Hora 14 Fin de Semana (15/06/2019)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:23 muy buenas tardes más de ocho mil ayuntamientos han renovado ya o lo harán a lo largo de la tarde y la lógica de dos bloques los partidos de izquierdas a un lado y los de derechas a otro ha terminado por imponerse en casi todos los pueblos y ciudades de España especialmente emblemático en Madrid

Voz 2 00:37 queda proclamado alcalde de Madrid al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales José Luis Martínez Almeida Ana pues que encabeza la candidatura del Partido Popular

Voz 1827 00:51 el José Luis Martínez Almeida será alcalde de la capital de España gracias a un acuerdo de gobierno que ha firmado con Ciudadanos y que apoya Vox que toca poder en la capital de España Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0806 01:01 buenas tardes la extrema derecha sesenta en el Palacio de Cibeles y su presencia ha marcado el discurso de despedida de Manuela Carmena que ha pedido cuidar la democracia

Voz 3 01:10 cuidar la democracia porque igual que cuidamos los afectos tenemos que cuidar a las instituciones

Voz 4 01:16 de hace cuatro años a este yo creo que ningún concejal va a ser insultado amenazado o amedrentado cuando salga del pleno de constitución del Ayuntamiento de Madrid

Voz 0806 01:26 eso desgraciadamente soy paso hace cuatro años el Partido Popular vuelve al poder en la ciudad de Madrid en coalición con Ciudadanos Vox no tendrá concejalía según sostiene en ambos partidos aunque sí tendrán cargos de poder en las juntas de distrito en los ayuntamientos de los barrios veremos en qué se traduce el concepto cargos de poder

Voz 1827 01:43 mientras regala poder institucional a la ultraderecha Albert Rivera se felicitaba esta tarde en Twitter por el cambio en el Ayuntamiento de Madrid y hablaba de un gobierno moderado y sensato desde el Partido Popular Pablo Casado también mostraba así su satisfacción

Voz 1671 01:55 que el Partido Popular ha demostrado una vez más que está en la centralidad de la vida política de España en la centralidad no sólo por la moderación

Voz 5 02:04 el reformismo por la ideología liberal

Voz 1671 02:06 pero también en la ubicación en la que el nuevo multi partidismo nos ha ubicado

Voz 1827 02:12 respondía la vicepresidenta del Gobierno en funciones

Voz 6 02:14 en lamentable repito que la capital de España tenga el aliento de la ultraderecha en lo alto del pacto que sea alcanzado en Europa hoy se hacen eco de esta situación que no se habría producido en París que no se habría producido en Londres hoy en Berlín donde se le habría cerrado el paso con con cordura democrática anunciaba esto

Voz 1827 02:39 mañana un acuerdo con el Partido Popular para evitar el gobierno de izquierdas señalaba expresamente el Ayuntamiento de Zaragoza que allí había ciertas dudas Vox amenazaba con Hare el control de la quinta ciudad de España en manos del PSOE finalmente no ha sido así será alcalde el popular Jorge Azcona

Voz 3 02:54 juro por mi conciencia y cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Excmo de Zaragoza con lealtad al Rey y guardar de once usted

Voz 1827 03:03 a partir de las dos y cinco los compañeros de todas las emisoras de la SER les contarán

Voz 0861 03:07 qué ha pasado en su pueblo en sociedad y a partir de

Voz 1827 03:09 las dos y medianos vamos a acercar algunos ayuntamientos porque ha habido sorpresas por ejemplo en Burgos donde los concejales de Vox han saltado el acuerdo que su partido había firmado con el PP y han dejado el Ayuntamiento de la ciudad en manos del PSOE Nieves Goicoechea si esas

Voz 1468 03:22 actos de derechas tienen algunas fisuras Roberto Burgos tiene alcalde socialista porque Vox ha roto la disciplina de voto Hinault ha apoyado a ciudadanos problemas también entre el PP y Ciudadanos en Huesca también la alcaldía a los socialistas que conquistan Santa Cruz de Tenerife de Ciudadanos contra pronóstico se hace con el bastón de mando en Jaén y Granada y con un solo concejal de los trece de la corporación Enrique de Castro ciudadanos gobernará a Melilla en Cáceres también se quiebra el pacto de derechas recupera

Voz 7 03:49 el Gobierno el PSOE y el popular Xavier García Albiol

Voz 1468 03:52 se queda en el banquillo de la oposición en Badalona porque Wayne ha respaldado al PSC con este pequeño seísmo local el PP anuncia dos mociones de censura en Huesca donde ahora PP Ciudadanos y Vox se acusan mutuamente en Burgos pero veremos Roberto también si concejales díscolos en este caso de Vox en Burgos se quedan o no con su escaño en caso de ser expulsados dificultan el triunfo de estas medidas de castigo

Voz 1827 04:15 es sábado es quince de junio y el Tribunal Supremo acaba de decirle a Carla que si viene a España a recoger su acta como eurodiputado será detenido Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes el juez Llarena

Voz 0055 04:26 sigue el criterio de la Fiscalía hay mantiene las órdenes de detención contra los dos explica que son eurodiputados electos pero que todavía no lo son de pleno derecho ni han prometido el cargo ante la Junta me ha empezado el periodo de sesiones y por tanto todavía no están protegidos por la inmunidad parlamentaria esto en la práctica implica Roberto que por ahora Carles Puigdemont y Toni Comín no pueden venir a España sin ser detenidos y que si quieren prometer el cargo de eurodiputados tendrán que entregarse la defensa del ex president recurrirá esta decisión

Voz 1827 04:53 titulares del deporte José Antonio Duro titulares del deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 7 04:57 hola qué tal muy buenas esto es nos deja dos citas importantes con el deporte ambas son a las nueve de la noche el fútbol nos lleva a Málaga La Rosaleda donde se va a decidir el primer finalista del play off de ascenso a Primera dos cuatro aventajada llega en el Málaga Deporte hoy eso en fútbol en baloncesto el otro partido lo tenemos en Madrid hoy comienza la final de la Liga Endesa ACB en el Vincent con el primer partido de la serie entre Real

Voz 1827 05:17 Khalid Barça sexto clásico del año Hora catorce y cinco minutos

Voz 1 05:26 hora acató

Voz 0480 05:27 dice Madrid Javier Casal qué tal buenas

Voz 0867 05:31 pese a todos José Luis Martínez Almeida es ya

Voz 8 05:33 el alcalde de Madrid queda proclamado

Voz 2 05:36 el alcalde de Madrid al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales José Luis Martínez Almeida naval pues que encabeza la candidatura del partido

Voz 0867 05:49 veces da con los votos de la ultraderecha de Vox y con los de Ciudadanos va a gobernar en coalición con Begoña Villacís tras el doble pacto alcanzado anoche Martínez Almeida reivindica en su estreno la libertad nación española

Voz 4 06:02 la gestiones para que sean los madrileños los que en plena libertad elijan su futuro y ese es el Madrid de este pacto de gobernabilidad un Madrid capital de la nación española que cree en la libertad y en la libertad de los madrileños para decidir acerca de sus propias vidas

Voz 1827 06:16 muchas gracias legislatura de difíciles

Voz 0867 06:19 equilibrios Vox no entra en la junta de gobierno pero sí estará en las juntas de distrito la izquierda queda desplazada a la oposición Manuela Carmena deja desde hoy el Palacio de Cibeles su discurso no sido intenciones ha sido de despedida

Voz 1468 06:31 sí

Voz 3 06:31 quién es sabemos lo que nos costó a este país a esta España tunos queremos de una manera hay otros de otro pero que todos la queremos lo que nos costó traer a España a la democracia fue tanto fue esfuerzos fue vidas que no lo podemos olvidar tenemos que saber que la democracia es un valor enorme que tenemos que cuidar

Voz 0867 06:57 Carmena ha salido después a saludar a sus incondicionales que se han concentrado en Cibeles para la despedida Mas Madrid tendrá que buscar portavoz aunque previsiblemente será Rita Maestre ahora quedan cuatro años por delante lo más inmediato conocer quién o quiénes van a ocupar las concejalías que anoche Se repartían Ciudadanos y Partido Popular él seguida les contamos cómo ha sido el pleno en el Palacio de Cibeles y con las emisoras de la SER vamos a recorrer diferentes territorios donde también asaltado la sorpresa finalmente en Alcobendas PSOE y Ciudadanos ponen fin a los gobiernos populares de García de Vinuesa Rafael Sánchez Acera será el alcalde durante los próximos dos años bajo la fórmula de dos más dos

Voz 9 07:45 aunque somos capaces de coordinarnos creo que este esta nueva forma de hacer política están como resultado de la política en donde hay varios partidos políticos obliga a hacer entendimientos con los otros partidos y creo que esto va a funcionar

Voz 0867 08:00 en Valdemoro acuerdo de la derecha no recuerdo el Gobierno de recuperar Gobierno Ciudadanos con el apoyo del Partido Popular de Vox y en Arroyo Molinos al final regresa al poder también el Partido Popular es quince de junio ya tenemos ayuntamientos y también tenemos estas noticias que repasamos ya con Paul Asensio absuelto un acusado de maltratar a su mujer

Voz 0806 08:21 Drian suelto de acusado de insultar golpear y agredir sexualmente a su esposa para el que la Fiscalía pedía catorce años de cárcel considera que el testimonio de la mujeres

Voz 1827 08:29 la decisión que hecha corroborado nipona

Voz 0806 08:32 me médicos ni por sus hijos noche sucesos en la capital un motorista de cuarenta años ha resultado herido muy grave en un accidente en la M seiscientos siete en Manzanares el Real y en la capital un hombre de veintinueve años ha resultado

Voz 0861 08:42 herido grave en Tirso de Molina tras sufrir un ataque con armas

Voz 0806 08:44 blanca y una mujer y XXXVIII en la vía de los plazo de Hortaleza fue atropellada ayer y también se encuentra en estado grave

Voz 0867 08:49 tercer día de mes con paros parciales en el Metro de Madrid

Voz 0806 08:52 el servicio de las líneas uno tres cinco siete a nueve y once se reducirá en un cuarenta y siete por ciento desde las tres y media hasta las cuatro de la tarde desde que comenzaron los paros en diciembre el sindicato insiste en que hacen falta más maquinistas Imaz trenes Deport el Real Madrid comienza esta noche la final de la Liga Endesa ACB desde la nueve lo de Laso reciben al Barça en el primer partido de la serie

Voz 0480 09:16 vamos a las carreteras sábado de

Voz 0867 09:18 fuga y a a la playa situación a esta hora en las vías de entrada y salida en la región Dirección General de Tráfico Monica Said buenas tardes

Voz 1628 09:25 buenas tardes a esta hora todas las dificultades se concentra en las entradas hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la A cinco en Campamento y más dificultades de entrada por la A42 en Torrejón de la Calzada ya seis en el Plantío también en la M cincuenta van a encontrar dificultades en la incorporación con la autovía de Coruña

Voz 0867 09:42 vuelven a subir las temperaturas todavía bajas pero a partir de mañana los termómetros subirán incluso por encima de los treinta grados nos lo cuenta ya Marta Alberca

Voz 0806 09:50 hoy el cielo estará despejado y las temperaturas se mantendrán

Voz 10 09:52 estables durante todo el día en la capital las máximas alcanzarán los veinticinco grados y las mínimas descenderán hasta los doce grados esta noche y mañana domingo el día amanecerá nublado y las nubes se mantendrán durante toda la jornada pero las temperaturas serán más altas que hoy en la capital las máximas rozarán casi los treinta grados

Voz 0867 10:08 veintiún grados marca el termómetro de la radio en Gran Vía si deciden quedarse aquí en Madrid les proponemos que se acerquen hoy a las fiestas de la calle Pez que empezaron ayer pero que siguen este sábado con distintas actividades al aire libre allá estuvo toda la mañana Carlos Hernández

Voz 11 10:23 dicho de otra de del tiempo de las tapas de la vida una obra

Voz 12 10:28 de teatro infantil que acabamos de ver ahí en la plaza Carlos Cambronero Koldo críos la forma estupenda de socializar de ganarle espacio a los coches ID que los vecinos no

Voz 0978 10:38 el año más los comerciantes y vecinos del barrio de Malasaña celebra las ya tradicionales fiestas de la calle Pez una cita que durante todo el fin de semana llenará esta céntrica calle de actuaciones y actividades parte

Voz 0480 10:47 a la familia en un programa inaugurado ayer viernes con el pregón del cómico Ignatius Reilly

Voz 1827 10:53 está

Voz 0480 10:56 y que continuará con talleres juegos

Voz 0978 10:57 vulgares teatro callejero y homenajes como el que recordará la tertulia versos con la que reunió durante años algunas las vecinas más ilustres del barril

Voz 13 11:05 y ahí estuvo viviendo Rosalía maestro digo me de Avellaneda Pardo Bazán eh Rosa Chacel y se ha dado muchas muestras de mujeres que han luchado por eso que quién hace la historia hacen la historia según desde el punto de vista que les interesa

Voz 0867 11:25 y se hace con la producción de Paula Asensi Jesús blanquiño y con Ángel Cabrera hay Carlos Ródenas en el control de sonido

Voz 14 11:36 sí

Voz 9 11:43 la Cadena foros sociales seis cadenas

Voz 15 11:54 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo

Voz 9 11:58 Argelia Queralt José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros el mundo

Voz 15 12:09 nos explica sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 16 12:20 vale venga vamos estamos todos de nieve el contrabajo regla año y suba en yo los teclados del el ritmo normal la batería hay Pacojó al bajo gran llego visto huir los vientos Giorgio inválido al demonio

Voz 11 12:37 estoy terral de cañería donde está Axel

Voz 16 12:41 mira ahí detrás de la tu claro que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 18 13:02 le Nasser

Voz 19 13:08 los oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Sobis estáis todos a una está qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharnos pero cada uno

Voz 0867 13:48 hora catorce Madrid Javier Casal dos de la tarde y catorce minutos José Luis Martínez Almeida se estrena con el bastón de mando del Ayuntamiento de Madrid del PP recupera el poder en la capital y acaba con la ira Carmina en el Palacio de Cibeles

Voz 21 14:05 el honor que supone ser alcalde de Madrid

Voz 4 14:09 como empieza a ser consciente de su enorme de esa responsabilidad también mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento hacia Manuela Carmena

Voz 21 14:15 como alcaldesa de Madrid Manuela ya estará siempre en la memoria de Madrid la mayoría de los madrileños

Voz 0867 14:22 hoy han sido las primeras palabras del nuevo alcalde de la capital que en una votación sin sorpresas ha recibido los votos el apoyo de Ciudadanos y de Vox que va a estar incrustado en las juntas de distrito es decir detrás de la cortina Palacio de Cibeles Almeida con el traje de alcalde no Carolina Gómez qué tal buenas tardes

Voz 0806 14:39 qué tal buenas tardes y Martínez Almeida ya tiene el bastón de mando de la capital de España en su primer discurso como alcalde de Madrid ha prometido recuperar la dignidad y el supuesto prestigio institucional perdido durante estos cuatro años de Gobierno de Manuela Carmena promete Almeida un Madrid para todos y se conjura para recuperar una libertad que cree pérdida

Voz 4 14:56 lo que nosotros queremos dejar como legado es que la gestión no es para educar o adoctrinar

Voz 0806 15:03 además de esas palabras de agradecimiento primeras a Manuela Carmena después ha sido muy duro con ella ERE durante su discurso la acusado de gobernar sólo para unos pocos y de manera sectaria

Voz 4 15:14 sí tengo que decir una cosa de hace cuatro años a este yo creo que ningún concejal va a ser insultado amenazado o amedrentado cuando salga del pleno de constitución del atentado

Voz 22 15:24 el padre madre

Voz 0806 15:26 estoy plenamente convencido

Voz 0480 15:29 eso desgraciadamente

Voz 0806 15:31 desgraciadamente sí paso hace cuatro años entre el público estaba un orgulloso Pablo Casado que alivia el batacazo de las elecciones autonómicas y municipales consiguiendo el Ayuntamiento de Madrid Almeida come en estos momentos con su familia a la primera Junta de Gobierno se va a celebrar finalmente el lunes

Voz 0867 15:47 me previamente han intervenido todos los grupos del nuevo Ayuntamiento lo ha dicho Begoña Villacís nueva vice alcaldesa en el gobierno compartido del PP Villacís obviando a Vox y lo más importante de este

Voz 0275 15:57 este pacto no es que lo habíamos firmado el Partido Popular nosotros lo más importante no está en esta nueva era en la que se han acabado las mayorías absolutas en esto les conviene saber los señores del Partido Socialista no es quiénes firman los pactos sino qué pactos se firman

Voz 0867 16:15 Pepu Hernández el portavoz del PSOE recordando cuál es el nuevo escenario político con la extrema derecha en las instituciones

Voz 16 16:21 el Gobierno más importante de la familia del PP es el de la señora Merkel en Alemania el Gobierno que era ejemplo para ciudadanos es el del señor Macron en Francia ni Merkel ni Macron pactaría en Hamás como una fuerza de extrema derecha como han hecho ustedes al revés con baterías sus ideas esos propuestas con todas sus fuerzas sin embargo ustedes han decidido no sólo blanquear a Vox sino darle el poder de decisión sobre el gobierno de la ciudad de Madrid

Voz 0867 16:48 Ortega Smith en su estreno como portavoz de Vox

Voz 23 16:51 hemos venido a defender los intereses de los madrileños que entendemos honradamente que es el mejor modo de defender los intereses de España viva Madrid

Voz 0806 17:04 lo España

Voz 0867 17:06 no ha Rita Maestre sino Manuela Carmena la que ha intervenido en representación de Más Madrid Carmena que dentro ha firmado su discurso de despedida a Carolina con un toque de atención serio además no para los que se quedan

Voz 0806 17:18 sí ha pedido Carmena cuidar la democracia en las instituciones como se cuidan los afectos ahora que la extrema derecha se sienta en Cibeles

Voz 3 17:24 lo que nos costó traer a España la democracia fue tanto fue vidas que no lo podemos olvidar cuidar la democracia porque igual que cuidamos los afectos cuidamos las amistades tenemos que cuidar a las sustituciones

Voz 0806 17:38 también ha defendido el movimiento feminista al que Vox ha acusado en alguna ocasión de violento ha dicho que la única violencia es la de los hombres que asesinan a las mujeres la alcaldesa ha defendido el modelo de ciudad que ha tratado de poner en marcha estos últimos cuatro años ya ha defendido especialmente la gestión económica que tanto han criticado

Voz 3 17:52 y que además les dejamos un gobierno y ustedes lo saben porque una cosa es lo que ustedes no han querido decir o han querido disimular ustedes saben que les dejamos una situación económica excelente les hemos reducido nada menos que les hemos reducido ese peso

Voz 0861 18:11 de la deuda que hacía que cuando llegamos no

Voz 3 18:14 nosotros a este Gobierno unos decían que no se iba a poder llevar a cabo

Voz 0806 18:17 también ha subrayado la paradoja Manuela Carmena del Partido Popular le reprochan en dos mil quince que asumiera la alcaldía sin ser la lista más votada y ahora aplaudan que Almeida sea alcalde habiendo tenido el PP el peor resultado de la historia Madrid

Voz 0867 18:29 fuera del Palacio de Cibeles en la calle concentración de despedida la alcaldesa que se marcha agur Bañuelos ha salido a la calle para despedirse también y se han producido en unos momentos de cierta tensión entre los simpatizantes de Carmina los simpatizantes de Vox no

Voz 0861 18:49 sí que han tenido que ser incluso acorralados durante unos minutos por la propia Policía Nacional acrónimo Javier a los pies del Palacio Cibeles ya no queda ni rastro del mural improvisado que los militantes de Más Madrid han dibujado en el suelo con banderas de Carmena y Errejón a las puertas de este Ayuntamiento no más de trescientos personas se han reunido durante buena parte de la mañana para dar las gracias a Manuela Carmena empezaron a mañana muy abatidos tristes resignados

Voz 24 19:13 menos da una mujer integra una mujer sin ambiciones políticas ni económicas que aprendan los del PP esto ha sido una desgracia

Voz 0861 19:23 pero conforme pasaban los minutos y han venido arriba al grito de volveremos sobre todo Javier se han emocionado cuando Manuela Carmena en persona ha salido a la calle ya comenzado abrazarse con todo aquel que la paraba

Voz 25 19:34 mujeres y niños

Voz 0861 19:43 Manuela Carmena emocionado casi al punto Javier de llorar ha tenido de llevársela Marta Higueras acompaña el resto de su antiguo equipo de gobierno los votantes de Más Madrid por cierto no se deciden por el relevo de Carmena a partes iguales han coreado el nombre de Rita Maestre pero también el de Matías

Voz 0867 19:58 dejes Javier dos y veinte seguimos

Voz 27 20:03 y ahora ciudad por designar delegados de área hay realizar los nombramientos de segundo nivel en ese Ayuntamiento de

Voz 0867 20:09 Madrid y es que hasta aquí llegamos tras una larga noche de reuniones cruzadas entre el Partido Popular y Ciudadanos y el Partido Popular con Vox dos acuerdos trenzados que con difícil encaje de bolillos Carolina son ahora la hoja de ruta de un gobierno de dos más uno

Voz 0806 20:24 si PP y Ciudadanos han firmado un gobierno de coalición con reparto de concejalías entre los dos y sin la entrada de la extrema derecha en esa junta de Gobierno municipal Almeida alcalde

Voz 1600 20:34 Villacís vice alcaldesa y los populares tendrá

Voz 0806 20:36 en las principales concejalía salvo Economía Urbanismo y familia que serán para Ciudadanos Vox en principio no va a entrar en el Gobierno pero si iban a tocar poder a través de las juntas de distrito aún no se ha explicado bien de qué manera no hemos visto ningún documento hasta el momento fuentes del PP se limitan a decir que serán cargos de poder en esas juntas de distrito que son como los ayuntamientos de cada barrio en cuanto a sus planes para la ciudad de Madrid pues hay dos documentos también diferentes uno el que ha firmado el PP conciudadanos y otro el que el PP ha firmado con Vox hay puntos coincidentes muchos pero también algunas contradicciones entre esos papeles como por ejemplo con Madrid Central en el acuerdo sellado entre PP y Ciudadanos se habla de reformular Madrid Central simplificar los protocolos mientras que en el documento de PP de Vox

Voz 0480 21:20 se habla abiertamente de recuperar la libre

Voz 0806 21:23 circulación en las vías estructura antes de la capital ir estudiar también el soterramiento de la Gran Vía en ese pacto que los populares han saqueado con la ultraderecha ni se menciona por ejemplo la violencia machista sin embargo en el pacto con Ciudadanos se habla expresamente de crear un plan de acción para combatirla de la defensa de los derechos del colectivo LGTB y también se garantía esa en ese acuerdo con Villacís que el Orgullo Gay se seguirá celebrando en la Casa de Campo hay consenso eso sí entre los tres para crear un monumento a las víctimas del terrorismo en la plaza de Colón donde se manifestaron juntos las tres derechas por primera vez también en la lucha contra el supuesto problema de la ocupación ilegal en la ciudad de Madrid la venta ambulante en las

Voz 0867 22:03 pues este es el Madrid que viene en el pasillo esta mañana en Cibeles hemos visto muchas caras conocidas Esperanza Aguirre por ejemplo la alcaldesa que no pudo ser hoy sonriente y con estos matices para la posición ideológica de Vox Vox no es Le Pen

Voz 15 22:16 si les digo Cani Bosch de parece un partido plenamente constitucional

Voz 28 22:21 lo que diga el señor presidente de la República francesa pues estará muy bien para Francia pero Vox no es Marine Le Pen la prueba pruebas que no se va a poner en su grupo sino en el de los conservadores británicos al cual nos unen muchas cosas

Voz 0867 22:33 Javier Bañuelos allí en Cibeles ha estado también Pablo Casado e también los exalcaldes Botella Gallardón Álvarez del Manzano e Isabel Díaz Ayuso no que es la próxima buenos la próxima o no

Voz 0861 22:43 sí porque Cerredo enfrente Javier se abre otro el futuro trono de la Comunidad de Madrid hoy durante el pleno Ayuso y Aguado se ha asentado en dos palcos contiguos separados solo por una columna con Almeida ya como alcalde y lejos de las cámaras nos hemos encontrado con Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado hablando a solas en privado de sus cosas uno a día de hoy los dos como ya adelantamos en la SER tienen un documento firmado donde ciudadanos reconoce que Ayuso es la única candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid pues bien Ayuso ha dicho hoy que el acuerdo que está cerrado para recuperar el gobierno del Ayuntamiento de la capital es el preludio de lo que ocurrirá en la Comunidad de Madrid

Voz 29 23:19 está claro que es el comienzo

Voz 1600 23:22 de bueno de una unión del centroderecha

Voz 29 23:24 estaba en la Comunidad de Madrid para que desde el Ayuntamiento desde la Comunidad apliquemos las políticas que hemos defendido siempre

Voz 1600 23:30 y que cuando se han aplicado se ha demostrado

Voz 1827 23:32 que son fructíferas Isabel

Voz 0861 23:35 EFE Ayuso es optimista pero desde Ciudadanos avisan a pesar de haber firmado ese preacuerdo Nos dicen está todo abierto está todo aún por negociar

Voz 0867 23:43 pero el nombre propio del día es este José Luis Martínez Almeida Navascués cuarenta y cuatro años abogado del Estado fichaje de Esperanza Aguirre hace cuatro años y azote durante toda la legislatura de Carmena y el PSOE

Voz 0480 23:57 no les importa trámite al señor

Voz 30 23:59 Sánchez que en vez de pasearse por el mundo como un hortera de medio pelo frentes

Voz 0480 24:03 eso venido a más con esas gafas de sol yo como veis vivo de mi cuerpo habitualmente Mi cuerpo habitual vivo de mi cuerpo habitualmente

Voz 31 24:12 cuerpo pues no está mal reconocerlo

Voz 0480 24:15 en la segunda que el Partido Popular es el partido de deportes

Voz 22 24:23 Begoña Villacís siga diciendo que todavía no sabe si va a pactar o pactar con el PSOE en Madrid porque todavía no han el que el PSOE se va a encontrar sino sabe que Pepu Hernández es el elegido de Pedro Sánchez escorado en la prensa en los últimos meses

Voz 0480 24:37 no la Carmena si de verdad quisiera estar con Venezuela igual que Íñigo Errejón lo que debería hacer es estar aquí acompañando a los venezolanos

Voz 33 24:48 veremos si el Gobierno de La Sexta que el sentido común que a ningún Gobierno vuelva humillar la dignidad de madre como

Voz 0480 24:56 capital de España en el Palacio de no a él

Voz 34 25:03 corrió a cargo el tiempo Manoel eh

Voz 0480 25:07 cava o el tempo

Voz 25 25:12 a las dos de la tarde

Voz 0867 25:16 cinco minutos Nicolás emisoras de la SER vamos a analizar la situación más allá de Madrid capital no ha sido fácil componer estos nuevos ayuntamientos y en algunos casos a esta a esta misma mañana no hemos conocido la resolución de la ecuación en el norte cambio importante en Alcobendas adiós a los gobiernos del PP de García de Vinuesa acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para repartirse la legislatura SER Madrid Norte Alicia Herrero

Voz 1827 25:40 el socialista Rafael Sánchez Acera ha sido proclamado

Voz 1673 25:43 alcalde de Alcobendas gracias a un acuerdo con Ciudadanos con el que formará un gobierno estable con los concejales de ambas formaciones ocupando concejalías y áreas dentro de dos años en mitad de la legislatura el bastón de mando pasará al que será ahora vicealcalde el candidato de la formación naranja Miguel Ángel Larraz

Voz 25 25:58 queda proclamado alcalde del ayuntamiento

Voz 35 26:01 vendas Rafael Sánchez Acera

Voz 1673 26:08 el gran derrotado de la jornada ha sido el alcalde saliente ganador de las elecciones el popular Ignacio García de Vinuesa Partido Popular Ciudadanos y Vox no han alcanzado acuerdo en Sanse a pesa de sumar mayoría absoluta así que la Alcaldía seguirá en manos de los socialistas Narciso Romero ha sido proclamado alcalde en un pleno con dos elementos nuevos Biblia crucifijo ambos solicitados por Vox para la jura de sus cargos en los próximos meses veremos y Ciudadanos acerca en Sanse posturas con el PSOE con el que podría formar un gobierno más estable o bien negocia con PP y Vox una moción de censura en cualquier caso ese movimiento ya no tendrá

Voz 0325 26:40 lo importante foco de la política autonómica nacional

Voz 1673 26:42 que tanto ha influido estas semanas gracias a ser la lista más votada Ciudadanos también ha conseguido la alcaldía de Paracuellos de Jarama

Voz 0867 26:49 acuerdo en el sur de las tres derechas en Valdemoro para hacer alcalde del municipio de nuevo a ciudadanos SER Madrid Sur David Vallejo

Voz 0325 26:56 en el sur de Madrid la principal duda era Valdemoro donde finalmente el alcalde es Sergio Parra de Ciudadanos le arrebata la Alcaldía al Partido Socialista con los votos de Vox de Partido Popular aunque no quieren hablar todavía de un gobierno tripartito

Voz 0861 27:11 el Partido Popular lo ha dicho alto y claro no le iban a dar sus votos para los libros iban a dar a mí no han pedido nada a cambio os lo puedo decir igualmente no me han pedido nada a cambio y es cuestión el lunes tomaremos Gobierno

Voz 0325 27:23 en el resto de municipios sin sorpresas el Partido Socialista mantiene recupera el poder en Parla Ramón Jurado será el alcalde con un acuerdo de gobierno con Podemos en Pinto lo será Diego Ortiz con el apoyo de investidura de momento sólo de Podemos y Unidas Pinto en Leganés Santiago Llorente ha sido investido alcalde con el apoyo de Más Madrid Leganemos también de ciudadanos que le ha dado mayoría absoluta de momento no se habla

Voz 15 27:47 la de gobierno en Getafe Sara Hernández ha sido investida en

Voz 1827 27:52 solitario y en minoría y en Fuenlabrada

Voz 0325 27:55 Javier Ayala que tiene una holgada mayoría absoluta

Voz 0867 27:58 en el corredor del Henares Javier Galicia

Voz 0861 28:01 buenas tardes sin sorpresas en los grandes municipios del Henares la noticia más destacada de esta jornada de constitución llega desde Los Santos de la moza donde la extrema derecha gobernará gracias al voto del Partido Popular no será Vox sino España dos mil el Partido Socialista perdió por solo seis votos la mayoría absoluta el pasado veintiséis de mayo y era necesario el apoyo explícito del PP para este cambio por primera vez da una alcaldía la ultraderecha por lo demás mucha tensión en San Fernando de Henares donde el PSOE se ha hecho con la alcaldía gracias a un pacto con Ciudadanos no desvelado hasta ayer Ike ha provocado las críticas y el rechazo del resto de la Izquierda un rechazo que no ha impedido que el socialista Javier Corpas se convierta en el nuevo alcalde Se suma a sus compañeros de partido Javier Rodríguez Palacios en la de Henares donde el PSOE gobernará en minoría o Ángel Viveros en Coslada donde lo hará en un gobierno de coalición junto a Podemos Imaz Madrid en Torrejón de Ardoz oasis para el PP con mayoría absoluta seguirá en la alcaldía Ignacio Vázquez el PSOE hace con una decena de Alcaldías algunas nuevas como Loeches So Nuevo Baztán por seis del PP que mantiene en Meco o Daganzo en pactos conciudadanos Ciudadanos pierde otras como Ajalvir donde el alcalde será un independiente

Voz 0867 29:04 en Móstoles sin cambios cambios que se producen en Alcorcón con el Gobierno del PSOE que toma el relevo al PP David Pérez y en Arroyomolinos el Ayuntamiento que le ha dado muchos disgustos a ciudadanos esta legislatura y donde volverá a gobernar el partido popular

Voz 7 29:20 los tenemos con José Antonio Duro qué tal muy buena hola qué tal muy buenas el Real Madrid inicia esta noche la serie final de la Liga ACB el mejor de cinco partidos comienza el conjunto de Pablo Laso la que su octava final consecutiva en lo que a la Liga Endesa se refiere desde las nueve el partido es el primero en el segundo también se jugará en la misma instalación pero será en día del lunes

Voz 0867 29:41 cielos despejados tenemos veintiún grados enseguida regresamos ahora catorce en Hora catorce al Ayuntamiento de Madrid al Palacio de Cibeles con Martínez Almeida como nuevo alcalde de la capital desde este mediodía

Voz 9 30:04 a las doce y media en la una y media en Canarias

Voz 1827 30:22 hola de nuevo muy buenas tardes la España que salió de las urnas el veintiséis de mayo ha tomado forma esta mañana en la constitución de más de ocho mil ayuntamientos y la España que salió de las urnas aquel día es la de dos bloques Izquierda derecha distribuidos en cinco partidos era lo previsible el bloque de la derecha gobernará en Madrid

Voz 4 30:40 las gestiones para que sean los madrileños los que en plena libertad elijan su futuro y ese es el Madrid de este pacto de gobernabilidad un Madrid capital de la nación española que cree en la libertad y en la libertad de los madrileños para decidir acerca sus propias debido al muchas gracias

Voz 1827 30:55 José Luis Martínez Almeida del Partido Popular será alcalde gracias a un acuerdo de gobierno con Ciudadanos que respalda Vox el logo de Vox no aparece en el documento que recoge el pacto pero sus votos han sido necesarios para sacarlo adelante de hecho le dan poder institucional la ultraderecha entra en las estructuras de poder en la capital de España la vicepresidenta del Gobierno en funciones lo define como lamentable

Voz 6 31:16 en lamentable repito que la capital de España tenga el aliento de la ultraderecha en lo alto del pacto que sea alcanzar

Voz 1827 31:25 danos Albert Rivera se felicita y habla de un Gobierno sensato y moderado se ha impuesto según Pablo Casado la moderación y el sentido común

Voz 1671 31:32 el Partido Popular ha demostrado una vez más que está en la centralidad de la vida política de España en la centralidad no sólo por la moderación por el reformismo por la ideología liberal pero también en la ubicación en la que el nuevo partidismo Nos ha ubicado

Voz 1827 31:48 como en Madrid estas coaliciones Se repiten por todo el mapa de España pero este sábado no deja en cualquier caso algunas sorpresas Ciudadanos por ejemplo gobernará en Melilla el PSOE se hace con la alcaldía de Burgos porque los dos concejales de Vox no han respaldado el acuerdo con PP y Ciudadanos enseguida entramos al detalle el sábado es quince de junio ya lo adelantábamos en el avance desde Hora catorce El Tribunal Supremo rechaza suspender la orden de detención contra Carles Puigdemont recuerda que será detenidos y pone en España para recoger su acta como eurodiputado Almudena López sino buenas tardes buenas tardes el juez Llarena sigue el criterio de la Fiscalía mantiene la orden de detención contra Puche Money también contra Toni Comín argumenta que son eurodiputados electos no de pleno derecho ni han prometido el cargo ante la Junta ni ha empezado el periodo de sesiones así que no cuentan con inmunidad parlamentaria por ahora no podrán venir a España sin ser detenidos si quieren prometer el cargo tendrán que entregarse la defensa del ex president Puigdemont barrio rigor de España dos meses después del incendio de Notre Damme vuelve a celebrarse misa en aquella catedral hoy es también noticia Hong Kong después de una semana de movilizaciones el Gobierno de Hong Kong ha anunciado esta mañana que suspende la polémica ley que permitía extraditar presos a China mañana estaba convocada una nueva manifestación que se esperaba histórica si hoy se estrena en algunas ciudades de España una red comercial de cinco G una nueva tecnología que por simplificar lo mucho va a permitir que Internet vaya muchísimo más rápido nuestros móviles Ana García armadas es catedrática de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III que hace falta

Voz 6 33:19 primero digamos ponerlas carretera que es el cinco G cuatro g y después que se desarrollen los vehículos que puede hacer uso de esas carreteras

Voz 1827 33:32 hoy ha muerto en Roma a los noventa y seis años Franco Zeffirelli director este on escenógrafo con la adaptación al cine de algunos de los grandes clásicos de la ópera y el teatro como La Bohème de Puccini o Romeo y Julieta cuya banda sonora estamos escuchando comenzó como ayudante de otro director Visconti hoy Se marcha uno de los grandes hombres de la cultura mundial ha dicho el alcalde de su ciudad Florencia

Voz 7 34:05 los deportes José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas hoy vamos a conocer al primer finalista del play off de ascenso a Primera desde las nueve vamos a contar en Carrusel el Málaga Depor de vuelta de las semifinales del playoff Irene a los gallegos en ventaja cuatro dos tras el partido del miércoles en Riazor los técnicos Víctor Sánchez del Amo Martí

Voz 36 34:25 ese es nuestro pensamiento que la remontada es posible nuestros jugadores están preparadísimo para ello y con el empuje de nuestra afición en va a ser un plus en aún mayor para para lograrlo

Voz 37 34:34 tenemos que hacer un gol eso está más que claro debemos ir a buscar la portería intentar defender lo más lejos de la muestra pero nos va a someter a mucho vamos a sufrir pero creo que ellos también lo lo van a tener que sufrir Bastad

Voz 0861 34:43 mañana será el turno del Albacete y del Mallorca en el Carlos

Voz 7 34:46 ha comenzado la Copa América con la victoria de Brasil tres cero ante Bolivia y con gran protagonismo para Coutinho el jugador del Barça que ha anotado dos goles en la victoria de su equipo y además hoy comienza la serie final de la Liga Endesa ACB Real Madrid Barça se enfrentan en su primer partido desde las nueve en media hora veinticuatro horas de Le Mans Fernando Alonso partirá segundo Gran Premio de Catalunya de motociclismo en directo tercer partido de la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala uno a tres gana el Barça en Murcia

Voz 0530 35:12 es el mejor plan que una colosal protección la protección solar que necesitas esta en la perfumería de El Corte Inglés con un cincuenta por ciento de descuento en la segunda unidad de marcas

Voz 32 35:24 como Mi hija cuello en tropel hasta el veintisiete de junio prepara tu verano El Corte Inglés

Voz 38 35:35 hola qué tal estás

Voz 39 35:38 muy preocupada mi negocio no está siendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 15 35:42 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio tiempo

Voz 40 35:45 el tiempo toda la ciudad me conoce estos son no para

Voz 9 35:47 así lo escucha ya mismo debería

Voz 40 35:50 Carlo es fácil rápido y económico indicara al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 41 35:55 tren ser publicidad punto es y ayuda en Túnez

Voz 0867 35:57 precio a despegar Abu Cardiel

Voz 1 36:03 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 1827 36:06 dos y treinta y seis uno hay treinta y seis en Canarias casi tres semanas después de las elecciones municipales hoy quedan constituidos los más de ocho mil ayuntamientos que hay en España y en la mayoría de pueblos y ciudades la próxima legislatura va dominada por la política de bloques en aquellos sitios en los que pueden gobernar juntos PSOE y Podemos o alguna de sus marcas lo harán en aquellos en los que PP Ciudadanos y Vox sumen también lo harán por ejemplo en Madrid

Voz 2 36:29 da proclamado alcalde de Madrid al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales José Luis Martínez Almeida naval pues que encabeza la candidatura del partido

Voz 1827 36:43 eficaces para tendrá como alcalde lo acaban de escuchar al popular José Luis Martínez Almeida el PP se hace con el Ayuntamiento de la ciudad gracias a su acuerdo de gobierno con Ciudadanos que apoyado Vox y atención porque la ultraderecha va a tocar poder en el Ayuntamiento no estará sentado en los junta del Gobierno pero Carolina Gómez sí que va a tocar poder

Voz 0806 37:03 seguro que nos cuenta el Partido Popular el acuerdo con Vox que se cerro de madrugada en Extremis consiste en darles cargos de poder en las juntas de distrito es decir en los ayuntamientos de los barrios en principio no tendrían ninguna concejalía ni ningún área de gobierno en el Ayuntamiento que serían para el Partido Popular y Ciudadanos que van a gobernar en coalición Martínez Almeida ya tiene el bastón de mando de la capital y en su primer discurso ha prometido recuperar la libertad que a su juicio se ha perdido durante estos últimos cuatro años Manuela Carmena sea despedido del Ayuntamiento de Madrid haciendo un llamamiento a cuidar la democracia

Voz 3 37:36 a quién es sabemos lo que nos costó traer a España a la democracia fue tanto fue vidas que no lo podemos olvidar que la democracia es un valor enorme que tenemos que cuidar

Voz 4 37:49 hace cuatro años a este yo creo que ningún concejal va a ser insultado amenazado o amedrentado cuando salga del pleno de constitución del Ayuntamiento de Madrid

Voz 0806 37:58 yo eso desgraciadamente soy paso hace cuatro años en la extrema derecha se sienta ya en el Palacio de Cibeles Javier Ortega Smith el candidato de Vox ha pedido a sus concejales que respeten las reglas del juego democrático

Voz 23 38:12 desde nuestro grupo por encima de diferencias legítimas sobre programas políticos habremos de ser los garantes en primer lugar del respeto y del cumplimiento de la legalidad hemos venido a defender los intereses de los madrileños que entendemos honradamente que es el mejor modo de defender los intereses de España viva

Voz 0806 38:37 hoy en la sesión de investidura estado un orgulloso Pablo Casado que alivia con el Ayuntamiento de Madrid el batacazo en las elecciones municipales y autonómicas también han estado Gallardón Álvarez del Manzano Aguirre Botella hay Ayuso las tres por cierto vestidas de riguroso

Voz 1827 38:52 ni más allá de los asientos e las políticas recuérdanos Carolina el contenido del acuerdo firmado por PP y Ciudadanos para gobernar en Madrid una ciudad en la que es prácticamente imposible alquilar un piso sin dejarse la mitad del sueldo pero llamó la atención que no haya ni una sola medida en materia de vivienda más allá de ese problema inflado de la ocupación lo otra cosa que pasa con Madrid Central porque hablan de reconvertir lo que significa eso exactamente

Voz 0806 39:15 bueno pues hay algunas contradicciones porque hay dos documentos distintos por un lado está el que el PP ha firmado con Ciudadanos y Por otro lado el documento que el PP ha firmado con Vox en el de Ciudadanos no se habla de eliminar Madrid Central sino de revisar los protocolos se rebaja bastante esa promesa electoral de acabar con ese proyecto de Manuela Carmena pero en los documentos de Vox se habla literalmente de recuperar la libre circulación en vías estructura antes de la capital quiere soterrar la Gran Vía los tres prometen crear eso sí un monumento a las víctimas del terrorismo en la plaza de Colón donde se manifestaron juntos por primera vez también diseñar un plan para luchar contra la me el supuesto problema de la ocupación ilegal en la ciudad de Madrid y también para combatir la venta ambulante en las calles de la capa

Voz 1827 40:03 han gracias Carolina pues esto decía la vicepresidenta del Gobierno en funciones sobre la forma

Voz 1673 40:07 Dion el nuevo Ayuntamiento en la capital

Voz 6 40:10 es lamentable repito que la capital de España tenga el aliento de la ultraderecha en lo alto del pacto que sea alcanzado en Europa hoy se hacen eco de esta situación que no se habría producido en París que no se habría producido en Londres en Berlín donde se le habría cerrado el paso con con cordura democrática

Voz 1827 40:33 pero para la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre Vox no tienen nada que ver con la ultraderecha

Voz 15 40:38 si les digo Cani Vox me parece un partido plenamente constitucional

Voz 28 40:44 lo que diga el señor presidente de la República francesa pues estará muy bien para Francia pero Vox no es Marine Le Pen la las pruebas que no se va a poner en su grupo sino en el de los conservadores británicos al cual nos unen muchas cosas Vox

Voz 1827 40:55 anunciaba a primera hora de la mañana que había firmado un acuerdo con el Partido Popular para evitar gobiernos de izquierdas por toda España señalaba expresamente el Ayuntamiento de Zaragoza allí había dudas hasta bien entrada la madrugada Vox amenazaba con dejar el poder de la quinta ciudad de España en manos del Partido Socialista pero finalmente ha cambiado de opinión ya ha dado sus votos al PP Radio Zaragoza Lorena Ruano

Voz 1304 41:16 buenas tardes el popular Jorge Azcona es el nuevo alcalde de Zaragoza lo es gracias al apoyo de Ciudadanos y de Vox finalmente las dudas se han disipado tras las declaraciones que esta formación hacía ayer el Madrid Yeste era el momento

Voz 42 41:28 ha sido elegido alcalde don Jorge Azcona Navarro presidente del Ayuntamiento de Zaragoza al haber obtenido dieciséis votos que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación

Voz 1304 41:43 en su discurso de investidura visiblemente emocionado ha dicho que su intención es centrarse en la gestión tender la mano al diálogo en el consistorio también restablecer el entendimiento con el Gobierno de Aragón varios retos por delante el primero las personas un nuevo mandato que ahora afronta con ilusión y compromiso

Voz 1827 41:58 para hacernos una idea del impacto de ese acuerdo que llegaba de madrugada la concejala de Vox en Palencia había anunciado que la ciudad iba a quedar en manos del PSOE reprochaba ciudadanos que pretendiera sumar su apoyo en la investidura para después abandonar los en un rincón sólo unas horas después esta concejala se negaba a las directrices de su partido y anunciaba que sí que iba a votar a favor de la candidata de Ciudadanos la sorpresa está en Burgos porque allí Vox es asaltado este acuerdo que ha permitido que el Partido Socialista gobierne el ayuntamiento que ha pasado Radio Burgos Pedro Sedano

Voz 5 42:27 pleno tenso sin saber hasta última hora el resultado decenas de burgaleses se han agolpado frente al Ayuntamiento ya han recibido los aspirantes a la alcaldía con abucheos de Ciudadanos y con gritos de alcalde del PSOE ya se resultado en la votación en el puesto dieciséis ha votado el cabeza de lista de Vox sea votado asimismo después ha hecho lo mismo en otro concejal de su formación algo que según fuentes de su partido les costará un expediente disciplinario pero que le ha valido la alcaldía al candidato socialista Daniel de la Rosa al que no le han dolido prendas agradecerle su postura

Voz 1948 42:53 a los dos concejales de vos quiero trasladarles que en la política municipal no tiene nada que ver con la confrontación ni el enfrentamiento sino todo lo contrario la política municipal tiene mucho más que ver con tender puentes de entendimiento entre los diferentes un buen ejemplo de ese compromiso con Burgos es lo que ustedes han demostrado hoy aquí eso señores de vos por mucho que nos diferencie la ideología y muchos de los valores que compartimos eso

Voz 5 43:24 eso mientras desde el Partido Popular que había renunciado a presentar candidato para apoyar al de ciudadanos de la tercera fuerza en votos en las pasadas elecciones en Burgos ya han anunciado una oposición dura ya han recordado al PSOE que no tiene el apoyo suficientes para un gobierno estable

Voz 1827 43:37 pero por más que ciudadanos esfuercen tratar de convencernos de que está incómodo con la ultraderecha la realidad es la que es van a gobernar con ellos o gracias a ellos en casi todos los ayuntamientos en los que podía hacerlo aunque hay alguna excepción por ejemplo en Castilla La Mancha SER Toledo Carmen García

Voz 1915 43:52 sí porque aquí sí hay acuerdos entre PSOE y Ciudadanos los dos partidos se han unido para dejar fuera al Gobierno del PP en tres capitales ha triunfado por tanto la formula de repartirse la alcaldía en Albacete y en Ciudad Real se van a repartir entre las dos formaciones los cuatro años de mandato también se ha llegado a un acuerdo en Guadalajara allí en otra veintena de ayuntamientos dicen en ciudadanos que han decidido pactar con el PSOE en Castilla La Mancha ante el silencio administrativo del PP

Voz 1827 44:18 también acuerdos en Extremadura ser Mérida Belén Ceballos

Voz 43 44:20 no en Badajoz donde PP y Ciudadanos han terminado llegando a un acuerdo pero sí en Cáceres la segunda localidad más importante de la región allí los socialistas recupera la Alcaldía con la abstención de los concejales de Ciudadanos Javier Fesser García

Voz 44 44:34 ciudadanos van a gobernar en coalición los concejales de la formación naranja han acabado apoyando al candidato socialista poniendo fin a ocho años de mandatos del Partido Popular en Jaén el acuerdo entre los dos partidos terminó cerrándose bien entrada la madrugada después de varios encontronazos

Voz 1827 44:49 en Huesca uno de los concejales de Ciudadanos se ha asaltado el acuerdo previsto y finalmente va a gobernar la lista más votada cayese el PSOE Radio Huesca Fran Montaner

Voz 45 44:57 un voto en blanco ha impedido que la candidata del Partido Popular Ana Alós haya sido elegida alcaldesa de la ciudad de Huesca un voto en blanco que proviene de ciudadanos según los populares con quienes supuestamente ya tenían cerrado un acuerdo de gobernabilidad y por eso el Partido Popular Nacional ha anunciado que iniciará los trámites para una moción de censura la alcaldía ha sido para Luis Felipe del Partido Socialista como lista más votada

Voz 1827 45:18 en Galicia la dinastía vamos a llamarla así de los Baltar consigue mantener el control de la Diputación de Ourense a cambio de cederle la Alcaldía a un hombre que se hizo relativamente conocido por sus discursos extravagantes en una tele pirata Radio Galicia Ricardo Rodríguez

Voz 1468 45:33 el nuevo alcalde de Ourense un político de corte populista llegó la política prometiendo acabar con la saga de los Baltar Juan

Voz 22 45:39 el padre hace pocos años le dejó la Diputación adelantaría como si fuera una herencia privada ya instan al frente de la Diputación y es el momento de romper esa mayoría absoluta pida Tamar

Voz 1468 45:49 con paranoia este este en esta última campaña pedía el voto para su partido para democracia ourensana para acabar con esta para Noya es que ese es el lenguaje utilizado en la última década paranoico de corbata loco son algunas de las lindezas con las que definió José Manuel Baltar él mismo con el que ahora alcanzado un pacto para consumaron trueque Gonzalo Pérez Jakome exalcalde de Ourense con el apoyo del Partido Popular Baltar se perpetúe la Diputación que su familia gobierna desde hace tres décadas todo avalado por Alberto Núñez Feijóo que llegó a decir en campaña que exija come fuese alcalde de Ourense eso sería letal para la ciudad

Voz 1827 46:23 esto en Galicia y en Cataluña hay sorpresa en Badalona el popular Xavier García Albiol pierde la alcaldía que va a manos de la tercera fuerza política que fue el PSC Radio Barcelona Albert Prat el socialista Álex Pastor ha sido elegido en Extremis alcalde de la cuarta ciudad de Cataluña con los votos de su partido los de los comunes los de Junts per Cataluña y los de la coalición de Esquerra y la CUP líder de esta formación duelo Sabaté quedó segunda

Voz 15 46:45 el último momento ha intentado encabezar un pacto alternativo Albiol ante la falta de acuerdo