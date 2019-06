Hora 14 Fin de Semana (16/06/2019)

Voz 1 00:00 en Canarias

Voz 0760 00:21 muy buenas tardes lo último de este domingo es un apagón masivo que mantiene a esta hora sin luz a Argentina y a Uruguay donde viven casi cincuenta millones de personas que más sabemos Almudena López sino pues el fallo en el suministro ha afectado también al sur de Brasil y varias ciudades de Chile el corte se produjo cuando estaba amaneciendo en esto países sobre las doce del mediodía hora peninsular están paralizados los servicios de tren en buen en Buenos Aires los autobuses circulan pero con mucho retraso por la falta de señalización Edesur la empresa distribuidora de luz en Argentina ha informado del fallo eléctrico ampliaremos la información han estado

Voz 1827 00:54 esto hace una hora en tuitean gracias Almudena aquí en España una vez constituidos este fin de semana todos los ayuntamientos las negociaciones políticas se centran ahora en los gobiernos autonómicos pendientes de pacto en la investidura de Pedro Sánchez escuchen lo que ha dicho esta tarde el primer secretario del PSC Miquel Iceta

Voz 1591 01:09 yo creen que por ser motivo de inspiración

Voz 1827 01:13 ETA define como un modelo de inspiración el pacto

Voz 0760 01:16 el botánica que es como se conoce al Gobierno de cuál

Voz 1827 01:18 acción en la Comunidad Valenciana entre PSOE Compromís y la marca que usa allí podemos matiza Iceta eso sí que los modelos no tienen que exportarse tal cual a otros sitios gobierno de coalición que hoy mismo ha sido revalidado Ximo Puig ha sido ir investido president de la calle de la Comunitat Valenciana Radio Valencia Manuel Gil

Voz 0260 01:37 discurso reivindicativo el de Ximo Puig en su toma de posesión de nuevo como presidente de la Generalitat el socialista ha recordado que la Comunitat Valenciana necesita un trato justo somos ha dicho cinco millones de españoles que queremos ser iguales sin privilegios ni victimismo Kutxa ha recordado el rescate del cual hace un año también a Beatriz la mujer de veintinueve años que fue asesinada por su pareja esta semana en Alboraya y que se ha convertido en la víctima número mil de la violencia machista

Voz 1827 02:08 el domingo el dieciséis de junio Giorgio entra en vigor la nueva ley hipotecaria que entre otras cosas obliga a los bancos a contratar un notario para que explique bien al cliente el contenido del contrato que está firmando el contenido de la hipoteca a partir de las doce y media sólo contamos escucharemos a todas las partes implicadas y también a Julio Rodríguez que es ex presidente del Banco Hipotecario

Voz 3 02:27 queda sometido en estamos aún mayor control por parte del Banco de España en conjuntos puede decirse que por lo menos durante una temporada en los bancos van a tener más cuidado de no meter cláusulas abusivas hice no cobrar comisiones por cuarta por cualquier tema salvo que se caiga en una rutina hice la efectiva vigilancia por parte de la autoridad superior

Voz 1827 02:51 fuera de España nueva manifestación multitudinaria en las calles de Hong Kong

Voz 4 02:59 la protesta convocada contra la ley que permitiría extraditar a China activistas y disidentes

Voz 1827 03:06 que el Gobierno había anunciado que quedaba suspendida lo anunció ayer mismo pero lo que quieren los manifestantes es que la Parken de manera definitiva Sira a Valdés

Voz 5 03:14 pese a la suspensión de esta norma que permitiría al Gobierno de extraditar a los acusados de ciertos delitos a otros países como China o Taiwan con los que actualmente no tiene acuerdos explícitos cientos de miles de hongkoneses han vuelto hoy a las calles para exigir no sólo su aplazamiento sino su retirada definitiva piden además la dimisión de la jefa del Ejecutivo y que se condena oficialmente la actuación policial del pasado miércoles que se saldó con ochenta y uno heridos y once detenidos

Voz 1827 03:39 ya se empiezan a notar las consecuencias del acuerdo migratorio que en México y Estados Unidos firmaron la semana pasada le momento se nota en un endurecimiento de las políticas contra la inmigración ilegal del Gobierno mexicano que deja casi ochocientas personas detenidas

Voz 2 03:52 la selva cerca de ochocientos inmigrantes hacinados en cuadro

Voz 1315 03:54 camiones intentando cruzar a Estados Unidos por el estado de Veracruz su detención se interpreta como un intento de López Obrador de mandar un mensaje a Estados Unidos demostrando que ha endurecido su política migratoria Un mensaje que contrasta con lo que decía este sábado en un acto el presidente mexicano

Voz 6 04:09 se llama vino fobia el que se rechace al extranjero tenemos siempre

Voz 1315 04:15 a a López Obrador se ha comprometido con Estados Unidos a reducir las llegadas de inmigrantes al país sino lo consigue Tram puede volver a amenazarle con sanciones unilaterales

Voz 2 05:16 en Madrid qué tal muy buenas tardes del nuevo alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida ya ha anunciado cómo será su Gobierno finalmente serán nueve áreas el Partido Popular se hará cargo de cinco

Voz 1915 05:28 aquellas que suele mover más presupuesto las

Voz 2 05:31 importantes y Ciudadanos se queda con cuatro pero sólo una de las más trascendentes la de Urbanismo mañana lunes a partir de las diez de la mañana se reúne la junta de gobierno

Voz 8 05:41 por primera vez empezaremos a saber entonces qué pasa con Vox cuál va a ser su presencia en el Gobierno en las juntas de distrito la gran incógnita que no lo es tanto porque el nuevo alcalde ya ha dejado claro en sus entrevistas en prensa escrita que espera a que la formación de ultraderecha le dé los nombres en los próximos veinte días mientras figuran en los cargos concejales del Partido Popular

Voz 2 06:04 y con los ayuntamientos constituidos en la Comunidad la y la popular Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho que cree que lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid es el preludio de lo que va a ocurrir también en la Asamblea el socialista Ángel Gabilondo también piensa lo ha dicho esta mañana que es inevitable pese a que todavía no haya un acuerdo definitivo entre las derechas está claro que

Voz 9 06:24 sí es el comienzo de bueno de una unión del centroderecha en la Comunidad de Madrid

Voz 0760 06:29 para que desde el Ayuntamiento de de la comunidad

Voz 2 06:32 hemos las políticas que hemos defendido siempre y que cuando se han aplicado se ha demostrado que son fructífera

Voz 10 06:37 pues yo lo mira con mucha inquietud la entrada porque todavía nosotros no hemos cerrado no se ha cerrado el proceso de la constitución de el proceso de investidura ahí trabajamos para que eso sí es posible se detenga pero yo a un proceso muy consistente en el que el PP Ciudadanos Ivo

Voz 2 07:01 declaraciones de Gabilondo esta mañana en la toma de posesión de Ximo Puig mi Equo ya ha anunciado que recurrirá la posible reversión de Madrid Central la medida estrella del Gobierno de Carmena que la derecha está empeñada en borrar Alejandro Sánchez diputado de la Asamblea de Madrid

Voz 11 07:20 nosotros esto lo que vamos a hacer es ponerlo en conocimiento de las autoridades de Bruselas pues para que sepan cuáles son los planes de el gobierno del Ayuntamiento de Madrid para que hagan las advertencias pertinentes porque nosotros entendemos que la suspensión de Madrid Central significa que el Ayuntamiento de Madrid volverá a las andadas en materia de cumplimiento de la calidad del aire de lucha contra la contaminación

Voz 2 07:46 de hecho el alcalde ha anunciado en su entrevista en el mundo que el próximo día uno de julio entrará ya en vigor una moratoria

Voz 1915 07:52 de las multas en Madrid Central

Voz 2 07:56 enseguida ampliamos esta y otras informaciones del día hoy vamos a tener cielos despejados y temperaturas que superarán los treinta grados en diferentes puntos de la comunidad pero hay más noticias de este domingo dieciséis de junio

Voz 1620 08:08 contamos en titulares con Paul Asensio y Teresa

Voz 2 08:10 bien

Voz 1322 08:12 la Marea Blanca ha vuelto a salir a la calle del centro de Madrid dicen que la entrada de Vox en la Asamblea Le preocupa a acelerar el proceso de privatización de la sanidad pública

Voz 2 08:19 los vecinos derribase ha manifestado hoy para pedir el cierre de la incineradora de Valdemingómez existe un plan que aprobó el Ayuntamiento para clausurar la en dos mil veinticinco pero los vecinos quieren que es acelerar los plazos

Voz 1322 08:30 primer fin de semana del Orgullo en Alcalá de Henares que este año tiene el lema mayores sin armario lucha hay memoria las actividades comenzaron ayer con el despliegue de la bandera arcoiris el pregón y continuarán hasta el veintidós de junio Día de la manifestación en el municipio

Voz 2 08:42 detenido un hombre en Usera que tenía diez kilos de marihuana repartidos en varias bolsas dentro de su coche el detenido que ha pasado a disposición judicial se enfrenta a un delito contra la salud

Voz 1322 08:51 público fiel los deporte victoria del Real Madrid ante el Barça en el primer partido de la serie final de la ACB mañana desde las nueve segundo encuentro me Whiting Center

Voz 2 08:59 y y la falta de lluvia de este año ha sido una bendición para la Feria del Libro que se despide hoy con uno de los mejores datos de los últimos años los detalles del balance los tiene Marta Alberca buenas tardes

Voz 1322 09:10 buenas tardes Virginia en esta edición se han alcanzado los diez millones de euros en ventas por la feria han pasado más de mil ochocientos autores además ha tenido un toque muy feminista porque casi la mitad de los que han firmado han sido mujeres y aunque sólo quedan unas horas todavía hay quien apura hasta el último momento para comprar algún que otro libro

Voz 12 09:26 estoy me parece la verdad muy bien porque aquí se juntan autores lectores y la verdad es que es una oportunidad muy bonita me encanta leer la novela gráfica lo novedad

Voz 13 09:35 las novelas en general

Voz 12 09:37 bueno pues igual que Festival de Música de festivales de libros tienen a todo el mundo como supera mano gran es como una oportunidad también para encontrarte con mucha gente que comparte el mismo sentimiento que tú por así decirlo

Voz 1322 09:47 más de dos coma tres millones de personas se han acercado hasta el Retiro estos días pero a pesar del éxito todavía quedan retos pendientes Manuel Gil director de la feria

Voz 12 09:54 habrá que pensar que Cuno afluencia de este tipo tenemos que pensar quizás en algún rediseño de la feria mayor ocupación de los espacios dialogar es muy establecemos consensos con todas las instituciones públicas municipales para alcanzar los consensos necesarios para que la feria mantengo un esplendor se desarrolle los próximos años lo que debe ser somos el único país del habla hispana que no tienen una feria internacional

Voz 1322 10:17 hasta el momento sólo tenemos un avance en las dos siguientes ediciones los países colaboradores también serán iberoamericanos

Voz 2 10:24 reciban un saludo de Ángel Cabrera Carlos Ródenas en el control Teresa Rubio en la producción y quien les habla Virginia Sarmiento tenemos veintiséis grados ahora mismo en Madrid dos de la tarde diez minutos seguimos

Voz 1915 10:38 José Luis Martínez Almeida el nuevo alcalde de Madrid sigue sin desvelar cuáles serán los puestos de Vox en el nuevo Gobierno aunque sí sabemos que será en las juntas de distrito de momento en el anuncio oficial de responsabilidades no figura ningún miembro del partido de ultraderecha pero según una entrevista que ofrece Almeida en el mundo los cargos son provisionales a la espera de que en los próximos veinte días Vox le de nombres propios Carolina Gómez buenas tardes

Voz 1315 11:02 buenas tardes Vox no tendrá concejalías en el Ayuntamiento de Madrid y de momento no aparece presidiendo ninguna junta de distrito que era el acuerdo al que se había llegado con el Partido Popular aunque esto no significa que no lo vaya a hacer porque hoy José Luis Martínez Almeida explica en la prensa que tienen veinte días para definir cuáles son los puestos a los que quiere optar Vox no es cuestión de ocultar lo obvio dice van a solicitar algún distrito iban a tener presupuesto representación en determinados entes públicos en relación a los votos que han obtenido por tanto el Partido Popular cederá

Voz 1915 11:30 parte de su poder institucional a Vox

Voz 1315 11:32 los próximos días

Voz 1915 11:34 mañana lunes reúne la nueva junta municipal el nuevo Gobierno tendrá nueve áreas se lo contábamos en portada cinco para el PP cuatro para ciudadanos ya Begoña Villacís como vice alcaldesa pero el reparto de concejalías deja al PP con las más importantes tan sólo cede a ciudadanos una de las grandes la de Urbanismo Carolina

Voz 1315 11:51 el Partido Popular se queda con las áreas de gobierno más importantes salvo Urbanismo que será para ciudadanos además de Economía Familia y la Alcaldía la nueva portavoz del Ayuntamiento de Madrid será Inmaculada Sanz que ha sido la mano derecha de Almeida durante esta legislatura el área de Cultura lo dirigirá Andrea Levy Engracia Hidalgo Hacienda Borg

Voz 1915 12:07 Carabante movilidad y el de Obras Públicas Palomar

Voz 1315 12:09 García Romero la primera junta de Gobierno municipal se reúne mañana a las diez

Voz 1915 12:14 el acuerdo de gobierno entre PP Ciudadanos pasa por acabar con la medida estrella del Gobierno de Ahora Madrid las restricciones de tráfico de Madrid Central no sabemos aún cómo se va a materializar la posible reversión de la medida porque conciudadanos han planteado una revisión del Plan y con Vox la libre circulación de vehículos pero está claro que peligra desde Equo ya anuncian que van a recurrir a Bruselas en el momento en que se elimine Madrid Central Paul Asensio buenas tardes

Voz 14 12:38 buenas tardes Equo recurrirá porque dice que Bruselas tiene que estar al tanto de cualquier modificación de Madrid Central y que suspender los significaría en cumplir con los estándares de calidad del aire Alejandro Sánchez diputado de Equo en Madrid

Voz 15 12:50 no puede ser es que por un capricho de unos partidos políticos se vaya a jugar con la salud de la gente y en contra además de lo que el propio Ayuntamiento de Madrid tiene acordado con el Ministerio de Medio Ambiente el Ministerio transición ecológica de España y con con la propia Comisión Europea

Voz 14 13:08 la Plataforma de Afectados por Madrid Central compuesta por hotelero comerciantes transportistas ha sido la asociación que más presión hacho al Ayuntamiento para modificar la restricciones al tráfico nos hemos puesto en contacto con ellos pero no han querido dar declaraciones al menos hasta que se reúna la plataforma la semana que viene

Voz 1915 13:23 bueno pues lo acabamos de escuchar la Plataforma de Afectados guarda silencio pero los vecinos llevan años exigiendo que se cumpla con lo establecido por Europa en materia de contaminación por eso hemos querido hoy hablar con Enrique Villalobos presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales buenas tardes

Voz 16 13:38 hola buenas tardes qué tal bueno ya hay gobierno

Voz 1915 13:40 ayuntamientos de la Comunidad en la capital entre otras cosas el acuerdo que el PP ha pactado con Vox por un lado y con Ciudadanos por otro habla de Madrid Central de esa reversión de la que también se hablará durante toda la campaña eco ya ha anunciado que recurrirá Bruselas cualquier modificación cómo lo viven Enrique los vecinos de este área cuál es vuestra posición en este aspecto

Voz 16 14:00 nosotros hemos defendido desde el principio y no sólo desde el principio sino desde los años ochenta el que había que restringir el tráfico en el centro de la ciudad por una cuestión de salud todo lo que sea eh entorpecer medidas hace este estilo pues evidentemente luego Mali nos oponemos y nos opondremos también quiero decir que la ciudad no sólo al centro y que ésta debería haber sido o estaba pensada para ser la primera medida de otras equivalentes en el resto de la ciudad que están contaminadas que están generando muchos problemas de salud ir las que hay que trabajar desde ya no basta con que haya zonas restringidas al tráfico sino que no se debe poder atravesar el centro de la ciudad o pasar por el centro para para ir de un extremo a otro eh

Voz 1915 14:46 eh tomaré me como Federación Regional de Asociaciones Vecinales alguna medida en contra de de la reversión del pan en caso de que se lleve a cabo finalmente

Voz 16 14:55 evidentemente si lo que la actual al nuevo Gobierno dinamita el el proyecto pues sí actuaremos evidentemente

Voz 1915 15:05 hoy le hemos además en prensa concretamente en El Mundo Abc y La Razón entrevistas con el nuevo alcalde en ellas asegura que las obras de plaza de España ahora paralizadas por Patrimonio se iban a reanudar para cumplir con los contratos en vigor pero también leemos que la Operación Chamartín se llevará a cabo cuanto antes Pepín Ice desde los colectivos vecinales de que se agilice esta operación tan polémica

Voz 15 15:25 es un error es un error hay

Voz 16 15:28 no solamente Chamartín porque encubierta mente también no o una forma más o menos clara hablan también de los desarrollos del Sureste no hay otras operaciones Madrid en el mejor de los casos crear cinco mil hogares al año y estamos hablando de operaciones que vienen a sumar cerca de ciento cincuenta mil lo más viviendas que no se va a poder ni vender Ny habitar es una operación financiera seguramente la fórmula que han encontrado para poder eh por un lado bajar impuestos y por otro lado mantener una caja que vaya en la que vaya entrando dinero por las licencias es la dirigismo luego es un gran error

Voz 1915 16:09 otra de las sorpresas entre comillas Enrique que ha tenido este acuerdo de gobierno de las tres derechas en el Ayuntamiento de Madrid como veis que Vox vaya a tener representación en el gobierno de la ciudad a través de las juntas de distrito

Voz 16 16:22 es desde luego nosotros ya antes de las elecciones hicimos un comunicado en el que pedíamos a todas las fuerzas políticas con representación entonces en el Ayuntamiento de la comunidad lo que venían siendo las las fuerzas habituales que no entrasen en pactos con partidos franquistas por lo que supone de retroceso para la democracia en nuestra ciudad en nuestro país en este caso Ciudadanos Si el PP ha han decidido pactar con Vox y eso es una muy mala noticia porque lo que van a traer el franquismo a los barrios nos va a llevar a a situaciones muy desagradables vamos a tener que ver cómo vuelven ciertas tendencias y bueno pues evidentemente es una mala noticia para nosotras

Voz 1915 17:08 bueno pues tendremos tiempo para hablar de todo esto y de esos proyectos pues sé que en algunos casos ya estaban avanzados que ahora intuyo que te mails cuáles son a modo de Flotás esos proyectos que ahora preocupan en las asociaciones vecinales después del cambio de color en el Gobierno

Voz 16 17:23 yo no quiero abordarlo con foco de preocupación yo diría que hay unas urgencias que tiene la ciudad como reequilibrio territorial la estrategia de sentir del Este no solamente tiene que servir para llevar infraestructuras y servicios al sur y al este no puede ocurrir que será haya tres veces menos de presupuesto que en el centro o en el barrio de Salamanca poblado eso por otro lado todo lo relativo a por ejemplo los planes de barrio o ciertas medidas de transporte como la M treinta y cinco para mejorar esos hablábamos antes estoy calmado del tráfico

Voz 1915 17:59 pues habrá que seguir trabajando desde luego como lo habéis hecho hasta ahora en los barrios por esas cuestiones Enrique Villalobos presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid gracias

Voz 17 18:08 las tardes gracias a vosotros dos

Voz 1915 18:11 de la tarde dieciocho minutos

Voz 28 21:05 pues al nos ha habido un cambio de gobierno pero esperamos que respete la voluntad de los ciudadanos y de la decisión tomada para el gobierno de Ahora Madrid anteriormente de hacer un contrato cuando vence lo que ahora mismo es la vigente en dos mil veinte un contrato específico para cerrar la incineradora eh en dos mil veintidós estaría predice reducir a la mitad de lo que sí primera actualmente en dos mil dieciocho y dos mil veinticinco cerrar definitivamente

Voz 1915 21:37 ideó una iniciativa que los vecinos quieren mantener a otro proyecto que les gustaría cambiar el del Matadero norte en la antigua fábrica de Clesa se han presentado más de quinientas alegaciones a esta operación que contempla torres de hasta treinta y dos plantas Vicente Pérez es responsable de Vivienda y Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales

Voz 29 21:55 lo más alto es el hospital y tiene once alturas tengo aquí estamos hablando de triplicar la altura de los Estados no tapa las vistas crea problemas de solapamiento de los edificios

Voz 15 22:07 Emilio noventa mil metros que se traducen en oficinas de es

Voz 29 22:13 aparcamiento rotatorio no un aparcamiento de residentes eso son una horas

Voz 15 22:17 es que ya hay problemas también por grave

Voz 1915 22:22 por eso piden al nuevo Gobierno que se retire y se reconsidere completamente el proyecto que se aprobó hace un mes tras años de abandono de este espacio un edificio de los años sesenta con valores arquitectónicos interesantes para preservar la popular Isabel Díaz Ayuso ha dicho que ella cree que lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid es el preludio de lo que va a pasar en la Comunidad el socialista Ángel Gabilondo también piensa que es inevitable pese a que todavía no haya un acuerdo definitivo entre las derechas declaraciones de Gabilondo esta mañana en la toma de posesión de Ximo Puig

Voz 10 22:54 pues yo no me mira con mucha inquietud no la entrada de todavía nosotros no hemos cerrado no se ha cerrado el proceso de la constitución de el proceso de investidura ahí trabajamos para que eso sí es posible se detenga pero yo veo un proceso muy consistente en el que el PP Ciudadanos Ivo Costa

Voz 1915 23:18 esta inquietud es la misma que hemos venido notando esta mañana en los miembros de la Marea Blanca que han vuelto a manifestarse por el centro de la ciudad creen que la presencia de Vox en la Asamblea va a acelerar el proceso de privatización de la Sanidad Pública Teresa Rubio

Voz 1933 23:31 dicen que la idea sigue siendo la misma la derecha quiere debilitar desmantelar la sanidad pública para que la población acabe creyendo y acudiendo más a la sanidad

Voz 1915 23:39 llevada por eso ellos van a seguir luchando habrá que pelear

Voz 1860 23:44 venga quien venga la gente no es consciente de lo que se nos viene encima que realmente lo que se está manejando es privatizar a toda costa la sanidad como deteriorando lo público ir dando más dinero y mejorando la privada otra vez

Voz 5 24:03 qué esperanzas ninguno creemos que ahora mismo la cosa puede ir a peor todavía

Voz 1933 24:09 la Marea Blanca seguiría manifestándose el tercer domingo de cada mes durante todo el año aunque en verano nos han dicho se van a limitar a realizar concentraciones delante del Ministerio de Sanidad

Voz 1915 24:20 la Fiscalía de Madrid pide veinticinco años de cárcel para un hombre acusado de asesinar por celos a su casera quien rechazó tener una relación sentimental con él el hombre vivía desde el año dos mil dieciséis en una habitación alquilada a la víctima con la que se mantenía una relación de amistad ocurría en dos mil diecisiete la mujer le pidió que abandonara el domicilio después de varios ataques de celos Alfonso Ojea

Voz 1827 24:40 veinticinco años de cárcel Ésta es la pena

Voz 0089 24:43 acción de la Fiscalía para un varón para Antonio Fidalgo que presuntamente asesinó a navajazos y a golpes a la mujer que le alquilaba una habitación en el centro de la capital y lo hizo según el Ministerio Público movido por los celos por la imposibilidad de entablar una relación sentimental con la víctima que simplemente

Voz 1827 25:00 los rechazaba porque no le atraía pero

Voz 0089 25:02 esa negativa le fue transformando dice la Fiscalía en un asesino que perpetró el crimen en octubre de dos mil diecisiete ante la presión sentimental a la que el acusado sometía la mujer ésta les solicitó que abandonará la casa su respuesta fue coger un cuchillo y apuñalar la en el abdomen gravemente otro inquilino del domicilio Elio pudo incluso arrebatarle el arma pero Antonio entonces agarró un plato de porcelana remató a la mujer golpeándola en la cabeza crimen machista que este lunes comienza a desarrollarse en la Audiencia Provincial de Madrid ha donde el acusado será trasladado en coche celular porque permanece en prisión provisional sin fianza desde octubre de dos mil diecisiete

Voz 24 25:48 no

Voz 2 25:51 ah sí sonaba ayer Alcalá de Henares en el arranque de las fiestas del Orgullo LGTBI que este año está dedicado a los mayores también han querido

Voz 1915 25:59 conocerá el colectivo seis son seis un mítico bar de ambiente que fue también el primer espacio en el que vivieron libres Miguel Ángel León es el fundador

Voz 0867 26:06 es que yo antes como era el el mariquita del barrio

Voz 31 26:09 mariquita del bloque Marica de la clase tanto en el la eh

Voz 1827 26:12 Cebé embudo en COU

Voz 31 26:14 la facultad ya también a mí no me gusta el término Maverick Mariquita no no no es más bonito maricón

Voz 1915 26:21 eso en Alcalá de Henares en Madrid desde mañana los taxis van a llevar en su carrocería una bandera LGTB con motivo del Orgullo Julio Sanz de la Federación Profesional del Taxi bueno pues

Voz 32 26:31 de forma excepcional y mientras duran estos actos de del orgullo desde ya se van a ver en muchos taxis de Madrid una banda sobrepuesto a la banda Arcoiris voluntarios totalmente todos aquellos que quieran pues simbolizar esa unión de un gran colectivo de profesionales del servicio público con los que disfruten de estas fiestas del Orgullo sin discriminación

Voz 1915 26:57 para acabar con esta discriminación precisamente varios colectivos LGTBI de la sanidad pública madrileña quieren que se coloque la bandera multicolor en los hospitales y los centros de salud Andrés de la Portilla eso portavoz

Voz 33 27:09 te ponga fin a cualquier atisbo presencia de homofobia en la sanidad pública donde sólo el uno por ciento de los trabajadores han realizado cursos de formación sobre las leyes LGTBI y sobre inclusive y diversidad que ponga fin a cualquier atisbo presencia de homofobia en la sanidad pública donde sólo el uno por ciento de los trabajadores han realizado cursos de formación sobre las leyes

Voz 1915 27:32 y esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Donante de Sangre bajo el lema sangre segura para todos los más jóvenes aunque aún no pueden donar han colaborado con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid para concienciar sobre la importancia de las donaciones con ellos ha estado Ángeles reveló María ya Ángela son dos

Voz 1378 27:48 alumnas del instituto Luis García Berlanga de Coslada

Voz 34 27:51 si no donar sangre muchas personas no pueden ser ayudar porque hay muchas personas que necesitan sangre yo al menos cuando sea ya tenga de los dieciocho años sea mayor de edad yo quiero donar sangre para poder donar vida

Voz 1378 28:04 ya son dos estudiantes de tercero de la ESO que junto a otros alumnos de sexto de Primaria colaboran en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid los jóvenes que participan en charlas y talleres promocionan distintas campañas de donación que hay durante todo el año Daniel que lleva varios años donando sangre destacan los satisfactorio que es hacerlo

Voz 35 28:24 la satisfacción que te da dar no

Voz 1827 28:26 tienen nada que ver con la de recibir porque sabes

Voz 35 28:29 hemos que hace falta en lo que llevamos de dos mil diez

Voz 1378 28:31 nueve más de ciento cuatro mil personas donaron sangre en la Comunidad de Madrid José Antonio Duro qué tal buenas tardes muy buenas el Real Madrid comenzó la defensa ayer del título liguero de la Liga Endesa ACB con solvencia ocho siete seis siete al Fútbol Club Barcelona Un Barça que cayó en el primer partido en el Palacio a destacar sobre todo los veinticuatro de valoración de Campazzo también el trabajo del mexicano Gustavo Ayón que anoche decía lo siguiente en Carrusel Deportivo

Voz 0998 29:02 bueno lejos de la victoria las sensaciones que tenemos nosotros de de haber hecho un buen trabajo pero yo creo que no hemos hecho nada esta serie es una va a ser una serie difícil hay que ganarse tres hay que pensar sólo en el siguiente y mantener en ese en ese nivel de concentración y de intensidad

Voz 1378 29:17 es la primera victoria del Real Madrid en la serie al mejor de cinco partidos el siguiente choque será mañana de nuevo con la visita del Barça al Bicing Center en el segundo partido de la serie después serían miércoles viernes y domingo además en el mercado de fichajes en fútbol está en marcha han trascendido unas declaraciones de Pogba el coro francés del United al diario británico The Guardian en las que reconoce que es un buen momento para llevar a cabo un cambio

Voz 2 29:39 gracias José Antonio tenemos ahora mismo veintiséis grados en el centro de Madrid continúa ahora la información en la Cadena Ser buenas tardes

Voz 1 30:03 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 1827 30:21 hola de nuevo muy buenas tardes más de cincuenta millones de personas despiertan a esta hora sin luz en América Latina apagón masivo en Argentina y Uruguay que afecta también algunas ciudades de Chile y al sur de Brasil no funcionan los trenes no hay semáforos y la vida cotidiana que se ve inevitablemente afectada como nos acaba de contar Marcelo que vive en Buenos Aires

Voz 36 30:40 Burton sin luz a partir de las seis de la mañana hora argentina perdamos incluso y no tenemos ningún tipo de información acá estamos cura festejando el día el padre igual veremos que que tengo una solución pronto enseguida intentamos

Voz 1827 30:56 algunos hasta allí en directo en este domingo que aquí en España viene marcado por los primeros pasos de los ayuntamientos recién constituidos por ejemplo nuevo alcalde de Madrid ha anunciado la composición de su equipo que de momento no incluye a Vox en el primer nivel aunque se compromete a hacerlo en los próximos días escucharemos también a Miquel Iceta

Voz 1591 31:13 yo creo que sí por ser motivo de inspiración

Voz 1827 31:17 qué ha alabado al gobierno de coalición revalidado hoy

Voz 37 31:19 la Comunidad Valenciana lo ve según dice

Voz 1827 31:22 en común modelo de inspiración aunque aclara que los modelos no tienen por qué trasladarse tal cual a otros sitios en una referencia sin citarlo pero en referencia a la Moncloa es un camino a seguir este según Pablo Echenique de Podemos

Voz 38 31:34 creo que que con este tipo de acuerdo los gobiernos compartidos se señala un camino a seguir Vittorio y también al conjunto de España

Voz 1827 31:53 es domingo dieciséis de junio y hoy entra en vigor la nueva ley hipotecaria enseguida les detallamos que pueden encontrarse mañana iban al banco a contratar un crédito

Voz 0760 32:00 Julián Lopes y la nueva norma obliga al banco a contratar a un notario que explique bien al cliente lo que está firmando hoy para evitar riesgo de impago fija unos requisitos más estrictos para poder acceder a una hipoteca

Voz 4 32:14 Hora de España nueva manifestación masiva el Hong Kong contra la ley que permitiría extraditar a China activistas el Gobierno

Voz 2 32:20 la dejó ayer en suspenso pero los manifestantes

Voz 0760 32:23 quieren que se aparque definitivamente en México el Gobierno

Voz 1827 32:25 endurece su política contra la inmigración ilegal una semana después del acuerdo firmado con Estados Unidos aquí mañana se cumple un año de la llegada del Aquarius al puerto de vale

Voz 0760 32:34 es seiscientos treinta inmigrantes viajaban en él Félix era uno de ellos

Voz 15 32:38 a salir antes no peli es malo malísimo en mi día a continúan mi mi mi mi profesión en enero en esta ahí sí tengo mucha experiencia es agua

Voz 1827 32:57 los médicos de prisiones amenazan con una huelga indica

Voz 0760 33:00 queda poco más de doscientos médicos se hacen cargo de los cincuenta y un mil presos que hay en España hace sólo tres años eran casi el doble Pedro Martínez trabaja en una cárcel de Toledo

Voz 39 33:08 acabo de llegar ahora mismo escasa estado el fin de semana de guardia he tenido muchas urgencias tres de ellas muy grave

Voz 40 33:14 es muchísimo estrés angustia impotencia y una gran frustración es como si en un centro de salud solamente se atendiese en urgencias no hubiese otro tipo de consulta

Voz 0760 33:25 hoy termina en Madrid la Feria del Libro con mucho éxito de esta edición las ventas han subido un catorce por ciento respecto al año anterior en total se han vendido quinientos cincuenta mil libros hablando de libros se acuerdan de Drácula

Voz 24 33:36 lo que el poder para destruir a mis enemigos y para mi familia pues un grupo de investigadores de la Universidad

Voz 0760 33:45 The Washington ha descubierto en la causa la causa científica que explica porqué le venía también beber sangre porque la sangre de los ratones jóvenes contiene una proteína que si se suministra a roedores más viejos consigue retrasar su envejecimiento los animales que recibieron esta proteína vivieron un dieciséis por ciento más aumentaron su actividad física e intelectual disfrutaron de un sueño más placentero todos son ventajas deportes José Antonio Duro buenas tan

Voz 1378 34:08 hola qué tal muy buenas está disputando a esta hora el Gran Premio de Catalunya de motociclismo de momento pleno español en las categorías de la mañana ya se está disputando Moto GP con salida accidentada además estamos en Montmeló Xavi Saisó muy buenas

Voz 1982 34:20 hola qué tal saludos desde Montmeló quedan cinco vueltas para el final el de Moto GP lidera Marc Márquez pero como bien decías la carrera marcada por el accidente en la Vuelta dos Jorge Lorenzo se ha llevado por delante a Valentino Rossi a Viñales ya Dovizioso los cuatro han quedado fuera de carrera como digo cuatro vueltas para el final de momento Márquez primero cuarta narró es segundo recordemos Alex Márquez ha ganado en Moto2 es nuevo líder del Mundial y en Moto3 Victoria al español

Voz 1378 34:45 Marcos Rambita desde las tres de la tarde gracias Xavi Carrusel Motor con toda la información del Gran Premio de Cataluña también con Fernando Alonso

Voz 1827 34:51 lo que lidera las veinticuatro Horas de Le Mans a media

Voz 1378 34:53 hora para el final de la prueba además en fútbol en el pliego de ascenso a Primera el Depor espera Alba o a Mallorca en la final de esta promoción desde las siete enfrentan ambos en el Carlos Belmonte con ventaja Balear de dos cero y hoy comienza el Europeo sub veintiuno de Italia desde las nueve con España enfrentándose al conjunto anfitrión

Voz 1827 36:02 son las dos y treinta y seis la una y treinta y seis en Canarias y amanece a esta hora en buena parte de América Latina amanece oscuras así que lo primero es conocer la última hora sobre ese apagón que mantiene sin luz a toda Argentina y a Uruguay Sara selva buenas tardes

Voz 1315 36:16 total más tarde si afecta a todo Ángel Medina donde viven más de cuarenta y cuatro millones de personas pero también a Uruguay algunas zonas de Chile y Brasil se ha producido a primera hora de la mañana a Marcelo uno de los afectados están Buenos Aires

Voz 36 36:27 seriamente nos despertamos justo y el día del padre no despertamos a oscura en toda casi toda la capital argentina está investigando las las causas pero debe ser un apagón importante

Voz 1315 36:41 ha afectado al transporte público no funciona el metro los autobuses van con mucho retraso no hay semáforos en algunas zonas del país hay elecciones locales y las personas están yendo a votar a oscuras

Voz 1827 36:51 dice algo la compañía eléctrica pues la primera han avisar

Voz 1315 36:53 el apagón ha sido la empresa Edesur una de las que suministran electricidad ha escrito en redes sociales que un fallo masivo en el sistema de interconexión eléctrica ha dejado sin energía a toda Argentina y Uruguay ampliaremos con más información pero eso ha sido hace ya una hora y desde entonces nada la secretaria de Energía dice que se ha producido un colapso del sistema argentino de interconexión aseguran que ya están restableciendo el servicio en algunas zonas del sur pero pueden tardar entre seis y ocho horas

Voz 36 38:10 hemos dicho claramente que nuestro modelo puede ser el Gobierno de la Comunidad Valenciana el propio Ábalos aclaró para quien tuviera dudas lo que significaba un gobierno de comparación cuando señaló que efectivamente del Gobierno valenciano era un ejemplo del Gobierno de cooperación

Voz 1827 38:25 Nuestro modelo dice Iglesias puede ser el de la Comunidad Valenciana el Pacto del Botánico que es como se llama al Gobierno de coalición entre el Partido Socialista Compromís y la marca que utiliza Podemos en aquella comunidad vienes tú dice Iglesias hasta ahora el PSOE había rechazado claramente la entrada de Podemos en el Consejo de Ministros atentos Haro que decía esta tarde Miquel Iceta del PSC

Voz 1591 38:45 yo creo que sí se multitud de inspiración de lo de inspira

Voz 1827 38:50 el Gobierno a tres en la Comunidad Valenciana aunque aclara eso sí que no se pueden replicar las condiciones que los modelos no tienen por qué exportarse a otros sitios y no lo cita expresamente pero se sobreentiende que se está refiriendo a la Moncloa

Voz 1591 39:03 bueno nuestro país no hay mucha cultura de pacto nos cuestan mucho no yo lo que celebro es que se haya podido volver a reeditar porque el balance es muy positivo yo creo que ha proporcionado a la Comunitat Valenciana un gobierno estable y progresista y valía la pena reeditar

Voz 1827 39:20 obras de Miquel Iceta esta misma tarde en Les Corts valencianas durante la toma de posesión de Ximo Puig de su cargo como president en su discurso entre otras cosas Puche ha dicho que espera que Sánchez forme un gobierno estable a Radio Valencia Manuel Gil

Voz 1620 39:32 pasaban las doce y cuarto y se producía el solemne momento

Voz 46 39:36 yo Ximo Puig i Ferrer Froome que hay tan con Tinder Carrey depresión

Voz 1620 39:41 Popovic sexto presidente de la Generalitat valenciana que prometía su cargo ante el pleno del Parlamento autonómico después en su intervención Puig dibujaba sus ejes de gobierno una de las prioridades ha dicho solucionar la financiación que padece la Comunitat el llamado problema valenciano

Voz 46 39:56 la solución del problema valenciano en esta legislatura es irrenunciable inaplazable imprescindible para la Comunidad Valenciana impares

Voz 1620 40:06 el presidente ha recordado el rescate del Aquarius mañana se cumple un año también a Beatriz la mujer de veintinueve años asesinada por su pareja esta semana en Alboraya la víctima mil de la violencia machista en las próximas horas conoceremos la composición del nuevo Gobierno valenciano en el que entrará por primera vez Unidas Podemos

Voz 1827 40:22 hoy en Madrid mañana a primera hora se reúne el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid con José Luis Martínez Almeida como alcalde hoy hemos conocido las caras que abona con ponerlo de momento de momento Vox está fuera del primer escalafón de poder institucional a Radio Madrid Carolina Gómez

Voz 1315 40:38 vox no tendrá concejalías en el Ayuntamiento de Madrid y de momento no aparece presidiendo ninguna junta de distrito que era el acuerdo al que se había llegado con el Partido Popular aunque esto no significa que no lo vaya a hacer porque José Luis Martínez Almeida explica en la prensa que tienen veinte días para definir cuáles son los puestos a los que quieren optar no es cuestión de ocultar lo obvio dice van a solicitar algún distrito iban a tener presupuesto ir representación en determinados entes públicos en relación a los votos que han obtenido por tanto el Partido Popular cederá parte de su poder institucional a Vox en los próximos días los populares se quedan con las áreas de gobierno más importantes salvo Urbanismo que será para ciudadanos la nueva portavoz del Ayuntamiento de Madrid será Inmaculada Sanz que ha sido la mano derecha de Almeida durante esta legislatura el área de Cultura lo dirigirá Andrea Levy

Voz 1827 41:22 la constitución de los ayuntamientos y el de Madrid es el ejemplo más emblemático ha colocado definitivamente a ciudadanos como partido más de la derecha esta semana uno de sus fundadores Francesc de Carreras acusaba a Albert Rivera de haberse convertido en un adolescente caprichoso decía que ante los supuestos intereses del partido a los intereses generales de España al negarse a permitir un gobierno de Pedro Sánchez sin Podemos hoy en el mundo otro fundador de Ciudadanos el tertuliano Arcadi Espada critica también a Rivera esta vez por no haber apoyado que la plataforma de Manuel Valls votará a favor de Ada Colau como ALCA

Voz 47 41:55 Aldesa de Barcelona una iniciativa que ha servido para

Voz 1827 41:58 evitar que los independentistas gobernaran en Lacio

Voz 47 42:00 Almudena sí de Ciudadanos hubiera dependido y Barcelona tendría un alcalde independentista Escribe Arcadi no comprende porqué Rivera no ha dejado que los tres concejales naranjas que están en la plataforma de Valls apoyarán a Colau de Valls por cierto dice que ha cumplido con su obligación de político europeo asegura que la mayoría independentista puede romperse en unas próximas elecciones Si Colau encabeza una lista de Izquierda subraya que su liderazgo es el el único relevante que ha producido Cataluña después del de Jordi Pujol Pasqual Maragall bueno y hasta que se constituya un nuevo Ejecutivo

Voz 1827 42:32 Pedro Sánchez y sus ministros están en funciones no hay por tanto sesiones de control al Gobierno en el Congreso o en el Senado pero esto no quiere decir que escapen del control parlamentario existe la opción de enviar a los miembros del Consejo de Ministros preguntas por escrito Javier Torres

Voz 0867 42:46 son ciento cincuenta y dos las preguntas que el Gobierno en funciones deberá responder a una decena de diputados aprobadas por la recién constituida Mesa del Congreso en esta decimotercera legislatura que ahora comienza y que aún no ha visto celebrarse Pleno alguno esa decena de diputados sin embargo se han puesto manos a la obra el más activo el de EH Bildu con Iñárritu que presentado casi ochenta de una tacada que se interesan por temas de política penitenciaria inmigración derechos sociales centrales nucleares incluso por asuntos relacionados con la agricultura y las infraestructuras también muy activo en estos primeros pasos de la legislatura el popular Celso Luis Delgado diputado por Ourense muy interesado en conocer sobretodo la situación de las infraestructuras ferroviarias

Voz 0760 43:30 llegas

Voz 0867 43:31 el Gobierno no tiene plazo fijado para contestar a todas ellas y puede suceder que en lugar del defunciones acabe enviando las respuestas un nuevo Gobierno porque los plazos de contestación

Voz 17 43:41 pueden llegar a alargarse durante semanas

Voz 1827 44:15 eh hipotecaria aunque sus efectos se notarán mañana cuando alguno de ustedes vaya al banco para pedir una hipoteca después de varias sentencias judiciales que acreditaban la desprotección con a la que habían estado sometidos los clientes esta norma es más garantista digamos con ellos para empezar obliga al banco a contratar a un notario que compruebe que el usuario está entendiendo todo lo que iba a firmar Sergio Soto buenas tardes

Voz 47 44:37 tardes ya hay quién habla de una especie de colapso

Voz 1827 44:39 en en la concesión de hipotecas más pasos para contratarla según dicen implica más tiempo esto es así unos para tanto

Voz 47 44:46 tampoco es para tanto claro que tardaremos un poco más porque la introducción de esa figura del notario supone también adecuarse a nuevos plazos hasta ahora una hipoteca era una especie de trato a dos banco cliente pero sí incorpora esta tercera figura del notario aquí en el banco deberá pasarle toda la documentación diez días antes de la firma para que la examine firmar una hipoteca era una cuestión de clicks en el ordenador ahora nos llevará unos días José Luis Lledó es vicepresidente del Consejo General del Notariado

Voz 16 45:14 cuando uno se compra un coche cuántas veces va confesionario pues dos o tres no cuando uno se hipoteca bien quiero ir una vez nada más no hay que ver compara

Voz 11 45:22 hay que ver el mercado como está ahí que figura

Voz 16 45:24 verse hay que conocer las cláusulas pues no pues la hipoteca una cosa tan importante que tenemos que tomar con calma tenemos que enterarnos lo que firmamos

Voz 47 45:32 otro te Moreras y la plataforma electrónica soportaría la nueva carga los notarios están convencidos de que si según sus datos el año pasado sirvió para tramitar veintinueve millones de Pérez

Voz 1827 45:41 la nueva norma establece nuevos requisitos para contratar una hipoteca Se trata en definitiva de realizar un examen al cliente un examen más riguroso para evitar el riesgo de impago que tenemos tan presente con el estallido de la burbuja inmobiliaria todavía nuestras cabe

Voz 47 45:54 las regula cómo evaluar esa solvencia el banco debiera tener en cuenta el empleo del solicitante sus ingresos en ese momento los activos que posee los ahorros y una previsión de cómo le irá en el futuro incluso que pensión percibirá cuando se jubile si es que para entonces tiene que seguir pagando la hipoteca esto último anticipar el el futuro es lo que les suena más raro a los banqueros pero el espíritu de la norma explican las partes es en definitiva prestar más atención prohíbe prácticas como que nos puedan obligar a comprar una moto o una lavadora asociadas a la hipoteca o que las sucursales puedan poner objetivos por firmas es decir pagar un bonus a sus empleados si firman X hipoteca

Voz 1827 46:32 si se eliminan las cláusulas suelos obliga a los bancos a pagar impuestos que hasta ahora abonaban los clientes van a compensar los bancos estas pérdidas subiendo lo que pagamos Se

Voz 47 46:41 se lo hemos preguntado a ellos mismos José Luis Martínez de la Asociación Española de la Banca Santos González de la Asociación Hipotecaria

Voz 16 46:47 es una norma mucho más exigente para los bancos

Voz 51 46:50 que la normativa europea que traspone crecen tiró mucho de esos potenciales implicaciones son difíciles de anticipar en estos momentos

Voz 52 46:57 sí se encarecen los costes hubiera alguna expectativa de que también se encarecerá el producto final ahora la realidad es que el mercado manda podrá haber entidades que efectivamente traten de trasladar al mercado su encarecimiento en el proceso de hacer hipoteca el mercado simplemente lidera que no hecho lo estamos viendo en estos días