se ve en la realidad

Voz 44 38:22 ese comunicado contrasta con los indicadores conocidos esta misma semana sobre algunas grandes economías que anticipan un crecimiento menor en este segundo trimestre también contrasta con la actitud de los bancos centrales de mantenerse esa alerta descartando subidas de tipos de interés a corto plazo

Voz 1600 38:40 en la reunión el se han comprometido también avanzar en la implantación de la tasa Google que adapte a la realidad actual a la economía digital el sistema de impuestos para conseguir una fiscalización más

Voz 1827 38:50 esta

Voz 45 38:58 hola qué tal está muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto como vas

Voz 1831 39:03 con todo ya basta desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 46 39:07 todo en la ciudad me conoce estos son no parar

Voz 0136 39:10 escucha ya misma deberíais probarlo

Voz 47 39:12 el rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 20 39:16 sin querer ser publicidad punto es y ayude a tu negocio a despegar apunta bien

Voz 9 39:26 el sábado que viene ese constituyen formalmente luso

Voz 1827 39:29 ayuntamientos de toda España nos queda por delante una semana de negociaciones intensísima entre todos los partidos en Barcelona Ada Colau ya ha anunciado que va a postularse para repetir en el cargo pero Ernest Maragall de Esquerra Republicana también se ve como alcalde de la ciudad insiste en que lo natural es el término que utiliza natural sería que los comunes los apoyar

Voz 2 39:52 en vigor el lenguaje

Voz 1827 39:59 bueno si abandona abandonado toda la vida qué ingredientes extraños iba a entender que Colau aunque mire para otro lado va a terminar necesitando los votos de la plataforma de Manuel Valls si quiere ser alcaldesa de Barcelona tendrá que hacerse la foto con Manuel Valls y con los miembros de su partido bueno con ayuntamientos y alguno de los gobiernos autonómicos pendientes todavía de negociaciones hoy nos fijamos en algunos datos que acreditan que España crece pero a dos velocidades la sede de la desigualdad aumentado entre unas comunidades y otras ya hay cuatro de ellas Sergio Soto hola buenas tardes buenas tardes el cuatro de ellas que todavía no han recuperado los niveles económicos previos al estallido de la crisis

Voz 14 40:37 son La Rioja Cantabria Asturias y la Comunidad Valenciana que siguen paradas en la foto que siguió al reventón de la burbuja el dato llama más la atención si lo comparamos con la devolución de Cataluña o Madrid que han crecido más de diez puntos desde entonces la brecha ensancha territorios que quedan atrás más datos que lo demuestran el PIB per cápita es decir la riqueza en un territorio dividida entre sus habitantes es uno de los indicadores más utilizados para medir el bienestar en los últimos dieciocho años el PIB per cápita andaluz ha crecido un sesenta y dos por ciento no es un mal dato pero es que en el mismo periodo el del País Vasco crecido un setenta y cuatro por ciento el de Madrid un sesenta y cuatro el de Canarias un XXXV María Jesús Fernández analista de Funcas pide poner el acento en la formación

Voz 0808 41:20 tenemos comunidades autónomas

Voz 48 41:23 en los que cerca de la mitad de la población activa tienen un nivel de formación inferior a la secundaria completa es imposible que una economía en estas circunstancias vaya a ser capaz de subirse al tren de la cuarta revolución industrial

Voz 1827 41:37 el cuáles son las causas de este digamos crecimiento desigual

Voz 14 41:41 hay diversidad claro en La Rioja y Asturias la decadencia de una parte de la industria muy importante la despoblación asturiana en la Comunidad Valenciana el Eugen el endeudamiento pero todas coinciden en un sector servicios que ha perdido fuelle en la ira del auge de los servicios ligados a las nuevas tecnologías es lo que le funciona a Madrid servicios también en Baleares aunque las islas ya se resienten porque el turismo no aporta tanto valor añadido el resultado es pues que según el INE los diez barrios con renta más alta de España los diez están en Madrid Barceló

Voz 1827 42:12 hablamos de datos macroeconómicos en un estado relativamente descentralizado en el que las comunidades autónomas tienen muchas competencias como la educación o la sanidad esta situación se traslada a los servicios públicos que ofrecen Serge

Voz 14 42:25 bueno en esto influyen también las políticas que adopta cada comunidad pero lo cierto es que parten de una base fiscal menor es decir hay menos riqueza y por tanto menos de dónde recaudar eso lo pone más difícil por ejemplo en servicios públicos fundamentales la suma de sanidad educación y protección social la brecha entre comunidades alcanza el cuarenta y dos por ciento según un estudio de la Fundación BBVA lo Study se gasta en sanidad quinientos sesenta euros más por habitante que Andalucía pero aquí decíamos también influyen el modelo porque en Madrid con la renta per capita más alta de España gasta cuatrocientos euros menos que el País Vasco una barro tiene un profesional de servicios sociales y Atención Primaria por cada ochocientos noventa habitantes un madrileño uno por cada ocho mil en educación más de lo mismo lo que se refleja en dispares tasas de abandono escolar Murcia triplica Euskadi

Voz 1827 43:13 hacia dónde vamos porque los especialistas en los que has hablado advierten de que esta desigualdad va ir a más que en España también en el mundo en los próximos años verdad

Voz 14 43:20 verdad vamos a más para los territorios que más tienen una concentración cada vez mayor de la inversión en las áreas urbanas más grandes decimos más grandes porque los especialistas señalan que al hablar de ciudades en el Foro Económico Mundial ya no se refieren a Murcia ni siquiera Bilbao Andrés Rodríguez pose es catedrático

Voz 1827 43:38 lo de geografía económica de la London School of Economics

Voz 6 43:41 es como apostar que la Champions a ganar todos los años al Real Madrid y el Barcelona la probabilidad que el Barcelona es alta pero aun así estos dos equipos han ganado sólo el veintiocho por ciento de las Copas de Europa no se puede pensar que apostando en aquellas partes que fomentan un sólo un tercio del crecimiento se puede llegar a crecer y a crear el dinamismo para todo el resto del territorio

Voz 14 44:05 ya ocurre irse agudiza para hacernos una idea en Francia en los últimos veinticinco años sólo una región ha crecido por encima de la media del país la de la capital París y esto se repite en la mayoría de países europeos en España o Italia han crecido más los que ya eran próspero

Voz 1827 44:19 qué implica esto tiene me imagino algún tipo de consecuencia política

Voz 14 44:23 pues tiene la que este catedrático llama la venganza de los lugares que no importan ciudades medias o pequeñas que quedan marginal

Voz 1827 44:30 las sin oportunidades si la desigualdad antes

Voz 14 44:33 venía dada por la clase social en que se nacía después por el país el primero el tercer mundo ahora viene marcada por diferencias dentro de los países y eso genera una enorme polarización un voto que ya no es sólo de castigo sino de resentimiento venganza los votantes del Brexit no sabían las consecuencias de su voto ahora la sabe no les importan asegura Rodríguez

Voz 6 44:54 la persona que está votando por un partido a favor del Brexit lo que estoy diciendo es no sólo yendo un grito de ayuda sino está diciendo hoy en día que si no hay futuro para mí tampoco va de futuro para vosotros

Voz 14 45:06 sí de ahí los chalecos amarillos en Francia el voto Trump el Brexit is su correspondencia con ciertas regiones del país los expertos insisten el talento no está sólo en las grandes ciudades el veinte por ciento de las quinientos mayores empresas del mundo están en ciudades medias Inditex nación Arteixo Ikea en un pueblo de dos mil habitantes

Voz 1827 45:25 gracias Sergio buenas tardes buenas tardes todavía sobre modelos económicos hace un par de semanas la muerte de un rider atropellado puso de relieve lo que más o menos ya era evidente la precariedad a la que se enfrentan estos trabajadores trabajadores que no estarán en bici a nuestra casa comida de un restaurante pero que su empresa los considera autónomos frente a Globo o de líbero han surgido nuevas plataformas creadas por antiguos empleados suyos que tratan Sara selva de dignificar el sector

Voz 1600 45:50 Martino corre y trabajaban deliberó pero en dos mil diecisiete

Voz 4 45:53 en en el otoño ya estaba ya me me habían

Voz 49 45:56 desconectado despedida consecuencia de la protesta de Honduras

Voz 1600 45:59 despidieron era una de las caras visibles de las protestas contra la precariedad de esas grandes plataformas y en esas protestas nació la pájara una cooperativa que ya está funcionando en Madrid y que busca ser una alternativa a ese modelo

Voz 11 46:10 técnicamente no es diferente de un de a él es el modelo detrás que que nosotros valoramos mucho mucho

Voz 1600 46:18 hay una diferencia principal no somos autónomos no cobran por pedido como un globo de libertad sino por horas trabajadas además buscan una seguridad que no les proporcionaban

Voz 50 46:26 pero con trabajo alto riesgo hemos buscado por nuestra cuenta un seguro

Voz 1463 46:31 claro el coste del envío es más caro en las bandas

Voz 1600 46:34 la forma suele ser de uno noventa y la pájara pide tres cincuenta lo mínimo asegura Martino para poder sobrevivir terminar cobrando alrededor de ocho euros

Voz 50 46:42 ahora el reto es este sabemos que sino siete

Voz 49 46:46 te tarifas no sé que al final no no se puede llegar a a suficientes personas que no pueda que puedan pedir a través de de la pájara lo lo digo con total sinceridad lamentablemente no vale la pena

Voz 1600 47:01 la pájara está en Madrid en Barcelona funcionan en sacas con el mismo objetivo

Voz 0047 47:05 para poner en primera persona no la figura del repartidor oí con el objetivo principal de dignificar

Voz 0825 47:12 los dos cooperativas hermanas dicen